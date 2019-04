Hoy por Hoy (26/04/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1 00:00 son las siete las seis en Canarias

qué tal muy buenos días los partidos cierran esta noche en Madrid y en Valencia la campaña electoral con las últimas horas a atravesadas por la incógnita de cómo se va a repartir el voto en la derecha y cuál de los dos bloques que se vieron en los debates obtendrá una mayoría decía cuántos setenta y seis escaños o alguna combinación transversal a las nueve entrevistamos al presidente del Gobierno y candidato socialista a la reelección a Pedro Sánchez que en otra entrevista en el diario El País mis asegura hoy que para él no supone ningún problema que podemos entre en un Gobierno de coalición si los números dan claro Sánchez ha pedido en Barcelona clara y nítidamente te el voto útil a la izquierda

Voz 1161 01:05 aquí nadie pensó que iba a ser el presidente de Estados Unidos tenemos la frontera entre lo que nos estamos jugando ahora mismo el próximo domingo que es avanzado retroceder puede ser un voto puede ser un escaño por eso es muy importante no relajarse no confiarse votar al Partido Socialista el próximo domingo de utilidad

Voz 1727 01:23 el voto habló también Pablo Iglesias en Galicia pero

Voz 1623 01:25 los reivindicando lo para ellos hay un voto que sirve para frenar a la derecha sin ninguna duda sin ninguna contradicción nosotros no vamos a llegar a un acuerdo con Ciudadanos Nico Vox ni con el PP sabéis porque nadie nos lo pregunta porque nadie lo duda porque es evidente

Voz 1727 01:41 los partidos que se disputan el voto de la derecha llegan al final de la campaña explícita dando la ferocidad de esa batalla Pablo Casado pide esta mañana en ABC concentrar el voto conservador entorno al PP y cargaba contra Rivera en los actos de ayer

Voz 3 01:56 ver a no sólo apoyo a Sánchez sino que fue el Congreso en su investidura le dijo a Iglesias Pablo Iglesias apoya Sánchez dijo al Partido Popular Partido Popular abstenga se para que Pedro Sánchez Seat

Voz 1275 02:07 presidente del Gobierno unos cambian de opinión

Voz 3 02:10 unos son cheque pero nosotros somos un partido serio no vamos a apoyar a Sánchez

Voz 1727 02:33 esta mañana en El Mundo el líder de Ciudadanos se ratifica en su cordón sanitario al PSOE incluso aunque haya un bloqueo y mientras mientras Vox llenaba de nuevo en Valencia con discursos como éste

Voz 5 02:46 sólo hay una lección pues la supervivencia

Voz 0684 02:48 oral de España o el caos de un frente popular que une a comunistas a separatistas ya proetarras la continuidad histórica de España o el caos y la violencia esa es la lección que tenemos el próximo veintiocho de abril

Voz 1727 03:36 los abuelos maternos del niño que consiguió sobrevivir y dar la voz de alerta un niño de sólo seis años están ya en la isla para hacerse cargo de en Rusia Putin juega sus cartas en las conversaciones entre Trump y Kim Jong-Un ser unido en su país con el líder norcoreano

Voz 5 03:53 de eso excepto y Leticia a Washington que cubrir

Voz 1727 03:56 a sólo quiere garantías de que no será ataca

Voz 1 03:58 cada para empezar a desnuclearización

Voz 1727 04:01 el otro presidente el francés Emmanuel Macron anuncia un cóctel de rebajas fiscales y reformas para tratar de aplacar a los chalecos a mal

Voz 7 04:09 Ellos es es chalecos de los que dice que sus justas reivindica

Voz 1727 04:17 Naciones no pueden quedar sepultadas por la violencia de algunos sumen una voz más la del ministro principal de Gibraltar Fabian Picardo que ha contado qué hará si finalmente no hay Brexit

Voz 8 04:29 si hay un Brexit de ese día yo meto un mundo atajar confiando Invitro alcalde da domina amigo de Gibraltar y también Abadiño a que estén conmigo que en esa

Voz 1727 04:39 el banco deuda según atajar como común piano dice Picardo y en los deportes Barça y Baskonia se juegan esta noche estar en la Final Four de la Euroliga Samper

Voz 1161 04:53 más gol para ambos una derrota les dejaría fuera de esa Final Four de Vitoria en la que ya está el Real Madrid desde las ocho y media Baskonia CSKA de Moscú en Vitoria dos uno para los rusos y desde las nueve el Barça Efes en el Palau también dos uno para los turcos también clasificado el Fenerbahce también turco tras vencer ayer en Kaunas ochenta y dos noventa y nueve y coloca el tres uno será la quinta consecutiva para el equipo y la décimo octava del entrenador Obradovic en su carrera profesional y también tenemos semifinales en la Champions de fútbol sala

Voz 7 05:26 el tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días al definitivamente se aleja

Voz 0978 05:30 a las borrascas de nuestro país durante unas cuantas jornadas y eso va a permitir que tanto hoy como el fin de semana mucho sol aquí algunos chubascos en el Cantábrico hoy y mañana pero empezando con muchos ratos de sol esta tarde en la Ibérica y los Pirineos tormentas muy aisladas pero como decíamos tiempo soleado noches frías como ahora mismo durante las tardes ambiente cada vez más suave el domingo incluso algo cálido

Voz 1727 07:20 ahora son las siete las seis y siete en Canarias Illes Espert

Voz 1275 07:23 era un día largo muy largo a los Candido

Voz 1727 07:26 dos a la presidencia del Gobierno Javier Alonso buenos días buenos días Pepa y el mapa de los actos de este fin de campaña es una réplica exacta de las urgencias electorales década

Voz 0858 07:35 sí se perfectamente dónde tratan de rascar esos escaños que tienen en el aire en esta parada en esta ruta la una parada habitual una parada final habitual va a ser Valencia esa provincia es la tercera que más escaños reparte

Voz 5 07:48 Madrid y Barcelona quince en total

Voz 0858 07:50 además celebra autonómicas tanto Albert Rivera como Pedro Sánchez celebran sus actos de cierre de campaña en esa ciudad Sánchez pasará a previamente por Toledo donde según las encuestas el PSOE se juega conseguir hasta tres escaños en una provincia que reparte seis también estará en Madrid la provincia que más actas tiene treinta y siete en total en Madrid van a cerrar sado Iglesias y Abascal el popular ha organizado un acto con sus barones regionales en el antiguo Palacio de los Deportes con una capacidad de hasta quince mil personas en Madrid las encuestas vaticinan una pugna feroz entre PP y Ciudadanos casado también pasará antes por Valencia Iglesias va a cerrar en un auditorio al sur de la capital pero antes va a pasar por León y Valladolid dos provincias que le dieron un diputado cada una en dos mil dieciséis que ahora según las encuestas están en serio peligro Abascal va a reeditar acto en la plaza de Colón allí abrió ya va a cerrar la ultraderecha su campaña

Voz 1727 08:43 una cosa son las urgencias de los partidos y otra cosa bien distinta no siempre coincide las urgencias de los ciudadanos en esta ocasión la igualdad de género ha marcado muchos discursos porque el ocho de marzo fue un aldabonazo imposible de olvidar que huella deja el feminismo en los programas mayor aludido buenos días buenos días Pepa empezamos por la violencia machista todos los partidos prometen desarrollar el pacto de Estado excepto Vox que propone derogar la ley contra la violencia de género y sustituirla por una ley de violencia intrafamiliar el PP plantea además extra

Voz 5 09:14 ver la prisión permanente revisable algunos casos

Voz 1727 09:17 PSOE y Unidas Podemos quieren reformar la definición de los delitos sexuales y centrar los en la falta de consentimiento ciudadanos apuesta por una ley específica contra el avión CES sexual y el PP por protocolos contra el acoso callejero en las agresiones en las fiestas populares Unidas Podemos plantea blindar los cuidados como un derecho fundamental en la Constitución y se compromete a ampliar a veinticuatro semanas los permisos parentales Vox también habla de ampliar hasta los seis meses el permiso pero sólo el de maternidad el PSOE promete abolir la prostitución sancionando la demanda y anuncia actuar contra las agencias de los vientres de alquiler por el contrario ciudadanos impulsará su ley para legalizar esta práctica ahora mismo prohibida en España nada dice el PP del aborto en su programa electoral pero sí de aprobar una ley de maternidad para evitarles sobre lo que está en juego este viernes y este domingo

Voz 12 10:12 eh

Voz 0812 10:16 la vida de esta

Voz 5 10:17 mañana de Javier González Ferrari procuren disfrutar del fin de semana pero sobre todo no se olviden que el domingo hay que bueno

Voz 0881 10:23 estaré en unas elecciones generales de las que debería salir la posibilidad de un gobierno estable y libre de chantajes para que nuestra sociedad no siga sometida a los vaivenes de los últimos años ni se queden en casa como fiesta historia no fueran ustedes ni se escude en la indecisión para pasar de largo de su colegio electoral quién no vote que sepa que no tendrá derecho a piar en la próxima legislatura el voto es un derecho pero también es un deber inherente a la propia democracia cuanto más señera en las urnas más fácil será que pueda formarse un gobierno que ponga la proa del España mirando al futuro y acabe con ese falso el retrovisor que algunos han utilizado para paralizar las reformas serias y sensatas que son imprescindibles después de más de cuatro décadas de régimen de libertades pero para eso es fundamental que los dos grandes bloques de izquierda y derecha aparquen al menos en parte los agravios y aprendan a convivir para ello hay una enorme herencia llamada transición que no se puede seguir despreciando

Voz 1 11:38 lo que parece seguro es que España suma a partir de estas elecciones

Voz 1727 11:42 salvo enorme sorpresa su propia extrema derecha a los ultras europeos entre ellos Matteo Salvini que evitó ayer asistir es el vicepresidente del Gobierno a los actos con los que su país celebraba el aniversario de la liberación del fascismo corresponsal en Roma Joan Solés

Voz 0946 11:58 en las últimas décadas no se había visto nada parecido

Voz 7 12:02 decenas de fascistas en las calles

Voz 0946 12:07 rindiendo honores al dictador Benito Mussolini fusilado y colgado por los pies en Milán en abril de mil novecientos cuarenta y cinco sin embargo horas después las manifestaciones muy acción de la victoria al de la resistencia han sido multitudinarias en todas las ciudades al grito de todos somos antifascista sí estuvo el vicepresidente ministro del Interior Salvini que calificó la Fiesta Nacional italiana de confrontación entre comunistas y fascistas que la inauguración de una comisaría de policía Sicilia por liberar al ocupante extraña ha elogiado la liberación del ocupante extranjero en referencia a las tropas nazis de Hitler presentes en Italia de los fascistas de Mussolini la Segunda Guerra Mundial vía ha añadido

Voz 13 12:57 frío exactamente

Voz 0946 13:01 ya haré exactamente lo mismo refiriéndose a la liberación de Italia de los extranjeros inmigrantes Davinia ha calificado la lucha antifascista de historias de guerra del abuelo precisamente el jefe del Estado el presidente de la Republica Sergio Mazzarella definido como revuelta moral la lucha contra el nazi fascismo vertido discurso a la nación

Voz 14 13:23 es un treinta de octubre de la historia

Voz 5 13:25 tras la besaba revisiones de la historia

hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 14:40 por primera vez la Guardia Civil menciona a Esperanza Aguirre en una investigación por cohecho acción hay daba buenos días buenos días Pepa cuenta esta mañana el diario El País que según los agentes Aguirre estuvo presente en reuniones en las que se decidió favorecer a las empresas de la trama Púnica así figura en un informe de doscientos cinco páginas de la Guardia Civil dicen que la ex presidenta madrileña participó en la reunión

Voz 0137 15:02 pones en las que se dieron instrucciones precisas a varios consejeros para favorecer ese entramado a la hora de conseguir contratos públicos luego las empresas devolvían supuestamente el favor trabajando en las campañas del PP al menos dos personas sitúan Aguirre en esas reuniones uno de sus ex consejeros Manuel Lamela el propio empresario que se benefició de esos contratos Aguirre se lo ha negado al país dice que nunca ha participado en actos ilegales y la Junta de Andalucía en manos ahora del Partido Popular

Voz 1727 15:26 la y Ciudadanos pagará la defensa de los antiguos altos cargos procesados en el caso de los ERE unos pagos a los que se había resistido la socialista Susana Díaz que rozan el millón de euros Rafa Muñiz buenos días

Voz 1772 15:38 buenos días el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía se lo había ordenado en dos mil dieciséis pero la entonces presidenta nunca lo había abonado ahora lo hará el Ejecutivo del popular Moreno Bonilla tras

Voz 0027 15:48 recibir un informe de los servicios jurídicos de la Junta

Voz 1772 15:51 hasta que les recomiendan hacerlo lo harán aseguran por obligación la medida beneficiará a veintiún exaltos cargos

Voz 1727 17:17 levantamos el pie del acelerador para salir un minuto siquiera de la vorágine electoral y hablar de poesía de poesía cuatro punto cero de su futuro la han dado por muerta muchas veces pero no solo resiste sino que se alimenta de los cambios de los nuevos medios de las nuevas preocupaciones como ha quedado claro en un acto organizado por La Ser por el país en el Teatro Real de Madrid ha estado Marta García la poesía siempre ha estado pegada a la vida ya las transformaciones sociales el futuro de la puedo sea lo va a marcar la gente joven que no crea que está inventando el mundo sino que se haya formado leyendo a Baudelaire Leopardi Lorca o Rosalía de Castro Luis García Montero

Voz 5 17:56 el tiempo de la poesía

Voz 1341 17:59 es el tiempo del reconocimiento es un tiempo mucho más lento que el tiempo de la mercantilización de usar y tirar frente a mucha gente que ese alarma

Voz 5 18:09 yo como profesor de literatura tengo que recordar

Voz 1341 18:11 que cuando Garcilaso empezó a publicar sus sonetos fue gente te más tradicional como Cristóbal de Castillejos decía eso no es poesía

Voz 1727 18:21 reflexión es del director del Instituto Cervantes en el encuentro poesía cuatro punto cero compartidas con la escritora Luisa Castro o con el periodista Sergio hace Fanjul sobre el papel de las redes sociales en el auge de un género el poético que tradicionalmente ha vivido en el papel que tras saltar a Instagram Twitter o Youtube ha conectado con miles

Voz 21 18:41 eh

Voz 5 18:45 en ambos de escuchar sus reflexiones a dos días de la SER

Voz 0456 18:48 jóvenes buenos días buenos días Carme Méndez

Voz 22 18:50 en Málaga camino del trabajo hoy no voy sola sólo quiero decir una cosa y por favor además de llevarte el voto para votar la cabeza y memoria por favor mucha memoria un beso hombre yo Carmen y compañía todavía en esa provincia

Voz 23 19:08 lo día Pepa Paco desde Málaga es poco alzó Pazo de dos en ceba de dejar atrás a más de uno y a más e bajo al sol Pazo de Vox

Voz 0456 19:20 buen día Paco estaremos atentos el domingo damos la bienvenida a Rubén de Badajoz

Voz 24 19:24 de poco nos enteramos que para no recibir propaganda electoral deberemos notificarlo cuando creo que debiera sea contrario notificarlo quien quiera recibirla por otra parte millón y medio de españoles que viven en el extranjero tienen problemas para depositar su voto yo me pregunto recursos mal empleados

Voz 0456 19:40 hay muchos oyentes se siguen acordando de Paloma Tortajada sólo nos cabe el recuerdo de José

Voz 25 19:44 hola conocía Paloma en el instituto Boyer quisiera recordar una anécdota uno de nuestros profesores nos propuso participar en un programa de radio debíamos elegir un personaje formular le una larga serie de preguntas solamente tres de nosotros podían acudir a este programa y una de las elegidas fue Paloma yo creo que fue su primer contacto con la radio y quizás la semilla lo que luego ha sido una carrera profesional tan brillante tan apasionante y tan intensa un fuerte abrazo a todos sus amigos compañeros y familiares descanse en paz

Voz 1727 20:14 has Josemi a todo siete y veinte seis y veinte en Canarias

Voz 7 20:22 Madrid Laura Gutiérrez qué tal buenos días con siete grados

Voz 1275 20:27 a esta hora de la mañana a la Gran Vía a mediodía los termómetros subirán hasta los dieciséis con menos viento hoy aunque lo largo de las próximas horas el Ayuntamiento de Madrid decidirá si reabre el retiro de otros parques municipales que cerró ayer por la tarde por ese fuerte viviendo con el riesgo de caídas de ramas y árboles son en la Quinta de los Molinos Jardines de Sabatini La Rosaleda del parque del Oeste Fuente del Berro o Torre Arias las multas de Madrid Central llegarán en contra de lo que insinuó el pasado lunes la candidata de ciudadanos Begoña Villacís en la SER el Ayuntamiento avisa las sanciones estar en marcha así respondía Rita Maestre a un periodista infractor en la rueda de prensa de ayer tras la junta de gobierno

Voz 13 21:09 ella ha entrado en Madrid no contaminante y no me ha llegado de la vuelta

Voz 7 21:13 siga haciéndolo no no lo hagas porque te gusta

Voz 13 21:16 no por error sin duda pero pero no ha llegado la vuelta este llegará en San multar desgraciadamente parece no ojo eh pero que la multa

Voz 7 21:28 la está tramitando pues llegará un momento llegará en algún momento Sam

Voz 1275 21:33 multa desde el miércoles es obligatorio en la capital llevar la pegatina medioambiental en el coche o la moto las famosas pegatinas de la DGT que el Ayuntamiento admite que todavía no llevan todos sus vehículos oficiales

Voz 7 21:45 está en proceso ahí se terminará están ya en marcha o a muchos de esos vehículos ya tienen esas etiquetas los que les falta estarán poniendo en estos días

Voz 0978 21:54 hasta las dos de la tarde de este viernes se puede votar aún por correo a esa hora

Voz 1275 21:59 a esa hora cierran las oficinas y que no se haya escondido tiempo Toledo

Voz 13 22:02 pues llevamos aquí desde las ocho de la mañana por la mañana por la tarde y lo conmigo

Voz 1275 22:11 luego otro colas ayer de hasta cuatro horas en algunas oficinas de Madrid como la de Guzmán el Bueno hoy se cierra la campaña electoral PP Unidas Podemos Vox cierren campaña en la capital y lo cuenta hoy El País por primera vez la Guardia Civil implica Esperanza Aguirre en una trama corrupta titulares con Virginia Sarmiento concretamente en la púnica el último informe policial incorporado al sumario sitúa al ex presidenta en las reuniones en las que se decidieron favores con contratos públicos a una empresa que Aíto campañas electorales al PP desde dos mil tres a dos mil siete Ángel Garrido considera que el PP debería preguntarse por qué algunos van partido lo hace ya desde la oposición en Ciudadanos mientras continúan las críticas hacia el el consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero ha dicho a La Ventana de Madrid que está decepcionado los sindicatos alertan sobre el riesgo de Crohn implicación del paro y la precariedad del empleo la última Encuesta de Población Activa revela un incremento del paro del uno coma cuatro por ciento Madrid desde el Gobierno regional culpan a las políticas de empleo estatales en deportes el Real Madrid empató a cero ayer en Getafe el resultado les asegura la tercera plaza pero les hace difícil la segunda el Rayo acerca el descenso tras caer goleado ante Sevilla cinco cero siete y veintitrés como despierta a esta hora el tráfico en la capital pantallas Charo Alcázar buenos días

Voz 1322 23:24 qué tal muy buenos días Laura tres puntos a destacar con circulación muy lenta a esta hora de la mañana es el caso de el tramo de M30 Méndez Álvaro Puente de Ventas sentido norte al paso por el Vicente Calderón y San Pol de Mar para alcanzar la A6 y la entrada por Santa María de la cabeza pero conviene recordar a los oyentes que la circulación es intensa en el entorno del agro

Voz 1727 23:44 dieta de Atocha debido a que se encuentra

Voz 1322 23:47 cortado por obras de mantenimiento el carril izquierdo de acceso al túnel de Santa María de la Cabeza sentido A42

Voz 1275 23:53 qué tal las carreteras dgt Alfonso Martínez buenos días

Voz 26 23:56 buenos días en este momento tenemos ya tráfico intenso en todas las entradas a la capital por la A uno en San Sebastián de los Reyes lados en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares la A tres a la altura de Santa Eugenia la cuatro en Pinto y San Cristóbal de los Ángeles la A42 en Parla y Getafe la A5 en Alcorcón y Campamento las seis en Majadahonda y El Plantío y la M seiscientos siete en Colmenar Viejo a esto hay que sumarle las retenciones en los tramos habituales de las rondas de circunvalación M cuarenta IMC

Voz 0978 24:31 previsión para las próximas horas Jordi Carbó

Voz 1275 24:34 los días buenos días hoy el sol lucirá

Voz 0978 24:37 de toda la jornada en toda la Comunidad de Madrid dando lugar a un ambiente más agradable durante la tarde ahora hace frío mejor abrigarse las máximas pasarán con facilidad de los quince grados y el fin de semana se irá haciendo mucho sol tanto el sábado como el domingo algo de frío todavía durante las noches las tardes cada vez serán más suaves mañana máximas ya por encima de los veinte acercándonos a los Veinticinco la tarde del domingo en muchas poblaciones ahora puedes proteger el medio ambiente mientras disfrutas del máximo

Voz 5 25:03 en silencio a la vez que ahorras en el consumo eléctrico

Voz 0027 27:58 se refieren a estas palabras del Secretario General

Voz 1275 28:00 el pasado cinco de abril en una rueda de prensa

Voz 1 28:03 propuesta del COB Diocesano de Alcalá es una propuesta de acompañar a las personas que lo deseen desde el punto de vista de la curación no sanación espiritual

Voz 0456 28:15 se acogen a la ley el eje TBI de la comunidad

Voz 1258 28:17 qué condena no sólo la realización de estas terapias sino también su promoción Rubén López portavoz de Coppola

Voz 31 28:23 tiene la forma en que hablaron de este tipo de que ellos no van a dejar de acoger a la gente que lo está pasando mal refiriéndose a la la labor que estaban haciendo el obispado creemos que es de nuevo una promoción de las terapias lo cual queremos erradicar de la sociedad española porque lo vemos como una aberración

Voz 0456 28:40 las sanciones contempladas en la ley alcanzan

Voz 1258 28:42 los cuarenta y cinco mil euros un primer acercamiento

Voz 1275 28:45 otras dos semanas de huelga de los trabajadores de seguridad de Barajas y la empresa Il Unión la queja que ayer presentaron ante el Defensor del Pueblo en la que reclaman más medios para hacer su trabajo ha precipitado un encuentro entre ambas partes Laura Briones

Voz 32 28:56 es la queja ante el Defensor del Pueblo ha surtido efecto y Unión accedido finalmente a mantener una reunión con los trabajadores de seguridad de Barajas tras semanas de silencio el portavoz Jordi Montejo asegura que no ha habido avances pero que el diálogo sigue abierto

Voz 33 29:10 Nos han hecho varias propuestas pero creemos que no son unas propuestas de mínimos entonces por eso cómo no llegamos a ningún acuerdo hemos hecho un receso un descanso ellos por su parte nosotros por la nuestro vamos a estar ahí hablando y volveremos otra vez a a reunirlos

Voz 32 29:25 los trabajadores aseguran que la falta de medios esta menos cavando los controles de seguridad de los héroes

Voz 1275 29:30 y la población en Madrid en la capital aumentado por cuarto año consecutivo a uno de enero había cuarenta y cuatro mil empadronados más que hace un año Carabanchel Fuencarral El Pardo y latina son los distritos que más crece la población extranjera aumenta un nueve por ciento con Venezuela Colombia y Perú como él las nacionalidades que más crecieron en ese padrón municipal siete grados en el centro de Madrid

Voz 2 30:02 a las siete y media a las seis y media en Canarias hoy por hoy

Voz 1727 30:11 comienza el viernes veintiséis de abril y aprovechen estas últimas horas hasta las dos de la tarde del mediodía si tienen que votar por correo a los demás los que van a votar en su lugar de empadronamiento sepan que el domingo hará un tiempo soleado buenas temperaturas eso nos dicen los el tiempo la campaña electoral termina con todo por decidir la periodista Carmela Ríos recuperaba esta noche en Twitter dos titulares de la prensa internacional ya hace ahora tres años España ese país donde la extrema derecha no existe decía entonces Le Monde o por qué la extrema derecha en España no tiene ninguna posibilidad firmaba preguntaba L'Express sólo dos años y pico después los titulares son bien distintos y termina la campaña sin que PP y Ciudadanos hayan descartado si pactarán con Vox en caso de que los números den para formar gobierno y sin que se hayan escuchado a todos los demás

Voz 1275 31:07 más grandes reflexiones

Voz 1727 31:10 de fondo sobre porqué muchos españoles quieren votar a los ultras con Aimar Bretos con Danny De la Fuente con Manuel Jabois buenos días así en los estertores de esta campaña electoral se lamenta el país en su editorial de lo ausente que ha estado en la campaña el debate sobre el cambio climático

Voz 0027 31:27 dice el país nos enfrentamos a una crisis existencial en global que tendrá graves repercusiones sobre la economía y la vida de las personas especialmente en países como España y a pesar de eso la ciudadanía está reaccionando con mayor responsabilidad que los políticos en ejercicio que están excesivamente constreñido por los intereses en juego anteponer los intereses económicos a corto plazo a la obligación de proteger el medio en el que han de vivir las futuras generaciones no sólo es insolidario sino suicida

Voz 1727 31:51 eso en el editorial en la portada Pedro Sánchez en una entrevista dice tenemos un riesgo real de que la derecha asume con la ultraderecha

Voz 0027 31:58 aclaró también que para él que entre en el Gobierno Podemos no es ningún problema ya la pregunta de si cree que Vox es fruto de la moción a Sánchez revela ahí que no que cuando Rajoy era presidente I'll ya le habló del crecimiento de Vox Rajoy Illes reconoció que lo tenían el radar que en sus estudios demoscópicos aparecía ese incremento titula El Periódico de Cataluña Sánchez pide el voto útil por la convivencia

Voz 1727 32:20 la portada de ABC soy la cara sonriente dado una cara enorme además de hecho cargo de Casado

Voz 0027 32:25 se sale de los márgenes de la foto es más grande que la portada en sí

Voz 34 32:28 sobre esa imagen un titular entrecomillado

Voz 0027 32:31 Nos jugamos España Nos jugamos cuarenta años de Concordia Constitución la razón entrevista Leopoldo López que es el padre del opositor venezolano encarcelado que es el fichaje para las europeas del PP con el que casaba intenta contrarrestar la fuga de Ángel Garrido hice Leopoldo López padre nobleza obliga casado siempre nos ha dado todo su apoyo

Voz 1727 32:48 a propósito de Garrido cuenta Info Libre que sigue cobrando a día de hoy como diputado regional del PP

Voz 0027 32:53 el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid confía en que sea alguien se vaya a quién renuncio pronto para evitar que crean que

Voz 1727 32:59 y hoy el diario punto es En desvela una conversación con el equipo de prensa de Vox que pone los pelos

Voz 0027 33:05 hasta cincuenta José precedido como cuando en el diario punto estuvieron en acceso a un manual interno de Vox sobre el uso de las redes sociales ellos los periodistas les tuvieron un mensaje a Manuel mariscal que es el director de comunicación del partido le dijeron literalmente hola Manuel cómo estás hemos tenido acceso al Manual de redes que habéis distribuido quería consultarlos cuando lo elabora estéis aquí viste fundido y cualquier reacción que queréis que incluya ambos quedó a la espera de vuestra respuesta un saludo entonces a los minutos contesta el director de comunicación de Vox podemos quedar a tomar un café y te explico el periodista del diario punto es les responde hemos decidido retrasar la publicación a la espera de hablar con vosotros decirnos dónde quedamos mañana para tomar ese café los minutos el director de comunicación de Vox le contesta Haj es broma como voy a quedar a tomar café contigo vete a Espárrago a otro sitio yo dedico el tiempo a trabajar por nuestro

Voz 5 33:52 votantes y por España vosotros sois una vergüenza

Voz 0027 33:54 en los tendréis enfrente

Voz 1727 33:57 EFE son interesantísimos por otra parte los datos que recoge el país sobre los anuncios en Facebook han pagado los grandes partidos

Voz 0027 34:05 por ejemplo leemos que Unidas Podemos es el partido que más gasta en contenidos pagados Ciudadanos es el partido que más anuncios ha lanzado especialmente por cierto en Castilla y León con la crisis de las primarias un detalle concreto Ciudadanos es el único partido que ha mencionado a Vox en sus anuncios y además en los anuncios del partido de Rivera se mencionan las siglas PSOE más veces que en los anuncios del PSOE

Voz 1727 34:28 ir durante esta campaña hemos mirado mucho la prensa internacional para ver qué decían tenemos nosotros qué seguimiento nos hacían la que más se ha ocupado de la campaña en España Danis la británica verdad hace unos días la semana pasada les contábamos el editorial de cono mis pidiendo una amplia mayoría para Pedro Sánchez el domingo ahora se suma el Financial Times

Voz 0456 34:48 en otro editorial pide que la España polarizada encuentro un espíritu cooperativo el socialista Pedro Sánchez merece crédito por su moderación subraya el financiero británico para quién la campaña ha sido una competencia entre los tres partidos de la derecha para ver quién era más duro contra el presidente de centro izquierda Leo contra Pedro Sánchez recuerda el diario que la moción de censura fue por la corrupción no un pacto con los secesionistas el PP le ha llamado mentiroso criminal amigo de terroristas reconoce el Financial Times y un gobierno PSOE Ciudadanos sería lo mejor para la economía pero que el partido naranja se cierra porque Rivera es demasiado duro con la cuestión catalana al mismo tiempo que el señor Sánchez sabe que el diálogo con los independentistas sólo conduce a un callejón sin salida el riesgo está en que las tres derechas sumen tomar el poder en Andalucía es una cosa es una región después de treinta y siete años de gobiernos de un único partido pero diría

Voz 5 35:36 es la cuarta economía más grande de la eurozona con Vox

Voz 0456 35:39 es otra la democracia española ha madurado estas cuatro décadas lamentablemente es difícil decir lo mismo de los líderes políticos de hoy en España para ser gobernase concluye esta nación políticamente fragmentada necesita que sus representantes red descubran el espíritu de copas

Voz 1727 35:54 qué es lo que dice en su editorial el Financial Times

Voz 1727 36:38 lo decíamos al comienzo se queja el editorial de El País esta mañana el poco eco que ha tenido la política contra el cambio climático en la campaña electoral y tú has encontrado titulares como siempre la prensa internacional Dani

Voz 0456 36:49 la revista Science publica una investigación la más amplia que revela que los océanos de todo el mundo se están volviendo más tormentosos en las últimas tres décadas además cada gota de lluvia cuenta Leo en el bosque advierte de que las sequías que atraviesa Alemania están provocando que se acabe con los bosques ciento catorce mil hectáreas tienen que ser reforestar las islas advierten los expertos Leo en el Frankfurter que el próximo verano en Alemania

Voz 0027 37:11 volver a ser un verano de sequías termino con una

Voz 0456 37:14 propuesta la de Owen Jones en The Gardian ahora que se cumplen dos semanas de las protestas masivas y caóticas en Londres de la llamada rebelión extinción Jones propone nacionalizar a las empresas petroleras para luchar contra el cambio climático afirma que la rebelión ha puesto a rodar la pelota pero que ahora hacen falta acciones más radicales si la humanidad quiere sobrevivir

Voz 35 37:40 sí

Voz 0978 37:48 poquito harto de campaña con todos los Jabois vuelve esta mañana

Voz 1727 37:53 a las páginas de Cultura leemos en el periódico una entrevista muy interesante con el actor británico Rupert Everett que debuta como director en La importancia de llamarse Óscar guay dice que con guay comenzó el proceso de la liberación

Voz 5 38:07 no deja de ser un poco política esto sí

Voz 0978 38:10 las frena hace siempre la España hace dos años

Voz 5 38:12 me decía Carmen Barrios a lo mejor no pero yo creo que ahora tiene bastante carga política e bueno me gusta atraer a Rupert Everett por cierto antes un matiz es uno de los tres o cuatro señores guapos a los que les queda bien el jersey de cuello vuelto pero como estamos en la radio y también es verdad pero bueno el de cuello vuelto esas que es como ya la cima Champions como los oyentes no lo pueden ver te voy a leer lo que dice de Wife hablamos de la primera persona abiertamente gay que caminó por el París del siglo XIX podía señalarle y decir por ahí va un homosexual él no tenía ningún problema con eso enseño a la sociedad no verlo como una tara y aprovechando que el déjame acabar con un párrafo en el que Óscar Gual describe a su ex amante desde la cárcel de profunda desde la cárcel de Reading donde cumplía pena por Serguéi precisamente el recuerdo de nuestra antigua amistad me abandona raramente siento honda tristeza al pensar que mi corazón antes henchido de amor está ya para siempre lleno de maldiciones amargura

Voz 35 39:06 sí

Voz 0978 39:10 dónde botas Jabois aquí en Pontevedra en Madrid donde me necesiten bueno yo suelo a disposición

Voz 5 39:16 sí es que quiénes votar si es que quiénes votar cuando Bot

Voz 0978 39:18 es que hemos dicho al principio para no votar está la cosa es que hemos dicho al principio que el domingo se espera un tiempo soleado despejado y quiero confirmarlo Jordi Carbó buenos días buenos días qué tiempo vamos a tener este domingo siempre se dice que hay dos riesgos no para determine ver sobre todo el horario de votación de la gente que llueva o todo lo contrario que haga demasiado buen tiempo más en abril en la tentación de acercarse a las playas pues permíteme que te diga que que quizá el tiempo no va de influir demasiado porque aquellos que os quiere se acercara al Mediterráneo porque va a ser muy buen tiempo el mucho roto tampoco apetecería estar porque ayer tarde para refrescar el agua hasta quince grados además va a hacer calor por ejemplo en todo el valle del Guadalquivir con máximas de hasta treinta grados no esperamos que llueva en prácticamente ningún punto del país osea un tiempo que no va a ser noticia claramente en el como buen árbitro El día de las elecciones un abrazo ayer Di hasta luego

Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad por eso la UCI le invita a escuchar la sed y usted agenda de servicios útiles

Voz 0946 42:58 Pepa Bueno

Voz 1727 43:00 son las siete y cuarenta y tres las seis y cuarenta y tres en Canarias

Voz 7 43:04 el deporte cuando para las personas

Voz 0978 43:13 el Rayo Vallecano puede ser el próximo domingo cuantas cosas van a pasar el próximo domingo ayer mío

Voz 1727 43:18 el primer equipo en descender a Segunda División sí

Voz 1161 43:21 porque después de perder anoche cinco cero en el Pizjuán con el Sevilla una victoria mañana del Valladolid sobre el Atlético de Madrid en el Metropolitano y una derrota en Vallecas con el Real Madrid el domingo como décimos certificaría el descenso matemático de los de Paco Jémez que ya tienen poco margen

Voz 37 43:34 no obliga a ganar practicamente casi casi todo lo que lo que queda casi los cuatro partidos que queda todo sale jamás necesidades son eso es decir a mí me da igual hoy perder aquí por uno igual entre comillas Raquel cuatro esa va a ser la tónica de aquí a final sólo nos vale ganar vamos a ganar

Voz 1161 43:49 también de ayer la jornada treinta y cuatro la completaba el Getafe cero Real Madrid cero con un Madrid muy apático ante un Getafe que buscó y mereció más aunque satisfechos con el empate Bordalás y Arambarri

Voz 2 43:58 un punto tuvimos humanos seguimos estando ahí con la máxima ilusión

Voz 0978 44:02 puntos un punto entre Real Madrid y no no se no ha sido nada fácil que sí pero bueno lamentó a nuestro esto a lo más alto posible

Voz 1161 44:09 en los blancos de la misma tónica de las últimas semanas se habla mucho de futuro de los porteros Zidane Brahim Valverde

Voz 1727 44:15 juegan hoy domingo son todos en Porto

Voz 38 44:18 te quiero demostrar lo que Pollari quiero estar aquí

Voz 39 44:20 sí con muchos años y jugar en el mejor club del mundo hay que se quiere Madrid porque algo le pasa a la cada vez anímicamente fama creo que está en Madrid puede ser lo mejor que te puede pasar cuando por que dejó en manos de que disfrutar

Voz 1161 44:33 a parte del posible descenso del Rayo también puede concretarse el título el Barça será campeón mañana seguro Si gana al Levante desde las nueve menos cuarto pero también si el Atlético Madrid pierde con el Valladolid desde las cuatro y cuarto en el Metropolitano hizo ayer otro resultado más Austria cero Villarreal uno gol de Gerard Moreno que da aire a los amarillos alejan el descenso en cinco puntos el autor del gol respira

Voz 40 44:50 un gran paso no sobre todo porque la zona también se estaba apretando oí necesitábamos salir victoriosos de de Aquino de un campo complicado oí dije bueno evidentemente el equipo está muy feliz por esta victoria porque vamos un paso grande pero no definitivo no porque evidentemente aún quedan cuatro jornadas hay que luchar hasta el final intentar cerrarlo cuanto antes por lo

Voz 1161 45:07 además esta noche se inicia la jornada treinta y seis en Segunda desde las nueve Numancia Deportivo tenemos semifinales de la Champions juvenil en Nyon desde las dos de la tarde Hoffenheim Oporto a las seis de la tarde balsa Chelsea también semifinales de Champions de fútbol sala en Kazajistán tres menos cuarto Sporting de Portugal Inter Movistar a las cinco y media Barça caída tal Mati en el Conde de Godó cuartos de final Roberto Carro ayer ante el japonés Nishikori y Rafa Nadal ante el alemán estrofa ayer se despedía David Ferrer caía ante Nadal su adiós definitivo será en el Master mil de Madrid que acabar contratada

Voz 5 45:35 la despedida perfecta no porque bueno el godos siempre es un torneo muy emotivo muy especial para mí ya haber competido y haber estado pues de tú a tú pues me maravilla poder acabar así

Voz 1161 45:47 la Fórmula uno desde las once primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Azerbaiyán la segunda desde las tres en la Euroliga Fenerbahçe ya está en la Final Four quinta consecutiva décimo octava de Obradovic en su carrera tras vencer ayer en Kaunas ochenta y dos noventa y nueve hoy decisivos cuartos partidos a las ocho y media Baskonia CSKA de Moscú dos uno para los rusos a las nueve Barça Efes dos uno para los turcos en la NBA los Nuggets de Juancho Hernangómez Se jugarán estar en semifinales del Oeste en Denver en el séptimo partido tras perder anoche en San Antonio ciento veinte ciento tres

