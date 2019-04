Hoy por Hoy (26/04/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias muy buenos días llegó el final de la campaña el domingo despejar todas las dudas todas las incertidumbres de un momento político excepcional hace un año la primera moción de censura que salía adelante en España demostró la fortaleza de nuestras instituciones democráticas un gobierno que había perdido la confianza de la Cámara por una sentencia de corrupción abandonaba la Moncloa gracias al mecanismo previsto en la Constitución a pesar de los pesares a pesar de todas las crisis y disfunciones España encontró el camino para salir de una situación irrespirable siempre lo ha hecho en la etapa democrática que inauguró la Constitución del setenta y ocho hace ahora un año se vivió un clima de optimismo democrático al comprobar que las instituciones funcionaban Iker consenso nos permitía avanzar en este año han pasado muchas cosas que ustedes tienen en la cabeza y no voy a repetirlo es el domingo volvemos a las urnas con mucho los deberes pendientes todavía sin que se haya resuelto la crisis en Cataluña pero pero con una novedad fundamental por primera vez desde la recuperación de la democracia la extrema derecha y su idea excluyente de España esa España en la que sólo caben ellos por primera vez tiene posibilidades de condicionar el Gobierno de nuestro país votar este domingo no lo arreglará todo pero quedarse en casa sólo lo puede empeorar

Voz 1727 01:53 es viernes veintiséis de abril y sobre el país que somos el país que podemos ser la noticia más importante de las últimas horas por más que la sepulto en toneladas de propaganda electoral un niño con leucemia se ha curado y se ha curado gracias a una terapia pionera de la sanidad pública española llama Álvaro y ha vuelto a hacer vida normal después de recibir un tratamiento que ayudó a su sistema inmunitario a reconocer y atacar a las células cancerosas una terapia que el Sistema Nacional de Salud sufraga desde hace cuatro meses Marina es su madre está Food

Voz 1 02:27 ganando de momento o bien hay Nabai a nuestra acaban de dar permiso para poder empezar la vida normal haces que fenomenal

hoy hay Consejo de Ministros el último antes de votar hoy el Gobierno prueba Aimar un cambio muy reclamado por los artistas

Voz 0027 02:43 es que cuando llegaban a la edad de jubilación tenían que decidir entre cobrar los beneficios de su obra o recibir la pensión para la que llevaban tantos años cotizando a partir de ahora podrán compatibilizar los dos sucesos

hoy sobre ingresos Sabadell acaba de anunciar que ha obtenido

Voz 0027 02:55 unos beneficios de doscientos cincuenta y ocho millones de euros en el primer trimestre lo que es un cero con cuatro por ciento menos que en el mismo periodo del año pasado

Voz 1727 03:02 la Guardia Civil implica por primera vez a Esperanza Aguirre en un informe sobre la Gürtel según publica El País

Voz 0027 03:07 los investigadores la sitúan en las reuniones en las que se decidió favores con contratos públicos a una empresa que hizo campañas electorales al Partido Popular

la semana termina con dos descubrimientos uno científico y otro artístico el científico

Voz 0027 03:20 universo se está expandiendo un nueve por ciento más rápido de lo que creíamos lo han detectado gracias a nuevas exploraciones espaciales del telescopio Hubble de la NASA

el descubrimiento artístico está en Bilbao hoy veremos allí por puro me da vez tres retratos de Goya Inés mitos va a dar a conocer el Museo de Bellas Artes de Bilbao

Voz 0027 03:36 retratos de la Familia Adán de Yarza pintados por Goya a finales de la década de mil setecientos ochenta

Voz 1727 03:41 el futuro de la poesía se dio cita anoche en el Teatro Real de Madrid en un acto organizado por la Cadena Ser el país el encuentro poesía cuatro punto cero permitió hacer un delicioso recorrido desde los versos de García Montero a Loreto Sesma una joven escritora de poesía urbana

Voz 2 04:00 no

Voz 1727 04:07 además con la música de Marlango ser reflexionó sobre las nuevas generaciones de poetas nacidos al calor de las redes sociales cubrirla

Voz 1341 04:16 decía es el tiempo del reconocimiento un tiempo mucho más lento que el tiempo de la mercantilización de usar y tirar frente a mucha gente que se alarma yo como profesor de literatura tengo que recordar que cuando Garcilaso empezó a publicar sus sonetos pues gente más tradicional como Cristóbal de Castillejos decía eso no es poesía

Voz 1727 04:42 la próxima jornada de Liga se pueden decidir dos cosas en Primera el campeón el primer equipo que desciende a Segunda Sampe que pueda

Voz 1161 04:49 es el el Rayo Vallecano de Paco Jémez una victoria mañana del Valladolid sobre el Atlético de Madrid en el Metropolitano y una derrota en Vallecas con el Real Madrid del domingo de certificaría su descenso matemático pero esa posible del Valladolid de paso haría campeón de Liga

Voz 1727 05:00 al Barça que saltará al Camp Nou ya como campeón

Voz 1161 05:02 como su con su partido ante el Levante sigan el Atlético los de Valverde también serán campeones mañana si ganan a los valencianos y esta noche inicio de la jornada treinta y seis en Segunda A las nueve Numancia Depor

Voz 1727 07:46 pero con ella todavía honesta sintonía en la SER recapitular los últimos mensajes de campaña en el PSOE Pedro Sánchez apuesta fuerte por primera vez dice que no le problema un gobierno de coalición con Podemos lo hace hoy en una entrevista en El País mientras llama con nitidez a concentrar el voto útil de la izquierda Inma Carretero buenos días y concentrar el voto contra el trío Casado Rivera ya va Cal en la campaña socialista cree que han fijado la idea ha de que representan la involución pero el PSOE llega hoy a la meta sin certeza de que ganar estas elecciones le vaya a servir para frenar el gobierno de derechas sobre todo dicen por lo impredecible de Vox

Voz 7 08:23 si aquí nadie pensó que iba a ser el presidente de Estados Unidos le tenemos la frontera entre lo que nos estamos jugando ahora mismo el próximo domingo tres avanzado retroceder puede ser un voto puede ser un escaño por eso es muy importante no relajarse no confiarse votar al Partido Socialista el próximo domingo

Voz 1727 08:40 llamamiento contra la abstención quieren superar el setenta por ciento de participación y también al voto útil desde ayer con apelación directa a los indecisos de Unidas Podemos para que no dividan el voto de izquierdas Sánchez termina eso sí con guiño de última hora no tiene problema en coaligarse con Podemos ha dicho Ike dice el hipotético coaligado que definió hemos pues también Pablo Iglesias reclama la utilidad del voto morado Mariela Rubio buenos días

Voz 1450 09:04 buenos días y los morados llegan al cierre convencidos de que el mantra el PSOE prefiere Ciudadanos ha calado no sólo entre los suyos sino también en el votante que duda entre ellos y el PSOE clave para conseguir lo piensan en la dirección fueran los debates en los que Iglesias consiguió mostrar a Unidas Podemos como la única fuerza que puede garantizar un gobierno de izquierdas Iglesias que hoy cierra campaña en Madrid hablaba ayer así vino

Voz 8 09:25 ojalá cada mes hubieran vernos a todos los representantes discutir en igualdad de condiciones sin trampas sin el árbitro comprado con las mismas preguntas para todos entonces a lo mejor las cosas serían un poco diferente

Voz 1450 09:38 en ella sigue insistiendo en que el próximo Gobierno será de coalición pero sin hablar como sí hizo en el pasado ni de líneas rojas ni de ministerios en concreto los morados que definen la política como el terreno de la correlación de fuerzas se abren ahora la posibilidad de ministerios mixtos conscientes de que todo indica que sus resultados no les van a permitir las exigencias del pasado en cualquier caso Pepa en la caravana Mora del ambiente es de optimismo porque cuentan con quedarán los números para sumar con el PSOE y que incluso con un mal resultado pueden ser más influyentes que nunca

Voz 1727 10:06 entre quienes se disputan el voto de la derecha hay declaraciones que demuestran la fiereza de esa batalla ahora mismo y a la vez el objetivo común de derribar a Pedro Sánchez en el PP por ejemplo Pablo Casado empezó a disparar ya ayer en Barcelona su traca final de campaña acusando al socialista de estar esto es literal negociando la sedición con los independentistas y hoy Adrián Prado buenos días

Voz 0019 10:30 qué tal Pepa buenos días el PP llega este último día de campaña con un optimismo desbordante y eso se traduce por ejemplo en el lugar que ha elegido para el mitin de cierre el Bicing Center de Madrid donde confían en reunir a entre siete mil y ocho mil personas la campaña de los populares ha sido ascendente

Voz 0698 10:44 te había cierto pesimismo en el arranque con las encuestas en

Voz 0019 10:46 contra también las internas y con un objetivo de mínimos poder sumar con Ciudadanos y con Vox con el paso de los días los populares han notado una respuesta muy favorable de los suyos las expectativas han cambiado ahora ya no hablo de sumar sino de ganar de todos modos Casado anoche por si acaso insistían el llamamiento al voto unido de centro derecha

Voz 1645 11:05 sí recordaba la importancia de ir el domingo a las sur

Voz 1727 11:07 las mandar un mensaje a todos vosotros conocía

Voz 1 11:10 los para que no se olviden de ir a votar para decir que vamos a recuperar

Voz 1645 11:15 lo que ya habíamos conseguido un resultado por debajo

Voz 0019 11:17 cien escaños sería malo reconocen fuentes populares aunque confían en llevarse buena parte del voto indeciso y recuerdan que el PP

Voz 1727 11:23 siempre he tenido mucho votante oculto ciudadanos echa el resto con el tema que más rédito le ha dado como partido la crisis catalana hoy Rivera dicen el diario El Mundo que tiene un plan de diez años para que el Estado vuelva a Cataluña Óscar García buenos días

Voz 1645 11:39 hola Pepa qué tal buenos días si el entorno de Rivera asegura que Ciudadanos llega al final de esta campaña sin haber cometido errores colocando sus mensajes sus propuestas y habiéndose llevado el protagonismo de los debates celebrados en televisión Rivera ha tratado de ir a por el votante más al centro del PSOE y también ser la alternativa del Partido Popular partidos a los que el líder naranja invita a reflexionar tras sus fichajes algunos como Ángel Garrido durante la propia campaña electoral yo le pregunto a esos partidos que se desinfla y que no dejan de perder militantes cada día se ha preguntado por qué es el SVA los votantes se han preguntado por qué gente tan válida como Soraya Rodríguez Ángel Garrido Joan Mesquida quieren estar en un proyecto centrista liberal como ciudadanos no cien ciudadanos se atreve a hacer un pronóstico para el domingo aunque las expectativas han ido cambiando en los últimos días de duplicar los treinta y dos diputados actuales ahora ya se habla simplemente de crece

Voz 1727 12:27 el PSOE y Ciudadanos cierran campaña en Valencia que también celebra el domingo sus elecciones autonómicas Ibooks Se adelantó ayer con un mitin multitudinario en la Ciudad de las Artes y las Ciencias Javier Carrera buenos días

Voz 0866 12:40 qué tal buenos días y sus seguidores en el acuerdo de cinco mil quinientas personas y muchos se tuvieron que quedar fuera para ver a un Santiago Abascal que ayer en Valencia resumía los mensajes de toda la campaña tirando más si cabe de sus apelaciones a la unidad nacional de su confrontación con los independentistas y la izquierda para llamar a las urnas el próximo domingo

Voz 0684 12:58 hola continuidad histórica de España o el caos y la violencia es la lección que tenemos el próximo veintiocho de abril

Voz 0866 13:07 la recta final de campaña a los jóvenes a los votantes de barrios obreros la España del pladur decía ayer Abascal hoy la formación cierra campaña con un gran acto en la Plaza de Colón de Madrid icono ya del partido Abascal se muestra tranquilo considera que saquen los diputados han ganado pero mantienen la idea de un posible gran sorpresa electoral el próximo domingo

Voz 1727 13:28 eh de entre las voces de las últimas horas llamativas por su contenido la de Miquel Iceta el primer secretario del PSC

Voz 9 13:33 hay que concentrar en el Partido Socialista el máximo de votos progresistas entre otras cosas perdonar que barra para casa porque yo no quiero volver a Mario

Voz 1727 13:46 no os derechos sociales Jabois conquistados como trinchera ahora sí

Voz 0019 13:51 en lo quiere volver al armario luego también habló del armario de la derecha del Partido Popular de Ciudadanos de Vox en cualquier caso la expresión tiene un doble sentido muy claro ya hay que decirle a Iceta que este país y las sociedades de países

Voz 1389 14:01 es más fuerte de lo que nosotros mismos creemos no va a volver a ningún armario ni real ni metafórico Il te digo que no va a perder ni uno solo de los derechos que hemos tardado siglos en Arnedo uno conviene votar para que esto sea realidad pero fíjate incluso en la victoria de la ultraderecha la victoria de la ultraderecha es que sus votos valgan para algo la sociedad española estará enfrente de cualquier amago o cualquier medida dirigida a que unos ciudadanos tengan menos derechos que otros

Voz 1727 14:24 otro adiós Jabois buen fin de semana un beso última página del diario de campaña en Hoy por hoy José Manuel Atencia buenos días buenos días página que se va a completar con la liturgia del último día hay la sensación de que todo está por decidir sepa el último día de campaña tiene su propia

Voz 0698 14:43 liturgia cargada siempre de símbolos

Voz 1727 14:45 el arreón final las últimas entrevistas y el acto central de cierre

Voz 0698 14:50 toda liturgia también tiene sus frases y hay una por encima de todas la apelación al voto útil a voto útil apeló el PSOE apela en las últimas horas para evitar dice un acuerdo de las tres derechas aunque alguno no le guste Pedro Sánchez también Pablo Casado los votantes de Vox ha dicho no tienen razones para no votar al Partido Popular el voto útil es votar a Podemos para garantice para garantizar que el PSOE haga política de izquierda y el voto útil Ciudadanos para evitar un nuevo Gobierno de Sánchez con los independentistas hay otra frase en esta liturgia todos los partidos son los únicos en garantizar algo en el PSOE los únicos en garantizar el Estado de bienestar el PP el único en mantener el progreso económico Ciudadanos el único en dejar atrás gobiernos de PSOE y PP Podemos el único en tener una nueva forma de hacer política vos el único que puede impedir que los llegue el caos eso dijeron anoche en sus actos y eso repetirán esta noche en el cierre de campaña

Voz 1727 15:52 el incierto escenario que nos deja el final de la campaña te escuchan

Voz 0698 15:54 la campaña nos deja un bipartidismo de bandos tras muchos años de un bipartidismo de partidos al frente de cada bando sigue la cosa igual PSOE y PP el elemento sorpresa en la campaña Bosch su aparición fue determinante para la suma de los partidos de la derecha en Andalucía sus resultados en las generales pueden ser el factor terminante para que tenga el efecto contrario con toda la mayor encuesta de estas elecciones fueron las autonómicas de diciembre en Andalucía y al margen del fenómeno de bolos nos dejó otro hecho evidente la escasa movilización del electorado de izquierdas algo que va a ser clave el domingo claro que la mayor lección que no dejó las elecciones andaluzas es que nadie acertó en ver lo que realmente ocurrió empezamos Pepa este diario en la Covadonga de hace mil trescientos años y estaba anunciado en Granada con la reconquista de hace setecientos que era cómo avanzar seis siglos en apenas quince días no ha sido así el final pero no tiene importancia lo determinante será saber en qué siglo no levantamos el look

Voz 1727 16:57 eso será lo determinante un abrazo compañero un abrazo

Voz 1727 17:28 hoy por hoy son las ocho y dieciocho las siete dieciocho en Canarias si tenemos datos muy significativos de la Nueva Economía el primero los beneficios brutales que ha anunciado

Voz 10 21:13 drogas basura y mucha inseguridad Carolina Gómez

Voz 0393 21:17 los vecinos de Toledo sesenta y ocho están pasando un calvario

Voz 6 21:21 critican mucho con seguridad

Voz 13 21:23 el problema en sí en la noche escuchando los gritos que veo que están hablando de droga hay desde el caballo

Voz 0393 21:34 tras creo basura incluido en el edificio de al lado que está abandonado desde dos mil catorce y ocupado ilegalmente desde hace unos meses

Voz 14 21:41 sí hemos este okupas hace casi tres meses ahora es un bocadillo cada noche hay peleas hay acreditadas hace fuego en la de las terrazas de la de los áticos a ropa de todo de todo lado al olor horrible

Voz 0393 21:58 los vecinos han denunciado varias veces ante la policía ya han pedido auxilio al Ayuntamiento porque viven

Voz 10 22:03 miedo uno en concreto

Voz 15 22:06 intentando trepar osea cuando el salto para llegar acceder al balcón del primer piso del edificio ocupado como yo vivo en el primer piso de un edificio pues lógicamente me entró tantísimo pánico porque son capaces de poder subir trepando también pueden trepar a mi balcón

Voz 0393 22:23 el propietario del edificio es el fondo buitre Blackstone que ha denunciado la ocupación y espera una sentencia que de momento no ha llegado mientras tanto en Toledo sesenta y ocho Se pertrechos

Voz 14 22:33 al que a todo las ventanas bercianas a que poner una alarma Ésa es un no sé te te destroza la vida de nuestros de la vida es una horrible las fotos las

Voz 1275 22:46 pueden ver ya en nuestra web en Radio Madrid punto es viernes veintiséis de abril Garrido se pone hoy la camiseta naranja para su primer mitin conciudadanos titulares con Virginia Sarmiento el ex presidente madrileño participa esta mañana en un acto de partido en Pozuelo de Alarcón mientras siguen las críticas hacia él en el PP el consejero de Sanidad asegura sentirse decepcionado y el candidato a la alcaldía habla de venganza insinúan que no es de fiar la Guardia Civil implica por primera vez Esperanza Aguirre en la trama Púnica en el último informe incorporado al sumario dos personas sitúan al entrar en reuniones en las que se decidieron

Voz 1727 23:16 favores con contratos públicos a una empresa

Voz 1275 23:18 Quito campañas electorales al PP en el Ayuntamiento de Madrid asegura que las cámaras de Madrid central están en funcionamiento y que las multas llegarán antes o después lo aclaran tras la insinuación de Begoña Villacís en la SER sobre la inacción del sistema y la población en Madrid capital aumentado por cuarto año consecutivo a uno de enero había cuarenta y cuatro mil empadronados más que hace un año Carabanchel Fuencarral El Pardo y latina son los distritos que más crecen y la población extranjera aumenta un nueve Portia

Voz 1 23:45 hoy por hoy

Voz 0027 31:34 y además Coalición por Melilla va a llevar a la Fiscalía Un vídeo de una reunión en la que el hijo del presidente de la Ciudad Autónoma Juan José Imbroda del Partido Popular negocios supuestamente puestos de trabajo a cambio de votos

Voz 24 31:46 sí lo he ido

Voz 0027 31:49 no yo soy una persona seria lo que quiere que va a salir de aquí según publicó uno de los participantes en la reunión pregunta quiere un trabajo estable vosotros tenéis a lo que Imbroda responde tenemos de seis meses sólo en Cadena Ser punto com pueden escuchar a esta hora la llamada que ha llevado ya a la Fiscalía el Ayuntamiento de Librilla Murcia el candidato del PP Francisco Alcón le dice supuestamente a su interlocutor que si consigue votos le pagará una multa indie facilitará el acceso a una vivienda de protección social

Voz 25 32:15 lo que hemos hablado de antes de la casa de Prudencio social ante un acuerdo así que que ya está pero escucha por favor tranquilos no sé ni tú mujer ni tú ni Facebook ni ni nada de nada sino simplemente de que que tenga oye T consiguió seis otros siete votos pero que seguro que te va a votar además que tengo el hoyo eh

Voz 1 32:46 escuchar hablar

Voz 26 32:48 hacer tres palabras que en Caixabank define nuestro compromiso contigo escuchamos para entender te hablamos donde quieras y cuando quieras pero sobretodo cultos hacemos que avancen dos proyectos y los de la sociedad Caixa Caixabank escuchar hablar hacer

Voz 0698 33:12 ya es

Voz 1727 33:13 ahora la columna de Almudena Grandes

Voz 0698 33:15 algún día sabremos por qué Rivera aparece como ganador de cualquier debate en tantos medios aunque tenga media España entre detenida con los tweets que les ridiculizan algún día volveremos a llama tradiciones o disparates a los fichajes estelares de esta campaña algún día descubriremos y lo repentino navajazos que parecen de sangrar a la derecha son un accidente o el producto de una estrategia calculada será muy interesante pero hoy no es ese día hoy en vísperas de unas elecciones excepcionalmente importantes que definirán el modelo de país

Voz 0591 33:46 mis en el que viviremos durante más de cuatro años

Voz 0698 33:49 tal vez décadas enteras tenemos la obligación de pensar en España no en la que conocemos sino en aquella donde vivirán nuestros hijos nuestras nietas

Voz 1727 33:57 en nuestras manos está la oportunidad de configuraron

Voz 0698 34:00 vais abierto solidario que destierre la caridad para optar por la Justicia que instaure la negociación como vía para resolver problemas que avanza en igualdad recupere la cordura el respeto a los valores democráticos el anhelo de convivencia o no también puede suceder que no apliquen un ciento cincuenta y cinco permanente a todos en cada una de nuestras casas de nuestros derechos de nuestras acciones Idi Berta es piensen lo bien porque no nos estamos jugando el presente sino el futuro porque la ultraderecha ya está

Voz 1727 34:31 por qué está llamando a la puerta

Voz 0698 34:33 esta vez pues nuestras hijas por nuestras nietas pero también por nuestros abuelos no podemos dejarla pasar esta batalla se gana votando el domingo nadie se queda en casa por favor

Voz 29 34:50 hasta León es vaga no

Voz 10 34:53 en el cartel con lo tranquilita qué estaba allí

Voz 29 34:56 pactando fuera

Voz 1027 37:01 bueno a mí me parecería contradicción por una parte que pretende

Voz 32 37:04 al sumar ciudadanos sí

Voz 1027 37:06 PP todos sabemos que con Vox y que por otra parte existen pegando eso es navajazos o concretamente en este caso que Ciudadanos este pegando estos navajazos con con el tema de Ángel Garrido Ángel Garrido es un personaje pequeño el incidente es pequeño cambio es su significación es grande es grande este es un grave problema para las expectativas de Ciudadanos

Voz 32 37:36 desde el PP y hay otra

Voz 1027 37:39 es una expectativa para ellos también amenazante que es el volumen de la ausencia el volumen de la ausencia que es el título de una famosa novela de Mercedes Salisachs se refiere a aquellos que no están presentes pero que ocupan espacio de elefante en la habitación de George Lakoff es decir vox Vox que en este momento es condición alguna manera particular a los a los dos partidos pero que sin embargo en vida hacer una política conservadora más sensata están en una geo y esto es lo que seguramente al elector de unos y otros

Voz 33 38:18 les llama la atención y luego está está el factor de incertidumbre alimentado por la

Voz 1727 38:24 la la ley electoral española que impide la publicación de encuestas eso alimenta toda suerte de bulos toda suerte de histeria en las redes sociales que se basa en nada más que en la asistencia a los mítines de Vox que abarrotaron eh ayer este auditorio no hicieron su mitin en la Ciudad de las Artes y las Ciencias pero hemos visto en otras ocasiones abarrotar espacios electorales y mítines que ante una traducción exacta ni pero final las urnas pero claro como no sabemos cómo no podemos no se pueden publicar encuestas eso alimenta estado de de incertidumbre multiplica multiplica Barañano la incertidumbre

Voz 34 39:01 no hay que desear y reclamar que sea la última vez que se trate a la ciudadanía como menor de edad no por lo tanto yo espero que mismas eché de menos que los debates al menos hubiera algún punto de acuerdo en el compromiso de esta será la última campaña en la que la ciudadanía no pueda conocer los sondeos de la última semana en que los ese españoles que viven fuera de España no puedan votar con absoluta comodidad y sin obstáculos en fin una serie de aspectos que hace

Voz 1727 39:33 daños que tenemos pendientes para tener una

Voz 34 39:36 bueno pues una democracia más ágil más justa más proporcional en fin una reforma de la ley electoral a fondo que todos pregonan y no terminan de ejecutar no

Voz 0027 39:47 pero si como tú dices

Voz 34 39:49 después de los debates porque uno tiene la impresión de que realmente la campaña empezó el lunes terminó el miércoles todo lo demás son como secuelas como bueno un son de palpar los efectos de esos dos días de debates no qué efectos puede tener en que varían las encuestas que si conocimos hasta el mismo lunes etc

Voz 0027 40:11 eso es verdad que ese depende más de las fuentes de cada uno

Voz 34 40:14 de las intoxicaciones que se pretendan hacernos llegar de la rumorología de esas cuestiones que son más de percepción casi cutánea no de olfato o de bueno pues visibilizar acción de los que más ruido hace no más llenan los recintos en los que convoca no

Voz 1727 40:32 que de influencia claro eso tiene un efecto

Voz 34 40:34 toxicológicos no bueno no despejar esa incógnita obviamente hasta los domino pero sí hay síntomas yo creo al ver los mensajes en los que se están centrando estos últimos días cada cual estamos hablando ahora del espacio del centro hasta la ultraderecha yo creo que sí se nota una tensión y una un choque frontal entre Rivera y casado y tiene que ver yo creo fundamentalmente con pase lo que pase de quién lidera todos espacio no yo creo que además se palpa cierto nerviosismo cierta desconfianza hacia esas encuestas que pronostican a Vox una irrupción clarísima pero no le dan más allá del diez del once por ciento los mismos que hacen esas encuestas pero pero no se puede descartar

Voz 11 41:21 la mayor claro claro porque no hay con qué comparar lo además

Voz 34 41:24 si esa doble tensión es decir entre Rivera y casado por un lado en esa competición que puede ser suicida para alguno de ellos no es descartable para nada vi el tercero en discordia al que ambos necesitan por mucho que pretendan ignorarlo como decía José Antonio pues eso está condicionando a mi juicio todos estos últimos días

Voz 1727 41:44 que estamos viviendo de campaña solemos decir que las campañas y las campañas las encuestas determinan también el voto claro la ausencia de encuestas deja ese factor psicológico en mano de los bulos las impresiones quiso la entente

Voz 34 41:57 adorada dorada de los bulos poblaciones de las intoxicaciones

Voz 0591 42:02 ya ayer en el en el Huffington hablábamos precisamente de esto no de la diferencia entre los datos que manejamos por las últimas encuestas que se conoce

Voz 1727 42:11 la intuición

Voz 0591 42:12 o la percepción que no solamente se ha instalado en los medios de comunicación sino también en los cuarteles generales de los partidos de qué puede pasar el próximo domingo con Vox no solamente porque no hay recuerdo de voto ya que no se presentó nunca ha no ha obtenido representación en anteriores elecciones de ámbito nacional sino porque es la forma en la que hacen campaña es muy distinta a la a la que hemos conocido hasta ahora y y ayer Juppé en varias varios expertos en demoscopia y también de los dirigentes de los distintos comités electorales y nadie se atrevía a decir que Vox no fuera a pasar de ese diez por ciento que le han pronosticado más menos todas las encuestas no por lo tanto es es es impredecible lo que pueda lo que pueda pasar el domingo a mí la competición entre Casado y Rivera me parece legítima sino fuera preocupante por el día después y el día después quiere decir que a diferencia de otros partidos conservadores Olivé dar liberales en Europa PP Ciudadanos están dispuestos a hacer a una alianza con Vox es decir mientras en Europa se le sale combate se establece un cordón sanitario frente a los partidos de la ultraderecha aquí os L corteja

Voz 28 43:34 más o menos

Voz 0591 43:36 dan por hecho que están dispuestos a pactar con ellos tal precedente está el precedente de Andalucía por lo tanto la alarma es mayor porque ya sabemos hasta dónde están dispuestos a Dios

Voz 1727 43:48 y algo más es que han normalizado el discurso esta mañana cuando escuchábamos bueno preso desde el primer día pero sí que esto que estuvieran esto lo grave porque ya veremos en qué se queda Vox es lo veremos lo comprobaremos efectivamente hay mucha incertidumbre pero hay una parte de su discurso que ya está normalizado con también lo que de lo que decía ayer Abascal en ese mitin en Valencia esto que vamos a escuchar

Voz 0684 44:08 sólo hay una lección la supervivencia nacional de España o el caos de un frente popular que une a comunistas separatistas ya proetarras o la continuidad histórica de España o el caos y la violencia

Voz 1727 44:22 el ducto que alergia y el Frente Popular que no recuerdo que lo hayan

Voz 11 44:24 ilustrado o quizá también se ha utilizado por el Partido Popular en la campaña electoral

Voz 1027 44:30 pero vamos si se ha utilizado el sentir popular yo creo que profusamente pero aquí hay una hay una cosa que me parece que que es también importante desde luego tiene que hacer una reflexión la de la derecha tanto ciudadanos como el Partido Popular porque digamos han incorporado el discurso de Vox dentro de sus propios programas de sus propios mítines pero también también la izquierda tiene que hacer una reflexión y concretamente el Partido Socialista en qué medida también ellos han utilizado a la a Vox eh para movilizar a su propio electorado quiero recordar que el famoso choque que hubo el día de Jueves Santo cuando pensamos que no había debates porque el señor Sánchez dijo yo solamente voy a uno en Televisión Española ir contra programando a a A3 Media eh el día veintitrés y esa reacción se produjo porque la Junta Electoral Central le dijo oiga usted no no pueden lo puede ir a cinco el debate porque Abascal no tiene a representación suficiente previa para eso es decir también a Izquierda IU también el Partido Socialista ha utilizado a Vox para movilizar sus

Voz 34 45:50 sí lo lo pues es evidente que autorizaron la cuestión es que es real el asunto no es uno de esos casos en los que se infla completamente mucha presencia en interés propio particular no yo creo que desde el dos de diciembre los resultados andaluces sobre todo ese mes y medio que vivimos en los que ya escuchamos ya instalaron en esa en ese debate público algunos de los temas que han ido lanzando permanentemente el peligro

Voz 1727 46:20 el riesgo está ahí hizo una cosa más

Voz 34 46:23 yo echo de menos que no sólo los partidos no sólo las derechas no sólo los partidos de izquierdas también a mí me gustaría escuchar como escuchamos en dos mil catorce y dos mil quince respecto a Podemos a grandes empresarios patronales y banqueros advertir del Apocalipsis yo no escucha o en esto

Voz 1727 46:43 hay una advertencia de lo que puede significar

Voz 34 46:45 y para esta democracia la irrupción de un partido

Voz 1027 46:48 tras el Tesoro nacional Jesús permíteme la primer la empresa viene a la ejecutiva del primer banco español en su junta general hizo un discurso el díptico pero discurso

Voz 34 47:03 tras los discursos de los que las fechas

Voz 1027 47:06 no no no no no pero también digamos no podemos olvidar que esta señora ha hecho un discurso en su junta general elíptica

Voz 11 47:15 lógicamente a petición investigaban hablando de del AVE

Voz 1027 47:22 lo sensato estabilidad ha pedido

Voz 1727 47:25 hola soy presidentes de

Voz 34 47:28 los que advirtieran que advirtieron desde un punto de vista democrático oiga que esto que se viene encima con cuidado no le hablas de empresas iban banqueros también había más detalles de cómo

