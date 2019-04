Hoy por Hoy (26/04/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1727 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 2 00:15 en la Cadena Ser

en unos minutos entrevistamos en La Ser en Hoy por hoy al presidente y candidato socialista Pedro Sánchez en este último día de campaña electoral pero antes Aimar hoy va a pasar a disposición del juez el presunto autor del último crimen machista ocurrido en nuestro país en España en Adeje Tenerife

Voz 0027 00:41 el alemán que presuntamente mató esta semana a su mujer e hijo mayor mientras el pequeño huía conseguía avisar de que el padre les estaba agrediendo brutalmente dentro de una cueva han llegado ya a España algunos familiares que se van a hacer cargo del crío que todavía no sabe que su madre y su hermano han muerto ese niño de seis años que contó a la mujer que lo encontró en el monte que su padre los llevó hasta aquella cueva con engaños la mujer Ziama Anne Elise Éste es su testimonio láser

Voz 3 01:03 para inca año tenido unos qué pasa

Voz 4 01:06 metido en un niño vio cómo cómo aquí metió muy falta sumar no sabe que está tengo por lo menos yo que estaba muy malherida y él me dijo a mí me llegó al alma

en la Cadena Ser

las nueve y tres las ocho y tres en Canarias Rosa Márquez buenos días

en la Cadena Ser

Voz 1727 04:19 Pedro Sánchez buenos días buenos días recibimos a la Cadena Ser al presidente del Gobierno candidato socialista a la reelección en las elecciones de este domingo que tales

Voz 1722 04:28 bien animado yo creo que sea una campaña al menos desde nuestros objetivos de explicar el por qué es importante votar al Partido Socialista creo que después de diez meses de gobierno después de la moción de censura sacamos a España de una situación inédita de corrupción también de desigualdad de recortes y de confrontación y crispación política territorial ya hemos puesto rumbo a la justicia social a la convivencia ya la limpieza una forma de hacer política con lo cual esperanzado de los resultados que podamos obtener el próximo domingo

Voz 1727 04:56 es la tercera vez que se presenta como candidato socialista a unas elecciones generales que aprendido en este tiempo señor Sánchez

Voz 1722 05:04 muchas cosas no pues yo creo que que la política tiene que servir para algo más debe servir para algo más que para insultar para mentir o para crispar yo creo que España se merece cuatro años de estabilidad se merece cuatro años de concordia nacional sean merece cuatro años en que los grandes partidos ticos pues nos podamos entender sobre cuestiones que importan al día a día de la ciudadanía es verdad que siempre en las campañas electorales pues lógicamente uno tiene que polarizar las posiciones pero después del domingo bien el lunes yo creo que el lunes tendremos que hacer todos mucho porque se restañar muchas de las fracturas que sufre en nuestro país

Voz 1727 05:39 el lunes no abandonó ese tono presidencial en el debate pero el martes bajó al barro eh

Voz 1902 05:45 y veo con Rivera y con con Casado

Voz 1722 05:51 es que es que durante estos diez cuando cuando el Partido Socialista gobierna hay un clásico en la derecha sí es que bueno pues nosotros no somos buenos españoles nosotros vendemos España los a los malvados independentistas somos gente que hacemos cualquier cosa por mantenernos en el poder por estar en el Falcon por tener todos los pues privilegios como dicen ellos de de la presidencia del Gobierno la derecha tiene un sentido muy patrimonialista del poder y considera que todo aquel que no sea de derechas y esté bueno pues liderando el país es un arribista no un golpista han venido a llamar hasta incluso feliz no es decir hemos utilizado todo tipo epítetos durante estos últimos diez meses que en definitiva no es más que la ausencia de un proyecto político y solamente la proyección de mentiras de insultos y de crispación e insisto yo creo que España no se merece eso que España necesita cuatro años de estabilidad tenemos muchas cosas que abordar en el ámbito de la justicia social de la convivencia la regeneración democrática y eso es lo que nosotros queremos ofrecer a los españoles

Voz 1727 06:50 vamos a ir enseguida a lo que ofrece el Partido Socialista lo que ofrece usted en este en esta ocasión en esta cita con las urnas pero ayer les escuche pedir probablemente por primera vez una marea muy nítida muy clara y mencionando el nombre completo Unidas podemos pedir el voto útil de la izquierda teme el PSOE que la actuación de Pablo Iglesias en el segundo debate que hay cierto consenso en que en que fue el que sale mejor parado porque no abandonó el tono pro positivo bueno pues les haga perder parte de la afluencia de voto procedente de Podemos que las encuestas registraban al PSOE

Voz 1722 07:24 bueno en esa mismo mensaje también a pelea los de indecisos entre Ciudadanos y el Partido Socialista ya a los indecisos entre el Partido Socialista de la abstención es decir aquellos que no lo no tiene ningún tipo de duda son aquellos que lo que quieren el veintinueve de abril es la involución eso es no tienen ningún tipo de duda esos van a ir a votar el próximo domingo a aquellos que tienen dudas es porque España quiere que avance no sabe muy bien qué significa avanzar pero lo que intuyen es que el único partido que puede garantizar que el próximo veintiocho de abril no sumen las tres derechas es el Partido Socialista por tanto lo que digo es no especular el voto porque nos estamos jugando mucho esto ya no es una cuestión de izquierda derecha nos estamos jugando el que la ultraderecha influya en la acción del Gobierno de España ya estás una ultraderecha temible es una entrada derecha que presenta candidatos declarados franquistas en sus listas que está diciendo que esto de la violencia de género es un camelo que hay que privatizar el sistema público de pensiones o que hay que suprimir el Salario Mínimo Interprofesional por tanto yo creo que el próximo domingo hay una oportunidad en riesgo oportunidades consolidar todo aquello que se logró a partir de la moción de censura que es desterrar la desigualdad la corrupción y la crispación política pero también hay un riesgo yo creo que esto es importante también que los españoles lo sepan hay un riesgo real cierto aquí nadie daba un duro porque en Finlandia la ultraderecha ya fuese a pasar de quinta posición a segunda posición y que el Partido Socialista según las encuestas en Finlandia hace muy pocas semanas iba a ganar pues de largo y al final ganó por seis mil votos en segunda posición la ultraderecha que quiero decir con esto que al final el voto cuenta lo que debe contar el próximo domingo es el voto a favor del futuro hay honestamente creo que ahora mismo tenemos que concentrar el voto en el único partido que lo garantiza que es el PSOE

Voz 1727 09:10 lo que se vio en los debates es una España dividida en dos en dos bloques en dos bloques muy enfrentados muy irreconciliables eso complica mucho la gestión de los grandes asuntos de la agenda fundamental que tiene este país por delante Si usted es presidente del Gobierno el lunes dígame qué planes tiene para superar esa polarización que nos condena a no sacar adelante los grandes asuntos por ejemplo resolver la crisis territorial porque no se puede resolverse la derecha no

Voz 1722 09:37 no se puede resolver sin la derecha pero yo creo que también el próximo domingo tiene que haber un reproche a la derecha porque ha utilizado la crispación territorial precisamente para encaramarse a las instituciones públicas cuál es el problema bueno pues el problema yo se lo he dicho tanto a Casado como a Rivera en público es decir que tampoco estoy desvelando nada el problema es que toda la crispación y polarización territorial que ellos están utilizando durante estos diez meses no les está beneficiando a quién está beneficiando es otra derecha por tanto el problema es que mientras un partido de gobierno un partido que se dice que quiere gobernar como es ciudadanos o el Partido Popular lo que hacen es utilizar la confrontación y la crispación territorial para reprochar al Gobierno socialista una supuesta venta de nuestro país a los malvados independentistas que no es tal que es mentira porque precisamente estamos en unas elecciones anticipadas porque la derecha independentismo votó en contra de unos presupuestos sociales que necesitaba este país quién se beneficia es la ultraderecha quiere que eso no

Voz 1727 10:34 el la crisis territorial explica el crecimiento de Vox en España sólo eso bueno yo creo que la ultraderecha siempre asistido nuestro

Voz 1722 10:40 país siempre al principio de la democracia ahí estaba Blas Piñar estaba Fuerza Nueva luego a la derecha lo que hizo fue una operación política de de amparar digamos esas posiciones dentro del Partido Popular y ahora tienen su propio partido yo lo digo y en la entrevista en el diario El País a mí el ex presidente Rajoy cuando hablaba con él siendo el presidente del Gobierno precisamente me hablaba de Vox aún rojo es un político con muchas digamos muchos defectos a mi juicio pero también tenía alguna virtud de una de las virtudes es que era un político intuitivo que el echa de niños no sabía sabía sabía que había algo ahí sabía que la derecha tenía un riesgo de poder desmembrar se y eso es lo que está ocurriendo pero pero ese desmembramiento que estamos viendo en el espacio conservador en nuestro país tiene mucho que ver con la falta de un horizonte de concordia a ofrecer por parte de la derecha con una falta de respuestas políticas útiles a la crisis territorial con una falta lógicamente de de asunción de responsabilidades por una corrupción que acá el comido todas las plantas de la sede del Partido Popular en la calle Génova

Voz 1727 11:45 pero si usted repite como presidente del Gobierno llamará a Casado al líder del PP llevará a Ciudadanos al líder

Voz 1722 11:52 sin duda

Voz 1727 11:53 todos ellos se quejan de la falta de la falta de interlocución con el Gobierno en este tiempo

Voz 1722 11:58 pues no es verdad lo que pasa es que honestamente esa hace un poco difícil hablar con líderes políticos que en lo que están es en poner cordones sanitarios al Partido Socialista y también insultar en fin yo creo que que desde luego hay que tender puentes que ya ha hablar con todos dentro de la Constitución pero que la democracia no ve teocracia que podemos hacer cosas juntos que creo que hay grandes desafíos que tiene nuestro país vinculados con el cambio climático con la desigualdad con la crispación y que la confrontación territorial sin duda alguna también con la igualdad de género también el sistema público de pensiones que tendremos que resolver entre todos cuando el señor Rivera dice vamos a poner un cordón sanitario al Partido Socialista dice porque Sánchez es un peligro público un estamos en la Comunidad de Madrid Ángel Gabilondo también es un peligro público porque han puesto también un cordón sanitario al Partido Socialista en la Comunidad de Madrid o en la Comunitat Valenciana que también tiene elecciones el próximo domingo es que fíjese cuando yo hablo con los líderes líderes liberales europeos es que eh

Voz 1727 12:53 tan estupefacto hasta donde nos pueda contar hasta dónde llega la preocupación en Europa

Voz 1722 12:59 la preocupación en Europa es que no es tanto la preocupación es más el el desconcierto el estupor de ver a líderes europeos que precisamente hacen gala de no pactar nunca jamás la ultraderecha y aquí en España en cambio pues el señor Rivera pactar sin ningún tipo de ambages con con la ultraderecha arrimaron Andalucía y aspira a hacerlo en España no

Voz 1727 13:19 ya que mencionaba la entrevista en El País en esa entrevista también dice por primera vez o a mí me me parece que es la primera vez que se lo se lo leo en ese caso que no eleve ningún problema un gobierno de coalición con Podemos

Voz 1722 13:30 el el la pregunta que se hace es si yo tengo algún problema en formar un gobierno de coalición yo de lo que respondo es vamos a ver yo no tengo sentido patrimonialista del poder yo no aspira a monopolizar el poder creo que durante estos diez meses hemos demostrado que con ochenta y cuatro diputados pueden hacer muchas cosas pactando a izquierda y a derecha es evidente que con Unidas Podemos hemos tenido muchísimos puntos en común yo agradezco reconozco la labor que ha hecho Unidas Podemos y el señor Iglesias hemos hablado mucho

Voz 1727 13:58 Nos dijo ayer aquí o entrar en el Gobierno o no

Voz 1722 14:01 prueba nada pero sí sí pero eso está muy bien Pepa eso está muy bien pero es que antes del veintinueve de abril viene el veintiocho de abril y aquí nos estamos jugando algo muy importante o consolidados el que España mira al futuro o hay un riesgo cierto de que la derecha suma aquí se pueden ganar las elecciones pero es que vivimos en una democracia parlamentaria el próximo lunes a lo mejor gana el partido socialista a las elecciones pero gobierna la derecha por tanto ganar es gobernar en una democracia parlamentaria ganar es gobernar y por tanto lo que pido es a todos los electores indecisos que seamos muy conscientes de la oportunidad que tenemos pero también del riesgo que aún no hemos y concentremos todo el voto en el partido solamente puede garantizar el que no sumen estas tres derechas que es el Partido Socialista escapa a partir de ahí hacer de ahí yo insisto no tengo ningún problema en entenderme con Unidas Podemos como lo hecho durante estos días

Voz 1727 14:49 entenderse no le pregunto por un gobierno de coalición

Voz 1722 14:52 pero mire que yo no voy a especular yo entiendo que los periodistas tengan ustedes que especular lo que va a pasar a partir del veintiuno

Voz 1727 14:58 bueno usted como yo como saben los oyentes que todas las encuestas todas todas son todas incluido el CIS dicen que ningún partido para poder gobernar en solitario

Voz 1722 15:05 bueno pero es que en democracia eso ha sido bastante típico es que aquí parece que sea como sea gobernado en democracia siempre con mayorías absolutas no es cierto en democracias ha gobernado en su mayoría sin mayorías absolutas en la mayoría de los años por tanto que es lo que creo bueno pues que este este partido el Partido Socialista ha demostrado que con ochenta y cuatro diputados pueden hacer grandes cosas en recuperar derechos libertades en reconstruir el Estado de bienestar que lo hemos hecho a izquierda y a derecha que si tenemos una mayoría parlamentaria mucho más amplia podremos lograr afianzar ese camino y ese ritmo hacia la España de la justicia social que creo que necesitan los españoles

Voz 1727 15:40 voy al programa pero antes ciudadanos cambiara de actitud una vez que se hayan celebrado las elecciones cree que es reconducir la relación con el partido de Rivera

Voz 1722 15:49 mire yo lo que creo es que el señor Rivera tendrá que valorar mucho que es lo que hacer a partir del lunes pero mi opinión si me pregunta es de una cierta decepción yo llegue a un acuerdo con el señor Rivera creía entonces que es verdad que da un partido pues no ha adelantado ni avanzado en el ámbito qué tal las políticas sociales tampoco de igualdad de género pero yo creía que era una derecha que venía a regenerar la vida democrática que se creía de verdad que había que luchar contra la corrupción y lo que hemos visto ha sido un viraje absoluto hacia posiciones derechistas bueno eso es la estrategia política que ha decidido el señor Rivera para su partido pero yo creo que precisamente esa estrategia le va a llevar al declive como proyecto político

Voz 1727 16:34 científicos del Premio Jaume Primer premio muy prestigioso en la Comunidad Valenciana han elaborado un vídeo en el que reclaman se quejan amargamente de la poca presencia que tiene la ciencia en el debate público español en la campaña electoral reclaman la atención de recursos para la ciencia apenas se habló de cambio climático no se mencionó en los dos debates que han mantenido los candidatos en nuestro país muy poca mención a Europa ni mención a África el coloso el vecino del sur que inevitablemente va a forma parte de nuestra historia en en el futuro inmediato da la impresión de que la política en España señor Sánchez se ha empequeñecido con la nueva generación de políticos con la generación que ustedes representan

Voz 1722 17:15 yo más que decir que la nueva política o la política yo creo que es más la conversación pública en la que estamos no solamente los políticos sino también los periodistas

Voz 8 17:27 fíjese el la primera media

Voz 1722 17:29 hay que tomó el Gobierno del Partido Popular cuando tuvo mayoría absoluta fue aprobar un real decreto ley por el que creaba un impuesto al sol y frenaba el desarrollo de las energías limpias este Gobierno en diez meses ha derogado el impuesto al sol ha impulsado el autoconsumo ha aprobado un anteproyecto de ley de cambio climático ya aprobado un Plan Nacional Integrado de energía y clima con un objetivo bien claro de que en el año dos mil cincuenta nuestra economía sea neutra en carbono es decir este Gobierno si está comprometido con algo yo se lo puedo garantizar desde el punto de vista personal más allá de lo político es primero con la igualdad de género segundo con la pobreza infantil y en tercer lugar con la energía y el cambio climático por tanto este Gobierno de hecho eso otra cosa es que efectivamente no sea visibilizando en la conversación pública como a nosotros nos hubiera

Voz 8 18:17 ha gustado en segundo lugar en el ámbito

Voz 1722 18:20 ciencia fíjese yo en muchas de las conversaciones que he tenido con los colectivos de la ciencia me decían por supuesto que necesitamos más recursos pero sobre todo lo que necesitamos es quitar muchas de las trabas administrativas que nos impiden el poder ejecutar los recursos públicos que tenemos en los centros de investigación de este Gobierno en diez meses lo ha hecho por tanto hemos recuperado la senda de situar a la ciencia como uno de los objetivos prioritarios de la acción pública y eso es lo que queremos consolidar el próximo domingo

Voz 1727 18:50 la política fiscal es el casi el último reducto de autoridad si me lo permite que le queda a los gobiernos nacionales no que están todos están todos

Voz 1722 18:59 bueno los paraísos fiscales no está

Voz 1727 19:01 pues metidos en entidades supranacionales si hacemos una foto de trazó una foto de trazo grueso la izquierda propone subir impuesto la derecha propone bajar los hay muchos matices

Voz 1722 19:12 no es cierto parece hay muchas noticias querría

Voz 1727 19:15 a ver ustedes que proponen porque hablan de recaudar más pero con un criterio social esto qué quiere decir bajar los impuestos a los más pobres ubicarlo a lo más rico que pasa con la clase media medio

Voz 1722 19:26 vamos a ver la justicia

Voz 1727 19:28 cierto la justicia de que la izquierda la derecha manejan estos dos conceptos

Voz 1722 19:32 claro la justicia social la justicia social significa justicia fiscal eso es evidente es decir aquellos que más tienen tienen que contribuir a la Hacienda Pública cuáles son los objetivos más más que decir oye que ingresos públicos necesitamos lo importantes que objetivos tenemos para los próximos cuatro ocho años

Voz 1727 19:48 dígame señor Sánchez quiénes son los que más tienen

Voz 1722 19:51 sí pero déjeme también si es que tengo que terminar la revisión cuáles son los objetivos primero yo creo que la justicia social y por tanto luchar contra desigualdad que es la primera la primera lacra que yo creo que tenemos en nuestro país sobre todo los sufren la gente joven segundo yo creo que tenemos que modernizar nuestro aparato productivo nuestra forma de crecer ahí está la transición ecológica ahí está la reindustrialización ahí está la ciencia necesitamos recursos para ello y en tercer lugar nosotros tenemos que reducir el déficit público y la deuda pública tenemos una deuda pública de un noventa y seis por ciento del nuestro producto interior bruto y un déficit público de dos con cinco según los datos de Eurostat por tanto esos son los tres objetivos a esos tres objetivos tenemos que dirigir la política fiscal qué es lo que propone el PP es que lo de lo de Vox Gianni lo digo porque es que Vox lo que dijo el otro día fue me pareció como de coña y dijo que el problema en España es que los ricos para muchos impuestos que la pero bueno exhibirá penalizan a los pobrecitos no pero entonces sarcasmo para que me entiendan los famosos en el PP que es lo que propone el PP lo que propone es una revolución fiscal lo llaman así que en realidad es una involución social porque estamos hablando de una merma en la recaudación de dieciocho mil millones de euros esos dieciséis mil millones de euros lo que significan es para que sea gusto una idea un veinticinco por ciento de lo que el Estado y el conjunto de instituciones públicas invierte anualmente en la sanidad pública de nuestro país un treinta y siete por ciento de lo que invertimos en educación pública de nuestros hijos y nuestras hijas dieciocho mil millones de euros es ahora mismo el déficit que tiene la Seguridad Social si usted lo que propone una merma de la recaudación de dieciocho mil millones de euros tenemos que reducir el déficit público en la deuda pública pues sí es evidente que si usted ingresa menos en la caja saldrá menos de la caja ya por tanto es evidente que lo que están proponiendo es un estado del bienestar mucho más reducido por tanto la primera de los objetivos y en segundo luchar contra la desigualdad y frenar o mejor dicho modernizar nuestro aparato productivo no se van a cumplir

Voz 1727 21:50 diga lo que propone usted

Voz 1722 21:52 pues yo es lo que propongo es eh justicia fiscal que significa es bueno pues que las grandes corporaciones en nuestro país no pueden tener un tipo efectivo de sociedades inferior al diez por ciento

Voz 1727 22:02 como entretener usted lo sabe mucho de política fiscal y el resto no está periodista no y los oyentes tampoco vamos por partes cuando hablan de que paguen más en los que más tienen a quién se refiere

Voz 1722 22:11 grandes corporaciones el tipo de fe efectivo que es el tipo que realmente pagan las grandes corporaciones en este país está en una media de por debajo del diez por ciento nosotros lo que queremos es como mínimo que paguen el quince por ciento en sociedades

Voz 1727 22:25 grandes corporaciones yo creo que

Voz 1722 22:28 hemos que abrir un debate yo creo que España puede liderar ese debate dentro de la Unión Europea para crear una un impuesto a las grandes corporaciones digitales es decir a los grandes Google Amazon y demás que no pagan y contribuyen a la y público español pero bueno no solamente en España sino en el conjunto de países de la Unión Europea yo creo que ese debate sobre la fiscalidad a las grandes corporaciones digitales tenemos también que abrirlo y en tercer lugar yo creo que es evidente que tenemos que luchar contra el fraude fiscal equiparar progresivamente la tributación de las rentas del capital a las rentas del trabajo es decir no puede ser que el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas sea el impuesto sobre la nómina de los trabajadores y por tanto yo creo que tenemos que hacer una reforma

Voz 1727 23:08 sí

Voz 1902 23:09 los que menos tienen

Voz 1727 23:12 lo que llamamos los pobres au empobrecidos van a seguir pagando los mismos impuestos si ustedes gobiernan

Voz 1722 23:19 vamos a ver yo creo que la clase media trabajadora debería de sentir un alivio un respiro fiscal pero también le digo una cosa fíjese volviendo un poco al planteamiento de la derecha simplemente para responder desde el punto de vista de la izquierda a lo que usted me plantea la izquierda sea lo que plantea es que aquellos que gana medio millón de euros al año tengan una rebaja fiscal de cincuenta mil euros aquellos que ganan doce mil euros al año tengan una rebaja fiscal de tres euros es un poco el planteamiento que hace la derecha cuál es el problema que con esa política económica por ejemplo en Andalucía que es lo que ocurre bueno pues que están subiendo el precio de las guarderías o por ejemplo se instala insista ahora el copago farmacéutico a los mayores de nuestro país es decir que en realidad la clase media la clase trabajadora cuando les dicen que van a bajar los impuestos quiénes realmente se benefician son las digamos las las capas más pudientes de la sociedad y ellos al final acaban pagándolo doble porque es verdad que a lo mejor pueden percibir tres euros o cinco euros o quince euros de rebaja fiscal pero acaban pagando más en términos de educación pública en términos de medicamentos etcétera etcétera

Voz 1727 24:29 yo en impuestos indirectos para los que menos tienen

Voz 1722 24:32 nosotros propusimos en las el Presupuesto General del Estado que fueron tumbados por por los independentistas si la derecha precisamente el alivio en el iba a determinados productos vinculados con la higiene femenina con otras cuestiones

Voz 1727 24:47 me pregunta un oyente cuánto puede sacar de ponerle el suelo sociedades a las grandes corporaciones

Voz 8 24:53 la previsión es que ahí está prevista la previsión la previsión que ahí la previsión que hay es es de de de ingresar

Voz 1722 25:00 con esa con esa subida digamos al quince por ciento como mínimo el tipo de sociedades en de más de dos millones de euros es decir estamos hablando de una medida recaudatoria no solamente que cumple con la justicia fiscal necesaria para la justicia social sino que también yo creo que tiene un impacto en cuanto a la percepción de que aquellos que más tienen más contribuyen a la Hacienda Pública el paro va cayendo muy bien

Voz 1727 25:24 la mente y hay organismos internacionales en nuestro país digo que alertan sobre el riesgo de que nos están que hemos en los que un paro en el catorce por ciento España está condenada a tener más paro que la media europea más precariedad que que los países modernos de nuestro entorno tenemos una una condena bíblica como dice Albert Rivera

Voz 1722 25:44 no

Voz 1727 25:44 con lo dice ver que creen ustedes yo creo que yo

Voz 1722 25:47 creo que no va en absoluto es decir aquí ningún partido político va a decir que no queremos crecer o no queremos crear empleo todos los partidos políticos que van a decir que sí que quieren crecer y que quieren crear empleo el problema es que tipo de crecimiento y qué tipo de empleo se crea por tanto claro cuando antes decíamos que son uno de los objetivos es modernizar nuestra economía modernizar nuestro crecimiento económico es hablar de transición ecológica es hablar de Ciencias hablar de Formación Profesional de Universidades de Educación es hablar de en definitiva todos aquellos nuevos motores que necesita la nueva economía de nuestro país para garantizar un crecimiento sostenible para eso insisto necesitamos recursos económicos para eso necesitamos tener un Estado del Bienestar fuerte que redistribuye los frutos del crecimiento económico y modernice nuestra forma de crecer y a partir de ahí es evidente que en la próxima legislatura necesitaremos aprobar un nuevo Estatuto de los Trabajadores necesitaremos reformar el reta al Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos para que puedan cotizar conforme a sus ingresos reales en realidad lo que necesitamos hacer durante los próximos cuatro años creo que el haga la hoja de ruta está bien clara que es lo que necesitamos pues una mayoría parlamentaria que dote de estabilidad

Voz 1727 26:56 al país para abordar esas grandes

Voz 1722 26:59 Naciones que exige habrá muchas españoles

Voz 1727 27:01 españolas preocupadas y asustadas porque la OCDE dijo ayer que el veinte por ciento de los puestos de trabajo que hay en España sabemos que hay pocos pueden ser ocupados por robots el Gobierno quién eh

Voz 1902 27:11 una agenda para para ir en fin

Voz 1727 27:16 adaptándose a esa nueva realidad el Gobierno perdón si el programa del Partido Socialista

Voz 1722 27:20 dudas bueno además hemos empezado a situar los pilares en estos diez meses por ejemplo cuando hablamos de reformar las políticas activas de empleo yo creo que tenemos que pasar de unas políticas que sean centrado sobre todo en las bonificaciones en la Seguridad Social hacia colectivos vulnerables de no poder crear empleo hacia políticas de formación continua de los trabajadores cuando hablamos de potenciar la formación profesional como hemos hecho desde el Gobierno durante estos diez meses estamos hablando de que prácticamente un setenta y cinco por ciento de los chavales que salen de la formación profesional pueden encontrar un puesto de trabajo cuando hablamos de la necesidad de de de derogar la Lomce y aprobar una nueva ley educativa estamos hablando también de incorporar todo lo que representa la la capacitación digital en nuestro sistema educativo eh cómo lo estamos planteando nosotros lo por tanto esa estamos sentando las bases ya de esa gran transformación que exigirá también pues una capacidad de anticipación por parte de la sociedad no solamente del Estado evidente no pero pero fíjese en España bueno esto es esto es previsiones también que se hacen por parte de la OCDE son bastante amplias quiero decir que cuál puede ser el impacto directo que pueda tener la inteligencia artificial o la industria cuatro punto cero en la destrucción en la creación de nuevos empleos bueno pues te pueden decir hay horquillas desde el día por ciento hasta el treinta por ciento hasta el cuarenta por ciento es decir no no se sabe exactamente qué impacto puede tener lo que sí que se intuye es que evidentemente como en toda en todo momento activo va a haber perdedores y ganadores por tanto se necesita tener un gobierno con la suficiente capacidad de anticipación como para para preparar a la sociedad ante ese cambio directivo pero también con la suficiente empatía social como para aquellos colectivos que pueden sufrir de este cambio de irreductible encontrar una pasarela que les permita lograr esa nueva oportunidad en esa nueva economía

Voz 1727 29:14 el movimiento feminista elaboró una especie de manifiesto en el que debería a los hipotéticos gobiernos que salgan de las urnas el domingo una serie de cosas entre otras

Voz 1722 29:23 la derogación de las reformas laborales bueno yo creo que ese debate digamos está superado por parte de la izquierda es decir todos estamos de acuerdo en ganarle sí pero es que yo como presidente del Gobierno lo que tengo que plantear es un nuevo Estatuto de los Trabajadores es decir porque aquellos que plantean la derogación también de la reforma por al del dos mil diez que es lo que nos dicen que tenemos que ir a la regulación

Voz 8 29:45 en el mercado laboral de mil novecientos noventa del el siglo pasado

Voz 1722 29:51 yo creo que tenemos que mirar al futuro es decir cuando hablamos de futuro cuando hablamos de que España tiene que avanzar lo que tenemos que hacer es aprobar un nuevo Estatuto de los Trabajadores cuando Aaron por ejemplo fíjese antes comentaba usted todo este tema de la de la economía digital de la inteligencia artificial bueno pues hay nuevos derechos que se están planteando los trabajadores por ejemplo de propiedad intelectual en la producción de horas laborales no pues este tipo de cuestiones son las que tenemos que abordar también en una nueva regulación de nuestro mercado otra

Voz 1727 30:20 dialogar con el independentismo catalán señor Sánchez candidato socialista a renovar en la presidencia al Gobierno dialogar

Voz 1722 30:30 mire los líderes independentistas no son de fiar agua no estoy bien los líderes independentistas no son de fiar ha mentido a los catalanes Ellos en privado dicen una cosa bien distinta a lo que dicen en público ellos en privado saben reconocen que la independencia no es posible que el problema en Cataluña es la convivencia están metidos en su laberinto un laberinto que ellos mismos han creado con sus propias mentiras el miedo que ellos tienen es que les llamen traidores aquellos que creyeron en ellos por tanto no son de fiar yo lo digo claramente no quiero que descanse la estabilidad y la gobernabilidad de este país en manos de las fuerzas independentistas no lo quiero no lo quiero porque creo que España se necesita Se merece cuatro años de estabilidad cuatro años de concordia nacional por tanto nosotros hablaremos con los independentistas bueno cómo vamos a hablar con todo con todas las fuerzas políticas dentro de la Constitución ente convivencia de connivencia en Cataluña claro

Voz 1727 31:27 cuando hablan de más autogobierno a qué se refiere

Voz 1722 31:30 bueno yo ya fíjese hasta incluso ya no habló de más autogobierno es que creo que lo que tiene que hacer el independentismo es reivindicar el autogobierno porque es que en Cataluña no

Voz 1727 31:37 hoy es que tenemos un precio

Voz 1722 31:40 lo que no se cree que es presidente de la Generalitat es que tenemos un un un un Govern en la Generalitat que no aprueba ni tres leyes en lo que llevamos de mandato que ya están pensando en anticipar las elecciones el próximo otoño antiguerra usted eh

Voz 1727 31:54 acuerdo que viene de hacer la política del libró ibuprofeno que

Voz 1722 31:57 Mejía Borrell bueno pero vamos a instar a hablar dialogar pero que no pero pero pero de verdad que usted considera que es que es incompatible decir mira nosotros dialogar dentro de la Constitución sin ningún problema ahora fuera de la Constitución no hay nada yo creo que el partido socialista no se ha movido de sus tesis aquí cuando se reprocha al partido socialista por parte de la derecha no digo de moda es que ustedes han pactado con el independentismo no dicen no porque usted ganó esa moción de censura con los votos de los independentistas buena que hay que recordar cosas muy evidentes lo que pasa es que nos despistemos un poco en en la conversación pública la moción de censura no fue por Cataluña fue por la corrupción del Partido Popular es que yo en tribuna le dije al presidente del Gobierno entonces al señor Rajoy hasta en tres ocasiones oiga si usted dimite se acaba esta moción de censura por tanto más allá de lo que ocurrió el uno de junio del cambio de Gobierno lo más importante recordar por qué se produjo esa moción de censura y qué es lo que hicieron dos partidos uno no asumir su responsabilidad del Partido Popular y el otro partido partido que venía dice a regenerar la vida democrática de este país lo que hizo Bout fue votar en contra de esa moción de censura

Voz 1727 33:07 si no gobierna a partir del lunes dimitirá

Voz 1722 33:10 en el Partido Socialista es la tercera vez que se presenta a las elecciones en el rostro enorme preguntas unas cosas de la vida yo es que me dedico a esta de preguntar como si en fin vestido de torero que va a salir a la plaza y le dice usted jornada dimitiría mire yo es que esas cosas ni me las planteo

Voz 1727 33:28 no sé si los oyentes han captado que cada vez que Pedro Sánchez candidato socialista a la reelección dice conversación publicas a los periodistas Vogue los periodistas que estamos aquí y nos hemos dado cuenta eh nos ha mandado varios mandobles esto es nuevo no esto de de que los políticos de los mandobles a los periodistas

Voz 8 33:44 no yo no no lo hay

Voz 1722 33:46 está usted así hablamos de Europa para terminar

Voz 1727 33:49 que Europa va a defender muy hipotético gobierno presidido por Pedro Sánchez

Voz 1722 33:54 pues una Europa social creo que lo importante es dotar de contenido social al mercado único una Europa que tenga un Ejército europeo propio porque estamos viendo que en fin hay aliados tradicionales que dábamos por hecho en el otro algo atlántico que están cuestionando esa gran alianza que es la la OTAN y creo que hubo una Europa solidaria antes usted ha hablado de África creo que es muy importante que seamos conscientes de que tenemos un reto que es el reto migratorio que es un reto común al conjunto de la Unión Europea y que necesita de respuestas comunes no da respuestas bilateral les de los Estados miembros ante los países digamos de tránsito o de origen de esa migración no

Voz 1727 34:35 con quién entiende mejor en Europa ahora mismo concedidas o lideresa

Voz 1722 34:39 hombre yo pues por ejemplo con Orban me entiendo peor que con Merkel

Voz 8 34:43 me entiendo mejor con un con

Voz 1722 34:47 el primer ministro liberal holandés con Macron que con el primer ministro italiano Kiefer el liberal español pero insisto es que para mí el señor Rivera en en términos políticos resulta una decepción porque yo pensaba que que estaba hecho de otra pasta no veo que no por tanto ojalá el próximo lunes recapacite sí tenga una posición mucho más constructiva respecto al no no a su relación con el Partido Socialista sino respecto a lo que necesita el país y la aportación que pueda ser ciudadanos a la gobernabilidad de la transformación la modernización de nuestro pan

Voz 1727 35:26 Pedro Sánchez gracias por estar en la SER y suerte muchas gracias

en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 39:27 son las diez menos veinte las nueve menos veinte en Canarias se ha ido ya el estudio el candidato socialista como la habéis visto Jesús Maraña

Voz 20 39:35 bueno a ver hay que tener en cuenta que esta semana debía haber sido

Voz 21 39:38 la más intensa de los últimos

Voz 20 39:41 meses a pesar de todo lo que hemos vivido no

Voz 21 39:44 que no le he visto eufórico la verdad creo que hay una preocupación palpable visible no no sé si se debe a lo que comentábamos previamente de todo ese movimiento en el espacio de la derecha es la posibilidad de que Vox se asiente más arriba de lo que las encuestas pronto Zika O'Shea y también cabe la posibilidad de que el resultado de los últimos días se de los últimos debates también haya provocado oscilaciones en el espacio de la izquierda no respecto a esa tendencia que estaba como muy asentada en en las principales encuestas en todo caso yo creo que está intentando como lo hizo desde el primer minuto pero hoy ha sido más claro todavía bueno pues dejar lanzado los dos las dos ofertas las dos posibilidades de de gobernabilidad hacia el centro hacia la izquierda pero consciente de que la baza de ciudadanos tal como se han puesto las cosas en los últimos días exigiría mucho mucho mucho cambio y mucha bueno pues mucha cintura no y en ese sentido coincidiendo además con lo que ha declarado en el país que aquí lo ha explicado también contigo pues sí que aunque no la haya dado esa importancia que se lee en una entrevista pero bueno decir que no tiene ningún problema en gobernar con Podemos es importante como matiz en los últimos días

Voz 0591 41:11 no quiere depender de los independentistas catalanes sí es curioso porque ha empezado diciendo o reprochando a la derecha el uso de la crisis institucional ir diciendo que no le había servido de nada pero sin embargo el contexto le ha obligado a elevar el tono contra el independentismo recordó hemos que empezó esta campaña brillando absolutamente el tema catalán y la crisis territorial y sin embargo en la última semana ha ido elevando el tono hasta el punto que no solamente dice que no son de fiar sino que hoy explícitamente ha dicho no quiero que la gobernabilidad de este país dependa del Inter

Voz 1727 41:49 pero que es la primera vez que lo hizo así declaraba así de claro se

Voz 0591 41:51 eh yo creo como Jesús que en las pesadillas del Gobierno también está Vox no hay nada euforia en el discurso del presidente del Gobierno sí percibo cierta preocupación por lo que pueda pasar hay una cuestión con Ciudadanos en el hipotético caso que se también se está barajando no por los datos sino por las intuiciones que Vox fuera tercera Polly tercera fuerza política hay ciudadanos cuarta ojo porque aunque sumara la derecha está por ver qué ciudadanos apoye esa alianza porque sería cuarta fuerza política Hinault tercera el contexto y la situación cambiaría todo esto en fin ya habrá tiempo de hablar de ello el XXIX pero probablemente pasaría por por la salida de Alber Rivera es verdad que se les notaba a

Voz 1727 42:41 a Sánchez la preocupación general que hay por el posible crecimiento de la extrema derecha en España pero en está pasando a los partidos políticos lo que ha pasado muchos medios de comunicación esa reflexión de hasta que punto alertar del riesgo se convierte en servirle de plataforma no haya una una especie de de de Duda no por más que haya quien lo utiliza

Voz 21 43:00 si eso fuera de España se han experimentado los dos caminos no está claro cuál es el más eficaz y los resultados son diversos

Voz 1027 43:08 sí yo creo que me daba el presidente del Gobierno y candidato socialista es primero de que que está muy cauteloso evidentemente como han dicho Jesús y Esther y de euforia absolutamente nada idóneos pronunciamientos que que son ya muy insistentes que podrían delatar a algún problema para el Partido Socialista uno se maneja demasiado Vox se maneja demasiado Vox como instrumento de movilización y segundo y eso se lo más resaltado tú en la entrevista Pepa que hay una eh Se hay un énfasis muy particular sobre los independentistas primero no son de fiar segundo todo diálogo sí pero dentro de la Constitución y nada más íter pero yo no quiero apoyar menor no quiero depender de ellos para una legislatura entonces a mí que me da la sensación me da la sensación que tan bien por intuición más que por datos es la progresión del Partido Socialista se ha parado muy está probablemente no están llegando al treinta como como os estaba esperando iraquíes pues que están viendo que en una emergencia fuerte de The Boss o la intuyen saben que eso es un elemento muy condicionantes

Voz 22 44:38 sí claro ahí

Voz 1727 44:41 la curva ascendente se mantiene solamente en dos partidos famoso Partido Socialista y otro es Vox luego el diálogo

Voz 0591 44:50 dentro de la Constitución y sólo dentro de la Constitución José Antonio es el discurso del Partido Socialista de este presidente

Voz 1727 44:56 el agujero como tú siempre es verdad que han elevado matizado y han subrayado que no quiere que la gobernabilidad dependa del independentismo ha dicho cosas muy pensada para el diálogo y la negociación límites ha estado

Voz 1027 45:12 crear no son de fiar Hinault me quiero no quiero hacer depender el Gobierno

Voz 0591 45:17 eso es una luego hay una cuestión que yo creo que también es la primera vez que lo dice y es no tengo ningún prejuicio a un gobierno de coalición esto no hasta ahora no lo ha dicho de forma tan

Voz 1027 45:27 explicita con Podemos ha reivindicado mucho más al gobierno en solitario que el gobierno en coalición

Voz 1727 45:33 bueno tenemos cuarenta y ocho horas por delante de incógnita todavía mañana jornada de reflexión depende de lo que los españoles voten el lunes abren muchos escenarios pero hemos querido plantearnos dos o tres posibles porque claro te contándonos programas de uno en uno de cada partido no acabamos de ver de visualizar que España en términos prácticos podrían alumbrar las urnas este domingo no quedan tan pocas horas de campaña electoral que le hemos pedido José María Patiño buenos días

Voz 24 46:04 hola buenos días Pepa quiero expliques las pie

Voz 1727 46:07 Vida de es la fiscalidad el gasto social que no se esperaría en función del Gobierno que sea firme con el resultado del domingo por ejemplo una de las hipótesis sólo hipótesis PSOE Unidas Podemos quizá el apoyo de PNV

Voz 24 46:22 las tres formaciones coinciden en garantizar la cohesión social e impulsar las políticas de igualdad como ejes centrales de sus propuestas programáticas el hecho de que además el PNV haga del diálogo político para conseguir acuerdos de estabilidad un instrumento básico en Madrid facilita esos compromisos en cualquier caso hay muchas coincidencias en los programas como la garantía de las pensiones y su revalorización con el IPC la modificación de la reforma laboral aunque en este caso el PNV haría de contrapeso a Unidas Podemos la sustitución la Lomce la reversión de leyes de la anterior legislatura como la llamada ley mordaza e impulsar nuevas leyes como la de la eutanasia en la lucha contra la pobreza peso y Unidas Podemos propone la introducción de una renta para los ciudadanos que se queden sin ingresos que ya existe en Euskadi con el nombre de Renta de Garantía de Ingresos la diferencias en la cuantía en materia fiscal el PNV se muestra más moderado que Unidas Podemos a la hora de subir impuestos pero no se opone a la introducción de nuevas tasas como por ejemplo la de transacciones financieras

Voz 1727 47:22 Patiño y qué tipo de gobierno puede esperarnos y suma fragua el bloque que vimos en Colón el bloque del centro la extrema derecha