Hoy por Hoy (26/04/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 1645 00:06 Pedro Sánchez asegura en la SER que no quiere que la estabilidad de un futuro Gobierno dependa de los independentistas El presidente del Gobierno ha explicado hace unos minutos en Hoy por hoy que los dirigentes catalanes no son de fiar porque no mantienen siempre dice el mismo discurso los líderes independentistas no son de fiar en privado saben reconocen que la independencia no

Voz 1722 00:23 es posible que el problema en Cataluña es la convivencia están metidos en su laberinto un laberinto que ellos mismos han creado con sus propias mentiras y el miedo que ellos tienen es que les llamen traidores aquellos que creyeron en ellos yo lo digo claramente no quiero que descanse la estabilidad y la gobernabilidad de este país en manos de las fuerzas independentistas

Voz 1645 00:44 sobre posibles pactos después del Domingo Sánchez ha dicho que está dispuesto a entenderse con Unidas Podemos pero no confirma que vaya ofrecerles que entren en el Gobierno sigan a las

Voz 1722 00:52 tienes es evidente que con Unidas Podemos hemos tenido muchísimos puntos en común yo agradezco reconozco la labor que ha hecho Unidas Podemos y el señor Iglesias pero es que antes del veintinueve de abril viene el veintiocho de abril y aquí nos estamos jugando algo muy importante o consolidados el que España mira al futuro o hay un riesgo cierto de que la derecha sume

Voz 3 01:11 aquí se pueden ganar las elecciones pero es que vivimos en una democracia parlamentaria el próximo lunes a lo mejor gana el Partido Socialista las elecciones pero gobierna la derecha por tanto ganar es gobernar

Voz 1645 01:20 al mismo tiempo que Sánchez respondía en este estudio aquí en Madrid a preguntas sobre alianzas poselectorales lo hacía también Irene Montero en La Ser en Cataluña cree la dirigente de Unidas Podemos que Sánchez está intentando guardarse las cartas de esos pactos hasta el último momento

Voz 4 01:33 el Partido Socialista quiere guardarse para sí la posibilidad de pactar con Ciudadanos y lo dan los números las garantías y la palabra de Albert Rivera vale muy poco clave el Partido Socialista creo que hemos visto muchas veces como incumple lo que dice creo que esa es la duda con la que el electorado socialista va a las urnas

Voz 1645 01:50 más cosas el Partido Popular de Murcia ha iniciado ya el procedimiento para expulsar de la formación a su candidato a la Alcaldía del municipio de Librilla a quién escuchan unas grabaciones intentando presuntamente comprar votos Murcia Juanjo Asensio

Voz 1197 02:03 el ya ex candidato a la alcaldía de Librilla por el Partido Popular se llama Francisco Alcón y aparece en una grabación que ha llegado a manos de la Fiscalía y a la que ha tenido acceso la Cadena Ser en la que se ofrece a abonarle el importe de una multa de la Policía Local a un vecino a cambio de que éste le busque unos votos para las próximas elecciones municipales

Voz 5 02:19 que vamos que lo que lo que te estoy diciendo yo te yo te lo pago pero es que el humanista por lo menos ocho Bot a los que vayan luego a votar

Voz 1197 02:27 ante esta situación el Partido Popular ha anunciado que ha iniciado el procedimiento para su expulsión inmediata como militante del PAR

Voz 1645 02:33 esta mañana se han reducido las colas en las oficinas de Correos recordamos el plazo para votar con ese método del voto por correo termina hoy a las dos de la tarde y un apunte más las autoridades de Sri Lanka consideran que la persona que dirigió los atentados en el país el pasado fin de semana es una de las que murió en uno de los ataques contra un hotel hasta hoy mismo no habían confirmado todavía si había muerto osea había logrado escapar del país llegamos hacia las diez y tres tiempo ya para la información de su comunidad

Voz 2 03:01 cadena SER Madrid

Voz 1434 03:03 el parque del Retiro reabre a esta hora después de que el ayuntamiento decidiera ayer cerrarlo por el fuerte viento que había en la ciudad Virginia Sarmiento y también se recupera de horario habitual en el resto de parqués que ayer cerraron el riesgo de caída de árboles y ramas en la capital la Quinta de los Molinos Torre Arias los Jardines de Sabatini la

Voz 0246 03:20 rosaleda del parque del Oeste y Fuente del Berro a esta hora ya se ha procedido a la revisión del arbolado las lluvias y rachas de viento que han superado en las últimas horas los cincuenta kilómetros por hora obligaban al Ayuntamiento a cerrar ayer tarde varias zonas para garantizar la seguridad

Voz 1434 03:33 vecinos de la calle Toledo en la capital denuncian la ocupación ilegal del edificio aledaño propiedad del fondo de inversión Blackstone que ya ha denunciado esta situación pero que nadie ha solucionado de momento los vecinos reclaman a la policía y al Ayuntamiento que actúen así nos han contado que es lo que están viviendo

Voz 6 03:50 tenemos este okupas hace casi tres meses obra convocó Lillo cada noche hay peleas acredita hace fuego en la en las terrazas

Voz 7 04:01 Vimos típica mucho por la inseguridad

Voz 8 04:03 el problema en sí en la noche escuchando los gritos que veo que están

Voz 9 04:10 hablando de droga

Voz 10 04:13 hay desde el caballo se separan en la mitad

Voz 1995 04:16 la de la calle Toledo

Voz 6 04:18 ahora hay personas que saben esperando para para comprar droga hace su supermercado más menos

Voz 1434 04:25 primer acto de campaña de Ángel Garrido con la camiseta de Ciudadanos el ex presidente junto a Ignacio Aguado se reúne con afiliados y simpatizantes a las once y media en Pozuelo en la Ser uno de los que fue hombre fuerte de su Gobierno al consejero de Sanidad uno también de los que ha sido apartado de las listas por el Partido Popular nuestra aseguraba en la venta

Voz 11 04:41 la de Madrid que está decepcionado por la marcha de barro que me ofreció una excepción que pase a Ciudadanos no porque realmente me acabo Ángel Garrido ha sido el presidente de la Comunidad de Madrid del partido

Voz 3 04:53 popular nueve gradas ahora mismo en el centro de la capital

Voz 1645 05:00 es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido la información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com

Voz 2 05:05 ya se servicios informativos

Voz 12 05:18 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 05:29 os este programa con las expectativas como como los carteles electorales todo lo miren es viernes ha llovido esta semana tendremos algo de nubes mañana subirán las temperaturas y el domingo muchos dicen que el domingo nos jugamos el futuro pero se equivocan Nos jugamos el presente pero en fin hoy es viernes comprenden lo que trata de decirles no ha sido sencillo pero no ha sido imposibles viernes recuerden que con un poquito de dinero en el bolsillo algo de comer en la nevera bien y un techo bajo el que dormir formamos parte del ocho por ciento más rico de gente de digo bueno el día que ya están forzando con los dedos el fin de semana hay recuerden siempre que son ustedes los mejores oyentes que nunca hemos tenido que tampoco diseño hola olas siete minutos una hora menos en Canarias vivimos tiempos fascinantes de todo está indicado desde los muebles que vienen del pueblo de muy buen amigo sueco Tom calen sí

Voz 13 07:12 jugáis es más distancia es cierto

Voz 1995 07:17 ayer estaba diciendo dónde los manuales de que se manuales de sexo son como los programas electorales todo eso está lleno de fantasía y al final siempre te sobra o falta Onzonilla bueno les decía que todo está conectado les hablamos desde Murcia una tierra increíble que vive sus fiestas en primavera algo podemos comprobar ayer y es probable que que lo recuerden hace ahora un par de años esta región se convirtió en uno de los principales enemigos del Reino Unido nada nada desdeñable la culpa no la tuvo la geopolítica en Eurovisión a esas once de las fuentes habituales de conflicto en el centro de la polémica se situaba una planta hortícola

Voz 3 07:59 la lechuga

Voz 1995 08:04 lo recuerdan debido al mal tiempo y a las inundaciones la producción de lechuga Iceberg que en esta tierra se redujo ese año y en consecuencia las cadenas de supermercados inglesas sufrieron una escasez de lechugas que les obligó a racionar el número máximo de unidades que podía comprar cada tiene tres con lechugas como máximo sólo tres lechugas por británico el problema se agravó cuando los tabloides sensacionalistas empezaron a publicar fotos comparando las estanterías de un Mercadona segura quisieron rebosante de las lechugas con sus cajas tristes de verduras completamente de Braque ese montó una escuche los titulares que publicaban de San que como él la bandera de tabloide el tabloide The Sun decir los supermercados españoles acumulan en secreto reservas masivas de verdura a pesar de que los compradores británicos se enfrentan al racionamiento británicos acusaban a nuestro país y más concretamente a Murcia de no poder prepararse una ensalada en condiciones

Voz 1 09:12 distopía podemos calificar como lechuga que

Voz 1434 09:20 excesivo estos días les estamos contando que el periódico The Sun acusa a España y concretamente a Murcia del pánico que se ha generado en cierto modo en los supermercados Britta

Voz 15 09:31 Nikos donde se está limitando la compra de las lechugas sobre todo las que se producen aquí en la región de Murcia

Voz 1995 09:37 pánico en el supermercado Brick terror en el ultramarino bueno es un chascarrillo pero esto era sólo la punta del Iceberg o chunga allá allá lo bueno las de

Voz 3 09:49 sí

Voz 1995 09:51 la crisis de las lechugas pasó pero el Brexit ha vuelto a avivar el miedo entre los ingleses a quedarse sin abastecimiento de algunos de los productos de consumo habitual que llegan a sus supermercados y finalmente a sus platos directamente España y concretamente de ETA

Voz 1 10:04 ya

Voz 1995 10:05 el Reino Unido es a día de hoy el tercer país para la exportación española de frutas y hortalizas más del sesenta por ciento de las importaciones de las lechugas que come los británicos más dulces son de nuestro país y ese abastecimiento como bien saben podría peligrar si acaba finalmente convirtiéndose en un tercero para Jaime qué europea el Brexit sin duda tendría un fuerte impacto en la economía

Voz 1 10:28 allí ya aquí lógicamente

Voz 1995 10:30 lo pasaría mal pero bueno nosotros están los ingleses preparados para hacer sus ensaladas con la páginas del San lo que les va a quedar Begoña Arce ex corresponsal de la Cadena SER en Londres tierra del fish and chips el profana de la paella Jamie Oliver Begoña muy buenos días qué tal buenos días bueno quiero decirte que hay muchos ingleses en Murcia porque algunos ellos tienen buen criterio hace muy bien se vean viajará hoy un día fantástico en tu casa Begoña

Voz 0273 10:59 dime que yo no no estoy a que lo de la lechuga es gravísimo no solamente por las ensaladas sino porque aquí la lechuga se utiliza como producto básico para los sandwiches entonces claro a mediodía en ese es el almuerzo habitual de millones de británicos y las grandes cadenas de comida supermercados cuando hubo esta terrible crisis el tuvieron que importar esas lechugas de EEUU que eran tres veces más caras y la crisis costó un dineral también los precios se dispararon pero sobre todo es que se quedaban sin lechugas el producto básico para hacer sus angustias de mediodía que desde que es lo que se come

Voz 1995 11:35 Begoña que es una mujer prudente y moderada habla de terrible crisis nosotros no hablamos con cierta distancia pero para un inglés esto es importante existe realmente eximido entre los distribuidores y los consumir consumidores británicos de quedarse sin sin alimentos de verdad

Voz 0273 11:50 bueno sin quedarse sobre todo de frutas y verduras frescas que en su gran mayoría vienen de la Unión Europea en España se dice que es el invernadero por ejemplo de Europa en invierno es son imprescindibles las frutas las verduras y las hortalizas que vienen de España Murcia es uno de los más grandes proveedores de todos esos alimentos el Brexit puede ser un gran problema para los británicos sobre todo pero también como decías cada los productores murcianos eh el británico es el segundo mayor mercado al que exporta Murcia después de Alemania en los supermercados aquí es muy habitual encontrar por ejemplo coliflor es el brócoli tomó tomates pimientos calabacines berenjenas en fin de todo espinacas limones melones sandías muchos de ellos muchísimos llegan de de Murcia que las grandes cadenas de alimentación y las de comida rápida han advertido al Gobierno varias Dexter ya que un Brexit duro puede dejar desabastecidos a los británicos de todos estos productos frescos que si llegan van a ser más caros pero bueno de momento sigue siendo una crisis latente que está ahí a la espera de que como sabéis de decisiones políticas en el Parlamento británico

Voz 1995 12:56 de hoy al hilo de todo esto lo hemos pedido Begoña hay otros corresponsales de la cadena SER que es algo muy común muy cotidiano que vayan al supermercado porque nos gustaría saber Begoña que otros productos españoles además de esas frutas y verduras consumen de forma habitual los británicos en las estanterías del supermercado cualquiera que podemos encontrar

Voz 0273 13:16 pues un poco de todo eh porque por ejemplo por ejemplo hemos encontrado pimientos de Padrón y los dos de Paulson son súper populares aquí no voy a decir que los consuman masivamente los británicos por su producto refinado o entras en muchos restaurantes ahora de tapas sobre todo no sólo de tapas todos los pimientos de padrón les encantan porque además pican ya que todo lo que pican poco tiene gran éxito el arroz de Calasparra el aceite de oliva por supuesto encontró incluso paquetes de patatas fritas en aceite de oliva que llegan de España ha de Marconi

Voz 16 13:54 que eso por supuesto que eso de distintos tipos pero sobre

Voz 0273 13:57 todo manchego jamón serrano ibérico

Voz 3 14:00 lo hizo por supuesto

Voz 16 14:03 por todas partes sal si hecho vino la cerveza de España hemos encontrado o no podías vivir pudimos no

Voz 0273 14:12 sí hay de hay de todo hay muchos productos pero dicho esto también debo decir que hay

Voz 1995 14:16 a ver si están llamando que tan traído la compraventa no

Voz 0273 14:20 también debo decir que hay una gran competencia en el mercado británico recibe productos de todo el mundo y por ejemplo hablábamos de la Rue de Calasparra pero es que hay arroz de Italia haya erró de de Basta mide la India a incluso de Japón lo mismo pasa con el aceite aceite de Italia de Grecia hasta de Palestina he visto aceite el mercado del vino es inabarcable que llega vino de los cinco continentes hay hay vino del Líbano por ejemplo de Japón de nuevo de Nueva Zelanda en fin la competencia es enorme pero digamos que en frutas y hortalizas ahí España sobre todo en invierno es es es un gran gran gran mercado exportador

Voz 1995 14:56 Begoña echas de menos algún producto español que hace algunos años la gente demandaba me acuerdo amigos que mandaban Fakhet de Orlando tomate blandas decirme

Voz 0273 15:07 algún producto español cada vez menos cada vez menos porque efectivamente por ejemplo nuevos ha hablado de las latas pero latas hay también productos españoles desgraciadamente hay que ir a tiendas un poco más especializadas en productos los españoles para encontrar buena calidad de de conserva porque las conservas son caras entonces todavía los británicos no entienden que por una latitud puedas pagar a veces bastante dinero echo de menos por ejemplo en verduras y hortalizas echo de menos las alcachofas las alcachofas aquí son un producto privilegiado que normalmente viene de Italia que son las pequeñitas estas moradas y que cuestan un dineral a lo mejor te cuesta una alcachofa dos libras esterlinas que son más de dos euros y entonces eso

Voz 3 15:49 fuera alcachofa yo no entiendo no

Voz 0273 15:52 entiendo en absoluto porque un producto que tampoco es eh especialmente frágil no llega masivamente a los mercados británicos quizás es que los británicos no sepan cocinar las pero pero por ejemplo las dicho las echo muchísimo de menos

Voz 1995 16:05 esta velada critica pero entero

Voz 0273 16:07 no viste ganada la verdad

Voz 1995 16:10 esta es una cosa vamos a dar una vuelta por el mundo Begoña Arce corresponsal en la Cadena SER muchísimas gracias cualquier cosita que necesiten banda vale

Voz 0273 16:17 sí sí estoy gracias malo

Voz 1995 16:20 vamos a hacer una cosa vamos a darnos una vuelta por el modelo vamos a los supermercados del mundo para conocer qué cosas hacemos en este país que llenan las estanterías de todo el planeta hablamos de supermercados además el día que conocemos que Amazon los tres primeros meses del año ganó tres mil quinientos sesenta millones casi mil doscientos millones de beneficio al mes lo mismo en un futuro no muy lejano los corresponsales de la SER nuestra Nin países sino en compañías se imaginan ustedes corresponsal el Apple enviado especial a Tesla bueno mejor no se lo imaginen que hasta que eso llegue contamos con formidables compañeros preparados para contarnos lo que ocurre hoy en el mundo y les hemos mandado el supermercado Rosa Márquez por cierto estás ahí no

Voz 1473 17:03 hola qué tal y si te gustan las cosas buenas no te conformes con lo mejor busca siempre lo mejor de los mejores y en el supermercado el corteinglés los mejores productos de las mejores marcas para su compra diaria en todas sus variedades y formatos porque puedes encontrar marcas de gran prestigio reconocidas por su calidad decía ahora con un setenta por ciento de descuento en la segunda unidad tienes más de mil artículos para elegir de primeras marcas con la segunda unidad al setenta por ciento increíble verdad pues aprovecharlo y llena comedias tu carro en Hipercor y el supermercado el corteinglés además ahora también te van a dar un cincuenta por ciento de regalo en todas tus compras de helados para utilizar en una próxima compra no lo vives lo mejor de las mejores marcas ahora con miles de artículos al setenta por ciento en la segunda unidad sale en Hipercor y supermercados

Voz 1 17:54 inglés alimenta tu vida lo más destacado fue el finde hasta el lunes

Voz 17 18:08 con hoy por hoy a través de nuestro país

Voz 3 18:10 testador automático martes

Voz 18 18:13 el treinta y uno cinco veintidós dieciséis sesenta y cuéntanos lo que quieras

Voz 19 18:33 buena

Voz 1995 18:33 las noches

Voz 19 18:35 el eso no por favor

Voz 2 18:40 no quería recordarle que Ángels Barceló

Voz 19 18:44 cuando fuera Hora veinticinco

Voz 3 18:48 cadena SER son las nueve las ocho en Canarias

Voz 20 18:53 hola me llamo Ricardo sede nada más en Benalmádena eso y mi problema es que habiendo nacido en Bell andar Mena Benalmádena eso no sé pronunciar bien el no

Voz 21 19:03 pre de mi pueblo quede mal manera nada más tenía eso eso la gente esa burla mucho de mí pero en el Carrusel deportivo encontrado esos amigos que en vela de nada eso nunca había tenido gracias Carrusel por hacerme sentir respetado sobre todo gracias a su director Danny regido

Voz 22 19:22 pido ruido no

Voz 1995 19:24 bueno Garrido no sale a partir de Semana

Voz 2 19:30 Carrusel Deportivo Dani Garrido

Voz 1 19:34 quieres escuchar el Larguero quieres hacer madrugar a Manu o prefieres la hora de comer en streaming o bajo demanda tú pones la hora activa seguir el Larguero en nuestra app Estaràs al día toma el control de la SER lo que quieras cuando tú quieras descarga de nuestra aplicación

Voz 12 20:00 cuenta con las eh

Voz 15 20:11 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus gastos de gestoría registro pero si buscas hipoteca te viene aún mejor conocer la de un banco que no

Voz 24 20:19 Dani gastos ni comisiones elige bien hipotecas naranja de ING ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación Si firmas con nosotros pero Comisiones y el precio que busca encuentra Lasse ni NG punto es

Voz 25 20:32 sería como subirse al coche de un amigo y encontrarte allí a Dani Rovira en plan pletórico cuando creías que ya no puedes reírte más soy para el coche hice suben Marta feliz y ellos que no paran y tú ya que necesita parar porque te están saliendo a sabes no

Voz 26 20:46 explicarlo bien que si entran los encuentros del bienestar no es fácil pero puedes venir aún hoy comprobarlo tú mismo la SER presenta reflexiones en torno al humor en Alcázar de San Juan el diecisiete dieciocho y diecinueve de mayo patrocinan Junta de Comunidades de Castilla La Mancha Diputación Provincial de Ciudad Real global Caja vinos de la Denominación de Origen La Mancha

Voz 2 21:08 colabora Ayuntamiento de Alcázar de San

Voz 26 21:10 Juan inscribe T encuentros del bienestar punto es

Voz 12 21:17 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 21:23 parece innegable que los últimos años nuestro país se ha convertido en una potencia gastronómica mundial nuestra cocina a nuestra restaurantes nuestras con cocineros son conocidos y reconocidos en todo el mundo pero no sabemos si ocurre lo mismo con nuestros productos algunos eh son las cifras nuestro país se encuentra entre los principales exportadores mundiales de productos agroalimentarios el mundo eso que me nuestros jamones graciosamente aceites embutidos anchoas pimientos acaba de llegar por cierto Amanda una imagen en en Twitter el voy a buscar se llama en Gabriel Gil dice más más manda foto eh claro mientras tanto en Malta los pimientos de padrón me los tengo que cultivar yo mismo que decirle a Malta típicos mutilado con poquito salsas algunos algunos no bueno él es decía que esforzamos mucho nuestros vinos pero más allá de de los números vamos a comprobarlo in situ esta mañana pretendemos hacer un ejercicio que queremos interesante hemos pedido a compañeros compañeros de la Cadena Ser que llevan ya algún tiempo viviendo fuera de nuestro país les hemos pedido que se vayan al supermercado de confianza donde van siempre para comprobar cuánta España sus estanterías ya vestimos a medio mundo a través de Zara vamos a comprobar si también los alimentamos

Voz 3 22:39 ah

Voz 1995 22:40 vamos a Estados Minas un país que en los últimos años es noticia precisamente las medidas proteccionistas que hacen cada vez más difícil o más cara por lo tanto más difícil la entrada de productos extranjeros vicio Segovia en Washington muy buenos días

Voz 27 22:56 hola muy buenos días Toni muy bueno

Voz 7 22:59 has para tan complicados esto de la entrada que eso me fastidia es que no encuentro productos que les gusta

Voz 1995 23:05 eh hay que contra el vicio que cuando español vive con mucho temor la posible aplicación de las medidas arancelarias anunciadas por la administración de Donald Trump que podrían afectar no sólo las aceitunas que llevan tiempo en el centro del debate sino también al aceite el vino el jamón o las naranjas parece que la política va de levantar muros lo que viene de fuera sean personas o productos

Voz 7 23:24 correcto y eso lo notamos ya de hecho en el con los productos cárnicos que tienen una prohibición expresa no podemos entrar productos cárnicos las importaciones de cualquier tipo pero cárnico y eso incluye por supuesto el jamón serrano el jamón ibérico es sumamente difícil la concesión de permisos para poder importar a Estados Unidos este tipo de productos la tienen muy pocos distribuidores y de ahí también la escasez a la hora de encontrarlos en supermercados o en tiendas e incluso especializadas gourmet aquí en Estados

Voz 1995 23:58 dos Bricio ha sido a que supermercado

Voz 7 24:02 bueno pues he ido un par de supermercados porque digamos que yo hago la compra de manera dividida en diferentes sitios aquí están muy de moda los supermercados e llaman aquí orgánicos e que vamos vienen a ser pues todos estos que tienen el mínimo de sulfatos productos con el mínimo de sulfatos y por lo tanto he estado en un par de ellos

Voz 9 24:24 es bien complicado encontrar productos

Voz 7 24:26 año aquí en Estados Unidos el principal de los motivos es porque los italianos y los griegos se venden mucho mejor que nosotros y cosas tan sencillas que tienen salida en países europeos de una manera más rápida como podría ser por ejemplo el aceite de oliva aquí nos ganan pero además de largo los italianos sin la exporta son de este tipo de productos sin embargo sí se encuentran también ahora lo encontramos a precio de oro también te lo digo eh el precio medio de la botella de aceite de oliva de medio litro ronda los dieciséis dólares es decir unos catorce euros también por aquí me he encontrado con mejillones en escabeche también mejillones a la gallega pero también vuelvo a repetir se pagan a precios altos dieciocho no dólares en el caso de los primeros diecinueve Si los queremos halaga a la a la gallega

Voz 9 25:20 vamos oscila euro arriba euro Abad

Voz 7 25:23 jo en la cantidad en dólares que os estoy diciendo también el que eso es algo que se exporta desde España y que se encuentra con bastante facilidad una cuña de unos doscientos gramos de por ejemplo que su idea Zabel no que es el típico queso de cabra pues viene a costar unos diez dólares es decir unos ocho euros y luego por supuesto igual que comentaba mi compañera en Londres el vino lo encontramos en gran variedad lo que siempre me fascina a mí Toni es la facilidad con la que nos encontramos vinos españoles de los que nunca se hemos oido hablar estando en nuestro país sin embargo aquí pues sepan han también bien caros Il lo que quizá me llama más la atención es el gran imperio que ha montado aquí un español el chef José Andrés él tiene toda una selección de productos gourmet gracias a él y a su línea de productos encontramos algunas de las cosas que no encontramos con tanta facilidad en los supermercados de manera habitual productos españoles estoy hablando y que por la fama que él tiene en este país pues llegan a supermercados de líneas normales no solamente gourmet ahora bien para que te hagas una idea la bolsa de patatas chips de su propia marca viene a costar unos seis dólares vamos lo que viene a ser unos cinco euros

Voz 1995 26:46 la hombre sí pero te vas a dejar el sueldo y mes comprando de cuatro cosas españolas eh no no está encima queda poner Unami mejillones Gemma la patata alguna vez Bricio que contar alguna vez yo tengo que el amigo de un amigo me contó que llevaba jamón en la maleta

Voz 28 27:02 hay ahí a esa gente que en la aduana

Voz 1995 27:05 hay hay liga Liga esto nosotros no sabes de qué te hablo verdad eso nunca lo he hecho pero sí que conozco a muchos

Voz 7 27:13 amigos españoles que habitualmente meten un poquito de contrabando de jamón serrano o de jamón ibérico y se lo traen para quien dice jamón dice también cualquier otro tipo de productos ibéricos un amigo de un amigo también me ha dicho que es un poco adicto al fuet y que eso también cada vez que viaja a España pero te diré que el riesgo que corre es cuando haces este tipo de cosas es que si te encuentran en la aduana con un producto cárnico español no tienes los permisos para importar lo de pueden poner una marca en el pasaporte cuando digo eso quiero decir dentro del sistema digital que tienen las autoridades estadounidenses y ponerte bastantes problemas a partir de entonces cada vez que en tres al país con cuestionarios interrogatorios etcétera En Marcha con pequeño fue

Voz 3 28:02 marcado en la Plataforma Sí sí sí comercio

Voz 7 28:04 en el caso de los lácteos Tony con los quesos no hay una restricción expresa de que no se puedan entrar al país pero sí que hay que declararlos en la entrada

Voz 1995 28:14 bueno bueno manchegos da pases desde Washington muchísimas gracias un abrazo compañeros vamos a viajar a un lugar que está mucho más

Voz 29 28:28 gracias seguramente por proximidad a uno de los principales destinos

Voz 1995 28:31 productos de nuestro país en algún momento de nuestra historia

Voz 29 28:34 sientes en realidad ha sido fuente de conflicto además Irene Casado

Voz 1995 28:37 buenos días Irene aquí los productos franceses no sé muy bien por qué oscense porque llevan como una especie de apelativo siempre de gourmet productos extraordinarios como como ven los productos sobre los productos españoles os francesas

Voz 30 28:55 pues justamente los franceses lo ven a él que consideran que las frutas y verduras españolas son justas y verduras de mucha menos calidad que las nacionales por eso siempre ha habido aquí mucha polémica en torno a los productos españoles pero sin embargo a pesar de que las frutas y verduras hemos lideradas de baja calidad en comparación con las francesas todo lo que concierne a los ibéricos a jamón chorizo salchichón que en España está considerado un producto gourmet que podemos encontrar a precios desorbitados los supermercados

Voz 1995 29:24 qué es lo que encuentras con facilidad los supermercados productos españoles que cuentes con facilidad

Voz 30 29:29 jamón jamón serrano chorizo ahora entiende también aparecer lo que hasta hace unos meses aquí lo al descubierto ha extraído eso sí a unos precios es lo hemos luchado en más básico está cuarenta y uno euros el kilo se entero lo en contra ayer en supermercado de al lado de casa

Voz 27 29:48 bueno indica gramo kilos

Voz 30 29:51 el kilos de lo mucho dado el más básico que podamos encontrar en España aquí lo pagamos cuarenta euros

Voz 1995 29:57 no está nada mal ya es un producto popular español

Voz 30 30:01 Francia muchos muchos les encanta el gazpacho por ejemplo que no lo saben hacer a pesar de que lo bastante Spassky entonces lo compran el estable

Voz 1995 30:09 no es muy fácil perdóname esto no es una ciencia o arte

Voz 30 30:17 digo así lleva práctica allí fueron que eso tampoco es que ellos tienen mucho eco con algo entonces lo compran hecho lo compran de la marca el valle queda encontramos aquí eso sí él Brick de Vegas Pacho y lo pagamos cuatro euros que unos cincuenta

Voz 1995 30:33 poco me parece que bueno será más caro tú les llevar en la maleta cuando vuelves a Francia

Voz 30 30:40 pues yo la verdad que muy básicos Jamón jamón cortado por mi padre que me lo llevo en tapetes

Voz 1995 30:48 eso es lo lo vas a encontrar nunca en el supermercado

Voz 30 30:51 encontrar aquí y dos cuando el muy básicas son muy sencillas de Francia son el Cola Cao y las galletas María

Voz 27 30:58 lo la de decir que hay hay medidas en todos los sitios de pesaba yo pero bueno tiene casado desde París por ahora no tiene un beso muy grande y gracias vamos muy rápidamente sin tiempo

Voz 1995 31:13 los hasta China la gran potencia económica emergente tiene más peso la cesta exportador de productos alimenticios también en nuestro Adrián Fontilles desde Pekín muy buenos días

Voz 31 31:23 hola qué tal buenos días moverte alguien ahí

Voz 1995 31:28 hay una paradoja importante estamos en pleno Año del Cerdo hablamos contigo hace algunas semanas para hablar de ello se en un momento en el que hay una epidemia tremenda de peste porcina en todo el país y que afecta prácticamente ya todos los los rincones que paradójico

Voz 30 31:42 me pues sí eso

Voz 31 31:45 está disparando los precios de cerdo en todo el mundo

Voz 1995 31:49 y reconocerían supermercado China sería fácil contra el marcas españolas productos españoles en las estanterías

Voz 31 31:56 pues no no se encuentran muchos productos españoles y desde luego hay muchísimos menos de los que hay de otros países de nuestro entorno como Francia Italia o incluso Grecia es en cuenta sobre todo aceite oliva vino alguna conserva como aceitunas o atún muy pocos quesos o no es una oferta muy abundante yo no creo que haya eh muchos chinos escaso cien el made in Spain a a ningún producto y desde luego en cuestión de reputación eh vamos por detrás de Italia sobre todo de Francia que es aquí el el epítome del lujo y la la sofisticación Si un chino quiere impresionar a las visitas eligiera siempre el vino francés ha que hay que reconocer que por ejemplo en el tema del vino las cosas se han hecho bastante mejora en un principio a que llegó mucho vino a granel de muy baja calidad ese vino que era difícilmente vendible en España y eso no ayudó la reputación del del vino español hablo en general también hay excepciones como Torres que lleva aquí muchísimos años yo haciendo una labor excepcional ahora hay hay muchas bodegas buenas que venden buen vino pero te cuentan que no siempre es fácil convencer al cliente chino de que se gaste su dinero en vino español yo de todas formas se diferencia variados perfiles el primer es el nuevo rico con muy poca la cultura vinícola de que probablemente se lo volverá a es que se de un solo trago que es como se debe a que el Bayo el el aguardiente nacional terrible es elegir siempre el vino francés pero expuso que una clase media cada vez es mayor más educada más refinada viajaba que sí que va a apreciar el vino de calidad venga donde venga de todas formas si seguimos hablando de vino y aquí el vino español no sólo español sino europeo tienen problema añadido y es que soporta unos Un unos impuestos criminales del cincuenta por ciento así que

Voz 1995 33:41 cuánto puede costar una botella de vino que en España sea accesible diez euros más menos en España cuánto puede costar allí

Voz 31 33:49 pues aquí es muy difícil encontrar no te vino por menos de cincuenta yuanes que serían unos siete ocho euros Un vino bastante malo y que seguramente en España utilizaríamos solo lo para cocinar y que otro día hablamos de si hablamos de relación calidad precio es mejor irse a vinos australianos chilenos surafricanos esto

Voz 1995 34:12 no no estoy más que es mejor irse el mejor calidad precio Adrián francés ellas en Pekín muchísimas gracias un abrazo

Voz 2 34:21 gracias a vosotros un abrazo

Voz 27 34:26 hoy con Toni Garrido

Voz 17 34:35 conecta con Hoy por hoy

Voz 18 34:38 ahora cuéntanos lo que quieras en Hoy por hoy Cadena Ser

Voz 20 34:50 que presentan el placer de escuchar

Voz 32 34:54 si si de verdad les voy a contar primero tiqui Rense ver es donde

Voz 2 35:00 cómo fue todo ese rollo Cemil Francia

Voz 32 35:02 mis padres antes de tenerme a mí y demás puñetas estilo David Copperfield no tengo ganas de contarles nada

Voz 2 35:09 primero porque es una lata y segundo porque mis padres que me pusiera aquí a hablarles de su vida privada

Voz 32 35:15 bueno estas cosas son muy especiales sobre todo mi padre son buena gente no digo que no quisquilloso Maitines que además no calidad que voy a contarles mi biografía con pelos suria Blair les de una cosa de locos que me pasó durante las navidades pasadas antes de que me quedara y que tuvieran que matarme reponer no poco a bebé tampoco le he contado más y eso que el hermano Biden Hollywood como no está muy lejos de este antro suele venir a verme casi todos los fines de semana el será quién me llevé a casa quitaron el próximo acaba de comprarse un Jaguar uno de esos cacharros ingleses que se ponen en las doscientas millas por hora como una cerca de cuatro mil dólares le costa noreste

Voz 1995 35:57 no

Voz 32 35:58 pues no saben quiénes les diré que ha escrito el PC Filho secreta que suple de cuentos fenomenal el mejor de todos es el que se llama igual que el libro trata de un niño que tiene un pez no sólo de Javier a nadie porque si lo ha comprado con su dinero es una historia estupenda Laura CB está en Hollywood constituyéndose

Voz 27 36:17 Janko quién en el mundo es el fin ni me lo nombre el guardián no

Voz 20 36:23 entre el centeno J D Salinger mil novecientos cincuenta y uno Katrina se escucha

Voz 33 36:37 sabes en prima irá ese pico Egipto de garganta que te viene cuando estás dando un paseo con el yate o cuando sientes un carro Pío de camino entre la piscina y la pista de pádel pues lo de la garganta puede ser por el polen de las gramíneas ahora lo de Jackie la pista de pádel igual es porque te han tocado quince millones de euros no cuatro de mayo solo

Voz 1 36:59 pero de primavera de Lotería Nacional quince millones no te quitan la alergia pero seguro

Voz 2 37:05 loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y sólo si eres mayor de edad tenemos un problema no vamos a poder colgar este cuadro tan original que ha pintado en tus clases de pintura no tenemos taladro

Voz 20 37:14 pero eso tiene solución Cary está muy cerca

Voz 1 37:19 tenemos más de sesenta tiendas cerca de ti para que encuentres la solución que necesitas herramientas electricidad jardín todo con la garantía hay servicio del Grupo El Corte Inglés rigor que arreglamos hoy

Voz 34 37:31 con las soluciones paga a menos de Carrefour tienes la merluza de uva dos kilos por sólo seis euros con noventa y cinco alquilo además te descontamos un veinte por ciento en jamones ibéricos curados empieza descuento para próximas compras son los del veintiocho de abril en hipermercados Carrefour Carrefour Market Carrefour punto es Carrefour Torres Marte mostró mejor

Voz 20 37:51 si quieres tener trabajo confía en que el partido que supo crear medio millón de empleos al año y que sabe cómo volver a crearlos Vota Partido Popular valor seguro

Voz 35 38:01 hola soy Sara Carbonero y quiero pedirte ayuda para los niños de Yemen allí a los niños que no los matan

Voz 20 38:07 los mata el hambre cada diez minutos

Voz 35 38:09 para un niño por falta de alimentos por favor hazte socio de UNICEF en el novecientos novecientos siete quinientos treinta o en UNICEF ayuda punto es los niños indefensos de Yemen te necesitan

Voz 2 38:22 hola cariño sabes que hace la policía en el portal si agravada los del cuarto este fin de semana este fin de semana pues nos hemos enterado afectada

Voz 1434 38:28 ni nosotros ni ellos ni nadie se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera

Voz 36 38:33 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege tu hogar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto Es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 12 38:48 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 38:55 diez y treinta y ocho minutos una hora menos en Canarias nos piden desde Correos que les demos esta información de servicio a esta hora todas las oficinas de Correos han abierto con normalidad y no hay esperas recuerden que hasta las dos a las dos Es la hora límite para que los ciudadanos podamos entregar el voto por correo ayer todo funcionó con normalidad hasta ahora las cifras de afluencia Nos dicen que son parecidas a las piernas sino han ejercido su derecho a voto quieren hacerlo por correo no deberían tener ningún problema en hacerlo y una cosa importante poder entre dar su voto en cualquiera de las ocho mil oficinas que ahora mismo están abiertas no es necesario hacerlo donde recogieron la documentación porque mucha gente cree que es donde recogió la documentación donde debe entregar el voto no si usted tiene trabajo lejos y su casa no tiene que volver puede hacerlo en cualquiera de esas ocho mil oficinas hasta las dos recuerden pueden ejercer su derecho al voto sí han decidido votar por correo seguimos porque hablábamos antes de producto nacional claro J Vaquero otra cosa no pero es por ducto

Voz 1 39:53 nacional

Voz 37 39:58 o

Voz 3 39:59 Ladero mira corridas de corrido Si vas a votar por correo es el momento de tomar cartas en el asunto oye que que hace mucho pero como que los franceses dicen que nuestros productos son de baja calidad vas a comparar la tortilla española con la tortilla francesa en el hospital en no me pasa que no me pasa me preguntan enfermero la falta sal digo la falta el España lo español es mejor siempre vas a comprar la baraja francesa con la baraja española con ellas de dos que sólo ve Nacho Vidal y se viene abajo y todo el mundo flipado con él porque yo soy de mus Toni Mis amigos flipado con el póquer me pregunta uno sabes qué hay mejor que una escalera de un ascensor

Voz 27 40:42 estamos con la actualidad de la semana que es de Vaquero no de pan

Voz 1995 40:46 a los debates electorales dejan unos grandes datos de audiencia la frase de Albert Rivera lo escuchan es el silencio

Voz 3 40:56 Jovi los debates se interrumpían tanto que llega a pensar que estaban Tomás Roncero y el Lobo Carrasco de lo digo de verdad de hechos están planteando llamar al próximo debate el chiringuito de Bribón todo el mundo piensa que el debate lo ganó su candidato todo el mundo he llegado a escuchar os juro que esto es verdad que el debate lo ganó Vox esto lo escuchado He escuchado de todo menos el silencio eso no lo consigo escuchan mira que lo intentó pero escuchar el silencios como saborear el Tóful imposible por definición es que los debates en general y Albert Rivera en particular Nos dejaron frases para la posteridad con mi mi favorita cuando Albert Rivera le dijo a Pablo Casado ya ha acabado de mentir ahora me toca a mí me oye oye hay que reconocer que eso lo cumplió

Voz 1995 41:36 llega el esperado estreno de vengadores en Gein

Voz 3 41:41 qué final del juego me quedo sin salir en la saga irá que les he propuesto persona gato se les ha propuesto personajillos que abarataría en el presupuesto y me quedaría muy bien como cobre Man que es como Iron Man pero con el traje robado luego tengo que insiste riendo y contigo en mi mujer

Voz 1995 42:00 creo que sea tu mujer en este riéndose

Voz 3 42:02 no se sabe cómo estar harta de mí tenía nuevo en vez de quieres que la paguen el micrófono ya una cosa ahora por Internet porque una risa

Voz 1995 42:13 yo no sé dónde

Voz 3 42:15 vale más personajes que tenía Thor el dios del trueno les propuse Aitor el Rey de mil muy bueno como and Man que es el Hombre Hormiga les propuse a mi el hormiguero ya que tengo es súper poder de ser hace diez años guionista del hormiguero que fue nominado a un premio Emmy al oro en la categoría de mejor programa sin guión eso es verdad

Voz 1995 42:37 Isabel Pantoja ya está en la isla de supervivientes tras saltar del helicóptero en una imagen

Voz 38 42:43 hay que estar bien

Voz 1995 42:47 ayer en las cifras pero una maison espectacular estoy orgulloso por ciento audiencia ocho coma ocho millones de espectadores

Voz 3 42:53 de esos ocho coma ocho es uno era yo vale en el helicóptero las Azúcar Moreno protagonizaron los momentos más Chunguitos sí la verdad es que te tengo que decir que en salto de la Pantoja lo ve irregular porque mi padre dio a Chelo García Cortés en el helicóptero y me dijo Parece Willem Dafoe en Platoon me desprevenido me pilló desprevenido me dio un ataque de tras el salto de la Pantoja pues un poco como el zorro cuando saltaba de la azotea que silbaba el caballo y saltaba bien bien una mujer de sesenta y dos años muy valiente a la verdad en resumen que yo tenía castigada Telecinco pero han conseguido que la Pantoja salte de un helicóptero así que tengo que decir que pelillos a la mar

Voz 1995 43:29 U veintitrés millones de personas en el mundo veintitrés millones utiliza la contraseña Un dos tres cuatro cinco seis

Voz 3 43:41 vale ahora vais a entender porque está aquí mi mujer sabes que tenemos un móvil familiar uno para los dos la contraseña nuestro blog Luque tiene

Voz 1995 43:47 ya que tú no lo lleva si acepta se nuestra madre

Voz 3 43:50 la contraseña de nuestro móvil era uno uno uno uno uno uno y a mi hija no será decíamos ya pensaba que se sus padres eran desconfiados vale resulta que nos pilló la contraseña porque unos pidió el papel donde la teníamos apuntada por si se olvida uno uno uno si la tenemos en un papel que nunca se ha visto ya pues escucha la tuvimos que cambiar ICO como como hay Dios que la enseña El dos dos dos dos dos dos y ahora mi hija piensa que sus padres son desconfiados gilipollas

Voz 1995 44:20 encuentran colillas de los andamios de Notre Damme

Voz 3 44:24 bueno bueno bueno el que haya sido ha cometido una cagada como una catedral estoy viendo venir como el representante de los albañiles dice que claro dónde iban a fumar sin dentro está prohibido se rumorea que era negro en redes les llamaron racistas hasta que aclararon que lo que era negro al tabaco pero es que desde ahora en los paquetes de tabaco podrá poner fumar mata la cultura

Voz 1995 44:46 Canal Sur enfurece a la audiencia con un niño vestido de legionario cantando Soy el novio de la muerte

Voz 3 44:53 la cabra tira a María del Monte la culpa la culpa es de los padres que le dieron cuartelillo yo qué quieres que te diga ya lo sé difícil sobrevivir a yo qué quieres que te diga pero llevara al niño contó la camisa abierta el pecho al aire no vas a ganar Pavía imagínate esa madre de niño legionario mamá voy a comprarme una trinchera ni trinchera ni trinchera cómprame un tanque dos tanques te voy a contar mamá puedo invadir la habitación de mi hermano no por qué porque está frenado

Voz 1995 45:21 ella en conduciendo al nieto de la reina Isabel Segunda que tiene atentos once

Voz 3 45:25 años el coche era un Land Rover esto es así por lo que el niño ha conducido un todo terreno antes de saber cuántas son cuatro por cuatro si empiezan a conducir con once años no me extraña que conduzcan por el otro lado es una evolución natural se a los once años conduce un coche a los veintidós altas del balcón a la piscina ya los XXXIII botas que si al Brexit vayan con los ingleses mucho Brexit porque se creen mejores y al final ellos también tienen sus reglas

Voz 1995 45:50 Sergio Ramos recauda un millón de euros para Unicef en menos de doce horas Cole

Voz 39 45:56 me parece muy bien que chiste queréis que haga con esta noticia ninguno felicitar a Sergio Ramos

Voz 7 46:01 lo que hizo si la gente quiere escuchar machista míos que va

Voz 39 46:04 esta noche al Palacio de la Prensa en plena Gran Vía madrileña que es mi penúltima actuación de la temporada lo Ramos

Voz 1995 46:11 oye o les hago metido ahí

Voz 27 46:13 yo darle un beso anuncia que tiene interés más muchas gracias hasta la semana que viene

Voz 12 46:23 con Toni Garrido

Voz 15 46:25 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus gastos de gestoría registro casación pero si buscas hipoteca te viene aún mejor conocer la de un banco

Voz 24 46:33 la ni gastos ni comisiones elige bien hipotecas naranja de ING ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación si firmas con nosotros pero Comisiones y el precio que busca encuentra Lasse ni NG punto es

Voz 1 46:52 hoy por hoy en Cadena Ser punto com y en las redes sociales Facebook Twitter arroba Hoy por hoy y en facebook Hoy por hoy

Voz 1645 47:03 tres cosas hay en la vida sí

Voz 1 47:05 salud dinero y La Ser y quién tenga esas tres cosas que la verdad que sí aquí no pero podemos dar gratis para todo el mundo

Voz 3 47:19 la Cadena SER

Voz 1 47:24 sí Arenas siempre te recordaremos la sal Tina

Voz 1995 47:43 no no no son sólo tres letras un una obsesión doctor Yebra

Voz 41 47:48 retumba en mi cabeza cuando creo que desaparecido vuelve a sonar ese dichoso Pitt tirito lo oigo otra vez dice usted que sobre todo le pasa

Voz 2 47:57 los fines de semana decir los fines de semana a todas horas sábados y domingos toda la tarde y toda la noche hasta la una y media de la madrugada no se preocupe mide se va a tomar ustedes no D L S M son dos

Voz 42 48:12 de Don Luis Suárez Illana Monte espera que esas todo usted y así cuando son el Morse contra problema ninguno porque escucharán

Voz 2 48:18 a Luis por encima anulando ese canto de dioses que usted está marcando la vida cuál es el diagnóstico doctor pues usted ninguna broma un rollo que tiene vamos que no se lo más bonito que hay en este mundo Chrysler

Voz 43 48:31 volvió encantada

Voz 2 48:34 que no esto no puede deportivo de Dani Garrido

Voz 7 48:39 cadena SER

Voz 44 48:45 con las

Voz 45 48:48 lo que pase

Voz 46 48:56 pues harías en un libro en un maquillaje madrugado para correr está en lo que con eso hay muchas respuestas es tonta empezar a buscarlas porque hasta el doce de mayo compran más productos tienes hasta un quince por ciento de descuento en perfumería cosmética he para farmacia encuentra tu belleza que el corteinglés

Voz 2 49:19 todos tenemos un jefe todos hemos pedido en préstamo alguna vez por eso todos entendemos a Freddy en esta colecciona con el país y los cuarenta Classic la discografía completa hay cinco directivos de una banda tan grande que ni siquiera hemos tenido que mencionar su nombre el domingo veintiocho A kind of magic y Caja premium de regalo por nueve con noventa y cinco con el país tú cómo lo ves yo lo veo todo con el no

Voz 47 49:44 bueno progresivo 4k único de la un progresivo personalizado con visión excelente compara la última generación de cristales progresivos de visibilidad se llama comer 4k único porque tus ojos y turistas son únicos ahora hay solo en visionar el segundo par de comer 4k único gratis

Voz 12 50:03 hoy por hoy Toni Garrido

Voz 1995 50:08 hablábamos antes de productos españoles que triunfan fuera de nuestras fronteras y es imperdonable que no la mencionó éramos una periodista de alta gama que que hemos prestado momentáneamente al mundo anglosajón

Voz 32 50:22 muy bueno

Voz 1995 50:22 días

Voz 27 50:24 muy buenos días estás en Nueva York ciudad de de Donald Trump que nunca duerme supuesta como decía James Bond negocios o placer

Voz 48 50:35 a a ambas cosas

Voz 49 50:37 he venido aquí estoy yo

Voz 30 50:40 venga cada cuatro años cuatro Beteta

Voz 49 50:42 no porque vivía aquí doce años y que es como un poco como para hacer todas las cosas que tengo pendientes mientras estoy vigilando el pobre desde mi mi mi país de residencia que es el Reino Unido

Voz 1995 50:57 bueno hoy Marcela Sarmiento no puede estar con nosotros está ahora mismo en en un avión siglo hemos pedido a Eva Cruz que deje de calentar el banquillo que salga jugar Eva muy buenos días

Voz 9 51:05 la buenos días Tony bueno y vamos a empezar a hablar

Voz 1995 51:08 Emma de de las primarias demócratas en Estados Unidos ayer Joe Biden presentó su candidatura como antídoto explícito a lo que representa Donald Trump

Voz 2 51:19 estamos en la vida

Voz 3 51:20 por el alma de esta nación creo que la historia

Voz 1995 51:24 yo en el solemne apeló por supuesto al voto latino desde el primer día de su campaña con un mensaje bilingüe en el que habla en inglés con subtítulos Si el resto de la gente en castellano

Voz 38 51:32 ah y uno

Voz 1 51:38 por eso sólo tengo tres palabras más Gio

Voz 1995 51:43 el presidente más Joe Biden tiene setenta y seis años Bernie Sanders Otto demócratas relevantes setenta y siete la senadora Elizabeth Warren tiene sesenta y nueve no son un poco tallo hitos para encarnar la esperanza de un cambio

Voz 49 51:58 a la verdad es que sí el único problema

Voz 30 52:01 no es que parece que yo