Hoy por Hoy (29/04/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 0027 00:21 mal muy buenos días el Partido Socialista ha ganado con holgura las elecciones generales y queda como el único partido que puede intentar aglutinar una mayoría suficiente para formar gobierno eso sí todo apunta a que en necesitará al menos la abstención de algún diputado independentista Pedro Sánchez contará con ciento veintitrés parlamentarios socialistas que son tantos como la suma de los dos siguientes partidos con PP que pierden más de la mitad de sus diputados IU ciudadanos que aunque mejora sus resultados de dos mil dieciséis no consigue el que era su objetivo que era pasara al Partido Popular Pedro Sánchez dice que hablará con todos a partir de ahora aunque en Ferraz anoche la militancia del PSOE le marcó claramente el camino

Voz 3 01:11 como ellos y cordones sanitarios al partido

Voz 1 01:15 Rivera no les gritaban las bases del PSOE

Voz 0027 01:18 el Partido Socialista que gana en todas las comunidades autónomas salvo en Euskadi y Navarra Cataluña y la ciudad autónoma de Melilla de las cincuenta y dos circunscripciones electorales consigue ganar en cuarenta Lluna el mapa electoral de España es hoy de un rojo intenso y enfrente está Pablo Casado que se estrena como líder del PP con los peores soltados en la historia del partido sesenta y seis diputados sólo en Génova ya se escuchan voces de peso que cuestiona su liderazgo vamos a escuchar en unos minutos cómo distintos dirigentes territoriales del PP comparecieron anoche para desmarcarse de Casado dejando claro que ha pasado a ser políticamente tóxico pero él casado anoche culpaba a la dispersión del voto de derechas

Voz 4 01:58 todo ha sido muy malo pero vamos a poner a trabajar desde ahora con la máxima ilusión era máxima responsabilidad para recuperar ese apoyo para hacerlo además liderando el espacio de centro derecha que como veníamos diciendo desde hace meses al fracturarse se convierte una opción difícilmente

Voz 0027 02:14 la labor la humillación del PP de Casado vienen también por lo cerquísima que se queda ciudadanos de hecho los de Rivera consiguen adelantar al Partido Popular en cinco comunidades y entre ellas las tres más pobladas de España Andalucía Cataluña y la Comunidad de Madrid Albert Rivera se dirigía anoche de hecho como líder de la oposición en la práctica

Voz 0040 02:33 que hay un proyecto que si tiene futuro vamos a hacer una oposición leal a la Constitución los líderes de la oposición van a ser los diputados de Ciudadanos a vuestro servicio

Voz 0027 02:44 Ciudadanos se coloca en la oposición insisten en que no quieren saber nada de una posible negociación con Sánchez quién si tiene prisa por iniciar esa negociación con el PSOE es Pablo Iglesias se lo dijo anoche por teléfono Pedro Sánchez aspiran en Unidas Podemos a hacer valer sus cuarenta y dos diputados a pesar de que son eso cuarenta y dos diputados veintinueve menos de los que tenían en la anterior legislatura

Voz 1663 03:04 Nos hubiera gustado un resultado mejor pero es un resultado suficiente para cumplir los dos objetivos con los que planteamos esta campaña electoral frenar a la derecha a la extrema derecha y el segundo construir un gobierno de coalición de

Voz 0027 03:18 Kiev extrema derecha que se frenó por lo menos en relación a las expectativas Vox irrumpe en el Congreso con veinticuatro diputados la extrema derecha que estaba ausente en el Parlamento español desde la Transición ahora vuelve con veinticuatro diputados que son bastantes menos de los que pronosticaban las encuestas bastante menos de lo que ellos mismos calculaban a tenor de las caras de chasco que tenían anoche a los suyos

Voz 5 03:38 esto es sólo el principio bienvenidos a la resistencia

Voz 1 03:48 el IVA

Voz 0027 03:52 bien ganan peso en la Cámara Baja Esquerra que gana las elecciones en Cataluña pasa de nueve a quince diputados el PNV que gana en las tres provincias vascas consiguió un escaño más tendrá seis ir Bildu logra doblar su representación con cuatro diputados tendrá hora aumenta el peso por tanto en el Congreso de los distintos nacionalismos de los diferentes partidos independentistas anoche también se renovó el Senado y el resultado también fue el de un vuelco el PSOE tendrá mayoría absoluta en la Cámara Alta que no es poca cosa porque controla o pasará a tener la llave a partir de ahora del artículo ciento cincuenta y cinco y también la posibilidad de aprobarse asimismo el techo de gasto de los presupuestos y la resaca electoral esta mañana se completa en un escenario más el único que dejamos por cierto anoche cuando terminó la programación especial electoral aquí en la Cadena Ser que es el escenario de la Comunitat Valenciana celebraba ayer también autonómicas hay resultados ha confirmado esta madrugada la izquierda podrá mantener el gobierno autonómico con el socialista Ximo Puig al frente Ravi valenciana Talens día

Voz 0141 04:51 bon día pero el Pacto del Botánico sale algo debilitado apenas cuatro escaños de diferencia con el bloque de derechas cincuenta y dos cuarenta y siete

Voz 5 05:00 no podrá reeditar el botánico si llegan a un acuerdo Ximo

Voz 0141 05:02 Puig aspira a rehabilitarlo y repetir en la presidencia dentro también destaca Puig que después de veintiséis años el PSPV PSOE es el partido más voto

Voz 0027 05:19 gracias Ana lo ampliamos en unos minutos estamos en seguida con todos los detalles de este macro mapa electoral les vamos a contar las consecuencias que está teniendo dentro de cada partido el resultado obtuvieron anoche también que escenarios posibles de pacto se dibujan a partir de esta mañana pero antes José Antonio Duro los deportes

Voz 7 05:39 el Barça es campeón de Liga en qué tal muy buenas ya piensa en las semifinales de Champions de nuevo con Messi como protagonista el Barça que se hizo con su vigesimosexto torneo liguero y la verdad es que la celebración fue breve al menos para los jugadores que ya desde hoy preparan el encuentro que esta semana el miércoles va a enfrentar les al Liverpool en el partido de ida de las semifinales de la Champions en esos se centra ya un Barça que ayer por ejemplo vía en Liga como el Real Madrid a última hora caía uno a cero ante un Rayo que sigue con vida en primero y el Barça que completó el fin de semana viendo también cómo su equipo femenino va a jugar la final de la Copa de Europa será el dieciocho de mayo ante el Lyon

Voz 0027 06:14 a tener en esta semana que empieza hoy Jordi Carbó buenos días

Voz 2 06:16 buenos días en la mayor parte de la semana el tiempo va a ser soleado con algunas tormentas durante las tardes quieran ganando más protagonismo la segunda mitad de la semana de momento hoy sol con nubes en el Mediterráneo especialmente en Cataluña como mucho alguna llovizna el ambiente un poco frío de ahora dará lugar un ambiente agradable suave al sol durante la tarde las máximas más altas cerca del Guadalquivir con valores de hasta treinta grados durante la tarde en puntos de montaña del interior

Voz 0027 06:42 peninsular tres serán nubes con alguna tormenta

Voz 2 06:44 pero dejando muy poca agua durante poco rato

Voz 0027 07:33 lo más eficiente

como siempre la expresión escala Dexter está que es para espera ver ponéis era

la noche la programación especial de la Cadena SER probará selecciones hemos dormido en nada o menos Pepa Bueno está ya en la redacción en una hora les saluda a quién está sentado a mi lado en el estudio de la seres Danny De la Fuente de nuevo en Weimar ya a lo largo de la mañana vamos a seguir analizando dato a dato esos resultados electorales análisis qué opinión la de nuestros tertulianos la de algunos corresponsales extranjeros a los que hemos invitado esta mañana y también la de los políticos sopla

enhorabuena en primer lugar por el programa electoral de anoche que tengo el whatsapp plagado de felicitaciones a lo largo de esta mañana vamos a tratar de hablar con los portavoces de las principales formaciones políticas si tenemos en nuestra mesa de análisis a José Antonio Zarzalejos Antón Losada Joaquín Estefanía antes de darle el relevo a Toni Garrido sumamos al británico Gilles Tremblay tala francesa Cecil tibote y al italiano Francesco libro ya todos y a todas ustedes buenos días esperamos sus análisis si reflexiones también buenos días con estos valencianos que cantan Visca la revolución les que él no nos olvidamos del Botánico confiamos en entrevistar también al molt honorable Ximo Puig a partir de las diez de las nueve en Canarias Toni Garrido con los deportivos y una hora más tarde Toni Garrido con los cuerpos especial

Voz 14 09:14 les

lo brevedad recojo titulares en el seis

Voz 0027 09:26 lo brevedad recojo titulares en el seis

Voz 7 09:28 tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis

sus titulares sobre el resultado electoral seis tres ocho XXXI XXXIV sesenta y seis comienza hoy por hoy con Jordi Fábrega en la producción y con Roberto Mahan y Elena Sánchez en la técnica

Voz 15 09:50 el tiempo que las madres dedican a la familia supone casi un cuarto del Producto Interior Bruto de nuestro país y con ellas la contaminación acústica ha disminuido un ocho por ciento por los gritos que tú

Voz 16 10:00 en decías que sean tragado a en las madres referentes humanos que lo hacen todo posible sempiterna cambio siendo además cien por cien madres y tía de la madre El Corte Inglés

Voz 10 10:12 vive la primavera a una estufa esas gafas graduadas tienen Cruise segundo par de cristales gratis incluidos los progresivos segundo parte cristales gratis para tío para quien tú quieras esta primavera celebra mira y regalas sola embistió la consulta condiciones

Voz 1 10:30 en la Cadena Ser

Voz 0027 10:38 esta tarde a las cinco Pedro Sánchez reúne a su ex cultiva federal yp posiblemente ahí de pistas de sus planes a corto plazo más pistas al menos de las que aportó anoche mientras saltaba en esa tarima que habían montado frente a la sede de Ferraz y mientras la militancia le gritaba que ni se le ocurriera a pactar nada con Ciudadanos bueno el PSOE quedaría muy cerca de la mayoría absoluta Si pactarse con Unidas Podemos y el PNV pero todavía necesitaría sumar más socios entre los partidos minoritarios Compromís en principio está parece más que dispuesto también el Partido Regionalista Cántabro de Revilla veremos y Coalición Canaria pero incluso sumando todas esas siglas Sánchez conseguiría ciento setenta y cinco diputados unos ciento setenta y seis que es la mayoría absoluta así que un escenario posible pasa por terminar buscando o aceptando la la abstención de algún algunos diputados independentistas ya sean vascos o catalanes todos en especulaciones a esta hora ciudadanos insiste en que no quiere saber nada de un acuerdo con Sánchez que sería el único pacto que sí sólo conseguiría la mayoría absoluta y por tanto décimos todo son especulaciones salvo la evidencia de que lo de anoche fue un triunfo incontestable de Pedro Sánchez Inma Carretero

Voz 2 11:47 once años después tras una dura guerra interna hay después de una histórica moción de censura el PSOE vuelve a teñir de rojo el mapa de España en la calle Ferraz ayer se oyó Sí Se Puede

Voz 3 11:57 puede ganar a la reacción al autoritarismo ya Layton

Voz 2 12:06 The dirige así Pedro Sánchez a los militantes concentrados para celebrar su victoria incontestable es el único partido que puede formar gobierno casi duplica en escaños al Partido Popular aunque va a necesitar apoyos de otras fuerzas políticas las bases del PSOE ya al advertían anoche que con Rivera no

Voz 3 12:29 en escuchar que alguna cosa once dos hacer como ellos y cordones sanitarios al Partido Socialista

Voz 2 12:39 tenderá la mano dijo Pedro Sánchez a todas las fuerzas políticas que respeten la Constitución

Voz 0027 12:44 Pablo Sánchez anunció a Pablo Iglesias anunció anoche que había hablado por teléfono con Pedro Sánchez que él había propuesto empezar a negociar cuanto antes una suma por la Izquierda Unidas Podemos puede aportar cuarenta y dos diputados a esa construcción de una hipotética mayoría que son cuarenta y dos parlamentarios los que ha conseguido veintinueve menos que los que tenían antes Mariela Rubio

Voz 1450 13:04 sí perdiendo la tercera posición dejándose un millón y medio de votantes y una treintena de diputados pasando de primera fuerza a Tercera en Cataluña y País Vasco y desapareciendo en La Rioja Extremadura o las Castillas los resultados de Unidas Podemos reconocen en el partido sólo se salvan de ser un completo fracaso por la esperanza de poder conformar un gobierno de coalición con el PSOE

Voz 1663 13:22 Nos hubiera gustado un resultado mejor cero es un resultado suficiente para cumplir los dos objetivos con los que planteamos esta campaña electoral el primero frenar a la derecha a la extrema derecha y el segundo construir un gobierno de coalición de izquierdas

Voz 1450 13:38 Iglesias lo apostaba todo compensar la caída de escaños con influencia pero sabiendo que en contra de lo que esperaban no son en realidad decisivos ya que su mayoría esa mayoría progresista sólo sería posible con Esquerra Republicana

Voz 1663 13:49 quien no entienda que España es plurinacional iba hasta ver los resultados de Cataluña y del País Vasco para verlo sencillamente no entiende España Iglesias auguraban

Voz 1450 13:57 semanas de conversaciones discretas toca trabajar

Voz 1663 14:00 mucho toca trabajar con mucha discreción tendremos que tener muchas reuniones de trabajo hay que hacer un programa de gobierno

Voz 1450 14:07 los morados Periana Sánchez no ceder a la tentación naranja hoy no hay prevista ninguna ejecutiva morada tampoco rueda de prensa de Iglesias que ayer por primera vez en una noche electoral no acudía a la fiesta de la militancia en la plaza fetiche de los morados la del Reina Sofía de Madrid y más allá

Voz 0027 14:22 Unidas Podemos quién también parece muy dispuesto a formar parte de la negociación con el PSOE para intentar una mayoría es el PNV el Partido Nacionalista Vasco que anoche en el programa electoral de la SER con Pepa Bueno su portavoz Aitor Esteban ya dejó claro que están abiertos a pactar con Sánchez algo estable no sólo una investidura algo estable

Voz 0866 14:40 creemos que sí sería importante conseguir una estabilidad institucional y que nosotros estamos dispuestos a hablar para poder si podemos para ver si podemos llegar a un acuerdo en esos términos no por nosotros no quedará que que intentemos que que la legislatura pueda durar bueno aquí los probables

Voz 0027 14:58 componentes de una hipotética futura suma para investir a Sánchez vamos a esta hora a las seis y cuarto de la mañana cinco y cuarto en Canarias con el gran derrotado de estas elecciones generales que es el Partido Popular pasa de ciento treinta y siete diputados A66 pierde por tanto más de la mitad y obtiene el peor resultado de la historia del partido hay que remontarse a mil novecientos setenta y nueve con Coalición Democrática antes incluso de que fueran Alianza Popular para conseguir un para para encontrar un resultado peor es semejante derrumbe ha provocado ya una marea interna muy potente que pide la cabeza de Pablo Casado pero él por lo que dio a entender anoche no tiene intención de dimitir y autocrítica más bien poca o ninguna Adrián Prado buenos días

Voz 0019 15:41 pero autocrítica critican el PP ante los peores resultados de su historia casados escudan la fragmentación del voto de centroderecha esa de la que tanto advirtió en campaña y que no ha conseguido evitar a pesar de sus llamamientos

Voz 17 15:51 al voto unido por eso noche lanzaba este reproche a ciudadanos sea Vox creo que todos los partidos no sólo nosotros

Voz 4 15:56 también tendrán que hacer un ejercicio de análisis si ha merecido la pena sobre todo en los últimos días de campaña ese enfrentamiento entre sobre todo contra el Partido Popular a la luz de los resultados

Voz 0019 16:08 Fuentes de la dirección de los populares insisten en que estos resultados no hacen que se resienta el liderazgo de calzado no está en cuestión su continuidad al frente del partido nos decían haciendo así oídos sordos algunas voces dentro del PP que hablan de desastre de catástrofe y que piden abiertamente su dimisión de todos modos en el equipo de Casado creen que la tregua va a durar por lo menos hasta las elecciones municipales y autonómicas de mayo después habrá que ver qué respuesta interna existe

Voz 0027 16:32 noche ya se empezó a vislumbrar esa marea interna contra Casado por parte de dirigentes territoriales de mucho peso en Galicia compareció Feijóo para decir aquí estoy yo iba para decirme resultados han sido mejores que las de Casado en Euskadi una comunidad en la que el PP desaparece en estas generales en Euskadi compareció Alfonso Alonso presidente del PP vasco para plantear que el PP tiene que rectificar su escora miento al extremo de la derecha Javier Alonso buenos días

Voz 0858 16:56 unos días Aimar un giro que le ha salido muy caro al PP vasco la factura de un nombre propio Javier Maroto el director de campaña del PP vicesecretario de Organización Nacional se queda sin escaño por Álava Alfonso Alonso pedía anoche R centrar el partido

Voz 0083 17:08 hemos de hacer una reflexión y que el objetivo de futuro no puede ser otro que recupera al Partido Popular como la gran fuerza del centro político español

Voz 0858 17:16 el golpe del PP es duro pierde más de tres millones y medio de votos y ya siente el aliento de Ciudadanos a nivel nacional los naranja se quedaron a menos de doscientas mil papeletas del sorpasso el PP lleva por detrás de hecho en las tres comunidades más pobladas Andalucía Cataluña y Madrid además de Baleares y Aragón en Ceuta A quién le da el sorpasso es Vox pierde además frente al PSOE en feudos históricos como Murcia Castilla y León La Rioja o Galicia desde allí recado del eterno aspirante al líder nacional de Alberto Núñez Feijóo

Voz 18 17:44 el Partido Popular de Galicia acuerdo Cos resultados provisionales está no entorno dos coma cuarenta y dos por ciento un once puntos Mais que a media no Partido Popular de

Voz 0858 17:57 en toda España que exhibía así los datos del PP gallego como los mejores del PP a nivel autónomo

Voz 0027 18:02 este hundimiento del PP nacional es Ramos música para los oídos hasta he Rivera a pesar de que no han conseguido en ciudadana su intención declarada quiera sumar con el PP una mayoría que permitiera echar a Sánchez y a pesar de que no han logrado tampoco hacerse con el liderazgo de la derecha por mucho que haya caído el PP Ciudadanos si avanza notablemente en escaños C32 que tenía pasa a cincuenta y siete empieza auto presentarse Albert Rivera como líder efectivo de la oposición porque eso es lo que insiste en que quiere ser oposición a Sánchez mantiene que no se plantea bajo ningún concepto negociar con él Óscar García buenos días

Voz 1645 18:33 las qué tal buenos días la dirección de Ciudadanos descarta totalmente un pacto con el PSOE fuentes de la cúpula del partido apuntan que la estrategia ahora será la de liderar el bloque de la derecha dado que Ciudadanos ha crecido el PP ese descalabro y hay muy poca diferencia entre ambos Rivera anuncia que su oposición será leal a la Constitución

Voz 0040 18:53 hoy han ganado las elecciones los socialistas nosotros hemos dado un salto cualitativo para liderar la oposición el futuro de España pero pero os prometo que más pronto que tarde vamos a controlar la Gobierno vamos a trabajar duro y os prometo que vamos a gobernar España

Voz 1645 19:09 la ejecutiva de Ciudadanos se reúne esta mañana para analizar los resultados que consideran son la antesala de lo que pasará en las autonómicas y municipales de mayo en Ciudadanos creen que el partido volverá a crecer

Voz 0027 19:21 más o menos lo mismo dice Vox a pesar de que es evidente que se han estampado contra sus expectativas a las expectativas que ellos mismos crearon han terminado sacando veinticuatro escaños que son muchos sino como es un partido de extrema derecha pero es que habían fantaseando con superar los cincuenta con dar una sorpresa que iba a ser tal y cual y desde aquí lo da ya finalmente quinta fuerza las caras largas anoche muy poquita épica caballos ninguno Javier Carrera noche

Voz 0866 19:44 si fuera los de Abascal que habían alimentado la idea de una gran sorpresa electoral apoyados por sus demostraciones de fuerza durante la campaña finalmente estarán veinticuatro escaños dos millones seiscientos mil votos frente eso sí a los apenas cuarenta y siete mil de hace sólo tres años comparación que utilizaba el líder de Vox para animar a los suyos remarcando el objetivo cumplido de entrar en el Congreso

Voz 7 20:07 porque esto es sólo el principio podemos decir

Voz 19 20:09 con toda claridad a toda España que Vox ha venido para quedarse

Voz 0866 20:13 reconocía Abascal que el resultado no permite su objetivo de desalojar a Sánchez de la Moncloa pero descargando la responsabilidad en los populares

Voz 19 20:22 es que aquí la única responsabilidad la tienen quienes tuvieron ciento ochenta y seis escaños no fueron capaces de oponerse a la Izquierda

Voz 0866 20:32 hoy España está en una situación peor que ayer pero Vox es más necesario insistía el político vasco avisando de que ninguna mayoría parlamentaria habilita para tolerar un referéndum y repitiendo que defenderá en el Congreso las mismas consignas que durante la campaña

Voz 0027 20:47 otra de las pruebas fundamentales del resultado electoral está en Cataluña las fuerzas independentistas han ganado diputados los ha ganado básicamente Esquerra que se dispara de nueve a quince parlamentarios Ile ganan si Esquerra el pulso al partido de Puigdemont que pierde uno de ocho a siete y un titular que va a traer cola por la complicada gestión que va a tener esto en términos parlamentarios cinco de los seis candidatos de Esquerra IMS per Catalunya presos o huidos cinco de los seis han conseguido su escaño día

Voz 0931 21:13 bon día entra en Junqueras para el Congreso y Romeva para el Senado en el caso de los republicanos y en la lista de Ramón consiguen representación Jordi Sanchez Rull Turull las fuerzas independentistas tienen cinco escaños más en el Congreso ahora gracias a los históricos resultados de los republicanos que por primera vez ganan unas generales en Catalunya

Voz 0866 21:29 no es la primera de multas Víctor

Voz 0931 21:32 es la primera de muchas victorias decía Gabriel Rufián sabiendo que en el caso que Pedro Sánchez mira podemos necesitarán al menos hablar con ellos en cambio Jones para Cataluña sabe que podrá jugar al bloqueo sin miedo a ser imprescindibles augura

Voz 0141 21:43 hay una fuerte presencia de

Voz 0931 21:46 esa voz que molesta del independentismo en Madrid decía Laura Borràs euforia también en el PSC

Voz 1 21:50 eh

Voz 0931 21:53 recupera gran parte del cinturón rojo y vence en la provincia de Barcelona crispación insultos

Voz 0866 22:00 por encima de la crispación y el insulto que han querido algún

Voz 0931 22:02 Nos nos hemos impuesto decía Meritxell Batet loca pasaron toda España también se ha visto en Cataluña aparece Vox con un representante y el PP se derrumba de seis escaños a uno solo consigue entrar Cayetana Álvarez

Voz 20 22:12 ha ido muy mal resultado un pésimo resultado el que por supuesto yo me siento personalmente responsable así como en las alegrías y en las buenos momentos hay que llamar a las cosas por su nombre

Voz 0931 22:23 derrota agridulce también para los comunes que dejen de ser la primera fuerza y pierden cinco escaños Joan Bofill gracias buenos días

Voz 21 22:36 India hoy por hoy en Cadena Ser punto com en las redes sociales veinticinco

Voz 1 22:41 arroba hoy por hoy bien facebook Hoy por hoy

Voz 0866 22:48 yo me Cruz pero el año de la bandera no lo hace cualquiera subí aún karaoke bien a cambiar y resulta que era un cásting roce el programa organizaba el concurso a yo canté la que has sito perdía cuando acabo me dicen te has clasificado para mañana a las diez ensayo con la orquesta ya me veinte resaca a las diez de la mañana del día siguiente que andando pero no sólo eso sino que tengo que comunicarme con esto ya Pierro

Voz 1 23:15 que el concurso bueno voy Hoy por hoy con Pepa Bueno Eaton Garrido síguenos también en Hoy punto es cadenas

Voz 5 23:28 Nations

Voz 0027 23:31 allí

Voz 3 23:33 por qué temblando Haika

Voz 10 23:46 pero catorce lirio de vivir la vida de la actualidad

Voz 1 23:50 hoy viernes a partir de las dos de la tarde una hora menos en Canarias la vida

Voz 22 23:59 Antonio Marcos síguenos también en Cadena Ser punto com

Voz 1 24:07 la pantalla de tu smartphone pulsa el logo de la SER key to my encontró programas tendencias boletines opiniones títulos

Voz 21 24:15 John estará compartir o crear tu propia play list tú programas las eh con un toma el control de la SER lo que quieras cuando tú quieras descarga de nuestra aplicación

Voz 0027 24:30 cuenta con la SER pase lo que pase seis y veinticinco de la mañana cinco y veinticinco en Canarias para Muñiz buenos días buenos días Aimar como cuenta como analiza hoy la prensa la victoria de Pedro Sánchez en las elecciones generales y los distintos escenarios que tiene por delante que son todos bastante complejo

Voz 1645 24:58 el país cree que un Parlamento abierto corre el riesgo inasumible de transformar un Parlamento inviable incapaz de hacer frente a la crisis territorial el cambio climático o la precarización del mercado laboral su directora Soledad Gallego Díaz decía anoche en la SER que son necesarios pactos de legislatura no de investidura

Voz 1910 25:15 la víctima ya muchísimos años de inestabilidad política con gobiernos que no tenían mayoría yo creo que los gobiernos necesitan hacer pactos acuerdos de legislatura cuatro años Jesús negociando

Voz 1645 25:27 sobre pactos El Mundo pide a Sánchez en su editorial que considere la posibilidad de tender la mano a Rivera formar un gobierno moderado que dicen estaría bien visto en Europa el conservador Abc cree que los populares tendrán que abordar la refundación integral del partido una vez pasen las autonómicas y europeas La Razón titula así su editorial la fractura de la derecha penaliza a España una fractura de la que responsabilizan a Mariano

Voz 0027 25:51 Rajoy por su gestión de la crisis

Voz 1645 25:54 al unha varios titulares en los digitales Info Libre dice España frena la ultraderecha Aida un mandato claro a Sánchez para formar gobierno subdirector editorial Jesús Maraña opinaba anoche en la SER sobre la pérdida de votos del bloque de la derecha

Voz 0866 26:08 muy poco hace dos semanas todos pensábamos que cabalgar al lomo delante independentismo iba a dar un resultado que multiplicaría o que mantendría la fidelidad absoluta más la abstención tuviera de lejos por pequeña que fuera en la derecha bueno no ha perdido en votos también

Voz 1645 26:23 el titular de El Confidencial Sánchez ganas de Casado Rivera se postula como líder de la OPA

Voz 0027 26:28 la prensa internacional Rafa que cose hace de los resultados electorales en España

Voz 1645 26:32 pues los principales medios británicos abren a esta hora sus ediciones digitales con las elecciones en España

Voz 4 26:37 Arlene este fijas a la BBC dice que los socialistas ganan en medio del resurgimiento de la extrema derecha

Voz 1645 26:44 The Gardian opina que la España rural ha tenido una clara influencia en nuestras elecciones su voto dicen ha sido decisivo en Alemania el conservador Frankfurter Allgemeine dice que los socialistas ganan sin una mayoría de gobierno a la vista un triunfo de las mujeres aseguran a las que los populistas de Vox llamaron fémina CIS y una cosa más el Corriere en Italia pide a Rubalcaba Zapatero y González que desaparezcan opinan que no han hecho nada por la victoria social

Voz 0027 27:09 los nuevos datos sobre el escenario postelectoral a y media en que han tres minutos vamos con los deportes

Voz 7 27:17 participes manos la confirmación del dominio del Barça

Voz 0027 27:20 en la Liga José Antonio Duro buenos el Barça Aimar quedó

Voz 7 27:23 muy buenas que cantó el alirón este fin de semana hay que es campeón de Liga por vigésimo sexta vez aunque el dato que realmente llamó la atención del conjunto que a día de hoy entrena Ernesto Valverde es que ha ganado ocho de los últimos once campeonatos de Liga Un gol Messi sirvió el sábado ante el Levante y en el vestuario azulgrana que no ha habido apenas celebraciones porque

Voz 0027 27:39 que digo está puesto en el miércoles de Semana Europa

Voz 7 27:41 vea semana a semifinales de la Champions y mañana el Barça que viaja el Liverpool para pasado empezar a jugarse el pase a la final de la competición que este año saben que es aquí en Madrid en el Metropolitano mañana se juega ya la otra semifinal Liverpool Ajax el primer equipo masculino busca están en la final del primer equipo femenino del Barça se va a enfrentar en el último partido al potente Olympique de Lyon ayer en el Miniestadi las de justo cortes ganaron uno cero al Bayern de Munich marcan hacen historia el camino a seguir el Barça el esfuerzo que ha hecho con la sección desde ya hace tres cuatro años ha sido muy grande la inversión es muy muy fuerte yo estoy muy contento de que podamos ser también un poco el el referente no el el camino que marquemos supongo el camino a seguir por los otros clubes que apuestan fuerte por el fútbol femenino porque no es el futuro sino que es el presente desde luego que es el presente de es motivo de orgullo para el Barça para el fútbol el día de hoy tiene dos citas para el deporte español por un lado el Betis Espanyol de las nueve cierra jornada y por otro la asamblea de la Federación en la que Rubiales el presidente busca refrendar los cambios en los formatos tanto de Copa del Rey como Supercopa de España precisamente también los cambios en el futuro el femenino en la Liga y en la Copa Liga esto de ayer sonido de entrenadores el decida a dieciocho puntos del líder el Real Madrid tras caer anoche uno a cero ante el Rayo en Vallecas

Voz 5 28:55 todo por lo que hicimos todos podemos jugar así de uno hasta noventa minutos te gustaría que te mirara ya la temporada cuanto antes sí pero tenemos que jugar los tres partidos

Voz 7 29:09 yo ahora entrenador del Getafe Bordalás llama la atención fue expulsado en Anoeta en la derrota dos uno de su equipo ante la Real

Voz 23 29:17 es sancionar al pero bueno ha sido injusta totalmente no yo hice un comentario en el banquillo como muchos que que se hacen está claro que que el Getafe no no puede estar donde está bueno pues esto viene me me molesta hay digo que ha habido dos penaltis y me pulsa simplemente eso

Voz 7 29:34 el Getafe no puede estar donde estés donde está se queja el técnico alicantino que tiene cuarto a su equipo ayer perdieron el tercero Real Madrid el cuarto Getafe el quinto Sevilla uno cero en Girona y el sexto Valencia cero uno ante el Eibar además Villarreal y Huesca empataron

Voz 0141 29:48 uno

Voz 0027 30:01 son las seis y media las cinco y media en Canarias

Voz 10 30:06 hoy por hoy

Voz 0027 30:09 Inma numeritos que hasta hace bien poco esta noche han estado celebrando los socialistas en una discoteca del centro de Madrid su triunfo anoche en las elecciones

Voz 3 30:20 no que va

Voz 0027 30:28 euforia socialista al ganar las elecciones generales once años después ciento veintitrés escaños que eso sí es van a obligar a hacer auténticos malabarismos políticos para conseguir una mayoría factible Aida ABAO Éstos son los escenarios que se le plantean a Pedro Sánchez buenos días

Voz 2 30:43 buenos días el primero PSOE y Ciudadanos que supondría sobradamente la mayoría absoluta es la opción temida por Podemos Iglesias lo repitió como un mantra durante la campaña y a los morados se suma la militancia socialista que le ha dejado claro esta noche Sánchez lo que opina

Voz 5 30:59 Rivera no pero Sánchez de entrada sólo pone una línea roja

Voz 3 31:03 como ellos hay cordones sanitarios al partido

Voz 2 31:11 segundo escenario posible sin independentistas PSOE Unidas Podemos PNV Compromís Coalición Canaria y los regionalistas cántabros suman ciento setenta y cinco así que para hacer a Sánchez faltaría una abstención en la segunda vuelta de entrada en Podemos ya dan por hecho que pactarán con el PSOE

Voz 1663 31:25 pues un resultado suficiente para cumplir los dos objetivos con los que planteamos esta campaña electoral frenar a la derecha a la extrema derecha y el segundo construir un gobierno de coalición de izquierdas

Voz 2 31:38 los nacionalistas vascos que se muestran abiertos a negociar con Sánchez Andoni

Voz 10 31:41 en nuestra mano está tendida al diálogo al diálogo con voluntad de acuerdo una etapa que asuma la realidad plurinacional del Estado

Voz 2 31:51 lo mismo ha dicho Joan Baldoví desde Compromís en números

Voz 0866 31:53 podría una aritmética en el que voto de Compromís Foro absolutamente decisivo

Voz 2 32:00 sí en donde saben que el único diputado como el que se han quedado puede ser clave para Sánchez tercera opción con independentistas los mismos partidos que en la segunda opción pero con Jones Mercat EH Bildu y Esquerra Republicana suman ciento noventa y nueve para gobernar no sería necesario

Voz 0141 32:13 por qué Sánchez pueda hacerlo en minoría pero sí podía ser

Voz 2 32:16 una opción para investir lo presidente en la primera vuelta

Voz 0027 32:18 la danos insiste en que no quiere saber nada de un posible pacto con el PSOE al igual que la militancia socialista le gritaba anoche a Sánchez en Ferraz que ni de lejos se plantee un acercamiento a Ciudadanos pero en la derecha hoy la noticia no es el partido

Voz 1645 32:29 la sino el de Casado que se desploma hasta el peor resultado

Voz 0027 32:32 los de la historia del PP el liderazgo de Pablo Casado al frente del Partido Popular queda tocado veremos si de muerte aunque el por ahora insiste en que no se va no hace ninguna autocrítica Rafa Muñoz

Voz 7 32:41 rebaja eso sí el tono combativo contra el líder

Voz 0027 32:44 la lista felicitar a Pedro Sánchez

Voz 0866 32:46 siempre he dicho que el Partido Socialista es un gran partido clave en la historia reciente de España

Voz 4 32:52 la culpa de sus malos resultados a la división de votos la fragmentación de ese centro derecha ha hecho que incluso con más votos hemos tenido muchos menos escaños

Voz 1645 33:02 el PP cae a los sesenta y seis diputados de los ciento treinta y siete que obtuvo Mariano Rajoy ciudadano se queda doscientos mil votos del PP con cincuenta y siete escaños Rivera se presenta ya como el líder de la oposición del centro de

Voz 0027 33:13 echa vamos a liderar íbamos a controlar a esto

Voz 0040 33:16 Gobierno vamos a hacer una oposición leal a la Constitución los líderes de la oposición van a ser los diputados de Ciudadanos

Voz 1645 33:23 la extrema derecha de Vox irrumpe por primera vez en el Congreso de los Diputados lo hace con veinticuatro este mensaje de su presidente Abbas

Voz 0027 33:30 Cal os dijimos que iniciaba vamos

Voz 4 33:32 la reconquista yesos justo lo que hemos hecho una Reconquista y ahora tiene una voz en el Congreso ha venido para quedarse

Voz 1645 33:39 las derechas han quedado a veintisiete diputados de la

Voz 0027 33:42 sería el terremoto popular ha tenido réplicas en Cataluña donde el PP sólo consigue el escaño de calle Ana Álvarez de Toledo uno en toda Cataluña también en Euskadi allí los populares se quedan sin representación después de treinta años se queda por tanto fuera del Congreso el número tres de Casado que es Javier Maroto se presentaba por Álava de hecho ha sido el director de esta campaña del Partido Popular director de campaña sin escaño a raíz de la campaña semejante hecatombe varios dirigentes territoriales del PP comparecieron anoche para decirle a Casado que qué es esto

Voz 0083 34:11 no ya ya que vamos

Voz 0027 34:13 Euskadi el presidente del PP vasco Alfonso Alonso Bosco

Voz 0083 34:16 a recuperarnos como una fuerza de centralidad que pueda concitar mayorías que estamos ahí que vamos a volver que Ike volveremos a representar lo que siempre hemos representado a esos sentimientos valores y esas ideas que son capaces de formar mayorías

Voz 0027 34:31 si compartía diagnóstico Alberto Núñez Feijóo desde Galicia

Voz 10 34:34 creo que debemos de mantener y de recuperar el punto de encuentro que ha sido siempre el Partido Popular Partido Popular es un punto encuentro de muchas personas con distintas sensibilidades personas más de derecha más de centro más reformistas personas más liberales personas que no están de acuerdo con este Partido Socialista Obrero Español

Voz 0027 34:57 si bajamos al al territorio por comunidades se puede comprobar mucho mejor el descalabro del Partido Popular en Madrid por ejemplo comunidad en la que el PP ha gobernado desde hace un cuarto de siglo y una comunidad en la que el PSOE no ganaba unas generales desde mil novecientos ochenta y seis el PSOE ha ganado unas generales y además ciudadanos le da el sorpasso al Partido Popular quedan por encima el PP pasa de primera a tercera fuerza Laura Gutiérrez buenos días

Voz 1275 35:21 buenos días de los veintisiete diputados que tenían que elegir los madrileños el PSOE se ha quedado con once cuatro más que en dos mil dieciséis obtiene como dice sus mejores resultados en unas generales desde mil novecientos ochenta y seis de sigue Ciudadanos se hace tres años ocupó el cuarto puesto anoche se convirtió en la segunda fuerza política en la Comunidad de Madrid por delante del PP Ciudadanos obtiene ocho escaños dos más y el PP el gran derrotado pierde ocho seguirá con siete quedan fuera entre otros el jefe de gabinete de Pablo Casado el ex consejero Javier Fernández Lasquetty o el torero Miguel Ángel Abellán celebraba anoche el triunfo naranja el ex presidente madrileño del PP fichado por Ciudadanos Ángel Garrido

Voz 24 35:54 contentísimo ha encantado este gran éxito de Ciudadanos fue una decimos

Voz 8 35:58 Alber Rivera

Voz 24 36:00 a medida que del cambio saque hoy todavía más propietario de Madrid

Voz 1275 36:03 pero podemos también pierde pasa de ocho a seis escaños en quinto lugar Vox entre en el Congreso con cinco escaños por Madrid en dos mil dieciséis consiguió dieciséis mil ochocientos votos esta vez suma más de quinientos

Voz 10 36:13 mi el punto delirante

Voz 0027 36:15 noche trágica que dio ayer el PP se lo puso un grupo de mariachis que en mitad el drama apareció en Génova se puso a cantar a las puertas de la sede

Voz 25 36:32 porque cuando tú lo de no no no

Voz 0027 36:38 poco después se supo que esto fue lo que se conoce como entró Leo por parte de los usuarios de foro coches también youtuber juntaran entre todos quinientos euros enviaron a los mariachis a Génova trece Is sin mariachis pero con satisfacción ha recibido esta noche madrugada bien entrada ya Ximo Puig el resultado de las elecciones autonómicas en la Comunidad Valenciana van a poder reeditar allí el pacto de izquierdas con el que han gobernado los últimos cuatro años aunque justitos Ana Talens bon día

Voz 0141 37:09 bon día por primera vez desde hace veintiséis años el Partido Socialista ha ganado las elecciones Puig gana cuatro escaños los decisivos afirma que los valencianos han decidido seguir avanzando

Voz 1 37:18 exagerado a la contra lujos muy importante con promesa perdido dos escaños

Voz 0141 37:26 son sale bien parado de unas elecciones que no quería ha de plantar Mónica Oltra afirma que Compromís es la garantía de que las políticas continuarán pese a que algunos en alusión a Puig han puesto

Voz 5 37:36 peligro al proyecto ni un paso en redes Nozal tres son la garantía a pesar de que algún casi pasen perdí este proyecto de futuro

Voz 0141 37:47 para Martínez Dalmau de unidades Podem con ocho diputados se ve decisivo horas y que quiere entrar en el consejo

Voz 10 37:52 con Unidos Podemos Esquerra Unida dentro del Conseil gobernando cambiando la vida de la gente

Voz 0141 37:57 el otro bloque suma cuarenta y siete diputados el PP pierde doce escaños pero aún así Isabel Bonig señala que es el partido más votado en el bloque de lo que ella llama centroderecha afirma que el botánica ganado por poco pero dentro de esa fragmentación y ese perjuicio el bloque de centroderecha lo lidera el Partido Popular el que más sube es ciudadanos gana cinco escaños de trece dieciocho Toni Cantó señala que han estado a punto de derribar al votan no ha podido ser porque el PP se ha desmoronado

Voz 26 38:27 es feliz con con esa única sensación de que si el Partido Popular no hubiera tenido el descalabro que ha tenido podríamos estar sacando al tripartito hoy

Voz 0141 38:36 vez Vox entra en el Parlamento valenciano su candidato José María Llanos ya avisa frenarán al Botánico

Voz 27 38:41 a veces es mejor estar en la oposición y planteando

Voz 10 38:44 talla que es lo que vamos a hacer

Voz 27 38:47 Meza que nos caracteriza también por primera vez

Voz 0141 38:49 desde mil novecientos ochenta y tres en las Cortes tendremos seis grupos parlamentarios

Voz 0027 38:54 gracias Ana talent conclusiones por lo tanto tres personas tres hombres amanecen hoy profundamente satisfechos Pedro Sánchez por motivos obvios Ximo Puig por Escola Valenciana el tercero José Félix Tezanos presidente del CIS al que tanto tumbaron muchas por sus encuestas Iker resulta que fue quien más se acercó al resultado final de estas generales Dirección General de Tráfico Teresa Serrano buenos días

Voz 28 39:18 buenos días Aimar pues en Madrid despierta el lunes poco a poco en los accesos a dos Torrejón a cuatro Valdemoro y Pinto a cuarenta y dos Parla también la M40 en la zona sur hacia la A dos en Barcelona densa también la Ronda Litoral hacia el nudo de Llobregat en Zaragoza en la A dos a su paso por La Almunia de Doña Godina dificultades en ambos sentidos

Voz 0027 39:35 gracias Teresa empieza la semana con un lunes soleado en toda España menos en Cataluña allí puede llover a ratos temperaturas suaves rozando los treinta grados en el sur

Voz 33 40:53 el de España

Voz 0027 40:59 abrimos Mesa a España en Huesca porque la Guardia Civil ha recuperado allí el cuerpo sin vida de un niño niño francés de doce años que murió cuando hacía barranquismo con su familia el menor desapareció el sábado en una zona de muy difícil acceso con un caudal muy alto Juanjo Hernández buenos días hola buenos días el cuerpo sin vida del menor ha sido trasladado

Voz 1203 41:16 el Hospital San Jorge de Huesca el juez determinará el centro en el que sí le va a practicar la autopsia el fuerte caudal lo arrastró sin que ninguno de sus acompañantes pudiera hacer nada para remediarlo la Guardia Civil comenzó las labores de rescate la tarde de este sábado en torno a las ocho cuando recibió el aviso de que dos mujeres se encontraban enroscada Sayid pudieron rescatar las pero no consiguieron localizar al pequeño

Voz 0027 41:37 en San Sebastián ha muerto el chaval de diecisiete años que recibió una brutal paliza en la madrugada del viernes a las puertas una discoteca por parte de siete jóvenes a los que según los testigos se negó a darles tabaco sólo por eso lo apalearon en el suelo lo dejaron en coma y finalmente este domingo ha muerto está está previsto que los en dos declaren hoy ante el juez ponente

Voz 0141 41:58 según el juez había previsto interrogar ayer a dos detenidos y visionar el vídeo de una cámara de seguridad de la zona en el que se aprecia en Al parecer los hechos pero no pudo hacerlo por lo que decidió posponer a hoy la declaración de los siete detenidos el alcalde de San Sebastián Eneko Goia confía en que las investigaciones de la Ertzaintza permiten hacer justicia

Voz 34 42:15 actitudes como éstas son absolutamente inaceptables y confío que quedar treinta lleve también a sus responsables

Voz 0027 42:23 ante la justicia creo que hoy lo que toca es pedir

Voz 0866 42:26 para este caso circula ya por redes la compra

Voz 0141 42:28 notoria para hoy una concentración de repulsa llamamiento a padres hijos y hermanos citamos textual para exigir que expulsen de la ciudad a estos malnacidos porque no podemos quedarnos en casa de brazos cruzados

Voz 0027 42:39 gracias Eva y la policía detenido en Castellón al rapero Pablo has el que tenía una orden de detención en vigor por no presentarse a un juicio Ana Talens hola de nuevo

Voz 0141 42:46 hola a la detención se producía ayer en Benicarló en un control de tráfico de la Guardia Civil al comprobar que sobre él pesaba una orden de búsqueda y captura según la entidad Llibertat Pablo Hazel el rapero volvía del recibimiento al histórico presos del GRAPO Paco Cela Ana que ha dejado la prisión de Picassent tras cumplir treinta años de condena iba a actuar en un concierto recordamos la Audiencia Nacional condenó en dos mil dieciocho dos años de prisión y un día por enaltecimiento del terrorismo al alabar en Twitter a ETA los GRAPO proferir injurias a la Corona instituciones meses después la Audiencia Nacional redujo la pena de prisión a nueve meses consideró que ensalza bandas terroristas lleva un tiempo importante sin realizar acciones terroristas

Voz 39 45:21 el Comité Federal del PSOE de muy triste recuerdo Pedro Sánchez Ferraz hundido

Voz 1100 45:26 expulsado de mala manera por una parte de su partido anoche dos años y unos meses después el mismo Pedro Sánchez se asomó al balcón de la misma sede de Ferraz para recibir los vítores de los socialistas allí congregados tras haber ganado con claridad absoluta unas elecciones generales triunfo que no vivían desde hace once años primer ganador por tanto Pedro Sánchez sin discusión primera derrotado Pablo Casado debacle absoluta del PP el peor resultado de su historia un desastre sin paliativos futuro tenebroso Albert Rivera subió pero no consiguió el objetivo al que supeditó su campaña el sorpasso al PP Pablo Iglesias perdido treinta diputados pero ha sido un simple azar del destino con Santiago Abascal vivos a demostrar al mundo de allá fuera que aquí todavía resistimos el tipo ante personajes como otra Salvini a Bolsonaro los sueños imperiales de Vox se quedó en una siesta de iluminados pasaba en definitiva lo que este Ojo junto a su anciano amigo José K venían diciendo desde hace años pero es otra cosa que reconocer que el PP estaba lleno de ultraderechistas los Diego sumen resten vean

Voz 40 46:53 todo llegará

Voz 41 46:59 colonial anuló en que son tan al mar que tiene

Voz 7 47:10 oyentes Danny De la Fuente con este tema de la banda sonora de Juego de Tronos vamos a escuchar sus titulares sobre las elecciones empezamos con una que se estrena Gabriela dice sentir orgullo de ser español

Voz 42 47:21 en estos momentos es cuando se demostrara la madurez de un país adelante dimos una lección de madurez política bienvenido buenos

Voz 43 47:31 días hola soy Ángel quiero felicitar a Pablo Casado va a tener tiempo para estudiar su carrera y con un poquito de suerte cotizará tendrá una pensión gracias

Voz 17 47:41 gracias a ti Félix de Gijón felicita a otras a los ciudadanos vascos que no le han otorgado con sus votos ningun solo

Voz 10 47:50 diputado al PP y a Vox

Voz 44 47:53 bravo por el desde Villarreal Santiago calcula dar el hombre que merece un biopic de la televisión alemana de una película de sobremesa detrás de el cinco bueno hablado Llorío gracias a Vox que Abascal verbalizado a todos los trabajadores y trabajadoras

Voz 0866 48:10 país y haber conseguido que a la gente pierda salgamos de casa para votar Carmen de Málaga tiene un mensaje para

Voz 45 48:16 Pedro hola Pedro acuérdate de que el voto útil vapor los dos lados es decir no solamente de los tuyos sino que mucha gente ha dejado de votar a otras izquierdas pueda apoyarse aquí por responsabilidad ten cuidado con quién pacta porque sino te diré quién eres

Voz 7 48:35 un beso coincide contigo un oyente anónimo bienvenido