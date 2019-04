Hoy por Hoy (29/04/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1 00:00 son las siete las seis en Canarias

Voz 3 00:31 es como ellos cordones sanitarios al partido la Constitución española y avanzada cactus dedicándole hacia hacia las conllevó

la última vez que los socialistas ganaron unas elecciones a las puertas de Ferraz gritaban Zapatero no nos falles anoche a Pedro Sánchez le pedían con Rivera no pero él el intérprete del no es no a Rajoy no quiso levantar ningún dique había euforia a los socialistas que once años después han vuelto a ganar unas elecciones el PSOE consigue ciento veintitrés escaños y es el único partido con diferencia que puede liderar la formación de gobierno pero tendrá que pactar Pablo Iglesias que se queda con cuarenta y dos escaños se ofreció anoche ya para un gobierno de coalición

Voz 4 01:23 Nos hubiera gustado un resultado mejor cero es un resultado suficiente para cumplir los dos objetivos con los que planteamos esta campaña electoral

Voz 5 01:31 al frenar a la derecha a la extrema derecha

Voz 4 01:34 Isabel II construir un gobierno de coalición de izquierdas ahora mismo

Voz 1727 01:39 no todo apunta a que esa fórmula precisaría de la abstención en la investidura de al menos un diputado independentista para salir adelante pero antes de empezar con las cábalas sigamos con las certezas la noche deja un ganador el PSOE y un perdedor el PP de Pablo Casado que se hunde pierde casi cuatro millones de votos y más de la mitad de los diputados de ciento treinta y siete A66 ayer fracasó estrepitosamente la estrategia gritó hay excluyente del tridente la mayor factura la paga el PP

Voz 1985 02:10 el resultado ha sido muy malo al Partido Popular

Voz 1046 02:12 Marie Le gusta ganar siempre llevamos ya varias elecciones en las que estamos perdiendo nuestro apoyo electoral lo vamos a poner a trabajar desde ahora para recuperar ese apoyo liderando el espacio de centro derecha que al fracturarse se convierte en una opción difícilmente ganador

Voz 1727 02:27 no se le pega el cogote se queda a sólo nueve escaños del PP Rivera no consigue No obstante ninguno de sus objetivos ni desaloja Sánchez ni supera los populares pero se presentaba ya anoche como el jefe de la oposición y mantiene el veto a negociar con el PSOE

Voz 6 02:42 vamos a hacer una oposición leal a la Constitución una oposición leal a la economía de mercado a Europa a la sociedad de bienestar a los valores constitucionales a España vamos a liderar íbamos a controlar a este Gobierno

Voz 1727 02:56 vox la bomba de racimo que ha dinamitado la derecha española entra con fuerza en el Congreso pero con mucha menos fuerza de la prevista por ellos mismos se queda con veinticuatro escaños

Voz 2 03:06 hoy España está en una situación peor que ayer pero eso sólo significa que es más necesario hoy que ayer pero hay una garantía

Voz 1727 03:15 hasta dentro del Congreso de alivio se hablaba anoche en Bruselas al saber que Abascal no tenía ninguna fuerza para condicionar el Gobierno de España y crece Aimar todo el nacionalismo

Voz 0027 03:26 periférico Esquerra ha ganado las generales en Cataluña con quince diputados antes tenía nueve Junts per Catalunya el partido de pulmón tendrá siete pierde uno el PNV ha conseguido seis escaños es uno más que en la última legislatura Bildu dobla su resultado pasa de dos a cuatro diputados

Voz 1727 03:40 dice también por ejemplo Coalición Canaria y todo esto con una participación altísima del setenta y cinco por ciento nueve puntos más que en las elecciones generales del dos mil dieciséis los españoles las españolas cumplieron ayer la tarea de participar la tarea de decidir con ganas ojalá la política esté ahora a su altura en Valencia las elecciones autonómicas las ha ganado también el Partido Socialista de Ximo Puig que podrá revalidar el Pacto del Botánico y volver a gobernar con los apoyos de Compromís de Unidas Podemos Radio Valencia a bon dia

Voz 0141 04:13 bon día Pepa cincuenta y dos escaños suma el bloque de la izquierda apenas cuatro más que el bloque a la derecha por primera vez en veintiséis años el Partido Socialista ha ganado las autonómicas se convierte en la fe

Voz 1444 04:23 fuerza más votada Ximo Puig afirma que los valencianos

Voz 0141 04:26 han decidido avanzar privado no entre puestos pierde escaños Compromis que por cierto le ha afeado a Puig que haya estado a punto de hacer que el votan y a también baja Podemos en el bloque de la derecha entra Vox diez escaños Ciudadanos su de de trece a los dieciocho a uno del PP que pierde doce diputados tenía XXXI Yola diecinueve y aún así Isabel Bonig afirma que pese al fraccionamiento el PP lidera ese bloqueo

Voz 1727 04:59 gracias Ana Así empieza el lunes veintinueve de abril día para el repaso de los datos día para la reflexión día para no olvidar Aimar otras noticias

Voz 0027 05:08 en Huesca la Guardia Civil ha recuperado el cadáver de un niño francés de doce años que desapareció el sábado cuando hacía barranquismo con su familia además en San Sebastián hoy declaran ante el juez los siete jóvenes acoso

Voz 1258 05:18 dos de matar de una paliza a otro chico de diecisiete

Voz 0027 05:20 qué años al que apalearon en las puertas de una discoteca porque según los testigos se negó a darles tabaco por último en Castellón la Guardia Civil ha detenido al rapero Pablo Jasen sobre el que pesaba una orden de arresto por no presentarse a un juicio

Voz 1727 05:37 en los deportes nueva derrota del Real Madrid que contrasta con la victoria de un Barça campeón José Antonio Duro buenos días

Voz 7 05:44 a qué Pepa qué tal buenos días y porque el conjunto blanco prosigue con la agonía del final del ejercicio ayer perdido en Vallecas y esto contrasta de forma evidente con el campeonato liguero del Barça de este fin de semana ICO en las semifinales de la Champions que para los de Valverde empezar el miércoles en Liverpool así que apenas ha habido tiempo para celebrar la vigésimo sexta Liga azulgrana y también el pase a la final de la Champions del equipo femenino el fútbol nos deja hoy en los despachos Asamblea de la Federación Española y en el verde en los estadios el partido que cierra la jornada a las nueve

Voz 0027 06:12 es español

empezamos una semana durante la cual las podremos disfrutar de un tiempo más solidario que el anterior también tendremos lluvias pero más concentrada durante las tardes en forma de tormentas afectando sobre todo puntos de montaña tormentas que ganarán protagonismo la segunda mitad de la semana pero en general como decíamos hoy mismo mucho sol ahora sólo un poco de frío durante la tarde

el ambiente Masuoka ayer cálido en el sur de la península son las siete y seis las seis y seis en Canarias

Voz 9 06:45 no

Voz 1727 07:50 y ahora sí vamos a sacar la calculadora electoral para ver exactamente cuáles son los caminos que se le abren al PSOE tras su victoria de ayer Isabel Villar buenos días buenos días los ciento veintitrés diputados socialistas precisan de pactos de muchos pactos sí porque con Unidas Podemos suman ciento sesenta y cinco escaños a once de la mayoría absoluta tendrían que añadir al PNV Coalición Canaria Compromís y el Partido Regionalista Cántabro

Voz 1444 08:12 así Sánchez llegaría a los ciento setenta y cinco diputados

Voz 1727 08:15 uno menos de la mayoría absoluta por tanto no

Voz 1444 08:17 quería salir investido en primera votación para conseguirlo en la segunda cuando sólo hacen falta más si es que no es Sánchez necesitaría al menos la abstención de un diputado de Bildu o de algún partido independentista según dijo Iglesias anoche él ya ha hablado por teléfono con el presidente

Voz 4 08:30 el de transmitido lo mismo que le he dicho ustedes nuestra voluntad de trabajar para un gobierno de coalición de izquierdas y hemos quedado en hablar y en reunirnos con brevedad

Voz 13 08:37 Andoni Ortuzar presidente del PNV habla de mano tendida el Partido Nacionalista Vasco está dispuesto a aportar en positivo en nuestra mano está tendida al diálogo con voluntad de acuerdo para llegar

Voz 11 08:49 absoluciones política Joan Baldoví el único diputado que ha conseguido Compromís

Voz 0027 08:53 si son necesarias

Voz 1727 08:56 esta campaña pues tus problemas

Voz 1444 08:59 de que de cara a cualquier investidura reclamarán que la agenda valenciana esté presente y además hay otra opción de gobierno posible numéricamente al menos ese pacto de PSOE conciudadanos que sumaría ciento ochenta escaños a Sánchez ya lo hemos escuchado su militancia le gritaba que con Rivera no el dijo que no pone cordones sanitarios a nadie pero Rivera Sí se colocó directamente en la oposición a un futuro gobierno del PSOE de los que pueden suma a Javier Alonso buenos días

Voz 0027 09:21 los de Oscar a los que no suman de ninguna manera

Voz 0858 09:23 buenos Ibooks el pacto a la andaluza se quedó en ciento cuarenta y nueve escaños a veintisiete de la mayoría absoluta la dirección nacional del PP achaca los resultados a la fragmentación de la derecha pero desde varias direcciones territoriales van más allá el PP vasco sin diputados en el Congreso pide rece entrar el partido Alfonso

Voz 14 09:40 Nos hemos de hacer una reflexión y que el objetivo de futuro no puede ser otro que recupera al Partido Popular como la gran fuerza del centro político español

Voz 0858 09:48 también desde el PP gallego donde su presidente Feijóo exhibe su resultado mejor dice que han nacional

Voz 0027 09:53 once puntos que a media do Partido Popular

Voz 0858 09:58 en toda España ya que la ventaja del PP sobre ciudadanos se acorta ahora en toda España doscientos mil votos y los naranjas les ganan ya en cinco comunidades Andalucía Cataluña y Madrid son las tres más pobladas más Aragón Baleares en Ceuta quién le da el sorpasso

Voz 1727 10:12 y algo más hubo vuelco en el Senado que pasa del azul al rojo con mayoría absoluta del PSOE lo de ayer fue en general un fracaso de la derecha una victoria de la izquierda

Voz 5 10:27 eso dice esto

Voz 1727 10:27 mañana Xavier Vidal Folch ganó

Voz 1985 10:30 sí rotundamente la izquierda aunque necesitará otros apoyos para gobernar dentro de ella el Partido Socialista aumentó notablemente su ventaja sobre Unidas Podemos el bloque de la derecha se desplomó especialmente su primer partido el PP que ha pasado a ser extraparlamentario no es CADE qué ha pasado a ser extraparlamentario en Euskadi por un escaño no lo es en Cataluña mientras que ciudadanos avanzaba algo pero quedaba muy lejos de sus objetivos una alianza gubernamental tripartita de las derechas o al menos quedar como primer partido de la oposición la debacle conservadora se manifestó especialmente la segunda Cámara el Senado estrenará por vez primera en un cuarto de siglo una mayoría en este caso absoluta socialista era la Cámara desde la que las derechas pretendían imponer una intervención permanente de la autonomía catalana su fracaso electoral implica el fiasco de su política echara Pedro Sánchez mezclando lo con terroristas separatistas y otras hierbas ahora se quedan sin nada bueno con una posibilidad en realidad al menos teórica la de demostrar mediante hechos su tan proclamado patriotismo apoyando la investidura del socialista para evitar que deba apoyarse en fuerzas independentistas alguien apuesta ello

Voz 1727 11:57 son las siete y doce seis y doce en Canarias cuestionar te no saber si es justo lo que pago

Voz 22 13:19 barrio nunca es tarde para encontrar tu piso

Voz 19 13:22 hasta un cuarenta por ciento de descuento en

Voz 22 13:25 Servihabitat punto com

Voz 23 13:28 xx sólo corres para salir de clase pero a partir de los treinta te apuntas a una maratón y si es en Nueva York mejor tú estás en tu mejor momento llega el Seat León Edition equipado con todo para tenerlo todo no lo dejes escapar por catorce mil trescientos euros

Voz 24 13:48 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1727 13:53 él está Pepa Bueno en nuestra última noticia antes de los oyentes no tiene que ver con las elecciones pero sí con una de las medidas sociales que más

Voz 0027 14:01 ha reivindicado el PSOE precisamente en campaña

Voz 1727 14:04 qué es esta decisión del Gobierno de recuperar las cotizaciones a la Seguridad Social de las cuidadoras la mayoría son mujeres no profesionales de personas dependientes bueno pues según un estudio de la Fundación cajas de ahorro estas cuidadoras dedican a su trabajo jo más de cuatro mil millones de horas al año cuatro mil millones de horas al año y el valor de todo ese trabajo supera el dos por ciento del producto interior bruto en España Mario al herido

Voz 0259 14:33 son datos de un estudio presentado por la Fundación FUNCAS que pretende hacer visible el enorme valor social del trabajo que realiza más de un millón de cuidadoras no profesionales sobre todo en patologías como el alzhéimer los accidentes cerebrovasculares y las enfermedades raras esas cuatro mil millones de horas suponen hasta cincuenta mil millones de euros del PIB es una cifra muy superior a la que el Estado invierte en el Sistema de Atención a la Dependencia que no llega al uno por ciento en otro de los estudios ponen de manifiesto los problemas y las cargas que soportan la mayoría de cuidadoras Aurelia Jerez es la presidenta de la Plataforma de la dependencia

Voz 1812 15:08 por supuestísimo tenemos problemas de salud de hernias de disco depresiones tenemos que abandonar casi completamente el mercado laboral por supuesto a afectar las relaciones de pareja afecta al resto de de relaciones familiares porque acabamos volcadas y casi única y exclusivamente al cuidado de nuestro dependiente

Voz 0259 15:29 las cuidadoras piden al nuevo Gobierno que revierta los fuertes recortes en dependencia aplicados por Rajoy en el año dos mil doce

Voz 5 17:28 bueno pues enhorabuena al Partido Socialista hizo lo que provocó conmoción

Voz 27 17:35 José Barcelona España ha aprobado justito el examen a mí no me hace ninguna gracia que entre en una extrema derecha en el Congreso de los Diputados tampoco ascensión de Madrid

Voz 14 17:47 debacle del PP han casado el Roda Masters igual les pasa como

Voz 0456 17:52 la mancha que dura dos días y medio me da mucha pena la irrupción de Vox pero bueno España está vestido de rojo que sin color bonito seguimos en esta comunidad con Isabel vuelva

Voz 0195 18:01 creer en el sentido común de las de las mayorías ahí está todo dicho con Rivera no Sí Se puede hay que dar una oportunidad a Podemos para que haga lo que dice que quiere hacer salimos fuera impagado Peter Hope

Voz 0027 18:16 Pablo sigue así machote acarreado la mitad del partido todavía te queda fuera por hacer volvemos a España buenos días

Voz 0195 18:24 buenos días desde Menorca sólo desean la canción de Joan Manuel Serrat hoy puede ser un gran día gracias

Voz 0456 18:31 gracias a ti Cristina Madrid

Voz 28 18:34 es tal como los caminantes blancos el helado así que Pedro Sánchez que tiene que hacer el papel de John Nieve tendrá que hacer

Voz 1985 18:42 es ingenuo nacen spoiler

Voz 29 18:45 es martes Gijón los españoles le hemos dicho a Pablo Casado que la radicalización la mentira y el insulto no tienen cabida en este país y afortunadamente son los menos los que los que avalan esa estrategia

Voz 0027 18:59 Julia Logroño estoy feliz

Voz 1727 19:02 pero lanzada veo que a pesar de los medios de comunicación que pongan todo ya esa del nivel de nuestros políticos la gente no se deja influenciar

Voz 30 19:13 aquí en Logroño terminamos con Oscar yo quiero felicitar a la España conservadora porque aparte es de nadie les va a poder decir que no castigan a los suyos cuando hacen las cosas también en los progresistas claro porque hace unos meses tenían un líder de su ciudad ocurrió pueden presumir ante Europa de haber logrado parar algo a lo que nadie sabía cómo poner freno a ver que ese río ahora de Pedro Sánchez al rojo yo creo que hay que darle las gracias porque han logrado que esta vez no pasen ellos y las que salieron a la calle en Mazo ya advirtieron que en un paso atrás y la ultra derecha también pienso que debería estar feliz porque no se imaginan lo que ha aumentado desde ayer el amor por España entre los malvados progres y que no se vio en por supuesto los gracias a los cuales informado porque aquí no ha ganado la estrategia de las mentiras

Óscar muchas gracias por ese análisis son las siete City veinte las seis y veinte en Canarias

Voz 1275 20:06 Laura Gutiérrez qué tal buenos días con trece grados a esta hora de la mañana en la Gran Vía tiempo estable en Madrid con muy pocas nubes y temperaturas muy agradables a medio día doble lectura política esta mañana en la capital el PSOE gane en la ciudad de Madrid igual que en la Comunidad en un resultado histórico en unas generales que no consiga desde mil novecientos ochenta y seis el PP cae a la segunda fuerza pero la derecha al menos en la capital resiste el embate de la izquierda sumar a Ciudadanos y Vox que compensan la caída del Partido Popular en la capital Enrique García buenos días

Voz 1258 20:36 buenos días un Partido Popular que ha perdido trescientos mil votos y que pasa a ser la segunda fuerza con la mitad de los apoyos obtenidos en dos mil dieciséis una caída histórica en la capital donde sólo se han impuesto en los distritos de Chamartín Chamberí Fuencarral Salamanca Moncloa Aravaca Retiro y que se sitúa a un estrecho margen con sólo doscientos mil votos de diferencia conciudadano la tercera fuerza que ese impuesto en distritos tradicionalmente populares como Hortaleza o Barajas Vox en quinto lugar si permite que el bloque de la derecha alcance el cincuenta y tres por ciento de los votos el ganador el PSOE con un veintiocho por ciento que ha ganado ciento setenta mil votos y que se ha impuesto en trece de los veintiún distritos de la capital podemos pasa a ser la cuarta fuerza con una muy considerable pérdida de votos sesenta mil con respecto a dos mil dieciséis La Izquierda suma el cuarenta y tres por ciento de los votos pero lo singular de las candidaturas de Izquierda en las próximas elecciones municipales

Voz 0027 21:30 dificultan trasladar esos datos a las l

Voz 1258 21:32 lunes de mayo y es que al Ayuntamiento de Madrid se presentarán dos candidaturas al izquierda del PSOE

Voz 0456 21:37 el más Madrid de Manuela Carmena Madrid en pie

Voz 1258 21:40 con Carlos Sánchez Mato a la cabeza

Voz 1275 21:51 sí se puede se cantaba anoche en la calle Ferraz alegría entre los socialistas madrileños en Génova ni siquiera se cortó el tráfico

Voz 2 21:58 no podemos ser como los que cuando hace agua cuando llueve hay que está a la altura

Voz 1258 22:04 hay que apenas un puñado de mí

Voz 1275 22:08 Lita antes esperaron a Pablo Casado que esta vez evitó salir al balcón en Ciudadanos la candidata a la Alcaldía de Madrid Begoña Villacís estaba exultante

Voz 31 22:16 la próxima parada es sacar al populismo en Madrid y lo me voy comedia entregar yo el próximo mes en cuerpo y alma es posible es completamente posibles lo hemos visto en los resultados creo que es evidente que Madrid confía en ciudadanos que madrileños se parece mucho eh a ciudadanos creemos en la libertad creemos la igualdad y en los valores que nosotros dependemos y la verdad es que yo siempre he confiado en ellos

Voz 1275 22:38 en la plaza del Reina Sofía donde podemos habían montado el escenario la imagen también fue desoladora en Vox estará el mensaje final del discurso de Javier Ortega Smith candidato también

Voz 2 22:48 en Alcaldía y nuevos el veintiséis de mayo ICO tiraremos adelante compatriotas claro que sí echaremos Carmena aquellos no han podido

Voz 1275 23:02 hoy toca hacer balance toca tomar nota es lunes veintinueve de abril hay más noticia las repasamos en titulares

Voz 1258 23:07 los médicos de Atención Primaria irán a una huelga de veinticuatro horas el próximo veintiuno de mayo lo ha decidido la plataforma APS mueve formada por más de cien mil médicos exigen entre otras cosas se cientos nuevos sanitarios en la Comunidad

Voz 1275 23:19 Móstoles solicita la declaración de interés turístico nacional para sus fiestas del Dos de Mayo una fiesta que ya es de Interés Turístico Regional unas fiestas donde se implican argumenta es desde el Ayuntamiento toda la ciudadanía de la localidad

Voz 1258 23:30 la ampliación de la línea uno de la EMT para cubrir el trayecto entre Cibeles y la peseta estará en marcha en la primera quincena de mayo la ampliación se llevará a cabo por el paseo del Prado mientras que desde Plaza Elíptica de la flor la prolongación Sara a través de Vía Lusitania y los deportes el Real Madrid continúa con su vagón y a los de Zidane perdieron anoche cero uno en Vallecas a falta de tres jornadas para el final de la Liga por su parte el Rayo conserva opciones de salvación y el Getafe se mantiene el cuarto puesto a pesar de caer dos uno ante la Real y cuatro minutos de la mañana como despierta hoy el tráfico en las calles de la capital alcanzar buenos días

Voz 1322 24:11 qué tal muy buenos días Laurel sin incidencias que alteren el ritmo del inicio de una hora apunta que ya se instala en todo el sureste de la M30 en ese trayecto que se realiza entre Méndez Álvaro y el puente de Ventas sentido norte también lo hace por el suroeste entre el túnel del estadio Vicente Calderón y San Pol de Mar hizo despreciando ya las entradas tanto por Santa María de la Cabeza como por la plaza del Conde de Casal

Voz 1275 24:32 qué tal las carreteras DGT Teresa Serrano la de nuevo buenas Laura pues siga aumentando las complicaciones de acceso pues en todas las arterias habituales encontramos ya tráfico muy intenso en la M40 destacamos barrio de la Fortuna hacia la A5 muy complicado Pozuelo balde Bain y túneles del Pardo también muy complicado en sentido norte

Voz 10 24:50 Johnson esos nuevos aparatos de aire acondicionado R XXXII patrocinan el tiempo previsión Jordi Carbó meteorólogo buenos días

las buenos días finalmente esta semana el tiempo soleado va a tener todo el protagonismo no esperamos grandes cambios como mucho durante la tarde del miércoles algunas tormentas y mucho sol va a ayudar a que el ambiente se suavice incluso será un poco cálido durante las tardes hoy mismo máximas alrededor de los veinticinco grados y ahora sólo hace un poco de frío durante las tardes eso sí pasó para algo de viento que con el paso de las horas irán refrescando el ambiente

Voz 0027 25:23 ahora puedes proteger el medio ambiente mientras disfrutas

Voz 32 25:25 confort y silencio a la vez que ahorras en el consumo eléctrico y controlas la temperatura desde cualquier lugar llega lo más nuevo en aire acondicionado consenso ni sus nuevas máquinas R XXXII reducirá serán setenta y cinco por ciento el impacto en el calentamiento global producido

Voz 0136 25:38 las cero emisiones a la capa de ozono con la garantía de ellas Electric descubrió en Pont Johnson en tu vida a punto com

Voz 33 25:45 mi atención que sólo hasta el treinta de abril en la sirena el pescado es gratis con la Liga sirena te devuelve tu compra de pescado hasta veinte euros en vales descuento que podrán gastar en lo que quieras y con los tengo solucionada toda la compra de verduras no te lo pierdas en la Civic de la sirena el pescado es gratis

Voz 0027 26:08 esta semana renueva tu cocina con vírico de tu cocina de caridad con veinticinco años de garantía y además al mejor precio ven ya tu tienda y consulta nos rico de EPO precios bajos todos los días

Voz 34 26:19 bueno y ahora damos paso a la luz o la luz es que luz es la primera eléctrica que se atreve a confiar en las personas lanzando la tarifa justa la única tarifa plana ilimitada de luz de verla usas toda la energía que necesitas si despilfarrar o la luz se compromete a que pague siempre lo mismo Amaya al novecientos sesenta y siete cero siete cero siete hoy forma ten o la luz

Voz 17 26:42 a punto com mira hija ni contigo ni con tu hermano me quedo en ama MAVIR estoy encantada tengo servicio médico y de enfermería veinticuatro horas todos los cuidados que necesito nunca estoy sola venir a verme todos los días Teherán

Voz 2 26:59 residencias para personas mayores llámanos el novecientos uno treinta veinte diez a MAVIR nuestra casa

Voz 35 27:07 mil trabajo perfecto tiene lo mejor de un controlador del peaje con

Voz 2 27:12 lo mejor futbolista

Voz 35 27:14 en el pan hemos contado lo mejor de tu banco

Voz 36 27:17 sin comisiones para el día a día y lo mejor de tu banco para invertir con más de tres mil fondos de inversión y sin comisión de custodia en tus acciones Self Bank AD

Voz 37 27:26 a tu manera colas hoy su coche se que necesitas dinero y no lo consigues pero no te preocupes yo voy a ser tu solución llama agentes coche me valoran y te dan el dinero que necesitas y lo mejor de todo es que seguimos

Voz 35 27:37 los contras dinero con tu coche novecientos veintiséis treinta treinta

Voz 1727 27:44 es punto es coche dinero

Voz 35 27:46 con tu coche

Voz 38 27:49 todo bien

Voz 39 27:51 te has tomado la medicación medicación si crees que tu familiar necesita más cuidados necesita sacó Hideo la empresa

Voz 0136 27:59 el líder de cuidados a domicilio para personas mayores tu madre estará en manos de los mejores profesionales Itu tranquilito

Voz 13 28:06 en manos del y

Voz 1258 28:10 siete veintiocho esta semana se celebra el dos de mayo el día D

Voz 0825 28:13 la Comunidad de Madrid en un momento político muy delicado con un PP tocado tras el batacazo electoral de las generales el presidente en funciones Pedro Rollán ha invitado a los actos a su antecesor Ángel Garrido ahora en ciudadanos Garrido ha dicho que sí que estará en los actos Isabel Salvador será sin duda una de las fotografías más buscadas la del que hasta hace apenas dos semanas defendía las siglas del Partido Popular siglas y bandera bajo las que presidió la Comunidad de Madrid y con las que durante unos días fue candidato a las europeas antes de que decidiera para sorpresa de todos cambiar el azul del Partido Popular por el naranja de Ciudadanos Pedro Rollán del presidente en funciones esfuerzo

Voz 1444 28:50 daba ayer en restar protagonismo al que

Voz 0825 28:53 ha sido durante años compañero de partido

Voz 40 28:55 si nosotros vamos a invitar a todos los ex presidentes de Gobierno de la Comunidad de Madrid sin distinción porque los protagonistas no son los ex presidentes ni el presidente en funciones los protagonistas son todos y cada uno de los madrileños por respeto a ellos ahí estaremos Illes agasajar hemos como corresponde

Voz 0825 29:14 los protagonistas para Rollán los madrileños pero la imagen que quedará a poco más de tres semanas para las autonómicas y municipales será la de Ángel Garrido volviendo a la Puerta del Sol no como expresidente sino como candidato de otro partido sí un apunte más el Hospital Universitario Infanta Leonor acoge este lunes un maratón de donación de sangre de la nueve de la mañana a nueve de la noche en colaboración con el Centro de Transfusión bajo el lema florece donde ha plantado los pacientes que acudan a donar con su coche particular están exentos de pagar las tres primeras horas de estacionamiento en el aparcamiento cubierto situado frente a la entrada principal de este hospital público cualquier persona sana que tenga entre dieciocho y sesenta y cinco años de edad IPS más de cincuenta kilos puede donar sangre

Voz 1727 30:04 son las siete y media las seis y media en Canarias

Voz 2 30:07 hoy por hoy

Voz 1727 30:12 la izquierda suma la derecha no es el titular de las elecciones generales que dejan una victoria rotunda del PSOE Pedro Sánchez consigue ciento veintitrés escaños tenía ochenta y cuatro y con un porcentaje de tiempos del bipartidismo el veintiocho por ciento de los votos que fue lo mismo que obtuvieron los socialistas en el año dos mil aunque dos mil once antes de que comenzara el ciclo de inestabilidad política que ha vivido España había y Pablo Casado en el PP aconsejado por Aznar y por los adalides del endurecimiento del discurso y la radicalización ha llevado el partido a su peor resultado de la historia sesenta y seis escaños un descalabro sin precedentes a la derecha desde la Transición Ciudadanos se queda a nueve escaños del PP pero consigue adelantarlo en cinco comunidades entre ellas tres de las más pobladas Andalucía Madrid y Cataluña Ibooks la bomba de racimo en la derecha entra fuerte en el Congreso de la nada a veinticuatro escaños pero son muchos menos de los que creían que iban a tener además no consiguen condicionar a ningún gobierno hay muchísimas lecturas y contra lecturas esta mañana la prensa en España y en el resto del mundo vamos a ello con Aimar Bretos con Danny De la Fuente ICO Manuel Jabois buenos días bueno siglo Jabois que hoy escribes en El País sobre el quinto partido en votos sobre Vox titulas Vox busca ser paz porque anoche Ortega Smith vaticinaba que harán cumbre para colocar en ella escribes sabe Dios que buscan sepas que que más oros los legitimen y que acaben si quieren sabes

Voz 42 31:52 cómo acaban los sherpas como Pablo Casado en el Partido Popular es un poco la lección que se puede tomar de la noche de ayer no busca ser pues para hacer cumbre en la cumbre desde luego lo primero declara lo que colocarán será la

Voz 1727 32:02 cabeza de esos grupos editoriales esta mañana sobre los resultados electorales y sobre los escenarios sobre todo que se plantean Aimar a partir de ahora

Voz 0027 32:09 el editorial de El País contrapone la victoria socialista con el revés del Partido Popular de tales proporciones ese revés dice que amenaza la continuidad de Pablo Casado pero para ese diario la disyuntiva más difícil le corresponde a ciudadanos su negativa a contribuir con cualquier fórmula de Gobierno en la que participen PSOE convertir a sus alarmas acerca de la unidad de España en una profecía auto cumplida el mundo reconoce una victoria aplastante Sánchez aunque le achaca en parte esa victoria ha que partía con la ventaja que da el ser candidato desde La Moncloa ya acusó al socialista de haber hecho un uso partidista de las instituciones a la hora de formar gobierno dice el mundo Sánchez debería tender ahora la mano a Rivera sobre Pablo Casado llaman al líder del PP hacer una profunda autocrítica que a preparar el partido para una refundación de refundación popular habla también el editorial de ABC que también pide a Sánchez que mira ciudadanos dice dice a ABC que la extrema izquierda que representa a Unidas Podemos no ofrece soluciones homologables para una democracia moderna aparte

Voz 1727 33:00 a de las ocho y media estará en este programa José Antonio Zarzalejos que firma un durísimo artículo esta mañana en el Confidencial dice la derecha se ha suicidado

Voz 0027 33:09 la dimensión del desplome de los populares no admite paliativos exige una respuesta revisión del discurso nueva dirigencia conformando lo antes posible una comisión gesto

Voz 1727 33:19 ahora remata Lucía Méndez en El Mundo lo fundamental de estas elecciones es que los españoles no han comprado el relato que presentaba Pedro Sánchez como un traidor capaz de vender España al independentismo

Voz 0027 33:30 no se han tragado los españoles esa extravagante caricatura que hicieron PP y Ciudadanos del presidente del Gobierno presentándolo como el gran traidor el filón capaz de vender la acción a los independentistas por un plato de lentejas la sonrisa del destino ha vuelto a favorecer a Pedro Sánchez su gestión al frente del Gobierno ha resucitado el PSOE lo más relevante para Sánchez es que no tienen contra una mayoría parlamentaria alternativa para echarle de la Moncloa ello devuelve hasta cierto punto la estabilidad al sistema a la tercera ha ido la vencida después de cuatro años después de dos legislaturas fallidas España tendrá un gobierno PP Ciudadanos y Vox tendrán que pelearse por liderar la oposición pero no podrán ganara Sánchez ninguna votación en el

Voz 1727 34:06 Congreso enseguida vamos a ir a la prensa internacional preocupada por Vox precisamente aunque no haya obtenido lo que se esperaba sí irrumpe en el Congreso la extrema derecha en España que deja de ser la excepción europea pero empezamos a pulsar esta mañana ya a las siete y treinta y cuatro seis y treinta y cuatro en Canarias la opinión de los líderes sociales sobre lo que ha ocurrido en nuestro país Unai Sordo buenos días hola buenos días secretario general de Comisiones Obreras primera entrevista de esta mañana poselectoral cómo valora el resultado

Voz 43 34:37 bueno yo creo que la ciudadanía española ha demostrado que es mayoritariamente progresista creo que ha sancionado duramente no sólo a la extrema derecha sino no la competición de discursos extremos en la en la derecha creo que lo ridículo vuelva a sonar ridículo en España y creo que se abre la opción de una mayoría parlamentaria con un programa progresista espero que como gobierno fuerte que ponga la lucha contra la desigualdad como primera línea en la agenda política de los próximos años desde ese punto de vista pues me parece muy significativo el resultado electoral de ayer

Voz 1727 35:13 un Gobierno fuerte a la izquierda o debe explorar todas las posibilidades Pedro Sánchez

Voz 43 35:18 no yo espero que basado en un programa de progreso en un programa de izquierdas en y proclama que revierta los efectos de las reformas que es que en provocando que este país sea crecientemente desigual que creo que explica

Voz 0027 35:30 no

Voz 43 35:32 evidentemente tiene que mirar a la izquierda basándose como digo en ese programa de reformas algunas de las cuales en la anterior legislatura digamos que es un obligado se nos quedaron colgadas de la brocha como podría ser la reversión de la reforma laboral garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones preparar al país para los nuevos retos de la digitalización abordar también evidentemente la cuestión territorial que también tiene una interpretación un sesgo clarísimo en los resultados de ayer yo creo que eso solo se puede hacer es una mayoría progresista lógicamente he hablando con todo el mundo pero creo que el Gobierno debiera y no

Voz 1727 36:08 Unai Sordo gracias buenos días

Voz 43 36:11 buenos días

Voz 1727 36:15 preocuparte

Voz 0456 37:08 si lo dice también el Süddeutsche que titula El nacionalismo español gana terreno se fortalece escribe Sebastien Loeb España debe temer ahora debates xenófobos en las Cortes ha dejado de ser esa isla de los bienaventurados sin ultraderecha ahora depende de los separatistas titula el liberal nivel con una foto de Joan Tardà ID de Gabriel Rufián Cataluña ha estado y sigue estando en el centro de la política española la derecha ha fracasado con sus emociones patrióticas ha ganado el discurso racional de Sánchez hacia Cataluña han hete por Singer escribe en un análisis que la extrema derecha ha vivido su mayor triunfo y al mismo tiempo una amarga victoria

Voz 0027 37:42 es una derrota espectacular en el PP

Voz 0456 37:45 pregunta si es el final político para el joven líder Pablo Casado que ha querido hacer todo de manera diferente a la de Mariano Rajoy que llevó al PP al centro político durante sus años casado ha hecho una campaña ruidosa estridentes sin límites que le ha hecho más daño que beneficio este diario por ciento entrevista Antonio Muñoz Molina al que le pone triste la entrada de Vox en el Parlamento porque quiere volver a una España como la de la dictadura intolerante y donde las mujeres y los homosexuales no tienen derechos

Voz 1727 38:12 y en Francia en Francia a Pedro Sanz

Voz 0456 38:14 el caótico viaje de un socialista temerario leo en un análisis que firma en Le Figaro Mathieu detalla que gracias a la caricatura y a la crítica de sus oponentes han conseguido transformar a Sánchez que un día fue un político sin mucha ideología en todo un estadista entre esos oponentes está la socialista Suso Ana Díaz en The Gardian como decíamos incluso si el avance de Vox es menos espectacular de lo previsto el daño infligido al PP ha sido brutal escribe San Jones en cualquier caso Vox ha logrado cambiar el discurso político y arrastrar a la derecha dividida cada vez más lejos del centro la extrema derecha es lo que más preocupa al británico The Times se hace con escaños por primera vez desde Franco también en Estados Unidos la extrema derecha entra por primera vez en democracia en el Congreso titula el Washington Post voy a terminar en Italia Pedro el hermoso Pedro el guapo redime a la izquierda europea luego en un análisis tema corriere qué cosas somos guapo apuesto los socialistas en la vanguardia de un gran país europeo este diario Le pide a sus predecesores a Felipe González a José Luis Rodríguez Zapatero y Alfredo Pérez Rubalcaba que desaparezcan porque no han hecho nada por la victoria de Sánchez más bien han alentado la derrota el PSOE que ha ganado es el PSOE de la marca Pedro Sánchez todo lo demás es pasado y hay que dejarlo en el pasado y en la República entrevistan a la escritora Julia Navarro que se alegra de que El miedo a los reaccionarios haya funcionado Ikea Abascal no se haya abierto paso como esperado

Voz 1727 39:35 y algo más en el Frankfurter no Un triunfo

Voz 0456 39:37 las mujeres Leo a propósito alas las que los populistas de Vox llamaban enhorabuena si el futuro de Casado es incierto añade este diario

Voz 45 39:48 más cuánta qué tal

Voz 46 40:01 eh

Voz 1727 40:02 en este programa no damos puntadas sin hilo no en fin no desperdiciamos ni un minuto dice Jabois que no va de política lo que viene que no habla de la resurrección de Pedro Sánchez pero en fin que hayas elegido para hoy un texto sobre resurrección es no hay manera

Voz 1389 40:17 en el relacionarlo con lo que está pasando tiene clave interna porque nosotros también necesitamos mucho de eso después de la campaña viene desde luego también bastante clave externa así sí sí tiene significado pero el texto fíjate es de yo estoy enganchado a estos textos de materia de conciencia del país no en excompañeros estén concretos de Daniel Mediavilla fíjate cómo empieza en una favela de hombre de un venezolano asesinado en Cali Colombia estuvo velando su cadáver durante diez días esperando su resurrección provocando un problema de salud pública claro tuvieron que llevar diciendo oigan no va a resucitar este hombre nos lo llevamos mientras ellos gritaban al nuevo entonces levántate levántate levántate no bueno Dani habla con expertos que está ocurriendo es posible el concepto de muerte conlleva que se irreversibles y no es irreversible Llanos muerte le dice Julia o Julio ardiera catedrático de Neurología recuerda el reportaje en la revista Nature en la semana pasada en la que un grupo de científicos explicaba que había logrado restaurarla

Voz 5 41:10 municiones cerebrales de varios cerdos que llaman cuatro me acuerdo de Asia así muertos no se espera que a medio plazo que haya ningún tipo de Resurrección tampoco se trabaja mucho en eso porque que se consiga la muerte efectivamente dejará de ser prioridad resucitaron por muertos no por cerdos

Voz 47 41:28 sí

Voz 48 41:33 sí

Voz 45 41:36 a mí

son las siete y cuarenta y cuatro las seis y cuarenta y cuatro en Canarias

Voz 2 44:04 Volkswagen Yell deporte hoy por hoy Volkswagen para las personas

Voz 1727 44:15 Marcelo Bielsa ha sido este fin de semana protagonista en el fútbol mundial el técnico argentino que ahora entrena en Inglaterra obligó a su equipo a encajar un gol en su portería en un partido oficial el equipo empató el partido y ese resultado lo aleja del objetivo de la temporada haber José Antonio Duro

Voz 0456 44:33 no esta hay veces que hemos visto este tipo de gestos pero claro es que su equipo el Leeds United que Juan la segunda división inglesa se dejó las posibilidades de ascensores

Voz 7 44:40 esto porque marcó un gol al Aston Vila además a la recta final cuando un jugador de este equipo estaba lesionado cinco minutos después Marcelo Bielsa obligó literalmente a los suyos no encajar un gol y la verdad que hubo incluso algún jugador

Voz 1258 44:52 de su equipo del propio equipo que no sólo tomo

Voz 7 44:54 muy bien Bielsa entrenó en España dejó huella en Bilbao Ibiza lentamente que va a ser muy recordado entre otras cosas por este detalle del fin de semana que quizá lo hemos visto en otros partidos pero en una categoría tan alta como la segunda división inglesa un fin de semana que nos deja muchas cosas para recordar evidentemente el campeonato de Liga del Barça el vigesimosexto

Voz 0027 45:13 son ocho de los últimos once el dedo

Voz 7 45:15 no para el Leo Messi los de Valverde evidentemente que piensan en el miércoles en la Champions en el Liverpool que mañana bueno se inician las semifinales

Voz 0456 45:23 con el otro partido el Tottenham Ajax

Voz 7 45:26 venas el Barça ha celebrado el trofeo en Can Barça está bien lo que ha conseguido el equipo femenino este fin de semana meterse en la final de la Champions

Voz 1727 45:35 estoy con su entrenador Lluis gordas

Voz 7 45:37 el Barça el esfuerzo que ha hecho con la sección desde ya hace tres cuatro años ha sido muy grande la inversión es muy muy fuerte yo estoy muy contento de que podamos ser también un poco el el referente no el el camino

Voz 0027 45:47 que marquemos supongo el camino a seguir por los otros clubes

Voz 1389 45:50 que apuestan fuerte por el fútbol femenino porque no es el futuro sino que es el PP

Voz 7 45:53 sí desde luego que es el presente y es motivo de orgullo para el fútbol femenino que sigue creciendo y vuelve a la Liga para que escuchen también entrenadores Éste es el del Real Madrid Zidane tras perder ayer uno a cero en Vallecas

Voz 1985 46:03 a pedir perdón por lo que hicimos

Voz 50 46:06 podemos jugar así

Voz 1985 46:08 más de uno hasta noventa me gustaría que te mirará ya la temporada cuanto antes

Voz 50 46:14 sí sí pero tenemos que jugar en las tres partidos

Voz 7 46:18 está deseando que acabe el Real Madrid la temporada tres partidos quedan y sonido también del entrenador del Getafe una rajada Bordalás fue expulsado en Anoeta en la derrota dos

Voz 0027 46:26 es una de su equipo ante la Real

Voz 51 46:28 pero bueno ha sido injusta totalmente no yo hice un comentario en el banquillo como muchos que que se hacen está claro que que Getafe no no puede estar donde está muy bueno pues ahora visto viene me molesta hay digo que ha habido dos penaltis y me pulsado siempre a veces

Voz 7 46:44 ha sido una jornada difícil para el se quejaban los técnicos y es que está dando muchos problemas les cuenta la SER que están fallando muchas conexiones en lo que se refiere a la comunicación entre la sala de vídeo y los estadios lo contábamos ayer en Carrusel Guijarro con el partido de hoy que cierra la jornada

Voz 2 47:44 en la Cadena Ser con Pepa Bueno

Voz 1727 47:59 hoy por hoy del veintinueve de abril del año dos mil diecinueve escribe Mario Martín desde ayer iban a ser las primeras elecciones en las que él iba a participar no ha podido porque como a tantos y tantos españoles que viven en el extranjero no les ha llegado el voto botín