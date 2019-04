Hoy por Hoy (29/04/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias muy buenos días esta vez la izquierda no se quedó en casa esta vez sí salió a votar como le pedían y le ha ganado ampliamente las elecciones al bloque de la derecha España corta el paso a la expansión de los ultras ese convierten el país europeo de más peso que confía su Gobierno a la socialdemocracia que ha hecho de la batalla contra la desigualdad la transición energética y el feminismo sus banderas ganó claramente el PSOE Vox hunde al PP vox entra en el Congreso pero la extrema derecha se queda lejos de sus expectativas ciudadanos creces acerca mucho a los populares pero no logra superar los y Unidas Podemos cae pasa de tercera cuarta fuerza en la Cámara baja sube todo el nacionalismo periférico España entra definitivamente en la dinámica europea de la necesidad de pactos para gobernar hubo ayer una participación histórica la más alta desde el año dos mil cuatro los españoles y las españolas se tomaron muy en serio tanto político que vive nuestro país ahora le toca la política corresponder ojo con defraudar la movilización que se vio ayer en las urnas este país necesita salir de la convulsión permanente y merece planes de medio y largo plazo menos gritos menos cortoplacismo más Polly ética de luces largas enseguida entramos en la crisis monumental de la derecha radicalizada Aznar que sepamos no ha dicho nada todavía y también en las posibilidades de pacto que tiene Pedro Sánchez Iglesias le ofreció anoche mismo un gobierno de coalición en la calle los suyos le gritaban a Sánchez que con Rivera no hiel Sánchez dijo dos cosas que entendía el mensaje pero que los socialistas no leerán cordones sanitarios a nadie

Voz 1 01:53 Pepa Bueno

Voz 1727 02:11 es lunes día después veintinueve de abril y también vamos a saludar en unos minutos al presidente valenciano al socialista Ximo Puig que esta noche ha ganado las elecciones autonómicas y podrá seguir al frente de la Generalitat si pacta con Compromís y Unidas Podemos y más allá de las elecciones Aimar o iban a declarar ante el juez los siete jóvenes acusados de matar a otro de una paliza en San Sebastián

Voz 0027 02:35 la víctima era menor de edad tenía diecisiete años y murió ayer después de dos días en coma según los testigos los detenidos empezaron a pegarle en la puerta de una discoteca porque se negó a darles tabaco además en Huesca la Guardia Civil ha recuperado el cadáver de un niño francés de doce años que desapareció el sábado mientras hacía barranquismo con su familia

Voz 1027 02:51 ya en Gandía la policía ha detenido a un hombre

Voz 0027 02:54 E de cuarenta y siete años por arrastrar golpeara a una mujer por el arcén de una carretera mientras ella intentaba zafarse el juez ha impuesto una orden de alejamiento

Voz 1727 03:46 el tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 03:49 buenos días semana mucho más tranquila que la anterior en lo que respecta a lo meteorológico básicamente va a hacer mucho sol poco frío durante las noches de las mañanas durante las tardes ambiente suave incluso cálido al sol en el sur durante las tardes también en puntos de montaña

Voz 1027 04:02 algunos chubascos que irán a más convirtiéndose

Voz 0978 04:05 tormentas más significativas la segunda mitad de la semana

Voz 1727 05:31 bueno ahora son las ocho y cinco las siete y cinco en Canarias y nos cuentan que el PSOE ha desatado su euforia en una discoteca del centro de Madrid hasta bien entrada la madrugada y hoy llega la resaca electoral se entiende Inma Carretero buenos días

Voz 0806 05:47 qué tal buenos días Pepa Pedro Sánchez va reunida la ejecuta

Voz 0806 05:59 es una negociación a muchas bandas pero sin tener que negociar con los independentistas Gemma si es que no es en segunda votación implicando a Podemos PNV Compromís Coalición Canaria y los regionalistas cántabros anoche en la calle Ferraz los militantes corearon el Sí Se Puede cuando Sánchez proclamó que con ciento veintitrés escaños habían frenado a la ultraderecha pero sobre todo las bases del partido gritaron con Rivera no la respuesta el presidente fue creo que ha quedado bastante claro aunque aseguró que tenderá la mano a todas las fuerzas políticas que respeten la Constitución

Voz 8 06:42 como ellos condones

Voz 2 06:44 sanitarios

Voz 0806 06:57 Sánchez no pondrá con cordón sanitario Pepa porque a la espera de que se reúna la ejecutiva hay de hablar con los partidos su prioridad es hacer de Cop de Podemos un socio preferente pero gobernar en solitario como hasta ahora pero con treinta y seis escaños más tirando de geometría variable

Voz 10 07:17 le he transmitido lo mismo que le he dicho a ustedes creo que tenía que a decírselo antes a él nuestra voluntad de trabajar para un gobierno de coalición de izquierdas y hemos quedado en hablar y en reunirnos con brevedad y esto digamos que llevará mucho tiempo y les pido que sean pacientes y que asuman que es las reuniones para organizar un gobierno requieren de cierta discreción tres

Voz 1727 07:36 el tiempo no pasa en balde y la experiencia se les nota los morados Pablo Iglesias de pedir la vicepresidencia y el CNI y en público hace tres años a reclamar discreción negociadora en el PNV anoche nos decía esto que van a escuchar su portavoz Aitor Esteban en el programa electoral especial de la SER

Voz 11 07:52 creemos que si ese importante conseguir una estabilidad institucional y que nosotros estamos dispuestos a hablar para poder no si podemos para ver si podemos llegar a un acuerdo en esos términos no por nosotros no quedará que intentemos que que la legislatura pueda durar

Voz 1727 08:08 con Podemos y el PNV en la carpeta de proclives Sánchez toca con los dedos la mayoría absoluta con sus dedos pero también con los de Coalición Canaria Compromís y el Partido Regionalista Cántabro son ciento setenta y cinco votos la mayoría absoluta ya lo saben está en ciento setenta y seis

Voz 1727 08:36 especulaciones que tardarán semanas en en concretarse porque lo que sí parece claro es que a Pedro Sánchez los suyos anoche pedían en la calle lo que hemos escuchado que ni se le ocurra pactar con Rivera y el líder de Ciudadanos mantiene su particular no es no a Sánchez hacer una oposición

Voz 1727 09:08 controlarlo desde la oposición de la que Rivera empieza a ejercer de jefe pero Aimar se ha quedado por detrás del PP

Voz 0027 09:14 nueve escaños por detrás ciudadanos obtiene cincuenta y siete diputados viene de treinta y dos son cuatro millones de votos tenía tres mil

Voz 1727 09:20 las pero donde realmente está la noticia en la derecha hasta ahora es en el PP Adrián Prado buenos días

Voz 1 09:26 qué tal Pepa buenos días el peor resultado de su historia

Voz 1727 09:28 ha puesto en ebullición al partido y la marea interna pidiendo la cabeza de Casado es brutal hasta ahora

Voz 1027 09:34 sí anoche a medida que avanzaba el escrutinio

Voz 4 10:14 sobre todo contra el Partido Popular a la luz de los resultados

Voz 0019 10:17 así que Pepa de momento ninguna autocrítica en la dirección del PP

Voz 1727 10:20 se pisaron en la manguera se pisaron la manguera pedía Casado el viernes que no lo hicieran pues el han pisado esto es lo que dicen en privado en torno a Casado pero es que en público Adrián ya hay dirigentes territoriales que se desmarcan a las claras del líder popular

Voz 0019 10:34 sí eso es algunos barones populares no han dudado en manifestar su descontento y piden una reflexión el objetivo debe ser recuperar la centralidad lo decían anoche voces tan autorizadas en el partido como la del presidente de la Xunta Alberto Núñez Feijóo o de la del líder de los populares vascos Alfonso Alonso cree

Voz 4 10:49 lo que debemos de mantener Si de recuperar el punto de encuentro que ha sido siempre el Partido Popular punto encuentro de muchas personas más de derecha más de centro

Voz 1027 11:01 listas tenemos que volver a recuperarnos común

Voz 15 11:03 la fuerza de centralidad que pueda concitar mayorías que estamos ahí que vamos a volver y que volveremos a representar lo que siempre hemos representado

Voz 0019 11:12 y es que trasladará de anoche ahora toca pensar en las consecuencias y el efecto arrastre que pueda tener en las autonómicas y municipales en el equipo de Casado confían en que la tregua dure por lo menos hasta

Voz 1727 11:22 el seis de mayo gracias compañeros y además de de la sede del PP donde más caras largas por metro cuadrado vimos anoche fue en el escenario de celebración que montó Vox en el centro de Madrid el partido de ultraderecha se estrelló contra sus propias expectativas al galope

Voz 16 11:38 nosotros nos engañamos hoy España está

Voz 4 11:41 en una situación peor que ayer pero

Voz 16 11:44 eso sólo significa que Vox es más

Voz 4 11:46 Cesáreo hoy que ayer pero hay una garantía ya está dentro del Congreso

Voz 1027 11:51 lo cierto es que España Aymar pone pie en pared ante la ultraderecha

Voz 0027 11:54 sólo un diez por ciento de los votos fueron para Vox muy lejos del diecisiete por ciento que la extrema derecha consiguió en plazas europeas tan importantes como Italia Finlandia Suecia veintiuno por ciento en el caso de las últimas generales francesas o veintiséis por ciento en Austria

Voz 1727 12:06 no irrumpen en el Congreso pero no pasan del diez por ciento veinticuatro escaños Celda Pastor buenos días buenos días aunque la prensa internacional la prensa europea señala hoy el titular evidente la extrema derecha entre en el Congreso español por primera vez desde la recuperación de la democracia por primera vez desde Franco esto es lo que titula buena parte de la prensa europea es verdad que ese diez por ciento representó un problema menos para las instituciones comunitarias cierta esperanza de cara a las elecciones europeas del veintiséis de mayo exacto

Voz 0738 12:37 lamente que Vox no tenga hoy la clave de la gobernabilidad en España genera un alivio importante en el mundo de las instituciones que observaba la campaña en España como una previa de la que ya ha empezado al Europarlamento aunque por el momento hay que decir que Bruselas se despierta con enorme prudencia muy pendiente de Sánchez y esperando a los análisis que van a realizar aquí los partidos y los grupos políticos porque hay que decir que en el PP no quién

Voz 1727 13:00 quién no desean para nada que el bajón que ha sufrido Casado pueda sentar tendencia para las europeas seguimos hablando Griselda buenos días

Voz 0246 13:10 qué tal

Voz 0246 14:04 hoy por hoy Pepa Bueno

Voz 1727 14:08 las ocho y catorce las siete y catorce en Canarias Ximo Puig presidente de la Generalitat Valenciana candidato a la reelección bon día

Voz 19 14:16 hola buenos días tener buena

Voz 1727 14:18 porque ha ganado las elecciones

Voz 19 14:21 muchas gracias porque va a poder

Voz 1727 14:23 quitar el Pacto del Botánico la mayoría de izquierda con la que ya gobernaron la legislatura pasada da por hecha

Voz 19 14:30 bueno evidentemente tenemos que hablarlo que lo que es lo que han expresado los ciudadanos y las ciudadanas a través de su expresión electoral que quieren que haya una nueva edición de de este acuerdo de progreso por la Comunidad Valenciana que bueno pues tendrá unas tonalidades diferentes poco en algún caso pero no en el fondo que es lo mismo porque que se trata de continuar

Voz 1727 15:00 no lo aclare esa tonalidad diferente que va a tener en esta producción en la anterior estaba Compromís en el Gobierno pero podemos fuera

Voz 19 15:10 bueno eso demente que ha expresado su opinión de hablar tenemos que etapa El caso es que después de muchos años el Partido Socialista así en el cuarto de siglo de vista volvió a ser la fuerza política más votada en la Comunidad Valenciana en general es como en autonómicas que por otra parte sellados con ese era tenemos interpretar al claramente los rojinegros puso los planes para no levantar más se pueda tener un tenemos handicaps fundamentales que no tenía que tenemos que aprovechar

Voz 1727 15:59 Z G de su buen resultado de anoche es atribuible a Pedro Sánchez o por lo menos a la situación política nacional

Voz 19 16:06 no se estas cosas siempre son muy complicadas americano nosotros pero que hemos interpretado adecuadamente lo que me quito necesitamos también singular es clara posición a pesar de las dificultades lo hemos hecho no pero bueno lloro o siempre desde la humildad y sabiendo que que a lo mejor un hervor puede provocar una cuestión no pero pero creo que ha sido la suma de las pero salieron los tengo el resultado de la Valenciana ese liderazgo

Voz 1727 16:42 si usted tuviera estado anoche en la calle Ferraz de Madrid también habría acredita he gritado con Rivera no como coreaba la militancia

Voz 19 16:50 bueno la verdad es que el filial lusa ha pedido una ellos Tir esta campaña electoral se ha dejado sino la extrema derecha creo que sinceramente ahora es complicado pensar en un Gobierno con con Rivera no pero yo también hubiera contestaba como el presidente de gobierno una estamos aquí ahora para poner con sanitarios a los demócratas

Voz 1727 17:21 por precisar Nos ha dicho nuevos colores nueva tonalidad nuevos matices en el gobierno de la Generalitat es lo que va a intentar al menos es decir meter a Podemos en el Gobierno esto entendido verdad

Voz 19 17:36 sí sí en que lo que es fundamental es gestionar adecuadamente fundamentados estable que genere estabilidad para quién como haya ninguna si consciente olía salía eso

Voz 1727 18:02 con Mónica Oltra como vicepresidenta de nuevo

Voz 19 18:05 les doy mi nieto que son cuestiones Yeste

Voz 1727 18:13 vamos perdiendo calidad en esta comunicación telefónica si Ximo Puig bien ahora mejor ahora mucho mejor ahora mucho mejor y cree que el Gobierno de España debería ser una réplica me entienda mi debería girar a la izquierda como ustedes en Valencia

Voz 19 18:28 estas cosas cada uno unas tiene que comer que no nosotros pensamos que ciertamente lo fundamental es garantizar la estabilidad a través de una mirada progresista y eso lo hemos venido haciendo creo que ha podido que tenemos en España o no lo que yo una estabilidad al Gobierno yo eso puede hacerse con la integración este caso no hacerse con otro tipo de acuerdos lo que es fundamental fundamental es que acuerdo acuerdo

Voz 1727 19:07 acuerdo de legislatura entiendo no sólo de investidura

Voz 19 19:10 exactamente exactamente a mi me gustaría yo creo que

Voz 20 19:13 no estamos en sacos

Voz 19 19:15 España no está para sobresaltos cuando tampoco porque porque el humor desafíos enormes por tanto no podemos estar pendientes día a día una votación

Voz 1727 19:29 el presidente de la Generalitat Valenciana candidato a la reelección enhorabuena que disfruten del éxito por cuando vienen mal dadas un abrazo buenos días José Antonio Zarzalejos buenos días hola buenos días dice que esa suicidado la derecha han seguido estamos Antón Losada os días a esta vez que a mi lado a partir de las ocho y media el análisis a mi izquierda queda el análisis

Voz 1027 19:55 en Hoy por hoy ocho y veinte siete y veinte en Canarias

Voz 1275 20:06 qué tal buenos días con tiempo estable hoy en Madrid anti penas duras serán agradables esperamos pocas nubes y veinticuatro veinticinco grados de máxima ganó el PSOE no lo hacía en unas generales en la Comunidad de Madrid desde mil novecientos ochenta y seis ciudadano se convierte en la segunda fuerza política en la región sorpasso naranja pierde el PP tercera fuerza en Madrid se deja ocho escaños y anoche en Génova ni siquiera se cortó el tráfico los partidos toma buena nota a veintisiete días de la siguiente cita con las urnas elecciones autonómicas y municipales Javier Casal jefe de contenidos de la Cadena Ser en Madrid buenos días

Voz 0867 20:39 los días la única sonrisa en Génova durante la noche electoral fue la de el gran cartel de Pablo Casado el Partido Popular pierde su principal feudo y se convierte en tercera fuerza política en Madrid un desplome que debe reconducir en menos de un mes si quieren que la escena no lastre el día veintiséis de mayo a Ayuso y Almeida hay quien cuestiona abiertamente elegir la derecha y sus consecuencias los teléfonos anoche

Voz 2 21:00 Génova echaban humo el PSOE gana

Voz 0867 21:02 dos sonreía como el que más en la sede de Ciudadanos el partido en el que lleva menos de una semana consumado el sorpasso madrileño de los naranjas hipotecados ahora por las líneas rojas establecidas antes de estos comicios la resaca electoral deja en cualquier caso muchas preguntas la primera si el Partido Popular puede resucitar en cuatro semanas segundas y Ciudadanos levanta esos vetos Ante este escenario y tercera si el efecto Vox va a llegar o no a mayo el retroceso de Podemos puede grabarse además el día veintiséis y la gran duda es cuántos votos va a arañar al PSOE y a Podemos la marca electoral de Carmena e Íñigo Errejón de momento las generales marcan una tendencia que no tiene por qué repetirse dentro de un mes

Voz 21 21:45 sí se puede decir cantaban

Voz 1275 21:47 la alegría entre los socialistas madrileños que pedían a Pedro Sánchez que no pacte con Albert Rivera que Madrid Ignacio Aguado el líder de Ciudadanos en la Comunidad recordaba anoche que no levantará el veto al PSOE de Gabilondo y culpaba al PP de la victoria de la izquierda

Voz 22 22:00 dados pues ha sido buenos a nivel de partido evidentemente porque hemos conseguido un aumento enorme de de escaños y también de votos cuatro millones más de cuatro millones de españoles Nos amoldado pero te quedas con sabor agridulce no de no haber conseguido ese voto más un escaño más junto con el Partido Popular para haber podido desbancar a Sánchez de la Moncloa el PP bueno diferencial nosotros no no ha hecho los deberes se ha pegado un batacazo pues espectacular histórico y eso pues ha impedido que que la suma de PP y Ciudadanos pudra desbancar a Sánchez

Voz 1275 22:30 exultante estaba anoche el ex presidente Ángel Garrido fichado por ciudadanos a cuatro días de las generales con el ex presidente de la comunidad Iker Ignacio Aguado vamos a hablar esta tarde aquí nacer ambos estarán en La Ventana de Madrid en Podemos tampoco hubo fiesta pasa de ocho a seis diputados nadie subió al escenario que montaron en la plaza del Reina Sofía en Vox el conseguido cinco escaños por Madrid este era el mensaje final del discurso de Javier Ortega Smith candidato a la alcaldía de la capital

Voz 23 22:56 primero está continuaremos el veintiséis de mayo continuaremos adelante compatriota claro que sí echaremos a Carmena que ellos no han podido

Voz 1275 23:09 en la capital el PSOE gana también en la mayoría de distritos aunque el PP consigue mantenerse aquí como segunda fuerza Enrique García buenos días

Voz 24 23:16 buenos días una caída histórica en la capital donde sólo se ha impuesto en los distritos de Chamartín Chamberí Fuencarral Salamanca Moncloa Aravaca Retiro y que se sitúa a un estrecho margen con sólo doscientos mil votos de diferencia conciudadanos la tercera fuerza que se ha impuesto en distritos tradicionalmente de los populares como Hortaleza o Barajas el PSOE se ha impuesto en trece de los veintiún distritos de la capital podemos pasa a ser la cuarta fuerza con una muy considerable pérdida de votos Xbox en quinto lugar permite que el bloque de la derecha alcance el cincuenta y tres por ciento de los votos hoy toca hacer

Voz 1275 23:50 balance toca tomar nota y la foto crucial de la semana en Madrid va a ser la del dos de mayo Día de la Comunidad el Gobierno regional no le queda otra invitado a los fastos

Voz 2 23:58 Ángel Garrido Villarina he dicho que sí estará lo contamos en titulares

Voz 24 24:02 será la primera foto de ambos desde que el ex presidente repasara pasara ciudadanos hace unos días Pedro Rollán dijo ayer que invitará a todos los ex presidentes sin distinción por respeto a todos los Madriles

Voz 1275 24:13 los médicos de atención primaria irán a una huelga de veinticuatro horas el próximo veintiuno de mayo lo ha decidido la plataforma pese mueve formada por más de mil cien médicos que siguen entre otras medidas la contratación de seiscientos nuevos profesionales en la comunidad

Voz 24 24:25 a las nueve arranca el maratón de donación de sangre en el Hospital Universitario Infanta Leonor cualquier persona sana que tenga entre dieciocho y sesenta y cinco años IPS más de cincuenta kilos puede donar sus hijos

Voz 1275 24:35 se entregan los premios de Cultura de la Comunidad de Madrid entre los galardonados están la actriz Irene Escolar en la categoría de teatro torero Enrique Ponce en Tauromaquia la también actriz Cayetana Guillén Cuervo en la categoría de cine Juan Vidal

Voz 0246 24:45 en la demanda

Voz 30 27:10 sí está estupendo de haber venido a la radio y conocernos y marcar el número noventa y uno ciento noventa y dos XXXII XXXII

Voz 4 27:17 ciento noventa y dos treinta y dos treinta y dos por libre

Voz 2 27:21 flamenco real de una inolvidable experiencia artística y gastronómica con grandes nombres del flamenco actual en el Teatro Real flamenco real descubre como los miércoles alternos de cada mes el salón de baile del Teatro Real se transforma en un imponente tablao flamenco con artistas de la talla de Antonio Canales Eduardo Guerrero o Yolanda Osuna compra ya tus entradas desde cuarenta y cinco euros en Teatro Real punto com y disfruta del mejor flamenco

Voz 32 27:47 la humedad en la eh yo llamé a Moore Protection que tienen que ver con la humedad en la parece que la elimina Moore Perote líder eliminando las humedades como llama al novecientos treinta once treinta o entre Moore Protection punto es bienvenido

Voz 4 28:07 donde las potencias se encuentra con la emoción vive el Gran Premio de Fórmula uno del diez al doce de mayo en el circuito Barcelona Cataluña compra tu entrada desde treinta y cinco euros en Circuit cat punto com lo pienses

Voz 33 28:23 hola qué tal

Voz 1727 28:25 bien y tú que has comido ahí pues

Voz 0246 28:27 eh

Voz 34 28:29 si crees que tu familiar necesita más cuidados necesitas sacó Hideo la empresa líder de cuidados a domicilio para personas mayores tu padre estará en manos de los mejores profesionales Itu tranquilidad en manos P y le dio

Voz 35 28:43 Las hijas del capitán la nueva novela de María Dueñas la historia de tres hermanas que emigraron a Nueva York en los años treinta en busca de una nueva vida Las hijas del capitán

Voz 0246 28:52 el mejor ejemplo

Voz 1275 28:57 Nos vamos hoy con la música de mis cafeína la banda madrileña actúa el próximo nueve de mayo en la sala La Riviera

Voz 36 29:32 con los ojos que me miras mes Jerez no ya negro

Voz 1727 30:11 son las ocho y media a las siete y media en Canarias Caixa

Voz 1027 30:13 AMC patrocina este espacio

Voz 1727 30:16 el despertar más amargo esta mañana en España es sin duda el de Pablo Casado hoy todavía líder del Partido Popular Un partido hundido tras las elecciones ayer de ciento treinta y siete diputados ha pasado A66 hace tres semanas cuando se publicó la macroencuesta preelectoral del CIS Pablo Casado decía esto tenemos

Voz 14 30:37 claro ya a uno le da la risa yo le dije que era era la City de Pedro Sánchez pero este ya es algo ya sobrenatural esto ya es un laboratorio culinario que ni Ferran Adrià

Voz 1727 30:49 bueno pues la encuesta acertó por completo el resultado electoral sobretodo el Room el derrumbe del P P de Casado Aimar el PSOE

Voz 0027 30:58 los ciento veintitrés diputados que es la cifra exacta de la parte más baja de la horquilla que fijaba aquella encuesta el PP se ha hundido hasta los sesenta y seis que es también el punto más bajo exactamente de su horquilla conciudadanos hubo un ligero desfase la encuesta aseguraba cincuenta diputados ha tenido cincuenta y siete a Unidos Podemos el cálculo hasta cuarenta y uno son prácticamente los mismos que ha obtenido

Voz 1727 31:16 lo cuarenta y dos con Vox hubo una ligera estiman

Voz 0027 31:19 será al alza pero menor que la del resto de sondeos el CIS de cálculo veintinueve diputados si finalmente el partido de Abascal ha obtenido veinticuatro

Voz 1727 31:25 José Félix Tezanos muy buenos días

Voz 0516 31:28 así es la hemos con el presidente del CIS se sienten

Voz 1727 31:30 preparado por la realidad después de tantos ataques como recibió por esta macroencuesta

Voz 0516 31:37 bueno adiós los ataques personales este tipo de cosas son algo pues qué pasa con el tiempo no yo me alegro por los resultados que habido no creo que el CIS pues como siempre cumple su papel de intentar proporcionar a la opinión pública y a los profesionales y demás pues información que sea viable

Voz 1727 31:54 que nos han enseñado estas elecciones sobre las encuestas electorales

Voz 0516 32:00 bueno pues que las encuestas Malin para lo que valen hay personas que se sorprenden cuando yo digo que las encuestas hay que tomarlas con mucha cautela porque eso es una foto fija de un momento y las cosas evolucionan no y entonces bueno las encuestas y sobre todo las que están hechas con rigor con con bueno a metodología pues proporciona mucha información yo creo que hace mal las personas que las niegan como en el cuento de la madrastra cuando al espejo no nueva decía que a la más guapa rompía el espejo y mandaba a un a un a un cuchillo pero a acuchillar a la que la más guapa que ella no pues ese tipo de cosas yo creo que son impropias de una sociedad moderna Sada no entonces bueno pues hay mucha información hay mucha información sobre quién te te valora más quién esté valorado menos como pueden valorar una evolución tuya mía la derecha o muy la izquierda no entonces yo creo que es una información útil insisto que creo que algunos harían mejor en intentar estudiarlo y verlo sacar conclusiones que descalificar las a priori no

Voz 1727 32:56 una última cosa señor Tezanos cuál es el dato más interesante a su juicio que habrá que buscar en la encuesta poselectoral en este caso

Voz 0516 33:04 yo creo que no es un no solamente yo creo que hay algo clave y es cuando se toma la decisión al voto porque se toma más tarde o más temprano no yo creo que los climas de mucha violencia de insulto y demás pues más que favorecer facilitar al al en una toma decisiones de no y probablemente lo más importante es la pregunta más importantes se sintieron bien informados si pensaban que todos los partidos les informaban sobre las cosas que acción una interesante realmente

Voz 1727 33:32 José Félix Tezanos gracias por estar en la SER y muy buenos días

Voz 0516 33:35 bueno buenos días gracias a ustedes

Voz 0246 33:38 qué tal

Voz 1727 34:04 y a esta hora la opinión de Iñaki Gabilondo

Voz 1 34:08 buenos días Pepa buenos días a todos ya conoce los datos y los principales titulares la alta participación la ciudadanía tenía conciencia de la importancia de Lafita el gran éxito de Sánchez el in sumergible que en las condiciones más adversas por la hostilidad feroz de sus rivales y las reticencias de muchos de los suyos ha logrado reflotar al PSOE de nuevo a una victoria en las generales el viejo partido tiene ciento cuarenta años pero aún le queda músculo el fracaso de la Triple Alianza de la derecha en su intento de lograr la mayoría con gritos y con furia olvidaron que el triunfo electoral estaba donde siempre ha estado en esas zonas templadas de las que parecían querer huir el clamoroso pinchazo del PP el mayor de su historia por un lado como consecuencia natural del fraccionamiento de la derecha así pero por otro por su extravío al acumularse temerariamente hacia su extremo más reaccionario abandonando su espacio moderado mientras invocaba a Suárez se queda sin escaño en Euskadi con uno solo en Cataluña ya así no se puede ser un partido verdaderamente nacional los populares recién renovados van a tener que renovar su contrato de renovación Casado huele a Hernández Mancha el PP debería aconsejara Mar que no les aconseje más el notable crecimiento de ciudadanos que sin embargo se produce a costa de dilapidar un tesoro el centrismo quiero hubiera permitido obtener un resultado un mejor tener en su mano la riendas de todos los procesos ulteriores ahora se postula como líder de la oposición y aspirante a la Moncloa pero Rivera tiene que decidir con cuál de los atuendos de su surtido guardarropa el tremendista o el liberal centrista el cualitativo paso adelante de Unidas Podemos que podría llevar en nada menos que al Gobierno una cierto personal de Pablo Iglesias pues reapareció justo a tiempo de frenar la caída de su partido e impulsarlo en los debates e irrupción histórica de la extrema derecha con un resultado extraordinario de Vox que nos parece extraordinario por el desbordamiento de las expectativas y los temores que infundía pero que es de la máxima relevancia y que va a cambiar muchas cosas en nuestra vida parlamentaria extremadamente significativo los resultados en Cataluña que se movilizó como nunca dos cosas pagar una que por primera vez el independentismo gana en unas generales dos El triunfo de Esquerra entre los independentistas del PSC entre los constitucionalistas abre una rendija en el muro de cemento de los bloques enfrentados pero la gran moraleja política de la jornada es que no hay atajos que no hay recetas milagros que no sale ninguna suma fácil que hay que ponerse a caminar por la senda fatigosa de la política democrática que exige propuestas diálogos debates acuerdos es decir trabajo mucho trabajo esperamos que Sánchez y los demás responsables políticos están a la altura y los permitimos recordarles que la sociedad lleva cinco años demostrando una paciencia infinita Ike ha ganado el derecho a una mínima estabilidad aunque habrá que esperar porque nadie puede abandonar todavía al campo de batalla la pelea continua dentro de menos de un mes el veintiséis de mayo hay que enfrentarse otra vez en las elecciones municipales autonómicas y europeas por el momento todo al congelador o a pactar en las tres tiendas

Voz 30 37:25 buenos días en el sorteo del sueldo del fin de semana celebrado ayer el número premiado con cinco mil euros al mes durante veinte años y trescientos mil euros al contado

Voz 35 37:34 ha sido setenta y cinco mil ocho

Voz 1727 37:37 dos cincuenta y nueve

Voz 35 37:39 se asimismo otros cuatro nubes

Voz 39 38:04 qué tal buenos días venga que es acabaron todos los líos vamos a dejar las cosas claras se acabó eso de pensando que para ahorrar pues eso tienes que tener todos los ahorros de la misma compañía lo que tienes que hacer es muy tu arte pervierte a la mutua tener lo mismo pero por menos dinero lleva cualquiera tú seguros a la baja en su precio sea cual sea interés el teléfono nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco condiciones de la promoción mutua punto es vamos mutua te Hoy por hoy

Voz 1727 38:36 bien esta mañana del día después con José Antonio Zarzalejos Antón Losada saludados los dos ya Antón Losada sentado a mi izquierda José Antonio Zarzalejos sentado a mi derecha en Barcelona en Radio Barcelona Lola García directora adjunta de la vanguardia bon dia Nos días hola Buendía escribe en el centro estás en el centro del tebeo ya te veo en la tele hoy en El Confidencial Zarzalejos y escribes que la derecha española se ha suicidado sí porque ha ido tomando unas dosis letales de cicuta

Voz 1027 39:10 extremista marca Vox M P

Voz 40 39:14 yo haciendo un extraño juego eh A3 en andaluz

Voz 1027 39:19 decía que probablemente podría haber sido

Voz 40 39:22 distinta manera

Voz 1027 39:24 vino confundiendo ese ese vino comunión absorbiendo el discurso debo siendo la plaza de Colón como como un reflejo absolutamente anacrónico y desconocedor de la sociedad del país de por donde la sociedad mayoritariamente del país respiraba después ha hecho una campaña radical una campaña desde el punto de vista de los adjetivos y de las calificaciones sobreactuado faltó una idea pues yo creo que ha habido un desde mi punto de vista Un una liviandad enorme en las listas y finalmente un error estratégico de conjunto

Voz 1727 40:04 situación de posicionamiento escribe esta mañana en ABC Jesús Lillo habrá que preguntarle a Aznar que tanto sabe de todo que es lo que hay que hacer en estos casos si nos refundar otra vez o nos refundir en un poco más que puede pasar con Pablo Casado puede aguantar hasta el veintiséis de mayo

Voz 1027 40:24 yo no no puedo no puedo representar en este momento la idea de que Pablo casado vaya a un mitin para las elecciones europeas autonómicas municipales a mi me parece que es el cartel de un perdedor que va a estar recordando la debacle de su partido permanentemente en lo que queda de aquí al veintiséis de mayo y por lo tanto yo pienso que entre hoy y mañana tienen que tomar una medida sino la toman sino a la toman qué pasa seguimos con las tres derechas de aquí al veintiséis de mayo seguimos con el veto a al Partido Socialista por parte de ciudadanos mantenemos el discurso de la radicalidad o cambiamos si cambiamos cambian los que han ejecutado es estrategia o hay que poner a otros hombre una comisión gestora una comisión gestora podría ser lo más lo más razonable en estas

Voz 1727 41:20 en la foto del día después en una esquina de una

Voz 1027 41:22 manera muy muy presente la crisis en la derecha que vas Agnes

Voz 1727 41:28 viendo esa foto Antón Losada bueno yo creo que

Voz 0199 41:30 el titular que nos deja la noche electoral es que la izquierda puede gobernar la derecha no es el gran titular y sólo hay una persona que puede ser presidente del Gobierno que es Pedro Sánchez en ese sentido el resultado ha sido clarísimo es decir sólo hay uno de los contendientes que puede realmente sumar para ser a partir de ellos yo destacaría dos cosas una más allá de la lectura derecha izquierda quién ganó quién perdió ayer trigo fue el discurso de la política fue claramente derrotado el discurso de la antipolítica yo creo que eso es una buena noticia para todos triunfaron los discursos incluyente es los discursos plurales una visión abierta integradora de España frente a los discursos o inclusivo Se excluyentes reza centralizadora es que fueron los grandes derrotados a partir de ellos que el futuro de Casado ya no depende de él depende de que alguien el Partido Popular del paso para reemplazar de el Partido Popular decida asumir en este momento la las responsables ya ya ya no controla esos tiempos ni esos esos ritmos después yo creo que no queda Rivera encajonado fruto del personaje que se ha construido esta campaña es decir no no es lo ha a Pedro Santi yo creo que la única incógnita es si Pedro Sánchez va a ser investido en primera vuelta o va investidos una es verdad que

Voz 1727 42:48 era tiene ahora claro aspira a ser el jefe de la derecha española pero para crecer sólo puede crecer por la derecha yéndose a la radicalización del discurso en en el en el pasillo en el que se ha colocado se ha colocado él solo

Voz 1027 43:05 pese a que tenían advertencias desde muchas atalayas que le advertían ese camino lleva a una encerrona él ha ido a esa encerrona y ahí te ha quedado es decir desde que empezó con Andalucía continuó con Colón siguió con el veto después se unió a al tripartito de con con Vox y con el PP está encerrado ahí en tablas no veo la manera que tienen de salir voy a

Voz 1727 43:32 a pedirle su titular de la jornada a Lola García y recordar que que tanto Losada cree que efectivamente el discurso excluyente ha sido vencido ayer en las elecciones en la prensa internacional hay mucha preocupación con la irrupción de Vox la extrema derecha en España después de Franco por primera vez en las Cortes a las nueve y media le vamos a preguntar hayáis Tremblay que es analista periodista del Gardian a Cecil Thibault de él ese como francés o a Francesco olivo el enviado especial de la estampa que van a estar también con nosotros

Voz 0199 44:01 bueno pero es que ayer terminó unas una excepcionalidad bien el sistema político español que es el toda la derecha estaba representada prácticamente en régimen de monopolio por un único partido ahí estaba todo desde el centro a la a la extrema derecha y eso fue una de las cosas que se enterró ayer definitivamente no sabemos por cuánto tiempo pero lo que era absolutamente excepcional en el sistema político español ha muerto y ahora tenemos una derecha que se parece bastante a la derecha de los pollos

Voz 1727 44:29 está todo tan polarizado Lola que no te dejan hablar ya lo ves a su paso por situarse en el cinco por situar tu inmediata

Voz 17 44:39 tú titular de la jornada yo me lo miro desde el punto de vista más periférico tengo la impresión de que ha salido un resultado que a Esquerra Republicana le viene de perlas que es el resultado digamos que que buscaba cuando forzó pues hubo que no aprobar los presupuestos y por tanto ir a elecciones que es el de un Pedro Sánchez más fuerte que no tenga digamos la excusa de no poder afrontar determinadas decisiones a partir de ahora con respecto a Cataluña escudándose en que el partido no o la edad suficiente apoyo

Voz 1727 45:14 al mismo tiempo pues

Voz 17 45:16 todavía importante de Esquerra Republicana para que pueda gobernar a Pedro Sánchez aparte de evidentemente situarse como primera fuerza política en Cataluña es es muy revelador ver cómo efectivamente el el marco general los dice que que los españoles han votado diciendo no nos creemos que es que Pedro Sánchez vaya a romper España no yo creo que eso es un poco el resumen pero ojo que aquí el independentismo subido

Voz 1727 45:48 el y todo el nacionalismo periférico PNV Coalición Canarias grandes triunfadores

Voz 4 45:57 la otra gran curso raro la otra gran

Voz 17 46:00 excepcionalidad es que efectivamente en El País Vasco no haya ningún diputado del PP Ciudadanos

Voz 1727 46:05 en Cataluña es prácticamente

Voz 17 46:08 bueno ya no residual mucho más que residual ya hay un millón seiscientos mil votos

Voz 1727 46:14 pero estas cuando en las generales de hace

Voz 17 46:16 del dos mil dieciséis había un millón cien mil

Voz 0199 46:19 es consecuencia de Vox es consecuencia también del discurso que por ejemplo ocho Albert Rivera que durante la campaña a planteó la medida de que tendrían que superar el tres por ciento es decir excluir los a través de una regla de oro que es profundamente antidemocrática del del del Parlamento exigirles sólo abrimos para entrar pero yo creo que no debemos verlo sólo como una reacción es también la expresión de lo que es este país de la pluralidad que es este país de que tanto en Euskadi como en Cataluña existe una mayoría social a un amigo María muy mayoritaria que efectivamente se siente nación quiere ser representado de quieres ser reconocido como nación no creo que sea sólo una simple reacción yo creo que es la expresión de lo que es eso que se llama tantas veces ha dicho la España plural

Voz 1027 47:06 pero Antón fíjate por ejemplo en mi tierra en el País Vasco es evidente que la derecha que votaba al Partido Popular y que en algunas ocasiones lo hizo de una manera importante se ha refugiado claramente en dos opciones en el Partido Socialista de Euskadi el PNV eso es eso es muy evidente ya ha abandonado el Partido Popular abandonado por muchas causas Hinault ha sido precisamente porque justamente en el País Vasco el Partido Popular no haya tenido con Rajoy un buen trato lo ha tenido es decir ley de cupo de continuación de concierto transferencias tanto con Rajoy como con Sánchez yo creo que haya influido también una campaña penosa desde el punto de vista de la sociedad vasca diluía ya también influido creo que es muy darle monte de reconocimiento pero pero pero déjame déjame que es un pero pero sí es importante es importante Lou de es en política y sobre todo lo que yo creo que hay hay un electorado en el País Vasco que podrá salir de PNV y el PSOE siempre y cuando la la derecha digamos nacional española democrática abra una puerta para que vuelvan a entrar porque ahora la es invitado a la salida ahora tiene que invitarle a que vuelva a entrar yp para volver a a entrar esa invitación se tiene que formular de manera muy distinta a como lo está formulado

Voz 1727 48:32 para la derecha en el día después de unas elecciones se suelen poner más al teléfono los que han salido bien parados que los que mal verdad esto es habitual ya hemos tenido artesanos a Ximo Puig que ha ganado las elecciones en Valencia a partir de las nueve vamos a hablar con la vicepresidenta actual del Gobierno con Carmen Calvo que es la número dos de la lista socialista para en el Congreso que ya tiene escaño no te selecta diputada electa por Madrid a la que vamos a preguntar qué fórmulas maneja el Partido Socialista para la gobernabilidad este país Gobierno solitario gobierno con Podemos intentar convencer a Albert Rivera no se le vamos a preguntar también hablaremos con José Manuel Villegas el secretario general de Ciudadanos cuyo escaño estuvo al menos te manera especulativa en el alero por Almería porque se lo iba a llevar Vox que no que tiene su escaño y que está en el Congreso y que también nos puede dar pistas sobre qué va a pasar en la derecha enseguida a la vuelta a esta pausa os pongo Mariachi A

Voz 1727 51:00 Lola García directora adjunta de la vanguardia Antón Losada y José Antonio Zarzalejos intentamos a lo largo de la mañana hablar también con Podemos que está pensando si se pone al teléfono donde no están para ponerse al teléfono de momento por lo menos es en el Partido Popular el punto delirante de la noche de ayer de la noche trágica que vivió el Partido Popular se lo puso un grupo de mariachis que en mitad del drama apareció en la calle Génova ese pudo escuchar cómo se ponían a cantar a las puertas de la sede poco después se supo que es lo que había pasado

Voz 43 51:33 ya ya

Voz 44 51:36 no porque sea mi no lo abrazó