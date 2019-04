Hoy por Hoy (29/04/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1727 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 1 00:15 en la Cadena Ser

Voz 1727 00:22 en unos minutos vamos entrevista en Hoy por hoy a la vicepresidenta del Gobierno en funciones la socialista Carmen Calvo también al número dos de Ciudadanos José Manuel Villegas y esperamos a hablar con el resto de las formaciones políticas hablaremos sobre la formación de gobierno un asunto sobre el que ya se ha pronunciado el valenciano Ximo Puig ganador de las elecciones en aquella comunidad y que pide para España un gobierno progresista Aimar

Voz 0027 00:46 el presidente valenciano lo acaba de decir aquí en Hoy por hoy pero no se ha decantado sobre socios concretos eso sí pide que sea un acuerdo que garantice estabilidad a largo plazo todos pensamos que

Voz 2 00:58 ciertamente lo fundamental es garantizar la estabilidad a través de una mirada progresista y eso lo que hemos venido haciendo creo que copian apoyados llevan y eso es lo que queremos

Voz 0027 01:11 más concreto ha sido el secretario general de Comisiones Obreras Unai Sordo le ha pedido a Pedro Sánchez también aquí en la SER esta mañana que explore la viabilidad un gobierno de izquierdas

Voz 3 01:18 creo que se abre la opción de una mayoría parlamentaria con un programa progresistas pero que como copia estado fuerte creo que evidentemente tiene que mirar a la izquierda hablando con todo el mundo pero creo que el Gobierno de diera vírica Miguel

Voz 0027 01:32 y una vez más la diputada de Coalición Canaria Ana Oramas acaba de decir que descarta participar en cualquier suma de gobierno investidura en la que estén también los diputados de Podemos son los independentistas

Voz 4 01:43 nosotros no vamos a apoyar en ningún caso la investidura de un presidente de Gobierno esté basado en apoyos como son Podemos y los independentistas vascos y catalanes nosotros no vamos a estar ahí ese es el compromiso que adquirimos con los ciudadanos y somos personas coherentes absolutamente coherente

Voz 0027 02:02 habla Ana Oramas de podemos podemos por cierto partido que ha perdido todos sus senadores elegidos en las urnas ahora mismo sólo le quedan aquellos que tiene por designación autonómica tendrá cuando se formen los parlamentos autonómicos el veintiséis de mayo pero los

Voz 1727 02:17 elegidos en las urnas los pierde todos en dos mil dieciséis

Voz 0027 02:19 consiguió ocho anoche consiguió cero es lunes veintinueve de abril hay más asuntos al margen de estarían gestión de los datos electorales en San Sebastián hoy declaran ante el juez los siete jóvenes detenidos por darle presuntamente una paliza mortal aún menor de diecisiete años ocurrió en la madrugada del viernes a las puertas de una discoteca según los testigos porque el menor se negó a darles tabaco después de dos días en coma el chico murió finalmente ayer Reyes San Sebastián hay que Bernal

Voz 1600 02:46 bueno en sí llevaban coma profundo desde el viernes debatiéndose entre la vida y la muerte y ayer falleció a consecuencia de las importantes lesiones cerebrales que le ocasionó la paliza que le propinaron una discusión recordamos un paquete de tabaco a las puertas de una discoteca que acabó con el menor de diecisiete años en el suelo y siete jóvenes pateando en en la cabeza hoy está previsto que los siete declaren ante el juez también dos testigos de la agresión y que se lleve a cabo el visionado de las cámaras de seguridad de la zona que grabaron los hechos conmoción en San Sebastián por este suceso a través de las redes sociales se ha convocado

Voz 1727 03:14 esta tarde una concentración de repulsa frente al ayuno

Voz 5 03:16 viento

Voz 1 03:19 en la Cadena Ser

Voz 1727 03:28 las nueve y tres las ocho y tres en Canarias en Rosa Márquez buenos días

Voz 6 03:32 hola qué tal muy buenos días a todos hablemos de belleza busquemos la belleza muchos en la encuentran en una sonrisa otros encuadre en un objeto o un sonido capaces de producir ser sensorial intelectual lo espiritual por ejemplo este vinilo de aquel grupo de los ochenta que te sigue emocionando hoy puede estar en un exquisito plato hoy tener muchas y apetitosa formas todo el mundo puede ver la belleza pero nadie sabe realmente cómo definirla por la belleza puede ser ya que según insta ante una sensación como la que sientes después de hacer deporte o ese momento de tranquilidad en tu casa con tu libro mascarilla Il la ilusión de maquillar te para ir a esta cita tan esperada incluso podemos compartir belleza con un regalo realmente está en todas partes pero sabes donde puedes empezar a buscarla en la perfumería cosmética y para farmacia del Corte Inglés además sólo hasta el doce de mayo comprando dos Tomás productos tienes hasta un quince por ciento de descuento encuentra tu belleza en El Corte Inglés pediría áreas

Voz 5 04:36 en el capítulo

Voz 7 04:42 que este es el sentido de los a las elecciones

Voz 8 04:46 ha sido una estrella

Voz 5 04:50 la mala noticia hoy es que Sánchez de ingleses van a formar Gobierno la leyenda hemos hecho qué pasa

Voz 7 05:05 a felicitar a Pedro Sanz aceleró demasiado lo cual lo coloca efectivamente como en los pocos socialdemócratas vigorosos que cree en la lista no hay otros sonidos de los que las pierde con esta canción es el dos a la resistencia somos los resistentes

Voz 1727 05:51 los dirigentes del fracaso absoluto como es Pablo Casado muchas gracias

Voz 7 05:55 Albert Rivera yo soy un demócrata vamos a la farmacia vamos a poner a trabajar desde ahora paracetamol yo soy una persona que no elude las responsabilidades bueno reír sabes que soy especialista yo como siempre

Voz 8 06:23 hablar

Voz 1 06:24 como yo quiero Keith Phillips tomó por donde va hemos empatado prácticamente con el Partido Popular

Voz 7 06:35 los a poner a trabajar desde ahora de una manera mucho más dura y con mucho más trabajo

Voz 1 06:39 vamos a trabajar duro nos unimos les decimos a los de la derechista cobarde currar urracas

Voz 7 06:44 me toca trabajar mucho con mucha discreción que felicitaron al candidato del Partido Socialista Pedro Sánchez por el resultado

Voz 5 07:00 construir un gobierno de coalición de izquierda las preguntas a Pedro Sánchez Pedro Sánchez

Voz 1 07:06 oye mira que el rojo fue para poder Pepa Bueno

Voz 7 07:30 apetece un poco de música a esta mañana verdad el día

Voz 1727 07:33 después de las elecciones generales con José Antonio Zarzalejos Antón Losada Lola García para analizar el resultado de estos comicios fundamentales para nuestro país a las nueve y media se incorporan a nuestra mesa los corresponsales de la prensa del resto de Europa vamos descubriendo datos porque hay tal aluvión de información en una noche electoral como esta que a lo largo de las siguientes horas a a saber quién gana a quién pierde pues descubrimos datos como este que me atrae Aimar Bretos Podemos se queda sin senadores

Voz 0027 08:06 sí lo hemos mencionado ya en el boletín informativo de de las nueve Podemos obtuvo ocho senadores con su propia marca la confluencia Podemos Izquierda Unida Equo en en las generales de dos mil dieciséis cuatro con En Comú Podem tres con su confluencia valenciana Podemos Compromís y Esquerra Unida uno con su confluencia Galega con En Marea serían en total dieciséis ahora tiene cero estos son los elegidos en las urnas que hay que recordar que después posiblemente sí que obtenga dentro de un mes cuando se conformen los parlamentos autonómicos le correspondan determinado número de senadores por designación autonómica pero ahora mismo elegidos en las urnas cero

Voz 1727 08:43 pienso que le había ido mejor la marca Podemos que alguna de sus confluencias en los territorios donde han ido

Voz 0027 08:48 claramente por ejemplo en Valencia donde Compromís se queda con sólo un diputado cuando en las últimas elecciones obtuvo cuatro en Galicia En Marea después de

Voz 1727 08:57 disgregar ser de Podemos obtiene cero diputados Compromís por cierto es la única formación nacionalista que no crece en estas elecciones en las que ha crecido tanto nacionalismo periférico nueve nueve ocho y nueve en Canarias Carmen Calvo buenos días buenos días buenos días vicepresidenta en funciones del Gobierno diputada electa del PSOE por Madrid Enhorabuena no

Voz 11 09:16 muchas gracias ha sido una etapa con mucha pasión por este país y por nuestras ideas muy muy importante muy gratificante haberlo vivido

Voz 1727 09:28 valga buscar una mayoría para la investidura o un acuerdo de gobierno que dé estabilidad a toda la legislatura

Voz 11 09:35 vamos a hacer lo que hemos hecho que yo creo que hoy merece la pena un poco reflexión la política española ha cambiado mucho hay que respetar a todo el mundo hablar con todo el mundo e intentar que la cultura de colaborar sí habrá pases la política española la política española tiene demasiado vencedores y vencidos la democracia se abre paso cuando incluso con carácter y con talante democrático somos capaces de ceder todo un poco y que sobre todo tiene canas la elecciones obviamente Cuba cumpla más objetivo porque son los que hemos los que gana en este caso no es otro pero lo dijo el presidente y lo hemos demostrado durante estos diez meses la política española cambió tanto que nadie entiende lo que ha ocurrido en los últimos meses y en las semanas de campaña no la exclusión el exabrupto es que eso ya no existe no puede existir ahora mismo así que nosotros eso es lo que vamos a continuar haciendo lo dijo anoche el presidente

Voz 1727 10:40 seremos un Gobierno progresista

Voz 11 10:42 somos la izquierda de gobierno por eso desde hace mucho tiempo peleamos en el seno de nuestro partido por no cederle el espacio de la izquierda que nosotros ocupamos a otra izquierda que ya estaba peleamos mucho y muy duro desde hace tiempo porque la derecha no gobernara

Voz 1727 11:00 sé que lo va a querer herir ni un centímetro más allá de lo que ha ido el el presidente de gobierno en funciones pero yo le preguntaba si usted Carmen Calvo cree que es mejor para España buscar estabilidad para toda la legislatura que una mayoría de investidura con un gobierno de ciento veintitrés

Voz 11 11:15 sin duda es necesario encontrar cuatro años de de tranquilidad de sacar adelante de sostener el crecimiento de la economía española en el contexto europeo internacional con todo el panorama que tenemos delante y la actitud constante del presidente de los Estados Unidos que la crisis social también vaya remitiendo es decir la economía para para el desarrollo social de este país ese es el equilibrio que nosotros representamos y desde luego es bueno encontrar cuatro año en el que hagamos nuestro trabajo en el que este país refuerce la democracia porque sienta que la política sirve naturalmente siendo difícil estemos a la cabeza de los gobiernos y de los países que están reforzando la idea de Europa y el proyecto Europa esto muy importante también en este momento

Voz 1727 12:04 esa estabilidad la puede dar un gobierno en solitario con ciento veintitrés diputados

Voz 11 12:09 lo vamos a intentar lo vamos a intentar porque nosotros pensamos que estamos muy agradecido por muchas razones pero sobre todo porque creemos como partido y como Gobierno que muy corto plazo de tiempo la gente no ha entendido muy bien repito venimos de unas primarias donde hicimos a la derecha no se la puede sostener con esta sigla centenaria que somos el el socialismo que gobierna que le gusta gobernar para cambiar cosas segundo no le dejemos el espacio de la izquierda a quienes habían llegado a la política me refiero a Unidas Podemos íter cero gobernemos con ochenta y cuatro escaños derribando a la derecha con la Constitución en la mano para demostrar que la política tiene que servir a la realidad eso es tan importante lo que hemos hecho en tan poco tiempo y que se haya entendido que nosotros pensamos que el fin siempre que aprender variar fin eh

Voz 12 13:09 la autocrítica constante pero creemos que la fórmula también dijo usted en campaña que el PSOE no le tiene miedo a los cambios Pablo Iglesias dijo claramente aquí la entrevista en la SER

Voz 1727 13:18 sí volvió a repetir anoche que la fórmula para apoyar una investidura de Pedro Sánchez no expresamente no dijo no sólo apoyaremos pero que su fórmula es un gobierno de coalición si esa es la condición para que Sánchez sea investido el PSOE esa viene a negociar un gobierno de coalición

Voz 11 13:36 señora bueno quedan quedan muchos días ya Unidas Podemos le hemos visto ir avanzando también en la comprensión de lo que supone fíjese que anoche hablaba de discreción ya hemos visto como se pretendía en otros tiempo que incluso los la negociación en los acuerdos las reuniones no fueran con luz taquígrafos practicamente con los periodistas sentados a la misma mesa todos vamos haciendo camine todo vamos aprendiendo nosotros pensamos que tenemos un respaldo más que suficiente para ser el timón de este de este barco que tiene que seguir continuando su su rumbo no y a partir de ahí sabemos perfectamente que Unidas Podemos nos han ayudado mucho en estos diez meses que que no refuerzan como como gobierno progresista pero nosotros pensamos que podemos seguir avanzando en esta fórmula que hemos iniciado queremos que es una fórmula en la que hemos sacado las convalidaciones de nuestra norma con todos los grupos en la Cámara es que yo creo que la ultraderecha ha pegado un tiro en el pie porque ha venido a de montar una parte de la cultura de convivencia no digo ya sólo de Convivencia Cívica sino de convivencia política qué era eso de Pombo un cordón sanitario a los socialdemócratas españoles qué era eso de España somos nosotros la vamos

Voz 1727 15:00 Alvar vamos a reconquistar Piqué que cuarenta años de democracia yo creo que hay un ancla

Voz 11 15:05 de muy profundas que nosotros la queremos seguir explorando

Voz 1727 15:08 en el hipotético caso de que Rivera diera un giro de ciento ochenta grados y les ofreciera su apoyo o abstención que haría el PSOE

Voz 11 15:16 pues si es que Rivera tiene que ser constitucionalista hasta el final cumpliendo todas las normas como es lógico hay una que le obliga con sus resultados electorales a no ser el líder de la oposición que eso está en manos del Partido Popular porque los votos se transforman en escaños con arreglo a nuestra Constitución así que Rivera está colocado en el sitio que lo han colocado a votos si sus escaño Yell tendrá que saber si a partir de ahora la posición la gira o no la gira pero yo escucho a esta mañana temprano a líder aquí en la en la comunidad autónoma en Madrid diciendo que no que no que con el PSOE a ningún sitio

Voz 13 16:02 no sé si es una estrategia porque tenemos

Voz 11 16:04 unas elecciones el día veintiséis de mayo pero es muy difícil de entender lo que he hecho todo este tiempo ciudadano mire el Partido Popular no ha sabido estar en su posición de defensa democrática de lo que ellos siempre han representado que han sido la derecha en democracia Ciudadanos perdió el centro y esas radicalizó la política española nosotros le hemos puesto equilibrio a la política española como socialdemócrata ellos no han hecho sus tareas tiene en mi opinión con todo el respeto debido y por supuesto a los votos que representan hacer hay una reflexión

Voz 1727 16:38 dos preguntas muy concretas las negociaciones para formar gobierno para iniciar la legislatura para ese pacto de estabilidad del que hablaba se iniciarán ya todo se pospone a después del veintiséis de mayo

Voz 11 16:52 estamos practicamente para inaugurar una campaña dentro de unos días yo creo que afortunadamente el sistema lo permite dos cosas al mismo tiempo hay más de dos una en funciones hay muchas cosas que no se cómo el lógico pero podemos seguir manteniendo el día a día el rumbo de la Administración General del Estado y de las decisiones que haya que tomar estamos otra vez en campaña yo creo que todo el mundo va a querer terminar su campaña ayudar a su compañero a nuestro candidato y eso no va a impedir obviamente que vayamos viendo cada uno lo que también tenemos ahora qué hacer yo creo que las unas también tienen que significar obligatoriamente los son un punto de de de hacer mucho y todo lo que te han dicho los ciudadanos me lo pregunta usted la pregunta anterior hay algunos que tiene ahora que pensar mucho nosotros también nosotros también porque nosotros venimos también de un tiempo donde repito unas primarias no llevaron a colocar una posición que ahora se ha visto que era la posición correcta para este partido centenario

Voz 14 17:56 pero todo el mundo tiene ahora que reflexiona la veo reivindicarlo el PSOE de Pedro Sánchez se totalmente totalmente porque además es el partido que ha

Voz 11 18:05 sí de lado que el feminismo que las reivindicaciones de más de la mitad de la población Fort formaban parte el socialismo del siglo XXI y esto ha sido muy importante ir mire señora bueno el feminismo no son solamente las cosas que no quedan por alcanzar la igualdad material es también transformar la manera de hacer política las mujeres no vamos a venir a la política la que venimos en el campo progresista defendiendo el feminismo es sólo para la reivindicación

Voz 1727 18:32 a concretas también nos interesa cambiar la forma por eso

Voz 11 18:35 digo que hacen falta esta semana también para pensar

Voz 1727 18:37 por eso la vimos ayer luciendo la camiseta en la que ponía si soy feminista

Voz 14 18:41 la absolutamente Etxea regalaron es suya en mía las tenía ya archivadas es obvio que

Voz 11 18:49 mhm la quise poner porque yo creo que las mujeres de este país son una parte brillante de la democracia española las mujeres progresista las mujeres en general de este país que están peleando también por sus posiciones en la política y por la reivindicación de la igualdad que real que tiene

Voz 1727 19:06 que hacer real térmica enhorabuena de nuevo a descansar si es que pueden seguimos hablando buenos días muchas gracias

Voz 11 19:14 días a todos

Voz 15 19:15 sí sí

Voz 5 19:22 hoy por hoy a través de nuestro contestador automático

Voz 7 19:26 la marca el treinta y cinco veintidós

Voz 16 19:30 seis sesenta y cuéntanos lo que quieras

Voz 17 19:39 la Cadena SER presente

Voz 1727 19:41 escucha

Voz 18 19:46 los niños crecen excepto uno no tener dining Xavier que van a crecer Wendy lo suyo

Voz 16 19:51 porque en la siguiente manera cuando tenía dos años estaba jugando en un jardín arrancó una flor más y corrió hasta su madre Connie supongo que debía estar encantado

Voz 6 20:04 ya que la señora Darling se llevó la mano al corazón y exclamó

Voz 1727 20:10 por qué no podrás quedarte así para siempre

Voz 6 20:13 lo hablaron más del asunto

Voz 16 20:15 pero desde entonces Wendy supo que tenía que crecer siempre se sabe eso a partir de los dos años los dos

Voz 7 20:24 en el principio

Voz 5 20:26 Peter Pan James Barrie mil novecientos once

Voz 7 20:32 el plan de cuando los primeros no es una prioridad

Voz 5 20:38 esta semana estuvo rodando mis últimas escenas de Cuéntame aquí horas colgado esto me debían ser las tres menos cuarto menos cuarto y hay poco más que las mejores respuestas

Voz 7 20:49 están en la segundas pregunta segunda una luna pero profe tú crees que algún día íbamos a mejorar para mí esa es la respuesta muy profesora tengo que creerlo La Ventana séptima temporada con cara

Voz 19 21:11 cuentas con las

Voz 1727 21:15 lo que pasa

Voz 20 21:17 el

Voz 19 21:24 bueno a las no

Voz 1727 21:27 soy veintiún minutos de la mañana ocho y veintiuno en Canarias le preguntábamos a la vicepresidenta en funciones y decía claramente que la primera opción Zarzalejos va a ser intentar un gobierno en solitario

Voz 21 21:39 yo venía insistiendo un poco en esto desde esta mañana ayer por la noche incluso lo escrito en El Confidencial a mi me parece que si con ochenta cuatro escaños han podido hacer lo que han podido hacer están persuadidos de concierto XXIII podrán hacerlo más por otra parte Iglesias está en posición de exigir pero Iglesias está a ochenta diputados del Partido Socialista y a lo mejor sí es imprescindible pero no hay forma hay muchas formas de ser imprescindible no necesariamente con ministerios

Voz 0199 22:11 que no se puede comparar la situación entero con la actual es decir a una situación excepcional era un apoyo para acabar la legislatura para convocarla

Voz 1727 22:20 practicamente

Voz 0199 22:21 elecciones ahora estamos hablando de pactar cuatro años de gobierno el PSOE lógicamente va a intentar gobernar en solitario pero es una decisión que como todo como sucede en estos escenarios políticos ya no depende

Voz 1727 22:34 yo siempre él mide uno claro Lola enseguida te doy la palabra pero tengo que saludar a José Manuel Villegas buenos días

Voz 11 22:40 sí

Voz 1727 22:40 igual que tener un político en la mañana siguiente de las elecciones es una excepción casi secretario general de Ciudadanos tengo que darle la enhorabuena por el resultado de su partido

Voz 13 22:50 hombre nosotros como primer objetivo de hacer elecciones a desalojar Sánchez de la Moncloa y no ha sido posible con lo cual hay que reconocer que democráticamente pues no hemos cumplido con el con el primer objetivo que teníamos el estas elecciones porque los españoles aunque dado algo diferente ya lo han hecho ahora a parte equipación altísima de lo que tenemos que felicitarnos luego como partido pues efectivamente hemos tenido crecimientos pasado de treinta y dos a cincuenta y siete diputados significa pues aproximadamente setenta por ciento de crecimiento y en ese sentido pues podemos sentirnos satisfechos de absoluto a particular de Ciudadanos insisto el objetivo era un nuevo gobierno en España y eso no se nuestra producción

Voz 1727 23:37 me gustaría conocer su reflexión sobre el hecho de que los españoles hayan votado mayoritariamente a un político y un partido que ustedes situaban fuera de la Constitución en campaña

Voz 13 23:47 bueno vamos a analizarlo pero el hecho está está claro que tiene una mayoría más todo la que tenía y que va a poder gobernar con Podemos y oyendo electos ahora ya veremos si con dentro con Podemos fuera y los españoles para nosotros pues nos han mandado a la a la cohesión otros como pan pido que creo que con con humildad ahí como decía hemos hecho y hemos cumplido hemos hecho los deberes hemos tenido ese crecimiento exponencial pero bueno el hundimiento del cincuenta por ciento de sus diputados pues hacen posible un gobierno alternativo antes

Voz 1727 24:29 creen que la estrategia que igualó prácticamente los discursos del TPI de ustedes en campaña en materia territorial particularmente esa estrategia les ha impedido a ustedes crecer y ha hundido al Partido Popular puesto que la opción ganadora está en las antípodas de de de ese concepto de España

Voz 13 24:48 bueno nuestra estrategia nuestra campaña de decirle

Voz 22 24:52 frente a los españoles que íbamos a hacer con su voto al día siguiente de las elecciones y además yo creo que es una campaña propositiva en la que hemos puesto encima de la mesa sí pues muchas medidas no medidas para apoyar al mundo rural medidas para apoyar a los autónomos medidas para apoyar a la mujer medidas para reactivar la economía estamos por encima de un montón de bebidas que nos han permitido tener resultado de crecer no perecer de una forma como digo importante pasando de cincuenta y siete escaños está que no ha sido suficiente para la cocido objetivo de desalojar a Sánchez pero yo creo que otros tendrán que hacer un análisis pues más críticos no de que ha pasado con sus sí que ha pasado el resultado electoral que Ciudadanos nosotros bueno pues haremos lo que nos han indicado los españoles que es estar en la oposición intentará liderar la oposición al Gobierno de de pues ya de por sí

Voz 13 25:50 por podemos y seguiremos trabajando ahí para defender

Voz 22 25:53 nuestras propuestas y para defender los intereses de los españoles

Voz 1727 25:56 en ningún caso se plantea la posibilidad de intentar negociar con Sánchez o abstenerse para que sea presidente del Gobierno no

Voz 22 26:06 ya es a gobernar con el apoyo de Podemos para la discusión es si con un gobierno de coalición no con un gobierno monocolor con apoyos externos Si nos parece lógico es lo que se defendió dice planteo durante la campaña electoral dijimos durante la campaña electoral que estaría en la oposición y ahí vamos a estar vigilando a este Gobierno haciendo una posición dura pero también una oposición constructiva intentando pues favorecer ya ya puede esa acuerdos pactos de Estado en aquellas políticas que así se necesita no lo Pahissa

Voz 1727 26:42 cuando dice usted que van a liderar la oposición dan por liquidado a Pablo Casado en el PP porque tiene más escaños que ustedes

Voz 22 26:49 cuando tenía ciento XXXII es misma es decir nosotros teníamos retiró pues ya practicamente de hecho el líder de la oposición era el que era el que hacía la oposición a la a Pedro Sánchez con lo cual ahora prácticamente hemos les hemos empatado calles han bajado un cincuenta por ciento cincuenta por ciento menos de escaños nosotros tenemos un ochenta por ciento más de seis años porque teníamos pues vamos a estar ahí haciendo esa oposición vi yo creo que lo vamos a a lidera desde el principio

Voz 13 27:19 pero bueno ya veremos eliminamos

Voz 1727 27:22 usted que suele ser muy reflexivo se les fue la mano con la caricatura de un presidente traidor a la patria al que había que desalojar antes de que llegaran las diez plagas a ese presunto traidor a la patria lo han votado los españoles mayoritariamente ayer

Voz 22 27:36 bueno yo no fue utilizado ninguno de esos términos de plagas es verdad que veíamos que había que desalojar a Sánchez dieron la lo que creíamos que era una prioridad para este país pero los españoles han votado Massa han votado lo ha ganado las elecciones hay que felicitarle si nosotros vamos a ir a la oposición y desde esa oposición vamos a intentar seguir sirviendo a España y a los intereses generales de los de los españoles pues como hemos hecho este siempre lo mejor que que que sabemos insisto con la oposición que va a ser el vigilante qué va a ser dura pero que también desde el conocimiento de que es importante que en España haya pactos de Estado determinadas políticas por lo tanto también una oposición constructiva en ese sentido

Voz 1727 28:27 José Manuel Villegas secretario general de Ciudadanos gracias por estar en la SER buenos días y a descansar venga muchas pero bueno no se mueve Lola García de la posición de de vamos a a liderar además la la oposición en el Congreso Sánchez que gobierna con Podemos no

Voz 24 28:44 bueno es que además estas entrevistas ha dejado muy claro el panorama no está claro que que desde el PSOE se va a intentar gobernar en solitario al menos de momento supongo que hasta después de las municipales y autonómicas esa posición no se va a mover está claro que Ciudadanos no piensa tender la mano a a Pedro Sánchez por tanto creo que el panorama pues se clara bastante no

Voz 0199 29:06 hay un dato interesante que es que si no me fallan los cálculos el nuevo Parlamento tiene que constituirse

Voz 25 29:12 prácticamente me cada día veintidós antes que hay ahí ya hay que tomar decisión si hay que tomar ya hay que votar a la presidencia de la presidencia bueno pero no creo que se vayan a ya pero es que nos hace ya pero no son decisiones de trámite

Voz 26 29:28 no no no no no

Voz 0199 29:30 era aplazar la votación la la mesa no es vamos a hacerlo

Voz 1727 29:34 la cuestión es que han quedado muchas cosas claras esta mañana para ser tan temprano eh nada menos que el líder no ha dicho que quieren gobernar en solitario normalmente suele

Voz 25 29:44 a más más antiguas no digo al día siguiente al inicio de una negociación bueno bueno bueno bueno

Voz 21 29:52 sí pero salir de máximos para luego ir justamente a lo contrario yo creo que es más creído más ya lo veremos yo podría haber dejado todo abierto eh

Voz 24 30:03 tanto pero sí que es verdad que la constitución de la mesa la latitud que se tenga acierto la dan los también es indicativa porque oye son cuatro años lo que vienen por delante es posible que empecemos en en una dinámica de gobierno solitario vi a lo mejor a mitad de la legislatura pueda cambiar

Voz 0199 30:20 que se entradas hay en qué posiciones al representantes del nacionalismo tanto catalán como vasco como es el reparto entre Unidos Podemos y el Partido Socialista que es el reserva a los partidos de la de la no se dio porque no olvidemos Villegas considera que Rivera ya era líder de la oposición en la anterior legislatura pero los números son los que son en este momento el líder de la oposición es el Partido Popular cierto es para que nos demos una idea hasta qué punto el resultado es más claro de lo que parece que el Partido Socialista casi le dobla en escaños al primer partido de la oposición por eso precisamente porque yo creo que

Voz 1727 30:57 las estrategias de Ciudadanos ciudadanos del Partido Popular están llamadas a Verger

Voz 21 31:02 no concurrir creo eh Pedro Sánchez lo que ha determinado es no atarse las manos con una respuesta que le cierre la puerta de de de Ciudadanos ni tampoco la de Unidos Podemos es decir tiene un comodín y ese comodín puede utilizarlo quizás no ahora pero dentro de un año porque yo insisto no veo que haya concurrencia de líneas de ciudadanía

Voz 1727 31:29 y el PP a medio plazo ayer se ejercerá a Pedro Sánchez el liderazgo porque cuando un lider ejerce de tal lo hace especialmente frente a quiénes de los suyos le han apoyado lo están jaleando y acaba de ganar unas elecciones le gritaban en Ferraz

Voz 27 31:50 les llevó la corriente contraria de la contraria a los que gritaban esto

Voz 28 32:01 como ellos cordón

Voz 23 32:09 con Rivera no le decían

Voz 1727 32:11 dice ojo nosotros no podemos cordones sanitarios podía haberse con granjeado ven con la militancia también una cosa más ambigua en los debates cuando fue también interrogado porque Iglesias reiteradamente sobre este punto no contestó pero es durante la campaña en una hipótesis ayer ya se enfrentaba a la realidad con los suyos gritando en la calle con Rivera no no es eso es

Voz 0199 32:29 las que ejercer el dinero Rivera es difícil explica amparado pero para Pedro Sánchez explicar un pacto con el que hasta hace nada decía que echarlo era una emergencia nacional también mantener tiene tiene sus Mary cosas hemos visto antes no

Voz 1727 32:43 treinta y tres en Canarias y veremos si veremos

Voz 6 32:50 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus gastos registro pero si buscas hipoteca te viene aún mejor conocer la de un banco que no te cobran y gastos Nico

Voz 5 32:59 que elija bien hipotecas naranja de ING ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación Si firmas con nosotros pero Comisiones y el precio que buscas encuentra las en punto es

Voz 29 33:11 es igual no te has planteado cambiar la tele

Voz 6 33:13 así con los tecnoprecios del Corte Inglés tienes hasta un treinta por ciento de descuento en televisores de cuarenta y nueve pulgadas o más igual hasta te lo piensas como un el de cincuenta y cinco pulgadas 4k que se queda en seiscientos noventa y nueve euros con envío y retirada del viejo aparato gratis

Voz 5 33:27 seguro incluido y financiación Patti mide lo piense sólo con los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés Lolo donde en el cuello tengo radios a Lille crema anti inflamatoria con efecto calor radios a radios a Lille de laboratorios Viñas lía las instrucciones de este medicamento y consulte afirma

Voz 30 33:46 el Ártico Cruces nunca se oye la alarme que tienes en el bar es la de Securitas Direct sé qué tal estoy pensando en ponerle una mi casa

Voz 6 33:53 ponte lo ni te lo pienses por lo que cuesta hubieras la tranquilidad que te da a mí en el bar mía habitado por robos en mi casa la ponemos todas las noches dormimos mucho más tranquilos

Voz 7 34:02 en Securitas Direct protegemos lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece digo calculan una INEM Securitas Direct punto recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 31 34:13 cinco días y Santander de invitan al debate el Brexit y sus consecuencias el lunes seis de mayo en Madrid un proyecto de Foro Futuro el observatorio de tendencias económicas de cinco días Santander informa TI solicita tu invitación El Foro futuro punto El País punto com

Voz 30 34:34 en Cepsa todo lo que hacemos lo hacemos Portillo Ortí convertimos en invierno en verano con nuestro Gas Natural Ortí transformamos la noche en día con nuestra electricidad Portillo hacemos mucho más cada día en Cepsa ponemos nuestra mejor energía en

Voz 27 34:51 sí

Voz 30 34:52 más eficiente

Voz 32 34:55 qué tienen en común países como China Tailandia

Voz 33 34:58 a Canadá Costa Rica Perú Italia bien

Voz 32 35:01 la o Budapest pues que puedes hacer un circuito por cualquiera de ellos con Viajes El Corte Inglés vuelve el mes del circuito de Viajes El Corte Inglés con más de mil quinientos circuitos por todo el mundo elige ya el tuyo ir reserva por sólo sesenta euros por persona hasta un doce por ciento de descuento pago en seis meses además si encuentras un precio mejor de lo igualado sin ven al mes del circuito de Viajes El Corte Inglés date una vuelta por el mundo financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a aprobación consulta condiciones

Voz 34 35:30 estarán todos tenemos un jefe todos hemos pedido en préstamo alguna vez por eso todos entendemos a Freddy en esta colecciona con El País y los cuarenta Classic la discografía completa hay cinco directivos de una banda tan grande que ni siquiera hemos tenido que mencionar su nombre este fin de semana segunda entrega

Voz 5 35:50 incluyendo por mueve con noventa y cinco euros con el país ya a la venta en tu quiosco en número uno

Voz 30 35:55 lo mejor dilas mejores marcas Icon un setenta por ciento en la segunda mitad de más de mil artículos sólo lo encontrarás en Hipercor supermercado El Corte Inglés

Voz 6 36:04 como los españoles y esto dota Activity extra comprando dos la segunda

Voz 1727 36:08 al esto no a6 con setenta y cinco euros con un setenta por ciento de descuento en Hipercor tiene el supermercado el Corte Inglés precios válidos en Península y Baleares hemos invitado naturalmente a todos los políticos de todos los partidos esta mañana pero ya les digo qué es más fácil que se nos pongan a aquellos a los que les ha ido bien o que pueden justificar su resultado que los que tienen que reflexionar en el día siguiente por ejemplo con Cuní en La Ser en Cataluña estado esta mañana Gabriel Rufián Esquerra Republicana ha tenido un magnífico resultado él es ya diputado electo le han preguntado claro cuáles serían sus condiciones para apoyar una investidura de Pedro Sánchez

Voz 0931 37:08 otra pregunta en los tanques y creo que la pregunta no es tanto a Esquerra con una Pedro Sánchez sino que era Sánchez con Esquerra con Cataluña lo único que queremos es volver a los días en los que se hablaba de diálogo y negociación me parece que es una gran noticia que se vuelva a hablar de ello nosotros lo único que pedimos es la mesa de diálogo donde se aglutinan todas las sensibilidades políticas de Cataluña Junqueras fue muy claro durante la campaña no seremos responsables de la llegada del fascismo La Moncloa pero tampoco daremos un cheque en blanco a Sánchez peros

Voz 16 37:36 Lola García te suena muy nuevo no me suena muy nuevo no

Voz 24 37:39 absoluto bueno fue siempre con con ese esa confusión no de si de del de lo del cheque en blanco pero yo creo que es evidente que no vayan a votar con la derecha lo van a votar que no y con la abstención ya sería suficiente por tanto yo creo que eso es una dura la tiene garantizada Pedro Sánchez por de

Voz 1727 37:55 la segunda ha vuelto sin duda no creo que eso es una de las

Voz 0199 37:58 claro es que sale de esa bueno si acaso nacionalismos curso que hemos asistido otra eterna batalla del de la lucha por el espacio tanto en Euskadi como en el resultado vuelva a ser ambiguo los cuatro pueden decir que han obtenido un buen resultado incluso yo en Cataluña que ha superado claramente al Barça

Voz 21 38:16 toros recuerda lo que el viernes en este estudio nos dijo San uno los independentistas no son de fiar dos No quiero que la gobernó

Voz 1727 38:27 habilidad en la legislatura desgrana en ellos la estabilidad de España no puede depender de los independentistas dijo Sánchez el candidato a la reelección sumamos voces hasta ahora ha lamentado hoy por hoy la voz ya I'll Trévelez analista del Guardian una voz conocida de esta casa muy buenos días días la voz de Cecil Thibault que es la corresponsal del diario francés Le secó muy buenos días buenas y Francesco olivo el enviado especial de la estampa que no va a pedir la fijeza en la SER qué tal buenos días decía ahora hay que llevaba varios días ayudándonos a entender cómo nos ven desde Italia me interesa mucho saber ya es que te han pedido aquí sobre

Voz 29 39:06 qué asunto as

Voz 1727 39:08 analizado la realidad española en las últimas horas porque nosotros tenemos el foco puesto en Cataluña ya vemos en la formación del Gobierno lo que leemos en la prensa internacional básicamente tiene que ver con Vox la entrada de la extrema derecha en el Congreso por primera vez desde la muerte de Franco

Voz 35 39:25 bueno si el tema de boxes es muy importante el ver que al final tan solo digo tan sólo que que saque un diez once por cien si lo comparamos con partidos parecidos en el resto de Europa tampoco es tanto lo que sí podemos hacer es la suma de digamos de todos los partidos a mí no me gusta decir antisistema ante Status Quo OO Si sumamos a Vox y Podemos separatistas etcétera pues sí que llegamos a un porcentaje importante de españoles que no están contentos con el status quo de cómo está la e incluso estructurado el el el país pero para mí al final lo más importante ha sido una persona es la figura de Pedro Sánchez no

Voz 36 40:16 eh

Voz 35 40:19 hemos visto cómo ha podido sobrevivir a su propio partido que no es todo el que gana Gonzales India al diario El País sí a la federación andaluza en una batalla interna está como entrenado para cualquier situación hay yo no lo que veo más que nada es el sugiero la pared él aparecer ahora a un nuevo líder

Voz 1727 40:48 en España estos años me basado sólo desde que ganara las primarias Pedro Sánchez se pasa o dos años

Voz 35 40:55 sólo han pasado ya han pasado muchas cosas no hay a final el voto no es tan distinto si sumamos derecha izquierda seis son el cuarenta y dos por cien en cada bloque no y eso también es importante

Voz 1727 41:08 dos años desde el triunfo en las primarias de Pedro Sánchez y escuchábamos a Carmen Calvo esa reivindicación e del PSOE Pedro Sánchez no sólo del PSOE de ciento cuarenta años el PSOE de toda la vida sino el PSOE de Pedro Sánchez de Marie Le Pen hasta ahora mismo más calurosas felicitaciones a Santiago Abascal y a su joven y vigoroso partido Vox por su entrada fulgurante en el Parlamento las el naciones necesitan defensores entusiastas Cecil Thibault

Voz 29 41:38 sí efectivamente en Francia estamos mirando con mucha atención el fenómeno Vox por qué no se nos recuerda mucho la manera de subir el Frente Nacional efectivamente a pesar de todos los rumores de los últimos días Vox a Tribune

Voz 37 41:54 el resultado más o menos contenido

Voz 29 41:56 no hubo o este este enorme terremotos que algunos prometían pero si se recuerda bien cómo nacional el Frente Nacional entró con diez coma cinco por ciento Un en el mil novecientos ochenta y cuatro en las europeas yeso es el la el

Voz 0027 42:16 tan pronto en en Francia

Voz 1727 42:18 esto estaba diciendo José Antonio Zarzalejos desde las ocho de la mañana los decía os veo relajados con el resultado de Vox que ha obtenido el diez por ciento así empezaron en otros países

Voz 21 42:29 sí es verdad siempre he empezado discretamente incluso en algunos países

Voz 1727 42:33 es federales Solbes centralizados en las cámaras regionales

Voz 29 42:37 por lo tanto ojo que estos inicios

Voz 1727 42:40 son muy parecidos a los de otras extremas derechas europeas y salvando todas las distancias en Italia gobierna

Voz 38 42:46 claro galenos sin un año han pasado del diecisiete por ciento de la Lega hace un año al las treinta hay pico de que le dan los las encuestas no entonces bueno eso son cosas líquidas notorio en Europa hay eh bueno y claro que que que yo creo que además Vox se sentará de manera muy muy cómoda en el Congreso desde la oposición

Voz 21 43:17 yo con una derecha muy débil

Voz 38 43:19 derecha acaba siga muy débil con un Gobierno males serán altera tendrán un protagonismo que ya veo numeritos de ahí cosas no en el Congreso la la la censo yo creo que que puede ser una un solo sólo una nueva primera fase

Voz 1727 43:40 hay una reflexión de fondo que sobrevuela estas últimas horas lo que pasa que el resultado electoral las sumas las restas los

Voz 29 43:47 el liderazgos truncados lo ocupan todo pero

Voz 1727 43:49 efectivamente enlazando con lo que decía ya es hay una una pulsión en todas las sociedades occidentales de que en fin la forma de hacer política la de Grecia liberal tiene que renovarse esto hay esa pulsión está aquí está aquí de manera sistemática se llama en las urnas a los ciudadanos para sostener sostener las democracias liberales porque son las que nos han dado los periodos no de de de bienestar y de reparto equitativo de la riqueza el que podemos presentar en sociedad no de la humanidad en no Jorge pero luego hay que hacer políticas que estén a la altura de esa respuesta que las sociedades porque lo contrario lo que se alimenta es la antipolítica de nuevo ella pensaba si después de esta movilización extraordinaria de los españoles porque ha sido extraordinaria la movilización de las políticas los gobiernos la respuesta que de la política no está a la altura de esta movilización entonces sí que corremos riesgo de que dentro de cuatro años tres o lo que dure la legislatura los antipolítica sigan creciendo si se llama a la responsabilidad y la participación ciudadana luego todos los miedos del mundo delante de la creatividad político de las soluciones alternativas a lo de siempre cuando está claro que lo de siempre ha dejado de funcionar

Voz 35 45:06 es que aquí el para mí un problema mayor en España primero de reconocer que también la participación en España es siempre muy por encima de otros de otros países en este caso mucho más no está impresiona fuera lo que pasa es que veo mal resuelto ciertas cosas que están e incluso mal resueltos en la Constitución no como el tema plurinacional Estado nación con esa ambigüedad que está en la Constitución de nacionalidades que no son naciones y nacionalidades etcétera etcétera no entonces

Voz 37 45:43 eh hay una tensión permanente hay que yo

Voz 35 45:47 la verdad es que no veo nunca una salida

Voz 0199 45:50 es que sólo se una tensión eso es este países así si ya no se resuelve con una cosa si este país eso asistió una de las cosas que a más claras que arrojan los resultados de ayer es que no se puede gobernar España si los nacionalistas no se puede gobernar España contra los nacionalistas y uno de los catástrofes que recoge la derecha ayer es que se convierte en la cuarta quinta cojas a unos el PP da igual sólo la cuarta quinta fuerza política en Catalunya en Euskadi no se puede gobernar España siendo la cuarta o quinta fuerza en Cataluña en Euskadi

Voz 29 46:22 sí sí pero yo creo que no hay que enterarnos Vox realmente yo vuelvo a la cosa porque si si hemos visto un poco cómo funcionaban los a los mitin estos últimos días era hablaban en el barrio de Salamanca vamos a decía habla van a una a una el lector que está muy tipificado físicamente sociológicamente pero tantos como parecía exactamente

Voz 1727 46:47 la más normal el número e efectivamente

Voz 29 46:49 ya mucho fervor había mucho había mucha pasión pero el tema es el día que pasa a los barrios obreros es lo que hemos visto nosotros por eso hay que hacer política para esta gente hay que hablar a los olvidados de la globalización hay que realmente al saber que el patio nacional el Frente Nacional ha ha ha tomado la el sitio del Partido Comunista en nosotros en las variadas en Francia ya es algo impresionante los sindicalistas están totalmente no no saben cómo reaccionar algunos han abrazado también la causa nacional cómo se llama pero realmente yo creo que Vox es todavía muy verde el el el discurso que tiene es muy corto bucle sobre el tema de la unidad de la final España ay ay ay

Voz 1727 47:43 unanimidad en el diagnóstico hasta el Fondo Monetario Internacional dice que hay que combatir la desigualdad que ponen en riesgo la democracia pero a la hora de la verdad a la hora de enfrentar las políticas que realmente vacunación contra el crecimiento de los nacional populismos pues llegan los ataques este nervio el el defensa década la defensa de cada parcela de poder o de intereses y así seguimos poniendo en riesgo la democracia liberal de elección en elección Francesco

Voz 38 48:08 vamos a ver que qué va a pasar con las europeas no dentro de menos de un mes donde donde sí que lo Partido Comunista pueden subir no aquí probablemente no pero sí que es verdad que en Italia hay en Francia hay en el norte de Europa esto puede cambiar la la geografía del Parlamento Europeo y quizás de la Comisión

Voz 1727 48:32 mire qué oportuno Antonio Guerra Mendi presidente de la patronal española CEOE muy buenos días

Voz 0219 48:36 buenos días Pepa antes de nada

Voz 1727 48:39 su impresión su análisis del resultado electoral

Voz 0219 48:42 bueno nosotros estamos estudiando un poco las cosas no bueno lo primero que a mí me gustaría es lógicamente felicitarse cómo voy a esta mañana al presidente del Gobierno y al Partido Socialista porque buenos clarísimo su su victoria no yo creo que que bueno que nosotros lo lo lo venimos diciendo yo vengo diciéndolo debido hace varios meses del último mes no es que nosotros siempre y cuando todo esto funcione desde la moderación

Voz 13 49:07 on que dé estabilidad al país pues nosotros

Voz 0219 49:10 no sé muy satisfechos en trabajar pues con lo que los españoles han decidido y en este caso pues bueno pues hay hay muchas posibilidades y entre otras pues también se puede dar esa ese ese espacio de moderación estabilidad que lo pueda al centro derecha ciento este caso de centro izquierda que podía funcionar y y que y que bueno pues ahí ahí estaremos en ese sentido no pero bueno todavía es pronto pero que si pensamos es que bueno pues creo que ahora estabais comentando que hay un elemento también muy importante para nosotros nos importa que si Europa que tenemos dentro de pocos días también otras

Voz 7 49:45 ese es donde realmente

Voz 0219 49:48 el guión donde realmente pues yo creo que todo lo que sea el espacio donde España tiene estar presente donde nos jugamos muchísimo pues también lógicamente es muy importante

Voz 1727 49:56 señor Gara aprendí una pregunta muy concreta el Gobierno Nos ha dicho Carmen Calvo comienzo de esta ahora de radio va a intentar hacerlo en solitario va a intentar formar un gobierno en solitario tiene ciento veintitrés escaños de de trescientos cincuenta España necesita estabilidad lo decimos todos usted cree que debería buscar un gobierno de coalición con Unidas Podemos que se ha ofrecido

Voz 0219 50:15 bueno yo creo que el Gobierno hasta gobernando durante prácticamente el último año creo que era con ochenta y cinco por tanto ha con ciento veintiséis yo creo que va a estar más tranquilo yo creo haber se puede dar la posibilidad Si un gobierno monocolor nosotros no lo veríamos no lo veríamos mal es decir porque lógicamente va a poder jugar pues

Voz 3 50:35 las mayorías con unos pactos en cada situación

Voz 0219 50:37 de dónde puede puede mover sino trabajar de una manera más tranquila dentro de lo que es el espacio de del propio Partido Socialista que que teniendo que que casar mañana con nadie por tanto bueno pues es una es una posibilidad que está ahí y que lógicamente que puede que puede también funciona

Voz 1727 50:56 quién le pareció lo que ha ocurrido en la derecha señor Gabilán ir bueno

Voz 0219 50:59 pues la está claro que la fragmentación provoca estas cosas y luego yo creo que hay otro elemento que nosotros lo hemos planteado siempre es decir a nosotros los extremos no nos gustan los este mismo no nos gustan pensamos que somos un país de futuro estamos en el siglo XXI y sinceramente pues no se volver a mensajes de de principios del XX diecinueve en ningún caso nos gusta de de ninguno de los aspectos creo que tenemos que que trabajar en ese futuro de de España y de todos y para todos por tanto bueno pues es lógico que estas cosas Fanny pase nada

Voz 1727 51:34 la patronal está dispuesta a pactar políticas sociales que vacunen a los perdedores de la crisis de la tentación de acudir a mensajes fáciles de los extremistas

Voz 0219 51:44 nosotros siempre bueno y eso bien lo conoce el Gobierno viene conoce mi buena amiga también estaba le dio que que estamos siempre ahí estamos en las mesas Iggy hablamos hace poco hemos apoyado esa medida por ejemplo esas ayudas de esos y eso es de cincuenta y dos años lo que sí planteamos siempre es cómo se hacen a quién a quién tienen que ir dirigidas pero lógicamente como no podía ser de otra manera nosotros también estamos siempre presente y lógicamente nos preocupa también bueno pues que haya una cohesión social en este país que es clave también para que el futuro económico funcione

Voz 1727 52:21 Antonio Garmendia presidente de la patronal española gracias por estar en la SER buenos días muchísimas gracias a vosotros

Voz 16 52:31 perdón me hubiese día uno que está aparcado fuera es tuyo pero podría serlo

Voz 39 52:35 que tienes un BMW Serie uno M Sport desde sólo veintidós mil ochocientos euros con un gran equipamiento y mantenimiento incluido financiando con BMW Bank hasta el treinta de junio BMW Serie uno en Sport descubre lo en la red de concesionarios BMW o en Denia v punto Ace te gusta conducir

Voz 5 52:51 a mis espaldas no acabamos de empezar la mudanza dolor de espalda radios Lille crema ante inflamatoria con efecto calor radios salir radios a Lille de laboratorios viñas las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico

Voz 7 53:08 habéis de nuestro correo electrónico cuéntanos lo que quieras en nuestra dirección Hoy por Hoy arroba Cadena Ser punto com Dani Rovira muy buenos días qué tal buenos días

Voz 40 53:23 en esta carrera pues una actores aquí aprenden a caballo cine hay cosas que bueno que pueden ser útiles sonó en tu vida pero bueno pero con Rico tiro directo vírico atraque hoy domingo a veces se el con el canuto de un boli meterte la garganta citado por eso te puede la barbilla eh yo llevan camión se desanimen déjame alejado

Voz 16 53:51 hoy por hoy con Pepa Bueno y Toni Garrido síguenos también el hoy con el punto es Cadena SER

Voz 33 53:58 la política es algo muy serio la Junta Electoral prohibió que los medios públicos que utilizaran