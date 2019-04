Hoy por Hoy (29/04/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1995 00:00 son las once las diez en Canarias de esta mañana de lunes ya saben ustedes con Antonio Martín han tenido muy buenos días

Voz 2 00:12 buenos días Toni Pedro Sánchez suma apoyos de cara a la nueva legislatura después de las elecciones de ayer a primera hora la vicepresidenta en funciones ha dicho en Hoy por hoy que el PSOE apuesta por un gobierno en solitario que sea estable y el Partido Regionalista de Cantabria que logró ayer un diputado va a apoyar esa estabilidad lo acaba

Voz 0460 00:27 es decir el secretario general de esa formación que es Miguel Ángel Revilla en declaraciones a la SER en Cantabria

Voz 3 00:33 que hay que atender y que que compareció en el que nuevas comprendo pues no va por el buen camino pero al mismo tiempo el respeto absoluto a la Constitución en esa línea pues nosotros eh si hay una atención a los problemas de Cantabria pero de manera firme contundente y alguna vez pues apoyaríamos claro una hasta vida de que ese gobierno

Voz 0228 00:56 hemos escuchado más análisis del resultado electoral esta mañana en la SER Ciudadanos cree que se ha convertido en líder de

Voz 2 01:01 la oposición de facto por la pérdida de apoyo tan consideró

Voz 0228 01:03 hable del Partido Popular mientras que el PSOE recuerda Rivera que no han logrado los escaños suficientes para ser la principal oposición a Pedro Sánchez argumentos esta mañana en Hoy por hoy del secretario general de Ciudadanos José Manuel Villegas de la vicepresidenta en funciones Carmen Calvo

Voz 5 01:40 libera tiene que ser constitucionalista hasta el final cumpliendo todas las normas como es lógico y hay una que le obliga con sus resultados electorales a no ser el líder de la oposición que se está en manos del Partido Popular la bolsa

Voz 0228 01:56 acogiendo con pérdidas los resultados de las elecciones alrededor de medio punto desde el inicio de la sesión sin embargo la prima de riesgo si mejora Eladio Meizoso

Voz 2 02:03 el Ibex treinta y cinco baja como dices un cero con cinco

cadena SER Madrid

Voz 6 03:03 la dirección del Partido Popular en Madrid confía

Voz 1434 03:05 en la remontada ya apelará al voto útil en las elecciones de mayo tras la debacle electoral de anoche dicen que votar a Vox es permitir que la izquierda siga gobernando además creen que la izquierda saldrá perjudicada también por la fragmentación que ha sufrido en la comunidad Javier Bañuelos buenos días

Voz 2 03:21 qué tal buenos días si es la lectura en la red

Voz 0861 03:23 saca de su batacazo electoral en el PP unos dicen que están ahora mismo lamiendo las heridas el golpe ha sido muy duro pero confían en la remontada de cara al veintiséis de mayo los populares se iban a rediseñar su campaña van a reivindicar Nos dicen sobretodo el voto útil fuentes populares nos aseguran que el mensaje que van a repetir de aquí a mayo será principalmente uno Si algo ha demostrado las generales es que votar a voz ex es permitir que gobierne la izquierda en la dirección del PP Madrid confían sobre todo en la capacidad de Almeida pero las dudas crecen con Isabel Díaz Ayuso algún importante cargo del bebé Madrid no reconocía hace unos minutos que ven ya Ángel Garrido como vicepresidente de un foto

Voz 1222 04:07 pero gobierna el Partido Socialista en cambio sigue celebrando

Voz 1434 04:09 ha ganado en Madrid por primera vez desde mil novecientos ochenta y seis anoche se convirtió en la primera fuerza política en la región

Voz 2 04:15 con once diputados y también ganó en la capital

Voz 1434 04:18 el candidato del PSOE al Ayuntamiento Pepu Hernández celebra los datos pero no pierde de vista que la derecha sigue sumando muchos votos sobre posibles pactos poselectorales no los descarta con más Madrid pero prácticamente Si conciudadanos

Voz 2 04:31 si atendemos a las cifras del nuevo

Voz 1 04:33 es cierto que las tres partes

Voz 1779 04:41 puesto por el futuro de la ciudad lo lo lógico sexo no que que apostemos por las las políticas progresistas y en esa línea estoy seguro que no está Villacís inició

Voz 6 04:50 tenemos diecisiete grados ahora mismo en el centro de la capital

Voz 1 05:18 con Toni Garrido lo lo oye lo escuchan

Voz 8 05:24 no es el silencio

Voz 1995 05:25 son los cascos de los caballos sobre los que cabalgan sin a nuestros cuerpos especiales

Voz 2 05:31 la reconquista de

Voz 1995 05:32 Harris hacen bandera de alegría militan en la ironía simpatizan con el cachondeo y pactan con los alcaldes y cargos orgánicos el humor van en las listas del partido del chiste malo que lleva revalidar su mayoría absoluta desde que el mundo pertenece a los payasos

Voz 1779 05:45 todos los lunes semana tras semana escogemos este programa para nuestros cuerpos especial y empezaron mejor de mí

Voz 1995 06:01 es amo Hamann si estáis un poquito Iñaki Urrutia

Voz 2 06:08 siempre un placer igualmente hombre Cal iría verte que bueno verte en chándal a las ondas a España que hemos encarna fichando en este programa hemos determinado que es la última frontera vamos a llamar rosa rojo me veáis que nos chandal que no pantalón

Voz 1995 06:25 es buenísimo

Voz 2 06:28 que no voten no la le sea sólo diremos tratará lo que me faltaba Miki Dani Mateo muy buenos días

Voz 0460 06:39 España hoy

Voz 2 06:41 de la angustia de la hemos estado hablando es bueno

Voz 0460 06:44 las sonrisas

Voz 1995 06:46 libio yo creo que la palabra el diez salir pero vamos que es peor

Voz 0460 06:49 amor que que esta gente que que que que nos han puesto en un nivel de tensión que no vamos a volver locos verdad si ganaban unos venían los otros venía la Estrella de la muerte y la gente que viene votando con la cara desencajada

Voz 2 07:02 yo sé yo ayer CNI tortilla de patata yo desairado tortilla para atacar ahí ahí como los ricos no no sé por dónde vas pero AIS jóvenes como como a lo loco a lo loco pero hay que pensar en mañana tienen ya estoy mirando chándal no voy en chándal al con pantalones que parece ya se nota la mano de Pedro Sánchez presentadores van en chándal

Voz 1995 07:27 a cualquier manera Pablo brinda muy buenos días Pablo día de Dame Langui muy buenos días

Voz 9 07:32 pues me encanta ver con ese pantalón pesquero sin calcetines hay hay enseñando el tobillo increíble Tony sí sí sí

Voz 1995 07:39 esta legislatura peinan mucho pero hoy no es bueno que tiene esto que yo puedo despedir en cualquier momento pues dejen de canciones y la gente que que buen programa Late pica a mí tampoco me picaron

Voz 9 07:53 pero Pablo Pineda que tú no lo haría

Voz 2 08:02 en en Pablo Pineda es como todo esto

Voz 1995 08:05 exámenes maestros consultores actor y es el primer europeo con síndrome de Down en acabar una carrera university

Voz 1222 08:11 Pablo

Voz 1995 08:11 ayer tuvimos en el programa Especial Elecciones si te estoy comentando los escrutinios y las elecciones si lo hacías porque estas elecciones para dar mucha gente no han sido una selección cualquiera elecciones todavía más importante de lo que van

Voz 1669 08:25 es verdad sí la verdad que ayer fue un día suelen poner resultados y no por eso se hace de Haendel con discapacidad intelectual que va viendo luego yo llevo ya va de casi ochenta años votando he de defender lo dieciocho y cumplir la mayoría de edad se ha empezado Celia para las elecciones pero no dejaba de ser una incongruencia que me daba una ley de Lugo bien no que pusieran

Voz 1995 09:02 este cambio no vimos aplicar que hay ahora estas operaciones han sido históricas a menos por un motivo luego ya cada uno con los resultados que pienso que quiera pero Se reformó la ley electoral aprobado se aprobó el pasado mes de diciembre fruto de esa reforma como cuenta Pablo más de cien mil personas con discapacidad intelectual han podido votar por primera vez en sus vidas porque no tenían ese derecho lo piensas languidece que que había gente en este país que no tenían ese derecho así hablaba ayer Pablo en ese especial informativo de la importancia de este paso dar especial por qué

Voz 10 09:39 sí mil votos más a se desenvuelve con lo cual lo hace más decisivo y más hemos no

Voz 2 09:46 sí

Voz 1995 09:47 desde luego que es oro muy emocionante eh qué tal la experiencia de como tertuliano no podía Pablo te falta ganar la Champions ya le tertuliano electorales lo lo último ya partido proponer echando a yo

Voz 2 10:01 igual que lo preámbulo Dalí

Voz 1995 10:07 bueno a los dos ya los conocemos a los cuadros los conocen pero esto os se desconocen por separado desde desde la cultura que han hecho y han trabajó mucha gente en este país pues muchos colectivos pues que acaban de estrenar un programa en el Inter de la Primera Televisión Española asunto cuyo lo ver no se escuchó de viajes y gastronomía

Voz 1222 10:26 bueno es un acusaba a que con vamos bien viajemos sí

Voz 0460 10:32 la pega me pero no lo cuentes

Voz 1995 10:35 a este viernes un gran éxito de autocrítica hay público

Voz 1222 10:38 sí sí sí sí muy muy bien la verdad muy contentos han sido cuatro meses muy intensos de Pablo yo tenía muchísimas ganas de currar con Pablo ya lo he dicho para mi ha sido un regalazo yo le conocí hace unos años en durante una mañana en un rodaje de de de unas acciones de una pública dijo macho como me gustaría pasar tiempo con con con Pablo como me gustaría ahí de qué forma pues no lo sé porque eso modifica de ciudades de Málaga de Madrid los somos colegas yo dándole vueltas con me gustaría esto tiene que ser trabajando al paso del tiempo pues a Curro Velázquez la última película que baje Dios y lo vea al terminar la película pues le dije macho porque no ideas una peli o una serie para trabajar con Pablo como digo pues sitio me gustaría mucho trabajar con Pablo y sobre todo lo ahora de trabajar esto voy a estar mucho tiempo con él yo creo que que que me va a inyectar un pago es necesario joe le insistí mucho y acabó el tiempo pues dándole a insistir

Voz 2 11:34 no vamos a Juan Pablo tú como es aguanta porque

Voz 1995 11:37 el rollo que nos está contando para hablaré

Voz 2 11:40 cómo has aguantado aquí sino Pablo coge carrerilla cuidado pero primero le quiero mucho de porque son pueblos dos iguale hayan pedido quienes sentido Cacho no lo vamos a la par yo no es fácilmente un poco más que un poco más lento no entonces como una cofradía que titula donde comen dos

Voz 1 12:14 Mccain Gordillo

Voz 2 12:17 se comenta se comenta Juan más que hay que hay bares que al saber que ibais al puedan cerró informábamos de la verdad yo soy pasa a Cuba no tuviese viajando y comiendo por España sí sí sí qué poca vergüenza pocas veces damos dije tengo ahí al fondo y a Dani pensando que estáis haciendo con vuestra vida lo llevó pensando desde el minuto uno que error básicamente problema es eso

Voz 9 12:44 no solamente Cometa hombre no boyante pero no sólo convencional

Voz 0460 12:52 sin dormir la también un poco estás improvisando y siete nota cómo va a ser eso ahí la hecho la cabeza improvisan

Voz 9 12:59 o rape dando eh no hemos estado

Voz 2 13:03 digamos que siempre hay un día eran día de Pablo Langui pues él le lleva a Pablo A

Voz 1222 13:10 los sitios de alta alcurnia

Voz 2 13:14 pero Pablo pueden me llevó a lo más tradicionales y demás pero lo que hacemos es citar

Voz 1222 13:21 sitio gastronómicos estrella Michelin entrevistara a los chef con estrella Michelin entrar en sus cocinas que nos dejen tocar su su

Voz 2 13:29 deja fuerte día como Ratatouille de contratación sin romperla bueno también

Voz 1222 13:35 pues eso es conocer historias de gente tanto conocida como gente anónima que tiene una historia de superación muy potente detrás hemos hecho un montón de actividades que también

Voz 2 13:44 ahí eso es algo que tiene a diferencia del de alta alcurnia considerable fregar platos no en actividad de alta alcurnia

Voz 1222 13:56 que llevará Pabla masaje a cuatro manos por ejemplo ejemplo ir bueno hay otras como montar

Voz 1669 14:01 a ver la que ha adquirido del mismo

Voz 1995 14:05 se ha sostenido el viernes a la gente le gustaba mucho eh fíjense bueno vamos a ver una pequeña pausa y enseguida hablemos tu fama con Pablo con los cuerpos especiales consoló

Voz 8 14:15 no

Voz 2 14:18 voy a voy con Toni Garrido

Voz 0959 18:09 Ello sastre muy buenos días hola Tony qué bien te queda el chandal por cierto te has parado a pensar cuántas veces a lo largo del año necesitas el asesoramiento de un abogado experto al hacer la declaración de la renta ahora me toca a firmar un nuevo contrato de alquiler al reclamar una indemnización pues tienes la solución al alcance de tu mano contrata ahora la tarifa plana de legaliza Si por sólo quince euros al mes siguiente el poder de contar con un abogado tantas veces como necesiten

Voz 1 18:31 llama gratis alegalidad al novecientos cien seis seis tres novecientos cien seis seis tres e informan sin la Cadena SER

Voz 1995 18:41 hoy por hoy con Toni Garrido El pasado viernes Televisión Española estrenaba su nuevo espacio en un treinta en que ha sido recibido con un aplauso unánime por parte del público que coincidió en señalar que es un perfecto ejemplo de televisión pública de calidad televisión necesarios en otros no no solamente alguien saltando de un helicóptero el programa se titula donde comen dos cursó proponen ello por ponerle por ganó una Liga lo ven pero bueno es un docu show de viajes gastronómicos protagonizado por Pablo Pineda y Juan Manuel Montes

Voz 7 19:18 hola calcula que estoy Pablo sí verdad tenía muchas ganas de hacer este viaje contiguas eh yo elijo restaurante yo elijo Bardo efecto a mí como el movimiento me ya no tengo facilidad movimiento con me gusta Rayo uno no eh yo está esperando Pepe Pepe Rodríguez el debate

Voz 21 19:55 es

Voz 1779 19:56 para mitigar a su restaurante bueno no no sé si vamos que para nosotros

Voz 1 20:03 sólo cuatro meses de rodaje amparados

Voz 1995 20:07 realmente lo que vosotras habéis visto este refleja ese espíritu viajero de dos amigos que también refleja bien lo que vosotros habéis vivido si yo creo que sí

Voz 1222 20:17 bueno ahí la pena es que son cincuenta minutos que al final se te hace corto no por nosotros que no está viviendo sino la reacción del público ya hemos hecho corto son cincuenta minuto ya pero es que ostra no cadista emitió quiero hubieron más situaciones

Voz 9 20:32 pero pero creo que que que les han dicho que no vamos a trabajar sabes como venido aquí a disfrutar

Voz 2 20:40 sí lo más difícil son los totales que luego tenemos son totales te voy a repetir de trufa la gente que te decía eso de que te querían que trabajase y más los bloqueado no hubiese aprendido más una experiencia compartir habéis aprendido a cocinar algo bueno hacer Sferificaciones verdad

Voz 9 21:01 el chicle no vale está contando se como método mira todo como dice así

Voz 0460 21:12 puede ser puede ser Langui Pablo el que el programa no fuera de ejemplos de superación y de que hemos otra quisiera hiciera poner ochos y alguien nos dijera habrá que hacer algo más por lo de la superación

Voz 1995 21:26 pero no en serio algo habéis aprendido a cocinar

Voz 2 21:32 Pablo lo está poniendo sacara por ejemplo

Voz 1995 21:34 nací por ejemplo yo quiero hoy Pablo tortilla de patata que ha desayunado nada como el abrevadero Pablo I

Voz 9 21:44 sí hemos es verdad ahí viene Pablo usted no hubiese aprendido nada de verdad cuatro hubiese viajando con los mejores restauradores de España lo que lo que es la amistad

Voz 2 22:01 escúchame Sferificaciones las hacemos bueno hago edificaciones yo digas no son pero sí bueno hombre no es el virus pastelera o Sir más sinvergüenza ha visto pues es es un par de sinvergüenzas que bueno pues más lo la superación Le dijeron de superación hoyos así sí sí sí sí sí como te dije Pablo que hemos cogido una manga pastelera no no como hitos del bravo cogimos una manga pastelera hemos hecho una una hamburguesa pues me halle García un hombre eso te has comido la hamburguesa de Dani me ha pasado

Voz 1995 22:46 por Madrid Valencia Alicante Alicia San Sebastián arroba que estáis

Voz 2 22:51 el Papa está Leo Harlem el Papa papas como si con el visto

Voz 0460 22:58 de hamburguesas digo

Voz 2 23:00 lo vimos llegar de aquí a nada aquí a donde estoy contigo

Voz 1222 23:04 en su papamóvil llegó a parco al lado digo vamos como fileteado por aquí por el Vaticano haciendo trompos no

Voz 9 23:10 nada por aquí el Vaticano

Voz 1222 23:14 el Papa Francisco de primeras acercó llevaban a digo Juan Pablo II te quiere todo el mundo se dijo perdona le además de Paco de milagro hacerte caso claro

Voz 0460 23:28 aquel edificio es dijo el Papa no podemos

Voz 1222 23:31 sí lo que Pablo preguntó al Papa vamos a llevarlo y a Bari que ver el programa porque es verdad que Pablo se estuvo preparando lo que quería decir la nieve

Voz 2 23:39 sí es verdad entonces pero sí tuvimos un encuentro

Voz 1222 23:42 con el Papa tuvimos unos minutos con el Papa estuvimos hablando de tú a tú y yo le dio un par de cosas Pablo le hizo un par de preguntas y nada dijimos pues venga a seguir fíjate ando con tu papamóvil fuimos a comer pasta seca

Voz 9 23:54 no bien el Vaticano pues hace muy bien el cordero de Dios

Voz 2 24:01 enough andaluz pan y vino

Voz 9 24:03 claro que sí

Voz 2 24:06 estar en el programa bueno si no como yo

Voz 1222 24:08 sí pero que sigue pues unos minutitos

Voz 0460 24:12 el es muy bien

Voz 1669 24:15 muy arraigada no la verdad es que encerraba trapo pregunta que voy todo lo que iba que ya hechas PCM

Voz 1995 24:27 en debe hay imagínate si también allí con su quehacer diario se cuenta con Juan Pablo II Langui qué van a comer imagino que bueno oye pero hay quiere ver al pabellón bueno

Voz 2 24:36 me soltaba la mano se recordemos siempre que la forma en que les saludé El Langui fue aquí que fileteado por el Vaticano con el Papa

Voz 1995 24:47 bueno hay previsión de acepta todavía quedan se estrena el viernes todavía queda mucho por ver pero imagino que el horizonte está hacer una temporada sea más ambiciosa ahí hay planes de futuro

Voz 1222 24:56 bueno vamos a seguir viendo cómo cómo funciona el programa no yo creo que ha sido una buena propuesta sí que hay misiones no queremos descubrir muchos más lugares verdad Pablo por supuesto viajar los dos

Voz 1709 25:10 luego lo que pasa es que claro tiempo vosotros no se puede yo te estoy creyendo jugando

Voz 0460 25:16 pero escúchame pero sí la primera temporada entre estáis al Papa para segunda que os dejáis son no queremos

Voz 2 25:23 a que Pablo a que tenemos una pendiente para ir a ver a Duran tan me echaba el tú que a todo el mundo quería a Donald Trump como le amarillos no se más pillamos y digamos algo para romper el hielo en poco lo lo peor

Voz 1995 25:43 Castro piensas lo tiene todo es que no tengan ustedes ninguna duda que si estos dos te proponen

Voz 2 25:47 ir a entrevistar a Donald Trump que van a entrevistar a Donald Trump aquí no por la Casa Blanca eh

Voz 9 25:53 ha oferta

Voz 2 25:56 la verdad a Estados Unidos

Voz 1222 26:00 queremos hacerle un par de preguntas a Donald tan Pablo es un tío muy inteligente y hacerle un par de preguntas la verdad es que

Voz 1995 26:07 vale ir el Mallorca lo hace hablabas antes el de la libio y el hemos pedido a la gente mira podía pues tú no tú ya que nos diera canciones porque yo creo que es un día hoy qué nos pasa una época Pablo de mucha tensión en este país no está una una fricción muy grande y ahora también poco de uf este lunes vamos aprovecharon mucha gente siente hoy alivio tú tú compartes esa esa sensación quién Pia o algo que tienen mucha gente después del resultado de las elecciones después de semanas de debates de mucha tensión política hoy mucha gente siente se siente aliviada tú estás hoy alivió si ya ya hemos más más

Voz 1669 26:45 no con la edad ya que ningún seguimiento del tema doctoral además más tranquilo fluido pensando

Voz 1995 26:58 Nos han dado mucha Torra C los medios venga un momento importante pero bueno voy relajamos un poco

Voz 0460 27:06 y lo peor de todo es que ahora ahora que ya han calentado el ambiente ahora a quién le toca volver a meter la pasta en el tubo ahora quién le toca se relaje a los cómico

Voz 1779 27:20 nosotros los cómicos yo tengo mucho lío de te con mucha planta comía tortilla hoy con

Voz 0460 27:24 pocos tenemos que rebajar el ambiente de tensión en la calle a eso está ahí como si sabes como el pianista del salón del oeste que mientras están dando una paliza el está ahí si alguien quiere bailar todavía Ding Dong

Voz 1779 27:38 tú pues acaso Dani deja que vaya otro delantero algún voto y luego ya vas tú déjame por favor no

Voz 0460 27:44 disparen al pianista eh que nosotros estamos ahí a ver si alguien quiere bailar

Voz 1995 27:47 bueno son dos grandes ejemplos

Voz 9 27:50 gracias gracias gracias a Tony

Voz 2 27:53 Pablo y Juanma son dos grandes lo bien que he descubierto claro que hace poco sacase esta canción

Voz 22 28:05 y no

Voz 1995 28:10 la estoy mucho la verdad

Voz 2 28:14 pesar de la televisión el cine los programas música madre mía concierto

Voz 1779 28:21 de merienda cena una manga pastelera espagueti verificación pues sí la verdad que no no sé ni cómo donde muchas veces tiempo y con con el viaje que me metió con la complete pero pero sé que ella tenemos tiempo de descansar no no deben ir a trabajar en chándal como Tony

Voz 2 28:40 me alegro de que lo llaman democracia y no lo en todos los que de verdad

Voz 0460 28:52 en serio no lo es rojo

Voz 2 28:55 vamos a osado

Voz 1995 28:58 pues dejamos esto

Voz 2 29:00 ha hecho vosotros porque aquí no se comer bien bien eso damos fe dices oye en la cafetería de la escúchame acerca María tiene una cosa es una unas Sferificaciones tremendo que ya hemos toda la miel de yo tengo una pregunta Tengo una pregunta y no vaya mucha una cosa pero no por ahí no vayan no

Voz 0460 29:17 no tengo una pregunta a la cúpula del Vaticano que son como dos trescientas Caleras subsiste

Voz 2 29:25 tú que tienes ese ese problema

Voz 0460 29:28 Donald con las escaleras bueno pues en el programa

Voz 2 29:30 me Roma me veréis subir escaleras quién estás container container uno piedad pero sí en la verdad que que fue momento momento de ONG no criollas quince la ocurría esto no pero verdaderamente que fue algo bonito por por porque tenía

Voz 1222 29:48 a Pablo enfrente animando oí y bueno la verdad es que estuvimos ahí como veinte minutos de conversación subiendo escaleras así dándole vueltas a las

Voz 2 29:58 sabíais que luego había comida si es que siempre pasa

Voz 1709 30:01 es lo mismo cuando ahí es Puerto luego nos ponen de de recompensa comida pues animales cuando tienen es decir algo bien y te da nada arriba estaba el Papa con una ficha pues con nosotros

Voz 2 30:11 es un gran gran gran ejemplo de la televisión pública la calidad y la sensibilidad estoy en donde caben

Voz 1995 30:18 dos por no decir otra cosa eh aquí Pablo un verdadero placer cuidados mucho y tenemos dentro de nada por seguro que hay datos concierto esos discos lo lo lo que sí hay Pablo estás tu casa

Voz 2 30:29 si tú lo Nunes no tienes nada que hacer lo tienes Alepo Colliure veinte quitamos a estos si San Pablo te toma la palabra eh bien con casitas no otra complicaron date cuenta que no ha dicho que quiere estar con Pepa eh que yo haré Modric quédate con los que te queremos viene vestida bien presentado no

Voz 9 30:53 es que yo yo también donde caben dos

Voz 2 31:12 uno y Toni Garrido

Voz 1995 35:22 bueno vamos a ver listas costar este es que sacar la calculadora para hacer los cálculos electorales o los hicisteis de cabeza yo de cabeza ganó la porra de mis amigos de la universidad así la frase de uno fue no no esquina que viaja yo que siempre que suma otro Ferreras por ejemplo digo para qué voy es María

Voz 0460 35:48 es una

Voz 1995 35:50 en el cientos en dice hay mayoría absoluta ya el asunto cuando parecía palito alguien cuando vas a un restaurante te metes en la cocina prepararte tú lo macarrones cara no pues esta carrera contando ya dejó que cuente

Voz 33 36:02 claro yo Rosario de matemáticas mal si ya te una yo vivía el recuento de mi pueblo noventa y seis censados eh abre la urna en un acto público eso el recuento primer bote dicen Box hizo un suspiro en mi pueblo unas señoras pero pero

Voz 0460 36:23 mira cómo está la gente de de caliente que una señora se acercó a un amigo mio policía metiendo la papeleta de Vox en un sobre le dijo esto lo hago por vosotros que ya es hora de que los dejen dar palos una señora muy mayor muy mayor así que voy

Voz 1995 36:41 la retomar el asunto porque todas las generaciones de estudiantes han intentado aprender la tabla de multiplicar a través a través de canciones como esta

Voz 34 36:49 no por uno es su

Voz 2 36:52 hay lo en el desarme

Voz 34 36:54 no

Voz 1995 37:06 pero más allá estas canciones los profesores de matemáticas no han conseguido crear un método que haga más fácil y divertida la conversión de las matemáticas en Perú matemáticas en muchos casos parece que esto podría haber acabado Nacho Ruiz es profesor de matemáticas decía ya a España un método que parece innovador que reestructure las matemáticas tal y como la conocíamos y permite aprender esta materia sin sudores sin agobios igualmente sin suspensos Nacho muy buenos días

Voz 2 37:34 buenos días Toni que tan tienes que explicárselo

Voz 1995 37:36 el IBEX llama multiplica como nadie en el que nos presentamos las matemáticas béticas

Voz 6 37:43 bueno pues las matemáticas béticas son un sistema matemático que viene de la India y que bueno abarca todo desde la suma la resta la multiplicación y la división hasta el cálculo diferencial integral bueno funciones trigo no metería y que la mayor diferencia es que es mucho más sencillo de aprender y de enseñar porqué bueno pues porque nosotros nos acordamos que cuando aprendíamos mate solo había una manera de hacer las cosas entonces al que la entendía bien y los demás bueno pues tenían problemas el sistema médico lo que propone es un montón de métodos para hacer las cosas es muy flexible y así cada cada alumno o cada persona que que las aprende bueno Bush encuentra su manera de hacer incluso puede crear sus propias maneras podemos hacer los cálculos de izquierda a derecha de derecha izquierda bueno sobretodo es flexibilidad sencillez

Voz 1995 38:31 pero esto choca radicalmente con lo que conocemos hasta ahora solamente hay una para uno más uno hay una forma llegar al uno más uno la multiplicación de visión exactamente tu proponer otras formas de llegar al mismo resultado

Voz 6 38:44 sí efectivamente las médicas tienen un método general igual que tenemos en el en el bueno en el sistema tradicional pero a la vez hay muchos métodos específicos por ejemplo bueno todos nos hemos buscado nuestras maneras de hacer los cálculos para simplificar los no o hemos aprendido que si multiplicados por diez sólo hay que añadir un cero detrás pues estas simples tonterías que tanto no ayudan en el sistema médico están bueno estandarizadas y hay un montón de métodos para hacer las cosas podemos hacer una multiplicación pues de cinco seis maneras distintas así siempre encontramos la que nos gusta

Voz 1995 39:15 para nosotros ha sido aparece de el Nacho

Voz 0460 39:20 el saque

Voz 1995 39:23 con qué autoridad le preguntas tú a Nacho eras es muy sencillo claro os vamos a hacer pensar Tomás dos papiloma pasar una pregunta examen sorpresa Nacho vamos a hacer quinientos tampoco vamos a repasar varios cálculos planea un boli papel móvil por ejemplo hábil con calcula

Voz 2 39:43 Nuestro vamos a empezar con la arresto que resta proponemos esta música es muy adecuada para el problema está expresando ya una resta saber cómo llegan a mira Ghani

Voz 6 39:57 Iñaki Díez por ejemplo algo sencillo quitó diez mil menos tres mil seiscientos cincuenta y cuatro es escribir

Voz 2 40:04 tres mil seiscientos cincuenta dicho

Voz 6 40:06 hay cuatro

Voz 35 40:09 el papel

Voz 2 40:12 el cuatro

Voz 0460 40:16 las seis mil trescientos cuarenta y seis muy bien puesto

Voz 2 40:21 también vaselina ciento veintitrés para el PSOE Amelia tenemos un problema a esta a esta ristra como como llegaría esto

Voz 6 40:30 mira aquí las matemáticas medica se basan en unas frases que llamamos ultras que nos ayudan a recordar un poco la manera de calcular esto lo haríamos con un su trajes dice todos de nueve el último de diez simplemente cada cuando estamos de un número que va seguido de ceros como diez mil lo que tenemos que hacer es el número Pierre estamos pues cada número de nueve menos el último de diez venga entonces de izquierda a derecha el tres mil seiscientos cincuenta y cuatro pues el tres de nueve sería seis el seis de nueve sería A3 el cinco de nueve sería cuatro el último que es el cuatro de diez sería seis que has llevamos el seis mil trescientos cuarenta y seis ha dicho Dani tan rápido

Voz 2 41:09 es bueno que os parece

Voz 6 41:11 bueno lo alucinante lo alucinante tenías que esto luego nos permite bueno el yo siempre digo que en los primeros problemas con las mates vieron cuando empezamos arrestar llevando no que ya se bueno nos volvemos un poco locos los niños empiezan un poco pues con este sistema un poco extendido podemos hacer cualquier resta sin llevar nunca es mucho más fácil de izquierda derecha de derecha izquierda

Voz 1995 41:32 cómo se parece mucho ahora que ya sabéis el método vamos a hacer otra resta conclusivamente utilizando este método y que marcha tomaron el chándal pone

Voz 2 41:41 otras que están venga al menos mil quinientos noventa y dos por ejemplo mil toca activamente y dos vamos a ver si aquí quitar nueve acabó acordaros todos de nueve menos el último que miramos cuánto está de diez

Voz 6 41:57 vale vale vale

Voz 1995 42:04 yo tengo un número

Voz 0460 42:06 ocho mil cuatrocientos ocho muy bien tengo el mismo con mi compañero no Iñaki que empiezan a decir si para decir gritando destrozando una boina hay vale lo cierto es que

Voz 1995 42:22 claro hasta ahora vuelve a insistir que decíamos antes solamente conocíamos un camino para llegar a a una resta pero existen otras formas de hacer exactamente lo mismo IS aprendérselas hoy parece muy sencilla

Voz 6 42:33 sí sí es así es así la verdad es que sobre todo lo que nos permite mucha flexibilidad no se habéis pensado alguna vez que no se nosotros decimos los números de izquierda derecha le hemos de izquierda de derecha pero en cambio Nos enseñan a sumar restar multiplicar de derecha izquierda lo cual no tiene mucho sentido y mentalmente es muy complicado con este método como veis empezamos desde la izquierda bueno pues no hace falta llegar hasta el último número podemos aproximarnos muy fácil o dejar la operación la mitad es mucho más más flexible y más fácil

Voz 1995 43:04 lo interesante es que otra fórmula de de de llegar al mismo sitio en los colegios se aplica en algún en algunos colegios estas matemáticas bélicas

Voz 6 43:12 bueno pues sobretodo en colegios de de Inglaterra de Reino Unido de EEUU aquí en España yo sí que he contactado con algunos profesores que me comentan que usan algunos de los métodos un poco para enganchar a los alumnos con las mates para que vean que hay otras formas de hacer las cosas pero todavía bueno estamos un poquito empezando yo cuando las de escudo

Voz 1222 43:33 sí tenía claro que bueno vi que era un método que podía

Voz 6 43:37 a cambiar la forma de ver las matemáticas

Voz 2 43:39 por eso me dediqué a darlas a conocer porque no había nada nada está levantando noche el sueco multiplicar tu mismo

Voz 0228 43:46 escucha pero yo yo yo aprendía multiplicar multiplica in sueco no parece que son números pero también en relación el idioma

Voz 2 43:54 sí digo

Voz 0228 43:58 es curioso como el idioma si me pidas en en castellano en inglés incapaz pero en sueco sí

Voz 2 44:04 curioso curioso curioso cuanto menos Carmen

Voz 1995 44:07 esto esto las matemáticas dedica no lo explican a Nacho

Voz 6 44:10 sí bueno no las matemáticas eh

Voz 36 44:13 eh

Voz 2 44:13 no es el tema del idioma entiendo que que influirá por aprender por

Voz 0228 44:19 ahí me costaba muchísimo M M mi santa madre estaba luchando conmigo por fin por fin por fin

Voz 6 44:25 sí pero sólo en sueco

Voz 2 44:27 creo que el secreto El secreto para hacer las fácil

Voz 6 44:30 es es que bueno sean flexibles como no todos somos iguales no pues que cada cada cada persona piensa de una manera cada uno encuentre su manera de hacer las cosas

Voz 0460 44:39 oye Nacho esto es muy importante que la perdón que lo aprendan los padres porque siempre pasa que tiene enseñan un método en el colegio resultaban menos pasaba que tu padre o tu madre había sido otro método yendo este decía pero cómo no va a ser así si a mí me lo enseñaron así tú crees que los padres están preparados para la multiplicación bética

Voz 6 45:04 mira yo me encuentro cuando hablo con padres con profesores de le enseñó algún método siempre me dicen hubiera conocido esto yo antes no sea las cosas hubieran cambiado no hubiera sufrido tanto con las mates pero sí que es verdad que bueno la rigidez del sistema tradicional hace que el niño se desespere el padre cuando le enseña se desespere más total que el niño pues le va peor se frustra se siente un poco tonto no tiene autoestima y al final fracaso escolar etcétera Nos es un poco parece una tontería

Voz 2 45:31 pero esto les les

Voz 1995 45:34 más grave para los chavales se y acabamos Nacho de colaboradores en el programa

Voz 2 45:41 no es muy dura aprobé segundo en COU van a acabar Nacho Ruiz autor de multiplica como una bien gracias por tratar de acercarnos un método que nos permite

Voz 1995 45:53 por fin entender para muchos la la automática algo que se siga tragando

Voz 2 45:57 tanto a miles y miles de chavales Iñaki muchísima adultos de nada vértigo Nacho gracias a vosotros vais contar amigo muchísimas gracias un abrazo muy fuerte para vosotros un abrazo Nacho Simon te explica las obras sabe donde está aquí pues yo gracias yo me he jugado no he Toni seguimos Toni Garrido cadenas

Voz 1995 51:18 Antoni Garrido cuarenta años cuarenta años cumple la vida de Brian

Voz 2 51:25 aún vivo el recuerdo de la primera vez que se muy difícil cuando alguien está y lo es que es imposible no etcétera momento debiese recuerdo haber visto el cine el mexicano cuando bien ese era relativamente pequeño para verla pero me hizo mucha gracia

Voz 1995 51:48 también mucho tiempo de no este extendió también la en VHS y mayor con lo cual la disfrute más si es que no es que no tiene un pero esa películas que es perfecta de principio si nosotros queremos sumarnos porque se ha estrenado en algunos cines porque la película sigue teniendo una vigencia extraordinaria al homenaje

Voz 41 52:08 somos muy devota se Brian Te adoramos la obra haya tenido para Roberto

Voz 1995 52:18 José Antonio unas periodista del diario entonces que analizado nueve momentos de La vida de Brian para probar que la películas más actual que nunca José Antonio muy buenos días pues encantados de desató hace cuarenta años cumple y nosotros queremos rebasar contigo algunos de los grandes momentos de la vida de Brian para traerlos hasta el presente por ejemplo el momento número uno el de mujeres con barba vender barbas de contrabando tenía mucho sentido el año XXXIII de nuestra

Voz 42 52:45 ver mapa ponerme va cualquier las mujeres no pueden ir a las aspiraciones porque está escrito barba señoras para la asignación me ha vuelto a poner más genes suelo hay mucha

Voz 43 53:03 a ver cómo hemos esto la actualidad José Antonio

Voz 44 53:08 oye que aquí no parece conceptos concepto desde Macy's en la época de proveen incluso sobre algo tan fruta no como está la lápida

Voz 0460 53:18 lo curioso

Voz 44 53:21 en ese momento en el que le preguntan qué ha tirado la piedra hice todas ella ella y de repente se fijó hay de mujer de repente poner voz grave pero no sigo en la ciudad ha sido él bueno pues esto es un foco ese esa contradicción de oye porque es necesario para tirar la piedra de la piratería

Voz 1995 53:48 sí de hecho cuando a las a comprar acaba diciendo de métodos con punta hay una bolsa de gravilla vialidad total fíjate irá una lapidación a tirar gravilla vamos al momento número dos limosna para aún ex ex

Voz 45 54:05 serios ya estén ha ex leprosos sí señor y seis años dándole a la campanilla irían contentos sí que te pasarte han curado sin cura un milagro que me dos Dios le bendiga quince la resulta señor mío iba andando tranquilamente a lo mío y de pronto se presenta va me cura era un leprosos con un oficio ya no me puedo ganar la vida ni me pidió permiso

Voz 1995 54:29 esto no sé cómo lo como la acercamos a nuestra realidad

Voz 44 54:33 sí fue una de las que bueno sea el hombre la errores

Voz 2 54:42 le

Voz 44 54:43 la línea dejó sin trabajar oí

Voz 0460 54:46 es curioso porque

Voz 44 54:49 que el evita además voy a pedir a Jesucristo que me vea alguna menos varía lo que sea pero algo que no sea tan tan malo a los que se llega un poco mejor que Tenet lepra como no se están un poco cojo no

Voz 0460 55:00 ese fue llevas mejor no sé si habéis seleccionado mi momento favorito de la película que es el de el sermón de la montaña que la idea de que estaba oyendo el tío que estaba en la última fila cuando Jesucristo estaba dando el sermón este momento de dicho bienaventurados los que ceros el otro los porque precisamente los que sí hombre no hay que tomarlo en el sentido literal se refiere a todos los fabricantes de productos lácteos

Voz 1995 55:29 bueno antes había seleccionado repasa los dos pero el número tres tienes este de quiere ser mujer