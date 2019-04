Hoy por Hoy (29/04/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 es medio día a las once en Canarias

Voz 1995 00:07 de esta de esta mañana de lunes y alivio para muchos con José Antonio Marcos José muy buenos días

Voz 1018 00:12 a qué tal buenos días el PSOE intentará gobernar en solitario con los ciento veintitrés diputados que logró en las elecciones de ayer así lo ha apuntado a primera hora aquí en Hoy por hoy Carmen Calvo la vicepresidenta del Ejecutivo que desde hoy está en funciones y que viene a descartar una coalición con Unidas Podemos tal y como ayer pidió públicamente Pablo Iglesias

Voz 1482 00:28 lo vamos a intentar porque a nosotros pensamos que estamos muy agradecido por muchas razones pero sobre todo porque creemos como partido y como Gobierno qué muy corto plazo de tiempo la gente no se ha entendido muy bien gobernemos con ochenta y cuatro escaños derribando a la derecha con la Constitución en la mano para demostrar que la política tiene que servir a la realidad eso es tan importante lo que hemos hecho en tan poco tiempo y que se haya entendido que nosotros pensamos que en fin siempre que aprender varía la autocrítica constante pero creemos que la fórmula

Voz 1018 01:04 con los cuarenta y dos escaños logrados por la formación de Iglesias el PSOE tendría asegurados ciento sesenta y cinco votos para la investidura de Pedro Sánchez que no serían suficientes para seguir en Moncloa en primera votación donde hace falta un mínimo de ciento setenta y seis que es la cifra que marca la frontera de la mayoría absoluta aunque para la segunda con mayoría simple más síes que no es bastaría con negociar algunas abstenciones la idea de un gobierno monocolor encaja bien en la lectura del presidente de la patronal CEOE Antonio de Aramendi que también estuvo a primera hora aquí en la SER

Voz 2 01:31 el Gobierno ha estado gobernando durante prácticamente el último año creo que era con ochenta y cinco por tanto con ciento veintiséis y yo creo que va a estar más tranquilo a ver se puede dar la posibilidad Si un gobierno monocolor nosotros no lo veíamos no lo veríamos mal

Voz 1018 01:47 el gran derrotado el PP se queda con sesenta escaños frente a los ciento treinta y siete que tenía eh pospone hasta mañana la reunión de su ejecutiva por la tarde se va a reunir la de Podemos y a partir de esta ahora lo hace Ciudadanos donde no ocultan su satisfacción por situarse como tercera fuerza con cincuenta y siete parlamentarios en la Carrera de San Jerónimo sólo nueve por debajo del Partido Popular la idea del equipo de Rivera es afianzarse como alternativa de la oposición háganos reconocen que no han cumplido qué tipo de echar a Sánchez de la Moncloa pero celebran el crecimiento exponencial dicen la ejecutiva analiza ahora el nuevo escenario aunque en él pactar con Sánchez no está José Manuel Villegas en Hoy por hoy

Voz 3 02:24 lo que se defendió hice planteo durante la campaña electoral nosotros también dijimos durante la campaña electoral que estaría en la posición y ahí vamos a estar vigilando a este Gobierno haciendo una posición dura pero también una oposición constructiva e intentando pues favorecer que haya pues a acuerdos pactos de Estado en aquellas políticas que debemos que así se necesitan ocasiones y de este país

Voz 1018 02:49 en Ciudadanos ya sitúan como líder de la oposición Alber Rivera frente a Pablo Casado y como he dicho Arrimadas en Qatar Dunia culpan a Sánchez el incremento de los partidos independentistas cinco de los nuevos parlamentarios de estas nuevas Cortes serán dirigentes independentistas catalanes se encuentran en prisión preventiva a la causa abierta en el Tribunal Supremo Junqueras Rull Tribune Romeva Jordi Sanchez asisten a esta hora una nueva sesión del juicio de ese tribunal dependerá que se les autorice a salir temporalmente de la cárcel para jurar o prometer sus nuevas funciones lo que les convertirá a todos a todos los efectos en diputados o senadores hasta que exista una sentencia Alberto Pozas el escenario no está nada claro José Antonio el entorno de los cinco presos duda por ejemplo sobre si la suspensión cautelar que pesa ahora mismo sobre ellos por estar procesados por rebelión valdrá también para su futura condición de parlamentarios sí tienen claro que tendrán que pedir presencialmente al Congreso a recoger su acta pero por ahora no contemplan pedir la libertad Nos cuentan al menos no hasta que termine el juicio y para eso falta un mes y medio dentro de la sala hoy José Antonio cinco parlamentarios de Esquerra Josep Cataluña en el banco de los acusados diputados de Vox el de la oposición enfrente el tribunal que puede inhabilitar les políticamente en una sentencia dentro de unos meses en la esquina el hombre que tiene una de las llaves de La Moncloa Oriol Junqueras que sonreía que tomaba notas y que según nos han contado él todos cuando han llegado a este Tribunal Supremo lo primero que han hecho es coger un móvil examinar al detalle los resultados ayer verdad esbozo bueno pues más allá de las estrategias de cada uno en realidad social obligará al nuevo Gobierno afrontar medidas para garantizar por ejemplo el futuro de las pensiones su revalorización una demanda constante en las calles de nuestro país en los últimos meses y los pensionistas bilbaínos aprovechan este lunes para recordar que no se van a quedar de brazos cruzados suelen Lamberto

Voz 1628 04:20 sí que van a seguir en la calle reivindicando unas pensiones dignas buscando que todas esas promesas que dicen se han hecho durante la campaña se conviertan en una realidad se materialicen expectantes con lo que pueda venir han preferido no hacer una valoración del resultado de la votación de ayer aunque sí han coincidido en que el Parlamento parece contar ahora con más voces a favor de una mejora de las pensiones y han insistido en esa idea de seguir presionando de seguir en la calle porque si las pensiones han entrado las agendas de los partidos ha sido gracias dicen a movilizaciones como la que hoy protagonizan aquí en Bilbao

Voz 1018 04:52 sí

Voz 4 04:53 gracias a la jornada electoral de ayer despejó también es

Voz 1018 04:55 el futuro del Gobierno de la Comunidad Valenciana socialista Ximo Puig no tendrá complicaciones para seguir al frente de ese gobierno junto a Compromís y la previsible incorporación de Podemos

Voz 5 05:03 abrimos expresaron decir estamos bien como estamos que tenemos que esta etapa una nueva edición de este acuerdo de progreso por la Comunidad Valenciana por alguien tendrá unas tonalidades diferentes un poco un caso en el fondo creo que es lo mismo porque a través de continuar en esa senda

Voz 0202 05:30 todavía con Isabel Quintana de Toñi Fernández de Francia detiene a cuatro presuntos terroristas que planeaban atentar en el país según la Fiscalía el ataque era cercano en el tiempo y probablemente dirigido contra las fuerzas de seguridad uno de los arrestados es su menor ya condenado por conspiración terrorista

Voz 0824 05:43 pasan a disposición judicial los siete detenidos tras la paliza mortal a un menor que les ningún cigarrillo a las puertas de una discoteca en el centro de San Sebastián a través de las redes sociales hay convocada esta tarde una concentración de repulsa

Voz 0202 05:53 trabajo de las cuidadoras equivale al dos por ciento el producto interior bruto cincuenta mil millones de euros dedican cuatro mil millones de horas al año al cuidado de familiares lo que les acarrea problemas de salud interrelación

Voz 0824 06:03 Apple elimina de su tienda digital aplicaciones de control parental al entender que ponen en riesgo la seguridad de los menores y los expone al ataque de hackers estas aplicaciones permitían conocer la ubicación del usuario la cámara del teléfono sus cuentas

Voz 0202 06:14 la firma de hipotecas para la compra de viviendas crece en febrero por encima del nueve por ciento en términos interanuales el importe medio supera los ciento sesenta mil euros puesto en esto sólo lo que tenemos

Voz 1995 06:25 de momento el día es largo José luego te escuchamos algo ganó por cierto al Barça la Liga asesino es verdad es verdad no te habías enterado hágolo de Lío el otro segundo termino mí también un poco la costumbre ganar aquí es el ocurre poner unas elecciones es que de verdad pues la próxima final de Copa del Rey es la víspera de de las próximas a la llegada José luego te esa delicia

Voz 1 06:54 hoy por hoy hora doce

Voz 6 06:59 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1995 07:04 bueno todos un extra está ahora celebramos siempre la visita tomándonos un verme que luego nunca nuestro tomamos no no no no no no no no es verdad que esto mucho Lily poco hola ya pero eso depende de nosotros eh

Voz 0313 07:19 es como ir a votar al final cada uno puede aportar su granito de arena Duc Pickett esta mañana irá lo difícil vía instó de Apple que ha contado Isabel tremenda que eliminen las aplicaciones de control parental soy yo entiendo el peligro de los hackers con pero entonces cómo en fin sea como algo hubo mecanismo de ver a ver para que no vayan los chavales a ciegas y se metan en cualquier estercolero

Voz 1995 07:44 pero lo ser rentable económicamente para ellos no es prioritario pero te fiesta mandado a nosotras así un poco difícil que tratar toman el pulso a este paisaje afronta

Voz 0313 07:55 lo de las canciones

Voz 1995 07:55 no es que la música tiene un Mike si poder balsámico esa canario que contarnos quiénes somos qué cómo sentimos hoy la palabra una vez más antes alivio mucha gente hoy ha respirado levantado sintiendo un tremendo alivio porque ha sido mucha a la ficción mucha la presión mucho el miedo

Voz 0313 08:14 yo creo que si la palabra miedo en las últimas setenta y dos horas de campaña yo creo que debió ser la más la más utilizada con independencia de las ideas son las preferencias políticas de cada uno yo creo en cada convocatoria electoral sobre todas las que son históricas ocas históricas como era el caso de de la de ayer el lleva aparejada aparejado una especie de mandato no no sé cuando Suárez pues era decir adiós al franquismo en el ochenta y dos lo que sobrevolaba era transformar España en el noventa y tres el noventa y seis cuando llegó el Partido Popular al poder pues será la idea del relevo yo tengo la sensación que alguna vez lo hemos comentado que en esta campaña electoral en esta cita ayer el mensaje y preponderante no era sigan dándose hostias creo que era otra cosa mayoritariamente había un mensaje hay más o menos expresado de decir vamos a bajar un poquito el diapasón vamos a intentar tender puentes no lo volvemos todo que nos lleva a ningún lado no creo que al final un poco el resumen de lo de ayer en parte es esto no el partido no ha terminado eh es verdad que que es verdad que salgamos la la la la la la derecha más montaraz por decirlo así no éramos apenas ha perdido el momento ha perdido un primer momento muy importantes pero esto no ha terminado eh hay hay que es muy importante ver cuáles son las primeras decisiones cuáles son los pasos cuál es el el tono y el aire del del nuevo Congreso hoy del debate político vamos a verlo pero desde luego yo creo que hoy lo de alivio lo compartir

Voz 1995 09:42 hoy es un día para respirar para después de toda la atención

Voz 0313 09:46 Juanito Oiarzabal que se al celebrar sus con sus catorce ochomiles con una pan de amigos porreado Monte es una gran manera de vivir

Voz 1995 09:54 el día después parece unir a mí me parece a una idea

Voz 7 09:57 esta tarde tiene aquí Pina bosque si queremos

Voz 1995 10:01 Cristina mujer maravillosa hoy te has puesto fácil sí con Michael Robinson Cristina busca es imposible que nuestra

Voz 0313 10:08 si además tenemos La Ventana de los libros para contar una historia que yo creo que la gente que es de Madrid ya ya ya la conoce pero el resto de España posiblemente no tanto la Cuesta de Moyano

Voz 4 10:17 si incumple y aunque sí de existencia

Voz 0313 10:19 bueno pues ha ganado el Premio Nacional al Fomento de la Lectura y además ahora que está en un proceso de una cierta transformación y con mucho

Voz 4 10:26 intentos de fin de que se quede ahí de que incluso genere

Voz 0313 10:30 hay más movimiento alrededor cree que es una magnífica noticia hay todo lo que tenga que ver con la con la cultura ayer entretenimiento al final como es el caso de de Cristina busca o el caso de la Cuesta de Moyano pues me parece que necesitan espacio y que sólo debemos dar nosotros en Cantón mil

Voz 1995 10:46 pero cuando quieren hacer las cosas mejores que quieren hacerlo bonito por tanto parcial morado lo bueno de la Cuesta monarca es son libreros de verdad vendiendo libros antiguos Isla y no hay intención de que sea la estética la que triunfe sino el contenido efectivamente es a veces cuando pretendería cambiar las cosas lo cometimos en especie decorado falso que Le quita la autenticidad y la verdad es que cada vez más como Madrid Barcelona Valencia aparece más decorados turísticos que sitios donde pasen cosas si

Voz 0313 11:14 la tenemos un poquito en general como de como de pausa no sé cómo el descanso ahora viene la segunda parte ya prontito pero esta semana entre que el uno de mayo que es fiesta el dos de mayo que es fiesta en Madrid gente puente para arriba para abajo niños sin cole poquito de por favor de una semana pues ya volvemos pues éstos no

Voz 1995 11:32 pues mira esto va a ser el compromiso estos días con todos nuestros oyentes estamos así estos días salimos de esa fricción rutinario de esos miedos y nos dedicamos probablemente a lo importante a la vida a la gente y acercarse a los hablando de celebrar lo comentábamos antes con Jordi Martí que dice que no quede es que esto de Messi los a los calificativos las ocho de once

Voz 0313 11:54 no veremos una década como ésta va a ser imposible Perú

Voz 1995 11:57 eso no debemos adaptado al Barça por por Messi

Voz 0313 11:59 si hubiera sido otro equipo lo diría exactamente igual

Voz 1995 12:02 hay que acostumbrarse Nobel no no porque no real

Voz 0313 12:05 sea o no real no no eso no no es lo frecuente lo lo lo lo bonito hoy lo apasionante del deporte y del fútbol en concreto es la competencia es la sorpresa es la rivalidad Iker durante diez u once años un equipo gane ocho veces el campeonato de Liga

Voz 4 12:19 te has supone una una hegemonía uno a un poderío

Voz 1995 12:24 en fin grandes aciertos propios y seguramente también algún error contrario no que hay que ahora yo estoy muy contento como te puedes imaginar lo dices pues lo de ayer en Madrid fíjate hay

Voz 0313 12:33 más es que es que el el el éxito del y eso que están bien trasladable al apolítica no o a la economía el éxito del Barça de los últimos veinticinco años o la transformación del Barça que ese ha sido un cambio responde a un modelo ya una idea que es la que implantó Cruyff de los últimos veinticinco años o veintiséis creo que son el Barça ganó dieciséis ligas pero hace veintiséis años cuando empezó el modelo de de Johan Cruyff hoy ves los equipos del Barça los pequeños los medianos el Barça B el primer equipo filosofía todos tiene una idea a una filosofía más menos cada entrenador le pone su su punto específico pero hay un proyecto hay una estructura deportiva el otro el otro no me meto yo al final pues acaba dando resultado funciona coherencia

Voz 1995 13:15 Carlas luego y principios en finales que cosas que que acabar Carles luego te escuchamos

Voz 8 13:21 en Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 9 13:28 sí lo notas brillos sientes sí

Voz 4 13:31 por fin llega del seísmo

Voz 9 13:34 prepárate porque te va a encantar

Voz 10 13:37 y qué directa ese supera por primera vez seis meses gratis en tu seguro de coche listo para el seísmo

Voz 1 13:44 nueve cero dos un dos tres cero once nueve cero dos un dos tres cero once

Voz 4 13:49 consulta condiciones el punto com compañía Bankinter

Voz 11 13:52 sí

Voz 12 13:59 con hoy por hoy a través de nuestro país

Voz 1995 14:02 de Estado automático

Voz 1 14:04 ya el noventa y uno cinco veintidós dieciséis sesenta y cuéntanos lo que quieras

Voz 13 14:13 cada noche a partir de las once y media Larguero con Manu Carreño cuando decimos con Manu Carreño hola Marc muy buenas las buenas noches vaya

Voz 14 14:23 carrera que te has marcado mucho de verdad es que en realidad queremos decir con Sergio Scariolo que tal bueno antes Jorge Garbajosa muy buenas colado aún Pau Gasol buenas noches buenas noches ya Mijatovic placer escuchar muchas gracias Cholo Simeone en El Larguero Rafa Nadal muy buena hola buenas señores Iniesta Keylor Navas buenas noches Arantxa Sánchez Vicario Garbiñe Muguruza muy buenas Florentino Pérez

Voz 1018 14:42 a la banda al completo hasta la banda al completo toda la banda

Voz 14 14:45 no no si a partir de las once y media una hora menos en Canarias que nos también en el Larguero punto Cadena SER

Voz 4 14:55 cuál es el nombre de la mejor emisora de España tiempo

Voz 15 14:58 puedan artista una pista es que Viena luego la lista si Kadima luego la eh cabina si luego la Cadena ser correcto para hacer

Voz 0313 15:12 pues pues ésta que está escuchando

Voz 16 15:15 la verdad es que no la Cadena Ser

Voz 17 15:17 R No que es de toda la vida de Dios lo que tiene de poner fin cadenaser esto de toda la vida de Dios aquí en la casa en la que nace

Voz 0313 15:26 la pena SER o Cadena se como tú quieras

Voz 17 15:30 tiro cadena el libro de poner oportuno

Voz 8 15:35 se puede escuchar La Ser de Murcia en Bilbao

Voz 18 15:38 Colate La Ser tú eliges qué emisora escuchas toda la información local aunque estés muy lejos el control de las eh lo que quieras cuando tú quieras

Voz 1 15:50 descarga de nuestra aplicación

Voz 7 15:53 cuenta con la SER pase lo que pase su de hacerle la tercera cita porque sentí mal dispuestas

Voz 4 16:07 Ariño mariposas hipopótamos le mueres fuimos alzó

Voz 19 16:14 puede que nuestras historias de amor no sean como las de cines pero al menos son reales Descarga la aplicación de Meetic y conoce a solteros dispuestos a vivirlas

Voz 20 16:23 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus gastos gestoría registro casación pero si buscas hipoteca te viene aún mejor conocer la de un banco que no cobra

Voz 21 16:31 y gastos ni comisiones elige bien hipotecas naranja de ING ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación Si firmas con nosotros pero Comisiones y el precio que busca encuentra Lasse ni NG punto es

Voz 4 16:43 cuando por fin le regalas a tu hijo la batería completa con su bombo y su caja hizo es platillos está pensando con los pies

Voz 22 16:51 si puedes pensar con los pies puedes pensar con los pulmones reciclando latas bricks envases de plástico en el amarillo ayudas a mantener el aire litio piensa con los pulmones recicla Ecoembes Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid

Voz 12 17:05 te has dado cuenta de que cuando te venden entre

Voz 23 17:07 tanto siempre hay un poco de entre tenis y un poco de miedo Retegui y un poco de prueba un mes gratis pero luego estás atrapado doce meses más pues es que hay que presenta el entre el de diciendo

Voz 24 17:19 un mis gratis de los mejores canales de Paco series películas y mucho más turco si quieres te vas y además ahora hay solo porción publicitado disfruta de Skype por seis euros compete Nuria es para siempre tu momento es ahora entre Skype punto es

Voz 25 17:34 en Carrefour celebramos el Día de la marca Carrefour ven hoy veintinueve de abril podrá acumular en tu cheque ahorro el IVA de todos los productos marca Carrefour de alimentación productos frescos bebidas droguería perfumería así son nuestras soluciones para pagar menos en Carrefour y en Carrefour punto es oferta válida en Península y Baleares Carrefour todos merecemos lo mejor

Voz 26 17:54 en la Cadena Ser

Voz 1995 17:58 hoy con Toni Garrido y antes de acabar muy rápidamente haremos las preguntas que nos deja el día eslogan de campaña la clave de lo que hoy puede hacer Pablo Casado se para no dimitir Pablo Casado necesidad valor seguro dada la coincidencia de las elecciones con la emisión de Juego de Tronos no es tan los publicistas dejando pasar la oportunidad de poner un eslogan tipo acero del PSOE a cero va Lirio la derrota de la ultraderecha se resume en que tuvo mucha más Vox en campaña que votos en las urnas en todos los candidatos toreros del PP y Vox se hayan quedado sin escaño les obligará a ver la legislatura desde la barrera después de la resaca electoral al estamos realmente preparados para encarar unas nuevas elecciones autonómicas municipales y europea sin apenas veintisiete días y el Barça qué otra vez campeón de Liga pero volveremos mañana después de este intenso fin de semana después de la jornada de hoy volveremos como siempre mañana a las seis de la mañana se quedan ahora escuchando a los mejores nuestros compañeros que están más cerca de ustedes esta mañana