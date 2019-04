Hoy por Hoy (30/04/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1727 00:00 son las seis de la mañana a las cinco en Canarias

Voz 1727 00:23 saludos qué tal está muy buenos días es treinta de abril mañana es primero de mayo Día del Trabajo y en Madrid además enlaza con el jueves el dos de mayo festivo también día de la Comunidad de manera que después de la tempestad electoral viene una semana de calma chicha de reposo tranquilidad y acopio de energía porque enseguida vamos a la siguiente campaña calma chicha eso sí más fácil para el ganador de la selva el PSOE levanta el pie del acelerador Hice auto aplica la ya famosa receta del Ivo profano la vicepresidenta Carmen Calvo había cortado aquí en seco por la mañana en Hoy por hoy las especulaciones sobre posibles gobiernos de coalición ya anunciaba que los socialistas van a intentar gobernar en sí literario pero en cualquier caso no se tomará ninguna decisión antes del súper Domingo del veintiséis de mayo con elecciones municipales autonómicas y europeas entre otras cosas porque no hay tiempo material las Cortes las nuevas Cortes se constituyen el veintiuno de mayo eso sí después de reunir ayer a la ejecutiva socialista Jose Luis Ábalos el número dos del partido aclaraba que será un gobierno de orientación progresista

Voz 2 01:37 tenemos muy claro lo que nuestra militancia piensa tenemos muy claro también el sentimiento de nuestros electores y lo vamos a decepcionar

Voz 1727 01:43 casi a la misma hora en Televisión Española la portavoz de Unidas Podemos Noelia Vera insistía

Voz 0277 01:49 yo creo que ya ha quedado meridianamente claro que es acabaron lo gobiernos en solitario de un solo color de un partido único y que la gente quiere que negociamos y que lleguemos a acuerdo

Voz 1727 01:59 así que estamos ante una negociación que parece que será larga pero también discreta sin alharacas ciudadanos que se ha quedado a un palmo de pasar al Partido Popular no va a soltar esa posibilidad Alber Rivera quiere ser el jefe de la derecha no habrá ninguna aproximación al PSOE como explícita va Inés Arrimadas

Voz 3 02:21 el Gobierno ningún tipo de negociaciones para una investidura ningún tipo de negociaciones que facilite el señor Sánchez llega otra vez a Moncloa de la manos de Iglesias de los partidos

Voz 1727 02:31 conseguirá Ciudadanos hacerse con el trono de la derecha en el partido popular ante la crecida de las críticas internas a la estrategia de Casado guiado por Aznar se pide tiempo

Voz 4 02:40 yo creo que los proyectos necesitan tiempo en todos los ámbitos territoriales también a nivel nacional yo confío en Pablo Casado confío en el nuevo equipo creo que goza de una amplia confianza dentro del Partido Popular

pero más allá de lo que opine su número dos la realidad es que el descalabro los deja en la peor posición posible de cara a la nueva cita electoral no pueden permitirse hacer caer a su líder pero tampoco pueden concurrir con un presidente del partido con la marca del fracaso Aznar José María Aznar sigue callado pero en su fundación en FAES aseguran que la culpa es de todos los demás de la radicalización del PSOE por una parte de la fragmentación Cani licitación dicen ellos del centro derecha hoy en la prensa se van a encontrar con la cara del terrorista más buscado del mundo al Bagdadi líder del Daesh reaparece cinco años después

Voz 0027 03:35 sí así es una prueba de vida en forma de vídeo de dieciocho minutos no ha podido ser verificada un ala en ese vídeo reconoció la derrota en Siria pero amenaza con más ataques a nivel global y también reivindica los ataques de Sri Lanka como venganza por la ofensiva global contra

Voz 1727 03:49 dijo Luis aquí en España aislados ocho bebés prematuros en el hospital Vall d'Hebron de Barcelona tras la muerte de otros dos por una infección los ocho

Voz 0027 03:57 tienen en su organismo la misma bacteria que ha matado a las otros dos que eran prematuros extremos de menos seis setecientos gramos más va a campings la jefa de Servicio de Epidemiología del centro llama a la calma

Voz 5 04:07 ambos pacientes que están ingresados en un hospital imagen una unidad de cuidados intensivos se coloniza por las bacterias propias del hospital ir por tanto este número de pacientes colonizados no nos tiene que alertar lo que sí que nos tiene que alertar es realmente el que de aquí pueda pasar a infección y esto es lo que tenemos que controlar

Voz 1727 04:28 y una noticia muy importante científicos de Estados Unidos han encontrado la forma de detectar en sangre la fatiga crónica

Voz 0027 04:35 ahora los médicos sólo podían llegar al diagnóstico sumando síntomas como cansancio inexplicable o sensibilidad a la luz

Voz 1684 04:41 ahora han encontrado un marcador en sangre basta con medir la respuesta al estrés de las células monetarias en los deportes la Copa del Rey y la Supercopa tendrán nuevo formato la próxima temporada

Voz 1727 04:56 José Antonio Duro buenos días hola qué tal buenos días y lo aprobó

Voz 1621 04:58 ayer la asamblea de la Federación Española de Fútbol una Supercopa con semifinales y final fuera de España en el mes de enero y una nueva Copa del Rey que como ya les adelantó la Cadena SER cuenta con ciento dieciséis equipos desde primera división hasta Regional Preferente los formatos están aprobados pero todo apunta que Javier Tebas y la Liga van a impugnar la reunión que se celebró en el día de ayer además hoy comienzan las semifinales de la Champions Tottenham Ajax mañana será turno para el Barça que recibe al Liverpool tenemos que lamentar el fallecimiento de un deportista español es Fernando Civera ha sido en la segunda etapa de la Titan Desert a causa de un paro cardiaco

Voz 6 05:34 pero no estoy todo el tiempo

Voz 0978 05:35 Jordi Carbó buenos días buenos días hoy tiempo parecido al de ayer va a hacer mucho sol en todo el país durante la mañana algunas nubes en Cataluña con chubascos cada vez más débiles durante la tarde en las montañas de la mitad sur de la península tormentas que pueden descargar con intensidad pero en general como decíamos muchas horas de sol ambiente ahora mismo un poco fresco durante la tarde al sol cálido se pasará de los veinte grados en la mayor parte del país de los veinticinco en el interior máximas de hasta treinta grados en poblaciones cercanas a los ríos Tajo Guadiana Guadalquivir

Voz 1727 06:44 con Taura Dona tu cuerpo a la ciencia se titula esta canción y de ciencia vamos a hablar esta mañana ya saben que nos encanta hablar de cien de los últimos avances científicos que en medio de todo el ruido político pasan más desapercibidos estos días como bien nos recordaba algún oyente la semana pasada bueno pues para hablar de los avances científicos viene esta mañana Javier Gregory ya saben siempre a la última en publicaciones y a médicos y científicos que nos van a explicar cómo puede ser nuestro futuro en unos pocos años lo que hemos logrado lo que estamos

Voz 1804 07:24 a punto de conseguir los vamos a recibir

no hay avances científicos que afectan a nuestras vidas a partir de las nueve y media de las ocho y media en Canarias en tiempo de tertulia hoy con Lucía Méndez Joaquín Estefanía e Ignacio Ruiz Jarabo una mesa a la que vamos a sumar al Lluís Bassets desde Radio Barcelona para analizar también el escenario catalán no sólo el fascismo al que canta Brahms este grupo comprometido dicen con el independentismo de Esquerra buenos días todos y a todas a partir de las diez de las nueve en Canarias Toni Garrido quiere recordar los veinticinco años de la fuga de Luis Roldán lo va a hacer con Nacho con Gonzo y con el periodista de investigación del país José María Irujo hora después volvemos abusar de Javier Gregory porque la ciencia y los científicos están presentes también hoy en Francia en la cumbre de la biodiversidad hasta allí nos vamos a acercar con nuestra querida Carmen Vela

Voz 1275 08:23 la Icon más expertos

Voz 1727 08:29 pues ya que la ciencia se cruza tanto este martes en Hoy por hoy sobre ciencia pueden reflexionar

Voz 1621 08:35 cuál es el gran avance científico que recuerdan el que agradece Noel que esperan que se produzca en el futuro o sea algún científico científica nos escucha nos quiere contar cómo es su trabajo o reivindicar la ciencia encantados de escucharles en el nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta y en nuestro Whatsapp en el seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis

Voz 1727 08:54 efectos pueden ponerle deberes por ejemplo al nuevo Gobierno el que se forme allá por el mes de junio y como muchos y muchas de ustedes se quedaron ayer fuera quieren seguir reflexionando opinando sobre el resultado electoral

Voz 1621 09:08 era libre de nuevos sí porque mañana además es festivo nacional empezamos una hora más tarde y no hay oyentes así que aprovechen hoy

Voz 1804 09:14 hoy puede haber alegría en algunas alegría pero sin duda

Voz 1275 09:18 la tristeza en toda España oyentes sí que habrá lo que no habrá exhibición de los oyentes pero vais a en el que él va a algunos

Voz 8 09:26 buenas aprovechen para trasladarles su pena o alegría su esperanza su pánico en el nueve uno cinco todo esto

Voz 1621 09:33 dieciséis sesenta y en whatsapp en el seis tres ocho treinta y uno treinta y cuatro sesenta y seis

son las seis y diez las cinco y diez en Canarias

Voz 0027 09:41 empezamos con Elena Sánchez y Roberto Mahan en la técnica ICO en Jordi Fábrega una producción

Voz 7 09:48 todos tenemos un jefe

Voz 9 09:50 todos hemos perdido un préstamo alguna vez por eso todos entendemos a Freddy en esta colecciona con El País y los cuarenta Classic la discografía completa hay cinco directivos de una banda tan grande que ni siquiera hemos tenido que mencionar su nombre este fin de semana segunda entrega por nueve con noventa y cinco euros con el país ya a la venta en tu quiosco el número uno

Voz 10 10:13 cinco días y Santander de inviten al debate el Brexit y sus consecuencias el lunes seis de mayo en Madrid un proyecto de Foro Futuro el observatorio de tendencias económicas de cinco días is Santander informa TI solicita tu invitaciones Foro Futuro punto El País punto com

Voz 1 10:35 en la Cadena Ser

Voz 0027 10:43 tras obtener los peores resultados de su historia como partido el PP está convocado hoy a hacer catarsis veremos con qué intensidad y veremos si alguno de los presentes esta tarde en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP llega a poner sobre la mesa la necesidad de un cambio en el liderazgo al equipo más próxima de Casado insiste en que él no va o por lo menos no tiene intención de irse a pesar de haber perdido más de tres millones y medio de votos y piden tiempo para darle la vuelta a esta situación pero en veintiséis días hay unas elecciones autonómicas y municipales en las que quiénes se lo juegan en primera persona son muchos de los que van a acudir esta tarde a la reunión en Génova el veintiséis Se presentan a sus comicios con unas siglas que electoralmente son casi tóxicas después de lo del domingo hay daba buenos días

Voz 0137 11:24 buenos días Casado va a tener que explicar hoy a sus barones regionales ese hundimiento histórico y en medio de ese ambiente enrarecido con voces dentro de la formación pidiendo incluso su dimisión su fiel escudero hoy secretario general Teodoro García Egea ha intentado contener este lunes a los críticos asegurando por si alguien tenía alguna duda que al PP todavía le queda mucho casado por delante

Voz 4 11:42 a partir de ayer y hoy durante los próximos cuatro años el líder de la oposición se llama Pablo Casado vamos a hacer una oposición firme contundente

Voz 11 11:51 que Gea dice que el de casados un proyecto a largo plazo

Voz 0137 11:54 Zeid que cuenta con una amplia confianza dentro del PP asegura que hoy harán autocrítica pero a la vez vuelve a justificar los resultados electorales en la fragmentación del voto en la falta de tiempo y pide una nueva oportunidad para su jefe

Voz 4 12:05 creo que todos los líderes han tenido varias oportunidades incluso este esta última y elecciones en estas últimas elecciones hemos visto cómo era el primero y el único que se presentaba por primera vez Pablo Casado ha sido el único que en estas elecciones ha presentado por primera vez

Voz 0137 12:20 con García Egea ha cerrado filas José María Aznar FAES la fundación que él preside asume en un comunicado la tesis de la división del voto de derechas dice que un PSOE radicalizado ha ampliado los extremismos en el Congreso y lamenta que el centro derecha en España se haya instalado dice en una Cani validación suicida

Voz 0027 12:35 es uno de los principales referentes municipales del PP que es el alcalde de Málaga Francisco de la Torre que lleva diecinueve años gobernando la sexta ciudad España con las mismas siglas las del PP hizo ayer

Voz 1684 12:45 en esta reflexión sobre el fallo que ha cometido su partido tenía el PP a nivel nacional de tratar de que no perder votos por su derecha

Voz 2 12:54 pronto hacer una estrategia de de competir digamos en ese espacio descuidando la mejor el espacio del centro

Voz 0027 13:01 como suele ocurrir cuando vienen mal dadas y sobre todo cuando vienen muy mal dadas como es el caso ahora del PP hay candidatos que empiezan a esconder las siglas en sus vídeos en sus carteles electorales pero una cosa es esconder las y otra cosa ya es lo que ha hecho Albiol en Badalona

Voz 12 13:16 voy a votar a él a la Albiol al PP no al Albiol

Voz 0027 13:20 sólo un día después del batacazo electoral Xavier García Albiol empezó a difundir ayer este vídeo para las municipales un vídeo en el que aparecen varios vecinos diciendo que ellos no votaría nunca al PP pero sí Albiol así están las cosas ahora mismo en el PP y más allá del drama particular del Partido Popular las negociaciones postelectorales para formar un gobierno central en el carril lento el PSOE alejado tres cosas claras en las últimas horas la primera es que Prisa no tiene que pretende esperar a después de las municipales la segunda es que tienen intención de gobernar en solitario sin meter a otros partidos en el Gobierno y la tercera que los apoyos parlamentarios los van a buscar por la izquierda Hinault en Ciudadanos de hecho Avalos reveló anoche que Rivera ni siquiera llamó a Sánchez para quitarle el resultado electoral

Voz 1684 14:03 con alguna ni siquiera han llamado

Voz 2 14:04 me para felicitar alguno ni para felicitar o sea que es eh que nivel de madurez tenemos todavía como para encarar otras conversaciones

Voz 13 14:13 algunos dicen producido llevada por aludido rápido casado ha llamado pregúntele

Voz 0027 14:22 casado ha llamado Rivera no llamado índice Ábalos explícitamente que el PSOE tiene muy claro lo que quieren sus bases que son las mismas bases que el domingo en Ferraz gritaban con verano Javier Alonso buenos días

Voz 0858 14:34 buenos días hay más si dicen que saben perfectamente lo que significaban esos gritos de la militancia las selecciones dejaron al PSOE como la única formación capaz de encabezar un Gobierno así que en el PSOE no tienen prisa se limitan a interpelar al resto

Voz 2 14:45 en todo caso habrá que preguntar al resto si están dispuestos a dejar gobernar a la fuerza más votada si van a respetar el mandato que están expresó en las urnas

Voz 0858 14:54 a ciudadanos les salen las cuentas para ser aliado del Gobierno pero no para liderar la oposición aún así reivindica en esa posición a costa de los populares Inés arriba

Voz 12 15:02 a Ciudadanos no puede pactar con aquel que ha pactado con Torra con Bildu y con Puigdemont

Voz 0858 15:08 sí se ofrece desde el primer minuto Unidas Podemos que no contempla la posibilidad de un gobierno en solitario Noelia Vera anoche en televisión

Voz 0027 15:16 yo pero que Pedro Sánchez tiene dos opciones una

Voz 0277 15:18 qué les dice motín que es que pacte con Ciudadanos y otra en la que les decían sus militantes que que pongan el centro un gobierno progresista con con Unidas Podemos no

Voz 0858 15:26 hace tiempo que los morados sacaron la conclusión de que el PSOE ha capitalizado mejor desde el Gobierno las medidas sociales aprobadas en estos nueve meses que ellos como socios preferentes

Voz 0027 15:35 por el resultado electoral de Podemos mensaje de Íñigo Errejón ayer en Hora catorce con José Antonio Marcos

Voz 1275 15:40 bueno no sé no es un buen resultado

Voz 1804 15:43 sí creo que hay una reflex

Voz 14 15:45 aunque está pendiente de que le corresponde a la dirección de

Voz 0027 15:49 corresponde de la dirección de Podemos pero no es un buen resultado hay una reflexión por hacer es sobre Errejón y su partido con Carmena más Madrid en la Junta Electoral Central dejó claro ayer que se Lehtinen que tratar a todos los efectos como un partido nuevo sin representación parlamentaria eso se traduce por ejemplo en que no van a tener practicamente ciudad gratuita en los medios públicos un contrincante recurre para dejarlos fuera de los debates electorales es muy probable que lo consiga lo que ha determinado también la Junta Electoral es que Puigdemont no podrá presentarse a las elecciones europeas ni él ni los dos también fugados Comín y Ponseti Jones per Catalunya tiene ya sustitutos entre ellos Beatriz Talegón o el abogado Gonzalo voy amo filón día

Voz 0931 16:28 un día dicen que son sustitutos provisionales de urgencia lo que quieren es recurrir la decisión al Supremo luego al Constitucional y finalmente a Europa lo que pasa es que la Junta ha pronunciado poquísimas horas ayer por la noche de que acabara el plazo para presentar las listas Gonzalo Boya es uno de estos sustitutos ya abogada del ex presidente al final

Voz 15 16:45 de la XXVI violentamente septiembre

Voz 0931 16:49 decía que llegarán hasta el final han buscado este recambio pero confiando en que tanto como los otros dos en el extranjero finalmente puedan ir en esas

Voz 0027 16:56 estás en el juicio del testificó este lunes el cantautor y estipulado Jones Percy Luis Jack dijo ante el tribunal que fue él quién les recomendó a los Jordi que se subieran a los coches de la Guardia Civil el veinte de septiembre frente a la Conselleria de Economía supuestamente para pedir que se desconvocar aquella protesta y que la gente se fuera de allí

Voz 16 17:13 lo único sitio que puede ser efectiva esta llamada la desconvocatoria es encima de estos coches porque es el único sitio donde estuviera todo el mundo

Voz 0027 17:21 y también expreso así como van a escuchar Luis Jack su rechazo a que Vox le hiciera preguntas ayer en el juicio en calidad de acusación poco popular

Voz 16 17:30 conocido homosexual independentista Hay ya aspirante a ciudadano del mundo es estoy en desacuerdo que me hagan preguntas desde entonces estas

Voz 0027 17:44 en San Sebastián el juez ha mandado esta noche a la cárcel a seis de los siete detenidos por la muerte de un joven al que apalearon en la madrugada del viernes a la salida de una discoteca según los testigos porque se negó a darles tabaco y chaval murió finalmente el domingo después de dos días en coma profundo y ahora el juez te envía a la cárcel a seis de los siete detenidos son españoles rumanos magrebíes todos de entre dieciocho y veinticinco años Euskadi de Hunan

Voz 11 18:09 egun on prisión sin fianza para todos ellos tal y como

Voz 1257 18:11 pedía la fiscalía están imputados por un delito de homicidio y dos de lesiones por los golpes que recibieron otros dos amigos de la víctima la autopsia practicada al cuerpo ha confirmado que el chaval presentaba una hemorragia craneal el séptimo detenido quedó ayer en libertad provisional por la tarde dos concentraciones con presencia de la madre de Santi que pedía calma y no mezclar las cosas

Voz 0394 18:32 Santi tiene amigos en todo el mundo marroquí argelinos e tiene una conciencia social tanto como su hermano que es lo que le

Voz 11 18:43 Cao no estamos ahí en esa línea

Voz 0394 18:45 de de buscar culpables yo sino de buscar una solución real

Voz 15 18:49 el funeral será esta tarde en San Sebastián

Voz 1804 18:59 hoy por hoy en Cadena Ser punto com free en las redes sociales

Voz 1 19:02 el arroba Hoy por hoy y facebook Hoy por hoy

Voz 17 19:09 en la Cadena SER presentan el placer de escuchar

Voz 1880 19:17 y en ella visteis como en las farsas de la vida que a estos muñecos como a los humanos muevan los pelillos groseros que son los intereses las pasiones sillas los engaños y todas las miserias de su condición tiran unos de sus pies y los llevan a tristes andanzas tiran otros de sus manos trabajan con pena luchan con rabia tan con astucia matan con violencia pero entre todos ellos desciende a veces de él

Voz 0487 19:44 lo al corazón como tejido con luce el sol y con Lupe

Voz 1880 19:50 el hilo del amor que a los humanos como a esos muñecos que semeja en humanos les hace parecer divinos trae a nuestra frente resplandores de Aurora pone alas en nuestro corazón y nos dice que no todos farsa en la farsa que hay algo divino

Voz 17 20:07 Nuestra meta

Voz 1880 20:11 que no puede acabar cuando la farsa cada

Voz 18 20:14 les intereses creados Jacinto Benavente mil novecientos siete el

Voz 1804 20:23 lo que nos hace diferentes es la capacidad de pensar

Voz 1684 20:27 por qué es tan importante que los adolescentes aprendan a cielos

Voz 1804 20:30 fundamentalmente porque no existe una etapa de la vida tan complejo como la adolescencia y sobre todo la posibilidad día actuar podría ser por qué no estoy haciendo nada y que estás haciendo

Voz 8 20:43 tipo como comenté un proyecto de prevención en institutos y universidades sobre violencia sexual

Voz 1804 20:48 la Ventana séptima temporada con Carlos

Voz 19 21:00 la Cadena SER

Voz 1275 21:03 impuros

Voz 0027 21:04 seis y veintiuno de la mañana cinco y veintiuno en Canarias Japón va a vivir hoy dentro de unas horas su primera abdicación en dos siglos el emperador Akihito dejará el trono en manos de su hijo el príncipe Naruhito pondrá fin así a tres décadas de reinado y comenzará una nueva era imperial en Japón Victoria García

Voz 1460 21:21 Akihito de ochenta y cinco años tuvo que esperar a que se modificará la ley para poder abdicar y hoy en una ceremonia de apenas diez minutos ya en la que participan unas trescientas personas pronunciará sus últimas palabras como emperador después de que el primer ministro anunció su salida Florentino rodado profesor de la Complutense autor del libro La soledad del país vulnerable que acaba de salir explicaba en los micrófonos de la SER

Voz 1621 21:45 desde luego ahora a Japón como todos nosotros estamos

Voz 20 21:48 Nos estamos enfrentando a unos nuevos tiempos y Japón más que nadie en precisamente además pues la cuestión internacional fíjate lo de Corea y luego ya digamos la nueva vida no

Voz 1460 21:56 mañana será el turno de su hijo Naruhito de asumir el trono del Crisantemo en una ceremonia ya más formal y multitudinaria pero que no está abierto a las mujeres aunque en esta ocasión habrá una ministra del gabinete de Xinzo AVE coincidiendo con el cambio de monarca los japoneses podrán disfrutar de una semana de vacaciones algo inédito en la historia de ese país

Voz 0027 22:15 expertos en seguridad en Noruega alertan de la amenaza de ballenas espías entrenó supuestamente por los rusos suena a película de ciencia ficción pero aseguran esos expertos que es real ocurrió la semana pasada cuando un pesquero noruego denunció que una beluga que son tipo de ballena los perseguía de forma insistente que llevaba algo atado al cuerpo verá un arnés que lo identificaba como parte del grupo San Petersburgo

Voz 1684 22:36 Pascual Donate buenos días buenos días la ballena se acerca a los marineros y deja que la toquen juego que no podrá ser tan inocente como los biólogos marinos noruego sospechan que espía para Rusia porque he visto un arnés parado para llevar una cámara en la que aparecen las palabras equipamiento de San Petersburgo aunque el Kremlin Gaya los expertos creen que la ballena procede de la base naval que la Flota del Norte rusa tiene a cuatrocientos kilómetros donde sabe que sean entrenado belugas con fines militares no sería la primera vez que vemos un animal marino reclutado por un ejército tanto Rusia como Estados Unidos tienen programas para usar delfines y orcas en sus operaciones gracias Pasqual y un grupo de investigadores españoles ha encontrado una nueva especie de chimpancés está extinta

Voz 0027 23:19 pero la han podido rastrear a través de la huella que ha dejado en el ADN de los bonobos actuales otros simios creen que se cruzaron hace alrededor de medio millón de años eso sí es un misterio porque desaparecieron Rahmouni buenos días

Voz 1772 23:31 buenos días los científicos han bautizado a estos nuevos chimpancés como los simios fantasma porque no se han encontrado sus fósiles el clima y la densa jungla Centroafricana donde vivieron ha hecho que cualquier resto biológico se haya descompuesto demasiado pronto el único vestigio que nos queda de ellos está en el genoma de los bonobos los expertos han logrado reconstruir sólo un tres por ciento del ADN

Voz 0027 23:52 de estos extinto chimpancés

Voz 1772 23:56 el antiguo primate vivía aislado del resto de de su especie por el río Congo pero cuando se secaba ese río permitía el cruce entre ambos primates en la actualidad los chimpancés y los bonobos son los parientes más cercanos al ser humano

Voz 0027 24:13 un gesto tan sencillo como ir andando o en bici al trabajo puede salvarle la vida si está obeso científicos británicos han descubierto que el riesgo de morir de accidente cardiovascular aumenta sustancialmente entre quiénes van en coche a trabajar cosa que parece obvia pero es que además lo han cuantificado exactamente Javier Gregory

Voz 0882 24:31 otro país sin ir más lejos una persona de cada cuatro es ya obesa pero esta tasa se ha duplicado en los últimos veinticinco años sin embargo ir andando o en bici al trabajo reduce las posibilidades de muerte prematura un cincuenta por ciento en cambio las personas con obesidad que se desplazan en automóvil tienen un treinta y dos por ciento más de Riis lo de morir según advierte ya una nueva investigación realizada por la Universidad de Glasgow en el Reino Unido y que ha presentado en el Congreso de la Asociación Europea para el Estudio de la Obesidad a lo largo de esta investigación este equipo de científicos británicos analizó la evolución durante cinco años de ciento sesenta mil voluntarios de ellos dos mil cuatrocientos murieron sin embargo en el grupo de voluntarios que tenían obesidad viajaban a diario en coche el riesgo de muerte prematura fue un tercio mayor porque entre otros factores de riesgo el número de enfermedades cardiacas se multiplicaron por dos

Voz 0027 25:24 antes de los deportes malas noticias para los amantes de la música se acaba de cancelar Bustos cincuenta el festival que iba a conmemorar el medio siglo del concierto más famoso de la historia no habrá bodas de oro de Busto porque en la organización se había convertido en un caos total corresponsal en Estados Unidos Marta del Vado

Voz 1510 25:53 buenos días los organizadores habían anunciado ya el cartel que iba a participar en el cincuenta aniversario de Woodstock una celebración por todo lo alto con The Killer Santana como lo oye y si entre otros las dudas sobre la organización

Voz 1727 26:06 surgieron la semana pasada cuando anunciaron que

Voz 1510 26:09 iban a empezar la venta de entradas pero no fue así el caso es que la empresa encargada de financiar el festival anunció ayer en un comunicado que a pesar de la gran inversión que ya han hecho el festival se cancela sin dar mucho más detalles sobre los motivos fuentes cercanas a la organización aseguran que tenían problemas con los permisos sí que estaban preocupados por la capacidad del festival la primera edición de Woodstock se celebró en agosto de mil novecientos sesenta y nueve en plena guerra de Vietnam del auge hippy bajo el lema Tres días de paz y de música Woodstock que fue uno de los momentos clave para el movimiento de la contracultura de los sesenta se quedará sin celebrar sus bodas de oro este verano sino consiguió otro financiador

Voz 0027 26:54 en los deportes Quique Setién muy cuestionado en el Betis a falta de tres jornadas para el final de la Liga José Antonio Duro buenos días qué tal buenos días y ayer CC

Voz 1621 27:01 pero la jornada treinta y cinco en Primera Betis uno Espanyol uno con los béticos sin levantar cabeza vamos a decirlo así ayer empataron en el noventa y cuatro están ya muy lejos de los puestos europeos en los que no tiene pinta que vayan a participar el próximo año primero Setién ayer después los aficionados del Betis cansados de que su equipo no dé la cara ni siquiera en el Benito

Voz 21 27:21 yo no creo que el equipo esté caído te lo digo sinceramente cargo desde fuera si uno se fija en el resultado está claro pero hoy hemos vuelto a ser muy superiores a

Voz 1275 27:31 español nunca tenía que haber seguido en diciembre

Voz 0487 27:34 yo aguantando da lo mismo que aguantarlo

Voz 1 27:39 echarlo ya hay que echarlo ya hace dos meses lo hubiese hecho vamos

Voz 22 27:43 sí porque ya no hay nada nada Kazemi sería volver a leerlo todo hoy cortada la la progresión del equipo lo que Jean Claude Trichet solución la cosa para joder

Voz 8 27:56 no está acabado ni mucho menos

Voz 1621 27:58 en la temporada en el lado verdiblanco de Sevilla veremos sacaba mejor las cosas en la Champions donde hoy tenemos el Tottenham Ajax y la otra semifinal que enfrenta al Barça y al Liverpool en el Camp Nou es para mañana a las nueve de la tarde nos va a dejar la previa de con las protagonistas con Ernesto Valverde con Rakitic en la sala de prensa ayer ya escuchamos las voces primero de Luis Suárez después

Voz 1325 28:19 Codina no tiene que tener ningún segundo de distracción porque lo pagas caro creo que este equipo tiene demasiada experiencia como para asumir ese papel saber qué qué clase de partido sino viene buenos seguramente era un partido muy especial

Voz 0487 28:33 claro como como todos los compañeros con con muchas ganas de hacer un buen partido tenemos una mentalidad fuerte para para los partidos es

Voz 1275 28:42 eso será mañana estamos a final de año y de cara al

Voz 1621 28:45 máximo ejercicio Ayer hubo una importante Asamblea clave en la Federación para aprobar cambios en la Copa del Rey en la Supercopa en el fútbol femenino sea aprobaron esto es un poco el tono del presidente Luis Rubiales que sabe que la Liga va a impugnar la reunión de ayer

Voz 23 28:59 la competición no en la Liga la competición en la Primera División el otro día cuando Leo Messi levantó la copa que le entregue al levantar la sevillanos ello así de grande con el logo de la Federación porque la competición es de la Federación aquí en Bulgaria en Pakistán

Voz 1804 29:16 Carmen por un lado la nueva Copa contar con ciento decir

Voz 1621 29:18 seis equipos entre ellos de Regional Preferente será a partido único excepto en semifinales y la Supercopa se va a disputar en enero será fuera de España con cuatro equipos dos mejores en Liga y los dos mejores de Copa en esta primera edición no estaría el vale

Voz 1727 29:30 hacia así que el enfado es importantísimo

Voz 1621 29:33 en el equipo de Mestalla la clave de todo esto dieciséis de los veinte clubes de Primera no fueron ayer a la Asamblea

Voz 1275 29:39 la Liga lo va a impugnar está intención lo vaya

Voz 1621 29:41 más de forma inmediata al CSD a los tribunales y los grandes Athletic de Bilbao Atlético Barça Real Madrid apoyan el proyecto a la operación pero dieciséis clubes de Primera se alinean con Tebas en esto

Voz 1275 29:50 esta nueva guerra que nos deja el fútbol

Voz 11 29:53 bueno

son las seis y media las cinco y media en Canarias

Voz 1 30:06 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 0027 30:11 la Comisión Europea pide que Pedro Sánchez pueda formar en España un gobierno estable

Voz 24 30:16 Pedro Sánchez será hombres yo de deforme

Voz 0390 30:20 establo

Voz 24 30:21 juego OPA estabilidad sí

Voz 0027 30:23 verismo pide el portavoz de Juncker para que España pueda seguir jugando un rol importante en Bruselas dice la Comisión que ven la victoria Sánchez un dique de contención contra la extrema derecha a apenas un mes para las elecciones al Europarlamento no se moja si ese gobierno debe ser monocolor o una coalición ya sea con los grupos de izquierda o los Civera es los socialistas lo dijo ayer aquí en Hoy por hoy Carmen Calvo prefieren gobernar solos aunque si finalmente tienen que pactar descartan hacerlo conciudadanos José Luis Ábalos es el secretario de Organización del PSOE

Voz 2 30:52 pero en todo caso tenemos muy claro lo que nuestra militancia piensa tenemos muy claro también el sentimiento de nuestros editores y lo vamos a decepcionar

Voz 0027 30:59 en el PP Pablo Casado reúne hoy al poder nacional y territorial del partido para analizar su estrepitosa caída en las urnas que desde el PP achacan al poco tiempo que Casado lleva al frente del partido la vicesecretaria de Política Social del partido del Partido Popular Cuca Gamarra lo explicaba anoche así en Televisión Española

Voz 25 31:15 que todos los candidatos era el el único que da la primera vez que se presentaba como candidato a la Presidencia del Gobierno y en este sentido la razón y la causa de ese resultado viene de la fragmentación del voto de centroderecha del cual ya veníamos avisando

Voz 0027 31:29 aunque en los cuatro aspirantes a la Moncloa que se presentaron a las elecciones del domingo eran hombres el Congreso que sale de estos comicios será el más paritario de la historia prácticamente uno de cada dos diputados será diputada mujer Marielo olvido de los ciento

Voz 1727 31:42 XXIII de escaños que ha conseguido el PSOE sesenta y cuatro estarán ocupados por mujeres algo más de la mitad

Voz 11 31:48 en Unidas Podemos el cincuenta y cinco por ciento veinticuatro días

Voz 1727 31:50 dotadas de cuarenta y dos ciudadanos una cifra más baja veintidós mujeres de cincuenta y siete ya está Vox incorpora a nueve entre sus veinticuatro parlamentarios en el PP son justo la mitad XXXIII la politóloga Berta Bet hace

Voz 11 32:04 te análisis en el caso del PP hay una una paradoja el partido de hecho se hace humanizado en los últimos años no tanto debido a su mayor popularidad entre las mujeres como al hecho de que los hombres están abandonando el partido seguramente y ciudadanos con lo cual a lo mejor con la mayor presencia de mujeres los líderes del PP han intentado hacer un guiño a estas mujeres que les siguen votando

Voz 1727 32:27 el nuevo Congreso será prácticamente paritario con ciento sesenta y seis mujeres el cuarenta y siete por ciento el avance ha sido muy importante de ocho puntos ahora somos con Suecia el país de Europa con más mujeres en el Parlamento

Voz 8 32:38 sí

Voz 0027 32:40 el tráfico Teresa Serrano buenos días buenos días

Voz 11 32:42 muchos problemas a esta hora estamos en Madrid pendientes de dos accidentes que causan retenciones destacadas ocho kilómetros de tráfico lento en cuatro era el acceso a Madrid poro o el vuelco de un camión en Butarque en este momento se acorta esa a cuatro en el kilómetro doce hay desvíos habilitados en ese punto además otro accidente de salida de Madrid hay cuatro kilómetros de tráfico lento en la A tres en Rivas sentido Valencia además primera redenciones de acceso Pinto Parla también en la M cuarenta la zona SUR en Navarra está cortado el acceso a Francia desde Navara por el túnel del Larra o en la NA veinte once Ochaga vía por desprendimientos en Lugo cortada también la ocho por la intensa niebla y la falta de visibilidad en Mondoñedo además precaución como decíais por en las próximas horas por el arranque de la operación especial de tráfico pero el uno de mayo

Voz 0027 33:26 gracias Teresa sin grandes sorpresas contra el tiempo esperamos hoy un sol intenso en prácticamente toda España temperaturas por encima de los veinte grados la excepción vuelve a Cataluña donde puede llover de forma intermitente

Voz 1727 35:10 seis menos veinticinco en Canarias y abrimos hoy la Mesa de España en Aragón porque de allí es natural el ciclista español de cuarenta y seis años que ha muerto de un paro cardiaco en una carrera en el desierto de Marruecos zaragozanas Sánchez y buenos días

Voz 11 35:25 hola qué tal buenos días la prueba en la que

Voz 1727 35:27 participaba se llama Titan Desert la etapa que no ha podido terminar este lunes era particularmente dura

Voz 0148 35:34 la Fernando Civera era de Zaragoza estaba viviendo en México ya había acudido con un amigo a la Titan Desert una carrera de una semana con bicicleta de Mountain Bike en el desierto de Marruecos Civera estaba en una zona de dunas en el ecuador de una etapa de ciento cinco kilómetros cuando se empezó a encontrar mal pulsó el dispositivo de seguridad para avisar a la organización y enseguida acudió al lugar un helicóptero medicalizado pero ya no pudieron hacer nada por salvarle la vida la etapa de hoy de la Titan Desert ha sido suspendida

Voz 1727 36:02 gracias Ana y en el hospital Vall d'Hebron de Barcelona lo venimos contando han muerto dos bebés prematuros infectados por una bacteria así que el centro aislado ahora otros ocho bebés que están en la misma situación para evaluar su estado aunque ya se descarta un brote por fortuna Joan Bofill bon día

Voz 0931 36:20 bon día Se trata de una bacteria que afecta a personas con bajos niveles de defensas personas mayores con otra enfermedad por ejemplo o bebés prematuros con como era el caso de estos dos que murieron que habían nacido con veinticuatro y veinticinco semanas de gestación los dos sufrieron una inflamación intestinal que les llevó un asepsia y como en el hospital hay ocho más

Voz 0027 36:37 con los mismos síntomas se les aislados

Voz 5 36:40 el número de pacientes colonizados no nos tiene que alertar lo que sí que nos tiene que alertar especialmente el que de aquí pueda pasaba infección y esto es lo que tenemos que controlar

Voz 0027 36:50 por ello el hospital ha cerrado por ejemplo el box en el que estaban

Voz 0931 36:52 los bebés fallecidos también se ha analizado el entorno para saber cuál habría sido el foco de tránsito

Voz 1727 36:57 y también ahí en Barcelona la Audiencia Provincial Joan ha condenado a veintiún años de cárcel a Joaquín Benítez el ex profesor de gimnasia de los Maristas

Voz 0931 37:06 venado ahora por haber abusado de cuatro alumnos cuando eran menores de edad Sí Se da plena credibilidad al relato de estas víctimas que con la excusa de darles un masaje por alguna molestia muscular pues les llevaba a su despacho y acaba abusando de ellos Benítez salía así corriendo de la audiencia para evitar las cámaras y los periodistas mientras el padre de una de las víctimas se abrazaba llorando con su abogado

Voz 8 37:28 esto es un paso muy importante para el resto de víctimas que denuncian este tipo de casos ningún dinero paga el daño que se le falla y sobre

Voz 0931 37:36 el papel de las escuelas asegura que no fue prudente a la hora de controlar este profesor Se obliga la aseguradora de la institución a indemnizar a las víctimas con ciento veinte mil euros la Generalitat de momento descarta retirar el concierto a los Maristas pese a este condena a uno de sus ex profesora hasta luego Bofill hasta luego gracias

Voz 7 37:58 eh

Voz 1727 38:04 Melilla la Junta Electoral no va a permitir presentarse a las elecciones locales al partido político de corte musulmán Coalición por Melilla el motivo que no cumplen con la ley de paridad en sus listas Radio niñato hoy Toñi Ramos

Voz 1941 38:17 la Junta Electoral de Zona Le dio cuarenta y ocho horas como marca la ley para que subsanar la falta de paridad existente en las listas señalando que debían cambiar algunos tramos de cinco en cinco la Junta alega en su escrito que Coalición por Melilla realizó subsanación es pero no las correcta para cumplir la paridad que marca la LOREG en su artículo cuarenta y cuatro Peace dos con un mínimo de sesenta cuarenta por lo tanto por unanimidad ha decidido que no procede la proclamación de la mencionada candidatura ahora el partido liderado por Mustafa Aberchán sólo tiene un recurso contencioso electoral

Voz 1727 39:01 me hoy cerramos la Mesa de España con una felicitación Nos encanta esto y más tan temprano felicitación a nuestro compañero Salomón Hachuel el director de Hoy por Hoy Sevilla va a recibir la medalla de la ciudad por la labor social que hace desde la radio el está descansando ahora sí que le hacemos llegar la felicitación a través de Elena Carazo buenos días

Voz 15 39:24 buenos días Pepa así es la voz que saluda a los sevillanos desde hace años tomando el relevo de este programa las doce y veinte

Voz 1804 39:33 señoras y señores saludo son las doce veintitrés minutos

Voz 11 39:37 en una cruel recurre a diario la actualidad de Sevilla su se acerca a los oyentes para conocer de primera mano esa realidad que es el día a día de los sevillanos el pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha querido reconocer

Voz 1727 39:47 no sólo su labor profesional

Voz 11 39:50 tribulación a construir una imagen de la ciudad moderna sino también su faceta más solidaria con acciones como la Operación Buena Gente una campaña de navidad que cumple treinta años y que supone la recogida de alimentos y juguetes para los más desfavorecidos el treinta de mayo Día de San Fernando patrón de la ciudad recogerá nuestro compañero Salomón Hachuel este reconocimiento y junto a él otras veintidós medallas de la ciudad personalidades como María Pagés por ejemplo o el cantante Alejandro Sanz al que la ciudad de Sevilla nombrará Hijo Adoptivo Salomón Hachuel un compañero

Voz 1727 40:21 con la sonrisa además pintada siempre la vocales

Voz 11 40:23 gracias un beso un beso Pepa

Voz 1 40:31 me me

Voz 1727 40:43 abrimos la Mesa del Mundo en Reino Unido desde esta semana las víctimas de una violación tienen que dar a la policía británica toda la información personal de sus teléfonos móviles incluyendo mensajes y fotos si es que quieren que sus casos vayan a juicio las asociaciones de mujeres consideran que la medida que esta medida atenta contra la intimidad de las víctimas porque se revisará su pasado corresponsal en Londres Begoña Arce

Voz 0273 41:11 el que la presunta víctima de una violación deba entregada a la policía sus aparatos móviles los teléfonos las tabletas para que su contenido sea examinado como requisito para que el caso pueda ser juzgado ha provocado una ola de críticas en el Reino Unido la diputada laborista Harriet Harman contó en la Cámara de los Comunes como una mujer violada por un absoluto extraño ha visto cómo la policía extraía hay examinaba los datos de su móvil de los últimos cinco años conversaciones telefónicas mensajes amigos correos profesionales su participación en redes sociales fotos toda la intimidad y la de los suyos expuesta para ser utilizada en el juez

Voz 1275 41:50 muy

Voz 0273 41:52 aquí hay un verdadero problema ya hay que tomar medidas decía Harman las organizaciones contra la violencia que sufren las mujeres denuncian el que muchos casos de violación las investigaciones se centran más en la personalidad de la víctima en su historial sexual que en el comportamiento del acusado ante esta nueva exigencia policial muchas mujeres temen que deberán elegir entre privacidad justicia

Voz 1727 42:19 estos días se celebra en París una cumbre internacional sobre biodiversidad las conclusiones se conocerán este sábado pero los expertos avanza ya que la tierra vive su primera extinción en masa de especies provocada por el hombre corresponsal en París Carmen Vela

Voz 0390 42:35 entre medio millón y un millón de especies animales y vegetales de los ocho millones estimados que hay en el planeta podrá

Voz 1727 42:41 han extinguirse en las próximas décadas

Voz 0390 42:43 este es el grito de alarma que van a dar los científicos y diplomáticos de ciento treinta países reunidos esta semana en París en la sede de la Unesco los expertos creen que estamos ante la sexta extinción en masa de especies y la primera el hombre que ha hecho ya desaparecer al menos seiscientos ochenta especies de vertebrados en quinientos años más de mil quinientas páginas tiene el informe muy preocupante que ha elaborado durante tres años la Plataforma Intergubernamental científica política sobre la biodiversidad y los ecosistemas

Voz 1804 43:14 no fue grande

Voz 0390 43:18 Narbona un informe histórico que analizará lo que ha pasado en la tierra en los últimos cincuenta años en cuanto a la destrucción de la biodiversidad y que trata de reflexionar sobre los remedios para los próximos treinta años que vienen al final de la semana presentarán sus conclusiones pero ya sabemos que serán tan inquietantes como las del cambio climático porque ambas cosas van de la mano

Voz 1727 43:47 la Reina Letizia se ha puesto el chaleco rojo de los cooperantes españoles para conocer su trabajo en Mozambique o iba a visitar la zona más castigada por el ciclón Ida hay que ha dejado más de mil muertos enviada especial María Manjavacas

Voz 29 44:02 el presidente de Mozambique ha agradecido a España a través de la Reina toda la ayuda que ha recibido el viaje que empezó siendo de cooperación añadió la dimensión humanitaria tras el paso del ciclón y ahora ha tenido una parte bilateral también al pedir a España que sus empresas participen en la reconstrucción y el desarrollo del país tal y como nos contaba el secretario de Estado de Cooperación Juan Pablo la iglesia

Voz 30 44:21 ha expresado su voluntad de que junto a la política de cooperación como digo ha agradecido calurosamente eh que han manifestado su deseo de que España se incorpore al desarrollo económico y comercial en el que el país está embarcado

Voz 29 44:39 hoy la Reina se pone de nuevo el chaleco rojo para visitar la Zona Cero la más castigada por el ciclón Ida y donde la

Voz 0390 44:45 la nación española en una acción sin precio

Voz 29 44:47 antes levantó en cuestión de días tras el desastre un hospital de emergencia con setenta médicos y personal sanitario desplazado desde España que ahora o vuelve tras atender aquí a cientos de heridos en una catástrofe que en la región ha estado más de mil muertos y quince mil nuevos casos de malaria

Voz 17 45:08 el ojo izquierdo a Hoy por hoy

Voz 31 45:14 a y de de

Voz 32 45:21 todo

Voz 0027 45:25 lo que exigimos

Voz 0390 45:26 a Sánchez dice esta mañana José buenos días Pepa Titulos selecciones tienen su resaca del veintiocho incluso Akon Teodorín sudó para tampoco ojo Rosique

Voz 1100 45:39 sí empecemos por lo obvio que será dirigirse al vencedor va usted podríamos decir la Pedro Sánchez a dirigir este país durante los próximos años gracias a los siete millones y medio de votos que obtuvo el domingo gobierne solo o en compañía ya hablaremos otro vía de ello pero tenga en cuenta que todo se esas papeletas para exigir de usted algunas cosas a de justicia social que implica acabar con las desigualdades criminales y los contratos basura y apostar por los más desfavorecidos frente a los más poderosos desterrar la cruel pobreza infantil invertir en educación y luchar decididamente por el cambio climático no es el bolígrafo que seguimos usted está obligado a negociar con los independentistas catalanes hasta el límite de sus fuerzas ir mucho más allá tiene que secar el Benicio que está rompiendo la convivencia allí y aquí aseado pues aún queda probarle eutanasia romper el Concordato con la Iglesia sacar a Franco en la que el túmulo son honroso acabar con la ignominia de los enterrados en las cunetas y todo ello con la mirada puesta en la ciencia y la cultura como así consta en el ADN de todos los partidos socialdemócratas así que hala a trabajar

Voz 1727 47:05 esta mañana vamos a hablar de ciencia de los avances de la ciencia en nuestra mesa del análisis de los últimos avances que mejoran nuestras vidas y que pasan desapercibidos con el ruido electoral

Voz 1621 47:16 sí les hemos preguntado qué les gustaría que se inventara o que mejorará la ciencia buenos días

Voz 1490 47:21 hola buenos días siguen por delante un avance científico que me gustaría mucho que lo consiguieran y no entiendo porque no han conseguido es una pastillita para adelgazar no es tan difícil para que lo que los convierte en grasa porque oye hay muchas enfermedades que vienen por la obesidad de verdad de verdad con todos los avances que hay ahí una pastillita para adelgazar tranquilamente y no tener que hacer esos regímenes exagerados que ahí no lo consiguen o es que hay muchos intereses creados para qué hacemos

Voz 1621 47:52 muchas enfermedades que causa la obesidad precisamente en ese escribió un whatsapp Miguel en el que se pregunta para cuando algún avance para la diabetes Antonio de Motril de gustaría haber dos en concreto

Voz 33 48:02 la curación del cáncer que descubrió

Voz 34 48:04 punto de vida extraterrestre

Voz 1621 48:07 Joaquín desde el Puerto de Santamaría coincide con

Voz 11 48:10 Ángel entonces antes de decía que estaría bien sería bueno Acula contra el sentido común quién sabe igual un poquito mejor

Voz 1727 48:21 ahí es importante panel gracias

Voz 1621 48:24 en seguida nos metemos con la intolerancia y la mentira política antes la ciencia ha despertado las ganas de volver a participar después de muchos meses a Justiniano