Hoy por Hoy (30/04/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 2 00:23 qué tal muy buenos días tenemos muy claro lo que nuestra militancia y tenemos muy claro también el sentimiento de nuestro sector has ido vamos a decepcionar

Voz 1727 00:31 José Luis Ábalos el número dos del PSOE anoche después de la reunión de la ejecutiva socialista entrando al trapo de la gran pregunta del día después los socialistas han ganado claramente pero les faltan cincuenta y tres escaños para la mayoría absoluta de dónde los van a sacar Ábalos habla de Gobierno de orientación inequívocamente progresista pero Gobierno de entrada en solitario sus socios preferentes en la legislatura que acaba Unidas Podemos tienen cuarenta y dos de esos cincuenta y tres escaños

Voz 3 01:04 bueno una cosa es lo que diga el Partido Socialista y otra cosa es lo que dejó la gente ayer en Laguna yo creo que haya quedado meridianamente claro que es acabaron los gobiernos en solitario de un solo color de un partido único y que la gente quiere que negociamos y que lleguemos a acuerdos

Voz 1727 01:18 es Noelia Vera portavoz de Unidas Podemos anoche en Televisión Española parece que enfila hemos una larga negociación en la que los socialistas no descartan a nadie pero de la que se han vuelto a descartar ellos solitos los de Ciudadanos Albert Rivera quiere el trono de la derecha porque se ha quedado muy muy cerca a nueve escaños y contempla la extrema debilidad del Partido Popular

Voz 0530 01:39 los resultados electorales lo que dan es un empate técnico entre Ciudadanos y el Partido Popular estamos a ocho décimas es un empate técnico en votos que sitúan claramente a ciudadanos como líderes de la oposición

Voz 1727 01:50 el Partido Popular se sienta hoy en el diván del Comité Ejecutivo Nacional para analizar su demolición electoral la última vez que Pablo Casado reunió a sus barones el PP venía de arrebatar al PSOE la Junta de Andalucía nada menos ahora ha firmado su peor resultado histórico en unas elecciones generales sesenta y seis diputados y una pérdida de tres millones y medio de votos

Voz 4 02:13 Pablo Casado ha sido el único que en estas elecciones ha presentado por primera vez yo creo que los proyectos necesitan tiempo durante los próximos cuatro años el líder de la oposición se llama Pablo Casado

Voz 1727 02:23 en la reunión de hoy no ha querido estar Núñez Feijoo el eterno delfín gallego Aznar el asesor el hombre que llevó de la mano Casado al abismo de la radicalidad y la división entre buenos y malos españoles Aznar quién consideraba Abascal eso

Voz 1389 02:39 en unos meses un buen chico un chico

Voz 5 02:41 no de cualidades no yo espero y deseo que sus cualidades

Voz 1727 02:45 pues lo sobre políticamente

Voz 6 02:46 donde las tuvo en otros momentos Aznar sólo habla

Voz 1727 02:49 por medio de un comunicado de la Fundación FAES le echa la culpa del hundimiento a todos los demás a la radicalización del PSOE dice ya la licitación del centro derecha es martes treinta de abril y esta noche el juez ha enviado a prisión a seis de los siete jóvenes detenidos por matar de una paliza a un chico de diecisiete años en San Sebastián el séptimo ha quedado en libertad con medidas cautelares son españoles rumanos y magrebíes y la madre de la víctima rechaza los mensajes de odio que se han vertido en redes sociales desde la agresión

Voz 7 03:23 porque que Santi no ha venido a esos anti eh tienen amigos en todo el mundo marroquí

Voz 1727 03:28 argelinos no estamos ahí en esa

Voz 7 03:30 la línea de de de buscar culpables

Voz 1727 03:35 con una solución real una entereza admirable en Japón por primera vez en dos siglos van a vivir hoy la abdicación de su emperador de aquello hace tres años que Akihito dijo que quería marcharse porque se veía mayor y enfermo hoy tiene ochenta y cinco años iba a renunciar en favor de su hijo Naruhito que asumirá mañana el trono en Noruega los expertos alertan de la amenaza de ballenas espía que están entrenando los rusos lo hacen a raíz de esto

Voz 1 04:02 lo que todo

Voz 1727 04:05 el vídeo que grabaron unos pescadores noruegos mientras los hostia

Voz 0246 04:08 daba una ballena blanca el animal llevaba un arnés que él ahí

Voz 1727 04:12 identificaba como parte del grupo de San Petersburgo qué miedo no ballenas espía y en los deportes del Barça prepara ya su final anticipada de la temporada José Antonio Duro

Voz 6 04:28 sí porque comienzan las semifinales de la Champions estamos en la previa del Barça Liverpool que se disputa mañana desde las nueve en el otro lado enfrentan los otros dos equipos que aspiran a la final Tottenham y Ajax que abren las semifinales del torneo hablando de torneos aprobado en los nuevos formatos de la Copa del Rey de la Supercopa de España de la Liga de fútbol femenino la Copa tendrá equipos desde primera hasta Regional Preferente será a partido único excepto las semifinales la Supercopa será la en enero a una final a cuatro y además fuera de España todo esto lo aprobó ayer la Federación aunque la Liga impugnará Hinault ha dicho la última palabra

y el tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días hoy también podremos disfrutar de muchas horas de sol en todo el país por temperaturas incluso un poco más altas que ayer a esta ahora en ambientes y nota fresco frío pero a la que despunte lo son las temperaturas subirán rápidamente se pasará de los veinte de máxima en toda la Península y Baleares nos acercaremos a los veinticinco en el interior de una jornada más el serán poblaciones cercanas a los ríos Tajo Guadiana Guadalquivir donde las máximas rozarán los treinta incluso puntualmente superando los este calor haga que durante la tarde en las montañas de la mitad sur de la península se desarrollen tormentas algunas descargarán con intensidad pero durante poco rato

son las siete cinco las seis y cinco en Canarias

Voz 1727 06:31 en menos de un mes el día veintiséis de mayo además de elecciones autonómicas y municipales tenemos europeas en Bruselas

Voz 10 06:39 me confió que Pedro Sánchez

Voz 1 06:43 le confían en que Pedro

Voz 1727 06:44 Sánchez pueda formaron gobierno europeísta estable después de años de inestabilidad política en nuestro país Sánchez y España muy presentes en el primer debate entre los candidatos a presidir la nueva comisión que se forme tras las elecciones corresponsal comunitaria Griselda Pastor

Voz 0738 07:00 por es el primer debate para las europeas siguiera evidente que Sánchez y el resultado de las elecciones frente a la ultraderecha iban a estar presentes en las intervenciones de muchos candidatos

Voz 1621 07:11 Ayman Pedro Sánchez sobre existe una caseta

Voz 0738 07:15 el mencionado ya Pedro Sánchez esta noche pues déjeme volver a serlo porque él no habla de cuotas pero su Gobierno tiene más mujeres que hombres todos de alta calidad dice el socialista France Timerman con el que la UE comparte este criterio

Voz 1 07:31 yo is in Europe Jan Parlamento

Voz 0738 07:35 la ultraizquierda europea es el único grupo de la Eurocámara con el mismo número de mujeres que hombres dice Violeta Tomic como ejemplo de sociedad de progreso frente a la ultraderecha

Voz 11 07:47 condenas un estilo pop les donde está el Vaticano

Voz 0738 07:50 nacionalistas populistas se niegan a sentar que miles y miles de inmigrantes mueren a nuestras puertas por falta de una política europea frente a la inmigración dice liberal Verhofstadt con un discurso en las antípodas del D'Rivera mientras el candidato de Los Verdes

Voz 1508 08:09 Agudo Benjamín Sánchez Spain grabado de Partido Popular Spain de

Voz 0738 08:13 me mencionado a Sánchez pero sí quiero hablar del Partido Popular español ha perdido porque sí

Voz 1508 08:19 ha ido a la derecha y sólo ha logrado hacer

Voz 0738 08:22 más fuerte a Vox hacerse el más pequeño aunque el PP Se mantienen silenció porque su candidato no asistido al debate de Maastricht

Voz 1727 08:31 ya ven lo que tenemos por delante de aquí al día veintiséis de mayo elecciones europeas y España muy muy presente en el debate europeo después del aldabonazo que dio la socialdemocracia ayer por cierto que la Junta Electoral ha excluido al politólogo francés a Sami Naïr de la lista del PSOE a las europeas iba de número tres pero según la Junta nunca ha pedido el voto en España y por tanto no puede presentarse por nuestro país los socialistas ya lo han recurrido también han anunciado recurso antes de Junts per Cataluña porque la Junta Electoral excluye de sus listas a Puigdemont Antoni Comín Ia Clara Ponseti los tres están huidos en el extranjero la Junta Central asegura que su intención de presentarse a las europeas es una burla a la ley sobre la situación de los que huyeron

Voz 8 09:18 sobre la situación de los que se quedaron

Voz 1985 09:25 la mirada esta mañana de Xavier Vidal Folch cinco de los nueve políticos presos estrenaron hoy el como diputados electos todavía no efectivos por el contrario la Junta Electoral impidió tres políticos fugados Puigdemont Comín nipón Sato

Voz 0027 09:39 a a las elecciones para el próximo Parlamento Europeo

Voz 1985 09:42 no porque no sea de elegibles en teoría sino porque no lo son en la práctica ya que no residen en España los sorprender ten este proceso insólito isla abundante normal con qué sucede en las cosas el Supremo quería acabar la vista oral antes de las elecciones europeas para evitar contagios pero luego se adelantaron al domingo las generales donde las interferencias podrían haber sido muy superiores no ha habido ningún incidente ni problema especial el juicio continúa y ayer declaró hasta el ex diputado Lluís Jack más conocido como cantautor pero el juicio fusiones políticas los seguidores del fugitivo Carles Puigdemont han bajado su cuota de ocho a siete diputados los del preso Oriol Junqueras de Esquerra han subido de siete a quince así que los republicanos baten a los puso listas por más del doble pero éstos también han sido derrotados por los socialistas parece que el votante premia a afronta sus responsabilidades como Esquerra y castiga quién las elude los reos del Supremo ganan por goleada a los frívolos de váter lo Push the money subdelegado Quim Torra los radical

Voz 0978 10:54 les apenas existen lecciones básicas de la vida

Voz 1508 11:03 las siete once

Voz 1727 11:04 seis y once en Canarias sobre ese es el momento en el que

Voz 1727 11:46 cinco años después hemos vuelto a ver la cara del terrorista más buscado

Voz 6 11:50 del mundo ala le dijo al ahí pues anda anda eres Abubakar Al Bagdadi el líder del Days que Harry ha aparecido en un vídeo di

Voz 1727 12:00 dieciocho minutos para dar prueba de vida pero poco más no sólo reconoce la derrota en Siria y reivindica los atentados de Sri Lanka como venganza por la lucha contra el yihadismo amenaza además con más ataques Sergio Altuna avalan buenos días

Voz 14 12:17 hola muy buenos días es investigador

Voz 1727 12:20 encantados de tenerle en el programa investigador asociado en el programa sobre terrorismo y radicalización violenta del Real Instituto Elcano por qué es tan importante este vídeo

Voz 14 12:31 unos importante por muchas razones evidentemente como usted bien apuntado desde dos mil catorce no habíamos tenido una prueba de vida se asiente este vídeo en primer lugar no es tan importante por lo que dice sino por cómo lo dice cómo se presenta en primer lugar es una es una prueba de vida de qué sirve para desmentir a tantos y tantos rumores sobre su estado de salud techo presenta según se puede ver una buena forma física además se presenta Oh digamos con una imagen que recuerda que ya Pepín le den o aquella de hoy quién fuera también en ir de Estado Islámico en Irak sea como líder militar no tanto como el caliza cómo recordamos en aquella imagen están difundida de entiendo

Voz 1727 13:20 la de Mosul tras el reciente

Voz 14 13:22 quemado califato

Voz 1727 13:25 por qué lo publica ahora que esta prueba de vida justamente ahora

Voz 14 13:29 bueno en primer lugar porque en fin Se acerca el Ramadán es un buen momento digamos para para además de desmentir su muerte arengar a sus fieles y elevar la moral después de las diferentes derrotas sufridas después de la pérdida de territorio físico y el control de un espacio sustancial enormemente grande gobernado para digamos a cerrar un episodio que en la existencia de este grupo terrorista iba a abrir un nuevo capítulo en su en no vale digamos que tasa de control del territorio de un proto Estado a una una etapa de insurgencia

Voz 0738 14:13 a ver como el bien describe

Voz 14 14:15 a lo largo del y de una última cosa

Voz 1727 14:18 de Ales estas amenazas de nuevos ataques conservan capacidad de de seguir haciéndonos sufrir

Voz 14 14:25 por supuesto el baje y apunta a los diferentes ataques noventa y dos en países realizados digamos en en en represalia buen revancha por la pérdida de Gus su último reducto en Siria Ia menciona los diferentes territorios de carácter internacional del grupo de carácter global lista de sus acciones idas sin duda conservan una capacidad real seguir perpetrando atentados en diferentes partes del mundo

Voz 0978 14:58 Sergio altura gracias buenos días

Voz 14 15:01 muchas gracias

Voz 15 15:03 es el tiempo que las madres dedican a la familia supone casi un cuarto del Producto Interior Bruto de nuestro país y por ellas la contaminación justificar ha disminuido un ocho por ciento por los gritos que te merecías y que se han tragado a en las madres referentes humanos que lo hacen todo posibles impedirlo a cambio siendo además cien por cien madres feliz día de la madre

Voz 11 15:25 el Corte Inglés soy Gabriel de cargas ahora por la reparación la sustitución de tu parabrisas de regalamos un juego de escobillas Bosch instalamos gratis

Voz 16 15:34 varias Carlyle

Voz 17 15:36 para pide cita a hincar las punto es promoción válida hasta el cinco de mayo consulta condiciones en las punto es

Voz 1 15:44 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1727 15:48 Pepa Bueno las siete dieciséis las seis y dieciséis en Canarias y a esta hora la Ser avanza el recurso de la SGAE contra la petición del Ministerio de Cultura para intervenir esa entidad el ministerio pidió a la Audiencia Nacional permiso para poner orden dentro de la SGAE pero dice la Sociedad General de Autores que esta intervención no tiene sentido porque entre otras cosas la nueva dirección ya está llevando a cabo los cambios que les pide les exige el Gobierno Javier Torres

Voz 0907 16:14 la Audiencia Nacional no es competente para tramitar ni para resolver la solicitud de intervención de SGAE realizada por el Ministerio de Cultura así lo expone en el recurso la entidad de gestión un recurso que presentó el pasado cinco de abril ante la justicia y al que ha tenido acceso la Cadena Ser en él la SGAE afirma que la intervención es una medida completamente inútil que carece de sentido que alguno de los requerimientos que le ha dirigido el Ministerio para su cumplimiento exceden sobremanera de sus atribuciones y a pesar de ello asegura ha cumplido con todos lo que demuestra en su opinión su voluntad de colaboración en todo caso cree que los posibles incumplimientos no revestían carácter grave que los plazos para realizar cambios eran imposibles y desde luego que no eran urgentes afirma además que el Gobierno incluye datos erróneos en su petición de intervención

Voz 1727 17:04 antes de que llegue Dani con la opinión de los oyentes sigue bajando el número de alumnos que estudian Religión católica en la escuela pública según los números de la Conferencia Episcopal hoy sólo da religión la mitad de los estudiantes eso es alrededor de veinte puntos menos que hace dos décadas Adela Molina

Voz 0011 17:21 los datos que los obispos han dado sobre este curso se refieren al ochenta por ciento de los colegios los de sesenta y cinco diócesis así que no podemos comparar la cifra total de alumnos eh religión con las de otros cursos pero sí ver la tendencia que la enseñanza pública Se mantiene claramente a la baja sólo la mitad de los alumnos el cincuenta por ciento estudian religión hace dos décadas eran el setenta por ciento en los centros públicos el declive de la asignatura sigue imparable en Infantil y Primaria mientras que en ESO y Bachillerato hay un ligero repunte en el porcentaje de quienes la eligen el motivo es que desde que se aprobó la Lomce la ley educativa del PP religión cuenta para la nota media muchos alumnos la escogen como una optativo más fácil frente a materias más difíciles en los centros concertados que en su mayoría son religiosos elige la asignatura de Religión el noventa por ciento de los alumnos por primera vez tenemos datos de los centros privados donde la estudia el setenta y uno por ciento

Voz 18 18:16 sabéis en primavera cuando bajas la capota de tu deportivo y empiezas a sentir un picor en los ojos o cuando subes a la terraza pegar tumba año en el jacuzzi y no puedes parar de estornuda pues lo de la alergia puede ser por el polen de Los Olivos ahora lo de

Voz 19 18:30 descapotable y el jacuzzi iguales porque te han tocado quince millones de euros fijo

Voz 1 18:36 cuatro de mayo sorteo de primavera

Voz 20 18:38 Cría Nacional quince millones no te pitan alergia pero sí que iba mejor

Voz 19 18:42 loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y sólo si eres mayor de edad

Voz 0027 18:50 terminamos de escuchar sus reflexiones electorales

Voz 21 18:52 hola soy Manolo de la costa de Castellón es la primera vez que os hablo no he escuchado a ningún comentarista decir algo del fracaso de la señora Arrimadas y el señor Rivera de Ciudadanos en Cataluña de primera fuerza política en las elecciones autonómicas a quinta fuerza en las generales la apuesta por la confrontación de Ciudadanos ha sido respondida en Cataluña por la apuesta por el diálogo y la convivencia sabrá leer el resto de España este mensaje de las gentes catalanas alguna autocrítica al respecto por parte de ciudadanos

Voz 22 19:24 desde Murcia José Ibarra desde Cartagena decía José María Aznar que se rompería antes Catalunya que España pero este hombre no supo predecir creo que antes se rompería iba a ser la derecha española que curioso no fuera iba a Manuel de Sevilla

Voz 23 19:39 Pepa me encantaría volver a sentar otra vez al señor Aznar frente a aquí que preguntarle qué tal se siente orgulloso soy invento del Cerro de la Cabeza si el cancerbero me ha decepcionado

Voz 1727 19:52 gracias Manuel la mitad le y me encantaría volver a entrevistar a Aznar son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias

Voz 1275 20:05 Laura Gutiérrez qué tal buenos días trece grados hasta ahora en la Gran Vía y otro día de buen tiempo sol y calor a medio día temperaturas que van a pasar de los veinticinco grados en casi toda la comunidad de Madrid casi un sesenta por ciento de los madrileños aprueba la gestión de Manuela Carmena la encuesta es municipio tal la echó el propio Ayuntamiento que en la recta final del veintiséis EM le otorga la alcaldesa el mejor dato de su mandato veinte puntos más que la última valoración que los ciudadanos hicieron sobre Ana

Voz 1727 20:32 ya los problemas de los madrileños siguen

Voz 1275 20:34 siendo los mismos la limpieza la contaminación los atascos el sondeo esta vez recoge la opinión de los ciudadanos sobre Madrid central el cierre al tráfico de la Gran Vía Carolina Gómez

Voz 0393 20:45 seis de cada diez madrileños aprueban la gestión de Manuela Carmena según la última Encuesta de Calidad de vida hay satisfacción con los servicios públicos de la ciudad el dato es el mejor de su mandato está al nivel de lo obtenido por Gallardón en dos mil ocho y muy por encima de la calificación que le dieron a Ana Botella en dos mil doce cuando seis de cada diez suspendían la gestión la tendencia similar en cuanto al equipo de gobierno el sesenta por ciento de los más de ocho mil encuestados considera que ha sido positiva la mayoría cree que actúan con más transparencia y honestidad que sus predecesores la encuesta incorpora preguntas sobre las medidas que afectan a la movilidad Madrid central y la remodelación de la Gran Vía es positiva para seis de cada diez el problema que más preocupa a los madrileños sigue siendo de lejos la limpieza aunque cae doce puntos es la principal preocupación para el veintinueve por ciento de los madrileños seguida de la contaminación de los atascos

Voz 1275 21:39 Carmena es un compañero de ticket electoral Íñigo Errejón anunciaban ayer por la tarde que van a recurrir la decisión de la Junta Electoral Central de considerar a más Madrid como un partido sin representación con lo que apenas tendrá minutos en los espacios de publicidad electoral gratuito sobre los resultados de las generales la alcaldesa celebra que haya ganado la alternativa a la crispación

Voz 1410 21:58 el que ha ganado una alternativa que no bronca es una alternativa de progreso no si analizamos un poco lo que han sido las campañas electorales vemos que es como que hemos superado un poco es enorme ambiente de crispación detención de descalificación y que hemos optado por una verdadera democracia no

Voz 1275 22:15 el candidato del PP José Luis Martínez Almeida rehusó ayer hacer valoraciones desde el PSOE Pepu Hernández contento por los resultados tras la victoria socialista en la capital se abre a pactar con Mas Madrid antes que conciudadanos Begoña Villacís la candidata naranja insiste en que el veto

Voz 1621 22:29 no soy Madrid sólo es para el candidato Gabilondo lógicamente hay que pensar que no se puede estar en algún dato en solitario no lógicamente pero o así parece por lo que sí es cierto es que la ciudad necesita constantemente también una evolución

Voz 24 22:45 ojalá podamos llegar a buenos acuerdos e sobre todo con

Voz 25 22:48 bueno ahora a Madrid más Madrid ya Fernández tostado llegando no está aceptando abogadas del Estado por no querer metí ya en bloque en escena violentamente de Madrid es un escenario distinto

Voz 1275 23:00 es martes es treinta de abril Ángel Garrido da un paso más para desvincularse del PP titulares con Enrique García

Voz 1621 23:06 la diputada a renunciar a su acta como diputado no adscrito en la Asamblea no ha confirmado en la SER el ahora número trece en la lista de Ciudadanos asegura que no se lo pidió la formación Ara

Voz 1275 23:16 el presidente en funciones Pedro Rollán admitió anoche que los resultados del PP no fueron los deseados lo hizo después de una jornada de silencio de los populares madrileños en la que tampoco se pronunció la candidata Isabel Díaz Ayuso que asiste hoy al Comité Ejecutivo Nacional del partido más de doce mil

Voz 1621 23:29 de once mil personas se han inscrito en las pruebas de selección que Metro de Madrid realizará el próximo diecinueve de mayo para contratar a cien nuevos maquinistas Éstos tendrán un contrato indefinido a jornada completa hice unirán a los seiscientos sesenta que se incorporaron en dos mil diecisiete

Voz 1275 23:43 los deportes el nuevo formato de que Supercopa de España aprobado por la Federación beneficiaría a Real Madrid Atlético de cara al próximo año ambos jugarían las semifinales del torneo aunque todo apunta que la Liga impugnará la reunión en la que se decidieron estos cambios siete y veinticuatro como despierta el tráfico esta mañana en la capital tanta alcanzar buenos días

Voz 1322 24:09 os días Laura de momento con poco tráfico en el interior eso sí la mañana se activa ya en la M30 entre los puentes de Vallecas Ventas con tráfico muy intenso también al paso por San Pol de Mar sentido A seis y en la entrada por Plaza Elíptica Santa María de la Cabeza destacar también de la Glorieta de Atocha tráfico intenso en Alfonso XII sentido Puerta de Alcalá

Voz 1275 24:30 irás carreteras como están ahora mismo DGT Teresa Serrano buenos días

Voz 0246 24:33 buenos días Laura seguimos muy pendientes de un accidente en el acceso por la A cuatro a la carretera de Andalucía en Butarque hay unos diez kilómetros de retención ya está cortada a partir del kilómetro doce a cuatro de entrada a Madrid hay desvíos por la M cuarenta y cinco por la carretera de andaluz por la avenida de Andalucía además a esta hora ya retenciones en los accesos a dos en Torrejón muy complicada También la A cuatro en Pinto y en Valdemoro la A42 Parla a cinco Alcorcón y Campamento y la M40 en los tramos habituales muchísima gracias

Voz 1275 28:18 hoy se celebra el último pleno ordinario de la legislatura a mitad de Madrid con dos sillas vacías la de los dos concejales del PP que se han pasado a Vox Íñigo Henríquez de Luna y Fernando Martínez Vidal el Consistorio espera aprobar la modificación de la Zona de Protección Acústica Especial que limita la autorización de nuevas terrazas a discotecas en zonas muy ruidosas los empresarios del ocio creen que la medida sólo perjudica a las pequeñas y medianas empresas Vicente

Voz 1727 28:41 cuenta

Voz 0518 28:42 con el ruido sobre todo se produjo en la vía pública que las pymes Amis analizados sus establecimientos no tienen sanciones pero sin embargo nos hemos dotado de un procedimiento que una y otra vez toma medidas contra los establecimientos de hostelería paradójicamente todas las actividades ilegales e irregulares que desarrollan su actividad no se pone en marcha ningún tipo de plan y de campaña para restringir

Voz 1275 29:06 a las puertas del pleno van a acudir a protestar a las vecinas de argumentos a once para exigir que se cumpla con el realojo de las familias desahuciadas de este bloque que fue comprado por un fondo buitre

Voz 0027 29:15 corrió en febrero Fernando bar de era éste

Voz 1275 29:17 bloques en lucha de Lavapiés

Voz 14 29:20 vamos a ocho que fueron destrozadas severo donde socio bueno coordinado por tres juzgados Si con el que ve narcotraficante pues llevan dos meses en la calle en pensiones Si ya lo acogidas en casas encima

Voz 0978 29:37 también el Palacio de Cibeles

Voz 1275 29:39 donde se celebra el pleno van a protestar los trabajadores de las escuelas municipales de música y danza de la capital para exigir un nuevo pliego de condiciones que acabe con la precariedad de sus contratos que vienen arrastrando desde el año dos mil doce trece grados marca el termómetro en la Gran Vía

Voz 1727 30:02 son las siete y media a las seis y media en Canarias es

Voz 1 30:07 hoy por hoy

Voz 0246 30:12 comienza el martes treinta de abril la ola ha iniciado

Voz 1727 30:16 en su retroceso disfrutamos de una calma relativa porque mañana es festivo y sobre todo porque hay que coger aire hasta que la siguiente ola que nos trae el mes de mayo rompa de nuevo el día veintiséis hay elecciones europeas y después de lo ocurrido el domingo aquí todo el continente mira hacia España dice el Gardian en su editorial de hoy lo siguiente Si se esperaba que el colapso de los partidos socialdemócratas tradicionales de la Unión Europea iba a ser una de las principales amenazas en las elecciones parlamentarias del próximo mes ahora parece más bien como si la derecha estuviera en un problema todavía mayor leemos las señales de humo con Aimar Bretos Danny De la Fuente y Manuel Jabois buenos días alguna ciudad aquí el país plantea hoy esta mañana en su editorial que los resultados electorales obligan a revisar las estrategias de cada partido

Voz 0027 31:10 templo sobre ciudadanos dice que el partido de Rivera debe valorar si los resultados obtenidos merecían su viaje hasta posiciones coincidentes en algunas materias con las de la ultraderecha expresadas además mediante idéntica retórica de emergencia nacional encarnizada descalificación de la totalidad de sus adversarios la perspectiva de una nueva legislatura de crispación tal vez reporte beneficios electorales para ciudadanos en el futuro pero es un coste que según el país a nadie debería seguir exigiendo a El País sobre el Partido Popular dice el editorial el castigo del electorado reedita por Red el castigo del electorado viene por haber reeditado los modos y el ideario de Aznar en el noventa y tres ha sido severo que además compromete la continuidad de Pablo Casado

Voz 1727 31:51 El Mundo advierte en su editorial de que la catarsis en el Partido Popular es inaplazable

Voz 0027 31:57 porque el resultado cosechado no es una derrota más dice sino la constatación del fracaso de una estrategia que ha conducido al hundimiento en las urnas a la desconexión de buena parte de sus bases el liderazgo de Casado estas seriamente erosionado él debe asumir el grave retroceso electoral aunque no estoy ahora mismo en condiciones de dimitir por la inminencia de las

Voz 1727 32:14 escenas en mayo el Carmen Morodo cuenta en la razón que varios dirigentes territoriales del Partido Popular hablan ya del riesgo de una disolución del partido nada menos disolución del partido si Pablo Casado no hace frente al ver river

Voz 0027 32:26 lo dicen con frases textuales como esta casado debe liberarse de los extremistas debe alejarse de Aznar y rodearse de otras caras Ángel Collado en El Confidencial asegura que Casado prepara recortes económicos serios en el PP por el batacazo pero que se resiste a vender la sede de Génova y quién cuantifica el bofetón económico que va a suponer esto para el PP es público que el partido de Casado va a dejar de recibir más de diez millones de euros anuales en concepto de subvenciones es por los diputados y senadores que ha obtenido le van a corresponder sólo ocho millones de euros al año y hasta ahora estaba pagando casi diecisiete millones de euros al año sólo en nóminas de trabajadores del partido

Voz 1727 32:59 hay una perspectiva gráfica la de Gallego y Rey

Voz 0027 33:03 trece Albert Rivera en la viñeta emulando a la naranja mecánica vestida de blanco con bombín con el bastón de los protagonistas de la peli de Kubrick y al lado Pablo Casado con forma de Piñata apaleada precisamente por la naranja mecánica

Voz 1727 33:15 oye explica José Fernández Albertos hoy en El País que la campaña no ha sometido a todos a una polarización tan tan desasosegante que nos hace sentir Isère séptico de nuestra capacidad de dialogar y llegar a acuerdos pero que al mismo tiempo las urnas nos van enseñando también que los españoles no premian la confrontación y el bloqueo que el acuerdo puede ser hasta recompensado

Voz 0027 33:38 plantea dos incertidumbres futuras a raíz de los resultados electorales una sobre el futuro del PP dice desde el domingo sabemos que lo de un gran partido de la derecha es cosa del pasado pero no sabemos muy bien qué vendrá después de él en cualquier caso el PP no tiene muy buenas opciones a corto plazo porque está en buena medida preso de las decisiones de sus rivales y sobre la cuestión territorial otra reflexiona Fernández Albertos dice tanto en Euskadi como en Cataluña crecen las

Voz 1727 34:01 los soberanistas sobre todo las más pragmático

Voz 0027 34:05 la mejor manera de interpretar esto no es tanto como una demanda por la agudización del conflicto sino más bien al contrario como una reacción de una parte de la población hacia la posibilidad real de que la llegada al poder de los tres partidos de derechas impusieran una agenda recentralización

Voz 1 34:19 ah

Voz 0027 35:14 en varias a toda página en Libération en la que vemos a Sánchez estrechando manos a los simpatizantes en Ferraz con un titular en español la remontada la izquierda gana la puesta a la extrema derecha arruinar la fiesta a pesar de esta victoria añade este diario progresista la irrupción de Vox con veinticuatro escaños es preocupante el problema ahora es que para obtener una mayoría y ante la negativa de Ciudadanos los de escuchar lo que le piden desde Bruselas Sánchez tendrá que negociar con los separatistas catalanes de Esquerra cuyo líder está en Madrid en prisión también Sánchez ocupa hoy la foto de portada de Le Figaro el PSOE gana las legislativas y buscar una coalición de gobierno titula se hace eco de las últimas palabras de Sánchez en campaña abriéndose a un gobierno con Podemos de la entrevista Carmen Calvo ayer aquí en Hoy por hoy cuando dijo que lo intentarían en solitario

Voz 1727 35:57 sí también buena parte de la prensa europea le pida ciudadanos que escuche

Voz 0027 36:00 toda ala liberal que ya lo pedía antes de votar la conservadora como el Frankfurter donde le un análisis de Hans Christian es la España amenazada con ahorcarse lo titula ningún partido puede gobernar solo y con este ambiente político acotan envenenado por las tres derechas insultando a Sánchez una coalición entre los socialistas y los liberales no sería un paso atrás sino lo más responsable insensato funciona en Alemania hay frenaría en seco los pies de los separatistas catalanes en Madrid yéndose hacen Handelsblatt recuerda que Alemania juega un papel en Europa muy importante para España para Alemania responde a que España es la que Berlín Europa quieren y necesitan una España estable con una política sobre todo monetaria moderada así que lo mejor de todo como un signo de madurez no sería un gobierno de coalición por razones econó pocas con los liberales si termino en Estados Unidos el editorial del Wall Street Journal titulado La brecha española los votantes han premiado a los partidos que hicieron una competencia ideológica y España está dividida en dos bloques aunque haya ganado Sánchez España no ha girado tanto a la izquierda ahora el resultado electoral requerirá de negociaciones de coalición creativas no indica este diario cuáles su favorita pero sí añade y concluye a medida que la economía de Europa se desacelera y el desempleo en España se mantiene obstinadamente alto los planes de Sánchez para aumentar el gasto y los impuestos amenazan con debilitar a una economía que apenas se recupera de sus peores momentos así que que no se equivoque Sánchez los votantes han hecho su apuesta es el favorito pero tendrán muy claro a quién culpar seis equipos

Voz 1727 37:23 y sobre Sánchez muchos perfiles no porque esa característica suya de resistente

Voz 0027 37:29 por guapo como le llamaba ayer Il Corriere hoy lo hace el británico The Times los socialistas insisten en que pueden gobernar en minoría titula un análisis sobre de Hanson Wang lo llaman el cupo que podría unir a una nación dividida se han burlado de él por el Falcon por las gafas de sol por ir a conciertos de rock pero ha mostrado un nivel de astucia política que podría traer estabilidad a una nación dividida reúne todas las cualidades para un gobierno que dure cuatro años

Voz 1727 37:51 sí de la extrema derecha y la extrema derecha pues mucho

Voz 0027 37:54 análisis en Le Figaro por las peleas entre PP Ciudadanos y Vox sobre quién ha tenido la culpa del descalabro el colapso del centro derecha en España puede ser un aviso para el Reino Unido advierte el Daily Telegraph a los tories y con una imagen de un joven bosteza dando en un acto de Vox The Independent advierte que tras las elecciones en España ya son veintitrés de los veintiocho Estados europeos los que tienen a populistas de extrema derecha y escépticos en sus parlamentos

Voz 35 38:20 sí Nos propone esta mañana abrir la carta

Voz 1727 38:30 ETA cultural primero el mundo donde leemos que dos investigadores italianos han encontrado un mechón de pelo que creen que correspondió a Leonardo da Vinci que cree también claro que va a ser muy útil para arrastrar su ADN en una colección privada

Voz 1389 38:45 en Estados Unidos y además se va a presentar este mechón a la prensa en una rueda de prensa este jueves que se cumplen quinientos años de su muerte a mí desde la más absoluta ignorancia como siempre me me llama mucho la atención que se encuentre de repente ese mechón de pelo en una colección privada como se sabe o intuye Se sospecha que puede ser de de David Vinci que de verdad hay una explicación científica estoy seguro pero vamos a nivel usuario es lo que más me llama la atención después bueno hay hay algo más no más gente

Voz 9 39:13 su rastreo suave en eso completo absoluto entre las secuencias se sabe a ciencia cierta cuál es el

Voz 1727 39:18 herederos cualquiera de nosotros los que tenemos alguna posibilidad de heredar algo de La Gioconda hoy cualquier del talento nuevo cuando habla de heredar no habla el dinero habla de talento Juárez Jabo como bueno y una historia preciosa encontrado en la nueva crónica la historia de una caja una caja que perteneció una mujer una maestra llamada Aurora Díez que antes de morir entregó a su sobrino una caja que nunca antes había enseñado a nadie que haya dentro pues cientos de

Voz 1389 39:44 cartas a soldados republicanos porque era madrina de guerra las madrinas de guerra enviaban cartas a los soldados en el frente para que supiesen estos que además de la familia de los amigos había personas especiales velando velando por él o por ellas porque teníamos a mujeres en el frente pero fíjate que cuenta autor Aurora Díaz como cómo empezó esta actividad suya ella tenía amigas buenas amigas que era madrinas de guerra de los llamados nacionales organizadas desde la Sección Femenina ya pensó hoy a los republicanos y a los rojos para entendernos es que nadie les escribe y fíjate un hombre huérfano que no tenía ninguna madrina de guerra que carta escribe a una de estas asociaciones de madrinas de guerra en vivir hombre libre había llegado a figurar me que un día podría implorar con tanto ahínco como lo haría ahora una caridad de consuelo yo envidio la suerte de los otros que reciben esperan correspondencia con interés indescriptible esa mujer ese llamada allí algo de la caja

Voz 0246 42:50 la guerra entre la Liga de fútbol y la Federación encontró ayer un nuevo terreno de disputa

Voz 1727 42:56 la asamblea de la Federación unos dejó a su presidente Luis Rubiales intentando marcar terreno de cara a la próxima temporada

Voz 41 43:03 la competición no en la Liga la competición en la Primera División el otro día cuando Leo Messi levantó la copa que le entregue al levantar la Sevilla un sello así de grande con el logo de la Federación porque la competición es de la Federación aquí en Bulgaria en Pakistán en Armenia

Voz 1621 43:20 José Antonio Duro parece que el nuevo formato de Copa no convence nada hay voces discordantes

Voz 6 43:26 como en todos los formatos presentados ayer porque según apuntan alteraría el calendario de competiciones el fútbol español y al final todo está en el marco del desencuentro ya habitual entre la Liga la Federación es decir Javier Tebas si Luis Rubiales ya hemos escuchado el tono Rubiales temas no acudió a la reunión y la Liga va a impugnar todo lo aprobado ayer porque dieciséis de los veinte clubes de Primera tampoco fueron a la a esa asamblea la Liga va a llevar esto de forma inmediata el cese de a los tribunales aunque hay

Voz 42 43:51 hay que añadir que entre esos dieciséis equipo

Voz 6 43:54 pues no está el Barça no está el Real Madrid no está el Atlético tampoco estaba el Athletic de Bilbao todos ellos se alinean con Rubiales y con la Federación contamos los formatos que seguro

Voz 1389 44:02 es lo que más le interesa aficionado por ejemplo el de Copa Iván Álvarez aprobado por mayoría absoluta este nuevo formato de la Copa del Rey

Voz 42 44:10 sí que pasa de ochenta y tres a ciento dieciséis equipos que se van a enfrentar como novedad a partido único hasta semifinales en el campo del equipo de inferior categoría Se elimina el césped artificial los equipos que disputen la Supercopa no entrarán hasta los dieciseisavos de final una copa que comenzará el dieciocho de diciembre y que terminará con la final del XVIII

Voz 6 44:30 eso de abrir la Supercopa se disputará en enero será fuera de España con cuatro equipos los dos mejores en Ligue los dos mejores en Copa en esta primera edición no estaría al Valencia así que el enfado es importante importantísimo en Mestalla donde se va a pugnar por jugar la competición

Voz 0027 44:44 a la que en este caso el Real Madrid

Voz 6 44:47 pude por coeficiente por mejor coeficiente vamos a decirlo así en el torneo copero es Semana Europea hablo de otros torneos en este caso de la Champions ya que hoy comienza la semifinal entre el Tottenham y el Ajax mañana se juega la otra que enfrenta al Barça y al Liverpool en el Camp Nou la tarde Nos va a dejar la previa de ese choque del que ayer hablaban tanto Luis Suárez como con

Voz 43 45:08 yo no tiene que tener ningún segundo de distracción porque lo pagas caro creo que este equipo tiene demasiada experiencia como para asumir ese papel saber qué qué clase de partido sino viene bueno

Voz 24 45:19 seguramente un partido muy especial en caros como como todos los compañeros con con muchas ganas de hacer un buen partido tenemos una mentalidad fuerte para para los partidos es

Voz 0246 45:31 eso será mañana a partir de las ocho en el Camp Nou y Ayers

Voz 6 45:34 cerró la jornada treinta y cinco en Primera Betis uno Espanyol uno con los béticos sin levantar cabeza la verdad a lleno empataron en el noventa y cuatro con un gol de Feddal están ya muy lejos de los puestos europeos en los que no tiene ninguna pinta de que vayan a participar el próximo año Setién y después los aficionados ayer

Voz 44 45:49 pero no creo que el equipo esté caído te lo digo sinceramente su cargo desde fuera si uno se fija en el resultado está claro pero hoy hemos vuelto a ser muy superiores a

Voz 1 45:59 Espanyol nunca tenía que haber seguido en diciembre

Voz 1508 46:02 yo creo que aguantarlo

Voz 1 46:06 ha hecho lo ya hecho ya hace dos meses pero no es tal

Voz 6 46:10 afición contenta es que el Betis no está acabando ni mucho menos bien la temporada y con otro

Voz 1 47:32 en la Cadena Ser con Pepa Bueno

Voz 1727 47:48 a diariodehoyporhoy del treinta de abril del año dos mil diecinueve escribe Azucena Castro nos cuenta la historia de su madre Marina que ha combatido la soledad con los libros

Voz 47 47:58 me llamó funciona Castro así en con tal de un pueblo del Ayuntamiento de lo estás en la suela interior a Costa la Morte quería contaros la historia de mi madre Marina ella vivía con mi padre ambos se dedicaron sin para las tareas del campo y el día cuatro de mayo hace trece años que mi padre se murió de mi madre se quedó sola tenía en ese momento setenta y dos años y medio un poco obligada a buscar algo con lo que pudiese matar el tiempo y combatir la soledad que entonces recopilar todos los libros que tenía adecuar

Voz 14 48:24 no yo era pequeño barco de vapor

Voz 47 48:26 hay que empezar a leer y entendía que los libros con letra grande y lectura fácil y amena serían más fáciles para que poco a poco fuese leyendo y empezando amarla hay que tener en cuenta que ella con doce años dejó el colegio para ayudar al desde el campo a sus padres y nunca había leído un libro en su vida ahora mismo tiene ochenta y cuatro años y sigue viviendo sola leyendo yo no me creía que fue Saler pero cuando regresaba a casa los fines de semana me contaba todo lo que había leído es acordaba que los nombres de todos los personajes es capaz de leer cualquier libro eh ahora se dedica a ella a dejar libros a sus decías en este pueblo que ahora mismo hay solo cuarenta personas ir de esos cuarenta hay nueve viudas entonces ella pues se dedica a dejarle los libros para mí es una historia de de superhéroe de superación nunca imaginé que mi madre leyendo algo a sus setenta y dos años pero gracias a estos libros han sabido gestionar la solera supongo que porque leer pues os dan un sitio al que ir cuando tenemos que quedarnos donde donde estamos