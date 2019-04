Hoy por Hoy (30/04/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1 00:00 son las ocho las siete en Canarias qué tal muy buenos días discreción paciencia calma

Voz 1727 00:13 tanto el partido ganador de las elecciones del domingo el PSOE como el bloque progresista en su conjunto ganador de la división que la derecha marcó en el suelo entre buenos y malos españoles se toman sin prisas la digestión electoral el PSOE dejó claras anoche dos cosas una que la orientación de su Gobierno será progresista

Voz 3 00:33 tenemos muy claro lo que nuestra militancia piensa tenemos muy claro también es sentimiento de nuestros preelectorales y lo vamos a decepcionar

Voz 1727 00:40 dos que las negociaciones no se van a concretar hasta después de las elecciones del veintiséis de mayo

Voz 3 00:46 hemos tenido un resultado electoral conviene administrarlo bien entender bien el mensaje y lo vamos a hacer con esa tranquilidad entre otras

Voz 1727 00:56 esas porque no hay tiempo material antes el PSOE quiere intentar un gobierno en solitario apoyándose en los progresistas como Antonio Costa en Portugal pero pero Unidas Podemos insiste en que aunque ha perdido un cuarenta por ciento de representación y tiene muchos menos escaños esta vez no entregará su apoyo en la investidura sin entrar en el Gobierno todos los agentes económicos y sociales intentarán meter la cuchara en este proceso pero el PSOE Sánchez que duplican resultados al siguiente partido al Partido Popular triplica a sus socios preferentes se dice dispuesto a liderar el proceso con autonomía parece que tenemos por delante una negociación intensa y larga entre los progresistas pero sin estridencias mucha más urgencia hay en responder a la pregunta quién manda la derecha porque muchos querrán saber la respuesta antes de votar el veintiséis de mayo Casado pide tiempo Rivera se proclama jefe de la oposición porque se ha quedado muy muy cerca Vox Vox anda ajustando los estribos al tamaño real del caballo que galopa mientras los resuelve bienvenido sea el silencio lo oyen el silencio y la calma antes de que nos metamos en la siguiente campaña electoral

Voz 1727 02:30 Martes treinta de abril sacaba al mes hoy se activa la operación salida de tráfico por el Primero de Mayo que es festivo y sobre todo en la Comunidad de Madrid que el jueves celebra el dos de mayo el día de la Comunidad Aimar

Voz 0027 02:41 el PP espera casi ocho millones de desplazamientos también de cara al Gran Premio de Motociclismo de Jerez este fin de semana

Voz 1727 02:46 y sobre coches no queremos aguarle es la mañana pero ahora que muchos de ustedes van a salir de casa seguro que les interesa este dato las personas con obesidad que van a trabajar en coche en lugar de en bici o andando tienen un treinta y dos por ciento más de riesgo de morir prematuramente

Voz 0027 03:01 lo ha confirmado un grupo de expertos de la Universidad de Glasgow que controló durante cinco años a un grupo de ciento sesenta mil voluntarios en España una de cada cuatro personas es obesa una tasa que se ha duplicado en los últimos veinticinco años

Voz 1727 03:12 claro que no todo el mundo puede ir en bici o andando al trabajo y una noticia científica muy muy importante científicos de Estados Unidos han encontrado la forma de detectar en sangre la fatiga crónica

Voz 0027 03:22 hasta ahora los médicos sólo podían llegar al diagnóstico sumando síntomas como cansancio inexplicable au sensibilidad a la luz ahora han encontrado un marcador en sangre medir la respuesta de las células inmunitaria al estrés

Voz 1727 03:33 Donald Trump ha anunciado esta noche que va a cobrar dinero a los solicitantes de asilo

Voz 0027 03:38 y les quiere cobrar también por pedir permisos de trabajo para el tiempo que tarde en resolverse su solicitud

Voz 1727 03:43 polémica en Reino Unido porque la policía pide acceso al móvil de las mujeres violadas

Voz 0027 03:47 será requisito sine qua non para que el caso vaya a juicio

Voz 1727 03:52 Nos colectivo

Voz 0027 03:52 mujeres y la oposición laborista denuncian que en el fondo sólo servirá para cuestionar el pasado o las costumbres de las víctimas y que las defensas de los agresores intentaron usar esa información contra ellas

Voz 1621 04:06 la Copa del Rey y la Supercopa tendrán no

Voz 1727 04:09 nuevo formato la próxima temporada José Antonio Duro

Voz 1621 04:11 está aprobado por la asamblea de la Federación Española de Fútbol la super copa Se jugaría en enero fuera de España tiene formato al final a cuatro la Copa cuenta con ciento dieciséis equipos ya sólo contamos en la SER diez de ellos de Regional Preferente las eliminatorias a partido

Voz 1450 04:24 lo único exceptuando las semifinales

Voz 1621 04:26 los formatos están aprobados pero todo apunta que Javier Tebas la Liga va a impugnar la reunión que se celebró en el día de ayer además comienzan las semifinales de Champions hoy el Tottenham Ajax mañana será el turno en el Camp Nou para el partido del Barça los de Valverde reciban al Liverpool

Voz 0978 04:42 el tío y va a seguir luciendo el sol en casi toda España Jordi Carbó buenos días buenos días ahora sólo tenemos algunas nubes bajas incluso nieblas en la costa gallega en la cuenca del río Segura o en Cataluña donde durante la madrugada un poco pero estas nubes irán desapareciendo a mucho sol con temperaturas un poco más altas aquí ayer durante la tarde ahora el ambiente es fresco pero durante la tarde suave incluso cálido al sol especialmente en el sur con máximas de hasta treinta grados y los próximos días tiempo parecido pero con tormentas que poco a poco irán ganando protagonismo y la segunda mitad de la semana el ambiente cada vez se notará más fresco

Voz 1727 06:39 a las ocho y siete las siete y siete en Canarias la última vez que Pablo Casado reunió al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular acababan de hacerse con la Junta de Andalucía nada menos el botín más preciado por los populares hoy Casado se enfrenta a un partido en estado de shock tras los peores resultados de su historia y sobretodo Adrián Prado buenos días qué tal Pepa buenos días Casado se enfrenta unos líderes territoriales que temen que esta debacle los arrastre también a ellos el veintiséis de mayo

Voz 0019 07:08 sí tarea complicada a la que tiene hoy Casado por delante por un lado tratar de recuperar los ánimos en un pero ahora mismo noqueado tras el hundimiento electoral y con unas elecciones a menos de un mes y por otro lado reorientar la estrategia buscar alguna vía que permita salvar los muebles en esta segunda cita con las urnas para muchos esa vía es recuperar de nuevo la centralidad es el mensaje que varios barones le van a trasladar hoy a Casado aunque durante la noche electoral algunos dirigentes populares mostraban en privado su malestar e incluso pedían la cabeza del PP en la reunión de hoy se espera un ambiente más calmado los barones del PP son conscientes de que no es el momento de abrir una crisis interna

Voz 0858 07:42 porque está mucho en juego en esa reunión en la calle

Voz 0019 07:44 Génova de hoy no va a estar el presidente de la Xunta Alberto Núñez Feijóo al que algunos vuelven a mirar de reojo como un una posible apuesta por el futuro el presidente gallego tiene cita hoy en el Parlamento

Voz 1 07:55 no solo

Voz 1727 07:56 Núñez Feijóo la prueba de cómo algunos candidatos empiezan a apartar de las siglas del PP sin disimulo es este vídeo

Voz 1 08:03 yo voy a votar a él al Albiol al PP

Voz 1727 08:08 sólo un día después de la escabechina electoral el candidato del PP a la alcaldía de Badalona Xavier García Albiol hizo circular ayer este vídeo con varios testimonios de vecinos diciendo que si le votarán a él pero nunca al Partido Popular las siglas no aparecen además en ningún momento del vídeo

Voz 2 08:25 cambio

Voz 1727 08:27 el referente municipal que le queda a los populares el alcalde de Málaga un veterano aspirante a la reelección además Francisco la

Voz 6 08:33 Rehn la dificultad que tenía el PP a nivel nacional de tratar de que no perder votos por su derecha informando hacer una estrategia de competir digamos en ese espacio descuidando a lo mejor el espacio del centro

Voz 1727 08:47 explícita Basile lo que les ha pasado descuidando el espacio del centro a nueve escaños se ha quedado Ciudadanos del sorpasso muy cerca tan cerca que Rivera ve al alcance de la mano convertirse en el jefe de la derecha española ser algún día presidente del Gobierno no vicepresidente del Gobierno de otros como jefe de un partido visto gran una elección la de Albert Rivera que pone de los nervios a los liberales europeos sea buena parte del poder económico español porque aspirar al trono de la derecha corta cualquier intento de aproximación al PSOE o cualquier suavización del discurso porque claro

Voz 0027 09:19 tiene que no defraudar al votante de Vox Óscar García buenos días hola Pepa qué tal buenos días en Ciudadanos aportan las cifras

Voz 1490 09:26 es un empate técnico en voto también

Voz 1 09:29 el currículo nosotros tenemos un partido fuerte limpio no vamos a estar distraídos en esta legislatura con líos internos

Voz 0019 09:35 con estas dos bazas quieren en ciudadanos liderar la oposición y esa es la decisión final Rivera no facilitará un gobierno de Sánchez ni por activa ni por pasiva no habrá ninguna negociación ni para su investidura ni para un gobierno según ha ratificado la ejecutiva hoy no ha habido ningún mientras las presiones siguen aflorando la CEOE pide a Rivera que sí

Voz 1450 09:53 Stinga y Manuel Valls el candidato de Ciudadanos en Marte

Voz 0019 09:56 en lona dicte todos debemos cuenta

Voz 1 09:59 a evitar que el futuro de España esté en las manos de los nacionalistas de los separatistas o de populista

Voz 0027 10:07 en la dirección de ciudadanos consideran que su no a Sánchez

Voz 1727 10:10 ha quedado validado en las urnas que al PSOE le viene que ni pintado que sea ciudadanos quién levante el muro así se evitan ser ellos los excluyentes aunque en cualquier caso como contábamos en la portada Inma Carretero buenos días

Voz 0806 10:22 buenos días Pepa los socialistas sólo contempla Gobierno

Voz 1727 10:24 no de orientación progresista supongo que no olvidan lo que les ha pasado por ejemplo a sus hermanos alemanes después de años de gran coalición con la derecha pero eso si quieren gobernar en solitario lo han dicho lo repiten hueso eso dicen ahora cómo van a ser los siguientes pasos Inma

Voz 0806 10:40 bueno antes de las elecciones no va a haber contactos para la formación de gobierno sólo para formar la mesa del Congreso el día veintiuno sobre el Gobierno los socialistas apuntan a Iglesias como socio preferente pero no creen que Unidas Podemos estén en una posición de fuerza para pedir ministerios no pueden a amenazar dicen fuentes socialistas con repetir elecciones también son conscientes en el PSOE de que habrá presiones para un pacto con Ciudadanos que sería visto como un elemento de estabilidad en algunos sectores económicos pero rompería según esas fuentes colas

Voz 1727 11:11 Luna de miel de Sánchez con la con la izquierda

Voz 0806 11:14 las ayer el ministro Ábalos admitía con bastante claridad que no están en esas aunque la posición oficial del PSOE es que es

Voz 7 11:21 carta nada que la mano está tendida sobre todo para retratar a Albert Rivera

Voz 1 11:27 con alguna ni siquiera llamó para felicitarle

Voz 3 11:30 alguno ni para felicitar o sea que es que el nivel de madurez tenemos todavía como para encarar otros conversaciones

Voz 8 11:37 algunos dicen producido llevada por aludido rápido Casado ha llamado pregúntele

Voz 1 11:47 así que haré Rivera no ha felicitado a Sánchez Pepa eso es lo que queda del pacto el abrazo podemos Sara

Voz 1727 11:52 la próxima semana la digestión de su resultado electoral pero en sus únicas declaraciones públicas no se mueven de la posición explícita da por Iglesias durante la campaña el domingo por la noche o Gobierno de coalición o nada Mariela Rubio buenos días buenos días cincuenta

Voz 1450 12:07 de la dirección respondían ayer a las palabras de Calvo diciendo España dice que hay que ponerse de acuerdo y quiere gobiernos de coalición pero nadie en la ejecutiva se pronunciaba públicamente la discreción que anunció el domingo Iglesias se llevaba a la práctica hasta el punto de que la dirección se reunía ayer sin rueda de prensa posterior el partido mientras

Voz 0027 12:23 los periodistas esperábamos a las puertas de la sede no

Voz 1450 12:25 quiso confirmar si la reunión tenía lugar allí ni siquiera si era física o telemática en un escueto comunicado Se anunciaba a última hora de la tarde que el análisis de los resultados será el próximo lunes en el máximo órgano entre asambleas el Consejo Ciudadano Estatal órgano donde participa Podemos Andalucía del sector anticapitalista cuyo secretario político Pablo Pérez por Nina hablaba ayer así

Voz 1727 12:45 pensamos que la experiencia que tuvimos ganando

Voz 9 12:48 Luciano habla a las claras de que uno no puede gobernar

Voz 1450 12:52 en Hora catorce en la SER se pronunciaba el cofundador de Podemos ahora en más Madrid Íñigo Errejón

Voz 10 12:57 bueno no sé no es un buen resultado sí que hay una reflexión que está pendiente de hacerlo

Voz 1727 13:03 Iglesias que se encarga Tutu a compensar con su entrada en

Voz 1450 13:05 el Gobierno la pérdida de una treintena de escaños gana tiempo retrasando hasta el próximo lunes cualquier análisis en una cita que según el comunicado de Podemos debe servir principalmente de empuje al nuevo ciclo electoral de municipales autonómicas y europea

Voz 1727 13:18 gracias a todos los compañeros cara habaneros de la Ser dispuestos ya a subirse en otra caravana en otro autobús dentro de unos días uno de los principales retos que tendrá sobre la mesa el Gobierno que nazca de esas negociaciones será el de la precariedad laboral sobre todo Javier Alonso entre los jóvenes porque claro

Voz 0858 13:35 la que tiene muchas caras los jóvenes españoles son los que tienen la mayor tasa de temporalidad de la Unión Europea siete de cada diez menores de veinticinco años tienen contrato temporal casi la mitad de ellos un cuarenta y seis por ciento en contra de su voluntad porque no encuentran uno fijo y ahí también somos campeones de Europa su salario medio según el INE es de apenas once mil trescientos euros al año menos de la mitad del sueldo medio en España eso los que trabajan porque uno de cada tres está en paro aquí el desempleo juvenil dobla la media europea sólo Grecia no

Voz 1727 14:06 parece difícil encontrar una prioridad más importante que esta mañana es primero de mayo es el Día Internacional de los Trabajadores oiremos seguro a muchos representantes sindicales e institucionales señalando cuáles son los puntos negros del mercado laboral español pero esta mañana queremos adelantarnos con una historia concreta de carne y hueso de un joven aquí en la precariedad ha condicionado buena parte de sus decisiones vitales se llama Juan Carlos Alarcón buenos días buenas tiene veintisiete años es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid hace tres años que terminás T la carrera bien el master correspondiente que ahora mismo

Voz 0027 14:45 pues ahora mismo trabajo un par de horas en un como escolar y al mismo tiempo me preparo oposiciones

Voz 1 14:49 oposiciones aquí y de allá administrativo

Voz 0027 14:52 qué fue lo que me encontré que era más o menos que podía tener que ver con lo que había estudiado y demás y a partir de ahí dije bueno pues esto mis padres son funcionarios dije pues es el camino a seguir en ese sentido

Voz 1727 15:03 cuánto cobras en este comedor me lo estoy cobrando ahora mismo

Voz 0027 15:05 no doscientos setenta euros está un poquito por encima de la media de mismos puestos en en otros centros pero sigue siendo una cosa que no da para vivir de ello estado trabajando en otros sitios al mismo tiempo no sé sé que juntado a un poquito más dinero a final de mes lo que pasa que tomé la decisión de dejar otros trabajos para poder centrarme en estudiar porque veía que la precariedad de estar en el día a día en varios trabajos a la vez pues no me dejaba estudiar

Voz 1727 15:30 vives con tus padres claro lo estuvo

Voz 0027 15:32 emancipado pero enseguida cuando sacaba el proyecto en el que estaba pues tuvo que volver a casa

Voz 1727 15:37 mismo tienes de ingresos propios doscientos y pico euros si veintisiete años licenciado superior su carrera su máster preparando oposiciones a auxiliar administrativo que digamos que es la escala básica no

Voz 0027 15:49 sí sí la carrera la administración

Voz 1727 15:51 oye por cierto y el Plan de Garantía Juvenil que teóricamente facilita el acceso de los jóvenes al mercado de trabajo

Voz 0027 15:57 pues hice un programa garantía juvenil con la Cámara de Comercio en Madrid puesto hace dos o tres años ya bueno pues un desastre aportó un plan planteado para acompañar a los jóvenes en la búsqueda de trabajo y concertar entrevistas con las empresas no porque la Cámara de Comercio si tiene algo es que tiene el contacto

Voz 0019 16:14 las empresas pues debería haber sirvió para eso

Voz 0027 16:16 yo lo único que sirvió al final fue para dar más formaciones que bueno que está muy bien la formación

Voz 1621 16:22 tiene me que ya no llego momento que no tienes

Voz 0027 16:25 pido sobre todo que pues es un modelo que sólo beneficia a los que eran las formaciones dábamos estábamos dando trabajo a los que están dando las formaciones sino a los jóvenes a los que iba dirigido Juan Carlos

Voz 1727 16:35 está preparando oposiciones hay que recordar que esto no ha sido posible durante los años peores de la crisis porque entre otras cosas

Voz 1 16:41 no había empleo público tampoco con

Voz 1727 16:44 no tiene veintisiete años hace tres que ha terminado su carrera su máster ha cumplido con lo que la soledad la sociedad le pide no tienen el horizonte un empleo que te permita independizarse cuáles son tus expectativas vitales cuando cómo ves tu futuro inmediato

Voz 0027 17:02 así que muchos jóvenes hemos aprendido que la que la precariedad no es un paso previo ya a un trabajo estable después no es a intentar ir capeando el temporal según va pasando ir a decisiones vitales que Thomas pues muchas veces son con respecto a eso pues el tiempo que tengo ciertos ingresos más pues me planteo eh pues vivir con con mi pareja me planteo irme otros otro lado pero si no pues pues vas tirando con lo que tienes y entre todos sin intentar ir sacándolo pero si yo creo que una de las cosas más graves de la crisis es que para los jóvenes no ha sido una crisis es que estamos así ya y que no hay visos de que eso cambie de alguna manera ahora digo con pareja vuelvo a casa de mis padres y de formar una familia hablamos claro eso me encantaría pero no puede ser no que le pides al próximo Gobierno pues que sable en campaña de de estas cosas de los problemas de los jóvenes que comentábamos de que bueno de verdad que los votos jóvenes votamos poco parece que por eso es una excusa estupenda para no hacer programas de juventud no realmente pues hay muchas políticas de juventud y hay mucha gente hablando de hacer cosas para la juventud pero sin contar con los jóvenes no se encontraban muchas veces en que no se no se escucha a la hora de diseñar esas políticas públicas cosas como lo que

Voz 0958 18:14 comentaba antes te de Garantía Juvenil

Voz 0027 18:16 pues no pasaría si se compara con los jóvenes

Voz 1727 18:19 esta mañana escuchen las grandes declaraciones de principios y de intenciones en el día primero de mayo acuérdense de Juan Carlos gracias mucha suerte el juez envió anoche a la cárcel a seis de los siete jóvenes detenidos en San Sebastián por matar presuntamente de una paliza a un chico de diecisiete años el viernes pasado a las puertas de una discoteca según los testigos el menor se negó a darles tabaco y a partir de ahí lo apalearon hasta dejarlo en coma profundo y murió a los dos días ayer cientos de personas se manifestaron pidiendo justicia los detenidos son de varias nacionalidades españoles argelinos rumanos y la madre de la víctima ha tenido que pedir así la madre de la víctima como van a escuchar que se evite cualquier reacción racista xenófoba

Voz 0311 19:11 los que tengan pues son unas consecuencias los que han realizado este horror tampoco no sirve de mucho estar apuntando insultando porque Sandino Avenida esos anti eh tiene amigos en todo el mundo marroquís argelinos no no estamos ahí en esa línea de de de buscar culpables sino de buscar una solución real

Voz 1727 19:35 admiración infinita El dolor el dolor de una madre sometido a la responsabilidad ya la razón hasta dónde ha llegado la campaña del odio Radio San Sebastián imponente

Voz 11 19:44 bueno pues es verdad que desde que se conoció la noticia del apareamiento del chaval y su posterior fallecimiento se había formado un caldo de cultivo en redes con muchas alusiones negativas a la nacionalidad de los detenidos que habían desembocado además en esa convocatoria de ayer tarde concentración para la que ya por la mañana la mar de Santi había querido hacer un llamamiento a la calma dejando a un lado la rabia y los mensajes de odio una postura que fue alabada por la Corporación municipal Fátima hija de argelina insiste en buscar ahora un sentido a la muerte de su hijo que esta tragedia no se reduzca una respuesta de odio de culpa impide para ello que se tomen cartas en el asunto que se educa en el respeto

Voz 1727 20:20 que la guerra dijo ayer sólo llama a Lage

Voz 11 20:23 ahora sólo cabe esperar que cale el mensaje ocho

Voz 1727 20:25 The City veinte en Canarias

Voz 1275 20:31 Madrid Laura Gutiérrez qué tal buenos días con tiempos suave tiempo tranquilo en Madrid trece grados en la Gran Vía tendremos calor de nuevo a medio día superaremos los veinticinco grados en casi toda la comunidad la candidata del PP a la comunidad Isabel Díaz Ayuso guarda silencio ha valorado los resultados electorales de su partido en las generales del domingo a la espera de que hoy se celebre comité ejecutivo nacional de los populares al que asiste Ayuso si hemos escuchado en las últimas horas a su compañero de cartel en la capital el candidato Almeida cruzan los dedos para que estos resultados no se repitan en veintiséis N

Voz 0502 21:04 un buen dato entre comillas y es que el centro derecha suma holgadamente en la ciudad de Madrid y que el Partido Popular lidera ese bloque de centro derecha pero es importante que no vuelva a pasar lo que pasó ayer y por tanto que no se ponga en peligro como se puso ayer ese comprobó que el centro derecha pueda gobernar en la ciudad de Madrid

Voz 1275 21:21 precisamente todo lo contrario es lo que ha celebrado la alcaldesa Manuela Carmena que en las generales haya triunfado la alternativa

Voz 1410 21:27 espacio que ha ganado una alternativa que no es bronca es una alternativa de progreso no eh si analizamos un poco lo que han sido las campañas electorales vemos que es como que hemos superado un poco es enorme ambiente de crispación detención de descalificación y que hemos optado por una verdadera democracia no

Voz 1275 21:44 Mena ve peligrar su participación también la de Rejón candidato además Madrid a la Comunidad en los debates electorales que se celebren de cara al veintiséis de mayo la Junta Electoral Central no se ha pronunciado sobre este asunto concreto pero sí ha dictaminado que más Madrid como partido de nueva creación sin representación no podrá beneficiarse del mismo tiempo en los espacios de propaganda electoral que los otros partidos tendrá sólo diez minutos más Madrid corrida esta decisión el PP estudia denunciar el asunto de los debates Ángel Garrido se marchó del PP porque ya había tenido suficiente lo ha explicado en la SER en La Ventana de Madrid junto a su nuevo líder Ignacio Aguado día en el que además ha renunciado a su acta de diputado en la Asamblea

Voz 0789 22:22 para cualquier cambio llegó un que uno no puede más no hay una frase que a mí me encanta que es de William Blake que que hice que nunca sabes lo que es suficiente hasta que no sabe lo que es más que suficiente no bueno pues seguramente You Tube ya más que suficiente ese día hay decidí que no podía seguir ahí no quizás presi muy gráficamente no podía seguida ir aplaudiendo a los mítines a ese partido popular no

Voz 0771 22:44 dice Garrido que Europa le apetecía mucho que ese no era el problema en ciudadanos hayan recibido con los brazos abiertos Ignacio Aguado bueno es una incorporación muy muy positiva para para el partido aquí en la Comunidad de Madrid para toda España porque además refleja una voluntad clara tanto de Alber Rivera como de todo horas todo el Comité Ejecutivo Nacional y es es atraer talento al partido es abrir las puertas en vez de cerrarlas abrirlas incorporar a personas que tengan valía o bien en la empresa privada o vienen la administración o incluso procedente de otros partidos políticos que como es el caso de Ángel Garrido pues se sienten desencantados con información política y deciden ser valientes y dar el paso

Voz 1275 23:20 las vecinas de argumentos a once protestaran hoy a las puertas

Voz 12 23:23 el pleno del Ayuntamiento el último pleno ordinario

Voz 13 23:26 legislatura tras dos meses esperando un realojo titulares con Enrique García fueron desalojadas el veintidós de febrero después de trece intentos y tras la compra de este edificio por un fondo buitre desde la asociación bloques en lucha denuncian que el procedimiento judicial fue inaudito ordenado por tres juzgados a la vez

Voz 1621 23:41 con un despliegue policial desmesurado seis de cada diez mal

Voz 1275 23:44 milenios aprueba la gestión de Carmena según la última encuesta de

Voz 13 23:47 irá eres servicios públicos que hace el Ayuntamiento es la mejor nota de su mandato que supera en veinte puntos la última valoración que los madrileños hicieron a la gestión de Ana Botella continúa la búsqueda de un hombre de sesenta y tres años desaparecido a finales de febrero la búsqueda se centra en el sur del Guadarrama entre el municipio toledano de Casarrubios del Monte donde residía en la localidad

Voz 12 24:05 isleña de la la el Ayuntamiento de la capital celebrará también

Voz 1275 24:09 dos de mayo invitando a la ciudadanía a escuchar fragmentos de los Episodios Nacionales de Galdós escrito muy vinculado a la ciudad una lectura que este año correrá a cargo de la actriz Manuela Velasco y de Andrés Lima

Voz 2 24:23 en Hoy por hoy

Caixabank patrocina este espacio

Voz 1727 30:19 en unos minutos vamos a analizar con Lucía Méndez con Ignacio Ruiz Jarabo y con Joaquín Estefanía el trago más complicado que afronta Pablo Casado esta tarde reúne a todo el poder nacional y territorial del PP tras haber obtenido los peores resultados de la historia del partido desde el año setenta y nueve con Coalición Democrática antes incluso Aimar de que fueran al día

Voz 0027 30:39 esta popular y el contraste lo encontramos hoy en los partidos socialdemócratas europeos que celebran intensamente la victoria de Pedro Sánchez aquí en España de hecho el resultado del PSOE centró la noche Maastricht una parte importante del primer debate entre todos los candidatos a presidir la Comisión Europea Griselda Pastor buenos días

Voz 1490 30:54 hola muy buenos días exactamente si Sánchez ha demostrado que se puede luchar contra la ultraderecha ganar esta es la convicción que ha marcado el debate organizado por político y la Universidad de Maastricht en el que France Timerman lo escuchamos

Voz 1 31:08 Pedro Sánchez

Voz 1490 31:10 bueno ya esta noche de Pedro Sánchez pues déjenme que vuelva a hacerlo dice el candidato de los socialdemócratas radiantes mientras el resultado en España genera esperanza en casi todos los grupos parlamentarios

Voz 2 31:22 está hoy más

Voz 1490 31:25 que el verde asegura yo no hablo de Sánchez pero sí del PP del PP español que ha perdido por irse a la derecha así lo ha dicho vas Hood mientras los populares cuyo candidato no asistió a este debate guardan por el momento un silencio distante

Voz 0027 31:40 gracias Griselda el Boletín Oficial del Estado publica esta mañana el cese del presidente Pedro Sánchez de los diecisiete miembros del Gobierno que están ya ejerciendo en funciones y el Congreso que nace de estas elecciones va a ser el más

Voz 1727 31:50 paritario de la historia Mariola lo Uribe de los

Voz 0259 31:53 tengo veintitrés escaños que ha conseguido el PSOE sesenta y cuatro estarán ocupados por mujeres algo más de la mitad en Unidas Podemos el cincuenta y cinco por ciento veinticuatro diputadas de cuarenta y dos ciudadanos

Voz 0789 32:03 la más baja veintidós mujeres de cincuenta y siete

Voz 0259 32:06 eh ya está Vox incorpora nueve entre sus veinticuatro parlamentarios en el PP son justo la mitad XXXIII Illa politóloga Berta Barbeito hace

Voz 26 32:15 este análisis en el caso del PP hay una una paradoja el partido de hecho se ha movilizado en los últimos años no tanto debido a su mayor

Voz 1727 32:23 la Lérida entre las mujeres como al hecho de quiénes son

Voz 26 32:25 les están abandonando el partido seguramente yo deseaba usó ciudadanos con lo cual a lo mejor con la presencia de mujeres los líderes del

Voz 1 32:33 PP han intentado hacer un guiño

Voz 26 32:36 las mujeres que les siguen votando el nuevo Congo

Voz 0259 32:38 eso será prácticamente paritario con ciento sesenta y seis mujeres el cuarenta y siete por ciento el avance ha sido muy importante de ocho puntos ahora somos con Suecia el país de Europa con más mujeres en el Parlamento

Voz 1 32:51 qué hacer

Voz 27 32:54 tres palabras que en Caixabank definen nuestro compromiso contigo escuchamos para entender te hablamos donde quieras y cuando quieras pero sobretodo cultos hacemos que avancen tus proyectos y los de la sociedad Caixa escuchar hablar hacer

Voz 1 33:16 y a esta hora la opinión

Voz 1727 33:18 con de Iñaki Gabilondo buenos días

Voz 0789 33:20 para buenos días a todos si es por pasar el tiempo vale pero hacer cábalas en serio sobre la formación del gobierno carece de sentido a veintiséis días de las elecciones municipales autonómicas y europeas los partidos no van a descubrir cartas ni salirse de sus catecismos cuanto digan sobre el futuro es nada con sifón o para ser más precisos parte de la paz campaña electoral de esta próxima cita campaña que empieza oficialmente el día diez pero en la que ya estamos todas las fechas Se a sola ya que un ejemplo cinco días antes de que vayamos a votar sólo cinco días antes semana proclamar oficialmente los resultados de estas generales que acabamos de celebrar seis pedirán las credenciales a los nuevos diputados hice constituirán el Congreso y el Senado cada acto cada imagen cada declaración formará parte de la publicidad política de hecho forma parte ya de manera que lo de formar Gobierno por el momento al cajón pero como especular es gratis en especulaciones andamos dice la financiera Shipping Morgan que el IBEX presiona

Voz 0027 34:16 para que el PSOE pacte con Ciudadanos la idea

Voz 0789 34:18 esta muchos podría ser una fórmula razonable y estabilizadora si ambos partidos fuera los de febrero del XVI cuando firmaron el acuerdo de

Voz 7 34:26 doscientas medidas pero hoy es imposible

Voz 0789 34:28 Vera que para acudir a las derechas ha lanzado al hooligan mismo persiste en su veto y lo justifica con argumentos ridículos los socialistas están irrita disimulos con él Icon sus groserías ni siquiera llamó a Sancho

Voz 7 34:41 es para felicitarle el líder naranja

Voz 0789 34:43 en apuesta a todo o nada típica de su habitual impaciencia ha enfilado ciegamente en dirección a La Moncloa ya sólo se ve a sí mismo

Voz 7 34:51 a un gobierno de coalición PSOE

Voz 0789 34:54 vidas podemos apoyado por los anexos nacionalistas necesarios sería la salida preferida por muchos militantes pero presa

Voz 7 35:00 entre también importantes contradicciones la prima

Voz 0789 35:02 de las cuales es que vitamina minaría de manera fulminante a las derechas sería oxígeno puro para el PP que ha quedado sonado de forma que no me extraña que Sánchez esté pensando en gobernar en solitario con acuerdos pero sin coaligarse con nadie con dijo ayer Carmen Calvo moverse en geometría variable sería vivir en el alambre sí pero quién sea apañado una temporada con ochenta y cinco diputados debe sentirse en la opulencia con ciento veintitrés pero ya digo que es hablar por hablar ahora no hay que tomarse al pie de la letra ninguna afirmación

Voz 29 35:35 estamos en campaña

Voz 1 37:33 tertulia de martes en Hoy por hoy con Joaquín Estefanía adjunto a la dirección del país muy buenos días

Voz 1727 37:39 Lucía Méndez periodista del mundo buenos días hola buenos días Ignacio Ruiz Jarabo ex director de la Agencia Tributaria buenos días muy buenos días y con Aznar el asesor el hombre que llevó de la mano Casado a la recuperación de las esencias

Voz 1 37:50 y que decía de Abascal en el mes de diciembre

Voz 38 37:54 hombre esto es el partido que han surgido nuevo o yo creo que es un partido que quiere hacer reformas dentro del orden pero que no es un partido fuera del sistema como puede ser el caso de de la extrema izquierda de Podemos no no es un partido fuera del sistema es un partido en el sistema pero quiere reformar el sistema

Voz 1727 38:13 he hablado Aznar desde la debacle el hundimiento del Partido Popular sólo por medio de la fundación FAES en un comunicado el echa la culpa el hundimiento a todos los demás a la radicalización

Voz 1 38:24 el Partido Socialista del PSOE ya Lacan iba a licitación eso dice del centro derecha Lucía Méndez tú análisis de lo ocurrido en la derecha este domingo of quieras en fin eh

Voz 19 38:36 bueno yo creo que todavía tendremos que esperar algún tiempo Pepa para analizar y para saber cuáles son las consecuencias de la profundidad de la hecatombe que se ha producido particularmente en el Partido Popular bueno el Partido Popular ha dejado de ser un partido grande huy esto es muy importante porque la mentalidad que ellos tienen y que nosotros tenemos salvar del Partido Popular todavía es la mentalidad del partido que era IS partido que era ya no existe ahora hay impartido mediano que comparte el espacio con otros dos partidos que ha pasado nueve meses de ciento treinta y siete escaños a menos de la mitad esta esta burrada está Catón ve esta

Voz 29 39:25 este esta cosa todavía poco poco en fin poco asimilada por por por casi todo el mundo

Voz 19 39:34 es lo que hace que no se pueda prever exactamente cuál es cuál va ser el futuro inmediato del Partido Popular con una particularidad que es grave que es que la actual dirección del Partido Popular a que llevó a cabo cuando después de ser elegido en primarias Pablo Casado una revolución muy atolondrada y a una revolución muy atolondrada que la minó al Partido Popular institucional serio para el partido de Estado

Voz 29 40:03 ah bueno pues ha acabado

Voz 19 40:06 eh en en este en este desastre no en esta hecatombe la dirección del Partido Popular en este momento

Voz 29 40:13 todavía no se ha dado cuenta de lo que le ha pasado a

Voz 19 40:17 según según mis noticias no no entienden como esposa

Voz 1 40:21 vale que les haya salido esto mal

Voz 19 40:24 porque estaban completamente seguros de que esto les iba a salir bien muy hasta que no se pongan sus propios vídeos en los que escuchen lo que han dicho en los últimos meses en las últimas semanas en la última campaña creo que no se van a dar cuenta de exactamente lo que han hecho con el Partido Popular es evidente que mucha gente

Voz 29 40:47 pensaba que esto iba a suceder

Voz 19 40:49 es la gente que ha sido apartada por parte de la nueva dirección del Partido Popular que se ha equivocado de la cruz a la fecha en la campaña que ha hecho ya hay mensajes en tono en fichajes en forma es decir en todo en todo sea que Visa equivocado si ellos no son conscientes de que esto es así no hacen el diagnóstico adecuado siguen comportándose con la mentalidad de partido grande y creen que no tienen que cambiar nada que al que es el momento en el que estamos en este momento pues bueno cualquiera sabe yo creo que hay que esperar a las próximas elecciones municipales pero yo no lo creo que

Voz 1727 41:30 no se puede hacer campaña con un líder que llevan la marca el fracaso

Voz 19 41:33 en la frente es que la van a hacer

Voz 1727 41:37 van a hacer todos esos que que que obviamente discrepaban de la campaña que estaban escuchando y que fueron apartados del partido ha mantenido silencio a lo largo de los últimos meses bueno y qué remedio no han mantenido denunció luego luego Le pido Ignacio Ruiz Jarabo que compartió con nosotros el en fin la noche electoral el conocimiento poco a poco de los datos y el hundimiento la debacle popular tuvo le pido como has dormido en los datos Joaquín Estefanía

Voz 0958 42:00 bueno creo que hay que es Comisión Ejecutiva

Voz 7 42:03 no es el comité ejecutivo del Ejecutivo

Voz 0958 42:05 del Partido Popular de ese Comité Ejecutivo es traeremos datos para ver si han llegado a la raíz de lo que les ha sucedido O'Shea bien contentarse con la hipótesis lanzada ayer por la Fundación de José María Aznar de que todo tiene que ver con una fragmentación del mundo de la derecha yo creo que efectivamente esa fragmentación es uno de los factores que sin duda explican lo que ha sucedido pero no solamente hay otros al menos dos factores el mío al menos dos factores que a mi se me ocurren que son significativos uno es el contagio de las ideas de el contagio tan directo de las ideas de Vox y la extrema derecha en ese partido y el tercer elemento además de la fragmentación y este que me parece el más significativo es el frikismo es decir es que el Partido Popular ha hecho una campaña de frikis con candidatos frikis en muchos casos con algunos de ellos no ha salido otros se han salido con un programa freak es decir porque si uno ahora ya con la tranquilidad de los días empieza a pensar que era aquello de ciento cincuenta y cinco permanente qué era aquello de una revolución esto fiscal para bajar todos los impuestos en un país lleno de necesidades y tantas otras cosas es decir será cuenta de que estaban viviendo nutra estaban viviendo en otra realidad lo que lo que es lo sorprendente es que ahora veo que muchos de los que les acompañaron en esa es en esa aventura ahora dicen que tienen que que tienen que hacer la autocrítica no eso ya estaba ocurriendo seguramente

Voz 7 43:35 ningún otro caso como en este

Voz 0958 43:38 Lotina va a ser tan cruel con con Pablo Casado y con la con las cosas que han dicho durante toda esta campaña que eran cosas que no tenían que ver con la realidad es de yo creo que eso les va les va a costar caro tienen que reaccionar inmediatamente porque no pueden si con esta campaña friki para para dentro de cuatro semanas para las elecciones municipales y autonómicas en donde vemos que hay candidatos frikis como algunos de la Comunidad de Madrid que son verdaderamente extraños con las cosas que dice no

Voz 1 44:03 por ejemplo añorando los atascos pero eso es la candidata a la Comunidad de Madrid como

Voz 0789 44:08 Libia echa de menos los atascos en la noche del sábado

Voz 1 44:10 en en Madrid que le daban personalidad según dice la señora Díaz Ayuso e Ignacio Ruiz Jarabo una vez que has dormido los los datos que le ha pasado el PP

Voz 7 44:20 bueno yo creo que el al PP de pasado que efectivamente no han hecho prudente no con toda seguridad no han hecho bien la gestión de la campaña pero Casado la historia era el vencedor y por tanto la historia de las elecciones también la escriben los vencedores Casado ha sido derrotado por tanto la historia le va le va a juzgar y condenar pero Casado ha sido el que pegado el último empujón al Partido Popular hacia el abismo no en el empujón al PP para que caer al abismo empezó el dos mil once al día siguiente de la victoria holgada que tuvo en en aquellas elecciones no la forma de gobernar portantes Rajoy Soraya desnaturalizado absolutamente de idiosincrasia del partido con una falta de eficacia absoluta valga poner el fracaso del referéndum en Cataluña que no se iba a celebrar y que si se cede el el incumplir las promesas electorales etcétera no la tibieza siendo siguiendo Magnánimo os la tibieza frente a los casos de corrupción etcétera y luego el componente Cospedal en el partido pues dejaron al Partido Popular en en el momento de la sucesión en una situación hecho unos zorros no y espera que Casado no ha sabido cambiar el rumbo pero ojo que siete años de rumbo lamentable que el Partido Popular es la principal causa del fracaso del domingo

Voz 1727 45:40 a cambio el rumbo

Voz 7 45:41 bueno la he sentido

Voz 1727 45:44 el hombre ya ya ya ya

Voz 7 45:47 sí sí pero en por la matizaciones

Voz 19 45:49 yo ahora el discurso era radicalmente distinta porque sí