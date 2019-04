Hoy por Hoy (30/04/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 0027 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 3 00:21 bueno esta mañana se retoma el juicio del pluses en el Tribunal Supremo es una de las jornadas Aimar más esperadas por las defensas

Voz 0027 00:29 sí descensos que han citado a varios votantes del referéndum ilegal del uno de octubre votantes que denunciaron supuestas agresiones policiales Alberto Pozas buenos días después de escuchar a más de doscientos policías y guardias civiles describiendo el ambiente como hostil de violencia organizada llega el turno para escuchar la otra cara del uno de octubre casi veinte personas heridas durante los disturbios que hubo en colegios y centros de votación de toda Cataluña el turno de las defensas para reforzar su teoría de que ese día la violencia fue policial no ciudadana el vídeo del líder del Daesh al Bagdadi al que no veíamos desde hace cinco años ese vídeo obedece a un cambio de estrategia definida de los yihadistas lo ha dicho esta mañana en Hoy por hoy Sergio Altuna Galán es investigador asociado del programa sobre terrorismo y radicalización violenta del Real Instituto Elcano el insiste en que la ex mantiene intacta su capacidad de golpear

Voz 4 01:18 arengar a sus fieles y elevar la moral después de las diferentes derrotas sufridas a abrir un nuevo capítulo en su en su urinario vale digamos que pasa de control de carrito

Voz 0266 01:31 yo a una una etapa de

Voz 4 01:34 de insurgencia idas sin duda conservan una capacidad real seguir perpetrando atentados en diferentes partes del mundo

Voz 0027 01:43 Israel acaba de estrechar aún más el cerco económico sobre Gaza ha vuelto a reducir la zona en la que les permite pescar a los palestinos que es un grado más de asfixia económica en la franja en Estados Unidos un grupo de investigadores ha encontrado la forma de detectar la fatiga crónica con un simple análisis de sangre hasta ahora no existía una manera Lidia diagnosticar la con exactitud Ramones

Voz 1772 02:03 el test consiste en medir la respuesta al estrés de las células del sistema inmune aplicándola sal y una corriente eléctrica aquellos pacientes que no lo asimilen bien son aquellos que sufren fatiga crónica una enfermedad que provoca síntomas de cansancio sensibilidad a la luz o dificultades para dormir y que a menudo se clasifica como imaginaria este test permitirá afinar mejor en el diagnóstico de una enfermedad que sufren diecisiete millones de personas en el mundo

Voz 0027 02:28 se activa la operación salida de tráfico por el Primero de Mayo que es festivo mañana sobre todo esa operación salida va a tener efectos en Madrid porque el jueves se celebra el dos de mayo el día de la Comunidad la DGT espera casi ocho millones este desplazamientos también de cara al Gran Premio de Motociclismo de Jerez celebra el fin de semana

las nueve y tres las ocho y tres en Canarias Rosa Márquez buenos días

Voz 1 04:08 en el capítulo de hoy es del partido Pérez

Voz 6 04:12 herido pues la mayoría de los españoles el Partido Socialista ha conseguido frenar la ola reaccionaria español pues se poco que decir tendremos la libertad para nosotros estamos muy tranquilos

Voz 7 04:36 múltiples felicitaciones que hemos recibido

Voz 1295 04:38 con un partido y muy especialmente el presidente

Voz 6 04:41 ha hablado es muy sintomático de una cierta sordera y una ceguera encima todos crecemos nosotros tenemos un partido fuerte ha hablado con él ahí va a estar al Albert muy agradecido muy agradable

Voz 5 05:19 no es acabaron los gobierno en solitario de un solo color de un partido único el de la gente quiere que negociamos y que lleguemos a acuerdos haciendo igual

Voz 6 05:38 nosotros lo vivimos con estantería que casi no

Voz 5 05:46 iba a ser ciudadanos en el Congreso liderar la oposición del Partido Popular durante los próximos cuatro años es el principal partido lo ha podido ser así porque

Voz 6 05:57 tanto el Partido Popular

Voz 5 05:59 qué seremos subo al Parlamento al Senado una voz constitucionalista libre limpia clara a hacer una oposición firme contundente desde el centro liberal limpio reformista Icon

Voz 0027 06:11 mejor lidera Pablo Casado es la única alternativa con el liderazgo más consolidado en su propio partido toda España

Voz 6 06:18 la que salve Rivero es importante que esto vaya conclusión

Voz 0027 06:22 vamos a seguir hablando de él

Voz 6 06:24 fue un empate técnico a continuar yo no sé si la señora Talgo en un poco de miedo hemos hablado con Pepa Bueno

Voz 8 06:48 sí

Voz 5 06:59 la Adecco serán los flecos los que cantaban esto de Háblame de ti Háblame de mi cuanto Divan haya activado después de unas elecciones generales como esta quedan tanta información tanta información donde información tanto

Voz 1727 07:15 detalle sobre el que quedemos detenernos decía Lucía Méndez en el PP lo que está viendo ahora mismo es la fragmentación del aznarismo es el congreso del dos mil ocho pero yo le decía el congreso de dos mil ocho en Valencia es todavía la guerra Didac Lucía bueno yo es que creo que no se puede analiza

Voz 1321 07:34 dar a lo que ha pasado del domingo sin echar mano de la Historia y en lo que llamamos haciendo del centro derecha en realidad

Voz 9 07:43 es una fragmentación de de

Voz 1321 07:46 del aznarismo diría yo que qué es lo que unificó el centro derecha español en el año noventa esa fragmentación tiene digamos subir Sue Suu centro sumó su el elemento central su lugar central su momento central en el congreso de Valencia del año dos mil ocho en el que un sector del Partido Popular ha intentó descabalgar a Mariano Rajoy de liderazgo un sector del Partido Popular en el que está exactamente las mismas personas que en este momento rodean a Pablo Casado los mismos nombres los mismos apellidos los mismos respaldos mediáticos las mismas radios los mismos periódicos si es así que yo digo que han vuelto a Pérez en ese congreso ese congreso se celebró después de unas elecciones del año dos mil ocho que son parecidas a las que se han celebrado ahora ahora mismo bueno el propio Partido Popular en la campaña dijo que Pedro Sánchez era el segundo Zapatero bilis Zapatero ganó al Partido Popular en año dos mil ocho Pedro Sánchez ha ganado al mismo partido popular eh hace dos días por tanto todo esto que estamos viviendo ha tiene su origen hay los protagonistas de esos hechos siguen en activo en particular el propio José María Aznar que ha vuelto a la dirección de Europa del Partido Popular en la persona de Pablo Casado por qué en el congreso del Partido Popular en el último congreso se eligió a Pablo Casado cómo fue ese Congreso porque se celebró así porque Rajoy se fue tan rápido porque organizó un congreso a uña de caballo todo eso no se puede explicar si no explicamos la historia del Partido Popular porque es que insisto Santiago Abascal se puede ver Santiago Abascal fue una de las personas que más enmiendas presentó a ese congreso a la ponencia política acordaros de María San Gil el dos mil ocho acordaros de la ponencia política que giro al centro que Rajoy giro al centro después de cuatro años en los que había estado todavía con las esencias de andar procedentes efectivamente como tú dices el tiempo de la guerra de Irak en dos mil cuatro

Voz 1727 10:06 teorías que venían todavía que el proceso y recordaba Ignacio Ruiz Jarabo ojo que en el dos mil ocho Gana Rajoy Ivana Camps todo lo que eso representa no

Voz 10 10:14 el principal apoyo de Mariano Rajoy fue Paco Camps que reeditó aquel congreso para mayor gloria de Mariano Rajoy en un acto que no sólo le no sólo el principal varones regionales de modo cien por cien como avales de la candidatura de cien por cien es secretario general del partido en Valencia le entregó en un acto publicitario es cien por cien de los avales los militantes del partido no yo yo vamos no quiero ser porque es que es un Ribó todas las reflexiones todas las preguntas que ha hecho Lucía no pero es verdad que pasó once años me decía Isaac de alguno de ellos no pero yo quiero recordar a Santiago Carrillo que decía que las consecuencias en política a veces se producen bastantes años después de las causas y Yell cita algún ejemplo decía no hubiera habido República en mil novecientos treinta y uno de nueve habido el golpe de Estado de mil novecientos veintitrés

Voz 1727 11:04 ocho años vemos que la digestión en el Partido Popular va a ser lenta va a ser lenta y mientras tanto Alber Rivera pretende quedarse en fin con los restos del naufragio es una pretensión política muy legítima decía Joaquín Estefanía justo cuando terminamos la antena a la hora de radio decía rápido el establishment empieza a a decir mejor un gobierno PSOE Ciudadanos que un gobierno en solitario o que un gobierno con Unidas Podemos Ésta es la realidad política española económica no

Voz 0958 11:34 pero bueno yo creo yo lo que creo es primeros que todos estos todos estos análisis esta los tenemos que refrescar cuando sucede a la segunda vuelta de las elecciones porque puede haber algunos cambios importantes no los sociólogos ya si los politólogos ya sabéis de alguna de lo he dicho que hablan de dos efectos unos unos creen que lo que va a triunfar es el efecto Mateo al que más tiene más le dará luego el partido socialistas despegará más en las próximas elecciones de otros que dicen que el efecto que es el de el evangelista Lucas que dice que al que tiene al que más tiene el equipará menos tiene se le dará no es decir vamos a ver cuál de esas cosas también va a ser verdaderamente más significativo que nunca probablemente cuando salga el sondeo pos pos elecciones decís que tiene

Voz 1295 12:17 es un gran material para ver todas esas cosas de las que está

Voz 0958 12:20 amos de las que estamos hablando pero hay un dato curioso no el que ayer se mencionaba

Voz 11 12:27 ayer el en la Bolsa subió

Voz 0958 12:31 ayer la Bolsa subió y es la primera vez que la bolsa sube después de unas elecciones no ser Gray la catástrofe que ocurrió cuando ganó el partido el Partido Popular cuando ganó la primera vez a Aznar que pegó un bajonazo la bolsa interesante

Voz 1727 12:44 el noventa y seis dio el salto dio una conferencia

Voz 0958 12:46 presa a las doce de la mañana para explicar lo que puede irse cayó todavía

Voz 0812 12:52 bueno porque les establecen era Felipe González Antón bomba eh bueno

Voz 0027 12:56 dos ayer cerró en positivo la eso es lo sufren vamos a ver es decir cómo cómo

Voz 0958 13:00 se manifiestan es decir en en los medios de comunicación a través de através de de sus intermediarios porque los poderes fácticos una nunca se manifiestan aunque nunca es amarillo están directamente es decir sobre qué es lo que opinan de lo que está ocurriendo no ir en este caso muy específicamente yo decía sobre el terreno de la derecha no porque y con algunas conversaciones que tuve ayer y todas esas cosas no es seguro no es seguro todavía un apuesta por Albert Rivera no es seguro es decir el Partido Popular tiene mucha historia en este país y ha tenido mucho muchos años gobernando y hay gente qué puede que cree que se puede que ese puede que puede iniciar otra vez el mi tipo El mito de Sísifo de coger la piedra del centro reformista subirla arriba del todo y cuando está a punto de caer

Voz 0812 13:48 pero es pues a alguien que ha seguido desde el primero

Voz 1727 13:51 momento de la evolución el nacimiento y la evolución de Ciudadanos de Ciutadans ese Lluís Bassets buenos días buenos días director adjunto de El País a cargo de la edición del periódico en Cataluña cuál es tu pronóstico si es que puedes tener un pronóstico que no tiene casi nadie sobre quién mandará finalmente la derecha

Voz 0542 14:12 en el hipotético caso de que tres partidos

Voz 1727 14:14 no se sostengan en el futuro

Voz 11 14:17 yo creo que es muy difícil lo habéis dicho

Voz 1295 14:20 desde hay que pasar la prueba de la de las próximas elecciones pero luego hay un dato muy de fondo que yo quisiera subrayar para para ver la alternativa de derecha qué horizonte tiene que tiene actualmente ahora mismo sólo hay un partido de verdad de gobierno en eso España voy un sólo hay un partido con implantación territorial con un zócalo de votos es diputados suficientes en todo el territorio para representar al conjunto de España es un dato realmente yo diría incluso escalofriante pensar que el Partido Popular no tienen ningún diputado en el País Vasco y tiene una diputada en Cataluña hay que tener en cuenta también que Ciudadanos no tiene diputados en Euskadi se ha estancado en en Cataluña decir yo ahora acabo de ver un titular que me parece muy significativo sobre la posición de Ciudadanos un titular de la edición catalana País dice Arrimadas duda que el diálogo reduzca el secesionismo es legítimo lo que pasa que hay casi una seguridad de que la falta de diálogo es seguro que incrementarse el secesionismo

Voz 1727 15:35 al contrario está acreditado no es lo contrario está acabado

Voz 1295 15:38 quitado es legítimo dudar de que el diálogo lo vaya a resolver pero lo contrario está acreditado yo creo que este es el problema central de la derecha española me remitiría también a la serie histórica es que cuando el Congreso del Partido Popular en Valencia o cuando el primer Gobierno de Aznar los resultados del Partido Popular en Cataluña han sido siempre es lo que pasa es que eran unos toros que permitían gobernar en Madrid permitían pensar que se podrían ampliar pero esto lo que ha pasado sino lo contrario entonces yo creo que la cuestión territorial que se menciona constantemente debiera ser una un objeto de reflexión muy central de la derecha española que no sabe qué hacer con el País Vasco y con Cataluña y yo creo que este es este es el problema crucial con la que se enfrenta ciudadana en este momento

Voz 1321 16:27 como analizamos Lluís el fortalecimiento de todo el nacionalismo periférico

Voz 1295 16:32 es en esta clave yo hay una cuestión que creo que es en la en el ADN de la democracia española hay un una cuestión muy importante que es que fue fruto del pacto entre por una parte el reformismo franquista el el la oposición democrática antifranquista incluida la léxico por la parte por la otra fue el fruto de un pacto entre las fuerzas centrífugas las fuerzas tendría que supieron encontrar en una formulación original y compleja supieron encontrar el pacto ahora esto vuelve a aparecer es decir si se si queremos que este país funcione hay que contar con los nacionalistas

Voz 1321 17:14 sea cual sea su

Voz 1295 17:17 la fisonomía hay su actitud

Voz 10 17:19 yo creo que esto es lo que es decir el la campaña electoral ha ido de hacer una España sin los nacionalistas ir que si queremos tener la España que tenemos es una España Iker las constituciones tiene que reflejar lo que realmente es la España que tenemos una España con los nacionalistas dentro Ignacio a Luis buenos días buenos días bueno treinta de acuerdo en casi todo lo que has dicho especialmente a que efectivamente un partido que quiere gobernar España no puede estar ausente en el Parla en en en las provincias del País Vasco y casi ausente en las provincias de Catalunya ahora un dos cuestiones muy breves un tema histórico yo creo seguramente lo sabe mejor que yo mejor resultado que ha tenido nunca el Partido Popular en Cataluña fue con Alejo Vidal Quadras fue poco antes de la victoria del noventa y seis de José María Aznar y Alejo Vidal Quadras tenían una posición muy beligerante no entonces no es solo derecha por eso no echaron por el Pacto del Tinell no

Voz 1295 18:19 sí efectivamente mira yo

Voz 10 18:22 yo fui muchos años unos cuantos años consejero de una sociedad catalana que tuvo un otras bien Copisa no

Voz 0027 18:28 in Copisa me decían

Voz 10 18:30 eh comparando Piqué con vida a cuadrar pero por qué pone siempre que ponen siempre el Partido Popular dirigente tan tan contrarios a nosotros y tal bueno en la forma en que es bien que los consejeros de una empresa y me gustaría mucho más por ejemplo que fuera Piqué el líder del PP catalán sí pero luego no Lobo Thais es decir que será Piqué no provoca rechazo pero obtuvo unos resultó los muy pobres vamos los peores hasta entonces luego han ido empeorando no entonces lo que quiero decir con esto acabo Lluís es que coincido contigo pero al PP al PP la beligerancia frente al nacionalismo generalmente no leído mal ahora sí pero ahora es un maremágnum absoluto absoluto además causas no y en cambio el el digamos la posición de de bueno ser más blando con el nacionalismo pues leído peor electoralmente no

Voz 1295 19:24 sí lo que pasa es que yo creo que el el bien y el mal es una cuestión en el fondo táctica digo que estamos hablando es de una cuestión puramente yo diría estratégica sino casi casi de valores es decir cómo queremos que sea este país queremos sesión país realmente que incluía a los que se sienten que no se sienten cómodos incluso con la propia denominación del país o Queremos un país en el que en todo el mundo esté cómodo con el mismo rasero esto es este es un problema que lo tiene hay países que lo tienen yo ya casi todos los países lo tiene cada uno resuelve a su forma nosotros lo resolvemos muy mal Canadá lo resuelve muy bien yo he leído y escuchado a políticos canadienses absolutamente contrarios a la secesión una de las cosas que saben integrar incurso en su lenguaje es a los que están en contra quiere decir que yo creo que hasta que no seamos capaces de reconocer hay e integrar en nuestras posiciones al otro sea de un lado o de otro eh esto yo diría yo diría que la derecha española hasta ahora este es un tema ausente en su

Voz 1727 20:32 tu regreso no sólo no sólo ausente es que hemos estado

Voz 1321 20:34 lado hablando de traidores a España

Voz 1295 20:37 hemos hablado y traidores a España

Voz 1321 20:39 de la campaña Syntagma ha formado parte de los argumento

Voz 1727 20:44 Nos

Voz 1321 20:44 en debates y mítines traidores a España otra vez la anti España no es que hay una cosa que el PP ni sobre todo ciudadanos que suponen es el partido que tiene más futuro se supone porque esto ya veremos no han hecho la reflexión de que España pintado en la campaña de que los electores han rechazado esa idea de España aquellos al pintado en la campaña pues a eso vamos enseguida

Voz 12 21:15 si buscas hipoteca te viene bien

Voz 0027 22:22 para tiene que veces pero la política es algo muy serio

Voz 15 22:27 la Junta Electoral prohibió que los medios públicos de Cataluña que utilizaran algunas expresiones Jorge la de presos políticos pero

Voz 1 22:34 depende de cómo se cuente este fin de semana en un programa de actualidad se utilizó jacta era crisis Bilic también puede esta escultura los espectadores completaban el programa con príncipe Philippe Splitting sustitutivo de presos políticos que incluso hilarantes

Voz 15 22:55 no os riáis hombre la actualidad también tiene su gracia

Voz 0027 22:58 hora veinticinco María Ruíz buenas noches

Voz 5 23:01 Ángels Barceló y ahora a ver quién

Voz 1 23:04 en el deporte siempre se dan situaciones muy polémico

Voz 2 23:07 así lo ha prejuzgar si lo vamos a hablar y es que el que está en el paro es igual de malo que el que está en el campo

Voz 5 23:13 es una herramienta gratuita es tan rematadamente mal

Voz 16 23:19 ante este diciendo que para mí no es falta de protocolos sobre esa diciéndome que yo no esté preparado

Voz 1 23:25 de lunes a viernes desde las once y media hasta la una y media por el larguero trataremos toda la actualidad deportiva con la pasión que se merecen que apenas

Voz 3 23:43 nueve y veinticuatro ocho veinticuatro en Canarias Paco de la Torre muy buenos días

Voz 0266 23:48 el alcalde de Málaga candidato

Voz 3 23:50 no a la reelección alcalde veterano yodo muchos años diecinueve no es otra veintiséis un diecinueve años al frente de la alcaldía de Balada un veterano popular un veterano de la

Voz 1727 24:02 lítica municipal que le ha pasado al PP le escuchábamos a las ocho de la mañana a usted en una declaración de ayer diciendo que con la manta ha querido tapar la extrema derecha ha desatendido a los pies que estaban en el centro

Voz 0801 24:14 pues algo así no era esa metáfora exactamente Hawtin se pero sí que había habido quizás una atención a digamos no perder electorado por el espacio de la derecha ahí eh y quizás eh difícil al mismo tiempo no perderlos fuera reparte centro Centro Clooney es el espacio donde importa prestar atención y donde tiene que está la mayoría electoral es bueno para el país que los electores estén centrados en el tema esa presión no yo creo que la fragmentación la división de tres en tres partidos que lo espacio centro derecha el punto de vista sociológico político es evidente que con regla pues penaliza

Voz 0027 24:53 no a dar la cara de una de las tres formaciones y el PP

Voz 0801 24:55 ha sufrido hay también una cierta penalización eso es evidente

Voz 1727 24:59 el PSOE ha ganado las elecciones en la provincia de Málaga la segunda posición ha sido para ciudadanos cosas se ha producido el sorpasso la tercera para el Partido Popular que pierde cuarenta mil votos que son exactamente en fin por casualidad probablemente los que tiene Vox equivocó el el la estrategia Pablo Casado

Voz 0801 25:20 pero era difícil una estrategia que pudiera ser competitivo al mismo tiempo con esos dos espacio digamos colindante no es no se sabe qué hubiera pasado aquí el caso de una estrategia distinta no pero yo creo que hay que plantean las cosas en términos de identidad no oí el PP es ha podido sentir siempre dice sintiendo un partido de centro reformista con vocación centrada en la vida política española no haya actuado así muchas ocasiones y yo creo que ese es el buen camino que debe de ir cero lo veo así

Voz 1727 25:53 usted es complejo

Voz 17 25:56 lo mejor es que querría que Pablo Casado lo presentará

Voz 1727 25:58 mitin de cara a la campaña para el veintiséis de mayo

Voz 0801 26:02 yo no tengo inconveniente estará muy solicitado hizo otro sitios también no en la la capilla va municipales dos formas son unos campaña donde está el tema de gestión que te va personal las candidaturas el cinismo ese terreno no tanto es un tema de partido también pero esencialmente las la vida municipal lo con los lectores Miriam es bueno cómo se han resuelto los temas a nivel local a nivel municipal y cómo se pueden resolver no quién puede dar más confianza de cara al proyecto de avance de seguir cambiando una ciudad en asomaba gano seguir abajo dando en lo distintos frente novecientos espacio donde en nuestro caso pues me sitúa como una ciudad de referencia no yo esos temas son esenciales no más que los temas y el cinismo políticos porque hay menos ideologización en el plano local no que en el plano nacional o inclusive que la autonomía

Voz 1727 26:53 la pregunta que todo el mundo hace hoy señor De la Torre usted lo sabe puede el PP conservar al líder de un partido que ha perdido lo que ha perdido el Partido Popular este fin de semana este domingo puede seguir Pablo Casado siendo el líder del Partido Popular

Voz 0801 27:09 pues no veo razón para que no son tema de reflexión de todos ir donde lo que tiene que hacer construirse unos mensajes además participar a través de los órganos actuales de Comité Ejecutivo junta directiva etcétera para contribuir en este momento a lo que podíamos y representar un electorado de centro derecha de la mejor forma posible y contribuir al progreso de España desde la oposición también se hacen cosas se pueden hacer cosas positivas siempre lo tensa o no de de control al Gobierno de plantear un control siempre constructivo por un control que trata de que las cosas se hagan bien no para avanzar en el plano económico en el plano social también en el plano ambiental los grandes retos que el humanidad y que también España tiene ahora en este siglo XXI famosos objetivos sostenibilidad filtrar quitaron pues esos puede extraer el alquilando perfectamente la política del Partido Popular y cazado puede está presente

Voz 17 28:00 dice camello de hecho yo creo que se identifica con ellos

Voz 1727 28:03 una última cosa qué piensa cuando escucha Alber Rivera proclamarse jefe de la oposición

Voz 0801 28:09 bueno de Orange con los números en la mano no es así Se tercera fuerza en el Parlamento no la segunda fuerza es el Partido Popular no yo creo que el ambas fuerzas y Ciudadanos tiene pues la responder ya que aludido antes no de tratar de que las cosas vayan bien desde el ámbito del Gobierno y el Lille el control parlamentario que procede hacer no yo creo que más una vez pues si el gobierno puede necesitar algún apoyo en forma de atención de alguna de estas su fuerza son las dos que sello o en cualquier caso es un control de digamos proactivo de evitar que se cometan errores muy importante que la policía económicas o sea cada vez más dinámica en la financiación de inversiones y creación de empleo es muy importante de ocuparse de la educación y la formación profesional para que éste mis aprovechen las oportunidades que es muy se pierden porque no está la formación adecuada en la gente que aspira al empleo no esos temas desde la oposición se puede hacer mucho por ella

Voz 1727 29:09 el alcalde de Málaga Paco de la Torre gracias por estar en la SER suerte buenos días

Voz 17 29:15 los dos son las nueve y media ocho y media en Caracas

Voz 1727 29:17 días Lucía Méndez bueno primero antes de nada que difícil lo tienen los candidatos del Partido Popular que difícil lo tiene un veterano como Paco de la Torre que además siempre está siempre está cuando se le llama a las cosas como siempre da la cara que es difícil enfrentarse a esta campaña en estas condiciones eh con un líder que tiene la marca del fracaso de este fracaso tan monumental en en la frente volvemos a Cataluña porque me decía Lucía Méndez quiero precisar una cosa que ha dicho Ignacio Ruiz Jarabo no pues hay un mito no que es el que dice que

Voz 1321 29:44 que el Partido Popular en Cataluña consiguió sus mejores resultados con Vidal-Quadras no es exactamente cierto en el año noventa y cinco en el Parlamento de Cataluña Vidal-Quadras al frente del Partido Popular consiguió diecisiete escaños en el año dos mil doce Alicia Sánchez Camacho consiguió diecinueve escaños sí

Voz 0027 30:00 lo digo porque es que como el oigo mucho

Voz 1321 30:02 hay forma parte del mito de que el Partido Popular en Cataluña cuando endurece su posición bueno es que no es exactamente así aparte del hecho que en el año noventa y cinco quien pretendía hacer una operación de Estado yo ya estaba allí de formación una operación de Estado para integrar a los nacionalistas catalanes vascos en el Estado era José María Aznar exactamente el que ahora sostiene exactamente todo

Voz 1727 30:32 qué ha pasado en Cataluña Lluís Bassets ya que te tenemos ahí que le ha pasado al PSC que le ha pasado a Esquerra Republicana me interesa es me interesa muchísimo tú análisis

Voz 1295 30:39 bueno yo creo que la subida de los dos grandes en estos momentos duros las dos fuerzas hegemónicas son Esquerra Republicana el Partido Socialista hay un mapa muy interesante que es el de la ciudad de Barcelona y la corona metropolitana vuelve a ser la el viejo mapa de de la de cinturón rojo la propia Barcelona es muy interesante ver el Barcelona se hayan instrumentos dividida en dos a a los barrios los antiguos barrios obreros están son de voto socialista ir los antiguos barrios de clase media menestra clase alta son de Esquerra Republicana Sarrià Pedralbes etcétera no lo voy a viene toda la corona metropolitana toda toda socialista no por otra parte ha pasado otra cosa y es que el el nacionalismo hegemónico era que era el pulso lista que el ADN de convergente que se como se dice no era era fundamentalmente burgués y reformista Hay autonomista y ahora pues el el nacionalismo hegemónico es es republicano e independentista divino la diferencia fijados a la diferencia en en la ciudad de Barcelona esto tiene consecuencias de distintos tipos unas muy directas en la cuestión municipal hay una diferencia de dos mil votos a favor de Esquerra Republicana en estos momentos yo diría que Jaume Collboni y que podría ser el alcalde de Barcelona esto es una cuestión que no

Voz 1727 32:13 el PSC no estaba en el horizonte eso no lo estaban

Voz 1295 32:15 Vicente hasta antes de ayer no es decir Collboni ha entrado en el el apoyo posición para etcétera no no irá a las repercusiones que esto va a tener en en multitud de alcaldías precisamente a la corona metropolitana también son importantes no e incluso va a plantear una cuestión que es una cuestión de alianzas así como la la Alianza Esquerra Republicana PSOE en Madrid en estos momentos no es algo que sea fácilmente previsible yo no creo que no será extraño que se produzcan aproximaciones en las en los en las ciudades y en los pueblos de la corona metropolitana ahí en Barcelona mismo

Voz 1727 32:55 ayer pregunto a a José Manuel Villegas al secretario de Organización de de Ciudadanos su opinión sobre el hecho de que los españoles hayan votado mayoritariamente a un partido el Partido Socialista que Ciudadanos colocó fuera de la Constitución durante la campaña electoral este resultado electoral va a permitir a enfrentar la cuestión catalana sin tener a la oposición haciendo acusaciones de grueso calibre o eso se va a mantener cuál es vuestra opinión el resultado electoral neutraliza ese tipo de oposición de los traductores traidores a la patria de los malos españoles a tu juicio Lluïsa estamos en otro escenario para enfrentar el problema político

Voz 1295 33:34 debiéramos estar en otros escenarios yo creo que la el el problema que tenemos ahora quizá hay dos momentos en el inmediato futuro que que todavía tienen que pasar que pase pues todavía hay dos cosas que tienen que pasar que es una eso las elecciones de veintiséis de mayo yo otra muy importantes la sentencia pero una vez pasen esas cosas es lo que debe pasar una cuarta que es que debemos pasar página y los pasar página y entender que ha parecido muy sencillamente ni puede haber filones y traidores ni puede haber nuevos pactos del Tinell es decir este país si queremos de verdad entendernos si queremos que España sea España no hay más remedio que entendernos desde Partido Popular y Ciudadanos hasta Esquerra Republicana es dudoso que paren para poner dos dos casos extremos es dudoso que esta esta capacidad de consenso complejísima y con ella que despierta mayor escepticismo en este momento eh pero es dificilísimo que estén en este consenso entre emparenta

Voz 10 34:37 de la CUP y que entre

Voz 1295 34:40 por eso seguro que no pero el resto Si no somos capaces de recomponer un mínimo consenso e incluso un mínimo reconocimiento mutuo que nos impida a echar estas líneas rojas de de de

Voz 0027 34:53 fuera de los pactos políticos a fuerzas políticas mayoritarias como paso en Cataluña o de ahora hacer una campaña entera declarando inconstitucional ha partido de gobierno

Voz 1295 35:03 yo creo que si no resolvemos esto está vamos

Voz 0027 35:06 vamos a ir muy mal hago una propuesta en la Real Academia

Voz 1727 35:08 había que establezca un campo semántico y que obliga a los partidos hablar y moverse del quizá quizá si hiciéramos eso seamos capaces de en fin de de enderezar la la situación voy a hablar de ciencia enseguida eh hemos volver a tocar tierra que llevamos muchos días ahí arriba la campaña resultado electoral Nos queda mucho tiempo por delante todavía hasta que haya un acuerdo de investidura luego un gobierno en medio unas elecciones y no quiero que estemos más tiempo y arriba sin tocar suelo pero para terminar una opinión de cada uno de vosotros habrá gobierno en solitario como dice el PSOE o eso será imposible al final Lucía

Voz 1321 35:51 pues yo creo que eso va a ser difícil yo creo que Pedro Sánchez lo intentará pero dependiendo de cuáles sean las alianzas tendrá que tener mucho cuidado para hacer un gobierno con la suficiente estabilidad y ahora mismo es verdad que bueno en fin hace vienen tomárselo con calma en celebrar los resultados en fin en darse un pequeño homenaje no porque probablemente bueno pues eso es muy lógico por otra parte pues tenemos otras selecciones hay no no no no es imposible que pueda haber gobierno antes no pero yo creo que Pedro Sánchez va a tener que utilizar toda la inteligencia política que tenga para manejar para administrar y para gestionar esta situación

Voz 1727 36:32 yo será posible un gobierno en solitario yo

Voz 1295 36:34 es posible pero mi opinión personalísima es que sería deseable es decir cuando vemos la presión que hay por un lado la presión que hay por el otro para que haga una fórmula u otra uno ve muy claramente y además de atendiendo a los antecedentes que hay de de del bipartidismo europeo el más europeo de cómo se puede gobernar en minoría pues yo pero incluso puede ser la puede ser la forma tengo todavía esto es esta es una reflexión es precipitada muy precipitada y además tiene que pasar dos cosas como he dicho antes si eso las elecciones el veintiséis de mayo y la sentencia pero yo creo que si Pedro Sánchez ha conseguido con los diputados que tenía hasta anteayer pasar lo que hacer lo que ha hecho que es poco pero sustancial perfectamente podría resolverlo con una fórmula de geometría variable en sus alianzas

Voz 1727 37:30 reflexión en titular os pido Ignacio Ruiz Jarabo

Voz 10 37:32 que ha ganado el PSOE huye del espíritu épico murió en la victoria los que han perdido el centro derecha acogen unas lo asumen con el espíritu épico su derrota puede haber efectivamente un gobierno concierto estabilidad que puede perfectamente ser monocolor

Voz 1727 37:46 Cain Estefanía

Voz 0958 37:49 europea tienen gobiernos de coalición no creo posible que vaya a haber gobierno monocolor si se empeñan en el gobierno monocolor lo vamos a ver casi en las próximas fechas podemos tener una repetición de las elecciones en septiembre

son las nueve y treinta y ocho ochenta y ocho en Canarias

Voz 2 40:42 hoy el Gobierno que sea investido en las próximas semanas

Voz 1727 40:51 el mes que viene probablemente en junio se topará con una reivindicación con muchas pero con una muy concreta desde el mundo de la ciencia le han puesto voz a los galardonados con el Premio Rey Jaume Primer premio muy prestigioso en el mundo de la ciencia y que le piden al futuro presidente del Gobierno un pacto de Estado estimado

Voz 24 41:14 futuro presidente del Gobierno la ciencia

Voz 1727 41:17 me siento en España siguen vivos pero

Voz 24 41:20 cuesta respirar de investigación científica una de esas

Voz 1727 41:22 doce será la de Avelino Coma profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas muy buenos días

Voz 17 41:29 bueno sí ahora que ya sabemos

Voz 1727 41:32 quién gobernará esto parece claro el presidente del Gobierno va a ser Pedro Sánchez

Voz 17 41:36 qué les reclaman exactamente

Voz 0266 41:40 pues nosotros lo que pedimos que creo que es lo mismo que en cualquier organización coma organizadas que diría planificación a corto medio y largo plazo si realmente existe planificación a medio plazo sabremos los recursos que necesitaremos recursos humanos y recursos materiales y a continuación Amazing hemos esos recursos humanos y materiales para poder llevar a cabo la labor

Voz 1727 42:10 cuando tuve aquí la semana pasada el todavía candidato a la reelección Pedro Sánchez me hice eco de la reivindicación de ustedes de los galardonados con el Premio Rey Jaume I y me dijo Mary ya hemos puesto las bases es que ha sido un gobierno de sólo unos meses y hemos tenido que irnos a elecciones es verdad a su juicio el gobierno saliente el Gobierno que de la moción de censura ha puesto las bases para enfrentarse a las reclamaciones de la ciencia otra manera

Voz 0266 42:40 bueno yo creo que tenían que muchos cumpliera eh ya han intentado cumplir ángulos distintos frentes pienso que ahora son momento de planteárselo seriamente que hemos huido más o menos el mismo mensaje a distintos Gobiernos a la hora de la verdad seguimos con los mismos problemas en investigación que teníamos hace quince años por ejemplo

Voz 1727 43:06 Avelino Coma pues simplemente queríamos llamarle para enmarcar lo que viene ahora vamos a contar avances científicos de esos que nos cambian la vida muy importantes y no queríamos hacer sólo sin hacernos eco de la situación de la ciencia en España que tantas alegrías nos da a los ciudadanos tantas dificultades tiene para quienes se dedican a ella seguiremos hablando a ver si el Gobierno cumple gracias buenos días

Voz 0266 43:30 gracias buenas ideas pedido tres no

Voz 1727 43:32 Isaías que demuestran que el futuro es mucho tres noticias en los últimos tiempos que demuestran que que el futuro es mucho más ilusionante de lo que pensamos y una vez más ilusión venía de la ciencia Javier Gregori buenos días

Voz 0882 43:45 buenos días Pepa le dijimos a Javier veinte

Voz 1727 43:47 Nos la cuentas de una en una mejorar la calidad de vida y la salud de las personas no

Voz 0882 43:53 así es un equipo de ingenieros del Hospital Infantil de Boston han conseguido un avance que estaban las películas de ciencia ficción por primera vez en la historia un pequeño robot ha sido capaz de navegar de forma autónoma por el interior de un corazón con el objetivo de reparar una válvula que tenía fugas sin la ayuda de ningún ser humano de ningún cirujano según este grupo de ingenieros en los próximos años los robots autónomos podrán ya ayudar los cirujanos en las operaciones quirúrgicas más complejas y largas por las razones que explica Antonio va a Monte que es experto en robótica

Voz 0266 44:23 esa capacidad de analizar un montón de información en poco tiempo y organizarla es yo creo que es el elemento esencial de este de este sistema

Voz 0882 44:31 Ana avances la curación de los primeros diez niños bruja como gracias a la introducción de un gen en su ADN un gen que corregía el problema de inmunodeficiencia que tenían ya están en casa sanos y salvos Ciencia también está ganando la batalla contra el cáncer porque la buena noticia es que las muertes provocadas por el cáncer de pulmón mama colon y recto se han reducido de forma significativa en la Unión Europea gracias a la mejora del diagnóstico temprano el uso de nuevos tratamientos como la

Voz 1727 44:59 inmunología todo esto ha pasado en las últimas semanas aplasta

Voz 10 45:02 dado por la información electoral en este país donde pueden

Voz 1727 45:05 sostener el siguiente avance Gregory

Voz 0882 45:08 sin duda Pepa los grandes avances van a venir liderados por las

Voz 0958 45:11 edición genética un genetista chino seguro

Voz 0882 45:13 acuerdan creó la mayor polémica reciente de la ciencia al cambiar mujer en dos bebés para que no pudieran ser infectados por el virus del sida que tenía su padre pero si esto funciona se abrirá sin duda la puerta al tratamiento de enfermedades

Voz 10 45:24 hereditarias antes incluso de que los

Voz 0882 45:27 niños nazcan otro gran avance en vacunas ya hay contra el Zika y el ébola se han dado buenos resultados ya monos pero ahora en cambio lo protagonizaran la informática los ordenadores cuánticos

Voz 10 45:36 hiló robots porque gracias a los sistemas de emergencia artificial Pepa incluso tocarán mejor el piano que

Voz 0027 45:43 los seres humanos y como está acostumbrado a eso

Voz 1727 45:46 porque maneja información científica todos los días lo cuenta como si fuera un vaso de agua pero cuánta vida no cuánta vida hay en eso que nos estás contando Quédate a mi lado porque vamos a escuchar a dos profesionales que nos van a ayudar a ampliar dos de las noticias que que tú has mencionado los avances en la batalla contra el cáncer y la enorme ayuda que supone tener un robot en un quirófano en Santiago Pedro Martínez Seijas hola buenos días

Voz 25 46:12 hola buenos días cirujano oral y maxilofacial

Voz 1727 46:14 del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela y al teléfono Aitana Calvo buenos días

Voz 26 46:20 hola buenos días secreta que científica de la sociedad

Voz 1727 46:23 Española de Oncología Médica oncóloga médica del Hospital Gregorio Marañón muchas gracias por atendernos que se que se ha salido de una reunión para hablar con nosotros en la SER que tienen la impresión de que a veces se producen avances importantísimos que pasan casi desapercibidos

Voz 26 46:40 bueno yo creo que sí que se transmite desde la prensa los los avances científicos sobre todo logia de porque de hecho ahora muchos pacientes involucrados el cáncer es una deslealtad de cuarenta diciendo conocía bien en su propia familia amigos que este que esté afectado por esta enfermedad yo creo que sí dice tras digna a ver si tenemos que ser cautos a la hora de transmitirlo sobre todo cuando son veces muy preliminares en cuanto a nivel clínico es decir en ratones demuestras etc

Voz 1727 47:06 o sea que más bien les parece que ocurre lo contrario que nos tienen que atar las manos a los periodistas para que no hacemos las campanas al vuelo no

Voz 26 47:13 exactamente exactamente tu que luego el genera expectativas en los pacientes yo creo que es importante sin duda transmitir esa información e Paradis para contar todo lo que se está haciendo y que esos en el futuro pero hacerlo de forma cauta

Voz 1727 47:26 Pedro cambia el ejercicio de la medicina la presencia de un robot que hace parte del trabajo de un cirujano

Voz 25 47:34 no la hace más más eficaz y más más precisa eso es lo que nos permite el los robots en la cirugía es desde hace tiempo ya se está utilizando el este avance pre clínico en Boston abre nuevas expectativas con la novia robots hoy en día los los los robots quirúrgicos cada vez se van a abaratando más y en el momento que que cesan patentes pues os permite democratizar robots para para más cirugía

Voz 0882 48:04 si estamos hablando de salvar la vida a millones de personas en el mundo mi pregunta es con más fondos dedicados a la ciencia el recorte en España ha sido de veinte mil millones de euros en los últimos años con la crisis ese conseguiría mucho más Se salvarían muchas más vidas por ejemplo hemos dado también esta mañana la noticia de que en los últimos veintisiete años se ha salvado la vida a la mitad de los niños y adolescentes que morían de trece millones hemos pasado a seis millones de muertes en el mundo por avances científicos

Voz 0027 48:31 pregunta para Pedro no o para para Aitana Aitana

Voz 26 48:35 sí sin duda alguna es decir en la investigación eh sí claro solamente esas provincia vienen determinados en muchos casos con los nuevos fármacos y esto esta investigación corre a cuenta de la industria en general pero sí que a veces te echamos de menos que se dedique más independiente que puede resolver cuestiones que son muy importantes para los clínicos de los pacientes

Voz 1727 48:59 Pedro cuando hablamos de de los robots hablamos de una realidad que ya está aquí y hay quien dice ponen los quitará puestos de trabajo en la medicina también existe ese temor hubiesen hacer una tarea complementaria

Voz 25 49:12 yo creo que viene un hacer una tarea que complementaría himnos hacia los cirujanos pues no permitir hacer movimientos que nuestros hermanos no no podemos hacer llegar a a partes del cuerpo hacían

Voz 1321 49:24 lo mínimas incisiones como con las estilo

Voz 25 49:26 Hear son más cortas y los pacientes se recuperan mejor John no creo que haya ese temor ese temor yo lo lo vengo escuchando desde que se habla de los robots en en distinta en la industria en distintas partes lo que se va cambiando es apareciendo nuevas nueva las

Voz 1321 49:45 profesiones nuevos nuevos segmentos

Voz 25 49:48 en los cuales las personas van recolocando adaptando tenemos que adaptarnos es es un entorno muy muy bueno que se que va cambiando de forma muy rápida

Voz 1727 49:59 Nos gobierna la ciencia o lo gobernamos nosotros porque la cuestión ética aparece en cuanto arrancamos un poco quién gobierna la ciencia Aitana

Voz 26 50:08 bueno yo creo que en este momento no no estamos gobernados por la ciencia es cierto que surgen pueden surgir problemas éticos pero probablemente no no tanto en el campo de una cogía y surgen sin duda he pueden surgir problemas éticos en cuanto si puedes

Voz 0266 50:28 en las zonas temáticas que impone hecho

Voz 26 50:31 en los pacientes en los pacientes que pueden generar complicaciones etc pero tengo que yo creo que que la ética esta estar a cancelar esta está jugando amor

Voz 1727 50:42 me preguntan me hacen llegar muchos oyentes la pregunta la inmunoterapia que importancia tiene iba a tener en la curación del cáncer

Voz 3 50:52 también Pepa ya dormir sí sí

Voz 26 50:55 activamente efectivamente lengua propia ya es un tratamiento estándar muchos tumores en oncología incluso por delante de terapia es decir eso a nosotros para los pacientes lo que siempre decimos es que esto es una carrera sobre todo en estos nada metastásicas incluso hay pacientes que una chica de la que esto es una carrera hago plas plas arma como las combinaremos y combinaremos inmunoterapia o inmunoterapia con quimioterapia o quimioterapia inicio formal o tratamientos dirigidos no que de ir consiguiendo las estrategias para poder mejorar la vida de las bien figurara muchos de ellos

Voz 0882 51:32 sí pero doctores estas tecnologías son muy caras la inmunoterapia es muy cara eso le pregunté al padre la inmunoterapia el año pasado cuando le dieron el premio quién va a pagar todo esto se va a crear una sanidad para ricos y otra para pobres por desgracia

Voz 17 51:45 no creo clara los Pedro perdón ojalá

Voz 25 51:49 yo creo que no sea así yo creo que tendremos que ser eficientes y ahí tiene una un papel importantísimo la bioética para para dar cuenta de a qué pacientes se deben es debe ofertar ese tipo de tratamientos son tratamientos multidisciplinares yo soy cirujano como Aitana es oncóloga trabajamos de forma multidisciplinar en el tratamiento del cáncer desde un punto de vista quirúrgico un tratamiento complementario con radioterapia podemos hablar también de la Protón terapia que es una una tecnología que en España está empezando a entrar y yo creo que tiene su parte de de acción en tumores por ejemplo glándulas Albares en tumores de mi de de la región de cabeza y cuello

Voz 1727 52:35 preguntaba Gregory habrá una sanidad para ricos una sanidad para pobres en relación al cáncer hay que insistir siempre que la sanidad pública española sigue ofertando lo último que hay verdad