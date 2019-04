Hoy por Hoy (30/04/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

el Boletín Oficial del Estado publica hoy el cese de Pedro Sánchez de los ministros de su Gobierno que pasan a estar en funciones de Antonio Martín buenos días

Voz 0228 00:15 buenos días Pepa si iban a estar en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno y a la espera de los movimientos que vaya andando los partidos en las próximas semanas a partir de este medio día se reúne en la dirección del partido

para analizar los resultados del domingo

Voz 0228 00:28 minutos hemos hablado en Hoy por hoy con Paco de la Torre alcalde de Málaga no ve motivo para que Pablo Casado dimita a pesar del apoyo que ha perdido en las urnas y ha marcado distancias entre los resultados de las generales y la futura campaña para las autonómicas y municipales

Voz 3 00:42 no se hubiera pasado aquí el caso de una estrategia distinta no sé pero yo creo que hay que plantea las cosas en términos de identidad no oí el PP se ha podido sentir siempre se dice sintiendo un partido otro centro reformista con vocación centrada en la vida política española no haya actuado muchas ocasiones y yo creo que ese es el buen camino que debe de ir llama municipales dos formas son unos empañar donde está el tema de gestión que te va personar las candidaturas el cinismo ese terreno no tanto es un tema de partido

Voz 0228 01:13 por lo demás esta mañana se han publicado dos datos económicos los del crecimiento de la economía en el primer trimestre siete

Voz 4 01:19 décimas más en comparación con el último trimestre

Voz 0228 01:21 el pasado año y los precios de abril también subieron Eladio

Voz 0527 01:25 se acelere el crecimiento económico respecto al trimestre anterior según el INE el PIB crece un cero con siete por ciento intertrimestral y un dos con cuatro por ciento interanual una décima más que el cero con seis y el dos contra respectivamente del trimestre anterior Se acceder aún más la creación de empleo un dos coma ocho por ciento interanual por sectores la construcción crece un seis con nueve por ciento interanual la industria uno con dos la agricultura en cambio se contrae un cero coma uno por ciento En cuanto a los precios la inflación interanual se sitúa en el uno con cinco por ciento en abril según el dato adelantado del INE son dos décimas más que en marzo sobretodo por la subida de los paquetes turísticos dice el INE con lo que parece haber aquí un efecto calendario por la Semana Santa que el año pasado cayó en marzo

Voz 0228 02:05 el Gobierno ha detectado más de cinco mil posibles casos de acoso escolar en el último año el balance del informe del funcionamiento del teléfono contra el acoso escolar del Ministerio de Educación amplia Adela Molina cinco mil

Voz 0011 02:17 quinientos cincuenta y siete casos de acoso escolar se han denunciado en dos mil dieciocho en el teléfono de ayuda del Ministerio el novecientos cero dieciocho cero dieciocho el ochenta por ciento los han referido los padres in menos el cuatro por ciento directamente los acosados el perfil más habitual de la víctima es el de una niña de entre diez y trece años el setenta y tres por ciento pasa meses eso años siendo acosado antes de denunciarlo la forma más habitual de acoso social es el insulto o aislamiento aunque en el teléfono también se han denunciado agresiones o acoso sexual en un cincuenta por ciento

Voz 1434 03:04 más Madrid anuncia recurso contra la decisión de la Junta Electoral Central de negarle espacios de publicidad gratuita en Telemadrid durante la campaña por ser una formación de nueva creación la Junta todavía no se ha pronunciado sobre si Carmena

Voz 1 03:17 on podrán participar en los debates de candidatos pero

Voz 1434 03:19 por si acaso ya hay voces que piden que si lo puedan hacer es el caso de la candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento Begoña Villacís

Voz 1 03:26 ya mimos los de manera paralela

Voz 5 03:28 sí creo que eso es vital para Zidane no deja de alcaldesa no deja de que rendir cuentas

Voz 4 03:33 sobre lo que ha hecho estas últimas cuatro años dice

Voz 5 03:36 eslogan Nos gustaría que son Espases la fórmula para que pudiésemos tener un debate con Manuela Carmena eh lo contrario no tendría ningún tipo de lógica pasa que yo no voy a decir

Voz 1434 03:47 a la falta de qué es lo que tiene que resolver Villacís ha hablado a su llegada al último pleno ordinario de la legislatura que se está celebrando ya en el Ayuntamiento de Madrid donde se acaban de votar las que van a ser las últimas medallas de oro de la legislatura finalmente el Partido Popular se ha opuesto a entregársela a la mesa estatal por el blindaje de las pensiones Carolina Gómez buenos días

Voz 6 04:07 buenos días el Partido Popular considera que ese reconocimiento es partidista y electoralista porque no todos los partidos están de acuerdo con sus propuestas Isabel Rosell retira Maestre pues bueno han Ciudadanos finalmente se ha abstenido en la votación de esa propuesta que en todo caso va a salir adelante con los votos de Ahora Madrid y también del Partido Socialista

Voz 1434 04:31 gracias Caroline hay sigue cortado al tráfico el carril derecho sentido entrada de la cuatro por el accidente de un camión que se ha registrado a las dos y media de esta madrugada en el carril izquierdo también sentido entrada está habiendo cortes intermitentes hay retenciones también en sentido salida por el efecto mirón tenemos diecisiete grados a esta hora en el centro de la capital para hoy esperamos sol y temperaturas más altas por encima de los veinticinco grados en algunos puntos de la red

Voz 1995 05:21 con Toni Garrido y que lo mismo tienen razones me contaba ayer Javier Limón de ese músico flamenco que decía para la izquierda o para la derecha menos para atrás para lo que va donde quieras

Voz 4 05:30 viajarían

Voz 1995 05:31 des atrás atrás en el tiempo no conteste en esa pregunta que retórica sino en contra ustedes inconveniente

Voz 8 05:38 suban sean de

Voz 9 05:57 año mil novecientos noventa y cuatro

Voz 1995 06:00 González conocido como Gonzo tenía diecisiete años y Nacho Carretero tenía sólo doce nada absolutamente nada podría hacernos pensar que ambos se convertirían en periodistas pero de todo se sale Nacho Carretero buenos días qué tal buenos días juego el de doce años jugaba mucho

Voz 1995 06:20 hace poco de lo que ocurrió hace unos años ya jugaba mucho de lo pongo yo huevos es que la la culpa mía

Voz 4 06:27 es mucho hoy leía mucho Mortadelo y Filemón recuerdo perfectamente un tomo de mortales Solomon que hablaba sobre lo que vamos a tratar ahora a mí

Voz 1995 06:38 en eso sí

Voz 4 06:40 caricatura y con todo la verdad es que era una sensación de aquella España yo creo que es perfecta

Voz 1995 06:46 muy buenos días qué tal buenos días ya en fin

Voz 10 09:36 si hay alguna posibilidad de que me escuche de que Hacienda mesa indicaciones yo le diría que siempre hay al menos otra posibilidad más mucho mejor para él mucho mejor para su país del Caribe deportes mínimos

Voz 1995 09:50 yo Barrionuevo utilizaba la radio para hacer un llamamiento al director de Guardia Civil vuelve

Voz 11 09:58 sí sin duda que los tiempos han cambiado de mucha probablemente no sé si en esta época Esade ha hecho un llamamiento parecido no han cambiado muchísimo las cosas si yo más que han visto Barrionuevo recuerdo ministro Antoni Asunción que desgraciadamente falleció hace unos años que al ministro del Interior bueno que ocupaba la cartera cuando Roldán se dio a la fuga Roldán les engañó bueno ellos no imaginaban que efectivamente tenía el patrimonio que hayamos descubierto ni Giacometti los gravísimos delitos que habíamos publicado en Diario dieciséis entonces ir bueno tuvo la la honestidad el señor asunción de dimitir inmediatamente de su cargo me imagino que en estos años hubiera corrido lo mismo porque el nivel de exigencia lo ciudadanos es bastante elevado sobre la clase política pero en aquellos tiempos la dimisión de un ministro era algo realmente exótico no iba a solución dio un ejemplo de honestidad dimitiendo inmediatamente de su cargo

Voz 1995 10:54 poco después hubiéramos recibido es cierto tuit anda pero si Roldán no estaba muerto estaba tomando cañas en Bangkok es verdad que ahora José María Bangkok es un destino muy turístico sería difícil poder esconderse

Voz 13 11:06 en el lugar como Bangkok

Voz 11 11:09 sí yo creo que ahora sería mucho más difícil esconderse porque vamos a ver este hombre permaneció oculto durante creo recordar ya pasó muchos años no se exhibiese once en esencia realmente fue absolutamente letal para el Partido Socialista una fuga tan prolongada después de aquel escándalo monumental que las órdenes de busca y captura internacional ahora yo creo que son más rápida en la colaboración de los países es mayor muy probablemente haber huido en esos tiempos además de fin de los menores y de ni de barreras sociales si decide el impacto que que ahora tienen las noticias por otros canales totalmente diferentes este hombre habría sido descubierto antes para los oyentes habría que recordarles que realmente este hombre no se fue tan lejos que estuvo escondido durante todo este tiempo en un piso en París secuestrado por un bueno secuestrado

Voz 1995 11:58 que por por por dos orillas que haga

Voz 11 12:01 contratado señor para que lo vigilarán que su traslado a Bangkok fue una treta del propio mayando Lin diciéndole que tiene llevarían en ese país donde no existía la mayoría delitos de los que le acusaban y que sería extraditado sin poder ser condenado por la mayoría de los mismos

Voz 4 12:17 yo yo yo creo que la diferencia es el punto de vista

Voz 11 12:20 de lo que se lleva persecución policial entre aquella época y la actual

Voz 4 12:23 estoy haciendo un esfuerzo de trasladar aquello a la época actual me parece impensable realmente bueno ahí las consecuencias fueron la dimisión de un ministro no sé qué consecuencias podría tener algo tan sumamente grave hoy claro no sé si podría caer un gobierno entero José María

Voz 14 12:38 igual lo preguntes porque hablemos veinticinco años después sería con me mes con Twitter y veinticinco años después a día de hoy un director de la Guardia Civil que tuviese las mismas intenciones que Luis Roldán en aquel momento podría llevarlas a cabo tal y como está el control actúan como función ahora mismo

Voz 11 12:55 la Guardia Civil pues yo sí que siento cierto decir que me da muchísima lástima contestaba de esta manera pero osea la experiencia de los años especialmente en muchos casos de corrupción que hemos sabido que durante estas décadas demuestra aquí que si es triste decir esto

Voz 15 13:14 no pero cuando corrieron aquellos casos de corrupción

Voz 11 13:17 durante la época del último Gobierno de Gonzales creo recordar Filesa mal esa roja el policía fichas del Estado en fin el caso Roldán que fue un caso paradigmático que era el director de la Guardia Civil el de descubrimos quince pisos tenía en fin cuentas con diez millones de de euros en un banco suizo sin realmente era la tormenta perfecta en los años han demostrado que se han producido casos no de esa envergadura tan tan particular y tan singular como el de Roldán pero casos tremendamente graves en el Partido Popular durante los últimos años y el partido sospecha también con el caso de los seres es decir que la lección parece que uno se ha aprendido los propios gobiernos y los propios partidos no fiscaliza en suficientemente bien a sus funcionarios públicos porque no tenemos más que a la hemeroteca estos últimos quince veinte años y habido caso readmitido muy muy graves de corrupción que tienen bastantes similitudes con el caso Roldán especialmente lo que es la ocultación del dinero en paraísos fiscales Roldán no ha devuelto nunca esos diez millones de euros que escondía en el Sevilla on el el centro de Ginebra el dinero desaparecido ha conseguido a través de sus apoyos mediáticos algunos periodistas amigos hacer trasladar a la opinión pública que Pahissa se quedó con el botín pero la realidad es que los expertos en este caso todos los peritos el fiscal anticorrupción Luzón la policía toda la gente que dedicó parte de su vida esta historia coincide que sigue manteniendo una importantísima parte de su botín en el extranjero punto

Voz 1995 14:53 en el caso de corrupción que ha habido no sé

Voz 11 14:56 hemos años si misma una pena

Voz 1995 14:58 saber que tienes mucho dinero es como una especie de cuento tienes mucha unido a una buena pero no puedes acercarte a él porque en el momento en el que tu aparezca SMS blanco con esa cuenta te van a volver a tener vas a volver a prisión fin eso sí mismo tristemente no sería una especie de de cuento perverso

Voz 11 15:17 bueno el problema es que otro de los cambios que la sociedad esperaba

Voz 1 15:21 de hace veinticinco años hasta ahora

Voz 11 15:23 es que los paraísos fiscales es aparecieran el tiene Roldán el último salto que dio el dinero del botín de Roldán y que según los peritos lo movió de una forma loco vive no con lo que llama de ellos el de efecto helicóptero que es mover el dinero en apuntes contables a otros de una forma compulsiva y absurda no en cuestión de semanas termine algún banco que la Unión Banking Singapur ahí la policía y la justicia española envió una comisión rogatoria que jamás se respondió Porque Singapur era y sigue siendo un paraíso fiscal que no ha cambiado pues que a los paraísos fiscales siguen insistiendo y miramos hacia atrás puesto de esta gente de Partido Popular especialmente en estos últimos años que tienen que se ha corrompido no y que que aprovechó su cargo público para para hacerse millonario tenemos el caso de Zaplana últimamente por ejemplo pues el dinero siempre apareció el de siempre aparece au en Andorra que ya no es un paraíso fiscal pero así hacerlo o en Uruguay o el Ginebra Suiza en Panamá decir que la historia no cambia pero los los territorios ignotos donde esconder el dinero siguen vigentes vivos Si bueno y los delincuentes que hay o de o de la clase política que los ha seguido habiendo pues siguen utilizando los mismos métodos que hace veinticinco años en el caso Roldán exactamente los mismo

Voz 1995 16:43 en estos veinticinco años y sabemos que las tasas de delincuencia han disminuido porque entre otras cosas ya no tiene que salir de su despacho para hacerlo como nos está contando José María Irujo para poder perpetrar ese tipo de crímenes José Mari al prevista que desveló las irregularidades de Luis Roldán hace veinticinco años hoy compañero en el país José María un abrazo muy grande

Voz 11 17:02 nada un abrazo para vosotros deberías

Voz 1995 17:05 debemos hacer estas cosas más a menudo está bien mirar un poco atrás hace no demasiado tiempo claro que para saber que las cosas tampoco han cambiado tanto a la sección contigo empezó todo con Roldán

Voz 12 17:18 en empezaron muchas cosas feas hoy en día es difícil como hoy día nadie fuma excusa ya no vale unas diez y diecisiete minutos una hora menos en Canarias escuchas

Voz 1 17:29 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido y tú cómo lo ves todo con el nuevo progresivo 4k único de un progresivo personalizado con visión excelente compara la última generación de cristales progresivos de 4k único porque tus ojos y turistas son únicos ahora hay solo en el segundo par de comer 4k único gratis

Voz 1995 21:47 seguimos con Nacho Carretero y Gonzo periodistas queremos empezar ahora que son las diez y veintiún minutos una hora menos en Canarias este nuevo segmento hablando de vuestra vuestra profesión de los límites de vuestra profesión me gustaría preguntaros por un personaje quién es exactamente un periodista al modo tradicional pero me interesa saber cómo lo definiría seis se llama John Oliver sus programas suena así

Voz 1 22:09 es es

Voz 1995 22:13 cómico británico que tiene un programa semanal en HBO que se llama las huy tuna la semana pasada están en formato es museo no puede ser más sencillo John Oliver su señor sentado en una mesa hablando a cámara durante más o menos media hora sobre un tema cada día es un tema y la gente se muere de risa pero también Halle a sus denuncias que son severas sobre temas además absolutamente importantes Gonzo tú eres periodista también te bajas en un remake combina denuncia política social con humor trazar la fina línea entre la seriedad de contenidos y el humor del formato es un desafío para

Voz 14 22:50 desafío desde fuera desde dentro es una ventaja es una ventaja porque hay cosas de la política aspectos de los comportamientos de los políticos que es muy difícil explicar y con toda la dureza que deben ser explicadas sino te puedes apoyar en el humor entonces el humor muchas veces te permite decir algo que con buenas palabras y sin intención de hacer reír sería complicado incluso hiriente o o difícil de asimilar el humor facilita

Voz 4 23:16 da mucho mucho eso y sobre todo cuando te pones en un fin de semana como el caso de o como si te pones como el programa haré el intermedio las nueve y media de la noche hay hay ciertas horas en las que si quieres dar información tienes que buscar una una vía de entrada que que te lo facilite entonces yo que tengo la suerte de poder trabajar en un sitio donde me piden que haga se haga periodismo pero que puedo jugar con el humor es una muleta muy muy útil es algo que también les sirve al espectador no sólo para los fabricamos esa información bueno está esto

Voz 1995 23:47 hace unos días a John Oliver le dedicó el programa por segunda vez a un tema que no tiene mucho humor en sí mismo y ya lo tratamos aquí también hace hace algún tiempo eh analizaba más esta vez desde un ángulo distinto la gran crisis de opioides que tienen en Estados Unidos Eva Cruz muy buenos días

Voz 1 24:04 buenos días a todos un cuerdo de la situación porque

Voz 1995 24:06 la crisis es tremenda

Voz 1 24:09 esta crisis sobretodo desde dos mil dieciséis pero la situación no mejora a día de hoy ciento treinta personas mueren cada día en Estados Unidos por sobredosis de opioides estas drogas pueden

Voz 1995 24:19 tanto treinta personas cada día de sobredosis

Voz 1 24:23 no son drogas que están o bien recetas por un médico o bien compradas en la calle el problema ha sido ese que las compañías farmacéuticas desarrollaron unos potentísimo medicamentos opiáceos más potentes que la heroína en muchos casos y luego impulsaron campañas muy agresivas para que los médicos recetas en esas medicinas a personas que sufrían dolor en abril de dos mil dieciséis John Oliver le dedicó una especial explicando cómo se había gestado la crisis

Voz 15 24:47 América te enfrenta una epidemia dio pie hoy es como la heroína y los analgésicos con receta en dos mil quince Se estima que dos coma seis millones de americanos habían desarrollado una adicción a estas sustancias producen treinta mil muertes por sobredosis al niño

Voz 1 25:01 son cifras mareantes el programa explicaba que el setenta y cinco por ciento de los usuarios de heroína empezaron con una receta médica de un opioides con nombres como casi continúa Bike Godín

Voz 1995 25:12 se antes empezaba promotor

Voz 1 25:13 sí exacto ahora es el médico el que

Voz 4 25:16 hasta ahora empieza en la consulta pero claro

Voz 1 25:19 estas medicinas son adictivas engancha muy rápido Joan Oliver mezclaba la denuncia de esta situación con la sátira política

Voz 15 25:26 la prevalencia de este problema sombra a algunas personas escuchen a Donald Trump hablando detenido

Voz 29 25:30 despegue se me han dicho que el problema principal que tienen aquí arriba es la heroína y les he dicho cómo va a funcionar la heroína al lado de estos hermosos lagos y árboles no funciona

Voz 15 25:41 ya pero es que si funciona la heroína punción en todas partes porque básicamente es heroína no es su móvil la heroína tiene cobertura total además

Voz 1 25:51 es de chiste exponía a cortes de los responsables de salud pública que daban fuerza la denuncia este es vida Murphy el cirujano general que es como el equivalente al ministro de Sanidad en EEUU huy

Voz 29 26:01 en la actualidad se recetan casi doscientos cincuenta millones de medicamentos opioides cada año es suficiente para que todos los adultos de este país tengan un bote en su casa y les sobren unas cuantas pastillas

Voz 1995 26:11 doscientos cincuenta millones de recetas unas medicinas que son primas hermanas

Voz 1 26:15 de la heroína es alucinante con árboles por qué hago

Voz 1995 26:19 Lagos cómo va esto cual los lagos funcionar

Voz 1 26:22 en septiembre de dos mil dieciséis en cinco horas hubo veintiocho sobredosis en un solo pueblo del estado de West Virginia la gente se arranca dientes se rompen los dedos para conseguir que la receta en estas drogas según denunciaba John Oliver la pregunta es cómo se puede ser tan irresponsable para que un país llegue a esta situación será por ignorancia no porque los médicos no respetaban estos las pastillas en los noventa porque tenían miedo a la adicción pero entonces claro las compañías sostuvieron falsamente que no eran tan adictivas porque ser recitaban antiguamente sólo para paliativos porque los moribundos no son un buen mercado como clientes gente que se va a morir pues habrá que ampliar la banda

Voz 4 27:01 afirman permanente podemos entonces decir que hoy

Voz 1995 27:03 iban a morir ciento treinta personas en Estados Unidos por el afán de las farmacéuticas en hacer negocio

Voz 1 27:09 eso es para profundizar en este aspecto de la cuestión yo no Oliver volvió al tema la semana pasada haciendo uno de los mejores programas que ha hecho porque las farmacéuticas que desarrollan y comercializan los medicamentos son las encargadas también de controlar su abuso de alertar a las autoridades cuando observan que este podría estar sobre respetando

Voz 1995 27:25 es exponer él directa la frase poner al zorro a cuidar a las gallinas

Voz 1 27:29 totalmente imagínate en un pueblo llamado Care Meet de sólo cuatrocientos habitantes una farmacia dispensó más de tres millones de recetas de uno de estos medicamentos las autoridades cuando se enteraron multaron a las farmacéuticas pero la multa es un ínfimo porcentaje de los beneficios se convierten simplemente en el precio a pagar por hacer negocio entonces claro una persona normal se pregunta realmente aquí hay codicia y maldad falta de empatía irresponsabilidad mezquindad o es todo muy complicado una cosa lleva a la otra no se puede señala un responsable concreto John Oliver si nombra un responsable concreto de esta tragedia aussie contiene es la droga que dio origen a la crisis la fábrica por diu Pharma perdió Pharma pertenece a la familia Soccer la familia Soccer es una de las grandes fortunas de América son grandes mecenas del arte

Voz 15 28:13 deseo es Kurdi pertenece a miembros de la Familia Claire conjuntos estima que poseen una fortuna de trece mil millones de dólares lo que les ha permitido poner su nombre orgullosamente sobre una impresionante colección de monumentos

Voz 1995 28:25 si hace unos datos tenemos unos nombres tenemos en culpable pero nadie hace nada es la Cruz muchísimas gracias bueno vamos a traer estas cifras a un terreno más conocido por nosotros más allá de cómo contar esta crisis queremos también saber sí algo así puede darse en nuestro país aquí podrían recetar se alegremente pastillas tan adictivas como el Temir hemos pedido Laura Marco responsable de la información de salud la Cadena Ser que no saque este tema Laura muy buenos días

Voz 1276 28:51 qué tal cómo estáis podríamos aquí algo parecido bueno en principio no en principio de ninguna manera porque nuestro sistema sanitario es fundamentalmente público tiene muchas más barreras de control no busca el lucro como sucede en Estados Unidos y además aquí como digo se está haciendo un control del consumo de opioides a pesar de que no estamos ante una situación de alerta hay que tener en cuenta que en Estados Unidos algunos de estos al G sicos se venden en los supermercados ni siquiera en las farmacias con campañas de publicidad como decía Eva súper potentes y de hecho los médicos buscan allí satisfacer al paciente también al que tiene una adicción suministrando le el opio de que quiera con tal de que no cambie de doctor le preguntábamos por este tema a la delegada del Gobierno del Plan Nacional Sobre Drogas Azucena Martí y ella no se explicaba que en el modelo español prácticamente todas las personas que toman estos medicamentos contra el dolor y el noventa y seis por ciento lo hacen bajo prescripción médica y que el mercado negro aquí casi

Voz 1 29:45 existe una idea de Teherán

Voz 30 29:47 mito de pacientes que vayan buscando un ajustado a esa receta cuando no la considera un sitio os van buscando un otro porque porque la puedan conseguir con otro médico no puede darse porque tenemos receta electrónica entre Roses y al estar dentro de la historia clínica informatizada todos nuestros sanitarios saben en cualquier momento lo que está tomando un paciente

Voz 1276 30:09 yo otra cosa más aquí en España las personas que se enganchan a estos medicamentos con opio y que al final necesita

Voz 1 30:14 un tratamiento son poquísimas

Voz 1276 30:17 no llegan a un centenar de las casi cuarenta y seis mil que necesitaron asistencia en dos mil dieciséis por adicciones en general alcohol y otro tipo de drogas

Voz 1995 30:25 pero el la voracidad Hay las ganas de negocio de las farmacéuticas no no es un tema local hay controles porque afín campañas además hay controles para todo el tema sanitario

Voz 1276 30:36 a ver la publicidad privada a priori no se controla lo que lo que sí que podemos decir es que la atención primaria es una gran barrera de vigilancia aquí en España y luego está la prescripción electrónica que menciona

Voz 31 30:47 vamos antes que obliga a que cualquier paciente

Voz 1276 30:49 de que quiera renovar la receta de un opio a los tres meses pues tenga que pasar por un médico primero tenga que pasar por una farmacia así que no puede comprarlo por libre pero los expertos sí que nos dicen y esto es muy interesante que la industria saca partido de esta dictadura del bienestar en la que vivimos esta cultura totalmente construida por nosotros que no tenían por ejemplo nuestros vuelos de no soportar el dolor ningún tipo de dolor bajo ninguna circunstancia la coordinadora de la guía de buen uso de opio desde droga alcohol la doctora Ana Elche argumenta que la publicidad de la industria se ha vuelto tan tan tan sofisticada que más que intentar llegar al consumidor directamente lo que hacen es invitar a los médicos españoles a congresos y a viajes para tratar de que ellos cambien su mentalidad y así elaboren guías clínicas en las que sí que recomienden estos médica

Voz 1 31:38 vientos a esto hay que añadir la aparición de los sí

Voz 32 31:40 dimos años de nuevas formulaciones cada vez más potentes comercializadas por distintos laboratorios farmacéuticos que llevan a cabo importantes campañas de marketing donde alaban sobre todos los beneficios de los fármacos ni en cierta medida minimizan los riesgos

Voz 1276 31:56 es como que por ejemplo Toni está comprobado que mezclar estos opiáceos con sedantes como el tranquila cien por ejemplo pues cuadruplica el riesgo de muertes por sobredosis

Voz 1995 32:05 pues no está no es una cifra como para no tener en cuenta Laura muchísimas gracias bueno yo me quedo aquí leyendo que los controles que en nuestro país evitarían una crisis como la que vive Estados Unidos recuerden ciento treinta personas mueren al día de sobredosis

Voz 4 32:20 eh yo con punto también muy importante es el sistema sanitario allí idea aquí y claro porque este tema que ya lo hablamos aquí mismo en este programa recuerdo que nos con dos toda familia saque que alguien enganchado este tipo de medicamentos termine el tratamiento se quede sin el medicamento y necesite pagar por el Mehdi para seguir con el medicamento lo que les sale más barato es ir a por heroína que es lo que está pasando en medio oeste de Estados Unidos con una plaga brutal de heroína eso en España no está ocurriendo aunque es verdad que llevamos varios años viendo que si la heroína vuelves y repunta los datos a quienes España insisten en decir que no que la heroína aquí no vuelve no se puede trasladar el modelo pero está claro que el sistema sanitario en Estados Unidos penaliza montó allí varios puntos que llaman la atención en primer lugar está también que los tiempos se modernizan el problema por ejemplo nuevas formas en Estados Unidos es que ya no es inocente ni lo que es una heroína sintética mucho más potente y mucho más barata de viene mucha sobredosis lleva mucho late ción que la epidemia se declare ahora una epidemia cuando en Estados Unidos los problemas con las drogas han sido desde hace muchos años pero claro eso ha afectado más a la comunidad negra en barrios más bien guetos y el crack si se considera un problema para hacer guerra contra las drogas pero no tanto como para solucionar el problema de esas comunidades donde afectaba y me llaman la atención eso con país con tanta experiencia

Voz 12 33:42 por contra las drogas haya visto como por la puerta de atrás de forma legal les han colado una droga que está acabando con su sociedad

Voz 1995 33:47 bueno hacemos un alto en el camino y seguimos hoy por cierto es el Día Mundial del jazz

Voz 1 33:58 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 33 34:03 este chocolate tiene un setenta y cinco por ciento de cacao pero si el aún es una planta a partir de qué porcentaje cuenta como ensalada cuando crees tu coche Ford tus preocupaciones son otras aprovecha el mantenimiento motor Kraft por sólo noventa y nueve euros hasta el treinta y uno de mayo lleva te un Kuga de sustitución sin coste por la increíble sensación de de preocuparse condiciones en Fort punto es

Voz 1995 38:04 cuando estamos hablando con alguien que conoce muy bien en las un lugar en nuestro país formal ante mucha incidencia Galicia con gran histórica relación con el contrabando en su día y con el tráfico de tabaco va después tiene frontera con el territorio de Portugal hace veinte años en ese país se tomó la decisión de despenalizar el consumo de drogas hace veinte años esto cambió la relación del país con el problema estos días por esa razón se celebra en Oporto un congreso sobre cómo reducir los daños provocados por las drogas que debería ser un fondo Nacho lo que mano preocupase más la droga en sí lo que provoca en los jóvenes y no tan jóvenes que caen en las drogas es debería ser nuestro problema

Voz 4 38:51 el foco creo sobre todo hay que ponerlo en la gente dejó porque hay ahora mismo una de regula de regularización una falta de control absoluta en un mercado en una época en la que por ejemplo pues la marihuana y el hachís en España sigue siendo ilegal es ilegal el consumo en un espacio público pero es legal comprar una semilla es ilegal tener un cultivo pero es legal el consumo propio yo creo que en este caos es donde se genera confusión la falta de información sobre todo para la gente joven ya no es el debate si hay que legalizar las drogas sonó es si la situación actual tiene algún sentido si estamos eh si la droga es perfectamente accesible pero a la vez hay una guerra contra el narcotráfico policial si por un lado fumarse un porro es un símbolo progresista y de rebeldía y por otro los chavales pueden acceder a una mariguana peligrosísima para ellos estas dudas en todo este descontrol creo que llegados a este punto al siglo XXI en España no tiene sentido yo creo que como mínimo urge tú decías no un debate urge regularizar el consumo de drogas esto contra la

Voz 1995 39:56 drogas famosa que iniciara Nixon no ha hecho más que meter a la gente en prisión mucha gente en prisión los sobre todo los de menudeo algunos agradecen cuando cada uno grande pero no parece que los resultados si hablamos de narcotráfico

Voz 4 40:08 la guerra contra el narcotráfico no ha servido de nada si cogemos los datos decimos cuánta droga entraba en España por ejemplo España concretarlo en los años ochenta y cuánta entrará hoy en tramas hoy te si el método que tú estás empleando hace no solo no funcionan sino que va más

Voz 14 40:24 pues está claro que habría que revisar la prohibición no ha conseguido ni disminuir la demanda ni ahuyentar a los que hacen la oferta entonces creo que el tiempo que transcurrido de esta política es lo suficientemente largo como para hacer un análisis más serio creo que hay otro problema y es que para defender o justificar esta guerra contra las drogas lo que se ha hecho una campaña de concienciación en la que muchas veces se ha exagerado cuando la sociedad ve Clemente según aspecto como este por ejemplo que todo el mundo que quiera cuando es joven tiene más o menos acceso IB que el discurso que había recibido desde la familia o desde el colegio desde otras instituciones no sé no casa con la realidad

Voz 1011 41:01 desconfías directamente de de quién te ha impuesto ese discurso

Voz 14 41:05 lógico y Momo se como se revela un ciudadano ante un discurso impuesto pues obviando Eloy haciendo todo lo contrario sería Don Winslow

Voz 4 41:12 la guerra contra las drogas no porque una guerra tiene final esto no tiene no tiene final que la legalización si la solución es que tengamos un debate cero tiene que ser algo que se pega la realidad de lo que realmente sucede no que sea contrario a lo lo que pasa

Voz 1995 41:28 hasta Portugal allí nos atiende nuestra corresponsal en Lisboa Hernández Aitor muy buenos días

Voz 4 41:33 los días en Oporto se celebra desde este domingo la vida

Voz 1995 41:35 hicimos sexta Conferencia de and redacción International con expertos de noventa países qué medidas se van a llevar a cabo en Portugal para reducir los daños nos vamos a concentrar los daños no las drogas en los daños que provoca las drogas

Voz 28 41:47 correcto bueno en realidad son medidas que están en vigor en Portugal desde hace casi veinte años eh

Voz 4 41:53 me decías en el dos mil uno el Gobierno de Portugal

Voz 28 41:55 el Toño tomó la decisión radical de describen Tech criminalizar el uso y la posición de todas las drogas lo hizo porque a esa altura el país tenía un problema grave un por ciento de la población sea entorno a cien mil personas en un país de diez millones era adicta a la heroína

Voz 4 42:11 a la consumía cada día

Voz 28 42:14 ya moría por lo menos una persona por sobredosis y por ese motivo se buscando soluciones inicialmente ese conocen

Voz 4 42:20 lo la legalización pero

Voz 28 42:22 Denis con la ONU Portugal no lo podía ser entonces ese DC ese decidió pasar al al paso más cercano que era que el consumo dejará de ser delito y que Second cometiera en falta administrativa Ike lo que hasta esa altura había sido un problema judicial se convirtiera en un problema de salud

Voz 1995 42:41 pero por entender entenderlo Bin Laden tratamiento pero Aitor por entenderlo bien que se puede hacer en Portugal que es legal allí y que que no se puede hacer entonces en nuestro país cuál es la diferencia

Voz 28 42:49 a ver no es diferencia de legalidad sino de tratamiento e excesivo en Portugal las drogas siguen siendo ilegales lo que están es despenalizado por lo tanto áticos de piano

Voz 1 43:00 con droga tú no vas a la cárcel

Voz 28 43:02 de un tribunal especializado compuesto no por jueces sino por trabajadores sociales que analizan tu caso particular it encaminen asalto hacia el tratamiento y todo eso es pagado por el Estado el dinero que antes se destinaba a encarcelar estas personas en dedica a ayudarlas

Voz 4 43:18 entiendo que una cantidad de droga limitada de cogen con Mali

Voz 28 43:21 correcto correcto correcto está está todo está todo controlado para definir la diferencia entre un narcotraficante y una persona que lo está utilizando a un Española de ciudades y son insignificantes eh

Voz 4 43:32 aquí en España también existe un límite pero Clar de momento y hasta donde sabemos es ilegal pero Aitor había cien mil

Voz 1995 43:40 el adictos cómo han cambiado las cosas en estos veinte años

Voz 28 43:43 ha caído la mitad otro otro factor va a ser bastante bastante importante es que en Portugal en el año noventa y nueve P Portugal era el país de Europa que más casos de nuevas infecciones de VIH por vía sanguínea osea poniendo opciones tenía de todo el continente hoy en día es uno de los que menos tienen en parte por esto porque a las personas que residen por ejemplo no entrar en tratamiento para asistir a sustituir la heroína con metadona en se les ofrece salas de chute donde pueden hacerlo de una manera controlada para evitar los riesgos asociados

Voz 1995 44:18 miramos mucho a Portugal últimamente presuntos educativos también en la proyección internacional quizá deberíamos empezar a mirar también en este en este asunto Aitor Hernández corresponsal en Portugal muchísimas gracias

Voz 28 44:27 a vosotros os vamos a abrir

Voz 1995 44:30 el tema que tiene que ver con el sueño fíjate vamos a acabar estará después de lo que hemos hablado hablar de dormir dormir bien dormir bien descansas bien una queja

Voz 12 44:37 se siempre en a ver estas cosas pues promover un cuarentón tuyo lo descubriera

Voz 21 44:51 Toni

