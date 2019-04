Hoy por Hoy (30/04/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1995 00:00 son las once las diez en Canarias el resumen de la actualidad esta mañana con Antonio Martín Antonio muy buenos días

Voz 1493 00:10 buenos días Toni el presidente gallego Alberto Núñez Feijóo

Voz 2 00:12 cómo pide al Partido Popular que no cierre puertas a nadie ni se limite después de los malos resultados del domingo mensaje que hecho apenas a una hora de que empiece la Unión en Madrid

Voz 1493 00:21 aquí la dirección del PP banalizar precisamente la

Voz 2 00:23 pérdida de votos en las generales una reunión a la que Feijóo no acude porque tiene sesión de control en el Parlamento gallego hay esta Ricardo Rodríguez unos días

Voz 1493 00:31 las fijó cree que Pablo Casado se ha equivocado el presidente de la Xunta pide ensanchar de nuevo la base del Partido Popular recuperar el discurso moderado pero evita confirmar si está dispuesto a asumir las riendas del Partido Popular a nivel estatal

Voz 3 00:44 es no es el momento de cerrar puertas es momento abrirlas tenemos que abrir puertas a mucha gente que ve que si nos unimos somos más que el Partido Socialista y nos dividimos el Partido Socialista con los independentistas a los populistas va a gobernar España no por lo tanto yo creo que este es el momento de ensanchar nuestro partido comemos y siempre cuando hablamos ensanchado hemos ganado y cuando lo hemos limitado pues lamentablemente no hemos ganado

Voz 0116 01:08 en su opinión que Face Cole ha trasladado a Casado en una conversación telefónica esta mañana en el Tribunal Supremo nueva jornada del juicio del proceso independentista las defensas han citado a varios votantes en el referéndum ilegal del uno de octubre muchos de ellos cargos o ex cargos de Esquerra Republicana algunos están reconociendo que intentaron impedir el acceso de la policía los colegios usados como centros de votación desde el Supremo Alberto Pozas adelante testigos que ofrecen una versión distinta a la ofrecida por más de doscientos policías y guardias civiles en este juicio en Sabadell en la Escuela Nostra hallar ellos sólo levantaban las manos y los policías les agredían

Voz 4 01:40 pues me arrastraron entre cuatro

Voz 1493 01:43 a está fuera del perímetro cuando

Voz 4 01:46 me dejaron allí pues me dieron un par de patadas en la espalda

Voz 5 01:49 claro la puerta de la cocina entraron en el gimnasio

Voz 1995 01:54 agredidos importante

Voz 6 01:55 muchos de estos testigos como dices ligados a Esquerra repito

Voz 0116 01:58 Qana hay dos dos ex alcaldes un ex diputado y un ex senadora del exterior el emperador Akihito de Japón abdicado hace unos minutos lo que supone el primer relevo de ese estilo en el país en dos siglos a medianoche hora local más sumir el trono su hijo Naruhito amplía Álvaro Zamarreño siguiendo el rito ancestral a las cuatro de la tarde en nuestras diez de la mañana el emperador y su mujer han aparecido en uno de los salones del Palacio Imperial ante unos trescientos invitados Jito de ochenta y cinco años ha dirigido unas breves palabras a ese selecto grupo concluyendo su permanencia en el trono con un profundo sentido de respeto al pueblo ha dicho

Voz 1493 02:32 como expresión de fortuna a continuación abandonado

Voz 0116 02:34 Sala con los tesoros imperiales hasta medianoche será todavía emperador a esa hora expira su cargo que pasa a manos de su sucesor su hijo Naruhito y otro apunte más también del exterior la prensa italiana está contando esta hora que Silvio Berlusconi ha sido trasladado a un hospital por un fuerte dolor abdominal de momento no hay más detalles pero sí que está ingresado en un hospital en Milán llegamos así a las once y tres a las diez y tres en Canarias tiempo para el información de su comunidad

Voz 1 03:01 cadena SER Madrid

Voz 1434 03:03 el pleno del Ayuntamiento de Madrid acaba de aprobar una proposición para instar al Gobierno central que surja de las elecciones del domingo a que regule la eutanasia todos los partidos han votado a favor menos el Partido Popular en un debate en el que ha estado presente entre el público Ángel Hernández el hombre que a principios de abril ayudó a morir a su mujer enferma desde hacía treinta años de esclerosis múltiple Carolina Gómez bueno

Voz 7 03:25 los días buenos días con la pena de la pérdida reflejada en el rostro el marido de María José Carrasco ha acudido al Palacio de Cibeles para presenciar como el pleno del Ayuntamiento de Madrid reclamaba la de Spanair de la eutanasia

Voz 8 03:35 estoy muy agradecidos a ellos hay ya digo que es un granito de arena para que su pérdida e empieza un ciclo nuevo en en el Parlamento de

Voz 0116 03:46 de España espero que sea bueno da las primeras leyes que se aprueben

Voz 7 03:51 el Partido Popular ha votado en contra porque no creen que existe el derecho a morir

Voz 1434 03:55 la Policía Nacional ha detenido a dos personas que tras robar un bar en Usera en Madrid ciudad trataron de huir por la M30 los agentes les estaban esperando en una de las salidas de esa carretera de circunvalación Alfonso Ojea buenos días

Voz 0089 04:07 hola buenos días dos detenidos tras una persecución por la calle treinta de la capital con siniestro de tráfico incluido los hechos tuvieron lugar el viernes pasado de madrugada cuando se inició una persecución tras haber atracado los dos jóvenes un bar en el distrito de Usera los detenidos chocaron dentro del anillo interior de la M30 dejando el vehículo inservible tomaron a pie una de las salidas de emergencia la única posible en los alrededores de la estación de Príncipe Pío al llegar a la calle los agentes no tuvieron más que ponerles los grilletes cuando salieron al exterior esa era la única salida

Voz 1434 04:42 la página web de la Comunidad de Madrid está caída desde ayer no se puede hacer ningún trámite ni gestión online como pedir cita previa sanitaria os solicitar plazas en centros educativos estamos en pleno periodo de escolarización dieciocho grados ahora mismo en el centro de Madrid

Voz 0116 05:01 es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido la información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com

Voz 1995 05:18 bueno hoy con Toni Garrido ya verán qué me van a dar ustedes la razón El Mundo el mundo se explicaría mucho mejor de una forma mucho más claras utilizáramos canciones de John Williams todo el rato para cualquier tema para cualquier asunto noticia John Williams sin ir más lejos por ejemplo lo ocurrido este fin de semana se trataba como saben de poner orden democrático en esa cantina en la que a veces parece haberse convertido en la política española ah amigo teníamos una cita con las urnas después de ver el desempeño de los candidatos en los debates muchos votaron echando de menos a los viejos referentes a la política otros votaron con cierto miedo porque los últimos días todos habíamos visto muy de cerca los dientes de la ultraderecha

Voz 9 06:09 finalmente podía haber terminado con una marcha imperial

Voz 1995 06:16 terminó con sorprendente vuelo de dos propuestas progresistas mismos perfectamente conscientes de que en los próximos meses Nos enfrentamos a una incierta ya arriesgada aventura lo cierto es que un buen número de lectores se despertó ayer con una nueva esperanza el mundo se explica con John William de Williams es el velador de algunas de las melodías más icónicas irreconocibles de la historia del cine y durante estos días es también el protagonista absoluto de los conciertos que era Film Symphony Orchestra viene dando nuestro país desde el pasado mes de septiembre el directores orquestas llama Constantino Martínez

Voz 10 06:59 está con nosotros Constantino muy buenos días muy buenos días qué tal coincidirá con nosotros que el mundo se explica mucho mejor con John Williams vamos que quedado alucinada con la con la explicación musical que realmente ha ilustrado impecable impecable bueno si vamos a hablar de música de cine Tom yo creo que lo justo

Voz 1995 07:15 es empezar presentando a nuestro invitado con una fanfarria de las buenas de las buenas con esta Laleh

Voz 1 07:37 Harry Potter me Psicosis casi serviría para

Voz 10 07:42 este sería para el telediario Impregilo buenas si de dar contenido a haya fuéramos al mundo mágico idílico yo creo que no es podría ayudar a introducir entonces es me vino a los debates faros Eva sí es mágico idílico debía ser para para los debates

Voz 1493 07:56 qué ha hecho Williams Quino y quién hoy

Voz 1995 07:58 lo que no haya conquistado ningún otro compositor

Voz 1493 08:01 sí ha conseguido aunar lo que es la tradición con el oficio define bueno pues hacer un un gran brebaje que yo creo que que música Liza a la perfección cada una de las películas no conociendo cada uno de los géneros y dando en el clavo con cada una de las melodías muestro que escuchamos no para ilustrar esos mundos esos personajes esos esos tiempos no igual no se ubica en el western que nos ubica la Alemania nazi que nos ubica en la Estrella de la muerte no es

Voz 1995 08:25 pese a esos ver las películas en algunos casos son obras maestras del cine pero no las entenderíamos el amor

Voz 1995 08:45 tú te dedicas a John Williams los pensar nunca en cambiar la batuta pro una espada láser

Voz 1493 08:49 bueno en algún momento una propuesta cierto para para dirigir pero bueno me quedo con la con la batuta que pesa que pesa bastante

Voz 1995 08:57 bueno ya en la carrera de más de cinco décadas de John Williams cincuenta Ina

Voz 11 09:02 cincuenta y una nominaciones al Oscar siete

Voz 1995 09:04 cinco premios una academia cinco Globos de Oro dentro de ciento cincuenta años igual que ahora hablamos en los grandes clásicos a la música hay acompañan menos de lo que deberían probablemente entre ciento cincuenta años se recordará John Williams

Voz 1493 09:19 yo creo que sí yo creo que se va a convertir en uno de los clásicos contemporáneos y del mismo modo que hará recordamos a los a los grandes genios como Mozart Puccini Tchaikovsky no yo creo que autor como este que aúna pues como decía talento conocimiento es el va a recordar por supuesto no yo creo que es el la música contemporánea a nuestros días en línea ha sabido bien capturarle

Voz 1995 09:40 si hay alguien que esté es decir el nuevo John Williams el nuevo John Williams hay muy buenos compositores pero hay alguien que tan claramente haya cogido la batuta nunca mejor dicho

Voz 1493 09:51 creo que en yo creo que todavía no hay algunos jóvenes compositores de cuarenta cincuenta años que están logró despuntando en el mundo cine hablando el mundo define pero yo creo que bueno tendrá que pasar un tiempo para que realmente alguien como comentabas cincuenta y una nominación a la persona viva con más nominaciones de la historia de cine la por encima está Wall Disney pero es decir hablamos de un compositor por encima de cualquier director de cine de cualquier actor de cualquier Celebrity son campos

Voz 0893 10:15 torno eso es cine en estado puro habla pues sí sí

Voz 1995 10:20 todavía hay gente que menosprecia esa tarea dentro de las grandes de la música en la música el cine bueno pues sí siendo un género menor para algunos no para todo

Voz 1493 10:28 bueno antes en los puestos de oídas Park no yo creo que los dinosaurios tantas parte pues el mundo de la música también sinfónica os también los hay no te yo creo que yo no entiendo de de de esas diferencias si acabó de quisiéramos ir al cine es la hermana pequeña o o género más de nuestro no música clásica música hay música más inspirada menos inspirada yo creo que hay partituras memorables y de una calidad exquisita en la historia en fin

Voz 1995 10:52 me consta es el director de la Film Symphony Orchestra nosotros cuando reconocemos muy rápidamente

Voz 1493 10:58 eh

Voz 1995 10:58 ah me lo reconocemos dos primeros compases ya sabemos qué canción se trata pero técnicamente para ti cuál es la canción más perfecta la verdadera genialidad la composición técnicamente donde la encontramos en John William está más compleja todas estas son muy

Voz 1493 11:13 a ver en términos de cómplice es que muchas ya tocado tantos palos y tantos estilos que igual no ha llevado al al terror cara ficción suspense utilizado muchos géneros viéndonos a melodías más más predecibles más comerciales que ha sido capaz de componer esos grandes temas para Spielberg por ejemplo Cacho falta en muchas de sus películas pero luego lo que es toda la música el Anders la música incidental esa música de fondo casi imperceptible pero que es la verdadera responsable de emocionarme de hacernos reír de hacernos llorar ambiental el el verdades lo trabajo no de de Williams que gran conocedor yo no sé es que hablando de Williams es que hay tantas parte me preguntas por una mayor de una especial cariño I T cosechas José pero Encuentros en la tercera fase por ejemplo para mí una de las más redondas pero es que

Voz 1995 11:55 también estoy agigantó es más fácil decir la gestión sería no recordar estas era tercero

Voz 1493 12:01 que como adaptador que hizo guionista del tejado el momento ganó primer Oscar pero luego como compositores con los ha dejado tantas partituras memorables todo esto es que hemos estamos escuchando no he te encuentros Indiana Super Star Wars los dramas de las cintas de AGE La ladrona de libros por ejemplo tiene la lista de Schindler a un cara partituras que realmente vamos yo creo que por su propio peso han pasado ya a la historia de no de la música al cine yo creo que la historia de la música en general

Voz 1995 12:26 desde luego bueno vamos a hacer un pequeño alto en el camino seguimos hablando con con un apasionado del compositor John Williams que además es el director de la Film Symphony Orchestra con Costa Tino Martínez

Voz 13 12:42 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 14 12:46 Notes sí

Voz 18 16:53 Toni Garrido

Voz 1995 16:56 hemos hablando con Constantino Martínez ser el director de la Symphony Orchestra nunca visto caló de modo récord no todavía no es debía empezar todo ese yo creo que estatura sabes tú di récord pero todavía todavía sí que empezar con el concierto así durante todas las películas que hemos visto de con la música John William se esa música que se instaló como consiguen estas melodías instalase nuestra cabeza para que no resulten habló de las con récord John Williams seguro como como si sale nuestra en nuestra cancha

Voz 1493 17:35 bueno yo distinguirá entre las que sí estarán y las que no se instalan porque al final no todos los compositores tienen esa opositores hablo de clásica define algo de pop o de rock no tienen esa chispa ese don ese algo que hace que sean capaces de generar una melodía que que tienen un algo especial que se nos queda en la memoria y la la estamos ya repitiendo la somos capaces de de retenerla no

Voz 1995 17:58 creo que se activan nuestra cabeza para que eso ocurra

Voz 1493 18:00 bueno hay hay ella different diferentes factores y desde luego eh yo creo que entre un punto ya casi de lo de lo mágico incluso no diría bueno mágico por decirlo de alguna manera no es el tema de bueno de de unas no no hay nada matemático que diga que esta melodía es es la melodía perfecta no vamos a recordar lo mejor pero sí que decir que bueno ahí las expiración ese don que determinados opositores tienen para bueno para crear estos temas de que tienen un algo especial no desveló la moda

Voz 0116 18:29 que Sinfónica yo creo que para los grandes masas no y han hablado de los aficionados va mucho pero es cuando en Sines cuando escucha la música sinfónico y en día se ha convertido en el gran espectáculo de

Voz 1493 18:40 Bassas lo que vino a ser la ópera realmente en el siglo XIX exacto exactamente lo que viene a ser la opa entonces pues bueno llegó el cine de alguna manera así que la desbancó como espectáculo total no donde entraba el libretista eh pues de todo tipo músicos directores de escena vestuario luego bueno con la llegada el cine digamos de alguna manera pues esto se queda un poquito relegado la ópera continúa como gran espectáculo prosigue vamos coincido en que el cine es el gran espectáculo en el que la música pues bueno tiene un papel crucial no

Voz 0116 19:08 Button ha pasado así entre no sé si no logra esto

Voz 1493 19:12 de hecho en la autoría de una película está el director guionista y compositor como los tres elementos vertebrales

Voz 1995 19:17 desde el pasado mes de septiembre y recorrido treinta ciudades en España y Portugal aunque da algunas oportunidades para para veros que diría John Williams si fuera veros Bono y tú si te enteras de que está John Williams

Voz 1493 19:34 ya me hubiera gustado a mí que hubiera podido venir a escucharlo no pero desde luego yo creo que estaría satisfecho hemos hecho un gran bueno humildemente tengo que decir que hemos hecho que hemos hecho el trabajo más noble es bueno Constantino yo creo Prudencio no prudencia no vio la verdad bueno yo creo que estamos en un buen trabajo Un buen trabajo muy digno respetando mucho las versiones los colores de todos los planos que que John Williams ha generado en su música yo creo que la pala pues bueno las casi cien mil personas que han venido vernos durante estos sesenta conciertos te iba bueno sólo hay que ver las redes sociales no como pues la gente comenta en fin no me un hacer alarde de lo que hacemos pero lo cierto es que que el público pues bueno no lo ha respondido muy bien hasta a esta propuesta de estas cinco horas por ejemplo de de música que hemos llevado en esta gira repartidas en dos programas de concierto intentando hacer una visión retrospectiva lo más completa de la obra del autor e abarcando los temas más conocidos incluso estos estamos escuchando ahora no como atrapa Messi puedes que quizás es la partitura unos una de esas Emma se conocen no no

Voz 1995 20:44 qué tipo de gente va a los conciertos que está por ver en directo a la música John posee en estos momentos a nuestros conciertos de todo

Voz 1493 20:51 todo tipo de gente comenzamos teniendo un público muy cinéfilo hoy melómano amante de la banda sonora de la música de cine pero al final estos conciertos estarán un poco de de lo habitual son conciertos desenfadados muy cercanos yo comento cada obra al principio con uno contextualizar un poquito el diferente detalles con anécdotas proceso cuestiones del proceso de composición e la orquesta bravos bueno con su Vestuario poco al uso no hemos dejado ya frac fuera iban

Voz 1995 21:17 quién decidió que los músicos tiene que ir con frac

Voz 1493 21:20 no lo sé yo no yo decidí quitárselo a los míos

Voz 1995 21:25 a partir ahí momentos la música son híper emocionante es un romántico de un señora señores señora vestidos de frac

Voz 1493 21:34 hombre era gala no viene de gala

Voz 1995 21:37 heridos galas sí entiendo que esto

Voz 1493 21:39 en el siglo XIX podía tener sentido nosotros decidimos quitarle el frac a nuestro músicos y vestirlo con un vestuario más contemporáneo más cinematográfico de una manera también queriendo acercar la la orquesta el gran público que es lo que queremos no pues bueno que la gente disfrute con esta música y que sienta como que no hay la Cuarta Pared ha desaparecido

Voz 1995 21:57 no vas al cine tú eres capaz de ver la película está solo tengo que decirte que a veces me cuesta mucho

Voz 1493 22:03 me me me cuesta olvidarme porque al final estás pendiente de de muchos detalles musicales que te sacan lo mejor de la película yo estuve sí sino muchas veces pasa que una unan banda sonora salva una película directamente digo que la puede estropear

Voz 10 22:18 la puedes y pasa a veces se hace bueno eso es informal

Voz 1995 22:22 vale vale vale vale vale tal como avanza el mundo de la cultura de del ocio audiovisual el argumento tenemos que por ejemplo ampliar todo esto los videojuegos para mucha gente y Alar la referencia tiene más que ver con el foco

Voz 29 22:34 emite of Legends y los juegos de ahora

Voz 1493 22:37 ya con el cine detenimiento Mario Tutor

Voz 1995 22:39 debes dando conciertos con la música del formidable

Voz 1493 22:43 si no te diría que no de hechos están dando formatos de conciertos ya de música de videojuegos sinfónicos nadie yo creo que al final tengo son producciones ya como comentábamos audiovisuales no están haciendo músicas para ser y eso para videojuegos con Bono Bono con formaciones monumentales de una gran orquesta sinfónica de cien personas con Gordos también de otros ochenta sea realmente el mundo de audiovisual yo creo que está siendo muy consciente de de gran poder sobre todo una cuestión emocional de que tanto la audiovisual quiere emocionar los videojuegos Kenneth crear sensaciones no Gemma mociones fuertes y una emoción fuerte tiene

Voz 1995 23:17 las una banda sonora socio la mental pensando toca estamos en tiempos muy políticos muy marcadamente políticos lo que no va a haber un caso en conciertos de himnos políticos y de sala sinfónica demandar a Atocha son todos igual

Voz 1493 23:33 lo cómico musical quizá dramático

Voz 1995 23:36 Comas más que cómico El espectáculo entonces sería sería bastante dramático im nota yo sé que si pero esto de estar todo el día con John Williams tiene te proponen hacer música para películas si yo vengo

Voz 1493 23:50 también de yo soy compositor lo que pasa es que desde comenzamos desde que comenzamos con el proyecto hace pues siete años y bueno llevó la gerencia la acompaña también Inma requiere muchísimo tiempo ida verdad que estando en gira

Voz 10 24:01 en septiembre pues imagínate treinta ciudades por toda España esta semana pasada San Sebastián hace tres semanas

Voz 1493 24:08 ambos en Sevilla Granada Málaga ir esta semana vamos a Lisboa dentro que Valencia es complicado aterrizar en algún sitio y tener tiempo para poder en estos momentos me es complicado pues pueden primar sobre todo

Voz 1995 24:21 me pones ahí por ejemplo llegar a esto

Voz 30 24:28 si queréis celebró los aplausos reciente que sí

Voz 1 24:35 un concierto de gente aplaudiendo la música bueno música como estornudar dichas tres segundos ya sabes de qué película se trata en fin lo que hizo John Williams lo que hace John Williams lo que consiguió frente está al alcance de nadie de muy pocos es que yo creo que es la capacidad

Voz 1493 24:57 la evocadora que tiene esta música no los dulces de tres segundos de estaría estamos visualizando uno lleva incluso ya no solamente ver la película

Voz 1995 25:04 habrá esto te hace volar y no lleva que el momento

Voz 1493 25:07 en el cual vimos la película o viera define apostemos en casa en el sofá disfrutando llorando riéndonos con esas imágenes no es es tal el poder evocador que tiene esta música que

Voz 1995 25:16 sí tienen si tiene la oportunidad no se pierdan la Film Symphony Orchestra bastante por ejemplo el Auditorio Nacional de Música en Madrid el once de mayo diecisiete denuncias diecisiete y con no Martínez su subdirector Constantino muchísimas gracias

Voz 1493 25:30 a vosotros

Voz 7 26:14 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus gastos de gestoría registro pero si buscas tipo divina aún mejor conocer la de un banco que no te cobra

Voz 6 26:22 manifiestos ni Comiciones elige bien hipotecas naranja de ING ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación Si firmas con nosotros tiro comisiones y el precio que busca encuentra Lasse ni NG punto es con con hoy por hoy a través de Facebook pelícanos los tu comentario estuvo opinión cuéntanos lo que quiera ser once

Voz 31 27:00 los impresos son de tela que venías de un sitio tampoco y lírico eh pero el sufrimiento que hemos visto en Lesbos yo no lo he visto nunca psicológicamente ha sido sin duda la misión más dura ha cedido el olvido es la falsificación del pasado me impresiona siempre como en España se quiere vivir falsificando

Voz 11 27:19 el pasado aquí la historia es el referente para no repetir errores que viene

Voz 6 27:25 los séptimo no lo que tenemos todos los españoles lo que pasa es que el resto no lo sabéis que os habéis enterado que escampe Nos arruinó culturalmente pero lo que los hace diferentes es la capacidad de pensar porque es tan importante que los adolescentes aprendan a cielos

Voz 11 27:39 fundamentalmente porque no existe una etapa de la vida tan compleja como la adolescencia y la posibilidad de actuar podría

Voz 1 27:47 por qué no estoy aquí y que estás haciendo

Voz 6 27:50 así como comenté un proyecto de prevención en institutos y universidades sobrevivencia sexual

Voz 11 27:55 la Ventana séptima temporada con Carla

Voz 0577 28:04 esto es un angelitos del estadio de fútbol de dos su sentimiento celtiña es tan fuerte que cantan alguien siguiera con el resto del público

Voz 0174 28:13 y esto es gracias a Cruise el Deportivo militó en Garcés ornitólogo profesional y politólogo aficionó bien yo dirijo el proyecto Celta iniciativa que pretende de entrenar a los pájaros para que animen a los equipos de la Liga española este proyecto cuenta con el apoyo financiero y moral de Carrusel deportivo son los mejores del mundo nadie está apuntó

Voz 21 28:30 ahora mismo con barba y leyendo un papel Carrusel deportivo deportes

Voz 1995 28:34 Arik

Voz 15 28:43 sí

Voz 14 28:47 para hacer senderismo debería quitarme crema pero sólo tengo del quince Si me he hecho dos veces la del quince café como si fuera del treinta cuando tres tú cuchilla Ford tus preocupaciones son otras aprovecha el mantenimiento motor Kraft por sólo noventa y nueve euros hasta el treinta y uno de mayo lleva te un Kuga de sustitución sin coste la increíble sensación de de preocuparse condiciones en Fort punto es

Voz 32 29:09 nunca se oye alarme que tienes en el bar es la de Securitas Direct y qué tal estoy pensando en ponerle una mi casa

Voz 24 29:15 ponte la no te lo pienses por lo que cuesta no veas la tranquilidad que te da a mí en el bar mi habitado por robos en mi casa la ponemos todas las noches dormimos mucho más tranquilos

Voz 11 29:24 en Securitas Direct protegemos lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece lo calculan una INEM Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 33 29:35 pues qué harías en un libro en un maquillaje madrugado para correr está en lo que con esto hay mucho la respuesta es sabes tonta empezar a buscarlas porque hasta el doce de mayo comprar más productos tienes hasta un quince por ciento de descuento en perfumería cosmética el para farmacia encuentra toda vez que el corteinglés

Voz 0979 29:56 cuando vas a ver el partido de fútbol siete de tu novio un sábado a la a su ocho de

Voz 11 30:00 la mañana lloviendo estás pensando con el corazón

Voz 0979 30:04 si puedes pensar con el corazón puedes pensar con los pulmones reciclando latas bricks y envases de plástico en el amarillo ayudas a mantener el aire litio con los pulmones recicla Ecoembes Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid

Voz 34 30:17 por pobres los Nacha allí

Voz 35 30:23 sigue temblando verdad

Voz 1 30:32 estima Chaplin gaita

Voz 36 30:35 pero el vídeo de vivir la vida el acto

Voz 1434 30:37 el último

Voz 20 30:39 hoy viernes a partir de las dos de la tarde una

Voz 1 30:43 hora menos en Canarias la vida Antonio Marcos síguenos también en Cadena Ser punto com

Voz 37 30:51 ah

Voz 1995 31:03 el cambio climático hemos hablado muy poco del cambio climático nada durante estas elecciones el cambio climático es un tema que nos ocupa nos debe preocupar a todos ocupa temas de conversación tiempo en los medios de comunicación y muchas horas de manifestación para los jóvenes del mundo

Voz 5 31:20 pero no es suficiente

Voz 1995 31:22 una de las consecuencias directas de este cambio climático es la desaparición de especies ayer comenzó en Francia promovida por las Naciones Unidas una cumbre de expertos internacionales sobre la desaparición de especies ciento treinta y dos países reunidos para lanzar al mundo mensaje claro la Sexta desaparición que no es un programa de Ferreras laSexta desaparición en masa de las especies ya está aquí

Voz 29 31:44 y no hablamos de algo baladí

Voz 1995 31:47 en la de algo realmente relevante la desaparición de un millón de especies animales y vegetales en pocos años parece que hasta hasta hace poco la única que estaba enterada realmente preocupada era Ana niñas recuerdan a agrieta Tumblr la que aquello era cuando escucha este tipo de noticias

Voz 6 32:04 hoy Nets Sex más nos enfrentamos a la sexta extinción masiva y el ritmo de extinciones diez mil veces más rápido de lo normal con unas doscientas especies extinguidas cada día la erosión del suelo fértil la deforestación de los grandes bosques contaminación del aire pérdida de vida salvaje insectos la fijación de los océanos son problemas acelerados por un modo de vida que en la parte más rica del planeta

Voz 38 32:29 hemos como un derecho

Voz 6 32:32 sí

Voz 1995 32:34 Villora Greta ahí preocupación preocupaciones la que convoca hoy a ciento treinta y dos países desde ayer en París Carmen Vela corresponsal de la Cadena SER en Francia muy buenos días que ese dice en Francia sobre esta cumbre

Voz 39 32:48 bueno pues ahí es cierta inquietud como en todos los países que dedican un poco de de interesa a este tema del clima ideal del cambio no que está produciendo sobre todo el efecto del del hombre no en el cambio climático y en la desaparición de especies no en el informe que han elaborado expertos y que se aprobara al final de la semana pues es muy inquietante dice que entre medio millón y un millón de especies animales y vegetales de los ocho millones estimados que hay en el planeta pues podrían extinguirse en las próximas décadas no es un grito verdaderamente de alarma que van a dar estos científicos diplomáticos porque también hay representantes gubernamentales de todos estos países que en París en la sede de la Unesco no los expertos creen que esto vamos como como habéis expuesto en como avisé puesto en el sonido no creen que estamos ante la sexta extinción en masa de especies y qué es lo más importante la primera atribuida al hombre que ha hecho ya desaparecer al menos seiscientos ochenta especies de vertebrados en quinientos años el informe que se va a aprobar a final de la semana tiene mil quinientas páginas y ha elaborado durante tres años se lo ha elaborado la Plataforma Intergubernamental científica política sobre la biodiversidad y los ecosistemas es el equivalente al equipo de expertos que en su día hizo el informe sobre la COP de París Sixto sobre las COP que están vigentes la veinte ni una que está en estos momentos en marcha no

Voz 1995 34:27 Carmen también un segundito porque tenemos una noticia de última hora enseguida volvemos un tema que nos preocupa pero la actualidad en esta casa en la Cadena SER es lo primero Ana Terradillos muy buenos días qué tal cómo estás tan en tenemos noticias de Venezuela

Voz 1434 34:41 bien noticia que nos llega de Venezuela y que hasta ahora puede adelantar la Cadena SER militares desertores contrarios a Maduro acaban deliberar esta madrugada líder opositor Leopoldo López que como sabes estaba en arresto domiciliario desde hace ya años nos lo confirman a la Cadena Ser fuentes políticas de allí de Venezuela también fuentes militares propios familiares que ya está al corriente de historia que estamos contando ahora mismo el líder opositor Leopoldo López insisto llevaba años en arresto domiciliario está en un paraje cercano a la base militar de La Carlota parece ser que está con el presidente elegido Guaidó parece ser según nos confirman sus propios familiares que creo que nos están escuchando ya

Voz 1493 35:21 ha recibido un indulto presidencial por

Voz 1434 35:24 T del presidente elegido Guaidó con lo cual esa es la noticia que yo creo que ahora mismo la vas a poder corroborar con con sus fans

Voz 0893 35:30 en este tenemos al teléfono a Leopoldo López padre

Voz 1995 35:33 Leopoldo muy buenos días

Voz 29 35:37 bueno muchas gracias a un placer saludarlo

Voz 1995 35:40 contarnos y confirmarnos dónde y cómo se encuentra su hijo

Voz 29 35:45 bueno no le puedo confirmar dónde porque no lo sé pero yo acabo de recibir la llamada efectivamente sí fue dejación indulto presidencial es un liberado por fuerzas militares viene acompañado militar

Voz 1 36:05 cuando

Voz 1995 36:05 dice que fue liberado por fuerzas militares tiene ustedes información de cómo se produjo esa liberación

Voz 29 36:13 no no la tengo ahora por supuesto que solamente le puedo confirmar la noticia que usted lo empezó a dar sí bueno en estos momentos la madrugada en Venezuela hay esperemos pues sentía

Voz 1995 36:38 pues te confirmamos entonces una noticia Leopoldo muchísimas gracias por atender la llamada de de la Cadena SER es importante irrelevante lo que les estamos contando que enseguida vamos a resumir con Ana Terradillos esperamos lo mejor para usted y para su familia muchísimas gracias insisto

Voz 29 36:54 sí que una vez más le doy las gracias a usted a España todo el apoyo que han dado estos muchas

Voz 1995 37:03 esta es la noticia que les adelantábamos Ana ha sido liberado

Voz 1434 37:05 sí es una noticia importante Toni teniendo en cuenta quiénes son los autores materiales de esta liberación claro son militares desertores hasta ahora no habíamos conocido ningún acto de estas características sabes que hemos esperado durante meses y meses la posibilidad de que digamos un grupo de militares pudiesen tomar no esa opción de convocar unas elecciones allí en el país digamos pudiesen cambiar el rumbo de de las cosas no que desde hace ya meses también está muy enquistadas lo cual nos da

Voz 1493 37:32 va digamos una sensación negativa de de que no

Voz 1434 37:35 las iban a resolver bueno vamos a ver lo que pasa ahora vamos a ver efectivamente como es ese indulto presidencial vamos a ver también cómo actúa el presidente elegido Guaidó íbamos abre sobretodo como los militares eh bueno reacciona no esta noticia que no deja de ser importante y que insisto es muy novedosa durante todos esos meses de enquistamiento de un conflicto que parece que que incluso incluso había bajo la fuerza de una persona que fue admitida por Europa que fue Juan Guaidó

Voz 1995 38:01 Ana hace pocos pocos meses Nos ofreciste crónicas extraordinarias estuviste en Venezuela pudiste ver vivir de primera mano que eso qué estaba ocurriendo y es verdad que esta actualidad estaba medio dormida durante las últimas semanas después parecía que las cosas se precipitaba no lo hicieron crees que una noticia tipo puede hacer que esa conmoción social que sigue viviendo en ese país camina hacia un sitio a otro hacia donde sea pero se desencaste como tú dices

Voz 1434 38:28 bueno de momento lo que puede hacer es animar a la sociedad que me consta que estaba bastante desanimado porque hoy mismo que no me lo contaba el padre de Leopoldo López hay convocada una manifestación otra vez que se prevé que va a ser multitudinaria en aras a volver a afianzar no un intento de cambio que evidentemente yo creo que es más que necesarios sobre todo está llevando a la sociedad a un problema de desabastecimiento de de de de de represión de bueno en fin una situación realmente complicada que Yola pude ver allí durante esos quince días que estuve que durante estos últimos meses me consta que todavía empeorado precisamente por ese enquistamiento no no hay nada peor en este tipo de conflictos que las cosas en Kirsten que no vayan de un lado para otro no porque eso significa que

Voz 1493 39:11 han servido para nada no este estas

Voz 1434 39:14 de acciones no de la población una población por cierto muy valiente muy tranquila en sus manifestaciones que yo creo que eso hay que destacar no a pesar de de de la situación económica situación de desabastecimiento sobre todo con el tema de las medicinas que han sufrido durante los últimos meses la preocupación era a nivel incluso diplomática a nivel incluso diplomática es cierto que estaba todo como muy muy parado veremos ahora desde luego que los autores mate diales de esta liberación hayan sido militares desertores a mi me parece que es un punto muy importante a tener en cuenta

Voz 1995 39:44 a resumir toda esa información fuerzas opositoras venezolanas han liberado al opositor Leopoldo López Leopoldo López de de siete años fundador del partido Voluntad Popular fue condonado recuerden a trece años y nueve meses de prisión desde desde dos mil diecisiete cumplía arresto domiciliario un arresto que ha interrumpido esta Madrid cada es madrugada ahora mismo en Venezuela noticia que nos ha confirmado el propio padre Leopoldo López padre el opositor con cierta confusión por no saber de conocer el el el paradero dijo si conocemos eh que ha obtenido algún tipo de de beneficio por parte del Gobierno pero por el momento Ana nos vamos a quedar con ese en cualquiera actualidad cualquier nuevo dato línea permanentemente abierta Ana Terradillos como siempre muchísimas hacia instaló esa es una noticia relevante volvemos a enseguida nos vamos de nuevo a París y hablamos de de esos datos científicos que avalan una sexta desaparición de masiva de animales enseguida volvemos con esa pero si les parece por organizarnos un poco después de contarnos esa última hora vamos a tomar lo de aire muchas la muchas preguntas que nos ocupan tomamos un poco de aire y enseguida volvemos con mucha más información aquí en Hoy por hoy

Voz 40 40:57 en la Cadena SER hoy

Voz 1 41:01 Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad por eso la UCI le invita a escuchar de usted agenda de servicios útiles

Voz 1995 46:25 dice la liberación de

Voz 5 46:28 Koldo López pocas horas

Voz 1995 46:30 de madrugada en Venezuela cualquier nueva novedad como puede ser contaremos aquí en la Cadena Ser retomamos el asunto con nuestra corresponsal en París Carmen Vela donde ayer les recuerdo comenzara promovida por Naciones Unidas esa cumbre de expertos internacionales sobre la desaparición de especies hablan de laSexta desaparición en masa de especies que ya está aquí Carmen muy buenas sino

Voz 39 46:51 si hola buenas bueno

Voz 1995 46:54 hasta cuándo van a estar Reunidos esos especialistas luego no va a ser muy positivo su mensaje

Voz 39 47:01 no el informe ya sea filtrado en gran parte no lo decía ayer el codirector del Fondo Mundial para la Naturaleza tía Mané pues es un informe histórico porque analiza lo que ha pasado en la cierran los últimos cincuenta años en cuanto a destrucción de la biodiversidad trata de reflexionar esto es lo positivo sobre los remedios para las próximo tres para los próximos treinta años todo esto como habéis dicho pues está en relación con el cambio climático la sobreexplotación de recursos la polución en el aire en la tierra en el agua sobre todo en los océanos y la modificación de cultivos también

Voz 29 47:39 pues son una amenaza directa sobre la población

Voz 39 47:41 mal y sobre la humanidad y el informe pues será como ya sabemos negativo pero más que esa unos den algún tipo de

Voz 1995 47:51 Carmen Vela corresponsal de la Cadena SER en Francia muchísimas decías como como siempre muchas veces Fides endémicas español están a punto de desaparecer y estos son los sonidos que dejaremos escuchas

Voz 47 48:08 sí

Voz 1995 48:18 son sonidos que si no lo remedia vamos porque la responsabilidad es nuestra dejaremos escuchar Ignacio Arribas científico del CSIC es investigador en el Museo Nacional de Ciencias Naturales y especialista en biodiversidad ideología evolutiva Ignacio muy buenos días hola buenos días bien lo que se dice bien no vamos no no fatal posa regular que es nuestra responsabilidad podemos hacer algo como individuos no ya como sociedad no como colectivos la demanda de los responsables de que actúen podemos hacer con nosotros

Voz 0893 48:51 bueno como individuos frente a la extinción de las especies normalmente hay pocas herramientas que tengamos individualmente a la mano o más allá de de votar a partidos que sean responsables con el medio ambiente y de y de ser un poco conscientes con todas las con todas las recomendaciones que hay para que contaminen menos recicla hemos etc etc pero el tema de la pérdida de especies es es un es un problema concreto con muchas causas

Voz 29 49:18 bueno hay hay indebido

Voz 0893 49:19 los que son responsables directos de la extinción de especies por ejemplo la gente que se dedica en tu aducir especie de manera irresponsable y pueden causar un unos unos problemas ambientales gigantescos pero nosotros como ciudadanos de a pie pues pues poco podemos hacer individualmente para evitar eh salvo que seamos furtivos y dejemos de serlo o estemos poniendo cebos envenenados en el campo pues la mayoría ciudadanos no

Voz 1995 49:44 tenemos cebos envenenados quién pone cebos en verano

Voz 0893 49:47 al tipo pues increíblemente en este país de de de de cazadores y de y de y de gente muy con todavía costumbres es muy atávica sean mucho sentido pues se sigue poniendo mucho veneno de los montes es increíble pero pero es una es una pesadilla para los conservacionista un problemas recurrentes

Voz 1995 50:04 bueno vamos a repasar algunas de las especies de nuestro país no hablamos del planeta hablamos de lo que conocemos sobre lo que tenemos más cerca

Voz 1 50:13 especies que podrían desaparecer serías capaz de reconocer esto que suena Europa

Voz 0893 50:25 el alto autóctono que sean apareció como un urogallo o algo así duro

Voz 1995 50:28 yo sí señor el urogallo sino de veíamos desaparecen bueno el caso es es es

Voz 0893 50:35 es paradigmático de cómo de pronto nos puede sorprender la la situación catastrófica de una especie que casi se se va de las manos sin darnos ni cuenta ni entender muy bien porque una especie que pasó de ser cinegética años atrás a estar extendida por los Pirineos la Cordillera Cantábrica de punto vagas hemos querido dar cuenta empezó a desaparecer de todas parte ahora queda en la Cordillera Cantábrica un núcleo pequeñísimo amenaza disimularlo vamos a hacer nada pues supongo que algo habría que hacer normalmente cuando ya en estas cosas no solemos acordar de Santa Bárbara cuando truena y luego hay que gastar millones de euros en proyectos de conservación en en cría ex si tú en en medidas complicadísimas muchas veces ya extremas sin llegar a entender demasiado bien las las razones que nos han llevado a esa situación

Voz 9 51:27 vamos con el siguiente sonido Esther esto es una tortuga

Voz 0893 51:38 no no no es muy frecuente oír sonidos de tortugas la verdad es una es una tortura estén en peligro también si llevan en peligro mucho tiempo tiene un área de distribución pequeña las dos especies de tortugas terrestres que hay en España padecen mucho los incendios forestales mucho mucho sí y además están sujetas a comercio no y si la gente la sigue teniendo de mascotas y seguirá habiendo gente que antes que las que las colectas masivamente para venderlas a pesar de que están protegidos

Voz 0116 52:08 ya estamos hablando con los animales pero muchos hablaban esté piensa ya con los insectos no yo lo noto en una ciudad en el campo de los insectos viven los pájaros musicólogos de lo demás es verdad que en España o India sin nota también en el nivel más pasional más pequeño de la naturaleza

Voz 0893 52:26 si uno de los más claves y de lo de los más alarmantes porque al final estamos aquí hablando de especies de grandes de vertebrados emblemáticas

Voz 29 52:35 pero portada urogallo que hay debería haber miles y miles y miles de