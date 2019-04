Hoy por Hoy (30/04/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 es mediodía las once en Canarias

Voz 1018 00:14 lo que en la SER hace solamente unos minutos el líder opositor venezolano Leopoldo López que estaba en arresto domiciliario desde julio del pasado año sido liberado en Caracas por un grupo de militares desertores del régimen de Maduro parece que se encuentra lo mismo en una base militar Ana Terradillos hay una liberación que sigue esta misma madrugada hace apenas unas horas lo confirman a la SER fuentes diplomáticas y también su propio padre que reside aquí en España que asegura que la han liberado fuerzas militares desaladoras de Maduro Iker han concedido un indulto presidencial

Voz 3 00:41 acabo de recibir la llamada y efectivamente sí consiguió un indulto presidencial fue liberado cobró fuerza militares meta acompañado militar

Voz 1018 00:54 Rodrigo también por el presidente Guaidó unos contaba el padre ahora mismo está en la base militar de La Carlota Se prevén manifestaciones para esta misma tarde en Venezuela pero esto es lo último sobre la crisis política de Venezuela en nuestro país Pablo Casado intenta superar el trago amargo de las elecciones el pasado domingo a punto de comenzar la reunión de la ejecutiva del PP en la calle Génova con presencia de casi todos los dirigentes de peso en el partido salvo por ejemplo el presidente gallego Alberto Núñez Feijóo que está participando ahora mismo en el Parlamento autonómico en una sesión de control a su Gobierno el equipo de Casado anunció ayer un análisis autocrítico de los malos resultados veremos qué pasa Adrián Prado momento en mensajes

Voz 4 01:31 de los líderes populares que están llegando aquí a la calle Génova es unánime no es momento de abrir ninguna crisis interna las elecciones municipales y autonómicas están muy cerca sería algo muy perjudicial abre una vía de agua en el partido lo expresaba así el ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz

Voz 4 02:05 los liderazgos se tienen que consolidar pero también hay que hacer mucha autocrítica decía el presidente del PP extremeño José Antonio Monago mientras que el ex ministro Margallo recalcaba que lo que hay que evitar es mimetizarse con Vox bueno pues

Voz 1018 02:16 la entrada a la sede del Parlamento gallego Núñez Feijóo habló de la necesidad de abrir las puertas del partido de no poner limitaciones en la sesión de control ha respondido una pregunta del portavoz la lista en la que ha salido la posibilidad de un posible traslado de residencia a Madrid también es casualidad Ricardo Rodríguez

Voz 1817 02:32 si el debate era sobre política de vivienda y el portavoz socialista no ha desaprovechado la ocasión para ironizar sobre un hipotético futuro de Feijóo en Madrid el presidente de la Xunta ha dicho que de momento él está en Galicia

Voz 5 02:43 que a mí gustaría vencedoras de Vivenda porque eso estoy y señoría como el presidente a Chunta Galicia es desde luego no a vivienda en Madrid porque me parece absolutamente inapropiado llamáis allí digo que estaríamos de menos mutismo portátil señor Leiceaga quédese en Galicia en una propuesta tú más cerca autoridad de que un año quédese en Galicia el señor le dice tú que gustó en Galicia

Voz 1817 03:04 otra vez Feijóo su futuro y la ambigüedad en sus palabras un recurso que el presidente de la Xunta sabe manejar esto ha dicho en la sesión de control antes a las puertas del Parlamento ha apostado por ensanchar la base del Partido Popular y frenar el giro a la derecha emprendido por Pablo Casado

Voz 1018 03:18 en Andalucía el Gobierno autonómico que preside el popular Juanma Moreno estaba presentando el contenido de un informe sobre los treinta y siete años de gestión socialista al frente de la comunidad un informe crítico se habla de una duplicidad de funciones es de un coste económico importante por doce agencias públicas al Armesto

Voz 1874 03:34 existen duplicidades no están bien delimitadas las competencias a malgastan esfuerzo y recursos no tienen relación de puestos de trabajo son las primeras conclusiones que ha ofrecido el Gobierno andaluz sobre las auditorías a Don Zac agencias públicas andaluzas que emplean a más de nueve mil personas su encargo fue una de las primeras medidas adoptadas por el Gobierno de PP y Ciudadanos para conocer cómo ha gestionado el PSOE el sector público empresarial durante las últimas cuatro décadas y les seguirán más auditorías públicas y privadas para analizar el resto de agencias en estos momentos continúa explicando las conclusiones esta primera auditoría al consejero de Hacienda Juan Bravo

Voz 1995 04:08 en la completo en cuanto al personal que era otra pues siempre

Voz 1018 04:11 en directo vamos al Supremo en el juicio del pero se siguen declarando como testigo ante alguna como testigos algunos personas que aseguran haber sufrido golpes y otros actos violentos por parte de la Policía Nacional y la Guardia Civil durante la consulta ilegal de nuevo tú eres Se trata en buena parte de los casos de cargos o ex cargos de Esquerra Republicana Alberto Pozas primero hemos escuchado testigos de Sabadell y ahora lo hacen testigos de San Carlos de la Rápita niegan apenas había insultado a la Guardia Civil una Guardia Civil que dicen cargó contra ellos sin avisar

Voz 6 04:37 tal como nos empujaban ardían los cascos y por debajo no esperaban en una barriga los más ricos tal como bajaban de dolor les abrían la cabeza amigo Agustí nimiedad ya lo vi salir con con una cabeza ensangrentada a cabo este eran

Voz 1018 04:50 Salvadó concejal la localidad por Esquerra Republicana hora doce y cuatro vamos a Obidos acaba de dar a conocer el fallo del Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades Alejandra Martínez pues sí buenos días sonaba como favorito y finalmente The el Museo Nacional del Prado ha sido galardona dado con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades como símbolo de nuestra herencia cultural común y el reconocimiento a la labor de conservación y divulgación de uno de los más ricos patrimonios artísticos del mundo además en el año de su bicentenario el jurado también ha destacado la dedicación y el compromiso durante los últimos doscientos años de sus trabajadores patronos amigos público y reconoce la ejemplaridad de su contribución al desarrollo humanístico de la sociedad pasada presente y futura esta candidatura había sido propuesta conjuntamente entre otros por Mario Vargas Llosa y Antón Muñoz Molina en Madrid en la Casa de América el Rey ha centrado de los premios de periodismo que llevan su nombre concede entre los galardonados nuestros compañeros Javier del Pino Conchi Cejudo Gervasio Sánchez por las debidas enterradas de A vivir que son dos días Nicolás Castellano

Voz 1620 05:50 sí cuando estaba a punto de empezar este acto de entrega de los premios los grandes formatos las grandes historias y con algunas de sus protagonistas presente en este acto oficial de entrega de los galardones internacionales de periodismo Rey de España que hasta ahora están a punto de arrancar en Casa América el premio irradia como dice va este año a la Cadena SER ha conseguido pudo al equipo de A vivir que son dos días que dirige Javier del Pino que antes de recibir la escultura conmemorativa no dejaba estas palabras sobre este erres reconocimiento a una serie de reportajes vidas enterradas sobre la memoria histórica

Voz 0874 06:17 Kristen ellos aquí es un reconocimiento a su labor narrativa no es la nuestra nosotros solamente hemos recogido de su verdad y su historia para contar en la calle y que luego esa historia resuene en la conciencia de quienes tienen que tomar decisiones quiénes no las han tomado en gobiernos anteriores y quiénes tienen que tomarla en los gobiernos que empiezan ahora

Voz 1620 06:34 el premio televisión va una serie de compañero de Brasil por un programa sobre piratas Adela masonas y el periodismo digital al Fary uno visión por una serie de reportajes sobre inmigrantes refugiado

Voz 1018 06:44 pues Tony documentos esto es algo de lo que tenemos por ahora que no es poco e poco a poco

Voz 1 06:48 luego te escuchamos gracias

Voz 1995 07:02 con Garrido doce y siete minutos una hora menos en Canarias el domingo pasado mientras aquí estábamos pendientes de lo concerniente a mil quinientos kilómetros de aquí en el desierto del Sáhara más de seiscientas personas atravesaban el desierto participando un año más en la Titan Desert es una de las carreras ciclistas más duras del mundo una de esas personas Fernando Civera de cuarenta y seis años falleció mientras se enfrentaba esa reto

Voz 8 07:24 sí

Voz 1995 07:28 día triste Antonio Lobato el periodista deportivo que nos ha acercado durante años y años el nudo de la Fórmula uno lo sigue haciendo pero un pequeño alto en el camino para marcharse hasta hasta el desierto Antonio amigo muy buenos días

Voz 2 07:43 qué tal buenos días digo bueno pues encantados Albert vamos a hablar di

Voz 1995 07:46 de la épica carrera que mucha gente con muy buenos fines de desempeña y hace todos los años pero hay que hablar sin duda de Fernando Civera zaragozano que vivía en México y que sufrió un paro cardiaco en mitad de la segunda etapa en el kilómetro cincuenta y cinco de los ciento dos que he tenido la la prueba una dura nota Asia para todos los amantes de del deporte y para todos los integrantes era de la Titan Desert

Voz 9 08:08 lo que sí me importa que estés en el desierto ahora mismo en el campamento me imagino en que estar todo el mundo que ustedes a muchos kilómetros de distancia en Villoslada de año saliendo lo que lo que hay dentro no la intensidad con la que se de cualquier cosa aquí pasa no yo creo que en el día de ayer todos los que alguna vez hemos hecho una Titan ser me imagino que todos los que están ahí Fenosa Celia con mucho a nosotros el corazón cuando cuando conocimos la noticia de la muerte de este de este chaval no había ocurrido nunca en hace quince ediciones que llegó la Titan Desert muchas veces me he preguntado por qué no ha ocurrido nada más porque es una quemadura no no se puede no porque es engañar a la gente no hemos llevaron a hacer un paseo por el Retiro a tener una carrera de un día fue una carrera muy dura con condiciones extremas recorrido se creemos del dato las extremas hay que estar preparados unos pasados los controles médicos necesarios en las cosas pueden no corregir no si no había ocurrido hasta ahora la verdad es que estamos todos un poco tocados no porque el sentimiento de titanes lo tenemos todos unas que has conocido lo que es esa carrera que es muy dura pero sobre todo es muy especial quería mucho al alma y es muy difícil olvidar lo que viene ahí dentro vamos pero espero que el y de los mejores momentos a uno de los mejores momentos de mi vida y algunos de los peores también

Voz 2 09:31 algunos de los mejores momentos estuviera Antoria sí sí sí porque participar en esto

Voz 3 09:37 no no es como ya ha entrenado un día a la CIA

Voz 9 09:42 hacer una carrera día ese es un reto que que preparas durante años que que preparas mentalmente físicamente lo puedes hacer con con cierto entrenamiento con con cierta disciplina no no es una cosa que decía que un día para otro no hay tres mil eso te meten en la cabeza hice van consiguió muchas cosas en mi vida me gusta la bici y quiero saber hasta dónde puedo llegar es un reto que que asusta que tienes que concienciando que tienes que buscar el momento para poder hacerlo momento en el que te metes que inscribe estaba metido en el lío a meses de empezar es algo que te asusta por su está muchísimo yo recuerdo la primera vez que corrí la Titan iba a salir la primera etapa que estamos apunto de retomar la frase faltaban diez minutos yo estoy con unos nervios tremendos llamé a mi mujer a pocos minutos llame por teléfono mi mujer me emocioné me dice pero no es que vamos a salir ya porque me llamas me estás bien estaba que era tal el nerviosismo que tenían personal el reto personal que tienes tal unos las dudas los miedos que que te vas a enfrentar con con seis etapas en medio del desierto para apurar tremenda no te vas a haber suelo con tu cabeza ya no es un problema solo físico no que te en los músculos es un problema que te aguante a la cabeza son una constante lucha contigo mismo no entonces todo lo que vives ahí dentro cuando del estallido cuando cuando ves que a punto de tirar la toalla pero sigues adelante cuando cruzas la línea de meta cuando cruzas la línea de meta final que has conseguido el reto es un subidón tan grande es es fortalecimiento tan grande y que se vienen aquí de tu cabeza que creen que no lo digas nunca no Roy compañerismo que tampoco en el campamento gente que es capaz de dejar va a ser el cronómetro lo que sea por ayudarte porque porque tú has tenido un problema no tengo una sociedad como la que tenemos ahora mismo donde muchas veces duda de la humanidad es demasiado en una demasiado tradición llegas a un sitio como éste donde todo el mundo va al límite estando el límite sólo piensas en ayudar a los demás no es obvio grandes Antonio

Voz 1995 11:54 este año no está así habla también fueron la corre este año está cubriendo lo está haciendo el reportaje pero no no la corre sí lo hizo el año pasado donde además un documental en el año dos mil doce sobre dieciocho sobre su participación el Titan Desert por la unidad Chris que empezaba así

Voz 10 12:12 de dos horas estábamos en la montaña llena de piedras hace dos horas será eso eh nos queríamos ir a casa nos quedan treinta kilómetros fuerzas donde queráis eh

Voz 1995 12:24 es la voz de tema Lugones en esa Montes entrenó Jose Chema era Elia ya Danielli Antonio el año pasado para hacerla antes era es una noticia muy triste pero habla de gente que este Valdes Berta conseguir un reto este año el desierto por primera vez y los quince años como nos cuenta Antonio Lobato Se cobra una vino un abrazo enorme a los familiares y a todos aquellos que hoy están tratando de rehacer ese golpe así seguir luchando contra el desierto insisto muchos de ellos lo hacen por muy buenos motivos unos solamente conocer sus límites sino también llevar a otros Antonio lo mejor para todos da abrazos reparte alegría y ánimos a todo ese equipo

Voz 2 13:03 cuidamos mucho y nos vemos a la vuelta de un abrazo muy fuerte gracias Antonio Lobato precio

