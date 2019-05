Hoy por Hoy (01/05/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 0027 00:00 muy buenos días son las siete de la mañana a las seis en Canarias

Voz 1 00:15 en la Cadena Ser

Voz 0027 00:22 madre es noticia de esta madrugada el opositor venezolano Leopoldo López sea refugiado junto a su mujer y su hija en la embajada española en Caracas ha confirmado el Gobierno de Chile porque López primera acudió a su delegación diplomática pero los minutos salió y se dirigió a la española Cheadle asegura que López está con Lilian tinto y un bebé de quince meses en la embajada en la española hemos hablado con el Gobierno español hace unos minutos Rafa Panadero buenos días no lo desmiente si ahora mismo

Voz 1775 00:50 qué podemos contar es que la versión que ha dado el ministro este herir

Voz 0027 00:53 este chileno es correcta Leopoldo López y su fama

Voz 1775 00:55 están ahora mismo en la embajada española en Caracas poco antes de las nueve de la noche de ayer hora de España entraron como visitantes en la representación chilena el Gobierno de ese país confirmó que así era pero después entorno a las dos de la madrugada según la información que traslado en ese momento el representante de la diplomacia chilena Leopoldo y su familia decidieron por motivos personales y considerando que la ya tenía huéspedes trasladarse a la española fuentes diplomáticas españolas no desmienten esta información lo que en el ámbito diplomático equivale prácticamente a una confirmación tampoco han masai no confirma si el destacado líder opositor se encuentra simplemente como visitante o ha realizado alguna gestión para solicitar asilo Exteriores durante toda la crisis abierta en Venezuela siempre ha sido muy cauteloso teniendo en mente la situación de las empresas y de la numerosa comunidad española que reside en el país que

Voz 0027 01:41 pese al reconocimiento española Guaidó sigue

Voz 1775 01:44 dando gobernado por Nicolás Maduro gracias Rafa

Voz 0027 01:46 a quién no sabemos su paradero ahora mismo es Juan Guaidó que ayer llamó hay civiles a militares a levantarse contra el régimen de Maduro esa convocatoria tuvo un seguimiento escaso inmaduro ha comparecido esta madrugada tras quince horas ha pedido lealtad a los militares

Voz 1623 02:02 son las bolivariana a unirse más cada vez más al pueblo y a la lealtad absoluta ya llevar adelante aquella consigna desde el corazón que dice leales siempre había negado Maduro

Voz 0027 02:16 esa información que había aportado horas antes Mike Pompeo el secretario de Estado de Trump

Voz 2 02:21 hombre guaguas apendicitis

Voz 0027 02:24 yo dijo que estuvo montado ayer mismo en un avión para huir hacia Cuba pero que fue Rusia quien le pidió que no abandona a Venezuela Maduro dice que todo es mentira el de momento sigue allí en el palacio de Miraflores en el Palacio de la presidencia ha ordenado detener al director del servicio de inteligencia al que acusa de participar en ese intento para sacar a Maduro del poder esto confirmamos anoche en la Ser y tanto él Maduro como Guaidó llaman a los suyos a salir hoy a la calle

Voz 3 02:51 ahora no tiene el respaldo de nosotros ves planos revelada pacíficamente tenemos la oportunidad de conquistar nuestro futuro herir la paz definitiva mañana

Voz 0027 03:06 Guaidó ha grabado este vídeo de madrugada en las protestas de las últimas horas ha muerto una persona hay al menos cien heridos según una ONG venezolana enviado especial de Caracol Radio Caracas Flecha

Voz 2 03:18 hola buenos días estoy las marchas de manifestaciones y enfrenta

Voz 4 03:20 mientras ocurrieron en el centro de la ciudad de Caracas aquí la capital de Venezuela de ahí que la atención se focalizó en ciertos puntos mientras que en otros los más alejados a la situación parecía no tenerlo en mayores alteraciones de orden público los ciudadanos siguieron sin problemas como si fuera un día normal y lo que apenas se notaba era lo que circulaba a través de las redes sociales porque como saben en El chavismo tiene bloqueada la posibilidad de información a través de los medios de comunicación tradicionales que no sean afines a su política

Voz 0027 03:55 así empieza este Primero de Mayo Día Internacional de los Trabajadores en Hoy por hoy vamos a entrevistar esta mañana los líderes de CCOO y UGT Ia analizaremos también la ligera revisión a la baja del crecimiento económico que ha hecho el Gobierno para los próximos dos años Isabel Villar buenos días

Voz 1915 04:10 buenos días en el cuadro macroeconómico que envió anoche a Bruselas el Ejecutivo rebaja tres décimas el crecimiento para dos mil veintidós mil veintiuno será del uno con nueve y del uno coma ocho por ciento respectivamente lo que sí mejora es la previsión del paro que según el Gobierno bajará del diez por ciento en tres años si después del batacazo electoral el PP quiere volver al centro que es falso

Voz 5 04:29 en España ya tres derechas era un tópico falsario en España sólo hay un partido de centro derecha que es el Partido Popular hay otro partido de extrema derecha que es vos que hay otro partido social-demócrata disfrazado delibera desde hace un año y medio

Voz 0027 04:44 Pablo Casado que hace cinco días ofrecía a Vox entrar en su hipotético Gobierno ahora por primera vez les llama partido de extrema derecha ya hay respuesta de Pablo Iglesias a la intención del PSOE de gobernar en solitario

Voz 1915 04:56 Pablo Iglesias firmó un artículo en El País en el que advierte de que por mucho que el PSOE esté repitiendo que quiere gobernar en solitario podemos si entrar a formar parte del Gobierno dice que la experiencia les ha enseñado que un Ejecutivo en solitario no garantiza que se terminen cumpliendo los acuerdos que firman y que por tanto van a dar la batalla para estar dentro de Gobierno

Voz 0027 05:13 hoy estamos de enhorabuena en la SER porque el equipo de A vivir recogió ayer el Premio Internacional de Periodismo Rey de España por su serie de reportajes vidas enterradas una serie de reportajes sobre represaliados del franquismo

Voz 6 05:23 estén ellos aquí es un reconocimiento a su labor narrativa no a la nuestra nosotros solamente hemos recogido su verdad y su historia para la natal y que luego esa historia resuene en la conciencia de quiénes tienen que tomar decisiones

Voz 0027 05:35 Javier del Pino director de A vivir que recogió el premio al mejor trabajo de radio Junta conlleva junto de Gervasio Sánchez los premios las entre a la gente

Voz 1915 05:42 hoy a Efe que se fundó al final de la Guerra Civil y su actual director Fernando área ha pedido disculpas en nombre de la agencia por olvidar ha dicho a las víctimas del franquismo

Voz 7 05:50 es el momento de que EFE aprovechen la oportunidad para zanjar una deuda histórica ir rendar rinda tributo a los exiliados a los represaliados ya los vencidos de aquella guerra civil a aquellos de los que no se ocupó e ignoró hace ochenta años cuando España era un país negro sin más color que el rojo de la sangre de muchas y muchos

Voz 0027 06:18 hoy comienza en las semifinales de Champions para el Barça a José Antonio Duro buenos días

Voz 8 06:22 qué tal buenos días llegó el momento de los de Valverde empiezan a jugársela hoy desde las nueve de la noche en el Camp Nou reciben al Liverpool y es uno de los partidos de la temporada para el conjunto azulgrana que cuatro años después vuelve a jugar por estar en una final de la Copa de Europa las semifinales ya han empezado lo

Voz 0027 06:36 ayer con la victoria de un gran Ajax cero a uno en

Voz 8 06:38 tres ante el Tottenham y además de esto ayer en el Larguero la conversación uno es la dejaron el actual el nuevo director del diario As desde el uno de junio Vicente Jiménez relevará Alfredo

Voz 2 06:49 tengo mucho tiempo pelear

Voz 9 06:51 da mucha entre otros aquí en muchos frentes a muchos medios en en el hace veintitrés años Si en su momento para para dejarlo en manos de otros estupendo es verdad

Voz 0027 07:01 que sustituir a Alfredo es imposible no se puede sustituir Alfredo vamos a intentar seguir haciendo el gran periódico que las que nuestros lectores pues sigan encontrando cada día la mejor información deportiva cuando ahí todas esas historias tan maravillosas que el deporte que son las que nos hacen vivir a todos qué tiempo va a hacer hoy Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 07:22 buenos días el tiempo soleado con temperaturas parecidas a las de ayer calor en el sur con máximas de más de treinta grados en el Valle del Guadalquivir ahora sólo hace un poco de fresco frío en el interior y el calor de la tarde dará lugar a la formación de tormentas que hoy no afectarán solo a puntos de montaña se presentarán prácticamente en toda la Comunidad de Madrid también en Extremadura Castilla La Mancha y sur de Castilla y León estas ese formarán entre la tarde y la próxima noche más tarde entre anoche en la madrugada tormentas que pueden descargar también con mucha intensidad en las provincias de Teruel Cuenca Guadalajara

Voz 0027 07:56 su crítica con Viajes el Corte

Voz 2 07:58 les simetría en los entornos únicos del Caribe o las increíbles playas de nuestra geografía los hoteles Meliá son el escenario perfecto para los amantes del lujo con las experiencias más exclusivas y detalles pensados para crear momentos inolvidables acércate ya Viajes el Corte Inglés reserva tu estancia en hoteles media tendrás hasta trescientos euros en una tarjeta regalo de El Corte Inglés consulta condiciones diversión relax y bienestar garantizados con Viajes El Corte Inglés

Voz 1 08:27 hoy por hoy con Aimar Bretos

Voz 2 08:30 estamos adelantado hace unos minutos que el

Voz 0027 08:33 gobierno español no desmiente lo que en la práctica significa que viene a confirmar que el opositor venezolano Leopoldo López ha entrado esta madrugada con su mujer y su hija en la embajada española de Caracas buscando refugio también a todo un país obra en este discurso de Maduro a nuestras tres de la mañana

Voz 2 09:00 el presidente en ejercicio de Venezuela ha insistido

Voz 0027 09:04 en que el llamamiento de Guaidó presidente interino reconocido por gran parte de la comunidad internacional ese llamamiento de Guaidó a civiles y militares para que se levanten contra el régimen según Maduro ha fracasado ya ha negado también que él Maduro haya estado a punto de abandonar Venezuela como sostiene Estados Unidos además con datos muy concretos Rafa Muñoz buenos días

Voz 1772 09:24 los días Aimar en la CNN Mike Pompeo el secretario de Estado de Trump

Voz 10 09:27 el usuario suele usted

Voz 1772 09:31 ha asegurado que Maduro y altos cargos de su Gobierno estaban listos para coger un avión rumbo a La Habana pero que no lo hicieron por recomendación de Rusia el lo ha negado

Voz 1623 09:39 decía Mike Pompeo que yo yo tenía un avión prendido país atacó a para huir señor Pompeo por favor

Voz 1772 09:49 falta es y ha hecho un llamamiento a las fuerzas armadas para que sigan de su lado no es la única presión a la que ha estado expuesto Maduro en las últimas horas

Voz 2 09:59 sí el consejero de Seguridad detrás

Voz 1772 10:04 John Bolton ha citado uno por uno a los tres altos cargos que supuestamente negociaron la salida pacífica de Maduro por su parte Juan Guaidó ha vuelto a convocar manifestaciones para hoy

Voz 0027 10:13 hoy

Voz 3 10:16 cada en contra de un tirano se ser en cuatro para él por miedo

Voz 1772 10:20 después de la tensión vivida en las últimas horas en las calles de Caracas con disparos de atropellos por parte de la Guardia Nacional

Voz 0027 10:30 bolivariana según o de

Voz 1772 10:32 de allí de Venezuela Un joven de veinticuatro años ha muerto en los choques ya hay cerca de cien heridos las aerolíneas españolas Iberia y Air Europa han cancelado sus vuelos para hoy con destino a la capital Benet

Voz 0027 10:44 gracias Rafa a Juanma Lillo lo reconocieron como presidente interino de Venezuela medio centenar de países entre ellos España Pedro Sánchez lo hizo en febrero con el encargo de que Guaidó convocará cuanto antes unas elecciones libres y esa es la posición que mantiene el Gobierno español insiste en rechazar cualquier conato de de violencia

Voz 11 11:00 la solución para Venezuela tiene que venir de la mano de un movimiento pacífico de elecciones democráticas por tanto España no respalda ningún golpe militar

Voz 0027 11:10 aquí también es muy cautelosa a la Unión Europea que de momento se limita a pedir una solución política y pacífica muy lejos del apoyo sin fisuras que Washington le ha brindado en las últimas horas a Guaidó corresponsal comunitaria Griselda Pastor

Voz 0738 11:21 perfil bajo en Bruselas donde no sólo la situación en Venezuela sino las divisiones internas europeas obligan a las instituciones actuar con enorme prudencia aquí Information PAOK hay información esta ajuste empezando a llegar osea que no podemos decir nada más que reiterar que apoyamos una solución pacífica política para esta crisis y queremos elecciones libres y esta es la posición aunque seguimos los acontecimientos ha dicho la portavoz de Mogherini evitando desautorizar al presidente del Europarlamento que a través de su Twitter oficial casi animaba a los venezolanos salir a la calle con un vamos Venezuela libre citamos textualmente tras afirmar que la actuación militar para liberar a Leopoldo López era una gran noticia y un momento histórico para la democracia hay para la libertad en Venezuela afirmaciones que nadie le ha pedido que retire

Voz 12 12:25 solo corres para salir de clases pero a partir de los treinta te apuntas a una maratón en Nueva York mejor estás en tu mejor momento llega el Seat León Edition equipado con todo para tenerlo todo no lo dejes escapar por catorce mil trescientos euros

Voz 13 12:44 Juan

Voz 14 12:46 todos tenemos un jefe toros hemos pedido en préstamo alguna vez por eso todos entendemos a Freddy en esta colección con el país y los cuarenta Classic la discografía completa hay cinco directivos de una banda tan grande que ni siquiera hemos tenido que mencionar su nombre este fin de semana segunda entre

Voz 2 13:04 ahí no por nueve con noventa y cinco euros con el país ya a la venta en tu quiosco el número uno

Voz 1 13:11 en la Cadena Ser por hoy con Aimar Bretos siete y

Voz 0027 13:20 de la mañana seis y trece en Canarias este año el primero de mayo el Día Internacional de los Trabajadores llega tres días después de la victoria del PSOE en las elecciones durante la legislatura pasada los sindicatos criticaron mucho además al Gobierno de Sánchez por no derogar la reforma laboral como había prometido ese punto va a centrar la movilización convocada para hoy Rafa Bernardo con él

Voz 8 13:37 lema la lucha continúa más derechos más igualdad

Voz 1762 13:40 más cohesión primero las personas los sindicatos UGT y Comisiones han convocado setenta y cinco manifestaciones en toda España haciendo este año un llamamiento especial a la movilización para hacer ver a los partidos dicen los sindicatos que hay que apostar por un programa de gobierno progresista por medidas que combatan la precariedad entre los objetivos principales de la marcha abogar por la derogación de la reforma laboral y de reforma de pensiones del PP también enfatizar la necesidad de que los salarios sigan subiendo a un ritmo más rápido en la segunda mitad del año sobretodo los más bajos en la marcha de Madrid empieza a las doce estarán los secretarios generales de UGT y de Comisiones Obrera

Voz 0027 14:12 ya esa movilización se suman ONG's de todo tipo algunas vinculadas a la Iglesia empezando por Cáritas que piden implora un trabajo decente para que los jóvenes no tengan que verse abocados a la pobreza crónica a la incertidumbre que ésta genera Mariola el herido

Voz 0259 14:26 seis ONG católicas con Cáritas a la cabeza se unen hoy a las movilizaciones sindicales para denunciar el impacto que tiene la precariedad laboral en las familias cuyas necesidades básicas quedan sin cubrir en los mayores que reciben unas pensiones indignas y sobretodo en las

Voz 0027 14:41 juventud hundida en la pobreza crónica que él

Voz 0259 14:43 les imposibilita un proyecto de vida antes

Voz 15 14:46 pensaba que buenos y cogían un trabajo precario era para poder hacer currículum para poder aspirar a un trabajo mejor ahora ya saben que eso es imposible que el trabajo precario va a seguir siendo precaria nadie se plantea por supuesto tener hijos y nadie se plantea comprar

Voz 0978 15:07 era una vivienda en mente tened uno

Voz 15 15:09 espacio independiente de la familia de origen

Voz 0259 15:12 es Milagros Villamarín una de las impulsoras del manifiesto que han elaborado para este Primero de Mayo pidiendo trabajo decente el documento recuerda estos datos el catorce por ciento de los trabajadores son pobres un millón cuatrocientas mil personas ni tiene empleo ni prestación social casi tres millones de

Voz 1275 15:28 lados recibe una pensión de seis

Voz 0259 15:31 dos euros por debajo del umbral de la pobreza

Voz 16 15:33 en Hoy por hoy

Voz 1 15:37 con y Bretos

Voz 0027 15:39 hace prácticamente ocho años a finales de abril de dos mil once el PP de Rajoy lanzó su lema para la campaña de las elecciones autonómicas municipales de entonces

Voz 13 15:49 sí hasta donde sea vengas de donde vengas FEM tratos Sentís centrados en

Voz 0027 15:55 ocho años después el PP de Pablo Casado que el camino al marianismo emula ese lema Adrián Prado buenos días

Voz 1772 16:02 qué tal Aimar buenos días su eslogan para las elecciones este verano

Voz 0027 16:04 seis de mayo va a ser centrados en tu futuro

Voz 17 16:07 centrados es la palabra una muestra del intento de la dirección por reconducir ahora el partido

Voz 0027 16:13 hacia el centro después de esa excursión ideológica de los últimos meses hacia la derecha dura que les ha hecho perder tres millones y medio de votos sí

Voz 1772 16:20 ha empujado por los barones Casado cambia de estrategia respecto a las generales y busca recolocar al partido en el centro y para ello no duda en atacar sin complejos a los que hasta ahora eran sus supuestos aliados Ciudadanos y Vox que es falso que en España ya tres derechas

Voz 5 16:34 era un tópico falsario en España sólo hay un partido de centro derecha que es el Partido Popular hay otro partido de extrema derecha y hay otro partido

Voz 1772 16:45 social-demócrata disfrazado delibera desde hace un año y medio es la primera vez que Casado llama extrema derecha los Abascal y lo hace sólo cinco días después de haberles ofrecido la posibilidad de formar parte de un hipotético gobierno encabezado por el PP ahora les acusa de cobrar de los chiringuitos y las Mohmand algún que otro Gobierno autonómico el PP también ha dado señales de cambio a nivel interno escogiendo como lema de campaña centrados en tu futuro y apartando a Maroto García Egea de la coordinación electoral van a ser Cuca Gamarra Isabel García Tejerina quién se encarguen de las campañas para las municipales y autonómicas para las europeas

Voz 0259 17:20 nada de eso

Voz 0027 17:21 Xavier Vidal Folch con quién se casan Casado

Voz 18 17:24 ayer con los ultras debo yo hoy les ataca sin piedad dice que son la ultraderecha seguro que no lo hace propone

Voz 19 17:32 turismo seguro que no es para lavarse las manos en su

Voz 18 17:35 ultra ante los electores centristas seguro que lo piensa de verdad y como todo eso estar seguro también lo será que Pablo Casado adoptará enseguida las medidas pertinentes primera romper su pacto con Vox en Andalucía segunda comprometerse a trazar un cordón sanitario contra los ultras en todas las instituciones tercera

Voz 2 17:55 Mir sus votos a los conservadores decentes

Voz 18 17:57 que propugnan echar del Partido Popular Europeo ahora amigo político de Vox Viktor Orban cuarta pactar con todos los partidos constitucionalistas que establezcan un programa mínimo de España para Europa y que se incorpore a su programa electoral europeo cinta romper públicamente con José María Aznar el padrino de Vox y anfitrión de la Gürtel sexto pedir perdón al Partido Socialista por haberse equivocado tratando él como un ultra en vez de hacerlo con los ultras de verdad séptimo prestar a Pedro Sánchez las abstenciones necesarias para ser investido sin necesidad de que lo hagan partidos radicales que tanto critica a los Pablo si quieres recuperar confianza ciudadana en sus palabras si quiere demostrar que Abascal no es en realidad

Voz 13 18:39 usted mismo mucha suerte

Voz 0027 18:46 cinco mil quinientos cincuenta y siete posibles casos de acoso escolar detectó el Gobierno el año pasado a través del teléfono de atención contra el bullying entre esos casos están los más graves más de novecientos que son los que llegaron a la policía Adela Molina

Voz 0259 19:00 de las novecientos cincuenta y cuatro denuncias que se presentaron en dos mil dieciocho por acoso escolar la inmensa mayoría el cincuenta y cinco por ciento fueron por lesiones un diecinueve por ciento por amenazas y un siete por ciento por trato degradante según datos del Ministerio del Interior a los que ha tenido acceso la SER no hay diferencias por sexo entre quienes han denunciado la las víctimas fueron hombres y la otra mitad mujeres respecto al año anterior el número de denuncias cayó algo más de un nueve por ciento aunque se mantiene en cifras similares rondando el millar desde dos mil doce los que llegan a la policía son los casos más graves pero no los únicos en el último año el teléfono Anti acoso del Ministerio de Educación ha detectado cinco mil quinientos posibles casos de acoso escolar la mayoría por llamadas de los padres sólo un cuatro por ciento por las de las propias víctimas Javier Ojeda que sufrió acoso escolar por ser homosexual destacaba aquí en la SER que para muchos niños es muy difícil dar ese paso

Voz 20 19:52 las víctimas de acoso escolar especialmente en hacer cosas normalmente nunca dicen con lo están sufriendo en primer lugar porque si dices que te están acosando diciendo te pues que puede ser homosexual parece que está poniendo bajo sospecha te da mucho miedo que alguien pueda pensar que yo lesbiana porque tú ni siquiera lo sabes todavía

Voz 0259 20:10 el setenta y tres por ciento de las víctimas atendidas por el teléfono de Educación lleva meses ocho años siendo acosada más de la mitad a diario

Voz 0027 20:18 siete y veinte de la mañana seis y veinte en Canarias

Voz 1275 20:25 Madrid Laura Gutiérrez qué tal buenos días tiempo soleado este puente Madrid y temperaturas cálidas a mediodía máximas que se van a situar en torno a los veinticinco grados aunque bajarán ligeramente los próximos días eso sí esta noche tendremos algunos cambios esperamos tormentas con chubascos intensos con fuertes rachas de viento sin autocrítica el PP de Madrid está convencido de que los resultados de las generales que lo han colocado como tercera fuerza política en la región no se van a repetir el veintiséis de mayo la candidata a la Comunidad Isabel Díaz Ayuso de hecho cree que los votantes populares que han elegido a Vox este domingo

Voz 0027 21:00 ya están de vuelta ya está Bolena casi

Voz 21 21:02 de hecho ya lo están ya lo estamos notando ya nos lo están diciendo y esa ese va a ser muy afanado

Voz 1275 21:07 Yuso defiende la solvencia de Pablo Casado y niega que ya han abandonado el centro político por eso no va a cambiar su estrategia en campaña no temen a los comicios autonómicos y municipales

Voz 21 21:16 eso ha sido en las generales pero les puedo asegurar que la implementación que tiene el Partido Popular a nivel territorial no lo tiene ningún otro partido nosotros no hemos tenido que recurrir a otros partidos por ahí en nuestras listas no tenemos que ir a ningún tipo de experimento nosotros tenemos gente experimentada gente que conoce muy bien Madrid que conocen muy bien sus ayuntamientos luego este escenario para nosotros es el de siempre no tenemos que inventar nada a cambiar nada más que seguir confiando lo que nos ha traído tanta prosperidad en Madrid ya nuestro proyecto

Voz 1275 21:43 su jefe de campaña Alfonso Serrano asegura que son muchos los ciudadanos que han votado a Vox en las generales que ya están desencantados y apela al voto útil el XXVI EM declaraciones hechas en La Ventana de Madrid

Voz 22 21:55 en cuántos vuelven para las elecciones de mayo que ya tenga que ser una gran mayoría y estamos confiados en que la Comunidad de Madrid y los madrileños volverán a confiar mayoritariamente en el Partido Popular porque sabe perfectamente que esto no cualquiera y que lo que está en juego son cosas que les afectan esto está muy esto es muy claro en Madrid o gobiernan Ayuso o gobierna Gabilondo con con compañías de Podemos más más vio como si en en que encara

Voz 1275 22:20 el equipo de Ayuso ni tampoco la candidata han confirmado si estará el próximo veinte de mayo en un debate con sus rivales aquí en la Cadena SER aunque anoche escribió en Twitter que sólo va a asistir al que organiza Telemadrid porque de lo contrario escribe estarían debatiendo los mismos cada día de campaña Ayuso no viene su compañero de partido su compañero de ticket electoral si José Luis Martínez Almeida el próximo lunes seis de mayo debate de los candidatos a la Alcaldía que organizan la Cadena Ser

Voz 2 22:46 comienza la batalla por Madrid

Voz 23 22:48 una enfermera José Luis Martínez Almeida de Begoña Villacís Carlos Sánchez Mato Javier Ortega Smith

Voz 2 22:54 los candidatos a la Alcaldía abren la campaña en un debate organizado por Radio Madrid y el País este lunes seis de mayo desde las doce y media en directo desde el Colegio de Arquitectos de Madrid pieza planes tienen los partidos para la ciudad de Madrid sigue lo en La Ser en Radio Madrid punto es El País punto com y las redes sociales con la

Voz 13 23:15 colaboración del COAM

Voz 1 23:21 ayer asistimos al odio

Voz 1275 23:22 el pleno ordinario de la legislatura en el Ayuntamiento de Madrid Despedida y cierre la cosa terminaron en el tono bronco de estos últimos cuatro años asesinaran despedido el candidato Almeida de la alcaldesa que así le ha respondido Manuela Cartes

Voz 24 23:34 el nadie que hayan vuelto tanto en el ego en la torre de Cibeles donde tiene su despacho como Manuela Carmena pero me despido de usted usted no se va a quedar en la oposición no va a aceptar el mandato los madrileños este es su último pleno en el Ayuntamiento de Madrid mucha pena

Voz 1410 23:46 qué pena que se gobierne así pero no importa todos aprendemos yo estoy convencida que ustedes han aprendido algo yo creo que se ha aprendido algo ves lo importante que es no descalificar que democracia significa escuchar reflexionar y trabajar

Voz 1275 24:02 en ese pleno estado Ángel Hernández el hombre que ayudó a morir a su mujer María José Carrascosa ha aprobado una proposición del PSOE para instar al Congreso a que regule la eutanasia Hernández ha seguido esa parte del pleno desde la tribuna de invita

Voz 6 24:13 los esto muy agradecidos a ellos y a todos los que han aprobado que es una granito de arena para que sutura mi mi pero yo creo que es muy importante sobre todo para la gente que que está viviendo o malviviendo y que está sufriendo porque a afortunadamente mi mujer ha dejado de sufrir pero no es necesario que se apruebe la ley de eutanasia que sobrevuele la ley Así empieza un ciclo nuevo en en el Parlamento de de

Voz 8 24:38 España y espero que sea buena nota las primeras leyes que se aprueben

Voz 1275 24:43 así bien este Primero de Mayo Madrid hoy no podía faltar la tradicional manifestación de los sindicatos titulares con Enrique García

Voz 19 24:49 comenzará a las doce en betún y terminará en la Puerta del Sol bajo el lema primero las personas un Primero de Mayo con un ambiente muy electoral en Madrid los sindicatos instan a los partidos de izquierda

Voz 0027 24:58 va a derogar la reforma laboral

Voz 1275 25:00 debe pensar la web de la comunidad vuelve a funcionar con normalidad después de estar caída desde el lunes según la Comunidad de Madrid aunque algunos trabajadores aseguran que siguen existiendo fallos como la consulta de nóminas o en la solicitud de picas médica

Voz 8 25:11 el sindicato de maquinistas convoca paros parciales

Voz 19 25:13 entre el uno y el veinticinco de mayo ha convocado el sindicato de maquinista que exige a trescientas cincuenta contrataciones más y critica la gestión del amianto hoy afectará a las líneas uno tres cinco siete a nueve a once de tres y media Hi5 a cinco y media de la tarde

Voz 1275 25:26 en deportes el central del Oporto Felipe Monteiro se postula como uno de los fichajes para reforzar la defensa del Atlético de Madrid para la próxima temporada además es de primero de mayores deja un partido de la ACB la visita de Unicaja a Movistar Estudiantes a las doce y media

Voz 13 25:39 Johnson esos nuevos aparatos de aire acondicionado R XXXII patrocinan el tiempo

Voz 1275 25:45 previsión meteorólogo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 25:48 buenos días el sol va a lucir durante todo el puente en toda la comunidad la mayor parte de horas con temperaturas con tendencia a bajar pero las noches sólo van a ser un poco fría su frescas las artes suaves incluso cálidas al sol hoy máximas alrededor de los veinticinco grados como decíamos mucho sol pero esta tarde tormentas hasta la próxima noche que afectarán prácticamente toda la Comunidad con chubascos intensos y fuertes rachas de viento los próximos días estas tormentas serán más aisladas

Voz 2 26:14 por puedes proteger el medio ambiente mientras disfrutas del máximo confort y silencio a la vez que ahorras en el consumo eléctrico y controlas la temperatura desde cualquier lugar llega lo más nuevo y en aire acondicionado con ni sus nuevas máquinas R XXXII

Voz 25 26:26 lucirá en un setenta y cinco por ciento el impacto en el calentamiento global producirá cero emisiones a la capa de ozono con la garantía de ellas Electric descubre lo en Pont Johnson en tupida a punto com

Voz 26 26:39 plan ternura de Alfredo Sanzol de nuevo en Madrid una historia de princesas y leñadores en el teatro Infanta Isabel clasificada por la crítica como un festín de carcajadas y un alarde de talento nominada a los Premios Max como mejor espectáculo de teatro simplemente sensacional la ternura te lo vas a perder teatro Infanta Isabel

Voz 13 26:59 la cabeza le daba vueltas

Voz 27 27:02 me energía biólogos ayudaba a producir

Voz 14 27:05 no fue así hice Jauma autoconsumo instalación financiación y autoconsumo compartido comunidades de vecinos

Voz 0027 27:12 hay familiares y empresas bienvenidos a la Real

Voz 14 27:14 solución energética para no fin hay otra luz Factor Energía

Voz 2 27:20 llega el cine La increíble historia real del mayor bailarín de todos los tiempos in Rudolf Nureyev la decisión que cambiaría su vida así dijo el bailarín en fines uno de mayo

Voz 14 27:36 un día define en Parque Werner con la justicia y los espectáculos de Loca academia Batman y Celebration para ir desde veintinueve coma noventa en Parque Warner punto com

Voz 28 27:46 no me jarro ir de Transilvania Talk Tok perfecto porque nos vamos de Madrid

Voz 14 27:50 últimas funciones del jovencito Frankenstein el musical más divertido de la cartelera compra tus entradas en El jovencito Frankenstein punto

Voz 1275 28:00 el Gobierno regional denuncia que son claramente insuficientes los hospitales que ha autorizado en Madrid el Ministerio de Sanidad para ofrecer las nuevas terapias cartel que para los enfermos de leucemia linfoma son terapias genéticas que ya han permitido curar un niño de seis años de Alicante la comunidad recuerda que ve presentado hasta seis hospitales pero el Gobierno de Pedro Sánchez ha autorizado menos que en Cataluña por ejemplo a pesar de que Madrid viene gente de toda España Paul Asensio

Voz 0808 28:23 un grupo de nueve expertos evaluó los hospitales madrileños y finalmente la Comunidad propuso seis La Paz La Princesa Ramón y Cajal Gregorio Marañón Puerta de Hierro el niño Jesús pero sólo se han asignado dos centros en Marañón para adultos el Niño Jesús para niños y el de la Paz de apoyo para Infantil Encarna Cruz coordinadora de Terapias Avanzadas dice que no es suficiente que estiman que a la Comunidad de Madrid acudan decenas de pacientes tanto de Madrid como de las comunidades limítrofes y que sólo podrán atenderá a un máximo de cuatro al mes como vacías

Voz 29 28:53 es que llegó un momento en que me volvió Marañón ya no pueda atender a más pacientes nos preocupa que los pacientes tengan que hacer este viaje cuando tenemos hospitales que pueden hacer frente a estos argumentos garantías

Voz 0808 29:06 la mayoría de madrileños que tengan que trasladarse a otra comunidad autónoma tendrán que ir a Cataluña porque de los diez centros autorizados para adultos la mitad están allí el Ministerio por el momento considera que con los centros asignados se pueda hacer frente al volumen de pacientes

Voz 1275 29:20 es Irán noticia que acabamos de conocer ha ocurrido esta madrugada un joven de veinte años ha muerto en Cobeña tras una reyerta ha muerto apuñalado tenía al menos tres heridas de arma blanca a otras tres personas están heridas también con varias puñaladas una de ellas grave las otras dos se encuentran leves la Guardia Civil está investigando lo ocurrido como decimos esta madrugada en Cobeña doce grados ahora mismo en la Gran Vía sigue hoy por hoy sigue la información en la SER

Voz 13 30:02 son las siete y media las seis y media en Canarias

Voz 1 30:07 hoy por hoy con Aimar Bretos

Voz 0027 30:11 comienza el miércoles primero de Mayo con sol con temperaturas muy parecidas a las de ayer Andalucía pasarán de los treinta grados ni por la tarde se esperan tormentas en el centro de la península un primero de mayo Día de los Trabajadores lleno de incertidumbres en Venezuela aunque se acaba de despejar la prima era el paradero de Leopoldo López liberado ayer por militares leales a la oposición López está ahora mismo dentro de la embajada española en Caracas se ha refugiado allí esta madrugada con su familia lo ha anunciado el Gobierno de Chile el Gobierno español nos da a entender que es cierto lo que plantea a España un lío diplomático de primera magnitud porque Leopoldo López estaba hasta ayer en arresto diploma que domiciliario Guaidó y un grupo de militares lo liberaron a las horas ha terminado dentro de la embajada española en un país en el que además teóricamente España no reconoce al Gobierno en ejercicio que es el de Maduro maduro sigue a esta hora en el Palacio presidencial a pesar del llamamiento que hizo ayer Guaidó a militares y civiles para derrocarlo no ha sido así Guaidó esta madrugada ha insistido en convocar hoy a los venezolanos en las calles

Voz 3 31:14 no tiene el respaldo de la Fuerza Armada tenemos la oportunidad de conquistar tuve que ir de la paz definitiva de la Operación Libertad

Voz 0027 31:22 también ha comparecido esta madrugada el propio Maduro después de muchas horas en paradero desconocido ha ofrecido un discurso al país en Venezuela en el que ha negado que hubiese intentado a lo largo del día a abandonar el país y refugiarse en Cuba como asegura el Secretario de Estado de Estados Unidos Mike Pompeo

Voz 10 31:36 el pueden ha mostrado

Voz 2 31:40 Romeo Maduro tenía ya

Voz 0027 31:42 el avión preparado en la pista pero Rusia el Kremlin le pidió que se quedara en Venezuela una dura insiste en que eso es mentira y él también cómo Maduro convoca a los venezolanos a manifestarse hoy en las calles

Voz 1623 31:53 si un día amanece circunstancias difíciles y un grupo de persona pretenda un golpe nervios

Voz 1 32:00 hacer aquí para el pueblo de Venezuela

Voz 0027 32:05 muchos titulares mucho análisis pocas conclusiones efectivas en la prensa hoy sobre lo que está pasando ahora mismo en Venezuela Javier Alonso Danny De la Fuente buenos días empezamos en Venezuela Dani donde tanto la prensa afín como la contraria al régimen coinciden en una cosa

Voz 0456 32:18 sí en eso que acabamos de escuchar en recoger este llamamiento a salir a las calles la prensa contraria al régimen como el nacional hable con el llamamiento de Juan Guaidó a ocupar las masivamente otros medios afines a Maduro como el Correo del Orinoco llevan hoy a portada una gran foto de la movilización del Día del Trabajo del año pasado y titula la marcha del Día del Trabajador Se hará este año en el contexto de de la defensa de la patria vuelva el Nacional que recoge las protestas en varias ciudades del mundo destacadas sobretodo las de Argentina y la de Madrid más de trescientas personas se reunieron en la Puerta del Sol con pancartas en las que se leía Justicia democracia inmaduro destruye Venezuela Leo en este diario la madre de Leopoldo entre los presentes por cierto cuenta el universal que Leopoldo López no solicitó asilo a Chile así que ha tenido que abandonar la embajada chilena en Venezuela por ese motivo y en otro artículo destacan que tanto Pablo Casado como Albert Rivera aplauden la liberación de Leopoldo López

Voz 0027 33:09 eso en la prensa venezolana que dice la prensa estadounidense Danny

Voz 0456 33:12 de nuevo el tema Venezuela no es lo más destacado lo llevan bien arriba pero ni abren con ello ni hay demasiada análisis el líder de la oposición venezolana incrementa la presión pero Maduro continúa titula el New York Times el Washington Post se pregunta es un golpe de Estado eso depende de a quién le preguntes y de cómo de finas el golpes responde a Dan Taylor Venezuela está dividida unos dicen que es un golpe otros que el golpes la usurpación de Maduro pero no sólo Venezuela está dividida también El Mundo Rusia y EEUU unos culpando del golpe a los opositores Estados Unidos negando golpea alguno las definiciones de golpe de Estado varían sigo leyendo el Washington Post aunque la mayoría está de acuerdo en que debe haber

Voz 0027 33:48 el uso o amenaza de fuerza por parte de persona

Voz 0456 33:50 más dentro del Gobierno con el objetivo de tomar el control de la autoridad política nacional algunas definiciones también dicen que los golpistas deben usar medios ilegales para tomar el poder y de momento no es el caso

Voz 0027 34:01 la prensa europea brevemente Dani cuatro titula

Voz 0456 34:04 Ares Maduro el ex conductor de autobús el torpes showman sucesor de Chávez se aferra en un al poder en una Venezuela que agoniza

Voz 8 34:11 eh está en un colapso económico en un desastre humanista

Voz 0456 34:14 de hoy con la condena internacional dos en un análisis en The Times reconocen que Guaidó cuenta con el respaldo de la gente pero que necesita armas necesita que el Ejército se una a él y hoy por hoy la mayoría de las fuerzas se mantiene fiel al régimen tres el intento de

Voz 1772 34:28 con en Venezuela frenado por el ejército titula

Voz 0456 34:30 el Financial Times y termino con el Handelsblatt en otro análisis advierten de que es la última oportunidad de Juan Guaidó de que las cosas no pintan bien para el autoproclamado presidente su manifestación nacional de este treinta de abril va cada vez a menos mientras la dictadura de Maduro no muestra señales de debilitan

Voz 0027 34:48 no gracias Dani más allá de de Venezuela en España sobre la gobernabilidad Pablo Iglesias le pide hoy en una tribuna en El País le pide a Pedro Sánchez que se olvide de gobernar en solitario Ike acceda a que haya miembros de Podemos dentro del futuro gobierno

Voz 0858 35:04 si las razones de Pablo Iglesias un Gobierno sostenido sólo por los ciento veintitrés escaños del PSOE tendría enfrente al menos los ciento cuarenta y nueve escaños de la derecha estatal eso no sólo generaría inestabilidad dice Iglesias sino que empujará a ese eventual Gobierno de Sánchez apoyarse en la derecha en muchas cuestiones enumera tres legislación laboral en pensiones o Cataluña nuestra experiencia tras el acuerdo de presupuestos dijo el líder de Podemos nos enseñó que un buen acuerdo programático no tiene garantías de llevarse a cabo con un gobierno de partido único Iglesias también enumera las cuestiones que cree que han lastrado a Podemos en las urnas la gestión de las críticas internas el trabajo asegura de las cloacas del Estado y la aparición termina

Voz 0027 35:45 su hoy Primero de Mayo el país dedica su editorial a la agenda social que debería tener el nuevo Gobierno

Voz 0858 35:52 el contenido parece definido dijo a este periódico pero falta determinar su alcance menciona tres ejes las pensiones la rectificación de la reforma laboral de Rajoy y una transformación del paro El País pida a buscar consensos aunque sea el Gobierno quien impulse la agenda social tiene que contar con los partidos políticos los sindicatos y las patronales sin mesas de negociación y acuerdos con la oposición añade cualquier reforma durará dice con moho mucho lo que dura una

Voz 0027 36:19 el Getafe con lo que se analiza con más detalle esta mañana en la prensa nacional

Voz 17 36:22 es el giro bandazo o recuperación del centro que

Voz 0027 36:26 a Pablo Casado según dándole le vamos Natalia

Voz 0858 36:29 Junquera cuenta esta mañana en el país que Casado sólo admitió un error de calado en su comparecencia de ayer no tratar a Vox y Ciudadanos como adversarios para Jiménez de los Santos casado se equivoca eso dice en su columna del mundo en la que asegura que Aznar nunca atacó a los votantes del CDS o de la UCD como está haciendo el PP con los de Ciudadanos y con los de Vox eso sí dice los Santos es la UCE edición para la razón lo que necesitan los populares es sosiego

Voz 0027 36:55 templanza mientras el periódico de Qatar

Voz 0858 36:58 ya cree que tienen que contestar una pregunta si quieren ser un partido de gobierno con prensa vencía en toda España o una fuente de radicalismo para El Periódico el viraje exprés al centro ese viaje exprés al centro dice no suena cien cero sobre todo asegura por la propia biografía política de Casado un hombre recuerda el periódico de Cataluña de Aznar la viñeta de Ricardo de esta mañana en el mundo nos presenta a Pablo Casado estudiando de madrugada bajó un flechazo le muy aplicado el libro de Pedro Sánchez Manuel de resistencia mientras está tomando notas una imagen muy parecida a evoca esta mañana el director de La Vanguardia Marius Carol dice que por primera vez Casado ha llamada a Vox por su nombre la ultraderecha aunque conciudadanos se le fue la mano añade al calificarlos de socialdemócratas Carol ve una clara inspiración marianista en el nuevo lema popular ese centrados en tu futuro

Voz 0027 37:50 tras haber los dice arrinconado en su nuevo parte

Voz 0858 37:53 lo popular sólo falta concluye que pida a Sánchez que le dedique un ejemplar de SUR

Voz 0027 37:57 aquí en el mundo Iñaki Gil ha analizado hoy Porque Vox ha sacado resultados peores de lo que esperaban hace una lectura

Voz 0858 38:02 interesante Javier la clave está dice en qué han hecho una campaña común partido de oferta cuando lo que son en realidad es un partido de demanda hay que saber frenar añade Gil y lo explica así una cosa es poner a parir el despilfarro del sistema autonómico y otra proponer la suspensión de las autonomías lo primero demanda de pone en sintonía con mucha gente que piensa así lo segundo oferta asusta además dice Aimar Si sabes que no vas a llegar al poder porque explicar qué harías cuando estas en el Gobierno los populismos concluye identifican la demanda del votante pero nunca arriesgan con la solución

Voz 1275 38:40 buenos días en el sorteo del cupón diario celebrado ayer el número premiado

Voz 2 38:45 ha sido

Voz 13 38:47 sesenta mil setecientos sesenta

Voz 2 38:50 asimismo el número de serie correspondiente a la paga premiado con tres mil euros al mes durante veinticinco años ha sido cinco enteros hoy como cada día hay un vendedor muy cerca de Ci repartiendo ilusión recuerda que este domingo día cinco se celebra el sorteo extra Día de la madre de la ONCE con un premio de diecisiete millones de euros disfruta del día ya sabes con los sorteos de la ONCE la ilusión se cumple

Voz 34 39:21 los mil Max de Europa creados para Till caza precios vuelos a Europa península y Baleares desde veintinueve euros Canarias desde treinta y nueve euros y América desde ciento setenta y nueve euros por trayecto consulta condiciones y caza luego en Air Europa punto com

Voz 25 39:40 el segundo o el horma que tienes en Isla de Securitas Direct no sé qué tal estoy pensando en ponerme una mi casa

Voz 2 39:46 ponte la ni te lo pienses por lo que cuesta no veas la tranquilidad que te da a mí en el bar me han evitado dos robos en mi casa la ponemos todas las noches dormimos mucho más tranquilos

Voz 12 39:55 en Securitas Direct protegemos lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece lo calcula una INEN Securitas Direct punto recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 1 40:05 Nuestra ilusión de cada día es serles útil por eso la UCI le invita a escuchar y usted agenda de servicios útiles

Voz 1508 40:23 buenos días Google ha retirado de su tienda App Store todas las aplicaciones creadas por del global que usan alrededor de seiscientos millones de personas Google ha descubierto que esta SAP generaban clicks anuncios publicitarios por eso sí usted se ha descargado alguna aplicación desarrollada por esta empresa la Oficina de Seguridad el internauta le recomienda de instalarla para evitar que los ciberdelincuentes puedan aprovecharse de futuros fallos de seguridad

Voz 1 40:49 esperemos que esta información le sea de utilidad saludos de la ONCE buenos días

Voz 0530 40:55 Ramón tenemos un mensaje para ti de Luis un oyente del programa Ramón que me dejarles dormir en tu salón los ocho meses que me duró el bajón por Margarita es algo que nunca podré pagar te Ramón tienes algo que decirle a Luis

Voz 35 41:11 pues si con el voto el viernes del oro Jack por igual así me lo paga vamos yo ahí lo dejo

Voz 14 41:16 a opaco hoy favores que solo setenta y siete millones de euros puede devolver este viernes bote de setenta y siete millones en el Eurojust hotel a once millones para dar y tomar

Voz 16 41:26 hoy por hoy

Voz 1 41:28 con Aimar Bretos

Voz 0027 41:30 a siete y cuarenta y uno de la mañana seis y cuarenta y uno en Canarias

Voz 1 41:34 Volkswagen y el deporte en Hoy por hoy Volkswagen ignorando para las personas

Voz 8 41:41 tras lanzar el campeonato de Liga el Barça tiene esta noche en la cita deportiva en la semana Duro buenos días y porque es uno de los partidos a jugar cuando comienza la temporada pero claro aquí ya quedan únicamente cuatro equipos y el Barça en definitiva es uno de ellos que recibe desde las nueve esta noche a un Liverpool que vuelve a presentarse en las semifinales de la máxima competición continental con todos los importantes en la lista de Ernesto Valverde sin bajas el entrenador azulgrana que se quita presión de encima antes del partido ninguna

Voz 2 42:08 Sergio para nadie lo que hay es una ilusión por conseguir las cosas

Voz 36 42:12 no hay nada yo creo que todos los eh

Voz 2 42:14 tipos que comienzan el la competición

Voz 36 42:17 con el mes de septiembre lo que quieren es bueno

Voz 6 42:19 partidos como es que a veces lo toca unos tocados es porque la Champions es lo que es no puede descuidarse

Voz 8 42:25 habla de ilusión Valverde más que de la obligación de ganar una eliminatoria que evidentemente tiene un nombre que está encima de todos el de Leo Messi en que el domingo levantó el título de Liga y que ha vuelto a demostrar un gran nivel de forma este ejercicio que ya termina precisamente sobre argentino hablaba a su compañero en la previa Rakitic cuando nuestro tramitan diga algo

Voz 0839 42:43 estamos todos los demás para para seguir eh al camino que el que el de para todo su equipo así que también eso te engancha un Leo tiene tantas ganas no solamente de de conseguir los títulos de ganar cada cada partido que vamos a todos los demás poder seguir al mejor jugador de la historia

Voz 8 43:02 me da mucha confianza con respecto al Liverpool ya hay cientos de aficionados en Barcelona que ayer se dejaron notar incluso provocando algún altercado y la SER les cuenta que en novedades deportivas termino no va a llegar para estar en el partido esta noche en el Camp Nou lo que no deja de ser una baja importante para Klopp el técnico alemán sobre el escenario del partido siempre

Voz 0858 43:23 comparándolo con el estadio del Liverpool

Voz 8 43:25 Hill Road

Voz 6 43:28 el Camp Nou es un estadio más grande que el nuestro y seguro que va a estar lleno pero es sólo un estadio de fútbol no es un templo o algo así tenemos que jugar bien y a ver qué podemos conseguir

Voz 8 43:39 el partido en el Camp Nou nueve de la noche ese Barça Liverpool de ida de las semifinales de la Copa de Europa el milagro de la temporada y hablo de la otra semifinal lo está llevando a cabo el Ajax de Amsterdam que ganó en Madrid en octavos ganó en Turín en cuartos ganó también ayer en Londres en semifinales Tottenham cero Ajax uno con un tanto de Bahn DB que en el primer tramo del partido uno de los protagonistas el argentino trafico anoche aquí en la SER

Voz 37 44:01 está muy bien si visitante pero bueno y también la primera vez que sino que sí mismo así que veremos qué pasa si bien creo que estoy mejor juego fuera de local también se puede recibos claro también es que mucha gente entonces abierto también porque eso también piensa combatir

Voz 8 44:22 con ventaja holandesa la próxima semana la semana tal el partido de vuelta de esta semifinal que de momento tiene por delante al Ajax de Amsterdam además aquí más cerca noticias de primera sanciones en Liga a Bordalás le han caído dos partidos de sanción por protestas el domingo en Anoeta con el Getafe Éver Banega el jugador del Sevilla el han caído cuatro partidos por ver la roja ante el Girona además la Cadena SER les puede contar que Felipa Monteiro el central brasileño del Oporto es uno de los mejores colocados para reforzar la defensa del Atlético de Madrid de cara al próximo ejercicio en Baloncesto Euroliga el Barça se la juega hoy en Turquía quinto partido a las siete de la tarde disputa ante el Anadolu Efes los cuartos de final de la Euroliga ha sido Ana se mete en la Final a Cuatro de Vitoria donde por ejemplo ya está el Real Madrid en la NBA acaba de terminar el segundo de la serie entre Houston y Golden Stade en Auckland Se lo volvieron a llevar los Warriors ciento quince ciento nueve así que la eliminatoria está dos cero esta madrugada también Milwaukee ganó a Boston por lo que la eliminatoria está igualada y una más en y en ciclismo el tiro comienza la próxima semana y Alejandro Valverde es duda para la salida

Voz 1762 45:29 a sufrir un golpe esta semana se espera la evolución del

Voz 8 45:31 Ello Arcoiris español para decir si hay cambios en la temporada ciclista de este año

Voz 38 45:35 indicó el otro no

Voz 5 45:44 no no felices dos tres

Voz 14 45:46 ahora con our renting un pueblo compartido con tu mejor amigo por cinco euros al día cada uno y al cabo de un año lo cambia ofrezca porque saquen renting consulta condiciones el sabio en punto en lo hacemos Torra

Voz 39 46:02 bien tengo un problema no pudo afeitar me para conocer a tus padres porque se ha fundido la bombilla del baño min noventa pero eso tiene solución cariño está muy cerca

Voz 12 46:13 Steinbrück tenemos más de sesenta tiendas cerca de di Barquisimeto encuentres la brincos solución que necesitas Bin