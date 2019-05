Hoy por Hoy (01/05/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 0027 00:00 son las ocho de la mañana a las siete en Canarias

Voz 1 00:15 en la Cadena Ser

Voz 0027 00:23 buenos días la noticia a esta hora en Venezuela está dentro de la embajada de España el opositor Leopoldo López sea refugiado allí esta madrugada con su mujer Lilian y su hija de quince meses lo anunciado el Gobierno chileno porque fue a su embajador donde primero acudió López después salió de allí al poco tiempo y se dirigió a la delegación española Side confirma que están allí el Gobierno español no lo desmiente lo que en la práctica en lenguaje diplomático es una confirmación ir propio Nicolás Maduro ha insinuado esta madrugada que no sólo Leopoldo López está en una embajada extranjera que también podría estar

Voz 1623 00:55 Guaidó los jefes políticos de la ultraderecha promotores de esta aventura golpista también data de embajada en embajada un embajada otra embajada huyendo a la embajada luego de haber sometido a todo un país a la zozobra y angustia la incertidumbre la embajada de Brasil

Voz 0027 01:13 el pidieron anoche asilo veinticinco militares el mismo día en que Guaidó llamó a una rebelión civil y militar contra Maduro de Guaidó oficialmente no sabemos nada no sabemos dónde está ha grabado un vídeo esta noche

Voz 2 01:23 hoy Padrón no tiene respaldo después o El día histórico para el país inicio la pasé diva la Operación Libertad

Voz 0027 01:31 indicio intentando mantener el pulso a pesar de que su convocatoria de ayer no tuvo un seguimiento amplio también ha comparecido esta madrugada madura después de muchas horas en paradero desconocido ha intentado desmentir la información que difundió Estados Unidos anoche

Voz 3 01:44 te pueden ha dicho voy ir

Voz 0027 01:47 Secretario de Estado de Trump Mike Pompeo aseguró que Maduro llegó a estar ayer en un avión en Caracas para huir a Cuba pero que finalmente los rusos le disuadió Aaron dice también Washington que tres figuras muy destacadas el chavismo incluido el ministro de Defensa Vladimir Padrino

Voz 1 02:02 The Fringe

Voz 0027 02:06 tres figuras destacadas del chavismo han participado según Washington en conversaciones en las que han dejado claro que Maduro debe abandonar Venezuela forman de momento esos tres altísimos cargos siguen en sus puestos pero no el director del servicio de inteligencia de Maduro la SER confirmó anoche que lo han detenido acusado de participar con los opositores en el intento de derrocar a Maduro es la situación a esta hora especialmente confusa hay un muerto hay casi cien heridos en Caracas tanto el chavismo como la oposición llaman a los suyos hoy a salir a las calles miércoles primero de mayo Día Internacional de los Trabajadores van a estar esta mañana aquí en Hoy por hoy los secretarios generales de CCOO y UGT Unai Sordo IPE Álvarez hablaremos con ellos que analizaremos también el programa de estabilidad hasta dos mil veintidós que el Gobierno de España envió anoche a Bruselas Isabel Villar

Voz 0125 02:53 ahí se compromete a aprobar para el año que viene todos los impuestos que quedaron en el aire cuando hace unos meses la oposición tumbó los presupuestos en total el Gobierno compromete con Bruselas unos ingresos extra de cinco mil seiscientos millones de euros en dos mil veinte

Voz 0027 03:05 Gobierno que está decidido a seguir siéndolo monocolor sólo del PSOE y del Gobierno Bernard es adicta

Voz 4 03:13 existen eh

Voz 0027 03:16 fórmulas como la geometría variable Isabel Celaá portavoz del Ejecutivo responde hoy Pablo Iglesias en un artículo en El País dice Iglesias que Podemos no va a pasar por ese aro porque ellos quieren formar parte del Gobierno no sólo apoyarlo desde el Parlamento como hasta ahora y mientras tanto en el PP Casado se hace asimismo una enmienda absoluta a la totalidad

Voz 0125 03:34 y buscará el cuerpo a cuerpo con Ciudadanos y Vox para intentar remontar en las municipales autonómicas y europeas de mayo

Voz 1623 03:39 en España sólo hay un partido de centro derecha que es el Partido Popular hay otro partido de extrema derecha que es vos hay otro partido social-demócrata disfrazado de liberal desde hace un año y medio

Voz 0027 03:49 casado descubres que bosques de extrema derecha cinco días después de haberles ofrecido ministerios es más la nueva jefa de campaña de Casado para las municipales García Tejerina dijo anoche que se han dado cuenta de que con Vox no pueden ir ni a la vuelta de la esquina lo que no explican es cómo se conjuga eso conseguir gobernando gracias a los de Abascal en Andalucía y luego está ya a la candidata de Casado para la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso que dos días después de un batacazo sin precedentes en la historia del PP Díaz Ayuso percibe que ya se están recuperando

Voz 5 04:18 ya está volviendo a casa ese voto lo están ya lo estamos notando ya nos lo están diciendo y esa ese va a ser mi afán

Voz 0125 04:24 sobre votos hoy hoy se van a recontar las papeletas de los españoles que sí consiguieron votar desde el extranjero son ciento ochenta y dos mil ahí

Voz 0027 04:31 siete provincias con escaños bailando ahora mismo escaños que pueden cambiar de manos hoy con ese recuento Zaragoza Huelva

Voz 0125 04:36 a Álava Navarra Palencia Baleares y Girona tienen un escaño pendiente de menos de mil votos de diferencia

Voz 0027 04:45 el Barça empieza a jugarse hoy su paso a la final de la Champions Rosa pero eurobonos de Angola han quedado buenos días llegó el momento

Voz 6 04:51 de Valverde empiezan a jugársela hoy desde las nueve la noche en el Camp Nou reciben al Liverpool y es uno de los partidos de la temporada para el conjunto azulgrana que cuatro años después vuelve a jugar por estar en la

Voz 1623 05:00 al final de la Copa de Europa las semifinales ya

Voz 6 05:02 han empezado lo hicieron ayer con la victoria de un gran Ajax cero uno en Londres ante el Tottenham y además de esto ayer en El Larguero en la conversación nos la dejaron el actual y el nuevo director del diario As desde el uno de junio Vicente Jiménez relevará Alfredo Relaño de un mucho tiempo

Voz 7 05:17 eh peleando entre otros aquí en muchos frentes en muchos medios en en el hace veintitrés años si es momento para para dejarlo en manos de otros estupendo

Voz 1956 05:27 es verdad que sustituir a Alfredo es imposible no se puede sustituir Alfredo vamos a intentar seguir haciendo el gran periódico que sagradas que nuestros lectores pues sigan encontrando cada día la mejor información deportiva y bueno todas esas historias tan maravillosas que tiene el deporte que son las que nos hacen vivir a todo

Voz 0978 05:43 de qué tipo

Voz 0027 05:46 vamos a tener hoy Jordi Carbó buenos días buenos días

Voz 0978 05:49 el tiempo y será soleado en la mayor parte de horas en el conjunto del país con temperaturas que ahora sólo dan lugar ambiente un poco fresco frío en el interior de puntos de montaña durante la tarde ambiente suave cálido en el sur máximas que superarán los treinta grados en el Valle del Guadalquivir y con este calor durante la tarde tormentas Joy no sólo en puntos de montaña que afectarán al sur de Castilla y León Extremadura Castilla La Mancha y la Comunidad de Madrid está Se formarán esta tarde pero entre la próxima noche y la madrugada tormentas que pueden descargar también con mucha intensidad en las provincias de Cuenca Guadalajara Teruel

Voz 2 06:23 perdón ese PNV sería uno que está aparcado fuera es tuyo pero podría serlo

Voz 8 06:28 me tienes un BMW Serie uno M Sport desde sólo veintidós mil ochocientos euros con un gran equipamiento y mantenimiento incluido financiando con BMW Bank hasta el treinta de junio BMW Serie 1M Sport descubre heló en la red de concesionarios BMW o en deuda punto es

Voz 9 06:42 te gusta conducir buenas ideas que en los dos sorteos del triple ex de la ONCE de haya los números premiados han sido

Voz 2 06:50 en el sorteo de la mañana ocho en el sorteo de la noche cuatro

Voz 1623 07:03 cinco que hay participar en los Juegos de Lance colabora con su labor social citan el triple excelencia que vendedor también en puntos de venta autorizados en fuegos once puntos

Voz 9 07:15 en la ONCE nos mueve tu ilusión que tenga son grandísimas

Voz 1 07:24 en la Cadena Ser

Voz 0027 07:30 hace ocho y siete de la mañana siete y siete en Canarias

Voz 1623 07:34 a la calle el pueblo de Venezuela a calle inmovilizado por miles

Voz 2 07:39 no es que en Venezuela Guaidó han llamado esta madrugada

Voz 0027 07:45 a sus seguidores a protestar hoy en las calles de Venezuela después de los choques violentos que ya se registraron ayer el día en el que Guaidó llamó a la población el ejército a levantarse contra Maduro llegó incluso a liberar al opositor Leopoldo López Leopoldo López que ahora mismo está refugiado dentro de la embajada de España vamos a eso en un minuto pero antes situación a esta hora las calles de Caracas enviado especial de Caracol Radio Juan Fraile buenos días

Voz 10 08:09 hola buenos días en este momento hay una tensa calma aquí en las calles de Caracas donde podríamos decir que hay un toque de queda de facto no hay una orden para que la gente permanezca en casa pero prefieren hacerlo para evitar los constantes patrullaje es que si podemos decir Seven por las diferentes avenidas de la capital venezolana el la expectativa es muy grande por el desarrollo las movilizaciones por el día el trabajo en las próximas horas elemento de esta mañana el que videos de represión y disparos inundaron las redes sociales se localizaron sólo en una parte de la ciudad no fue generalizado en todo el país IU tampoco un masivo respaldo que la oposición estaba esperando para ambientar el inicio esta denominada Operación Libertad como la llamó el presidente interino de Venezuela Juan Guaidó aquí vamos a estar pidiendo la temperatura de las calles donde sin duda hay en este momento menos crispación que en las redes sociales la expectativa reitero esta mañana en saber el paradero de luz

Voz 1775 09:00 Koldo López que según las últimas informaciones ser refuta

Voz 10 09:03 en la embajada de España en las masivas movilizaciones del Día del Trabajo donde se espera que el chavismo saque la gente a la calle y que la oposición responda de la misma manera

Voz 0027 09:12 gracias Juan pues si vamos a centrarnos exactamente con lo que está pasando ahora mismo en la embajada española en Caracas Rafa Panadero jefe de Internacional de la SER buenos días buenos días León Leopoldo López ha ido allí esta madrugada con su mujer con su bebé que han cuidado dentro de la embajada hemos hablado con el Gobierno de España Nos dice nos dice que el haber en cada el ministro de Exteriores chilena

Voz 1775 09:33 no es correcta Leopoldo López y su familia están en la embajada española en Caracas poco antes de las nueve de la noche hora España entraron como visitantes en en la chilena después decidieron trasladarse a la española por motivos personales ha dicho el ministro chileno y considerando que la embajada chilena ya tenía huéspedes de hecho desde noviembre de dos mil diecisiete ya están ahí otros dos representantes de la oposición venezolana fuentes diplomáticas españolas no desmienten esta información lo que en el ámbito diplomático equivale prácticamente a una confirmación tampoco van más allá y no comentan si el destacado líder opositor se encuentra simplemente como visitante o han realizado ya alguna gestión para pedir asilo Leopoldo López recordamos es de ascendencia española entre dos mil quince y dos mil dieciséis De hecho el Gobierno concedió la nacionalidad a su hermana su cuñado y sus padres par incluso es candidato a las próximas elecciones europeas por el partido

Voz 0027 10:20 popular bueno que Leopoldo López hijo esté ahora mismo dentro de la embajada española termina de meter de lleno a España en este conflicto le abre un frente diplomático al Gobierno muy complicado más porque el Gobierno ya llevó en su día la iniciativa aquí en Europa a la hora de reconocer a Guaidó como presidente interino insiste ahora el Ejecutivo de Sánchez sin que se tiene que evitar a toda costa un enfrentamiento armado Rafa sí de Exteriores

Voz 1775 10:43 a tener que seguir haciendo malabares ahora que tienen su embajada aún huido de la Justicia del Gobierno de Maduro porque ya durante toda esta crisis abierta en Venezuela

Voz 1145 10:52 exteriores ya tenía

Voz 1775 10:52 hay que mantener un equilibrio muy complicado entre la política y la realidad es decir entre la estrategia fijada con los socios europeos con un único objetivo el que recordaba ayer mismo el ministro Borrell

Voz 1030 11:03 como ustedes saben nosotros hemos reconocido la legalidad democrática que reside en Guaidó desde que eso ocurrió hacemos sino llamar a la celebración de elecciones que es el encargo que tiene el presidente interino esta circunstancia esperemos que no depende de él un enfrentamiento

Voz 0027 11:21 además la necesidad de mantener también las buena relación

Voz 1775 11:24 es con el gobierno de Maduro que al fin y al cabo sigue siendo la autoridad en Venezuela donde sigue habiendo empresas españolas y una numerosa comunidad en nuestro país a la que ayer Borrell les recomendaba esto

Voz 1030 11:35 adopten las máximas medidas que no salgan a la calle y para eso nuestra consolas

Voz 0027 11:43 cómo evitar concepto Exteriores activado una línea telefónica de emergencia para los ciento sesenta mil españoles que se estima que aún siguen allí

Voz 1775 11:53 Borrell mantiene su agenda esta mañana viaje a Oriente Próximo dando

Voz 0027 11:56 va a estar gira hasta pusimos gracias Rafa más allá de la derivaba española esta madrugada hemos asistido a un auténtico pulso de información o desinformación entre el régimen de Maduro y el Gobierno de Trump en Estados Unidos Washington asegura que Maduro llegó a estar montado ayer en un avión para huir de Venezuela pero que al final desistió porque Rusia Le pidió que se quedara fuera a Cuba que era donde teóricamente Maduro se iba a ir según Washington además insiste el Gobierno de Trump en que hay tres figuras del chavismo muy próximas a Maduro que están a favor de que éste abandone el país los identifican con nombres y apellidos inmaduro ha intentado negar todo esto esta noche Rafa Muñiz

Voz 1772 12:34 la bomba informativa la soltaba el secretario de Estado de EEUU esta noche en la CNN

Voz 11 12:39 eh pueden y Mike Pompeo ha dicho

Voz 1772 12:43 maduro estaba listo para coger un avión rumbo a la

Voz 11 12:46 ganar por ejemplo voy a estar pues ya es hora de que se vaya decía Pompeo de este virus en el prospecto voy

Voz 1772 12:55 que también ha confirmado que había varios altos cargos del Gobierno de Maduro preparados para coger ese avión Maduro lo ha negado todo esta madrugada

Voz 1623 13:02 Mike Pompeo que yo decía Maduro tenía un avión prendido país señor Pompeo por favor falta de seriedad el presentador ha preguntado

Voz 1772 13:14 Tom cuál sería su mensaje a Maduro Yeste ha sido tajante

Voz 11 13:17 bueno pues ese avión inmarcesible el robo de Aspace

Voz 1772 13:24 aunque el cerco mediático de Estados Unidos a Maduro comenzaba mucho antes con estas palabras del consejero de Seguridad John Bolton sembrando dudas sobre la cúpula chavista

Voz 1 13:33 Jaume fea

Voz 1772 13:36 citaba uno por uno a los tres altos cargos que supuestamente negociaron la salida pacífica de Maduro

Voz 1 13:42 o sea el mínimo

Voz 1772 13:44 pero de Defensa el presidente del Supremo y el general de la Guardia Nacional que coinciden según Bolton en que Maduro tiene que ir de

Voz 0027 13:52 bueno dentro de esas fisuras del régimen anoche confirmamos en la SER que la policía ha detenido al que hasta ayer era el director del se Bin el director del servicio de inteligencia venezolano Ana Terradillos buenos días qué tal buenos días es una detención muy trascendente Ana en la acusan de haber maniobrado con la oposición si le detienen por haber formado parte de este

Voz 0125 14:08 complot así lo confirmamos anoche aquí en la SER con fuentes diplomáticas y también policiales ubicadas allí en Venezuela que durante horas mostraron mucha cautela por la importancia claro de esta detención porque puede dar otro contexto a la situación que el jefe de los servicios de inteligencia de Maduro haya intentado derrocar al régimen esta persona el director del Sevilla general Christopher había escrito una carta dirigida al pueblo en el que reprocha al régimen la situación de deterioro desabastecimiento en todos los órdenes en el que se encuentra ahora mismo Venezuela el detenido habla también de la corrupción que hay en el país y subraya que es imposible culpar de todo al imperio norteamericano en la carta aparece Aimar también otro dato clave de dicha maduro que muchas personas de su confianza están negociando a sus espaldas y esta es una de las hipótesis que se manejaban ayer a primera hora de la tarde aquí en España a primera hora allí en Venezuela incluso se habló de que el ministro de Defensa el general padrino estuviese también detrás de este complot

Voz 0027 15:05 Ana Terradillos gracias gracias

Voz 2 15:07 hoy por hoy con Aimar Bretos

Voz 0027 15:12 la otra noticia que está abierta a esta hora es el análisis que tiene que hacer la Comisión Europea del programa de Estabilidad que le envió anoche el Gobierno español el Gobierno de Pedro Sánchez en funciones ese documento que recoge las previsiones del Ejecutivo y también el Programa Nacional de Reformas con los Jamis que el Gobierno se compromete a impulsar este documento que dije exactamente han acordaron

Voz 0125 15:29 dice que el déficit bajará este año al dos por ciento al uno coma uno el año que viene al cero coma cuatro en dos

Voz 0127 15:35 mil veintiuno y que se alcanzará el déficit cero el equilibrio presupuestario en dos mil veintidós sobre el crecimiento de la economía el Gobierno le dice a Bruselas que nuestro Producto Interior Bruto se moderará este año al dos coma dos por ciento un uno coma nueve en dos mil veintiuno y una décima menos en dos mil veintidós

Voz 0559 15:54 Emilio Ontiveros buenos días Aimar buenos días

Voz 0027 15:56 desciende de Analistas Financieros Internacionales Emilio R la lista este tema económico que dibuja el Gobierno para los próximos cuatro años

Voz 0559 16:02 sí yo creo que no es demasiado demasiado ilusorio de hecho el mismo esquema estaba Suquía haciendo los Presupuestos Generales del Estado que no salieron que forzaron la convocatoria de elecciones el elemento más destacado es ese aumento en los ingresos unos cinco mil seiscientos millones de euros que para desde la base de la creación de de tres nuevos impuestos que va sobre los servicios digitales la la denominada tasa Google el impuesto sobre transacciones financieras y el y el del diesen no Junto a ello un retoque al alza en la imposición de las rentas del trabajo que pasen de unos ciento cuarenta mil euros y también un ligero aumento en el impuesto de sociedades para las grandes empresas como habéis dicho antes todo eso descansa en un crecimiento de la economía porque una parte importante también de los ingresos tiene que ver con el mantenimiento del crecimiento de la economía y el cuadro que han dado de crecimiento de la economía

Voz 0027 17:10 sí realista

Voz 0559 17:12 fíjate que ayer mismo conocimos el crecimiento en el primer trimestre de la economía española es yo diría que bastante aceptable sigue siendo superior al de la eurozona e incluso superior en ese primer temen sea lo que la mayoría de los analistas habían

Voz 0027 17:29 he visto a Emilio como siempre gracias luego

Voz 3 17:40 a los que tiran Lux te pinte la casa gratis para toda la Liga descubre como en Premier

Voz 12 17:45 tal Lux punto com llegan los mini Max de Europa creados para Ci caza precios vuelos a Europa península y Baleares desde veintinueve euros Canarias desde treinta y nueve euros y América desde ciento setenta y nueve euros por trayecto consulta condiciones Icaza luego en Air Europa punto com

Voz 13 18:06 el viernes día tu cupón del extra día de la madre de la

Voz 14 18:09 ante la tienes son diecisiete millones de euros Corre corre a comprar hoy mismo tu cupón para el extra día de la madre de la ONCE de este domingo estés donde estés pide Se lo ha tu vendedor de la ONCE en puntos de venta autorizados y juegos once punto es recuerda este domingo cinco de mayo extra día de la madre de la ONCE diecisiete millones de euros para que ella sepa que ser madre compensa

Voz 1 18:35 once Hoy por hoy

Voz 0027 18:42 posiblemente veladitos simplemente muchas familias una parte aunque sea pequeña de este Primero de mayo festivo elevan a dedicar hoy a hacer los deberes de los más pequeños antes de volver mañana al cole a no ser que sean de Madrid en toda España tampoco hay Cole pero a ver si que habrá bueno ante eso sepan que un estudio de la Universidad de Oviedo acaba de demostrar con datos que estar demasiado encima de los niños cuando hacen los deberes no es bueno para ellos Mario en el olvido

Voz 0259 19:10 no todas las formas de implicación familiar en el proceso educativo son buenas si usted es de los que ayuda a sus hijos a hacer los deberes se lo supervisa sistemáticamente o incluso se los hace sepa que lo está haciendo mal

Voz 1209 19:22 estudiantes que provienen de familias cuyos padres y madres que tienen ningún perfil más controlador el modelo predice peores resultados y al revés es decir aquellas aquellos estudiantes que vienen de familias con un perfil más más comunicativo el modelo predice mejores resuelto

Voz 0259 19:41 es Rubén Fernández Alonso investigador de la Universidad de Oviedo uno de los autores de este estudio lo ideal es fomentar la responsabilidad y la autonomía de los alumnos aquellos que hacen los deberes solos obtienen mejores notas y los hacen en menos tiempo el estudio dice también que las madres están más implicadas que los padres el ochenta por ciento se interesa por ejemplo habitualmente por cómo les ha ido a sus hijos en clase frente al sesenta y seis por ciento

Voz 0027 20:05 ocho y veinte de la mañana siete veinte en Cannes días

Voz 1275 20:12 Tri Laura Gutiérrez qué tal buenos días arranca un largo puente Madrid con tiempo tranquilo casi todos los días temperaturas cálidas y mucho sol aunque esta noche habrá que ponerse a cubierto porque esperamos tormentas y fuertes vientos en casi toda la comunidad de Madrid despertamos esta mañana con una nueva muerte violenta en la región ha ocurrido en Cobeña un joven de veinte años ha perdido la vida apuñalado tras varias reyertas en las que han resultado heridos además otros tres jóvenes uno de ellos está grave Antonio Lara ex jefe de guardia del uno uno dos

Voz 15 20:42 suma también atendido a otros tres varones jóvenes de veintiuno diecinueve dieciocho años por heridas de arma blanca uno de ellos el varón de veintiún años trasladado al Hospital de La Paz con pronóstico grave con dos heridas de arma blanca y los otros dos trasladados a los hospitales Ramón y Cajal el Hospital Infanta Sofía

Voz 10 21:00 la de San Sebastián de los Reyes con heridas

Voz 1275 21:03 la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación de este nuevo suceso violento los candidatos del PSOE a la Comunidad al Ayuntamiento de Madrid iban a acompañar este mediodía a los sindicatos en la tradicional manifestación del Primero de Mayo Día Internacional del Trabajo que se celebra como siempre en la capital bajo el lema primero las personas sale de Neptuno a las doce termina en la Puerta del Sol Comisiones Obreras UGT lanzan un mensaje a los partidos políticos tras las generales del Domingo Luis Miguel Lope

Voz 16 21:28 el Rey yo Jaime Cedrún

Voz 17 21:30 en Madrid ya sabéis que se hacen a la al año en más de dos millones y medio de contratos de los cuales podemos decir que setecientos mil duran menos de una semana el empleo está tontamente precarizar más en mujeres que en hombres y en jóvenes

Voz 1623 21:41 con la situación que tenemos en el mercado laboral exige terminar con un modelo de crecimiento débil con un modelo de crecimiento fallido Rey Joy Cedrés

Voz 1275 21:50 con estarán esta tarde en La Ventana de Madrid saquen a ser la candidata del PP a la comunidad Isabel Díaz Ayuso no va a asistir a la manifestación visita hoy una Feria Medieval en el Álamo Ayuso ha justificado así la debacle del PP de Pablo Casado en asuntos

Voz 5 22:03 nosotros ahora mismo nos da un paso hace muy pocos meses todos los líderes de todos los partidos Pedro Sánchez Mariano Rajoy José María Aznar todos los líderes de todos los partidos Alber Rivera todos no no es normal en España llegar y ganar la primera luego es normal que un proyecto nuevo y renovados está consolidando y necesita un poco de tiempo esos todos nada

Voz 1275 22:25 de autocrítica el PP de Madrid respetar argumentario asegura que nunca se ha movido del centro político el presidente en funciones de la Comunidad Pedro Rollán respaldaba ayer al líder del partido

Voz 1623 22:35 en absoluto cuando el Partido Popular gana ganamos todos y cuando el Partido Popular no le acompañan los resultados es también responsabilidad de todos

Voz 1275 22:45 el PP declina participar en el debate de candidatos a la Comunidad que organizan la Cadena Ser y el país el próximo veinte de mayo no hay una respuesta oficial del equipo de Ayuso a esta casa pero anoche en Twitter la candidata escribió que sólo participará en el debate de Telemadrid y estará el PP sin embargo en el debate a seis entre los candidatos a la Alcaldía de la capital que la serie El País celebran el lunes seis de mayo en la sede del Colegio de Arquitectos de Madrid asisten Martínez Almeida Manuela Carmena Pepu Hernández Begoña Villa CIS Carlos Sánchez Mato también Javier Ortega Smith en las últimas horas Ciudadanos ha defendido que la alcaldesa esté en esos debates electorales ante la posibilidad de que el PP recurra su participación ante la Junta Electoral Begoña Villacís ya estudiante Manuela Carmena

Voz 18 23:27 yo creo que eso es vital para Zidane no deja de ser una alcaldesa no deja de tener que rendir cuentas

Voz 1623 23:32 sobre lo que ha hecho estas últimas cuatro años

Voz 18 23:34 eslogan a nosotros nos gustaría que se cruzase la fórmula para que pudiésemos tener un debate con Manuela Carmena lo contrario no tendría lógica nos pasa que yo no voy a decir a la Junta Electoral que es lo que tiene que resolver

Voz 1275 23:49 así viene este Primero de Mayo Madrid más noticias en titulares con Enrique García

Voz 1772 23:53 la Comunidad de Madrid suspende de empleo y sueldo durante cinco días al director de un colegio público de Alcorcón que ordenó a dos profesoras de su centro ausentarse de una reunión con la Consejería para evitar que los alumnos se quedaran sin clase educación asegura que debió avisar a la inspección y no lo hizo el funcionario ha recurrido la paros

Voz 1275 24:09 parciales en el Metro desde hoy hasta el veinticinco de mayo los ha convocado el sindicato de maquinistas que exige trescientas cincuenta contrataciones más y critica la gestión del amianto hoy afectará a las líneas uno tres cinco siete a nueve a once de tres y media a cinco y media de la tarde

Voz 1772 24:22 la web de la comunidad vuelve a funcionar con normalidad después de estar caída desde el lunes según la Comunidad de Madrid aunque algunos trabajadores aseguran que siguen existiendo fallos como la consulta denomina suele la solicitud de citas médicas y el Museo del Prado premio Prince

Voz 1275 24:35 Casa de Asturias de Comunicación y Humanidades un regalo para el museo en todos los españoles en palabras de su director Miguel Falomir galardón llega en el año de más de su bicentenario

Voz 2 24:46 los deportes

Voz 19 24:50 en Hoy por hoy no

Voz 1275 24:52 el primer día de mañanas deja partidos en Madrid José Antonio

Voz 0027 24:55 pero bueno algo las día así es jornada festiva en

Voz 6 24:58 a qué juega por ejemplo Movistar a las doce y media de la mañana un partido adelantado el fin de semana jornada treinta en la que el Unicaja de Málaga visita al en Madrid lo dicho el partido a las doce y media en el Bicing Center el Palacio de los Deportes en la capital además se lo contó la SER anoche en El Larguero el central brasileño del Oporto alivio Monteiro se postula como uno de los refuerzos para la defensa del Atlético de Madrid la próxima campaña

Voz 1275 25:27 a ver si sigue la intensidad en las carreteras en este puente largo del primero de mayo Madrid DGT María Herrero buenos días

Voz 20 25:34 hola buenos días pues sobre todo en la salida de la capital por la A tres en tres tramos en la zona de Rivas Vaciamadrid también en Perales de Tajuña ya en Villarejo de Salvanés también algunas complicaciones para salir de Madrid por la A cinco en la zona de Arroyomolinos pero por lo demás en el resto de las carreteras de la región se circula sin problemas

Voz 21 25:53 donde la potencia se encuentra con la emoción

Voz 1623 25:56 vive el Gran Premio de Fórmula uno del diez al doce

Voz 21 25:58 Mayo en el circuito Barcelona Cataluña

Voz 1623 26:01 compra ahora tu entrada desde treinta y cinco euros en sir Cui cat punto com los pienses vivirlo

Voz 3 26:08 si llega al cine La increíble historia real del mayor bailarín de todos los tiempos Rudolf Nureyev y la decisión que cambiaría su vida

Voz 20 26:19 os libre

Voz 3 26:21 en fin es uno de mayo

Voz 22 26:23 sabes cuánto vale tu piso más de lo que piensas seguro en Red Piso valoremos gratis tu casa Illa vendemos al mejor precio contacta con nosotros en el novecientos ciento diez ciento seis piso Repiso punto es

Voz 11 26:36 no me ir de Transilvania perfecto porque nos vamos de Madrid última

Voz 23 26:41 funciones del jovencito Frankenstein el musical más divertido de la cartelera compra tus entradas en El jovencito Frankenstein punto com

Voz 13 26:49 el Sevilla viene a San Bill Con la feria de

Voz 0789 26:51 abril empeño disfrutar con nosotros

Voz 13 26:53 mucho baile luz color y alegría los días cuatro cinco nueve diez y once de mayo tablao escuela de sevillanas baile y cante flamenco para más información visita nuestra web San la punto es

Voz 24 27:06 salida treinta m cuarenta música tiene de ritmo y sentimiento en los mejores clubs Icon la mejor cerveza llega Madrid el ciclo mil novecientos seis Música para una inmensa minoría el siete de abril en el Café Berlín Vic menús servirá un poco de todo lo bueno y en plato grande jazz funk electrónica hip hop mil novecientos seis cervezas para una inmensa minoría

Voz 1275 27:32 la programación de la nueva temporada de los Teatros del Canal va a contar con un presupuesto de cerca de cuatro

Voz 0125 27:37 ocho millones de euros más de cincuenta compañías van

Voz 1275 27:40 llegar al capital con veinte estrenos absolutos tiene todos los detalles Marta García Ramírez Joan chamán

Voz 1513 27:48 treinta y cinco compañías internacionales como el alemán Fran Castor Alem plantel pintó o el italiano Pippo del Golfo que lleva trece años sin venir a Madrid nacionales como Angélica Liddell con dos obras sobre la muerte de sus padres la bailaora Rocío Molina la Verona al La Ribot la de fiel o una versión de Doña Rosita la soltera firmada por Pablo Remón una programación atravesada por ejes como la familia las disidencias o las identidades con tres millones ochocientos mil euros de presupuesto artístico dependiendo del resultado de las elecciones del veintiséis de mayo quizás sea la última temporada en Natalia Álvarez Ximo directora artística del teatro Jaime Losantos consejero de Cultura les preguntábamos a ambos por sus planes B

Voz 0027 28:32 cientos de planes B que son la mayoría muy aburridos ni intención

Voz 25 28:37 a seguir trabajando para los artistas y seguir trabajando para ese público que cada vez no se me acerca y me dice venga a ver todo gracias

Voz 1275 28:50 ni luto llegamos a las ocho y media de la mañana entradas para ver a Morata el próximo doce de mayo en el juicio en antiguo Palacio de los Deportes doce grados tenemos a esta hora de la mañana en la Gran Vía es seguida más información en la SER en Hoy por hoy con Aimar Bretos

Voz 26 29:39 cuando a mí

Voz 1 30:03 en la Cadena Ser

Voz 0027 30:09 delito son las ocho y media a las siete y media en Canarias Caixa Bank

Voz 16 30:14 patrocina este espacio

Voz 0027 30:22 si se de despertar esta mañana de miércoles festivo sepa que lo opositor venezolano Leopoldo López sea refugiado esta madrugada junto a su familia en la embajada de España en Caracas lo ha anunciado el Gobierno de Chile el Gobierno de España no lo desmiente lo que en términos diplomáticos es una confirmación dirigente opositor llevaba casi dos años de arresto domiciliario tal y como avanzó la SER ayer a mediodía un grupo de militares desertores lo liberó como parte de una operación de Juan Guaidó para para derrocar a Maduro maduro que ha comparecido esta madrugada en un discurso en el que ha dicho que es el levantamiento intento de levantamiento esa llamada de Guaidó a militares y civiles a echar a Maduro ha sido un fracaso según Maduro y los dos Guaidó inmaduro han pedido a sus fieles que salgan hoy a las calles de Venezuela hoy que es primero de mayo Día de mucho movimiento en las carreteras aquí en España en las gasolineras se sigue sin notar la bajada pequeña pero bajada del precio del petróleo desde Semana Santa Eladio Meizoso

Voz 0527 31:19 el puente ha comenzado con la gasolina de los Veinticinco a un euro con treinta y seis céntimos de media en Península y Baleares y el gasóleo a uno veintiséis y con el petróleo a setenta y dos dólares el barril de Brent subiendo algo desde los mínimos de los últimos días pero está por debajo de los setenta y cinco dólares que marcó en Semana Santa es decir el petróleo ha bajado desde Semana Santa también en euros En cambio el precio medio de los carburantes ha subido un céntimo litro en gasolinas gasóleos si comparamos la situación con el pasado ocho de abril previo a la Semana Santa el petróleo ha subido un céntimo por litro la gasolina cuatro el gasóleo tres

Voz 0027 31:55 en Cataluña Quim Torra le va a conceder la Cruz de Sant Jordi a Núria de Gispert de la expresidenta del Parlament que fue reprobada por la propia Cámara hace un año por sus comentarios vejatorios hacia Inés Arrimadas en varias ocasiones De Gispert la escrito a Arrimadas en redes sociales diciéndole que se vaya de Cataluña ya ahora Torra le concede a De Gispert el máximo galardón de la Generalitat bon día hay el Govern dice que

Voz 0931 32:16 por agradecerle su tarea como presidenta del Parlament durante cinco años cuando ya no ocupaba el cargo será recuerdan distintos tuits polémicos en dos mil diecisiete llegó a aconsejar Arrimadas que se volviera a Cádiz unos meses después la llamó ineptos e ignorante se debe encontrar en Cataluña nadie la obliga a estar aquí decía pero los tuits son una constante incluso estos últimos días este lunes después de las generales al rápido las maletas no se te escape el tren además de De Gispert también se otorga hasta Cruz de Sant Jordi a los expresidentes del Parlament Joan Rigol y además también a Leo Messi

Voz 2 32:48 que es hablar hacer tres palabras que en Caixabank definen nuestro compromiso contigo escuchamos para entender te hablamos donde quieras y cuando quieras pero sobretodo cultos hacemos que avancen tus proyectos y los de la sociedad Caixa escuchar hablar a hacer

Voz 0027 33:12 la opinión de Iñaki Gabilondo buenos días Aimar buenos días a todos faltan muchos detalles por conocer de lo ocurrido ayer en Venezuela a estas horas la situación sigue siendo confusa

Voz 0789 33:22 pero todo indica que el intento de alzamiento ha pinchado mucho voluntarismo pocos medios sorprende la temeridad y la chapuza organizadora Guaidó debía esperar ayudas que no llegaron o que no llegaron todavía porque Guaidó insiste en que la insurrección ya no tiene marcha atrás derecho es que ayer cuando comenzaron los acontecimientos estaban sobre el tablero en marcha todos los elementos de una gran tragedia situación económica desesperada dos bandos enfrentados que se atribuyen la legitimidad ambos con apoyo militar de mayor o menor entidad luego se vio que con Guaidó estaban menos de lo que él creía extremo clave no aclarado del todo población civil armada recordemos que Maduro entregó el año pasado más de un millón de armas a las llamadas milicias patrióticas invocaciones movilizadora de grueso calibre unos llamando a alzarse contra el usurpador otros a ponerse en pie contra el golpe de Estado salidas democráticas llegadas pues todos apelan a unas elecciones que nadie sabe quién y cómo convocar en paralelo Hardy a las cancillerías en todo el mundo en una contienda diplomática con posiciones enfrentadas lo que elevaba la gravedad y la dimensión del conflicto Estados Unidos Brasil Colombia con Guaidó Icon su ALCA alzamiento incondicionalmente la Unión Europea incluida España con Guaidó pero no con su alzamiento el Grupo de Lima catorce países americanos que también apoyan Guaidó reunido de emergencia ya la espera Rusia China Cuba y Turquía con Maduro contra los que consideran agresión al orden constitucional en fin todos los elementos como digo para la gran tragedia veremos cómo evolucionan hoy los acontecimientos porque están convocadas manifestaciones que con la tensión existente podrían acabar mal Guaidó llamó ayer a los venezolanos a ocupar la calle colocarse dijo en el lado correcto de la historia sin embargo aunque la razón le asista ahora Se trata de evitar que el desbordamiento del problema desemboque en una guerra civil porque en una guerra civil todos terminan estando en el lado equivocado de la Historia

Voz 9 35:22 oye tú tienes alarma si la Securitas Direct qué tal es que estamos cansando en ponernos en bloque la está poniendo todo el mundo y me preocupa que soy roban entran en mi casa no te lo pienses sino de la ponnos va a estar siempre preocupada por si entran a robar en tu casa por lo que como a merece la pena vivir tranquilos

Voz 3 35:37 en Securitas Direct protegemos lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calculan una INEM Securitas Direct punto recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 16 35:49 no hay secreto mejor guardado que aquel que conocen todos el silencio que provoca el exceso de qué pasaría si eliminamos el ruido para dar por fin al silencio ruido blanco un podcast de Greenpeace producido por podio ya disponible en Podium podcast punto com

Voz 2 36:08 por hoy con Aimar Bretos Kiko

Voz 0027 36:13 Mariola Urrea buenos días qué tal buenos días Teodoro León Gross muy buenos días qué tal buenos días y Argelia Krall bon día Argelia estas en Radio Barcelona hola

Voz 6 36:22 buenos días hola bueno bueno enseguida entramos en la UE

Voz 0027 36:24 Lima hora de lo que está pasando en Venezuela de esa derivada española con el opositor Leopoldo López y familia entrando esta madrugada en la embajada española en Caracas buscando refugio vamos a eso en unos minutos pero antes Unai Sordo buenos días hola buenos días Pepe Álvarez muy buenos días todos los días como cada primero de mayo están con nosotros en la SER los secretarios generales de CCOO y de UGT eh les pregunto qué tierno les gustaría que saliera de las no canciones que se abren ahora tras las elecciones del domingo

Voz 29 36:53 pues a mí un gobierno con un programa nítidamente progresista en el sentido de querer hacer frente a la creciente desigualdad que ha habido en los últimos años en la sociedad española que aborde desde esa perspectiva de progreso y de reparto de la riqueza los retos que tiene este país por delante este susto dado en una amplia mayoría parlamentaria porque creo que esa estabilidad en el ejercicio de gobierno durante cuatro años va a ser determinante en el éxito o fracaso de esta legislatura aportando un programa progresista que modifique aspectos centrales de la reforma laboral de pensiones que acometa una política fiscal mucho más corresponsable mucho más atrevida que la que hemos conocido en los últimos años y que aborde como digo eso retos de la digitalización del cambio del modelo productivo de la transición energética y ecológica con una perspectiva como digo inclusiva reparto de los de la riqueza en el país durante estos últimos años ha ido de una forma concentrada en unas pocas manos fundamentalmente a la renta capital lo a incrementar los beneficios de los dividendos de las empresas creo que es momento de repartir esa riqueza creada ha podido hablar con Pedro Sánchez el domingo

Voz 1145 38:01 pues la verdad es que hemos tenido contacto vía Whatsapp pero no protocolaria ya está o no si protocolario básicamente yo creo que hay que dar tiempo al tiempo desde luego la UGT lo que le importa fundamentalmente son las políticas que se vayan

Voz 0027 38:20 claro

Voz 1145 38:21 sobre todo a mi me parece que es muy importante que recuperemos ya que la agenda de las selecciones no ha estado demasiado o los problemas fundamentales que tenemos en nuestro país hay tres más de tres millones y medio de personas que están en el desempleo tenemos uno de cada cuatro contratos temporales que es a tiempo parcial que tiene una duración de menos de una semana estamos en una situación física la absolutamente insoportable desde el año dos mil nueve hasta la fecha las rentas del trabajo entre u un incremento en el IRPF de un veinte por ciento las rentas de la la la contribución de las empresas cisco ha bajado un veinticinco por ciento esos son los retos que tenemos que que situar sin olvidar otros que tienen eh un carácter fundamental como es por ejemplo la Junta la agenda quince treinta los objetivos del milenio que tienen mucho que ver con el medio ambiente pero que tienen que ver también con el reparto de la riqueza que tienen que ver con los derechos laborales la propia reforma laboral que quedó empantanada en la la anterior legislatura para eso o lo que es un programa que responda a esa mayoría de españoles que han votado Izquierda que han votado progresista y que aspiraba a tener un gobierno estable y un gobierno que pueda pasar por el Parlamento con cierta premura algunas de las cuestiones que son fundamentales y que son imprescindibles parar porque la gente no puede esperar a nuestros de gobierno

Voz 0027 39:56 el el señor Sordo ha dicho un gobierno de una amplia base parlamentaria que que les parecería o qué qué les parece una buena noticia el hecho de que el PSOE haya anunciado que va a intentar gobernar en solitario

Voz 29 40:09 nosotros yo creo que no estamos para prejuzgar el tipo de Gobierno que se tiene que conformar eso creo que corresponde a los partidos yo creo que los sindicatos daremos que tenemos la labor de poner las propuestas que interpretamos que benefician al mundo del trabajo y por derivación creo que benefician al al país exigir al Gobierno que arme una mayoría política que pueda dar salida a propuestas acordes con esto que que los sindicatos planteamos como digo distribución de la riqueza modificación de las reformas que han generado

Voz 0027 40:39 igualdad abordar los retos del futuro Anoche supimos por cierto hablando de ver formas de la reforma laboral que en el programa nacional de reformas que el Gobierno le ha enviado a Bruselas no figure la derogación de la reforma laboral si otros muchos planes pero no la derogación de la reforma laboral

Voz 29 40:53 es un error en mi opinión sería un error es evidente porque hay un compromiso del Gobierno con estas organizaciones y con su propio electorado y desde luego los aspectos centrales de la reforma laboral debiera modificarse

Voz 30 41:03 bueno no yo la verdad es que no conozco en profundidad el el programa cambiado el Gobierno ha al a la Unión

Voz 1145 41:11 en todo caso para nosotros es imprescindible abordar este tema y en ese sentido esta manifestación estas manifestaciones del Primero de Mayo tienen que representar también a la asunción por parte de la sociedad que no sólo se vota una vez cada cuatro años sino que en este caso como ocurrido siempre para conseguir nuestros objetivos lo lo vamos a tener que trabajar nunca nos ha regalado nada de nada por eso yo creo que este Primero de Mayo tiene que su toque de atención para esa mayoría que ha votado que va a estar representada en el Congreso los diputados ah y de cambio que sepan que la ciudadanía no va a permitir que sólo se hable solo se prometa cuando hay elecciones sino que va a ver qué convertirlo en realidad es básicamente lo que dice el Gobierno en ese programa nacional

Voz 0027 41:59 de reformas es lo que ya nos dijo Pedro Sánchez aquí el viernes en el cierre de campaña

Voz 0789 42:03 yo creo que ese debate digamos está superado por parte de la izquierda es decir todos estamos de acuerdo entre ganarle

Voz 29 42:09 sí pero es que yo como presidente del Gobierno

Voz 0789 42:12 yo lo que tengo que plantear es un nuevo Estatuto de los Trabajadores es decir porque aquellos que plantean la derogación también de la reforma laboral de dos mil diez que es lo que nos dicen que tenemos que ir a la regulación

Voz 1145 42:21 y del mercado laboral de mil no

Voz 0789 42:24 cientos noventa del siglo pasado me yo creo que tenemos que mirar al futuro es decir cuando hablamos de futuro cuando hablamos de que España tiene que avanzar lo que tenemos que hacer es aprobar un nuevo Estatuto de los Trabajadores cuando hablamos por ejemplo hombres

Voz 0027 42:36 derogar la reforma laboral plantean volver a la regulación de mil novecientos noventa o hace falta buscar como propone el presidente una regulación nueva que supere la santa

Voz 1145 42:46 no no no no se trata de ir a la de mil novecientos noventa ir a la del dos mil ocho que estaba un poquito más cercano y en todo caso nosotros por supuesto que queremos un nuevo Estatuto de los Trabajadores que regule el primero que evita algunas contradicciones que tiene la actual porque es un es un Estatuto que hasta

Voz 30 43:05 hemos reformado he reformado

Voz 1145 43:08 en segundo lugar que introduzca los elementos de hoy del mercado de trabajo la digitalización eh

Voz 30 43:15 Navarra la jornada a una hora determinada

Voz 1145 43:18 desconexión digital todos estos elementos que han aparecido nuevos tienen que estar en el Estatuto ahora un Estatuto de los Trabajadores nuevos hay que decir la verdad no se va a conseguir acordar con la patronal que aquí sí que debería de estar en un mes ni en seis meses difícilmente lo vamos a poder cerrar en un año el presidente del Gobierno tiene que ser consciente de que la gente lo puedo esperar que esta situación de degradación del mercado laboral en nuestro país que por muchas medidas que se tomen se alivia un poco pero que el fondo continúa estando donde está no puede continuar así los convenios colectivos no pueden continuar y acabando al cabo de un año no puede haber personas que se queden sin sus derechos por cierto en empresas algunas de ellas con beneficios como se en caso de que no tienen noir ninguna repercusión sobre las tarifas de los usuarios tiene una repercusión los beneficios que se iba al Gobierno italiano de una empresa española a costa de los derechos de sus trabajadores quiere decir que está muy bien el nuevo Estatuto de los Trabajadores yo creo que es imprescindible pero todo caso antes de llegar ahí la base tiene que ser otra uno la legislación actual

Voz 29 44:32 los años a mediados de los años ochenta en los años noventa en los años dos mil hasta el estallido de la crisis económica en España ha habido tasas de temporalidad que han llegado al treinta y dos por ciento con ese mercado de trabajo es evidente que los sindicatos no añoramos una vuelta a una legislación laboral que también tenía grandes planes más que tenía deficiencias y que hay que adaptar al siglo XXI claro que estamos dispuestos a abordar una regulación por qué ha cambiado el mundo del trabajo porque hoy en día hay un montón de figuras de personas que están trabajando INI siquiera tienen relaciones laborales tienen relaciones mercantiles tienen relaciones de subcontratación en cadena absolutamente precarizadas claro que hay que modificar alguno aspectos centrales de ese Estatuto de los Trabajadores eso es una cosa otra cosa es que por la vía de tirarse a la mayor que es un nuevo Estatuto los trabajadores que ya veremos cuando sacamos adelante Se renuncie a modificar los aspectos centrales de una reforma laboral pensada para devaluar salas del país Ike no está dificultando mucho la negociación colectiva precisamente no está dificultando la modernización de la negociación colectiva para hacer frente a los retos del siglo XXI Porto tanto desde luego es de Comisiones Obreras no vamos a caer en la trampa decir esto es o derogación de reformas o Nuevo Estatuto de los Trabajadores no esto es abordar una modernización de nuestro modelo laboral desde una derogación de aspectos centrales de la último de las dos últimas reformas laborales pensadas precisamente para ir no los años noventa sino bastante más atrás porque se ha incrementado el poder de los empresarios de poder dejar de aplicar los convenios colectivos porque sean individualizado las relaciones de trabajo porque se han puesto en cuestión los convenios colectivos que si no se reconoce desaparecen por tanto abordemos el problema porque desde luego los gato no estamos añorando un modelo como digo de relaciones laborales que hacía que yendo el país económicamente como un tiro en teoría tuviéramos más de un treinta por ciento de temporalidad

Voz 0027 46:22 en los datos de los convenios que en dos mil no estarían recogiendo subidas superiores al dos por ciento de media esos real los trabajadores lo está notando sí

Voz 1145 46:30 lo están notando seguro porque los convenios colectivos regulan las protecciones de la mayoría de los trabajadores pero hay un dato que que no es que no es menor I hay muchos trabajadores que no están regulados por convenios colectivos que antes estaban regulados por convenios colectivos después el la hay una parte muy importante de los trabajadores de nuestro país que trabaja en el sector servicios que no hay las acciones sindicales y que es muy difícil negociar los convenios injustamente estos son los convenios que menos han subido en nuestro en nuestro país por lo tanto este siendo un dato muy positivo yo creo que se queda a medio camino sin olvidar que tenemos una patronal que se escandaliza porque sube el salario mínimo interprofesional y que se olvida que tiene un compromiso firmado con las organizaciones sindicales que a uno de diciembre a uno de enero del año dos mil veinte el salario mínimo convenio debería a ser de mil euros

Voz 0027 47:33 qué tal con la ACB de Gara y ese es más dura de roer que la CEOE de Rosell haciéndola hace hoyos pero no es una cuestión tanto de Durex

Voz 29 47:41 haga como que espero que coyunturalmente espero que temporalmente la CEOE en cierto modo se borró de las mesas de negociación creo que esperando a ver cómo se resolvía la coyuntura política creo por ser un poco crítico queje tratando de jugaron cierto ventajismo a ver cómo acaba esto de las elecciones politicas es una intuición en todo caso hay un nuevo Parlamento y creo que es importante que la CEOE se incorpore contó

Voz 0027 48:03 la las ganas a esas mesas tipo

Voz 29 48:06 poquitas porque hay muchas cosas que que aborda

Voz 0027 48:09 qué les parece que la CEOE este pidiendo la abstención de PP y Ciudadanos para que gobierna el PSOE mirar hacia la izquierda