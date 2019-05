Hoy por Hoy (01/05/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 en BP Qatar repostajes Gemma

Voz 1 00:30 nueve de la mañana ocho en Canarias

nueve de la mañana ocho en Canarias

Voz 0027 00:53 el Gobierno español no confirma si el opositor venezolano Leopoldo López y su familia han pedido asilo en nuestro país López su mujer Lilian Tintoretto y la hija de ambos de quince meses están desde esta madrugada dentro de la embajada española en Caracas Isabel Villar

Voz 6 01:08 Fuentes diplomáticas españolas no confirma su presencia pero tampoco la desmienten dando validez a lo que había dicho previamente Chile Leopoldo López y su familia pasaron unas horas en la legación de ese país sudamericano ha sido el Gobierno chileno el que ha confirmado que después se han trasladado a la embajada española Nicolás Maduro se ha dirigido el país esta madrugada no ha concretado pero sí ha dicho que trataban de buscar refugio en embajadas extranjeras

Voz 1623 01:28 los jefes políticos de la ultraderecha promotores de esta aventura golpista también de embajada en embajada un embajada otra embajada huyendo a la embajada luego de haber sometido a todo un país a las obra angustia certidumbre

Voz 6 01:46 en Madrid esta madrugada un joven ha muerto en una reyerta ocurrida en el municipio de Cobeña hay además tres heridos todos son muy jóvenes tienen entre dieciocho y veintiuno años Radio Madrid Enrique García emerge

Voz 7 01:57 estas llegó al lugar después de varias llamadas que alertaban de una pelea en este pequeño municipio al norte de la región que celebra ahora sus fiestas patronales el fallecido de veinte años presentaba varias heridas de arma blanca en el abdomen en la zona dorsal y los sanitarios no pudieron salvar su

Voz 0027 02:10 vida hay tres heridos uno de ellos grave todos

Voz 7 02:12 por heridas de arma blanca y han sido trasladados al hospital no hay detenidos la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación investigadores de Estados Unidos han

Voz 6 02:20 identificado un nuevo tipo de demencia tan común como el alzheimer y que hasta ahora se confundía con esta dolencia la han bautizado con un acrónimo late dicen que se puede encontrar signos de ella en una de cada cinco personas de más de ochenta años Pascual Donate

Voz 1684 02:33 se trata de una demencia que también tiene que ver con la pérdida de habilidades de pensamiento y memoria aunque su progreso es más lento que el de la Alzheimer eso sí cuando se combinan el deterioro es mucho más rápido que el que provocan por separado los investigadores han publicado además una guía que diferencia estas dos enfermedades que según aseguran ayudará a entender mejor sus causas y avanzar en futuros tratamientos

Voz 5 04:16 en el capítulo de hoy hoy no tiene hoy por hoy hoy quiero volver a su país Juan Guaidó

Voz 9 04:27 nosotros será y es que el representante es el el el presidente que representante que pensamos que es el que ha proclamado ninguna duda Un

Voz 10 04:41 recordar que este resultado que ya he dicho que ha sido muy malo recordando No somos somos el partido más grande de España nos unimos somos pase el Partido Socialista intocables de lo que quiero tentando vender su derrota con una victoria sus historias infantiles programados en final pero todo esto la historia de cada partida espacio electoral fragmentado

Voz 5 05:07 Nos hemos encontrado ves tampoco quieren por la vía de violencia o dejarse arrasar no

Voz 1926 05:18 de Doria sin gol

Voz 11 05:20 hoy su dedo golpee

Voz 5 05:24 dile que no España no respalda

Voz 1 05:26 el militar

Voz 12 05:29 hola

Voz 5 05:31 escaramuza golpista estabas

Voz 13 05:37 aquí me buenos días

Voz 1 05:57 vamos a ganar nadie lo comentan en diez

Voz 14 06:02 nada ni nadie debe detener los planes

Voz 1 06:19 ya no hay lugar a maquillaje y al disfraz

Voz 13 06:22 no

Voz 1 06:23 a desviarse a la derecha conduce necesariamente al principio no creo que haya habido ningún giro a la derecha a la izquierda Donald Trump y su pandilla Pedro Sánchez bulto Mariano Rajoy Xosé María Rivera todos dime

Voz 5 06:48 quién y te diré quién eres

Voz 13 06:54 aquí ahora

Voz 15 07:13 eh bueno gobierno tanto La Moncloa

Voz 0027 07:17 como el Ministerio de Exteriores acaban de confirmar lo que les venimos contando en la SER desde hace unas horas que el opositor venezolano Leopoldo López junto con su mujer Lilian Tintoretto y su hija de quince meses están dentro de la residencia ciudad del embajador de España en Caracas

Voz 16 07:32 las eh fueron en un primer momento a la embajada chilena salieron de ahí pronto muy in

Voz 0027 07:41 terminaron en la embajada española en Caracas ha sido esta madrugada todavía los datos son son muy pocos esto es lo que sabemos lo acaba de confirmar el Gobierno y ahora al propio Gobierno Mariola Urrea profesora de Derecho Internacional Se Le Havre en en escenarios complejos el nudo diplomático al que se enfrenta no es menor

Voz 1505 08:01 toda la cuestión de Venezuela ha sido una cuestión muy complicada y muy compleja las dos cosas que nos enfrentamos a situaciones internacionalmente de nuevo desde el plano del derecho internacional anómalas participamos una idea de reconocer a un gobierno cuando esto no es la fórmula habitual y de hecho España no lo había hecho nunca había

Voz 0027 08:26 Hernán Guaidó es había roto a un Gobierno

Voz 1505 08:28 lo que no tiene control efectivo sobre ni las Fuerzas Armadas ni el territorio ni nada más allá de un reconocimiento al autoproclamado no y decía Nos enfrentamos por tanto como país a una fórmula jurídica ignota para nosotros y ahora también Nos enfrentamos como país a una manera una instrumento jurídico también atávico en el derecho internacional como es la de la asilo diplomático que es una figura propia de Iberoamérica que está contemplada en en una costumbre internacional de alcance regional salvo que esté yo equivocada España no me consta no recuerdo que haya que haya ha ofrecido asilo diplomático en ninguna ocasión por lo tanto si estamos transitando por caminos ignotos utilizando figuras de derecho internacional realmente atávica es hay todo ello pues porque la realidad también es la que es y hay que darle una respuesta

Voz 0027 09:33 peculiar el caso de Leopoldo López que hasta ayer estaba cumpliendo arresto domiciliario había sido condenado por los tribunales venezolanos por las protestas que hubo hace años pasó un tiempo en la cárcel después hace dos años pasó a arresto domiciliario ayer fue liberado por parte de Juan Guaidó hizo un grupo de militares supuestamente levantados ante Maduro

Voz 17 09:56 hay que estuvo a lo largo de todo el ayer Leopoldo López con Guaidó llamando a la población civil llamando también a las

Voz 0027 10:05 pese a que se levantaran ante ante el régimen pero de madrugada ha hecho esa ese movimiento esa operación que les hemos contado ahí lo primero la embajada chilena en Caracas después a la embajada española con su con su mujer y con su hija en Teo escenario delicado

Voz 1926 10:22 muy delicado y bueno Mariola adelantaba alguna de las claves pero yo creo que España se encuentra no sólo España pero de un modo muy muy singular en una situación muy contradictoria no porque por una parte con una mano reconoce a Guaidó como como líder legítimo Por otra parte habla de golpe de Estado es decir si el el líder legítimo está dando un golpe de Estado es un tanto contradictorio en realidad la situación de Venezuela efectivamente no sólo no nos coloca ante muchas contradicciones la primera de las cuales por supuesto es la sensación de que aquella la situación en el país es insostenible no ya por la por la emergencia económica por por una crisis que afecta profundamente a la sociedad sino precisamente por la emergencia social por la emergencia humanos Daria no IESA emergencia somos conscientes me parece todos de que está siendo instrumentalizado desde dentro y desde fuera con presiones internacionales con interpretaciones equívocas si efectivamente Leopoldo López al al incorporarse a la o al al refugiarse en la Embajada española aumenta esas contradicciones que vamos a seguir viendo mi me parece todo el día

Voz 0027 11:32 Argelia Queralt si yo coincido plena

Voz 0247 11:35 te con mis compañeros no oí creo que una de las cuestiones es la utilización que está haciendo la situación interna ahora mismo en Venezuela por parte de diferentes sectores de interés internacional estatales no por parte de diferentes líderes políticos y también incluso por a bueno pues por agentes sociales ese distinto a lo que está claro Mariola hablaba de cómo en este caso parece que el derecho internacional no sea justa no las situaciones concretas ya lo sabía lo que se está desarrollando en Venezuela porque claro la sociedades son cada vez más complejas evolucionan y el derecho a veces no no evoluciona lo suficientemente rápido como para como para responder lo único es que sí que es cierto que yo creo eso Mariola supongo estará de acuerdo o no que hay una serie de estándares en materia de derechos humanos etcétera que se siguen aplicando y que en estos casos deberían ser la allí a respetar por los distintos implicados y por los que estamos viéndolo sobre todo desde fuera y no caer en los May en maniqueísmo no de buenos malos etcétera porque seguro que Venezuela es hoy en día una una situación de muchos grises

Voz 0027 12:51 sin duda yo creo que

Voz 1505 12:53 por supuesto a mi me me sorprendería que tuviéramos que recordar que el sistema de protección de derechos fundamentales es un compromiso que tenemos en Estados como España yo creo que eso no está en discusión pero sí que conviene tener claro que recurrir a figuras del derecho internacional obsoletas o figuras de derecho internacional superadas quizá no es la mejor respuesta para abordar una situación como la de Venezuela no es que el derecho internacional no tenga respuestas para las situaciones que estamos recurriendo a figuras atávica es el derecho que es distinto pero dicho lo cual la la circunstancia es la que es si me permiten una expresión bastante coloquial con estos mimbres tenemos que hacer el cesto

Voz 0027 13:43 pero qué pasa Mariola que esta mañana cuando hemos contado esta noticia muchos oyentes y nosotros también en las redacciones hemos planteado qué va a pasar ahora esto va se va a convertir en un caso como Assassin's en la embajada ecuatoriana en Londres puede pasar

Voz 1505 13:57 un tiempo Leopoldo López

Voz 0027 14:00 dentro de la embajada española en Caracas sin poder salir a riesgo de que lo detengan o hay alguna fórmula de que esto se resuelva pronto y de manera limpia de once

Voz 1505 14:10 no el asilo diplomático como figura consuetudinario propia de Iberoamérica señala que la manera más razonable de ponerle fin al mismo es la negociación entre el Estado y en este caso España queda la protección y el estado de nacionalidad de el protegido en este caso es Venezuela una negociación que facilite un salvoconducto de tal manera que esa persona pueda salir abandonar el país Venezuela sin ser detenido con la protección por tanto del Estado al que ha pedido el asilo diplomático traslade entiendo al territorio del Estado que se ha comprometido a darle ese ha sido diplomático es lo dice como has visto se traduciría en un asilo ya territorial quiero pensar que España cuando ha hecho este movimiento pueda tener ya avanzada esta circunstancia esta negociación con un Gobierno

Voz 0027 15:11 no reconoce que es es un gobierno

Voz 1505 15:13 de Maduro mejor dicho no es que no reconozca el gobierno de Maduro España no ha reconocido los resultados electorales de las elecciones de Maduro de mayo del año pasado ya ha reconocido la situación son de provisionalidad de presidente encargado autoproclamado de Guaidó Con el objetivo y el propósito de convocar de convocar una selección de yo creo que si te yo creo que España hizo bien ayer en mantenerse firme en la idea de que no valida ningún tipo de operación obviamente auspiciada desde el exterior para Estados si para derrocar si me permiten gráficamente al gobierno de Maduro porque entre otras cosas como se está demo demostrando aquí hay alguien que no está controlando nada aquí hay alguien que está haciendo movimientos pisando sobre lo que se rompe yo creo que aquí también hay que pedir responsabilidades en clave de política internacional hoy la sino saber para qué se mete es que claro esto es una cosa muy seria porque ahora Guaidó no se sabe dónde está obviamente si participase en una operación de este calibre te sale mal

Voz 0247 16:27 ah y a todos nos invita a pensar que me

Voz 1505 16:32 duro que obviamente no es un demócrata Ike no es un sistema con todas las garantías pues va a tomar decisiones la prueba evidente de que lo esta operación ha fracasado es precisamente el asilo diplomático

Voz 0027 16:46 para ahora mismo ha pedido Guaidó agravado esta madrugada vídeo y llamando a la movilización hoy es cierto que momentos aclara donde lo ha grabado donde esta es un vídeo en un despacho llegamos que puede ser en cualquier edificio pero ese vídeo existe colgada a las tres de la mañana coincidiendo con el mensaje de Maduro a la nación haciendo exactamente lo mismo que hace Guaidó que es llamar hoy

Voz 1505 17:10 la la la la pregunta es prudente llamar a la sociedad que salga a la calle

Voz 1926 17:14 decías pero bueno es es lógico es decir en el tablero está está abierto no las posiciones son confusas en este momento no sabemos exactamente el número de piezas ni la potencia que pueda tener cada una de las partes pero sí desde bastante claro que Guaidó actuado yo no sé si por por el nerviosismo por por digamos con con insuficiente control o porque desde fuera recibido apoyos de los que pensó que le permitirían tener una posición más sólida de la que tiene lo cierto es que Guaidó ha movido ficha en una posición que al menos al terminar el día de ayer nos parece relativamente débil y en cambio maduro que en algún momento parecía estar en una posición debilitada en cuando se filtró aquello del avión de Cuba desde Estados Unidos Maduro terminó hablando de nervios de acero CIA digamos tener un cierto control no vio no sé si Guaidó cuando dice que no tiene el respaldo ni el respeto de las Fuerzas Armadas tienes razón la sensación a última hora de ayer no era exactamente esa pero insistiendo un poco más y yo creo que la posición de España tiene que estar muy atenta lo que sucede dentro de Venezuela evidentemente pero también va a estar muy atenta a lo que sucede en el tablero global esta es una digamos Venezuela se ha convertido en un en un tablero en Tablero regional pero en el que está compitiendo desde todos los actores del mundo no Estados Unidos evidentemente fíjate que que ayer se estaba hablando incluso de Blackwater de esa de ese ejercicio ejército paralelo de mercenarios que creó un un éxito en Estados Unidos no y que terminó digamos en en en el establishment de del del Pentágono iba frente a esto el grupo paramilitar Wagner el grupo de Putin au cercano a un grupo cercano a Putin que también tiene efectivos en Venezuela en Fine que realmente es muy desconcertante ahora mismo tratar de prever lo lo que puede pasar no pero yo creo que el Gobierno español estará muy atento a en eso en ese doble plano porque efectivamente Nos guste o no lo cierto es que defender que Guaidó es la persona literalmente legitimada para llevar adelante la transformación democrática llamar a ese a este movimiento golpe golpe militar

Voz 0027 19:26 si nos deja al Estado español en una situación muy contradictorio veremos cómo evoluciona la situación en las próximas horas específicamente la la realidad de Leopoldo López ahora mismo con su familia con un bebé de quince meses dentro de la embajada española en Caracas por cierto un papelón diplomático que coge a España con un Gobierno en funciones y con un ministro de Exteriores saliente en cuestión de días semanas tendrá que abandonar el cargo porque el veintiséis de mayo pasa a ser eurodiputado buenas son las nueve y veinte de la mañana las ocho y veinte

Voz 1926 19:59 en Canarias

Voz 0027 23:30 seguimos en la tertulia de Hoy por hoy en esta mañana de miércoles festivo Primero de Mayo con Mariola Urrea con Argelia Queralt con Teodoro León Gross los Ardón deseos de conocer vuestra opinión sobre ese anuncio solemne de Pablo Casado que se acabó la excursión ideológica hacia la derecha dura que emprendió hace unos meses y que le ha reportado unos resultados electorales en fin los peores de la historia partido pero antes nueve y veinticuatro Pablo Montesinos buenos días qué tal muy buenos días todos seis diputados electo del PP por Málaga como está usted Vargas estrenen política está siendo un poco agrio

Voz 26 24:03 bueno pues evidentemente tú lo decías anteriormente los resultados electorales e a nivel nacional en la provincia de Málaga ofero unos buenos resultados electoral debe ser lo primero es hacer un diagnóstico certero de la realidad y los resultados como digo fueron malos fueron muy malas en consecuencia ahora lo que toca es hacer autocrítica yo creo que ayer empezar a hacer es autocrítica tan necesaria que yo también la tengo en primera persona como digo porque los resultados en la provincia de Málaga no fueron Málaga no fueron buenos y a partir de ahora a trabajar para recuperar la ilusión del OTAN de ciento derecha que en ello estamos ya que con Pablo Casado al frente cómo hacerlo

Voz 0027 24:46 porque el objetivo es que todo

Voz 26 24:49 el votante de centro derecha vuelve al Partido Popular como hacerlo presentando un proyecto de presente futuro ilusionante explicando cómo el Partido Popular es un partido tras la trasversal abierto durante no vemos todos como digo con Pablo Casado al frente yo creo que ya estamos en ello señor

Voz 0027 25:07 antes sino es decía usted lo primero que tenemos que hacer es el diagnóstico cuál es su diagnóstico el de Pablo Montesinos

Voz 26 25:12 pues el diagnóstico que fueron cuando se le el pasado domingo los malos resultados por qué porque evidentemente Ramos Nos equivocamos al explicar el proyecto del presente futuro del Partido Popular al recuperaría conseguir la ilusión del votante de centro derecha cuando yo di el paso a la política hace ya algunas semanas yo dije al claro que lo hacía porque consideraba que el Partido Popular ese proyecto moderado basado en la libertad es que además tiene el mejor programa económico otro serie de banderas basadas en la libertad en materia de educación en materia sanitaria ileso

Voz 0027 25:52 pero sí lo es porque yo por si todos estos dirigentes usted dice que dio el paso porque el PP es el partido moderado todos estos dirigentes que usted incluido durante la campaña cuando veían que de moderado ahí no había nada en el mensaje que separa trasladando porque no dijeron hoy esto no es el mensaje PP con esto no vamos a ninguna parte

Voz 26 26:07 bueno yo durante la campaña electoral repetimos en veces porque diez exalta la política ir errar lo hice porque creo que el Partido Popular es un partido transversal abierto en el que vemos absolutamente todo los era mi diagnóstico antes es mi diagnóstica ahora tal vez se explicó mal que es el Partido Popular y los resultados están ahí Isabel evidentes ya en campaña electoral en todo caso ha escuchado a Pablo Casado una y mil veces y era la frase que yo también repetía en los actos electorales que cuál no Casado por ejemplo es muy tiene siempre decía voy a gobernar para todos absolutamente para todos sin sectarismo incluso para aquellos que me insultan y siempre hablaba de ese partido en el que habían diferentes opiniones y ahí estaba yo representada por el Partido Popular por Málaga ya ahora lo voy a estar en el Congreso las sabes qué tal vez opine seguramente opino diferente en algunas cosas con respecto a otros candidatos pero con unas ideas y unos principios claros que es lo importante que no llegamos a conseguir que el votante se acercaran nosotros que no lo creamos ilusionar a todo el centro derecha eso es evidente pero a partir de ahí lo importante es hacer un diagnóstico claro hacer autocrítica corregir aquello que haya que corregir levantarnos yo creo que ayer ya Pablo Casado y al Partido Popular dimos el primer paso para levantarnos para recuperar la ilusión del votante

Voz 0027 27:35 llamando ultraderecha a Vox qué credibilidad tiene un proyecto político que se llama ahora ultraderecha a Vox cuando hace cuatro días la está ofreciendo ministerios

Voz 26 27:44 bueno yo creo que es evidente que el Partido Popular Ibooks son diferentes son formaciones distintas yo hablaba desde el proyecto del Partido Popular es que el PP tiene un proyecto y tiene un compromiso con esos electores y ahí está el programa electoral pero por ejemplo de cara a las municipales a las autonómicas que vienen ahora a la vuelta de la esquina en las elecciones de mayo pone el ejemplo que Málaga manglares ejemplo de gestión iré bueno el gobierno del Partido Popular Málaga se pone como ejemplo en toda España

Voz 0027 28:15 no me sabe mal signos

Voz 26 28:18 el sino a los de Málaga de la ciudad de Málaga Francisco de la Torre el modelo de Málaga lo quieren copiar muchas ciudades de España y eso es lo que tenemos a partir de ahora que explicar a todos los votantes el buen gobierno del Partido Popular la buena gestión ir recordar un mil veces que es que son partidas en el que cabemos absolutamente todos de cerrar que sitio entre la política es porque me lo creí porque creo en ese partido transversal y abiertos en el que no claro unos principios muy claros son los principios en los que todos debemos identificarnos a partir de ahí hay una diversidad y una pluralidad sino no estaría hoy aquí dando la cara ante los oyentes de la Cadena SER

Voz 0027 29:01 decía anoche Isabel García Tejerina hemos aprendido de esta que con Vox ni a la vuelta de la esquina esto cómo se traduce en seguir gobernando en Andalucía gracias al apoyo parlamentario de Vox

Voz 26 29:11 bueno es que yo creo que la fórmula andaluza está dando buenos resultados lo digo sinceramente hoy en Andalucía se abren más quirófanos quirófanos que antes estaban cerrados se han sacado de los cajones una serie de personas que estaban ocultas en las listas de espera y eso se ha hecho con Juan Manuel Moreno al frente de la Junta de Andalucía están bajando los impuestos se ha acabado con un impuesto de Donaciones Sucesiones y la fórmula andaluza que seguramente podrá mejorar en algunos aspectos pero la fórmula andaluza está funcionando perfectamente y a las pruebas me remito premios pregunto esté en Andalucía en la calle si consideran que no está funcionando la Junta de Andalucía yo creo que la inmensa mayoría de los andaluces de que sí

Voz 0027 29:55 el primer examen que han tenido los andaluces o el Partido Popular que gobierna Andalucía la verdad es que soy bastante fiasco

Voz 26 30:03 bueno es verdad que los resultados en las elecciones andaluzas el perverso los resultados en Andalucía en las elecciones generales han sido malos en la provincia de Málaga transfieran Malagón malos se lo eh reitero y por eso tenemos que hacer autocríticas todos yo el primero pero ayer Juan Manuel Moreno el presidente de la Junta de Andalucía lanzó dos mensajes muy claros uno el mensaje de apoyo a Pablo Casado el segundo no podemos mover uno de los pies del centro ya a partir de ahí intentar abarcar todo el espectro de centro derecha para volver a recuperar la ilusión del votante yo estoy completamente de acuerdo

Voz 0027 30:42 Señor Montesinos donde está Aznar porque en campaña muy activo pero no abierto la boca desde el derrumbe

Voz 26 30:48 pues se José María Aznar yo creo que sigue siendo el Partido Popular como también lo es para que Rajoy ha sido expresidentes del Gobierno con un balance de gestión accionar y sigue dirigiendo la Fundación la fundación FAES que sigue ya no vinculadas formalmente al Partido Popular pero es evidente que tienen una relación con el partido yo estoy absolutamente seguro que Aznar va a seguir ayudando al Partido Popular yo creo que

Voz 0027 31:15 he echado de verán un mensaje de apoyo a Casado en estos días duros

Voz 26 31:19 creo que todos debemos ayudar al Partido Popular porque todo suma todo lo que sea ensanchar agrandar el Partido Popular suma así desde luego no se puede dejar de lado a dos ex presidentes del Gobierno de España al área Rajoy que Arniches para el país

Voz 0027 31:36 cómo está casado ha podido hablar con él estos días

Voz 26 31:39 pues Casado ya está pensando en la remontada Casado ha hecho autocrítica que tenía que hacer y a mí me parece muy positivo Casado ha dado la cara ante las medidas de comunicación cosa me parecía muy positivos y una vez se ha hecho un diagnóstico certero hecho la autocrítica necesaria el objetivo es recuperar la ilusión del votante de centro derecha en ese trabajo está evidentemente los resultados han sido muy malos Él mismo lo ha reconocido pero insisto Pablo Casado en la campaña electoral el objetivo es gobernar para todos a mí cuando me pidió dar este salto a la política lo que me dijo claramente es que querían Partido Popular abierto y transversal hemos fallado en el mensaje esto es evidente y ahora salida por todas para recuperar esa ilusión

Voz 0027 32:33 Pablo Montesinos diputado del PP por Málaga gracias por estar en la SER muy buenos días Celiano anotaba madera de periodista esquivar las preguntas con unos golpes de cadera dialécticas bastante bastante grandes conclusiones

Voz 1926 32:46 bueno yo he hablado con Paco con Pablo Montesinos de durante la campaña el entrevistado incluso aquí en Málaga y yo creo que efectivamente lo que él dice es cierto en su caso ha hecho una campaña primero en un tono moderado como ahora se le ha oído muy dispuesto a la autocrítica y muy en un mensaje muy integrador pero no tiene nada que ver con la estrategia de campaña de diseñada por Maroto o por el equipo de Casado y en cualquier caso liderada por Pablo Casado no es decir ahora mismo ese viaje al centro ese bandazo al centro porque ya viaje es inadecuado no es hombre un poco chusco no pasamos del tema de Venezuela el tema del PP es como pasar de la tragedia la tragicomedia o casi al vodevil no porque lo que lo que hizo ayer el Partido Popular fue fue muy poco decoroso como honestamente no decir Pablo Montesinos es evidente que el PP y Vox son cosas distintas sin embargo Casado uno de los mensajes que ha repetido sistemáticamente durante la campaña ha sido no hay ninguna razón para que un votante de Vox robot el PP y esa frase significa exactamente que el Partido Popular ofrece les ofrecía lo mismo que les ofrece Vox y que por tanto no había ninguna razón para que se fueran con Vox ayer les llama la ultraderecha bienvenido si si si se desmarcan de de esa la derecha populista o nacional populista que inquieta tanto en Europa y que también inquieta por supuesto en España pero lo que hemos visto es un ejercicio de terapia de travestismo bastante impuso con una velocidad extraordinaria que efectivamente como tú les recordamos a Pablo Montesinos no se puede pasar el viernes de decirle estarán en el Gobierno estarán como quieran donde quieran ahora despreciar los con razón ayer Abascal volví a la veleta azul no ya la descomposición del Partido Popular no sé si si de esta manera un poco impúdica van a frenar el descrédito pero el Partido Popular que salió muy mal parado de la radiografía objetiva de las urnas con sus primeros mensajes están dando unas señales de debilidad extraordinarias

Voz 0027 34:40 Argelia

Voz 0247 34:42 sí a ver a mí lo que me sorprende bueno primero señalar lo decía ahora Teo no que no creo que Montesinos represente al sentir mayoritario al menos de el de el liderazgo de los líderes del Partido Popular ahora mismo luego que a mí me extraña la verdad que puedo aceptarse que la autocrítica se hace en un solo día que la autocrítica pasa por reconocer que Vox es extrema derecha que el Partido Popular es otra cosa son a su movimiento liberal de centro derecha etcétera y que no se haga alusión a otros instrumentos que han sido utilizados durante toda la campaña no de de de absoluto populismo como ha sido yo creo que esto no se ha puesto de manifiesto en muchos medios si se ha podido comprobar fácilmente es el uso continuado de por parte de Pablo Casado incluso incluso en los debates de medias verdades o incluso mentiras no es decir como ha intentado engañar a la ciudadanía no sé si consciente o inconscientemente durante toda la campaña ya empezó de hecho en verano con el tema de los inmigrantes si os acordáis el verano del año pasado que poco menos que nos iban a invadir en pleno mes en pleno menos en pleno mes de agosto no esta esta manera de hacer política yo creo que es uno de los elementos y una de las bases que tiene que replantearse el Partido Popular no él no todo vale claro cuando Pablo Casado dice no ha dicho durante campaña ya ahora te hacía referencia que Vox tiene claro o que un votante de Vox también tiene cabida en el Partido Popular no olvidemos que como Pablo Casado ha recordado varias ocasiones Vox el el no los líderes de Vox seguramente parte del electorado de Vox estaba dentro el Partido Popular es decir cuando se decía aquello de que en España no hay extrema derecha no hay partidos populistas nacionalistas no a diferencia de otros está de otros países europeos pues bien estaban lo que pasa es que estaban escondidos dentro del Partido Popular lo cual seguramente era mejor porque estaban controlados dentro de unas instituciones democráticas

Voz 0027 36:51 Argelia un segundo un segundo porque son las nueve y treinta y seis de la mañana a las ocho y treinta y seis en Canarias y nos escuche ya Antonio Ledezma buenos días

Voz 27 36:59 bueno yo entonces adecuarlos saltan por la audiencia

Voz 0027 37:04 el alcalde metropolitano de Caracas exiliado ahora aquí en España señor Ledezma Leopoldo López su mujer y su hija han entrado esta noche en la embajada de España en Caracas lo confirma el Gobierno español van a pedir asilo

Voz 27 37:16 a todo me niego el mismo lo Paul II es que su intención es que estén resguardó sobre todo sus hijos menores Manuela en Lozán hizo dedica pero el sigue operando en lo que hemos coordinado en la connotaciones no solamente sino también el presidente remachado todos están las de la noche hayan de madrugada en ni articulando toda la estrategia para cumplir mar lo que hago la primavera venezolana la presencia de la gente en las calles forzando el fin de la usurpación

Voz 0027 37:59 así que usted ha hablado con Leopoldo López cuando él ya estaba dentro de la embajada española

Voz 27 38:03 no no no que está en sitios estratégicos evitando el seguimiento de lo que le queda de cuerpos de inteligencia a al régimen de Maduro sobre todo desde lo cubano que anda tras los pasos de los principales líderes de la oposición en Venezuela

Voz 0027 38:24 por qué han cambiado de la embajada de Chile a la de España en mitad de la madrugada la tarde noche allí en Caracas sí

Voz 27 38:30 la verdad que el nivel de detallando lo tengo pero lo importante es que tenía buen resguardo en ambas sedes diplomáticas siempre ha habido solidaridad no solamente en la de Chile de ahí he hecho refugiado algunos venezolano como las que el doctor Roberto Enrique sino también las relaciones diplomática las relaciones de solidaridad que hemos tenido con la representación diplomática de España en Venezuela

Voz 0027 38:59 España estaba al corriente estaba de acuerdo con que Leopoldo López y su familia entrarán en la embajada

Voz 27 39:06 me imagino que deberían estar de acuerdo sí ha permitido al ingreso de Escamilla es porque no han cerrado se auxilio que se presta a los líderes políticos de tipo dificultad de coyuntura como la que estamos viviendo

Voz 0027 39:22 qué solución tiene esto a corto plazo cuánto tiempo pretenden que quedarse allí

Voz 27 39:26 bueno lo que la solución sea su pasión como lo ha dicho el ambiente Juan Guaidó Maduro en la piedra de Trancas maduró el obstáculo maduró el responsable de esta gran tragedia que estamos viviendo en lo social en lo económico en lo humano en lo político por supuesto el empeño de otro me refiero los venezolanos que estamos estamos en el exilio a los que están luchando adentro del territorio nacional específicamente que Maduro abandone el poder que pasó bando

Voz 0027 39:55 pero mientras no caiga maduro Leopoldo López y familia van a seguir dentro de la embajada española

Voz 27 40:00 bueno no sé si Leopoldo como acaba de decir el información que manejamos que el se mantiene activo articulando todo eso junto con con Juan Guaidó con María Corina con los diputados que están dando la cara ya en Venezuela

Voz 0027 40:16 el hecho de que Leopoldo López haya entrado en esa embajada de nota que llamamiento que hicieron el Guaidó ayer a civiles y militares a levantarse contra Maduro ha fracasado que singles tuviera teniendo éxito no habría razones para pedir protección en la embajada española

Voz 27 40:32 bueno estamos hablando de de la protección sobre todo lo que estamos hablando de criaturas de ocho cinco de de de un año no no son ellos precisamente son niños los que pueden encabezar la manifestación en las manifestaciones y en pie de lucha

Voz 26 40:51 hasta la madrugada allí ahora

Voz 27 40:54 se lo bebían al pueblo de Venezuela en las calles y de la venezolana de un pueblo que tiene años luchando porque esto no es de de ayer para hoy pueblo que en medio de todo el Martí sometido no se ha doblegado nos ha rendido sigue persistiendo la idea de esa cara Mauro del del poder que está usurpando

Voz 0027 41:16 decía Maduro esta madrugada allí los dirigentes políticos de este Got The hablará en plural están en embajadas la embajada en bajada a usted le consta dónde está ahora mismo Juan Guaidó está en alguna embajada eh

Voz 27 41:30 no no se está especulando la lucha estéril no tiene sentido crudo de detalles de dónde está porque esa prácticamente lo que quiere su camarilla Tele es si el amor el Oliver que lo vamos a ver encabezando las manifestaciones en las próximas horas

Voz 0027 41:48 el asesor de seguridad de Trump John Bolton dijo ayer que el ministro de Defensa de Maduro padrino habla de mi padre

Voz 17 41:55 no en el tribunal el presidente el Tribunal Supremo Maikel Moreno

Voz 0027 42:00 Juan Rafael Hernández es el comandante de la Guardia de Honor Presidencial que son tres figuras muy muy importantes dentro del régimen han mantenido en los últimos días semanas negociaciones para forzar la salida de Maduro esto es así a usted le consta

Voz 27 42:14 no no tengo constancia pero sí puedo decir que tengo referencias no solamente inducido sido muchos lo que tienen una posición de desesperación porque hace la página de esta historia tan lamentables está viviendo Venezuela el régimen de Maduro eh está implosión una o los obtiene aquí realmente los círculos élite cubana y la interferencia de factores de Rusia que también deben otra manera tratan de mantener ese esa punta de la mucha porque usan a Venezuela o al régimen de Venezuela como una asamblea pieza de ajedrez Gerbacio político pero el desmoronamiento de esa amarilla que ha venido respaldando Maduro efecto de Venezuela está viviendo actualmente momentos de mucha tensión imagina uno ellos no solamente en general Padrino López que Moreno que el presidente legítimo el Tribunal Supremo de Justicia que maneja eh los servicios de seguridad gala están en esta posición de quiebre vivo lo siguiente

Voz 0027 43:25 es decir verdades grandes

Voz 27 43:27 recomienda hacia Christopher para que sea el director de los servicios de inteligencia bolivariano se es uno de los que está propiciando que el se produzca cuanto antes el Dream de la usurpación cuál que liberó a Leopoldo López esto

Voz 0027 43:43 y que ha sido detenido

Voz 27 43:47 Christopher E se habla de la detención de un mayor que el fuel que actuó en la toma de la oficina de cabina que en centro

Voz 0027 44:02 Nos arma culé

Voz 27 44:04 el que controla gran señora de

Voz 0027 44:07 sabe si como dice Maduro como dice Estados Unidos Maduro tenía un avión preparado para salir ayer de Venezuela rumbo a Cuba y que fue Rusia quien le dijo que se quedara en Venezuela

Voz 27 44:22 no hay comida inadmisible pero sí muchos aviones aviones que pan también tengo mucha más duro para viajar hacia hacia Cuba o haberse hacia Rusia nada esa carta podemos estar reeditando con lo que se conoce en Historia de Venezuela como el duelo la vaca sagrada así se llamaba el avión al servicio del presidente de la República en mil novecientos cincuenta y ocho Marcos Pérez Jiménez que terminó refugiándose primero República Dominicana Talgo Unidos distendido recalando aquí en Madrid donde murió

Voz 0027 44:59 les consta si ese avión se ha puesto en marcha en las últimas horas ya estaba a punto de salir hacia Cuba

Voz 27 45:06 uno ancha Si no la vimos Manel toda la la la la la lluvia de rumores lugar aunque salió ayer que llegó de Turquía que tuvo una hora en la rampa cuatro que la rampa de uso la presidencia de la República en el aeropuerto de Maiquetía que luego despegó que despegó hacia Cuba siglos luego hacia hacia Turquía a todo tipo de comentarios de rumores de como parte de esta obra en la que estamos

Voz 0027 45:39 hubo otros flotando viendo el resultado por ahora y no masivo de llamamiento que hicieron Guaidó y Leopoldo López a levantarse frente a Maduro sobre estimó Guaidó sus fuerzas no

Voz 27 45:53 puedo

Voz 0027 45:55 ha actuado como le corresponde

Voz 27 45:57 el que ahora de Aute las movilizaciones que se hicieron ayer el arrojo y la gente que sabe que está arriesgando su vida porque llenaban basta ver la imagen de las tanquetas como son las que tienen las conducen aprietan el acelerador para lanzar mensajes unidad de evitaba sobre venezolanos que simplemente estaba protestando en la calle se gente arriesgando la vida de un régimen que está acostumbrado a matar asesinar por lo que el cuadro Bonet a a muerte son moneda son cuadrillas armada con patente de corso para disparar para la matar sin que supuestamente corran el viejo encarcelado

Voz 0027 46:43 descarta la intervención militar extranjera

Voz 27 46:47 nosotros lo tratamos de intervención humanitaria en el marco del concepto responsabilidad de proteger

Voz 0027 46:52 Le pregunto por una intervención militar extranjera

Voz 27 46:55 y en el concepto sede FIDE electoral misión militar que la la consolidación de una fuerza plural de paz que ayude al pueblo de Venezuela que está luchando arriesgando su vida en la calle a doblegar a estos grupos Bandolero a estas pandillas reglas tráfico comentarlo alimenten Nosferatu

Voz 0027 47:18 Antonio Ledezma ex alcalde metropolitano de Caracas exiliado aquí en España gracias como siempre por atender la llamada de la SER buenos días muchos de los Mariola conclusiones

Voz 1505 47:29 es interesante la esta entrevista que has hecho Aimar porque de los comentarios que ha hecho el invitado da la impresión de que no se va a solicitar ni muchísimo menos el asilo diplomático que estamos en otra situación estamos simplemente en un cobijo en una petición de bueno de cobertura hay de protección esto coloca yo creo que a España en una situación más complicada porque cada todavía y yo siempre he pensado que el rol que debía jugar España en esta crisis era un rol de liderazgo Ike y obviamente para hacerlo así preservar cierta neutralidad que no quiere decir ni equidistancia ni mucho menos validar el deterioro del régimen de Maduro pero cierta equidistancia era imprescindible de esta manera bueno pues todo apunta que ese rol no no es no no no puede formularse en esa en esa categoría no hay otra cuestión adiós a tu pregunta es si se descarta una intervención militar el invitado apuntaba bajo la idea del principio de responsabilidad de proteger hizo una intervención de esas de carácter humanitario más blanca podríamos decir pero conviene tampoco obviar las reglas del derecho el internacional las reglas del derecho internacional dice que incluso para una intervención de esta naturaleza requiere el pronunciamiento la autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas donde obviamente existe un bloqueo porque las posiciones de Estados Unidos y de Rusia en este conflicto concreto pues obviamente no están alineadas por lo tanto

Voz 0247 49:01 bueno nada es tan sencillo como como parece cosa

Voz 1926 49:05 pero Merino I no quería añadir que que la de la entrevista que desde luego ha sido bien interesante por por distintos aspectos que ha tocado a mí me me me interesa especialmente la idea de que él habla de una primavera venezolana de que hoy vamos a ver una reacción interesante que Leopoldo López va a seguir digamos en ese movimiento unido a Guaidó ayer sin embargo el titular de Defensa por ejemplo Vladimir Padrino dijo esto es un intento de golpe de Estado de una magnitud mediocre no las deserciones en Brasil o las decisiones militares por ejemplo en Brasil fueron de veinticinco personas no Hinault de un rango especialmente alto Jorge Arreaza por ejemplo el canciller de Venezuela dijo esto es una escaramuza no veo que tenga el apoyo

Voz 0027 49:47 más de veinticuatro efectivos la sensación verdadera

Voz 1926 49:50 lamenta el final de la jornada de ayer es que se había desinflado mucho en que yo insisto en algo que que hemos comentado antes no no sabemos si si Guaidó actuó o precipitó los las cosas por nerviosismo o porque desde fuera le llegaron señales de que iba a haber un apoyo que luego no llegó pero lo cierto es que hoy será muy interesante ver cuando despierte el el día ya en Caracas y ver cómo que qué reacción va a haber en la calle pero estos mensajes políticos de ayer noche lo que parecen indicar es que esa primavera venezolana de momento tiene una temperatura

Voz 0027 50:22 a Argelia

Voz 0247 50:23 si de las palabras del del exalcalde no lo que se que a mí me ha parecido incide más que hay cierta improvisación no en todo este en todos estos movimientos y seguramente bueno porque la situación evidentemente es muy complicada Guaidó no está en una buena posición en Venezuela hay bueno y entonces además no hay un sí que hay un apoyo nuevo régimen democrático etcétera en en Venezuela pero parece que en muchos estados no acaban tener claro cuál es el papel de Guaidó y que impulsa a Guaidó es más quién impulsa no al nuevo presidente legítimo de Venezuela no ahora cuando también se explicaba la la situación de de López no de Leopoldo López tampoco quedaba claro si esta decisión de a ir a la embajada española después de pasar por Chile es una cuestión meramente pues de protección de la familia etc no os Si esto va a tener más recorrido yo creo que iremos viendo ha no sé si hay una arruga una esta esta expresión que se utiliza tanto no una hoja de ruta claramente marcada sino que me temo que las cosas se van decidiendo según se va viendo la reacción también del contrario efectivamente yo creo que

Voz 1505 51:42 no podemos ignorar la tutela que Estados Unidos ha ejercido en todo momento sobre Juan Guaidó desde el mes de enero más allá de las posiciones del Grupo de Lima y mis palabras de hace unos minutos apelaban un poco a esto Estados Unidos asume una responsabilidad muy grande cuando no basta escuchar las declaraciones que posteriormente se han hecho de cargos muy importantes de la Administración Trump el cálculo que se ha hecho sobre la capacidad de deterioro o de cambio de posición de las Fuerzas Armadas hasta hoy al menos da la impresión de que es un calco un cálculo equivocado

Voz 0027 52:29 nueve y cincuenta y dos de la mañana ocho y cincuenta y dos en Canarias

Voz 19 58:03 hola buenos días rimas Pablo de que provincias tenemos que estar

Voz 0027 58:06 decía dependientes hoy con esos escaños que bailan