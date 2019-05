Hoy por Hoy (01/05/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 0781 00:00 las diez de la mañana a las nueve en Canarias Isabel Quintana buenos días Aimar buenos días el Gobierno España

Voz 0824 00:08 Paul no desmiente que Leopoldo López se encuentre la sede diplomática española en Caracas tal y como había desvelado esta madrugada el Gobierno de Chile en Hoy por hoy acabamos de hablar con Antonio Ledezma el al el ex alcalde metropolitano de la capital venezolana exiliado ahora en España ha reconocido que ha hablado en las últimas horas

Voz 2 00:24 con Leopoldo López y que tanto él como Juan Guaidó siguen dirigiendo la estrategia de lo que ha calificado como primavera venezolana el negó vimos lo alto el súbito seguro es que el

Voz 3 00:37 estoy en el buen resguardo sobre todo sus hijos pero él sigue operando normalmente el sino también el presidente luego para cubrir el Machado todos están articulando toda la estrategia para cumplir confirmar lo que hemos llamado la primavera venezolana

Voz 0824 00:53 Ledezma ha denunciado también la interferencia rusa en Venezuela el ex alcalde de Caracas critica que el Gobierno hemos cueste usando a Venezuela como una pieza en el ajedrez geopolítico y animado a los venezolanos a salir hoy a la calle y en España a mediodía se celebra en Madrid la manifestación por el Primero de Mayo con el lema I las personas los líderes de UGT y Comisiones Obreras han estado esta mañana en Hoy por hoy Unai Sordo Pepe Álvarez no han querido entrar en cuantas siglas debería tener el nuevo Gobierno pero sí piden que tenga una orientación claramente progresista este sus

Voz 4 01:23 sentado en una amplia mayoría parlamentaria por un programa progresista que modifique aspectos centrales de la reforma laboral de pensiones que acometa una política fiscal mucho más corresponsable mucho más atrevida que la que hemos conocido en los últimos años probada que responda

Voz 0781 01:38 a esa mayoría de españoles que han votado Izquierda que pueda pasar por el Parlamento con cierta premura algunas de las cuestiones que son fundamentales y que son imprescindibles

Voz 0824 01:49 por cierto que la Moncloa acaba de informar que Pedro Sánchez se va a reunir la próxima semana con los líderes del Partido Popular de Ciudadanos ID Unidas Podemos para analizar la situación política tras las elecciones generales la primera Reunión será con Pablo Casado el día seis el día siete Pedro Sánchez recibirá a Albert Rivera iba a Pablo Iglesias por la tarde en la SER hemos hablado tan bien con Pablo Montesinos diputado electo del PP por Málaga y uno de los fichajes estrella de Pablo Casado para estas elecciones generales Montesinos ha reconocido que los resultados de los populares fueron muy malos y que ya han empezado a hacer autocrítica

Voz 1372 02:24 el diagnóstico es que fueron los del el pasado domingo Gassman los resultados que no llega que vamos a conseguir que el votante se hacer a nosotros que no lo creamos ilusionar a todo el centro derecha eso es evidente pero a partir de ahí lo importante es hacer un diagnóstico claro hacer autocrítica corregir aquello que haya que corregir y levantarnos yo creo que aquí es ya Pablo Casado y el Partido Popular dimos el primer paso

Voz 1434 03:02 los esta madrugada durante la celebración de las fiestas patronales de Cobeña otros tres chicos están heridos uno de ellos en estado grave

Voz 0089 03:10 B Alfonso Ojea buenos días buenos días serán las tres de la pasada madrugada cuando el Centro de Emergencias uno uno dos ha recibido varias llamadas desde Cobeña alertando de que se estaban produciendo varias reyertas varias peleas entre jóvenes a cuchillo cuando las ambulancias han llegado concretamente a la calle Mercado de esta localidad han localizado aún joven de unos veinte años en parada cardio respiratoria a consecuencia de las tres puñaladas que ha recibido no ha sido posible sacarla adelante ha fallecido y otros tres jóvenes de dieciocho diecinueve y veintiuno años también han quedado heridos por arma blanca con pronóstico grave la unidad de Homicidios de la Guardia Civil madrileña se ha hecho cargo ya de esta investigación de la investigación de un crimen que ensombrece las fiestas patronales de la localidad fiestas que se están celebrando estos días

Voz 1434 03:56 la Comunidad de Madrid ha sancionado al director de un colegio público de Alcorcón por ordenar a dos profesoras que se ausentaron de una reunión con la Consejería el director asegura que ese día había otros profesores de baja Iker

Voz 0824 04:07 objetivo de su orden era evitar que los alumnos se quedarán sin

Voz 1434 04:09 las es educación abrió expediente tanto al director como a las profesoras pero finalmente sólo ha sido sancionado con una suspensión de empleo y sueldo durante cinco días Teresa ajustado de UGT

Voz 5 04:20 que estamos indignados porque la Consejería de Educación madrileña sea capaz de de sancionar a un director simplemente por una diferencia de criterios cuando el director el criterio que ha aplicado ha sido prioriza la atención al alumnado por considerar que es prioritario antes que asistir a una reunión informativa que no era necesaria puesto que ya se había informado a esas profesoras de los de los trámites que tenía que es el que llevan a cabo para realizarlas

Voz 0781 05:27 primero de mayo Día Internacional de los Trabajadores un festivo justo en medio de la semana hay solito en el centro como el nuevo Pablo Casado La de hoy es una fecha simbólica que sirve para conmemorar la lucha y las conquistas del movimiento obrero de hecho los trabajadores saldrán hoy a la calle las manifestaciones convocadas por sus representantes en todo el país para reivindicar los muchos asuntos pendientes de nuestra realidad laboral bajo el lema primero las personas y también para celebrar las luchas sindicales que han traído consigo alguno de los logros más importantes de la clase obrera esto es pues la jornada laboral de ocho horas el salario mínimo o el derecho a disfrutar de unas vacaciones de hecho este festivo representa

Voz 2 06:06 también la entrada en la recta final hacia el verano ya saben ustedes que año tras año estamos condenados a ganarnos el mar con el sudor de nuestra frente

Voz 0781 06:18 sí amigos el trabajo empezó siendo una maldición bíblica para muchos hoy por hoy se parece bastante más aún milagro en este breve hiato entre campañas electorales mañana también es fiesta en Madrid se conmemora el levantamiento del Dos de Mayo que desembocaría en la Guerra de Independencia española y si lo piensan Un momento comprobarán que tiene mucho sentido que las dos fiestas la del trabajo y el dos de mayo se celebren de forma consecutiva

Voz 9 06:41 más de dos siglos después del alzamiento contra los franceses los jóvenes españoles saben perfectamente que independizarse sigue siendo una guerra y hoy por supuesto vamos a estar muy muy pendientes en la cadena

Voz 0781 06:54 ser de toda la actualidad que nos llegue desde Venezuela todo apunta a que la jornada de hoy va a ser clave para el futuro de un país con el que mantenemos vínculos muy estrechos pero también hoy vamos a hablar de trabajo troncal en muy buenos días Tom cala en el micrófono el trabajo tuyo implica hablarlo micrófono muy buenos días cómo está encontró micrófono ha costado pero parece este te vale vale Ton to cuántos trabajos ha tenido a lo largo de tu día antes de llegar a esta silla

Voz 10 07:21 tú déjame contarlo luego lo cuento en el fin de la hora

Voz 0781 07:24 se han vale a ver si vengo a concluir que cantidad de la vida laboral de Don caen es como ese papel que mostró Albert Rivera en el debate

Voz 11 07:32 muy largo y probablemente también Inés

Voz 0781 07:34 esto porque porque hay muchos trabajos que recordar para hablar de trabajo hoy hemos intentado encontrar a la persona adecuada hemos buscado a alguien lúcido trabajador y con capacidad de análisis y como no lo hemos encontrado pues hemos llamado a John Arenas para que nos ayude a analizar el trabajo este fenómeno desde diferentes perspectivas

Voz 12 07:53 yo en Llerena es muy buenos días buenos días

Voz 0978 07:55 Pablo hoy es el Día del Trabajo yo estoy contento porque eso es lo que estoy haciendo en estos momentos trabajar puede parecer raro porque yo no suelo serio pero aquí estoy diciendo cosas

Voz 0781 08:05 a ver si pues sí tiene este programa eres lo que se conoce como un fijo discontinuo viene siempre pero al mismo tiempo tiene muy poquito muy poco impuestos a decir cosas que es más o menos para lo que te llamamos que nos vas a decir tú sobre el trabajo

Voz 0978 08:15 pues lo primero que voy a hacer es someterte a ti Poblete a una prueba son no laboral

Voz 0781 08:19 son laboral que eso enhorabuena los de la radio estamos casi todos un poco sordo así que que es una prueba son laboral

Voz 0978 08:25 notas ustedes Pablo simplemente te voy a poner un sonido y tú me tienes que decir que trabajo estamos escuchando estás preparado

Voz 0781 08:32 no no yo yo estoy preparado pero lo que no tiene muy bien

Voz 0978 08:35 para qué sirven exactamente es bueno es un control rutinario e todo irá irá bien es sólo para comprobar si sabes diferenciar un trabajo de otro pero de oido Momo tocaba Paco de Lucía ustedes oyentes pueden participar desde donde esté no hay problema

Voz 0781 08:48 bueno pues vamos a sentar al primero

Voz 13 08:50 eh

Voz 0781 08:54 vale lo escuchamos otra vez aún más yo creo que lo tengo si estoy entre dos opciones es un herrero en una fragua con un martillo o es un músico tocando un triángulo enorme gigantesco

Voz 0978 09:04 es impresionante el oído que tienes porque efectivamente es un herrero construyendo un triángulo Zidane de correcto venga vamos a por el segundo sonido de trabajo éste es más fácil porque lleva pista incluida

Voz 1 09:17 hola

Voz 0781 09:25 muy bien tengo que acertar no es esto es un trabajo pero ya hay uno está un poco en peligro de extinción que podría ser yo subiendo más defensor de la red y yo siempre soy una persona muy educada hay pregunto a quienes está conmigo a los otros ocupantes de las bonhomía buenos días a qué piso va usted lo que pasa es que el quinto aquí la quinta planta creo que es la de pijamas de primas

Voz 0978 09:42 sí sabe anillos papilla yo me

Voz 0781 09:44 pero Body es no es

Voz 0978 09:47 lo has acertado ahora ya estamos preparados para seguir hablando de trabajo en el Día del Trabajo

Voz 0781 09:53 correcto y que más nos tiene preparado para hoy

Voz 0978 09:55 pues quiero que analizamos juntos el futuro de trabajo como bien sabes tenemos muchos retos por delante verdad la robótica nación la brecha entre formación y demanda la gestión del talento

Voz 0781 10:05 no puesto esto sí que es interesante que te vas a apoyar exactamente para este análisis que bueno pues entrevistado

Voz 0978 10:10 a un niño a un niño chino si va un niño pero bueno sea vamos a ver no son los niños el futuro pues eso el hecho a un niño una entrevista cortita tipo test para conocer su opinión sobre él trabajo también te digo que espero que quede de eso cuando el niño sea mayor

Voz 14 10:25 nombre ficticio

Voz 8 10:28 ocho

Voz 14 10:29 es para ti el trabajo

Voz 8 10:32 es un esfuerzo muy grande al que te tragan como una especie de hobby te gustaría trabajar de cocinero de que no te gusta

Voz 0781 10:44 había trabajar mucho

Voz 8 10:46 me gustaría científico que no me gusta mucho

Voz 2 10:50 cuál es el trabajo que te parece

Voz 0781 10:53 más Tizi bueno

Voz 8 10:56 médico más fácil yo creo que es trabajar en fábricas seguro de qué tipo de fábrica de esquí es una fábrica por ejemplo de pastas de dientes a lo mejor sólo tienes que ponen el tapón

Voz 1 11:13 pues muy bien

Voz 0781 11:17 este es el futuro del trabajo no según este niño llamado la atención dos cosas la primera es que pudiendo escoger cualquier nombre ficticio haya escogido Kaká Maroto pues no y la segunda es que este niño tenga tan claro lo del modelo Taylor vista de la división de tareas es decir se ha acordado del que en rosca nos tampones si las fábricas de pasta de dientes Hinault del que mete la pata en los tubos porque este puesto igual no está como el otro es una visión clara es una visión de futuro no ambos hoy en día son robots estos va efectivamente sí la verdad que sí

Voz 0978 11:48 pero como no podía ser de otra forma también he hablado con dos trabajadores para conocer su relación con el trabajo si están contentos si trabajan en lo que quiere porque aquí estamos celebrando el día de trabajo que a lo mejor pues tampoco hay mucho que celebrar

Voz 0781 12:00 está bien Jeff en el trabajo me lo personal ya que vas regular pero en este instante trabajando aquí conmigo en el Hoy por hoy cuentas Augusto está contento de juego

Voz 0978 12:09 mira de los mejores días de mi vida pues adelante vamos

Voz 0781 12:11 escuchar cómo se encuentra en los trabajadores de a pie con los que tú has hablado polaco

Voz 15 12:17 Lucía veinticuatro años productora estás contenta con tu trabajo si actualmente estoy contenta si tengo suerte empecé de práctica en el sitio en el que estoy después me quedé trabajando así que muy contenta siempre tiene expectativas de mejorar y bueno seguir luchando por lo que busca pero de momento estoy contenta desprecios a sus subordinados no tengo entonces no si es que empecé de becario hay casi soy yo la subordinada Borja

Voz 12 12:48 XXVI redactor en una productora de televisión eres periodo

Voz 0781 12:51 está estudié periodismo osea que me considero periodista

Voz 12 12:54 ese matiz de te consideras es que ejerce de periodista

Voz 0978 12:57 pues a Sánchez un trabajo un poco distinto para el que D

Voz 12 13:00 para este yo creo que estoy realizando un trabajo más enfocado a la comunicación audiovisual creo que periodista como tal no estoy ejerciendo tú serías mejor que no porque creo que sería demasiado exigente por suerte no se exige pero en su cierta medida yo sería demasiado exigentes variará como si no lo estuviera escuchando tu jefe tú serías me porque tu jefe evidentemente creo que

Voz 16 13:21 podríamos hacer mucho más demasiado con descenso

Voz 0978 13:24 siente vale de acuerdo ya habré luego la que pongo las dos respuestas

Voz 12 13:27 pero en ese caso que también hombre vale de acuerdo Borja es curioso yo que ya es entre

Voz 0781 13:32 he estado a una productora y aún bueno periodista pero pocos son dos profesiones muy relacionadas con con nuestro ámbito laboral me equivoco sirio que quizá a lo mejor no ha salido a la calle y que y que Borge y Lucía son compañeros de trabajo en otro trabajo

Voz 0978 13:44 sí son un poquito compañeros míos pero sí que estaban en la calle vale

Voz 0781 13:47 su cincuenta pero que bien vale venga Borja es curioso porque critica a Borja a su jefe sí pero a diferencia de otros muchos españoles lo hace por exigirle poco cree que su jefe ejerce poco de jefes

Voz 0978 13:57 tará cruzado de japonés pero bueno ya he visto que Borja es un filón así que quién mejor que el propio Borja para despejar la duda sobre la amenaza laboral que supone los robots nos van a quitar el puesto de trabajo o no hay que temer nada

Voz 12 14:11 dinos la tu Borja te sientes amenazado por el tema robots que dicen que ya están quitando puestos de trabajo para nada creo que trabajaré mejor que yo pero y los sentimientos

Voz 0978 14:21 además que va a los robots pueden hacer cosas de humanos pero tutor siempre

Voz 12 14:25 es hacer cosas de robot no por ejemplo por ejemplo me puedes hacer un pase de robot a lo Michael Jackson dices

Voz 17 14:30 sí

Voz 0089 14:32 nadie

Voz 0978 14:35 está porque has hecho al rebotar Sando aparataje pero al mismo tiempo es como una grúa de obra no vi como avisando que va efectivamente

Voz 12 14:46 yo sé quién íbamos a ser capaces de

Voz 0781 14:48 diferenciados de distinguir un baile el robot por la radio pero sí lo ha hecho bien Borja la añadido anómalo pero por esto que me dice sabrá

Voz 0978 14:55 dotado nuevos puntos de vista sobre trabajo yo en Llerena

Voz 0781 14:58 sabes también como yo que no lo has hecho yo cambio sí que te voy a ofrecer mira un nuevo punto de vista sobre tu trabajo si busca te otro bar van a la sede del PP no no allí Rosa Márquez muy buenos días

Voz 0781 19:12 hace unas horas empezaba su nuevo trabajo el emperador de Japón Naruhito de cincuenta y nueve años que ejerce desde ahora como símbolo de su país agradecido y emocionado el ex emperador Akihito se despedía así de su pueblo

Voz 2 19:24 condición hoy concluyo

Voz 0866 19:26 mis funciones como emperador a partir de mañana comienza una nueva etapa en la que sinceramente deseo el máximo bienestar paz y felicidad para el pueblo de Japón para todos los del mundo

Voz 0781 19:41 por más que pudiera parecernos la rígida encarnación de una monarquía milenaria Akihito ha sido en Japón sin

Voz 2 19:47 lo de modernidad ha sido el primer emperador en casarse con una

Voz 0781 19:50 la Bella el primero en aceptar que no era un dios y en general el emperador más cercano a su pueblo desde hace algo más de diez horas el anciano Emperador es un jubilado y aquí también tenemos experiencia en aplicaciones reales pero posiblemente en Japón hayan vivido este proceso con un ánimo muy diferente Nicolás Ballesteros es el hombre de la Cadena Ser en Japón muy buenos días Nicolas buenas tardes para ti

Voz 2 20:13 hola buenos días qué tal cómo estáis

Voz 0781 20:15 pues muy bien eh Nicolás como debería felicitar

Voz 2 20:18 el cambio de era en Japón

Voz 29 20:22 bueno pues podríamos felicitarnos con un hombre de Togo temas que es un felicidades a todos

Voz 11 20:28 vale no lo voy a intentar porque no me va a salir bien pero cómo están viviendo en Japón este primer día de

Voz 0781 20:34 la nueva era Rey así sino me equivoco

Voz 29 20:37 sí se llama Hereu a O Rei igual en castellano que él es un poco difícil para nosotros entender que que hoy empieza una nueva era en Japón no para nosotros el año para lo europeo el año siempre empieza el uno de enero no tiene nombre pero en cambio para los japoneses la era dura la vida de el emperador lo que dura el reinado no se te reinado que se llama hereda la significa algo así como Bella armonía hace un nombre un poco difícil si realmente has tenido cierta polémica por por la elección de los caracteres pero realmente ahora que ya tenemos el discurso en la rojito que ha declarado que seguirá los pasos de su padre el emperador realmente tiene el apoyo de de la gran mayoría de los japoneses

Voz 0781 21:31 es todo un acontecimiento en Japón sin duda ese cambio de era ha habido centenares de personas siguiendo las dos ceremonias tanto la de abdicación al trono como la de ascenso al trono de de Naruhito desde fuera del palacio imperial lo veíamos en en Tokyo y al mundo entero de hecho ha podido ver esas imágenes nos ha llamado la atención en los silenciosas lo sobrias que han sido la las ceremonias tan sobrias de hecho que los símbolos de Estado van metidos en pequeñas cajitas forrada de tela porque son tan tan sagrados que nadie puede verlos los japoneses saben Nicolás sin duda mantener la solemnidad y la reverencia que te ha llamado la atención de de esa ceremonias

Voz 29 22:07 bueno sin duda como comentas la sobriedad no que yo como tú y como comentaba los símbolos eso símbolo están cubiertos y están protegido a la vista de cualquiera porque a fin de cuentas tenemos que recordar que que el emperador la Familia Imperial Japonesa son descendientes directos de la diosa del sol a Materazzi Notre esos símbolo que llevábamos que veíamos cómo estaban cubierto pues es un espada que se llama La usa Nagin no y unas joyas sagrada que se llaman ya sea canino más alma toda esa eso es símbolos que representan directamente regalo que le dio la diosa Madrazo al propio emperador originan de Japón

Voz 0781 22:49 Nicolas en este cambio de era hay muchas cosas sorprendentes pero hay una derivada que nos ha llamado mucho la atención en esta parte del mundo y es que la abdicación del emperador en favor de su de su heredero pues ha provocado que todo el pueblo japonés ten haga unos unos diez días de vacaciones tenga unas vacaciones muy largas a las que ellos no están acostumbrados se llama la semana dorada dura ya desde el pasado veintisiete de abril y se va a prolongar hasta el seis de mayo y algunos medios en España publica van estos días que un país que tiene una relación tan intensa con el trabajo como es Japón hoy hay muchos trabajadores que no sabe muy bien qué hacer con todo ese tiempo de ocio está siendo realmente un problema para los japoneses o a estas alturas ya sean apañado

Voz 29 23:28 bueno no sé si es un problema pero se publicaron algunas encuestas a par de semana que decía que el cuarenta y cinco por ciento de los japoneses no estaba a favor de detrás de estos diez días de vacaciones

Voz 0781 23:40 normalmente la semana

Voz 29 23:42 dorada es una semana de vacaciones que tuvo su origen un poco por las fábricas las fábricas de serían cerrar todas las las fábrica durante una semana para dar descanso al personal y controlar un poco la producción poco a poco se ha convertido como una especie de de vacaciones de primavera pero nunca nunca habían coincidido tantos día juntos porque el uno de mayo el día del trabajador en España no es una fiesta que se celebre en Japón pero al tratarse hoy del Día de la coronación sea añadió este nuevo días por tantos diez días en los que los alguno japoneses no saben qué hacer con tanto tiempo libre

Voz 0781 24:17 pues Nicolás ya siento que no te hayamos dejado descansar nosotros hoy Nicolás Ballesteros ex corresponsal de la Cadena SER en Japón muchísimas gracias por trabajar para nosotros el día del del trabajo y en esta semana dorada japonesa en el primer periodo vacacional de la de la era Ragua muchísima gracia

Voz 29 24:32 vayan a la Pablo Sáinz era lo es japonés

Voz 0781 24:35 es es son probablemente o tienen fama de ser los mejores trabajadores del mundo lo que no tenemos tan claro es qué paz qué pasa cuando un japonés trabaja fuera de japonesa viene por ejemplo pues a España a desarrollar aquí su trabajo donde según el tópico se nos dan bastante mejor los festivos que los días laborables

Voz 30 24:52 no

Voz 11 24:56 Pedro Espina es uno de los mejores chefs de cocina japonesa de nuestro país es dueño del restaurante

Voz 0089 25:01 hoy en Madrid Pedro muy buenos días buenos días Tamayo saluda es copropietario restaurantes soy muy buenos días buenos días muchas felicidades por el cambio de era no lo voy a intentar refieren japonés a que me imagino que estáis en contacto con con en tu caso Tamayo con tu familia Icon amigos

Voz 0781 25:18 Japón ha que están dedicando ellos estos

Voz 25 25:21 diez días de vacaciones pues muchas que salen que no tiene tanta oportunidad salen muchos hay hay veces que hay gente descansa en casa tranquilamente no que nunca lo tiene

Voz 12 25:33 Jean Yves vosotros en el restaurante vais a celebrarlo de alguna manera vais a cerrar estos días bueno bueno de hecho hoy está cerrado

Voz 0978 25:43 eso no tiene que ver con no me ha juntado en tanto no

Voz 0089 25:51 sí bueno en compartimos todo todo lo que es el la cultura japonesa en casa realmente en mi casa emita japonés a mi mujer en japonés a mí me da por ahí en mitad y mitad celebramos el que tiene que cuenta que Japón es un país muy ceremonioso en todo es un país de una cultura milenaria que guarda muy bien sus tradiciones es un país curioso porque vive con lo ultramoderno son capaces de inventar lo más moderno ya hay un tren que corrimiento por hora pero andan es muy bello porque andan muy sujeto a su cultura no me parece muy bonito que sigan las tradiciones aunque algún japonés diga no sé qué hacer con diez días de oye creo que el hay que seguir honrando a la cultura al emperador de que esa línea porque al fin al cabo él lo que las generaciones van ahí

Voz 0781 26:41 cogiendo nombres y el origen bueno yo no lo contó en la presentación pero ya los hecho tu Pedro Pedro Espina Tamayo son pareja por lo tanto pues están a caballo entre las dos culturas la española la japonesa y por lo tanto tenéis los dos a punto de vista privilegiado a la hora de comparar por ejemplo la filosofía del trabajo en estos dos países que es un poco para lo que os hemos llamado hoy Pedro III cocinero tú te formase en Japón durante casi una década hay Tamayo es japonesa Heras periodista ahora ya no ejerce como tal eso demuestra que de todo se sale nos da Peraza algunos pero eh cómo describiría is vosotros la actitud que tienen los japoneses ante el trabajo es de tanta entrega como dice el tópico esa imagen que tenemos nosotros de de japoneses absolutamente abnegados que prácticamente sitúan el trabajo casi en la cúspide todas sus prioridades

Voz 30 27:26 mira

Voz 0089 27:28 el contexto yo como español no es comparable no hay comparación no es no no sé cómo definirlo para para mí con todo mi respeto están extremo no ellos es el trabajo es les mueve ese código de honor no tan arraigado va decir códigos samuráis es bellos y lucirlo cielo aplica salgo ahí no y es es el todo en la vida es como lo que van a hacer en la vida el may la familia es su obra no maniobra y yo estoy en este mundo de paso por muchas cosas pero mi obra el legado que deja el mi trabajo creo que les mueve es ahí un concepto espiritual también vinculado al trabajo todo eso es no sé si Tamayo como en Japón y Tamayo

Voz 2 28:15 la Fran fantástica pero tú te has tenido que acostumbrar a nuestra otra filosofía nuestro otra manera de entender el trabajo es viene mucho de educación

Voz 0089 28:22 sí

Voz 2 28:22 Educación Infantil antiguamente justo nueve

Voz 25 28:26 la era de Japón que antiguamente ya dice armonía no árbol armonía de equipo que debería de haber eh Constitución ya lo dice claramente primer Constitución en Japón ella basado de ahí educación como militar orden disciplina y limpieza niños escolares que tiene que limpia todos es su espacio mesa o o suelo oí patio y todas partes no hay ya base de educación empieza y luego ya respetar a otros más pues a la sociedad está hecha basado de educación no y luego pues dedicara bien a hacerlo bien calidad porque mantiene buena calidad de productos de control de calidad viene de todo así que lo tomamos como algo normal natural sacrificamos sin darse cuenta no entonces se buen servicio yo me emociono ya Huerva Japón tan buen servicio

Voz 2 29:33 estate Tanzi es no

Voz 25 29:35 y tiene honor y los empleados empleados pequeños empresa empresas empresarios tiene honor de hacerlo bien lo mejor mejor caridad eso lo que espíritu no hay veces no saben bien disfrutar su vida en cambio de dedica tanta dedicación tantas horas entonces sí que va aprendiendo muchos jóvenes ella pues vamos a disfrutar nuestra vida nuestro espacio nuestro tiempo yo diría si no solamente para salir a fue era hay veces que hace falta tranquilidad como meditación no eso es para la vida yo veo aquí en Madrid con ese tiempo magnífico y Madrid muy silenciosa ahora lo disfruto en no hay que salir fuera pero ya dentro de sí mismo lo sientes qué bien vivo yo no un chico pues pasear o tomar café tranquilamente eso es chollo lujo

Voz 31 30:42 me mierda sino lo que lo que estamos hablando

Voz 0781 30:45 Japón es tal es el país más moderno del mundo

Voz 31 30:47 el Alavés los más tradicionalista y hablamos espíritu samurái que incluso hay algún de la cultura pero hoy en día es en eso sea tan occidental también el antiguo equilibrio tiene que ser muy difícil de mantener

Voz 0089 31:07 yo con lo digo con respeto poco viaja con todos los años que mencionan dejando pasar por la frontera yo que soy amante de las tradiciones yo soy español esperamos Japón porque me lo me lo ha dado todo inmerso educado yo yo coincido que Mr educado allí ahora me da pena viendo el cambio generacional en generaciones de en todo el mundo van pidiendo serie de cosas ahora te vas a la grandes avenidas en Tokio por ejemplo a lo que la cocina merece

Voz 2 31:36 quiere llaves que empiezan los han mucha cocina rápida mucho frito muchas bolsita es es que pena

Voz 0089 31:43 no

Voz 25 31:43 pero sales de su entorno

Voz 0089 31:46 ahí tienen el otro contraste evidentemente el mundo entero generacional los cambios no lo que pasa es que es verdad que todavía a la gente joven yo veo que trabajan lo que deseamos volvemos al trabajo tú imagínate un edificio de un banco decirte tan orgulloso que ese banco funcione el que está en la puerta o cuidando el coche o el que sólo te saluda al presidente el orgullo es totalmente en mil de

Voz 12 32:13 canciones

Voz 0089 32:15 es una generación joven pero si como dice ella es cuestión de educación aunque ya va cambiando pero mantienen muy muy bien la gente joven

Voz 12 32:23 todavía esa esa educación tradición espiritualidad entrega código de honor todo eso aplicado y relacionado directamente con el trabajo y en general con toda con toda la vida de los de los japoneses Pedro Espina Tamayo salió de responsables del restaurante de cocina japonesa soy en Madrid puedo decir Ari gato está es correcto esto pues muchísimas gracias por ayudarnos a hacer el trabajo es otra perspectiva gracias a vosotros por permitirnos hablar un poquito de esta gran país que tengáis muy grandes

Voz 30 32:55 uy

Voz 1 32:56 sí

Voz 2 32:57 con Pablo González Batista

Voz 0781 35:52 eso de que el trabajo dignifica está por ver lo que parece sobradamente demostrado es que

Voz 4 35:56 abajo cansa cansa mucho

Voz 0781 36:01 hace sólo unos minutos utilizábamos el ejemplo de Japón como punto de partida para analizar la manera en la que nos relacionamos con el trabajo y las consecuencias que esta relación o que el trabajo tiene sobre nuestra salud el estrés nuestra incapacidad total para desconectar a veces el presentó mismo me temo que eh que esas no son sólo características del trabajador japonés en un día como éste es interesante hacerse algunas preguntas sobre el protagonismo que hemos dado al trabajo en nuestras vidas y sobre cómo las condiciones laborales impuestas también no siempre ayudan a que mantengamos una relación saludable con nuestros empleos sobre nuestra relación con el trabajo sabe mucho Raimon Torres es economista profesor en el Instituto de Empresa ya ex director del servicio de estudios de la Organización Internacional del tren bajo remó muy buenos días buenos días remo

Voz 10 36:47 con estas cansado por el trabajo

Voz 0781 36:50 descansaba votado bueno afortunadamente

Voz 10 36:52 no no me siento cansado porque el trabajo después de muchos años creo que he conseguido cierto equilibrio entre la vida profesional y la vida personal pero es algo un equilibrio que siempre hay que reconstruir porque los desafíos son numerosísimos sin duda estamos en una sociedad en que el trabajo es un valor extraordinariamente importante Nos auto imponemos resultados que son yo creo muchas es decir idealistas y nos lleva a a la vez una cierta frustración en estrés y el trabajo enfermedades profesionales en algunos países mucho más que en España otra parte a reducir el tiempo que dedicamos a nuestra vida personal nuestra familia nuestros amigos

Voz 0781 37:36 has escuchado la charla que manteníamos antes con Tamayo y con Pedro has escuchado que que la relación que mantiene los japoneses con el trabajo tiene mucho que ver con la con la espiritualidad con el código ahora más lo conoces bien porque me has contado que has viajado mucho Japón yo tengo la sensación de que aquí no sólo está en Japón y cerrando digamos la economía la sino que también nos estamos japonés dando nosotros en la a la hora de entregarnos de manera anegada al trabajo lo que pasa es que lo hacemos sin todo ese otro código detrás en este caso no hay tantas razones de honor espirituales son razones y poco impuestas no por las condiciones y también a veces por nosotros mismos por el nivel de exigencia quienes auto imponemos

Voz 10 38:11 sí yo creo que sí que estamos en esa por esa vía no de imponernos más resultados como digo muchas veces y realistas a nivel personal por supuesto la empresa tiene sus sus propias exigencias es natural tiene tienen que realizar beneficios tiene que sobrevivir cualquier organización es así pero yo creo que más allá de lo que ocurre en la en la empresa en la propia empresa la cultura empezó ahí está la cultura personal el trabajo y el resultado me trabajo el estatus profesional ocupa un lugar yo creo todavía más centrar en nuestra Sofía es decir cada cual se sitúa en la sociedad Tamim en función de su posición en el en en en el trabajo un trabajo exactamente esto es un es un tema que es preocupante porque yo creo que la sociedad española visto desde fuera no no lo no nos damos cuenta a veces el desacato un cierto equilibrio precisamente ese equilibrio que intenta encontrar Japón y otros países bueno Estado sin está muy alejado no de esta situación lo habíamos encontrado en España en que conseguimos conciliar de forma bastante informal yo creo que nada organizada por he estado ninguna institución sencillamente nuestra cultura es así de conciliar precisamente el trabajo y la vida personal eso está rompiendo un poco últimamente

Voz 31 39:25 yo creo incluso que piensa ya estamos hablando de estilo japonés a lo mejor lo más comparable lo que está pasando es estilo sino realmente no por quién en Occidente estamos imitando todos los aspectos el modelo chino más que antes

Voz 10 39:40 efectivamente porque yo a diferencia la diferencia entre China y Japón en sentido es que en japonesa ha comentado hace poco tienen obsesión verdadera obsesión por el trabajo bien hecho el perfeccionismo en el trabajo la entrega completa también hacer el trabajo bien incluso cuando los otros no hacen un buen trabajo es algo muy especial yo creo que no se puede entender decir bueno entiendo del todo eso que estado varias veces en japonés lo entiendo del todo pero realmente son capaces de hacer un trabajo bien hecho aunque saben que la contraparte no lo hace y es algo que está muy digamos arraigados valores esto no es así en China tienen un problema considerable de calidad no yo creo que eso es un problema de futuro para la sociedad china en aquel para nosotros y para nosotros también provisiones orientamos hacia un trago que no está también hecho yo creo que eso se repercute en general no solamente la economía que es evidente en la productiva pero también la sociedad

Voz 0781 40:32 calidad de vida en la salud de la salud muchas veces las largas jornadas laborales las horas extra el no desconectar lo decíamos antes tampoco al salir de trabajar todo esto está desembocando una especie de cansancio crónico que es que resume muy bien cómoda es un documental que acaba de estrenarse Ikea visibilizando una situación que muchos vivimos cada día

Voz 1231 40:50 somos una sociedad cansada lo dicen los expertos y lo sentimos nosotros cada día estoy hablando de esa sensación de fatiga esa falta de energía que domina nuestras miradas desde primera hora de la mañana y que nos acompaña todo el día hasta que caemos de nuevo rendidos en la cama para un sueño habitualmente poco reparador Renault cuán

Voz 0781 41:10 dos de nuestros oyentes cree que pueden haber sentido identificados con este con este relato con ese testimonio

Voz 13 41:15 ah

Voz 10 41:16 pues yo creo que una mayoría de oyentes los que trabaje en los que no también que querrían trabajar porque es un estrés aún mayor probablemente aquellos que están alejados del mundo lo interesante es que en Japón es mucho peor el el paro en Japón se vive de forma mucho más estigmatiza ante hasta el punto que muchas personas que están en el paro en Japón es sencillamente no lo no lo dicen a su familia y cuentan y en cada mañana a trabajar como pero en realidad van a una oficina Christa buscando empleo no pero yo creo que sí que estamos en este en este mundo y que efectivamente no es un asociar el cansancio filósofo mojan que es coreano también ocurre mucho en Corea que ha escrito este libro maravilloso que explica muy bien creo que tenemos que conseguir con las nuevas tecnologías un nuevo equilibrio creo que eso no solamente de rendir en el trabajo de intentar hacer el trabajo bien entregarnos a ese ese oficio pero también que esto nos permita crecer personalmente el mundo del trabajo tuvo como su principal reivindicación de CL la Revolución Industrial la emancipación lo que ha pretendido siempre el trabajador en la persona que tiene un empleo es emanciparse y esto no fue posible en la revolución industrial porque hemos trabajado como asalariados que de alguna manera tú concede es parte de tu libertad en una eran

Voz 0781 42:43 el encierro emplear un gran pacto los sindicatos

Voz 10 42:45 lo que hicieron es bueno nosotros vamos a depender un empleador ir a la contraparte es que tenemos un salario que se paga regularmente un horario laboral etcétera Ese fue el gran pacto y creo con las nuevas tecnologías podíamos tener lo mejor de las dos cosas es decir una cierta regularidad en estos ingresos en esta digamos profesión

Voz 2 43:04 por otra parte una mayor autonomía

Voz 10 43:07 claro pero tenemos que construirlo claro

Voz 0781 43:10 además que cuando cuando bajamos a las cifras a los datos concretos tampoco hay hay muy buenas noticias en España según estudios recientes dormimos una hora menos que en el resto de Europa más del setenta por ciento de los españoles se sienten cansados con mucha frecuencia el noventa y seis por ciento confirma que ha sentido en algún momento estrés en su puesto de trabajo claro cuando hay un noventa y seis por ciento de los españoles estresados o al menos que lo han sentido el momento que es prácticamente la totalidad de los trabajadores una sociedad entera estresada no es un síntoma de que tenemos efectivamente como bien dices que cambiar mucho nuestra manera de entender es relacionarlos con el trabajo

Voz 10 43:44 sí yo creo que yo creo que sí que es una una relación que es tiene tiene las dos vertientes por una parte aspiramos todos a trabajar lo que realmente es muy importante para la vida de cada uno entrada aparte es tóxico el trabajo de hecho la propia palabra la palabra trabajo vine de un concepto de la edad media del latín tiene esa doble vertiente no de algo que permite realizar su aspiración económica hay por otra parte hay un concepto casi de tortura trabajo viene de tortura ella yo creo que es algo que sí

Voz 2 44:21 ya habíamos conseguido digamos

Voz 10 44:23 perdí la Segunda Guerra Mundial más o menos no con la creación del Estado de bienestar se me ante todo una serie de instituciones de normas un cierto equilibrio libios está rompiendo estos últimos años es por eso crece efectivamente como dice es ese estrés en el trabajo porque realmente estas instituciones este estado vine estar ya no alcanza a protegernos ante la vertiente digamos más nefasta tóxica del trabajo tenemos que reinventar un nuevo concepto una nueva institución nuevo estado bien está y me gustaría

Voz 0781 44:53 desde despedir que introduce es un concepto porque en los últimos tiempos sea asociado los trabajadores españoles con un hábito que no sólo no es saludable sino que ha demostrado que tampoco se traduce en una mayor productividad que es el presentó mismo lo que habitualmente hemos llamado de toda la vida calentar la silla

Voz 2 45:06 es el presenta un problema real de la de la realidad laboral

Voz 0781 45:10 el española es un problema real de uno de los roces

Voz 10 45:12 pues por las cuál es la productividad en España que sonó uno de los déficits crónicos de la economía española y la sociedad española se sitúa más o menos un veinte por ciento por debajo de la media europea quince a veinte por ciento no se debe en parte al presente mismo me que estamos muchas horas esto también lo comparte con jabón es decir donde en el puesto de trabajo no necesariamente rindiendo laboralmente yo creo que esto nos lleva a una reconsideración yo creo que es muy necesaria de la cultura empresarial la cultura de gestión en la empresa y los propios trabajadores somos así no sé para que de alguna manera llegar a las cotas de bienestar de países como Alemania o Francia que tiene una productividad muy elevado Suiza donde yo vivido bastantes años esto significa primero no una cultura del presente y su sino del trabajo bien hecho del resultado que no admite pasa por estar presente muchas horas en el trabajo en segundo lugar por la cultura de reconocimiento en el trabajo aquí sufrimos a veces depende de los sectores evidentemente no según un mucho mejor el periodismo porque hay una interacción directa con con los oyentes digamos el cliente él

Voz 2 46:22 también sólo un dato para añadir que ha visto en el puesto treinta y cuatro de los americanos han llorado en el tramo

Voz 9 46:29 así que será interesante ver esos datos en nivel mundial bueno hoy

Voz 0781 46:34 vas a escuchar a los trabajadores en manifestaciones en toda España reclamar igualdad justicia seguridad menos precariedad mayor estabilidad laboral seguramente también muchas de estas cosas muchas estos motivos están en la base de algunos de los hábitos que que mantenemos no estoy más horas en el trabajo porque mi puesto inestable estoy más horas en trabajo porque puede venir alguien a ocuparlo hay muchas muchas muchas asuntos pendientes en nuestra relación con el con el trabajo fantástico Remón que hayas venido a ayudarnos a identificar las muchísimas gracias sobre su grandeza

Voz 10 47:00 venía

Voz 0781 50:39 aquí vamos a viajar al espacio buscando

Voz 44 50:42 mundos nuevos para entrar a vivir himnos van a llevar lo

Voz 11 50:45 los escépticos que iban a actuar un poco como agentes inmobiliarios interplanetario Luis Alfonso Gámez periodista científico el correo muy buenos días hola buenos días

Voz 0781 50:53 Pablo buenos días y José Miguel Mulet biotecnológico