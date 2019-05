Hoy por Hoy (01/05/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 son las once las diez en Canarias

Voz 0824 00:06 Isabel Quintana muy buenos días hola Pablo buenos días Pedro Sánchez se va a reunir la próxima semana con los líderes del Partido Popular de Ciudadanos ID Unidas Podemos La Moncloa ha confirmado esta mañana que el presidente del Gobierno en funciones banalizar la situación política tras las pasadas elecciones generales el lunes día seis con Pablo Casado y al día siguiente con Albert Rivera ICOM Pablo Iglesias el líder de la formación morada que sigue insistiendo en que quiere formar parte del Gobierno de Pedro Sánchez para influir de manera directa en sus decisiones Iglesias acaba de reunirse con el comité de empresa de Amazon antes de acudir a la manifestación del Primero de Mayo

Voz 3 00:38 hay cosas que son de sentido común el dueño de Amazon es el hombre más rico del mundo si algo queremos ser gobierno es para poder explicarle a este señor que en España hay que cumplir la ley que en España hay que respetar el derecho de huelga y hay que respetar los derechos de los trabajadores no hay excusa para que una de las empresas más poderosas del mundo y que ha hecho su dueño a su dueño el hombre más rico del mundo no respete los derechos de los trabajadores y que éstos tengan que sufrir problemas gravísimos de precariedad

Voz 0824 01:06 las elecciones generales del domingo algunos escaños están todavía pendientes del voto de los residentes en el extranjero que acaba de empezar a contabilizarse en el caso de Álava el escaño que dependía de esas papeletas va finalmente para Bildu así que se confirma que el popular Javier Maroto se queda fuera del Congreso servidor Isabel Cobo

Voz 1846 01:23 el recuento de votos de los alaveses residentes en el extranjero efectivamente se ha celebrado esta mañana en ha cambiado

Voz 1 01:28 el resultado electoral en Álava la escasísima different

Voz 1846 01:30 de de votos que separaban al Partido Popular de Javier Maroto de EH Bildu trescientos sesenta y cuatro era la última esperanza que permitiría al vicesecretario general del Partido Popular conseguir un escaño que finalmente se le negó la noche electoral bueno pues al final el recuento de tan sólo quinientos setenta y tres votos no ha cambiado el panorama solo han sumado para el Partido Popular setenta y ocho cincuenta y nueve Bildu así que Javier Maroto sigue sin escaño tras el recuento oficial de esta mañana de miércoles

Voz 0824 01:56 por lo demás los venezolanos están llamados a salir hoy a las calles llamamiento que han realizado tanto Nicolás Maduro como los líderes opositores Juan Guaidó le ha pedido a los ciudadanos que se manifiesten en este miércoles para conseguir el cese de la usurpación que considera que Maduro está haciendo con la presidencia de Venezuela en la SER hemos hablado con Antonio Ledezma ex alcalde metropolitano de Caracas que ha confirmado que Guaidó no se encuentra en ninguna embajada como Leopoldo López que está en la sede diplomática de España en Caracas

Voz 4 02:23 no cursando la lucha

Voz 0631 02:25 eso no tiene sentido que detalles de dónde está porque eso es lo que quiere su camarilla si la muerte de el Oliver pero vamos a ver encabezado por los bares en las próximas horas

Voz 0824 02:41 en la Iglesia chilena firmado esta madrugada con la Fiscalía del país un acuerdo para facilitar el avance de las investigaciones penales sobre delitos sexuales cometidos por miembros del clero según la Fiscalía chilena hay abiertas ciento sesenta y seis investigaciones sobre delitos sexuales cometidos por sacerdotes o miembros de la Iglesia once y tres diez y tres en Canarias

Voz 2 03:03 cadena SER Madrid

Voz 1 03:06 el candidato del Partido Popular al Ayuntamiento

Voz 0125 03:08 Ariz José Luis Martínez Almeida presenta esta obra su lista en un acto en Madrid Río tras quedar en la capital como segunda fuerza política en las elecciones del domingo Almeida reivindica ahora al Partido Popular como el ganador en el ámbito del centro derecha presume de lista renovada para destacar después al número cincuenta y siete al ex alcalde José María Álvarez del Manzano

Voz 5 03:29 conviene no olvidar que el Partido Popular quien ganó las elecciones en el ámbito del centroderecha en la ciudad de Madrid ir repetiremos nuevamente esa victoria el veintiséis de mayo y lo haremos con un equipo experimentado con un equipo también renovado con un equipo que es la ilusión el futuro para la ciudad de Madrid que situó que singulariza en una persona el equipo del Partido Popular para las elecciones sea nuestro número cincuenta y siete

Voz 4 03:54 sea la persona que cierra la lista el Partido Popular

Voz 5 03:57 al Ayuntamiento de Madrid sea al alcalde José María Álvarez del Manzano

Voz 0125 04:01 paros parciales en el Metro desde hoy y hasta el veinticinco de mayo los ha convocado el sindicato de maquinistas que exige trescientas cincuenta contrataciones más critica entre otras cosas la gestión del amianto los servicios mínimos van del cincuenta y tres al sesenta y dos por ciento los paros de hoy afectarán a las líneas uno tres cinco siete a nueve a once de tres y media a cinco y media de la tarde Juan Ortiz es portavoz del sindicato de maquinistas

Voz 1251 04:27 enero y más fundamentales para protestar porque como ha llevado el tema de alejamiento en Metro de Madrid a raíz de que salió el compañero enfermo está haciendo algo pero muy poco a un examen para contratar hacen maquinistas lo cual es insuficiente nosotros estamos diciendo que hacen falta trescientos cincuenta ahora mismo también por el tema de la seguridad estamos viviendo unos momentos de inseguridad en el metro de Madrid tanto trabajadores como usuarios que exagerados

Voz 0824 04:52 tenemos dieciséis grados ahora mismo en el centro de la capital es todo sigue hoy por hoy con Pablo González Batiste lo información actualizada en nuestra web Cadena Ser punto com

Voz 4 05:06 BNS

Voz 2 05:08 servicios informativos

Voz 6 05:18 nada

Voz 7 05:21 en la Cadena Ser

Voz 8 05:24 pero con Pablo González Batista

Voz 2 05:37 Carlinhos Brown buenos días buenos días a explicar qué

Voz 1804 05:44 estaba sentado sobre un cajón flamenco que hoy es un instrumento musical muy español también peruano de procedencia peruana pero muy español debajo divismo y que aunque esta entrevista va a ser en Portugal Paul Ortuño el académico cien por cien académico si hay alguna respuesta que tú prefieres estar usando el cajón flamenco en lugar de hablando porque te expresas mejor con el ritmo que con la palabra en algún momento tú puedas utilizar robar vamos a hacer una prueba por ejemplo ver niños cuál es tu primer recuerdo rítmico

Voz 1 06:19 el corazón de mi madre

Voz 1804 06:23 y con qué ritmo a Socías más directamente España

Voz 4 06:26 a un ritmo especial que a un ritmo de alegría la sonrisa es lo primero el ritmo español como suena una sonrisa a

Voz 1804 06:40 Carlinhos Brown es una de las personalidades más importantes de la música iberoamericana es compositor es intérpretes activista social carnavalero oficial que acaba si no me equivoco de cumplir cuarenta

Voz 1 06:51 vale cuarenta arrancar naval cuarenta cuarenta carnavales vivido no lo aparenta que encarna da la convivencia pura pero era recuerdos cada uno a pesar nada les da mucha alegría pero muchos olvidan inútil bueno motivo que además como estén escuchando Carlinhos Brown es un tipo con una sorprendente habilidad

Voz 1804 07:16 para contagiar el sentimiento de felicidad esa sonrisa de la que hablabas a las personas que le rodean Carlinhos si existiera una receta para la felicidad para provocar sonrisas qué porcentaje de música llevaría tu receta

Voz 4 07:28 cien por cien por cien

Voz 1804 07:31 habría sólo de Mussolini porque la música

Voz 4 07:33 es un Pitu que está al lado de todas las personas o de recurre a ella Walker movimiento que quiera en su vivir la música sirve para cumplir años para

Voz 1 07:46 la bodas hasta

Voz 4 07:48 para cuando se parte de este mundo para el Tour la música es siempre más fe actúa como Lledó para que a las almas cintas Si bien

Voz 1804 07:57 la música ha estado siempre desde el principio a tu lado es de muy muy pequeñito tú naciste

Voz 10 08:01 eh en el barrio de Candeal si candeal que no en el en bruto no pensador deba

Voz 1804 08:05 leía Si hiciéramos caso simplemente a la estadística que futuro te habría esperado a ti y en tu barrio sino hubieras tenido a la música

Voz 4 08:14 cuasi ninguno porque yo nací un barrio que está aquí todavía cuando negocia abrieron mata gente ha hablado cuando conocí el mundo porque yo miraba siempre para arriba imaginaba Kimi bárbaro al mundo no había más nada

Voz 10 08:31 nada más ayer nada más allá

Voz 4 08:33 todavía ha sido mi camión de salida más la música ha sido el motor pero algo del pueblo no todos los incineró amianto es porque es un pueblo que estaba bajo de la leyenda de la pobreza más que todavía no con ese hambre hasta llega la luz eléctrica ya ladera la tele ahí empecemos a saber que es hombre de mundo que todavía hicieron otro lado frutas no acaba mal todo esto es fruto nosotros teníamos una de las casas ahí lindas un poquito sabes que llevamos una vida muy sin luz eléctrica agua

Voz 11 09:14 ya

Voz 1804 09:14 en el el barrio de Carlinhos ha cambiado mucho desde esa primera carretera intereses los árboles frutales ahora es un barrio muy distinto en muchos de esos cambios tiene mucho que ver el trabajo que tú has hecho allí pero me gustaría Carlinhos tú sigues viviendo en Candeal gran parte de tu yo siempre me he preguntado desde que conozco tu música cómo será vivir al lado de casa de Carlinhos Brown como te llevas tú con tus vecinos porque estás todo el día con los tambores y con la percusión como entienden ellos

Voz 4 09:41 era vecinos también si tú estás ahí los vecinos también

Voz 1 09:44 no porque son tan felices ellos como club

Voz 4 09:47 él es responde con música nosotros tenemos a hasta también como modo de vida no hacemos carnaval en la bahía todavía tú hablas en la I sobre el carro tú sabes cómo Carroll llegó en España

Voz 1804 10:06 a través de Perú con Paco de Lucía y Rubén tantas

Voz 4 10:09 Rome Rubén Sanz sale de Bahía para un gran encontró en Perú de música soy no de tocar con Paco en contra Paco enumeró Oporto allá él Carrón Paco toca ahora impera Sara ahí tiene una química increíble como nunca le está con pasaporte joven bella está haciendo una revolución que le digo y eso porque a Bahía a donde la mayor cantidad de población español sobre todo Brasil España segundo inversor dos Brassens imagina cómo no hay JEME la delicada entonces tenemos muchísimas aproximaciones ya sabes a penas

Voz 1804 10:56 la historia bueno que no me ha contado que se lleva mal con su vecinos por las porque se comunican a través de la de la música pero más allá de la música Carlinhos Brown tiene otra afición como talento es más fácil compatibilizarlo con la convivencia con tus vecinos que es la pintura Carlinhos Brown pinta pinta cuadros de hecho está estos días en España precisamente para presentar una exposición con sus obras que se titula La mirada que escucha quejas de la conexión con la música con el sonido con el ritmo no desaparece en ningún momento inaugura hoy mismo en el Espacio Fundación Telefónica de Madrid Carlinhos tú has hecho todo en la música te hemos visto en el cine también participas ahora como jurado en el programa La voz en tu país Brasil ahora sabemos que también pintas también esculpe es hay otro Brown muy famoso al mundo de la música que se llama James Brown Azvi tú conoces bien del que se decía que era el tipo más trabajador del show business te está proponiendo quitarle el puesto

Voz 1 11:48 vale pues somos trabajadores

Voz 4 11:51 creo que detenimiento en el mundo he hecho de trabajadores los productores nos que sí como ni con todos nosotros estamos en busqueda de algo muy especial nosotros somos agentes de esperanza de alegría antojos por eso nos damos de alma para que las cosas salgan y creo que mi maestro mayor está contento Cienciano porque tiene como me llamaba de latinos guitarra firmada James Brown tengo hasta en esta guitarra firmada a día quiere supuestos de trabajo ha hecho seguidores

Voz 1804 12:27 claro ya ha generado muchos puestos de trabajo que siguen en activo hoy en día por eso hemos traído ya Carlinhos Brown para celebra el Día el trabajo que es hoy uno de mayo así que en España hay una frase muy conoce menos samba

Voz 1 12:40 soy trabajador suena federado soy soy trabaja bueno buscando voy llevando muy amor publicidad volvemos con Carlinhos Brown

Voz 12 13:01 hoy con Pablo González Batista

Voz 0542 13:05 oye Cristo tienes alarma si la de Securitas Direct en qué tal es que estamos pensando en ponernos una en mi bloque la está poniendo todo el mundo y me preocupa que si roban entren en mi casa ni te lo pienses sin a estar siempre preocupada por si entran a robar en tu casa por lo que a merece la pena vivir tranquila

Voz 13 13:20 en Securitas Direct protegemos lo que más importa llamar al novecientos ciento trece ciento trece digo calculan una INEN Securitas Direct puntuales recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 16 13:39 vienen con hoy por hoy a través de nuestro contestador automático

Voz 2 13:44 Marca el treinta y uno cinco veintidós dieciséis sesenta y cuéntanos lo que quieras

Voz 17 13:54 Sabrido ser cercanos en la conversación

Voz 10 13:56 terminar con Elvira Lindo pero empezar con Pipi Calzaslargas eso tiene conexión segura pero yo no

Voz 18 14:01 lo hago por resaltar una peculiaridad yo era sí sufrí siendo así

Voz 2 14:05 que disfrutar de los que se alejan os hablaré desde lugares recónditos exóticos celebro que estés en Madrid

Voz 1804 14:13 la semana entre desde Italia

Voz 2 14:16 ya descubrí que viene me voy para la Patagonia Cabo de Hornos Chile pues La Ventana

Voz 17 14:22 séptima temporada con Carles Francino

Voz 19 14:29 Kang sueño cocina tren tren de ese ocho coches teléfono teléfono Pedro las palabras son más que palabras cuando las ilumina el Faro de lunes

Voz 2 14:42 a partir de la una inercia una hora menos en Canarias con Mara Torres nos encontramos en la SER síguenos también en redes en nuestra aplicación móvil cadenaser David Broncano Andreu Buenafuente Berto Romero Ignatius que que

Voz 19 14:58 Juan Carlos Ortega Antonio Castelo Manuel Burque Quique Peinado Jorge Ponce Bob Pop

Voz 2 15:05 en la SER queremos que te rías cada día con los mejores humoristas ahora de lunes a sábado un nuevo programa de humor en nuestra aplicación móvil este miércoles a las siete de la

Voz 20 15:15 tarde es una maravilla presa de las sopesa ser tiros sí sí sí cambia por favor no si no no no

Voz 21 15:21 por qué con Jorge Ponce Bilbao y a las ocho

Voz 2 15:25 la vida moderna con David Broncano en que ahora hemos tenido te veo cada día un nuevo programa de humor en nuestra es una noticia preocupa que la Cadena ser

Voz 22 15:42 salís en primavera cuando bajas la capota de tu deportivo y empiezas a sentir un picor en los ojos o cuando subes a la terraza pegar un baño en el jacuzzi y no puedes parar de estornuda pues lo de la alergia puede ser por el polen de los olivos ahora lo del descapotable jacuzzi igual es porque te han tocado quince millones de euros fijos

Voz 4 16:02 cuatro de mayo sorteo de primavera de la

Voz 1 16:05 diría Nacional quince millones pero sin duda mejor Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y sólo si eres mayor

Voz 23 16:12 de dar el calor siempre llegan

Voz 1 16:15 así que mejor adelanta del verano con Dyke hilo

Voz 23 16:18 tecnoprecios de El Corte Inglés lleva de un equipo

Voz 1 16:20 de aire acondicionado Bike In con un quince por ciento de descuento sólo hasta el ocho de mayo con las ventajas de los tecnoprecios de El Corte Inglés mucho más que un buen precio

Voz 17 16:35 las banderas no siempre son de tela

Voz 18 16:37 tiene que venías a un sitio tampoco lírico eh pero el sufrimiento que hemos visto en Lesbos yo no lo he visto en la memoria nos hace libres que el olvido es la falsificación del pasado me impresiona siempre como en España se quiere vivir falsificando el pasado

Voz 1804 16:54 la historia

Voz 10 16:55 es el referente para no repetir errores que tienes tú con Fernando VII arruinó culturalmente la vida

Voz 2 17:03 tanto

Voz 17 17:04 la séptima temporada con Carles Francino las

Voz 25 17:13 hoy por hoy con Pablo González

Voz 1804 17:15 el madridista de serie con dejado de Brasil a Cuba de alguna manera sí que lo hemos hecho por porque Carlinhos Brown ha viajado mucho con su música la mirada que escucha es el título de la exposición de pintura que Carlinhos Brown al que hasta ahora conocíamos principalmente por sus canciones por su música inaugura hoy mismo en el Espacio Fundación Telefónica de Madrid son catorce cuadros de gran formato además que se exponen por primera vez en nuestro país si ustedes no han estado nunca en el Carnaval de Brasil en el de Río de Salvador de Bahía algunos de estos cuadros deben ser lo más parecido a un carnaval en dos dimensiones Carlinhos Brown buenos días de nuevo después de ver tus cuadros tengo la sensación de que el color la expresividad la fiesta del Carnaval

Voz 4 17:56 con todo eso que de alguna manera tú trasladas también

Voz 1804 17:59 tu música eso está en los cuadros

Voz 4 18:01 arma espontáneos imagina que yo red descubro la pintura en España porque cuando ni un trabajaba con mi padre pintor de paredes y de pared y que lo decía que los patrones no lo quería debuts coloridos se quedaba aparece con una color solo he hecho mi maestro de mus que Gisele niña música baile y me maestro Usama pinta duro del bombo no me padre pintor en mi maestro me han pintado mencionó la música cuando ni un tamén ya vacía y ya no lo quería más saber ya entrada y Musée disposiciones volvían a España como él sitúen creí que estaba fui aguas visitan Reina Sofía una exposición de Juan Miró Pablo Picasso en conjunto yo lo quería mira

Voz 1804 18:53 la lista fotógrafos estética

Voz 4 18:56 da español fue dormir comencé a soñar con pintura soñar una Bolivia abrasivo y empecé a pinta procura un proceso que Aminetu no tiene que Ipar escuela ahora tiene que poner que está dentro

Voz 1804 19:09 conectaste de alguna manera con tu pasado mes pasado de artista de pintor de paredes y sigue soñaba con pinta de conocer dibujos en esas paredes que otros querían simplemente plan

Voz 4 19:18 las no sí sí cultura es una actividad respecta la ancestral y dar espetado que su padre su abuelo todos hechos Cutura salvo pero Yi y que se encuentra Jauma forma hemos los y que está alejado o no Cutura es vita a externo de las personas idea hecho

Voz 1804 19:41 esa capacidad Carlinhos que tú tienes para integrar diferentes ritmos en tu música latina es también desde mi punto de vista para integrar sus influencias de la pintura porque en tus cuadros de alguna manera está esa visita al Reina Sofía en tus cuadros hay cosas de Miró en tus cuadros hay cosas de Picasso hay cosas de Kandinsky de Basquiat Pollock hay muchas influenza

Voz 4 19:59 sí porque el inconsciente colectivo entonces Tutu ya fue hecho que tenemos que recoge la base humana para convertimos en personas más felices la inspiración es diferente cuando te pones a crear en la música la pintura tiene nadie yo o Eva pintar hasta que llega inspiración es como la música porque he recorrido no no es salgo que domina algo que quise hacer como te Pinto pelada animó combinación

Voz 1804 20:30 las dos artes mientras pintas escuchas música C

Voz 4 20:32 la música no yo por ejemplo Escoto la música del mar para pintar mejor cosa que por favor ritmos más

Voz 26 20:51 parece bien que el bando uu Matti ritmos de rumba la rumba sale de España escaparía aporta no mapa allí así ese sale para Cuba sale para toda Sudamérica mercado de esclavos y ahora libertad para el mundo y alegría pertenece mestizaje en la inmigración

Voz 4 21:20 no porque un mundo está hablando de inmigración Bono de todos nosotros somos inmigrante inclusive alma pregunta siempre vinimos Prat donde vamos porque somos inmigrantes todos aquel es que soy inmigrantes Staff Fouché de la guerra porque nunca Elena Guerra

Voz 1 21:39 el los

Voz 4 21:42 aquí no hay arte que haya emigrado más que la

Voz 1804 21:45 la que la música como efectivamente ocurrido con la con la rumba ya inmigrado precisamente con con las que con las personas la música que llevaban dentro esas personas en la música con la que asociamos más directamente tu nombre Carlinhos es un sonido de celebración colectiva casi de catarsis tribal una música lúdica como esta que seguro les suena Pero Carlinhos Brown lleva mucho mucho mucho tiempo trabajando en la escena musical de su país nació y creció en los años del tropical mismo si desarrolló una visión integradora de los ritmos afro caribeños el pop como músico acompañó a algunos de los más grandes nombres de la música brasileña como llevaban como Joao Gilberto como João Bosco con veintitrés años ya componía canciones para otros artistas como esta de Luis Caldas

Voz 2 22:35 hoy

Voz 1804 22:40 hoy cuatro años después de este éxito está canción tuvo mucho éxito en Brasil escribió esta otra canción que popularizó herida nada menos que Caetano Veloso

Voz 8 22:52 SER

Voz 1804 22:54 en los años noventa Carlinhos fundó un grupo que es casi un movimiento que Steam Balada en el que se agrupaban más de cien personas entre percusionistas y cantantes casi todos ellos jóvenes pobres del barrio de Candeal Pequeño su primer disco en la XXIII fue considerado por algunos críticos como el mejor que se había producido hasta el momento en América Latina paz tres años después en el noventa y seis Carlinhos Brown arranca en solitario su propia carrera con un disco llamado Alfa gama Betis dado que incluía temas que también sonaron mucho en España como este a enamorada

Voz 2 23:40 que no hay funky a otro Brown

Voz 1804 23:44 aquí en una demostración de su versatilidad llegaría a colaborar con la banda de heavy metal brasileña Sepultura en dos mil dos caminos Brown se uniría a dos grandes figuras de la música brasileña Arnaldo Antunes y Marisa Montes en una de las aventuras colectivas más interesantes de principios de este siglo un súper grupo llamado tribal listas que logró éxito en todo el planeta con esta canción

Voz 2 24:13 eh

Voz 1804 24:19 y en dos mil cuatro en el año dos mil cuatro muchos le conocimos mejor especialmente en España tanto a ti Carlinhos como a tu obra social gracias a un maravilloso documental dirigido por Fernando Trueba que se titulaba El milagro de Candeal

Voz 27 24:34 ya

Voz 1804 24:37 tras

Voz 12 24:40 es maravilloso

Voz 1804 24:41 también habla de los viajes porque en este documental Fernando Trueba se lleva a Bebo Valdés de a conocerte a conocer tu trabajo en Brasil se habla precisamente de muchas cosas el documental pero de esas conexiones humanas que se establecen a partir de la música

Voz 4 24:55 sí sí Bebo Valdés ha sido una mirada ha hablado de Trueba muy importante para un Brasil que es familiar para un brasero que tiene Forza popular musical más tiene sofisticación Il las favelas sobre todo de la influencia que tiene la música europea toda la confusión como África ha sido algo tremendo para hacer y tremendo visión

Voz 1804 25:24 cómo ha evolucionado la vida en tu barrio en Candeal Pequeño en los quince años que han pasado desde que se

Voz 1 25:29 eh rodó El milagro de Candeal

Voz 4 25:32 no queríamos tener las casas

Voz 1 25:35 una chabola lo tenemos nosotros

Voz 4 25:37 a saneamientos tenemos queríamos tenía las de cuernos tenemos a las escuelas y el club tenemos el poso de Wozzeck ya es Vitorio su mayor victorias del bar que tiene violencia ayer entonces algo como soñamos comunidad su tienes problemas que ninguno está lejos de Telde problemas más son muy pequeños ante la cantidad populación son más de quince mil diles que oye nosotros somos muy contentos que estamos más cercanos no Guns armas en la calle sin más tiene muchos instrumentos

Voz 1 26:21 tiene hay mucho ritmo Carlinhos Brown se ha convertido en un perfecto ejemplo

Voz 1804 26:26 como la creatividad de cómo el arte de cómo la imaginación pueden ayudar al desarrollo individual di también el colectivo y también de un entorno de la música entendió digamos como elemento de cambio de idea misión social de hecho Carlinhos estos días que está seguir en Madrid aprovechó para pasar por una escuela con alumnos en riesgo de exclusión que utiliza precisamente como asestó la música como herramienta de integración y cohesión que es el colegio Pío XII cómo fue la experiencia

Voz 4 26:48 muy bueno porque opio doce está dentro todo están en una lengua de acoso cuarenta y cinco niños de Marruecos del Brasil de Venezuela la de Cuba ingentes que fue a Collina por esta escuela sus padres siente seguro sin tener suyos Alina Teodosio la educación Cal cambió más hacer Chivu parecen violento la música tiene muy espíritu Fix más las materias cuando llegaba música juntos Pius XII y Santamaría están haciendo un trabajo maravilloso

Voz 1804 27:23 pues tenemos Carlinhos que apuntar nunca mejor dicho esa asignatura pendiente porque los planes educativos de los distintos gobiernos que han llegado a España en los últimos años han dejado la educación musical en un segundo a veces está en hasta en un tercer plano y tú eres una muy buena demostración de los beneficios que tienen los niños la educación musical en los niños los mayores y en los que como tú todavía no han dejado de ser niños digamos que llevas mucho tiempo siendo un niño

Voz 4 27:44 sí sí es sepas que hongos Brno quién aún Liga para educación musical suma educado

Voz 1804 27:54 de Carlinhos Brown es un agitador cultural un agitador dementes y un agitador de cuerpos así en en general ahora es también pintor un pintor que desde hoy expone su trabajo en el Espacio Fundación Telefónica bajo el título La mirada que escucha Carlinhos Brown es inspirador charlar contigo muchísimas gracias el grafeno es un abrazo quieres tocar algo para despedir adverso

Voz 1 28:17 de esta música

Voz 7 28:23 se está ya

Voz 4 28:29 a quién

Voz 7 28:33 Candela y anda chicas sí sí ya me llamo yo Dancing atención para el tiempo está a sólo aquí

Voz 28 28:50 un abrazo

Voz 7 28:53 que narra así

Voz 28 29:00 bueno yo ahora arriba Pedro

Voz 4 29:03 pues bien

Voz 7 29:05 puedo yo de todo

Voz 8 29:08 yo he vivido Ahmed y veta miedo archiva me amo

Voz 2 29:17 creo que estamos aquí

Voz 10 29:22 hasta luego

Voz 8 29:23 me actuamos

Voz 7 29:28 ojo

Voz 4 29:31 esto es la Cadena SER gracias Cadena SER

Voz 16 29:41 Bonet edad con hoy por hoy a través de nuestro contestador automático

Voz 2 29:47 Marca el treinta y uno cinco veintidós dieciséis sesenta y cuéntanos lo que quieras

Voz 29 29:57 la Cadena SER presenta

Voz 1871 29:59 el placer de escucha

Voz 30 30:02 sin teniendo con qué alimentarnos y con que cubrirnos estemos con eso contentos los que quieren enriquecerse caer en tentaciones en lazos y en muchas codicia es locas casi perniciosas que hunden a los hombres en la perdición y en la ruina porque la raíz de todos los males es la avaricia y por ese mismo me será muy difícil perdonar de cariño por mil años que viva el que me quitas es el capricho de un coche comprendo que a poco de casarnos eso era un lujo pero un seiscientos lo tiene todo el mundo Mario hasta las portera si me apuras que a la vista está nunca lo entenderá aspiró una mujer no sé cómo decirte plumilla que todas sus amigas vayan en coche ella patita que te digo mi verdad pero cada vez que Estero Valentina o el mismo presidente el ultra dinero me hablaban de su discurso del domingo me enferma palabra aunque me esté mal decirlo tú has tenido la suerte de dar con una mujer de una mujer que de dos saca cuatro ideas dejado querer Mario que así que cómodo que te crees tú que con un broche dos reales un detallito por mi santo ya está cumplió INE hablar borrico que me apartado de decirte que no vivías en el mundo pero tú que si quieres eso sabes lo que es Mario egoísmo puro para que te interés que ya sé que un catedrático de instituto no es un millonario ojalá pero hay otras cosas creo yo que hoy en día nadie

Voz 25 31:14 conforma con un empleo Cinco horas con

Voz 30 31:17 Mario Miguel Delibes mil novecientos sesenta y seis

Voz 29 31:22 cadena SER él escucha

Voz 2 31:32 sí

Voz 29 31:46 nunca es tarde para cambiarse de a una más grande para tener

Voz 10 31:51 para mudarse de barrio

Voz 31 31:53 es tarde para encontrar tu piso con hasta un cuarenta por ciento de descuento en Servihabitat punto com

Voz 32 32:01 no obstante pues qué harías en un libro en un maquillaje madrugado para coger está en los que con esto hay mucha respuesta es tonta empezar a buscarlas porque hasta el doce de mayo compran más productos tienes hasta un quince por ciento de descuento en perfumería cosmética es para farmacia encuentra toda vez que el corteinglés

Voz 1804 32:28 con Pablo González Batista pues llega el momento de recibir al hombre que sostiene que Tanos tenía que haberse asqueado los dedos dos veces la persona que dijo que en estas elecciones ganaría la ascensión el mismo para el que un spoiler sigue siendo el alerón de un coche es nuestro terroristas Xosé Castro suspenso

Voz 10 32:48 que es un placer saludar el Día de los Trabajadores el trabajo

Voz 1804 32:50 cosas de un mundo que tú conoces muy bien de oídas sí

Voz 10 32:53 muy bien muy buenos días qué tal muy buenos días ahora mismo la hola

Voz 33 32:58 he querido bueno antes de empezar si como hacemos siempre que nos visita Xosé Castro necesitamos que ustedes nos llame Nos llamen a nuestro teléfono nueve cero dos catorce sesenta sesenta para jugar una semana más a este juego que hemos inventado y que hemos llamado English Pitingo y cuya mecánica no explicará a continuación el propio Xosé Castro

Voz 1871 33:16 pues sí porque básicamente la gente en nuestro nivel de inglés del hacendado hace que la gente busque canciones en Youtube poniendo en lo que cree que dice en inglés el algoritmo inteligente artificial de Youtube logra adivinar qué canción considerable inteligencia es algo muy presente que supera la humana

Voz 33 33:33 en este caso claramente nueve cero dos catorce sesenta sesenta por ejemplo la semana pasada decíamos que si escribes en Youtube o Lay Spielberg la inteligencia artificial de esa plataforma sale al paso para aclarar de que lo que en realidad estas queriendo decir tú es esta es la área Mikael muy sencillo nueve cero dos catorce sesenta sesenta y mientras ustedes nos llaman como cada semana pues arrancamos esta sección de se repasando algunas críticas de grandes destinos y monumentos que ustedes no querrán visitar si tienen la suerte de hacer puentes decir cosas bonitas que por alguna razón los tuiteros o los monstruos lo ponen venden así que Xosé Castro por dónde empezamos

Voz 1871 34:14 bueno yo he ido saltando de control por cada esquina del mundo in y los accidentes geográficos es Sálvame así que si te parece vayamos con el monte Kilimanjaro

Voz 25 34:25 te refieres a la montaña situada en Tanzania

Voz 1804 34:28 compuesta por tres picos con una altura total de cinco mil ochocientos noventa y dos metros que la convierte el punto más elevado de África ese monte equilibre esto o lo de Noruega

Voz 1871 34:36 después de este y además como es muy extenso Se puede subir hasta él sin tener que hacer alpinismo

Voz 10 34:40 por entonces llegan nuestro les con facilidad los drones eh

Voz 1871 34:44 concretamente Aaron la Laws dice me caí pero no me mate vamos esto lo parece

Voz 10 34:50 al no esto le parece mal criticable dice ya que me calle

Voz 1871 34:52 yo no te puedes desempeñar lo mejor es Sofía Moulton que dice esta montaña está muy alta estoy decepcionada y seguiré estándolo hasta que no resuelva

Voz 10 35:00 hemos que prefiere en llano las aulas cuesta no les gusta

Voz 1871 35:05 y Naomi dice me gustaba

Voz 10 35:09 antes de ser Ministerio antes antes de que fuera Kilimanjaro antes de ser alto bueno meses uno que conozco bastante bien que es el Canal de Panamá hombre sí lo conozco bastante bien y yo también el famoso canal de ochenta y dos kilómetros de unos quietud que atraviesa el istmo de Panamá en su punto más estrecho y que conecta el mar Caribe en el Atlántico con el océano Pacífico pues pero antes lleva la reseña de Óscar ciernen que dice vosotros los millennials lo queréis todos fácil estáis todos mimados ahí con vuestros cafés late vuestras tostadas de aguacate y Harry Potter toda esa mierda

Voz 1871 35:46 os voy a decir una cosita a los hombres de verdad cambian de océano por el estrecho de Magallanes por este pasillo para pasar soja señores lo bastante hombre como para Circus navegar un continente entonces no me

Voz 10 35:59 vamos a ver no es una reflexión más más allá va más allá al que que tonterías desde el canal a pasar como Dios manda bueno tenemos más del derecho dice dos monos panameños a pareados eh no fue agradable no él no iba a ser una visita no visitaba con él quería atravesar el canal vivió dos monos es lo mejor es malo

Voz 1871 36:19 ver llegas que dice el peor parque acuático altivo en vivir como obra como una obra magnífica de ingeniería del Betis que con

Voz 10 36:28 no alargan mucho las para los niños

Voz 8 36:30 yo

Voz 10 36:33 Canaria en dice se me fui a pique el barco y los panameños reía pues bueno pues a lo mejor se lo merece porque el Astoria hay una historia detrás fíjate no era tan fácil el Canal de Panamá como decía el anterior bueno ni el Canal de Panamá y el mono

Voz 33 36:48 de Kilimanjaro se salvan del linchamiento en Internet como ya hemos visto nuestras almas en cambio sí nuestras almas aún están a tiempo de ser salvadas por las rocas forestales

Voz 2 36:58 no

Voz 33 37:01 así que como todos ustedes saben son esas canciones con letras en español que llevamos toda la vida cantando mal porque en su día no las entendimos bien ya ya fuimos tirando lo dejamos pasar nunca lo hemos corregido y nos ha pasado esto a todos totalmente yo deja muchas canciones lunes entender

Voz 1871 37:21 pero bueno a manos las podéis enviar a Hoy por Hoy arroba Cadena SER o en cualquier red como Roca forestal

Voz 1804 37:27 ya no sea enviado nos han enviado varias como por ejemplo Xosé

Voz 1871 37:30 pues sí la canción Mala Vida de Manolo

Voz 10 37:32 el gran clásico Antonia entendía camiseta en mi corazón

Voz 33 37:44 hay que reconocer Cissé que manchado no se empeñó en que el entendíamos bien esta parte de la canción es muy complicada de entender de hecho yo nunca he sabido hasta que lo he buscado ya voluntariamente nunca sabía exactamente que crea decimos podemos volver a escucharlo camiseta en mi corazón pero la oyente

Voz 10 38:02 Tom tú lo entiendes perfectamente camisetas corazón ese bueno pues curiosamente XL lo que dices realmente que yo no me lo creo es cada día se la traga Mi corazón ahora esto no hay problema

Voz 33 38:14 los una sílaba que se comen hay algo que es una a una

Voz 10 38:16 palabra yo cada dice la trama a corazón cada día se la traga Mi corazón teóricamente bueno lo que yo entiendo es que la dice la otra Nickon eso que no tienen significado

Voz 1804 38:24 lo ha ocupado la reducción mal básicamente

Voz 10 38:27 Manu Chao esa prosodia muy mayor nada más canciones bueno pues eso unos envía una una clásica de Dallas

Voz 1871 38:33 que los Pegamoides Bailando dice que su mujer se hace la coge como si le bloqueara la pierna mientras canta muevo la cabeza muevo el esternón muevo la cadera se me queda en ocasión volvemos a oírlo es que dices me queda en ocasiones me quedaba ocasión

Voz 1804 38:53 esta vez

Voz 10 38:58 sí EEES me queda la cadera en ocasión que hay dos por uno no era claro ya con noventa y nueve la dejó para vender

Voz 33 39:06 bueno en las rocas forestales siempre nos ayudan a reflexionar acerca de la relación que nosotros mantenemos con nuestra propia lengua pero podría ser peor podríamos estar hablando del English Pitingo respectivamente

Voz 1804 39:18 estos de una más de que grata English Pete English bueno

Voz 1871 39:20 el Sporting es es la demostración de que los españoles vamos flojos tirando a muy flojos de inglés pero la inteligencia artificial y Youtube hace los sí sí sí esto la empezó el hematocrito con internet lo siguió humorista llamado David Pareja y bueno básicamente la gente pone en Youtube cualquier cosa que entiende youtube

Voz 1 39:36 más fascinantes que te pidan vale pues ya lo hemos pensado

Voz 1804 39:39 los es que sería fantástico compartir esto con nuestros oyentes que sospechamos son ellos los que escriben mal el marcador de Youtube los títulos de las canciones hoy saludamos a Davids de Valencia David muy buenos días

Voz 10 39:50 hola buenos días hola David has entendido bien de qué iba la dinámica del concurso no

Voz 1804 39:54 si si si buscas habitualmente canciones en Youtube

Voz 35 39:59 más bien yo tengo que hacer un poco de buscador perfecto pongo música en algunos bares y botín

Voz 10 40:05 no va a la Cámara meses irán a Tito un profesional si viene una persona a altas horas de la noche y probablemente con más copas de más de las veces

Voz 1804 40:14 el y tú tienes que traducir su inteligencia no artificial en este caso a la que es bueno pues es la persona adecuada para claro

Voz 10 40:20 imagina que yo

Voz 1804 40:21 llega a alguien a tu cabina de DJ te dice oye David me gustaría que me pusiera chucu menguó

Voz 19 40:30 yo tengo una sola palabra así secreto Yukos

Voz 10 40:36 este se queda sin sin que le pongan sí sí sí sí este es el

Voz 35 40:39 cómo voy a ponerlo eh no no podré pues mira

Voz 10 40:41 esta es la que tendría que haber puesto

Voz 8 40:46 venga

Voz 2 40:52 también es la cama cama cama la cámara

Voz 10 40:55 a Camiño esa por ahí sí que te lo hubiera así que lo que no se conocía no vale la siguiente tampoco es muy fácil Walesa acerca a alguien a tu cabina altas horas de la madrugada pongámonos en situación de dice David por favor tienes la de guay como W en Away como si no hay un solo por si fuera poco eh sí sí sí sí no pero es muy complicado

Voz 1804 41:20 es tan fácil ya hemos dicho que te llamas pero quieres que a partir llamemos por otro nombre para que no te despidan de los que

Voz 10 41:28 mira no te viene nada no

Voz 35 41:30 no es que el dicho

Voz 1804 41:33 ya pues no es que estamos en inglés bueno pues imagínate que haber buscado en tu caja de vinilos o bueno de cedés no sé cómo pincha tío haber puesto

Voz 2 41:45 mala en varios nombres del Chain of también no Malaisia el Nawal

Voz 10 41:53 David tú vete apuntando porque esto te puede pasar el agua para cuando lleguen las blancas pues yo creo que eso ante la sabes y probablemente la hayan pedido el estrés que canciones Papa Don pizzas Papa Don Pich

Voz 35 42:08 pues ha pasado a Madonna ha

Voz 2 42:17 estas y la alguna vez se David pues enhorabuena es uno de tres digamos que bueno yo yo si trabajas en Vivar desde por lo menos la de Madonna yo creo que

Voz 10 42:30 desalojos la noche solo despedimos bueno David no

Voz 1804 42:32 auténtico haces lo fácil no no no era fácil de un auténtico placer conocerte gracias por participar ánimo muchísimo ánimo eh que que ser dj es muy es un trabajo muy sacrificado los problemas y lo sabemos bien Xosé Castro

Voz 10 42:46 yo alguna vez si lamentablemente para ganarlo pues muchísimas gracias a temas

Voz 1804 42:52 hemos sacado el de la cabina de DJ

Voz 10 42:55 día no sé yo pero bueno peor siempre

Voz 1804 42:58 el gracias por ilustra una vez más chao chao

Voz 25 43:03 hoy por hoy con Pablo González Batista

Voz 1 43:07 los tecnoprecios de El Corte Inglés son mucho más que un buen precio hasta el ocho de mayo te regalan un vale de cien euros comprando ultraligero con procesador Intel Core ese de Windows a partir de setecientos noventa y nueve euros para próximas con preste el veinticuatro de mayo al dieciséis de junio en el corte

Voz 2 43:21 sí si otras empresas del grupo consulta condiciones en nuestra web sólo con los tecnoprecios de El Corte Inglés

Voz 16 43:35 conecta con hoy por hoy a través de Instagram

Voz 2 43:40 cuéntanos lo que quieras en Hoy por hoy Cadena Ser cuando se exprime incluso no es una prioridad

Voz 20 43:50 esta semana estuvo rodando últimas escenas de cuéntale a qué horas colgado esto me debían ser las tres menos cuarto aeropuerto hay poco

Voz 2 43:58 porque las mejores respuestas están en la segunda pregunta pregunta una alumna

Voz 1804 44:04 profe tú crees que algún día vamos

Voz 2 44:06 ahora para mí es la respuesta soy profesora tengo que dejar que los sentimientos afloren con naturalidad estoy triste porque creo sinceramente que esta es la historia de un gran fracaso colectivo poner el verbo conversar por encima de entrevistar que te recuerden como buena persona es bagaje suficiente yo creo que no voy a hacer ningún ejercicio para demostrar lo contrario discrepar sin miedo al contrincante puedes discrepar contigo que lo cual es muy sano Santísimo ya había anoche devuelven Raxoi encantada o si le ha gustado mucho y lo más importante saber reírse de uno mismo pan

Voz 8 44:44 la Ventana Frantino saca el apoyo de las cinco

Voz 2 44:49 a la séptima temporada caro

Voz 21 45:00 el Deportivo quiere ser un programa cercano familiar cariñoso con el oyente pero sin perder de vista la emoción del deporte la pasión por el juego la adrenalina de la competición porque

Voz 1871 45:11 pues llega a ese punto com punto deportivo se convierte en una bestia

Voz 37 45:15 en una montaña rusa de agitación de selección también previsto castas donde caídas de polémica

Voz 10 45:23 no

Voz 21 45:27 y finalmente análisis repasó del día ya nos retiramos a dormir y es un poquito nuestro día a día Carrusel deportivo de la diera Carrusel deportivo con Dani Garrido

Voz 1804 45:43 cuál es el nombre de la mejor emisora de España tiempo

Voz 38 45:46 damos buenas pista una pista es que luego la lista si luego la eh cabina si luego la Cadena ser correcto es a hacer

Voz 1804 46:01 pues ésta que está usted escuchando

Voz 39 46:03 en la Cadena Ser luego la Cadena Ser

Voz 40 46:06 R No estoy toda la vida de Dios hecho que tiene de poner fin cadenaser esto de toda la vida de Dios aquí en la casa en la que nace

Voz 1804 46:15 la pena ser cocaína se

Voz 10 46:17 como tú quieras retiro cadena

Voz 40 46:20 libro de poner oportuno

Voz 29 46:25 ah

Voz 4 46:27 cuenta con las

Voz 25 46:30 lo que pase

Voz 20 46:38 Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad por eso la UCI le invita a escuchar las seis y usted agenda de servicios útiles

Voz 1508 46:51 buenos días queda muy poco para el Día de Europa es el nueve de mayo y como todos los años que haya actividades programadas algunas empiezan este viernes como el concierto de la Orquesta y Coro Juvenil Europeo de Madrid en el Auditorio Nacional pero hay más propuestas no sólo conciertos se han programado seminarios charlas debates proyecciones de películas si le interesa entre en la web de la Comisión

Voz 1 47:12 el OPA este punto europa punto haya encontrará todas las actividades previstas que esperemos que

Voz 20 47:18 de información le sea de utilidad saludos de la ONCE buenos sí

Voz 41 47:24 Ramón tenemos un mensaje para ti de Luis un oyente del programa Ramón que me dejarles dormir en tu salón los ocho meses que me duró el bajón por Margarita es algo que

Voz 1 47:34 nunca podré pagar te Ramón tienes algo que decirle a Luis

Voz 42 47:40 pues si con el voto el viernes del oro Jack por igual se me lo paga

Voz 22 47:43 vamos a favor

Voz 21 47:45 es que solo setenta y siete millones de euros pueden devolver este viernes bote de setenta y siete millones en el Eurojust once millones para dar y tomar

Voz 2 47:59 cadena SER

Voz 1804 48:00 hoy más que nunca en el Día del Trabajo mantenemos abierto nuestro juzgado de guardia

Voz 43 48:07 como saben cada miércoles no saben

Voz 1804 48:09 en esa a veces oscura cueva de los asuntos judiciales y los términos jurídicos para intentar ver algo hay dentro con la ayuda de dos antorchas la de Baltasar María Garzón Baltasar María muy buenos días buenos días que he vuelto a ser porque usamos esa expresión eh esto es de juzgado de guardia por ejemplo para hablar de cosas que son inexplicables hoy inverosímil

Voz 0269 48:31 bueno más que de guardia si son dos cosas distintas no de guardia es porque lo que ocurre de forma inmediata necesita

Voz 1804 48:42 es también una resolución inmediata

Voz 0269 48:45 por eso existe un órgano judicial o debe existir un órgano judicial permanentemente abierto dispuesto para recibir esas reclamaciones eso es normal luego lo que ocurre es que hemos jugado de guardia te puedes encontrar con cualquier cosa hasta las más peregrina que no tienen nada que ver con la jurisdicción penal que suelen ser donde rige el Juzgado de exclusión de Board

Voz 44 49:08 sí bueno no sé porque nacerá pero teníamos la SER juzgado de guardia artística lo encaja perfectamente tienen en Le da lógica

Voz 1804 49:17 presión pero es verdad que a veces ocurren cosas importantes en en días festivos en situaciones en que otro jugadas están cerrados por lo tanto eh Baltazar estoy seguro que hay ocasiones en las que estar de guardia por ejemplo en la Audiencia Nacional ha sido Patil la puerta para entrar en casos importantes

Voz 0269 49:30 seguro que normalmente suelen ocurrir en las cosas más inverosímiles cuanto más difíciles son de resolver porque es un fin de semana es un este madrugada en fin toda una serie de circunstancias depende también del tipo de juzgado en la Audiencia Nacional no eran en el juzgado de guardia al modo que se puede entender de veinticuatro horas seguidas allí sino de una semana guardia localizada lo que ocurre es que en mi caso eran tan complejas algunas de las operaciones y demás que eh el de veinticuatro horas de plazo Castillo Se me convertía ni en veinticuatro horas los siete

Voz 44 50:07 es decir eh que no uno sino varios abogados me confesaron que ellos presentaban las cosas cuando estaba Baltasar de guardia porque sabían que se iba a hacer cargo de los asuntos más difícil

Voz 10 50:18 vale yo sé que la responsabilidad no es del azar de Baltasar

Voz 1804 50:22 una vez más esto viene ocurriendo con relativa frecuencia cada vez que nos visita es la actualidad no sorprendido con una noticia internacional de de relevancia de tremenda relevancia desde ayer Venezuela vuelve a estar en primera línea informativa das tras conocer vamos a resituar a nuestros oyentes ayer se lo contábamos prácticamente en directo que el opositor Leopoldo López fue liberado de su arresto domiciliario por militares contrarios al régimen dirigidos por el presidente encargado por Guaidó ahora sabemos también que López está refugiado permanece refugiado desde esta madrugada en la embajada de España en Caracas Baltasar vamos a pesar contigo porque creo que conoces muy bien la realidad latinoamericana así que me gustaría yo sé que es un asunto muy complejo pero tener una primera valoración de lo que está ocurriendo en Venezuela

Voz 0269 51:01 bueno las noticias en principio fueron muy confusas e aludían a una a un levantamiento de de la base militar de La Carlota en la que algunos miembros del Ejército y también de la policía habían contribuido a la liberación de de Leopoldo López después se sucedieron como siempre ocurre en estos casos opiniones o informaciones cruzadas en el sentido en otro incluían a altos mandos militares que después parece ser que no era así es decir no era así porque lo alto

Voz 1 51:37 he estado mayor se le dijo que estaba a los

Voz 0269 51:42 alzados después salió con el ministro de Defensa en las declaraciones hubo alguna detención parece que fracasó en el intento de golpe o el alzamiento militar a continuación lo que ha ocurrido pues es que el señor Guaidó pues a convocó a sus seguidores recibió el apoyo internacional de quiénes ya le habían apoyado previamente yo creo que la situación es muy delicada hay desde luego el auspicio desde Estados Unidos detrás a estas maniobras con informaciones incluso de ingresos de especialistas de empresas privadas de seguridad es muy preocupante porque al final puede concluir en enfrentamientos civiles que a este momento en algunos puntos aislados lo ay esa situación no se puede sino resolver con diálogo y de alguna manera a cumpliendo la legalidad primero la de Venezuela después diálogo internacional y eso me quedo aquí para después si puedo opinar sobre el el el hecho de que Leopoldo López y su familia se haya refugiado en la embajada en concreto en la española ahora analizar

Voz 1804 53:00 hemos ese dato María

Voz 44 53:01 bueno es muy complejo Equal quede R

Voz 0269 53:05 evaluación simplista no

Voz 44 53:07 debe darse es obvio que ayer veíamos las imágenes y es y es obvio que bueno e en en Venezuela un país que yo también conozco existe una gran desigual

Voz 1846 53:18 dad

Voz 44 53:19 existe un pueblo que lo está pasando muy mal pero que lo lleva pasando así mucho tiempo en no es una cuestión únicamente de este momento existen unos gobernantes que seguramente comete muchas eh une una Bush un uso abusivo de la fuerza existe pero también existe una cosa que se llama como decíamos la no injerencia e los golpes de Estado son golpes de Estado no justo ego no contra quien se haga entonces existe no es un país que no tenga ninguna que esté en una isla y que no tenga ninguna eh realidad ajena a otros y hay una ingerencia estadounidense desde hace mucho tiempo es un país muy estratégico

Voz 0824 54:00 por su riqueza lo que es una pena es que al final

Voz 44 54:03 la gente las agentes sencilla es la que más lo sufre entonces cualquier aproximación simplista o queriendo utilizar políticamente la realidad de ese país me parece que cuando menos es poco respetuosa con el pueblo venezolano

Voz 1804 54:19 Venezuela además es un país con el que mantenemos es Bin culos muy estrechos tanto emocionales como como comerciales España en un primer momento ya abanderó ese reconocimiento de Guaidó como presidente legítimo de Venezuela pero ahora tenemos una nueva situación una nueva situación que no sabemos en qué posición sitúa a la diplomacia española que es que el Leopoldo López como hemos contado está en estos momentos dentro de la embajada de España como nos sitúa esto en el conflicto Baltasar España reconoció