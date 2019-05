Hoy por Hoy (01/05/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1804 00:00 es mediodía las once en Canarias

Voz 0228 00:06 Antonio Martín muy buenos días buenos días Pablo antes de explicar cuál es la situación en Venezuela está ahora hay también contarles el inicio de las manifestaciones del Primero de Mayo vamos a las carreteras porque está viendo problemas en este día que en el caso de Madrid es para muchos inicio de puente Dirección General de Tráfico María Herrero buenas tardes

Voz 0268 00:22 hola buenas tardes sin duda lo peor está en Madrid mucha saturación a esta hora en las salidas de la capital sobre todo por la uno desde San Sebastián de los Reyes hasta San Agustín de Guadalix y entre El Molar Ventura da también en la A42 desde Fuenlabrada hasta Torrejón de la Calzada hay más problemas en las salidas de la capital por la A tres en Rivas y desde Perales de Tajuña hasta Villa Rubio ya en la provincia de Cuenca la cinco entre Alcorcón y Arroyomolinos también por la A cuatro en Ciempozuelos y Aranjuez helados en Torrejón de Ardoz tráfico lento también en la salida por las seis desde El Plantío hasta San Rafael en Segovia ya en la M seiscientos siete entre Tres Cantos Colmenar además en Toledo dificultades en la A cuatro desde Ocaña hasta la en sentido Cádiz en la A5 desde Baldoví Valmojado hasta Talavera también intensidad en Guadalajara en la A dos a su paso por Azuqueca de Henares sentido Zaragoza hay problemas también de entrada Valencia por la A tres en Laurie Guille además mucha atención en Sevilla por un alcance en la A49 en Huévar que está provocando a esta hora doce kilómetros de retenciones dirección Huelva

Voz 0228 01:19 por lo demás el líder opositor venezolano Leopoldo López cuya liberación adelantamos ayer en la SER se encuentra la embajada de España en Caracas con su familia del paradero de Juan Guaidó no se conocen de esta detalles a esta hora es lo último que se sabe de Venezuela no consta que López haya pedido asilo aunque su presencia en la delegación española abre un frente también para la diplomacia de nuestro país de momento el Gobierno Se remite a confirmar que va ir informando en función también de los movimientos que vaya dando López Rafa no

Voz 1 01:45 pero si Moncloa ya confirmado que Leopoldo López su mujer

Voz 1775 01:48 su hija están en la residencia del embajador de España en Caracas pero nada más aún no está claro si su intención es simplemente buscar protección y permanecer por tanto como huésped o quiere pedir algún tipo de asilo sobre este asunto hemos preguntado en la Ser Antonio Ledezma compañero opositor de López que actualmente está exiliado en España

Voz 2 02:03 a todos los convirtió compartió que me amigo el mismo yo por alto es que su intención es que el guardó sobre todos sus hijos pero él sigue operando no solamente el sino también el presidente vuelo María Corina Machado todos están articulando toda la estrategia para cumplir mar lo que hemos llamado la primavera venezolana

Voz 1775 02:26 entre dos mil quince y dos mil dieciséis el Gobierno español ya concedió la nacionalidad a la hermana el cuñado y los padres de Leopoldo López de hecho su padre incluso es candidato a las elecciones europeas por el Partido Popular

Voz 0228 02:36 canto Nicolás Maduro como Juan Guaidó han convocado a los venezolanos a salir a la calle hoy en medio de la tensión que vive el país en las últimas horas seis de la mañana ahora mismo en Venezuela cuál es la imagen en Caracas Álvaro Zamarreño

Voz 0116 02:46 todavía es muy temprano y no constan incidentes de esta noche pero ya desde hace días la oposición venía preparando grandes movilizaciones para el Primero de Mayo Guaidó llama quienes la apoyan a conseguir que sea la mayor movilización en la historia del país e intenta incorporar a una parte del movimiento sindical y de trabajadores públicos dos sectores hasta ahora muy afines a Maduro en paralelo Maduro hace llamamientos similares a tomarla las calles de las principales ciudades así que se espera que por segundo día la capital viva importantes movilizaciones de signo contrario este martes en torno a cien personas resultaron heridas en enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en varias zonas del país o que no hay un recuento completo de incidentes la ONG provea informa de un muerto durante los incidentes fuera de Caracas sin dar muchos detalles sobre este caso

Voz 0228 03:30 doce y tres del primero de Mayo hay convocadas decenas de manifestaciones por toda España a esta hora por este Día Internacional de los Trabajadores este año llega días después de las elecciones generales por lo que los sindicatos reivindican también sus exigencias para un futuro gobierno para que por ejemplo se pongan manos a la obra con la derogación de partes de la reforma laboral en la plaza de Cibeles de Madrid punto de salida de la principal manifestación está Rafa Bernardo adelante

Voz 1762 03:53 si la cabecera ya está lista para a partir de aquí muy cerca de la plaza de Cibeles con la pancarta preparada lema este año la lucha continúa más igualdad y más derechos más cohesión primero las personas los líderes sindicales ya están en la cabecera han intervenido también distintos corrillos algunos líderes políticos que han pasado por aquí hemos visto a José Luis Ábalos ministro de Fomento al candidato socialista a la Asamblea de Madrid Ángel Gabilondo está prevista también la presencia del secretario general de Podemos Pablo Iglesias

Voz 1 04:21 hay poca gente todavía aunque van llegando poco a poco

Voz 1762 04:24 eso sí muchas banderas en esta cabecera banderas rojas sindicalistas banderas moradas feministas banderas Alcoy

Voz 1 04:29 Aris del movimiento LGTB y banderas republicanas también en un día en el que el tiempo

Voz 1762 04:35 está acompañando día soleado temperaturas suaves aquí en Madrid de hecho acabamos de pasar por el punto final el que será el punto final de la manifestación la Puerta del Sol estaba ya llena de gente no de manifestantes y de turistas paseantes que aprovechan

Voz 0228 04:46 mañana manifestaciones también en otras ciudades del mundo nos fijamos a esta hora en París porque está habiendo disturbios en esa convocatoria en la que desemboca meses de protestas en la calle en Francia corresponsal Carmen Vela

Voz 0390 04:56 buenos días el Primero de Mayo caliente que se esperaba en París y otras ciudades de Francia ha comenzado ya con detenciones preventivas en estaciones y controles de carretera la prefectura de la capital acaba de anunciar treinta cinco arrestos entre ellos el de tres ciudadanos españoles que pretendían participar en manifestaciones y que llevaban artefactos incendiarios y objetos que podrá en servir de armas la cadena FM ha mostrado fotos con el material incautado a estos presuntos manifestantes en el que figuran bombonas de gas tenazas martillos cadenas y cámaras de gas más de siete mil cuatrocientos policías y gendarmes están movilizados durante todo el día en París ante los mensajes que han circulado en las redes sociales para convertir la ciudad en capital de los altercados más de veinte estaciones de metro permanecerán cerradas y numerosos comercios y cafeterías y restaurantes han cerrado sus puertas y protegido con barricadas las fachadas para evitar los ataques como los ocurridos durante las protestas de los chalecos amarillos

Voz 0228 05:53 la justicia estadounidense da la razón al Museo Thyssen sobre el Pissarro robado por los nazis y comprado años después por el barón Thyssen el juez considera que en museos su legítimo propietario aunque concluye también que su deber moral sería devolver el cuadro Raquel García

Voz 3 06:06 tras dieciocho años en los tribunales un juez de California concluye que el Thyssen es legítimo propietario de rusa han Honoré por la tarde efecto de lluvia de Camille Pissarro propiedad hasta el treinta y nueve de la familia judía de

Voz 1 06:16 es Cassirer aunque según el fallo el barón Thyssen no

Voz 3 06:19 no actuó de buena fe al adquirirlo en el setenta y seis al no comprobar las circunstancias sospechosas que rodearon la compra el Gobierno y la Fundación Thyssen sí lo hicieron si actuaron de buena fe al comprar la colección en mil novecientos noventa y tres a pesar de esto como decía según el juez el deber moral del museos devolver el cuadro ya que España es firmante de una declaración que le obliga a restituir el arte expoliado por los nazis desde el museo se muestran muy satisfechos y cierran la puerta a cualquier devolución acabamos de hablar con Evelio Acevedo director gerente del museo

Voz 4 06:47 se puede considerar que al haber sido compensados en su momento por el valor de mercado del cuadro desde luego la familia fue restituida es que hay circunstancias yo creo que justifican el que el que el cuadro los permanezca como como legítima propiedad de la Fundación Cruzcampo Renyer

Voz 3 07:07 la defensa califica la decisión de incoherente así

hasta luego seguimos

hasta luego seguimos

hora doce

Voz 1 07:27 la pintura la música la danza a la literatura

Voz 6 07:30 o el cine son tipos de arte y si se fijan todos comparten algo que son las ganas de comunicar por eso hoy queremos reivindicar la comunicación como el octavo arte

Voz 7 07:42 no

Voz 1 07:43 Leo parche lleva toda su vida dedicado precisamente a eso a la comunicación es director general de la asociación de agencias de medios y hoy viene a presentarnos su libro El arte de comunicar Leo H muy buenos días

Voz 2 07:55 buenos días Pablo qué tal estás muy bien

Voz 8 07:58 Leo porque bueno el primero que me da un poco de de miedo Tom hablar con un experto en comunicación dominical aquí comunica Marlene aquí no tenía miedo de cinismo aquí ya es que no estamos en esa línea quería preguntarte qué consideras que comunicar es un arte es decir qué características comparten la comunicación con estas otras artes de las que hemos hablado antes

Voz 2 08:18 bueno en realidad es que todos tenemos a nuestro alcance es utilizar el arte de la comunicación y que debemos hacerlo porque en realidad utilizando el arte de la comunicación vamos a vivir mejor indiscutiblemente tienen le en la complicaciones en un arte de la medida que es una una expresión que nuestra capacidad de vivir mejor como decía antes de comunicarnos con los demás de comunicarnos con nosotros mismos de transmitir belleza bien definitiva efectivamente la comunicación en todas las artes son comunicación y la comunicación en su más

Voz 8 08:50 el arte de comunicar es un manual de uso del lenguaje sobretodo de lenguaje positivo y idas las claves precisamente para eso para comunicarnos con arte para conseguir que nuestro mensaje llegue tal y como lo deseamos y que lo primero que quiero preguntarte leo sobre este asunto concreto es que es comunicar en positivo

Voz 2 09:08 bueno comunicado en positivo es trasladar de una forma positiva valga la petición pues no son mensaje poner de la la la parte más veía de lo que queremos decir a nuestro interlocutor sentía eh el rentabilizar el mensaje que queremos transmitir trasladar a nuestro nuestro más y donde no hay siempre locutor no se trata ni mucho menos de engañarle sino tratar de maximizar en ese sería en realidad comunicar en Costa

Voz 1 09:36 bueno me salen unos cuantos que deberían de comprar tu tu libro Leo lleva

Voz 8 09:40 Nos varios días porque te lo digo porque llevamos muchos días sometidos a una intensísima fuente de mensajes de todo tipo lo llamamos campaña electoral parece que no acaba nunca de hecho estamos a las puertas de de otra quería preguntarte por ejemplo si crees que el lema de la campaña del Partido Socialista para estas elecciones el veintiocho de abril lo que pasa es que España pase al que pase esto es un mensaje positivo

Voz 2 10:05 se puede al final los mensajes también de los de los políticos muchas veces y depende de quién los miren pues se tergiversa no se ponen positivas no haz que pasa seguramente lo que quiere decir es que has que suceda me pasa que desde el punto de vista de la comunicación publicitaria es más fácil más frenéticamente más que pase si me preguntas sobre temas relacionados con los políticos es que claro los políticos muchas veces estos tramiten con poca sinceridad y con un exceso de pasión no utilizan mucho la excusa la exageración y sobre todo la inflexibilidad

Voz 8 10:39 pero tú dices en el libro que una de las habilidades del comunicador es tener lo primero que debe tener ganas de comunicar desde luego aparentemente a los políticos ganas no le faltan

Voz 2 10:48 una indiscutible el Compendio el libro habla de catorce habilidades de a los políticos no les faltan ganas de comunicar le faltan ganas de escuchar las habilidades no y una sobreexposición ve la comunicación también es una una una falta de habilidad como hemos visto clases clarísimos en esa campaña de sobreexposición la comunicación que han sido más penalizados por parte de los votantes no y entonces no nos obliga a detener las ganas de comunicarse nota mantener el momento adecuado que les la segunda habilidad de la que se habla el libro una habilidad por sí sola no va a permitir que nos convirtamos en artistas ya la comunicación

Voz 9 11:32 Leo la comunicación universal existe o es depende en cada cultura en cada país y cada idioma se comuniquen en otra manera o universal en la comunicación

Voz 2 11:42 bueno hay códigos universales en una educación la comunicación perdón Si te pregunto sobre la empatía por ejemplo con una de las habilidades con lo que decía antes el saber escuchar creo que son habilidades que son comunes a todas las sociedades son comunes en realidad al ser humano la condición de del ser humano hay lógicamente costumbres como las hay en los negocios como las hay en cualquier expresión artística también como la ahí en la educación como la hay en las relaciones laborales que son más propias de un país y una cultura a otra pero hay habilidades que son completamente universales

Voz 1 12:19 tú eres una reflexión en en tu libro Leo que es tú te preguntas cómo sería nuestro mundo sino las comunicaremos un poco mejor el primer paso a uno de los primeros pasos puede ser comprar comprar tu libro El arte de comunicar el H es comunicadores profesores autor de ese libro de que hoy queríamos hablar el arte de comunicar muchísimas gracias Leo por darnos algunas claves para ser buenos comunicadores en general no sólo oradores para comunicar viene a todos los niveles

Voz 2 12:43 muchísimas gracias aún no ha sido un honor estar aquí

Voz 1 12:45 estoy muy buen día

Voz 10 12:48 hoy por hoy con Pablo González Batista

Voz 19 17:43 en mí antes de terminar