Hoy por Hoy (02/05/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1727 00:00 son las seis de la mañana a las cinco en Canarias saludos qué tal están muy buenos días el opositor venezolano Leopoldo López está pasando su segunda noche la embajada española en Caracas que se sepa no ha pedido asilo político pese a que el Gobierno español en su única explicación pública se utiliza la palabra asilo

Voz 1 00:39 nosotros desde luego somos una embajada que presta asilo como corresponde a las normas internacionales estamos preocupado y alerta porque nosotros pensamos que en Venezuela no puede ocurrir otra cosa que no sean salida pacífica

Voz 1727 00:53 la evolución de la crisis pone a España en el centro de nuevo de la tensión diplomática en torno a la situación explosiva que vive en Venezuela tras el fracaso del intento de alzamiento militar Juan Guaidó trata

Voz 2 01:07 a la hora de reconducir la oposición alto

Voz 1727 01:09 lo mismo hace una huelga general parece mantener

Voz 3 01:12 la calle hay que continuar hasta lograrlo así que mañana vamos a acompañar la propuesta ya lo hicieron de paros escalonados plata huelga general

Voz 1727 01:22 jo Bolsonaro ha reconocido que Guaidó se precipitó esta noche Nicolás Maduro ha vuelto a comparecer dice que la revolución está estancada y pide a los venezolanos identificar los errores

Voz 1623 01:34 compañero qué cosas hay que cambiar qué estamos haciendo mal y tenemos que cambiar definitivamente quiero asumir un plan para cambiar todo para mejorar todo

Voz 4 01:46 para ratificarlo cerró por ella está ahí no

Voz 1727 01:49 no ha concretado más la comunidad internacional por ejemplo lleva meses pidiéndole unas elecciones presidenciales con garantías a las del año pasado buena parte de la oposición no pudo concurrir esta noche se ha confirmado una segunda víctima mortal en los enfrentamientos en la calle de ahí es el dos de mayo el día de la Comunidad de Madrid vamos a saludar hoy esta mañana en este programa a los cinco candidatos principales en las elecciones autonómicas del veintiséis de mayo estará Vox y no será porque no los hayamos invitado que lo hemos hecho pero su candidata Rocío Monasterio ha preferido no estar en la celebración del dos de mayo esta mañana en la comunidad Pablo Casado va a volver a verse con Ángel Garrido el que fue presidente dio la espantada tres días antes de las generales yéndose a Ciudadanos C's que le ganó las generales a los populares en Madrid en fin con la tensión en la derecha en todo lo alto bien en la izquierda se viven discrepancias sobre cómo ha de ser el futuro gobierno de España Aimar Bretos buenos

Voz 0027 02:55 buenos días el partido socialista se resiste a dar entrada a Podemos en ese futuro gobierno insisten en que su apuesta es un Ejecutivo en solitario Icon independientes progresistas José Luis Ábalos

Voz 5 03:03 con la preferencia de llegar a acuerdos de carácter programático con Podemos obviamente porque tenemos una experiencia previa de colaboración compartimos una sensibilidad entorno a la superación de las desigualdades Unidas Podemos sin

Voz 0027 03:15 Barcón entiende las reticencias del PSOE aquella ministros morados y las achaca dice Pablo Iglesias a presiones de las élites económicas

Voz 1293 03:22 la única opción para que el Gobierno sea de izquierdas es que sea un gobierno de coalición con nosotros porque porque si no fuera así como ocurrido siempre en la historia de España el Partido Socialista se pondría de acuerdo con la derecha en las cuestiones de economía eso no sería un gobierno de quién

Voz 1727 03:36 las declaraciones durante las movilizaciones del Día del Trabajo que antes se llamaba Día de los Trabajadores allí los sindicatos pedían gobierno progresista y que corrija la reforma laboral

Voz 4 03:47 que no queremos parches efectivamente con Rivera no con Pablo Casado nos Icomos y a tomar una cerveza

Voz 6 03:56 corregir la reforma laboral del año dos mil doce que teníamos ya negociada con el Gobierno Iker ese nos expulsaba en que no allí había mayoría parlamentaria ahora no hay excusas

Voz 1727 04:11 la buena noticia de la mañana es que Iker Casillas está bien se recupera del infarto que sufrió ayer mientras entrenaba está fuera de peligro

Voz 0027 04:20 si el jefe de los servicios médicos de su equipo el Oporto dice que no le van a quedar secuelas pero que la decisión sobre continuar con su carrera o no la tiene que tomar se llaman el supo pues pondrá todo es sólo después de ponderar todos los factores con mucha calma y mucho diálogo se decidirá si va a continuar si quiere continuar o no si se da el caso él quedará perfectamente recuperado es restablecido de eso tenemos prácticamente la certeza no

Voz 1727 04:49 la otra alegría de las últimas horas es la goleada del Barça Messi los deja ya a las puertas de la clasificación para la final de la Champions José Antonio Duro buenos

Voz 0456 04:59 hola qué tal buenos días y una gran actuación el jugador argentino con dos goles ella el favoritismo de un Barça que se impuso por tres a cero al Liverpool ayer y que la próxima semana en Anfield tendrá todo a favor para estar en la final del Wanda Metropolitano además turno hoy para el Valencia en la Europa League desde las nueve de la noche los a Marcelino visitan al Arsenal en las semifinales

Voz 4 05:24 diagnóstico del tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 05:27 buenos días ahora mismo y hasta media mañana descargarán chubascos en la Ibérica y Pirineos y zonas próximas pero en el conjunto del país hoy jueves va a hacer mucho sol temperaturas parecidas a las de ayer ambiente poco frío en estos momentos durante la tarde entre suave cálido en el conjunto del país máximas de veinte a veinticinco grados cerca de los treinta en el suroeste de la Península durante la tarde tormentas en prácticamente cualquier punto te montaña del centro y sur de la península también cerca del Mediterráneo así como los Pirineos

Voz 8 05:58 entonces buscaría Gemma en un libro en un maquillaje madrugado para correr está en lo que comes hay muchas respuestas y sabes tonta empezar a buscarlas porque hasta el doce de mayo compran más productos tienes hasta un quince por ciento de descuento en perfumería cosmética he para farmacia encuentra toda vez que el corteinglés eh

Voz 3 06:26 prepara el saca aquí a veces se lo está tomando en serio de familia obrera su padre se parte el pecho o para darle lo que él no tuvo está tan satisfecho entrar a clase o cualquier otro alumno segundo recibe el primer insulto freak tiempo ser Rienda su ropa lo llaman niño pobre Yell por miedo los chicos suena la campana Yepes Laura la chica que le consta está sentada en el pasillo tiene miedo tecla sienta aislado a comerse su bocadillo recibe un pelotazo sabe que ha sido a propósito en la boca del estómago esto provoca su vómito se acerca para grabarlo con el móvil y le dice como hables te lo juro que te mato

Voz 1727 07:14 esta situación que describen en esta canción el rapero alicantino Schulze cantautor canario Diego Ojeda la sufren miles de niños en toda España más de cinco mil quinientos casos de acoso escolar ha detectado el Ministerio de Educación en un año tan sólo siete de cada diez llevaban produciéndose durante meses e incluso años ya diario todos los días como cuenta la canción hoy es el Día de la Comunidad de Madrid sí pero también es el Día Mundial contra el acoso escolar daré la fuente buenos días

Voz 0456 07:45 hola Pepa buenos días el acoso escolar afecta al quince por ciento de los estudiantes en España sólo dos de cada diez casos se llegan a investigar en los centros según alertan los expertos así que con ellos con los expertos y con víctimas de bullying vamos a hablar esta mañana a partir de las diez de las nueve en Canarias con Toni Garrido buenos días a todos y a todas con este Stop bullying que arrasaba en las redes sociales a finales del año pasado un rap con un mensaje dedicado a todas esas personas que lo ven el acoso escolar y que no hacen nada

Voz 10 08:14 habré des Cell exige ser delgada la moda y los Danone

Voz 0456 08:20 deja de con

Voz 10 08:21 es para sentirse así aceptó una hora

Voz 0456 08:23 más tarde llega Celia Montalbán para ponernos una sonrisa al jueves para reivindicar como hacía el lunes la prensa alemana el poder de las mujeres del feminismo en estas pasadas elecciones en la sección de las chicas en la que además hemos invitado a Lucía que ha publicado un libro sobre la libertad de expresión en las redes Illa ofensa que en algunos y algunas genera esa libertad ofendidos se llama

Voz 3 08:46 corta aporta tumba pues de ellos

Voz 0456 08:50 dónde queda contarles que en nuestra mesa de análisis de sientan esta mañana a repasar la actualidad Esther Palomera José

Voz 0978 08:55 día Calleja yerno esta Caiwza a actualidad de las últimas horas que también repasamos con ustedes en primer lugar la intención del PSOE de formar un gobierno en solitario

Voz 0456 09:04 si la negativa de Unidas Podemos que exige uno en coalición que prefieren ustedes So qué les parece el veto de ciudadanos tienen el nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta y el whatsapp del seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis para hacernos llegar su opinión tampoco les hemos escuchado sobre el giro de Casado después de reunir a la ejecutiva nacional del PP algunos se animó

Voz 1727 09:25 el giro al centro ungido de contractura muscular

Voz 4 09:28 era por lo rápido su alguno

Voz 1727 09:31 sí ha sido víctima alguna de acoso escolar en algún momento de su vida o conocen casos en su entorno recogemos experiencias desde ya

Voz 0456 09:39 en el nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta Nos mandan un audio tengo que insistir en ello que queremos escucharles en el seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis

Voz 5 09:51 somos más que materia

Voz 1727 10:02 son las seis y diez cinco y diez en Canarias

Voz 0027 10:05 empieza hoy por hoy con Jordi Fábrega en la producción y con Elena Sánchez y Roberto en la técnica

Voz 0419 10:10 EFE oye la alarma que tienes en el bar es la de Securitas Direct Duchy qué tal estoy pensando en ponerle una mi casa

Voz 11 10:15 ponte la ni te lo pienses por lo que cuesta no veas la tranquilidad que te da a mí en el bar me ha evitado dos robos en mi casa la ponemos todas las noches dormimos mucho más tranquilos

Voz 2 10:24 el Securitas Direct protegemos lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calculan una INEM Securitas Direct puntualizó recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 5 10:37 en la Cadena Ser

Voz 0027 10:45 la última hora en Venezuela pasa por la huelga general que ha convocado Juan Guaidó en un intento por precipitar la caída de Maduro que no logró ni con el levantamiento fallido del martes ni con las manifestaciones ayer en la calle miércoles Maduro entre resiste pero el mismo Maduro hecho esta madrugada un ejercicio de autocrítica sin precedentes ha reconocido que la revolución está estancada ya convocado un seudo diálogo con la población para que le digan que creen que

Voz 0456 11:08 a día de hoy en Venezuela veremos que en que secó

Voz 0027 11:10 Creta ese diálogo ayer el régimen reprimió con dureza unas manifestaciones que no fueron ni mucho menos masivas como esperaba la oposición enviado especial de Caracol Radio Caracas Juan Fraile en buenos días

Voz 12 11:19 la Aimar en la última jornada la oposición y el oficialismo midieron fuerzas de nuevo en la calle como ocurrió en cientos de ocasiones el manifestantes regresaron a casa frustrados por la brutalidad de la represión policial que dejó decenas de heridos graves incluso periodistas también circula la versión de la mujer muerta en medio de la refriega

Voz 13 11:36 es bastante frustrante cada vez que esto se repiten hay dos opciones o que uno seguimos igual dos que ya es un paso más cerca hacia ahora libertad

Voz 12 11:48 el cierre de la jornada maduro y Juan Guaidó cruzaron declaraciones cada uno desde su tarima y frente a su gente

Voz 1623 11:53 viento Mora siguen huyendo sin todos los cuerpos de seguridad golpista que quedaron ahí

Voz 0027 12:01 no habría un golpe en ETA

Voz 3 12:04 lo única

Voz 0027 12:07 mientras tanto aquí en España en lo que afecta directamente a nuestro país la noticia sigue estando dentro de la residencia del embajador español en Caracas allí se cumplen ya veinticuatro horas desde que entró el opositor Leopoldo López y su familia y el Gobierno no explica qué planes tiene exactamente porque la vicepresidenta Calvo habla de prestar asilo según las normas internacionales pero Leopoldo López insiste en que él no tiene intención de pedir asilo Salillas buenos días

Voz 14 12:30 buenos días sí eso dice su abogado en declaraciones a la agencia Efe que Leopoldo López podría pedir asilo España pero que no es su voluntad hacerlo en este momento dice el abogado que López está en la embajada en situación de huésped ya salvo asegura de las fuerzas de represión del régimen de Maduro aunque en la única explicación pública que ha dado el Gobierno sobre la situación de López la vicepresidenta si ha usado la palabra asilo

Voz 1915 12:50 nosotros desde luego somos una

Voz 1 12:52 embajada que presta asilo como corresponde a las normas internacionales estamos preocupado y alerta porque nosotros pensamos que en Venezuela no puede ocurrir otra cosa que no sean salida pacífica

Voz 0978 13:04 esto decía Carmen Calvo ya noche estuvo en Hora veinticinco el día

Voz 14 13:07 lo más español Carlos Alonso Zaldívar que explicó que ser un huésped la palabra que usa el abogado de López no es lo mismo que ser un asilado político

Voz 15 13:14 no significa que se haya concedido asilo político pues pese no a su término diplomático lo tiene que yo sepa contenía diplomático específico es un término de lenguaje cotidiano un qué significa eso cualquiera que se aloja en casa ajena

Voz 14 13:30 López llegó a la embajada española después de pasar por la de Chili tras ser liberado de su arresto domiciliario por un grupo de militares desertores del régimen chavista así que darle cobijo aunque sea como huésped ponen un importante aprieto a España porque aunque el Ejecutivo español reconoce a Guaidó como presidente encargado no ha roto relaciones diplomáticas con el Gobierno armado

Voz 0027 13:48 gracias Isabel hoy la actualidad política aquí en España se va a concentrar en la celebración del dos de mayo Día de la Comunidad de Madrid se cumple justo un año hoy de aquella foto tan tan simbólica con la entonces vicepresidenta Sáenz de Santamaría en una silla

Voz 1915 14:01 al lado una silla vacía y al otro lado sin mirarse la entonces ministra de Defensa Dolores de Cospedal un año después toda aquella foto es historia

Voz 0027 14:11 hoy los fotógrafos van a buscar otra imagen llena de morbo político que es la de Pablo Casado reencontrándose con el hombre que clavó la puñalada más dura del final de la campaña la semana pasada Ángel Garrido ex presidente de la Comunidad de Madrid con el PP Ike a cinco días de la general ese pasó a ciudadanos Laura Gutiérrez buenos días

Voz 1275 14:27 buenos días y reencuentro entre Pablo Casado y Ángel Garrido que el once de abril abandonó la presidencia de la Comunidad el año pasado debutó en este dos de mayo como jefe del Gobierno madrileño tras la dimisión de Cifuentes entonces

Voz 1915 14:38 era ella la protagonista Garrido acude a Sol

Voz 1275 14:41 con la camiseta naranja para cualquier cambio llegó

Voz 16 14:43 Don que uno no no puede más no hay una frase que a mí me encanta que es de William Blake que que hice que nunca sabes lo que es suficiente hasta que no sabe lo que es más que suficiente no bueno pues seguramente yo tuviera más que suficiente ese día hay decidí que ya no podía seguir ahí no quizás exprese muy gráficamente no podía seguida ir aplaudiendo a los mítines a ese partido popular

Voz 1275 15:04 su candidata en Madrid Isabel Díaz Ayuso a la que Pablo Casado va a jugar todas las cartas tras la derrota del domingo cardos asentada entre los invitados también reaparece hoy Esperanza Aguirre regresa a la Real Casa de Correos tras dos años sin acudir a la recepción oficial de la comunidad y lo hace en un momento en el que los informes de la Guardia Civil la vinculan con varios años de la trama Púnica de la lista de ex presidentes invitados no han confirmado su presencia ni Leguina y Gallardón tampoco Ignacio González ni Kristin hacia

Voz 0027 15:29 gracias Laura y mientras tanto en las negociaciones para formar gobierno a nivel nacional el PSOE le ofrece a podemos pactar un acuerdo de programa no un reparto de ministerios para un gobierno de coalición sino un acuerdo programático pero con un Gobierno sólo del PSOE apoyado parlamentariamente por otros partidos Iglesias Pablo Iglesias advierte de que eso no es lo que quiere este en que Podemos aspira a formar parte del Gobierno es hemos escuchado a ambos en la portada lo que también ha intentado aclarar el PSOE en las últimas horas es porque Pedro Sánchez ha convocado para la semana que viene a todos los líderes de los partidos nacionales salvo a Vox

Voz 5 16:01 de momento van a ser eh los contactos con el partido

Voz 17 16:06 popular conciudadanos si con Podemos

Voz 5 16:08 el porque de momento no nos parece una fuerza para iniciar de digamos conversaciones para entendimiento institucional para

Voz 0027 16:19 obras de José Luis Ábalos ministro de Fomento en funciones y secretario de Organización del PSOE responde Javier Ortega Smith número

Voz 0456 16:25 Nuestro Vox escribir una fuerza política

Voz 18 16:27 Como Vox con veinticuatro diputados nacionales que representa más de dos millones seiscientos mil españoles es no haber entendido nada y además despreciar a lo que significa la soberanía nacional y lo que significa la democracia

Voz 0027 16:41 esos resultados que citada horteras medir los resultados de Vox el domingo mucho más discretos de lo que ellos esperaban demuestran que España puso pie en pared ante la ultraderecha no así otros países de la Unión Europea donde los extremistas ganan terreno institucional en Estonia por ejemplo acaban de entrar en el Gobierno ya en la toma de posesión han llenado su juramento del cargo con gestos supremacía estas blancos Aida va buenos días

Voz 0978 17:03 buenos días Yuri ratas del partido de centro izquierda liderará por segunda vez el Gobierno de Estonia aunque en esta ocasión ha perdido las elecciones y para mantenerse en el poder ha pactado con los conservadores Pro Patria y como socia inédito hasta ahora cinco de los quince ministros del Ejecutivo serán para la ultraderecha R que lleva con orgullo un discurso racista homófobo Biden con gesto decidido ya agarrada a la Tri del Parlamento este lunes ratas ha llamado uno a uno a sus nuevos ministros para que jugase en el cargo sin saber el bochorno que estaba por llegar primero el ministro de Finanzas Martín Kelme de los ultraderechistas termina de firmar y ante el estupor del resto de partidos hace un gesto de supremacía blanca marcando una o con los dedos algunos diputados aplauden desconcertados a continuación ratas visiblemente más serio llama al padre de él me también de los ultras y que también recibe un ministerio al margen me firma e imita a su hijo haciendo de nuevo el gesto racista mientras sonríe pero la polémica que tardaría minutos en estar en los medios del país no queda ahí Martin Martin también de los ultraderechistas que recibe la cartera de Comercio Exterior Nayud no ha durado ni veinticuatro horas al frente del Ministerio ha dimitido después de que lo acusan de dar varias palizas a su ex mujer

Voz 0027 18:15 gracias Aida la primera ministra británica Theresa May ha destituido en las últimas horas a su hasta ahora ministro de Defensa por haber filtrado información muy sensibles sobre la autorización a la compañía china Huawei para que participara en la instalación del cinco G en Reino Unido el ministro estaba en contra de abrirle esa puerta tan sensible al gigante chino de telecomunicaciones y todo apunta a que lo intentó boicotear filtrando secretos a la prensa corresponsal en Londres Begoña Arce

Voz 0273 18:41 el cese fulminante del ministro de Defensa Gavin Williamson se debe a la filtración de lo acordado en una reunión del Consejo de Seguridad Nacional donde se discuten los más altos secretos de la nación allí se autorizó la participación parcial de la compañía china Huawei en la instalación de la red cinco G en el Reino Unido una decisión controvertida queda porque algunos ven una posible amenaza de la seguridad nacional dadas las sospechas de que el fabricante chino espía para el Gobierno de Pekín la pasada semana el contenido de esa reunión apareció publicado en el diario Daily Telegraph la fuga sin precedentes a este nivel provocó un escándalo la apertura de una investigación Theresa May ha llegado a la conclusión de que el responsable fue Williamson quién lo niega en redondo la hasta ahora ministra de Cooperación Internacional PEN inmortal es la nueva titular de Defensa

Voz 0027 19:30 primera ministra de Defensa mujer en la historia de Reino Unido les contamos ahora una novedad sobre los turrones se utilizan para grabar escenas de películas se pueden incluso utilizar para repartir paquetes con ellos en algunas zonas de Estados Unidos se hace unos días pero el último uso que le han dado a los drones está en la medicina por primera vez sea usado

Voz 1915 19:49 un dron para trasladar un órgano que iba a ser trasplantado Rafa Muñiz ha ocurrido en Maryland Estados Unidos

Voz 4 19:56 a sí

Voz 1772 19:59 los médicos utilizaron un dron para transportar el riñón que iban a tras plantarle a una mujer de cuarenta y cuatro años que llevaba ocho con diálisis dispositivo recorrió cinco kilómetros por el aire con la nevera que contenía el órgano

Voz 4 20:14 tiene de estuvo

Voz 1772 20:20 las nuevas tecnologías deberían utilizarse para mejorar los sistemas de trasplantes decía uno de los médicos encargados

Voz 1915 20:28 vale

Voz 19 20:31 no

Voz 1772 20:32 a tras diez minutos de vuelo el dron aterrizó con éxito y el riñón Se pudo traspasar

Voz 4 20:39 estar sin problemas Ron un pequeño

Voz 0027 20:45 yo paso para un dron pero un gran salto para la medicina irónico

Voz 1772 20:49 estaba uno de los doctores que lo ha hecho posible

Voz 0027 20:51 de la medicina de la ciencia un descubrimiento llamativo investigadores británicos han detectado que el Tablada Phil que es un fármaco contra la disfunción eréctil muy parecida a la Viagra consigue revertir revertir la insuficiencia cardiaca Javier Gregori

Voz 0882 21:05 un fármaco que se había diseñado en principio para potenciar las relaciones sexuales en los hombres ahora se descubierto que también protege el corazón en concreto un equipo de científicos de la Universidad de Manchester en el Reino Unido ha descubierto que un fármaco de la familia de la Viagra es también capaz de revertir la progresión de la insuficiencia cardiaca en humanos una enfermedad que afecta a millones de personas para la que ahora no hay un tratamiento efectivo de hecho los pacientes tienen una vida media de sólo cinco años como explica el doctor Andrew

Voz 4 21:34 sin ver sí

Voz 0882 21:37 trata del dada la FIL un medicamento que pertenece a la famosa familia de la Viagra y que también protege el corazón de los seres humanos la insuficiencia cardiaca es un trastorno devastador en humanos porque se origina cuando el corazón es demasiado débil para bombear suficiente sangre para poder satisfacer todas las necesidades del cuerpo

Voz 0027 21:57 bueno en España de hecho es la primera causa de hospitalización entre mayores de sesenta y cinco años seis y veintidós de la mañana cinco y veintidós en Canarias

Voz 1772 22:11 conecta con Hoy por hoy a través del whatsapp mándanos una nota de voz al seis XXXVIII treinta

Voz 0456 22:16 si uno treinta y cuatro sesenta y seis

Voz 1772 22:19 Danubio lo que quieras

Voz 20 22:24 y está todo el equipo de SER Deportivos trabajando para que conozcamos todo lo que es necesario saber sobre el deporte como cada jueves con el repaso de la NBA en la web del gran Anthony Davis SER Deportivos

Voz 21 22:33 de tres a cuatro de la tarde una hora menos en Canarias con Francisco José Delgado

Voz 5 22:54 el artículo cartel actualidad cuando Podemos llevan Hora catorce José Antonio Marcos Cadena SER

Voz 23 23:07 son los domingos devuelta del pueblo con nuestra música

Voz 24 23:13 el

Voz 25 23:14 del sesenta al salir del colegio Plaza Elíptica Usera con sus cinco paradas y con el sonido es la tarde del sábado estudiaba con la diestra debajo de los vivimos calculando los pilotos

Voz 26 23:29 espera

Voz 5 23:35 es levantarse sin sonando Alonso querida que Belmonte pendiente de si su equipo pendiente de si así es mucho más que deporte solos deportivo

Voz 27 24:00 en la Cadena SER

Voz 1915 24:05 cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 28 24:12 en la Cadena Ser

Voz 0027 24:15 por hoy se cumplen XXXVIII años de la muerte de la primera víctima del envenenamiento masivo en España con aceite de colza adulterado el mayor fraude alimentario de la historia de nuestro país casi cuatro décadas después los supervivientes recuerdan que todavía hoy sufren las consecuencias

Voz 29 24:31 lo más con han enmendado porque buscaba la mejor

Voz 0978 24:35 varado

Voz 29 24:36 porque no teníamos tanto dinero como ellos

Voz 1915 24:38 en garrafas de plástico en mercadillos ambulantes será un aceite muy barato y a su paso provocó un envenenamiento masivo cinco mil muertos desde mil novecientos ochenta y uno según las víctimas veinticinco mil afectados de los cuales quince mil siguen hoy arrastrando secuelas como la fatiga crónica los calambres la depresión o la fibromialgia algo que ha excluido a uno de cada diez del mercado laboral

Voz 30 25:01 muchas de estas víctimas a trece malamente mil quinientas no han podido trabajar jamás prioritariamente mujeres nunca han podido detenerla pero que ciudad como se merece cualquier persona que padece secuelas de una enfermedad crónica clara degenerativa y con un futuro incierto

Voz 1915 25:15 Carmen Cortés portavoz de la plataforma síndrome tóxico recuerda que aún no hay un hospital de referencia para las víctimas aunque el doce de octubre ejerce como tal en la práctica ya nuevo Gobierno le pide dinero para investigación

Voz 0027 25:27 en una información de Laura Marcos

Voz 4 25:31 y en los deportes recital de Messi para dirigir la victoria del Barça José Antonio Duro buenos días buenos días y es el gran protagonista del día de ayer el argentino que volvió a llevar a cabo una auténtica exhibición además en uno de esos partidos en los que este tipo de juego

Voz 0456 25:43 pues señalados debe aparecer ayer apareció Messi váyase apareció para dirigir a un Barça que no firmó lo mejor de sus partidos pero que tiene a Messi que marcó dos que tiene a Suárez que firmó uno que tiene a Alba que apareció para asistir en definitiva que encarriló la eliminatoria tres cero ante el Liverpool tiene pie y medio en la final del metropolitano

Voz 1293 26:01 la verdad que eso retratado pues bueno sabemos que que no está porque vamos una cancha puede definirse como tutora que apretó mucho pero la verdad que todo completo por el PAR ya sabéis cómo sobre todo eso no porque presionaban alto pero yo no lo sabíamos que se iban a buscar un nuevo porque un gol de visitante te da da mucho en esta eliminatoria pero la supimos mantener soportar y aparte hicimos dos goles más que con una ventaja muy bueno

Voz 0456 26:26 el último goleador fue el seiscientos del argentino de azulgrana tres goles que estuvieron a punto de ser cuatro y un jugador Messi que además a la celebración del segundo gol los pitos del Camp Nou a Coutinho que ayer fue titular además ante su exequipo tres cero Valverde sufridor hasta claro que ellos nos han apretado el inicio del segundo tiempo y está claro que nosotros hemos tenido que sufrir para poder a tener nuestra portería a cero pero lo hemos sabido hacer son noventa minutos puede pasar cualquier cosa en en cualquier jugada de la misma manera que hemos aceptado nosotros podrían haber aceptado el próximo martes tras en la jornada de Liga el fin de semana la que viene semana europea con los partidos de vuelta el martes de este Barça Liverpool el miércoles del Ajax uno Tottenham cero la final de la Copa de Europa es el uno de junio porque alguien quiere ir haciendo planes además aquí en Madrid la otra noticia el día la dejó ayer Iker Casillas el portero del Oporto que ayer sufrió un infarto de miocardio en el entrenamiento de su club fue operada de urgencia se encuentra ingresado consciente estable dice el comunicado el equipo incluso el portero que quiso tranquilizar a todo el mundo con una foto

Voz 4 27:24 a última hora de ayer en las redes sociales ahora

Voz 0456 27:27 a todo el mundo se pregunta si Casillas podrá continuar su carrera el doctor José Calabuig cardiólogo anoche en El Larguero

Voz 0978 27:33 yo creo que ahora lo importante es valorar en tiempos rehabilitación poco a poco ver el corazón no hace ninguna tontería de nada una prueba más adelante para ver que no existe secuela yo le puedo decir que si las cosas han ido perfecto semanalmente perfectamente SL podría reincorporar

Voz 0456 27:52 hay que esperar de todas formas es increíble el apoyo que ha recibido el portero desde que se supo la noticia a primera hora de la tarde le deseamos una pronta recuperación por supuesto al exportero del Real Madrid vuelve a la competición porque hoy juega el Valencia las semifinales de la Europa League los de Marcelino se enfrentan al Arsenal desde las nueve la noche el partido en Londres por supuesto en Carrusel deportivo Marcelino en la previa del enfrentamiento del conjunto ché que puede sellar una muy buena temporada el centenario creo

Voz 31 28:19 que es Si nosotros rendimos al máximo nivel los hechos demuestran que somos un equipo muy muy difícil para cualquier rival no tenemos desde mi punto de vista ningún miedo a este partido tenemos el objetivo de buscar nuestro máximo nivel competitivo si lo logramos creo que la eliminatoria estará muy muy muy equilibrada

Voz 0456 28:40 además fuera del fútbol ayer conocimos que Fernando Alonso no seguirá en el Mundial de Resistencia tras la prueba de veinticuatro horas de Le Mans estamos en la previa al Gran Premio de España de Motociclismo en Jerez se disputa durante todo el fin de semana en Euroliga el Barça fue eliminado la Final Four del diecisiete al diecinueve de mayo en Vitoria Real Madrid CSKA de Moscú será el viernes a las siete de la tarde

Voz 32 29:05 en realidad tu viaje soñado con Halcón Viajes y Viajes Ecuador

Voz 2 29:10 reserva con el mejor especialista en grandes viajes antes del veinte de mayo ahorrar hasta seiscientos euros y además las mejores condiciones de financiación grandes ventajas para novio

Voz 0978 29:20 los pierde te con nosotros reserva ya en las

Voz 32 29:22 oficinas de Halcón Viajes Viajes Ecuador o en nuestras webs

Voz 5 29:28 cuando los primeros no es una prioridad esta semana estoy rodando His últimas escenas de Cuéntame aquí horas colgado esto me debían ser las tres menos cuarto tercero cuarto hay poco saber que las mejores respuestas están en la segunda pregunta segunda una alumna pero profe tú crees que algún día vamos a mejorar para mí esa es la alzó la respuesta muy profesora tengo que creerlo La Ventana séptima temporada con cara

Voz 1915 30:02 son las seis y media a las cinco y media en Canarias

Voz 5 30:06 hoy por hoy

Voz 1727 30:11 el Gobierno español está metido de lleno en una crisis diplomática inédita hasta ahora a propósito de Leopoldo López liberado por Guaidó y los suyos el opositor venezolano no ha pedido asilo político en nuestro país a pesar de que lleva desde ayer acogía en la embajada española en Caracas junto a su familia las explicaciones que ha dado el Gobierno español escasas ya está confusas porque la vicepresidenta en funciones Carmen Calvo sí menciona la palabra así

Voz 1 30:39 nosotros desde luego somos una embajada que presta asilo como corresponde a las normas internacionales estamos preocupado y alerta porque nosotros pensamos que en Venezuela no puede ocurrir otra cosa que no sean salida pacífica y allí

Voz 1727 30:54 Venezuela segunda noche de protestas tras el fallido alzamiento militar de Juan Guaidó que ha anunciado nuevas movilizaciones y una huelga general

Voz 4 31:03 ahora ya

Voz 3 31:08 claro

Voz 1727 31:11 esto Guaidó como Maduro han hecho autocrítica en las últimas horas el primero Guaidó ha reconocido que los apoyos militares a su levantamiento no fueron los suficientes y el segundo Maduro ha utilizado un término que escasea en su lenguaje errores errores que quiere subsanar dice en la cúpula chavista

Voz 1623 31:30 todos los días pienso cómo mejorar qué cosa hay que cambiar qué estamos haciendo mal y tenemos que cambiar definitivamente quiero asumir un plan para cambiar todo para mejorar todo

Voz 4 31:44 para ratificar los error de Naciones Unidas

Voz 1727 31:47 pedido a las dos partes calma y diálogo para intentar solucionar una crisis política muy prolongada la que vive este país Joy es el dos de mayo Aimar días

Voz 0027 32:00 de la Comunidad de Madrid en la política a nivel nacional el presidente en funciones Pedro Sánchez se va a reunir la semana que viene con Pablo Casado Albert Rivera y Pablo Iglesias por ese orden el líder de Podemos dejó claro ayer que no le gusta está el haber sido citado junto al resto de candidatos después de ellos incluso pero sobre todo lo que disgusta al partido demorado es la la propuesta del PSOE de pactar con Podemos un acuerdo programático no un gobierno de coalición José Luis Ábalos Pablo Iglesias

Voz 5 32:26 la preferencia de llegar a acuerdos de carácter programático con Podemos obviamente porque tenemos una experiencia previa de colaboración compartimos una sensibilidad entorno

Voz 1293 32:35 a la superación de las desigualdades la única opción para que el Gobierno sea de izquierdas es que sea un gobierno de coalición con nosotros

Voz 0027 32:43 la Dirección General de Tráfico Teresa Serrano buenos días

Voz 1694 32:46 buenos días a esta hora en Girona intensa la AP siete en la yunquera en sentido Francia en Córdoba hablamos de una colisión en la A4 que está ocupando el carril derecho su paso por Puente Viejo en sentido la capital cordobesa hay mucha precaución en Lugo por la intensa niebla en la A ocho en Mondoñedo

Voz 0027 33:01 hoy esperamos lluvias ocasionales en Cataluña en Baleares en algunos puntos de cantábrico en el resto de España sol y temperaturas al alza

Voz 33 33:12 nunca es tarde para cambiarse de casa a una más grande para tener terraza para ayudarte

Voz 1 33:18 barrio nunca es tarde para encontrar tu piso

Voz 2 33:21 hasta de un cuarenta por ciento de descuento en

Voz 1 33:24 hervía habitual punto com

Voz 1915 33:27 tenemos un problema mejor anula hemos lo de la barbacoa con tus amigos porque este grifo gotee ahí no vamos a dejarlo así pero eso tiene solución Víctor está muy cerca

Voz 2 33:36 en vigor tenemos más de sesenta tiendas cerca de Di para que siempre encuentre es la solución que necesitas

Voz 0419 33:41 Santamaría pedía jardín todo con la garantía hay servicio del Grupo El Corte Inglés

Voz 5 33:46 Brick por Kia reclamos hoy en Hoy por hoy de España

Voz 1727 34:00 son las seis y treinta y cuatro las cinco y treinta y cuatro en Canarias y hoy comenzamos hablando del crimen machista de Adeje en Tenerife aquel en el que una mujer alemana y su hijo de diez años fueron asesinados presuntamente por el padre de la familia hay novedades sobre el otro hijo el pequeño de seis años que logró escapar y sobrevivir Héctor palmero buenos días qué tal Pepa buenos días y la novedad es que el niño ya está de regreso Alemania ha vuelto acompañado de un cura autorizado por la familia que no estaba en Canarias que estaba en Alemania

Voz 0760 34:31 sí si que durante los últimos días se había encargado de visitarlo este ha sido el protocolo que se ha seguido traspasar el pequeño la última semana en un centro de menores del Cabildo de Tenerife ha vuelto a su país en concreto a la zona de Sajonia después de que el pasado lunes la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Arona grabara su testimonio que llevó desde un principio a la detención de su padre una declaración que se llevó a cabo las propias instalaciones del centro en el que estaba acogido para no tener que hacerlo en sede judicial de hecho todavía no es conocedor del fatal desenlace recuerden que el pasado veintitrés de abril el pequeño consiguió escapar de la cueva a la que su padre los llevó durante una excursión en la que presuntamente golpeó con piedras a su madre y a su hermano hasta matarlos

Voz 1727 35:10 en la Comunidad Valenciana Ana Talent bon día bon día Pepa El Defensor del Paciente pide a la Fiscalía que investigue el trato médico que recibió un bebé prematuro de seis meses al que le amputaron una pierna en el hospital de Castellón los padres del bebé dicen que los médicos les habían dicho que lo hicieron porque se habían equivocado al pinchar le medicación sí ocurrió

Voz 0141 35:34 hace seis años pero se ha denunciado ahora porque el Defensor del Paciente Le ha remitido una carta a la Fiscal Superior de Valencia Teresa

Voz 1727 35:42 es para que investigue lo que considera erróneas

Voz 0141 35:44 de Bultó que se hubieran podido cometer además de amputarle la pierna al bebé como consecuencia de un pinchazo equivocado buscando una arteria le pincharon una vena que se cerró dicen cortando el riego sanguíneo de la pierna derecha le estaban suministrado Bento Lin caducado el bebé sufre un ochenta por ciento de discapacidad

Voz 1727 36:05 en unos minutos a las siete de la mañana empieza en el Puerto de Santamaría en Cádiz una huelga en el servicio de recogida de basura y no va a ser una huelga cualquiera porque coincide con la llegada de los miles de aficionados del Gran Premio de Jerez que empieza mañana Julio Camacho buenos días

Voz 0666 36:21 buenos días el Puerta Santa María apenas veinte kilómetros de Jerez y coincidiendo con el Gran Premio la plantilla de FCC que es la empresa que gestiona el servicio a convocar una huelga de recogida de basuras para reivindicar el restablecimiento de una jornada laboral de treinta y cinco horas y una subida salarial conforme al IPC el alcalde del Puerto de Santamaría David de la Encina explica que el Ayuntamiento no ha incumplido el pliego de condiciones lamenta que los trabajadores hayan convocado la huelga justo cuando se celebra el Gran Premio de Motociclismo y confía en que no se note demasiado gracias a los servicios mínimos que son del treinta por ciento el servicio desde hoy y hasta el domingo

Voz 1727 36:51 seguimos en Andalucía aunque ahora hablamos de un hallazgo que demuestra que demostraría que las primeras piezas de bisutería de la Prehistoria europea eran españolas en Sevilla han encontrado seis pequeñas cuentas de un collar que ese habría utilizado hace cinco mil años Mari Cruz Barroso buenos días

Voz 1435 37:09 buenos días Pepa y es la primera vez que se constata la presencia de piezas de ámbar falso en Europa la investigación liderada por Carlos Odriozola de la Universidad de Sevilla ha descubierto estas cuentas falsificadas en enterramientos prehistóricos de Sevilla y Barcelona los artífices de estas piezas usaron resinas de árboles para imitar el brillo y el color de la Anbar original que la Edad de Bronce no

Voz 0978 37:30 muy abundante y había mucha demanda en toda Europa

Voz 1435 37:33 las personas enterradas con estos collares también podrían haber sido objeto de engaño y haberlos comprado piensan

Voz 0978 37:39 que eran reales no voy a hacer un chiste con esto Mari Cruz aunque se me ocurren varios clave cada vez que es curioso

Voz 1727 37:45 no veo un abrazo buen día día Pepa la justicia estadounidense da la razón al Museo Thyssen y considera que es el propietario legal de un cuadro de Pissarro robado por los nazis a una familia judía eso sí el juez considera que el deber moral del museo es devolver la obra de arte hay daba o buenos días

Voz 0978 38:05 dos días el cuadro del impresionista francés Honoré por la tarde efecto de lluvia perteneció hasta mil novecientos treinta y nueve la Familia de los casi es cuando su propietaria se vio obligada venderlo para poder huir de la Alemania nazi según el juez el barón Thyssen debería haber comprobado el origen del cuadro al comprarlo en mil novecientos setenta y seis que diecisiete años más tarde adquirieron el Gobierno y la Fundación Thyssen el juez dice que aunque ahora el museo es el legítimo propietario debería devolver el cuadro que España firmó una declaración que le obliga a restituir el arte expoliado por los nazis una valoración con la que no están de acuerdo desde el Museo Evelio Acevedo es el director gerente

Voz 1008 38:38 pues considera que al haber sido compensados en su momento por el valor de mercado del cuadro desde luego la familia fue restituida es que hay circunstancias yo creo que justifican el que el cuadro permanezca como como legítima propiedad de la Fundación supo remiso

Voz 0978 38:55 la defensa ha dicho que la decisión del juez de California es incoherente y hoy termina

Voz 1727 38:59 es en Extremadura porque en Cáceres están de fiesta

Voz 0978 39:01 vale

Voz 35 39:04 no me metí que va a hacer

Voz 1727 39:18 tangana o grupos como la pegatina la fuga pasarán por el extra de música que se celebra hasta el sábado en Cáceres ellos y unas cuarenta mil personas más Inma Salguero buenos días

Voz 36 39:29 hola Pepa buenos días con mucho ritmo y energía llega este año el festival a Cáceres lo hace con un día más hasta el cuatro de mayo va a darle la bienvenida a la primavera ya los orígenes rockeros del evento se unen en la música electrónica el mestizaje y las nuevas tendencias una producción que además este año incrementa el número de grupos participantes hoy turno a las dos de la tarde para los extremeños a menos cuarto y a partir de ahí sin parar hasta las cinco y media de la mañana así que sonido iluminación buen ambiente y mucho ritmo para disfrutar del puente

Voz 1915 39:57 cercana todos isla

Voz 1727 40:00 oy mira

Voz 37 40:03 dame tu nombre tenga un ERE

Voz 1727 40:14 son las siete menos veinte las seis menos veinte en Canarias

Voz 34 40:19 bueno me llame

Voz 1727 40:31 ya abrimos la Mesa del Mundo en Francia de nuevo París ha sido escenario de disturbios grupos radicales han reventado la manifestación del Primero de Mayo y se han enfrentado la Policía hay trescientos detenidos Rafa Muñiz

Voz 1772 40:45 los sindicatos han quedado eclipsados por ellos los black block su un grupo de radicales que han intentado reventar las reivindicaciones del día del trabajador en París a ellos se les ha sumado este año los chalecos amarillos el movimiento social que trae de cabeza al Gobierno de Macron a pesar del gran despliegue policial más de siete mil agentes no se han evitado los enfrentamientos con lanzamiento de gas incluye enfrentamientos que han dejado medio centenar de heridos y más de trescientos treinta detenidos entre ellos tres españoles los violentos estuvieron presentes durante toda la manifestación por las calles de París el caos del descontrol vivido en esa manifestación evidenció cuando el secretario general del sindicato CGT tuvo que abandonarla por un

Voz 1727 41:38 cerca

Voz 34 41:44 no

Voz 1727 41:50 un estudio vincula el aumento de suicidios entre adolescentes en Estados Unidos a la serie de Netflix por trece razones según los autores de ese estudio de ese informe la historia ha podido tener un efecto contagio porque en el mes de su estreno veintinueve por ciento más de menores se quitaron la vida Pascual Donat ella es

Voz 0978 42:11 a Baker estudiante del Instituto Liberty voy a contaros la historia de mi vida más concretamente

Voz 0419 42:18 porque mi vida termino estás escuchando hasta cinco que es uno de los motivos

Voz 0027 42:27 historia de Hannah que denuncia un caso extremo de acoso

Voz 1684 42:29 el instituto ha podido influir en el suicidio de varios adolescentes según el hospital nación White una de las instituciones pediatras más importantes de Estados Unidos los investigadores han comprobado que en el mes del estreno abril de hace dos años los suicidios en menores de entre diez y diecisiete años se dispararon en El País un veintinueve por ciento la serie no fue la causa directa de las muertes pero según el estudio hay una relación con su aumento en contra de lo que defienden Net Luis y la Universidad de Pensilvania los autores de este estudio dicen que ver la serie

Voz 5 43:00 no previene los suicidios piden precaución a los padres lo mejor dilas mejores marcas Icon un setenta por ciento en la segunda mitad en más de mil artículos sólo lo encontrarás en Hipercor en el supermercado El Corte Inglés

Voz 0419 43:20 como los pañales Activity extra comprando dos la segunda

Voz 5 43:24 con setenta y cinco euros con un setenta por ciento de descuento en Hipercor cien el supermercado el Corte Inglés precios válidos en Península y Baleares todos tenemos un jefe

Voz 21 43:37 todos hemos pedido en préstamo alguna vez por eso todos entendemos a Freddy en esta colecciona con El País y los cuarenta Classic la discografía completa hay cinco directivos de una banda tan grande que ni siquiera hemos tenido que mencionar su nombre este fin de semana segunda entrega

Voz 2 43:52 incluyendo por nueve con noventa y cinco euros con el país ya a la venta en tu quiosco en número uno

Voz 28 44:02 el ojo izquierdo ya que hoy por hoy

Voz 39 44:07 el eh

Voz 40 44:14 ha sido además de pintó yo sí

Voz 1727 44:19 ahora bis dice esta mañana José Mari

Voz 41 44:22 unos días Pepo decíamos ayer que es muy sencillo de encontrar al ganador de las elecciones y con la misma rotundidad es fácil

Voz 1100 44:29 elegir el perdedor Pablo Casado el protagonista de una derrota histórica sin paliativos ni disculpas un fracaso absoluto total más de setenta escaños ha perdido el Partido Popular que le deja al borde de ser superado por Albert Rivera su rival en la derecha y todo ello ganado a pulso con un giro suicida durante su mandato hacia la extrema derecha derivó tiene una deriva repugnante hacia el insulto y la descalificación de los contrarios en especial a Pedro Sánchez que no son los contrincante sino la decencia de la vida pública ya en esencia misma de la democracia uno error pero con ser terrible se derrumbamiento quizá haya sido aún peor la reacción del Pin pues yo Casado que barbaridad estaba muerto en el velatorio ya estaban renegando hay que tener desparpajo tiene una cálida personal y política para anunciar a bombo y platillo otro salto de siete leguas ahora hacia el centro quizá que que alguien va a respetar a la peonza que gira hoy para cada mañana para ya para colmo ahora se dedica a insultar al líder conquistador de Vox al que tendrá que pedir sus votos si quiere superar al Izquierda el día veintiséis casado pim pollo Ia además seis Gara bis

Voz 42 45:48 el ojo izquierdo

Voz 34 46:05 bien web

Voz 1727 46:14 Mariah Carey o Malaya pedía Dani han fue víctima de acoso escolar en su infancia y este tema que escuchamos es uno de los varios que ha compuesto para intentar ayudar a los jóvenes que sufren bullying hoy hoy es el Día Mundial contra el acoso escolar

Voz 0456 46:31 si hoy tenemos a varios oyentes que lo han sufrido y que se han animado a compartirlo con nosotros aunque a muchos y muchas les cuesta

Voz 43 46:37 hola buenos días soy Montserrat llamó de Barcelona sólo quería comentar que tengo sesenta años y sufre acoso escolar durante dos todavía me cuesta hablar de Joan Gràcia

Voz 0978 46:51 gracias a ti Musharraf un beso bienvenida bienvenido también buenos días

Voz 44 46:55 buenos días fui un beso derivan de creo nada tengo veintiséis años Si cuando era más pequeño subtipo Holguín de primero de ESO a terceras eso sí

Voz 34 47:06 la verdad es que fue una etapa bastante dura de la que me he dado cuenta de que a mí sentiste

Voz 44 47:13 hace años los te pues de horas se de secuelas de autoconfianza y a Zidane que son provocadas por este buenismo no

Voz 1727 47:25 ha sido un saludo un beso gracias Adrian

Voz 0456 47:28 las secuelas la comparten también otros oyentes vamos a terminar con tres conocidos bon día Alberto de vale

Voz 25 47:34 yo creo que todos en mayor o menor medida lo hemos sufrido yo de pequeño sufrí bullying bueno pero era algo muy muy leve pero se de de decir a ciencia cierta de buena tinta mientras que sale el de mi hermano en el colegio con unos pequeños yo sé que insultaban se hayan con el y ese soy yo creo que se ha quedado impregnado su personalidad porque él es muy controvertidos muy muy tímido

Voz 45 47:59 eso de pequeño iba al psicólogo

Voz 2 48:03 bajamos a Murcia Antonio Alcantarilla yo de pequeño sufría algún pequeño conato de violencia escolar acoso escolar pero hubo dos amigas que sugiero día tras día tras día con escolar ello debería haber actuado debía haber actuado habérselo contado a los profesores y por prudencia o miedo no lo hizo hoy se arrepiente y terminamos con Pedro de Madrid

Voz 38 48:26 con sólo once años yo era el Gafotas toda clase de aquel que siempre llevaré al suelo recuerdo queda rompieron hasta las gestas de las gafas cuando llegue a casa lo que recibí por parte de esa medida fue además un castigo la siguiente otra agresión por parte de El País asomar donde la clase llega a fuerza armador pero os aseguro que a partir de ese momento después de no que dice que no voy a nombrarlo porque os lo podéis imaginar Mégane el respeto no solamente de la clase sin colegio entero con esto no estoy animando a la gente joven a levantase pegar mamporros pero lo que tienen que hacer es levantarse sí pero para denunciarlo

Voz 1727 49:09 muy valiente Pedro grafias

Voz 46 49:11 sobre el futuro Gobierno nueve uno cinco dieciséis

Voz 0456 49:14 sesenta

Voz 24 49:17 que el PSOE siempre caudaloso luego gobernamos ha fracasado de Coppola

Voz 47 49:23 Mari Cruz Vitoria y me gustaría que el Gobierno no solamente de eso he pedido ha dicho creo que va a ser difícil si verdaderamente queremos un gobierno de izquierdas tendría que ser con Unidas Podemos pero a mí me da la sensación de que va a haber presiones del capital para que pacte con Ciudadanos y terminamos

Voz 48 49:42 buenos días soy donde Sirona y me gustaría hacerlo a Pablo Iglesias una red acción él no ha ganado las elecciones y que venga compre potencias icónicos como sacian presentado otras diez con ese postureo pedante que no me parece una falta de respeto el gira no regresiones fue Pedro Sánchez así que habrá

Voz 1727 50:03 Tito otro chileno eh gracias Ivonne y a todo siete menos diez seis menos diez en Canarias

Voz 5 50:14 hoy por Hoy Madrid Laura Gutiérrez

Voz 1275 50:18 qué tal buenos días tiempo tranquilo y sin cambios en la Comunidad de Madrid más sol que nubes y temperaturas cálidas hoy entorno a los veintitrés veinticuatro grados a mediodía es dos de mayo Día de la Comunidad de Madrid día festivo en la región tras un primero de mayo muy politizado los sindicatos madrileños piden a la izquierda que no seguramente para evitar que el desencanto y a Vox en la región CCOO y UGT reclaman a Pedro Sánchez que no pacte con Albert Rivera Jaime Cedrún de Comisiones José Miguel López Rey yo de UGT han estado a que nacen en lamentar