Hoy por Hoy (02/05/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1727 00:21 bueno buenos días la crónica del deporte se mezcla hoy con la vida hay deja una secuencia en las últimas horas que se podría titular susto milagro el susto lleva el nombre de Iker Casillas a quién vemos sonriente menos mal en las portadas de los periódicos desde el hospital de Oporto donde le tratan el infarto que sufrió ayer esa es la noticia la buena noticia que está bien que ha superado el infarto tiene treinta y siete años es muy joven toda la vida por delante luego está el debate sobre su carrera profesional debate en el que la única autoridad la tienen los médicos y el el jefe de los servicios sanitarios del Oporto asegura que no le quedarán secuelas

Voz 2 01:03 pues pondrá de solo

Voz 3 01:06 después de ponderar todos los factores con mucha calma y mucho dialogo se decidirá si va a continuar si quiere continuar o no si se da el caso él quedará perfectamente recuperado ir restablecido de eso tenemos prácticamente la certeza M

Voz 1727 01:23 ahora vamos a hablar con un cardiólogo en Hoy por hoy el susto lleva el nombre de Casillas El milagro

Voz 4 01:29 pues si preside el balcón del área irrumpe Sergi Roberto balón el adelantado suele verdad vaya a ver si va a buscar portería le pega argentino vende Topic claro esto esto eh

Voz 1727 01:48 pues Messi que con dos golazos sentenció anoche el partido ante el Liverpool y colocó al Barça a un paso de la final de la Liga de Campeones José Antonio Duro

Voz 5 01:58 impresionante la fuerza de flaquean carros el para cantar los goles perfecta para esta hora de la mañana y perfecta para acabar y para acercar al Barça a la final la actual edición de la Liga de Campeones dos goles de Messi abrió el marcador Suárez llevaron a cabo buena otra gesta por parte del jugador argentino que deja al conjunto Ernesto Valverde a las puertas de la final del Wanda Metropolitano la semana que viene el martes partido de vuelta en el Camp Nou con esa ventaja de tres a cero que tiene evidentemente

Voz 0527 02:22 club azulgrana además hoy turno para el Valencia II

Voz 5 02:24 la competición continental desde las nueve de la noche de su partido de semifinales de Europa League en Londres ante el Arsenal

dos de mayo

Voz 1727 02:31 de mayo y en Venezuela esta madrugada Juan Guaidó ha llamado a los suyos a secundar una huelga general después del fracaso del levantamiento militar que pidió en las calles contra Maduro el Gobierno de Brasil por ejemplo dice que Guaidó se precipitó y con el aire que le da este fracaso del alzamiento militar esta noche el chavismo ha dado un nuevo giro sostiene Maduro que la revolución está estanca

Voz 6 02:54 cada compañero qué cosas hay que cambiar qué estamos haciendo mal y tenemos que cambiar definitivamente quiero asumir un plan para cambiar todo para mejorar todo

Voz 1727 03:10 según las ONG's locales las manifestaciones se han saldado con dos muertos centenares de heridos y aquí en España la actualidad política se concentra hoy en la Puerta del Sol es el día de la Comunidad de Madrid y a partir de las nueve entrevistaremos en Hoy por hoy a todos los candidatos a presidirlo en los actos esta mañana coincidirán Pablo Casado y Ángel Garrido el ex presidente popular que se fue Ciudadanos tres días antes de las eh con Casado se reunirá Pedro Sánchez el lunes que viene Moncloa convoca por orden de resultados en las generales así que el martes severa por la mañana con Albert Rivera por la tarde con Pablo Iglesias que insiste en que sólo contempla dar su apoyo a cambio de un gobierno de coalición

Voz 5 03:52 vamos a ser una roca para defender Álamo

Voz 7 03:54 mayoría social española que pide acuerdo que pide entendimiento que pide programa de izquierdas y que pide Gobierno de coalición sin líneas rojas hablando de todo pero no

Voz 1727 04:04 los socialistas no se mueven ofrecen a Unidas Podemos acuerdos programáticos pero no gobierno conjunto

Voz 1579 04:10 lo que queremos es que siendo la primera fuerza y con diferencia respecto de cualquier otra pues que se nos pueda respetar el poder tener un Gobierno claramente socialista otra cuestión es que tenemos una voluntad de pactar como no puede ser de otro modo no la preferencia llegar a acuerdos de carácter programático

Voz 0894 04:26 es con Podemos obviamente

Voz 1727 04:31 y nos queda el tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días

Voz 0978 04:35 ahora tenemos algunos chubascos que afectan sobre todo al sur de la Ibérica también los Pirineos irán desapareciendo a lo largo de la mañana va a hacer mucho sol durante todo el día en el conjunto del país con temperaturas sin cambios importantes sólo ambiente fresco un poco frío en el interior ahora mismo durante la tarde ambiente suave cálido en el sur con máximas cercanas a los treinta grados y una tarde más será este calor el que ayudará que en puntos de montaña se formen tormentas especialmente en la mitad sur cerca del Mediterráneo

Voz 1620 06:14 para pedir asilo en nuestro país doce mil ciento treinta y siete han pedido protección hasta el quince de abril de este año frente a los cinco mil setecientos sesenta y cinco en los primeros cuatro meses del año pasado es decir según estos datos del Ministerio del Interior a las que ha tenido acceso a la SER en dos mil diecinueve la solicitud de venezolanos están duplicando

Voz 3 06:31 mi nombre amarillo tengo dos hijas Amy motivo para venirme a España fuera Mis Hijazi Amón empresa teníamos casa teníamos toda pero pero no hay futuro todavía futuro sabes

Voz 1620 06:41 los venezolanos son desde el año dos mil dieciséis la nacionalidad mayoritaria de los peticionarios de asilo en España sólo el año pasado lo solicitaron veinte mil Yves del Ministerio del Interior español dan por hecho que se batirá un nuevo récord

Voz 1727 06:52 noticia de esta misma madrugada una zódiac ha naufragado en el Estrecho con cuatro personas a bordo lo cuenta la ONG Caminando Fronteras que asegura que ha muerto una mujer embarazada

Voz 1693 07:57 son ahora a las siete y ocho las seis y ocho en Canarias

Voz 1727 08:00 hasta ahora les contamos que las ventas de coches que llevan medio año bajando en nuestro país han remontado algo en el mes de abril aunque no porque los particulares compremos más son las empresas de coches de alquiler las que en Semana Santa han empujado hacia arriba en los datos de matriculaciones Eladio Meizoso

Voz 0527 08:19 el alquiler ha aumentado sus compras más del veinte por ciento interanual apunta Anfac suben también las compras de las demás empresas compensando juntas la persistente caída de compras de los particulares en conjunto las matriculaciones aumentan pero muy poco según Anfac Si sumamos Marcy abril eliminando el efecto calendario las ventas siguen a la baja respecto al año pasado la patronal lo atribuye a que los consumidores están retrasando sus compras por la incertidumbre ante la falta de respuesta unánime sobre la mejor opción entre gasolina gasóleo híbridos o eléctricos Anfac reclama un plan de ayudas que favorezcan los coches menos contaminantes pero sin vetar ninguno en Europa se encadenan también siete meses de caída de las ventas y la patronal europea reclama en Bruselas la aplicación de un IVA reducido a los coches menos contaminantes

Voz 1727 09:05 en el primero de mayo se han concentrado todas las reivindicaciones de los sindicatos al nuevo Gobierno Gobierno que los sindicatos quieren que sea de izquierdas y que corrija cuanto antes la reforma laboral Pepe Álvarez secretario general de UGT y Unai Sordo de Comisiones

Voz 8 09:20 que no queremos parches

Voz 13 09:22 con Rivera no con Pablo Casado no

Voz 10 09:25 el como a tomar una cerveza

Voz 0684 09:28 corregir la reforma laboral del año dos mil doce que teníamos ya negociada con el Gobierno Iker no se excusaba en que ya había mayoría parlamentaria ahora la ahí no hay excusas hay que corregir la reforma laboral más temprano que tarde

Voz 1727 09:43 sobre ese futuro gobierno sobre la hipotética investidura de Sánchez sobre el papel de los partidos independentistas

Voz 8 09:55 eh

Voz 1727 09:56 la mirada de Xavier Vidal Folch con todo lo que pasa

Voz 1985 09:58 si los independentistas catalanes necesitan votar la investidura de Sánchez más que lo que éste les necesita ellos porqué entre otras razones porque los votantes nacionalistas no entenderían que sus dirigentes se uniese en otra vez al frente de la derecha cuando ya les gustó muy poco que tumbarse con esta los presupuestos pero sobretodo porque existe la posibilidad muy probable de que el PSOE pueda encaramarse al Gobierno sin necesitar les le bastaría con el apoyo de Podemos los nacionalistas moderados vascos canarios y valencianos y los regionalistas cántabros para alcanzar ciento setenta y cinco diputados como la mayoría estará previsiblemente de ciento setenta y cuatro porque hay cuatro electos los presos que se juzgan en el Supremo que a buen seguro serán suspendidos a Sánchez y alcanzaría sin necesidad de contar con los catalanes su sueño pero este sueño sería una pesadilla para el nacionalismo catalán que por vez primera en cuatro décadas quedaría al margen de las combinaciones sin presencia

Voz 8 11:08 sin influencia sin relevancia

Voz 1555 11:11 lo con el apoyo de parte de la calle

Voz 3 11:19 son las siete

Voz 10 11:20 a las seis y once en Canarias sería como subirse al coche de un amigo y encontrarte a Dani Rovira en plan pletórico cuando creías que ya no puedes reírte más soy para el coche hice suben Marta feliz y ellos que no paran y tú ya que necesita parar porque están saliendo a finales sabes no

Voz 1804 11:36 explicarlo bien que te sientan los encuentros del bienestar no es fácil pero puedes venir a uno y comprobar comprobarlo tú mismo la SER presenta reflexiones en torno al humor en Alcázar de San Juan el diecisiete dieciocho y diecinueve de mayo patrocinan Junta de Comunidades de Castilla La Mancha Diputación Provincial de Ciudad Real Global Caja vinos de la Denominación de Origen La Mancha colabora Ayuntamiento de Alcázar de San Juan inscribe TN encuentros del bienestar punto es

Voz 15 12:06 hoy por hoy

Voz 1727 12:08 en Reino Unido Theresa May ha destituido a su ministro de Defensa pero por una vez no es por el Brexit es por un asunto más turbio el ya ex ministro está acusado de filtrar información a los medios sobre el papel que la empresa Huawei iba a desempeñar en la instalación de la red coge en el país hay daba buenos días buenos días Gavin Williamson ha perdido su ministerio por filtrar les supuestamente al Daily Telegraph información secreta del Consejo de Seguridad Nacional sobre la contribución del gigante chino a la instalación de la red cinco G una contribución con la que el ya ex ministro no estaba de acuerdo según este periódico por las amenazas de seguridad podrían implicar para el país llevaba en el cargo un año y medio en Estados Unidos una empresa de aluminio Se ha pasado casi veinte años estafando la NASA se dedicaba falsear los tres sobre la calidad de aluminio que lo utilizaba la Agencia Espacial en sus satélites y al menos dos lanzamientos fracasaron por ese engaño Ana con Atón buenos días buenos días y según la NASA la estafa le ha costado setecientos millones de dólares

Voz 0127 13:05 no es sólo dinero dice la NASA que también ha perdido miles de horas de trabajo el material defectuoso Se utilizó para fabricar un cohete que se utilizó en los años dos mil nueve y dos mil once para el lanzamiento de dos satélites que fracasó porque una de las partes de ese cohete no se llegó a abrir por completo en el momento en que tenía que hacerlo la empresa va a pagar una indemnización de cuarenta y seis millones de dólares le han prohibido prestarse

Voz 1727 13:27 adiós al Gobierno gracias sana y de una estafa astronómica Un descubrimiento de mucha altura razón Muñiz buenos días buenos días Pepa científicos chinos y europeos hemos

Voz 1275 13:36 Prado que no fue nuestra espeta

Voz 1727 13:38 inhumana la primera que llegó a la meseta del Tíbet el techo del mundo

Voz 1772 13:43 sí fueron los de So vanos los científicos han llegado a esa conclusión después de analizar el fósil de una mandil

Voz 0527 13:49 Lula que encontraron a tres mil metros de altitud

Voz 1772 13:52 en los Himalaya es en los años ochenta no es de extrañar que esta especie de homínidos pudiera sobrevivir en la cordillera más alta del mundo porque tuvieron una gran capacidad de adaptarse a las temperaturas extremas a los bajos niveles de oxígeno este nuevo hallazgo demuestra que los Homo sapiens Nos fuimos los primeros en ocupar la meseta del Tíbet como se pensaba

Voz 1727 14:10 que seguimos en el pasado aunque no en un pasado tan remoto hoy se cumplen quinientos años de la muerte de Leonardo Da Vinci es el genio renacentista por excelencia pero nosotros hemos hablado con un experto historiador del arte que dice que hemos idealizado su figura hasta el punto de que hoy da Vinci es más un símbolo que hubo

Voz 1693 14:29 artista pobre Losada le despertaba curiosidad prácticamente todo era mejor dibujante que pintor disfrutaba más del proceso creativo que del resultado por eso la mayoría de sus pinturas están inacabadas nos lo cuenta Miguel Ángel caiga al historiador del arte divulgador y asesor de la Unesco él nos habla del legado de da Vinci de su aportación a la ciencia pero no tanto al mundo del arte

Voz 1727 14:54 hoy es más un icono sobre cuál

Voz 1693 14:57 quiero otra consideración

Voz 16 14:59 desde Leonardo se puede empezar a ver grandes generaciones de primeras grandes mentes que en Europa se dedicaron al análisis sino que tenían alrededor podríamos comparar a Leonardo con Galileo podríamos compararlo con Newton entre todas esas personas de alguna manera sí que se ponen los cimientos de lo que nosotros veinte si hay un suceso que cambiar radicalmente la percepción de Leonardo en la historia que es el momento en el que se roba la Gioconda luz a principios del XX fue como si todo el mundo de repente se fijase en se cuadra de alguna forma Leonardo poco a poco se fue haciendo pues como mucho más conocido curiosamente sino traemos al siglo XVIII al siglo XIX cuando pensaran bien los grandes maestros del Renacimiento

Voz 0527 15:42 no se acordaban tanto Leonardo Leo

Voz 16 15:44 nardo que nosotros conocemos pues eso es una creación de los últimos en años Leonardo al final era un tipo normal

Voz 0527 15:50 no era esa persona increíblemente

Voz 16 15:52 excepcional que normalmente se vende todo el tiempo a veces nos perdemos al verdadero Leonardo porque estamos como exagerando mucho sus virtudes

Voz 1727 16:00 cuestionar Da Vinci lo que nos quedaba por escuchar

Voz 1693 16:03 siete dieciséis seis y dieciséis en Canarias

Voz 1555 18:16 el Gobierno del PSOE o Gobierno de coalición bienvenido

Voz 19 18:19 hola buenos días de televisión de Bilbao creo que habría que incluir a Podemos futuro gobierno dejara el partido socialista sólo pues eso está más que demostrado que pasa de ser un partido de izquierdas a ser partido de gobierno partido de Estado

Voz 1555 18:35 sólida de las promesas hechas las elecciones de que podemos sentarse bienvenido también Buendía días de Barcelona

Voz 20 18:44 el lector principal al votante al ciudadano no se le debe engaña diciendo que hay que aunar

Voz 8 18:50 puertas para el trío

Voz 20 18:52 de la derecha diera su golpe a nivel nacional y pienso que el señor Sánchez debe escuchar el voto ciudadano y voto útil que las mujeres también que apoyaron defendieron que España siguiera siendo un país socialista

Voz 0456 19:10 o el de Alcalá de Guadaíra yo comprendo el

Voz 21 19:13 Teresa de Pablo Iglesias de que haya un gobierno con políticas de cerda pero para eso basta con dos cosas programa de legislatura pactado y unos mecanismos de seguimiento por ejemplo con una moción de confianza que no desean cada seis meses ahora querer estar en el Gobierno indica otro tipo de intereses

Voz 5 19:33 Clara Palencia es realistas

Voz 22 19:36 que me encantaría que Pedro Sánchez gobernase solo para determinadas cuestiones va a ser muy complicado

Voz 10 19:44 terminamos en Valencia

Voz 23 19:47 momentos escaldados estamos expectantes por ver cómo camina la nueva legislatura si fueran con vista antes de decimales autonómicas y demás no gustaría ver a los votantes si hemos acertado aussie vuelve a aburrir el trigo

Voz 1693 20:02 gracias a todos siete seis y veinte en Canarias

qué tal buenos días con trece grados en la Gran Vía hasta ahora con buen tiempo en toda la Comunidad de Madrid para celebrar este dos de mayo Día de la Región

Voz 10 20:17 este dos de mayo Día de la Región

Voz 1275 20:20 que va a tener un escenario principal la Puerta del Sol expectación política al máximo nivel esta mañana en la tradicional recepción de la comunidad en la Real Casa de Correos la primera de Pedro Rollán como presidente regional aunque el protagonismo es lo va a llevar Ángel Garrido que hoy acude a su antigua casa con la camiseta naranja

Voz 24 20:36 bueno nosotros vamos a invitar a todos los ex presidentes de Gobierno de la Comunidad de Madrid sin distinción porque los protagonistas no son los ex presidentes ni el presidente en funciones los protagonistas son todos y cada uno de los madrileños por respeto a ellos hay estaremos Illes agasajar hemos como corresponde

Voz 1275 20:55 así justificaba Pedro Rollán la invitación de Garrido a los actos de hoy el ex presidente que el año pasado se estrenó como sustituto de Cifuentes será hoy el centro de todas las miradas allí estará Pablo Casado es su candidata a la Comunidad Isabel Díaz Ayuso acude también no lo hacía desde hace dos años Esperanza Aguirre aunque ningún otro ex presidente madrileño ha confirmado su presencia los primeros actos arrancará a las diez de la mañana como siempre en el cementerio de La Florida Enrique García buenos días buenos días allí el presidente en funciones llevará a cabo el tradicional encendido de la llama en honor a los héroes del Dos de Mayo lo hará acompañado por miembros del Gobierno y autoridades civiles y políticas como la presidenta de la Asamblea o la delegada del Gobierno el acto principal será a partir de las once en la Real Casa de Correos Pedro Rollán impondrá a las condecoraciones de la Orden del Dos de Mayo y las medallas de la Comunidad entre los galardonados la selección femenina de fútbol sub diecisiete con una medalla de plata o plena inclusión Madrid también Ignacio Echeverría ha fallecido en el atentado de Londres de dos mil diecisiete y el cantante a él ambos con medallas de oro de la comunidad al mediodía acto cívico militar ya en Sol frente a la fachada principal allí se hará entrega de la corona floral delante de las placas conmemorativas del dos ello hoy láser se desplaza hasta la Real Casa de Correos Hoy por Hoy Madrid con Marta González Novo se mide desde las doce y veinte allí en Sol lo haremos a lo largo de la mañana con algunos de los premiados de este dos de mayo el candidato del PP a la Alcaldía de Madrid José Luis Martínez Almeida está seguro de que la alcaldesa Carmena no quiere participar en los debates electorales de cara al veintiséis m sospecha de las ganas de Carmen ha de ir a estos debates después de que Mas Madrid fueran los primeros en acudir a la Junta Electoral que sólo se va a pronunciar sobre este asunto si alguien recurre y el PP lo sigue pensé

Voz 25 22:37 no de verdad Manuela Carmena no ha querido debatir en estos dos años en que ha sido alcaldesa con el principal grupo de la oposición con el portavoz del Partido Popular va a querer ahora debates pues yo tengo la duda de que Manuela Carmena verdaderamente quiera hacer el debate se lo tengo que decir y por tanto tendremos que ver ahora yo soy partidario de que Manuela Carmena estén los debates desde luego

Voz 1275 22:56 menos crítico es Almeida en cualquier caso con su candidata a la Comunidad Isabel Díaz Ayuso que haya dicho en redes sociales que sólo acudirá al debate de Telemadrid

Voz 25 23:04 al Díaz Ayuso cumple con los debates que están legalmente establecido que son los debates que están previstos para Tele Madrid y por tanto yo creo que no se le puede achacar que no quiera debatir es que Isabel Díaz Ayuso está todos los días de hecho también en los medios de comunicación

Voz 1275 23:17 Almeida y Carmena estarán el lunes en el primer debate electoral de cara al veintiséis cm que organizan la Cadena Ser en Madrid el País

Voz 8 23:24 en sus rivales en las urnas comienza la batalla por Madrid

Voz 26 23:27 Manuela Carmena José Luis Martínez Almeida de Begoña Villacís Carlos Sánchez Mato Javier Ortega Smith

Voz 27 23:33 los candidatos a la Alcaldía abren la campaña en un debate organizado por Radio Madrid y El País este lunes seis de mayo desde las doce y media en directo desde el Colegio de Arquitectos de Madrid pieza planes tienen los partidos para la ciudad de Madrid el siglo en La Ser en Radio Madrid punto es El País punto com y las redes sociales con la colaboración de los sindicatos Madrid

Voz 1275 23:58 yo reclaman a la izquierda que no se fragmenta en un Primero de Mayo muy politizado en Madrid lo contamos en titulares

Voz 10 24:03 sus secretarios regionales han reclamado

Voz 1275 24:05 a ser que la izquierda no se enfrente y que el PSOE responda para acabar con la desigualdad piden además una nueva subida del Salario Mínimo porque dicen el consumo está aumenta una manifestación del uno de mayo con la presencia de los candidatos de la izquierda salvo rejón que faltó por motivos personales y Carmena que envió al concejal García Castaño tampoco estuvo la derecha salvo Ciudadanos que fue representado por una diputada regional y siguen los paros en Metro convocados por el sindicato de maquinistas este jueves afectan a las líneas dos cuatro seis ocho diez hay doce y serán de nueve y media once y media de la mañana con servicios mínimos de hasta el setenta y dos por cielos deportes Iker Casillas está estable tras el infarto de miocardio que sufrió ayer mientras entrenaba con el Oporto el exportero del Real del Real Madrid subió ayer una foto en las redes sociales para tranquilizar al mundo del fútbol siete veinticinco sigue la tranquilidad en las carreteras DGT Teresa Serrano bueno

Voz 28 25:00 espías buenos días pues efectivamente situación atípica las vías madrileñas a esta hora vías despejadas en toda la Comunidad así que aprovechamos para recordar a los conductores ya saben con las vías despejadas tampoco bajen la guardia al volante

Voz 1275 27:18 Cobeña ha suspendido las fiestas del pueblo y ha declarado dos días de luto oficial por el asesinato en la madrugada de ayer de un joven de veinte años durante una reyerta en la que resultaron heridos otros tres jóvenes uno de ellos grave la Guardia Civil ha detenido a un presunto responsable de los hechos Alfonso Ojea

Voz 0089 27:34 agentes de la Guardia Civil madrileña concretamente de su unidad en investigación de homicidios han detenido a un hombre en la tarde de ayer del que aún no se ha desvelado el grado de implicación en el crimen el grado de implicación en la reyerta la víctima fallecía sobre las cinco de la madrugada del miércoles tras recibir tres puñaladas mortales que le causaban su fallecimiento por la gran cantidad de sangre que ha perdido los técnicos del Summa han intentado sacarle adelante por un espacio de más de cuarenta y cinco minutos pero al final sea hacerlo

Voz 1727 28:05 su muerte tenía veinte años

Voz 0089 28:07 así como los otros tres heridos en esta reyerta todos son vecinos de Cobeña el Ayuntamiento de esta localidad de la campiña regional ha suspendido sus fiestas patronales

Voz 1275 28:17 el mundo cuenta esta mañana que los disturbios que acabaron con este asesinato en Cobeña comenzaron en la plaza del pueblo donde se dieron cita cientos de jóvenes que habían llegado de otras localidades para ver a una Dj muy conocida los testigos aseguran que los disturbios arrancar

Voz 10 28:29 aún cuando una banda foránea empezó a robar los teléfonos de la

Voz 1275 28:32 de que estaba bailando se fueron organizando varias refriegas que al final de la noche terminaron en batalla campal los vecinos critican la escasa presencia policial que había en el pueblo ante la enorme afluencia de

Voz 1727 28:44 es el sindicato UGT considera desplome

Voz 1275 28:46 el Senado el castigo de la Consejería de Educación al director de un colegio público de Alcorcón se lo estamos contando en la SER este director ha sido sancionado con la suspensión de cinco días de empleo y sueldo por pedir a dos profesoras que se ausentaron de una reunión con la especial educativa para evitar que los alumnos se quedarán sin clase esa mañana

Voz 1727 29:03 que era complicada en el centro porque había más bajas UGT

Voz 1275 29:05 cree que se le castiga poseen una persona crítica con la política educativa del PP Teresa

Voz 32 29:10 en UGT estamos indignados porque la Consejería de Educación madrileña sea capaz de de sancionar a un director simplemente por una diferencia de criterios cuando el director el criterio que ha aplicado ha sido priorizar la atención al alumnado por considerar que es prioritario antes que asistir a una reunión informativa que no era necesaria puesto que ya se había informado a esas profesoras de los de los trámites que tenía que se que llevan a cabo para realizarlas

pues llevamos a las siete y media con trece grados ahora mismo en el centro de la capital

Voz 1693 30:01 son las siete y media a las seis y media en Canarias

Voz 1 30:07 hoy por hoy

Voz 1727 30:12 comienza el jueves dos de mayo Día de la Comunidad de Madrid en los actos del año pasado parece un siglo pero fue el año pasado una silla vacía la que mediaba entre Cospedal y Soraya fue la foto del día hoy las cámaras buscarán el reencuentro entre Pablo Casado y su otrora compañero de partido Ángel Garrido pero la imagen de este dos de mayo más allá de las rencillas políticas es otra bien distinta es la foto de Iker Casillas con el pulgar hacia arriba sonriente un poco pálido recostado en la cama de un hospital de Oporto recuperándose de un infarto y allí en ese hospital está nuestro compañero Javier Herráez buenos días

Voz 34 30:52 hola qué tal muy buenos días aquí en este hospital hospital Cusco especialista además en cardiología ha sido operado y está descansando desde ayer por la tarde Iker Casillas después de ese gran susto ese infarto de miocardio rápidamente evacuado desde el entrenamiento del Oporto a este hospital donde fue intervenido con éxito ningún tipo de secuela para que fuera tantos años portero del Real Madrid y de la selección española de fútbol ahora veremos pasa en el futuro lo importante Iker está bien descansa veremos lo qué pasa los próximos días si podrá o no a sus veintiocho años volver a vestir la camiseta del Oporto

Voz 1727 31:26 a lo largo de las últimas horas muchos Nos hemos hecho una pregunta porque alguien tan joven y con una vida tan sana como se le supone a un futbolista de elite sufre un infarto de miocardio José María Guerra Ramos es cardiólogo y miembro de la Sociedad Española de Cardiología muy buenos días

Voz 35 31:43 muy buenos días cómo es posible que un deportista de élite

Voz 1727 31:46 de treinta y siete años sufre un infarto

Voz 35 31:49 es difícil explicar no es lo más habitual pero tampoco es extraordinario

Voz 5 31:53 hay una serie de factores de riesgo cardiovascular

Voz 35 31:55 quiere que fue que facilitan que favorece la ocurrencia de un infarto pero evidentemente son factores de riesgo no significa que si no los tiene no pueda tener un infarto hay otros condicionante no todos los conocemos

Voz 1727 32:06 cuáles son los factores de riesgo en una persona de esta treinta y siete años

Voz 35 32:10 pero los actores riesgo de esta edad y de otras edades básicamente son la obesidad el sedentarismo el tabaquismo la hipertensión la diabetes hipercolesterolemia esos son los factores de riesgo clásicos hay otros factores de riesgo que conocemos menos o que directamente no conocemos y que podrían favorecer lo infarto en una persona de la edad de señor Casillas

Voz 1727 32:28 el que son las que se averiguan cuando efectivamente alguien tan sano como él le da un infarto podrá volver Iker a jugar como hasta ahora ha jugado

Voz 35 32:37 eso directamente dependerá de la aceptación de sus arterias coronarias del afectación del miocardio secundar este infarto Icaria eso es un depende del cuadro clínico y depende de exactamente lo que tenga el señor Casillas evidentemente son su médicos su cardiólogo evaluar los que darán la opinión de si puedo no puede volver a incorporarse a la actividad deportiva intensiva que desarrolla este señor

Voz 1727 33:00 pregunta que hemos visto mucho formularse en las últimas horas también una punzada fuerte en el pecho es síntoma de un infarto

Voz 35 33:09 el infarto el dolor del infarto es la angina el angina es una sensación opresiva en el Tate en el pecho que se puede irradiar hacia el brazo hacia las mandíbulas una punzada per se no es un dolor cardíaco

Voz 3 33:22 José María Guerra Ramón gracias por atendernos tan tempranito y aclarar las cosas un abrazo

Voz 35 33:28 muchas gracias

Voz 1727 33:30 la foto de Casillas está en toda la prensa a la que nos asomamos ya con Aimar Bretos Danny De la Fuente y Manuel Jabois buenos días algo muy buenos días sí practicamente todos los periódicos fijan hoy posición en sus editoriales sobre Venezuela

Voz 0527 33:44 El País titula su editorial polvorín venezolano dice que la decisión de Leopoldo López de refugiarse con su familia en la embajada española coloca a nuestro país en una inédita posición en esta crisis España siempre ha sido partidaria de una salida pacífica y de la convocatoria inmediata de elecciones presidenciales libres transparentes y verificables en la línea con la Unión Europea España reconocida Guaidó dice el país no hay motivo para variar esa posición pero quizás sí para adaptar un papel más activo en la búsqueda de una solución pacífica la crisis venezolana pone a prueba la diplomacia española titula La Vanguardia en portada España asume un papel clave tras acogerá López dice

Voz 1275 34:20 en el mundo que en su editorial insiste en que la única salida

Voz 0527 34:23 conflicto tiene que ser pacífica en ningún caso violen

Voz 1727 34:25 el que cuenta veces pues a veces

Voz 0527 34:28 así su editorial aquellos que dicen rechazar la violencia en Venezuela no parecen darse cuenta de que son los venezolanos que piden libertad quienes sufren la represión indiscriminada del régimen y quiénes tienen que sobrevivir en condiciones que no serán ni en países de guerra según ABC cuando el Gobierno de Pedro Sánchez dice que desea un proceso sin derramamiento de sangre cabría preguntarle qué opina de las miles de armas que Maduro ha repartido entre sus seguidores más fanáticos para acosar y para amedrentar

Voz 1727 34:53 piden su renuncia Venezuela sigue siendo lo más comentado también en toda la prensa internacional salvo en la de Estados Unidos que como él les contamos ayer pasa de puntillas sobre este asunto hay en el resto de los países muchas críticas hoy de nuevo a Maduro pero también a Guaidó ya la administración de Donald Trump

Voz 0456 35:11 la insurrección de Guaidó es estanca titula The Gardian en su viñeta aparece la Estatua de la Libertad con la cara de Trump y la de John Bolton vertiendo mierda sobre Venezuela Operación Libertad Se le en la ilustración en su editorial este diario advierte de que la gente está pagando lo que pasa en Venezuela mientras el país sigue en un callejón sin salida les gusta poco que el presidente de extrema derecha brasileño Jair Bolsonaro este alentando tanto al señor Guaidó y pide un compromiso internacional medido para proteger las vidas de los venezolanos Amy Williams desde Washington en el Financial Times que EEUU está comprometido con a Juan Guaidó en el poder en Venezuela es su principal cometido hoy por hoy en política exterior aunque sabe que no va a ser nada fácil en su editorial de este diario el le pide a Maduro que acepte el exilio que le han ofrecido que se retire que celebre elecciones libres sino quiero un derramamiento de sangre en el Süddeutsche leo que el líder de la oposición ha sobre estimado su poder y sus apoyos que Guaidó ha intentado estas últimas horas provocar su detención a la desesperada para obligar a Estados Unidos a intervenir pero incluso Trump sabe que una intervención provocaría un cierre de filas férreo con Maduro y análisis también de Andreas Goss en el en el Frankfurter en el que afirma que tanto Maduro como Guaidó son demasiado débiles para resolver este conflicto concluye Se nota que Trump trata de controlar el daño político interno que sufre en Estados Unidos amenazando duramente a Maduro

Voz 0527 37:20 dice Zarzalejos Sánchez que no es la primera vez que desatiende los más elementales criterios de protocolo va a establecer un precedente que no le corresponde y por tanto sería muy razonable que Sánchez desconvocar a esta ronda de consultas o en su defecto que Casado Rivera educadamente declinaron acudir a La Moncloa hasta tanto no hayan pasado por el Palacio de la Zarzuela

Voz 1727 37:38 sobre las prioridades del futuro Gobierno escribe hoy unas líneas muy clarito Jesús Mota en el acento del país

Voz 0527 37:44 dice a pesar de los llantos de CEOE este círculo de Fomento nos urge una reforma fiscal España tiene que acabar por ejemplo con el indeseable gap entre nuestro potencial de recaudación tributaria los ingresos realmente captados para empezar por la evasión tributaria las vetas de dinero negro supuestamente descubiertas año tras año no consiguen reducirla también el impuesto de sucesiones en dos mil siete la recaudación en España fue de cuarenta y siete mil millones anuales en sucesiones en dos mil diecisiete de veinticuatro mil millones veinte mil menos porque dice Motta porque los sedimentos de venta has fiscales que acumulan las grandes empresas son unas ventajas que tienen que revisarse cuanto antes cuenta la prensa francesas

Voz 1727 38:20 sobre el uno de mayo otra vez un uno de mayo lleno de disturbios en París

Voz 0456 38:25 Francia despierta hoy entre el alivio y la ansiedad advierte Le Figaro en su editorial alivio porque no se cumplieron las amenazas de los profetas del Apocalipsis de los amantes del disturbio que prometían caos no sucedió antes

Voz 10 38:36 también porque aunque hayamos evitado ayer lo peor

Voz 0456 38:38 estos matones siguen quemando atacando y saqueando cuando pueden ansiedad porque la anarquía está emergiendo como una nueva forma de expresión política común ritual en un artículo de opinión leo que el gran debate nacional no ha servido para nada que no tuvo nada de grande ni por participación ni por propuestas el Gobierno de Macron sigue sin entender nada sin ejercer el coraje fiscal que hace falta

Voz 1727 38:59 recuerdan la escena de los cuervos de tumbó

Voz 0527 39:05 nunca he visto

Voz 39 39:06 Montero la bien la versión original los cueros pero llevan

Voz 1727 39:13 la clase negra marginada aquí en España los convirtieron en gitanos por ejemplo ahora Disney quiere borrar este pasado racista y no va a su

Voz 0527 39:22 huir todas sus películas a la plataforma en streaming que prepara en Estados Unidos que va a lanzar en septiembre según el diario punto es entre las que se iban a subir por ejemplo tuvo van a eliminar algunas escenas como ésta por racistas

Voz 40 39:34 bueno

Voz 1727 39:44 es que no entiendo muy bien esto James von el empeño deja Boys de ayudarnos a dormir a parte de este equipo a los que tienen problemas ya no tengo trae John ninguno duermo poco pero cuando duermo duermo tres un texto del confidencial en el que recoge un método para dormirse en dos minutos

Voz 8 40:02 el método que utiliza los Navy Seals cómo podemos parecernos a una visita dormidos mete básicamente hay que relajar habla

Voz 1727 40:12 por de músculos pero el departamento

Voz 8 40:14 de esa novela mucha madera

Voz 10 40:17 oye hablar de gastos la bueno cualquier caso fíjate lo que nos proponen desde lo de los Navy Seals para dormirse rápidamente recargar energía

Voz 8 40:25 las relajar los músculos de la cara bajar los hombros de expirar pesada

Voz 1727 40:28 de despejar la cabeza antes de pensar

Voz 8 40:31 en una canoa con la que remató en un lago tranquilo en el interior de unas montañas con un cielo muy azul este es el método sí sí te da pereza hacer todo duermen ha vivido desde ponerle pasaron ayer el

Voz 10 40:48 yo los puestos Juego de Tronos las de pensárselo dos

Voz 1727 40:52 minuto es me parece muchísimo para dormirse yo digo buenas no

Voz 1727 41:00 es un asunto que nos trae locos porque Noruega ha aparecido lo que parecen ser ballenas espías rusas una en concreto llevaba un arnés que la identificaba como parte del grupo de San Petersburgo

Voz 3 41:14 ahora me explico lo mismo precisamente porque las entrenan allí no tú te acuerdas con el Príncipe de Belén escena que muchas gracias

Voz 8 41:22 la que Hillary Vance perdía continuamente las llaves de casa ya tranquilizaba su familia diciendo que no se preocupase nadie porque siempre apuntaba la dirección pues águilas encontrado no es cierto que este beluga apareció con un arnés y una cámara en Noruega parece ser que entrenada por el ejército ruso pero es que en ese Arnés ponía Made in San Petersburgo así que el coronel del Ejército ruso Viktor Veranes dijo Si estuviéramos usando animales para espionaje realmente crees que le pondríamos una etiqueta con un número de celular escrito con el mensaje por favor llame a este número se lo comuniqué novedades

Voz 42 42:01 sí

Voz 8 42:02 es cuando puede

Voz 0978 42:04 el Roskam camareros como yo que también se puede ver así que la próxima piden al jefe

Voz 8 42:12 espérate que ahora le llamará

Voz 3 44:04 el Barça está más cerca de la final

Voz 1727 44:07 la Liga de Campeones gracias a un mes y que se convirtió en el gran protagonista de la noche del milagro de la noche habría que decir duro

Voz 5 44:15 sí buenos días es siempre hablan de Pepa la reacción redes sociales ayer de la gente después de los dos vamos a decirlo así grandes acontecimientos ayer por un lado la exhibición de Messi que ha recibido la admiración el reconocimiento de compañeros de otros equipos de todos los equipos de la Liga que se rinden ante el argentino tras sobre todo esa falta el tres a cero y por supuesto hacinados del Fútbol Club Barcelona y por otro lado el apoyo que ha llevado en la Iker Casillas en la también después del infarto de miocardio que sufrió ayer y que le obligará a lo obligó a ser operado de urgencia son dos situaciones completamente distintas pero sí que es verdad que la firman dos de los representantes históricos del fútbol español que evidentemente tienen que en apoyo de la gente de hecho ayer lo pudimos comprobar con estos dos son dos empiezo con lo deportivo por el Barça de Messi auténtica exhibición además en uno de esos partidos en los que este tipo de jugadores que son señalados deba aparecer quizá el Barça no firmó el mejor de su partido pero tiene a Messi que marcó dos Tina Suárez que firmó uno tiene a Alba que apareció y en definitiva que encarriló la eliminatoria tres cero ante el Liverpool tiene pie y medio en la final del metropolitano

Voz 44 45:14 la verdad que pues bueno sabemos que que no te espinilla porque vamos una cancha judía con mucha historia que aprieta mucho pero la verdad que es por el partido y sobre todo eso no

Voz 5 45:26 el último gol de ayer fue el seiscientos el argentino de azulgrana tres goles que estuvieron a punto de ser cuatro y un jugador Messi que además afloró en la celebración del segundo tanto los pitos del Camp Nou a Coutinho a su compañero que ayer fue titular además ante su ex equipo tres cero Valverde sufridor tras el partido y también de cara a la vuelta a la próxima semana claro que ellos no han apretado en el inicio del segundo tiempo y está claro que nosotros hemos tenido que sufrir para poder mantener nuestra portería a cero pero lo hemos sabido hacer son noventa minutos puede pasar cualquier cosa en cualquier jugada de la misma manera que hemos aceptado nosotros puede haber acertado y el próximo martes la novena semana europea con los partidos de vuelta el Martes de este Barça Liverpool el miércoles del Ajax uno Tottenham cero buscando la final de la Champions en Madrid que es el una de junio hablaba en el inicio del tramo de los apoyos que recibió ayer Casillas bueno él aficionados a volcó también el futbolista porque no ha habido ni

Voz 10 46:18 uno solo que no sabía colgado el teléfono otras

Voz 5 46:20 enterarse del asunto cuando lo hemos llamado desde la redacción en este orden Cazorla

Voz 37 46:25 el susto que nos hemos dicho ha sido enorme pero bueno por suerte parece que aunque dentro de la gravedad a todo controlado un momento complicado para todos pero estoy convencido de que de todo

Voz 2 46:35 eso son las más fuerte como siempre has hecho darle todo el apoyo todo todo nuestro cariño mío de mí de mis compañeros Fira de mandarle mucho ánimo e mucha fuerza a él y a su familia aseguró que lo necesitaran

Voz 0894 46:52 cada día tres tener algún compañero pues le pases de este tipo de cosas y bueno cede aquí mandarle todo el apoyo de todo plantear ético Madrid un afrontar

Voz 5 47:00 lo dicho le deseamos al portero una pronta recuperación a Casillas que sigue hospitalizado en Oporto dicho esto hoy juega el Valencia las semifinales de la Europa League los de Marcelino que sí

Voz 10 47:09 enfrentan al Arsenal desde las nueve

Voz 8 47:13 nosotros rendimos al máximo nivel los hechos demuestran que somos un equipo muy muy difícil para cualquier rival no tenemos desde mi punto de vista ningún miedo a este partido

Voz 5 47:24 lo vamos a contar desde las nueve en Carrusel también se juega la otra semifinal de la competición en Alemania el Eintracht Chelsea

Voz 1 47:30 hice con otro master del no

Voz 8 47:38 no lo felices dos tres