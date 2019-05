Hoy por Hoy (02/05/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1 00:00 son las ocho las siete en Canarias

Voz 1727 00:07 qué tal muy buenos días de hoy en una semana estaremos inaugurando nueva campaña electoral nos pilla todos exhaustos sí de política pero los partidos se juegan mucho poder territorial en Haití da vientos en CCAA además del Parlamento Europeo todo lo que unos y otros dicen estos días sobre el resultado de las generales sobre la formación del Gobierno de España es otra vez campaña electoral la estrategia del PSOE de ocupar toda la centralidad política la amenaza de Iglesias de o Gobierno de coalición o nada el brusco giro al centro de Pablo Casado la ambición de Ribera de destronar al PP todo es otra vez campaña campaña hoy es el Día de la Comunidad de Madrid la Comunidad donde el PP lleva gobernando veinticuatro años y donde ciudadanos les superó el domingo en casi cien mil votos veremos cómo materializan los dos partidos el giro al centro madrileño un lugar donde puede haber este mes overbooking la comunidad donde más se visualiza la fractura pura en Podemos con Errejón y Carmena encabezando una candidatura distinta a la del partido morado la comunidad en la que el PSOE no gobierna desde el año mil novecientos noventa y cinco en las generales ha sido primera fuerza donde Vox no ha arrasado como se venía anunciando durante meses hoy es dos de mayo el aniversario del levantamiento del pueblo de Madrid contra las tropas de Napoleón y como contaba Almudena Ariza la corresponsal de la tele pública que había escuchado estos días en Nueva York España es el único país que ha derrotado a Napoleón Stipe Band el consultor político que empujó a Donald Trump a la presidencia y que asesora ahora a la extrema derecha europea pero pero aún les queda todos multi basalto hasta el veintiséis de mayo no nos vamos a quitar este año el sayo electoral

Voz 0027 02:05 Pepa Bueno

Voz 2 02:15 en la Cadena Ser

Voz 1727 02:24 España recupera protagonismo en la crisis venezolana por la presencia en nuestra Embajada en Caracas del opositor Leopoldo López y fuera en la calle fracasa el levantamiento militar auspiciado por Guaidó contra Maduro Aimar

Voz 0027 02:36 las manifestaciones de ayer no fueron masivas y el propio Maduro ha hecho esta madrugada una autocrítica inédita ha reconocido que la revolución está estancada ya convocado un pseudo diálogo con la población para que le digan que falla a día de hoy en Venezuela

Voz 1623 02:48 no pero qué cosas hay que cambiar qué estamos haciendo mal y tenemos que cambiar definitivamente quiero asumir un plan para cambiar todo para mejorar todo para ratificar los errores

Voz 1727 03:04 la foto se repite hoy en todas las portadas Iker Casillas sonriendo con el pulgar levantado desde el hospital de Oporto donde se recupera del infarto está bien y sin secuelas dicen los médicos

Voz 0027 03:15 en Hoy por hoy hemos hablado con José María Guerra Ramos de la Sociedad Española de Cardiología dice que no es habitual sufriendo infarto tan joven a los treinta y siete y más si no encaja en los factores de riesgo clásicos aunque siempre puede haber cosas desconocidas

Voz 3 03:28 no es lo más habitual pero tampoco extraordinarios los factores de riesgo de esta edad y de otras edades básicamente son la obesidad el sedentarismo el tabaquismo la hipertensión la diabetes la hipercolesterolemia que hay otros factores de riesgo que conocemos menos o que directamente no conocemos y que podrían favorecer lo infarto en una persona de cara de señor Casillas

Voz 1727 03:47 sobre Sanidad por primera vez ha utilizado un dron para trasladar órganos y acelerar así los trasplantes

Voz 0027 03:56 con esta euforia no ha vivido el equipo estadounidense que ha logrado que el riñón llegue en perfecto estado después de recorrer cinco kilómetros por el aire en una cámara frigorífica

Voz 1727 04:05 desde anoche Villarrobledo en Albacete suena así anoche comenzó uno de los festivales más importantes de España el Viña Rock

Voz 2 04:27 que reúne hasta el domingo más de cien mil personas para disfrutar de la música de la fuga de Richard Mc la pegatina de chicos de maíz escapes sociedad alcohólica o gatillazo

Voz 1727 04:43 aunque para festival el de anoche de Messi que acerca al Barça a la final de la Liga de Campeones duro

Voz 0027 04:50 festival de goles de fútbol espectacular a falta del último tanto tres cero para que el Fútbol Club Barcelona se acerque con mucha claridad a la final de la Champions que se disputa el uno de mayo Madrid Suárez abrió el marcador después Messi firmó otros dos tantos ante un Liverpool que aunque metió en apuros al Barça se llevó desventaja de tres goles de cara al partido del próximo martes hoy juega el Valencia semifinales de la Europa League desde las nueve en Londres ante el Arsenal y cierro con los aficionados con los futbolistas con la en el deporte con su apoyo desde primera hora de la tarde de ayer a Iker Casillas a quién deseamos pronta recompensa

Voz 5 05:21 nos queda todavía el tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días

Voz 0978 05:29 se nos espera una jornada típica de mayo muchas horas de sol que harán que la temperatura suba rápidamente y durante la tarde máximas de veinte veinticinco grados será lo más habitual incluso en el suroeste de la Península como los últimos días máximas alrededor de los treinta y cinco con esta situación también hay lugar para las nubes de vez en cuando algunas nubes bajas en el Cantábrico con lloviznas ahora tenemos algunos chubascos cerca del Mediterráneo en breve alcanzarán incluso Baleares poca cosa dejarán durante la tarde en cualquier punto de montaña del centro sur ICANN bien mitad oeste de la península chubascos y tormentas que pueden descargar con intensidad pero sobre todo afectando a puntos de montaña

Voz 1727 06:03 son las ocho y seis las siete y seis en Canarias

Voz 7 06:14 el que Lux te pinte la casa gratis para toda la vida descubre como en Premià hijo quitarles punto com tienes ya tu cupón del extra

Voz 8 06:21 día de la madre de la ONCE no te quedes sin jugar y pide Saló ya a tu vendedor de la ONCE en puntos de venta autorizados o en juegos once punto es recuerda este cinco de mayo diecisiete millones de euros con el extra día de la madre de la ONCE ser madre compensa ocho once

Voz 9 06:40 y pues Cary Hastings en un libro en un maquillaje madro cuando para correr

Voz 10 06:46 está en lo que con eso hay muchas respuestas y sabes tonta empezar a buscarlas porque hasta el doce de mayo compran Toboso más productos tienen hasta un quince por ciento de descuento en perfumería cosmética el para farmacia encuentra toda Lleida que el corteinglés

Voz 2 07:04 en la Cadena Ser

Voz 1727 07:11 bueno la inestabilidad política social en Venezuela crece a un ritmo sólo comparable al de su inflación hay tres escenarios abiertos ahora mismo deseó político con Estados Unidos en las sombras en fin en primer plano en las sombras el diplomático que afecta directamente a España con Leopoldo López en nuestra Embajada y el tercero está peligrosamente en las calles de Venezuela vamos por este último tras el fallido alzamiento militar del martes Guaidó ha convocado ahora una huelga general enviado especial de Caracol Radio Juan Fraile buenos días

Voz 11 07:42 hola Pepa Buendía seguimos acá recorriendo las calles de Caracas en la última jornada la oposición y el oficialismo midieron fuerzas de nuevo en la calle los opositores se concentraron pero no con la contundencia que se espera hoy sólo unos pocos hicieron frente a la represión y como ocurrido en cientos de ocasiones manifestantes regresaron a casa frustrados la brutalidad de la Guardia venezolana que dejó decenas de heridos graves incluidos periodistas y también circula la versión de una mujer que me

Voz 0027 08:06 yo en medio de las refriegas vimos a Bari

Voz 11 08:09 dos de ellos con heridas de bala pague que esto

Voz 12 08:11 de repente hay dos opciones o que uno seguimos igual o toros que ya es un paso más cerca se ahora libertad

Voz 11 08:20 cierre la jornada madrugó Guaidó cruzaron declaraciones cada uno de su tarima y frente a su gente

Voz 0027 08:24 viento huyen cuerpo

Voz 1623 08:27 seguridad a estos golpista que quedaron aislados

Voz 13 08:32 no me caen golpeó a que me detengan la única forma

Voz 11 08:37 sorprendió Nicolás Maduro reconociendo que la revolución está estancada y convocando un diálogo para que la gente lo diga qué debe cambiar en Venezuela para hoy no hay programadas marchas y manifestaciones

Voz 1727 08:47 así que por ahora Maduro ha conseguido resistir el último embate de la oposición Rafa Panadero buenos días

Voz 1775 08:53 qué tal buenos días Washington sigue amagando con una intervalo

Voz 1727 08:56 yo militar en Venezuela a pesar de de la oposición total no sólo de Rusia que es aliado de Maduro sino también de la Unión Europea de Canada que no quieren saber nada de una solución armada

Voz 1775 09:06 Secretario de Estado Mike Pompeo ha vuelto a insistir en que la opción militar está ahí si se necesita ha dicho el Pentágono da un paso más y confirma que tiene listos planes militares aunque no hay órdenes para desarrollarlos Washington aumenta también la presión sobre Cuba y Rusia a los que exige que dejen de interferir y también sobre el entorno en Maduro hablando abiertamente de negociaciones entre la oposición y altos cargos entre los que estaría incluso el ministro de Defensa Vladimir Padrino así lo explica el enviado de TRAM para Venezuela Elliott Abrams

Voz 14 09:31 no estábamos norteamericanos y volcado en negociaciones pero mis que el documento es largo y habla de garantías para los militares de una salida digna para Maduro de Guaidó como presidente interino

Voz 1775 09:47 por su parte de la Unión Europea se mantiene también firmen que la única salida pasa por el diálogo el Grupo de Contacto liderado por España anuncia nuevas Reunión lunes y martes

Voz 1727 09:55 Carrión ya están a punto de cumplirse veinticuatro horas antes de que el Gobierno de España confirmó que el Leopoldo López y su familia están en la residencia del embajador español en Caracas horas Rafa todo sigue siendo muy confuso porque la vicepresidenta Calvo habló anoche de prestar asilo según las normas internacionales pero López dice que no quiere pedir asilo

Voz 1775 10:15 sí nuevo lío diplomático para el Gobierno que en toda esta crisis ya tenido que guardar un complicado equilibrio entre su estrategia política que le llevó a reconocer a Guaidó y sus necesidades prácticas que exigen mantener relaciones con Maduro porque es quién sigue controlando el día a día en Venezuela ahora se añade otro factor porque el nuevo huésped de nuestra embajada hasta el martes cumplía condena firme de más de trece años por incitar a la violencia de momento no ha pedido asilo pero su abogado dice que sí podría hacerlo ya está la vicepresidenta Carmen Calvo única representante del Gobierno que de momento ha tocado este tema en público habla ya de esa posibilidad

Voz 1727 10:48 nosotros desde luego somos una

Voz 15 10:50 embajada que presta asilo como corresponde a las normas internacionales

Voz 1775 10:56 puertos consultadas por la SER no lo ven tan sencillo ya que la ley en España no permite solicitar asilo en una embajada situada en el país de origen del solicitante Yesa sería ahora la situación de los

Voz 0027 11:07 ah gracias buenos días

Voz 0137 11:15 no sabéis que los empresarios también pueden tomarse la vida con dijo filosofía antes un empresario para controlar la gestión del día a día de sus negocios tenía que tomarse toda la mañana con mucha filosofía dedicársela enterito al papeleo pero

Voz 1727 11:29 ahora puede tomarse la vida con Di kilos Sofía

Voz 0137 11:32 entrar en Swat en la App del Santander de un vistazo tener información de la facturación de su TPV domiciliación en sus cobros eso es agilidad para gestionar mejor tu negocio para dedicar tiempo a lo que realmente importa vigilo Sofía la filosofía digital

Voz 5 11:47 de cómo cuando quieras

Voz 16 11:52 a mi espalda no acabamos de empezar la mudanza

Voz 2 11:56 dolor de espalda Radio salid crema antiinflamatorio con efecto calor Radio Jalil radios a Lille de laboratorios Viñas

Voz 7 12:02 las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico Hoy por hoy

Voz 1727 12:09 las ocho doce las siete y doce en Canarias los técnicos de la Comisión Europea van a empezar hoy a analizar el Plan de Estabilidad Presupuestaria que le ha enviado el Gobierno español un plan en el que se detalla entre otras muchas cosas que subidas de impuestos prepara el Ejecutivo para el año que viene con las que espera ingresar casi seis mil millones de euros más bueno pues quién se ha pasado ya muchas horas analizando ese documento endemoniado de más de ciento treinta páginas Jenny cifras es el nuevo jefe de la sección de economía de la Cadena SER Javier Ruiz bienvenido de nuevo a tu casa

Voz 1 12:47 muchas gracias Pepa buenos días vamos al turrón

Voz 1727 12:49 on de que impuestos hablamos Javier quién los va a pagar y sobre todo cuanto

Voz 1 12:54 bueno pues vamos a detallar hay tres grandes paganos en los impuestos que nos vienen el año que viene así que prepárense primero las grandes empresas uno de cada tres es euros de la nueva subida la van a pagar las grandes empresas porque se acaban las deducciones por debajo del quince por ciento el problema ahora es que todo el mundo puede deducir si deducir si deducirse y aunque los impuestos estén en el XXV se acaba pagando muy por debajo de eso ahora lo mínimo que van a pagar un quince por ciento Además Adele las tasa Google tasa Apple tasa Over tasa Cadí Fay un tres por ciento de lo que ingresan en España para las arcas públicas y además un impuesto al Ibex comprar y vender acciones de las grandes empresas va con tener un recargo del cero coma dos por ciento así que primer gran pagano gran empresa segundo gran pagano grandes nóminas y aquí está la gran polémica sube dos puntos el impuesto de la renta quiénes cobran más de ciento treinta mil euros al año en castellano a quién cobra siete mil euros netos al mes

Voz 1727 13:53 o sea que el límite de la gran nómina ciento treinta mil al año

Voz 1 13:56 esto es quién cobra siete mil euros al mes netos tiene que pagar a partir de ahora doscientos euros más en impuestos al mes eso son abogados médicos pilotos estos son los sectores que están diciendo esta era la subida los ricos esto son de verdad los ricos ya digo esa es la polémica hay además otra subida para las grandes rentas cuatro puntos de renta a quién gana más de trescientos mil euros al año mil euros más al mes en impuestos para quien cobre de dieciséis mil euros al mes en adelante decía dos de tres suben las grandes empresas suben las grandes nóminas tercero el diese lazo y aquí sí que pagamos todos el diésel lazo va ser seiscientos setenta millones de euros en castellano unos dos euros más al mes por llenar el depósito

Voz 1727 14:43 estos son los grandes anuncios fiscales y en la letra pequeña has encontrado alguna cosa en fin que afecta a todo el mundo también por ejemplo las tasas que pagamos por hacer papeleo en las administraciones que hacemos muchísimo papeleo este país suben

Voz 1 14:57 sí lo que acabamos de contar conocíamos conocíamos prácticamente todo hay letra pequeña que nos ha sorprendido primero efectivamente un tasado el taquillazo al ciudadano de a pie prepárense porque viene literalmente eso no se detalla cómo pero sí se dice que van a subir un siete coma cuatro por ciento las tasas y papeleos los ingresos por eso sí segundo segunda novedad novedad para las mujeres atención a esto las empresas que pongan a mujeres en sus consejos de administración Se van a poder desgravar el sueldo que les pagan si consiguen la paridad hay una medida a favor de la paridad en los grandes consejos de administración se va a permitir que las empresas sedes graben por incluir a mujeres directivas

Voz 1803 15:37 tercera novela ellas no será de desgravación graban las empresas el lo desgravar no siempre es así para que vayan entrando váteres salas

Voz 1 15:44 grandes órganos de dirección tercera gran sorpresa el impuesto a las loterías recuerdas Pepa recuerdan ustedes aquello de que iba a ser un impuesto temporal ni que se acabaría tarde o temprano pues va a ser tarde si es que sacaba alguna vez va a seguir en dos mil diecinueve va a seguir en dos mil veinte Es cierto que los premios exentos cada vez son más grandes pero da igual va a seguir así que Hacienda se sigue quedando con un pellizco de la lotería

Voz 1727 16:08 después del veinte todos calvos qué hay de cierto en la significa que está azuzando parte de la oposición de que el Gobierno ha ocultado estas grandes cifras antes de la selección

Voz 1803 16:16 bueno esa es la frase la acusación de Albert Rivera Albert Rivera dice literalmente son Twitter

Voz 1 16:22 diez ocultó a los españoles esta subida masiva de impuestos vamos a ser claros Pepa creo que técnicamente la palabra es esto es una trova un actor hola electoral y aparentemente ya es la primera vamos camino de las nuevas mentiras electorales esto se sabía sabía que venía es más se sabía que venía ya hay dos dictámenes oficiales ya el primero el de la Comisión Europea que dijo oiga yo veo esto muy inflado en impuestos la segunda la de la Autoridad Fiscal Independiente así que para empezar así suaves mientras Rivera

Voz 1727 16:51 más allá de los impuestos que propone el Gobierno en su plan de estabilidad sobre los pilares del Estado del bienestar la educación la sanidad la dependencia lo que en teoría se va a financiar con estos impuestos Mario el aludido buenos días

Voz 0259 17:05 buenos días Pepa pues para ahorrar en el gasto farmacéutico el Gobierno se plantea una subasta Nacional de medicamentos Ésta es una medida muy polémica los socialistas la implantaron en Andalucía recordamos Rajoy la llevó al Constitucional y ahora el gobierno de derechas de Andalucía ha anunciado que la va a eliminar otra de las novedades favorece a los setecientos mil becarios el programa recomienda adelantar la convocatoria de las becas para que puedan cobrarla con el comienzo del curso Hinault como ocurre en la actualidad con muchísimo retraso cuando está prácticamente terminado el Gobierno confirma que va a eliminar el copago farmacéutico a los pensionistas vulnerables y familias con

Voz 1727 17:40 a rentas bajas una medida que va a beneficiar

Voz 0259 17:43 a casi ocho millones de personas sobre Dependencia aumentará el presupuesto el año que viene en cuatrocientos millones de euros para sacar de las listas de espera a setenta y cinco mil dependientes graves y en igualdad además de los consejos de administración paritorios que tendrán deducciones las empresas como comentaba Javier

Voz 0591 18:01 la anunciada rebaja del IVA en los productos dije

Voz 1727 18:05 Mariola Javier gracias a los dos gracias chao este plan de estabilidad y las reformas que incluye dependerán obviamente de que se logre formar un gobierno en las próximas semanas Pedro Sánchez ha convocado ya para la que viene para el lunes a los líderes políticos de todos los partidos nacionales menos a Vox Inma Carretero buenos días

Voz 0806 18:23 qué tal buenos días los socialistas insisten en gobernar es

Voz 1727 18:26 solitario ofrecen Unidas Podemos un acuerdo sobre el programa

Voz 0591 18:29 ah sí por ahora el PSOE no se mueve de ahí

Voz 0806 18:32 ayer Iglesias contó con la complicidad de los sindicatos y redobló la presión para entrar en el Gobierno se dedicó además a sembrar dudas sobre las intenciones del PSOE por citar antes a los dos líderes con más escaños a Pablo Casado y Albert Rivera realmente Sánchez busca con esta ronda fijar su posición de centralidad recibiendo en La Moncloa con la mano tendida a los principales partidos

Voz 0591 18:55 antes de las elecciones y que sean otros quienes

Voz 0806 18:57 rechacen su oferta de entendimiento así que estos contactos tiene mucho de mensaje preelectoral para la campaña del veintiséis de mayo cuando se conozcan los resultados de las municipales y autonómicas va a ser cuando se cierren todos los pactos de hecho en el Gobierno aseguran que las alianzas territoriales pueden ser las que facilite la investidura Pepa

Voz 1727 19:17 gracias Inma Pablo Casado será el primero en pasar por La Moncloa ese hombre que ese reivindica ahora como el máximo exponente del centro político después de comprobar que su viaje a la derecha dura ya salido muy caro entre otras cosas Ciudadanos le ha superado por ejemplo en Madrid odiosos de mayo hay contorsiones Jabois

Voz 0027 19:35 dignas de una buena contractura a mí me parece bien mira en la vida hay que probar hay que hacer es meterte en pues yo creo que esa es el Nuri tenerlo

Voz 1775 19:45 los mismos principios todos los días de fíjate de momento ya se ha matado asimismo dos veces la primera acusando a su partido el PP de haber tenido a sueldo de chiringuitos y mamá duras Abascal la segunda cuando haya que negociar esos ayuntamientos esas comunidades ya Abascal vuelva a tener una especie de sentido de Estado y Casado recuerde eso de que no hay ninguna razón para votar a Vox teniendo al PP colocándose asimismo de paso en diferido en la etiqueta de ultraderecha

Voz 1727 20:09 qué pasa con el gobierno de Andalucía ahora que Vox es extrema derecha a las ocho y media lo contamos ahora son las ocho y veinte siete y veinte en Canarias

Voz 15 20:19 en Hoy por Hoy Madrid

Voz 1275 20:24 qué tal buenos días tiempo tranquilo y sin cambios en la Comunidad de Madrid más sol que nubes y temperaturas cálidas hoy entorno a los veintitrés veinticuatro grados a mediodía es dos de mayo Día de la Comunidad de Madrid día político intenso a un paso de cerrar la legislatura la actualidad política se va a concentrar esta mañana en la recepción oficial que ofrece la Comunidad en la Real Casa de Correos se cumple justo una yo de aquella foto tan simbólica con la entonces vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría separada por una silla vacía de la entonces ministra Cospedal en plena batalla por el control del PP hizo hoy un año después las cámaras van a buscar otra imagen el reencuentro de Pablo Casado con Ángel Garrido que a cuatro días de las elecciones generales plantó al líder del PP por ciudadanos Garrido acude a su antigua casa con la camiseta naranja

Voz 6 21:07 para cualquier cambio llega un momento en que uno no puede más no hay una frase que a mí me encanta que es de William Blake que dice que nunca sabes lo que es suficiente hasta que no sabe lo que es más que suficiente no bueno pues seguramente You Tube ya más que suficiente ese día Hay decide que ya no podía seguir ahí no quizás presi muy gráficamente no podía seguida ir aplaudiendo a los mítines a ese partido popular no

Voz 1275 21:28 ha Rido asentará entre los invitados también reaparece hoy Esperanza Aguirre regresa a la Real Casa de Correos tras dos años sin acudir a la recepción oficial de la comunidad ningún otro presidente ha confirmado su presencia en este dos de mayo que tendrá otros protagonistas

Voz 17 21:43 es muy bueno

Voz 2 21:46 es

Voz 1275 21:50 Rafael recibe la Medalla de Oro de la comunidad uno de los premiados este día Enrique García buenos días buenos días y subir

Voz 1153 21:56 curso será uno de los momentos centrales en la entrega de medallas y de condecoraciones de la Orden del Dos de Mayo que conforman el acto central de los actos en la Real Casa de Correos la realizará el presidente en funciones Pedro Rollán la medalla de oro será también para Ignacio Echevarría conocido como el héroe del patinete para Gregorio Marañón Beltrán de Lis presidente del Patronato del Teatro Real la medalla de plata será para plena inclusión Madrid Cermi y la selección femenina de fútbol sub diecisiete y entre las encomiendas de la Orden del Dos de Mayo algunos de los premios son Metro de Madrid que está de Centenario

Voz 15 22:26 ingresó en la Compañía del meta diecisiete de octubre de mil novecientos diecinueve soy la única ampliaba Velasco asistimos a la inauguración que se encuentran en activo entré como taquillero en la estación de Puerta del Sol con novecientos veinticinco pesetas mensuales

Voz 1153 22:43 un acto que finalizará con la actuación de la Orquesta y Coro de la

Voz 1275 22:45 Comunida Hoy por Hoy Madrid bazar esta mañana en el corazón de este dos de mayo Marta González Novo y su equipo se trasladan a la Real Casa de Correos a partir de las doce y veinte Además antes de que arranque las celebraciones a partir de las nueve Pepa Bueno hablar en La Ser en Hoy por hoy con los candidatos de PP PSOE Ciudadanos y Unidas Podemos en la Comunidad Isabel Díaz Ayuso Ángel Gabilondo Ignacio Aguado Isabel Serra esta tarde

Voz 1727 23:07 la Ventana de Madrid entrevistamos al presidente Pedro Rollán

Voz 1275 23:11 queda una semana para que comience la campaña electoral y los debates están a la vuelta de la esquina el candidato Almeida sospecha de las intenciones de Carmena cree que a la alcaldesa no le interesa debatir por qué no lo ha hecho nunca asegura durante esta legislatura pero excusa a la candidata a la Comunidad del PP Isabel Díaz Ayuso que en Twitter ha anunciado que sólo participará en el debate de Telemadrid

Voz 0027 23:30 Isabel Díaz Ayuso cumple con los debates que están

Voz 18 23:32 al mente establecido que son los debates que están previstos para Telemadrid y por tanto yo creo que no se le puede achacar que no quiera debatir es que Isabel Díaz Ayuso está todos los días de hecho también en los medios de comunicación

Voz 1275 23:43 el lunes la Cadena Ser en Madrid el país organizan el primer debate electoral del veintiséis cm debate a seis entre los candidatos a la Alcaldía de la capital

Voz 0027 23:51 comienza la batalla por Madrid

Voz 19 23:53 al una enfermedad José Luis Martínez Almeida de Begoña Villacís Carlos Sánchez Mato Javier Ortega Smith

Voz 2 23:59 los candidatos a la Alcaldía abren la campaña en un debate organizado por Radio Madrid y El País este lunes seis de mayo desde las doce y media en directo desde el Colegio de Arquitectos de Madrid clanes tienen los partidos para la ciudad de Madrid siguen en la Ser en Radio Madrid punto es El País punto com y las redes sociales con

Voz 1275 24:24 dos de mayo quienes de Hamás noticias van en titulares

Voz 1153 24:26 la Guardia Civil ha detenido a un hombre por su relación con la reyerta en la que murió un joven de veinte años por heridas de arma blanca durante las fiestas patronales de Cobeña el Ayuntamiento ha suspendido las fiestas ya ha decretado dos días de

Voz 1275 24:36 los líderes regionales de los sindicatos piden en la marcha del Primero de Mayo que la izquierda no seguramente ante la alerta de

Voz 1 24:42 que haya ganado mensajes al próximo Gobierno piden una subida

Voz 1275 24:44 el Salario Mínimo porque el consumo aseguran está aumentando

Voz 0027 24:47 las lluvias de abril no han paliado la sequía los embalses

Voz 1153 24:49 madrileños comienza en el mes de mayo al setenta y seis por ciento de su capacidad diez puntos menos de los niveles que tenía hace un año desde el Canal Isabel Segunda hacen un llamamiento para

Voz 1275 24:58 ahorrar agua y hoy siguen los paros en Metro convocados por el sindicato de maquinistas este jueves afectan al sí a las líneas dos cuatro seis ocho diez y doce serán de nueve y media a once y media con servicios mínimos de hasta el setenta y dos por ciento

Voz 20 25:08 eh

Voz 21 25:13 en Hoy por hoy en el apoyo

Voz 1275 25:17 Iker Casillas que haya sufrió un infarto de miocardio principal foco de atención del deporte madrileño José Antonio Duro buenos días

Voz 22 25:22 ya que se que se conoció la noticia el mundo del deporte que se ha volcado en el apoyo a Iker Casillas más tranquilo ya ingresado y operado el portero del Oporto que ayer subía una foto a última hora las redes sociales y que esperamos se recupere pronto tras ese infarto precisamente esto le deseaba ayer Koke el jugador del Atlético de Madrid

Voz 0027 25:38 claro día tres tener algún compañero pues de pasa

Voz 23 25:41 de este tipo de cosas IBI bueno cede aquí mandarle todo el apoyo de toda plantea Atlético Madrid una pronta recuperación y que y que bueno este eh lo ante posible en los terrenos de juego de donde le queremos ver

Voz 22 25:52 además los de baloncesto la derrota Movistar Estudiantes ayer ante Unicaja de Málaga ya sabemos cuándo va a jugar el Real Madrid en la final a cuatro de la Euroliga de Vitoria será el viernes diecisiete a las siete de la tarde ante CSKA

Voz 1275 26:09 nos acercamos de nuevo a las carreteras DGT Teresa Serrano buenos días

Voz 24 26:13 buenos días pues se acaba de resolver una colisión que se haya producido la A6 de salida de la capital en Majadahonda se que regresa de nuevo la tranquilidad propia de esta jornada festiva en la Comunidad de Madrid

Voz 1727 26:22 aquí el tiempo que nos espera para padres

Voz 1275 26:24 este día festivo Jordi Carbó buenos días buenos días

Voz 0978 26:27 tiempo soleado con temperaturas muy parecidas a las de ayer hoy ya no se formarán nubes de tormenta como las que ayer descargaron sobre todo en puntos de montaña y ahora no hace falta abrigarse demasiado ambiente sólo un poco frío teniendo presente que el sol hará subir rápidamente las temperaturas máximas alrededor de los veinticinco grados en la mayor parte de la comunidad cerca de los treinta en los ríos Tajo y Tajuña y los próximos días tiempo muy parecido al de hoy

Voz 7 26:52 esta semana renueva tu cocina complicó de placa de gaste cristal más Horno por sólo doscientos cuarenta y nueve euros ya tu tienda y consulta nos rico de EPO precios bajos todos los días

Voz 25 27:03 el Madrid si hablas de Fadesa hablas de al rincón asturiano Si hablas de carne a la parrilla hablas del Rincón Asturiano si hablas del chopo el mejor está en el rincón asturiano en abril Jornadas Gastronómicas de la fabada la carne a la parrilla Ica chopo espectacular menú para dos personas información y reservas en el rincón asturiano

Voz 5 27:21 punto com y que no te den vaca Gul

Voz 13 27:28 dándole a la copa que tiene ese vino nada piensa que todo es como contratar el seguro de su

Voz 7 27:36 sea cual sea tu empresa puedes contratar tu seguro online en menos de un minuto para que tu negocio no pare Zurich Seguros para empresas imparables de que empresas punto es

Voz 5 27:46 descubre las sospechas de Sofía Paloma Sánchez Garnica en una Europa dividida por un muro dos hombres y una mujer buscan desesperadamente su destino la sospecha de Sofía el mejor regalo para el día de la madre

Voz 15 28:00 el baile augurado

Voz 13 28:01 de los frescos de ahorro más hoy que elegir presidente voluntarios

Voz 26 28:05 yo Goody cada vez hay más ante los precios fantásticos se ahorre más precios irresistibles como el lomo de cerdo o al ajillo por medios su enteros por sólo cuatro con noventa y nueve euros el kilo ahorra más lo bueno empieza aquí

Voz 1275 28:20 los embalses madrileños han comenzado el mes de mayo al setenta y seis coma cuatro por ciento de su capacidad tan solo un punto menos que la media histórica pero muy por debajo de los niveles que tenían hace justo un año cuando estaban diez puntos por encima Abril ha sido un mes muy lluvioso pero no ha permitido un así paliar la sequía de principios de año por eso desde el Canal de Isabel Segunda hacen un llamamiento a los madrileños para que ahorren agua en sus rutinas diarias Miguel Ángel Sánchez Varela ex jefe de área

Voz 6 28:44 desde Canal de Isabel Segunda seguimos pidiendo a los madrileños colaboración para entre todos ahorrar agua en nuestros gestos cotidianos usar los electrodomésticos a carga completa cerrar el grifo mientras no se cepillamos los dientes ducharse en lugar de bañarse no podemos hacer que llueva pero sí contener el consumo de agua

Voz 1275 29:05 esta tarde el Ayuntamiento de Madrid se va a sumar a los actos del dos de mayo del Día de la Comunidad con una lectura de varios fragmentos de los Episodios Nacionales de Benito Pérez Galdós será a las seis junto a la estatua que el escritor tiene en el Parque del Retiro Andrés Lima director participa en esta lectura

Voz 27 29:19 será algo entrañable no es un concierto de los Rolling Stones pero leeremos siempre dejaremos a Galdós y que a su vez en homenaje a Madrid creo que es algo bonito no en el retiro que ese el parque por excelencia del centro de Madrid con buen tiempo buena literatura

Voz 0027 29:38 compañía agradable llegamos así

Voz 1275 29:40 las ocho y media de la mañana a catorce grados tenemos a esta hora en la Gran Vía sigue hoy por hoy sigue la información en la SER

Voz 1727 30:10 son las ocho y media las siete y media en Canarias

Voz 5 30:13 Bank patrocina este espacio

Voz 1727 30:16 con Esther Palomera Ernesto Caicedo y José María Calleja vamos a analizar enseguida en unos minutos toda la actualidad de este dos de mayo pero antes noticia trágica en Barcelona

Voz 0027 30:26 es un chico magrebí de diecisiete años tutelado por la Generalitat ha sido apuñalado esta noche por otro joven de dieciocho también magrebí ha ocurrido justo delante de una comisaría de los Mossos el menor está grave serán aún si Mondrian

Voz 0196 30:36 buenos días el agresor está ya detenidos se ha presentado en la comisaría de los Mossos d'Esquadra donde a las cinco de esta madrugada apuñalado a otro joven un menor de diecisiete años magrebí como él que en este caso está siendo tutelado por la Generalitat porque llegó sólo a España le ha apuñalado muy cerca de la arteria aorta subida corría peligro los Mossos d'Esquadra de la comisaría Ciutat Vella en Barcelona han salido corriendo a socorrerla víctima incluso le han llevado con el coche patrulla hasta un centro de atención primaria muy cercano para que le pudieran taponar bien la herida hay desde allí una ambulancia le ha llevado hasta el Hospital del Mar donde ha sido operado de urgencia ya que su vida corría peligro el arma que ha utilizado este joven ya detenido aún no ha sido localizada

Voz 5 31:23 tres palabras que en Caixabank definen nuestro compromiso contigo escuchamos para entender que la mus donde quieras y cuando quieras pero sobretodo cultos hacemos que avancen tus proyectos y los de la sociedad escuchar hablar

Voz 6 31:45 y a esta hora la opinión

Voz 1727 31:46 on de Iñaki Gabilondo buenos días Pepa

Voz 6 31:49 buenos días a todos tenemos que seguir sumando resultados de PP de Ciudadanos y de Vox o Llano la Triple Alianza las trillizos las tres derechas el tripartito así se les llamaba hasta el domingo pasado términos distintos para una idea común con sus diferencias formaban una unidad de destino en lo universal derrotar a Sánchez ahora que esa comunidad de intereses ha entrado en crisis como el trío de la vencida

Voz 0027 32:10 ya hemos de corregir los cálculos

Voz 6 32:13 el PP inicia su enésimo viaje al centro después de descubrir a palos democráticos es decir a votos lo que hasta un ciego podía ver que acercarse demasiado Vox e iba a perjudicar Ike a su principal competidor Ciudadanos no podía ser su socio estratégico por cierto viceversa no sé si veinte días serán suficientes para que el electorado popular digiere los Camps los aussies desconcertar aún más con la sacudidas tampoco se el efecto que este viraje pueda tener en el resultado de sus compañeros de viaje Si Bosch crecerá o menguó hará os y Ciudadanos confirmará su sorpasso pero a la vista del zafarrancho de declaraciones hostiles entre ellos de estos últimos días parece pertinente preguntarse si el día veintiséis en Los cálculos para la gobernabilidad en municipios y comunidades autónomas te hemos de seguir haciendo lo que llevamos meses haciendo si tenemos que seguir sumando los o Llano porque preferirá el PP engorda a Ciudadanos su rival directo por el liderazgo de la derecha o preferirá seguir derrotando al PSOE la misma pregunta vale para los naranjas en definitiva quién inquieta más en política el principal enemigo o el principal competidor o dicho de otra manera cabe en política un enemigo mayor que el principal competidor para responder a eso necesitaríamos una nueva ciencia las psico política o una consulta con Sigmund Freud

Voz 5 33:33 perdón BMW Serie uno que está aparcado fuera es tuyo pero podría serlo

Voz 30 33:38 tienes un BMW Serie 1M Sport desde sólo veintidós mil ochocientos euros con un gran equipamiento y mantenimiento incluido financiando con BMW Bank hasta el treinta de junio BMW Serie 1M sport descubre Eloy la red de concesionarios BMW o en Denia Europa V

Voz 31 33:52 te gusta conducir ahora con el tres por dos de Carrefour pude salvar en más de cinco mil productos como en el atún me City averigua Carrefour paquete ocho comprando dos el tercero

Voz 2 34:00 sale gratis paga menos Carrefour todos merecemos lo mejor

Voz 33 34:08 qué tal buenos días agobiado por lo que pagas Portu seguros nada esto se acabó no puede ser que te agobia es por tener todos tu seguro en la misma compañía y aún así pagarle más está claro lo que tienes que hacer es mutuo a mutó a tener lo mismo pero por menos dinero

Voz 6 34:21 va a cualquiera de tu seguros a la mutua de bajen su precio

Voz 33 34:24 sea cual sea nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco llama nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco condiciones de la promoción

Voz 5 34:32 el Mutua punto es vamos mutua Hoy por hoy

Voz 1727 34:40 viene esta mañana de jueves festivo en Madrid también con Esther Palomera muy buenos días Pepa Ernesto Caicedo muy buenos días José María Calleja un placer como siempre buenos días

Voz 0027 34:52 días y visca el Barça

Voz 1727 34:54 a milagro eh

Voz 15 34:57 eh tosco tres Solaz

Voz 1727 35:00 cuando todos de ellos cuarto le

Voz 2 35:03 partidazo

Voz 1727 35:04 bueno enseguida entramos en en el escenario poselectoral pero antes ayer les contábamos que Quim Torra ha premiado con la mayor distinción la Generalitat que es la Cruz de Sant Jordi a la ex presidenta del Parlament a Núria de Gispert ella había sido reprobada por la propia Cámara por sus tuits insultantes hacia Inés Arrimadas Le decía que si fuera de Cataluña que se vuelva a Cádiz bueno pues después de ser premiada Aimar ha vuelto a escribir

Voz 6 35:36 sí un tuit en el que dice han aumentado las exportaciones porcinas de Cataluña Girauta a Toledo Arrimadas a Madrid Millo Andalucía Dolors Montserrat a la Unión Europea y dice Nuria Espert esto va para todos los que desean que vuelva la dignidad a nuestras instituciones

Voz 1727 35:53 Núria de Gispert y ha sido presidenta del Parlamento de todos los catalanes distinguida esta misma semana por Quim Torra con la Cruz de Sant Jordi

Voz 1093 36:01 deja es de una xenofobia absolutamente repugnante imaginar lo que estaríamos diciendo Si una afirmación de esta envergadura la estuviera haciendo un político de los que llamamos poco populistas directamente ultraderechistas en Hungría en Italia en Polonia Lituania cualquier otro de los países en los que identificamos esas declaraciones como coherentes con una forma de entender las cosas que roza con el fascismo desde luego con la xenofobia esa idea que se con llamar cerdos a los contrarios a uno llamar como animales a los que uno está enfrente de ellos es el primer paso para de humanizar los evidentemente la historia está llena de ejemplos en las que el primero se les llama como animales ellos pues acaba con ellos entonces celebrar que hayan aumentado las exportaciones porcinas porque una serie de políticos catalanes nacidos en Catalunya o no nacidos en Cataluña que esto es irrelevante se hayan ido de de la comunidad catalana me parece de una xenofobia tremenda estará sujeta ha sido presidenta del Parlament el acaban de dar la Cruz de Sant Jordi osea es que no cabe más repugnancia en la actuación política esta mujer que es reconocida por las instituciones oficiales de Cataluña es lamenta

Voz 1727 37:08 ese es el problema no porque la deriva de esta señora siendo lamentable su deriva personal pero es que la recoge

Voz 0591 37:13 en las instituciones y es que es la línea Torra quiero decir lo que hemos escuchado ahora mismo que ha leído Aimar es muy parecido las cosas que escribe a Torra no de lo que él consideraba los españolistas por tanto yo creo que no hay mayo por ejemplo de indignidad de hasta dónde ha llegado la el Independent y el independentismo catalán hombre una vez que la han reconocido con la Cruz de Sant Jordi no creo que se la vayan a quitar pasado mañana sobre todo porque está

Voz 0027 37:40 porque claro

Voz 0591 37:43 bastante coincidente con lo que con lo que ha defendido la actual presidente de la de la Generalitat sinceramente yo creo que los catalanes y el conjunto de los españoles no nos merecemos ahora ya un tiempo de tranquilidad no después de las generales es probable que en breve se afronte también un proceso electoral en Cataluña pero un poquito un poquito de recuperación de SS en catalán del que todos disfrutábamos durante tantos años y que están Ike y que todo esta esta generación de políticos desde luego carece y ha dado muestras sobradamente que no están a la altura de la institución a la que han representado

Voz 1727 38:17 no representa a la nueva política catalana precisamente Núria de Gispert eh

Voz 0587 38:22 Ernesto probablemente insistió una veterana probablemente ese tuit sea una condición que ha puesto Torra para darle el la distinción no eh la deriva es irreversible me da la impresión de que es una dinámica que no tiene que no tiene freno hipótesis de perspectiva todo lo que vemos que está pasando todo en en Catalunya apunta en la misma dirección es decir una reproducción de la situación que ya hemos conocido en dos mil dieciséis

Voz 1727 38:56 cuando hablas de la deriva te refieres a Torra te refieres a quién

Voz 0587 39:00 no me refiero a toda la deriva me refiero a toda la dinámica de los acontecimientos incluyendo los resultados electorales de el veintiocho de abril incluyendo los resultados el de veintiocho abril dónde parecería que ciertos y hay ciertas expectativas en una en una situación de sosiego por el triunfo Esquerra Republicana de Catalunya pero yo creo que esa digamos esa esa esa expectativa es una expectativa absolutamente infundada

Voz 0027 39:29 es que volvemos a las andadas entonces yo creo que volvemos

Voz 0587 39:31 dadas en el sentido de que en el caso de de Junts per Catalunya al hecho de que la caída de Puigdemont haya sido tan importante como se preveían en las encuestas ha perdido pero no no es relevante e incluso creo que ha ganado en votos algunos votos pero toda la dinámica que se abre ahora con la candidatura de Pujol las europeas la suya es la actitud de la Junta Electoral Central y eso abre una campaña que va a ser una campaña muy dura por digamos digamos por así decir por la actualización del fenómeno de pulmón llave manifestaciones callejeras en en apoyo de Puigdemont de ese candidatura por lo tanto es un poco la repetición de del ciclo

Voz 1727 40:17 sea que esa especie de alivio que se ha producido por el incremento de Esquerra Republicana que está haría en realidad volviendo a posiciones y que abominan de la vía unilateral un trampantojo entonces estamos engañados

Voz 0587 40:31 yo creo que sí porque estamos ante partidos y en especial Esquerra Republicana que no tiene claro qué es lo que quiere lo único que tiene claro que quiere ser la fuerza dominante en el independentismo

Voz 0027 40:44 está en

Voz 0591 40:46 Esquerra Republicana de Cataluña no ya después del veintiocho de abril sino durante la campaña electoral incluso antes eran mensajes y señales de bajar un poquito el diapasón no de lo que estaba ocurriendo la política catalana hemos escuchado a un diputado tan combativo y tan excesivo en las formas y en el lenguaje como Gabriel Rufián sean reconocer explícitamente igual me he equivocado en todos estos años en lo que era hacer política en el Parlamento español yo sinceramente igual llámame ingenuo Ernesto eh pero creo que lo a la deriva de Esquerra Republicana de Cataluña o el o el camino que está dispuesto a transitar en los próximos meses no va por el camino de lo que hemos escuchado en este tuit absolutamente infame igual me estoy equivocando tu dispones de mucha más información de allí de la que tengo yo pero el de de las señales que no admiten aquí en Madrid los representantes de Esquerra Republicana de Catalunya no van por ahí los tiros

Voz 0027 41:39 no se trata de rebaja de rebajarla

Voz 0591 41:41 son de ampliar la base social de renunciar a esa vía unilateral que han defendido hasta ahora tratar de hacer política de otra manera

Voz 0027 41:50 eso es lo que sea necesario matices

Voz 0587 41:52 ah no ese es el mensaje indudablemente pero insisto en una cosa es lo que hay es una digamos una confusión Ny une digamos y posiciones muy diversas y por lo tanto un partido que no sabía dónde va lo que sí sabe es que va a unas elecciones autonómicas probablemente en respuesta a la sentencia que tendrá lugar a finales de septiembre octubre por parte del Tribunal Supremo en el tema el proceso entonces esas esas elecciones indudablemente plantearán FAMP otra vez el tema la hegemonía pero ya en Catalunya y quería aprovechar una circunstancia es el tuit de Nuria Gispert ella me haya invitado a mí a una conferencia para dar una conferencia en el Parlament yo había dicho obviamente como siempre lo digo y como he estado en la comisión de investigación de la opresión Catalunya en en Catalunya en su día había dicho que sí que por supuesto que estaba dispuesto a dar una conferencia el ya digo por los micrófonos que retiro mi aceptación de la conferencia que me haya propuesto Nuria

Voz 1727 42:53 la primera consecuencia por tanto de este tuit que venimos contando han aumentado las exportaciones porcinas de Cataluña Girauta Toledo Arrimadas a Madrid millón Andalucía Dolors Montserrat a la Unión Europea y esto lo dice quien ha sido presidenta de la del Parlament y recién galardonada con la Cruz de Sant Jordi por parte de quinto

Voz 1093 43:12 es que esa política xenófoba descalificación del otro ese llamar como un animal

Voz 0027 43:17 si lo vemos en otros países nos

Voz 1093 43:20 llevamos las manos a la cabeza no rasgado las vestiduras qué locura cómo puede ser esto bueno esta mujer lleva haciendo

Voz 0027 43:26 tuits absolutamente ofensivos contra Arrimadas

Voz 1093 43:28 vete a tu tierra prepara las maletas lárgate de aquí no es de ahora lleva más de un año más de dos haciendo afirmaciones de esas características contra Arrimadas sin que aquí parezca que tenga que provocar ninguna reacción insisto cuando lo dicen en otros países europeos décimos fascismo racismo xenofobia todos los ismos negativos y cuando se dice aquí dice bueno no al mejor es que es una cosa que sea Despistaos que esta mujer la acaban de reconocer que con esos tuits puede tener la Cruz de Sant Jordi es una cosa tan absolutamente demencial tan absolutamente increíble que si nos llegan a decir hace unos años que alguien del nacionalismo catalán que una de las cosas buenas que tuvo fue la capacidad de integración con decenas de miles de personas que habían ido de Andalucía de Murcia de otras zonas de España a crear riqueza precisamente en Qatar Oña alguien del nacionalismo catalán hubiese dicho una frase esas características hubiéramos dicho imposible bueno pues ahora no sólo las dice no sólo la repite si además le dan un premio le premian por de burradas xenófobas

Voz 1727 44:29 yo estoy convencida que le hace mucho daño en cualquier caso a su a su causa en la que ella cree que está y que no la comparten muchísimos catalanes que tiene todo el derecho todo el derecho a defender la posición política que sea y que no comparten esta barbaridad que lo digan efectivamente que lo digan en voz alta y Clarita

Voz 34 44:50 sí sus ahorros llevan treinta años viviendo del cuento va siendo hora de que sus ahorros se independiza es hora de invertir sin ataduras en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña es hora de invertir con Mutua activos llamé al novecientos cinco cinco cinco cinco cinco

Voz 5 45:09 cinco mutuo activos la primera gestora independiente

Voz 7 45:15 llegan los mini Max de Europa creados para Till caza precios vuelos a Europa peninsular y Baleares desde veintinueve euros Canarias desde treinta y nueve euros y América desde ciento setenta y nueve euros por trayecto consulta condiciones Icaza luego en Air Europa punto com Se acerca el

Voz 2 45:35 ya de la mejor madre del mundo del que haría ellos City y tenemos desde el día tres ramos de rosas de comercio justo desde cuatro con noventa y nueve por si quieres tener un detallito que también es justo o no que la vida te pille preparado Aldi lo que vale

Voz 35 45:48 eso cuesta muy poco con veinte solo corres para salir de clases pero a partir de los treinta te apuntas a una maratón en Nueva York mejor estás en tu mejor momento llega el si el León Edition equipado con todo para tenerlo todo no lo dejes escapar por catorce mil trescientos euros

Voz 0027 46:10 buenos días en el sorteo del cupón diario celebrado ayer el número premiado ha sido cuarenta y nueve mil novecientos noventa y siete Asimismo el número de serie correspondiente a la paga premiado con tres mil euros al mes durante veinticinco años ha sido cuarenta y nueve hoy como cada día hay un vendedor muy cerca de Ci repartiendo ilusión recuerda que este domingo día cinco se celebra el sorteo extra Día de la madre de la ONCE con un premio de diecisiete millones de euros disfruta del día ya sabes con los sorteos de la ONCE la ilusión se cumple

Voz 1727 46:54 es dos de mayo es el día de la Comunidad de Madrid a partir de las nueve de la mañana vamos a entrevistar a todos los candidatos que aspiran a ser presidente de la Comunidad de Madrid a todos los que han querido que son cinco Vox invitado no ha querido venir y eso que sí vamos a replantear su política mediática no sabemos que pasará en el futuro pero antes de entrar en el Gran debate viene el gran análisis del escenario post electoral español y pre electoral autonómico y municipal Nos detenemos en Venezuela Juan Guaidó ha fracasado en su intento de movilizar a los venezolanos en la calle y a los militares para qué para hacer caer a Maduro no esto empezó con con lo que parecía un alzamiento militar el mismo ha reconocido que no ha tenido el apoyo que esperaba el Gobierno de Brasil el Gobierno de Bolsonaro dice que sea ha precipitado Maduro dice esta noche que abre un diálogo nacional para corregir los errores de momento quién tiene un problema diplomático es España

Voz 0027 47:54 pues sí históricamente España tiene que jugar un papel importante en todo lo que ocurra en Latinoamérica aunque si hacemos un poco de memoria en el debate ni existió en los dos debates en televisión no se dijo ni una sola letra Latinoamérica España había tenido un papel yo creo que os hablo de oro