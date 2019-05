Hoy por Hoy (02/05/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

no y hoy tenemos novedades fiscales que prepara el Gobierno planea introducir desgravaciones para fomentar la paridad en la dirección de las empresas y hacer papeleos va a ser más

Voz 0027 00:36 tras que el Gobierno ha enviado ya a Bruselas las compañías que incorporen mujeres en sus consejos de administración tendrán bonificaciones en su factura fiscal siempre que alcancen la paridad entre hombres y mujeres en sus órganos de gobierno además las tasas administrativas subirán en general un siete con cuatro por ciento Otra novedad es la conversión en permanente de un impuesto que Rajoy anunció como temporal el que grava a los premios de lotería a partir del año próximo sólo estarán exentos los que no superen los cuarenta mil euros no es jueves dos de mayo y en dos horas comienza la recepción oficial por el Día de la Comunidad de Madrid que en ese escenario van a coincidir por primera vez Pablo Casado y Ángel Garrido tras el fichaje del ex presidente de Madrid por parte de ciudadanos aquí en Hoy por hoy vamos a hablar en unos minutos con los candidatos a presidir el Gobierno autonómico con todos menos con la candidata de Vox y Rocío Monasterio que ha declinado la invitación de la Ser y en Cataluña debaten a esta hora todos los candidatos de los principales partidos a la alcaldía de Barcelona Jaume Bofill

Voz 0931 01:30 pondría la primera intervención de Colau ha sido sobre el modelo turístico ayer la Barcelona as we cada hora los barceloneses puedan quedarse a vivir en sus barrios también otros temas contaminación vista la Mobilitat cien Cataluña pedía recuperar o espacio público de calidad y para Manuel Valls el tema central es la seguridad

Voz 4 01:48 por qué Sánchez asegura TAD no

Voz 0931 01:51 verdad no hay libertad faltan por intervenir Jaume Collboni del PSC Ernest Maragall de Esquerra Josep Bou del PP llana saliente de la CUP

Voz 0027 01:57 la Federación de Asociaciones de Periodistas de España FAPE le pone deberes al nuevo Gobierno le pide que derogue los artículos de la ley mordaza que limitan el ejercicio libre del periodismo con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa que se celebra mañana tres de mayo reclaman también que impulse el futuro Gobierno sin demora hay de forma transparente el concurso público para Radio Televisión Española científicos británicos han alertado de que están encontrando trazas de cocaína en las gambas de agua dulce de su país y no es la única droga que han encontrado en el organismo Rahmouni

Voz 0931 02:26 también han encontrado ketamina pesticidas o productos farmacéuticos las concentraciones de cocaína eran bajas pero según los expertos pueden poner en peligro

Voz 1093 02:35 sistema el estudio lo recoge a esta hora The Gardien

Voz 0931 02:38 las muestras se han tomado en ríos y lagos del condado de Shuffle que la zona rural al sureste del país las gambas no son el único animal afectado por la droga en Reino Unido en enero los científicos descubrieron que las anguilas del río Támesis Se habían vuelto interactivas por los restos de cocaína que se expulsan al río a través de la orina de los londinenses

son las nueve y tres las ocho y tres en Canarias

Voz 6 04:22 en el capítulo de hoy no

Voz 0587 04:25 nuestra solidaridad no esto lo apoyo

Voz 6 04:28 a los trabajadores y las trabajadoras de fútbol

Voz 8 04:43 porque es algo muy guapo

Voz 9 04:46 el presidente Guaidó

Voz 10 04:49 para decía nada

Voz 11 05:01 llamar a la celebración de elecciones

Voz 10 05:04 pata por la calle los señores opositores yo lo digo hoy tampoco jodido hay fuegos

Voz 12 05:54 mi oficio

Voz 10 05:57 no

Voz 13 05:58 Segunda Guerra Civil llenos oigan por Rivera nos con Pablo Casado con vos y a tomar una cerveza la única

Voz 14 06:07 Dion para que el Gobierno sea de izquierdas es que sea un gobierno de coalición con nosotros porque si no fuera así el Partido Socialista se pondría de acuerdo con la derecha en las cuestiones de economía poder tener un Gobierno claramente social

Voz 7 06:23 vamos a ser una roca para defender a la mayoría social española

Voz 15 07:21 bueno muchas gracias a todos yo decía ayer que vivíamos unos días de distensión de de calma de serenidad

Voz 1727 07:28 después del apretón electoral y que nos lo teníamos ganado pero ustedes están en otra carrera ya ya están por la carrera de veintiséis de mayo cómo ve el resultado del domingo cómo puede influir en la carrera en la que está usted para el día veintiséis de mayo

Voz 0175 07:44 bueno tú no estamos seguros de que influyen muchos pero cada uno tenemos una versión de cómo está la verdad yo creo que sí que hay una dinámica en el país de reforma transformación progresiva modernidad allí en esa dinámica estamos muchísimos miles millones de ciudadanos escribo en eso no yo lo que creo porque creo que es la mejor para Madrid y para España que yo estoy en esa León en esa ocupación no siento contradicción de entre una cosa yo otra ahora es verdad que hay que trabajar ahora hace falta el oficio de la política que también tiene eso procedimiento de la política

Voz 1727 08:20 la suma de los votos obtenidos en las generales por PSOE y Unidas Podemos

Voz 15 08:26 hola hola no lo hemos perdido yo Rocío hola Angel Gabilondo muy buenos días hola soy Pepa Bueno seguimos hablando

Voz 0175 08:35 sí sí sí

Voz 1727 08:37 los perdido la conexión no le decía que la suma de los votos obtenidos por PSOE y Unidas Podemos el domingo es de cuatrocientos mil votos menos que la suma de PP Ciudadanos Vox si eso se reproduce en las autonómicas es muy complicado que ustedes gobiernen

Voz 0175 08:54 bueno lo primero es que habrá alguna fuerza política más que no están en esa suma también incidirá en los resultados son uno yo también quiero que es que nosotros el Partido Socialista Obrero Español está el primero en este momento no creo que en Madrid hay dinámicas distintas es también mucho por la confianza generada noche conocen mucho a los candidatos yo espero y deseo que tengamos capacidad de aglutinar fuerzas para esa reforma información de Madrid veinticuatro años del Gobierno del Partido Popular así que lo que es espero deseo trabajo que sea así para que sea así que no haya esa suma de lo que se ha llamado las derechas

Voz 1727 09:34 la única posibilidad de pactos que contempla es por la izquierda o no descarta una negociación con Ciudadanos

Voz 0175 09:40 yo lo que no lo que es carteles una negociación para mantener el actual estado de cosas para conservar el modo de gobernar el Gobierno de la Comunidad de Madrid que ha venido haciendo el partido la entonces todo el que quiera modificar y transformar eso ya digo en el sentido de progreso

Voz 0799 09:59 me siento aliviado con él

Voz 0175 10:02 yo no excluye a nadie yo siempre he dicho que piensa otro excluye ahora sí he hecho unas experiencia la experiencia que he hecho es que el Partido Popular Ciudadanos pues han estado juntos cuatro presupuestos y dos investiduras en temas de emergencia social además de de políticas públicas encontrado en otra dirección que que llámese la izquierda pues así ha sido no pero repito yo no excluye a nadie y menos a votantes los ciudadanos que son ciudadanos tienen también la capacidad de elegir que Madrid quiere si vamos a seguir en otros años así o si que éramos alguna cosa diferente y cambiar

Voz 1727 10:39 qué le diría usted a los militantes que en Ferraz le gritaban a Pedro Sánchez con Rivera no

Voz 0175 10:46 el primero es el respeto absoluto ya me sale me parece muy sensato no deber ha estado muy bien en sus intervenciones complicar y despegando se desmarcándose incluso en un determinado tono que que denotaba un cierto resentimiento sobre eso se construye con no ahora lo que esa es una de las posibilidades pero también es verdad que hay muchos votantes de Ciudadanos por ejemplo sí que quieren progreso modernidad de transformación del país lo que desconsiderada decían con Rivera no yo yo también creo otra cosa que es que hay en Madrid entre proveedores de eso de políticas de progreso de políticas públicas para reequilibrar estos años de gobierno conservador y por tanto yo puedo entender lideró puedo Sentís que es es un camino extraordinario el camino de de progreso desde la modernidad hay por eso me siento cómodo con quienes defienden eso no pero en tienes dicen que las cosas pues deben seguir como están en Madrid lo que hay que hacer es apuntalar esa formado hacer yo no comparte esa opinión

Voz 1727 11:54 Ángel Gabilondo buen día de la Comunidad de Madrid gracias por estar en la SER y suerte

Voz 0175 11:59 muchísimas gracias un abrazo enorme para usted todos los que trabajan allí reclama

Voz 1727 12:04 muchas gracias nueve y doce ocho doce en Canarias Íñigo Errejón candidato de más madrid a la Comunidad de Madrid buenos días

Voz 15 12:13 hola qué tal buenos días feliz día de la Comunidad en la comunidad justo aunque revuelto si usted va a estar en la Puerta del Sol no

Voz 16 12:21 ahora voy a entrevistar

Voz 1727 12:23 ya la suma de hago la misma pregunta que le que le hacía el señor Gabilondo la suma de los partidos de izquierda en en la Comunidad de Madrid en las elecciones generales daba cuatrocientos mil votos menos que la suma de los partidos de la derecha ya sé que no se puede trasladar automáticamente un resultado elecciones generales a uno autonómico pero pintan bastos para ustedes no

Voz 0799 12:48 bueno pero era un partido de fútbol en el que faltaban dos jugadores por saltar al campo

Voz 15 12:52 todavía no sé yo no concurre

Voz 0799 12:54 hemos por más Madrid yo creo que vamos a sumar un buen puñado devotos con la experiencia también tú progresista en la capital de España vamos a sumar votos a ese a ese bloque hilo vamos a liderar yo creo que la movilización del pasado domingo fue extraordinaria mucha gente que decía que miraba con apatía la política se movilizó para votar pues que España no es esa caricatura de los que quieren vivir no es insultar volver a repartir carnés de buenos y malos españoles porque España no quiere retroceder en libertades y derechos eso estuvo bien fue una magnífica victoria de la España moderna de la España democrática y progresista pero fue sin sin permite es enfermera yo creo que fue una victoria a la defensiva más bien para que no sucediera una unas derechas muy radicalizada bueno pues tenemos un mes para que Madrid esa victoria se repita pero que se den positivo ya no sólo para que no ganen para que aquello de lo que nos hemos librado en España no se de Madrid sino para construir en positivo durante estos cuatro años hemos tenido un ejemplo de un gobierno decente valiente y cuidadoso en el Ayuntamiento de Madrid enfrente nada si a los madrileños se les pregunta seguramente sólo se acuerdan de un máster falso del metro colapsado de Madrid

Voz 15 14:09 los tres presidentes en cuatro años

Voz 0799 14:12 bueno hay que ponerle fin a la descomposición del Partido Popular era la descomposición de la Comunidad de Madrid

Voz 1727 14:17 dígame tres diferencias concretas de su programa respecto al de Isabel Serra la candidata de Unidos Podemos Izquierda Unida Madrid en pie hay diferencias programáticas de calado o es una cuestión de perfiles de talante de personas

Voz 0799 14:31 le confieso que no he gastado mucho tiempo cambiarme el suyo puedo decir tres cosas que nos caracterizan creo que aquello con lo que concurrirá a las elecciones en la Comunidad de Madrid no es un discurso es lo que ya hemos hecho durante estos cuatro años en la ciudad de Madrid todo el mundo de nuestros adversarios auguraba plagas bíblicas si Manuela Carmena era alcaldesa bien no se han cumplido hoy Madrid es una ciudad más limpia más de deuda nada más justa más feminista hay más acogedora más libre eso es lo mismo que queremos hacer en la Comunidad de Madrid y lo queremos hacer con una idea fundamental hay que reunir a mucha gente diferente lo peor de estos años del PP no ha sido que hayan sido de derechas es que han dividido a los madrileños por decirlo de forma sencilla es que hay diez años de esperanza de vida sin haces en un barrio trabajador en el sur de Madrid o haces en un barrio privilegiado y eso ha roto la igualdad de oportunidades ha hecho lo que muchos madrileños con talento no estén aportando no al desarrollo de la Comunidad de Madrid el PP no ha vivido porque la desigualdad Nos ha dividido a eso hay que ponerle fin sin aspavientos y sin gritos pero con firmeza hay que ponerle fin hay que construir un gobierno que gobierne para todos los madrileños y no sólo para los privilegiados y creo que tras los resultados del domingo estamos cerca y que tenemos cuatro semanas para lograrlos para darle la vuelta a la tortilla en la comunidad más rica de España no puede tener alumnos estudiando en colegios a medio construir o no puede tener investigadores que se van fuera porque no se hacinan en sus proyectos bueno puede tener hospitales con goteras simplemente no puede suceder no es por falta de dinero porque para la Gürtel si ha habido dinero bueno pues hay que darle la vuelta a eso

Voz 15 16:06 Íñigo Errejón Buendía gracias bueno muy buenos días hasta luego buena suerte bueno él es vemos muy específicos e a los dos luego vamos a hablar con con

Voz 1727 16:16 Isabel Serra que es la candidata de de Podemos en en su alianza con con Izquierda Unida lo que se dice en campaña electoral sobre gobiernos de coalición esta capítulo de inventario ya tenemos el resultado a nivel a nivel estatal a nivel nacional resultado de las elecciones

Voz 1603 16:35 por lo que vemos por lo que intuía

Voz 1727 16:39 os de lo que ahora no deja de ser campaña electoral el PSOE insiste Esther en gobernar en solitario de hacer valer la distancia enorme que tiene con el resto con el resto de partidos

Voz 0591 16:48 sí desde luego ese es el mensaje que transmiten tanto desde el Gobierno como desde el Partido Socialista es verdad que ayer leímos un artículo de Pablo Iglesias en el diario El País reforzando su tesis de que ellos van a exigir entrar en el gobierno yo creo que que el asunto se va a dirimir con la explicación de qué entiende usted por entrar en el Gobierno porque entrar en el Gobierno no solamente es tener Ministerio ministros de Podemos en el Gobierno sino que puede haber presencia de independientes propuestos por esa formación en distintos niveles de la Administración y si así puede llegar a un acuerdo así se saldará de hecho si recordáis el presidente de gobierno cada vez que es le ha preguntado en esta campaña lo que ha dicho es que quiere un Gobierno en solitario con la incorporación de independientes de reconocido prestigio y y yo creo que el Gobierno tiene que

Voz 1727 17:36 pongamos Ábalos que lo ayer así

Voz 17 17:39 con la preferencia de llegar a acuerdos de carácter programático con Podemos obviamente porque tenemos una experiencia previa de colaboración compartimos una sensibilidad entorno a la superación de las desigualdades

Voz 0591 17:51 acuerdos programáticos le llama perdón sí sí sí sí sí hombre yo creo que el Gobierno sí pudo gobernar con ochenta y tres diputados durante nueve meses con ciento veintitrés probablemente tiene muchas más posibilidades de de gobernar en solitario bien es verdad que tan desde el Partido Socialista sea ha subrayado durante toda esta campaña lo positivo que fue la colaboración con Unidos Podemos han cambiado mucho las tornas no desde que Pedro Sánchez secretario general respecto a las relaciones que mantenía con el resto de partidos políticos y con los líderes políticos porque fijaos que el entendimiento se produjo inicialmente con Albert Rivera con aquel pacto del abrazo y la y la relación con con Pablo Iglesias una relación muy tensa en los inicios no estoy hablando de cuando renace como secretario general Pedro Sánchez al frente del Partido Socialista y eso ha cambiado por completo es decir yo creo que ahora en este momento en la relación personal que mantiene Rivera hay Pedro Sánchez imposibilita además de lo que han dicho en la campaña electoral cada uno de ellos y especialmente Rivera un acuerdo y sin embargo lo facilita la vía de la izquierda es indies advirtiendo sobre

Voz 1727 18:57 esto porque hay bastante polémica alguien tiene dudas sobre la posibilidad de que el PSOE pueda plantearse uno

Voz 0591 19:02 de acuerdo con Ciudadanos Ernesto ninguno haya ninguno

Voz 0587 19:05 no yo creo que en las posiblidades un cero es decir creo que él Rivera trazó su hoja de ruta se ha expresado la misma noche electoral no ha habido pausa es decir en la de tu misma información en esta cadena

Voz 1727 19:17 sí vio virus llamado telefónico al ganador comedia ganador

Voz 0587 19:23 de lo que tenemos es una estrategia de Rivera en mi opinión por una legislatura corta Ylenia uno desde el minuto uno aún cuando no ha sido todavía investido presidente para él existe ya la investidura ya hemos pasado todo eso ha empezado a dar Inés Arrimadas tres cuartos de lo mismo la semana pasada a principios de semana Inés Arrimadas concedió una entrevista en la Cadena Ser en Catalunya donde precisaba esta esta esta orientación no dentro de ese punto de vista no ninguna posibilidad los poderes fácticos mandan y son cada vez menos fácticos como como lo que está impulsando fíjese en Venezuela no cada vez son menos fácticos el problema es que he digamos aunque eso poderes creen que un Gobierno derribe de Sánchez Rivera sería el el ideal eso no quiere decir para nada que sirva de cumplir yo creo que no se va a cumplir y que va a haber un gobierno en solitario en relación a la incorporación de de Podemos

Voz 1093 20:22 Unidas Podemos creo que no

Voz 0587 20:24 el Gobierno de Sánchez no va a aceptar esto pero sí puede haber una fórmula como la que se está esbozando y es que Unidas Podemos recomiende determinados nombramientos de gente independiente próxima e Iker el Partido Socialista acoja esta idea

Voz 1727 20:44 en este en distintos niveles de la Administración entramos en eso enseguida Calleja y te doy la palabra

Voz 0867 20:52 perdón es y PNV Serie uno que esté aparcado fuera es tuyo pero podría serlo

Voz 18 20:57 te tienes un BMW Serie uno M Sport desde sólo veintidós mil ochocientos euros con un gran equipamiento mantenimiento incluido financiando con BMW Bank hasta el treinta de junio BMW Serie 1M Store descubre heló en la red de concesionarios BMW o en Denia euros Pinto es te gusta conducir

Voz 1727 23:43 nueve y veinticuatro ocho veinticuatro en Canarias decía Esther Palomera que tiene lógica que el Gobierno que el Partido Socialista intente gobernar en solitario porque la distancia de su resultado el domingo con respecto a los siguientes partidos es muy grande pero hay una resistencia muy seria en España a los gobiernos de coalición cuando vamos a superar esa resistencia

Voz 1093 24:04 es complicado decía Felipe González que votamos como los italianos polvo no somos capaces de gestionar como italianos gobiernos de coalición no hay no hay precedentes pero si hay algo

Voz 1727 24:13 pero uno de España porque en comunidades y de la comunidad autónoma

Voz 1093 24:15 del País Vasco históricamente ha habido gobiernos de coalición entre el PNV y los socialistas pero sí hay apoyos yo creo que puede ser la fórmula es que claro tenemos que ponernos en los antecedentes de Pedro Sánchez hace un minuto en términos históricos estaba a su partido en liquidación por cese el negocio estaban a navajazo limpio este hombre iba a quedar sepultado por el peor resultado de la historia no podemos seguir así bueno pues resulta que es que ha ganado ganado con holgura es el más votado ha ganado en comunidades en las que no ganaba el PSOE desde hacía no sé cuánto tiempo claro se ha aguantado durante tanto tiempo el él en solitario no va a decir ahora bueno pues vengan todos ustedes yo creo que la hipótesis más probable es que hará un gobierno como lo dijo en la campaña electoral gobierno socialista con independientes cualificados progresistas desde luego no va a meter a Unidas Podemos en el Gobierno y en ningún caso creyó va a pactar con Ciudadanos él está en la situación de decir me ha costado muchísimo llegar hasta aquí y ahora me voy a quedar a vivir el mayor tiempo que pueda respecto de respecto de Rivera que si hubiese sido mujer en los debates hubiesen dicho que es una histérica bueno el histérico Rivera en los debates comportándose como un histérico

Voz 9 25:22 da la sensación de que las selecciones no

Voz 1093 25:24 no han existido dice bueno vamos a por la siguiente no

Voz 9 25:27 el otro día en la rueda prensa octava entender esto ya sacaba vamos a las próximas elecciones oiga no empuje no es decir

Voz 7 25:34 de gente

Voz 9 25:36 siete con lo que nos cuesta llegar a los resultados paremos treinta segundos un poco Romo

Voz 1727 25:41 a esperar si está muy cerquita ha destacado histórico muy cerquita de superar al Partido Popular es que compré cuando había encuestas durante la campaña os recuerdo que lo situaban a esta de cuarta quinta de repente se ven como tercera opción muy pocos votos en términos

Voz 9 26:00 el sí de convertirse en el jefe de la derecha del Nervión este efectivamente casi toda acción y el dato objetivo es ese pero también hay que recordar que en los objetivos que se había propuesto

Voz 0591 26:12 a Rivera para estas elecciones han fracasado estrepitosamente los tres uno echar a Sánchez de La Moncloa dos pasa ahora al Partido Popular y tres formar parte de un Gobierno por lo tanto no se puede hablar de éxito de de Ciudadanos no

Voz 9 26:25 Albert Rivera habláis decía antes al PP y Vox pues bueno bueno sí sí le ha ido mejor al PP pero

Voz 0591 26:30 ante está claro pero decía Ernesto antes no skin es arrimar a Arrimadas cree ir Rivera que que ya ha sido investido Pedro Sánchez que ya están ejerciendo oposición no no el problema es que creen que no han pasado las elecciones que siguen en campaña tiene el mismo disco lo detenían durante la campaña electoral y efectivamente este país después de lo que llevamos de parece un poquito esa realidad eso sí o de análisis Garret pensé que efectivamente arranca una legislatura que para los españoles fundamentalmente para España pero para los españoles concretamente es insufrible mantener la tensión y el discurso que han mantenido los últimos nueve meses estos señores la derecha os veo

Voz 1727 27:07 muy analógicos esto va muy deprisa esto va muy deprisa pero cómo se van a relajar Si de hoy en una semana estamos inaugurando formalmente la campaña para las autonómicas que vamos a Pedro para las generales que le vamos a pedir reposo

Voz 0587 27:21 sólo lo que pasa es que la campaña el veintiséis de mayo de la anticipación de las elecciones veintiocho de abril todo son dos en uno quiero decir todo ese mogollón de elecciones que hay para políticos como Rivera es parte de lo mismo entonces el el veintiséis de mayo para Rivera se trata de poner la guinda terminar de sepultar al Partido Popular aunque no haya pasado por doscientos treinta mil votos al Partido Popular y nueve escaños hay que convenir esto hay que reconocer la realidad que ha tenido un gran éxito Rivera en las elecciones y que los debates pese a los que creemos que efectivamente sobreactuado y que estaba acelerado como bien dijo Pedrosa eso Soler resulto eso fue resultó Fun resulta

Voz 1727 28:06 pero una parte de su público sí han fracasado en la estrategia y los objetivos claramente pero ha mejorado su resultado eso de sepultar al Partido Popular será así el Partido Popular se deja sepultar porque estamos hablando de un partido con una enorme implantación territorial un partido de gobierno que ha tenido millones de votos en este país y en esas sí está no en este mes que tienen por delante tratar de que no se los lleve por delante ciudadanos Isabel Díaz Ayuso candidata del PP a la Comunidad de Madrid muy buenos días

Voz 1603 28:33 hola Pepa qué tal muy buenos días antes década feliz

Voz 1727 28:36 entonces estamos en el día de la Comunidad efectivamente entonces

Voz 1603 28:38 Mayo es una fecha muy señalada para los madrileños y para el resto de españoles y es lo que vamos a cero y dejar que los españoles los madrileños sean protagonistas de un día que bueno que estamos yo creo todos profundamente orgulloso

Voz 27 28:52 esos ciudadanos sorpasso

Voz 1727 28:55 elecciones generales por casi noventa mil votos al Partido Popular en esta comunidad en la Comunidad de Madrid teme que vuelva a ocurrir en las autonómicas y que sean los más votados en la derecha

Voz 1603 29:05 yo creo que es un escenario completamente diferente hay que tener en cuenta que Pablo Casado después de pocos meses de proyecto nuevo después de una renovación del partido se está enfrentando a tres elecciones en una situación en la que bueno ha sido todo muy complicado y con un electorado fragmentado nosotros en la Comunidad de Madrid llevamos Hernando muchos años porque cada etapa se ha caracterizado por transformar Madrid de una u otra manera nosotros fuimos los que en solitario conectamos el sur de la comunidad a través del Metrosur con la capital los que Sotés Ramos la M30 los que construimos doce hospitales y ochenta y cinco centros de salud nuevos casi doscientos kilómetros de Metro au metimos que ahora un madrileño Un español en Madrid pueda comprar a cualquier hora en libertad todo eso lo hicimos en solitario ir por eso y porque tenemos una fuerte implementación en muchos municipios gobernamos Madrid muchos ayuntamientos porque lo conocemos las circunstancias nos demuestran que es un escenario completamente diferente

Voz 1727 30:06 usted cree que Vox es la extrema derecha

Voz 1603 30:09 yo creo que Vox tiene postulados que no comparto y que lo he estado diciendo desde el principio yo respeto que estén en los parlamentos y así lo dije pero desde luego yo no comparto que se acabe el Estado autonómico que nos vayamos de todo fuera de Europa venga las armas que el Orgullo Gay se vaya a la Casa de Campo no moleste yo no comparto muchas de esas de sus postulados pero sí que sé que mucho votante de Vox no es extrema derecha es un votante que estaba decepcionado con otras formaciones entre estas la mía Ike por eso he decidido votar otra formación yo tengo que respetarlo y lo que quiero evidentemente es que ese votante como el del PSOE descontento o el de Ciudadanos descontento y que quieran sobre todo que la Comunidad de Madrid siga siendo el motor económico de España me den su confianza luego apelo a todos ellos para buscar una nueva Comunidad de Madrid cada etapa anterior del Partido Popular como os digo ha transformado Madrid yo tengo mi nueva etapa de un proyecto de transformación de la comunidad y pienso hacer las cosas a mi manera porque soy otra persona para ellos también pues vea mostrarme con humildad y con moderación los quiero a todos

Voz 1727 31:15 no le preguntaba por los electores de Vox le preguntaba por el partido Vox es de extrema derecha su juicio

Voz 1603 31:21 a mi juicio algunos de esos postulados lo son pero es que no sé qué hay detrás de Vox ni quién está con Vox porque cada día salen noticias nuevas luego yo todavía no lo quiero calificar no lo necesito ni tampoco pienso

Voz 1727 31:31 Ello me gustaría que me concretada que le lleva a percibir esto que dijo usted antes de ayer

Voz 9 31:36 ya está volviendo a casa ese voto de ya lo están ya lo estamos notando Llanos lo están diciendo y esa ese va a ser mi afán

Voz 1727 31:42 en qué se basa para decir que está volviendo voto de Vox al PP

Voz 1603 31:45 con mucha gente por la calle hablo con mucha

Voz 9 31:47 The a través de medios de las redes

Voz 1603 31:50 de conocidos de no conocidos y muchos de ellos me están diciendo eh que creen que no ha sido desde luego es muy oportuno dividir este voto que ya veníamos anunciando que esa fragmentación sólo le iba a beneficiar a Pedro Sánchez que ha sido

Voz 1727 32:06 el principal artífice de que crezca

Voz 1603 32:08 de esa manera echando gasolina constantemente yo creo que lo que nos dice la gente es bueno

Voz 9 32:14 la votamos a Vox en su momento ya me he quedado a gusto ya

Voz 1603 32:16 ha dado un tortazo al PP pero creo que esto no nos viene bien a ninguno creo que España no puede ser monocolor cuando Zapatero gobernaba en España el paro se desbocó se subieron los impuestos y cuando el país centraban la mayor de las crisis en la Comunidad de Madrid viajábamos impuestos creábamos hospitales como digo creábamos metro y eso no puede seguir sucediendo si no es con el partido

Voz 1727 32:37 claro que somos el partido que mejor conocemos como se

Voz 1603 32:40 vive en Madrid que es una región de libertades donde todo el que viene se queda donde uno puede comprar a la hora que quiere donde uno puede elegir el hospital el tipo de atención educativa que quiere para sus hijos y además hubo una somos un partido que conocemos esta región en todos sus municipios que sabemos que aquí hay que dejar al ciudadano vivir en libertad no hay que tutelar Leno hay que decirle qué tipo de familia tiene que tener ni qué tipo de negocio por eso necesitamos como digo mirar para adelante y pensar que Madrid no puede pararse

Voz 1727 33:12 ha hablado con Ángel Garrido desde que se fue a Ciudadanos no lo ha vuelto a hablar con él si usted es la presidenta acabará con las guías que creo Esperanza Aguirre para que Abascal viviera del cuento según Pablo Casado desde luego cuando

Voz 1603 33:26 yo agarrar a un análisis de todo lo que tiene la Comunidad de Madrid todo aquello que considere que es Manchuria se acababa

Voz 1727 33:34 pues muchas gracias Isabel Díaz Ayuso candidata popular buen día de la como buenos días moderna gracias Pepa abrazos lo tiene Pablo Casado complicado no este giro al centro que anunciaba con esa rapidez qué correctivo debieron aplicar en su partido no no se pueden permitir poner su cabeza encima de la mesa O'Shea no sabemos pero claro es que tiene que ocurrir

Voz 0591 33:55 el hombre más complicadas luego creíble ese giro en menos de veinticuatro horas ese giro al centro que pretendió dar Pablo Casado pero sobre todo es lo que lo que yo vi en esa rueda de prensa es que intentaba echar balones fuera y que había decenas y decenas de responsables de su fracaso electoral menos Shelley quién había sido su mentor elecciones que era José María Aznar está en unidad con la que a mi juicio Isabel Díaz Ayuso dice el voto ya está volviendo sea menester es que lo veo lo veo venir del voto que ya lo tomas

Voz 9 34:23 a la gente porque es otra vez

Voz 0591 34:26 eh bueno pues es es un ejercicio político pues para salir del paso pero es verdad que que yo creo que quiera suicida asumir en la crisis que se abre en el Partido Popular a veinticuatro Ore Veinticuatro horas después de las elecciones teniendo en las municipales y las autonómicas tan cercanas donde se juega realmente su liderazgo la presidencia del Partido Popular Pablo Casado el día veintiséis en la Comunidad de Madrid así la comunidad si la Comunidad de Madrid sigue en manos del Partido Popular probablemente Pablo Casado pasará el trance e IU hará el recorrido ideológico y político que tenga que hacer pero permanecerá al frente de la presidencia al Partido Popular en el momento en el que Díaz Ayuso no se convierta en presidenta de la Comunidad Madrid que por cierto es una apuesta personal de él vamos a decir a un muy discretamente que no parece la candidata más óptima de cuantas ha podido elegir Pablo Casado si ella no mantiene la presidencia la Comunidad de Madrid Se acabó Díaz Ayuso Se acabó Pablo Casado Ernesto

Voz 0587 35:30 si las elecciones se producen cuatro años después de las últimas que coronan el dos mil quince y cuando vemos lo que ha pasado en la Comunidad de Madrid con mil quince dos mil diecinueve lo que vemos es púnica lo que debemos el eso lo que vemos es Gürtel si no sigo porque en fin podríamos estar horas aquí enumerando los la justicia muy lenta y por lo tanto el enjuiciamiento de esos hechos está en camino se están haciendo las pieza separada van a ser diez Sons en Púnica doce el juez y los fiscales y la Guardia Civil hoy vamos a celebrarlo pero bueno es muy lenta la justicia por lo tanto lo que ha pasado en estos cuatro años que lo madrileñas en cambio sí conoce muy bien porque los periódicos dado cuenta acabada de todo esto yo creo francamente que tiene plomo en las alas Casado sí quiere tener un un unos resultados más o menos aceptables en Madrid creo que la dinámica de las generales es una dinámica que siempre influye la semana que bien estará el la encuesta del CIS que son mil ochocientas sondeos que se hicieron no va a dar cuenta evidentemente del efecto que pueden tener la generales en la municipales autonómicas y europeas porque no ha habido tiempo pero ya nos dará una idea de lo que pasa

Voz 1093 36:53 bueno la encuesta del CIS por cierto después de las que tuvo que escuchar Tezanos ha sido la que de las que más se ha acercado al resultado final el problema del Partido Popular es que el viernes antes de la votación le propone a Vox entrar en el Gobierno el viernes el martes han decidido que son de extrema derecha los de Vox y que ellos llevan al centro esta broma que decían los socialistas en los ochenta decía de dónde viene esta gente que lleva años viajando hacia el centro de de que el lugar vienen tan lejano al censo que llevan años viajando al centro no acaban de encontrarlo Casado ha tenido una solución totalmente soviética no ha hemos perdido pues tú y tú os vais fuera pero yo sigo lo lógico lo coherente tendría que haber sido que él hubiera dimitido es cierto que en Madrid donde los socialistas no ganaban desde hacía no sé cuántos años han sido la fuerza más votada ya sé que no se puede traducir elecciones generales con elecciones autonómicas pero claro es evidente que el efecto simbólico que tiene perder Madrid eh por cierto en Vox Vox en la ciudad tenido unos resultados muy buenos muchísimos apoyos tiene Vox en Madrid ciudad pero el efecto simbólico que puede tener perder en el Ayuntamiento lo tienen perdido decir no recuperarlo en la comunidad puede ser devastador en cualquier caso yo creo que pase lo que pase en los resultados de las autonómicas en Madrid casados un señor que tarde o temprano se tendrá que marchar porque es que esa

Voz 9 38:14 es un batacazo ha conseguido Madrid la medida pero ha conseguido que fíjate en Europa el debate estaba estaremos con la extrema derecha y este señor decía que la metía al Gobierno y un minuto después dice han vivido de las duras de por cierto Casado de tu propio partido

Voz 1727 38:31 en Madrid la política claro sí

Voz 9 38:34 bueno Hernando lo Andalucía gracias aquí las más más duro extrema

Voz 1727 38:39 dejadme que tengo que hablar con otro candidato Ignacio Aguado candidato de Ciudadanos muy buenos

Voz 15 38:43 días me da los buenos días feliz día de la Comunidad eh

Voz 1727 38:48 usted mantiene el veto a cualquier pacto poselectoral con el PSOE en la Comunidad de Madrid

Voz 16 38:53 si nosotros ya lo hicimos en su momento que el Partido Socialista la Comunidad de Madrid es exactamente el mismo

Voz 1727 38:58 el partido lo sabéis todo yo Sánchez y luego

Voz 16 39:00 no España y por lo tanto por por coherencia porque conocemos los planteamientos que tienen previsto para la Comunidad nariz nosotros lo haremos con con el PSOE en la Comunidad de Madrid depende de nosotros luego no no permitiremos su investidura si también depende hablarlo

Voz 1727 39:14 cuál es su opinión sobre el hecho de que los españoles hayan avalado avalado o por lo menos votado mayoritariamente el concepto de España de Pedro Sánchez en las elecciones generales

Voz 16 39:23 pues máximo respeto a todos y cada uno de de esos votantes a todos los votantes a todos los españoles que han optado por por el Partido Socialista el hoyo pues personalmente le felicitó por los resultados pero como comprenderá no lo comparto lo comparte con proyecto de país que que sea una nación de naciones lo comparto ese sablazo fiscal que anunció ayer con nocturnidad y alevosía en más de veinte mil millones de euros que va a afectar a todos los españoles por muchos desempeñen en negarlo no comparto sus flirteos con el separatismo ni lo que han hecho durante los últimos meses y por lo tanto eh bueno pues estamos estaremos liderando es estaremos enfrente intentando convencer a los españoles de de que el mejor proyecto para España son proyectos de Centro Liberal Constitucionalista Hay que miran ropa

Voz 1727 40:10 ustedes overbooking ahí porque el PP también camina hacia en esa dirección según hicieron me dijeron tras la derrota en las elecciones caminan hacia el centro por cierto ustedes descartan totalmente un pacto con Vox un parto Un pacto de gobierno

Voz 16 40:26 mire yo ahora de cara al veintiséis de mayo tengo un objetivo claro que es intentara aglutinar a a mayor número posible de madrileños de votantes entorno a un centro liberal en la Comunidad de Madrid e intentar por todos los medios que que los madrileños no no no apuesten por los extremos yo creo que Madrid la Comunidad marino en África Trust necesita gestión necesitado honradez necesita proyecto esas tres cosas hoy por hoy solamente las las tiene además a partir de noticias de mayo lo veremos cómo quedan las cosas no era vaticinaban para el pasado domingo pone irrupción espectacular de Vox algunos analistas les daban sesenta setenta escaños hiciese pues no no ha sido en absoluto por lo tanto veremos a ver qué resultado tiene la Comunidad de Madrid una Comunidad analiza abierta plural diversa de creo que va a huir de extremos creemos que si no me equivoco apostará de forma mayoritaria como centro liberal al menos yo voy a trabajar para que sea así

Voz 1727 41:19 si usted fuera el presidente de la Comunidad de Madrid Ángel Garrido estarían ese gobierno

Voz 16 41:25 bueno si soy presidente voy a intentar rodearme de los mejores yo sé que hay gente que tiene miedo a los mejores y que tiene miedo al talento yo tengo miedo a la mediocridad yo tengo miedo rodearme de gente bueno pues pesimista mal formada preparada con poca experiencia por eso cree que entre en la Asamblea de Madrid requerido rodearme de los mejores ya Ángel no tengo ninguna duda que lo es es uno de los mejores no sé si estarán Gobierno o no por tienen ciudadanos somos un equipo veremos el veintiséis de mayo como quedan las cosas pero desde luego voy a trabajar codo con codo con él va a estar muy pegado mutado a mí en esta campaña y a partir de mayo también

Voz 1727 42:01 Ignacio Aguado candidato de Ciudadanos suerte y gracias

Voz 16 42:04 muchísimas gracias a vosotros un abrazo

Voz 11 44:32 son las diez menos cuarto las nueve menos cuarto en Canarias Día de la Comunidad de Madrid

Voz 1727 44:38 Joaquín el resto de España no estamos saludando a los candidatos y ir con ellos analizando el resultado de las elecciones en España en realidad tuvo de izquierda o buena parte de la izquierda concentró su voto tantos partidos durante la jornada del domingo el veintiocho de abril muy distinta la situación a la que se van a enfrentar en la Comunidad de Madrid donde hay varias candidaturas independientemente de lo que luego hagan con ese voto que confluyan que haya un acuerdo de gobierno en fin es muy pronto para hablar de eso lo cierto es que van a tener varias candidaturas

Voz 27 45:11 da elegir si hemos hecho análisis a lo largo de los últimos meses que van de

Voz 1727 45:17 pues casi un voto a la carta en la izquierda Madrid eso puede sacar a todo el mundo porque todo el mundo va a tener un candidato que elegir o veremos a ver si alguno no se queda por debajo del cinco por ciento y por lo tanto no entre en el Parlamento regional eso acabe perjudicando a la izquierda Isabel Serra muy buenos días hola muy buenos candidata de Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en pie la tercera candidatura de la izquierda con la que hablamos esta mañana felicidades es el día de la Comunidad

Voz 0799 45:45 no pues no papel ya es a todos los madrileños

Voz 1727 45:48 le he preguntado esto mismo que voy a preguntarle ahora a Íñigo Errejón con quién hemos hablado hace unos minutos en qué se diferencian ustedes programática mente de más matrices de la candidatura que encabeza él a la comunidad y Manuela Carmena al Ayuntamiento

Voz 28 46:03 bueno yo estoy todavía no

Voz 36 46:05 es curioso leer las las propuestas de Torrejón porque cuando todavía no las han no lo han publicado cuando las Public en cuando publiquen en este programa Black leeré con atención mi hijo la valoraremos condiciones yo lo que creo es que la Comunidad de Madrid de la comunidad y la región más rica de ese país y al mismo tiempo es la que más segregada es decir igual esa dignos con con un tercio de los niños hemos el equipo de pobreza en las precios del alquileres de los alquileres con un cuarenta por ciento en los últimos tres años en algunos barrios como Puente de Vallecas como Arganzuela lo hemos tenido un gobierno durante demasiados años ya que no ha hecho otra cosa que comentar te lo hace Rifles fue un negocio sean uno Agoncillo para sus amigos no un derecho fundamental como San porque son una coalición para dio una sociedad democrática yo lo que creo que precisamente un proyecto con todos los madrileños que te hacen una justicia social en la igualdad debe revertir esas iba a garantizar que todas las vías la venga lo mismo

Voz 1727 47:08 la suma de los partidos de la derecha en las elecciones generales este domingo tiene cuatrocientos mil votos más que la que la suma de los partidos de la izquierda a nivel nacional y eso que estaban menos fragmentado de lo que acuden todos ustedes a las elecciones del veintiséis de mayo cree que les puede penalizar

Voz 36 47:26 sólo Diego lo hemos dijo este domingo parecía que está difícil hacer frente a estas políticas de él del odio del bloque de la derecha demostrar hemos demostrado en este país somos lo hemos demostrado en tantas ocasiones que hemos defendido que podamos defender un proyecto de una sociedad plural y sobretodo una sociedad en la que los derechos de todas soltaba

Voz 0799 47:46 valga Mohamed no lo último para ello

Voz 36 47:49 me lo contra las políticas de austeridad y control actriz a la calle lo hicimos cuando el ocho de marzo contra precisamente ese bloque reaccionario que identifique a los derechos de las mujeres como principal economía lo hemos vuelva a hacer ese domingo creo que hemos plantado cara a lo que los invitamos a que tolere marcha esas políticas de transformación y de cambio para que todas las vías se han vivido hace procede precisamente en base a los resultados de los mismo también damos una oportunidad de Ecuador al Partido Popular de la corrupción al Partido Popular de la especulación el del Gobierno de la Comunidad donado di hizo todo lo aceptamos fósforos hizo todo lo que hay hay jornada de hacerlo todavía no va una tan a salones dice ella pero Trotta esa oportunidad

Voz 1727 48:35 una última cosa Isabel Serra si finalmente en España no hay un gobierno de coalición que reclama Pablo Iglesias parece que el PSOE no está muy dispuesto a que sea así eso va a influir en las relaciones de ustedes con los socialistas en la Comunidad de Madrid en la hipótesis de de gobernar juntos en en esta comunidad

Voz 36 48:54 ya unos diez grados de primero vamos a ver cuál es el resultado de llevar yo lo que está claro es que lo que nos explican los madrileños igual que todo y todos los ciudadanos de este país hizo un gobierno de izquierda que sea estable que pueda poner en marcha estas política de Perpiñán precisamente para regular los precios para echar atrás la reformas laboral que tanta precariedad y poderes a San generando pero para qué

Voz 1727 49:19 Timo jubilo Bono

Voz 36 49:22 lo mismo que sólo supo de apaches que que debe decidir si acertó se va la ciudad al Banco Santander agencia de calificación Moody's hizo que prefiere un gobierno del PSOE con Ciudadanos

Voz 16 49:34 se trate o no

Voz 36 49:36 era un Gobierno con Unidas Podemos yo creo que Gabilondo también tiene que posicionarse y dejar claro va a hacer un Gobierno conciudadanos creo que lo que no en la Comunidad de Madrid y esto es un gobierno con Unidas Podemos y esperemos a los resultados del veintiséis de mayo para para encontrarme esto poner en marcha este Gobierno de coalición yo lo que creo que lo fundamental es un acuerdo con la ciudadanía

Voz 16 50:00 a un acuerdo con los derechos de los madrileños

Voz 36 50:02 qué va a hacer nuestro principal objetivo poner en marcha este programa rampla necesita de la Comunidad de Madrid

Voz 1727 50:07 está usted hoy a los actos de la comunidad la Puerta del Sol