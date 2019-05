Hoy por Hoy (02/05/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 0563 00:00 son las diez las nueve en Canarias los candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid consideran que los resultados de las elecciones generales no van a determinar lo que pasen las autonómicas acabamos de hablar con varios de ellos en Hoy por hoy Antonio Martín buenos días

Voz 0228 00:19 buenos días Pepa el candidato del PSOE hora del Partido Popular por ejemplo en argumentado que en Madrid hay dinámicas diferentes en relación con los resultados del pasado domingo en el caso de los socialistas Ángel Gabilondo además ha dicho que no cierra la puerta a pactar con la izquierda o con Ciudadanos después de las elecciones de mayo pero el líder de la formación naranja en Madrid Ignacio Aguado mantiene el veto de su partido a un acuerdo con el PSOE

Voz 0175 00:39 lo que sí está entonces una negociación para mantener el actual estado de cosas entonces todo el que quiera modificar y transformar eso ya digo en el sentido de progreso pues yo guiado con él yo no excluye a nadie

Voz 2 00:53 el Partido Socialista de la Comunidad de Madrid es exactamente el mismo que el Partido Socialista de Sánchez el Gobierno de España y por lo tanto por por coherencia porque conocemos los planteamientos que tienen previsto para la Comunidad de nariz nosotros lo haremos con todo el peso de la Comunidad de Madrid depende de nosotros luego no no permitiremos su investidura si también depende hablarles

Voz 0931 01:12 la candidata del PP por su parte ha dicho que hay posiciones de Vox que no comparte pero no ha llegado a calificar a esta formación como de extrema derecha como hizo Pablo Casado después de los malos resultados del PP del domingo

Voz 3 01:22 Díaz Ayuso yo creo que Vox tiene postulados que no comparto y que lo he estado diciendo desde el principio yo no comparto muchas de esas de esos postulados pero sí que sé que mucho votante de Vox no es extrema derecha es un votante que estaba decepcionado con otras formaciones entre estas la mía luego

Voz 0931 01:39 yo todavía no lo quiero calificar no lo necesito ni tampoco pienso en ello esto en Madrid de la SER en Barcelona debate entre los candidatos a la alcaldía de la ciudad condal que en los últimos minutos han centrado en la oposición de todos a la gestión que hechada Colau en materia de vivienda Barcelona Joan Bofill Colau dice que después de años en los que no se construya prácticamente de vivienda pública en Barcelona Kids una SAT Kangoo fuera Messi en ordenadores sabe que no a nadie ha hecho más mirara más por este tema desde el PSC Collboni la acusaba de incumplir sus promesas brillo política señora Colau bien la política Colau les respondía que sólo se podrá hacer más si el PSC no pactan y con Rivera ni con Valls no ya posibilita precisamente el candidato vinculado a ciudadanos dice que no se puede contemplar un pacto entre los Comunes y Esquerra porque la ciudad se convertirá en otro instrumento independentista movimiento que ha calificado de supremacía hasta

Voz 4 02:29 me decía eso ha llevado Arnau

Voz 0931 02:32 es Maragall a pedirle que rectificara del exterior después del escaso seguimiento su llamamiento para un alzamiento contra el régimen de Maduro Juan Guaidó ha convocado una huelga general en Venezuela Guaidó que ha confirmado en Twitter además la muerte de una segunda persona los incidentes de las últimas horas una joven de veintisiete años que recibió un balazo en la cabeza escrito Guaidó que la violencia debe detenerse que quienes causen muertes van a pagar por sus crímenes llegamos hacia las diez y tres tiempo ya para la información de su comunidad

Voz 1 03:01 cadena SER Madrid

Voz 5 03:03 primer acto oficial por el Día de la Comunidad de Madrid a esta hora comienza la tradicional ofrenda floral al

Voz 0563 03:08 los héroes del Dos de Mayo en el Cementerio de la Florida

Voz 6 03:11 ahí está Alfonso Ojea buenos días

Voz 7 03:13 qué tal buenos días Cristina haya llegado Pedro Rollán ha sido recibido por la presidenta de la Asamblea de Madrid junto a la delegada del Gobierno entre otras personalidades Royal va a bajar en los próximos minutos a la cripta de este cementerio de La Florida para rendir así tributo a los caídos en el alzamiento contra los franceses los restos de esos héroes del Dos de Mayo reposan aquí es el primer acto de una jornada que en menos de dos horas los va a llevar hasta la Puerta del Sol para la parada militar

Voz 0563 03:38 a las once en la Real Casa de Correos comenzará el acto central del día con la entrega de las Medallas de la Comunidad de Madrid y las condecoraciones de la Orden del Dos de Mayo en ese acto van a coincidir Pablo Casado y Ángel Garrido apenas una semana después de que el ex presidente regional anunciase su marcha Ciudadanos en La Ser en Hoy por hoy esta mañana hemos hablado también con los candidatos a la Comunidad por más Madrid por Podemos hasta hace no mucho también compañeros de partido Íñigo Errejón asegura que la izquierda superará a la derecha en Madrid del veintiséis m a diferencia de lo que pasó el pasado domingo gracias a que están él y Carmena como candidatos Isabel Serra ha explicado por qué no va a ir esta mañana el acto de la Puerta del Sol

Voz 8 04:17 todavía más no yo no concurrir hemos por más Madrid yo creo que vamos a sumar un buen puñado de votos con la experiencia del Ayuntamiento progresista en la capital de España vamos a su homónimo empuñó votos a ese a ese bloque y lo vamos a liderar

Voz 9 04:31 no se precisa un día como yo creo que un acto este tipo oficial de monté el presidente del Partido Popular a hacer un discurso no es otra cosa que blanqueaba ese partido popular

Voz 0563 04:45 la Guardia Civil ha detenido en las últimas horas a una persona por la muerte de un joven de veinte años durante las fiestas patronales de Cobeña el Ayuntamiento ha suspendido esas fiestas tenemos diecisiete grados en el centro de la capital

Voz 0931 05:00 es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido en la información actualizada al minuto en cadenaser punto com

Voz 1 05:05 en ese servicios informativos en la Cadena SER Hoy por hoy con Tony

Voz 10 05:23 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 05:36 muy buenos días damos ya en mayo con sus flores verdes una cuestión una una pregunta si tuvieran la oportunidad si pudieran hacer una pregunta al conjunto de la sociedad española cuál sería yo tengo una qué quiere ser de mayor Agustín que de ser de mayor tan sencillo como es además estoy convencido de que una sociedad madura como la nuestra respondería algo así como yo de mayor quiero ser la punta del pie izquierdo de Casillas

Voz 12 06:04 no

Voz 1 06:07 sí

Voz 12 06:13 oh

Voz 1995 06:16 luego vino el Iniesta de mi vida pero cuando Rubén disparó a puerta el mundo se detuvo recuerda en ese momento esa respiración contenida es alivio al ver que el balón tomaba su tiempo salía como despidiéndose de unos familiares por el poste derecho el denostado Woody Allen afirmaba que en otra vida le hubiera gustado ser los dedos Warren Beatty en nuestro país nada supera al pie derecho de Casillas nada ayer el corazón se nos encogió un poco a todos no sólo al extraordinario portero a todos conocimos la noticia y estuvimos en una en una y esa imagen con el pulgar levantado dando gracias y asegurando que todo estaba bien nos tranquiliza de la misma manera que nos lleva a pensar en todos los que están en un hospital haber esa foto eres capaz hasta de imaginar el olor del detergente de la almohada en un hospital no hay diferencias entre pacientes todo toma distancia quise relativiza hoy vamos a empezar esta mañana saludando a todos los que están en un hospital a esos a los que un familiar les trajo una radio que ponen bajito para no molestar al de Alá a todos los que esperan alta de los que no saben cuando cuando les van a dar el alta a los familiares que son capaces de dormir en esas incomodísimas sillas saludamos también a los dueños de los parking de los hospitales por lo abusivo sus tarifas y saludamos de todo corazón a los que trabajan en los hospitales cuidando de nosotros a todos ellos

Voz 13 09:08 ella

Voz 1 09:10 sí

Voz 14 09:11 las diecinueve minutos una hora menos en Canarias troncal en Buenos días hola hola embalse está en los hospitales y que en los hospitales esto sí es era conseguir el sueño unos Pétain lo está ese sitio donde mejor debería descansar pero no hemos hablado un poco antes no hay dos sus no lo que está en la calle lo que estás dentro los palestinos filial animo a todos los trabajadores hoy el dos de mayo bueno a lo que vamos mucho ánimo y mucha fuerza eso vale en fin muchos niños hoy en nuestro país están de puente Madrid especialmente pero hay muchos niños se cuente para la mayoría de esos niños pues bueno pues significa liberarse unos días de la rutina del trabajo de los horarios estrictos

Voz 1995 09:50 pero para otros muchos niños

Voz 15 09:52 suele significar más

Voz 1995 09:55 verán Echegaray muy buenos días

Voz 6 09:57 muy buenos días cómo estás lucia muy bien muy ilusionada de estar aquí bien

Voz 1995 10:02 qué bien escucharte con tanta energía Lucía cuando tú eres una cree es muy joven pero cuando eras todavía más joven cuando era una niña que significaba para ti un día como hoy que no tenías que la cola

Voz 16 10:13 sí pues para mí no ir al colegio en primaria hay en las que en secundaria era por un lado un alivio porque podía escapar si respirar después de estar unos cuantos días a base de insultos empujones humillaciones al mismo tiempo por otro lado era una sensación de nervios continua de mañana voy a tener que volver hoy lunes voy a tener que volver no poder dormir heredó los dolores de tripa constante es el no poder quitárselo de la cabeza entonces eran poco ambas

Voz 1995 10:49 todos son matizaba si el miedo

Voz 16 10:51 sí de hecho pasaba mucho que los domingos no era capaz de dormir en ningún momento entonces me pasaba la noche entera despierta pensando en cómo iba a ser el día siguiente cuando llegará el momento de ir a clase

Voz 1995 11:03 y cómo empezó tú recuerdas cómo empezó todo

Voz 16 11:06 empezó cuando yo tenía más menos cuatro cinco años bueno igual a esa edad no se podía considerar bullying en sí pero empezó con una niña que era del barrio con la que coincidía en la Esplá en la plaza cuando salían las madres a tomar café bueno no sé por alguna razón se cebó con Vigo empezó a insultarme poner motes y a reírse de mí cuando empezamos el colegio coincidimos en clase otra vez a empezar extender esos motes y esos rumores hasta que poco a poco se fueron haciendo más fuertes extendiendo por la clase por el curso en general por el colegio cuando ya los hermanos mayores y menores de mis compañeros de clase empezaban a unirse a las bromas y a los insultos

Voz 15 11:48 eh

Voz 1995 11:50 dan hoy hoy es un día importante hoy es el Día Mundial contra el acoso escolar es una realidad intolerable en la que se ha involucrado en algún momento de subido educativa hasta un cincuenta y cinco por ciento de los menores Lucía Etchegaray fue víctima de acoso escolar de bullying lo fue desde muy pequeña como Llanos cuenta desde que empezó la escuela infantil una situación que se prolongó prácticamente durante toda su infancia ahora tiene diecinueve años estudia segundo de Trabajo Social acaba de publicar bailar bajo la tormenta que no memoria de esa infancia

Voz 6 12:24 permite sólo dar la enhorabuena al final oiga gracias por venir la enhorabuena por su libro pero me parece que es justo darte aquí la enhorabuena para comenzar a Shiloh de verdad porque vuelve

Voz 17 12:37 mira eso que eso tiene que haber sido un viaje

Voz 16 12:42 no muy agradable si al principio me resultó difícil tenía tres temporadas de que no querían escribir ni leer lo que había escrito pero también por otro lado pensaba que que si algún día ese libro salía a la luz y alguien lo leía y se sentía identificado o identifica cada podría servirle para tener esperanza o la fuerza suficiente como para seguir adelante o simplemente para saber que alguien más se entendía su situación y aquí lo iba a superar hoy hoy lo había superado y podía servirle como ánimo y apoyo

Voz 1995 13:17 ayer estuvo en este programa Carlinhos Brown que es músico músico brasileño Il contaba un barrio muy pobre sí y contaba que él no se dio cuenta que eran peores hasta que no lo veo la tele porque no tener comida adoptarían alguna gallina comían recogían fruta de del barrio de hoy no se dio cuenta que eran realmente pobres hasta que no lo en la tele tú crees que eso le pasa mucho niños que creen que esa es la vida que esa es la normalidad que no lo mal que venga alguien te de una colleja insulte crees que hay muchos niños que creen que eso es normal

Voz 16 13:47 por propia experiencia yo creo que sí que se normaliza esa situación de tal manera que te piensas que lo merece Soccer es culpable de algo o que simplemente es lo que tienes que vivir porque estás en la etapa del colegio y es lo que se vive yo creo que en cierto modo sí que se normaliza a mí me pasa habano no tenía ningún referente no en aquel tiempo en aquellos momentos todavía no se hablaba de bullying muy ni había tanta concienciación civilización entonces eh yo me decía muy misma que era una etapa que tenía que pasarla o que era un bicho raro y que simplemente me pasaba porque me tenía que pasar y creo que le puede pasar a muchos niños

Voz 1995 14:25 demasiados el año pasado en España el Ministerio de Educación detectó más de cinco mil quinientos casos de acoso escolar volamos a situaciones muy graves y además siete de cada diez casos llevan años produciéndose hasta que el sistema hasta que tendrá su muchos años Lucía vamos a tener que hacer una pausa hayan sido vamos a saludar a un tipo brillante que psicopedagogos que bailará la conversación pero hay un capítulo en el que muy muy rápidamente hay hay un capítulo en que una amiga viene y te pide perdón

Voz 16 14:55 sí bueno es que en el libro no sólo hablo de lo que fue el acoso escolar para mí sino también hablo de una tapa que viví al acabar secundaria en la que se junten con personas que eran de mi segundo colegio lleno en principio tuvo amistad con ellas una buena amistad pero poco a poco volvió a repetirse lo de los insultos esta vez por redes sociales no dejarme sola bueno es una tapa que ellos lo ya vela de las amistades tóxicas porque yo les llamaba amigas pero eran unas personas que me hacían mucho daño en este caso eso el libro con una de esas amistades con una persona de esas amistades que me pidió perdón por lo que había sucedido en el colegio pero bueno realmente a lo largo del libro narró que que luego ese perdón no era sincero sino que además acabó haciéndome más daño del que se había hecho anteriormente

Voz 1995 15:46 bueno que vamos a tenga una pequeña pausa el libro se llama bailar bajo la tormenta y es una forma muy gráfica de resumir parte de la vida de de Lucía que hoy tiene diecinueve años y hecho libro fantástico y fabuloso el que vamos a seguir hablando en unos segundos pero antes Rosa Márquez muy buenos días

Voz 18 16:05 hola qué tal va la mañana si vamos a seguir hablando de ellas las incombustibles las que te miran y saben que te ha dejado tu chico sin que tuvieran nada además de las que están siempre que las necesitas y cuando tienes un problema de clarísima la solución porque sólo ellas hundía al esconde como tres y pueden improvisar una cena para ti y tus amigos siete presenta sin avisar con lo primero que pillen en la nevera y son los únicos seres del universo que cuando perdemos algo se levantan lo encuentran además aún cuando los llevan la contraria y nos sacan de nuestras casillas las seguimos

Voz 1 16:41 Aranda porqué Pakistán nuestras madres

Voz 18 16:45 ya sean coquetas idealistas hogareña comprometidas refunfuñando las simpáticas osas las sido la tramos ya sean soñado horas inquietas independientes cariñosas

Voz 1 16:56 protones o muy suyas no poder

Voz 18 16:58 hemos dejar de creer las sean como sean ellas

Voz 19 17:01 sólo ellas hacen que absolutamente

Voz 18 17:04 de todo sea posible sin pedir nada a cambio siendo además cien por cien madres feliz día de la madre el Corte Inglés mañanas espero a áreas

Voz 20 17:22 hoy por hoy en cadenaser punto com piel las redes sociales Bale arroba Hoy por hoy y en facebook Hoy por hoy

Voz 1 17:48 porque contarte la actualidad cuando podemos llevarte hasta ella Hora catorce José Antonio Marcos Cadena SER Todo por la radio

Voz 1995 18:01 es el elefante yo presidenta USA

Voz 22 18:04 paro pues va habrá catador de sopas de la Infanta Sofía

Voz 23 18:06 qué se puede hacer para no caer en la boca

Voz 13 18:11 yo digo eso para ligar constantemente yo sigo la actualidad Francino yo escucho La Ventana joyera que no puedo hablar yo soy el padrino yo tengo una amiga coreana

Voz 24 18:22 nosotros somos la ventana con Carles Francino Cadena SER

Voz 1 18:32 seamos realistas que tengo espera siéntate tenemos que hablar con sus amigos de Facebook oyente pueden dejar de seguir bloqueo tu jefe puede echarte

Voz 23 18:50 estaba Braulio hay que perder la vida es incierto estar pendiente de un joven que Monroe pero tranquilo y algo que nunca te abandonará la Cadena SER no exacto se veía venir

Voz 25 19:04 pero se veía venir desde el principio a ver si aprendemos a hacer giros inesperados en las cuñas perdón

Voz 26 19:09 en Cadena SER siempre estaremos contigo

Voz 25 19:13 habría que Andy la Nuño desde que empecé a oir las

Voz 19 19:27 bien dar la bienvenida este seísmo verdad

Voz 24 19:31 Libia director supera por primera vez seis meses gratis en tu seguro de coche nueve cero dos un dos tres cero

Voz 23 19:39 Línea Directa punto com compañía Bankinter

Voz 27 19:42 tienes día tu cupón del extra día de la madre de la ONCE no tienes son diecisiete millones de euros Corre corre a comprar hoy mismo tu cupón para el extra día de la madre de la ONCE de este domingo estés donde estés pide Se lo ha tu vendedor de la ONCE en puntos de venta autorizados y en juegos once punto ex recuerda este domingo cinco de mayo extra a día de la madre de la ONCE diecisiete millones de euros para que ella sepa que ser madre compensa ocho

Voz 26 20:11 once Hoy por hoy

Voz 1 20:16 Toni Garrido

Voz 26 20:19 acaso casualidad Semfyc aunque últimamente tenemos muchas noticias de una extrema violencia entre jóvenes llamamientos muertes será en fin hoy esto

Voz 1995 20:29 Día Mundial contra el acoso escolar que un solo niño el insulto la Escuela ULE peguen se burlaban de ella le hagan el vacío es algo que no nos podemos permitir como está y luego ya todos los matices del mundo que quieran pero que peguen a un niño en el colegio no que se burlan de él uno puede ser unos la bien a ninguno de nosotros pero hoy estamos hablando Echegaray víctima de la infancia hoy estudiante como unos va a los estudios Lucía

Voz 16 20:57 pues muy bien muy contenta elegir trabajo social es vocacional totalmente

Voz 1995 21:02 tengo que verlo el tu trabajo social con lo que tú has been

Voz 16 21:06 sí en cierto modo sí estaba cuando acabe Bachillerato estaba dudando entre hacer Psicología Pedagogía Trabajo Social si sabía que quería dedicarme a ayudar a las personas sobre todo si podía relacionarse en el ámbito de la acoso escolar y al final me decanté por por Trabajo Social y la verdad es que encantada

Voz 1995 21:25 bueno lucía Lucía hecho libro bailar bajo la tormenta vamos añadiera la conversación al psico pedagogo Andrés González leídos autor de programa tutoría entre iguales que se ha convertido en la herramienta más eficaz para reducir hasta eliminar por completo la cosa escolar cientos de centros educativos en España Andrés

Voz 28 21:41 los días hola buenos días aquí hay varios frentes

Voz 1995 21:45 la acosado el acosador los padres la escuela que lo permite

Voz 28 21:49 son muchos los frentes Andrés sí sí sí que sí

Voz 29 21:52 Berto que son muchos los frentes y además el tema es que si no

Voz 1995 21:55 trabajamos juntos lo tendremos difícil

Voz 29 21:58 porque la intervención a detener sobre todo carácter social por lo tanto estamos obligados a compartir y a trabajar en una misma dirección

Voz 1995 22:07 hay hay un conocido psicólogo que que tú utilizas además para para darle base teórica al programa TI tutoría entre iguales que dice Si amarillas de haber Sunny dice la base de un cerebro sano es la bondad la base de un cerebro sano es la bondad la boda la bondad y la ayuda

Voz 28 22:26 se aprende y es una afirmación

Voz 1995 22:29 qué debería hacernos pensar por lo menos un poco o un día como hoy Andrés

Voz 29 22:33 sí yo diría a los oyentes que hagan un ejercicio que es muy fácil que piensen en una acción altruista que ya han hecho en los últimos quince días y si no tienen ninguna simplemente que visualicen el hecho ayudarle a una persona mayor a transportar un bolso para pasar la acera yo le preguntaría después de hacerla así se han sentido bien si se sienten que su nivel de autoestima sube si mejora su nivel de alto concepto lo volverían a repetir en todos los casos es que si la bondad y la ayuda produce niveles de satisfacción y de plenitud no puede haber situaciones de yo diría de cercanas a la felicidad que no comprende que no comprendan la ayuda como una parte del proceso de realización social y personal

Voz 1995 23:22 les vamos a pedir a todos ustedes que decidieron un rato luego después escuchar esta esta entrevistarse vayan a Internet para ver decenas y decenas de testimonios de niños que han pasado por el programa Tey hay un millón doscientos mil niños que han participado en este programa en España pues vamos a poner hay muchos Andrés les vamos a poner un ejemplo por ejemplo Ana es de sexto de Primaria que explica así su experiencia como tutora coautora de un colegio en Sevilla

Voz 1490 23:47 de era tutora de un niño más pequeño que ahora está en cuarto para mí es muy importante saber cómo ayudarles porque cuando ellos tienen problemas pues nosotros estamos para solucionarse los entonces que es abrir un poco cómo hacerlo os veraniego a la no insistiera el acoso escolar porque me resulta algo que si nosotros no queremos pues no existiría que si ellos lo están pasando mal que por nada del mundo se quedó encallado que lo digan a adultos profesores a sus padres porque ellos seguro que le van ayudar y si quién lo ve hice da cuenta de que esa persona lo está pasando mal que también le ayude

Voz 1995 24:24 escuchamos la voz de Ana sexto de de Primaria Lucía es muy importante quién ve quién calla quién quién no hace nada es muy importante concienciarles

Voz 16 24:34 todo lo que está pasando sí sí sí es es es vital los espectadores al final tienen un papel muy importante tanto si son los compañeros de clase del agresor para frenar sus insultos o para ponerse del lado de la víctima ahí hacerle sentir que no está solo o tanto si son espectadores a modo de la familia de los acosadores para educarles ponerles unos límites decirles que lo que están haciendo no está mal que al final eso les enseñará valores si son espectadores de dentro del equipo docente que siempre suelo decir que es muy diferente entre no ver la diferencia es muy diferente no ver que no querer ver tienen una clave son un elemento importantísimo para detener el acoso y hacer que una persona deje

Voz 30 25:25 Cesc Tengo una pregunta para ambos con las nuevas tecnologías el mal uso de ellos también puede o sea yo creo que se convierta en un tipo de bullying incluso más intenso un acoso que no acaba ni siquiera en horario escolar pueden seguir seguir durante horas en incluso fuera de colegio está este acuerdo

Voz 6 25:45 sí totalmente

Voz 29 25:47 bueno yo en mi caso sí que estoy de acuerdo pero yo sí que diría que en ningún caso la irrupción de las nuevas tecnologías que han venido para quedarse pueda ser una excusa para no hacer una intervención la forma de intervenir yo pienso que es muy semejante de lo que sería indirecto mediante redes sociales es un proceso de concienciación cuando antes comentaba con con Lucía el tema de los espectadores cuando un alumno de una clase una clase entera un profesorado un entornos social no interviene ante una situación de violencia aunque sea de baja intensidad lo que hace es legitimar esta violencia por lo tanto lo que hemos de aprender esa intervenir en las conductas que hacen daño vengan de donde vengan y utilicen los canales que se

Voz 1995 26:32 el Ministerio de Educación tiene un teléfono contra el maltrato que es en novecientos cero dieciocho cero dieciocho pero asimismo que un niño tenga que llamar a un teléfono para denunciar una situación que ocurre la escuela ya en sí mismos a su fracaso social

Voz 29 26:46 sí yo siempre digo que el teléfono la aplicación de un protocolo no es más que el anuncio de un fracaso porque el objetivo de de cualquier programa de acosos intervenir sobre la prevención que los insultos que los motes que las exclusiones no forme parte del paisaje de los centros educativos diálogos y eso hace mucho daño por lo tanto han de estar el teléfono si ha de estar el protocolo sí pero el objetivo para intervenir fundamentalmente ha de ser el proceso de intervención hemos de tener en cuenta que el número de acoso de denuncia de situaciones de acoso escolar considera que más de un treinta por ciento de situaciones que no son conocidas por nadie porque incluso las víctimas que las padecen no lo dicen porque para ellos es un proceso de estigmatización por lo tanto seguramente uno de los elementos que deben de trabajar cualquier programa de prevención es sacar fuera del agua o hacer visible la parte que está oculta yo lo agradezco a Lucía la aportación que hace con con su proceso de visibilizar de aquellos aspectos aquellos elementos de la conducta de la condición humana quedan ocultos y que son violencia y que hacen daño

Voz 1995 27:58 Lucía tú claro tienes diecinueve años de la hemos de Diego que ocurrió hace diez años visitando tipo crees que en esta década hemos evolucionado algo que que vamos en el buen camino

Voz 16 28:10 que creo que en cierto modo está teniendo una crisis de valores en el sentido de que hoy en día todos podemos ser en un momento u otro espectadores de situaciones injustas como lo es el acoso y sin embargo hay muchas personas que no quieren ver así que no sienten empatía por una víctima que lo está sufriendo que al fin y al cabo es un niño o una niña que lo está pasando mal pero creo que vamos en el buen camino en el sentido de que es esta visibilizando cada vez más esta concienciando existen programas para prevenirlo por ejemplo los medios de comunicación que también tenéis un papel increíble a la hora de pues visibilizar lo como digo creo que por un lado se van muy en camino y que es ahora que ya se empieza a hablar de este tema y que se le da un nombre que se conoce se puede hacer una gran labor para aquellos que se sienten solos eso que están perdidos y lo sufren que es más o menos lo que me pasaba

Voz 1995 29:01 sí Lucía también la ficción hoy por ejemplo no tiene que veré pero hoy hemos conocido una noticia Andrés que relaciona el estreno de una serie de televisión de Netflix por tres razones lo relacionó con el aumento de los suicidios entre jóvenes por ejemplo en Estados Unidos un entre un veintiocho coma nueve por ciento los suicidios de niños chavales de diecisiete años cifra más alta en diecinueve años también hay hay algo que hacer en en en el terreno de la ficción

Voz 29 29:29 mira cuando comience a desarrollarse los programas de prevención de violencia acoso escolar sobre todo a partir de Owen una de las razones por las que se comienzo el estudio es porque buscando las causas que no es que llevan al suicidio al preadolescente adolescente una de las primeras causas es el acoso escolar y la exclusión social es fundamental es determinante hemos de tener en cuenta que si tuviéramos que delimitar cuál es la razón de vida que tienen un preadolescente vio algo una adolescente

Voz 0931 30:00 es su pertenencia al grupo

Voz 29 30:02 la situación de acoso lo expulsa del grupo sea mediante redes sociales osea mediante acoso directo es tremenda no no lo que serían las agresiones físicas y las psicológicas y las morales

Voz 26 30:15 bueno tenemos mucho trabajo que hacer hoy es el Día Internacional contra el acoso

Voz 1995 30:20 todos los niños como hay muchos hoy Lucía que no van a clase que nadie le elocuente dado que hablen es decir no nos lo podemos permitir necesitamos a esa generación bien formada probablemente la mejor preparada de la historia de de este país necesitamos al cien por cien con lo cual es un trabajo que debemos hacer entre todos y por eso el proyecto de de TI es fantástico porque forma círculos concéntricos no solamente en colegios sino en barrios sino en ciudades Avilés Calvià Oviedo Elche Tarragona treinta y dos proyectos de ciudad de este está muy bien el trabajo que está llevando a cabo Andrés González leído psicopedagogos ideólogo de ese programa tutoría entre iguales una herramienta que busca acabar con el acoso escolar y que funciona enhorabuena Andrés gracias a ERC

Voz 29 31:05 nosotros verdadero placer ilusión

Voz 1995 31:07 sí a bailar bajo la tormenta esto libro donde cuentas cómo viviste como súper esto infancia marcada por el acoso escolar gracias por estar esta mañana en Hoy por Hoy por contarlo Ivy

Voz 6 31:17 por nuca Jordi por trabajar por ello muchísimas gracias a vosotros por permitirme hablar hoy aquí

Voz 1995 31:22 un beso enorme y enhorabuena acabó como empezado enhorabuena

Voz 1 31:26 un beso

Voz 31 31:38 sí

Voz 32 31:39 sí

Voz 1 31:41 en hoy con Toni Garrido

Voz 19 31:46 el tiempo que las madres dedican a la familia supone casi un cuarto del Producto Interior Bruto de nuestro país

Voz 33 31:52 de ellas la contaminación acústica ha disminuido un ocho por ciento por los gritos que te merecías y que sean tragado a en las madres referentes humanos que lo hacen todo posibles impedir una cambio siendo además cien por cien madres y tía de la madre El Corte Inglés

Voz 1 32:15 conecta con Hoy por hoy través de Instagram cuéntanos lo que quieras en Hoy por hoy Cadena Ser

Voz 34 32:27 las a los impresión de tela

Voz 1995 32:30 el Congo no venidas Don siete tampoco lírico eh

Voz 34 32:33 sufrimiento que hemos visto en Lesbos yo no lo he visto nunca psicológicamente ha sido sin duda la misión más dura el olvido es la falsificación del pasado impresiona siempre como en España se quiere vivir falsificado

Voz 24 32:48 el pasado aquí la historia es el referente para no repetir errores que viene

Voz 22 32:53 séptimo no lo que tenemos todos los españoles lo que pasa es que el resto no lo sabéis tengo él no os habéis enterado que escampe Nos arruinó culturalmente

Voz 24 33:00 pero lo que los hace diferentes es la capacidad de pensar

Voz 1 33:04 por qué es tan importante que los adolescentes aprendan

Voz 24 33:07 fundamentalmente porque no existe una etapa de la vida tan compleja como la adolescencia y la posibilidad de actuar podrías ser ya porque no estoy ajena y que estás haciendo

Voz 34 33:19 así fue como comenté un proyecto de prevención en institutos y universidades sobre violencia sexual

Voz 24 33:23 la Ventana séptima temporada con Carlos

Voz 35 33:40 buenas noches

Voz 36 33:41 no se puede gracias

Voz 6 33:45 qué tal el día

Voz 36 33:50 pues ahora tales cansar es no saben lo que ha pasado eh

Voz 6 33:55 Ángels Barceló Hora veinticinco

Voz 37 33:58 cuando usted quiera son las nueve las ocho en Canarias

Voz 38 34:00 la Cadena SER

Voz 1995 34:05 va a

Voz 39 34:08 cuenta con la SER

Voz 37 34:11 lo que pase

Voz 1432 34:18 tengo un problema no pueda afectar me para conocer a tus padres porque se ha fundido la bombilla del baño min noventa pero eso tiene solución cariño está muy cerca

Voz 40 34:27 tímbrica por tenemos más de sesenta tiendas cerca de para que encuentre encuentres la solución que necesitas Bin

Voz 34 34:33 dura herramientas ferretería todo con la garantía el servicio del Grupo El Corte Inglés que arreglamos hoy dolor en el cuello tengo torcido

Voz 23 34:45 radio salir crema anti inflamatoria con efecto calor Radio salir radios a salir de laboratorios Viña lía las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico

Voz 41 34:54 protege tu volver con la alarma líder de alarma de Securitas Direct dotada con la última tecnología y controlada por el mayor número de expertos en seguridad consigue la ahora con el seguro Hogar familiar de Mapfre en cualquiera de sus oficinas y te ahorras tiene euros

Voz 42 35:09 lo mejor de las mejores marcas y con un setenta por ciento en la segunda mitad de más de mil artículos sólo lo encontrarás en Hipercor por y en el supermercado El Corte Inglés de oliva virgen extra origen comprando dos la segunda unidad sale a sólo uno con sesenta euros un setenta por ciento de descuento en Hipercor en el supermercado El Corte Inglés fenicios válidos en Península Baleares

Voz 1 35:31 en la Cadena Ser

Voz 1995 35:35 hoy Antoni Garrido buenos puede que alguno lo digo nombres digo nadie pasa nada estamos a tiempo puede que alguno hay alguna hayan pasado por alto que este domingo el primero del mes de mayo se celebra el Día de la Madre vamos a tiempo hablaremos de dos que no lo han olvidado porque su madre es la industria publicitaria Fermax de si está bien traída de también madre no hay más que una cosa es la publicidad en tu casa si vale más que una Gonzalo Madrid muy buenos días

Voz 17 36:13 ahora ya este domingo era Merino

Voz 1995 36:15 pero bueno estoy Gonzalo los en como saben todos los mejores publicistas de nuestro país y por lo tanto saben perfectamente que las madres no sólo son un elemento central nuestras sociedades sino que además son verdaderas maestras de la persuasión seguramente las mejores prescriptores de la naturaleza ellas deciden primero y condición después que comemos que que nos ponemos en definitiva que consumimos la policía sabe perfectamente que nada vende más efectivamente que la madre que nos parió

Voz 14 36:46 es una pausa Toni valorativa para dar más fuerza a esa a esa frase con la que entiendo que estás de acuerdo estoy muy de acuerdo de hecho estaba pensando

Voz 43 36:55 yo hilando con lo que venimos hablando estos sesgadas pasadas y un tema que ha salido muchas veces el asunto de que el consumo conforma al mundo y formal mundo ida activismo estas cosas que hemos entrado

Voz 1995 37:06 que si es así es así yo creo firmemente que es así

Voz 43 37:08 en todas las madres son la mayor fuerza transformadora de la sociedad estos momentos no porque son hayas al final las que están construyendo la mayor parte de ese consumo o por lo menos el más relevante no y también la educación sobre ese consumo porque al final son las que acaban influyendo en los hijos en ese sentido no así que estamos ante la la revolucionarias de las de la nueva generación

Voz 17 37:30 las flores productora Gonzalo de hecho ya sí son las verdaderas influencias y decisor halló en lo mío discrepo muchas veces comarca porque van a chavales de adolescentes intentan volar a dos adolescentes con producto de alimentación tan el dio pero en qué casa di si es que da igual lo que al niño es imposible si el que compra no lo compra no va a entrar con muchas veces veo producto hace unas con el azúcar da escribir una galaxia pasarela es que la madre sí considera que malo olvídate Thaçi cabe personaje al que comunicó que

Voz 1995 38:05 es un invento de publicitarios el día de la madre Toni cobro de los enamorados es un invento de publicitarios pues muy probablemente será no no no

Voz 14 38:13 pues ya es que claro tuve que hemos de toda la noticia ha informado algo

Voz 17 38:20 Historia preciosa es que lo inventa bueno esto viene de la Grecia clásica de no sé qué va pero lo establece como día oficial e Wilson el presidente americano en mil novecientos catorce me acuerdo pues lo de la guerra pues es publicidad dos obligado a espera que esté viene la historia bonita que probablemente sea una campaña publicidad también es que lo inventa una lo reivindica una mujer como Mari recuperando reivindicando el espacio las madres que no era portal entero sería madre no no cuando le dan hijos a claro cuando le dan el espacio y el día ella considera que esa mercantilización pasa el resto hubiese pasó la mitad de la vida haciendo campaña para crear el día la madre y la otra mitad para que lo quitaran

Voz 14 38:57 bueno supongo Pablo Casado también es cierto que no es el mismo día del calendario y ningún país en Europa en todos los países europeos en el día de madre es otro día en el calendario así que no ponemos

Voz 17 39:14 pero nadie me hace gracia lo de es el primer domingo de mayo todos los años la gente preguntando no

Voz 1995 39:19 con el Vandellòs Josep M

Voz 43 39:21 de que era yo pensé que era el primer domingo después de rayas mi madre cumplió ayer ochenta eh

Voz 14 39:25 eso es tendrías que lo celebra había entonces el sea frustra ha nevado

Voz 1995 39:31 el de este domingo es un acontecimiento para fabricantes de tarjetas dueños de establecimientos de regalo reprografía

Voz 17 39:38 pues ya lo ven de otro de Macarrón en los collares de macarrones de los niños y los que imprimen fotos

Voz 1995 39:43 tazas en define su buen para ellos el efecto enternecedor del día de la madre es infalible si te lo dicen así escuchen pongan un poco de atención porque es que el corazón se deba cuando escuchas algo más es que sabéis dónde vais a madre un niño es que sabéis donde

Voz 14 40:10 Maquiavelo y no nosotros

Voz 1995 40:13 no sé si es desde el orden correcto exacto que valores publicitarios se asocian directamente a la madre confortabilidad cuando dices madre

Voz 17 40:21 eso porque está cambiando mucho porque cambia como los términos de la sociedad ahora la es verdad que la mujer históricamente se la se la veía de ese perfil de madre y hoy la sociedad por suerte evoluciona mujeres la ve cómo ve más

Voz 14 40:34 en que la de Madrid entonces hay que tener cierta sensibilidad bueno puede reducir a una mujer hace madres otra muchas cosas

Voz 17 40:40 y eso va cambiando la manera en que comunicamos históricamente es verdad que va de la madre es para la publicidad ese día es es todo es la paciencia es la entrega es la generosidad lo que sí es verdad que viene habiendo una corriente donde lo que sí reivindica es aparte de todo eso porque parece que la mujer se la valora en función a cómo trata a los demás y empezamos a intentar valoraba mujer por cómo es

Voz 1995 41:06 y ese conciertos universales a la policía sobre las es igual aquí China en Estados Unidos es un concepto universal Anthony básica de si eh

Voz 43 41:17 yo creo que procede por lo menos el accidente de una cultura cristiana que la eh

Voz 1995 41:21 construido y a su vez una cultura anterior

Voz 43 41:24 es decir al final es verdad que la figura de la madre es la la Fira de la fertilidad la figura en realidad si hay que creer a los antropólogos de antropología ficción porque eso no se no está el obviamente documentado el el el en el origen

Voz 6 41:39 principio de nuestras vidas nuestros ideas hay un matriarcado fondos en lo que sigo gigante vivimos no

Voz 1995 41:46 vamos a poner ejemplos de de publicidades dedicadas a la a la madre que está muy bien aquí no hay diga simplemente vamos a recordar algunos anuncios que están dedicados a Madrid como por ejemplo

Voz 1 41:55 este de Renfe

Voz 24 42:02 mamá por favor que fue con veinticinco es

Voz 11 42:07 pero que nunca fue

Voz 1995 42:09 on

Voz 1 42:10 su madre es que después de pagarle la sesenta y tres prácticas de la autoescuela de quedarse con tu coche hacer caso momentito hace trabajo de chófer

Voz 1995 42:21 te has preguntado así ser madre de Bagle

Voz 1 42:28 espacio que también se puede ir a más Argentina en Buenos Aires y sin una campaña para para firmar sobre la energía de una madre

Voz 45 42:37 la madre generan energía el caminar

Voz 1 42:40 plantillas lo que hacen recolectar esa

Voz 1995 42:49 tiene que haber cambiado Toni porque la imagen de la mayor parte de los anuncios de la madre ha ido cambiando y evolucionando ahora de mi madre más modernas con otro tipo inquietudes con otro tipo de reacciones no tan tradicionales como nos tiene acostumbrados

Voz 43 43:06 me decía no hace más como hemos dicho muchas veces que reflejar lo que no ocurre la sociedad y en todo caso amplifica

Voz 14 43:11 Carlo que esa sería nuestra máxima

Voz 43 43:13 la responsabilidad de lo que estamos viendo hoy los anuncios es lo que ha ocurrido en la sociedad que se allí deberá unas madres sino las mujeres distintas no

Voz 1995 43:24 que por tanto una en uno de sus

Voz 43 43:26 cometidos en la vida el contenido seguramente más trascendente pues

Voz 17 43:31 veo clarísimo y es verdad que yo es que me queda ahí caótica de filias y folla yo me quedo con el de la ONCE me parece un anuncio grandísimo osea eso de la llevaba tu hijo doce en vez de Iván donde te hace mayor de dice ilegales novecientos dicho Fele me parece una grandiosidad porque esa es la paternidad y y eso de tener hijos ya ya hablaremos de padres y madres sí sí lo baje bueno ha coincidido con la madre y pero

Voz 43 43:57 yo creo que los padres somos que ademas madres también no es una cosa que bucean

Voz 17 44:00 es que es un terreno complicado el a la de la mujer L por ejemplo hoy de no sé donde veía que es un charcos

Voz 1995 44:07 es como si yo estoy de acuerdo

Voz 17 44:10 Pablo oí cómo se llama este señor Pablo Iglesias y Pedro Sánchez lo que medidas una madre que les siente tanta tontería tanta tontería yo estoy muy de acuerdo lo que pasa es que eso parece que te llevan concepto de mujer madre un poco antiguo pero si eso lo evoluciones que es es cuando dicen hace faldas o o esto lo empezaremos a arreglar cuando me daba más sensibilidad en la en la toma de decisiones en Amper están te lleva a una cosa que es no sé que es muy grande no que es y a toda esa reivindicación que hacemos lo que hemos hecho del valor de la madre construido ahora hacia la mujer desde la comprensión la capacidad de unir es como que estamos empezando a descubrir valores muy muy muy importante que siempre habíamos asociado

Voz 14 44:50 en una llamada importancia muy antiguos pude ser Tom yo estoy pensando que a lo mejor necesitamos también un día de la abuela no porque es como es

Voz 30 44:58 es como la madre hecho suprema

Voz 14 45:00 pero de todo es que me parece ser

Voz 1995 45:03 dato que días nos faltan días

Voz 14 45:06 días mundiales de buena fe en que no lo soy creo que cada vez hay más claro nada emular mano paso por paso se nota que estás La Vanguardia la publicidad

Voz 1995 45:18 el día la bisabuela bueno que el es esta sección espero que les haya interesado a todos los que les haya convento pero que al menos sirva para recordar que el domingo es el día de la madre después ya cada uno

Voz 17 45:31 pues con sus reflexiones y es una publicidad

Voz 1995 45:34 en sí misma y que los señores de la reprografía hacías las tarjetas muy feliz pero recuerden todos que el próximo domingo es el día de la madre y que cada día

Voz 14 45:44 los mejores regalos no cuestan dinero

Voz 1995 45:47 vale unas madres que a veces también aquí hay que decirlo han sido reflejadas así en el mundo de la publicidad

Voz 1 45:54 la familia pasará un día de campo

Voz 34 45:57 pero comeremos como inglesa detraído a cocina camping gas

Voz 1 46:00 en cuanto sabéis las amas de casa modernas un lavaplatos

Voz 46 46:09 por Fincke marcha cuentes momentos felices tú me vas a proporcionar

Voz 1995 46:14 bueno algo como decíamos tories algo está cambiando como Toni Segarra Gonzalo Madrid viva la madre publicitaria que os parió un abrazo besos hoy turno hoy tenemos un problema

Voz 1432 46:39 mejor anula hemos lo de la barbacoa con tus amigos porque este grifo goteando no vamos a dejarlo así pero eso tiene solución Víctor está muy cerca

Voz 40 46:46 en vigor tenemos más de sesenta tiendas cerca de Di para que siempre encuentres el abrigo solución que necesitas

Voz 34 46:52 fontanería carpintería jardín todo con la garantía hay servicio del Grupo El Corte Inglés que arreglamos hoy

Voz 20 47:05 sigue a Hoy por hoy en Cadena Ser punto com fiel las redes sociales Facebook Twitter arroba Hoy por hoy y en facebook Hoy por hoy

Voz 36 47:16 en la Cadena Ser presenta el placer de escuchar

Voz 37 47:23 en teniendo con que alimentar nos y con que cubrirnos estemos con eso contentos los que quieren enriquecerse caer en tentaciones en un ambos quién muchas codicia locas y perniciosas que hunden a los hombres en la perdición la ruina porque la raíz de todos los males es la avaricia y por ese mismo mes será muy difícil perdonar te cariño por mil años que viva el que me quitas es el capricho de un coche comprendo que a poco de casarnos eso era un lujo pero un seiscientos lo tiene todo el mundo Mario hasta las portera si me apuras que a la vista está nunca lo entenderá espero una mujer no sé cómo decirte plumilla que todas sus amigas vayan en coche ella patita que te digo mi verdad pero cada vez que Estero Valentina o el mismo presidente el ultra dinero me hablaban de su excursión del domingo me enferma palabra aunque me esté mal decirlo tú has tenido la suerte de dar con una mujer Jessica una mujer que de dos saca cuatro días dejado querer Mario que así que cómodo que te crees tú que con un broche de dos reales un detallito por mi santo ya está cumplió hablar borrico que me hartado de decirte que no vivías en el mundo pero tú que si quieres eso sabes lo que es Mario egoísmo puro para que te interesa que ya sé que un catedrático de instituto no es un millonario ojalá pero hay otras cosas creo yo que hoy en día nadie

Voz 1 48:36 se conforma con un empleo cinco horas

Voz 37 48:38 Mario Miguel Delibes mil novecientos sesenta y seis

Voz 10 48:44 Katrina se escucha

Voz 47 48:48 sí

Voz 1 48:52 cuenta con la que

Voz 46 49:10 allí Chris tú tienes alarma si la Securitas Direct y qué tal es que estamos pensando en ponernos una en mi bloque la está poniendo todo el mundo y me preocupa que si roban entren en mi casa ni te lo pienses sino te la pones vas a estar siempre preocupada por si entran a robar en tu casa por lo que a merece la pena vivir tranquilo

Voz 24 49:25 el Securitas Direct protegemos lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calculan Nine en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 36 49:35 rastreando la veo siguen sinceros

Voz 1 49:38 alguna aseguradora operadora te ofrecido alguna vez el peor precio

Voz 24 49:43 no todos que ofrece el el mejor precio menos mal que entre todos los mejores precios yo encuentro el mejor mejor precio lo es fácil pero es que yo soy rastrea punto com

Voz 36 49:55 va el calor siempre llegan

Voz 23 49:58 así que mejor adelanta del verano con Dyke in y los tecnoprecios de El Corte Inglés

Voz 1 50:02 lleva de un equipo de aire acondicionado Day Kim con un quince por ciento de descuento sólo hasta el ocho de mayo a Fraikin con las ventajas de los tecnoprecios de El Corte Inglés mucho más que un buen en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 50:23 a Breton está estaba la otra estáis venga hay abierto pero sonando el corto sí es raro adiós adiós abierto pero el corcho sí bueno dar porque el próximo martes siete de mayo estaremos en Ciudad Real inaugurando FENAVIN la Feria Nacional del Vino hemos sido muy originales viendo esta canción para hablar del vino si les gusta la radio y el vino y no echaría veinte por este orden les esperamos a partir de las diez de la mañana en el Pabellón Ferial de Ciudad Real pueden recogerse invitación en SER Ciudad Real el Avenida del el santo y mientras tanto Tom calen puede convertirse en su enólogo de referencia por ejemplo de un señor que cuenta chistes picantes una variedad de uva blanca o el gusano de la

Voz 1 51:24 una vaca

Voz 1995 51:29 Nos vemos el martes siete de mayo sea el próximo martes en FENAVIN cuando ya saben ustedes para brindar todos juntos hombre a las diez de la mañana no sé si vamos a brindar mucho ahora agua no vamos no llega momento de recibir al Tanos del humor nombre que cuando estás que a los hijos hace desaparecer a la mitad de las noticias del mundo y con el resto hace su sección

Voz 1 51:51 es JJ Vaquero muy buenos días

Voz 19 52:00 buenos días cómo está ahí escucha mucho la parte espejo también es una denominación de origen de Valladolid el día de la madre me gusta mucho porque madre no hay más que una esta frase dos está en el mercado esta frase si hijo y madre lechugas llorar grité madre no hay más que una me llevé un aplauso me llevé un aplauso de las cajeras

Voz 1995 52:20 pero me o sin antiguo España chiste del Madrid mi ambiente bueno

Voz 19 52:26 bueno pues un clásico pero hay en el mercado Mercadona gritar no tampoco eso pueden versionar luego ir a saber grupos tributos de Quincy esas cosas y luego como baten los huevos las madres Toni eso sí que me fascina papa Papa que zambombazo te dan con el tenedor al plato cocina con amor pero batín con odio plantea porque está el huevo por medio si no hace fuego

Voz 1995 52:47 empezamos con la actualidad de la semana que es de vaquero