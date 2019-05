Hoy por Hoy (02/05/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 son las once las diez en Canarias

resumen de la actualidad este dos de mayo de esta mañana con Antonio Martín Antonio muy buenos días buenos días

Voz 0228 00:12 a esta obra Pablo Casado y Ángel Garrido coinciden por primera vez desde que el ex presidente madrileño se fue a Ciudadanos lo hacen en uno de los actos del dos de mayo del Día de la Comunidad de Madrid derruido por cierto que va a estar sentado

Voz 3 00:23 la Junta Esperanza Aguirre quién acaba de llegar a la puerta

Voz 0228 00:25 el soledad informa Javier Bañuelos buenos días

Voz 0861 00:28 los Angeles ruido ha llegado ya a pero Esperanza Aguirre ha sido la primera en llegar ida primera buscar culpables del batacazo electoral del Partido Popular la expresidenta madrileña señala directamente a Mariano Rajoy

Voz 4 00:40 porque no hemos sido capaces de frenar la desbandada que no ha empezado ahora empezó cuando Mariano Rajoy dijo en Elche liberales y conservadores que se vayan al Partido Liberal y el Partido Conservador que algunos de ustedes recordarán que posiblemente lo decía por mí yo no me fui pero sin embargo otros le han hecho caso se han ido y ahora el reto es que estemos todos juntos

Voz 0861 01:03 Aguirre acaparó de momento todas las cámaras Ángel Garrido de compañero así lo ha querido este vicio de protocolo que dejado arreció alejarle de Pablo Casado racional del PP que por cierto acaba de llegar a la Real Casa de Correos

Voz 3 01:14 además el Parlamento vasco vuelve a plantear al Congreso

Voz 0228 01:17 que apruebe una ley para crear un fondo estatal para compensar a víctimas del amianto petición que hacen todos los partidos por unanimidad es decir coinciden desde la izquierda Abertzale al Partido Popular en la Cámara de Vitoria está David adelante

Voz 5 01:29 si existía un preacuerdo en el Congreso que se frustró por el adelanto electoral así que por tercera vez de nuevo por unanimidad el Parlamento vasco vuelve a aprobar esta iniciativa dirigida precisamente a las Cortes Generales que será una de las asignaturas pendientes que la Cámara Baja deberá abordar en la nueva legislatura Jon García portavoz de la Plataforma Estatal de víctimas del amianto

Voz 6 01:46 hemos

Voz 7 01:48 han pasado demasiado tiempo sin hacer justicia con las víctimas del amianto ya ha llegado el mismo el momento para que desde el próximo Gobierno que salga tras las elecciones del veintiocho de abril sea apruebe de una vez esta ley

Voz 5 02:01 plataforma tiene computados más de quince mil casos de cáncer de pleura por amianto entre fallecidos y enfermos de las dos últimas décadas más cosas anoche

Voz 0228 02:09 durante la celebración de la victoria del Barcelona en el partido frente al Liverpool unos ladrones asaltaron la casa de uno de los jugadores del equipo culé de Artur Mas detalles Jordi Martí

Voz 1995 02:17 dos ladrones han asaltado el domicilio

Voz 0985 02:20 el chalet Arthur jugador del Barça mientras se disputaba esta pasada noche el partido contra el Liverpool de Champions la hermana del jugador les escuchó escuchó ruido les interceptó la intimidaron con objeto punzante y finalmente los ladrones consiguieron salir por la ventana habiendo robado un Rolex y algunos otros objetos de valor

Voz 0228 02:36 si sumamos que la policía ha detenido a once personas también en Barcelona que habían conformado una red dedicada a introducir a ciudadanos asiáticos de modo irregular en España más de trescientas personas habían llegado así a nuestro país en los últimos tiempos después de pagar a la trama como mínimo cada uno catorce mil euros llegamos hacia las once y tres a las diez y tres en Canarias tiempo ya para la información de su Comunida

Voz 2 03:02 cadena SER Madrid

Voz 1434 03:04 lo acaban de escuchar a punto de comenzar en la Puerta del Sol el acto central por el Día de la Comunidad de Madrid

Voz 1973 03:09 reaparece entre los invitados Esperanza Aguirre

Voz 1434 03:12 llevaba dos años sin acudir y que va a compartir espacio con Ángel Garrido que acaba de llegar a esa puerta el sol un año más nos esperan y Alberto Ruiz Gallardón Ignacio González ni a Cristina Cifuentes entre los invita todos hemos visto también esta mañana la alcaldesa Manuela Carmena que ha asegurado que no le asusta que Vox consiga entrar en el Ayuntamiento el próximo veintiséis de mayo

Voz 1995 03:34 en la democracia

Voz 1410 03:35 ya nunca tiene que tener miedo de la disidencia dentro del marco de la democracia no por supuesto que creo que a algunos de estos grupos políticos representan unos proyectos que tienen que ver con el pasado desde mi punto de vista no con el presente pero el la grandeza de la democracia es que cabe todo y cabe la posibilidad de debatir sobre todo claro en el marco del respeto enorme de la democracia

Voz 1434 03:59 respecto a la Comunidad la izquierda madrileña confía en que el veintiséis de mayo sumará para echar al PP del Gobierno regional esta mañana aquí en La Ser en Hoy por hoy los candidatos del PSOE más Madrid Ángel Gabilondo Iñigo Errejón han coincidido en que los datos del domingo cuando la derecha sumó más votos que la izquierda no son extrapolables porque faltaban jugadores la de Podemos Isabel Serra hablaba de oportunidad Por su parte la candidata del PP Isabel Díaz Ayuso insistía en que los populares están recuperando ya el voto perdido a favor de Vox la Pablo Comas

Voz 8 04:28 esa gente y muchos de ellos me están diciendo que no creen que no ha sido desde luego es muy oportuno dividir este voto que ya hemos anunciando que esta fragmentación sólo le iba a beneficiar a Pedro Sánchez que ha sido el principal artífice de que crezca Vox de esa manera echando gasolina constantemente yo creo que lo que nos dice la gente es bueno ya votamos a Vox en su momento ya me he quedado a gusto ya ha dado un tortazo al PP pero creo que esto no nos viene bien a ninguno

hoy por hoy con Toni Garrido Carlos Navarro muy buenos días

Voz 1995 05:27 placer saludarte esta mañana en Hoy por hoy con Juan Carlos Navarro una de las mayores leyendas de la historia del deporte español de los últimos veinticinco años y la casualidad porque te llevamos llamándose hace mucho tiempo Juan Carlos la casualidad ha querido que ayer conociéramos lo que le pasó Iker Casillas como como Trust

Voz 11 05:48 bueno un poquito a todas las noticias pueblos en el jefe de prensa de de del Barcelona que me uno comunicó y bueno espero que se recupere pronto creo que ya están mucho mejor sí pero bueno un susto un susto para para todos para todo el deporte y ojalá que se recupere lo antes posible así es

Voz 1995 06:08 cosas como ésa Juan Carlos deben enseñar todos a disfrutar de de todo todo el rato a valorar mucho mejor y más lo que tenemos eh

Voz 11 06:16 sin duda cuando pasan al algo así a algunas cosas cercanas un familiares con amigos pues te das cuenta de lo que tu dices de te tienes que disfrutar mucho más

Voz 12 06:27 igual hay poco vivir la vida no ahora cada uno pues en en

Voz 11 06:32 en su franja yo ahora mismo pues de dejar de jugar oí tengo otras cosas estoy disfrutando mucho de la familia pero bueno ya los deportistas pues es como hay tantos en todos los deportes pues a veces pasan estas cosas Si bueno ya seguir

Voz 1995 06:48 pero Juan Carlos demuestra que pensar en la extraordinaria presión que luego hablamos siempre de la críticas en algunos casos del exceso de pero debemos pensar en la extraordinaria presión a la que sometemos veinticuatro siete

Voz 11 07:04 sí yo lo he vivido alguna vez alguna vez durante mi carrera eh bueno es forma parte del deporte en una cosa que tienes que llevar hay momentos buenos donde la física son buenas y otras no tan buenas como unos pasó pues en mi caso en los últimos años pero pero bueno esto forma parte del del deporte sí y eso quiere decir si tenemos esta presiones que estamos a a un gran nivel de deportivamente y en bien grandes clubs es una cosa que que hay que asumir no

Voz 1995 07:35 pero la gente que como tú como Iker no ha dado tanta hay ni pienso muchas se que no se ha dado tanta alegría yo creo que deberíamos reservar un asiento especial en el en el AVE tiene había que sitios Juan Navarro observado soy deberíamos porque hay muy poca gente por no hablar de Dick que te rubor que luego hablaremos pero pensemos en Casillas no yo poca gente ha hecho tan feliz a tanta gente es decir yo recuerdo el pie derecho en aquella final contra nueve lo hablábamos hace un rato poca gente en los hechos

Voz 11 08:07 sí sí la verdad es que ha sido un jugador para para todos los clubs ha para para la la selección yo creo que ha sido muy increíble muy importante que bueno no sé tampoco en este caso bien bien porque porque ha sido idea ha sido la presión no simplemente ha sido eh pero pero bueno esto es el de del sitio ojalá o pasará pero esto no esto no ha no al final nosotros también somos conscientes es de todo esto sabemos que que que nos dedicamos a un deporte importante que siempre queremos hacerlo bien pero pero sin duda las cosas no salen no salen del todo bien y hay hay socios que que pagan su entrada quieren disfrutar de de de que su equipo gane ya veces no no pasa pero ya te digo que es una cosa que que que

Voz 1995 09:03 a a llevarla como llevas estos meses si jugaría ha recreado con otras responsabilidades de las que lo haremos pero como cómo

Voz 11 09:12 qué tal un poquito raro han podido raro ahora ya estoy un poquito mejor pasé un verano complicado yo creo que dejar de de hacer lo que hace es no sólo a mí sino a todo el mundo que que le pasa pues es es una situación difícil porque estás acostumbrado a unas rutinas hacer no lo lo de siempre durante treinta años y ahora dejas de jugar yo he hecho bastante de menos el competir y tener esta rutina no

Voz 1995 09:40 pero la rutina no recuerdo el nombre

Voz 3 09:43 el futbolista italiano que hablaba

Voz 1995 09:46 de de una rutina en el que a él le a las ocho de la mañana le llevaban a entrenar trama dos horas le daban de esa hay una rutina de los jugadores de élite en el que practicamente practicamente no no no digo que sea tu caso no toma ninguna decisión sin todo el día hay alguien que te está llevando te está yendo te dice lo que tienes que comer te lleva a un sitio te trae otro te organiza esto se echa de menos también

Voz 11 10:09 sí es sin duda el viajar con el equipo de los compañeros en los hoteles pues sé que eche de menos Dix bueno descansar un rato pero yo creo que siempre queremos lo que no tenemos no cuando estamos viajando todos los días me gustaría descansar ya que descansado de todo pues echas de menos un viaje no no te voy a decir todos insalubres sobre todo en momentos importantes de la temporada como pueden ser los playoff y las finales

Voz 1995 10:35 a finales que te esta es la escuadra unas cuantas eh

Voz 11 10:38 sí por suerte tejanos cuanta Si orgulloso pues ahora cuando lo vas dejando tienes todos los reconocimientos que tienes pues te vas dando un poquito cuenta de de de de todo lo que has hecho hoy cuando la gente por aquella pues hay te dice pues gracias por habernos dado tanto a a todos a este deporte pues te sientes feliz también

Voz 1995 11:00 la tele refleja porque claro hay que verla en la tele en el pabellón pero la tienes refleja bien lo que pasa en una cancha

Voz 12 11:07 bueno yo creo que las retransmisiones ahora que cada día son es es están más adentro oí y se vive bien lo que pasa es que no han no es lo mismo verlo por la tele sin duda sino estar ahí palpando el sudor y la tensión que que que hay en en en la pista de baloncesto no

Voz 2 11:25 sobre todo pues yo ahora eh

Voz 11 11:28 me pasa con mis hijas por ejemplo que que que sufro bastante más eh fuera porque en definitiva no pues a Fernán siempre dentro pues puedes decidir alguna cosa jugando cada partido es en cada situación es diferente y puede decidir en cualquier momento lo lo que tú puedes hacer no hay cuando estás fuera no puede

Voz 1995 11:48 que de eso no se habla nunca pero la familia viendo contigo el partido esto

Voz 11 11:54 eso es que hay un poco de paciencia deben tener sí sí sí paciencia bueno el también llevan su supresión encima porque llevan el el apellido que llevan por ejemplo mis hijas pero claro que cambia aclarar que cambia el el el tema ver ver a tus hijas ahora cómo crecen y muy cómo juegan en Irak saben que su padre está dedicado a a esto toda la vida y que algo sabe no vamos a alarde de todo

Voz 1995 12:23 pasar de lo que está por venir de cómo cambian las rutinas cuando no deja el deporte de elite vamos a seguir hablando en unos segundos con Juan Carlos la bomba Navarro en unos segundos se enseñaban

Voz 10 12:36 Tour hoy con Toni Garrido

Voz 13 12:39 nada

Voz 24 15:18 hay muchas respuestas y sabes tonta empezar a buscarlas porque hasta el doce de mayo compran todo más productos tienes hasta un quince por ciento de descuento en perfumería cosmética he para farmacia encuentra tu belleza que el corteinglés

Voz 14 15:32 en BP cada repostaje te lleva más lejos

Voz 25 15:35 porque los carburantes BP Ultimate con tecnología ayudaría

Voz 1995 15:38 harto motor eliminando ciertos carburantes

Voz 25 15:41 deben dejar quedar hasta cincuenta y seis kilómetros más

Voz 26 15:43 por depósito afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología el beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido

Voz 1995 15:49 distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com

Voz 10 15:54 señora y mama cómo es tu madre pues resulta que el que te pareces a ella que tiene de bueno que no te gustaría heredar nuestras que perdonan cuáles son las típicas frases de tu madre que les dirías el domingo

Voz 3 16:13 es decretos crees que esconde tu madre tu padre

Voz 27 16:17 ya puedes dejarnos estos mensajes de voz en el whatsapp

Voz 3 16:19 del programa el seis ocho uno cero uno

Voz 27 16:22 seis siete tres bueno esta noche

Voz 10 16:24 hablamos de las madres será el faro de la Ser Mi madre me va a partir de la media

Voz 28 16:30 faro con Mara Torres

Voz 29 16:36 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 16:57 hemos charlando con Juan Carlos Navarro uno de los máximos culpables de que el baloncesto español haya alcanzado cimas que sólo unos años antes no hubiéramos creído de no ser por jugadores como él y esto ha sido así hasta que hace unas semanas se retiraba y contigo con él el número once de la camiseta del Barça

Voz 30 17:15 desde pequeñito cuando cuando mi padre me me montó una canasta en el patio de mi casa ni en mis mejores sueños hubiera podido pensar que mi camiseta iba estar aquí para siempre mi casa clara la casa en Can Barça hacia el Palau

Voz 3 17:30 recuerdo entonces esa esa cara Juan Carlos muy buenos días

Voz 1995 17:35 de tal claro aquí lo que no valoramos mucho son esos padres que han madrugado sábados fines de semanas y que han ido a llevar a entrenos asesinos que lo hacen hoy que el Valencia mañana deberíamos también valorar la figura de los padres en todo este de entonces todo deporte de elite

Voz 11 17:52 hombre por supuesto por supuesto las los sacrificios que hacen mis sobre todo en mi caso

Voz 31 17:57 el el que el que hizo el el que hizo el qué

Voz 11 17:59 ya te digo me me llevaba a todos sitios estaban todos los partidos presente en todos los entrenos cuando era jovencito y a horas extras para para poder combinarse los días de partido si tiene que viajar

Voz 12 18:16 muy bueno oí con el pues

Voz 11 18:20 pues vio muchas cosas experiencias algunas buenas otra en tan buenas pero pero claro sin el hubiera sido mucho más complicado todo

Voz 1995 18:29 estuvimos con Murcias tuvimos con Nico Almagro que justo esta semana también dejaba dejaba el tenis jugador de élite iba a seguir vinculado lógicamente que es muy difícil salir de tener en después de toda la vida pero fíjate la pregunta que le hacíamos y fíjate la respuesta me dices que ha sido diez años

Voz 32 18:44 bruma y no has visto el coliseo eh sí creo que está

Voz 3 18:48 allí

Voz 2 18:50 no no lo he visto no has visto colisión

Voz 1995 18:53 Nico ha participado diez torneos cerraban el máster que es muy conocido y no conoce el coliseo no he tenido nunca tiempo de de ir a la a la ciudad y el deportista de cara a la galería parece glamour Juan Carlos pero al final tú conoces todo Europa pero así estoy muy pocos sitios de Europa

Voz 11 19:11 bueno estado muchos sitios si Hinault visto muchas cosas tampoco de Puerto podría poner el ejemplo que fui a China hay una excursión a la Muralla China no y no fui no no

Voz 1995 19:20 el eh

Voz 11 19:22 sí la verdad es que el deporte de elite ese no no es tan bonito como igual la gente piensa no que estamos viajando y que ya al final pues muchas veces no te da tiempo a ver nada y sólo está pendiente de de de llegar al hotel entrenar en el pabellón de hacer tú Reunión de Scout in para el eh en el siguiente partido preparar un poco los jugadores que tienes que defender bueno estar un poco metido en lo tuyo pero muchas veces no va a ver casi nada pero bueno también es una suerte pues seguir el privilegio que tenemos de de poder estar en muchos sitios y sobre todo en un club como el Barça en mi caso que me lo ha dado todo también

Voz 1995 20:04 tú duermes en los aviones

Voz 11 20:06 yo duermo bastante los aviones y se da una rabia tengo bastante facilidad para

Voz 3 20:11 para dormir los aviones y eso da una rabia todo llega la vio da mucha que duerme examina de una dormir tan tranquilo como un bebé en Angra madre es yo hago Inagua está pero estoy pensando en estos viajes nada nada más llegar a Memphis la visita a la casa del era obligatorio no dijeron que todos los jugadores que viene lo primero que la visita obligatorio y la primera sede pues si te dice que nos nos tuve que como te quedas

Voz 1995 20:38 no acabamos la entrevista la venga

Voz 3 20:41 el gasto baste Memphis y no fuiste a verla Graceland la casa Elvis Presley no fue mi familia pero yo no fui

Voz 1995 20:49 sí sí es totalmente cierto casi con la entrevista

Voz 3 20:53 la acabamos ya no me puedo acabar aquí la entrevista porque tiene delito que fue tres veces alzó con Messi

Voz 11 21:01 pero ahí no hay uno fui por eso

Voz 1995 21:04 pues no no pero tienes que volver que Juan Carlos Alberdi

Voz 11 21:11 a rememorar todo mi vivencia

Voz 1995 21:14 así que ir y aquí además eso no puede ser más hortera lo divertidísimo hombre eso tiene tienes que que visitarlos no siempre han contado a mi familia estuvo allí se limiten a foto

Voz 11 21:26 si alguna foto ahí

Voz 1995 21:27 bueno el historial de Juan Carlos Navarro está repleta de éxitos lo que seguramente muchos no recuerdan es que todo que comenzó hace unos años cuando España se proclamaba con Juan Carlos Navarro la cabeza campeona del mundo júnior tras vencer a Estados Unidos algo que nunca más ha vuelto a producirse en esa categoría vamos a recaer

Voz 34 21:45 dar ese instante Navarro cinco de ventaja a España veinticinco segundos noventa ochenta y cinco tiene que anotar Navarro para seguir respirando España dentro del rebote

Voz 10 21:58 a poco más de dieciocho años

Voz 11 22:05 sí sí en el noventa y nueve es exacto

Voz 1995 22:08 aquí y entonces imagino que ninguno de vosotros era consciente de lo que ibais a conseguir en vuestra carrera

Voz 11 22:15 para nada para nada hay dimos un paso importante una cosa que nadie se esperaba en aquel momento en aquella final contra Estados Unidos la la potencia

Voz 12 22:25 bueno hay ahí pues se vio un poco la madera que que teníamos y lo ganado

Voz 1995 22:30 por qué quedamos mal yo sé que tú vas a decir que sí pero tú crees que es posible porque no hablamos de un jugador hablamos de una generación tú crees posible que eso se repita

Voz 11 22:41 yo creo que es lo que hemos hecho en estos diez doce años

Voz 35 22:45 en las elecciones

Voz 11 22:47 muy difícil que que se repita la verdad es que es la generación que tenemos o hemos tenido ha sido increíble a nivel de resultados pues lo hemos hecho todo menos el oro olímpico pero pero va a estar muy complicado sin duda pues eh el baloncesto español aún tiene tiene jugadores Si los jugadores de de de esta generación que te digo pues aún a algunos pueden dar algunos años más pero pero va a ser muy difícil repetir eso

Voz 1995 23:16 cuando claro es que es complicado valorar no porque el mundo tout el deporte del baloncesto evoluciona muy rápido incluso la fórmula en la que se juega el deporte sin miramos la NBA o miramos la liga española a la europea evoluciona muy muy rápido y te quedas con el baloncesto de estos días de de dos mil diecinueve o del noventa y nueve

Voz 11 23:38 bueno yo me quedo con el otro pero creo que ha evolucionado mucho más a a todo más físico pero sin duda hará cualquier jugador y y aunque sea físico te te mete triples e corre increíble

Voz 33 23:52 bueno yo

Voz 11 23:52 bueno sido físicamente pues tampoco un portento pues me quedo con el con el otro no con un poco de Man con con más talento hoy con desparpajo

Voz 1995 24:01 porque el otro que se sepan físico dónde está el límite es verdad que la evolución ha sido muy rápida desde donde van a poder meter canastas porque cada vez que lo tira desde más lejos

Voz 11 24:10 le estamos dando cuenta en la NBA que hay unos jugadores increíbles que hacen unas cosas que que yo creo que eran impensables hace veinte años bueno del deporte en todos los deportes evoluciona es la gente pues se cuida más trabaja más su cuerpo hay hay más ayudas bueno y a nivel físico lo que te decía pues ahora antes un tío grande

Voz 35 24:37 eh

Voz 11 24:37 eh alto con mucho peso pues no corría pues ahora también corren y hay una evolución pues que no sé hasta dónde va a llegar

Voz 1995 24:44 en cuanto al al hecho otras definido la nieve en la NBA como un gran show eso está llegando a todos los deportes el fútbol el tenis decir pizza ver demasiado interés en todo lo que rodea al deporte y cada vez menos interés en en el deporte y los deportistas así la exigencia de los partidos las competiciones turinesa

Voz 11 25:08 bueno es bueno para para para el marketing para para para para producir y promocionar el deporte que sea pero bueno definitiva el el el jugador una vez que se meten en la pista ya no piensa en nada más de fuera pero sin duda pues todo está evolucionando hay que hacer más promociones fuera de de de pistas cosas que por ejemplo pues a mí no me nunca me gusta del todo pero pero es un poquito le de vida y como a la sociedad no

Voz 1995 25:36 y como mánager ahora claro después de tantos años a ti te respetan le Un poco de respeto sí quedaré genera llega poco después de tanto tiempo pero que a Homero como mánager es fácil manejar te con tomando decisiones claro

Voz 11 25:52 bueno este este año es un poco como ya dijo de un poquito de transición ir aprendido un poquito cómo cómo se mueven las cosas dentro del club pero en definitiva pues que me hacen caso sobretodo me me enorgullece que que los chavales jóvenes que es donde más estoy ahora pues que me vean que me pregunten qué les puede aconsejar

Voz 12 26:12 Iggy bueno que que que vean

Voz 11 26:15 pues con un chico como como ellos con su edad pues ha pasado por todas las categorías de de del Barcelona Ikea estado donde está ellos no y con con trabajo y con un poco de suerte pues el objetivo es ser un buen jugador y una buena persona en definitiva también

Voz 1995 26:31 jo estos fundó hablábamos antes hoy es el día

Voz 11 26:33 qué tal

Voz 1995 26:34 contra el acoso escolar lo de ser buena persona eso eso se se aprende también hay que enseñarle que educar en valores vuelva a la misma pregunta

Voz 11 26:43 dónde están los valores del deporte Juan Carlos Bono yo creo que que que en todo ese ámbito también está está mejorando siempre pues hay algún problema en algún estadio tus aficiones lo lo lo que leemos un poco en en en las noticias au hay unos problemas con padres que con peleas no pues un poco se tiene que acabar yo creo que es la con la cosa va por buen camino oí cada día pues hay más cámaras que pueden ver más multas más seguimiento pero en definitiva es la la educación que que te dan en casa Hay eso es super importante después en el club pues sobre todo también tienen que que que que que educar a los chavalines porque porque también pasan muchas horas y que tienen que hacer caso si tienen que estudiar aunque jueguen a basket que supera importante en definitiva pues ya te digo ser ser buena persona es el Un jugador educado porque en el mundo del deporte de elite pues al final llega muy poca gente y tú tienes que seguir viviendo

Voz 1995 27:43 tienes que ser ejemplar tienes que mostrar la disciplina no es fácil y una curiosidad del grupo de guasa del equipo te te ha salido ya

Voz 11 27:53 no me salido pero no no no aporto

Voz 1995 27:58 esta a eso te da mucha rabia al G están ahí simplemente bien

Voz 11 28:01 pero nada en el en cada año se hace un hoy en el de este año pues desde los jugadores pues en poses en esto no estoy esto no estoy porque yo creo que tampoco ellos que ellos quieren que esté porque ellos yo ahora estoy en la parte en otra parte no claro claro pues a otro polo otro pueblo digamos igual no creen que se que me enteré de según qué cosas no no está está yo siempre he sido muy discreto y no en ahí no me meto en Bagdad

Voz 1995 28:26 Nos hace muy eso hace muy bien esos otra cosa buena que tiene Juan Carlos Navarro que sonaba no no lo va a hacer con los antiguos compañeros como de que habla es porque ahora las conversaciones siguen siendo vuestros intereses son los mismos os habéis hecho mayores ventas interesan otras cosas tenían los mismos intereses llena de la misma manera como es la conversación con con los antiguos compañeros

Voz 11 28:46 bueno aún fluida tan tampoco con los antiguos menos porque ya te digo que están muy ocupados de todo toda la temporada en un poco en lo suyo pero bueno con con todos los amigos en correlación con la gente que juega la selección con con los que están en Estados Unidos con con para hoy con Marc de acuerdo con los jugadores de ahora pues también nos cruzamos vino y nos vemos oí una relación pues fluida esto aunque ha dejado de jugar la vida sigue Y la vida continúa

Voz 1995 29:15 y hablando de la vida continúa da inmigración del Barça en la Euroliga eso es un palo eh

Voz 11 29:21 sí una lástima porque está estaba muy cerca la verdad es que han hecho una una buena serie contra un equipo pues que impredecible que tiene dos tres jugadores que son muy difíciles de parar pero pero bueno si miramos un poco al pasado en los últimos años que que no estábamos en play off pues ha sido ha sido positivo pero pero claro es una lástima cuando estás ahí pues yo por ejemplo es de fuera que hacía pues unos años que no vivía pues muy bien me hubiera estado me hubiera gustado estar en en en en ese ambiente no debo otra vez de un playoff y castigando a favor no

Voz 1995 29:54 por eso te digo yo que contigo hubiera sido distinto pero bueno no vamos a entrar ahora en la oración es claro en la casa bueno Juan Carlos Navarro la bomba Navarro el gran capitán del Barça y de la selección española durante veinte años gloriosos para nuestro deporte y para nuestro la sociedad porque además yo representaron durante mucho tiempo representó hacéis Juan Carlos lo bueno tipos que basaban su trabajo en el compañerismo en una idea común por todo remando para el mismo lado y eso eso caló seguro que muchos muchos chavales que quieren jugar al baloncesto y lo quieren hacer de la forma en la que vosotras lo hacíais así que muchísimas gracias y por lo concerniente en las últimas horas un abrazo enorme gracias gracias infinitas por todo lo bueno por toda la felicidad que no sabéis dado que vais a seguir dando pero que nos habéis dado hasta ahora Juan Carlos Navarro un abrazo muy grande un abrazo ahí muchas gracias un saludo era de raza fuerte seguimos

Voz 36 30:52 son dos caras dos

Voz 29 31:25 con Toni Garrido

Voz 1995 34:56 en la humana y la divina llegan

Voz 3 34:59 a chicas que veraniegos viene Celia Montalbán me trae consciente de lo más gente dijimos las chicas cuando pero cuando sea unitario en fin Celia Montalbán presión todas las chicas que van a ser muy buenos días muy buenos días las chicas

Voz 1973 35:21 la magia Murcia siempre bueno yo ya vengo a despedirme ha sido un placer porque después del XXVIII

Voz 1995 35:28 eso es lo que más vengo hola vengo para decir que me voy

Voz 1973 35:32 es decir que me voy porque este país emprende un camino real legitimado por las urnas hacia la igualdad somos un país moderno progresista y feminista las soflamas contra el aborto contra la ley de violencia de género las burlas al consentimiento estipulado por ley han supuesto la ruina de algunos partidos y esto es lo que gritaba la gente en la sede del PSOE en la noche de las elecciones no con esa vicepresidenta con su camiseta de si soy feminista foto para el mundo que me hace sentir orgullosa aunque bajo cuidado que ahora hay más elecciones por ejemplo el PSOE de Villanueva del Trabuco ha sacado un eslogan que es el trabuco que quiere claro

Voz 1995 36:12 eso sí cuidado lo hagamos tonterías ahora en la siguiente

Voz 1973 36:14 de campaña estoy también Toni Tom preocupada por un grupo de españoles que no saben nada de lo que ha pasado en España estos días ni las elecciones ni la de Juego de Tronos ni nada son ellos

Voz 3 36:27 la música de La Sexta están allí la verdad esto lo Conesa hoy con encima a ver si va a ser la misma no nos hemos dado cuenta Ferreras de la Pantoja saltándose abrazo grande bueno España es vanguardia absoluta en todo a tres días de las elecciones nos pusimos a tirar a gente de la farándula desde un helicóptero

Voz 1995 36:54 los cuestionamos

Voz 3 36:55 mis amigas las Azúcar Moreno lo pasaron Rego encarna no sabía si tirase estaba como la España indeciso

Voz 1973 37:01 está paralizada ante la inmensidad el helicóptero era vox el mar en la España progresista no sabía si tirarse pero su hermana perdemos está dando todos Toñi sabe cómo animarla piensa que la está animando a votaré

Voz 3 37:27 no podemos volver a poner la música sobre Podemos otra vez como Teodoro diciembre ha casado no tira Game pues la noche de las elecciones fastidió mucho a los seguidores de este programa que desvían hola que ya nos hemos enterado a las elecciones a otra cosa mariposa el tuyo pasó con el día de la moción los recuerdos los hombre y mujeres

Voz 32 38:05 que no que si el presidente venga lo Bellamy ya

Voz 3 38:12 además esta nueva etapa España alcanza un récord definitivo tenemos el parlamento más paritario de la democracia

Voz 1973 38:18 es increíble récord histórico de mujeres en el Congreso con un cuarenta y siete coma cuatro de representación estamos rozando la paridad total España entre los cinco países del mundo con más equilibrio de género en sus parlamentos una de las razones decisivas para que esto sea así es la ley de igualdad del Gobierno Zapatero de dos mil siete os acordáis de aquí el Ministerio de Igualdad que fue ridiculizado al máximo del que solo quedaba lo de miembras pues hicieron cosas maravillosas como esto reconocía el principio de presencia equilibrada en las listas electorales y obliga a los partidos a que en el conjunto de sus listas las mujeres representen un mínimo del cuarenta y un máximo del sesenta por ciento insisto queremos igualdad de representación hasta para hacerlo mal hasta para que Ayuso en la Comunidad de Madrid ponga un tuit que diga en Madrid PP o PSOE fuera bromas hasta para eso queremos que haya mujeres hasta para aquellas señoras de ultraderecha que digan cosas así

Voz 41 39:10 yo también votaba el Faye efectivamente es una eh se deja igual que la que la droga

Voz 3 39:15 eso eh la metadona que es ciudadana pidió Conesa el plan Proyecto Hombre

Voz 42 39:22 mira yo albergo la esperanza

Voz 3 39:25 de que el PP ha perdido tres

Voz 1973 39:27 cinco millones de votos pero que ese mismo número de personas haya bajado la droga

Voz 1995 39:32 bueno Vox es un partido con una representación pequeña sería

Voz 1973 39:35 yo no todos hablando de ellos

Voz 1995 39:38 la razón esto le

Voz 1973 39:40 vamos poco cabreada porque el día de las elecciones sus apoderados fueron acosando fueron acusados de acoso trataron de impedir el trabajo de los medios de comunicación cuando iba a votar Pedro Sánchez insultaron a moderadas de Podemos a las chicas de las apoderada de Ciudadanos uno de ellos empezaba a menudo algo estás escondiendo ahí debajo que Meyer

Voz 1508 39:58 provocando ya que estas metas una cervecita

Voz 1973 40:01 hacían estas cosas Basta ya bueno no importa porque España paró a los rancios los paramos los trabajadores los barrios desfavorecidos los mayores los jóvenes los gays per las mujeres dice tangana

Voz 3 40:14 que tanga

Voz 1973 40:17 es que te tangana el domingo con su tuit en el que se posiciona claramente dijo no creo en la democracia representativa pero es más fácil votar hoy que luchar contra cuatro años contra un Gobierno fascistas yo creo que es importante que nuestros artistas si nuestras artista se posicionen más políticamente y en cuestiones de feminismo en defensa de la igualdad en Estados Unidos lo hacen constantemente y sin pudor ya que hay mucho recelo yo creo que mejor hacerlo porque si no empiezan los bulos y la gente los posiciona contra su voluntad como le está pasando a Rosalía

Voz 3 40:47 sí lo hemos visto con yo no muchos bulos últimamente que es el fenómeno Rosalía le ha dado Like género Rosalía le ha dado Like que si le ha dado al aire a Vox le Like Arévalo que le gusta el programa de Bertín yo esto lo entiendo que le encanta el humus de Mercadona esto cualquier cosa que queráis defender en una discusión y decir oye pues Rosalía Like vale entonces bueno pues yo animo a las artistas a que se posicionen claramente porque así la gente no les adjudica cosas como hacía la gran Rocío G

Voz 10 41:23 a dos hombres soy feminista no soy de tractora del hombre para nada soy defensora de los derechos de la mujer que serán de Rocío Jurado

Voz 1973 41:32 qué grande en un contexto más hostil e muchas artistas femeninas dan evasivas como soy persona soy femenina bebé diciendo las mujeres pierde mucho tiempo con el feminismo lleno de víctimas hombre por favor Concha Velasco diciendo no soy feminista porque siempre he ganado más que los hombres vamos a ver Concha una de las premisas del feminismo radical es que lo personal es político y Virgina Woolf decía que cualquier mujer que cuente la verdad sobre sí misma es feminista Concha hay algo más feminista que contar a toda España que sufre pérdidas de orina Concha es feminista no lo sabe hay muchas mujeres que se han comportado como feministas que han peleado lo suyo que ha luchado por sus derechos si sentimiento de lucha colectiva o de activismo feminista pero han sido inspiración para otras mujeres que las ven fuertes libres dueñas de sus decisiones y eso no vale

Voz 10 42:20 eh rabo contra vale y una última nota

Voz 1973 42:24 pues sí que el martes fue el aniversario de la muerte

Voz 3 42:26 la a Campoamor la sufra agita la diputada a la que debemos el voto femenino en nuestro país la primera diputada con Victoria Kent de nuestro Parlamento gracias a su lucha hoy las Azúcar Moreno pueden votar casi la mitad de las mujeres en el Parlamento

Voz 1995 42:42 yo por España encarna bueno vamos a hacer una pequeña pausa enseguida a una mujer que perfectamente podría presentarse a diputada pero no le apetece

Voz 29 42:52 en Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 43 42:57 los tecnoprecios de El Corte Inglés son mucho más que un buen precio hasta el ocho de mayo te regalan un vale de cien euros comprando ultraligero dos en uno con procesador Intel Core SSD Windows a partir de setecientos noventa y nueve euros para próximas con preste el veinticuatro de mayo al dieciséis de junio en el corte

Voz 3 48:01 seguimos con las chica que es como avaro decidió chica bueno ya saben ustedes que había hecho entre sí las redes sociales cualquiera de ellas

Voz 1995 48:09 igual no un comentario de alguien que se siente ofendido por alguien es imposible ir eso avispado se dio cuenta Lucía le Mayer hacía con tiempos es periodista y acaba de publicar ofendidos que ya el propio nombre que es ofensivo ofende edito un libro en el que se pregunta qué nos está pasando lo mismo le voy a preguntar yo mismo ella lució ayer muy buenos días

Voz 33 48:34 buenos días qué nos está pasando pues esa pregunta a un poquito amplia

Voz 1973 48:39 pasando

Voz 33 48:40 que realmente categórico dando a la ofensa como algo para frenar un poco la protesta social en las calles hay una especie de digamos de legitimación de que la ofensa algo malo cuando la ofensa simplemente es el derecho que tenemos todos a decir que algo no nos gusta no está mal estar ofendido

Voz 1995 48:59 pero por qué los ofendidos actos algo explico esto si yo veo a un señor con barba toca la hora de The Boss

Voz 1973 49:08 oye ya vamos hacer boicot a pérdida semana que viene

Voz 1995 49:11 mal empezamos la semana que viene mal pero sí señor con a hablar de los progres y nadie diría que señor uno centilitros porque a él no le llamamos a no salir una mujer indicando no ahí están las ofendida depende quién es cada uno liarla no es Feli perdona porque le di

Voz 33 49:31 que es porque hay algo de de él que categoría el ofendido esto ofendida siempre es un alguien que dice que pilla el chiste no que todos los demás no pillamos sí que nos ofendemos y que los ofendidos de las ofendidas somos curiosamente

Voz 3 49:45 estamos un poco amenizados poco débil

Voz 33 49:47 es somos aquellos simplemente que no tenemos sentido del humor in realidad la ofensa a salvo que practican generalmente castigando a aquellos espacios que tienen poder por ejemplo en la ultraderecha la iglesia eh la policía ir la ley mordaza bueno

Voz 3 50:02 vemos en el caso de el skate

Voz 1973 50:05 de Dani Mateo con la bandera ahí no sea hablo de ofendidos en ningún momento

Voz 33 50:10 momento eso es la gente que denunció a Dani Mateo no eran precisamente ni las feministas ni los grupos LGTB sino aquellos que consideraban que la que había una ofensa a la bandera entonces por qué ofendidos son solamente aquellos grupos sociales que se quejan especialmente on en red o que se manifiestan en las calles

Voz 1995 50:28 Lucía como muchos libros en las solapas se formulan preguntas no que supuestamente están tienen respuesta dentro de las páginas el libro no por no leer lo que lo vamos a hacer nosotros y toda la audiencia de la cadena ser vas va muy aunque sí

Voz 3 50:42 te voy a formular las preguntas que tú

Voz 1995 50:44 das en la solapa de tu libro Itu con ilusión no más o menos precio

Voz 11 50:49 sí sí

Voz 1995 50:50 instaura el triunfo de la corrección política en jetas es cosas se dice que así

Voz 3 50:56 asistimos a un cambio de paradigma humorada el triunfo de una de la censura Illa que está peor autocensura yo creo que no creo creo que es la censura no la hacen los grupos

Voz 33 51:06 señales que se dice que las hacen la censura la ejerce el poder

Voz 3 51:09 el político económico y sobre todo legislativo o acaso esto es tu pregunta o acaso lo que se está produciendo es una

Voz 1995 51:15 descalificación ya está criminalización de la protesta

Voz 3 51:19 sí que está claro es que

Voz 1973 51:23 eh o hay un momento en el que se gira se pervierte un poco el término de ofendido ese utilizar como eso como un insulto que ridiculiza ofendidos no vamos a escuchar un sketch de pantomima full que representa bastante bien la idea que se ha extendido de el ofendido

Voz 45 51:37 está viendo Twitter antes que he visto el sistema puesto una mala hostia me parece bien la libertad expresión sí pero no creo que a falta ofender a nadie y di ese tipo de comentarios y yo cuando veo chistes estos lo me callo no yo lo repite hoy sólo Guardiola digo debería dar tener no

Voz 1995 51:54 es que en las redes sociales también da

Voz 3 51:57 da juego totalmente da muchísimo juego para este tipo de

Voz 1995 52:01 de de situaciones dan da muchísimo juego porque hay cosas que nosotros en las redes sociales somos capaces de decir alegremente sin ningún tipo de pudor sin ningún tipo de rubor somos capaces de censurar dirigir criminalizar sentar cátedra amoral a cualquiera que esté delante y Slow el ascensor cuando estás en una no no no ocurre