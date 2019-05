Hoy por Hoy (02/05/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 medio día ya las once en Canarias hoy hora doce

resumen de la actividad intensa actividad esta mañana con José Antonio Marcos José buenos días

Voz 1018 00:12 para qué tal buenos días a los actos del dos de mayo el día de la común la de Madrid reúne a estarán la Puerta del Sol la sede de la Presidencia autonómica a algunos de los dirigentes políticos de más notoriedad de nuestro país en un clima de alta temperatura políticas el caso de Pablo Casado el presidente del PP que ha reivindicado ante los periodistas su protagonismo como líder de la oposición y ha vuelto a marcar distancias con Vox ICO ciudadanos con nuevos mensajes sobre la centralidad del Partido Popular a diferencia de las cosas que dijo en la reciente campaña electoral Casado coinciden Galatto con los presidentes autonómicos Esperanza Aguirre ya Ángel Garrido actualmente trasvasado a ciudadanos con los que no ha intercambiado ni un simple saludo Adrián Prado

Voz 0019 00:51 sí sí silla separan ahora mismo a Casado llaga Garrido en este acto en el que todas las miradas están puestas en ellos el líder del PP ha evitado saludar al ex presidente madrileño tampoco ha querido responder a las preguntas sobre su posible encuentro lo que no dudó en hacer Casado es en cargar contra el partido al que ha seguido Garrido contra ciudadanos

Voz 0260 01:06 creo que el transfuguismo nunca ha sido algo que respetaran la sociedad española ni los medios de comunicación los partidos políticos y creo que alentar a que otros miembros de partidos políticos se pasen en mitad de la campaña electoral al tú yo pues da buena medida de la regeneración falsa que has intentado enarbolar pero sobre todo de la mala situación de captación de talento interna que puedes tener en tu partido con

Voz 0019 01:35 me Esperanza Aguirre sí ha habido saludos han dado un par de besos aunque probablemente Casado no sabía lo que la expresidenta madrileña había dicho previamente del eso de que había querido dar una patada a Abascal en su trasero haciendo referencia a los días el desmarque

Voz 1018 01:47 estratégico del PP respecto a Vox puede complicar el futuro de la actual Gobierno andaluz PP Ciudadanos So que preside el popular Juanma Moreno hizo que necesita del apoyo parlamentario de Vox un apoyo que puede quedar en el aire hoy mismo cuando se cumplen cien días de Gobierno cuando la Cámara autonómica tiene que votar el decreto de recorte de impuestos el portavoz de Vox en esa cámara advierte que si Casado no rectifica no están dispuestos ni siquiera a sentarse a hablar de los presupuestos de la Junta al Armesto

Voz 1874 02:12 vox exija Pablo Casado una explicación clara y contundente por haberles llamado partido de extrema derecha sólo han tomado como una ofensa porque ellos dicen no son ni de derechas ni de izquierdas porque esta calificación ideológica ha quedado en desuso sino de rectificación advierten al Gobierno de Juan Manuel Moreno no van a sentarse a negociar sus primeros presupuestos Alejandro Hernández portavoz de Vox en el Parlamento andaluz

Voz 2 02:33 la cabeza visible vamos a la cabeza del Partido Popular ese señor casado y es el que ha él que ha referido que ha pronunciado esas afirmaciones pues obviamente quién lo ha dicho tendrá que rectificarlo hombre usted se sentaría a hablar con alguien que está insultando

Voz 1874 02:50 los presupuestos no llegarán a la cámara hasta dentro de un mes en la medida que sí requiere hoy ya el voto a favor de los doce diputados de Vox es la bajada de impuestos que presentará que se votará este medio día el portavoz de Vox no ha querido avanzar cuál será el sentido de su voto

Voz 1018 03:07 hora doce y tres minutos antes circo eh con lo último sobre la crisis venezolana vamos a acercarnos a directo al hospital Cut de Oporto en el continúa ingresado Iker Casillas espera que en las próximas horas los médicos informen sobre su evolución tras el infarto que sufrió ayer del que se recupera de forma satisfactoria está animado estable recibiendo constantes muestras de afecto de cariño Javier Herráez qué tal

Voz 3 03:27 hola qué tal muy buenas tardes José Antonio desde T este hospital Kufa aquí estamos a la puerta acaba de llegar por cierto hace veinte minutos su mujer en coches Sara Carbonero ha pasado buena noche Iker Casillas al que bueno lo han quitado un poquito el móvil porque así ayer estaba hasta activo en el guasa con sus amigos hasta sonriente colgó una foto en Twitter para tranquilizar a todo el mundo y bueno va a estar aquí hasta el sábado en principio la operación fue un éxito podrá hacer vida normal lo de jugar va a ser muy complicado ya treinta y ocho años pero que está bien y sigue aquí en este hospital club de Oporto

Voz 1018 03:59 gracias Herráez sobre la crisis de Venezuela la esposa del opositor Leopoldo López Lilian tintorería y ha denunciado el allanamiento y robo en su vivienda familiar en Caracas por parte de varias personas que según algunos testigos era miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia nacional Leopoldo López y su mujer permanecen alojados de hace casi dos días en la residencia del embajador de España aunque no han pedido asilo la crisis eh política de ese país no registra al menos en apariencia novedades significativas en las últimas horas Álvaro Zamarreño

Voz 0116 04:25 el propio Guaidó anunció anoche en las movilizaciones del primero de Mayo su intención de llamar a una huelga general desde hoy aunque aclara que empezaría con paros escalonados ya hace varias semanas anunció una estrategia similar frente al Gobierno el propio Maduro también frente a una manifestación por ese primero de mayo y en otro punto de Caracas habla de reflexionar y rectificar ante la necesidad urgente y advierte de que la justicia busca tanto a Guaidó reconocido por España como presidente encargado como el opositor Leopoldo López que escapó de su arresto domiciliario este martes López se encuentra en la residencia del embajador español en Caracas pero su mujer ha vuelto al domicilio ya denunciado que han sufrido un robo en las últimas horas

Voz 1018 05:05 hablamos todavía de sector del automóvil clave en la industria de nuestro país la venta de coches a recuperar en abril después de siete meses consecutivos de retroceso gracias sobre todo al efecto estacional de la Semana Santa por la renovación de vehículos por parte de las empresas de alquiler Eladio Meizoso

Voz 0527 05:19 sí datos de la patronal de fabricantes Anfac las compras de las empresas han aumentado un trece por ciento interanual las de las alquiladoras un veintisiete por el tirón de la Semana Santa que este año cayó en abril el año pasado en marzo Jan compensado la persistente caída de las compras de los particulares que bajan un diecisiete por ciento en conjunto en abril se matricularon ciento diecinueve mil turismos un dos con seis por ciento más que un año antes pero el balance anual sigue siendo negativo con una bajada del cuatro con cinco por ciento del once en el segmento de particulares la patronal pide un plan renove que favorezca la compra de coches con menos emisiones pero subvencione también los de gasolina y gasóleo menos contaminantes que los viejos insiste la parte

Voz 1018 05:59 ahí todavía con Toñi Fernández lo Resino

Voz 0202 06:02 los partidos del Parlamento vasco desde el PP a EH Bildu vuelven a pedir por tercera vez al Congreso la aprobación de un fondo estatal para compensar a las víctimas del amianto iniciativa que se frustró por la convocatoria de elecciones desarticulada una red en Barcelona que había introducido a cientos de ciudadanos procedentes de Asia de manera irregular en España hay once detenidos pagaban hasta veinte mil euros por llegar a nuestro país menor de diecisiete años apuñalado esta madrugada durante una pelea en un barrio del Raval de Barcelona sabía escapado hace cuarenta y ocho horas de un centro de menores tutelados el menor sufre heridas de pronóstico reservado aunque las bolsas europeas siguen la estela bajista marcada por Wall Street el selectivo español se deja tres décimas y cotiza por encima de lo

Voz 1018 06:38 a nueve mil quinientos compuesto en este sobre de lo que podemos contar por ahora

pues muchísimas gracias te escuchamos

Voz 1995 06:59 a ligar hoy hoy hace quinientos años que murió Leonardo da Vinci puede que no haya pasado en sólo días entonces en el que no se haya pronunciado su nombre

Voz 5 07:10 con otra

Voz 1995 07:12 todo está con nosotros hoy por ejemplo se habla de la Gioconda quería país to Rato constantemente forma parte de nuestra conversación quinientos años después pintor inventor arquitecto botánico científico escultor escritor cocinero incomprendido rebelde perfeccionista genio la expresión hombre del Renacimiento se malvada cuando se usa para cualquiera que no sea él Nacho Ares director de Ser Historia muy buenos días

Voz 6 07:38 qué tal muy buenos días cómo estáis muy bien qué

Voz 1995 07:40 los esas lote es es actual usado cuando hablamos de la nos da Vinci puedo hablar de una figura bastante actual

Voz 6 07:47 te acabas de decir solamente algunas de las facetas por las que destacó Bono se dice que fueron catorce doctorados los oscuro el hubiera podido conseguir si él hubiera vivido en nuestra actualidad no en tiempos modernos fue un verdadero polí mata a una persona que estuvo bueno pues sintiendo infinidad de inquietudes

Voz 1018 08:07 sí hostilidades pues las por las ramas más

Voz 6 08:09 ideadas de la de la ciencia y de del arte hay que pensar que el renacimiento precisamente es eso el renacer del mundo clásico El mundo de la antigua Grecia hiel como uno de esos adalides uno de esos abanderados pues llevó quizá a la cima a la cumbre el conocimiento y como decía antes la inquietud el propio ser humano por conocerse asimismo ir el y el entorno geográfico físico político en el que se integraba no y todo ello en todo ello Leonardo siempre destacó aunque nosotros lo lo vinculamos solamente a los a los libros de arte

Voz 1995 08:42 pero me he hecho porque debe de gustar se puede decir que donde hay misterio hay vida porque sigue siendo un misterio Leonardo porque conocemos mucho de él pero conocemos muy poco de él

Voz 6 08:55 la verdad es que sí fíjate que el el renacimiento algo entornos también grandes protagonistas de la Historia del Arte su legado de muchas ocasiones quizá hoy lo vemos con una distancia demasiado remota es decir yo cuando estudiaba Historia por ejemplo de la Universidad de Valladolid las descripciones que hacían los profesores de las obras de arte de cuadros de esculturas de de edificios siempre se centraban únicamente en el aspecto físico que tenía no y sin embargo nos hemos olvidado de esa simbolismo de ese lenguaje de esas ideas que querían transmitir los artistas los humanistas de aquella época a no solamente a los contemporáneos no bueno pues a las generaciones futuras no es decir los artistas cuando crean algo con un lenguaje particular a cada uno de ellos lo que están haciendo es transmitir un mensaje en muchas ocasiones ese mensaje se ha perdido es cierto que en ocasiones se ha exagerado mucho no por ejemplo que si la sonrisa de la Gioconda puede significar una cosa u otra me parece quizá es el el Riza no por el uso de colores la posición de figuras los temas también en una época en donde la Iglesia tenía tanto peso y muchos de estos artistas transgresores como el propio dolor de nardo intentaban pues a transmitir mensajes un tanto heterodoxos no a la mentalidad de la época pues todo ello es lo que hace que que el que el mundo del arte personajes como Leonardo el que celebramos ahora el quinto centenario de su fallecimiento pues es importante

Voz 1995 10:22 bueno Francia Italia se pelean por convertirse en la capital de los fastos de este centenario museo de luz prepara una gran exposición para este otoño porque a fin y al cabo ellos tienen la la Gioconda maravillosa Gioconda otras cuatro esos obras fundamentales son el país donde recibió sepultura pero Leonardo también fue uno de los símbolos del Renacimiento italiano así que se estaban peleando durante bueno te aquí a la eternidad déjame preguntarte Nacho llegado pintó muy poco de todas las cosas dice la pintura no fue donde hay más cantidad pasa igual a Velázquez algunos cuadros se quemara en mira de caza pero no son pintores con con mucha obra

Voz 6 11:00 claro lo acabas de decir se calcula que a ver entre obras porque en venta firmadas es una veintena luego entre obras en las que él pudo haber participado con algunos compañeros lo alumnos resulta ya pues unos cuarenta unas cuarenta pinturas no en cambio son verdaderos iconos de la de la Historia del Arte y quizás por su belleza por ese lenguaje tan particular trascendido pero que sea facetas de Leonardo como Polly mata el mono el escribió pero dos mil miles de tratado de libros en los que por desgracia también muchos han perdido pero algunos de ellos se conserva no unos setenta mil documentos de Leonardo son más o menos los que los que tenemos y son de temas absolutamente variados variados que van no solamente desde las artes tradicionales de la escultura a la pintura y la arquitectura sino de Ciencias que que en aquella época en el siglo dieciséis a caballo entre el quince y el dieciséis que es la poca la que el que él vivió pues le llamaron mucho la atención no y sobre todo esa curiosidad por intentar hacer que el ser humano pudiera disfrutar de algunos aspectos de algunos elementos mecánicos que ayudar a su vida no en es decir los los famosos ingenios de de artilugios voladores de autómatas de aspectos como decías antes incluso más culinarios no que que también hay mucha leyenda urbana en eso pero que ella Giorgio Vasari a mediados del siglo XVI tipo después de que falleciera Leonardo de esa biografía que hizo de del maestro pues unos mostraba quizá uno de los aspectos menos conocidos de de Leonardo da Vinci por los que uno no voy a decir que hoy la gente no lo conozca porque sabe esa faceta inventora pero quizá no se ha hecho suficiente hincapié en esas facetas más ignoradas de Leonardo da Vinci

Voz 1995 12:45 Nacho Ares director de Ser Historia placer saludarte para celebrar que hace quinientos años el mundo sigue admirando a Leonardo da Vinci Nacho muchísimas gracias

Voz 6 12:55 gracias a vosotros un abrazo fuerte

Voz 1995 18:05 con Toni Garrido y antes de acabar no sabemos las preguntas que nos deja el día cuando los sindicatos dicen que con Vox no quedarían ni para tomar una cerveza están excluyendo de los encuentros de cañas por España organizados por el partido de la ultraderecha donde estuvo el domingo la candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid diez Ayuso cuando se produjo la la debacle electoral de su partido para decir ayer que van en cabeza y todo el mundo les ve como favoritos quizá en un atasco ese atasco donde se produjo durante el viaje de su partido al centro oeste cumplen ciento cuarenta años de la fundación del Partido Socialista Obrero Español por parte de Pablo Iglesias creen que será hoy el día en que aparezcan los antiguos líderes a valorar el estado actual del partido y a celebrar la victoria de las pasadas elecciones porque este levantado tanta polémica con la publicación de unas fotos Isabel Preysler durmiendo en el audio acaso no lleva décadas publicitando en todas las revistas su tren de vida los seguidores del Liverpool va siempre con una cerveza en la mano para hacer bueno el estribillo del himno del club que dice tú nunca caminará solo me recto Resort último el gol de ayer de Messi de falta esto no es una pregunta es la respuesta

Voz 1 19:23 viste ese