Hoy por Hoy (03/05/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 0738 00:00 son las seis de la mañana a las cinco en Canarias

Voz 1 00:16 en la Cadena Ser

Voz 1727 00:25 saludos qué tal están muy buenos días el Gobierno de España no tiene intención de entregar al opositor venezolano Leopoldo López esta noche el Ministerio de Exteriores lo confirmaba en un comunicado que en las últimas horas se han producido varios movimientos significativos entorno a la crisis venezolana con todas sus derivadas la primera el propio Leopoldo López que ha comparecido frente a la casa de el embajador español donde está en condición de huésped no de asilado

Voz 2 00:54 quiero agradecerle el presidente del Gobierno español Pedro Sánchez a todo el pueblo está años y quiero dejar muy claro

Voz 0785 01:00 que la posición que estoy emitiendo en este momento es mía

Voz 2 01:03 que ningún punto involucra o compromete al Gobierno español una posición

Voz 1727 01:09 en Hora veinticinco hablamos anoche con el ministro venezolano de Asuntos Exteriores también de la conversación se deduce que no van a forzar la detención de López en la casa del embajador español pero le pide a nuestro Gobierno que entregue a quien consideran un fugitivo

Voz 3 01:24 hay una orden de máximo pues quisieran con nosotros esperamos que el Gobierno español cumple con las leyes del país receptor tal como lo establece la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas

Voz 1727 01:36 ni sobre la crisis de fondo en Venezuela en su comparecencia pública Leopoldo López ha querido infundir moral a los opositores niega que el fallido levantamiento militar del día treinta haya terminado en fracaso dice que era sólo un punto de partida

Voz 4 01:50 siempre se planteó esto como primer paso nunca se planteó como el paso definitivo un primer paso en primer paso que tuvo un impacto y lo va a tener lo tuvo a lo interior

Voz 0122 02:00 los Armada Nacional ha llegado a afirmar incluso que

Voz 1727 02:02 espera nuevos alzamientos militares Ike hasta el entorno más cercano de Maduro quiere quitárselo de encima Maduro contra restaba con un desfile rodeado de soldados así llegamos al viernes al tres de mayo y en Cataluña Quim Torra descarta retirar la cruz de Sant Jordi la máxima distinción de la Generalitat a Núria de Gispert se lo han pedido formalmente Ciudadanos y PSC por comparar Doris per a los políticos catalanes no independentistas con cerdos Aimar Bretos buenos días

Voz 0027 02:40 no días la ex presidenta del Parlament el les comparó con exportaciones porcinas utilizando la imagen de la Asociación Catalana de productores de porcino decía han aumentado estas exportaciones Girauta Toledo Arrimadas Madrid Millo Lucía Dolors Montserrat a la Unión Europea es lo que decía el tuit de Gispert ya lo ha retirado pero no ha pedido disculpas a los aludidos para Torra eso es suficiente creo que

Voz 0596 03:00 el tema está resuelto yo me he enterado mientras viajaba entre ayer y hoy se retira el tuit de las Cruces la Cruz de Sant Jordi premia una trayectoria doy esta polémica por zanjada

Voz 0027 03:12 el Parlament de Cataluña ya reprobó a De Gispert por esto mismo en octubre por mandar a Inés Arrimadas de vuelta a su pues desde decía

Voz 1727 03:17 Ello y trataremos de tomarle el pulso al Gobierno andaluz después del volantazo de Pablo Casado hacia el centro Vox amenazó incluso con dejar solos a PP y Ciudadanos en el Parlamento andaluz pero al final ayer acabó apoyándoles a los dos partidos un decreto de rebajas fiscales y la celebración del dos de mayo Madrid acabó convertida en un festival de gestos y desaires entre dirigentes populares Pablo Casado que no saludo al tránsfuga Garrido acabó culpando de la debacle a Rajoy

Voz 6 03:48 llevamos perdiendo apoyos electorales desde hace ocho años por tanto esto no es una cosa que sea imputable a

Voz 1621 03:53 a estas últimas elecciones generales y mientras es

Voz 1727 03:56 Esperanza Aguirre le tiraba de las orejas por meterse con Vox hizo hijo reprochaba la dirección nacional sus giros

Voz 0596 04:02 sabiendo que hemos hecho las cosas mal sabiendo que nos hemos equivocado muchos cosas sabiendo que nuestros giros no han sido los giros adecuado sabiendo y asumiendo responsabilidad la cuota parte que le corresponde a cada uno imponiéndose a trabajar de forma inmediata

Voz 1727 04:16 es sobre elecciones y la extrema derecha el italiano Salvini el húngaro Orban abrieron anoche su campaña para las europeas del veintiséis de mayo junto a la frontera con Serbia

Voz 0027 04:26 que es donde Orbán levantó una valla de forma unilateral allí han exhibido junto sus políticas xenófobas

Voz 1727 04:35 y esta noche se ha apagado el gruñido más famoso de la Guerra de las Galaxias de Chihuahua Waka compañero peludo y gigantón dejan solo ha muerto el actor que dio vida al británico Peter May Hugh tenía setenta y cuatro años y en los deportes el Valencia perdió en Londres y tendrá que remontar en Mestalla José Antonio Duro buenos días qué tal buenos días y la ventaja es

Voz 1621 05:08 lo importante y eso que el conjunto de Marcelino no se adelantó en el marcador de la Emirates pero el Arsenal neutralizó el tanto inicial hoy día Cadí hilos de América están por delante tres uno la vuelta el próximo jueves en Mestalla donde ya se apela a la remontada además hoy vuelve la liga lo haces de las nueve de la noche con el Sevilla Leganés abre la jornada XXXVI Por su parte dos nombres ilustres el de Xavi Hernández que se retira dejará el fútbol qatarí a final de temporada por supuesto Iker Casillas que ayer se puso de pie recibió visitas el fin de semana ya podrá abandonar el hospital

Voz 1727 05:39 el pronóstico del tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 05:42 los días hoy va a ganar protagonismo el viento del norte acumulando nubes en el Cantábrico y zonas próximas con lluvia en Asturias y sobretodo en Cantabria y el País Vasco a ratos persistente e intensa

Voz 1727 05:52 yo a medida que avanzó jornada sobretodo

Voz 0978 05:54 desde mediodía chubascos y tormentas en Cataluña la Comunidad Valenciana también parte del centro y sur de Castilla La Mancha la parte más oriental de Andalucía y a última hora Baleares alguna

Voz 7 06:06 tormentas descargarán con mucha intensidad en el resto del país más sol que nubes y el sol el fin de semana acabará ganando protagonismo con temperaturas un poco más bajas eh

Voz 8 06:18 intentar pillar wifi del vecino y la contraseña sea uno dos tres cuatro cinco Un año experto unidades que pasan una vez en la vida como la de ir a Aznar del tres al cinco de mayo y conseguir el regalo para tu madre con hasta un quince por ciento

Voz 0738 06:31 es cuenten tecnología ocio y cultura

Voz 8 06:33 la pareja entran libros trata pasa en Fnac

Voz 0027 06:36 yo en mi declaración de la renta Marco le

Voz 9 06:38 quizás a favor de la Iglesia y también la de fines sociales porque el cero coma siete por ciento de impuestos íntegro a cada opción y así ayudo el doble juntos por un mundo mejor por tantos

Voz 5 07:16 hace aproximadamente una década

Voz 1727 07:18 daños escuchábamos las primeras canciones que incluían la palabra Youtube en sus letras aquí se lo contaba en Hoy por hoy Carlas Francina yo estaba entonces en la tele también nos hacíamos eco de esa novedad bueno pues hoy una década después ya tenemos artistas que dedican su música como esta que estamos escuchando a los amores que han conocido por Tinder y otras aplicaciones para ligar

Voz 6 07:43 ella estamos a hablar y Danny De la Fuente buenos días Pepa buenos días a todos y a todas está la prensa estado

Voz 1621 07:49 no sé muy nerviosa y muy preocupada desde hace semanas con la expansión de Greenday que es como el Tinder para gays aunque con una finalidad más sexual que amorosa no porque el PP le intentase hacer competencia conferido en aquella plataforma que anunciaron en esa convención a principios de año se acuerdan para conectar a militantes no porque el emoticonos fantasma que ahí se multiplique en la América de Trump sino porque China ojo que ha comprado Greenday China espía sus veintisiete millones de usuarios de One el Washington Post su localización sus mensajes información personal y hasta si tienen VIH

Voz 1727 08:22 pero con todo y con todos los se habló con guindas

Voz 1621 08:25 si hoy vamos a analizar otros posibles riesgos de estas aplicaciones para ligar o para follar lo vamos a hacer a partir de las ocho y media de las siete y media en Canarias con el jefe de la Unidad de VIH del Hospital Clínic de Barcelona con nuestros tres Tinder loves de esta mañana Jesús Maraña Ignacio Ruiz Jarabo IU Verónica fumar

Voz 6 08:52 a partir de las diez de las nueve para poner al día tras día a las seis y media me voy a exhibir Toni Garrido con tres chicas con el cine

Voz 1621 09:02 de Pepa Blanes con Emma Roig con Marcela Sarmiento y una hora después Toni Garrido con tres chicos con el profesor letona con Javier Limón y con David de Jorge muy Tinder todos

Voz 1727 09:12 la linde desde ya con todos ustedes en el buzón de voz y en nuestro Whatsapp

Voz 1621 09:21 dónde queremos escuchar sus reflexiones semanales donde están invitados a repasar ese asunto uno nacional o internacional de esta semana el que quieran pueden comentar lo pueden analizarlo alguno ha conocido al amor de su vida por Tinder similar pues también si quiere

Voz 11 09:35 partir esta experiencia encantado de escucharles que es viernes y primavera nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta nos mandan una audio por favor al seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta

Voz 1727 09:49 son las seis y diez cinco y diez en Canarias

Voz 0027 09:51 empieza el último Hoy por Hoy de la semana con Jordi Fábrega en la producción y con Elena Sánchez y Roberto Mahan en la técnica

Voz 12 09:58 Delhi fuera de inscripciones de actuar dígame ya señora pero opera es que engancha vídeo

Voz 0596 10:03 hay que hacer desaparecer la mañana no

Voz 2 10:06 cuenta como magia no no señora hace los horarios de trabajo tampoco lo lamento si tienes talento para subirse a un escenario tienes que apuntar actúan dos mil diecinueve música danza magia humor que actúa dos mil diecinueve tú pones el talento nosotros el escenario inscribe T en Cadena Ser punto com

Voz 1 10:30 en la Cadena Ser

Voz 0027 10:37 el Gobierno español advierte de que no va a entregar a Leopoldo López a la justicia venezolana a pesar de que el Tribunal Supremo del país controlado por el chavismo haya dictado una orden de detención contra él López sigue ahora mismo en la residencia del embajador de España en Caracas que es territorio a las fuerzas de seguridad venezolanas no pueden entrar ahí el opositor anoche a las puertas del edificio para dar las gracias al Gobierno de Pedro Sánchez para anunciar además que en los últimos tiempos él mismo ha negociado con varios generales del Ejército venezolano que según dice él estarían dispuestos a rebelarse lo que no explica es por qué no lo han hecho hasta ahora Isabel Villar buenas ideas

Voz 1772 11:10 buenos días y López ha insistido en que está en la mano

Voz 0027 11:13 ahora como huésped sin pedir asilo y asegura que antes de que lo liberaran mientras estaba bajo arresto domiciliario se reunen incluso con militares

Voz 2 11:20 allí me reuní con comandante general ayer me reuní con representante quinto componente de la Fuerza Armada organismo policial

Voz 1772 11:29 dice que todos estaban comprometidos con el cese de los hurtos

Voz 0027 11:32 así lo llama por eso asegura que lo que comenzó

Voz 2 11:34 frente abren un proceso que es irreversible y que es irreversible porque ellos mismos las mujeres y hombres de la Fuerza Armada se dieron cuenta que no tan sólo se dieron cuenta que pueden colaborar entre

Voz 0027 11:45 además en una entrevista a la agencia Efe el líder opositor no ha descartado una intervención militar en Venezuela dice que espera no llegar a ese punto pero que es un escenario que contempla la Constitución y que por tanto no descartan también asegura que ha hablado con miembros del chavismo y que el entorno más cercano de Maduro quiere que deje el poder por lo pronto la justicia venezolana controlada por el régimen ha ordenado detener a López pero España vía comunicado ha dicho que no lo va a entregar y que espera que Venezuela respete la inviolabilidad de las ahora sólo unos metros después de ese comunicado con el que el Gobierno español dejaba claro que no entregará a López y que éste va a poder seguir en la residencia del embajador la respuesta en el chavismo lo escuchamos aquí mismo en La Ser en Hora veinticinco hablamos con el canciller de Maduro su ministro de Exteriores Jorge Arreaza que deben entender que su Gobierno por ahora no va ni siquiera a reclamarle oficialmente a España la entrega de López

Voz 1727 12:30 pierna gobierno han acordado buenos días dijo

Voz 0127 12:33 eran que el Gobierno español cumpla con la orden dictada por el Tribunal Supremo que es un órgano judicial como decíamos controlado por el chavismo

Voz 3 12:39 nosotros somos respetuosos de las convenciones de relaciones diplomáticas y consulares la protección de las sedes diplomáticas está allí Estados decir pero estableceremos el contacto con el ministro Borrell o el embajador de España en Venezuela también para hacer cumplir la ley viene sola

Voz 0127 12:55 Maduro ha comparecido de madrugada en un acto con jóvenes no ha dicho ni una palabra sobre Leopoldo López sólo más mensajes apelando a la lealtad del Ejército

Voz 1623 13:03 la Fuerza Armada dos un puñado de golpistas que salen a poder ametralladora en una bendita pública para matar gente dos suele quieres guerra Venezuela quiere paz

Voz 0127 13:12 esta noche el mismo tribunal que ha ordenado la detención de López ha anunciado que va a procesar al vicepresidente del Parlamento venezolano que es el número dos de Juan Guaidó por supuestos delitos relacionados con el alzamiento de

Voz 0027 13:21 gracias Ana aquí en España Quim Torra se niega a retirarlo y la Cruz de Sant Jordi a la ex presidenta del Parlament Núria de Gispert a pesar de sus tuits xenófobos contra los políticos rivales que no piensan como ella el último ese mensaje en el que comparaba ayer a políticos del PP y Ciudadanos con cerdos multitud de voces multitud de voces se de la política pero no sólo la política Le han insistido a Torra en las últimas horas en que no se le puede conceder esa máxima distinción de la Generalitat a quién actúa así a quién dice esas cosas y que además había sido reprobada por el Parlament precisamente por eso Joan Bofill Mondrian

Voz 0931 13:52 el día ayer tesis P retiró el tuit ya en otros en justito

Voz 13 13:55 acaba diciendo que no quería llamar cerdo a nadie en TV tres que dice que no se dio cuenta

Voz 0931 14:02 aquel montaje que había colgado hablaba de exportaciones de cerdos que después que saltara la polémica lo miró bien y por eso lo retiro en un tuit que hizo sólo un día después que se anunciara que recibía una Creu de Sant Jordi este es el tuit polémico el que hizo un día después sólo un día después y por ello tanto PP como ciudadanos pidieron qué les retiraran esta distinción a él que es una cuestión de justicia y consideramos que es una cuestión de justicia democrática decía Nacho Martín Blanco y el socialista Ferran Pedret recordaba que ya había sido reprobada Amaro

Voz 1621 14:30 la serie aclara

Voz 0931 14:33 las de unas declaraciones vejatorias ya está lleno Fobos pero para Quim Torra recién tuit doy esta polémica por zanjado el asunto zanjado así lo decía ayer desde Waterloo

Voz 0027 14:44 señoras Joan hoy en Andalucía en la sesión de controlar al Gobierno el presidente de la Junta Juan Manuel Moreno Bonilla Se va a tener que enfrentar ya sin tapujos a la crisis que atraviesa su fórmula tres de gobierno con ciudad Nos y con Vox sobretodo con este último con este socio parlamentario Vox que amenaza con no aprobar los presupuestos autonómicos mientras el PP siga Steve dándoles a ellos de partido de extrema derecha les ofende mucho dicen que es un insulto que les califiquen de partido extrema derecha y en la dirección nacional del PP Pablo

Voz 0858 15:10 todo pasar de la ligera autocrítica de los últimos

Voz 0027 15:13 días a culpar de la pérdida de apoyos electorales a la etapa de Rajoy Rafa Muñoz buenos días

Voz 1772 15:18 buenos días lo hizo ayer que llevamos perdida

Voz 1621 15:21 de hace ocho años en los actos del dos de mayo en Madrid atacó el antiguo PP el de Rajoy y a los que eran del PP hasta hace tan sólo una semana el transfuguismo nunca ha sido algo que respetaran la sociedad española nombrarle Se refería a él Ángel Garrido

Voz 2 15:36 bueno es que yo creo que no hay tal giros una operación cosmética que tampoco nadie ex

Voz 1772 15:40 claro ahora de Ciudadanos en la devolvió apelando a los volantazo ideológicos de Casado que

Voz 2 15:45 estado siempre al mismo sitio en el centro políticos no hubo final

Voz 1772 15:47 yo te saludo entre ambos Pablo ha pasado de la temida

Voz 6 15:50 pasa como una exhalación delante y no me ha saludado a Garrido les sentaron

Voz 1772 15:53 junto a Aguirre no tengo ningún inconveniente

Voz 2 15:56 sentarme al lado de nadie eso se convirtió en la barra de un bar

Voz 14 15:59 yo soy liberal lo mejor es que ante el no lo era y ahora se ha hecho no está hay que celebrar

Voz 2 16:04 dentro están ciudadanos que Pepe ahora en este Tour y mucho menos

Voz 14 16:06 bueno yo soy liberal aceptó la opinión del señor Garrido pero no acompaña

Voz 1621 16:11 has Sémper del PP vasco se sumaba anoche en Hora veinte

Voz 1772 16:14 cinco a las críticas a su partido por los malos resultados

Voz 15 16:17 sería lo mismo y es que no estábamos siendo capaces de conectar con una parte de la sociedad que es potencialmente explotable

Voz 1772 16:24 también lo hacía el vicepresidente de Castilla y León

Voz 16 16:26 a Pablo Casado debería haber más fijo más Herrera y menos Aznar y menos fabes

Voz 1772 16:32 el candidato del PP en Baleares ha pedido perdón por los errores cometidos ya ha presentado su lema de campaña con esta promesa lo haremos bien dicen en clave ya

Voz 0027 16:42 o de las próximas elecciones la junta electoral confirmó anoche que los candidatos demás Madrid Manuela Carmena e Íñigo Errejón no van a poder participar en los debates de los medios públicos porque al presentarse con una marca nueva Se les va a dar el mismo trato que a los partidos que sino que no hubieran obtenido representación institucional hasta ahora Laura Gutiérrez buenos días

Voz 1389 17:00 buenos días la Junta Electoral en una resolución adoptada el pasado uno de mayo dice que más Madrid debe recibir la cobertura informativa equivalente a la de un partido de nuevo cuño Carmena no puede heredar los tiempos de Ahora Madrid y así sólo ha transmitido también la Junta a los responsables de la radiotelevisión madrileña nos hace referencia expresa a los debates televisados pero según fuentes de Telemadrid citadas por la agencia Efe la cobertura informativa incluye también el formato televisivo del debate planificado en la cadena pública regional la decisión afecta también a Madrid en pie el partido con el que los concejales díscolos de Carmena se presentan a las municipales no afecta al debate de candidatos que la serie El País han organizado para el próximo lunes

Voz 1 17:36 el tiempo que las madres dedican a la familia supone casi un cuarto del Producto Interior Bruto de nuestro país

Voz 5 17:41 por ellas la contaminación acústica ha disminuido

Voz 1 17:44 un ocho por ciento por los gritos que te merecías y que se han tratado en las madres referentes humanos que lo hacen todo posible sin pedir nada a cambio siendo además cien por cien madres feliz tía de la madre el Corte Inglés Hoy por hoy

Voz 0027 18:00 seis y dieciocho de la mañana cinco y dieciocho en Canarias la comunidad educativa le marca prioridades al futuro nuevo Gobierno le pide que afronte urgentemente los retos pendientes entre ellos la formación de los profesores la reforma de la Lomce que mejore la financiación o el sistema de becas es una lista larga que resume Adela Molina

Voz 0011 18:17 los profesores reclaman al nuevo Gobierno que aborde en esta legislatura uno de los grandes temas sin resolver de la educación en España la reforma del acceso a la docencia la formación y la carrera de los docentes Nicolás Fernández ex presidente del sindicato

Voz 0027 18:30 ha sido estatura pendiente

Voz 17 18:32 en toda la legislatura siempre se ha anunciado un estatuto docente cambios en la selección del profesorado sin ver se han hecho hasta ahora muchos parches no es abordado con profundidad

Voz 0011 18:45 en la anterior Ejecutivo empezó a trabajar en esa reforma pero no llegó a presentar ninguna propuesta los docentes también piden recuperar los niveles inversión en educación previos a la crisis y la reforma de la Lomce la actual ley educativa en esto coinciden con los padres en la escuela pública ICO los estudiantes Carles López de Cannes

Voz 13 19:01 vamos a pedir una ley consensuada tanto con los partidos políticos como con la comunidad educativa que dé estabilidad que luche contra el abandono escolar que mejore la calidad

Voz 0011 19:10 la reforma del sistema de becas es otra de las peticiones de los alumnos los universitarios quieren además la clarificación de las cotizaciones por las practicas a la Seguridad Social las asociaciones que representan a la escuela concertada Eden estabilidad creen que no hay que renunciar al pacto educativo reclaman políticas que cuenten con todos los sectores

Voz 0027 19:27 los consejeros de las empresas ganan hoy en conjunto el doble que antes de la crisis en total son más de tres mil millones de euros según los datos de la Agencia Tributaria que recoge esta mañana El País Javier Alonso buenos días buenos días

Voz 0858 19:39 más de los que haciéndoles retuvo mil cincuenta y dos millones de euros la conclusión pagan un tipo efectivo en el impuesto de la renta en torno al treinta y tres por ciento el diario El País asegura que la retribución de los miembros de los órganos de dirección de las compañías ha crecido a doble dígito desde que comenzó la recuperación especialmente en dos mil quince cuando ganaron casi un veinticuatro por ciento más que el año anterior en dos mil dieciocho si el avance fue más modesto del cuatro coma ocho como los datos son agregados no hay manera de calcular cuánto de ese aumento corresponde a subidas en las retribuciones cuanto al incremento en el número de consejeros que existe

Voz 18 20:13 sí

Voz 0027 20:19 un grupo internacional de científicos con participación española ha confirmado que el riesgo de contagio del VIH el virus del sida es cero si se sigue bien el tratamiento antirretroviral para hacerlo han seguido a setecientos ochenta y dos parejas homosexuales

Voz 1772 20:33 ante dos años en el parejas en las que uno

Voz 0027 20:35 uno de los miembros tenía el virus aunque en valores ya indetectables hay daba buenos días

Voz 0011 20:40 buenos días la investigación se basa en los setenta y seis mil actos sexuales sin condón que mantuvieron todas esas parejas las conclusiones las avalan investigadores de catorce países europeos liderados por la University College de Londres y la Universidad de Copenhague un vestido un estudio en el que también han participado científicos de Barcelona los autores creen que este estudio aporta por fin pruebas sólidas para ayudar a romper el estigma que aunque aún lleva asociado la enfermedad destacan la importancia hacerse controles periódicos a las personas que mantengan relaciones sexuales sin condón los niveles indetectables de VIH suelen alcanzarse tras unos seis meses de terapia antirretroviral y es imprescindible que el tratamiento no

Voz 0027 21:16 trompa nunca gracias Aida el futuro de los tras plantes pasa según los científicos porla Bío impresión básicamente por fabricar los órganos literalmente utilizando tecnología de impresión 3D la técnica todavía tiene que superar muchas limitaciones pero ha dado ya un paso importante por primera vez se ha conseguido crear vasos vasculares capaces de transmitir fluidos como la sangre del oxígeno que vendría a ser algo así como un pulmón artificial Javier Gregori

Voz 0858 21:41 después de crear una nueva técnica de vio impresión en tres dimensiones un equipo de científicos de tres universidades de Estados Unidos acaba de superar uno de los grandes obstáculos para poder fabricar en el futuro en un laboratorio órganos del cuerpo humano han construido la primera estructura de vasos sanguíneos y canales de aire que imita ya el funcionamiento de los pulmones como explica Jordan Miller el coordinador de este proyecto

Voz 0027 22:04 pero si lo que hemos hecho es construir tejidos vivos utilizando un envío gel blando células vivas tu de divisas

Voz 0858 22:11 esta primera estructura pulmonar creada en un laboratorio suena así cuando absorbe aire y dada su importancia su imagen ocupa hoy la portada de Science una de las dos grandes revistas científicas del mundo

Voz 5 22:33 conecta con hoy por hoy a través de nuestro contestador automático

Voz 1 22:37 Marca marca el veintiuno cinco veintidós dieciséis sesenta y cuéntanos lo que quieras

Voz 0738 22:47 Federico vamos a jugar contigua al English

Voz 20 22:51 sido yo anida giro a primera suena

Voz 0027 22:59 sí claro

Voz 1 23:01 esto

Voz 20 23:04 yo te pregunto niño me lave

Voz 5 23:12 a ETA modalidades la dedicación musicales Hoy por hoy con Pepa Bueno y Toni Garrido síguenos también en Hoy por el punto es cadenas en la actualidad cuando podemos llevarte hasta ella

Voz 1 23:45 hora catorce José Antonio Marcos cadenas eh ser que los escucha en Nanterre

Voz 23 23:54 a nuestra edad dispones de una completa parrilla de programas exclusivamente digitales deportivos musicales saludables de humor nos sintonizan se escuchan en nuestra

Voz 5 24:05 que toma el control de la SER quieras cuando tú quieras descarta nuestra aplicación

Voz 1 24:20 cuenta con las

Voz 24 24:23 pase lo que pase

Voz 25 24:25 eh

Voz 18 24:33 en la Cadena Ser

Voz 0027 24:37 porque hoy la Academia del Cine acaba de recuperar un documental que hace treinta y seis años se atrevió a hacer algo que era impensable por entonces abordar la transexualidad sin prejuicios para acercarse a un colectivo que todavía hoy lucha por quitarse de encima estigmas

Voz 0858 24:51 José Manuel Romero en mil novecientos ochenta y tres

Voz 1084 24:53 es Antonio Giménez Rico estrenó vestida de azul una película documental que sin ser consciente fue pionera en una representación real de la mujer transexual durante la Transición

Voz 2 25:03 problema porque la tierra

Voz 26 25:06 tienes río estando como estoy aquí soy la

Voz 1727 25:10 vale pero

Voz 1084 25:11 el régimen franquista había perseguido censurado toda imagen que humanizar al colectivo las cintas de la época la mayoría comedias ridiculizaron se burlaban de los transexuales la periodista Valeria Vegas reivindica ahora en un libro esta obra maldita estables catalogada por hacer un retrato completo y complejo través esta película yo me daba cuenta que se podían analizar

Voz 1727 25:30 montón de de aspectos que confirmaban que el colegio

Voz 27 25:34 llevo Trans estaba en clara exclusión social no pues desde la prostitución el espectáculo que no era tal espectáculo además ricksow la exclusión social las leyes opresores de aquel momento no como de lo público que no suena muy lejana pero estaba en plena democracia sin manejarla

Voz 1084 25:49 a terminología actual ni conocer los estudios de género Giménez Rico no pude encontrar a una mujer que no ejerciera la prostitución pero sí incluyó por ejemplo al cole

Voz 0596 25:58 tuvo gitana Tamara es la exclusión social

Voz 27 26:00 solamente el documental cuenta a los trece años se fue de casa con la palabra de su padre de yo prefiero dos hijas putas a un hijo maricón

Voz 1084 26:07 el documental fue presentado en el Festival de San Sebastián donde las protagonistas no las dejaban entrar en el hotel por no ser quién decía su DNI y luego pasó con éxito por salas y empezó a cambiar la mentalidad de muchos espectadores

Voz 28 26:20 bueno seguir visto Uría esta joven

Voz 1621 26:32 vamos ya con los deportes José Antonio Duro buenos días buenos días en rebotes tras la Semana Europea la Liga que vuelve hoy y lo hace en Sevilla en el Sánchez Pizjuán con un en Sevilla Deportivo Club Deportivo Leganés a partir de las nueve de la noche ambos han busca cerrar sus objetivos en el caso visitante cerrar la salvación en el local el le gusta el buscar la máxima posición europea precisamente eso lo quiere el Valencia pero ya esta temporada desde ya prepara conjunto Marcelino García Toral la remontada de la próxima semana ayer perdió el Valencia tres a uno en Londres ante el Arsenal tanto inicial de de para el conjunto ché neutralizado por la caset antes de la media hora y un tanto doloroso para cerrar el choque de Obama Millán en el descuento del partido Marcelino

Voz 29 27:20 es que el tres uno llegó en una acción individual cuando creo creo que es lo teníamos todo controlado que me parece pues que nos faltó experiencia en jugar este tipo de partidos pensar que en el partido de vuelta podemos ganar a la dársena como el apoyo de nuestra afición

Voz 1621 27:36 a eso apelaba a este Valencia que aspira a remontar y que seguro que no tiene una disposición táctica como la de ayer que fue bastante raro la verdad con cuatro centrales dos laterales en definitiva uno de los canteranos Soler pasa Pajín

Voz 30 27:46 la verdad que que ahora nada más llegar al al vestuario pues se reciente hoy es el tercer gol pues pues es verdad que que ha hecho daño pero pero bueno nosotros y al final somos el el Valencia hemos tenido aquí nuestras opciones y vamos a olvidar ya este partido pensar en en que podemos corregir si íbamos a la vuelta a intentar

Voz 1621 28:08 el más igualada cobra otra semifinal con uno a uno entre el conjunto de H de Frankfurt y el Chelsea con tantos de Djokovic para los locales del español Pedro Rodríguez para el conjunto inglés con muchos jugadores además que suenan bastante últimamente para reforzar a los equipos de la Liga el caso del propio Jobbik o también de el Vieira de le Chelsea la vuelta también el próximo jueves si estamos en Oporto ya a primera hora de este viernes allí sigue Iker Casillas ingresado en la UCI como está Javier Herráez buenos días

Voz 31 28:37 hola qué tal duro muy buenos días desde este hospital Cup donde sigue ingresado Iker Casillas muy contento con la visita ayer de sus dos hijos también recibió visita de dos compañeros suyos como Adrián y Oliver Torres poco a poco a pasando las horas si todo transcurre como los médicos ayer presagiaban después de esa operación rápida y fructífera para Iker Casillas que en principio saldrá de este hospital el próximo domingo o lunes

Voz 0858 29:01 bueno pues evidentemente fuera noticia la verdad Javi gracias que

Voz 1621 29:04 se piensa ya en la vuelta a casa del portero español del Oporto y ayer otro nombre ilustre Xavi Hernández confirmó lo que en noviembre contaba aquí en la SER cuando acabe la temporada colgará las botas y cerrará su trayectoria como futbolista anoche en El Larguero hablábamos con su padre con quien

Voz 1727 29:19 sí

Voz 32 29:19 de momento Xavi no quiere precipitarse o osea el nada he estado esta hasta ahora ha estado feliz contento muy a gusto jugando al fútbol no ha terminado una etapa bueno hemos comentado me ha comentado que quiere ir paso a paso no es luego la viene dice que quiere empezar a entrenar

Voz 1621 29:39 a ver si puede además en fútbol Juanmi el jugador de la Real Sociedad está a punto de cerrar un acuerdo con el Betis empieza a mover el mercado ya en las últimas semanas del campeonato de baloncesto ayer volvió Julie a las canchas en la victoria del Real Madrid o Murcia ocho cero ocho dos hoy tenemos partido entre el primero y el tercero ACB Barça Baskonia

Voz 1727 30:01 las seis y media las cinco y media en Canarias esta madrugada Leopoldo López ha roto su silencio después de que la justicia venezolana haya pedido su arresto tras ser liberado por militares y Guaidó a las puertas de la residencia del embajador español en Caracas escoltado por la Policía Nacional el opositor venezolano ha desafiado a Maduro anunciando más movimientos del sector militar y agradeciendo a España que le haya dado cobijo a él y a su familia en la sede diplomática López ha aclarado que no ha pedido el estatus de asilado sino que está en la embajada como huésped

Voz 2 30:43 quiero agradecerle al presidente del Gobierno español Pedro Sánchez a todo el pueblo a España y quiero dejar muy claro que la posesión estoy emitiendo en estos momentos mío desde ningún punto involucra o compromete al Gobierno español que en estos momento Beethoven condición que huésped lo ha dicho en más de gobierno en esa comisión me voy a mantener

Voz 1727 31:07 lo que dice el Gobierno de España todo esto pues que en ningún caso va a entregar al opositor venezolano a Xavi

Voz 0027 31:14 sí lo hice en un comunicado que emitió anoche el Ministerio de Exteriores nos entregará a López a pesar de la orden de arresto emitida por un Tribunal Supremo por el Tribunal Supremo Solano el Gobierno recuerda en ese comunicado que la embajada y la residencia del embajador gozan de inviolabilidad y que por tanto no se puede acceder a ellas sin la debida autorización anoche en Hora veinticinco el ministro de Exteriores venezolano Jorge Arreaza confirmaba que no tienen intención de romper esa inviolabilidad pero sí decía que España confía en ellos en que España termine entregando Leopoldo López

Voz 3 31:41 en España está en territorio venezolano el señor López en un delincuente que en territorio venezolano delinquir y hay una orden del máximo poder con nosotros esperamos que el Gobierno español cumple con las leyes del país se supone que es el Gobierno español que entregar

Voz 0027 31:56 Nicolás Maduro ha comparecido esta noche rodeado de miles

Voz 3 31:59 sí primero de soldados y después de jóvenes para

Voz 0027 32:02 demostrar que los militares siguen a su lado

Voz 1623 32:05 es una poderosa institución organizada para la defensa nacional por nuestro pueblo jamás Zebari

Voz 1621 32:11 el frente con dignidad

Voz 1623 32:14 la firmeza cualquier intento de invasión militar del imperialismo estoy seguro que vencería

Voz 0027 32:21 Dirección General de Tráfico Teresa Serrano buenos días

Voz 1257 32:23 buenos días pues hasta ahora situación bastante tranquila en la red viaria nacional en Ourense una colisión entras miras la A52 en sentido O Porriño en Zaragoza ha cortado un carril de la A68 por la pérdida de la carga en la calzada en la capital maña en el enlace con la dos además precaución hasta ahora por la falta de visibilidad por la niebla en la provincia de Lugo

Voz 0027 32:42 Media España se va a mojar hoy viernes porque se esperan lluvias en todo el norte en Cataluña en la Comunidad Valenciana en Baleares también en el este de Castilla La Mancha más sol durante el fin de semana con temperaturas un poco más bajas

Voz 1 32:56 las banderas no siempre son de tela

Voz 0738 32:58 qué áreas del Congo no venías de un sitio tampoco idílico es el sufrimiento que hemos visto en Lesbos yo no lo he visto nunca la memoria nos hace libres el olvido es la falsificación del pasado me impresiona siempre como en España se quiere vivir falsificando el pasado la historia

Voz 5 33:16 es el referente para no repetir errores que tienes

Voz 0738 33:19 como a Fernando VII

Voz 5 33:22 Nos arruinó culturalmente la

Voz 1 33:24 Cana séptima temporada con Carles Francino la en Hoy por hoy

Voz 5 33:37 no

Voz 1727 33:47 son las seis y treinta y cuatro minutos de la mañana a las cinco y treinta y cuatro en Canarias abrimos la Mesa de España en Salamanca han detenido allí a un hombre por apuñalar en plena calle a su expareja ella está en el hospital muy grave Eva Marín buenos días

Voz 5 34:01 buenos días una mujer de cuarenta y cinco años que

Voz 0122 34:04 continúa en la UCI del Hospital charro aunque fuera de peligro por esas heridas de arma blanca en el tórax lo explicaba en la SER la subdelegada del Gobierno en Salamanca cerca ración Pérez quien reconocía que el ahora detenido tenía que estar en prisión desde abril por otras causas pendientes

Voz 0027 34:18 ha sido en Salamanca

Voz 33 34:21 Juan y con testigos video son las que lo han podido ver el el agresor son jóvenes los dos es relativamente jóvenes ella con cuarenta y cinco años y el agresor tenía que haber ingresado el día treinta de abril en prisión

Voz 0122 34:35 tras los hechos el presunto agresor intentó huir pero fue retenido por varios testigos que se encontraban en el lugar fue trasladado a dependencias policiales donde el detenido se autolesionó en los calabozos quién Sevilla Mari Cruz Barroso buenos días buenos días Pepa la Agencia de Protección de Datos ha multado a uno de los miembros de la manada con ciento cincuenta mil euros por difundir un vídeo de la agresión sexual

Voz 1435 34:56 se trata de Alfonso Jesús Cabezón lo Pepa condenado a nueve años de cárcel por la agresión sexual de los Sanfermines que difundió uno de los vídeos que estos individuos grabaron mientras abusaban de la chica la resolución de la Agencia de Protección de Datos considera acreditado que Cabezuela quien fuera miembro del Ejército infringió la normativa impone esa sanción de ciento cincuenta mil euros abogado ha anunciado que va a presentar alegaciones dice que su defendido no puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos

Voz 1727 35:24 seguimos en Andalucía la policía ha desarticulado una red que introducía en España ciudadanos asiáticos en patera a través de las costas de Cádiz cobraban hasta veinte mil euros por persona en julio Camacho buenos días buenos días

Voz 1389 35:37 investigación se inició cuando la Policía Nacional interceptó en el Estrecho lanchas procedentes de Marruecos que cruzaba el Estrecho

Voz 1772 35:43 con migrantes procedentes de países como Bangladesh cerril

Voz 1389 35:45 Blanca Pakistán e India no africanos como es habitual fruto de esa investigación se ha comprobado como una Rey cobraba una cantidad de entre catorce y veinte mil euros a estos ciudadanos por traerlos ilegalmente España era una red de redes uno captaban en los países de origen a los migrantes otro gestionaban los traslados el alojamiento en los países de tránsito y otro finalmente materializaba la travesía marítima es decir haría varias redes colaborando en las distintas partes el trayecto la principal estaba en España de esta red principal han sido detenido ahora once personas

Voz 28 36:16 la

Voz 1727 36:17 justicia europea ha decidido que la imagen de Don Quijote de la Mancha sólo se puede utilizar en que esos que se hayan fabricado allí en la Mancha pero que además tengan la Denominación de Origen Aldo Gomez buenos días cómo ha llegado el queso manchego a los tribunales europeos

Voz 34 36:32 hola buenos días bueno pues fue a raíz de una denuncia de la Fundación Denominación de Origen Queso Manchego controlaban

Voz 1621 36:37 Alagón en Ciudad Real que utilizaba la imagen de Don Quijote

Voz 34 36:40 pero es un producto no adscrito a esta denominación la justicia rechazó en dos ocasiones la demanda inicial pero lo veo no se quedó parada acudió a este Tribunal europeo que dice que si un hombre de unos elementos gráficos pueden evocar a la Denominación de Origen esto conlleva a confusión Santiago altares es el secretario de la Denominación de Origen Queso Manchego

Voz 1621 36:57 lo importante de esta sentencia es que

Voz 35 37:00 si antes se tenía en cuenta el parecido fonético cuando era un elemento de nominativa que había aparecido entre un nombre y en nombre protegido por el sabe la novedad es que ahora se considera que también un elemento gráfico puede exactamente igual de buscar a esa denominación de origen

Voz 34 37:17 el alto tribunal europeo ya ha trasladado esta respuesta al Supremo que se tendrá que pronunciar ahora sobre la denuncia concreta sobre la que sería malagueño

Voz 1727 37:23 era ya hablamos ahora de la Zaragoza americana es la exposición Éste es el título de la exposición que ha abierto sus puertas en la capital aragonesa Iker repasa los cuarenta años en los que el ejército americano tuvo allí su base aérea la influencia que esa presencia tuvo en la música la gastronomía en la vida de la ciudad Dabiz Barqueta buenos días

Voz 0596 37:46 buenos días Pedro Zapatero innato Muñoz son los autores de este trabajo premiado el año pasado por la Asociación de la Prensa de Aragón ahora se convierte en exposición y recuerda los rockeros zaragozanos como Gabi Sanders pioneros que fueron invitados para animar las fiestas de los militares de la Base recuerda las primeras hamburguesas para las que los panaderos españoles tuvieron que inventar panes pequeños redondos y además de aviones en la base había pizzería bolera campo de golf de béisbol Cárcel Hospital sheriff hasta un hangar de la NASA

Voz 20 38:11 Endesa

Voz 0596 38:16 en caso de emergencia durante el despegue el transbordador aterrizará en Zaragoza como recuerda en la exposición el propio Pedro Duque pero la base fue muy importante para la radio porque aquí nació

Voz 0027 38:24 mira FM española Iberia

Voz 0785 38:27 Eisner Gina en

Voz 0596 38:29 sabes de ella escuchamos por primera vez el American Tom Ford

Voz 1727 38:33 y ojo a lo que ha aparecido en las calles de Pamplona Fernando Nieto buenos días buenos días en el centro de la ciudad han empezado a verse palomas pintadas de colores el Ayuntamiento no tiene ni idea de dónde salen pues sí yo entre las miles de palomas urbanas que habitan en Pamplona estos días llaman poderosamente la atención algunos ejemplares cuyo color obviamente no es un capricho de la naturaleza palomas de colores muy vivos rojo rosa verde azul de momento las hemos podido avistar en el casco antiguo de la ciudad en pleno centro después de dos semanas el enigma de las palomas no se resuelve en el Ayuntamiento nadie sabe nada no tienen ni idea de cuál puede ser el origen de estas palomas teñidas señalan eso sí que no es nada cívico eso de ir pintando aves aunque sean las denostadas palomas mucho que es de suponer que sería sancionable de acuerdo con la legislación de protección animal de momento las palomas las pueden ver en nuestra web ser Navarra punto com o bien en el centro de Pamplona así pasan por aquí un abrazo Fernando un abrazo

Voz 36 39:31 un hurón serán me fui con una Ancelotti Colón de las siete

Voz 1727 39:43 m de veinte las seis menos veinte en Canarias abrimos la Mesa del Mundo en Bruselas con el enfado de la Unión Europea por esa decisión de Estados Unidos de aplicar una ley que permite demandar a las empresas que utilizan propiedades confiscadas en su día al los que huyeron del castrismo bueno pues desde Bruselas dicen que lo van a permitir que se perjudique a las empresas

Voz 0738 40:08 las europeas afectadas corresponsal Comunitat

Voz 1727 40:11 de Griselda Pastor Bruselas está dispuesta

Voz 0738 40:13 a proteger a las empresas españolas en Cuba porque no quiere que los Estados Unidos lo impongan su política exterior osea que la Unión mantiene que la aplicación de esta Ley Helms Burton supone una violación de los acuerdos pactados con Estados Unidos acuerdos que tienen rango internacional lo que en la práctica según se escribe en el comunicado que ha difundido la alta representante es presagio de un largo contencioso judicial caso acaso para contrarrestar los perjuicios económicos que se puedan causar empresas europeas una complicación adicional en las relaciones con Estados Unidos según Mogherini citamos textualmente este comunicado en el que la alta representante insiste que esta decisión americana debilita la confianza trasatlántica y crea fricciones innecesarias

Voz 1727 41:16 en Alemania la adopción va a ser un poco más fácil a partir de ahora la denuncia de unos particulares ha obligado a cambiar el Código Civil para que no sea necesario pasar por el matrimonio para poder adoptar a los hijos de nuestra pareja corresponsal en Berlín Carmen Viñas

Voz 0391 41:34 hasta ahora en Alemanía las parejas tenían que estar casadas para que uno de los cónyuges pudiera adoptar a los hijos de loto

Voz 1727 41:40 pero algo que según acaba de dictaminar el

Voz 0391 41:42 según el Constitucional viola el principio de igualdad de trato el más alto tribunal alemán insta además a los legisladores a modificar el Código Civil actual como muy tarde en marzo del próximo año el dictamen dado a conocer hoy surge tras la demanda de una pareja que vivía junta desde hacía una década la mujeres madre de dos hijos cuyo padre biológico falleció en dos mil seis y un tercero cuyo padre es su pareja actual tras diez años de vida en común rehúsan casarse porque perderían la pensión de viudedad que perciben que es parte esencial de su sustento pero el hombre quería asumir la paternidad legal de los hijos de su pareja y dada la situación no tenía ninguna posibilidad ahora el Tribunal Constitucional les ha dado la razón afirman los jueces que el certificado de matrimonio no es decisivo para el éxito de una adopción sino la estabilidad de la relación y que esta desigualdad de trato que marca la ley alemana se ha quedado obsoleta

Voz 1727 42:39 terminamos hoy en la Bolsa de Nueva York con la impresionante salida a Bolsa de la carne B gana la carne que no es carne que está hecha de plantas sastres grado Wall Street y el precio de sus acciones se ha disparado un ciento sesenta y tres por ciento Rafa Muñoz

Voz 1772 42:56 billón MIT es la primera de las tres grandes empresas ve ganas que sale a Bolsa en Estados Unidos

Voz 37 43:01 no hay saques que sexys

Voz 0738 43:06 se exceso Sexpe

Voz 37 43:08 no está hecho para sorpresa de esta

Voz 1772 43:10 presentadora con un rebote espectacular el valor de sus acciones ha pasado de veinticuatro a sesenta y cinco dólares en su primera sesión

Voz 9 43:18 de que sus brazos Granero donde sus en y

Voz 1772 43:22 el director de la compañía ha dicho que el éxito bursátil se deba el entusiasmo de la gente para buscar una solución al consumo masivo de carneros

Voz 5 43:31 a

Voz 1772 43:32 la empresa se dedica a producir hamburguesas perritos calientes y filetes de apariencia cárnica pero que en realidad están hechos con vegetales el color la textura y el sabor son iguales o al menos parecidos al de la carne su producto estrella lo presentaron en dos mil diecisiete una hamburguesa que sangra cuando le pegas un bocado

Voz 1 43:50 saben si no

Voz 1772 43:57 la cadena de comida rápida Burger King también ha empezado a ofrecer hamburguesas vegetales este tipo de productos está cobrando cada vez más fuerza en Estados Unidos donde cinco de cada cien personas son vegetarianas o ve ganas

Voz 0738 44:16 tengo un problema no pudo afeitar me para conocer a tus padres porque se ha fundido la bombilla del baño bien noveno pero eso tiene solución cariño bricolaje está muy cerca

Voz 9 44:25 tímbrica por tenemos más de sesenta tiendas cerca de ti para que siempre encuentres la solución que necesitas

Voz 5 44:32 Tura herramientas ferretería todo con la garantía el servicio del grupo El Corte Inglés que arreglamos hoy en todo lo que hacemos lo hacemos por tipos en nuestras estaciones de servicio Portillo damos a cualquier parte para llevar el calor a tocar Portillo hacemos mucho más cada día porque ponemos nuestra mejor energía

Voz 1727 44:55 muy Cepsa

Voz 0738 44:57 más eficiente allí Cristo tiene Salama si la Securitas Direct y qué tal es que estamos pensando imponernos una en mi bloque la está poniendo todo el mundo y me preocupa que soy roban entren en mi casa ni te lo pienses te vas a estar siempre preocupada por si entran a robar en tu casa por lo que cuando a merece la pena vivir tranquila

Voz 9 45:13 en Securitas Direct protegemos lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula unánime en Securitas Direct punto puntuales recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 24 45:27 el ojo izquierdo Hoy por hoy

Voz 0027 45:33 en

Voz 38 45:37 la de hoy

Voz 39 45:40 no

Voz 1727 45:44 la boda la impide Cataluña dice esta mañana José Mari buenos días Pepo yo solo fui foráneos que el FMI

Voz 1100 45:54 el Banco Mundial las bolsas de Madrid París Wall Street ya está los jerarcas económico chinos

Voz 40 46:01 si en una boda con misa concelebrada banquete como ante él y le hilo

Voz 1100 46:05 entre mil ciudadanos pero olvidan obsesionados como están por mantener su desorbitadas ganancias algo que existe un pequeño lugar de nuestra geografía siete millones y medio de habitantes que se llama Cataluña necesita Pedro Sánchez negociar una salida al conflicto porque en sus manos ha puesto su destino personal y político todo el mundo vislumbra sólo vislumbra un resquicio para la esperanza y lo puedo dejarlo pasar pero es que Ciudadanos nació creció y a ellos fía su futuro

Voz 40 46:39 en con las ramas posibilidad que en Cataluña

Voz 1100 46:42 que cuanto peor vaya por aquellas tierras secuestradas por los fanáticos independentistas mejor para ellos Camaño salida de pata de banco Victor Ros Nuria Gispert no se puede expulsar a semejante criatura de la vida pública tanto más favorece su política de enfrentamiento provechosa para sus intereses nefasta para España por eso detenido de color secundado por intelectuales tocados con Montero con el capote abierto los españoles le han dado la espalda de forma rotunda que la así que no nunca aunque yo Ibex habrá boda son ciudadanos pero por Cataluña

Voz 5 47:23 no

Voz 18 47:25 sí

Voz 1727 47:28 abrimos la barra libre política de los viernes pero vamos a empezar con Greenday Tinder

Voz 1621 47:33 sí como lo oyen estas aplicaciones para intimar pueden estar provocando un aumento de las enfermedades de transmisión sexual como les vamos a contar dentro de dos horas hay quién las defiende con matices bienvenido buenos días o la buenos días

Voz 13 47:46 soy Federico de Madrid creo que el problema más gol

Voz 5 47:48 de de de Greenday en este momento

Voz 13 47:51 no es tanto que se hayan comprado los China y que no estén espiando sino más bien la deshumanización que significa estar en una aplicación como si nos hubiéramos transformado en un producto más de Amazon de empezar a mirar en un catálogo a ver si el siguiente Nos gusta más que el anterior y como si en lugar de personas fuéramos simples objetos de usabilidad pero bueno es algo que viene con la tecnología Hay parece que tenemos que aceptarlo tal cual como viene un beso muy grande para todos os dejo que tengo que conectan

Voz 6 48:18 a ver si recibía Fede Federico suerte con los mensajes son parte lo dicho Lele de Málaga

Voz 0104 48:25 por de mi vida no he encontrado relacionados con ellos en la calle y viendo luego no utilizando en ningún título

Voz 40 48:32 la situación creo que te tiempo aplicaciones han llegado a ver capital

Voz 0104 48:35 al mismo a las relaciones si tiene connotaciones que a mí no me gusta nada que que hayan web que quema

Voz 1621 48:42 un abrazo le le terminamos con las aves terminamos en Málaga José Manuel buenos días

Voz 41 48:46 buenos días y feliz viernes que es primavera que la sangre altera pero desde luego cuidado con las vías virtuales de Green y de todos feliz fin de feliz primaveras

Voz 1621 48:58 cabe la vamos a dejar las apps y nos metemos con los amores políticos que como saben están revueltos en esta semana en el PP