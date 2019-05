Hoy por Hoy (03/05/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1727 00:00 son las siete las seis en Canarias

Voz 3 00:15 en la Cadena Ser

Voz 1727 00:23 qué tal buenos días el opositor venezolano Leopoldo López ha hablado con los periodistas esta noche en la puerta de la casa del embajador español

Voz 3 00:31 quiero agradecerle al presidente del Gobierno español Pedro Sánchez Mato el pueblo a España y quiero dejar muy claro que la posesión que emitiendo estos momentos mío de ningún punto evita involucra o compromete al Gobierno español

Voz 1727 00:44 López insiste en su situación de huésped de asilado después de que un grupo de militares lo liberará el martes de su arresto domiciliario la justicia venezolana ordenó ayer detenerlo hoy en un comunicado de esta noche el Gobierno de España asegura que no tiene intención de entregarlo en Hora veinticinco en la SER hemos hablado con el ministro de Exteriores de Maduro se llama Jorge Arreaza y pide a España que entregue al prófugo de la justicia pero descarta una detención por la fuerza

Voz 4 01:15 bueno el señor López es un delincuente que en territorio venezolano delinquir aquí hay una orden de el máximo poder judicial con nosotros esperamos que el Gobierno español cumple con las leyes del país se supone que es el Gobierno español que entregar

Voz 1727 01:28 España protagonista inesperada de esta nueva derivada de la crisis política que atraviesa Venezuela ante los periodistas Leopoldo López ha vuelto a desafiar a Maduro y ha advertido de que habrá nuevos movimientos del sector militar contra el líder chavista y además trata de insuflar moral a los opositores diciendo que el alzamiento militar del martes no

Voz 5 01:50 su fracaso siempre se plantó esto como primer paso nunca se planteó como el paso definitivo primer paso en primer paso que tuvo un impacto y lo va a tener lo tuvo a los interior de la Fuerza Armada

Voz 1727 02:00 es una aunque en una entrevista con la agencia Efe publicada esta madrugada López no descartó una intervención militar en Venezuela espera que no haya que llegar hasta allí dice pero insiste en que es una posibilidad que contempla la Constitución es viernes tres de mayo y este mediodía el presidente andaluz Moreno Bonilla tendrá que dar cuenta en el Parlamento regional de cómo está la salud de su Gobierno el giro al centro ese giro brusco al centro de Pablo Casado llamando extrema derecha a Vox ha tensado la cuerda con los ultras en Andalucía las tesis entraría a hablar con alguien que está insultando no es razonable es Alejandro Hernández por la voz de Vox en el Parlamento andaluz aunque al final los diputados ultras acabaron apoyando ayer el decreto del PP y Ciudadanos que elimina el impuesto de sucesiones iba High tramo autonómico del IRPF y Casado sigue repartiendo culpas por la derrota electoral primero fue a la fragmentación de la derecha y ahora a Rajoy

Voz 3 03:00 creo que llevamos perdiendo apoyos electorales de hace ocho años por tanto esto no es una cosa que se imputable a estas últimas elecciones generales perdimos un tercio de los electores en el año dos mil quince recuperamos un poco en la repetición de elecciones sea ahora hemos tenido una pérdida con un resultado muy malo noticia que les cuenta la cadena

Voz 1727 03:20 la ser la justicia ha absuelto una víctima de violencia machista que apuñaló a su pareja mientras él estaba dando una paliza le habían condenado a dos años de cárcel pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid reconoce que actúa movida por su pasado como víctima de abusos de malos tratos es metálica que esta noche da su mayor concierto en España a las nueve y media empieza el espectáculo en Madrid en Ifema y las entradas llevan agotadas desde el mes de octubre sesenta y ocho mil personas van a haber hoy al grupo de Roca además actuará pasado mañana en Barcelona

Voz 2 04:07 que de casi ya está

Voz 1727 04:10 la estable abandonará el hospital de Oporto en las próximas horas José Antonio Duro

Voz 1621 04:13 su segundo día en cuidados intensivos ayer recibió ya visitas también de la familia algunos compañeros del Oporto que se pasaron por ese hospital para ver al meta is espera que en las próximas horas bien el fin de semana viene el lunes Casilla

Voz 0978 04:25 abandone ese hospital y vuelva a casa por otra parte

Voz 1621 04:27 de nombre ilustre también el de Xavi Hernández que dejará el fútbol al final de esta campaña además de resultados derrota del Valencia en Londres tres uno en las semifinales de la Europa League el partido que abre hoy la jornada de liga es el Sevilla Leganés se disputa a partir de las nueve de la noche

Voz 0978 04:43 el tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días a cambio de situación meteorológica viento del norte que va a traer lluvia a la mitad oeste de la península lo hace ahora de manera persistente incluso intensa llueve en la parte más oriental del Cantábrico a partir de mediodía la lluvias se extenderá a a la mayor parte de la cuenca del Mediterráneo chubascos intensos en Cataluña y la próxima noche en Baleares la el resto del país e irá con tiempo soleado el fin de semana el sol lo volverá a lucir en la mayor parte de la península y los archipiélagos

Voz 1463 05:17 hace realidad tu viaje soñado con Halcón Viajes y Viajes Ecuador

Voz 0978 05:21 reserva con el mejor especialista en grandes viajes antes del veinte de mayo ahorrarte hasta seiscientos euros y además las mejores condiciones de financiación grandes ventajas para novios

Voz 1463 05:32 ayer de té con nosotros y reserva ya en las oficinas de Halcón Viajes Viajes Ecuador o en nuestras webs

Voz 7 05:38 pinta

Voz 0978 05:40 ninguno los que tiran Lux te pin que la casa gratis para toda la vida descubre como en Premier quitarlo

Voz 8 05:47 a punto com Cinco Días y Santander de invitan al debate el Brexit y sus consecuencias el lunes seis de mayo en Madrid un proyecto de Foro Futuro el observatorio de tendencias económicas de cinco días is Santander informa ATI solicita tu invitaciones Foro Futuro punto El País punto com

Voz 9 06:08 hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 06:13 pues son las dieciséis las seis y seis en Canarias ya a esta hora no le han retirado a Núria de Gispert la concesión de la Cruz de Sant Jordi y eso que después de darle esa distinción según publicó ese tuit comparando con cerdos a políticos catalanes no independentistas el tuit provocó estupor Radio Barcelona Joan Bofill bon día

Voz 0931 06:32 hola buen día Pepa el PSC y Ciudadanos

Voz 1727 06:35 pidieron formalmente que el guber la retire la distinción pero Quim Torra dice que no soy

Voz 0931 06:41 el retiró el tuit en otros se justificaba asegurando que no quería llamar cerda a nadie que le duele que mucha gente lo haya querido ver así en TV tres

Voz 10 06:48 cartas iba a contar

Voz 0931 06:51 dice que no se dio cuenta que montaje que colgó hablaba de cerdos que cuando saltó la polémica lo miró bien y por eso lo recibió el tema es que el tuit como decías lo publicó sólo un día respuestas anunciara que recibiría una Creu de Sant Jordi por ello PSC Ciudadanos también el PP pidieron que se le retirara que es una cuestión de justicia Atica desde el partido naranja Nacho Martín Blanco decía que consideramos que es una cuestión de justicia democrática y el socialista Ferran Pedret recordaba que desespero que había sido reprobada por una serie de manifestación de aclaración por declaraciones vejatorias es ya está lleno pero para Quim Torra

Voz 1275 07:24 arte al Twitter ahí está poleas

Voz 2 07:26 por zanjaba asunto zanjado así lo decía ayer Bélgica en fin

Voz 1727 07:30 cinco días han pasado desde las elecciones la marejada no bajan el PP las críticas por la radicalización de Casado Se hacen ya en voz alta por ejemplo Santiago Juárez que es vicepresidente de Castilla y León

Voz 0946 07:44 debería haber más fijo más Herrera y menos Aznar

Voz 1727 07:49 los llamados moderados que empiezan a salir en tromba opinar cuenta El Mundo que Feijóo llegó a amenazar a casado con una gestora el presidente gallego de momento habla de error de estrategia

Voz 2 08:02 sabiendo que hemos hecho las cosas mal sabiendo que nos hemos equivocado muchos cosas sabiendo que nuestros giros no han sido los giros adecuado si sabiendo asumiendo responsabilidad la cuota parte que le corresponde a cada uno poniéndose a trabajar de forma inmediata

Voz 1727 08:15 anoche estuvo en esta casa en Hora Veinticinco Borja Semper candidato a la alcaldía de San Sebastián en Euskadi el PP no ha sacado un solo diputado pero dice Semper

Voz 4 08:25 queremos podemos ciertos conocimientos de Partido Popular sexto bis curso buenos o bronco fue es poco pues que nos alejó a una parte del stock potencial electorado ahora su momento de tomar decisiones ITER enfocarnos como partido útil un discurso moderno con un tono constructivo sobre la situación

Voz 1727 08:43 del Partido Popular la mirada esta mañana de Javier González Ferrari

Voz 0881 08:52 el batacazo del PP y la confusión la que sus líderes han sumido a su electorado natural puede ser aún peor en las autonómicas y municipales del próximo día veintiséis no son pocos los históricos del partido que ha gobernado España durante quince de los cuarenta años largos de democracia que avisan de una más que posible pérdida de musculatura política del partido que preside Pablo Casado en aquellos feudos que durante décadas han sido sus bastiones pongamos por ejemplo se pierde Madrid o los populares se quedan imposición de ser la muleta de Ciudadanos justo al revés de lo que ha sido esta legislatura los cimientos de la sede de la calle Génova se pueden venir abajo como un castillo de naipes el PP gravemente tocado del ala por la herencia de Rajoy afrontó las elecciones generales desde la táctica no desde la estrategia iba a ser muy difícil que en algo más de veinte días cambien las cosas no se trata sólo de alejarse de Vox sino de ser creíble para esa gran masa de ciudadanos de centro derecha que al sentirse huérfanos llegaron a las urnas como pollo sin cabeza el centrismo no es una postura sino una filosofía política vista Feijóo saque unas horas para explicárselo adecuadamente a casa

Voz 1727 10:08 el Gobierno andaluz ha despedido al investigador Bernat Soria porque compaginaba su trabajo en una fundación pública de la Junta con el sector privado y eso según el Gobierno del PP y Ciudadanos vulneraba la Ley de Incompatibilidades Radio Sevilla Mari Cruz Barroso buenos días buenos días Pepa

Voz 1435 10:26 la Fundación Progreso y Salud dependiente de la Junta ha cesado a Soria por incumplir la Ley de Incompatibilidades red realizaba actividades privadas a pesar de cobrar ciento cincuenta mil euros anuales de fondos públicos cinco mil de exclusividad la Fundación la acusa de mala fe contractual por colaborar con dos empresas del mismo sector de investigación en una de ellas su hija figura como administradora única el como apoderado el consejero de Salud ha pedido explicaciones al PSOE

Voz 12 10:52 este ex ministro socialista podía haber estado desarrollando otra actividad privada incompatibles con su contratación a través de sociedades y a través de familiares creo que hoy es imprescindible que en sede parlamentaria den explicaciones sobre estas informaciones

Voz 1727 11:10 el expediente se abrió en enero Soria era el tren

Voz 1435 11:13 bajados de la Junta que más cobraba uno coma dos millones de euros desde dos mil

Voz 1727 11:17 el nueve son las siete y once seis y once en Canarias

Voz 13 11:23 no sólo corres

Voz 14 11:26 para salir de clase pero a partir de los treinta que apuntan a una maratón y si es en Nueva York dejó

Voz 0881 11:34 estás en tu mejor momento si al León Edition equipado con todo para tenerlo todo lo que sea

Voz 0978 11:40 puede dar por catorce mil trescientos euros

Voz 0881 11:44 déjate apoyo

Voz 15 11:45 espléndido tres una cosa eso invitan al compite sentirte y Onetti se puede llevar como John tu Colacao así que a la próxima recuerda que puede expedir un Colacao entubar de siempre fallen los otros Colacao eso tan tú

Voz 14 11:59 yo lo mejor de las mejores marcas Icon un setenta por ciento en la segunda mitad de más de mil artículos sólo lo encontrarás en Hipercor por tiene el supermercado El Corte Inglés de oliva virgen extra origen comprando dos la segunda unidad sale a sólo uno con sesenta y un setenta por ciento de descuento supermercado El Corte Inglés fenicios válidos en Península Baleares

Voz 3 12:24 en la Cadena Ser

Voz 1727 12:31 los conservadores británicos enfrentan hoy a una probable derrota electoral ha habido elecciones en casi cuatrocientos cincuenta ayuntamientos de Inglaterra Irlanda del Norte todavía no hay resultados oficiales pero todas las quinielas apuntan a una importantísima derrota de los de Theresa May lastrados Ana Button por la gestión del Brexit

Voz 0127 12:52 hasta ochocientos escaños de los casi cinco mil que tienen ahora mismo los tories podrían ir a otros partidos según los sondeos todo apunta que los laboristas de Jeremy Corbijn se llevarán una porción del pastel pero las encuestas señalan a los liberal demócratas como los grandes beneficiados de la debacle conservadora podrían ganar más de quinientos nuevos

Voz 1727 13:10 escaños sobre elecciones las europeas en este caso el vicepresidente italiano Matteo Salvini y el primer ministro húngaro Viktor Orbán se han ido a la frontera con servía para exhibir allí su sintonía Isabel Villar en las políticas anti inmigración

Voz 0028 13:24 sí Orbán incluso en la enseñado Salvini la valla que levantó su Gobierno en dos mil quince para frenar el paso de refugiados los dos líderes coinciden en pedir medidas de rechazo a la inmigración y también de defensa de los valores cristianos aseguran que deben ser protegidos ante la expansión de

Voz 1727 13:37 dan la expansión del Islam lo que no

Voz 0028 13:39 ha aclarado si ya han pactado una alianza para unir a sus distintos partidos en el mismo grupo en el futuro Parlamento

Voz 1727 13:45 pero en Italia nos quedamos con la última crisis abierta dentro del Gobierno de la Liga precisamente el cinco estrellas esta vez el problema es un senador del partido de Salvini que está procesado por corrupción y que se resiste a dimitir de forma inmediata aunque se lo pide hasta el primer ministro corresponsal en Roma Joan Solés

Voz 0946 14:05 el senador de la derechista Liga Armando Siri que fue hombre de confianza de Berlusconi y ahora no es del vicepresidente Salvini se aferra su sillón de subsecretario del Ministerio de Transportes tras ser procesado por corrupción y asociación mafiosa tras desvelarse que ya fue condenado a prisión por fraude financiero y fiscal la confrontación de la Liga que lo defiende con los cinco estrellas que exige su salida del Gobierno hace semanas que el senador siria ha anunciado ahora que dimitirá en diferido quince días después si es interrogado por los magistrados le dimisiones o Zidane no la dimisión se presenta o no se presenta le ha contestado el primer ministro Giuseppe Conte dimisión y Future non credo pero una división en el futuro no tiene mucho sentido ha añadido a proponer su destitución en el próximo Consejo de Ministros

Voz 0861 14:58 la enésima pugna en la coalición del Ejecutivo

Voz 0946 15:01 italiano siempre al filo de una crisis aplazado Vito el partido invito a su partido la Liga a que no se deje guiar por una solución corporativa o pedido al primer ministro con The a Salvini es decir que no desencadene la crisis ni antes ni después de la destitución

Voz 1727 15:19 Amador

Voz 2 15:23 oye alarma que tienes en Bilbao

Voz 0978 15:24 es la de Securitas Direct qué tal estoy pensando en ponerle Unami on tela ni te lo pienses por lo que cuesta no veas la tranquilidad que te da a mí en el bar invitado dos robos en mi casa la ponemos todas las noches dormimos mucho más tranquilos

Voz 14 15:37 en Securitas Direct protegemos lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula una INEN Securitas Direct punto recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 16 15:47 se acerca el día de la mejor madre del mundo ideal qué haría yo sin

Voz 14 15:52 desde el día tres ramos de rosas de comercio justo desde cuatro con noventa y nueve por si quieres tener un detallito que también es justo o no que la vida te pille preparado Aldi lo que vale mucho cuesta muy poco

Voz 17 16:02 que llegan los mínima ex del Europa creados para Till caza precios vuelos a Europa península y Baleares desde veintinueve euros Canarias desde treinta y nueve euros y América desde Ci

Voz 18 16:15 punto setenta y nueve euros por trayecto

Voz 13 16:18 Schulte condiciones y caza luego en Europa

Voz 18 16:20 a punto com

Voz 9 16:23 hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 3 16:27 no

Voz 1727 16:28 es viernes viernes ya hay Pepa Blanes trae las novedades de la cartelera

Voz 1463 16:32 pocos se atreven a competir con los Vengadores Insua espectacular taquilla más de doce millones de euros ha hecho en España en una semana pero entre los estrenos de este viernes hay algunos valientes que buscan un público diferente por ejemplo en buenas manos es una historia intimista que muestra el funcionamiento de los servicios de adopción y acogida de bebés en Francia quiere Berna

Voz 20 16:55 buenos días soy la trama

Voz 1463 16:57 Azores social

Voz 20 17:00 yo le llamo porque

Voz 1463 17:02 sido un bebé huérfano en acoge hay también un thriller psicológico para pasar miedo viendo a Gerard Butler haciendo de febrero con todo tipo de apariciones

Voz 9 17:09 Boeing al en Jalisco Superstar estaremos muerto París exactamente lo que yo destinado

Voz 1463 17:16 el actor británico Jaén se mete a dirigir y lo hace con la biografía del bailarín ruso Nureyev uno de los bailarines más importantes de la historia que desertó de la URSS en los años sesenta

Voz 9 17:25 cuando sabía sabía que pensaba se está diciendo que el exceso está

Voz 1463 17:32 terminamos con Anele Elephant Sitting still es una película de la directora china jugó novelista el cine hasta que se suicidó con tan sólo veintinueve años antes incluso de terminar la posproducción de esta película

Voz 21 17:43 no

Voz 0978 17:55 terminamos de repasar la semana buenos días

Voz 0931 17:57 buenos días soy de de Castellón quería hacer mención a una noticia que considero que ha pasado inadvertida ayer representativo de la situación de España el programa Supervivientes alcanza casi un treinta por ciento de cuota de tan sí casi el treinta por ciento de los españoles que ven la televisión dedican su tiempo a ver a estos puntales de la Ciencia y la Cultura no nos extraña que haya ciudadanos que no gusten políticos estadistas voten a políticos partidistas que lo único que les importa es emitir mensajes que usted en el segmento de mercado en el que creen que pueden captar más cuota de negocio políticos que hoy ofrecen ministerios a la ultraderecha y al día siguiente dicen que son de centro recuerdo que Fernando mega escribió el centro supone ceder ante las razones del adversario y buscar soluciones dialogada muchas gracias Pep sobre pactos

Voz 22 18:41 buenos días Manolo Mendoza ella ya que el Ibex treinta y cinco se preocupa tanto de la política en España quien gobierna el país creo que no debería dar ejemplo pagando seis impuesto aquí en España porque el Ibex treinta y cinco sus treinta y cinco empresas más importante del país la inmensa mayoría paga sus impuestos fuera del país

Voz 23 18:58 Rosa Madrid con ardillas a mí sí me gustaría que entrar a Podemos a formar parte de un hipotético gobierno pero claro con la fuerza que tiene tampoco pueden exigir mucho espero que todo esto salga bien pero está claro que la izquierda no puede volver a dividirse no puede estar como tenemos ahora la derecha muchas gracias

Voz 24 19:20 gracias Rosa Ramón Carlet yo creo que el PSOE debe apoyarse en todo bloqueo de izquierdas si para eso hace falta pedir ayuda a otros partidos mejor que mejor la prueba la tenemos aquí en Valencia ese pacto con Compromís híbrido Unidas Podemos siempre ha funcionado y a las pruebas me remito y terminamos con otra opinión sobre otro asunto bien diferente

Voz 25 19:41 el ser que no lo que le está pasando a España con el caso de Venezuela en lo mismo que le pasó en Catalunya pero al revés ahora tienen un prófugo de la justicia en su embajada en Venezuela qué cosas pasan en esta vida no a ver qué dicen ahora con respecto a esto

Voz 1727 19:58 gracias a la Marina de Barcelona gracias a todo siete y veinte seis y veinte en Canarias

Voz 26 20:05 hoy por Hoy Madrid

Voz 0978 20:09 a Gutiérrez

Voz 1275 20:10 qué tal buenos días con doce grados a esta hora de la mañana en la gran vía sigue la estabilidad sigue el buen tiempo este viernes no lectivo en la Comunidad de Madrid se lo contamos esta mañana en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha absuelto a una mujer víctima de violencia machista que había sido condenado a dos años de cárcel por apuñalar a su marido para defenderse de una paliza los jueces reconocen que su pasado de víctima de malos tratos y violaciones Leif actuará si Alberto Pozas

Voz 0055 20:36 buenos días el hombre empujó y pegó a la mujer y ella le clavó un cuchillo de sierra en el cuello en un primer momento la justicia condenó a los dos nueve meses de cárcel para él por un delito de lesiones dos años para ella por uno de homicidio en grado de tentativa ahora ha sido el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el que ha decidido absolver a la mujer reconoce que su reacción clavándole un cuchillo fue desproporcionada pero entendiendo que no puede ser condenada no puede actuar en legítima defensa o por miedo insuperable sino por ser presa en ese momento de un trastorno mental transitorio un trastorno provocado según los jueces y los forenses por experiencias anteriores como víctima de violencia machista y abusos sexuales todo le vino a la mente en ese momento impidió según la sentencia ser dueña de sus actos movidas sólo por el instinto de supervivencia la sentencia todo

Voz 0931 21:19 sí es recurrible ante el Supremo los dos renunciaron a acusar

Voz 0055 21:22 en mutuamente cuando el asunto llegó a juicio

Voz 1275 21:26 desde resaca del último dos de mayo de la legislatura donde el PP volvió a mostrar sus diferencias internas titulares con Enrique García

Voz 0866 21:32 Esperanza Aguirre cuestionó la vuelta al centro del Partido Popular el líder nacional del PP no saludó Ángel Garrido en el acto en la Real Casa de Correos luego explicó que fue porque no lo había visto

Voz 1275 21:43 Pedro Rollán en la SER el presidente en funciones defendió la vuelta al centro ayer en La Ventana de Madrid admitió que podían haberse equivocado al explicar lo calificó a Vox como la extrema derecha Majadahonda

Voz 0866 21:52 ha dado luz verde a la cesión de suelo público para la construcción de un nuevo templo religioso en este municipio el Partido Popular y Ciudadanos han votado a favor mientras que el resto de partidos denuncian que

Voz 1727 22:02 sería la sexta Iglesia Majadahonda deportes Llull

Voz 1275 22:05 voy a jugar ayer con el Real Madrid jugó dieciocho minutos en la victoria del conjunto blanco en Murcia además en fútbol el Leganés abre este viernes la jornada treinta y seis de Liga con la visita al Sevilla vendidos como despierta esta mañana el tráfico en las calles de la capital pantalla en Alcázar buenos días

Voz 1463 22:25 qué tal muy buenos días Laura pues más tranquilo imposible Tenemos que hablar que de no hay hora punta el tráfico es muy cómodo y fluido en general en todo el recorrido de la M30 en cada una de las entradas y salidas e incluso en el interior de la ciudad

Voz 1275 22:40 hoy en las carreteras como está el tráfico a esta hora DGT Teresa Serrano buenos días

Voz 27 22:43 las buenos días Laura pues misma situación en la Comunidad mañana muy tranquila en las vías madrileñas en las rondas m cuarenta m cincuenta y en los accesos situación muy tranquila

Voz 0978 22:51 Johnson sus nuevos aparatos

Voz 28 22:53 de aire acondicionado R XXXII patrocinan el tiempo

Voz 0978 22:58 buenos días a la semana se acabará con tiempo soleado temperaturas un poco más bajas este descenso se notará sobre todo durante las noches y al empezar las mañanas especialmente del fin de semana bazar incluso un poco de frío especialmente en los pueblos de la Sierra durante las tardes cómo va a hacer tanto sol el ambiente será agradable tanto hoy viernes como las tardes en fin de semana máximas de más de veinticinco grados pero ya no superaremos con tanta facilidad los veinticinco durante las tardes a ratos un poco de viento no puedes proteger el medio ambiente mientras disfrutas máximo confort y silencio a la vez que ahorrarse en el consumo eléctrico y controlas la temperatura desde cualquier lugar llegan lo nuevo en aire acondicionado sus nuevas máquinas R treinta y dos reducirá setenta y cinco por ciento el impacto en el calentamiento global y producirá emisiones a la capa de ozono con la garantía de ella descubre lo imponen Johnson en tu vida a punto com había una vez un salmón que tenía un sueño ser el sabor del año dos

Voz 14 23:48 diecinueve y lo consiguió ya había una vez un tipo como yo que tenía otro sueño poder disfrutar ese salmón menú de mayo en la sirena

Voz 0978 23:56 como de salmón Premio Moncloa con verduras para cuatro a cuatro XXV por persona te sientes cuando tienes que llevar tu coche

Voz 29 24:02 el taller sería bueno saber que te va a costar repararlo o el tiempo que estará situado en autismo punto com te damos precio cerrado al instante garantizado reserva cita a través de la web en un taller cercano sin sorpresas hay para tu comodidad recogemos tu coche itrio devolvemos cuando esté listo a cinco punto com tu mecánico de confió

Voz 13 24:21 en el Madrid si hablas de Fadesa rito

Voz 30 24:24 con asturiano Si hablas de carne a la parrilla hablas del Rincón asturiano si hablas del chopo el mejor está en el rincón asturiano en abril Jornadas Gastronómicas de la fabada la carne a la parrilla Ica chopo espectacular menú para dos personas información y reservas en el rincón asturiano punto com y que no te den vaca cool

Voz 13 24:43 hasta ahora sólo existían los bancos pero ahora también tienes justo lo contrario te presentamos vine una tarjeta gratuita sin comisiones ni condiciones con la que puede sacar dinero gratis en cualquier cajero del mundo pagar en el extranjero con el mejor tipo de cambio y enviar y recibir dinero de tus amigos al instante descarga debate diez euros de bienvenida entrando en tu cuenta sin banco punto com tu seguro de hogar te devuelve dinero sino lo usas la póliza me gusta de MMT Seguros sí porque nos gusta ser transparentes para que estés donde más te guste entrar en MMT Seguros punto es si decide tú mismo

Voz 0978 25:19 que los frescos de ahorra más hay que elegir presidente voluntarios

Voz 31 25:25 yo Goody cada vez hay más Hans de los precios fantásticos se ahorre más precios irresistibles como el lomo de cerdo o al ajillo por medios su enteros por sólo cuatro con noventa y nueve euros

Voz 0419 25:35 kilo ahorra más lo bueno empieza aquí

Voz 1275 25:39 los candidatos a la Alcaldía de la capital han pasado este jueves por la Real Casa de Correos han asistido a la recepción del dos de mayo con mensajes de precampaña ICO lectura de las generales la alcaldesa Carmena dice que no está preocupada por Vox el candidato del PP Martínez Almeida hacía una lectura crítica de los resultados del PP Pepu Hernández del PSOE aboga por seguir dando a conocer el proyecto socialista Begoña Villacís de Ciudadanos se presenta como la mejor el trato

Voz 1463 26:02 no no me preocupa el la democracia nunca tiene que tener miedo de la disidencia dentro del marco de la democracia no en la grandeza de la democracia

Voz 32 26:10 es que cabe todo lo que me voy a pronunciar sobre el pacto con aquellos doscientos treinta mil personas que votaron a Bosch en la ciudad de Madrid para decirles que siendo nosotros más no nos puede volver a pasar lo mismo no gobernar que siendo nosotros más no puede ser que no volvamos a ganar la selección

Voz 33 26:27 lo llevó mucho tiempo la ciudad de Madrid esperando al Partido Socialista

Voz 0861 26:30 al fin ha llegado pero lo que sí debe tenemos muy caros que tenemos

Voz 33 26:33 que continuar en un camino para convencer y luego si es posible vencer otra vez en Madrid

Voz 1855 26:37 la alternativa al Gobierno de Carmena va a ser el gobierno de ciudadanos los partidos que quieren apoyarles alternativa pues quieren apoyarla yo evidentemente aceptar de los apoyos tanto si miren de el Partido Socialista como si vienen de Vox

Voz 1275 26:49 también estuvieron en los actos Carlos Sánchez Mato candidato de Madrid en pie Javier Ortega Smith de Vox sentados uno al lado del otro

Voz 34 26:56 Madrid es una ciudad que quiere ser feminista que quiere abordar los problemas medio ambientales enormes que tenemos y eso es absolutamente incompatible con formaciones que ni siquiera podrían ser situadas de manera es real en el siglo XIX

Voz 3 27:12 hemos venido a mandar un mensaje de unidad

Voz 35 27:14 los madrileños entre los españoles y las batallas de los

Voz 1621 27:18 lejos partido se lo dejamos a ellos los seis Candy

Voz 1275 27:21 datos estarán el lunes en el debate que organizan la Cadena Ser en Madrid el país primer debate en Madrid de cara al bendito

Voz 0978 27:26 desde comienza la batalla por Madrid

Voz 36 27:29 es una enfermera José Luis Martínez Almeida de Begoña Villacís Carlos Sánchez Mato Javier Ortega Smith

Voz 0978 27:35 los candidatos a la Alcaldía abren la campaña en un debate organizado por Radio Madrid y El País este lunes seis de mayo desde las doce y media en directo desde el Colegio de Arquitectos de Madrid planes tienen los partidos para la ciudad de Madrid siguen en la Ser en Radio Madrid punto es El País punto com y las redes sociales

Voz 1621 27:55 con la colaboración de Alcoa

Voz 1275 27:57 eso será el lunes el morbo político de la recepción del dos de Mayo eclipsó ayer uno de los anuncios de la candidata del PP a la comunidad Isabel Díaz Ayuso anunció que si se convierte en presidenta el transporte público será gratuito para los mayores de sesenta y cinco años una probó

Voz 0861 28:09 está que no es nueva la propia Ayuso la anunció en Semana Santa aunque lo más llamativo es que entonces

Voz 1275 28:15 dio la gratuidad por encima de los setenta

Voz 0861 28:18 como años Javier Bañuelos en poco más de dos semanas Isabel Díaz Ayuso ha modificado su propia propuesta electoral primera anunció ayudas para los mayores de setenta y cinco años

Voz 37 28:29 queremos que los mayores de setenta y cinco años ya no paguen el abono al transporte eso

Voz 0861 28:34 la que anunció en Semana Santa pero ahora Ayuso corrige ir rebaja la edad

Voz 38 28:38 quiero dar gratis el servicio de transporte público a todos los mayores de sesenta y cinco años y probablemente entre esos mayores vaya a votantes de Vox

Voz 0861 28:47 bueno según el último censo por encima de los sesenta y cinco años hay más de un millón de madrileños que podrían convertirse en un importante caladero de votos según su equipo Ayuso ha recalcado su propuesta ha rebajado en diez años oferta de gratuidad del transporte público porque han echado números y creen que podrían asumir los cincuenta millones que costaría este plan cada año

Voz 1275 29:08 segundo día de luto oficial en Cobeña por la muerte de un chico de veinte años la Guardia Civil ha detenido a un joven por su presunta relación con la pelea Sonia Palomino la policía continúa investigando esa pelea hay un joven detenido un joven de veinte años pero no se ha desvelado su grado de implicación en esta reyerta mortal el alcalde egipcio ha explicado que todavía es confusa la información sobre el origen de las múltiples reyertas que se llevaron a cabo esa noche durante las fiestas patronales que continuaron de pues de la pelea con ataques al mobiliario urbano y con quema de contenedores y coches el regidor ante la crítica de algunos vecinos que han denunciado la falta de seguridad ha explicado que había varias patrullas de la Guardia Civil de la Policía Local de Ajalvir que el consistorio había facilitado con motivo de esas fiestas doce grados marque hasta ahora el termómetro de la radio en la Gran Vía

Voz 2 30:02 son las siete y media a las seis y media en Canarias hoy no comienza el viernes si es viernes

Voz 1727 30:14 es tres de mayo hoy comienza con varias aclaraciones sobre la situación de Leopoldo López en la residencia del embajador español en Caracas la primera el Gobierno español confirma que no entregará al opositor venezolano López en sus primeras declaraciones públicas desde que fue liberado hoy frente a la puerta de la casa de de embajador ha subrayado su condición de huésped Ino de asilado

Voz 3 30:36 en estos momento yo entré en condición de huésped lo ha dicho en esa condición me voy a mantener

Voz 1727 30:46 la segunda aclaración el Gobierno venezolano no parece tener intención de forzar la detención de López en la casa del embajador según se ha explicado esta noche en esta casa en hora25 el ministro de Exteriores de Maduro Jorge Arreaza

Voz 4 30:59 se supone que el Gobierno español que entregar nosotros somos respetuosos de las convenciones de relaciones diplomáticas y consulares la prospección de las sedes diplomáticas Ésta es decir

Voz 1727 31:12 Nos gustaría resolver la tercera duda qué pasa con los militares López ha dicho esta madrugada que está negociando con varios generales generales chavistas la salida de Maduro pero Maduro Se ha dado un baño de masas para mostrar músculo en un desfile multitudinario acompañado de soldados por Venezuela empezamos el repaso de la prensa con Aimar Bretos Danny De la Fuente Manuel Jabois buenos días

Voz 0978 31:37 tan buenos días y en la prensa internacional mucha presencia

Voz 1727 31:39 especialmente la alemana da ni si han

Voz 0456 31:42 Banes donde podemos leer que España no entrega el líder de la oposición Leopoldo López aunque la foto más publicada es la de es el Se sonriente Maduro acompañado de los militares un estancamiento traicionero en Venezuela titula el New York Times editorial en el que advierte de que las intromisiones extranjeras las conspiraciones y el intento de golpe militar junto con las manifestaciones sangrientas no hacen sino aumentar la tensión después de describir lo caótica confusa y fracasada que ha sido la operación Libertad concluye que todo lo que ha conseguido Guaidó y Trump es colapsar aún más a un pueblo

Voz 0931 32:10 es debilitar aún más a la oposición ya de por sí

Voz 0456 32:13 empobrecida concluye pidiendo a Guaidó que consideren negociar directamente con Maduro una salida pacífica yo Donald Trump que descarte la terrible idea de una intervención militar en una columna en el Washington Post un antiguo asesor de Obama dice que aunque le guste a Trump

Voz 1621 32:26 Juan Guaidó es lo mejor para Venezuela

Voz 0456 32:29 que debería ser una obviedad respaldarlo afirma que en contra de lo que dice la izquierda Estados Unidos no busca el petróleo en Venezuela básicamente porque no lo necesita que lo que aquí está en juego es una Venezuela libre democrática una dictadura que sigue desintegrando Say termino con The Times que se pregunta por qué ha fracasado Guaidó este diario considera que los partidarios internacionales de Maduro es decir Cuba y Rusia estuvieron en las negociaciones para apartar a Maduro del poder desde el principio sabiendo de esta conspiración militar así que tomaron nota de lo que iba a hacer la oposición colocaron del lado de Madrid

Voz 1727 33:00 sobre Leopoldo López titula Lucía Abellán su artículo en El País un huésped excepcional

Voz 0978 33:06 quién ese artículo cuenta cómo se fraguó el refugio de López en la embajada española asegura que el traslado requirió el visto bueno de Josep Borrell para evitar un posible arresto un asalto el traslado entre la embajada chilena y la española se hizo en un vehículo diplomático todo apunta que chilena y ahora el hecho de que López esté dentro de nuestra Embajada llevó a España a involucrarse más en la búsqueda de soluciones cita a fuentes del Gobierno que le dicen haremos todo lo posible con el Grupo de Contacto conformado por países europeos y latinoamericanos para que el proceso se encamine a la celebración de elecciones titular de la razón Maduro reta a España

Voz 1727 33:39 y ordena pretenderá lo pestillo la prensa conservadora toda la prensa conservadora lleva a portada la misma foto esa foto en la que se ve a Pablo Casado pasa dando al lado de Ángel Garrido sin pararse a saludar apenas una semana después de su marcha Ciudadanos páginas y páginas y páginas dedicadas al debate interno en el PP y el futuro del partido

Voz 0978 33:59 templo el editorial de ABC dice el PP es hoy un partido en estado de abatimiento Is su recuperación anímica pasa sólo por mantener el Gobierno de la Comunidad de Madrid sin embargo en el Confidencial cuentan que el PP respira pánico en su lucha conciudadanos por gobernar Madrid bajamos a veinticuatro escaños dicen algunas fuentes veinticuatro escaños ahora tienen cuarenta y ocho horas a la mitad Rubén Amón da hoy por amortizado a Pablo Casado en su artículo de El País lo titula así Pablo Casado ya ha dimitido dibuja un líder carbonizado por los resultados electorales dice que hay una operación de desahucio derribo en marcha contra él en el PP llega a decir que fijó amenazó a Casado con organizarlo una gestora según el mundo Feijóo carga contra el equipo de Casado exige que no se culpe a Rajoy de los resultados los dos líderes casado y fijó parecen hablar haber hablado por teléfono y han acordado reunirse para dar una imagen de unidad

Voz 1727 34:53 si el director del periódico de Cataluña plantea hoy una hipótesis sobre la investidura que parece ahora mismo inverosímil

Voz 0978 35:00 sí se titula Ciudadanos la abstención responsable Rivera pidió el voto para evitar que Sánchez gobernada con Podemos independentistas pues en su mano está que eso pase basta con que Ciudadanos se abstenga en la segunda votación de investidura así posibilitaría un gobierno en minoría del PSOE sin ataduras del independentismo salvo que la pugna por el centro de la derecha lo aunque en aquel no es no que tanto denostó

Voz 0861 35:22 quién quién se abstiene es el PP

Voz 1727 35:25 en el primer gesto de refundación y de vuelta al centro en fin veremos La Vanguardia escribe hoy un pequeño editorial sobre la decisión de quinto Radec no quitarle la Cruz de Sant Jordi a la ex presidenta del Parlament Núria de Gispert a pesar de llamar cerdos a los políticos catalanes no independentista

Voz 0978 35:43 dice La Vanguardia que Torra dé por cerrada esta polémica es una decisión más sectaria que sensata no es de extrañar que PSC y Ciudadanos hayan pedido explicaciones hayan pedido la anulación de la distinción a la vista de la deriva tuitera en flagrante contradicción con el espíritu de la Cruz de Sant Jordi

Voz 1727 35:59 no hemos podido contarles todas las crónicas y análisis que se han publicado esta semana en la prensa internacional sobre España y las elecciones porque no acabaríamos pero hoy hay dos que coinciden en poner el foco en Cataluña y en la hipotética solución a la crisis territorial

Voz 0456 36:14 si en el Financial Times considera David Gardner que ante la derrota de las tres derechas ante la desaparición del PP en Euskadi casi en Cataluña supone esto una derrota de su solución dura Sánchez tiene la oportunidad de resolver este conflicto apostando por reformas constitucionales por un sistema federal más claro que equilibre los recursos entre el centro de España y su periferia no va a ser fácil porque Cataluña Euskadi son regiones ricas que quieren mantener sus impuestos y ser reconocidas como naciones pero hay una oportunidad insta al PSOE a trabajar con Unidas Podemos ya que ambos son de izquierdas y comparten esta idea de una España federal crónica también de Thomas Urban el corresponsal del Süddeutsche España entre nacionalistas y separatistas la titula Sánchez quiero un gobierno en minoría porque la suma con Podemos no da mayoría absoluta la tendría que contar con los independentistas en España no se descarta escribe que Ciudadanos acabe por torcer el paso el brazo pasar un tiempo de vergüenza y apoyar a Sánchez ya que los empresarios españoles apoyan abiertamente al partido naranja ahí están presionando a Rivera para que reconsidere su posición y les recuerda el corresponsal del Süddeutsche Ciudadanos se ha centrado únicamente en su patriotismo nacional durante la campaña declarando la guerra al separatismo catalán y aunque en Cataluña han ganado los que rechazan la independencia Ciudadanos no ha ganado le ha ganado el PSC que rechaza la independencia sí pero pide diálogo Rivera debería tomar nota

Voz 0978 37:31 buenos días en el sorteo del cupón diario celebrado ayer el número premiado ha sido noventa y seis mil ciento dieciocho Asimismo el número de serie correspondiente a la paga premiado con tres mil euros al mes durante veinticinco años ha sido trece hoy como cada día hay un vendedor muy cerca de Ci repartiendo ilusión recuerda que este domingo día cinco se celebra el sorteo extra día de la madre de la ONCE con un premio de diecisiete millones de euros disfruta del día ya sabes con los sorteos de la ONCE la ilusión se cumple

Voz 0881 38:10 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 9 38:12 con Pepa Bueno de Irún

Voz 1727 38:21 y esta mañana les traemos un histórico aunque leemos en Público es la historia de Teresa Ramiro poeta que tuvo que hacerse mariscadoras para poder cuidar de sus tres hijos la mayor de los hijos Sandra con parálisis cerebral Solbes ofició el de mariscadoras le permitía tener la flexibilidad horaria necesaria para atenderla para atender a la chica hay a la vez llevar dinero a su casada tiene setenta años de de esa Ramiro y ha escrito un poemario cuyos versos pues van de de subida de los cuidados de la dependencia

Voz 0931 38:54 torsión Jabois y fíjate la primera lección que es aprenden está vida is aprende también leyendo estos reportajes que nunca hay que infravalorar lo que una madre pueda hacer por Ci U fíjate madres que a fuerza de de serlo sólo se permiten algo para sí mismas como en este caso a veces a los setenta años me encanta lo que escribe Enrique Mariño en el artículo decía el poeta mozambiqueño Mia Couto que si quieres escribir un país primero tienes que aprender a leerlo Teresa Ramiro lee sobre la arena una nación que desaparece cada vez que sube la marea luego cuando baja la reescribe aun a sabiendas de que crecerán las aguas volverán a llevarse la consigo la verdad dijo ella es que si no fuese mariscadoras no sé qué

Voz 1727 39:33 Siria tiene déjame mandarle un beso grande fuerte a María Rey compañera periodista treinta años que avalan su carrera su profesionalidad ayer programa en directo cuatro horas y tiene un lapsus bueno suficiente este lapsus íbamos a empezar por eso

Voz 41 39:49 mira lo que ha ocurrido en el acto con el que todos los años se inicia la fiestas el dos de mayo que es ese homenaje a las víctimas de los caídos en aquella levantamiento contra las tropas de Franco bueno lapsus

Voz 1727 39:59 vidente María Rey no tiene que dar explicaciones a nadie de que conoce la historia de España de la Comunidad de Madrid pero suficiente para que lleva lleve ardiendo en la vida de las redes sociales esa pira que incendian incluso nombres bien sonoros desde ayer

Voz 0931 40:15 pues sí la criminalización de una verdadera estupidez fíjate es un fenómeno habitual de todos modos son las redes sociales no que un lapsus corregido además indirecto evidente penalice de repente como un crimen y provoque la caída sobre en este caso María Rey de un estercolero por aprovechamiento político ahora te pregunto Pepa que es más ignorante que es más estúpido una periodista como María Rey con treinta décadas de tres décadas de profesión diga que el dos de mayo fue contra las tropas de Franco y se corrija rápidamente o pensar creer que ella lo está diciendo de verdad la incultura no es equivocar una palabra la incultura es pensar que la gente no se puede equivocar sin intención

Voz 1727 40:54 incultura es tomarnos a los demás por tonto

Voz 0931 40:57 en un país además nadie se equivoca nunca

Voz 1727 40:59 tomarnos a los demás por tontos no no no se equivoca aquí nunca nadie estamos recibiendo lecciones cada día hay una recomendación de lectura el run run en La Vanguardia que firma Clara Sanchís una maravilla sobre el GPS y como desactiva vamos poco a poco nuestra propia intuición e inteligencia a nuestra la humana

Voz 16 41:24 se acerca el día de la mejor madre del mundo ideal qué haría yo sin

Voz 14 41:28 Nos desde el día tres ramos de rosas de comercio justo desde cuatro con noventa y nueve por si quieres tener un detallito que también es justo o no que la vida te pille preparado Aldi lo que vale mucho cuesta muy poco

Voz 42 41:38 la que has oído tantas veces has bailado tantas veces frío no

Voz 0978 41:48 colecciona con el país y los cuarenta Klasnic la

Voz 43 41:51 ecografía completa y cinco directos de una banda tan grande que ni siquiera hemos tenido que mencionar su nombre este fin de semana segunda entrega inmundo por nueve con noventa y cinco euros con El País ya a la venta el tu quiosco el número uno

Voz 44 42:02 Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad por eso la ONCE le invita a escuchar las seis y usted agenda de servicios útiles

Voz 1508 42:20 buenos días la Organización Mundial de la Salud acaba de lanzar sus recomendaciones para reducir el sedentarismo y mejorar el sueño de los niños menores de cinco años aconseja que no pase mucho tiempo con las pantallas o sujetos en el cochecito de hecho cuando cumple el el año según la OMS los niños ya debería nacer al menos tres horas de actividades decir caminar jugar y en la medida de lo posible no deberían estar sentados más de una hora así la actividad física y una menor dependencia de las pantallas ayudan a que va mejor

Voz 44 42:50 esperemos que esta información le sea de utilidad saludos de la ONCE bueno sí Raman

Voz 1463 42:57 tenemos mensaje para ti de Luis un oyente

Voz 45 42:59 el programa Sé quién me dejarles dormir en tu salón los ocho meses que me duró el bajón por Margarita es algo que nunca podré pagarte Ramón tiene algo que decirle a Luis

Voz 4 43:12 pues sí con el voto el viernes de lo actuado igual

Voz 46 43:15 me lo paga amos gay lo dejo para

Voz 14 43:17 hoy favores que solo setenta y siete millones de euros pueden devolver este viernes bote de setenta y siete millones en el Europa Arkote la once millones para dar y tomar

Voz 9 43:27 hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1275 43:31 no

Voz 1727 43:32 son las siete y cuarenta y cuatro las seis y cuarenta y cuatro en Canarias

Voz 9 43:36 Volkswagen Yell deporte en Hoy por hoy Volkswagen innovando para las personas

Voz 1727 43:51 a todo el mundo le llega su obra Xavi Hernández uno de los mejores futbolistas de la historia se va lo deja deja el fútbol juega ahora en la Liga qatarí siempre ha tenido claro que éste iba a ser su último año en noviembre no sólo contaba se lo contaba en el larguero

Voz 1621 44:07 cuánto te queda como jugador Xavi no porque no sé si he leído en algún sitio pero Telediario un telediario es que a ya en abril del año que viene terminas como jugador sí sí sí sí fíjate ya ya voy mentalizando me de cara a ser entrenador mal en me gusta el fútbol y creo que la mejor manera de seguir vinculado a este deporte si ese dentro no sé que la pregunta ahora duro esta mañana es cuando lo veremos como entrenador no vamos a trabajar mucho yo creo que juego por el siempre lo he dicho yo lo repito que está totalmente encaminado a estar técnico ya no sólo en primera división que también sino a ser entrenador del Fútbol Club Barcelona al final es lo que todo el mundo espera hay lo que parece que Xabi va a llevar a cabo ahora que deja la practica como jugador profesional Él es una persona muy pausada muy reflexivo vamos a decirlo así como su padre nos decía ayer en la SER lo que haga lo hará paso a paso

Voz 47 44:52 de momento Xavi no quiere precipitarse me osea el nada ella está del Estado ha estado muy contento muy a gusto jugando al fútbol ha terminado una etapa bueno hemos comentado me ha comentado que quiere ir paso a paso no es luego la viene dice que quiere empezar a entrenar ya veremos ya ver de aquí a final de temporada

Voz 1621 45:14 M Hernández el padre de Xavi que es sin duda el nombre ilustre de este viernes que es una ley Iker Iker Casillas el portero del Oporto que pasa hoy

Voz 0978 45:22 su segundo día la UCI que sigue dejando buenas notas

Voz 1621 45:24 ya que parece que sino el fin de semana será el lunes cuando abandone el hospital en el que se encuentra ingresado ayer visitan al portero evidentemente su familia también algunos compañeros entre los que se encuentra el Espanyol Oliver

Voz 0978 45:36 Torres que salía así bajo el tumulto

Voz 1621 45:38 tras ver a Iker esto

Voz 3 45:40 muy bien muy animado fuerte descansar y la fuerza que tiene que está como que centrar las está bien está bien que te importante

Voz 1621 45:52 esperamos noticias durante el fin de semana de Iker Casillas hablemos de resultados deportivos ayer perdido al Valencia tres uno en Londres ante el Arsenal tanto inicial de Diaby para el conjunto ché neutralizado por la caseta además muy rápido antes de la media hora del partido y un tanto doloroso para cerrar el choque de o a Millán en el descuento del partido el técnico valencianista Marcelino

Voz 48 46:12 que el tres uno llegó en una acción individual cuando creo creo que lo teníamos todo controlado que me parece pues que nos faltó experiencia en jugar este tipo de partidos pensar que en el partido de vuelta podemos ganar al Arsenal con el apoyo de nuestra afición

Voz 1621 46:30 a eso apelaba al Valencia que aspira a remontar y que seguro que no

Voz 0978 46:34 a tener una disposición táctica como la de ayer que fue bastante

Voz 1621 46:36 cerrada la verdad con cuatro centrales dos laterales hay en definitiva con mucho jugador defensivo y poco ofensivo en fin en la otra semifinal la empataron Chelsea y el conjunto de EH de Frankfurt hoy vuelve la liga lo haces a las nueve la noche en el Sánchez Pizjuán va a enfrentar al Sevilla y al Club Deportivo Leganés ambos además en busca de cerrar sus objetivos en el caso visitante el de cerrar la salvación en el local el de buscar la máxima posición europea y además cierro con baloncesto porque ayer volvió a las canchas en la victoria del Real Madrid ochenta ochenta y dos en Murcia ante UCAM y hoy se juega un partido aplazado de la jornada veintiocho en ACB es el que enfrenta al primero y al tercero al Barça ya Baskonia

Voz 9 47:19 en celo

Voz 0881 47:26 ah no no felices dos tres

Voz 0978 47:29 con renting un pueblo compartiendo con tu mejor amigo por cinco euros al día cada uno y al cabo de un año ofrezca renting consulta condiciones punto Moncho Borrajo

Voz 9 47:44 en la Cadena Ser con Pepa Bueno