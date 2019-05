Hoy por Hoy (03/05/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias buenos días nada ninguna tarea más urgente tiene el gobierno que se forme en un mes que tratar de hacer que la recuperación económica no sea sólo una frase y que llegue a los españoles que más han padecido la crisis nada ninguna tarea más urgente que evitar lo que anticipan ya las cifras que los salarios volverán a perder poder adquisitivo en este año en el dos mil diecinueve que las nóminas subirán sí pero menos que el coste de la vida todos los organismos internacionales todos en ninguno es sospechoso de peligroso izquierdismo han recomendado que suban los sueldos en nuestro país en España todos alertan de que la desigualdad es el caldo de cultivo ideal para el populismo pero pero lo más curioso es que esos mismos organismos internacionales que hacen esa recomendación se echan luego las manos a la cabeza cuando un Gobierno toma medidas drásticas para acabar con la desigualdad especialmente si incluye incrementos fiscales esta mañana hablamos de la economía del bolsillo en Hoy por hoy

Voz 1 01:12 Pepa Bueno

Voz 2 01:21 en la Cadena Ser

Voz 1727 01:30 pero antes lo primero este viernes tres de mayo será ocuparnos de Venezuela porque hubo muchos movimientos a última hora de ayer que vamos a ampliar enseguida España no va a entregar a Leopoldo López y él lo ha agradecido en una comparecencia a las puertas de la residencia del embajador de nuestro país

Voz 3 01:47 quiero agradecerle el presidente del Gobierno español Pedro Sánchez a todo el pueblo está años y quiero dejar muy claro que la posición que estoy emitiendo este momento es mío desde ningún punto y involucra o compromete al Gobierno a España

Voz 1727 02:01 quién Hora Veinticinco el ministro de Exteriores de Maduro Jorge Arreaza dejaba claro que no se plantean forzar la detención en suelo diplomático

Voz 0318 02:09 se supone que es el Gobierno español que debía entregar nosotros somos respetuosos de las convenciones de relaciones diplomáticas y consulares y la protección de las sedes diplomáticas está allí estable de sí

Voz 1727 02:22 Quim Torra a retirarle la Cruz de Sant Jordi a Núria de Gispert la ex presidenta del Parlament catalán que llamó cerdos a sus rivales políticos no independentistas Aimar

Voz 0027 02:34 con mensajes como el de ayer en el que comparaba políticos de PP y Ciudadanos con

Voz 0931 02:37 cerdos que es una cuestión de justicia

Voz 0027 02:40 moral mostrarle democrática e impide ciudadanos a Torra que les retire esa distinción acusatorias también lo hacen PSC Partido Popular Torras sin embargo da por cerrada la polémica

Voz 1727 02:52 les vamos a contar en la SER que la justicia ha absuelto a una víctima de violencia machista que apuñaló a su pareja mientras se defendía de una paliza

Voz 0027 03:00 la habían condenado a dos años de cárcel pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid reconoce que ella actuó movida por su pasado como víctima de abusos y malos tratos vamos a analizar esta mañana también lo mucho que están

Voz 1727 03:10 dando los contagios de enfermedades venéreas

Voz 0027 03:14 en los últimos años en concreto en la última década los casos de sífilis se han duplicado los de gonorrea han multiplicado por cinco Jorge del Romero director del Centro Sandoval referente en enfermedades de transmisión sexual

Voz 4 03:24 pero el uso de ciertas aplicaciones para la búsqueda de parejas sexuales especialmente entre hombres que tienen sexo con hombres muchos de ellos usan las aplicaciones no solamente para buscar parejas sexuales sino también para mantener sexo bajo el efecto de ciertas drogas

Voz 1727 03:47 y la principal noticia del deporte más allá del adiós de Xavi Hernández de la derrota del Valencia tres uno en Londres lo más importante sigue pasando por el hospital en el que se recupera Iker Casillas enviado especial de la SER a Oporto Javier Herráez buenos días

Voz 5 04:02 hola qué tal muy buenos días desde este hospital Cup donde sigue descansando Iker Casillas noche también tranquila para el portero del Oporto que está en un box en la primera planta de este hospital muy relajado ayer recibió visita de compañeros de equipo de sus dos hijos le hizo especial ilusión como es normal también de su mujer ahora mismo su batalla es salir de aquí el próximo domingo lunes cuando médico ya evidentemente le pueda dejar salir una vez que concluyan todas las pruebas todo va perfecto en principio saldrá de este hospital el próximo domingo o lunes

Voz 2 04:33 yo tengo fina o sea

Voz 1727 04:47 pues vestida de mar una de las últimas canciones de Pablo Milanés

Voz 0027 04:52 que hoy ofrece un concierto en Salamanca el Palacio de Congresos y además de repasar sus éxitos como Yolanda o el breve espacio en que en estas también interpretará temas del nuevo disco que está a punto de publicar

Voz 1727 05:13 y con qué tiempo llega el viernes llega el fin de semana Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 05:17 buenos días pues con algunas novedades por ejemplo mejor prepararse para un día de lluvia en el Cantábrico especialmente en Cantabria el País Vasco y zonas próximas de libro aquí lloverá prácticamente en todo momento a ratos con persistencia también intensidad otro foco de lluvia va ser cerca del Mediterráneo comunidades como Cataluña la Comunidad Valenciana ya última hora vale eres van a recibir las lluvias más intensas en el Mediterráneo con tormentas que pueden descargar con fuerza en todos estos puntos mejor abrigarse más que ayer barrio bastante en el resto del país muchas horas de sol temperatura sólo un poco más bajas el fin de semana volveré a hacer el sol en todo el país son las seis y cinco siete y cinco en Canarias

Voz 2 05:57 la Cadena SER

Voz 6 06:07 tanto costaría así en un libro en un maquillaje madrugado para correr está en lo que comes hay muchas respuestas y sabes tonta empezar a buscarlas porque hasta el doce de mayo compran todo más productos tienes hasta un quince por ciento de descuento en perfumería cosmética el para farmacia encuentra todavía queda que el corteinglés

Voz 7 06:28 cuando pueda P

Voz 1 06:30 tras hacerle la rosca el camarero es muy como yo que también soy muy de bar así que la próxima piden al con con acabado maestro espérate que ahora le llamará

Voz 8 06:41 Alteza Cola Cao eso tan tuyo llegan los mil Max de Europa creados para Till caza precios vuelos a Europa península y Baleares desde veintinueve euros Canarias desde treinta y nueve euros y América desde ciento

Voz 9 06:56 estos setenta y nueve euros por trayecto consulta condiciones

Voz 8 07:00 Icaza no en Air Europa punto com

Voz 2 07:06 en la Cadena Ser

Voz 1727 07:13 a las ocho y siete ahora a las siete y siete en Canarias a medio día va a comparecer en Beirut el ministro España no el de Asuntos Exteriores Borrell dentro del viaje que está realizando por Oriente Próximo y pondrá voz suponemos al comunicado que envió anoche el Gobierno asegurando que España no va a entregar el Leopoldo López aunque el Tribunal Supremo de Venezuela haya ordenado su detención Rafa Panadero buenos días qué tal buenos días la decisión del Gobierno es firme y el propio Leopoldo López se agradecía lo escuchábamos en la portada al presidente Sánchez

Voz 1775 07:44 si la imagen de Leopoldo en la puerta la embajada España le coloca como el líder natural de la oposición que no ha dejado de estar activo y él intenta subir la moral de los suyos ya los que puedan estar decepcionados porque esta vez de momento tampoco les asegura que lo del martes estaba pensado para ser sólo el principio trata también de quitar presión a Moncloa al decir que su posición actual es cosa suya no implican además poco antes de su intervención Exteriores ya había dejado claro había comunicado que no levantara y que la petición judicial no les pilla por sorpresa el Gobierno sigue apostando añaden por el diálogo que promueve el grupo de contacto de la Unión que se reúne por cierto lunes y martes esos días Se van a ver también los ministros de Exteriores de Estados Unidos y Rusia Pompeo Labrof yo mismo ya hay reunión urgente del Grupo de Lima

Voz 1727 08:24 el Gobierno venezolano que no puede entrar en la embajada por López tampoco tiene intención de reclamar oficialmente a España que lo entregue luthier entendida noche en esa entrevista en Hora veinticinco del ministro de Exteriores de Maduro

Voz 1775 08:36 si el ministro escuchaba por primera vez la intervención de López aquí en la Cadena Ser enseguida cargaba contra él

Voz 0318 08:41 señor prófugo ha estado detrás de todas las comparaciones que se han llevado adelante en los últimos años reconoce y hay abiertamente que ha estado en la preparación de un golpe de Estado ahí venga usted como sigue coleando abiertamente y utilizando territorio español

Voz 1775 08:57 esa aunque no vayan a reclamar su entrega Arreaza recordaba que

Voz 0318 09:00 si hay una orden de el máximo poder judicial con nosotros esperamos que el Gobierno español cumple con las leyes del país

Voz 1775 09:07 por último confirmaba que van a respetar la inviolabilidad de la embajada y que había hablado del tema con el ministro Borrell con lo que al menos de momento Pepa parece que se evita irá a más en un posible conflicto diplomático con España

Voz 1727 09:17 pero más allá del episodio que afecta a España la comparecencia de Leopoldo López a las puertas de la residencia al embajador ofreció mucha información política era evidente lo llevamos apuntando toda la noche era evidente que pretendía contrarrestar la impresión de fracaso y precipitación de el llamamiento al alzamiento militar que esta semana hizo Guaidó López contó que él mismo ha estado negociando en persona con generales del Ejército de Maduro recupera su protagonismo tú lo decías como líder de la oposición dice además que hay militares de alto rango dispuestos a desertar

Voz 1775 09:49 claro contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas es clave es el objetivo más preciado para todos ahora mismo y por eso ayer los militares fueron los destinatarios de los mensajes de más peso primero López insistía en que ya cuentan con muchos apoyos que aún no vemos

Voz 1284 10:01 me reuní con comandantes de Jimmy reúne con generales las mujeres y hombres de la Fuerza Armada se dieron cuenta que no están solos

Voz 1775 10:06 poco después el propio Maduro aseguraba que los apoyos que si vemos son fuertes y están comprometidos con él

Voz 1727 10:13 puñado de golpe

Voz 10 10:14 las que salen a poder ametralladora en una bendita pública para matar gente no la Fuerza Armada es una poderosa institución organizada para la defensa nacional

Voz 1775 10:24 y aquí en la SER el ministro Arreaza personalizada ese apoyo en Vladimir Padrino que según Washington estaba al tanto de los planes de Guaidó y López

Voz 11 10:31 que hicieran a ella el ministro

Voz 0318 10:33 Vladimir Padrino López en eran erróneas de Fuerza Armada era uno de los más comprometido con la Constitución con las leyes y con su comandante

Voz 1775 10:41 no hay fractura posible concluya raza todo lo demás son ficciones de la conspiración que estancada

Voz 1727 10:47 Rafa grafias olvidar

Voz 1 10:51 perdón BMW Serie uno que esté aparcado fuera es tuyo pero podría serlo

Voz 12 10:56 tienes un BMW Serie uno 1M Sport desde sólo veintidós mil ochocientos euros con un gran equipamiento y mantenimiento incluido financiando con BMW Bank hasta el treinta de junio BMW Serie 1M Sport descubre Eloy la red de concesionarios BMW o en Denia V V

Voz 1 11:10 te gusta conducir cree Dolón donde en el cuello tengo torcidos radios a Lille crema anti inflamatoria con efecto calor Radio salir radios a Lille de laboratorios Viña lía las instrucciones de este médica

Voz 13 11:23 estoy consulte al farmacéutico Mbeki cada repostaje te lleva más lejos porque los carburantes BP Ultimate con tecnología ayudan a limpiar tu motor eliminando la sociedad y ciertos carburantes pueden dejar quedan hasta cincuenta y seis kilómetros

Voz 14 11:35 más por depósito afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología el beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com

Voz 2 11:44 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1727 11:50 con Pepa Bueno las ocho y doce horas siete y doce en Canarias los sueldos van a seguir creciendo este año menos que los precios esto quiere decir que en la práctica los trabajadores se van a empobrecer sea lo que sea un trabajador hoy que esta es otra definición que está pendiente muy poco una décima pero es un año más de pérdida de poder adquisitivo ya llevamos dos se seguidos Javier Ruiz jefe de la ser buenos días qué tal muy buenos días pero que es el propio Gobierno Javier el que hace este cálculo en la previsión que ha mandado a Bruselas aunque cree que el año que viene ya si el que viene tocará que empiece la recuperación salarial otro año más otro más de empobrecido

Voz 1275 12:30 viento de quién tiene una nómina es la previsión

Voz 1727 12:33 especial efectivamente enviada a Bruselas contempla que los salarios crezca una décima menos que los precios en dos mil diecinueve uno coma nueve por ciento así que otro año de empobrecimiento esta décima más pobres se va a sumar al siete coma uno por ciento acumulado que los españoles ya sean empobrecido en la llamada década perdida en dinero el empobrecimiento acumulado significa que los trabajadores son ciento cuarenta y seis euros al mes más pobres cada mes que hace diez años la única excepción van a ser los funcionarios por cierto el Gobierno se compromete por escrito con Bruselas a una política de incrementos retributivos pero el saldo es demoledor para todos los demás en nuestro país el empobrecimiento de asalariados hace que sólo estemos mejor que Grecia sólo Grecia se ha empobrecido más que nosotros Icomos explica Javier que sindicatos y empresarios aprueben subidas de sueldo de lo contemos a bombo y platillo en todos los medios y que luego en la práctica no llegue esa subida al mercado laboral pues es la combinación de dos factores uno se llama reforma laboral otros se llama precariedad la reforma no no sirvió efectivamente esto que aunque haya convenios colectivos que pactan subidas de sueldo los con menos colectivos alcancen cada vez a menos trabajadores la reforma laboral les ha permitido descolgarse de esos convenios y a día de hoy el cuarenta y siete por ciento menos de trabajadores está cubierto por un convenio colectivo así que son en normas pactadas entre empresarios y sindicatos que no alcanzan a la mayoría de trabajadores y hay efectivamente una segunda clave es la precariedad la temporalidad de hecho si uno echa un vistazo al detalle quiénes más se han empobrecido no son los trabajadores en general sino los más temporales los camareros los hosteleros no se han empobrecido con siete se han empobrecido un nueve por ciento si se cumple la previsión del Gobierno será en el año dos mil veinte ojo trece años después del estallido de la crisis cuando empiece de verdad la recuperación salarial eso que llevamos pues mucho tiempo ya años incluso escuchando a unos y otros decir que la subida de los sueldos era imprescindible incluso para la economía la década perdida en cuestión de salarios década va a durar doce años en tasas de paro va a durar catorce no vamos a volver al paro que teníamos en dos mil ocho hasta dos mil veintidós y efectivamente a partir de ahí preguntar cómo se puede reír activar la subida de salarios porque lo han pedido todos decías tú progresistas tan peligrosos como Fátima Báñez la ex ministra de Trabajo literalmente pedía aquello lo ha pedido también la OCDE lo ha pedido también el Fondo Monetario así que ahora mismo esa es la gran cuestión sea pedido desde todos lados no acaba de calar al empresariado la última cosa pequeñita parece que no todos los sueldos han caído no los leyendo en la portada de El País esta mañana a los consejeros de empresas ganan el doble que antes de la crisis tres mil ciento cincuenta millones de euros en salarios que se ponen ellos mismos Ésta es la gran preocupación económica las nóminas no sólo no crecen sino que retroceden los grandes salarios sí que están subiendo en castellano la desigualdad aumenta buen día Rodicio hasta luego

Voz 2 15:46 hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 15:50 el cuerpo a cuerpo que está buscando Pablo Casado con Vox intentando salvar los muebles en las elecciones de finales de mayo la generado un buen incendio a Moreno Bonilla en su fórmula de gobierno andaluz el partido de extrema derecha está muy indignado con que definan de extrema derecha y amenaza con no aprobarla los preso puestos al presidente autonómico del Partido Popular Radio Sevilla Armesto buenos días

Voz 1874 16:12 hola buenos días aunque finalmente Vox le aprobó

Voz 1727 16:15 ayer al PP y a Ciudadanos su rebaja fiscal en el Parlament así en el Parlamento así que no sabemos si el enfado es sólo de boquilla

Voz 1874 16:24 si Vox aprieta el Gobierno andaluz pero de momento no le ahoga aunque amenaza con no negociar siquiera a los presupuestos de Casado no rectifica por haberles llamado partido de ultraderecha ayer votaron a favor de la bajada de impuestos el presidente Moreno y eso que lo calificaron como venta de humo a los dirigentes del PP andaluz el pretendido giro al centro de Génova les está obligando a hacer ejercicios de Fulham

Voz 15 16:44 Lisboa para rebajar la tensión con sus socios para

Voz 1874 16:46 comentarios no contradicen a Casado pero ayer evitaron repetir

Voz 1727 16:49 sus palabras al consejero de Presidencia Elías

Voz 1874 16:52 Bendodo le tocó el papel de amigo de Vox los llamó partido serio ilegítimo con el que siguen hablando a diario

Voz 1860 16:58 a un partido perfectamente legítimo igual que lo es Adelante Andalucía igual que los el Partido Socialista nosotros o Ciudadanos y que por tanto la fluidez y las conversaciones con ellos son diarias

Voz 1874 17:10 hoy tendrá que ser el presidente Juan Manuel Moreno el que encare esta crisis con Vox en la sesión de control en el Parlamento andaluz

Voz 1727 17:18 miren por dónde quería decir parlamento andaluz y he dicho Parlament mi homenaje cariñoso a María Rey

Voz 2 17:27 ya están aquí los tele

Voz 1 17:30 las mejores marcas con ofertas tan crisis como este smartphone treinta Lite con auriculares Lita incluidos por trescientos cuarenta euros sólo hasta el ocho de mayo se acerca el día de la mejor madre del mundo del que haría ellos sin tenemos desde el día tres ramos de rosas de comercio justo desde cuatro con noventa y nueve por si quieres tener un detallito que también es justo o no que la vida te pille preparado Aldi lo que vale mucho cuesta muy poco Hoy por hoy el Pepa Bueno termina la semana

Voz 1727 18:02 en la que el Museo del Prado ha recibido el Premio Princesa de Asturias de la Comunicación en las humanidades ocho mil personas lo visitan cada día y nosotros les hablamos hoy de uno de los colectivos más peculiares que pasean por los pasillos del Prado Un grupo de presas de la cárcel de Alcalá Meco participan en las banderas un programa de reinserción que consiste en disfrutar del arte en el museo después de vuelta a la cárcel desarrollarlo a través de la costura con ellas ha estado Lucía Taboada ha

Voz 1322 18:33 a una réplica de las laderas de Velázquez preside la Biblioteca de la cárcel de mujeres de Alcalá Meco frente a esa réplica Laura Marisa Iliana recuerdan que sintieron al ver la obra original yo no conocía

Voz 16 18:44 Cell Prada era mi primera vez sí pues desde

Voz 1860 18:46 eh muy joven no iban museo

Voz 17 18:49 entonces por eso me ha gustado mucho el el curso porque las sensaciones muchísimo

Voz 1322 18:53 Liberty Global Laurent muchísimo más en las laderas de Velázquez cinco mujeres tejen entre Recas ovillos inversiones serán a las reclusas que han participado en este proyecto también han recibido formación y material

Voz 18 19:05 de usar ni de bienes las diferentes puntadas deportados notan el material cada una de acuerdos imaginaciones su creatividad hacer lo que es que

Voz 1322 19:14 yo estoy cogiendo un perrito y vi la idea es hacer un cojín entero el objetivo además del bordado es acercar el arte hacerlo menos elitista Ana morenos coordinadora general de educación de El Prat

Voz 19 19:24 de ellas están aquí en el museo no hay ninguna etiqueta que las esté señalando

Voz 20 19:29 no son un grupo más ellas ven también

Voz 19 19:31 como su mirada sus propias vivencias puede formar parte de la obra

Voz 1322 19:35 el proyecto busca hablar de sus historias personales muchas con casos de maltrato detrás busca reflexionar y busca sentir que eres libre frente a Alarte

Voz 18 19:43 yo veo que se nos olvida totalmente donde estamos te metes en otros mundos totalmente diferente que es lo de las eh

Voz 1860 19:49 Navy en una prisión pues estuve en un museo pues algo que nadie puede creer que sí que que nosotras lo hemos hecho estando aquí

Voz 1727 19:59 son las ocho y veinte las siete y veinte en Canarias

Voz 1275 20:06 anda Gutiérrez qué tal buenos días doce gradas a esta hora en la Gran Vía Sol tiempo agradable en toda la Comunidad de Madrid despertamos este viernes con la resaca de un dos de mayo marcado otro año más por las diferencias internas del PP con la foto más simbólica la del líder del partido Pablo Casado pasando de largo ante el ex presidente Ángel Garrido ahora en Ciudadanos del que le separaban apenas unas sillas en la primera fila de los actos en la Puerta del Sol allí reapareció Esperanza Aguirre sentada al lado de Garrido que no perdió la oportunidad para cuestionar la vuelta al centro de la que presume abre el PP algo de todo esto fue Pedro Rollán que ha vivido su primer y último Dos de Mayo como presidente de la comunidad Nos decía por la tarde SER en La Ventana de Madrid que nunca se imaginó que sería el tercer presidente de la legislatura si alguien se lo hubiera dicho en dos mil quince lo hubiera respondido esto

Voz 21 20:51 Le diría que abandonase la bebida que la imaginación al poder pero que tanta imaginación habría sido la inusual ciertamente ha sido una legislatura muy intensa en ese sentido pero quiero destacar algo para para todos los oyentes es la importancia de las instituciones que desde el máximo respeto está por encima de las personas y también por encima de las formaciones

Voz 1275 21:15 poquitín Rollán pide al PP en cuya candidatura a la Comunidad figura de cara al veintiséis de mayo que vuelve al centro y no tiene reparos en calificar a Vox

Voz 21 21:22 partidario de poner etiquetas de poner apellidos pero Vox viene a ser al Partido Popular lo mismo que podemos al Partido Socialista o Izquierda Unida es decir eh es lo que se encuentra en los extremos

Voz 1275 21:36 entre las cuestiones que ha reconocido el presidente Roya aunque el PP dejación resolver en la región la ley de Universidades madrileña promete que lucharán por ella en la próxima

Voz 21 21:44 dura hay que destacar como digo se abre un nuevo curso político en el que esa será sin ningún lugar a dudas la ley más importante y más acuciante en la que se tiene que resolver tenemos unas muy buenas universidades públicas que tienen que tener garantizada la financiación en la época de la crisis ha atravesado momentos muy complicados muy difíciles afortunadamente conforme se ha ido recuperando la economía se les ha podido facilitar de más recursos de más profesorado de más medios pero coincido con usted que sin ningún lugar a dudas esta es una ley absolutamente prioritaria para empezar a trabajar desde el minuto uno de la siguiente legislatura ULEB

Voz 1275 22:22 Manuela Carmena no le tiene miedo a Vox es uno de los mensajes que ayer escuchamos de los candidatos a la Alcaldía de la capital que se dieron cita el dos de mayo en la Real Casa de Correos mensajes en clave electoral a una semana de que arranque la campaña del veintiséis el candidato del PP José Luis Martínez Almeida aprovechaba los micrófonos para llamar a los votantes perdidos en la extrema derecha

Voz 1727 22:40 no no me preocupa la democracia

Voz 22 22:42 nunca tiene que tener miedo de la disidencia dentro

Voz 1860 22:45 desde el marco de la democracia no en la grandeza la democracia es que cabe todo lo que me voy a pronunciar es sobre el pacto con aquellos doscientos treinta mil personas que votaron a Vox en la ciudad de Madrid para decirles que siendo nosotros más no nos puede volver a pasar lo mismo no gobernar que siendo nosotros más no puede ser que no volvamos a ganar las elecciones

Voz 1275 23:05 Carmena y Almeida estarán el lunes que viene en el debate a seis de los candidatos a la Alcaldía que organizan la Cadena Ser y El País primer debate electoral del XXVI M

Voz 23 23:13 comienza la batalla por Madrid

Voz 24 23:15 es una enfermera José Luis Martínez Almeida de Begoña Villacís Carlos Sánchez Mato Javier Ortega Smith los candidatos a la Alcaldía abren la campaña en un debate organizado por Radio Madrid y El País este lunes seis de mayo desde las doce y media en directo desde el Colegio de Arquitectos de Madrid joven Irak pieza Deus planes tienen los partidos para la ciudad de Madrid sigue Nasser en Radio Madrid punto es El País punto com y las redes sociales

Voz 1 23:41 con la colaboración del COAM

Voz 1275 23:44 es noticia que hoy les está contando la la justicia ha absuelto a una mujer víctima de violencia machista que fue condenada por apuñalar a su pareja para evitar otra paliza titulares con Enrique García

Voz 25 23:52 había sido condenada a dos años por un delito de homicidio en grado de tentativa pero el tribunal ha decidido absorber la porque entiende que lo hizo durante un trastorno mental transitorio provocado justifican los forenses por su pasado de víctima de malos tratos

Voz 1275 24:05 más de un centenar de internos del CIE de Aluche denuncian ante la justicia la vulneración de sus derechos en el centro en un escrito firmado el pasado veintiocho de abril aseguran que reciben un trato vejatorio y agresiones que quedan impunes continúa la búsqueda en el río Guadarrama del hombre

Voz 25 24:17 de sesenta y tres años desaparecido en Casarrubios del Monte desde el pasado mes de febrero la familia sigue manteniendo que sospechan de que una persona cercana esté detrás de esta desaparece

Voz 1275 24:25 yo hoy empieza el Open de Tenis de Madrid que se celebrará hasta el doce de mayo el Ayuntamiento de la capital ha puesto en marcha una línea especial de la EMT entre Legazpi y la Caja Mágica con horarios que se ajustan a la competición

Voz 2 24:36 los deportes

Voz 1 24:39 en Hoy por hoy

Voz 1860 24:42 de y tenemos fútbol el Leganés abre

Voz 1284 24:44 este viernes la jornada treinta y seis en primera división José Antonio Duro buenos días qué tal buenos días y desde las nueve de la noche los de Pellegrino que visitan el Sánchez Pizjuán de Sevilla choque difícil pero que debe servir para cerrar la permanencia en Primera del conjunto de que la baja de Rubén Pérez las palabras del técnico argentino

Voz 26 24:59 matemáticamente no logrado nuestro objetivo y es nuestro primer paso eh a partir de ahí bueno vamos a ir con ilusión de ojalá que podamos quitarlo en este campo es un desafío ese va a ser nuestro primer test ya es más importante que tengo en la cabeza

Voz 1284 25:14 además baloncesto la vuelta ayer de Sergio Llull seis puntos en la victoria del Real Madrid ochenta ochenta y dos ante UCAM

Voz 27 25:20 Murcia Mercedes Benz en Madrid la filial de Mercedes Benz España patrocina hora punta y ofrece la información del tráfico elija la mejor ruta pues vamos a ver carros de nuevo a la

Voz 1275 25:31 las carreteras sigue la tranquilidad DGT Teresa Serrano buenos días

Voz 1874 25:34 pues si persisten las vías madrileñas una situación muy atípica propia de este viernes de puente para muchos sólo algo más de intensidad de acceso por la A5 Alcorcón

Voz 1275 25:44 en la capital cómo se circula pantallas ahora el

Voz 1874 25:46 Arola hola qué tal buenos días de nuevo el aura bueno aquí sigue circulando de maravilla tanto en la M30 en todo su recorrido poquito tráfico en cada una de las entradas y salidas y una circulación perfecta en el interior de la ciudad

Voz 1275 25:58 gracias Charo continúan los paros en el Metro convocados por el sindicato de maquinistas este viernes hoy están previstos entre las tres y media y las cinco y media de la tarde que afectarán a las líneas uno tres cinco siete a nueve y once de Metro ha fijado servicios mínimos para esa franja horaria el tiempo previsión Jordi Carbó buenos días buenos días

Voz 0978 26:17 es la semana se quedará con tiempo soleado temperaturas un poco más bajas este descenso se notará sobre todo durante las noches y al empezar las mañanas especialmente del fin de semana Baxter incluso un poco de frío especialmente en los pueblos de la Sierra durante las tardes cómo va a hacer tanto sol el ambiente será agradable tanto hoy viernes como las tardes en fin de semana máximas de más de veinticinco grados pero ya no superen hemos con tanta facilidad los Veinticinco durante las tardes a ratos un poco de viento

Voz 28 26:43 el centro está imposible a este paso se queda sólo para los peatones y las bicicletas casi no se pueden y aparcar que no te enteras

Voz 1727 26:49 Juan co Josip poeta actual

Voz 29 26:52 bien bienales Serrano ciento doce y conoce la nueva generación de Smart ECU Horford con carga rápida hasta el ochenta por ciento en cuarenta y cinco minutos debate el paquete carga instala con

Voz 1 27:02 el voce instalación certificada con dos años de Galán

Voz 29 27:05 día descubre más en Mercedes vez Madrid punto es Mercedes Benz Madrid la filial de Mercedes Benz España llevamos la estrella dentro novecientos catorce dos mil cuatro

Voz 30 27:14 en llega al cine La increíble historia real del mayor bailarín de todos

Voz 1 27:18 los tiempos Rudolf Nureyev

Voz 30 27:21 fisión que cambiaría su vida real

Voz 1860 27:23 sí

Voz 1 27:26 dice el bailarín en fines uno de mayo

Voz 9 27:29 dormir comer leer Itu quiso

Voz 31 27:32 es cuando vas en presentamos cien años en metro una serie de ficción sonora que conmemora el centenario de su inauguración descubrí cada martes y jueves de los secretos mejor guardados de la ciudad sus personajes emblemáticos y mucho más cien años en metro el podcast del centenario metro de Madrid ya disponible en Podium podcast punto com

Voz 1775 27:51 quieres vender tu coche tienes Bin cuidado ICO la revisión revisiones

Voz 1727 27:55 estás de suerte

Voz 1275 27:57 sólo este mes en ocasión plus te pagamos Sostoa dos

Voz 32 27:59 euros más por tu coche casi un plus más de mil coches comprados al mes mejoramos cualquier oferta mejor precio garantizado y pago en Alcobendas Getafe Las Rozas Rivas Collado Villalba Alcalá de Henares Móstoles Villaviciosa y uno casi un plus punto cocas

Voz 23 28:13 descubrirla sospeche de eso Fiat Paloma Sánchez Garnica en una Europa dividida por un muro dos hombres y una mujer buscan desesperadamente su destino la sospecha de Sofía el mejor regalo para el día de la madre comienza la batalla por Madrid

Voz 24 28:27 Amparo la carrera José Luis Martínez Almeida Begoña Javier Ortega Smith los candidatos a la Alcaldía abren la campaña en un debate organizado por Radio Madrid y el País este lunes seis de mayo desde las doce y media en directo desde el Colegio de Arquitectos de Madrid pieza planes tienen los partidos para la ciudad de Madrid siguen Nasser en Radio Madrid punto es El País punto com y las redes sociales

Voz 1 28:54 con la colaboración de Alcoa

Voz 7 28:58 pero ha inaugurado el club

Voz 14 28:59 de fans de los frescos de ahorra más hay que elegir presidente voluntarios

Voz 33 29:03 yo Goody cada vez hay más fans de los precios fantásticos y ahorra más precios irresistibles como el lomo de cerdo o al ajillo por medios o enteros por sólo cuatro con noventa y nueve euros el kilo ahorra más lo bueno empieza aquí

Voz 1727 29:17 ocho y veintinueve minutos de la mañana

Voz 1275 29:26 hoy actúa en Madrid en el recinto Valdebebas IFEMA la EMT podrán servicio especial de autobuses nocturnos para el concierto que conectarán el recinto con el intercambiador de Plaza de Castilla estaría disponible entre las once y media de la noche y las tres de la madrugada doce grados ahora mismo en la Gran Vía

Voz 2 30:04 la Cadena SER

Voz 1727 30:11 son las ocho y media las siete y media en Canarias Caixa Bank patrocina este espacio los sanitarios que trabajan en salud sexual bien notando a lo largo de la última década qué número de contagios de enfermedades venéreas se dispara por ejemplo la sífilis se ha duplicado la gonorrea se ha multiplicado por cinco esto es son datos de la Generalitat de Cataluña que con matices se pueden extrapolar al resto de España y varios expertos a los que hemos consultado lo vinculan al auge de las aplicaciones de móvil para buscar encuentros sexuales Laura Marcos buenos días

Voz 1276 30:51 qué tal Pepa buenos días pues sí sífilis gonorrea clamidia estas infecciones de transmisión sexual han escalado muchísimo en los últimos diez años especialmente en hombres de entre veinticinco y treinta y cuatro años y los expertos lo achacan al aumento de las parejas sexuales esporádicas y a la percepción de que el riesgo es hoy menor que hace unos años hablamos de casi seis mil quinientos nuevos diagnósticos de gonorrea en dos mil dieciséis frente a los mil cuatrocientos de dos mil seis son datos del Instituto de Salud Carlos III de tres mil trescientos de sífilis el doble que una década antes cifras que son aún peores en las grandes urbes por ejemplo en Cataluña según el último informe de la Generalitat donde las tasas de afectados triplican o incluso cuadruplica la media nacional ya esto ayudan herramientas como Greenday Tinder según confiesa el director del Centro Sandoval de Madrid Jorge del Romero

Voz 4 31:41 muchos de ellos usan las aplicaciones no solamente para buscar parejas sexuales sino también para mantener sexo bajo el efecto de ciertas drogas guiri convocar sesiones de sexo

Voz 1276 31:54 en el caso de las clamidia es las infecciones crecen a un ritmo aún más rápidos se han duplicado en tan sólo un año la buena noticia Pepa es que los contagios de VIH si van a la baja aunque los expertos alertan del riesgo de que en pleno siglo XXI siga habiendo más de tres mil nuevos diagnósticos al año en España

Voz 1727 32:12 gracias Laura buenas y malas noticias en este informe que nos contabas de Giuseppe mayo las ex jefe de la Unidad de VIH del Hospital Clínic de Barcelona buenos días

Voz 20 32:21 ustedes han constatado lo que

Voz 1727 32:23 lo que nos contaba nuestra compañera un aumento de los contagios

Voz 20 32:26 sí sí la verdad es que en los últimos años el número de infecciones de transmisión sexual que vemos se ha multiplicado de forma realmente alarmante esto es tanto la infección número uno el sida y la hepatitis C de la hepatitis B la sífilis gonorrea clamidia

Voz 34 32:47 el papiloma etcétera etcétera Si se atribuimos el y ha perdido el miedo a las enfermedades de transmisión sexual porque pensaríamos que hay más información que nunca

Voz 20 32:55 sí yo creo que en mi opinión personal ahí trabajando en el tema desde hace muchísimos años como usted acaba de decir yo creo que se le ha perdido respeto a las enfermedades de transmisión sexual si usted repasa hace veinticinco años la imagen que teníamos como sociedad de el paradigma de la infección de transmisión sexual que era el sida nos venía a la cabeza imágenes como Freddy Mercury o roja ni eso socialmente tiraba para atrás actualmente no hay miedo a las enfermedades de transmisión sexual y la gente las la sociedad como tal e acepta el riesgo por no poner por no evitar su libertad sexual es así y a partir de aquí esto puede ser a partir de aplica atisbos como ha dicho Jorge con el Greenday el líder etcétera pero fundar la base es que no hay se ha perdido el respeto

Voz 1727 33:51 o sea que no se trata de tener menos sexo sino de tenerlo protegido claro

Voz 20 33:55 sin duda sin duda piense que entre los adolescentes por ejemplo la utilización de preservativos es excepcional con la única excepción de evitar embarazos no deseados se si usted hace una encuesta entre los adolescentes el motivo de utilizarlo preservativos por el embarazo no deseado pero no por una hija

Voz 1727 34:15 madre mía doctor que demos la vuelta al mundo para llegar al punto de partida de hace muchos años no que tengamos que estar contando que hay que ponerse preservativo para para impedir contagiarse de una enfermedad de transmisión sexual en una relación ocasional no

Voz 35 34:28 sí porque sí sí

Voz 1727 34:30 es general es un incremento de la actividad sexual que se puede atribuir también a estas plataformas digitales de las que participan hombres y mujeres

Voz 20 34:40 esta compañera que son más sombrías las

Voz 1727 34:42 que se contagian bueno probablemente

Voz 20 34:45 que el mundo de los hombres que tienen sexo con hombres es un mundo eh pues que siempre ha sido un paso adelante en el mundo de la sexualidad e ir hay aplicaciones específicas para hombres que tienen sexo con hombres el número de parejas sexuales diferentes en reglas generales no como no no todos pero te acabas generales es mayor entre hombres que tienes hecho con hombres el tipo de relación suele ser también más traumática y todo ello esta aparece un fenómeno también brutalmente importante que es el que en Sex que es el uso de drogas en el contexto de relaciones sexuales con drogas realmente muy peligrosas que están creando una situación en la que fácilmente el número de relaciones sexuales es muy alto muchas parejas con practicar realmente que en ocasiones son traumáticas lo cual facilita muchísimo la diseminación de cualquier enfermedad de transmisión sexual

Voz 1727 35:47 cómo salimos de aquí con divulgación

Voz 20 35:49 bueno esto es difícil porque sabe que sucede que la divulgación como usted decía al principio el el el explicar lo que pasa yo creo que todo el mundo lo conoce si usted pregunta en la calle usted sabe que esto cómo se transmite el sida como se evita etcétera yo creo que el noventa y nueve por ciento de la población los sale lo sabe otra cosa es que la población esté por la labor de tener cambios de conducta las conductas íntimas de la población son íntimas con lo cual es muy difícil entrar en ello el ejemplo es lo que le he dicho al principio hace veinticinco años había un miedo social un miedo hace veinticinco años usted la idea del sida cuál era la de roja son actualmente la imagen del SIDA es la de no sé qué no se Magic Johnson Magic Johnson que es el General Manager de los Lakers afortunadamente afortunadamente no está infectado está infectado como lo estaba Freddie Mercury pero la realidad médica es otra pero eso no permite banalizar una enfermedad de unas consecuencias desastrosas personales y socialmente

Voz 1727 36:57 ilusión que la confianza en la ciencia no puede inhibir

Voz 20 37:00 la autoprotección no no sin duda sin duda esa es la base es decir si si no entendemos que debemos de protegernos y que esto es algo tremendamente trascendente para nuestra vida para nuestro entorno porque además si yo me infecto pongo en peligro al resto de personas con las que tengo relaciones si eso es lo lo entendemos lo asumimos lo ponemos en práctica será muy difícil evitar el problema Maider

Voz 1727 37:27 el ex jefe de la Unidad de VIH del Hospital Clínic de Barcelona gracias por estar en la SER buenos

Voz 34 37:32 gracias a ustedes Juan Manuel Jabois

Voz 1727 37:35 qué tal cómo estás te veía muy atento luchando estaba bueno hacia dijeron en algunas cuestiones nos yo creo que en asuntos como el de la promiscuidad el consumo de drogas peligrosas no hay un límite muy claro entre sexo transexuales homosexual yo creo que el sistema en cualquier tipo de relación oí y además esto es público y no no no no no no no nos parcelaria desde luego del mundo de son concreto después se tiene más sexo que está teniendo más sexo afortunadamente se tiene más sexo con precaución y simple canción si se tiene más sexo sin precaución también se tienen más enfermedades lo que no entiendo es la relación o que se señale a las aplicaciones para ligar es como acusar al Gobierno de hacer más carreteras y por tanto elevar las posibilidades de que haya más accidentes conduce las personas hasta donde yo sé en rinda Heron Tinder no se prohibe el uso de protección es más estoy convencido de que se recomienda tampoco entiendo que si conoces a una mujer o un hombre en una aplicación para ligar pasa a tener sexo más apelo que se lobbies es conocido lumbar eso no tiene sentido otra cosa es el estado en que te encuentres porque supongo que sobrio uno toma más precauciones pero cuando dos personas o diez personas deciden tener sexo lo que les haya llevado hasta allí no tiene ninguna responsabilidad en lo que vayan a hacer a partir de ese momento Sagrera es en es individual pero la pedagogía lentamente pero al final tienes que tomar tu tienes que tomar además en base al otro personal la que puedes enfermar hasta mañana hasta mañana no olvidarme es que nos quedamos vaya a mí me da igual ya hasta el lunes

Voz 2 39:10 hay que escuchar hablar hacerle

Voz 36 39:14 palabras que en Caixabank define nuestro compromiso contigo escuchamos

Voz 1727 39:19 para entender de dónde hablamos de

Voz 36 39:21 cuando quieras pero sobretodo cultos hacíamos que avancen tus proyectos y los de la sociedad

Voz 2 39:27 la Caixa mayo escuchar hablar hacer

Voz 37 39:35 buenos días en los dos

Voz 1860 39:37 partidos del triple Estela XI los números premiados han sido en el sorteo de la

Voz 1275 39:42 mañana nueve

Voz 1860 39:44 tres nueve en el sorteo de la noche uno no olvides que al participar en los Juegos de Lance colabora con su labor social piden desde la vendedor también en puntos de venta autorizados fuegos once punto es recuerda que hoy como cada viernes tienes un bote millonario en el sorteo del Euro chat de la ONCE

Voz 37 40:10 en la ONCE nos mueve tu ilusión que tenga son grandísimas

Voz 1 40:21 las pero a partir de los treinta que apuntan a una maratón de Nueva York que mejor está es en tu mejor momento llega el Seat León Edition equipado con todo para tenerlo todo no lo dejes escapar por catorce mil trescientos euros

Voz 38 40:41 todos tenemos un jefe toros hemos perdido un préstamo alguna vez por eso todos entendemos a Freddy en esta colección colecciona con el país y los cuarenta clásica la discografía completa hay cinco directivos de una banda tan grande que ni siquiera hemos tenido que mencionar su nombre este fin de semana segunda entre

Voz 1 40:58 ah por nueve con noventa y cinco euros con el país ya a la venta en tu quiosco en número uno

Voz 39 41:03 sabes en primavera ese pico Egipto de garganta que te viene cuando estás dando un paseo con el yate o cuando sientes un carro Pego de camino entre la piscina y la pista de pádel pues lo de la garganta puede ser el polen de las gramíneas ahora lo de yate y la pista de pádel igual es porque te han tocado quince millones de euros no

Voz 1727 41:23 cuatro de mayo surtido de primavera dinero

Voz 40 41:26 diría Nacional quince millones no te quitan la alergia pero sí iba mejor Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y sólo si eres mayor de edad

Voz 42 41:37 no

Voz 43 41:40 es viernes y como cada viernes la columna de Almunia

Voz 1727 41:42 en a grandes cuando iba al colegio a las odiaba pero

Voz 43 41:45 ante las últimas semanas han sido muy consigna en mi consuelo

Voz 1727 41:47 lo las matemáticas han sabido de tanto

Voz 43 41:50 la ternura sobre mi espíritu que ahora me arrepiento profundamente de no haberles prestado atención a tiempo mientras otros se fiaban de las encuestas yo confiaba en las matemáticas porque son exactas imparciales Si durante décadas he votado a un partido que con un millón de votos sacaba dos escaños me decía por qué no va a pasarles a ellos lo mismo si durante décadas la izquierda ha pagado el precio dirá selecciones para dos porque la derecha dividir entre tres ya lo veía claro pero no lograba convencer a nadie sí si me decían pero ellos suman ellos suman en estas elecciones se ha aprendido que muchos españoles cautivos en la superstición de la superioridad congénita de la derecha desprecian las matemáticas es el caso de los dirigentes del PP que han pegado un volantazo a tres semanas de Dahl municipales repudiado lo que ellos mismos su presidente sus candidatos decían hace una semana sin más ya del pobre Maroto hubiera habido un cambio radical en la dirección del partido cabría la posibilidad de que lo lograran engañar a alguien pero Casado y Cayetana el ciento cincuenta y cinco permanente y el sí sí sí hasta el final son inolvidables y tres también siguen siendo tres en el Parlamento de Andalucía donde sin Vox esa indeseable ultraderecha con la que el PP ya no quieren y rozar se no se aprobaran los presupuestos benditas sean las matemáticas

Voz 1727 43:14 son las ocho y cuarenta y tres minutos de la mañana siete y cuarenta y tres en Canarias Jesús Maraña buenos días

Voz 42 43:19 hola buenos días director editorial de Info Libre

Voz 1727 43:21 nica fuman al buenos días buenos días Pepa experta en comunicación política Ignacio Ruiz Jarabo buenos días el ex director de la Agencia Tributaria y muchas otras cosa y muchas otras cosas hablaremos a partir de las nueve ampliamente del resultado electoral de la catarsis dentro del Partido Popular con alguna sorpresa porque haremos a esta mesa voces muy autorizadas para analizar lo que está pasando en la derecha española pero ahora quiero que no se tengamos en la situación en Venezuela en relación en primer lugar con la posición española Jesús porque en fin hemos recobrado muchísimo protagonismo por la presencia de Leopoldo López en la vivienda en la residencia de nuestro embajador allí

Voz 42 44:05 si la presencia como huésped de Leopoldo López sin duda implica uno o varios pasos más a España en la crisis venezolana no en todo caso este gesto y sobre todo la salida ayer del propio Leopoldo López a hacer declaraciones digamos Jean primera fila del liderazgo de de la operación me parece que es coherente con lo que hemos visto en los últimos días desde que se inició esta este intento de de golpe como lo califica el régimen de Maduro o como se quiera a llamar fuera pero en todo caso lo que se buscaba era un pronunciamiento militar no hay una extensión de la revuelta de la rebelión a la escala militar y a las calles y no parece que ninguna de las dos cosas hayan tenido el éxito que se buscaba porque sino no habrían sucedido los siguientes pasos no en ese es ha sido bueno complica el papel en ese en esta fase del Gobierno español

Voz 1727 45:00 pero hay que decir que no han bajado

Voz 42 45:02 ese territorio inviolable desde la Convención de Viena y por lo tanto igual que ha estado Julian Assange años en la embajada de Ecuador en Londres cabe deducir que esto se puede prolongar mucho tiempo y no no pasa por la cabeza en principio que haya ninguna operación violenta en este sentido no ahora la conclusión a mi juicio hasta este momento y teniendo en cuenta otra cosa que es algo a lo que nos puedan contar desde allí directamente los enviados especiales ir viendo directamente las cosas la desinfló formación y las trampas y las intoxicaciones son múltiples no podemos fiarnos de casi nada y lo único que sí sabemos es que si desde el minuto uno igual que cuando la operación Guaidó la primera el auto proclamación Estados Unidos estuvo en todo momento detrás de esa operación porque los datos eran eran visibles no Iggy cronológicamente milímetros en esta ocasión ha ocurrido lo mismo y una vez más si Estados Unidos no entra en la convicción ya asume que sin Rusia China y Cuba no es fácil que Maduro del paso que se pretende y se pueda llegar a negociar unas elecciones libres pues bueno pues podremos estar entre atasco y atasco o podemos afrontar cuando sea incidentes más violentos de los que hemos hecho

Voz 1727 46:18 en la entrevista que esta madrugada también ha concedido la Agencia Efe Leopoldo López en la residencia del embajador español le han preguntado sobre la hipótesis de una intervención militar en su respuesta para mí es bastante enigmática dice nosotros no descartamos ningún escenario que esté dentro de la Constitución la Constitución prevé que esa es una posibilidad la de la intervención militar espero que no tengamos que llegar a ese punto pero no lo descartamos porque es constitucional Ignacio sí la verdad es que bueno como estudio en sede de un medio de comunicación y de periodistas que como y cuando no preguntado y suciedad que tienes que preguntar qué va a pasar cuando va a pasar como a pasar bueno yo creo que es indudable lo que va a pasar es que Maduro va a caer y su dictadura van a caer lo que pasa es que esa totalmente incierto cuando eso eso es absolutamente incierto no y esperemos que sea de forma razonable cuando digo razonable me refiero que sea con medidas de ámbito estrictamente nacional intervenciones internacionales en el territorio venezolano no a mí yo quiero decir dos cosillas que una el carácter épico del traslado de de Leopoldo López desde la residencia del embajador chileno a la residencia embajador español de madrugada en un coche diplomático chileno a mí me recordó lo que pasó el once de septiembre setenta y tres en Chile no cuando lo embajador mexicano de forma heroica cogió una bandera mexicana envolvió con él un dirigente chileno lo cargó a la espalda para que no les pudieran detener los Andes algo la vida bueno ese carácter épico lo enlazo con la posición es una de mis debilidades de nuestro ministro Borrell que ha salido inmediatamente en defensa de la libertad en Venezuela en defensa de los demócratas y efectivamente facilitando a Leopoldo López su condición de huésped en nuestra en la residencia en su embajador y afirmando que se mantiene firme en la posición que tomó hace unas semanas meses defendiendo la la presidencia por encargo de Guaidó que yo suscribo cien por cien de nuestro ministro de Exteriores me congratuló de que España ya esté donde esté ya ya ha hecho lo que hay hoy se espera que Borrell chispea no tiene convocada una rueda de prensa en Beirut está de viaje en Oriente Próximo y probablemente se podrán hacer muchas preguntas sobre lo que de momento es un comunicado el comunicado en el que España confirmaba anoche que no piensa entregar a a Leopoldo López al al chavismo si habíamos visto