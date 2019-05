Hoy por Hoy (03/05/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1727 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

los sueldos volverán a perder poder adquisitivo este año lo dicen las previsiones que el Gobierno ha enviado a Bruselas Moncloa sólo espera que los salarios empiecen a recuperar terreno a partir del año que viene después de once años cayendo Aimar

Voz 0027 00:39 si durante este tiempo el coste de la vida ha crecido más que la media de los salarios para este año se prevé que los salarios aumenten un uno con nueve por ciento todavía una décima por debajo del ritmo al que crece la inflación en todo este tiempo el poder adquisitivo de los trabajadores ha caído más de un siete por ciento unos ciento cuarenta y seis euros esta mañana les estamos contando en la SER que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha absuelto a una víctima de la violencia machista que había sido condenada a dos años de cárcel por apuñalar a su marido mientras él le daba una paliza los jueces reconocen que el pasado de la víctima como víctima de malos tratos y violaciones le hizo actuar así Alberto Pozas buenas

Voz 0055 01:12 tras el hombre empujó pegó a la mujer y ella le clavó un cuchillo de sierra en el cuello en un primer momento la justicia condenó a los dos nueve meses de cárcel para él por un delito de lesiones dos años para ella por uno de homicidio en grado de tentativa ahora ha sido el Tribunal Superior de Justicia de Madrid del que ha decidido absolver a la mujer reconoce que su reacción clavándole un cuchillo fue desproporcionada pero entendiendo que no puede ser condenada no puede actuar en legítima defensa o por miedo insuperable sino por ser presa en ese momento de un trastorno mental

Voz 1394 01:41 el transitorio un trastorno provocado según los

Voz 0055 01:43 voces y los forenses por experiencias anteriores como víctima de violencia machista y abusos sexuales todo le vino a la mente en ese momento ira impidió según la sentencia ser dueña de sus actos movidas sólo por el instinto de supervivencia la sentencia todavía recurrible ante el Supremo los dos renunciaron a acusarse mutuamente cuando el asunto llegó a juicio en

Voz 0027 02:02 Reino Unido se siguen contando a esta hora los votos de las elecciones locales en Inglaterra e Irlanda del Norte pero los pronósticos de los analistas están cumpliendo punto por punto los votantes han castigado tanto a conservadores como a laboristas que pierden representantes en los ayuntamientos y en paralelo crecen los liberaldemócratas que apuestan abiertamente por enterrar el Brexit y seguir ligados a la Unión Europa

Voz 3 02:20 el fan Chase Clooney luego de Mercasa cien veces

Voz 0027 02:24 TVE está siendo una mañana fantástica los liberaldemócratas hemos vuelto decía exultante hace unos minutos uno de sus dirigentes en la BBC hilos compañeros de reparto de Peter Armijo se están despidiendo de él en las redes sociales ahora mismo el actor que encarnó al gigante peludo Chihuahua en la guerra de las galaxias ha muerto esta noche a los setenta y cuatro años

son las nueve y tres las ocho y tres en Canarias Rosa Márquez buenos días hola qué tal muy bueno

Voz 2 04:06 en el capítulo de hoy hoy el día sido bonito hoy es un día de fiesta

Voz 5 04:13 queremos llevar todo este mensaje y esta fiesta

Voz 3 04:16 a todas bueno no sólo los malos momentos de la dictadura

Voz 1863 04:22 verdad que articula atraviesa por el momento más complicado de su historia

Voz 3 04:34 siempre estuvimos en el centro porque nuestro pueblo jamás cebar

Voz 2 04:47 a estos del PP llevan cuarenta años yendo al centro han llegado todavía

Voz 3 04:54 y ponernos manos a la obra no quiere Wiki no quiere Ros que somos por nuestro mejor momento y quién le está ofreciendo wiki culpa somos nosotros todos los que formamos el Partido Popular llevamos perdiendo desde hace ocho años cuando Mariano Rajoy disponerse

Voz 6 05:24 liberales y conservadores que se vayan al Partido Liberal al partido conservado no no me fui pero sin embargo otros le han hecho caso

Voz 3 05:31 no hoy día hoy y queremos lanzar un mensaje de esperanza

Voz 5 05:37 queremos ser solidarios con el pueblo venezolano

Voz 2 05:40 y más revoltoso

Voz 3 05:55 yo sólo Casado por su amistad transfuguismo

Voz 7 05:59 la regeneración falsa que has intentado enarbolar

Voz 6 06:02 porque encima diferencias políticas y de de opiniones eh están las personas

Voz 3 06:17 en el daño ha sido considerado

Voz 2 06:24 por la paz

Voz 3 06:27 ni con el socialismo ni con el separatismo ni con el comunismo música con algarabía Pepa Bueno pues adiós y buena suerte

son las nueve y siete minutos de la mañana las ocho y siete en Canarias mañana de viernes terminamos unas eh

Voz 1727 07:17 mañana agotadora y apasionante con Ignacio Ruiz Jarabo con Jesús Maraña y con Verónica fuman al incorporamos a estamos a esta mesa una voz conocida y muy querida de este programa Manuel Milián Mestre buenos días

Voz 1394 07:30 Lola buenos días modista consultor uno

Voz 1727 07:33 todos los fundadores de Alianza Popular y del Partido Popular cuando estos días nos preguntábamos qué está pasando en la derecha española que está pasando en el PP inmediatamente me acordé de que alguien como tuyo mucho tiempo advirtiendo de que el partido iba en la mala dirección antes de nada tu análisis del resultado electoral del veintiocho de abril en gente en el PP es bueno en el PP claro

Voz 1394 07:58 en el propio te diré que ha sido para mí desastre un desastre sin paliativos perfectamente previsible que alguien pueda llegar a hacer una tomar una decisión del cariz que eso tomó respecto a Cataluña en este momento de la hoguera con los censores internas de mala mandar a una paracaidista como como lo señor Álvarez de Toledo me parece un despropósito tan colosal previo a la decisión por tanto acuso al análisis me parece desproporcionado que que lo que ha ocurrido es de una lógica aplastante cuando percibe esta señora que no tengo nada contra ella vale absolutamente nada me parecía una de otra por ejemplo para para más bonito para Segovia o para otra cultura distinta a la coyuntura catalán en la cultura catalana política e América

Voz 1727 08:50 pues igual Chipre eso explicaría Manuel el resultado en Cataluña no el resultado

Voz 1394 08:55 es que es que es que es un síntoma evidente de la desorientación estratégica que ha manejado el partido durante el proceso previo proceso a posteriori en este momento estamos viviendo las consecuencias de decisiones

Voz 10 09:09 no soy muy poco razonadas

Voz 1394 09:12 ir evidentemente muy poco razonables es es malo o es triste decirlo a posteriori pero yo hace muchos años de diciembre va por mal camino a va camino porque claro al problema grave del PP es que ha perdido el alma esto lo percibe quién quién es quién quién fabricó el alma porque ahora me descarado e tengo sesenta y cinco años inmersa escalado para día me dijo Manolo tengo setenta y cinco años Idriedo que me pase porros huevos oigo sí yo no importa lo que puedan decir de mi y a mi amigo hitos se muy bien la genética como nadie porque la idea la la la parió la probó Fraga financió Mi amigo Santa claro voy a decirlo con una aportación de más de quinientos millones de pesetas

Voz 0355 10:00 cambio de Nava y hace tres años mucho

Voz 1394 10:02 señor Santa creo que financió el origen del partido e murió in no hubo nadie del partido ni nacional ni del Gobierno de Rajoy ni de nadie era el entierro ya me pidieron que hiciera elaboración después al funeral en ese hizo toda una Felip Ica terrible

Voz 1727 10:20 me encanta que vengas en esta actitud de contarnos detalles de la historia de un partido que corre el riesgo de descomposición o no porque ayer ayer la celebración del dos de Mayo fue un Val de desaires de gestos de desencuentros parecía mentira que delante de todas las cámaras se produjeran escenas como ésta de Esperanza Aguirre y Ángel Garrido el tránsfuga que hace apenas unas semanas se fue del PP y que aterrizó en en Ciudadanos escenas como ésta

Voz 6 10:51 ella estuvo muchos años que yo lo hizo mucho así que estupendo encara pero hoy Laura lo va a tener fenomenal porque se ha hecho ni verá demos muchísimo pues cada uno ya no cada uno está un país

Voz 2 11:08 yo soy liberal

Voz 6 11:10 lo mejor es que Ángel no lo era y ahora se ha hecho entonces todo el que celebrar yo lo soy además de la presidenta ellos y liberar al Almería que decía Bertrand Russell Viti cultural no se diferencia tanto en las cosas que hace sino en la forma en que las hace aliviar camiones respeta a los demás que es muy importante otros no tiene tanto respeto

Voz 1727 11:27 otros los otros era en el resto del partido la foto más reproducida hoy en buena parte de la prensa conservadora es la de el presidente del partido Pablo Casado en un partido que es no lo olvidemos eh muy vertical porque las primarias las acaban de estrenar el presidente de partidos al presidente del partido eh pasando por delante de la primera fila de los invitados a esa ceremonia donde estaba Ángel Garrido presidente de la Comunidad de Madrid hasta hace quince días no dirigiendo le la palabra un estado de cosas a huele ese estado de cosas Ignacio a a un mes de otras elecciones porque está en un mes de otras elecciones

Voz 9 12:04 sí hombre yo creo de casado con el conjunto de

Voz 1394 12:08 más que tiene rededor pues ha perdido hace tiempo

Voz 9 12:10 ante la compostura tengo que decirle así no haya derepente estuvo incorrecto estuvo incorrecto con con Ángel Garrido no yo tengo una tesis que no es nada científica pero que estadísticamente veréis que se ha cumplido Iggy eso condena condena a a Pablo Casado vamos a ver el centro derecha o la derecha como queramos decirlo cuando lleva un candidato con experiencia de gobierno ha ganado antes o después cuando ha elegido un candidato se diferencia Gobierno ha sido la hecatombe Antonio Hernández Mancha ahora Pablo Casado en cambio ganó Suárez ganó Rajoy ganó Aznar entremedias no ambos los tres con experiencia Gobierno justo lo contrario que la izquierda o centro izquierda cuando la izquierda o centro izquierda presenta un candidato sin Prince al Gobierno ha ganado González Zapatero Pedro Sánchez cuando la izquierda elige un candidato con experiencia de gobierno Almunia Pérez Rubalcaba se ha estrellado no sé que hay en el ADN de nuestros electores estrechas de Izquierda pero la derecha gana cuando pone experiencia en la gestión la izquierda gana cuando pone novedad creatividad ilusión juventud no Casado no está por tanto en la línea estadística de victoria pero aparte de eso el fracaso el otro día me ha gustado mucho lo que has dicho Manuel yo también mantengo que parte de la la responsabilidad del fracaso parte la causa del fracaso de Casado suya sin duda y otra parte viene de muy antiguo que coincidimos en ello no por cierto no se discutió no me han dicho que Ángel Garrido si los números le dan a Ciudadanos podría ser el futuro presidente del Parlamento de Madrid la Asamblea madrileña

Voz 1593 13:53 quién le preguntaba esta semana ayer

Voz 1727 13:56 Aguado si estaría en el Gobierno con él a su vicepresidente porque claro no se va a ser un diputado raso Hinault no no terminó de aclararlo otra declaración de Esperanza Aguirre ayer que estuvo sembrada como suele

Voz 6 14:10 el propio Pablo Casado ha querido dar una patada a Santi Abascal pero en mi trasero

Voz 1593 14:15 en su trasero cuando dijo Pablo Casado aquello de

Voz 1727 14:19 como critican al Partido Popular quiénes son

Voz 1593 14:21 vivido de las mandó de algún gobierno regional era el de Esperanza Aguirre de Esperanza Aguirre las ranas de Esperanza Aguirre porque cree quiero recordar que de los gobiernos de Esperanza Aguirre todos los vicepresidentes secretarios generales han han estado Paz han pasado por los juzgados por quisimos casos de corrupción no sé si Esperanza Aguirre sigue siendo un valor y un ejemplo a seguir en el Partido Popular de todas maneras yo quería apuntar dos cosas no que los dos de mayo se estén convirtiendo en la fotografía de la crisis del Partido Popular es revelador de El foro de el granero de votos del Partido Popular que había sido Madrid el año pasado tuvimos a esa María Dolores de Cospedal Soraya Sáenz de Santamaría separadas por una silla vacía mirando cada una a al otro lado ir Nos vuelven a regalar un espectáculo de disidencia que todos pudimos fotografiar Iber ayer no y en segundo por ella podría cometer el Partido Popular el error de pensar que porque el veintiséis de mayo haya alguna espejismo de mejoría no vayan a recuperar lo que decía Milián Mestre ese esa identidad del Partido Popular esos quiénes son porque es cierto que si hubiera una traslación de los resultados que no la habrá porque el comportamiento electoral es diferente pero puede que se mantengan ciertas tendencias puede que se vean en la necesidad o se vean en en en la invitación de recuperar algunos gobiernos junto con Vox un Gobierno gobierno un Partido Popular que dijo el martes que era la extrema derecha Aznar habló de hizo la el viaje al centro no sé si os acordáis en los noventa con eso consiguió en el noventa y seis la victoria para los populares por primera vez en el dos mil la mayoría absoluta yo no sé porque ahora critica algunos virajes en el PP suele ocurrir yo me

Voz 1727 16:20 estos días de Alfonso Guerrero lo hemos repetido todos no cuando decía que

Voz 1593 16:23 yo de dónde vendrán de dónde vendrá que llevan toda la vida caminando hacia el centro

Voz 1727 16:27 pero Jesús A

Voz 11 16:32 esto si es que se cumplen yo creo que es si no me equivoco el quinientos cincuenta aniversario del nacimiento de Maquiavelo no entre las muchas cosas que dejó dichas

Voz 1394 16:41 había

Voz 11 16:41 una que decía siempre en el interior estarán seguras las cosas cuando lo estén en el exterior en el PP después de la derrota catastrófica como ha descrito mano el del domingo las cosas están muy mal higa sabemos que cualquier tipo de crisis interna o de renovación en un partido se produce cuando no están en el poder cuando las cosas van mal no se conoce caso de una crisis que haya removido no hay más que recordar los años que han estado Soraya Sáenz de Santamaría en María Dolores de Cospedal sin dirigirse la palabra en el mismo Gobierno de España no por lo tanto esto cuando se produce esta catástrofe se podía pensar bueno en cualquier otra democracia homologable habría una dimisión inmediata líder que en el presente asume ese fracaso es verdad que todos los fracasos de este tipo vienen de más lejos tienen componentes más complejos pero las responsables política las asume quién está al timón cuando toca no pero todos sabemos que con una fecha electoral inmediata como el veintiséis m eso digamos queda aplazado a mí lo que me sorprende sinceramente y me preocupa en términos que van más allá de lo que es el PP porque creo que volvemos a jugar mal con el prestigio de la política que es cuando se le escucha a Pablo Casado tres días después de haber ofrecido ministerios a Vox es decir por fin que eso es la extrema derecha es la ultraderecha en eso no es que haya un viraje al centro es que el problema es que es muy difícil identificar cuál es el discurso cuáles son los principios y cuál es el proyecto de país que tiene a alguien no esto es lo que me preocupa porque lo de ayer es conocido a Esperanza Aguirre si tú eres el primero que cita con esta misma expresión los chiringuitos y mamando Rías pues hay que descontar que va a salir Esperanza Aguirre dándote

Voz 1727 18:31 para el director ayudadme para los desmemoriados fue ella la que hablaba de era ella la que hablaba duro Rias cuando se refería al trabajo de sindicalistas

Voz 11 18:40 profesores si alguno

Voz 1727 18:42 algunos funcionarios si seguimos hablando íbamos al futuro porque España necesita un partido de derechas que participe del consenso general en los asuntos fundamentales hacia dónde va la derecha española

Voz 12 18:56 eh

Voz 13 19:02 hoy por hoy en cadenaser punto com bien las redes sociales

Voz 2 19:06 en Roma hoy por hoy en facebook Hoy por hoy

Voz 1394 19:14 Christina Rosenvinge muy buenos días buenas días parece mil canciones Cristina con el móvil con ninguna libre

Voz 14 19:20 esta tengo ahora mismo como doscientas notas de voz con futuras canciones sea la gente me por la calle con el teléfono

Voz 1394 19:26 móvil ya

Voz 3 19:28 estaba yo gente me mira raro

Voz 13 19:40 de Hoy por hoy con Pepa Bueno y Toni Garrido el síguenos también en Hoy punto es cadenas

Voz 3 19:50 la política es algo muy serio la Junta Electoral prohibió que los medios públicos de Cataluña utilizaran algunas expresiones presos pulso pero

Voz 15 19:59 depende de cómo se cuente este fin de semana en un programa de actualidad se utilizó hashtag era crisis Bilic también puede ser esculpida los espectadores comentaban el programa con Pretty Splitting sustitutivo de presos políticos soy garante

Voz 3 20:20 no os riáis hombre la actualidad también tiene su gracia Hora veinticinco Ángels Barceló y ahora a ser que no se escucha en antena

Voz 16 20:34 que nuestra dispones de una completa parrilla de programas exclusivamente digitales deportivos musicales saludables de humor no se sintonizan se escuchan en nuestra

Voz 3 20:45 hoy toma el control de la SER quieras cuando tú quieras descarga de nuestra aplicación

Voz 17 20:57 cuenta con las SER pase lo que pase

Voz 18 21:04 la cadena

Voz 3 21:05 Nasser

Voz 19 21:08 que son lives no Lives no pre pienso que son hoy por hoy no vale

Voz 3 21:22 con Pepa Bueno

Voz 1727 21:27 más allá del es coloque general de un partido que ha sufrido el batacazo electoral que ha sufrido el Partido Popular y de la del anecdotario que nos deja una vez más la celebra

Voz 20 21:36 la acción del dos de mayo la pregunta de

Voz 1727 21:38 adónde va al Partido Popular cuál será el partido de la derecha en España el que tengamos para participar de los consensos generales y será el PP usará con el trono ciudadanos que va a pasar con Vox esto es lo que se tiene que resolver

Voz 20 21:51 mañana no pasado obviamente son eso

Voz 1727 21:53 proceso en el que están y que no va a ser fácil de resolver pero hay una pregunta muy concreta Manuel Milián Mestre Pablo Casado puede sobrevivir al veintiséis de mayo que decir si conserva Madrid por ejemplo se conserva el poder para el Partido Popular en Castilla y León eso neutraliza las críticas por la debacle general

Voz 21 22:15 no va a ser difícil creer yo no sé si la gente

Voz 1394 22:17 que analiza cronológicamente los hechos por ejemplo de una perspectiva aclaratoria o los sucesos están seamos conociendo el Partido Popular nace de una manera muy determinada por un proyecto muy determinado y ese proyecto lo quiere hacer Fraga evidente desde el principio en una serie de bases que ahora se han perdido prime de la base de conciliación nacional esto era una obsesión en los fundadores esos doce claro pero hicimos una obsesión segunda base clase media apoyar las clases medias como elemento estabilizador en la sociedad que ha tenido tensiones Fraga decía una cosa que que es verdad hubiera habido clase media no bebió guerra guerra civil en España la tercera tercera obsesión reformismo sistemático y permanente para para invitar a los embalsamiento la mamando Rías los intereses corruptos cuarta cuarta base escrúpulo a a al máximo en la aplicación no solamente la ley en aplicación de la gobernación a los intereses colectivos por qué porque partió nació nació y esos olvidan el partido nació con una

Voz 11 23:23 la guerra contra el con la corrupción de alcaldes

Voz 1394 23:26 yo les en Barcelona ya se lo olvidan Fraga dos son apoyó el lo que estaba haciendo yo con algunas personas muchas de las de Partido Comunista como José Miguel Abad vale y ayer dio una conjunción de partidos de derecha izquierda o de gentes que venían de las dos direcciones contra la corrupción esas lecho natal el genético en lo que va a hacer el Partido Popular con una con ensambla de de corrupción tan grande cuando el origen ha sido ese han matado a el alma y eso eso ha caído ahora ella no llora Aznar en ese viaje al centro reclaman a lo que hizo fue destrozar completamente el alma de este partido en este sentido por eso la corrupción cronológicamente nace el ochenta y nueve cuando parece que Iker la primera pifia tremenda en Valencia compró acordado opinar Met primera víctima es su propio jefe de gabinete Moreno si se Beck todas las consecuencia posterior

Voz 1727 24:20 el pasado al presente y al futuro Fernández López miras buenos días

Voz 1394 24:24 hola qué tal buenos días es el presidente de la Región de Murcia

Voz 1727 24:26 el candidato del Partido Popular a la reelección cree que Pablo Casado puede sobrevivir a la debacle electoral que sufrieron ustedes el domingo

Voz 0355 24:35 bueno no no es que crea es que estoy convencido más en así de hecho el martes pasado tuvimos el Comité Ejecutivo Nacional en el que intervenimos prácticamente todos yo fui el primero en tomar la palabra todos los representantes de de los territorios los presidentes autonómicos también todos además de hacer un análisis autocrítico de la solución y una profunda reflexión en lo que coincidimos es que evidentemente el presidente del partido tiene el apoyo y el respaldo y reconocimiento de todos y que por supuesto no ve millones tres millones y medio de votos no se pierden en nueve meses creo que quién afirme esto debe hacer un análisis más sosegado reflexivo

Voz 1727 25:23 le consta

Voz 17 25:25 que Feijóo la amenazó con ponerle una gestora el Partido Popular no me consta ni dentro del Partido Popular eso se ha escuchado

Voz 0355 25:35 ni yo conozco

Voz 22 25:37 yo sí tengo bastante relación con todas

Voz 0355 25:40 las comunidades autónomas con todas las estructuras territoriales con la dirección nacional no he escuchado ni tan siquiera el más mínimo rumor sobre eso y siempre que hemos tenido Comité Ejecutivo juntas directivas los almuerzos y la hermandad de presidentes que solemos tener en en Madrid siempre que se convoca alguna reunión de carácter nacional el Alberto Núñez Feijóo siempre ha estado en la línea de la dirección nacional y del resto de presidentes autonómicos

Voz 1727 26:08 hablado con él esta semana con Núñez Feijóo no

Voz 0355 26:11 no no he hablado porque nos encontramos todos el martes como digo lo tuvimos una un encuentro todos los presidentes autonómicos pero él tenía sesión de control al Gobierno en el Parlamento gallego y no pudo

Voz 1727 26:23 el señor López miras desde el año mil novecientos ochenta y nueve el PSOE no ganaba unas elecciones generales en Murcia pero ahora les han superado por diez mil votos a qué lo atribuye

Voz 0355 26:33 lo atribuyo a que si hay dos partidos también el cuyos votantes están en el espectro la de los votantes a los que nos dirigimos esos dos partidos Urosa con diecinueve por ciento y otro un dieciocho por ciento es muy difícil sacar un cincuenta un sesenta por ciento como siempre hemos sacado a pesar de haber sacado uno de los mejores resultados del Partido Popular de todas las autonomías y esto evidentemente no es ningún consuelo y que el Partido Socialista en la región de Murcia haya saca uno de los pero resultado de todas las autonomías y esto tampoco en ningún consuelo a pesar de eso si tienes otro dos partidos que están rozando cada uno el veinte por ciento es muy difícil que el Partido Popular llega al cincuenta o el sesenta por ciento he aquí una deducción que hemos intenta explicar adelanta campaña electoral y que evidentemente no hemos sabido transmitir dura manera correcta es que la única manera de que el socialismo de que la izquierda no gobernase en España era apoyar y votar al Partido Popular hay ciudades

Voz 1727 27:33 en las que el derrumbe de la marca PP ha sido especialmente dura por ejemplo Cartagena ni más ni menos que Cartagena una ciudad de más de doscientos mil habitantes allí no sólo es que el PSOE haya ganado y ciudadanos les haya pasado a ustedes es que Vox se queda a sólo cien votos del Partido Popular la fragmentación en Cartagena es espectacular y les perjudica particularmente a ustedes

Voz 0355 28:00 sí convencen más del ciudadanos

Voz 1727 28:02 hay casi más Vox que el PP

Voz 0355 28:05 duda de hecho los cuatro primeros partidos políticos están prácticamente empatados a un veinte por ciento En cuanto a las últimas elecciones bueno creo que en primer lugar no hemos sabido explicar otra admitir a los españoles concreto a los murcianos o los cartagenero que el uno con un proyecto que de verdad iba a defender los intereses murcianos del Partido Popular no hemos sabido explicar que todo aquello yo que no fuera apoyar al Partido Popular iba a propiciar que la izquierda gobernase en aquellos municipios en aquellas autonomías en España y en tercer lugar creo que nos hemos distraído nos hemos distraído con algunas cosas de la actualidad política da cada día la campaña electoral en muchas ocasiones no hemos hablado de lo que sabe hacer el Partido Popular mire siempre que gobierna el Partido Socialista o la izquierda a España llega la crisis el desempleo el paro y la inestabilidad siempre buscar al Partido Popular para arreglar esto y para generar oportunidades ídem pero no hemos hablado lo suficiente hemos hablado poco hemos estado distraidos en otras cosas

Voz 1727 29:13 dígame qué cosas en que han distraído ustedes

Voz 0355 29:16 bueno pues en otros muchas veces en las afirmaciones son las acusaciones de otros partidos políticos muchas veces en la actualidad que marcaban otros partidos políticos hijo hemos estado centrados yo el primero en muchas ocasiones en llevar esa iniciativa que siempre hemos llevado y que de mote llevar si queremos de verdad liderar el proyecto de futuro

Voz 1727 29:36 España les recuerdo a los oyentes que hablamos con Fernando López Midas que es el presidente de la Región de Murcia y candidato del PP a la reelección en las elecciones del veintiséis de mayo si para gobernar después del veintiséis de mayo usted tiene que recurrir a Vox ese partido que la dirección nacional de su partido dice ahora que no se puede ir con ellos ni a la vuelta de la esquina que es extrema derecha usted recurriría Vox para gobernar

Voz 0355 29:57 pues mire yo Raimon no me planteo con a quién voy a tener que recurrir yo lo que quiero es ganar las elecciones creo sinceramente que la voy a ganar que hubiera recibir el respaldo mayoritario del millón y medio murcianos y lo que quiero es hacer un proyecto para defender los intereses de la Región de Murcia todo aquel que quiera defender los intereses de la Región de Murcia con la misma contundencia aquello puede apoyarme incluso si el Partido Socialista quiere hacerlo también puede hacerlo mi proyecto no va de ideología en mi proyecto va de defender a Región de Murcia y los intereses del millón y medio murciano

Voz 1727 30:31 ah que usted no descarta recurrir a Vox si lo necesita para gobernar

Voz 0355 30:34 no no lo que yo no descarto en absoluto en liderar el proyecto de futuro de la región de Murcia en el que quienquiera apoyarme en el que quién quiera apoyar ese proyecto tendrá que defender lo mismo que yo defiendo a la Región de Murcia todas se nos trate como españoles de primera o igual que españoles y no como españoles de segunda quién quiere defender el agua el empleo de calidad a la bajada de impuestos una educación libre en la región de Murcia quién quiere defenderlo verbos quién decena mi proyecto tendrá cabida en él pero es que hay mucho partido de los que usted me habla que que que no hablan de esto entonces tampoco sé qué proyectos tiene

Voz 1727 31:18 no tiene una idea de que va a Vox no desde luego en los asuntos que a mí me interesa no lo que me interesa

Voz 0355 31:26 es defender la Región de Murcia en los asuntos que ellos

Voz 1727 31:28 sí explicita que está de acuerdo en cuáles por ejemplo no no no no nos ha interesado por saber porque están ganando en su comunidad hablan de disolver las autonomías por ejemplo no se pues evidentemente creo que la mayor etapa

Voz 0355 31:41 de prosperidad para España ha sido con el modelo autonómico con una descentralización que evidentemente tiene que tener una supervisión por parte del Estado de una coordinación por parte del Estado pero con una descentralización que ha hecho que los Serbia yo públicos lleguen de una manera mucho más eficaz y ágil a todos los españoles esa ha sido el Estado autonomías hay evidentemente no estoy de acuerdo

Voz 1727 32:02 usted pidió a Casado que no cargar las tintas contra Vox porque después del veintiséis de mayo algunos líderes territoriales entre ellos usted van a tener que negociar y pactar con el partido Abascal se lo pregunto porque lo publicaba ayer El Mundo citando fuentes de Génova

Voz 0355 32:15 ah sí pues no en absoluto nunca de hecho yo creo que ese es un debate demasiado cortoplacistas sea el el no hablar de alguien no atacar a alguien por lo que va a pasar dentro un mes es excesivamente cortoplacista creo que las estrategias y las decisiones políticas tienen que tomarse en resultados contundentes y sólidos a largo plazo yo tampoco le he pedido nada al presidente casado ni le ha dado ningún consejo en todo caso es el que me a mí siempre son muy buenos IED reconocerlo que es lo que creo más allá de esto creo que no hay que hablar de otros partidos políticos al menos de los que están en el espectro de votantes al que nos dirigimos pero que no hay que hablar de ello porque quién pretende liderar un proyecto tiene que hablar de sí mismo tiene que hablar de las medidas que va a poner encima de la mesa de las decisiones que va a tomar de aquellos objetivos que quiere conseguir

Voz 3 33:08 cómo va a ayudar a los españoles pero no

Voz 0355 33:10 estar en el rifirrafe con otros partidos que no sólo alternativa de gobierno en todo caso tendremos que hablar también de los desmanes y de los desastre de la subida de impuestos del Partido Socialista

Voz 1727 33:20 pues terminamos señor López Vilas entonces Vox es de extrema derecha o no

Voz 0355 33:24 no perdone yo no soy quién para calificar la ideología de Nadj yo califico a los partidos a las personas por el proyecto que tienen para mi región y ahora mismo a día de hoy el mejor proyecto va Región de Murcia es el del Partido Popular y sin duda al Partido Socialista leído mal a la Región de Murcia

Voz 1727 33:41 Fernando López miras gracias y suerte

Voz 0355 33:43 muchas gracias muy amable buenos días buenos días

Voz 1727 33:46 bueno mantener una campaña complicada los líderes populares no Ignacio una campaña complicada

Voz 9 33:52 sin duda sin duda abrió yo la verdad es que no se puede entender la entenderán no se puede entender la la reacción que ha tenido que preguntaba sobre Vox no la verdad es que es un acusado

Voz 3 34:02 ante el el

Voz 9 34:04 Pablo Casado hablamos antes de que había dado un giro bueno cuando tú has un giro para cambiar la dirección si lo hacéis acertadamente coges el rumbo bueno si lo que das es un volantazo das un trompo yo creo que Pablo Casado se está pegando un trompo no por cierto quince y me gustó muy brevemente en este tema de referirse a Vox ayer me sorprendió fue Isabel Díaz Monasterio dijo claramente que a ella le gustaban bastantes cosas de Vox Ayuso eso sí yo he mezclado a mera no quería referirme a Isabel Díaz Ayuso

Voz 1394 34:36 alguien dijo aquí hay cosas de él hay cosas

Voz 9 34:39 hay cosas de Vox que me gustan pero hay cosas que me disgustan muchísimo dijo no estoy de acuerdo con las autonomías no estoy de acuerdo con el tema de las armas no estoy de acuerdo con eh negar el el la realidad de la violencia contra la mujer no dijo tres cosas muy claras por la cual ya ella eficiente les gusta

Voz 1727 34:57 lo de Vox yo creo que es lo único dirigente deportivo popular a la que yo escucho algo sensato cuando se retiró a Vox lo demás es hacer de Udine Ibra a propósito capaz a propósito Vox asegura que la Junta de Andalucía la entregado esta semana los datos de los profesionales que trabajan en la lucha contra la violencia machista sin nombres para que no se puede identificar a las personas en sí pero sí con datos concretos sobre la titulación de los trabajadores ID si están o no colegiados

Voz 23 35:26 Francisco Serrano anoche en siete Te V esos escandaloso hemos recibido información ayer fíjate tenía toda la razón

Voz 3 35:33 a la Junta le ha dado al amortizas Ana portavoz información sobre eso trabajos

Voz 20 35:37 de surta que más del cincuenta por ciento

Voz 23 35:40 codiciados

Voz 1727 35:41 hablando de la obsesión por las mamá esas todas que no se han investigado a lo largo de de los años ya sabemos dónde tiene el foco Vox bueno pues la Junta le ha dado los datos que pedí

Voz 1593 35:54 sí esto de que la mitad no están colegiados en no sé si este señor sabe que en este país hay profesiones la que es obligatoria la colegiación y otras en que no por ejemplo los politólogos no tenemos obligación de colegiación eso no quiere decir que no tengas toda la titulación en regla

Voz 1727 36:09 tengo un currículum perfectamente posible

Voz 9 36:12 a eso oficinas administrativas también de gestiones etc

Voz 1593 36:15 obviamente is sobre sobre el tema del Partido Popular que fáciles caer en la tentación de culpar a los demás Pepa que difíciles hacer autocrítica les cuesta a la mayoría de los partidos muchísimo pero yo creo que el Partido Popular lo que no puede es paliar esta crisis hasta el veintiséis de mayo con un argumentario que no se sostiene porque tú lo has hecho la pregunta clave y básica si Vox es un partido de ultraderecha van a apoyarse en la ultraderecha para conseguir gobiernos autonómicos y municipales sí o no y esta pregunta están Il el ineludible que no pueden retrasarlo hasta el veintiséis de mayo este es el quid de la cuestión

Voz 11 36:56 aplicación de la campaña está clarísima escuchando al presidente de Murcia escuchando hace dos días a Pablo Casado es decir de alguna de las cuestiones que reconoció Pablo Casado puede ser acertada o no el análisis predijo nos hemos equivocado en no discutir con Ciudadanos y con Vox que venían a buscar nuestro voto y ahora el presidente de Murcia acaba de decir que no había que discutir con esos partidos de los que usted me habla es una expresión ya conocida en en en el PP de de otras épocas no bueno yo creo que hay una hay una una confusión absoluta de lo más importante que es oiga dónde quiere usted situar el partido cuál es su espectro su espacio ideológico etcétera que referencia externa internacional a qué partidos quiere parecerse en la coyuntura que estamos atravesando

Voz 1727 37:49 Perelló pues toca el precio que han pagado ya es altísimo

Voz 11 37:52 sí aquí que es una pelea cortoplacista por un voto ya mismo vicio de una manera equivocada que ha dado alas efectivamente a una extrema derecha que estaba dentro del PP estaba adormilada desde hace mucho tiempo

Voz 1727 38:03 porque el precio pagado es que el precio llevan pagados suele no les debería dar libertad para resituar sea osea ahora terminamos terminamos con con Manuel Milián Mestre al que hemos invitado porque conoce muy bien ese partido pero quiero que te miren al futuro Manuel no al pasado al futuro de lo ves al Partido Popular

Voz 1394 38:20 pero futuro a partirse en una situación nueva que ha creado por la ruptura de la historia del partido por la pérdida del alma por lo fracaso digámoslo claro estrepitoso

Voz 11 38:31 ejemplo de partido de José María Aznar

Voz 1394 38:34 fijaos bien son veintiocho años Joaquín fracasado por lo tanto hay que hacer en Cataluña se llama no Foc Nou es decir hay que partir de cero volverlos a remontar todo por lo tanto se requiere experiencias de requiere talento se requiere gente prudente para resituar ideológicamente al partir hoy políticamente en un ámbito que le corresponde y eso solamente se hace insisto a través de la experiencia sabes lo siento de la juventud la juventud no tiene experiencia en energía es muy importante lo cuanto antes te tenía XXVI cuando le echaba las horas de Un mundo para para hacer lo que Fraga quería pero el problema está en este momento yo no veo concepto claro pues no hay denunciado nunca un implícitamente un caso muy muy evidente que pasan esta campaña algún mensaje ha quedado claro del Partido Popular que ninguno ninguno la confusión estratégicas do total y en consecuencia hay que empezar de cero refundar el partido volver a los orígenes de Erdogan alma el partido no no en la historia en ganado el partido y volver otra vez a levantar una forma sistemática no tener complejos idiotas DRAE That's porque fijaos lo que hizo Regan el mundo a los setenta y tres años pintó la Casa Bloc lo hicieron lo que hizo ha ganado en el mundo cuando acabó la guerra mundial con más de setenta y cinco años levantó Alemania hizo lo que hizo De Gaulle a su edad en en Francia Quinta República que aún sigue el día de hoy por lo tanto estos estas tonterías de la refundación juvenil Barcelona idiotez y eso hay que revisarlo en profundidad porque es uno de los males del Partido Popular

Voz 1727 40:03 él Milián Mestre un placer tenerte aquí como siempre un abrazo

Voz 1394 40:07 gracias a vosotros

Voz 2 42:33 qué

Voz 28 42:33 la hoy por hoy esta es una de las mejores noticias que puedo dar una gran gran noticia para los locos de la tecnología porque si las grandes marcas os vuelve incurre y si ya hasta aquí los Big Brand days de media Mar Sony y Samsung Dyson ir muchas grandes marcas más apreció

Voz 3 42:50 muy muy pequeños venga todos ha de llamar

Voz 2 42:54 esta pues verdad muchas mentiras muchas insidias nos hubiera jugado hoy a la cabeza en creación de empleo vino en recesión dos presido un seis mil cuatrocientos por ser la mentira porque llegó el texto una vez más que se publican pruebas en lo que hacen es poner en evidencia sus mentir eso es mentira no se dejen arrastrar por esos bulos inversa es viernes y hasta ahora

Voz 1727 43:23 repasamos esa información averiada que han querido que demos por buena a lo largo de la semana Marisol Rojas buenos días hola buenos días hay teorías de la conspiración que no descansan y reaparecen de vez en cuando el domingo volvió a circular en las redes el bulo que sostiene que Indra la empresa que centraliza los datos de la jornada de votación puede influir y alterar el resultado electoral eso eh

Voz 1508 43:46 es falso es falso porque Indra no recuento a los votos de las elecciones a las ocho de la tarde cuando se cierra el colegio empieza el escrutinio que en España es público la Ley Orgánica del Régimen Electoral General explica cómo hay que hacer ese recuento el presidente de la mesa tiene que extraer uno a uno los sobres de la urna tiene que leer en voz alta qué opción ha elegido el votante y lo hace delante de los interventores y apoderados de los partidos que confirman que todo es correcto en todo este proceso Indra no tiene nada que ver porque esta empresa recibe el volcado de los datos y los distribuye por tanto el escrutinio en España es transparente

Voz 1727 44:23 hemos visto como hay bulos antes de votar pero hay mentiras como el resultados recién salido del horno recién salido de las urnas es el caso del Partido Popular en Génova lo venimos contando han tenido una semana muy complicada muy difícil han tenido que reconocer que su estrategia electoral no ha funcionado pero Marisol hay cosas que no cambian el PP

Voz 1508 44:42 dice que se va a centrar pero de momento siguen min

Voz 1727 44:45 viendo con los datos económicos el lunes el secretario general del PP Teodoro

Voz 1508 44:49 sí Agea hizo su lectura de los malos

Voz 1727 44:51 soltados electorales en su partido pero aprovechó también para ejercer de oposición vamos a escucharle

Voz 1863 44:57 con el duro golpe que supuso la moción de censura que interrumpió un proceso de crecimiento económico en España que es sostenido no hubiera situado hoy a la cabeza en creación de empleo Hinault en recesión como parece que la semana pasada avanzaron ya los datos del paro

Voz 1508 45:13 miente el secretario general del PP porque habla de recesión y hay recesión cuando la economía cae durante dos trimestres consecutivos en este momento está pasando justo lo contrario hemos empezado el año creciendo un poco más de cómo hemos terminado el dos mil dieciocho y esta semana hemos sabido que entre enero y marzo nuestra economía creció un cero coma siete por ciento y esto es una décima más si lo comparamos

Voz 1727 45:35 con el trimestre anterior y mientras en el PP busca en el centro en Vox presumen de firmes convicciones

Voz 1508 45:40 Santiago Abascal estuvo en Telecinco volvió a referirse al PP como la derechista cobarde presumió de que su partido nunca ha cambiado de opinión vamos a escucharle

Voz 29 45:48 pues ha pasado tener cuarenta mil votos el año dos mil dieciséis a tener dos millones setecientos mil es decir hemos crecido un seis mil cuatrocientos por ciento y lo hemos hecho durante todos estos años sin modificar una coma de nuestro mensaje esa es la clave de nuestro éxito

Voz 1508 46:03 la realidad realidades que han cambiado algo más que una coma por ejemplo con sus apuestas para Europa porque hace cinco años en su programa para las europeas apostaban por impedir que el nacionalismo agresivo resurgiera entre nosotros ir reclamaban una política exterior que defendiera los valores de la Unión Europea con una sola voz sólo dos años después Vox cambió su discurso paso

Voz 1727 46:25 a reclamar que se eliminaran competencias comunitario

Voz 1508 46:27 has y que cada país europeo pudiera decidir sobre sus propios asuntos este giro en favor de un europeísmo más crítico aparecía en el programa electoral de dos mil dieciséis que por cierto se titulaba hacer España grande

Voz 1727 46:40 a través crisol gracias hasta luego no sé si hay alguien en esta mesa que no haya recibido alguna barbaridad durante esta campaña electoral en sus teléfonos y no

Voz 1593 46:51 todos hemos recibido te digo

Voz 3 46:54 sí al margen de la cuenta

Voz 1727 46:57 acción es decir de las otras

Voz 11 47:00 las barbaridades si Papa rusas como las denominamos aquí se reciben no sólo por Whatsapp incluso a veces en medios muy agua supuestamente

Voz 1727 47:08 bueno lo cierto es que pocos grupos de whatsapp sea liberado de ese bulo que enviaba un amigo un familiar por fin ya sabemos o podemos hacernos una idea aproximada de a cuántas personas ha llegado la desinformación o la manipulación la fundación sin ánimo de lucro Abad ha elaborado un estudio en colaboración con Metroscopia que concluye este tipo de contenidos alcanzado a casi diez millones de votantes potenciales diez millones es una barbaridad en Granada no escucha ya Luis Morán buenos días

Voz 20 47:40 hola buenos días Pepa es director de campañas de Abad

Voz 1727 47:42 esa fundación sin ánimo de lucro de la que les habló que también se presenta como un movimiento global ciudadano con este estudio queréis poner el acento en como Whatsapp se ha convertido en un lugar en el que la difusión de mentiras pues pasa desapercibida la recibimos con naturalidad no

Voz 20 47:58 sí sí como ha dicho antes lo que era un plan una plataforma de mensajes para bueno tener un buen rato con la familia con los amigos sacaba de convertir los está convirtiendo en un realmente peligroso parque de atracciones de la desinformación conteniendo de odio realmente este es tuyo que tiene una parte de colaboración ciudadana donde más de dos mil personas en toda España nos enviaron contenidos que ellos pensaban que eran sospechosos de ser falsos que incitaban al odio y a la violencia no con una encuesta de Metroscopia que preguntaba a los ciudadanos que bueno que plataformas normalmente utilizaban inicia yo eran conscientes de recibir este tipo de contenidos no Jero como bien dices estamos hablando de uno adecuada cada cuatro votantes potenciales ha recibido contenidos que eran relevante para estas elecciones en un periodo en el que sabemos que había millones de personas indecisas o con una posible tendencia a la abstención esto es realmente un gran peligro para la democracia

Voz 1727 48:58 para que sepamos de qué estamos hablando si te acuerdas danos algún ejemplo que os hayan hecho llegar

Voz 20 49:03 ciudadanos sin mira nosotros estuvimos analizando un equipo de investigadores y analistas de datos torno a quinientas cuarenta contenidos noticias no hay entorno a cuarenta y tres por ciento era lo que denomina como un bloque de ataques contra la izquierda pero también contra los independentistas inseguro que que habéis visto noticias como que Pedro Sánchez se decía que había alcanzado un pacto secreto con los independentistas catalanes para en cuanto acabase la elecciones pues proceder al referéndum a la independencia todo esto esto ha sido demostrado que no hay evidencia básicamente al respecto y que falso

Voz 1727 49:40 sí eso llegaba a al Whatsapp de mucha gente como una noticia

Voz 20 49:43 como una noticia y a veces te llega como simplemente un rumor que circule que se reenvía

Voz 1727 49:49 pero también a veces te llega

Voz 20 49:52 dentro del contenido de una página web con apariencia de normalidad pero son página puedes que han sido creadas realmente para promover este tipo de contenidos falsos más ejemplos Mira ejemplos un un catorce por ciento del contenido que analizamos era xenofobia e inmigración también noticias como de que emigrantes nigerianos estaban recibiendo unos subsidios astronómicos en comparación por ejemplo con jubilados que habían sido desahuciados no de nuevo utilizando fotografías que venían de Internet que no tenía nada que ver con el caso inutilizando el contenido totalmente información falsa se daba de alimentar ese sentimiento xenofobia hay una un ejemplo que que realmente hablaba hay de las barbaridades parece estamos rozando lo que es casi el humor eh pero humor trágico porque otra de las noticias que se ha visto es que decían que Manuela Carmena la alcaldesa de Madrid estaba planeando abrir una serie de de zonas de sexo libre para que la comunidad gay pudiera hacer el amor al aire libre

Voz 1727 51:02 hay esto no lo había pillado que este de estamos centrando en este momento esto circula con una noticia

Voz 20 51:07 sí sí no eso eso es decir que lo bastante entonces estamos hablando de de unos contenidos que más allá de lo que significa estar tener nuestras plataformas inundada de este tipo de contenido están teniendo un pacto tremendo en el debate público hemos visto más recientemente en Brasil un estudio parecido que hicimos después de la victoria por sonaron nos decía que el noventa y ocho por ciento de los votantes del presidente sonoro que recordemos que pide la el retorno a la dictadura ahí es destruir la el Amazonas para para para lo que es un poco beneficio económico un noventa y ocho por ciento su votantes habían visto al menos una de esta noticia falsa de Altamira de contenido altamente impacto para las elecciones de ese noventa y ocho por ciento el noventa por ciento se la había creído

Voz 1727 51:59 cuánta gente estará escuchando ahora Luis y yo en en el grupo de tal en el grupo de que no tiene que ver con el grupo sino con la capacidad Verónica fuman al que tienen de difundirse no este tipo de de contenidos sobre