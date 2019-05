Hoy por Hoy (03/05/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

dos el curso dieciséis diecisiete ha sido una ayuda cuando se matricula Ranillas me han dicho si quería esa ayuda yo le hizo bueno sí la hay porque no estuvieron a dar esas ayudas pero resulta que en el año diecisiete dieciocho esta ayuda se quitó se redujo entonces al reducirlas a mí ya no me me cogió desviados vamos ya lo cobre nada

es que muy claro es que no puedo no puedo pasarme con nadie antes de pasar una llamada tengo que que verificar la tomar nota no no funciona hace las cosas poner a muchísimas gracias

que los señorita no me no me cuelgue por favor dice con sea queremos Alarcón es que estoy tratando de buscar

bueno celeste porque hemos conocido en caso que no se trata de culpabilizar ni de buscar no se trata de un caso un poco raro de una mujer que tiene que ir es que no está escuchando por cierto Fátima Miguel llevando a sus hijas en una carretilla por una carretera porque le faltan noventa y siete metros para que la normativa permita que la recoge el autobús el bus escolar tres nos ha llamado mucho la atención cómo el domingo es el día de la madre y estamos buscando madres ejemplares hemos encontrado cincuenta más ejemplar que Fátima no se puede ser fieles te unos

no gracias gracias a ti y a ver qué es lo que ocurre si alguien tiene una solución mientras que los otros arregla pues que nos llamen nosotros también hoy por hoy arroba Cadena Ser punto com Lima un beso muy grande y que tengas hoy buen camino a ver si el lunes ya lo tenemos esto solucionado vale acordado hay me dicen que con Aitor no te vayas vale enseguida hablamos de tire de la serie pero nos parecía importante también poner en valor la sí un ejemplo no teníamos más remedio si conoces la historia algo tienes que hacer verdad

los hospitales Los hospitales la vida transcurre en paralelo tienen sus propios ritmos su propio latido su propio olor hasta la luz es diferente dentro de un hospital en los hospitales como los casinos hoy viernes no hay lunes no hay miércoles no hay luz mañana y tarde da igual en un hospital oí hoy son los días que llevas tumbado en esa en esa camilla los que te quedan para salir de ella hemos visto esta semana lo Iker Casillas no hay nada más que huele que la cama de un hospital entre esas sábanas blancas todos todos hemos sido exactamente igual de vulnerables el dolor el miedo la incertidumbre o la esperanza son exactamente iguales para todos volvemos a sólo a salvar Aitor Gabilondo muy buenos días bueno de Aitor cuantas veces eh calculan que has visita un hospital como paciente hubo muchas menos e incontables hasta los dieciocho mil no se bueno contado muchos días mucho madre contigo y conmigo Aitor casi siempre por no decir siempre Aitor ahora son chicarrones grande hemos crecido es el autor guionista productor es un gran contador de historias de la ficción televisiva algunos de sus éxitos las conocemos todos el Príncipe Allí abajo vivir sin permiso límites ahora en una serie que no son tramas policiacas no hay persecuciones no hay narcotráfico se llama madres y estaba basada en tu propia experiencia