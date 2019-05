Hoy por Hoy (03/05/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 medio día a las once en Canarias hoy por hoy hora doce

Voz 1995 00:07 resumen de la actualidad de este viernes con José Antonio Marcos José buenos días

Voz 1018 00:10 hola qué tal buenos días vos vuelve a marcar distancias con el Partido Popular de Andalucía la formación ultraderechista de con sus doce diputados permite la mayoría de gobierno PP Ciudadanos acusa a los populares de utilizar la presidencia autonómica para colocar a amigos como antes hacía el PSOE al fichar al ex delegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo como responsable de acción

Voz 2 00:28 exterior autonómico el encontronazo ha producido

Voz 1018 00:31 durante la sesión de control al Gobierno vamos a la Cámara de Sevilla Ana Fernández

Voz 0134 00:35 en tan sólo unos minutos el presidente de la Junta tendrá que explicar a Vox el plan normativo anual de la Junta pero ya esta mañana este grupo parlamentario seguido con su estrategia de marcaje al Gobierno eso diputada Belinda Rodríguez ha utilizado el nombramiento del ex delegado del Gobierno en Cataluña Enrique Millo como nuevo Secretario General de Acción Exterior de la Junta para usar al Gobierno de PP y Ciudadanos seguir colocando a sus amigos como antes hacía el PSOE

Voz 3 00:59 era ahora más cargos pública en prisión imputado que en el mismo congreso de la Nación de Pedro Sánchez mientras el señor Rajoy se iba al bar lamiendo que nos ha traído donde ahora mismo está usted es que me han regenerado nada que son más de lo mismo hemos venido a cambiar las cosas devolver favores ni a colocar amigo

Voz 0134 01:21 vox ha coincidido esta mañana con el PSOE en esta pregunta de máxima actualidad en su caso los socialistas han reprochado al Gobierno por no haber encontrado ningún andaluz con talento para el

Voz 1018 01:30 este es el último encontronazo entre Vox y el PP después de que Pablo Casado ya ha roto el clima de entendimiento con la formación de Abascal a la que algunos dirigentes populares evita e incluso citar por su nombre para recurrir a esa expresión de ese partido del que usted me habla como apuntado Akin hoy por hoy el presidente murciano y candidato a la reelección por el PP Fernando López liras yo

Voz 4 01:48 no sé quién para calificar la ideología de nadie yo califico a los partidos y a las personas por el proyecto que tienen para mi región quién quiere defender

Voz 5 01:57 el agua el empleo de calidad la baja

Voz 4 02:00 de impuestos quién quiere defenderlo morimos quién decena mi proyecto tendrá cabida en él pero es que hay mucho partido de lo que usted me habla que que que no hablan de esto tampoco sé qué proyectos tiene Isabel ya

Voz 1018 02:12 Ayuso la candidata del PP a la presidencia de Madrid ha presentado la lista de su partido para las elecciones del día veintiséis marcando también distancias con cualquier cosa que pueda situarla en la órbita de Vox con lapsus incluido al confundir aparentemente sin intención a Pedro Sánchez con Zapatero en materia de impuestos Javier Bañuelos

Voz 0861 02:28 sí de hecho su propio equipo ha tenido que corregirla en pleno acto durante la presentación de su lista a las elecciones

Voz 0792 02:35 quiero que me diga la Izquierda Socialista bueno el socialismo la izquierda en su conjunto que opinan cuando Zapatero ya está subiendo impuestos ya hecho otra anuncio de más de veintiun mil millones de euros quiero que me digan Sánchez perdón

Voz 0861 02:51 la costumbre bueno también ha confundido el nombre de algunos de los consejeros del Gobierno madrileño pero sí se ha mostrado firme en una idea aspira a una remontada histórica Madrid y lo hará dice sin entrar en la pelea directa con Vox no entrará dice en la estrategia de la izquierda aunque si aspirará a revalidar el Gobierno en Madrid apelando directamente a los votantes de Vox eh

Voz 1018 03:13 hemos dos noticia ultimar del ámbito de la justicia la primera pasa por Valencia Francisco Camps procesado en el caso de la Fórmula uno Ana Durán

Voz 0131 03:20 la juez ha decidido procesar al ex de la Generalitat Francisco Camps también a varios exaltos cargos entre ellos el ex vicepresidente Vicente Rambla varios empresarios en la causa por la construcción del circuito urbano de la Fórmula uno en Valencia sobre Camps la jueza sostiene que impulsó y permitió la construcción del circuito con la única intención de proyectar su imagen como haga máximo representante de la Comunitat y que utilizó indebidamente los fondos públicos se dio trato de favor dice la jueza a determinadas empresas que resultaban beneficiadas y que se realizaban donaciones y entregas de dinero no echa de modo altruista sino para obtener como contrapartida adjudicaciones

Voz 1018 03:58 en Cataluña el presidente ha comunicado al Tribunal Superior de Justicia la fecha en que está disponible para declarar como investigado imputado tras la querella por desobediencia presentada por la Fiscalía por negarse a retirar los lazos amarillos de los edificios públicos aclaró Álvarez

Voz 6 04:11 en una comunicación no oficial entre el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña llega al president el tribunal le ha preguntado teniendo en cuenta la agenda apretada del jefe del Ejecutivo catalán que día le iría mejor para poder cuadrar agendas Quim Torra ha indicado que preferiría a declarar como imputado por desobediencia el próximo miércoles quince de este mes en plena campaña electoral eso no quiere decir que sea el día definitivo en el que Torra declare falta que le vaya bien a todas las partes y también al juez la citación definitiva se conocerá a través de un escrito oficial del Tribunal en los próximos días

Voz 1018 04:45 horas doce y cuatro la crisis política de Venezuela pendiente del desenlace de la situación del opositor Leopoldo López que permanece desde hace un par de días junto a su esposa y su hija en la residencia del embajador de España en calidad de huéspedes el Gobierno español no tiene intención de entregar al régimen chavista tras la orden

Voz 7 05:00 detención dictada ayer por un tribunal de Caracas

Voz 1018 05:02 es la capital del país donde ya empieza a amanecer se encuentra en situación de calma Álvaro Zamarreño

Voz 0116 05:07 sí Guaidó mantiene su estrategia de convocar paros para hoy aunque ayer no tuvieron apenas incidencia hasta llegar a una huelga general completa dice el presidente de la Asamblea reconocido como presidente transitorio por España aunque no se han mostrado ningún signo de disidencia la oposición mantiene que la cúpula militar quiere que Maduro se marche lo reiteraba esta mañana en Cataluña Antonio Ledezma

Voz 2 05:26 bueno igual como lo ha siga noria

Voz 1056 05:28 era en Panamá o cómo lo hacía Gadafi en Libia o cómo lo hacían los dictadores que fueron súper ambos en Venezuela que horas antes de haber abandonado el país como lo hizo pero Jíménes veintitrés de enero de mil novecientos cincuenta y ocho sigue apareciendo en rueda de prensa escoltado por los altos oficiales de la Fuerza Armada Nacional Maduro insostenible insostenible porque la crisis de Venezuela todos los días se agudizan

Voz 0116 05:53 gobierno español insiste en que no tiene intención de entregar al opositor Leopoldo López a pesar de la petición del ajuste

Voz 0134 05:58 ya con Toñi Fernández Isabel Quintana el Gobierno prevé que este dos mil diecinueve los asalariados vuelvan a perder poder adquisitivo llevan doce años seguidos un asalariado es ciento cuarenta y seis euros más pobre que hace una década aunque

Voz 0131 06:09 cobre más que de esta línea de empobrecimiento solos

Voz 0134 06:11 los gana Grecia casi la mitad de los delitos de odio se producen en el ámbito de Internet uno de cada cuatro tiene lugar en las redes sociales según la secretaria de Estado de Interior que pide a los ciudadanos que muestra en su intolerancia ante lo dice lo está contando la SER el Tribunal Superior de Justicia de Madrid absuelve a una víctima de violencia machista que había sido condenada a dos años de cárcel por apuñalar a su marido mientras él le daba una paliza entiende el tribunal que actuó así presa de un miedo insuperable tras años de malos

Voz 1995 06:34 ha puesto en este sábado de lo que tenemos por ahora luego te escuchamos cosas

Voz 1995 06:50 con todo ligar rinde quizá esto sería mejor contarlo el lunes pero en fin este fin de semana no vea usted la peli de superhéroes de los Adventures no la vea sea usted a Apple porque todo el mundo podría si quisiera convertirse en Thor el dios del trueno

Voz 9 07:10 otra cosa es que no queramos hoy no quiero ser bueno me viene bien pero es una cuestión de ponerse a ello como bien sabe va Cruz muy buenos días

Voz 2 07:18 muy buenos días tan y tan crías de dioses nórdicos lo único que tenéis que hacer es seguir las instrucciones de look es el entrenador de Chris Hemsworth también conocido como actor australiano como El amigo suyo desde la infancia hay experto en fitness tiene copado el mercado de los sean suerte porque entrena a nuestros hermanos también tienen copado el mercado de las Galán porque entrena a Kate Blanchet

Voz 1995 07:39 vaya hay decenas y decenas de vídeos suyos en Instagram Youtube porque tiene doscientos cuarenta y tres mil seguidores este hombre que se dedica a entrenar a poner en forma

Voz 2 07:49 también tiene dietas planes de fitness una app que se llama en fin saudí se convirtió en el entrenador dejemos muerta hace ya casi diez años cuando el actor le invitó a que se fuera a Hollywood con él para ayudar a ponerse en forma durante seis semanas para un papel desde entonces le ha ayudado para todos los papeles y el mayor reto es que Hemsworth cambia mucho físicamente de un papel de tío bueno para el que tuvo que subir nueve kilos

Voz 0861 08:17 actor con un arma tan así

Voz 2 08:20 otro papel de tío bueno algo menos grandullón como el de en el corazón del mar de dos mil veinte para el que tuvo que adelgazar trece kilos

Voz 0861 08:29 de diga que tiene miedo tengo gustos

Voz 1995 08:36 no me habla sobre la el escritor de Modi miedos y bueno no está Manel habla de Enel bueno o no tan interesantes bueno bueno el caso es que subir tres seguidos bajar o al revés no parece fácil no

Voz 2 08:53 tienen cuando el sobre todo cuando sube peso tienen que ser kilos de músculo no vale con patatas fritas y pasteles Hemsworth estaba acaba harto de tanto comer en estos entrenamientos según dice para hacer vector suele tener que subir entre doce y quince así que tiene que hacer seis comidas al día más un batido de proteínas una curiosidad sobre su dieta me encanta para las primeras películas de Los Vengadores se puso a tomar proteína animal a tope entrecot y tres huevos duros para desayunar para esta última peli estaba harto de tanta carne roja sigue decidido sustituirlo por legumbre tomar pescado pollo sólo cada dos días pero muchos algún legumbres

Voz 1995 09:27 legumbres entendáis ahora porque lo llaman tías

Voz 2 09:30 del trueno era más peligrosa que de quedar encerrado con el lenguaje

Voz 1995 09:36 pilla si está siendo pero el dios del trueno a comiendo legumbre vale como son los ejercicios que preparan al ricos ver el paso

Voz 2 09:51 es el calentamiento preferido Deluxe consiste en andar a cuatro patas como gol de deprisa hacia adelante y también hacia atrás lo explica así

Voz 1 09:59 retó a pesar de cross el primero

Voz 0861 10:02 que vamos a hacer para el calentamiento es el paso de los es un gran ejercicio que involucra a todo el cuerpo son veinte segundos a tope con diez de descanso empezamos despacio y lo hacemos progresivamente más deprisa con fuerza apretando

Voz 2 10:16 otros veinte segundos con diez de descanso tras bastante sencillo pero luego empieza ya la tabla en serio le mete pesas y la cosa se complica

Voz 0861 10:23 que hay vamos Sacyr ocho ejercicios

Voz 2 10:25 pesas con ocho repeticiones y luego tres ejercicios de Cores sin descanso tres

Voz 1995 10:30 tormentas pero no creo que esa técnica de vista lo que pasa es que tienen plena buscando el paso

Voz 2 10:38 se que los ejercicios con pesas son un piso luego otro que se llama su crees que es subir las pesas girar los brazos levantarla y volverlos a bajar tercero sesenta días con una sola pesa en el centro el cuarto es una extensión de tríceps levantando holandesa por detrás de la cabeza a quien está haciendo los Angeles el estado para que me entendáis mejor Quito ejercicio zancada frontal con pesas así se ejercitan brazos y piernas a la del sexto séptimo y octavo levantamiento de pesas laterales frontales Ci de remo y finalmente los videos de core que son planchas con puñetazo con rebotes sobre las puntas de los pies y con pirámide he tardado mucho en averiguar deseamos a pirámide realmente lo que más mola son las tablas de sin material pesas ni poleas cuerdas ni nada que le pone a Griezmann Urroz y que están en Internet pasó de los ochenta días revolcones por el suelo

Voz 1 11:28 vamos a vamos a escuchar cómo suda

Voz 10 11:34 se casco pues para cuidar

Voz 1995 11:39 bueno aquí está el suelo como el oso y haciendo como paso por paso lo que no hagas pero aún es quién seis semanas te pones como motor

Voz 2 11:47 pero eso haciéndolo todos seis días a la semana y el séptimo al sur porque vives en Bondy notaba más porque descansar descansar es imposible nombrarlo esto es que no me encanta

Voz 1995 11:58 esa última parte del Sur es la que me sino fuese por eso lo haría

Voz 2 12:02 verdad es que el sur claro es el detalle llama al que tiene unos mil

Voz 1995 12:06 una última pregunta Eva buenos días dan ganas de ponerte en forma con Thor

Voz 0861 12:11 sí

Voz 2 12:12 me dan ganas de ponerme en forma

Voz 1995 12:16 no ha sido muy increíbles gracias

Voz 1995 17:28 con Toni Garrido y antes de acabar nos haremos las preguntas que nos deja el día cuántos fusilamientos con la mirada se vivieron ayer entre los dirigentes del Partido Popular donde antes era durante la conmemoración del dos de mayo en la sede de la Comunidad de Madrid siendo esta época política tan compleja no tenía sentido celebrar el Dos de Mayo los caídos y el XXVI lo recaídas después del desafortunadísima titular sobre las paradas de Iker Casillas y tras la muerte de Peter Weiss en el actor que interpretó a ocho Waka debemos esperar necrológicas subrayando que es un actor que triunfó

Voz 1 18:03 por los pelos una juez peruana condena dos ladrones a leer a Paolo Coelho tanto Román

Voz 1995 18:13 no les llamó la atención y que de la imagen del Rey de Tailandia presentando a su prometida arrastrándose por el suelo algunas revistas el corazón sólo hayan comentado que el traje que llevó a basto la futura reina

Voz 1 18:25 no es de Zara