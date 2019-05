Hoy por Hoy (06/05/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1727 00:00 son las seis de la mañana las cinco en Canarias

Voz 0107 01:20 el presidente del Gobierno es el mayor traidor está siendo un felonía es un presidente ilegítimo a partir de hoy un irresponsable un incapaz para gobernar y un desleal que está cometiendo alta traición que es un mentiroso compulsivo sencillamente es una catástrofe para el futuro de España

Voz 1727 01:35 ya era pues cambiará o eso nos dicen a la SER fuentes del Partido Popular Pablo Casado va intentar combinar una fuerte oposición con su disposición para los pactos de Estado mañana Sánchez recibe a Rivera e Iglesias la primera tarea que tienen todos los partidos es decidir la composición y reparto de poder en la Mesa del Congreso y el Senado Se constituyen ambas en quince días el veintiuno de mayo a cinco de la cita con las urnas es lunes seis de mayo en noticia de esta misma noche en Oriente Próximo Israel y Hamás han ya

Voz 1817 02:15 dado a un acuerdo de alto el fuego en la peor

Voz 0027 02:25 buenos días veintitrés palestinos por los bombardeos israelíes sobre la franja y cuatro israelíes por los cohetes lanzados desde Gaza la ONU Egipto y Qatar han facilitado la tregua

Voz 1727 02:34 aquí en España hoy mismo podría pronunciarse el Juzgado de lo Contencioso administrativo de Madrid que es el que debe finalmente decidir si Puigdemont de otros dos consellers y exconsellers fugados de la justicia pueden ir en las listas a las elecciones

Voz 0027 02:49 Europeas el Tribunal Supremo dejó ayer en manos instancias inferiores esa decisión aunque les marcó el camino para los magistrados del alto tribunal no hay ningún motivo que les impida participar

Voz 1727 02:57 con un independentismo que ayer volvió a pasarse de frenada en pleno homenaje a las víctimas españolas del campo de concentración de Bauzá

Voz 1275 03:05 no sé en en pleno homenaje

Voz 1727 03:08 las víctimas por tanto de los nazis la directora de Memoria Democrática del Guber

Voz 1161 03:13 con Sawyer Raül Romeva

Voz 1727 03:16 era una campaña Ana Pastor esto Kundus

Voz 1161 03:19 tuvo a bien mezclarlo con la situación

Voz 0027 03:21 León de preso del exconseller Raül Romeva ha que

Voz 1727 03:24 calificaba como preso político e inmediatamente después Dame

Voz 0027 03:27 nuestra Justicia Dolores Delgado que también participaba en ese acto lo abandonó cualquiera

Voz 3 03:31 de exclusión contraviene lo que aquí se has después la son entrar ideas entre demócratas

Voz 1817 03:40 y esta noche hemos podido escuchar el pánico dentro del avión ruso que se incendió ayer en un aeropuerto de Moscú

Voz 4 03:52 el Real dijo un aterrizaje de emergencia en el que han muerto al menos cuarenta

Voz 0027 03:57 la persona se desconocen de momento las causas exactas de la explosión hay treinta y cuatro pasajeros y cuatro miembros de la tripulación que han conseguido sobrevivir

Voz 1727 04:04 ya antes del deporte sepan una cosa ir a hacer la compra con el móvil en la mano no sale más caro investigadores Estados

Voz 0027 04:12 sonidos han demostrado con datos que prestarle más atención al teléfono que al carrito acaban engordando la cuenta porque terminamos comprando más de lo que necesitamos Huesca y Rayo Vallecano ya son equipos

Voz 1727 04:27 de Segunda división Sampe buenos días buenos días Pepa

Voz 1161 04:29 confirmarlo anoche su descenso con la victoria del Valladolid en Zorrilla por uno cero ante el Athletic con lo que la penúltima jornada que se disputará el próximo domingo íntegra en horario unificado desde las seis y media Celta Villarreal Levante con cuarenta puntos Valladolid con XXXVIII Girona con treinta y siete se jugarán la última plaza de descenso Jetafe en Champions Valencia y Sevilla en Europa League y Athletic séptimo son los que más opciones tienen determinar en plaza europea y en la Liga Iberdrola Atlético Madrid femenino se proclamaba ayer campeón por tercera vez consecutiva

Voz 1727 04:59 bueno no estoy con el tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 05:02 buenos días hacia un poco de frío en estos momentos un ambiente que va a contrastar mucho con el que esperamos para esta tarde con el choque hará durante toda la jornada en el conjunto del país incluso durante la tarde ambiente algo cálido en el centro y sur peninsular en el interior máximas de veinticuatro a veintiocho grados alrededor de los veinte en el resto de la península y los archipiélagos y durante la tarde las nubes ganarán protagonismo en Galicia especialmente en el sur también en puntos de montaña de Asturias con algunos chubascos que no dejarán demasiada agua

Voz 7 06:33 haré

Voz 1727 06:35 error y horror son palabras grandes muy grandes pero vamos sus Tito a sustituto podemos llegar a un gran susto a un agujero en nuestra cuenta corriente después de haber paseado por el hipermercado distraído con el móvil de eso va uno de los asuntos que queremos abordar esta mañana también con ustedes Danny De la Fuente buenos días

Voz 0456 06:54 hola Pepa buenos días compramos más de lo necesario

Voz 1727 06:57 no somos impulsivos a la hora de comprar en España fomentan y de qué manera las empresas a que compremos más de la cuenta tanto influye el teléfono móvil preguntas a las que queremos dar

Voz 0456 07:09 puesta esta mañana y lo vamos a hacer en tiempo de tertulia con una experta y con nuestros tres analistas hoy con Lola García con Antón Losada y con José Antonio Zarzalejos a partir de las diez de las nueve en Canarias Toni Garrido charla con Margarita Salas bioquímica investigadora profesora del CSIC académica de la Real Academia que reclama gente que se dedique a la ciencia en España y recursos para investigar en este país una charla muy interesante antes de que lleguen una hora después los cuerpos especiales de Dani Mateo e Iñaki Urrutia

Voz 1727 07:48 pues ya hemos planteado la primera pregunta de esta mañana cuando hacen la compra se ciñen a una lista compran más de la cuenta que tienen en casa que nunca deberían haber comprado móvil cuando

Voz 0027 08:01 la el supermercado queremos saber cómo hacen

Voz 0456 08:04 la compra hay que les lleva a comprar demás desde compran compulsivamente tienen el nueve una cinco dos dos dieciséis sesenta y el whatsapp el seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis

Voz 1727 08:14 segunda pregunta hoy empieza la ronda de contactos en La Moncloa solo dice el Gobierno que pretende en fin relajar el ambiente y restaurar el clima de comunicación institucional les parece bien

Voz 0456 08:25 les parece bien que Sánchez reciba en Moncloa al resto de líderes y además hoy vamos a conocer el dato del paro registrado en el mes de abril así que queremos saber si durante este mes pasado han conseguido trabajos estaba relacionado con la Semana Santa o no o así lo han perdido nueve cinco dos dos dieciséis sesenta whatsapp seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis

Voz 1727 08:50 son las seis y nueve cinco y nueve en Canarias enmarcó

Voz 8 09:03 Fini deporte siempre se dan situaciones muy polémicas hoy era prejuzgar si lo vamos a hablar es que está en el paro es igual de malo que el que está en el campo a vivir una herramienta heridas tan rematadamente mal

Voz 9 09:14 bueno no no sí sí sé

Voz 0456 09:16 bueno antes de diciendo que para mí

Voz 7 09:19 yo crecí viendo el protocolo del barrio letras verdad está diciendo que yo no esté preparado

Voz 0027 09:24 de lunes a viernes desde las once y media

Voz 6 09:26 hasta la una y media por el larguero trataremos toda la actualidad deportiva con la pasión Se merece la pena

Voz 0027 09:45 lo primero a esta hora es conocer los detalles del alto el fuego al que han llegado esta madrugada Israel y Hamás después de un fin de semana de muchísima violencia en la Franja de Gaza este hecho el episodio más violento desde hace cinco años veinticinco muertos entre ellos varios civiles se tenía que pudiera desembocar en en una nueva guerra Israel había desplegado ya al Ejército en torno a la Franja en lo que parecía una preparación para una posible incursión terrestre pero finalmente esta madrugada Se ha pactado un alto el fuego corresponsal Beatriz lo convertí buenos días

Voz 10 10:11 hola buenos días efectivamente Gaza amanece silenciosa esta mañana el alto el fuego fue logrado in extremis con mediación egipcia y pone fin a casi dos días de grave escalada la tregua ha sido confirmada por fuentes palestinas a la prensa local por ahora el ejército israelí ni confirma ni desmiente el líder del movimiento islamista Hamás que gobierna en Gaza Ismail Haniyeh daba a entender anoche que no quería una nueva guerra pero sí que Israel respetará los compromisos adquiridos está claro que no a los dirigentes de Gaza ni a los israelíes les convenía enzarzarse en un largo enfrentamiento pero si pierden las cuentas de las treguas precarias logradas en los últimos cinco años la pregunta esta mañana es hasta cuándo podrá mantenerse este alto el fuego si nada cambia es decir si el bloqueo por tierra aire y mar decretado por Israel y la división de la dirigencia palestina siguen castigando a los nazaríes

Voz 0027 11:05 volvemos en directo Jerusalen dentro de una hora gracias Beatriz en Rusia se sigue investigando ahora mismo el incendio en un avión en el que han muerto por lo menos cuarenta personas un avión de la compañía rusa Aeroflot que consiguió hacer un aterrizaje envuelto en llamas en el aeropuerto internacional de Moscú

Voz 11 11:20 la principal hipótesis en la que se trabajaba ayer era la de

Voz 0027 11:23 que un rayo hubiera impactado contra el avión provocando el fuego pero la compañía ha empezado a hablar de razones técnicas que se sabe buenos días

Voz 12 11:31 buenos días esas razones técnicas por las que son las que ha alegado la aerolínea después de confirmar que ese registro fuego en los motores del avión pero la tripulación aseguró al bajarse de él que les había alcanzado un rayo y que por eso tuvieron que volver al aeropuerto de ser MT voy a aterrizar de emergencia ahora se han abierto dos investigaciones paralelas por un lado las autoridades rusas y por el otro la propia aerolínea

Voz 13 11:55 los pasajeros vieron cómo

Voz 1727 11:56 el fuego iban volviendo el avión a través de las ventanas desde lejos

Voz 12 11:59 lo peor de la cabina de los setenta y ocho que iban a bordo sólo han sobrevivido treinta y cuatro pasajeros y cuatro miembros de la tripulación a los que se ve en los vídeos salir al exterior a través de los toboganes de emergencia el modelo del avión el Super diez quién es el primer avión diseñado en Rusia después de la caída de la URSS y ha tenido varios incidentes en los últimos meses el mes dado un vuelo no pudo despegar por un fallo técnico y en marzo otro vuelo tuvo que regresar al aeropuerto de origen por grietas en el parabrisas la aerolínea Aeroflot ha publicado la lista de supervivientes y está pagando vuelos gratuitos a las familias de los muertos para que viajen a mucho

Voz 0027 12:31 gracias Aida en Estados Unidos Donald Trump vuelve a desestabilizar el delicado equilibrio del comercio internacional amenazó a China con romper la tregua que firmaron en diciembre para calmar la guerra de arancel

Voz 0441 12:41 es cruzados en la que estaban sumidos nuestros países Estados Unidos

Voz 0027 12:44 Sina ahora Trump amaga con imponer esta misma semana un masivo millonario paquete de impuestos nuevos a las importaciones chinas jefe de Economía de la Ser Javier Ruiz

Voz 11 12:55 Trump amenaza con imponer aranceles a la mitad de los productos que China vende a Estados Unidos en total un veinticinco por ciento de recargo eso significa encarecer toda la tecnología que China vende al país de Trump con un problema que se convierten global si China responde poniendo aranceles también a lo americano primera y segunda economía global empiezan a frenarse si se frenan las locomotoras las economías europea española podrían frenarse también por extensión insisto todo esto en cualquier caso es de momento sólo una posibilidad porque Trump únicamente ha puesto un tuit no ha anunciado nada más que su intención y toda esa intención llega justo una semana antes de que ambas partes se sienten a negociar esto puede ser ahora mismo la primera salva de una guerra comercial o puede ser solamente la última bravuconada de Trump

Voz 0027 13:51 hoy su asesor de Seguridad Nacional el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca John Bolton acaba de informar de que Washington va a enviar un portaaviones varios bombardeos al bando varios bombarderos a a Oriente Próximo en lo que se interpreta como un claro mensaje al Gobierno

Voz 0027 14:10 pero y aquí en España Pedro Sánchez inicia hoy con Pablo Casado una inusual ronda de contactos dentro de este impasse político que se ha creado entre las elecciones generales y las municipales autonómicas y europeas dentro de veinte días no es el Rey quien convoca sin el candidato más votado pero es que tampoco es en sí una ronda en busca de apoyos para la investidura porque eso vendrá más adelante ahora mismo lo que busca el presidente en funciones es fijar su posición de centralidad comprobar si hay opciones de restaurar la relación institucional con el PP con Ciudadanos relación que se ha deteriorado mucho en los últimos meses y Casado que espera de esta reunión hoy en La Moncloa Adrián Prado buenos días

Voz 0019 14:45 casado acude a La Moncloa en su condición de líder de la oposición

Voz 14 14:47 en papel que no ha dejado de reivindicar desde el pasado domingo

Voz 0019 14:50 en plena batalla conciudadanos por el liderazgo del centro derecha su intención es como hizo en agosto del año pasado ofrecer a Sánchez una serie de pactos fundamentalmente en materia económica orientados a la rebaja de impuestos sobre Cataluña el líder del PP va a proponer al presidente del Gobierno en funciones la puesta en marcha de medidas urgentes para garantizar la convivencia vuelve a estar encima de la mesa el ofrecimiento de los senadores populares para apoyar de ciento cinco

Voz 1275 15:11 Fuentes cinco también la aplicación de la ley

Voz 0019 15:14 para aquellas formaciones que alientan la violencia Casado además quiere saber si Sánchez se va a seguir apoyando los independentistas para tratar de convencer de que no lo haga le va a ofrecer una estrategia conjunta para evitar señalan fuentes populares que sigan avanzando en su objetivo de ruptura constitucional una vez finalizada la Reunión el líder del PP va a comparecer en rueda de prensa desde la

Voz 0027 15:33 Moncloa y prácticamente a la misma hora se va a celebrar hoy el primer gran debate entre los candidatos a la Alcaldía de Madrid lo convocan la SER el país lo van a poder seguir en antena de radio Madrid también en nuestra web para toda España y uno de los puntos más novedosos de

Voz 11 15:45 este debate es que sí que asiste Vox

Voz 0027 15:48 su candidato en Madrid Javier Ortega Smith decimos que es novedoso porque el partido de extrema derecha esquivó todo lo que pudo formatos de debate territorial muy parecidos en la última campaña Radio Madrid Laura Gutiérrez buenos días

Voz 1275 15:58 el un debate a seis entre los seis aspirantes de los principales partidos a gobernar la capital los próximos cuatro años el de hoy además será probablemente el único en el que participe la alcaldesa Manuela Carmena el único en el que confrontan con sus rivales en asuntos clave como vivienda movilidad limpieza impuestos impactos estará el candidato del PP José Luis Martínez Almeida del PSOE Pepu Hernández Begoña Villacís de Ciudadanos Carlos Sánchez Mato de Madrid en pie el candidato de Vox Javier Ortega Smith noventa minutos de debate desde las doce y media del mediodía lo van a poder seguir en streaming en Cadena Ser punto com en la web del país en las redes sociales con la etiqueta debate Madrid veintiséis semanas

Voz 0027 16:34 la justicia de Madrid gracias Laura la justicia de Madrid va a tomar una decisión todo apunta que hoy mismo decisión definitiva sobre si Puigdemont y dos de sus exconsellers huidos pueden finalmente presentarse o no a las elecciones europeas el Tribunal Supremo ya fijó ayer criterio dijo que a su entender sí que deberían poder presentarse pero que la decisión la tiene que tomar un juzgado de Madrid que muy probablemente lo que hará hoy sea ratificar esa posición el Supremo

Voz 0055 16:59 Alberto Pozas ayer el Tribunal Supremo no se limitó a establecer la competencia envió el caso a un juzgado de lo Contencioso de Madrid explicando que según su criterio no hay ningún impedimento para que Carles Puigdemont Toni Comín y clara Ponseti se presenten a las elecciones europeas en las listas de espera Europa el Supremo contradice los argumentos de la Junta Electoral dice que su situación de fuga en Bélgica y en Escocia no es un argumento para dejarles fuera de la convocatoria electoral no hay plazo para que resuelva el Juzgado de la Gran Vía madrileña pero el Supremo dejó ayer también claro que tiene que hacerlo cuanto antes no hay pistas tampoco sobre el criterio que seguirá este juez aunque el sábado pasado cuando decidió enviar el caso al Supremo ya dijo que hay que estar a lo que resuelva el alto tribunal

Voz 1322 17:41 realidad tu viaje soñado con Halcón Viajes y Viajes Ecuador

Voz 6 17:45 reserva con el mejor especialista en grandes viajes antes del veinte de mayo ahorrarse hasta seiscientos euros y además las mejores condiciones de financiación grandes ventajas para novios

Voz 1322 17:55 pierde con nosotros y reserva ya en las oficinas de Halcón Viajes Viajes Ecuador o en nuestras webs quieres la media jornada para estar más tiempo con tu familia entrar Infojobs entra antes quizá a la misma hora que tus hijas entrar en un nuevo trabajo que puede cambiar la vida Infojobs siempre mejor

Voz 0027 18:14 sí sí dieciocho de la mañana cinco y dieciocho en Canarias la policía sigue buscando al supuesto autor del último crimen machista un hombre que tenía una orden de alejamiento en vigor respecto a la mujer a la que encontraron este fin de semana asesinada a puñaladas golpes en su casa de Parla en la Comunidad de Madrid a pesar de que existía esa orden de alejamiento la víctima y supuesto agresor habían vuelto a convivir hace poco el hombre que sigue en paradero desconocido acumula un historial de una treintena de detenciones y quién sigue también miedo a esta hora es un nombre que el viernes encapuchado le lanzó ácido a la cara a un menor de diecisiete años en Caspe provincia de Zaragoza está ingresado con pronóstico grave y quemaduras en el setenta por ciento del cuerpo Radio Zaragoza Juan Fernández buenos días buenos días si el ataque se produjo poco antes de las tres de la tarde del viernes cuando el menor volvía del instituto acompañado de su hermano al al entrar al portal de su casa una persona le atacó por la espalda lanzándole ácido se dio a la fuga

Voz 1203 19:10 el hermano de la víctima fue a buscar ayuda en un primer momento fue socorrido por la Policía Local al joven lo llevaron al cercano hospital de Alcañiz en Teruel pero por la gravedad de las quemaduras fue trasladado hasta Zaragoza donde continúa en la Unidad de Cuidados Intensivos todas las hipótesis están abiertas y no se ha descartado ninguna línea de investigación es más se da la circunstancia de que un hermano mayor de la víctima de treinta y tres años desapareció hace tres meses

Voz 0027 19:33 gracias Juanjo un caso tremendo que más conocido en las últimas horas en Huelva un hombre que no quería salir de la cárcel a pesar de haber cumplido su condena porque no tenía ninguna vida fuera ni medios para subsistir ha terminado cortándose el cuello cuando los funcionarios de prisiones se han negado a dejarle volver a entrar en prisión

Voz 11 19:50 en Andalucía Merkel

Voz 1435 19:51 Barroso buenos días buenos días Aimar el interno según el sindicato ACAIP tenía una dilatada trayectoria penitenciaria y se negó a abandonar el centro porque efectivamente se encontraba desamparado y no tenía dónde ir al final fue expulsado pero al cabo de unas horas regresó para entrar de nuevo en la cárcel y el personal penitenciario le explicó que había finalizado su condena que ya no podía volver a entrar así que se cortó el cuello debido a la gravedad de la herida fue estabilizado por los funcionarios de prisiones hasta que llegó el cero sesenta y uno después trasladado al Hospital el sindicato Acaip lamenta que la falta de personal del área de tratamiento no posibilite una reinserción real

Voz 8 21:26 el seis

Voz 2 21:29 Pablo griega muy buenos días lame el año muy buenos días

Voz 0027 21:32 All Boys aprendió a cocinar sigues diciendo

Voz 1817 21:35 Pablo está poniendo sacara por ejemplo

Voz 0946 21:37 lo yo quiero hoy tortilla de patata como primero Pablo I

Voz 0456 21:43 hemos el choque ya pata del Mónaco

Voz 1817 21:51 es una manga pastelera o que firma sinvergüenza

Voz 7 21:57 Ximo miembros

Voz 0027 22:39 seis y veintidós de la mañana cinco y veintidós en Canarias el Papa Francisco está en Bulgaria mañana viaja a República de Macedonia pero en su ausencia hoy empieza en Roma un una peculiar cumbre ecuménica un curso de exorcismo en el que van a participar obispos de todo tipo de confesiones no sólo también incluso policías corresponsal Joan Solés

Voz 18 22:59 Inter de Rafa no decía Nietzsche un esquimal entre

Voz 0946 23:02 intervendrán ha explicado el exorcista dominico François a la Radio Vaticana un Arkin Banderita un obispo ortodoxo otro amigo otro anglicano otro luterano un Penta costal y un representante de la Iglesia católica tiene que ir los asistentes son sacerdotes a PSOE otros añadido profesores de Religión predicadores psicólogos psiquiatras abogados e incluso miembros de las fuerzas de seguridad en el siglo XXI cuando las facultades de Teología han cancelado y a los estudios de exorcismo es necesario formar nuevos exorcistas según el director

Voz 18 23:41 la e insiste es que no tengan un que hay crisis

Voz 0946 23:47 la Iglesia insiste nombrar exorcistas en muchas diócesis ha manifestado la explicación es sencilla sin Satanás no se explica la existencia de Dios

Voz 0027 23:57 se tiene menos

Voz 0946 24:00 hemos sí desde la existencia del demonio según el dominico de Armin no puede entenderse ni la misión de Jesucristo en particular de Cristo en fin algo huele a azufre

Voz 0027 24:12 hoy en Roma gracias Joanne en Madrid en el Teatro Circo Price se estrena esta semana Miss Mara quién se reserva no es artista es un espectáculo que rinde homenaje a una de las artistas españolas del trapecio con mayor reconocimiento internacional Marta García

Voz 1513 24:27 es muy duro nuestro trabajo es un sacrificio constante pero quién se reserva no es artista decía María del Pino Papadopoulos Vaquero conocida como Miss Mara nació en San Fernando en mil novecientos treinta y tres en una familia humilde debutó a los cinco años en el circo con el tiempo se convirtió en una trapecista legendaria en pistas europeas y americanas la compañía Teatro en vilo estrena en el Teatro Circo Price un espectáculo que rinde homenaje a esta mujer que cortaba la respiración de su público con su famosa resbalaba de talones con el trapecio movimiento sin seguridad a catorce metros de altura

Voz 17 25:04 Ayala llamaban la romántica del circo está haciendo algo heroico y a la vez en su mirada hay una fragilidad ir esa persona está volando por encima de ti misma hará tuvo un

Voz 1513 25:15 Vida de triunfos pero también de sacrificios de dolor físico una esos caídas la mantuvo fuera de las pistas dos años pero volvió a subirse al trapecio tras muchas operaciones en el quirófano las directoras de este espectáculo Teresa Jiménez Noemí Rodríguez se preguntaron qué lleva a alguien a arriesgar su vida sobre un escenario yo creo que

Voz 19 25:35 tiene mucho que ver con esa gran frase de ella quién se reserva no es artista ahí porque si existe esa reserva estamos en el mundo de lo cotidiano ese riesgo tiene que ver con hacer algo extraordinario en ese acto de hacer algo extraordinario el público

Voz 1513 25:49 no sólo fue la única trapecista galardonada con el Oscar Internacional de Circo el premio Nacional y la Medalla al Mérito en las Bellas Artes fue amiga de trabajó con otra gran estrella del trapecio pinito el oro pero no tuvo su proyección misma era era tímida hay solitaria hay su cuerpo musculado no se ajustaba al canon femenino en la España franquista se retiró en mil novecientos ochenta y falleció en Madrid en diciembre dos mil trece a los setenta y nueve años de edad

Voz 6 26:26 dos aficiones lloran hoy el descenso esos equipos a Segunda Sampe buenos días

Voz 1161 26:30 buenos días Aimar las de Huesca Rayo Vallecano anoche vendrían matemáticamente la categoría con la victoria del Real Valladolid en Zorrilla por uno cero sobre el Athletic en Carrusel el técnico pucelano Sergio González de respiraba

Voz 20 26:39 la habrá que el último diminutos hemos tenido esa pizca de suerte que nunca hemos tenido este año el monto de vez en cuando que sepa lo Vega para nosotros de durante la Liga siempre a veces la suerte van contra la hacer un favor ya hemos sufrió mucho quizás eh el Atleti puede pensar que el empate pero oye fútbol ha devuelto una de las tantas que no te ve hay igual contentísimo con la victoria

Voz 1161 26:56 con esta victoria del Valle del del Valladolid del Huesca necesitaba ganar al Valencia que no tuvo piedad dos seis y el presidente Agustín las ha emocionado con la reacción de su afición pese a perder la categoría

Voz 21 27:05 la ficción hoy del Huesca ha sido realmente espectacular yo en mi vida y tengo sesenta años había visto una reacción igual yo lo resumiría en una frase en este club Se sabe caer pero también se sabe levantarse lo hemos demostrado

Voz 1161 27:17 el Rayo vivía su descenso desde casa tras su derrota el sábado con el Levante con Huesca Rayo ocupando esas dos plazas de descenso en la penúltima jornada que se disputará el domingo el próximo domingo íntegra en oro era unificado desde las seis y media Celta Villarreal Levante con cuarenta puntos Valladolid con XXXVIII huyeron con treinta y siete Se jugarán la plaza que queda libre por arriba con Barça Atlético y Real Madrid seguros en las tres primeras Pla has Getafe en Champions y ya con el plaza europea asegurada Valencia y Sevilla ahora en Europa League y Athletic séptimo son los que más opciones tienen determinar en plaza europea en Segunda esta noche completamos los jornada treinta y siete con el Cádiz Málaga a las nueve y con cinco jornadas por delante Osasuna es casi equipo de Primera al Granada ocupa la otra plaza de ascenso Albacete Mallorca Cádiz pide por las de promoción el descenso es para Lugo Córdoba Nástic junto al Reus hoy la noticia va a estar en Oporto donde a mediodía se espera que Iker Casillas reciba el alta médica a Oporto Javier Herráez buenos días

Voz 22 28:05 muy buenos días al filo de las doce va a recibir el alta Iker Casillas de este hospital Kufa donde ingresará con infarto de miocardio el pasado miércoles evidentemente ganó la batalla Iker también los médicos que consiguieron con ese estén que le han colocado que Iker vaya a tener una vida plena sin ningún tipo de secuela el fútbol ya veremos a partir de ahora vendrán

Voz 0027 28:25 qué pruebas hay que decir que Iker Casillas

Voz 22 28:27 está súper agradecido las muestras de cariño que vende de España y sobre todo las de Oporto un club una ciudad volcada con él aquí Iker Casillas es toda una personalidad

Voz 1161 28:37 de vuelta en casa de Atlético Madrid femeninos proclamaba ayer campeón de la Liga Iberdrola por tercera vez consecutiva el técnico José Luis Sánchez ver anoche en el tramo final de Carrusel

Voz 0796 28:44 tiene mucho mérito yo creo que el esfuerzo de las chicas durante tres años es importante Inca a nivel nacional es un plus no de cara al club y a que se están haciendo las cosas muy bien dice mucho de del grupo de trabajo y club enloquece invirtiendo dentro de lo que el proyecto del femenino

Voz 1161 28:58 en la Premier a una jornada del final el Manchester United se despide de la Champions en la que se mete el Chelsea Liverpool y Manchester City dicho jugarán los de Guardiola con dos partidos por jugar y con dos puntos menos que los de Klopp se van a disputar el título en fútbol sala el Barça es campeón de Copa con su victoria cinco dos sobre el Jaén del resto Garbiñe Muguruza no ha superado la primera jornada del Master mil de Madrid hoy jugará Carla Suárez en el cuadro femenino en el masculino lo harán Pablo Carreño Jaume Munar y Fernando Verdasco

Voz 6 29:29 ver más allá de lo exclusivamente profesional escuchas música mientras cocinó tenemos una teoría o te unes al enemigo o como hay mucha gente joven Nos hemos tenido que poner las pilas conocerla cara B de las personas como estáis vosotros ahora una vez que estamos allí es como si estuvieras viviendo una realidad paralela no

Voz 12 29:47 CIS como eran poco como estar en el set de una película Ésta es tal el contraste

Voz 2 29:53 séptima temporada con Carles Francino

Voz 1727 30:02 son las seis y media las cinco y media en Canarias vamos a escuchar el sonido angustioso ya se lo advierto del aterrizaje del avión ruso en el principal aeropuerto de Moscú

Voz 4 30:27 el pánico en el interior del aparato antes de que se convirtiera en una auténtica bola de fuego durante un aterrizaje de emergencia

Voz 1727 30:36 en el que han muerto al menos cuarenta personas hay también XXXVIII que han conseguido salvar la vida de milagro tras una evacuación contrarreloj que ha evitado una tragedia todavía más grande se están investigando las causas todavía sabemos que acababa de despegar y que tras apenas media hora en el aire pidió regresar al aeropuerto porque tenía problemas técnicos según algunas fuentes por el impacto de un rayo sobre el aparato aunque por el momento se desconoce si ese fue el origen del fuego y además es en noticia de la madrugada muy destacada también Hamas e Israel han pactado un alto el fuego Aimar tras la oleada de violencia que deja veinte

Voz 0027 31:15 siete muertos veintitrés palestinos y cuatro israelíes la de este fin de semana ha sido la peor escalada violenta en Gaza desde dos mil catorce Se temía una nueva guerra abierta pero ese escenario por ahora se evita Gracia esa la mediación de la ONU de Qatar de Egipto mientras tanto aquí en España a Pedro Sánchez recibe hoy a la una de la tarde en la Moncloa a Pablo Casado mañana será el turno de Alves Ribéry de Pablo Iglesias sobre la mesa tendrán ir Sánchez y casado hoy todavía calientes los datos más recientes sobre el que los españoles consideran siguen considerando el problema más grave del país que es el paro hoy esta mañana a las nueve se publican los datos del paro registrado en abril Javier Ruiz abril ha sido tradicionalmente un buen mes para

Voz 23 31:52 el empleo en los últimos cinco años unos ochenta mil trabajadores de media han dejado las listas del desempleo para encontrar trabajo en una temporada que suele ser de empleo puramente estacional porque dos factores influyen en ella primero la hostelería suele contratar aprovechando si cae en ella la Semana Santa este año ha sido así el año pasado la reducción del paro por ese motivo fue algo mayor de ochenta y seis mil personas y segundo factor comienza el buen tiempo para agricultura y para construcción que también el año pasado tiraron del empleo el problema sigue siendo el mismo que el de cada mes de abril la inmensa mayoría de esos contratos son contratos de temporada así que la estacionalidad hace que estas cifras puedan ser flor de un día hoy

Voz 0027 32:37 suben las temperaturas en buena parte de España aunque por la tarde llegarán nubes a Galicia al final del día puede llover al sur de esa comunidad en el resto en principio mucho sol y el tráfico a esta hora Teresa Serrano buenos días

Voz 24 32:48 buenos días a esta hora en Madrid primera retenciones en los accesos a dos Torrejón a cuatro Valdemoro y Pinto a cuarenta y dos en Parla también en Barcelona despierta la Ronda Litoral en el puerto hacia el nudo Llobregat tenemos que hablar de dos colisiones en Guadalajara cortada la CEM Peit de veintiocho en Armunia de Tajuña por un accidente y otra colisión en La Rioja en Cervera del Río Alhama

Voz 1017 33:10 sería como subirse al coche de un amigo y encontrarte allí a Dani Rovira en plan pletórico cuando creías que ya no puedes reírte más para el coche hice suben

Voz 0946 33:19 Marta feliz

Voz 1727 34:07 son las seis y treinta y cuatro minutos de la mañana a las cinco y treinta y cuatro en Canarias y comenzamos en Madrid la Policía lleva ya más de veinticuatro horas buscando al autor de El último asesinato machista Radio Madrid en Laura Gutiérrez buenos días buenos días el sospechoso es un hombre con múltiples antecedentes penales el último por cierto por quebrantar una orden de alejamiento de la víctima una vecina de Parla sí acumula

Voz 1275 34:32 da de hecho un historial de casi treinta detenciones por diferentes hechos la última en febrero como dices por saltarse ese alejamiento de la mujer que ahora ha sido asesinada la víctima había reanudado la convivencia con su pareja a pesar de esas denuncias previas hace unos días que los vecinos no la veían alertaron a la Policía que recorrió sin éxito los lugares que frecuentaban así que decidieron entrar por la fuerza en su casa y allí encontraron el cuerpo sin vida con signos de violencia tenía cuarenta y siete años los investigadores creen que llevaba unos cuatro días muerta estaba protegida por el protocolo de atención a las víctimas de violencia machista Vio Gen con nivel de riesgo bajo se sigue buscando al presunto así

Voz 1727 35:08 y en Galicia Ricardo Rodríguez buenos días

Voz 1817 35:11 buenos días Pepa dos jóvenes han evitado que una

Voz 1727 35:13 lesión machista fuera a más ha ocurrido en Vila Xoán en la provincia de Pontevedra dos chicos que liberaron a una mujer a la que su pareja tenía acorralada contra una ventana mientras la amenazaba golpeaba bueno pues evitaron que efectivamente seguir haciéndolo consiguieron retener al al agresor hasta que llegó la policía lo detuvo

Voz 1817 35:32 si el agresor de cincuenta años fue el domicilio de su pareja con la que había reanudado una relación hace dos meses pero la mujer se negó a abrirle la puerta porque estaba bajo los efectos del alcohol el hombre se tiró en el suelo y una hora después comenzó a golpear la puerta con violencia hasta derribarlo ya en el interior comenzó la agresión sorprendido por los gritos y la agresividad un joven de veinticinco años los decidió intervenir y logró rescatar a la mujer y salir de la vivienda mientras con la ayuda de un grupo de vecinos retuvieron al hombre en el portal hasta que llegó la Policía ante la actitud tan agresiva de nombre que intentó incluso agredir de nuevo a la mujer en presencia de los agentes tuvieron incluso que colocarle grilletes para llevarlo a comisaría la víctima de cuarenta y nueve años fue sometida a un reconocimiento médico tras una agresión que no fue más Pepa gracias a la ayuda de ese joven de algunos de sus vez

Voz 1727 36:18 pues menos mal la Audiencia de Barcelona tiene que decidir hoy si envía ya a prisión a Joaquín Benítez o espera a que se resuelva el recurso que ha presentado Benítez es el antiguo profesor de los Maristas condenado a más de veintiuno años de cárcel por abusar de cuatro alumnos Radio Barcelona

Voz 1817 36:36 Joan Bofill bon día bon día la fiscalía las acusa

Voz 0931 36:38 acciones en el juicio las víctimas pidieron que Benítez ingresara ya en prisión a la espera que se ratifique esa sentencia consideran que hay riesgo de fuga mientras que el propio pederasta condenado en una conversación con el periódico dio su palabra que no iría que de hecho no tiene capacidad ni voluntad de hacerlo si hubiera querido ya hubiera huido aseguraba y alegó que ya en el juicio reconoció parte de los abusos y mostró su arrepentimiento profundamente dormido fresca mantiene que lo que quiere es pagar pagará por lo que ha hecho hoy la Audiencia celebró una vista para tomar una decisión sobre esto

Voz 1727 37:12 Renfe corta desde hoy la línea de tren que une Madrid y Extremadura y que tantas quejas provoca entre los usuarios con razón y lo hace el corte para realizar trabajos de mejora y mantenimiento en uno de los tramos ser medida hay más Salguero buenos días buenos días Pepa y más espera que el corte dure un mes hay un servicio alternativo por carretera y el tren se despidió ayer haciendo una de las suyas con una avería

Voz 4 37:38 sí una de las Ollas una avería mecánica del tren Badajoz en Madrid

Voz 1727 37:41 obligó a ciento diez viajeros a cambiar de como en casa

Voz 4 37:44 tres El tren quedó parado en mitad del campo tras salir de Mérida tuvo que reiniciar hasta dos veces la marcha pero para continuar viaje cuando los usuarios llegaron a Cáceres no les quedó otra que coger su equipaje bajar del tren averiado tomar otro

Voz 1727 37:57 como decías hasta el tres de junio desde hoy

Voz 4 37:59 se van a realizar trabajos de mejora va a ser en el tramo Humanes Monfragüe de la línea Madrid Valencia de Alcántara quedará cortado por tanto el servicio pero habrá transporte alternativo por carretera en el trayecto Madrid Fuenlabrada Talavera y hoy es lunes

Voz 1435 38:27 que no es ahora mismo con lunes normal Radio Sevilla Mari Cruz Barroso cómo va esa feria buenos días buenos días Pepa la feria la feria va genial aunque yo todavía no la haya pisado pero todo llegará el lo cierto es casi un fin de semana de éxito lleno en los hoteles de Sevilla miles de visitas al Real sin incidencias graves por ejemplo la Guardia Civil realizó más de mil trescientas pruebas de alcoholemia y sólo catorce fueron positivas además

Voz 6 38:51 hoy lunes se pone en marcha una iniciativa

Voz 1435 38:53 lo que es estupenda por primera vez habrá cuatro horas ruido en la calle del Infierno que es la zona de atracciones para que los niños autistas

Voz 1817 39:01 también puedan disfrutar pues de las atracciones

Voz 26 39:04 cuatro horas sin ruido ninguno Mari Cruz bueno bajarán un poco el volumen bajarán el bueno te mata bueno una tono normal que no asuste a los pequeños

Voz 1435 39:16 pues para es una iniciativa del ayuntamiento para que estos niños también puedan disfrutar de la feria bien interesante Itu también Natura vuelta en algún momento nos la cuenta

Voz 1727 39:23 no todo todo todo para luego un beso en otro registro radicalmente distinto ha cerrado ya un clásico de los festivales en España el Viña Rock que terminó ayer en Villarrobledo en Albacete con récord de asistencia no sé dónde vamos a llegar con los festivales porque van haciendo un récord tras otro cada año IEO emplazando a sus incondicionales a volver el año que viene en el que van a celebrar veinticinco años de vida Castilla-La Mancha Cristina López Huerta buenos días

Voz 0441 39:54 hola qué tal buenos Díaz quienes quieran asistir a las bodas de plata de este festival tienen que reservar ya fecha en el calendario será del treinta de abril al dos de mayo de dos mil veinte Las entradas se pondrán a la venta el veinticuatro de septiembre este año ha congregado como dices una cifra récord doscientas cuarenta mil personas en torno al ruedo que el río y el mestizaje el metal han actuado Being ciento veinte grupos como sociedad alcohólica la fuga o la moda se han generado unos dos mil doscientos empleos directos llegando a los tres mil con los indirectos cuatrocientos cincuenta policías o quinientos agentes de seguridad privada han conformado el dispositivo de seguridad

Voz 1817 40:31 pues que ustedes lo disfruten el año que viene en ese veinticinco aniversario

Voz 1727 40:47 a las siete menos veinte seis menos veinte la harías con un nuevo giro en el caso del francés que lleva una década en estado vegetativo el Comité de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad ha pedido que no lo enchufe en a pesar de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo avala da la razón la uno por lo tanto a los padres frente a la esposa y al equipo médico que lo tratar Javier

Voz 0858 41:13 eso dice Naciones Unidas que suspenda cualquier decisión hasta que se examine el fondo del caso la decisión del Comité no es vinculante y el Gobierno francés no ha dicho si le va a hacer caso de momento tiene seis meses para presentar alegaciones era un triunfo está en estado vegetativo desde dos mil ocho cuando un accidente de tráfico lo dejó tetrapléjico y según los médicos sin posibilidad de mejora ellos los doctores tienen el aval de la justicia para desconectar lo porque los tribunales han fallado todos a favor pero la decisión de la UE

Voz 0027 41:42 Putin ahora importantes implicaciones éticas

Voz 0858 41:44 en este caso divide a la sociedad francesa también a la propia familia de sus padres profundamente católico si parte de sus hermanos piden que no selección chufa su esposa y el resto de hermanos reclaman su derecho a morir dignamente

Voz 7 41:59 yo me iba

Voz 1322 42:26 la selección femenina de Noruega ha desvelado la lista de jugadoras que viajarán a Francia para competir la Copa del Mundo de este verano en la lista no está ella Ada Eckert que ganaba así el Balón de Oro en cuya ceremonia por cierto le preguntaban

Voz 0027 42:40 sexual

Voz 1322 42:41 no había hacer twerking la jugadora tendría que cobrar trescientos veinticinco veces el suelo de Messi para igualarlo ambos son los mejor pagados en sus respectivas categorías pero no sólo renuncia al Mundial por el sueldo lo hace también para pedir que se profesionalizar el fútbol femenino en su perfil de Twitter escribía quiero que todo el mundo especialmente las jóvenes crean que el fútbol también es para ellas

Voz 1727 43:06 la otra historia afecta a una corredora la que le han retirado un reconocimiento por increíbles motivos sexistas batió un récord Guinness al convertirse en la enfermera que más rápido ha terminado una maratón vestida de uniforme pero le han quitado el título porque no corrió con vestido y cofia sino con un pijama de los que utilizan ahora todos los profesionales sanitarios

Voz 28 45:00 al eh

Voz 29 45:06 te

Voz 30 45:07 como unos mucho y otros tan

Voz 1727 45:13 poco dice esta mañana de lunes Josema

Voz 30 45:16 buenos días Pepa Bueno

Voz 1100 45:18 sí permitan que el ojo elija hoy un paseo de distintos y abandone de momento este sándwich que en los tiene comido el sexo entre los resultados del veintiocho A y la expectativa del XXVI EM tiempo habrá para más mareos pero ya saben ustedes a os gusta de vez en cuando volver a hablar de la desigualdad esa lacra que marca con fuego a sus ciudades de todo el mundo en pleno siglo XXI pero de manera terrible a la española pongamos por ejemplo entonces datos enfrenta dos de nuestra economía que hemos conocido en esta semana de festivos el primero de la OCDE los salarios en España son aún más bajos que los que había antes de la crisis de dos mil ocho y el segundo de la Agencia Tributaria los consejeros de empresas ingresara durante dos mil dieciocho un cuatro coma ocho por ciento más que el año anterior y el doble que los tiempos de la crisis resumen los currantes cobran hoy en mayo de dos mil diecinueve menos que en dos mil ocho mientras los señoritos se lleva para la saca el doble repetimos el doble de lo que cobraban ese mismo año ya vea en concepto de su trabajo que tienen los consejeros pero convendría recordarles que sus fastuosos sujetos su lujosos coches y sus grandes viviendas se las lleven a los empleados a los que machacan con sueldos rácanos demagogia ya saben

Voz 6 46:43 lo cierto

Voz 31 46:51 hola buscando

Voz 1727 47:06 algo barato como Mecano en esta canción muchos acaban comprando compulsivamente y cosas que no hacen ninguna falta hoy les vamos a contar un estudio que refleja cómo utilizar el móvil mientras se hace la compra provoca precisamente eso que compremos más de lo que necesitamos

Voz 0456 47:23 así que les hemos preguntado si es su caso si comprar más de lo que necesita en el que como hacen la compra buenos días

Voz 32 47:29 hola buenos días de ir a una ola de supe hizo lo hizo todo de compró micorriza tranquilo pero como el mobile menos pero lo peor de todo es que tienen el móvil está andando mientras hacen falta árbol eh o Panini mi si todo esto fe en que termino con cargo a mí yo tocaba rock familia llenaba como más al Aragón cualquiera dijera en fin pasito preparar animal

Voz 1727 47:57 un beso grande Andrew y también para tu mujer y tus hijas

Voz 0456 48:01 luego tenemos a esos opinadores más listos que el hambre como José de Barcelona yo tengo muy claro cuando voy a comprar formalmente su yo lo que necesito y luego si hay ofertas y lo primero que me pregunto qué hace falta lo necesito eso es la pregunta que siempre llevo sí me la responde allí mismo por lo tanto es evidente sino que hace falta es necesito para lo voy a comprar Montse de Tarrasa

Voz 33 48:28 Ello y si mi casa siempre hemos hecho la compra haciendo una lista sea mirad lo que les hace falta hiriendo a comprar lo que no hace falta ir en esta lista a veces no siempre te deja es algo porque no lo le Chopard por despiste pero no siempre según lo que tú dices sí

Voz 0456 48:47 también va con la lista hecha Rosa de Madrid