Hoy por Hoy (06/05/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1727 00:23 muy buenos días es posible recuperar en España un clima político de normalidad democrática con tensión Gobierno oposición pero sin descalificaciones globales del contrario es posible que vuelva a la política y que digamos adiós a la crispación hoy vamos a empezar hasta verano algo porque hoy Sánchez ha convocado en La Moncloa a los líderes de todos los partidos a partir de hoy en teoría sólo para restablecer el cauce institucional de diálogo después de ocho meses con posturas muy enconadas eso nos cuentan al menos en Moncloa los líderes cargaron baterías ayer domingo pero en la última semana han ido dando alguna pista de por dónde irán las reuniones por dónde irá el comienzo de la legislatura por ejemplo Pablo Casado que es el primero que pasa hoy por La Moncloa y que tiene que virar radicalmente de llamar a Sánchez telón ilegítimo y ocupa a acudir a la residencia del presidente del Gobierno y candidato a la reelección como ofertas de pacto bajo el brazo

Voz 1664 01:24 al señor Sánchez no le voy a decir algo parecido a lo que le dije en agosto y es que yo le ofrecí nuestro apoyo en los Presupuestos para bajar impuestos otra contestación fue pactarlos con Podemos y que hace falta recuperar la legalidad y la convivencia en la prosperidad en Cataluña

Voz 1727 01:38 mañana irá Albert Rivera aunque parece que la batalla sigue estando más en la disputa por el trono de la derecha

Voz 2 01:45 vamos a liderar íbamos a controlar a este Gobierno

Voz 3 01:47 vamos a hacer una oposición leal a la consola

Voz 2 01:50 noción los líderes de la oposición para ser los diputados de Ciudadanos

Voz 1727 01:54 los líderes de la oposición Pablo Iglesias y mañana por la tarde pero antes esta misma tarde de lunes tiene que rendir cuentas ante los suyos tiene Consejo Ciudadano Estatal y ahí iban a analizar porque han perdido el cuarenta por ciento del apoyo que tuvieron en las últimas elecciones generales de puertas para fuera no se ha movido de la exigencia del Gobierno de coalición

Voz 4 02:14 lo que queremos es que siendo la primera fuerza y con diferencia respecto de cualquier otra pues que se nos pueda respetar el poder tener un Gobierno claramente socialista otra cuestión es que tenemos una voluntad de pactar como no puede ser de otro modo

Voz 1727 02:27 este era José Luis Ábalos el hombre fuerte del PSOE que en ausencia de declaraciones públicas del presidente del Gobierno desde la noche del veintiocho de abril fijaba así los límites son mejor la ausencia de límites de los socialistas esa ambigüedad no se van a mover de ahí hasta después de las elecciones del veintiséis de mayo poniendo valor de paso la enorme distancia entre su resultado de los además entre su resultado el de Pablo Iglesias vamos a ser una roca

Voz 5 02:56 para defender a la mayoría social española que pide acuerdo que pide entendimiento que pide programa de Izquierdas y que pide gobierno de coalición

Voz 1727 03:04 eso es lo que decía Pablo Iglesias todo todo lo que escuchemos estos días hay que poner

Voz 0978 03:08 sólo en clave electoral

Voz 1727 03:14 hoy es lunes el seis de mayo y en un minuto Nos vamos a Oriente Próximo para conocer los detalles de la tregua alcanzada esta madrugada en la franja de Gaza en dos días de enfrentamientos han muerto veintitrés palestinos y cuatro civiles israelíes tenemos dos asuntos de la economía el primero el paro registrado en España el mes pasado se publica a las nueve de la mañana y el segundo tiene que ver con Donald Trump que hace dos días decía que su acuerdo comercial con China iba

Voz 6 03:41 y en privado

Voz 1727 03:43 y ahora amenaza de nuevo con incrementar los aranceles a productos chinos a partir del próximo viernes eso está por ver si es un anuncio firme o una bravuconada en un momento crucial de las negociaciones en plena guerra comercial bien Rusia en Moscú son ya cuarenta los muertos al incendiarse un avión que tuvo que aterrizar ayer por la tarde de emergencia envuelto en llamas

Voz 7 04:07 los tres el sonido del pánico en el interior del aparato en los momentos

Voz 1727 04:11 previos a la catástrofe y además aquí en España todavía se busca al sospechoso de asesinar a una mujer en Parla en la Comunidad de Madrid se investiga como un crimen machista ella lo había denunciado el sospechoso tenía en vigor una orden de alejamiento pero habían vuelto a vivir juntos y terminamos en Huelva Lucía Vallellano buenos días buenos días

Voz 0978 04:32 Pepa con una noticia con una historia que hemos conocido esto

Voz 1727 04:34 anoche un preso al que acababan de poner en libertad se ha cortado el cuello para no salir de la cárcel provincial porque no tenía dónde ir

Voz 0137 04:43 el preso según el sindicato Acaip se encontraban desamparado sin lugar a donde ir por lo que la libertad se le antojó peor que la prisión decidió autolesionarse rogó regresar a prisión pero los funcionarios insistieron en que su condena estaba cumplida de su grave lesión fue atendido en el hospital finalmente pero en el trasfondo de esta historia según denuncia el sindicato está la falta de una política de reinserción real

Voz 1727 05:12 y en los deportes con el Rayo y el Huesca ya segunda hay cinco aficiones que respiran Sampe

Voz 1161 05:17 ahora mismo esa plaza pendiente la ocupa el Girona treinta y siete puntos uno menos que el Real Valladolid tres menos que Celta Villarreal y Levante los cinco equipos que tema críticamente van a pelear por no perder la categoría el próximo

Voz 0867 05:28 en la penúltima jornada del campeonato la XXXVII

Voz 1161 05:30 se disputará integra en jornada en horario unificado desde las seis y media de la tarde puede ser clave el Girona Levante dos de los implicados en la pelea por no bajar una derrota del Girona junto a varias combinaciones de resultados podrían llevar a los catalanes a Segunda

Voz 1 05:45 aquí el tiempo Jordi Carbó buenos días

buenos días ahora mismo hace frío está hablando incluso en muchos puntos del interior peninsular un grado bajo cero en Calamocha también a las afueras de Burgos dos bajo cero también a las afueras de Vitoria Sir temperaturas que se pueden dar en muchos casos una mañana de invierno pero es mayo cuando hace sol en mayo la temperatura sube rápidamente de manera que esta tarde el ambiente base suave incluso cálido en el sur con máximas tanto en el centro como el sur peninsular de más de veinticinco grados rozando los treinta en algunos puntos mucho sol ahora algunas nieblas en el Valle del Guadalquivir durante la tarde nubes en el Cantábrico también Galicia con chubascos muy aislados

Voz 1727 06:25 en Canarias

Voz 6 07:08 este sonido

Voz 1727 07:18 el sonido de la peor escalada de violencia en los últimos cinco años detenido esta madrugada cuando Israel y Hamas han alcanzado una tregua para acabar con los bombardeos y los lanzamientos de cohetes corresponsal en Jerusalén Beatriz la cumbre Río buenos días

Voz 9 07:34 hola buenos días si la tregua ha entrado en vigor hace tres horas por ahora una calma total Reino en Gaza El ejército israelí acaba de levantar las restricciones de movimiento para los habitantes de ciudades situadas a escasos kilómetros de Gaza una manera de confirmar que si hay un alto el fuego y que tiene garantías la pregunta ahora es hasta cuándo durará este periodo de calma y cuándo estallará otra chispa que vuelva a generar muertes porque Gaza es una especie de olla a presión frutos millones de habitantes sufren un severo bloqueo israelí que les empobrece ilesa isla además los Bazán pie son víctimas de una división entre el movimiento islamista Hamás que gobierna la Franja y el presidente palestino Mahmud Abbas al que no hemos escuchado este fin de semana pese a la grave escalada analistas políticos apunta al esta mañana que Israel hará algún gesto en estos días para mantener la calma como dejar que entre el dinero de Qatar para pagar a los funcionarios de Gaza o permitir que los pescadores de la Franja se alejen para faenar

Voz 1727 08:34 gracias Beatriz en Costa Rica hoy se reúne el Grupo de Contacto sobre Venezuela es el grupo internacional que se formó a iniciativa de la Unión Europea para promover una salida pacífica había elecciones a la crisis venezolana una crisis Isabel Villar que se ha recrudecido después del fallido levantamiento militar de

Voz 11 08:52 si la reunión se convocó de urgencia durará dos días hoy es el turno de los equipos técnicos para preparar la agenda y un proyecto de declaración ya mañana les toca a los ministros de Exteriores de los países que forman parte de este grupo entre ellos España además de otros Estados europeos como Alemania Francia e Italia por América Latina aparte de Costa Rica se sientan Uruguay Ecuador y Bolivia Se considera que este grupo es de momento el único que tiene acceso a todas las partes quinta

son las siete y nueve las seis y nueve en Canarias

es imprescindible paradas

en la Cadena Ser

Voz 1727 10:28 en el mes de febrero cuando Pedro Sánchez se fue a Francia a homenajear al exilio español durante la Guerra Civil y el franquismo ya tocó a hablar de un grupo de independentistas que intentaron boicotear el acto ayer en el campo de concentración de Hausen no fueron unos manifestantes quiénes utilizaron ese acto de memoria para sus fines políticos fue una representante del Estado español una representante de la Generalitat

Voz 1275 10:54 el conseller Raül Romeva cuatro

Voz 3 10:57 cómo voy a una campaña han expuesto triste

Voz 1275 11:01 la directora general de memoria demócrata

Voz 1727 11:02 hablando de los políticos juzgados en el Supremo de los presos políticos en su versión en medio del homenaje a los españoles que murieron a manos de los nazis la ministra de Justicia Dolores Delgado de también estaba se fue en ese momento cualquiera

Voz 6 11:18 dentro de exclusión contraviene lo que aquí fue la idea entre demócratas

Voz 1727 11:27 casi simultáneamente el Tribunal Supremo marcaba el camino sobre la candidatura de pus de Mon a las elecciones europeas no tendrá que decidir cuanto antes y finalmente el juzgado de lo Contencioso administrativo de Madrid pero el alto tribunal el Supremo ya ha dicho que no hay nada que le impida ser candidato sobre esa decisión la mirada esta mañana de Montse Domínguez buenos días

Voz 1971 11:56 Carles Puigdemont está huido no puede ejercer como diputado en el Parlamento catalán ni previsiblemente podrá hacerlo en el Europarlamento tras las elecciones del veintiséis de mayo salvo que venga a Madrid a jurar la Constitución pero eso no le impide presentarse a las elecciones porque mantiene intacto ese derecho a asilo el Tribunal Supremo ha que la Junta Electoral Central ha intentado involucrar en su polémica decisión de suspender el derecho del ex president a concurrir a los comicios europeos ni cuatro de los miembros de esa junta ni la Fiscalía ni el propio Supremo comparten esa suspensión que ahora queda en manos de los tribunales ordinarios fueron el PP y Ciudadanos quiénes instigar la Junta con su recurso y quiénes van a propiciar otra victoria jurídica de putts de Mon que sumar en las que obtuvo cuando ni la justicia belga ni la alemana decidieron acusar su orden de extradición o PP y Ciudadanos tienen unos asesores legales poco eficientes honores preocupa enredar a las instancias judiciales en su batalla política se diría que tampoco les importa alimentar el victimismo de quiénes por su lado sin escrúpulos no dudan en invocar la memoria de las víctimas del campo nazi de Mauthausen para compararlas con los presos del pluses menos mal que la democracia está por encima de los juegos de trileros

Voz 1727 13:21 y algo más en clave electoral Radio Madrid Laura Gutiérrez buenos días hola buenos días a las doce y media de esta mañana empieza el primer debate entre los candidatos a la Alcaldía de la capital de España a la alcaldía de Madrid debate que organizan la Ser el país en el que van a estar los seis candidatos que aspiran a dirigir el Ayuntamiento Laura

Voz 1275 13:39 el debate a seis de los principales candidatos a la Alcaldía la capital y puede que sea el único en el que podamos ver a la alcaldesa Manuela Carmena confrontar ideas con sus rivales políticos más Madrid no estará en los debates de Telemadrid y ningún otro medio privado los ha convocado hoy Carmena se batirá con el candidato del PP José Luis Martínez Almeida el socialista Pepu Hernández Begoña Villacís de Ciudadanos y con dos incorporaciones de esta campaña Carlos Sánchez Mato de Madrid en pie que encabezan los díscolos de Carmena y el candidato de Vox Javier Ortega Smith Vivienda Urbanismo Movilidad serán asuntos clave empieza a las doce y media lo pueden seguir en Cadena Ser punto com en la web

Voz 1727 14:11 son las siete y catorce las seis y catorce en Canarias

Voz 1 14:16 si sus ahorros llevan treinta años viviendo del cuento va siendo hora de que sus ahorros se independiza es hora de invertir sin ataduras en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña es hora de invertir con mutua activos llame al novecientos cinco cinco cinco cinco cinco cinco mutua activos la primera gestora independiente

Voz 13 14:43 no

en la Cadena Ser

Voz 1727 15:22 pocas veces el nombre de una congresista estadounidense había llegado a tantos sitios en tan poco tiempo

Voz 20 15:28 claro

Voz 1 15:32 Justicia

Voz 0978 15:33 para los pobres justicia para las mujeres

Voz 1727 15:36 eres justicia para las personas trans eso prometió Alexandria o Casio Cortez la noche en que se convirtió en la mujer más joven que conseguía entrar en el Congreso de Estados Unidos antes tuvo que ganarle unas primarias las primarias demócratas a un veterano congresista ese complicadísimo recorrido es el que Netflix acaba de convertir en un documental Pepa Blanes

Voz 1463 16:00 el huracán ocasión o la Pasionaria del Bronx como la llama el periodista John Carlin ya tiene su propia película a la conquista del Congreso es un documental dirigido por Rachel Lives que ya puede verse en Netflix la película se centra en la construcción de la campaña electoral que le llevó a ganar al congresista demócrata por el Bronx y sin apenas dinero ni lobbies ni apoyos empresariales esta joven latina dio el salto a la política con un discurso como éste

Voz 15 16:21 a esto no va sólo de demócratas contra republicanos

Voz 21 16:24 no de hechos no tiene nada que ver Rambla Nova nueva de izquierdas y derechas sino de arriba abajo nos enfrentamos a un adversario que recibe en cada ciclo tres millones de dólares de Wall Street

Voz 1693 16:34 por aquel entonces no tenía dinero seguía pagando su hipoteca

Voz 1463 16:37 universitaria servía copas en un bar de su barrio

Voz 22 16:40 ahora con llaman clase trabajadora porque trabajamos sin parar

Voz 1463 16:45 el ascenso de esta latina del Bronx de Nueva York es el eje importante pero hay otras historias de mujeres que también decidieron asaltar el Congreso como EMI Vilela centrada en la sanidad universal después de que su hija muriera por no tener seguro

Voz 22 16:58 el en este gran país nadie ser despedido morir porque no compre complejo sistema

Voz 1463 17:05 de Burgos estas mujeres se encontraron en las emociones una pieza clave para construir su discurso político quizá por su capacidad de emocionar a la conquista del Congreso ganó el premio del público al mejor documental en Sundance un documental que ayuda a entender desde el contexto de la izquierda la victoria de Donald Trump

Voz 8 17:20 especiales a las que ocaso por cierto no podrá

Voz 1463 17:23 presentarse por no tener más de treinta y cinco años

Voz 1727 17:53 hoy puro en Estados Unidos un grupo de investigadores ha demostrado que hacemos la compra sin parar de mirar al teléfono móvil gastamos más de prestamos más atención al teléfono que la lista nos distraemos y acabamos echando en el carrito cosas que en realidad no necesitamos Javier Gregori

Voz 0882 18:10 las personas que realizan llamadas por el móvil envía mensajes revisan su correo mientras van de tiendas compran más esta es la advertencia de una nueva investigación realizada por la Universidad de FERE Phil en Estados Unidos y que tenía como objetivo por primera vez analizar el impacto de la telefonía móvil en los consumidores para poder averiguarlo este grupo de investigadores entre una lista de artículos cotidianos a doscientos treinta voluntarios y les pidieron que fueran a comprarlos sin olvidar por supuesto sus teléfonos pues bien

Voz 1275 18:42 los participantes cruzaron de forma excesivas

Voz 0882 18:44 miles durante este experimento unos ciento cincuenta Seris trajeron más compraron más artículos además algunos que no estaban en la lista en países como Estados Unidos según destaca este estudio científico

Voz 3 18:56 el noventa y tres por ciento de los consumidores al mito

Voz 0882 18:59 ella que usan sus teléfonos móviles cuando realizan sus compras habituales

Voz 1727 19:07 para llamar a Katherine Heigl falta algo más

Voz 0882 19:10 a nuestros oyentes dejan el móvil en casa les hemos preguntado como hacen la compra Mari Cruz Vitória

Voz 23 19:16 hombre siempre te pasa algo pero yo procuro llevar la lista hecha en ida de verdad hemos Bilbo móvil el cuando estoy comprando me olvido de él a no ser que suene y se haga alguna llamada muy muy urgente pero desde luego me olvido de que los sesión tenemos con los móviles madre mía que pedirá una más Pepa buenos días

Voz 3 19:38 María de Alicante soy muy rigurosa a la hora de

Voz 1602 19:40 ser la compra antes de ir al supermercado y esto es un buen consejo os tenéis que pesar según lo que diga la báscula eso es lo que hay que comprar por cierto Pepa ahora que Aimar Bretos no no soy has visto allí al capítulo de Ditroi yo todavía no día yo todavía no Julia

Voz 1727 19:58 él tampoco aquí estamos todos ellos alguna cosa pero me callo son las siete y veinte seis y veinte en Canarias

Voz 1275 20:09 Eric Laura Gutiérrez qué tal buenos días diez grados tenemos a esta hora de la mañana en la Gran Vía arrancamos semana con tiempo primaveral más sol que nubes ahora hace frío pero esperamos calor máximas de veinticinco grados a mediodía más Madrid El partido de Carmen ahí Errejón sigue adelante con su campaña de balcones ante la amenaza del PP que amaga con recurrida

Voz 3 20:28 la Junta Electoral en la colocación de banderolas

Voz 1275 20:31 domicilios privados a la vista de que no les dejan hacerlo en espacios públicos lo prohibe la Ley Electoral por considerarlo un partido de nueva creación avisa el candidato del PP a la Alcaldía José Luis Martínez Almeida el candidato Rejón parece que no tiene intención de parar la campaña

Voz 24 20:45 esta publicidad está prohibida antes de campaña electoral en campaña electoral está regulada por los artículos cincuenta y cinco y cincuenta y seis de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General

Voz 25 20:54 nosotros lo que estamos en estos momentos es estudiando todas las consecuencias jurídicas y en su caso eleva haremos una consulta a la Junta lector nos han prohibido que pongamos banderolas en las farolas van cuatro mil balcones de madrileños y de madrileñas que han dicho que a los madrileños no se les prohibe hacer campaña para su alcaldesa Manuela Carmena para los alcaldes y alcaldesas futuros que tenemos aquí para un Gobierno en la Comunidad de Madrid

Voz 1275 21:18 más Madrid que lo tiene difícil también para participar en los debates electorales de esta campaña que arranca en la noche del jueves al viernes Telemadrid ha excluido a sus candidatos tras las consultas con la Junta Electoral así que quizá Carmena

Voz 1727 21:29 sólo tenga la oportunidad que hoy le brindan la cal

Voz 1275 21:31 Elena cedió el país para confrontar con sus rivales Radio Madrid organiza este lunes a las doce y media del mediodía en el Colegio de Arquitectos de Madrid el primer debate electoral del XXVI semen debate a seis entre los candidatos a la Alcaldía de la capital que van a poder seguir minuto a minuto por streaming en Cadena Ser punto com y la web del país en la radio en redes sociales con la etiqueta debate Madrid veintiséis m quince

Voz 3 21:53 venza la batalla por Madrid Manuela Carmena

Voz 26 21:56 José Luis Martínez Almeida de Begoña Villacís

Voz 27 21:59 Carlos Sánchez Mato Javier Ortega Smith los candidatos a la Alcaldía abren la campaña en un debate organizado por Radio Madrid y El País este lunes seis de mayo desde las doce y media en directo desde el Colegio de Arquitectos de Madrid era pieza planes tienen los partidos para la ciudad de Madrid lo en La Ser en Radio Madrid punto es El País punto com y las redes sociales

Voz 0978 22:21 en la colaboración del Alcoa a partir de las doce y media

Voz 1275 22:24 la tele presentan los periodistas Javier Casal

Voz 0978 22:27 vale de la banda hasta ahora la será han comenzado los preparativos para que arranque de un momento a otro las obras en Plaza de España otra de las promesas urbanista

Voz 1275 22:39 has de Carmena que va a convertir este punto de la capital en una zona más verde Virginia Sarmiento buenos días

Voz 0978 22:43 buenos días Laura ya se han instalado las vallas y es el primer paso para el desmontaje de la fuente los elementos de granito que se pueden reciclar también se desmonta los monumentos Odón a reconocer en tres D con un escáner láser para enumerar las piezas y facilitar así su posterior montaje así la fuente del nacimiento del agua instalada en los sesenta se trasladará frente a la iglesia de San José y Santa Teresa la nueva plaza de España tendrá más vegetación parte de ella trasplantada y unirá seis zonas la del Edificio España y la plaza de José Moreno Villa y la prolongación de Ferraz hasta Bailén por estas dos áreas comenzarán los trabajos el enlace con el centro con el templo de Debod los Jardines de Sabatini y la Cuesta de San Vicente la calle Princesa y la plaza de Cristino Martos la distribución efectuado coordinando la autonomía de las zonas para que la afección al tráfico sea la menor posible por el momento no afecta a la circulación

Voz 1275 23:31 es lunes seis de mayo la policía sigue buscando al responsable del último

Voz 0978 23:35 asesinato machista en la región titulares la localidad de Parla se encuentra en luto el Ayuntamiento ha decretado ha decretado tres días la policía busca al autor para encontrar tras encontrar el cadáver de la víctima en su domicilio tenía un auge en una orden de alejamiento y estaba protegida por el Protocolo contra la violencia de género con nivel de risa

Voz 1275 23:51 hola el fin de semana ha dejado a seis personas heridas por apuñalamiento en menos de diez horas en diferentes reyertas ocurría en la tarde del sábado y la madrugada del domingo en los distritos de Ciudad Lineal y Fuencarral El Pardo en las localidades de Móstoles y getafense los trabajado

Voz 0978 24:04 el ex del Hospital Universitario de Móstoles denuncian la escasez de plantilla para cubrir la atención en los quirófanos el sindicato Match alerta de que la situación supone un riesgo para la salud de los pacientes y que ya ha tenido consecuencias en algún caso

Voz 1275 24:15 en deportes el Rayo Vallecano vuelve a Segunda tras perder el sábado hoy tras la derrota de día de ayer del Valladolid que lo sacó matemáticamente de la Primera División querido y cuatro como despierta hoy el tráfico en la capital batalla Charo Alcázar buenas

Voz 1693 24:35 qué tal buenos días Laura con un accidente en la calle Francisco y espesa con Lago Constanza sentido M30 o Marqués de Corbera está de momento cortada totalmente así que tengan en cuenta por otro lado tráfico de oro apunta ya en la M30 en dos recorridos habituales los que comprenden Méndez Álvaro y el puente de Ventas sentido norte entre el Vicente Calderón y el Puente de los Franceses también ya hay retenciones centrada en la avenida del Mediterráneo y Santa María de la Cabeza

Voz 1275 24:59 qué tal las carreteras DGT María Herrero buenos días

Voz 0268 25:02 buenos días de nuevo a la hora pues cada vez más saturación en todos los accesos especialmente ahora mismo en el sur por la cuarenta y dos en Parla la A cuatro en Valdemoro y Pinto también en la M40 Tráfico muy complicado sobre todo en el tramo de Vallecas a Coslada hacia la dos también en el barrio de La Fortuna allí en Pozuelo en sentido A seis

Voz 32 27:15 que no estoy sola venir a verme todos los días te

Voz 3 27:19 la residencias para personas mayores llámanos el novecientos uno treinta veinte diez a MAVIR nuestra casa es Bogart

Voz 1275 28:27 los trabajadores que se encargan de mantener a raya a las ratas cucarachas en Madrid van a ir a la huelga UGT ha convocado un paro indefinido a partir de mañana hay una concentración para este lunes en Cibeles el sindicato denuncia que las condiciones laborales de los empleados han empeorado desde que el año pasado el Ayuntamiento de la capital adjudicó el servicio a la empresa lo Química Cristina del Casar

Voz 1693 28:46 los trabajadores del servicio de limpieza de plagas piden con estas protestas recuperar unos derechos que dicen haber perdido hace un año con la nueva adjudicación del servicio a la empresa lo química por parte de Madrid Salud denuncian el despido de trece compañeros y la pérdida de los derechos de antigüedad lo que se traduce en reducciones de salario de entorno al quince por ciento Antonio Reguera delegado de personal de UGT Madrid

Voz 0811 29:09 se supone que en el pliego de condiciones del Ayuntamiento así lo refleja que tienen que mantenerse los derechos adquiridos

Voz 35 29:16 los trabajadores pero no

Voz 0811 29:18 no ha sido esa manera despidió Nolito en ocho días oí incluso crear nosotros lo único que pedimos es que no no no que no están en la cuerda floja

Voz 1693 29:28 los ciudadanos podíamos percibir las consecuencias de esta huelga desde el primer día ya que este servicio es esencial para controlar la proliferación de ratas y hachas y la llegada del buen tiempo la capital

Voz 1275 29:39 sí es también a recuerden la serie El País dan el pistoletazo de salida a la batalla electoral del XXVI Seve con un debate entre los candidatos a la Alcaldía de Madrid de los seis principales partidos arranca a las doce y media lo pueden seguir en la radio desde las doce y veinte en Cadena Ser punto com en la web del país

Voz 1727 30:02 son las siete y media las seis y media

Voz 0978 30:03 Arias

en Hoy por hoy

Voz 1727 30:11 comienza el lunes seis de mayo y la madrugada nos deja dos noticias fuera de España la primera alto el fuego en Gaza donde se habían contabilizado veintisiete muertos en la escalada de tensión de violencia de esta semana Beatriz Berry adelante

Voz 9 30:25 buenos días una total por ahora en casa desde hace cuatro horas no hay un disparado desde la franja y los aviones israelíes se han alejado a dos acontecimientos totalmente ajenos al conflicto podrían haber acelerado este alto el fuego primero el inicio del Ramadán mes de ayuno y oración musulmán que ha empezado hoy y segundo el festival de Eurovisión que se celebra dentro de dos semanas en Tel Aviv es decir a unos sesenta kilómetros de Gaza sin embargo esta tregua es como una tirita en una herida infectada pero parece que por ahora ni los dirigentes palestinos y los israelíes quieren puede no saben atajar las causas verdaderas de la violencia de la desesperación en Gaza

Voz 1727 31:02 gracias Beatriz y la segunda noticia es en realidad este sonido

Voz 7 31:10 un sonido del

Voz 0978 31:12 pánico en el avión que ayer tuvo que hacer ayer por la tarde un aterrizaje de emergencia Moscú los muertos son ya cuarenta

Voz 1727 31:18 todavía no se saben las causas y aquí en España vamos a comprobar si es posible dar marcha atrás después de haber llamado traidor incapaz ilegítimo ocupa mediocre filón al presidente del Gobierno porque hoy Pedro Sánchez recibe a Pablo Casado en la Moncloa a mi vera tengo ya Aimar Bretos Danny De la Fuente y Manuel Jabois buenos días para empezar a analizar cómo ven los periódicos esta ronda que inicia el candidato a la reelección socialista la inicia con Casado hoy pero mañana se ve con Rivera y con Iglesias

Voz 0027 31:49 Sánchez pulsa la voluntad PP y Ciudadanos de pactar temas de Estado así titula El País que explica que el preso

Voz 0882 31:54 de no les va a pedir el voto para la investidura lo que ya

Voz 0027 31:58 qué hacer Sánchez es comprobar si tras los resultados electorales Casado y Rivera han superado o no esa etapa de confrontación brutal insistan dispuestos a mantener una relación institucional aceptable pero según fuentes socialistas que cita a Anabel Díez la confianza en el PSOE de que PP y Ciudadanos vayan a rebajar el tono es más bien poca dicen esto es literal hasta el veintiséis de mayo van a seguir satanizar a Sánchez portada de El Mundo Sánchez pretende gobernar a izquierda derecha buscando pactos permanentemente pero en solitario sin coalición y este mismo periódico El Mundo publica hoy que

Voz 0882 32:30 a Albert Rivera no va a meta

Voz 0027 32:32 por los pactos con el PSOE en algunas comunidades autónomas

Voz 1727 32:35 Dani respira estás todo el rato escuchar a los oyentes que ya lo sé que te tienen entretenido hay en en el teléfono en Internet en el buzón de voz yo diciendo pero donde estarán diciendo que yo iba corriendo al estudio respira Ciudadanos busca líder en Cataluña

Voz 0027 32:53 sí así titula La Vanguardia explica que la marcha Arrimadas obliga a ciudadanos abrir un proceso sucesorio allí en Cataluña sin tener un relevo natural cobra enteros la opción de Carrizo osa Escudero todos estos años de Arrimadas en el Parlament a pesar de que quién más apoyos tiene entre los simpatizantes es Jordi Caña

Voz 1727 33:09 así escribe Ignacio Varela en el confidencial sobre la negociación entre el PSOE y Podemos acerca de si el próximo Gobierno tiene que ser de coalición sólo socialista como el portugués con apoyo parlamentario de los Tigres

Voz 0027 33:19 el pulso político que se avecina en la izquierda la posición de fuerza de Iglesias es vistosa pero engañosa Pedro Sánchez tiene la sartén por el mango y el mango también a una mala es capaz de presentarse a la investidura sólo con sus ciento veintitrés diputados poner a prueba Iglesias que en Podemos Puebla ha a a surgir ese espectro tenebroso de marzo del dos mil dieciséis esta posición de poder del PSOE dice Varela sólo se alteraría si tras las elecciones del veintiséis de mayo una legión de posibles alcaldías y gobiernos autonómicos del PP

Voz 1727 33:47 porque podemos así que hasta después del veintiséis de mayo en realidad casi nada en el semanario británico The Economist nuevo editorial sobre el panorama político español antes de las elecciones quizá lo recuerde lo contamos aquí pidió votar a Pedro Sánchez para tener un Gobierno estable decía este semanario bueno pues ahora se encarga del PP y de su líder de Pablo Casado

Voz 0456 34:10 sí la revista afirma que a la derecha española afronta una dura tarea para rehacerse tras el varapalo sufrido en las urnas en especial el Partido Popular señala que Pablo Casado optó por transformar el PP de un partido amplio a una secta ideológica purgando a los moderados e introduciendo un equipo sin experiencia su intento de reproducir en lugar de desafiar a Vox cuyo origen es una escisión del PP fracaso argumenta Economics opina también como el resto de la prensa europea que les leíamos el viernes que aunque el PSOE sacó el mayor número de escaños formar un gobierno va a llevar tiempo y aliados si Constanta que las elecciones aumentaron la fragmentación del sistema político en España

Voz 1727 34:44 ni aunque puede quedar enterrado el debate europeo por las municipales por las autonómicas por la formación del Gobierno de España en realidad son muy muy muy importantes las elecciones del veintiséis de mayo para la refundación de lo que quiera que sea Europa en el futuro inmediato hoy Joaquín Almunia escribe en el país

Voz 0027 35:02 si el ex vicepresidente de la Comisión recalca que lo que está en juego son los valores de los que en los que se basa nuestra convivencia la crisis ha demostrado según Almunia que los demás de Bruselas nos sol lejanos y sin interés y por eso pidió una participación masiva pide una mayoría que defiende a ultranza los principios democráticos pero también la eliminación de las secuelas de la crisis dice Si Salvini Le Pen

Voz 8 35:23 a Orbán o Abascal avanzan nos aguardan tiempos turbulentos

Voz 1727 36:35 el presidente de EEUU Donald Trump amenazado de nuevo con incrementar los aranceles a productos chinos a partir de este viernes como lo ve la prensa de allí

Voz 0456 36:44 el Wall Street Journal advierte de que China podría romper todas las negociaciones que entraban esta semana en una fase final para el Financial Times Handelsblatt los tuits agresivos de Trump marcan un cambio en la retórica del presidente de los Estados Unidos sobre las negociaciones comerciales con China y en Francia lo explican con la trampa de Tucídides en una entrevista en Le Figaro leo que la trampa de turno

Voz 0882 37:05 Valdés es esa dinámica peligro

Voz 0456 37:07 esa que se activa cuando una potencia emergente China desafía amenaza la potencia gobernante con destronar la del poder Atenas enfrentó a Esparta tal vez mañana

Voz 3 37:16 a Jim se enfrente a Washington

Voz 8 37:19 sí claro

Voz 1727 37:28 bajamos de la guerra comercial a esto que quiere traer esta mañana esta mesa a estas horas y Jabois bicis bicis diez cosas que no sabías del orgasmo esto es una charla Ted

Voz 40 37:39 que la autora

Voz 1727 37:41 la estadounidense Mary Roach yo en el año dos mil nueve y que diez años después sigue siendo una de las más vistas de esta organización esa si es así es así

Voz 3 37:52 lo recuerdan ahora un artículo en el que la propia conferenciante recuerda los momentos más divertidos de la charla no por ejemplo para hablar del orgasmo femenino dice que la gama de estímulos es sorprendentemente amplia hay estímulos tan variados para llegar al orgasmo como por ejemplo me en la ceja o la rodilla o como en el caso de una mujer cuyo ejemplo esta conferencia ante Rose citó en la charla el simple acto Pepa decir pillarse los para que te presta atención cuando atraiga es que yo estoy hablando cosas muy delicadas

Voz 1727 38:24 estoy tomando notas no te digo más cosas muy delicadas

Voz 3 38:26 bueno ley le llegaba al orgasmo cuando se le limpiaba los dientes está esta mujer estaba atormentada porque cada vez limpiaba los oyentes tenía un orgasmo yo soy la tormenta si algo explica Roach

Voz 1727 38:38 por atormentados en el mundo CIJ había algo en

Voz 3 38:40 deja acción son motora decir pillarse los dientes que le provocaba un orgasmo la mujer acudió a un neurólogo que investigó si la causa escondían algún ingrediente del dentífrico también probó a estimular sus sencillas con un palillo dental sin resultados que ocurría la clave estaba en el movimiento el movimiento a lo que el está provocando el órgano en la mujer claro tú podrías pensar sobre el día entre la boca perfecta no una buena higiene oral maravillosa pero no las

Voz 0978 39:07 mujer era muy católica creía que estaba poseída por los demonios empezó a usar un enjuague bucal

Voz 3 39:13 limpiarse los dientes en el cepillo léxica

Voz 1727 39:22 me niego a creer que nadie las sacará de su error alguien sacaría ese horror y eso lo veremos en una charla Ted próxima a menos de odioso

Voz 3 39:29 establecía además quieres hacerme de la economía moderna cincuenta cosas que hicieron la economía moderna esto qué es

Voz 1727 39:35 serie de reportajes de la BBC sí

Voz 3 39:38 que han puesto ahora el foco en la bicicleta y me ha llamado la atención dos cosas muy breves el la bicicleta en la forma que tuvo de poder a muchas mujeres ID iniciara una una especie de revolución pues manufacturera pero fíjate Angie en mil novecientos ochenta y tres desde una foto andando en su bicicleta a las afueras de Nueva York y un titular una revista de hombres decía puso pantalones era lo que más llama la atención no entonces en este reportaje sino reconoce que la bicicleta fue liberadora para las mujeres de su época porque porque para andar en las bicicleta estuvieron que deshacerse de los corsés de la espaldas reforzadas de los tocados y empezar a usar ropa más confortable cuando no sin veinte cuando se empieza a usar las mentes más conservadoras están preocupadas porque creían que la bicicleta diese lugar a la masturbación e incluso a la Constitución pero dice el artículo estos temores pronto se dieron como ridícula esto llama coherencia temática Jabois

Voz 1727 40:34 yo siempre me voy a todas las personas que lo dejábamos a pedir screening para este

Voz 6 40:38 tramo de radio para que vean la cara de Dani la de Aimar mientras Jabois nos lleva

Voz 1727 40:43 a las cincuenta cosas que hicieron la economía moderna o a las diez cosas que no sabías del orgasmo recién salidos de la guerra comercial

Voz 1508 42:20 buenos días la lumbalgia es la principal causa de baja laboral entre los menores de cincuenta años y alrededor de un ochenta y cinco por ciento de la población va a sufrir la al menos una vez en la vida la Sociedad Española de Traumatología recuerda que el sobrepeso es su factor de riesgo porque el exceso de kilos implica una sobrecarga en la espalda por eso es importante practicar ejercicios que refuercen la musculatura lumbar como la natación o el pilates ya a la hora de dormir el colchón importa y no por ser más duros mejor de hecho los expertos recomiendan que tenga una firmeza intermedia que respete la curvatura natural de la política

Voz 1 42:55 esperemos que esta información le sea de utilidad saludos de la ONCE buenos días no importa que lo vacas por los treinta y cinco mil euros importa que lo hagas por los tres mil euros al mes durante veinticinco años lo que importa es que cuando compras el cupón diario y la paga de la ONCE colaboran con la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad

Voz 43 43:16 no importa porque juegas lo que importa es que no dejes de hacerlo

Voz 8 43:22 que a ti qué te importa

Voz 40 43:25 hoy por hoy

con Pepa Bueno

Voz 1727 43:30 son las siete y cuarenta y cuatro las seis y cuarenta y cuatro en Canarias

Voz 1727 43:49 y doy la bienvenida a Manu Carreño que vuelve a las mañanas hoy por hoy en que tenemos que fijarnos en este comienzo de semana Manu buenos días

Voz 1375 43:58 qué tal Pepa pues el nombre propio del día sin duda de Iker Casillas que en unas horas le van a dar el alta después de haber estado varios días ingresado tras el ataque al corazón pero la verdad que Iker a con

Voz 3 44:10 seguido hacer por si alguien no lo tenía claro que veamos el cariño que despierta en todos los que le rodean en su club actual el Oporto ocurría esto el sábado por la noche en el hospital y el estadio do Dragao reaccionaba así

Voz 44 44:32 todos con la camiseta verde al hospital

Voz 3 44:33 el y las declaraciones de toda la prensa portuguesa hasta el presidente de Portugal es alguien que sea ganado todo ese cariño que ha ido sembrando durante muchos años ayer homenaje en el Bernard

Voz 1375 44:44 pero también es la figura de el mejor portero de la historia del fútbol español y uno de los mejores del mundo al que le mandamos un abrazo y al que quizá no importe poco o nada ahora mismo si va a alargar más su carrera o se va a terminar aquí lo importante es que Iker seguirá vinculado al fútbol ya veremos de qué manera ir por cierto no quiero terminar sin darle un abrazo a las aficiones del Huesca del Rayo a las aficiones a los jugadores a los directivos y a los entrenadores que hasta la jornada treinta y seis no han dado su brazo a torcer en una Liga que no ha tenido ninguna emoción por arriba pero está teniendo toda la del mundo por abajo hasta luego Pepa

Voz 1727 45:15 un beso Manu con el descenso de Rayo y Huesca que comentaba Carreño Sampe cinco equipos están pendientes de evitar la otra plaza

Voz 1161 45:23 esa era jugará en las dos últimas jornadas casi con seguridad la penúltima el próximo domingo íntegra en horario unificado desde las seis y media de la tarde puede ser clave además es el Girona Levante dos de los implicados en la pelea por no descender una derrota de Girona junto a varias combinaciones de resultados podrían llevar Rose los esa segunda ya lo certificaron como decía Manu Rayo y Huesca los de Vallecas desde casa tras perder el sábado en el Levante y los oscenses con su derrota dos seis con el Valencia de la victoria Valladolid uno cero sobre el Athletic en el tramo final de Carrusel el presidente del Huesca Agustín Lasa osa

Voz 3 45:49 la afición hoy del Huesca ha sido realmente espectacular

Voz 45 45:53 yo en mi vida y tengo sesenta años había visto una reacción global yo lo resumía

Voz 0978 45:57 pero en este club se sabe

Voz 45 46:00 también se sabe levantarse lo hemos demostrado

Voz 1161 46:02 además el Atlético Madrid femenino se proclamaba campeón de la Liga Iberdrola por tercera vez consecutiva el técnico José Luis Sánchez ver anoche en el tramo final de Carrusel

Voz 46 46:09 tiene mucho mérito yo creo que el esfuerzo de las chicas durante tres años es importante a nivel nacional es un plus no de cara al club y a que se haciendo las cosas muy bien dice mucho de del grupo

Voz 1161 46:19 además Garbiñe Muguruza no superaba ayer la primera jornada del Master mil de Madrid jugará Carla Suárez en el cuadro femenino en el masculino lo harán Pablo Carreño Jaume Munar y Fernando Verdasco

Voz 0027 46:28 co

Voz 3 46:36 no no felices dos tres

