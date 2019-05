Hoy por Hoy (06/05/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho a las siete en Canarias qué tal muy buenos días pregunta para iniciar la semana para poner en marcha el lunes El mundo es mejor ahora y más justo que en ningún otro momento de la historia probablemente sí pero a la vez tenemos que lidiar con nuevos problemas y nuevas situaciones personales que quizá nunca antes nos habíamos planteado porque ese vivía menos años en grupos humanos más fuertes más arraigados viene esta reflexión inicial por una historia que hemos conocido esta noche la historia de un preso que una vez cumplida su condena no quería salir de la cárcel de Huelva porque no tenía dónde ir según cuenta el sindicato ACAI ayer consiguieron arrastrarlo más allá de la puerta de la prisión pero las pocas horas volvió a esa misma puerta pedir que lo dejaran entrar de nuevo con el explicaron que eso no era posible intentó acabar con su vida está en el hospital ingresado pero al menos no estoy solo pensará él podemos hablar de los fallidos planes de reinserción sí Peres que hace unos meses fue noticia en todo el mundo un nuevo perfil de delincuente japonés ancianos que cometen delitos para ingresar en la cárcel y huir así de la pobreza y de la soledad en el tramo final de la vida o hace una semana que les contábamos aquí en Hoy por hoy la historia de una anciana modificada de cinco años en su casa en el centro de Madrid sólo llegaron a ella por su deuda con la comunidad de propietarios del edificio sólo sus deudores la echaron de menos hemos avanzado mucho en medicina en tecnología y los beneficios del progreso se extienden a partes del mundo donde no habían llegado jamás buenísima noticia vivimos más y mejor y a la vez la vida se ha hecho más solitaria más individualista la familia ha perdido su fortaleza atrapada en las prisas el la dispersión in nada ha sustituido a esa red poderosa de cuidados así con esta reflexión empieza la semana en la que vamos a inaugurar una nueva campaña electoral

Pepa Bueno

Voz 1727 02:27 es lunes seis de mayo Pedro Sánchez recibe en La Moncloa Pablo Casado mañana hará lo mismo con Albert Rivera y Pablo Iglesias vamos a analizar en unos minutos que busca cada uno en esta ronda de contactos pero la noticia está ahora es que hay tregua entre Israel y Hamás en Gaza sale Haimar un poco el riesgo de una nueva guerra

Voz 0027 02:47 veintisiete personas han muerto este fin de semana veintitrés palestinas cuatro israelíes

Voz 3 02:52 Israel había desplegado ya al Ejército en torno a la Franja en lo que parecía una preparación para

Voz 0027 02:56 a una posible incursión terrestre pero finalmente ha hecho efecto la mediación de la ONU Egipto y Qatar

Voz 1727 03:01 en Rusia se investiga si fue un rayo lo que incendió el avión en el que han muerto cuarenta personas

Voz 4 03:08 sí

Voz 0027 03:10 el avión terminó aterrizando de emergencia convertido en una gran bola de fuego XXXVIII personas consiguieron salvarse

Voz 1727 03:18 la justicia tomará previsiblemente hoy la decisión definitiva sobre si pues de Mon puede presentarse a las europeas

Voz 0027 03:23 el Tribunal Supremo dijo ayer que no es quién para tomar esa decisión pero que a su entender no hay motivo para evitar que se presente Puigdemont y sus exconseller fugados

Voz 1275 03:31 hay mucho ojo al hacer la compra con el carro en una mano y el teléfono móvil en la OTA

y el tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días

días estamos en el mes de mayo y lo habitual no sería hablar de temperaturas bajas como las que tenemos ahora mismo pero destacamos sobre todo porque están afectando en forma de heladas muchas zonas agrícolas de la mitad norte de la península actualizamos algunos valores de antes en Calamocha dos grados bajo cero a las afueras de Vitoria tres grados negativos que a muchos años Nos en muchos puntos que no alcanzaban temperaturas tan bajas pero también hay que decir como buena noticia que será sólo hoy a partir de esta noche las mínimas van a ser mucho más altas en general no se espera un lunes soleado ahora algunas nieblas por ejemplo en el Valle del Guadalquivir nubes bajas en la costa del Mediterráneo pero acaban haciendo sol con temperaturas más altas que ayer durante la tarde algunas lluvias débiles en Galicia y el Cantábrico

Voz 3 05:10 cómo estás

Voz 1727 05:10 los le buenos días Pepa recuerdas que el otro

Voz 1727 06:42 son las ocho y siete siete siete en Canarias puede España recuperar un clima político menos crispado de mayor normalidad institucional con una oposición firme que controla el Gobierno pero que no descalifique globalmente al adversario político en el caso esto de Pablo Casado la relación con Sánchez con Pedro Sánchez rompió del todo el veinticinco de octubre pasado cuando el líder popular dijo esto en el Parlamento

Voz 2 07:06 cuenta que es partícipe irresponsable de un golpe de Estado que está perpetrando ahora mismo

Voz 1727 07:12 desde entonces el PSOE dio por rotas las relaciones con Casado que no con el PP los líderes sólo se han visto en el Congreso en algún acto público y en los debates electorales pero sin encuentros cara a cara Adrián Prado buenos días

Voz 0089 07:25 qué tal Pepa buenos días José María Patiño buenos días

Voz 1727 07:28 hola muy buenos días Pepa Adrian hoy lo harán Se verán en Moncloa Sánchez y Casado que espera el Gobierno

Voz 0019 07:34 bueno pues según fuentes de La Moncloa estamos ante una primera toma de contacto tras las generales se busca dar una imagen de normalización en el diálogo entre los partidos políticos y en especial con las formaciones de la derecha mostrar que se han superado las diferencias de las que hablabas antes en el Gobierno están convencidos de que es un gesto que van a agradecer los ciudadanos así que Sánchez busca fijar su posición de centralidad de mano tendida en plena precampaña una foto frente a los pactos y las alianzas que quedan para después una vez se conozcan los resultados de las municipales y las autonómicas por cierto no es casual Nos dicen en la Moncloa que el presidente en funciones recibo hoy sólo a Casado podría haber recibido también al resto de líderes pero ha querido

Voz 0019 08:19 bueno pues en plena pugna por el liderazgo del centro derecha Casado acude a La Moncloa para reivindicar precisamente su papel de líder de la oposición de hecho uno de los mensajes que eleva trasladar a Sánchez tiene que ver con eso dejarle claro que ejercerá una oposición firme y constante durante toda la legislatura al igual que hizo en la reunión que mantuvieron ambos en agosto del año pasado Casado ofrecerá al presidente del Gobierno en funciones es una serie de pactos en materia económica centrado sobre todo en la bajada de impuestos sobre Catalunya de nuevo encima de la mesa estará la oferta de contar con los senadores del PP para aplicar el ciento cincuenta y cinco Además el PP quiere saber si Sánchez se va a seguir apoyando a los independentistas catalanes y en ese sentido señalan fuentes populares le va a ofrecer una estrategia conjunta para evitar que siga avanzando en su objetivo dicen de ruptura constitucional una vez finalizada la reunión el PP va a comparece en rueda de prensa desde La Moncloa Pepa

Voz 1727 09:05 así que la Moncloa Pedro Sánchez en este caso juega también a decidir quién es el líder de la oposición no con esta idea esta secuencia de las entrevistas según nos contaba nuestro compañero o y reciba Pablo Casado y mañana a Rivera por la mañana por la tarde a Pablo Iglesias aunque desde Podemos han difundido que será entonces cuando Iglesias decida si acude o no a la Moncloa por la tarde en función de lo que haga viable Sánchez con Patiño los líderes de PP y Ciudadanos

Voz 0019 09:34 sí así es líder de Podemos se piensa asistir a la reunión de mañana en Moncloa con Pedro Sánchez y así lo viene advirtiendo desde su entorno desde que el propio Iglesias mostrase la semana pasada su contrariedad por una ronda que no le otorga el papel de socio preferente que la dirección socialista Silvio ofrece de palabra antes de confirmar su asistencia Iglesias quiere conocer de qué han hablado

Voz 10 09:54 Ikea negociado el líder socialista con el

Voz 0019 09:56 el PP por un lado y con el de Ciudadanos por otro estima Iglesias que estas reuniones atienden a las presiones de la patronal y la banca para que Unidas Podemos podemos no entre en el Gobierno

Voz 1727 10:06 antes de esa visita La Moncloa no obstante Iglesias tiene otra cita muy importante pero ésta de puertas para dentro esta tarde reúne al Consejo Ciudadano Estatal que su principal órgano de dirección tienen un análisis pendiente y delicado sobre los resultados electorales de hace una semana cuando Unidas Podemos perdió veintinueve escaños un millón trescientos mil votos en total el cuarenta por ciento del apoyo que había conseguido Patiño en las últimas generales

Voz 0019 10:33 si veta ese Consejo Ciudadano precisamente debe debatir esa estrategia de la formación morada después de ese veintiocho I de cara al veintiséis de mayo pese a la pérdida como decías veintinueve diputados el objetivo de la dirección es formar un gobierno de coalición al estilo valenciano ya siglo van a reclamar con una estrategia que incluya condicionar los futuros pactos autonómicos a ese aquí

Voz 0027 10:54 pero en el Gobierno central voz discordante

Voz 0019 10:57 de en esta reunión a la reunión de esta tarde será la delegación de Andalucía que mantiene una postura aún más recelosa podíamos decir hacia el PSOE su dirección no es de fiar señalaban la semana pasada en un comunicado y rechazan por tanto entrar en ese gobierno de coalición Dion que espera Iglesias ve mejor la vía portuguesa con un gobierno socialista con apoyo por dramático desde

Voz 1727 11:19 Parlamento Patiño Adrián gracias hasta luego lo que parece claro es que Sánchez va a jugar a la ambigüedad sobre pactos hasta que se celebre la segunda vuelta oficiosa de este año electoral el veintiséis de mayo su resultado el de Sánchez que tuvo en las generales se tiene muy en cuenta en Bruselas Griselda Astor buenos días o una muy buenos días has entrevistado a Timerman al candidato socialista a la presidencia de la Comisión ha dicho que se plantea intenta

Voz 0738 11:43 era una coalición progresista en la Eurocámara para la que quiere contar con parte del grupo liberal europeo pero no con Ciudadanos exactamente hermanos quiere intentar una coalición progresista que es algo nunca visto a nivel europeo aunque él confía en que el ejemplo de España sirva para una gran movilización entre los indecisos lo escuchamos cúpula aceptar una mayoría progresista con la izquierda y una parte de los liberales vamos a ver una parte de los liberales Deluxe que excluye específicamente a Ciudadanos por entender que se comportan como un partido de derechas lo escuchamos

Voz 3 12:20 si Ciudadanos

Voz 0738 12:24 me ha sorprendido mucho que Ciudadanos en España haya aceptado el apoyo de Vox en Andalucía hay hay un tema muy serio a plantearle si es que quieren ser quieren ser un partido de centro quieren ser un partido incluso progresista o quieren ser un partido de derechas porque esta es la opción que parece han tomado ya es que esto desde Bruselas y especialmente para este candidato socialista a la presidencia de la Comisión Europea hay entre los liberales una diferencia enorme sean liberales de izquierda como en Holanda Dinamarca o o incluso eso es ya Ocean ha dicho como ciudadanos algo que él piensa jugar para intentar su coalición progresista

Voz 1727 13:04 Griselda hasta luego Thawra yo y seguiremos hablando mucho texto

Voz 11 13:09 al conseller Raül Romeva cuatro

Voz 10 13:12 ante lo que considera una campaña Ana bastante

Voz 11 13:14 está diseñado prosas por aquí

Voz 1027 13:17 que la directora general esta imagen la de la directora general de la memoria democrática de la general

Voz 1727 13:22 date Cataluña osea representante del Estado español utilizando un homenaje a las víctimas españolas en el campo de concentración de Hausen para reivindicar a los que ella considera presos políticos los políticos que están siendo juzgados por el pluses la ministra de Justicia Dolores Delgado estaba allí hice fue en ese momento cualquiera de de exclusión contrata

Voz 12 13:45 viene lo que aquí se Juanjo que fue la son entrar idea entre demócratas

Voz 1727 13:51 no deben perderse el artículo de hoy de Jabois aquel país donde dice cosas como ésta la infinita capacidad del independentismo para intoxicar

Voz 0199 14:00 pero todo hasta la causa más un año

Voz 1727 14:03 M es difícil conseguir será algo triste para la democracia en House en Jabois esa esa frase

Voz 10 14:09 esa última frase la dijo la propia directora general

Voz 0089 14:12 de la Generalitat Gemma Doménech no

Voz 10 14:15 la situación de los políticos encarcelados presos políticos para ella era triste para la democracia si es triste para la democracia y muchos podemos pensar que a lo mejor la prisión provisional de esos políticos sí es triste para la democracia desde luego campo de exterminio nazi no es el lugar para denunciar lo primero porque haces daño a tu propia causa segundo porque hay que tener cierto sentido de la proporción tercero porque lo que ocurre Hausen ya es lo suficientemente grave como para ir allí con nuestros productos locales intoxicar Liga montarlo esta noche un beso a partir

Voz 2 16:22 en la Cadena Ser

Voz 1 16:25 aquí

Voz 1727 16:30 en las últimas horas Donald Trump le ha vuelto a meter una sacudida potente al tablero internacional de equilibrios comerciales amenaza china con romper esta semana la semi tregua que mantienen desde diciembre en su guerra de aranceles cruzados Javier Ruiz jefe de Economía de la SER buenos días

Voz 5 16:46 qué tal muy buenos y esperarán amenaza ahora Pekín

Voz 1727 16:49 con subir hasta el veinticinco por ciento los impuestos a importaciones chinas por valor de doscientos mil millones de dólares osea la mitad de lo que China vende a Estados Unidos qué efectos puede tener esto sí lo cumple pues

Voz 5 17:02 si lo cumple esto puede para empezar y en teoría encarecer los todo tecnología móviles cámaras ordenadores zapatillas Maquinaria Agraria todo esto se puede encarecer aranceles para ellos más la otra mitad porque lo que dice trámites se van a encarecer esta mitad de bienes ahora la otra mitad más adelante puede provocar un segundo efecto puede provocar la reacción de China y por tanto la guerra comercial servida puede porque todo esto se tiene que cumplir hay quién lo está leyendo como una bravuconada más especialmente teniendo en cuenta que Trump hace apenas unos días decía que todo estaba yendo bien todo estaba funcionando ahora la cuestión es es es una forma de apretarle las tuercas a China o o es esto de verdad una amenaza real china de momento ya ha contestado diciendo que es está pensando el ir a Washington que puede descarrilar todo ya han contestado las bolsas la china se ha desplomado esta madrugada un seis por ciento la americana se desplomaron un dos

Voz 1727 18:07 a las nueve se publica el dato del paro registrado en el mes de abril tuvimos Semana Santa en medio qué podemos esperar

Voz 5 18:13 hoy se espera un buen dato abril suele ser buen mes ochenta mil es la cifra mágica ochenta mil parados menos es lo que suelen registrar las últimas cinco datos de paro así que esa puede ser la cifra en la que nos estamos moviendo nos queda han cuarenta minutos así que vamos a esperarle

Voz 0259 18:28 bueno hasta luego hasta ahora

Voz 1727 18:34 y hoy hemos conocido una historia terrible probablemente la más desoladora de cuantas vayamos a contarles a lo largo del día una historia que habla de soledad básicamente de soledad por encima de cualquier otra cosa un preso de la cárcel de Huelva que acababa de quedar en libertad se ha cortado el cuello frente a las puertas de la prisión no quería irse no quería él se había intentado convencer a los funcionarios de que le dejaran volver a entrar porque no tenía dónde ir subida estaba dentro y no fuera Radio Huelva Lucía Vallellano hola de nuevo

Voz 0259 19:07 hola buenos días pues el preso si según el sindicato Acaip se encontraba desamparado sin lugar a donde ir por lo que optó por autolesionarse ante su desesperación José Juan Serrano portavoz de Acaip en Huelva

Voz 18 19:19 queremos denunciar la falta de personal que bueno

Voz 19 19:21 que evidencia que por qué no posibilita tendrán unos programas de tratamiento eficaces Ike y bueno digamos que ayuden a la población reclusa una recepción

Voz 0259 19:31 de su grave lesión fue atendido por funciones en un primer momento y ahora se recupera de esa grave lesión en el hospital

Voz 1727 19:38 Ramón Jiménez vamos a tratar de hablar esta mañana con quiénes se relacionan con compromisos como éste a los que el vacío el vacío no sólo material no sólo material les espera cuando atraviesa la puerta de la cárcel camino de la libertad son las ocho de las siete y veinte en Canarias

luce el sol en Madrid tenemos nueve grados en el centro pero a mediodía volveremos a rozar los Veinticinco en otra jornada de tiempo primaveral qué tal buenos días la sería el país dan el pistoletazo de salida este lunes al veintiséis m a cuatro días de que empiece la campaña electoral

Voz 1727 20:22 celebramos hoy el primer debate de candidatos

Voz 1275 20:30 eh que organizan Radio Madrid Huelva es con los seis aspirantes de los principales partidos a dirigir el Ayuntamiento de la capital uno de los cocos o quizás el único en el que la alcaldesa Manuela Carmena va a poder confrontar ideas con sus rivales en las urnas con el candidato del PP José Luis Martínez Almeida el socialista Pepu Hernández Begoña Villacís de Ciudadanos Carlos Sánchez Mato de Madrid en pie y con el candidato de Vox Javier Ortega Smith todo preparado en el cole queda arquitectos a las doce y media comienza ese debate que moderan Javier Casal y Lucía González hablaremos de asuntos clave de la vida municipal en torno a seis grandes bloques como vivienda urbanismo impuestos inmovilidad tenemos una mesa de tiempo para controlar a los candidatos que este fin de semana han estado ultimando detalles para este debate Carolina Gómez cuéntanos

Voz 0393 21:13 Carmena estado preparando el debate con su equipo de confianza sugerir de gabinete Illa portavoz del Ayuntamiento Rita Maestre la alcaldesa parte

Voz 1727 21:20 como favorita en las encuestas no quería repetir P

Voz 0393 21:22 lo repite porque cuatro años no son suficientes para transformar una ciudad afronta esta campaña dice con ilusión convencida de que Madrid al igual que demostró España el veintiocho de abril es una ciudad de progreso que mira al futuro el candidato del Partido Popular Martínez Almeida llega marcado por el desplome electoral de su partido en las generales su objetivo es evitar un sorpasso de Ciudadanos y conseguir gobernar siendo primera fuerza por la derecha hoy se presentará ante los madrileños como la única alternativa real al gobierno populista de Carmena esa es la idea que repite también

Voz 1727 21:51 coña Villacís que aspira adelantará al PP y comer

Voz 0393 21:54 Tiersen alcaldesa sin vetar al PSOE como hacen Rivera o Aguado la candidata naranja defenderá que Ciudadanos es la

Voz 1727 22:00 la única alternativa para un Gobierno sensato y liberal

Voz 0393 22:02 Pepu Hernández espera aprovechar el impulso de la victoria de Pedro Sánchez que apostó personalmente por él son las primeras veces de casi todo para el ex seleccionador de baloncesto también será el primer debate con candidatos de otros partidos de la cita espera dicen respeto honestidad entre adversarios en la parte más a la izquierda del tablero político si quiere colocar Carlos Sánchez Mato como candidato de Madrid en pie municipalista el ex delegado de Economía y Hacienda de Carmena lidera el sector crítico de lo que fue Ahora Madrid y cuenta con el respaldo implícito de Pablo Iglesias llega al debate defendiendo que la alcaldesa ha sucumbido a las élites financieras de la ciudad también debuta hoy el candidato de Vox Javier Ortega Smith es el primer debate en el que participa en este ciclo electoral su equipo asegura que hoy tratará de trasladar propuestas y medidas concretas la capital es ahora mismo la máxima expresión de la fragmentación política con seis partidos distintos tres a Izquierda tres a derecha dos bloques ideológicos hoy veremos sus propuestas sus estrategias y la orientación de los futuros

Voz 20 23:01 actos

Voz 1275 23:04 por eso desde las doce y veinte pueden seguir ese debate aquí en la SER haremos la previa con Cristina Machado lo pueden escuchar en la radio y lo pueden ver en streaming en Cadena Ser punto com y también en la web del país seis de mayo primer día de luto en Parla el último crimen machista titulares con Virginia Sarmiento la policía busca al presunto autor del asesinato de su pareja cuyo cadáver llevaba varios días en su domicilio tenía una orden de alejamiento y estaba protegida por el protocolo de violencia de género con riesgo bajo venzan las obras de la Plaza España ya se han instalado las vallas y el primer paso será el desmontaje de la fuente los trabajos pretende mejorar la accesibilidad reducir el tráfico de aumentar la vegetación de la zona el fin de semana deja seis herir dos por apuñalamiento en menos de diez horas ha sido en diferentes reyertas entre la tarde del sábado y la madrugada del domingo los distritos de Ciudad Lineal y Fuencarral El Pardo en Móstoles y también en Getafe y los trabajadores del Hospital Universitario de Móstoles denuncian la escasez de plantilla para cubrir la atención en los quirófanos el sindicato Mats alerta de que la situación suponen un riesgo para los pacientes que ya han tenido alguna consecuencia

Voz 20 24:02 los de postes

la temporada le ha durado al Rayo su trayecto en primera división Sampe buenos días

Voz 1161 24:13 el día escenificado en esta jornada treinta y seis el descenso con la derrota del sábado cuatro uno en Levante y ayer con la victoria del Valladolid sobre el Athletic tras una temporada con dos entrenadores Míchel y Paco Jémez este último siempre defendió la posible salvación hasta el mismo

Voz 21 24:26 yo la sensación que tengo es que con los seis puntos que podemos sacar sólo de los dos partidos no era ésa es la sensación que tengo ojalá me equivoque cuando las matemáticas digan lo digan empezaremos a trabajar para para formar el mejor proyecto deportivo que podamos hacer para que nuestro paso por Segunda sea sólo de un año

Voz 1161 24:41 el Valladolid será el próximo domingo el último en visitar Vallecas y el Rayo despedirá la primera división el siguiente fin de semana con el Celta en Balaídos además el Getafe tiene plaza europea asegurada ya la próxima temporada en Europa League jugará la Champions seguro sacando cuatro de los seis puntos que quedan en juego y Atlético Mari femenino se proclamaba campeón de la Liga Iberdrola por tercera vez consecutiva

ocho y veinticinco echamos un vistazo a las carreteras DGT María Herrero buenos días buenos días Laura pues mañana más complicada de lo habitual sobre todo en los accesos al sur por la A42 en la zona de Parla también por la A cuatro en Valdemoro y Pinto por las seis desde Las Rozas hasta Puerta de Hierro en la M40 a lo peor sin duda los tramos habituales de Vallecas acostada al barrio de La Fortuna hay Pozuelo en sentido norte y Villaverde hacia la cuatro y cómo está la hora punta en la capital hasta alcanzar buenos días

los días en aura aquí nos encontramos con toda la M30 en hora punta en todo su recorrido prácticamente con un vehículo averiado que ya empieza a generar retención se encuentra el dar salida por la A42 a la altura de Antonio López ocupó el carril izquierdo pero también nos ocupan otros accesos en plena hora punta es el caso de las entradas del norte en la M607 la M once o las salidas por Avenida de América y Castellana Sinesio Delgado

Voz 1727 28:59 diecisiete Alfonso Ojea

Voz 0089 29:00 a primera hora de la mañana de ese quince de enero del año dos mil diecisiete tres hombres el acusado

Voz 1727 29:05 los más que no han podido nunca ser identifica

Voz 0089 29:07 dados por la policía entran en el bar Cali azúcar situado en la calle Topete la víctima se encontraba tomando un café pero no pudo terminarlo al menos dos disparos certeros efectuados por los dos sicarios al mando del acusado acababan con la vida del hombre que entonces tenía veintisiete años y era padre de dos hijos murió desangrado uno de los proyectiles le atravesó el corazón otro de los clientes del bar cayó herido por una bala rápidamente los tres hombres abandonan el lugar pero el principal sospechoso es detenido jornadas después nunca se ha podido determinar la identidad de los sicarios pero tampoco sea podía

Voz 1275 29:43 lo identificar las armas de fuego empleadas en este crimen son pistolas no marcadas no tienen registro no han sido utilizadas antes en ninguna acción criminal once grados en la Gran Vía sigue hoy por hoy en la SER

Voz 1727 30:10 son las ocho y media las siete y media en Canarias

Voz 1727 30:17 de Rusia hemos recibido el impresionante sonido del pánico minutos antes del incendio en un avión en el que han muerto por lo menos cuarenta personas un avión de la compañía rusa Aeroflot

Voz 0027 30:34 consiguió hacer este aterrizaje envuelto en llamas en el aeropuerto internacional de Moscú la principal hipótesis a esta hora sigue siendo que el incendio lo provocara un rayo aunque no se descarta ninguna

Voz 1727 30:43 Antonio Mota es director de Aero Solutions empresas de ingeniería aeronáutica que presta servicio a varias compañías aéreas tiene treinta años de experiencia como director técnico de distintas aerolíneas muy buenos días muy buenos días un rayo puede incendiar un avión

Voz 18 31:01 pues es muy raro muy raro de hecho es bastante habitual que que los fallos impacte en los aviones hay una estadística que dice que aproximadamente ocurre una vez cada mil horas de vuelo pero que produzca un incendio es una cosa extrañísimo hay muy rara primero hay que confirmar que la causa del incendio del del del súper de este sea un rayo no lo descarto pero de lo veo lo vivió también una cosa un poquito extraña no

Voz 1727 31:32 y los aviones están preparados para extinguir los fuegos que puedan surgir en distintas zonas del aparato sea cual sea el origen

Voz 18 31:39 bueno esta incialmente los fuegos es no sabía pueden producir en dos en dos áreas una en el área del motor por un problema de alguna fuga de combustible llevan una pintora que actúan automáticamente la otra zona donde se pueden producir juegos son los aviones de la hipoteca te carga que también suelen estar en en casi todos los modelos equipados con dispositivos automáticos de extinción de incendios o sea que que también es un tema que está bastante controlado

Voz 1727 32:07 deduzco esta conversación Antonio que para ti es una incógnita ahora mismo el motivo de este accidente

Voz 18 32:14 efectivamente es decir puede ser que haya sido un rayo pero pero puede que haya sido cualquier otra otra causa no

Voz 10 32:20 no

Voz 1727 32:20 Antonio Mota director de Aero Solutions ojalá no tengamos que llamarte con frecuencia P

Voz 18 32:25 pero bueno ya veo que que sí que el festival hay un accidente pues también me la empresa nos nuestras los dedicados también al tema de los drones osea que también algún día me puede llamar por ese tenemos un abrazo eso si así es que gracias a Dios

Voz 1727 32:44 investigadores estadounidenses han demostrado que si utilizamos el teléfono móvil mientras compramos gastamos más

Voz 0027 32:51 por qué no estamos pendientes de lo que compramos entonces acabamos cogiendo cosas que en realidad no necesitamos esto lo ha demostrado con datos el primer experimento para averiguar cómo les influye el uso del móvil en

Voz 1727 33:00 tras compras diarios oyentes de la SER se han visto muy muy reflejados en esa noticia

Voz 31 33:07 me de Super Mario y soldadito de Cocteau micorriza tranquilo el tiempo el mobile bueno pero lo peor de todo es que tienen el móvil está mandando mensajes amigos en esta casa Chile hacen falta árbol o para mi nieto si todo esto Lott en Feng que termino con cargo a mi hijo tocarlo y dos reía en había como

Voz 32 33:27 es un golpe adicional es que no se puede ir a comprar cuando tienes sangre metes en el carro todo lo que te comedias en ese momento y no te hace falta claro Lobo también cuando llegas a la caja de los supermercados que saben mucho te ponen mientras estás esperando en la cola con unas estanterías Cohen

Voz 12 33:43 sí tules más en todos chocolate

Voz 6 33:49 en La Caixa impulsamos miles de proyectos sociales trabajamos para romper el círculo de la pobreza a través de la educación

Voz 20 33:56 ayudamos a todas esas personas que tienen más difícil conseguir un emplea porque somos la fundación que invierten crear más oportunidades para todos

Voz 1727 34:05 la Caixa es una fundación la Fundación es La Caixa

Voz 33 34:10 no

Voz 1727 34:13 ya a esta hora la opinión de Iñaki Gabilondo

Voz 10 34:16 buenos días Pepa buenos días a todos la primera obligación del PSOE y de Unidas Podemos tras el mandato electoral de veintiocho de abril es no arruinar la victoria de la izquierda lo que no es socios advertir dada la facilidad con la que desde tiempo inmemorial las izquierdas encuentran líneas de fractura todos los observadores coinciden al menos en tres de los mandatos que transmitieron las generales alejarse del tremendismo acabar con las provisionalidad es apuntalar las políticas sociales por eso muchas miradas se volvieron a Portugal pero no sé es olvide que el éxito portugués no se asienta en el formato de la relación entre el Gobierno socialista y sus socios el Bloco el Partido Comunista que no están en el Consejo de Ministros sino en la calidad democrática de su acuerdo unas líneas de actuación claramente progresistas muy realistas y una gran lealtad importantísimo asunto este de lealtad en la gestión y el control regular permanente de su convivencia me parece que en España no vamos por ahí el interés de Podemos por entrar en el Gobierno me parece muy legítimo pero no sé si Pablo Iglesias se da cuenta de cómo suena eso de tenemos que estar en el Gobierno porque no Nos fiamos del PSOE es decir o los vigilados de cerca o incumplir los compromisos sociales Ésta es una señal de desconfianza que es muy mal augurio máxime cuando su eventual pacto pacto Podemos PSOE sería necesario pero en modo alguno suficiente pues harían falta apoyos de otros y eso siempre implica elasticidad imprudencia finalmente permitas en observación coló fuera de la victoria Se puede olvidar que los márgenes de error son más estrechos de los que parece la victoria socialista las federales su indiscutible pero en votos la derecha derrotada está muy cerca y nadie puede entender mejor que Sánchez la verdad de la volatilidad política los tiempos que corren a qué velocidad Se puede pasar de estar desahuciado a rebosar salud naturalmente y viceversa Ikea estos virajes los producen menos los aciertos de los aspirantes que los errores de los que no

Voz 1 36:13 Dupand el poder no me caben yo me avisó lo fregado comentó fuera padre especie cuando fría fría ya estamos rompiendo estereotipos repito que me

Voz 0485 36:26 sólo fregado yo no he sido padre se lo juro como que los hijos no voy a pedir no es ocasión manifiesta padre como que no que no

Voz 1727 36:32 no es un ataque prometedor pero hay una

Voz 1727 38:05 a las ocho y treinta y ocho las siete y treinta y ocho en Canarias en Radio Madrid José Antonio Zarzalejos buenos días buenos días en Radio Barcelona Lola García día directora adjunta de la vanguardia y en Radio Galicia Antón Losada bos días profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Santiago Hart la lejos tú ha sido muy crítico con la ronda de encuentros que ha convocado en el Palacio de la Moncloa el presidente del Gobierno y candidato socialista a la reelección

Voz 1027 38:33 bueno he sido sí bueno he sido crítico pero porque yo creo que tiene un elemento muy cosmético

Voz 38 38:42 por parte del presidio

Voz 1027 38:44 el Gobierno que sabe perfectamente qué es lo que le va a decir polo Pablo Pablo Casado y Albert Rivera lo que pasa es que él adopta una posición muy presidencialista muy institucional siendo como

Voz 38 38:58 no es un presidente en funciones

Voz 1027 39:02 envuelve de en esas esas visitas en esas interlocución es envuelve y en cierto modo ningunea al que al único que puede ser su socio que es Pablo Iglesias eso en cuanto al fondo está bien hablar por supuesto que está bien hablar ahora después en cuanto a la forma hombre ya Rajoy hizo esto en el año quince después de las elecciones del año quince no lo repitió en las del año dieciséis fue a unas conversaciones discretas en el Congreso parece que este es el momento de hablar siempre es el momento de hablar pero hay que buscar la forma de hacerlo correctamente según los tiempos institucionales y esto se podía producir en el Congreso y dejar que una ronda Deco de consultas aunque éste no lo sea estrictamente la tenga el Rey

Voz 1727 39:54 lo que pasa que una ronda de consultas estaba pensando ahora en el Congreso pillería dentro de la siguiente campaña electoral porque empezamos bueno

Voz 1027 40:00 pero pero bueno pues no lo que está haciendo hoy que lo hiciese en el Congreso hoy mismo antes de que empezase la campaña electoral y no no ese cesarismo con el que está utilizando

Voz 0199 40:10 la Moncloa Antón cómo como

Voz 1727 40:12 pasa de esto espera que quiero plantearte una cuestión concreta cómo se pasa de esto

Voz 0407 40:17 el presidente del Gobierno es el mayor traidor está siendo un filón es un presidente ilegítimo a partir de hoy un irresponsable un incapaz para gobernar y un desleal que está cometiendo alta traición es un mentiroso compulsivo ya me

Voz 1727 40:31 casado va a llevar hoy de decirle al presidente de Gobierno según nos cuenta fuentes populares según ha dicho él mismo aquí estamos para los pactos de Estado

Voz 0199 40:41 bueno pues se pasa siendo pragmático y siendo generoso y reconociendo la realidad es decir parte el discurso que el Partido Popular y Ciudadanos y Vox hicieron contra Pedro Sánchez durante la campaña electoral presidente ilegítimo ocupa no tenía derecho a en la Moncloa ha sido derrotado en las urnas entonces sería bastante absurdo seguir galopando sobre un discurso que las Hurdes tan contestado con tanta contundencia no yo creo que ahí lo inteligente eh especialmente Pablo Casado que seguramente es el que más se juega la campaña que iniciamos el viernes que viene a reconocer el error cambiar de táctica y cambiar de discurso hoy por parte de Pedro Sánchez yo creo que lo que está haciendo ahora José Antonio no dejaba de notas cierta contradicción un lado quiere que se hable pero acabamos de encontrar el momento no no no es decir el sitio y la forma pero el sitio una forma de Men que mejoraría que fueran al Congreso

Voz 1027 41:32 Putin que no se solapa varía en que no se con lo que a partir del veintiuno está habilitado el Rey un ave ese nombre al presidente del Congreso para refrendar sus actos la ronda de consultas que pesa

Voz 0199 41:43 pero eso yo creo que no va de tu creo creo que creo que sí yo creo que va a de recupera intentar recuperar con Pablo Iglesias una de mí yo creo capaz de intentar recuperar pues un cierto tono un cierto encaje una cierta manera civilizada de hacer política y entonces pues no no tensar un acuerdo pues para eso va mucho pero yo yo yo creo que la formal en cualquier momento en cualquier lugar bueno pues el Palacio de la Moncloa me parece un sitio tan legítimo y tan adecuado

Voz 20 42:13 mi legítimo por su puesto

Voz 1027 42:16 no pero hay que hay que pero hay un artículo hay un artículo noventa y nueve uno de la Constitución que dice lo que dice Yeste

Voz 0199 42:24 pero es que no estamos en eso estamos constituido el Congreso de los Diputados todo eso se fue entonces pues se puede decir informalmente bueno pues o formalmente para darle la la la sonoridad la vistosidad que este tipo de encuentros de la intensidad del presidente para los que van tan bien si no fuera visto hombre nadie va a un sitio donde no le interesa ir bueno vamos a Pablo Iglesias a mi me gustaría ya me gustaría que aprovecharan porque yo sí creo que se lo pueden sacar partido a estas a estos encuentros yo prefiero que se diga las cosas a la cara a través de los medios de comunicación y que las discrepancias y las

Voz 1027 43:00 que lo harán la prensa

Voz 0199 43:03 fan pero bueno pero además de las ruedas de

Voz 1727 43:06 que se lo digan a la cara porque la política es algo

Voz 0199 43:08 muy bueno hacerlo a cara frente a frente hablando unos con otros y no a través de Rodas expresado lo yo no voy a un dúplex es muy bueno que interaccionan entre ellos porque el roce José Antonio como tú bien pero aparte

Voz 1727 43:21 pero es muy alto a parte de eso

Voz 0199 43:23 sólo me gustaría mucho que aprovecharan esta ronda para afrontar entre todos el que yo creo que va a ser uno de los grandes problemas de la próxima legislatura que es que la derecha extrema ha entrado en los diputados que su agenda lleva meses marcando la agenda política española y cae un serio riesgo de que el Congreso de los Diputados se convierta en un circo de tres pistas en la próxima legislatura y me gustaría mucho que las cuatro fosas que tienen posibilidades de gobernar en algún momento se pusieran de acuerdo gestionar esto como un mínimo sentido de Estado

Voz 1727 43:54 enseguida vamos a ir a eso la presencia de Vox en las instituciones con una noticia que les cuenta además la Ser pero me interesa muchísimo eso que ha dicho en tu primera parte Antón Losada porque solemos criticar a los políticos una cosa y su contraria es decir de Pablo Casado hemos criticado todos los que estamos en esta mesa lo hemos hecho su radicalidad ese esa aproximación que hizo a Vox durante la campaña bueno pues ahora es que no tiene otra que rectificar yo me veo habrá quién le critique la rectificación Lola

Voz 39 44:26 bueno yo creo que Pablo Casado lo que tiene que hacer es aprovechar la oportunidad que el líder que también era Pedro Sánchez no de de visualizar esa rectifica nación en pues en el ámbito institucional pues girando de verdad al diálogo oí virando hacia hacia una mayor moderación no el tono de la rueda de prensa cuando salga hoy pues pues no estará la medida no le hasta qué punto se está produciendo ese viraje uno yo sí que creo que que las formas tiene su importancia aunque no

Voz 1727 45:00 pese a lo esencial pero es verdad que

Voz 39 45:03 Pedro Sánchez está en funciones que bueno tiene un punto de suficiencia no como Carlos a La Moncloa y hacerlo también con ese maquiavelismo que lo ha hecho de él en solitario a Casado porque así le otorgó el papel de jefe de la oposición pues sí sí sí

Voz 13 45:20 pero yo tiene muy grave las verdades

Voz 39 45:22 a siete diputados por lo tanto es bueno

Voz 1727 45:25 se acabaron ya entonces que que hay

Voz 39 45:28 hay una pugna por esa imagen de líder de la oposición y en segundo lugar pues convocando el martes a los dos políticos no que que quiere ponerlos ponerlos en su sitio consideraría ponerlos en su sitio no y entonces los utiliza pues pues en el mismo día que lo cual no Carlos para los medios escritos a los diarios un problema de foto al día siguiente no sé a quién le le das la prioridad pero bueno aquí independientemente de eso que que es menor si que quiere transmitir un cierto mensaje no haciéndolo en la Moncloa y haciéndolo de la forma que ha hecho eso son las formas que tiene su importancia pero lo importante igualmente es que se abra un periodo de de diálogo teniendo en cuenta que vamos a estar en principio hay un panorama hay cuatro años por delante que yo creo que es lo importante no es que no hay unas elecciones una vez pasen las es elecciones a la vista a corto plazo como para que puedan volver a enrocarse en posiciones y de de falta de diálogo como he dicho hasta ahora no

Voz 1727 46:31 no

Voz 39 46:31 y ahí pues se abren multitud de opciones y yo creo que Pedro Sánchez va intentar pues pactar cosas con la derecha con la izquierda

Voz 1027 46:39 va a ser difícil recomponer la relación conciencia

Voz 39 46:42 danos aunque no imposible recordemos que que que Sánchez tenía una relación nefasta con con Rajoy y que efectivamente

Voz 13 46:50 el roce hace el cariño el hablase personalmente incluso para las cosas a la cara Lola Casamayor atenderá sonrisa del destino dota una prohibió eso puede evolucionar sin embargo se en olvidado

Voz 1727 47:00 a todos que hace un mes y pico pactar unos Presupuestos Generales del Estado es que pactar unos presupuestos es que hay un documento programático ya que son los Presupuestos no natos

Voz 39 47:10 no que querrá recuperar dejadme avanzar

Voz 1727 47:12 déjame avanzar algo porque Antón llamaba a las fuerzas y como les ese llamado democráticas la

Voz 0199 47:21 no la fuerza que tienen posibilidad de gobernar algo no

Voz 1727 47:23 de gobernar este país en algún momento bueno pues a a tener una posición común frente a Vox que ha entrado en el Congreso con menos de lo que se esperaba pero con fuerza veinticuatro escaños bueno una candidata de Ciudadanos en Sevilla creo con el apoyo de Francisco Serrano el portavoz de Vox en Andalucía una asociación contra la ley de violencia de género una asociación que considera que los hombres están discriminados y que son víctimas de la proliferación de las denuncia falsas Se da la circunstancia de que es Ciudadanos el partido que dirige la política de violencia de género en la Junta de Andalucía y que le entregó la semana pasada el juez Serrano los datos sobre los trabajadores que pedía Vox es información de Mariola aludido buenos días