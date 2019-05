Hoy por Hoy (06/05/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

El Ministerio de Trabajo acaba de publicar los datos del paro registrado durante el mes de abril bajó en noventa y un mil personas Javier Ruiz son dos coma ocho por ciento menos

Voz 4 00:36 varados en las cifras de El Ministerio en términos interanuales la bajadas mucho mayores del cinco coma uno por ciento y atención al dato de contratos ciento ochenta y seis mil personas más de alta en la Seguridad Social es el segundo mejor dato de toda la serie histórica enseguida ampliamos estos datos el detalle pero antes Aimar

Voz 0027 00:55 está cumpliendo ahora mismo la tregua que ha decretado esta madrugada en la franja de Gaza alto el fuego entre Israel y Hamas tras un fin de semana en el que se ha vuelto a desbordar la violencia y que le ha costado la vida a veinticuatro palestinos y tres israelíes corresponsal Jerusalén Beatrice con Berry

Voz 5 01:08 la las treguas respeta desde hace cinco horas los israelíes que viven en los pueblos cercanos a la franja retoman su vida normal y la frontera con Gaza se abre mañana con restricciones para este alto el fuego el movimiento islamista Hamás habría exigido que Israel respete ciertos compromisos espera en las horas venideras algún gesto de alivio del bloqueo que Israel impone sobre Gaza sin embargo la tregua lo resuelve las causas de la violencia e israelíes palestinos saben hoy que la próxima escalada es sólo cuestión de tiempo

Voz 0027 01:40 a la espera de que Pedro Sánchez reciba hoy en La Moncloa Pablo Casado y mañana Albert Rivera ya Pablo Iglesias en el Congreso y en cierto ambiente de primer día de cole desde esta

Voz 6 01:48 en general son los diputados los esta décimo tercera legislado

Voz 0027 01:51 era pueden empezar a acreditarse ante la cámara que es el primer trámite para convertirse ya formalmente en parlamentarios en Barcelona la Audiencia Provincia Barcelona tiene que decidir hoy si envía a prisión a Joaquín Benítez el antiguo profesor del colegio de los Maristas está condenado a más de veintiún años de cárcel por abusar sexualmente de cuatro de sus alumnos pero lleva en libertad provisional desde dos mil dieciséis Radio Barcelona y la AFIS

Voz 0931 02:12 el las acusaciones en el juicio a las víctimas pidieron que Benítez inglesa ya en prisión a la espera que se ratifique esta sentencia porque consideran que hay riesgo de fuga mientras que el propio pederasta condenado en una conversación con el periódico dio su palabra que no cubriría lo que quiero es pagar y pagaré por lo que he hecho aseguraba hoy la Audiencia celebró una vista para tomar una decisión

Voz 0027 02:30 a partir de hoy se va a cortar la línea de tren que une Madrid Extremadura por obras en la vía Renfe va a poner un servicio alternativo por carretera pero ayer en su despedida temporal el tren extremeño volvió a averiarse ser Mary de I más Inma Salguero

Voz 6 02:43 hasta el tres de junio se realizarán mejoras en el tramo Humanes Monfragüe de la línea Madrid Valencia de Alcántara ISE cortará el servicio ferroviario desde hoy habrá eso sí transporte alternativo en el trayecto Madrid Fuenlabrada Talavera mejoras que coinciden con una nueva avería mecánica la ocurrida ayer en el tren Badajoz Madrid tras quedar parado en mitad del campo al salir de Mérida el tren reinició hasta dos veces la marcha pero finalmente fue en la estación de Cáceres donde los viajeros tuvieron que cambiar de convoy para llegar a destino

ahora son las nueve y tres las ocho y tres en Canarias Rosa Márquez buenos días

Pedro Sánchez se reúne con Pablo Casado

Voz 8 05:11 no

Voz 9 05:12 mañana lo hará con Albert Rivera y Pablo Iglesias un momento difícil penoso partido

Voz 1022 05:24 es evidente que hemos perdido el espacio natural del centro derecha

Voz 9 05:30 sabemos frena una ola de extrema derecha

Voz 1022 05:34 ya hemos captado el mensaje a mensaje nos parece preocupante ha sido el juguete de Pedro Solbes

Voz 6 05:41 por tanto un mensaje optimista

Voz 9 05:45 Nos están esperando fuertes somos muy optimistas desde el Partido Popular lamentamos decepción mire yo estoy orgullosa de ser española y tengo la alegría en la cara desde el domingo pero tiene la misma cara que se le quedó con la moción de Segura Pablo gracias por dar la cara lo que no me podía imaginar es que acabaríamos echando de menos a Rajoy Alberto lo recuerda muchas veces él ve Mariano gitanos casada siempre hay un peor por eso ha recordado perdón por los errores

Voz 1022 06:39 lo que más nos duele es el daño que le hemos hecho la mayoría de España

Voz 9 06:44 se acabó el duelo acabó una termina ver esperó a la caballa más relajando estará terminado y los socialistas se han reído ahora hoy siempre que alegría de campaña

con esta marcha de lunes azúcar con Antón Losada Lola García y José Antonio Zarzalejos con los que vamos a analizar en

Voz 1727 07:31 seguida el dato del paro registrado en el mes de abril que acabamos de conocer

Voz 1727 07:46 Research punto Randstad punto y que el jefe de Economía de la Cadena Ser Javier Ruiz lleva ya unos minutos tratando de en fin de analizar para sacar una foto que no sirva a todos la primera la foto de los contratos España tiene el segundo número de contratos más alto de su historia en este momento

Voz 10 08:03 efectivamente baja el paro bajó en noventa y un mil quinientos dieciocho personas es un dato de contratación extraordinario tiene una clave Semana Santa la clave es efectivamente es y en número de contratos en número de seguridad social se han sumado ciento ochenta y seis mil personas a la cotización de Seguridad Social el segundo mejor dato de toda la serie histórica a día de hoy España tiene diecinueve millones de personas trabajando es la cifra más alta desde que empezó la crisis y desde el año dos mil ocho

Voz 1727 08:33 a los veinte millones de cotizantes famosos que iba veinte pero

Voz 10 08:35 en contratamos Javier pues este es el problema el problema es que esto es un efecto Semana Santa cuatro de cada cinco empleos cuatro de cada cinco son puramente estacionales de esas noventa

Voz 1727 08:46 mil contrataciones ochenta y mil

Voz 10 08:49 son de camareros hostelería servicios en fin sin el efecto vacaciones sin el efecto vacaciones todo esto que estamos diciendo se quedarían diecinueve mil contratos más así que hay simplemente Un país de camareros que en estos momentos nos da ese dato de hecho si comparas todas las afiliaciones todo es las altas en Seguridad Social crecen en torno al uno por ciento menos en hostelería en hostelería crecen un siete por ciento y si miramos por territorios otra vez factor Semana Santa en Andalucía la Costa en Andalucía veintiséis mil parados menos en Baleares diez mil parados menos en Cataluña catorce mil parados menos en fin como siempre empleos puramente estacionales puramente temporales nueve de cada diez empleos son temporales y que nos aboca a una

Voz 1727 09:34 economía laboral que califica los que sabéis de dientes de sierra

Voz 10 09:38 efectivamente es Tarso viene bajando toda la vida de grandes contrataciones cuando llegue a la estacionalidad ahora mismo estamos en grandes contrataciones suelen continuar junio julio integrantes despidos en cuanto acaba el verano agosto septiembre empiezan los grandes despidos dientes de sierra que efectivamente en términos sociales significan que tienes empleo si unos meses

Voz 1727 09:57 así que la foto tiene un primer plano muy importante que son más de diecinueve millones de cotizantes muy importante no sabíamos alejado durante esta década de esa cifra de los veinte millones la cifra mítica cuando decíamos antes de la crisis bueno estamos preparados para cualquier cosa porque con veinte millones de cotizantes bueno pues esa cifra cayó muchísimo durante lo peor de la crisis nos acercamos pero no nos acercamos con unas contrataciones

Voz 1027 10:22 que dicen que del fondo no

Voz 1727 10:24 no hemos hecho nada del fondo que se nos exigía al comienzo de la crisis cambiar la economía de este país el modelo de país que queremos ser de mayores en España Javier Moro no hemos hecho nada

Voz 10 10:35 hemos cambiado las cifras hemos recuperado los datos efectivamente lumbral de diecinueve coma dos millones de cotizantes es una cifra absolutamente extraordinarias cierto pero las condiciones de las que hemos salido del túnel cuando entramos con aquellos diecinueve millones y cómo salimos con diecinueve millones no son las mismas teníamos mucho contrato fijo entonces tenemos mucho contrato insisto de cámara

Voz 1727 10:57 escuchando Javier Ruiz pensaba que necesario es un gobierno estable en este país que aborde dar a reformas de fondo que permitan capitalizar a las generaciones mejor formadas de nuestra historia formadas en en la escuela y la universidad pública en la escuela y la universidad privada tenemos una unas generaciones un par de ellas muy bien formadas que no están Antón Losada en estas cifras del empleo que nos llegan envueltas en euforia porque mucho mejor esto que lo contra

Voz 9 11:28 Mario quién lo duda

Voz 1727 11:31 necesitamos definir qué va a ser España no

Voz 0199 11:35 es que decías tú como igual es que España era esto bueno esperemos que no yo creo que no que puede ser mucho más y que de hecho en los años ochenta o noventa demostramos que podíamos ser mucho más nuestra economía podía crecer de manera productiva los servicios públicos el bienestar la riqueza etc eso hecho nada bueno algo sí se ha hecho se ha hecho una reforma laboral que ha consolidado este modelo en este momento tenemos una reforma laboral un mercado laboral que nos dejó el Gobierno de Rajoy del Partido Popular que consolida este modelo donde el empleo parece que ni se crea ni se destruye simplemente se transforma vamos a la Navidad después de la Navidad viene la Semana Santa después viene el verano después vienen el inicio del curso una bolsa de empleo que no somos que no sirve a parir maquillando las cifras pero que no resuelve el problema fondo que es que no somos capaces de crear empleo sostenible empleo que realmente nos permita después financiar todo lo demás financiar las pensiones financiar los servicios públicos porque dependemos de efectivamente de la temporalidad dependemos del turismo de hemos de la actividad comercial y no somos capaces de generar nichos de actividad económica la tener por las nuevas tecnologías la economía del conocimiento las nuevas energías etcétera que nos permitan crear empleo realmente sostenible empleo de calidad IS nuestro

Voz 1727 12:53 no no se puede ningunear el turismo nuestra primera industria nacional ahora mismo es una industria muy importante para la que estamos muy bien dotados es verdad

Voz 0199 13:01 esa es la única pero lo que no puede ser es la única

Voz 1727 13:03 gente de de empleo porque el turismo lleva aparejado estacionalidad sí o sí Zarzalejos

Voz 1027 13:09 sí sobre todo aquí lo que hay que plantearse ese cuáles podrían ser los sectores productivos con valor añadido que además absorbieron es empleo de las nuevas generaciones que están muy bien preparadas muy bien capacitadas desde el punto de vista técnico desde otros puntos de vista como es el de su disposición a la movilidad que en España ha sido siempre un problema su capacidad de comunicación porque tienen idiomas en este momento probablemente si hacemos un estudio más aforados daríamos cuenta que esas nuevas generaciones con unas capacidades de empleabilidad muy altas y muy buenas están mirando a otros países donde hay oportunidades estoy pensando por ejemplo en el médicos estoy pensando en ingenieros ha citado Antón un sector muy importante que es el de las energías renovables donde estamos donde somos punteros desde el punto de vista tecnológico pero es donde hay una deslocalización también muy importante respecto de las las producciones donde ingenierías y me estoy refiriendo también a sectores por ejemplo

Voz 9 14:17 a las seis

Voz 1027 14:20 los médicos médicos enfermeras etcétera que estás sino demandadas por terceros países la precariedad

Voz 1727 14:26 temporalidad tienen efectos especialmente lesivos precisamente en las dos joyas de

Voz 6 14:33 de la corona del estado de bienestar de las

Voz 1727 14:36 que estamos más orgullosos que afortunadamente aguanta con un prestigio una eficacia hay una calidad extraordinaria pero que han acabado acusando años y años de desinversión de recortes son la sanidad la educación Marisol Rojas

Voz 1508 14:50 ninfa es médico y aunque todavía es residente le preocupan las condiciones laborales que se va a encontrar

Voz 11 14:56 a mis compañeros que ya están en el Sistema Nacional de Salud se encuentran en situaciones de precariedad laboral nada más empezar a trabajar siendo muy frecuente tener contratos semanales su incluso de veinticuatro horas que se prolongan durante años

Voz 1508 15:10 una situación que también denuncia la Organización Médica Colegial

Voz 0027 15:13 el Sistema Nacional de Salud se ha convertido en la mayor empresa de trabajo temporal de España

Voz 1508 15:18 esos cargos ría coordinador nacional de la encuesta Situación de la profesión médica en España los últimos datos de dos mil dieciocho reflejan un panorama que muchos pacientes desconocen

Voz 0027 15:28 cincuenta por ciento del personal que actualmente trabaja en el Sistema Nacional de Salud lo hace de una forma irregular o con un contrato inestable y de estos el treinta por ciento lo hace con un contrato precario es decir estamos hablando de contratos cuya duración es inferior a seis meses o cuya jornada laboral

Voz 1508 15:46 en poco parcial en la educación la otra joya de la corona del estado de bienestar también hay precariedad la Federación de Jóvenes Investigadores precarios denuncia que a una parte de los profesores asociados universitarios apenas les sale a cuenta trabajar Violeta Duran Laforet es soporta

Voz 12 16:01 voz se les exige un trabajo externo que se tienen que justificar en forma de autónomos Estefi de Yuste tienen que dar de alta para justificar que tienen una actividad que eso supone que su actividad principal que es ajeno a la universidad esto claramente no es así

Voz 1508 16:14 también hay precariedad entre los que empiezan su carrera investigadora Joaquín es sociólogo y como no tiene becas universidad le ofrece ser asistente docente a cambio de siete mil euros al año pero en la práctica desde hace tres hace mucho más imparte asignaturas completas

Voz 0027 16:29 luego su gran no figura ningún sitio es yo puedo ponerlo pero en cualquier momento que alguien quiera comprobar eso con la universidad pues eh lo sea lo va a reconocer eso porque técnicamente no es lo que ese es buena yo estoy haciendo

Voz 1508 16:39 conseguir un empleo estable la Universidad puede convertirse en una carrera de fondo que puede durar hasta veinte

Voz 1727 16:44 si hace diez años doce quince nos hubieran dicho que en la sanidad la educación en España iba del precariedad Javier no nos lo hubiéramos creído

Voz 10 16:52 temporalidad porque el problema no solamente es educación sanidad hay una tercera actividad que es estaba mencionando lo mencionaba Marisol actividades científicas es que han subido las contrataciones un cero cinco cero seis por ciento ahí hasta que llega el verano y cuando llega el verano se disparan los despidos a diez ocho siete por ciento son efectivamente de tareas que hasta ahora creíamos que eran de funcionarios que hasta ahora creíamos que eran estables y que estamos viendo que contratan

Voz 1727 17:20 mil personas justo

Voz 10 17:23 en las vacaciones despiden piden diez mil cuando llega

Voz 1727 17:26 y que podía darse en una situación ideal en la que sobra era no sobrará personal sanitario en los hospitales en el medio rural en lo que se llama España vacía nada o que tuviéramos unos médicos y sanitarios que necesitarán formación extra porque no eran valorados en el mercado internacional no ocurre todo lo contrario en la España vacía la demanda más atención sanitaria en el mercado internacional nos los quitan de las manos

Voz 10 17:49 uno mira modelo económico las cifras hablan solas insisto se han contratado a mil setecientos profesores más se ha contratado a cuatro mil científicos más ha contratado a ochenta y cinco mil camareros más

Voz 6 18:05 bueno no hay más preguntas señoría Lola García es impresionante la foto no no no puede ser más impresionante lo que por qué

Voz 13 18:14 bueno ahora mismo tenemos la proporción de empleos temporales la de España es la más alta de Europa sea con eso ya nos podemos hacer una idea que eso evidentemente tiene relación con la legislación laboral que tenemos y luego hay otro problema más de fondo que es el tipo de modelo productivo no que todo está volcado en el sector servicios es el setenta y cinco ochenta por ciento de creo es el sector servicios en cuanto llega una crisis pues todo el mundo la calle claro la industria y la industria moderna sobre todo tiene poquísimo peso si eso también tienen es verdad que tenemos gente muy muy bien formada que acaba yéndose fuera sobre todo en ámbitos científicos y de investigación es una lástima pero también tenemos un déficit crío de formación profesional que que que va ligado a que el el el Gobierno los los sucesivos gobiernos no son capaces de extraer la educación de de la batalla ideológica y política no

Voz 1727 19:07 sí yo esto apeló a toda la sociedad que no lo dicen frecuentemente los políticos los gobiernos no crean empleo salvo en el sector público verdad en el resto no lo esto apela todas a todas la sociedad apela también los empresarios privados a a la capacidad inevitable de de riesgo de de de mirar hacia hacia adelante de crear puestos de trabajo también en fin ambiciones Javier con ambiciones

Voz 10 19:33 lleva hablando del cambio de modelo productivo desde tiempos de Felipe González Bueno si llega el cambio de modelo productivo porque eso efectivamente requiere no un pacto de gobierno sino un pacto de Estado de inversión de promoción de fomento de cuestiones que efectivamente como la industria científica como la industria sanitaria como la industria educativa que son industrias

Voz 1727 19:53 apele a todo el mundo a los poderes públicos a los agentes sociales y a la propia sociedad nueve y veinte ocho y veinte en Canarias Javier adiós

Voz 10 20:01 hasta ahora

Voz 0027 21:38 Christina Rosenvinge muy buenos días buenos días para exhibir canciones oficina con el móvil con ninguna

Voz 6 21:44 pues tengo ahora mismo como doscientas notas de voz con futuras canciones por la calle con el teléfono móvil

Voz 17 21:52 Llesta Bayo

Voz 6 21:54 eso digo y me mira raro

Voz 18 22:05 hoy por hoy con Pepa Bueno y Toni Garrido síguenos también en Hoy por Hoy punto es Cadena Ser

Voz 19 22:15 viernes de tres a cuatro de la tarde SER Deportivos el programa en el que todo el mundo puede opinar pero sinceramente trámite

Voz 9 22:22 sin ganar un partido pues hay un niño en Navarra

Voz 1022 22:27 es mío

Voz 20 22:29 el IVA colando dio el hijo Antonio estaba arriendo

Voz 0027 22:32 no porque

Voz 9 22:34 estaba más piques que se puede escuchar desde cualquier sitio

Voz 1727 23:25 lo que pasa

Voz 8 23:53 sí

Voz 6 23:54 las nueve veinticuatro las veinticuatro en Coria digas no me he olvidado Zarzalejos de la pregunta que dejábamos en el aire justo antes de las nueve de decía Zarzalejos pero por qué se lo preguntamos sólo se apela Ciudadanos con el tema de los pactos con el PSOE que va a hacer el PSOE que algunos territorios se dispone a pactar y otros no y también porque

Voz 1027 24:15 es de ciudadanos dice discrimina entre sí Sánchez del PSOE es posible llegamos escindir el pacto con el PSOE haciendo abstracción de que su secretario general y de posible presidente del Gobierno de nuevo es posible escindidos no la lamenta

Voz 6 24:35 causa cierta perplejidad necesito que Antón Losada le responda inmediatamente porque no quiero Zarzalejos perplejos no no no

Voz 0199 24:44 España no puede permitirse plazo

Voz 6 24:46 bueno pues entonces entonces ya permitido porque voy de perplejidad en perplejidad

Voz 0199 24:52 sí yo también desde la perplejidad bueno me da la sensación de que en el caso de Ciudadanos tiene más que ver con su estrategia de intentar pasar al PP que para eso necesitaba marcar al elevar un muro o no hiciera olvidar su pacto con el Partido son con el Partido Socialista en su momento que el fallido acuerdo de investidura es decir el electorado de derechas que su voto no iba a acabar apoyando hipotético gobierno del Partido Socialista no supongo que esta estrategia Se mantendrán aquellas comunidades autónomas donde ciudadanos tiene posibilidades reales como por ejemplo Madrid de pasar al Partido Popular y convertirse bien en la primera fuerza de gobierno bien en la primera fuerza la oposición en cualquier caso la primera fuerza de la de la derecha no es el caso del Partido Socialista hombre yo creo que la explicación está en la campaña que ha hecho Pedro Sánchez y que ha hecho el Partido Socialista donde se ha presentado en todo momento como el voto útil frente alas al tripartito a las tres derechas al al Frente Unido de hechas que presentaban Ciudadanos el Partido Popular y si fuera necesario por eso no me me da la sensación de que es más fácil de rectificar la la posición del PSOE conforme nos alejamos del ciclo electoral que la posición de Ciudadanos en el sentido que la posición de Ciudadanos no tiene que ver con sus necesidades de llegar al Gobierno de Ariel

Voz 6 26:11 pero también juega dos partidos a la vez

Voz 0199 26:14 nosotros solo solo juegue claro el PSOE sólo juega un aquel Gobierno con quién Gobierno el Ciudadanos tiene que tiene

Voz 1027 26:22 tiene que atender a las dos alas dos pistas del circo

Voz 0199 26:24 es aquello que se soplar y sorber a la vez digo que a veces contradictorio por un lado si me interesa o no como el PSOE pro el otro si eso afecta o no a lo que es en este momento la que para la estrategia principal el objetivo principal de Rivera que es hacerse con el liderazgo del centro derecha en España

Voz 13 26:42 yo estoy de acuerdo pero yo creo que viene sobre todo también de de la posición a a ver yo creo que viene de las encuestas vamos a ver yo creo que que que Rivera hay un momento en que las encuestas le dan claramente que sus votantes si están fue

Voz 1727 26:59 jugando porque creen que puede haber ese pacto con el PSOE

Voz 13 27:01 hizo que sobre todo le dicen que qué es la figura de Sánchez entre sus votantes provocan rechazo importante yo creo que viene de ahí porque si os fijáis al principio antes de empezar la campaña electoral todos los líderes de ciudadanos hablaban del Sanchís como decían que que no se podía pactar con Sánchez cuando ya Love

Voz 6 27:22 formaliza eh

Voz 13 27:25 pero la siguiente pregunta es oigan no se puede pactar con Sánchez pero con el PSOE sí y entonces es cuando él definitivamente cierra todas las puertas con el PSOE pero en un principio yo creo que él pensaba que podía haber un fracaso de de Pedro Sánchez que estaba pues pues eso inestable estaba en situación de debilidad que eso podía provocar en algún momento un relevo de Pedro Sánchez y podría entenderse con eso pero creo que viene más de ahí que en una posición sí sí sí realmente militar ahí estratégica

Voz 1727 27:53 bueno vamos a tener pistas en las próximas horas por lo menos del tono del tono de la relación entre unos y otros y por dónde pueden ir las cosas en los ayuntamientos y las comunidades después de la de la ronda de de encuentros en el Palacio de la Moncloa del comienzo de la legislatura porque he visto lo visto cuatro años que parece que tenemos por delante dan para varias Edit no es de acuerdos desacuerdos de unos y de otros pero antes hay que votar y la Justicia de Madrid va a tomar una decisión parece que hoy hoy mismo sobre si pus de Mon y dos de sus antiguos consejeros huidos pueden finalmente presentarse o no a las elecciones europeas puedan ir en las listas el Tribunal Supremo dijo dos cosas ayer por un lado fijo criterio o más bien dio su opinión dijo que a su entender sí que debían poder presentarse pero dijo también que la decisión la debe tomar un juzgado de lo Contencioso de Madrid que es el que tiene que pronunciarse a lo largo de este lunes Alberto Pozas buenos días cuéntanos

Voz 10 28:49 qué tal Pepa buenos días pues estamos a la espera de conocer esa decisión ante el Supremo no marcó plazos pero eso sí dijo en la parte dispositiva del auto muy claramente que tenía que tomarse una decisión inmediatamente no sabemos lo que va a decidir el juzgado dos de lo Contencioso de la Gran Vía madrileña pero aquí en el Supremo en algo que también Pepa pues es poco habitual no se limitó a resolver el tema de la competencia ha decido yo sino que incluso dejó caer de forma bastante cuando entender su criterio el Tribunal Supremo cree que Carles Puigdemont que Toni Comín que clara Ponseti sí pueden presentarse a las a las próximas elecciones europeas pueden hacerlo porque en contra de lo que opina la Junta Electoral Central creen que el hecho de estar fugados en Bélgica y en Escocia no impiden que puedan presentarse aunque eso sí no se meten luego sí podrían ejercer de forma efectiva pero no impide que puedan presentarse la Junta Electoral ponía dos argumentos encima de la mesa

Voz 1727 29:39 a un lado que el censo no refleja su situación real que aunque

Voz 10 29:41 el empadronados en España luego pues están residiendo en el extranjero y también que están suspendidos políticamente de forma cautelar por su procesamiento por rebelión buen el Tribunal Supremo cree que todo esto no debe impedir que se puedan presentar a las elecciones europeas pero la decisión está en manos de un juez que no sabemos lo que va a decidir pero sí hemos leído un auto de hace unos días cuando decidió ese mismo juez del caso tenía que ir al Supremo dijo que tenía que decidir su primo porque había que estar a lo que decidiese el alto Tribunal dejando caer que obviamente va a seguir el criterio de lo que diga el Tribunal Supremo

Voz 1727 30:11 Alberto un beso gracias Zarzalejos me dice que no que no te resulta llamativo lo que una al resto del mundo sino los resulta que el Supremo dos cosas no

Voz 1027 30:21 que no es complicado espera no pero el Supremo

Voz 1727 30:23 cosas una dice yo no soy competente pero lo que hay que hacer es esto bueno

Voz 1027 30:27 efectivamente eso es lo extraño vamos lo extraño o lo inhabitual lo normal sería que haya un auto en el que el Tribunal Supremo dice yo no soy competentes remite los autos al juzgado que yo entiendo que es competente que en este caso es el Juzgado de lo Contencioso administrativo de Madrid uno de ellos lo que ya es un poco más digamos extraño es que además de ese pronunciamiento que es el esencial le indique al juez cómo tiene que fallar ahí tiene que fallar en en un sentido positivo para los derechos de los que se quiere presentar como candidatos pero hay que recordar una cosa que es importante la Junta Electoral Central sobre este asunto ya decidió muy dividida la Junta Electoral Central su presidente su vicepresidente más dos miembros ya hicieron un voto particular a la resolución es decir que esta cómo ha desembocado cómo va a desembocar esta cuestión venía ya he figurado prácticamente desde el enfrentamiento de criterios que existía dentro de la Junta Electoral Central ya tenemos doctrina doctrina del Tribunal Supremo del Tribunal Constitucional de que la interpretación de los derechos y libertades tiene que ser expansiva no restrictivos

Voz 1727 31:45 hemos incorporado una voz más y muy cualificada esta mesa esta mañana Argelia que tal buenos días

Voz 0247 31:52 buenos días Argelia es profesora de Derecho

Voz 1727 31:54 el Constitucional en la Universidad de Barcelona directora editorial de agencia de agencia pública y además habitualmente colabora nuestro programa y fue la primera persona en la que pensamos para trasladarle esta pregunta que le hacía a Zarzalejos Argelia ayúdanos a entender porque distintos tribunales llevan a rebotando se de un lado a otro esta decisión porque el Supremo dice que no es competente pero sí opina sobre si Puigdemont Comín y sativa pueden o no presentarse a las elecciones

Voz 0247 32:27 bien lo primero que hay que tener en cuenta ya que estoy tan perpleja como Zarzalejos es el hecho de que Puig Ramón Pons API Comín el viernes contra la decisión de la noche de la Junta Electoral Central Inter con en el mismo recurso contra tres órganos diferente y por tanto los que empiezan a digamos a marear la perdiz no porque además el Supremo acaba diciendo que esta esta manera actuar es extravagante pero en todo caso los que acaba los que empiezan a eso a marear la perdiz son los pioneros recurrentes que con el mismo recurso ante la Junta Electoral Central ante el juzgado número dos de lo Contencioso en Madrid ante el Tribunal Supremo ante esta situación cuando es el el recurso les llega lo contencioso al Juzgado Contencioso además se incida en favor del Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo ayer lo que acaba siendo eres porque está resolviendo el recurso que representan los recurrentes no tanto la I división eh por tanto digamos el recurso judicial mal planteado es por ahora Puigdemont ahí los demás candidatos excluidos ir efectivamente el Tribunal Supremo lo que hace es aplicando la doctrina no que se ha aplicado siempre respecto de quién es competente para resolver las dudas son los recursos contra las decisiones de Pelayos de la Junta Electoral Central lo que le acaba diciendo a los recurrentes es nos mire el órgano competente es el Juzgado de lo Contencioso pero es cierto que yo aquí entiendo que en una extralimitación competencial del Supremo no pero ya que me preguntan pues contesto eh acaba diciendo nosotros queremos que estas personas son plenamente elegibles de acuerdo con la ley y entonces de alguna manera estaría indicando el camino a la al Juzgado de lo Contencioso pre que hacía que decir que los juzgados todos son independientes y que por tanto ahora el Juzgado de lo Contencioso número dos de Madrid podría dictar otra cosa diferente habría quebrantando ninguna ninguna norma ningún principio jurídico Ny vamos nada nada

Voz 1727 34:38 Argelia una segunda cuestión si finalmente la Justicia determina que puso Ramón y los otros dos consejeros ex consejeros sí pueden presentarse a las elecciones europeas y ellos terminan obteniendo un escaño en el Parlamento Europeo podrían tomar posesión sin pisar Madrid

Voz 0247 34:57 yo creo que no porque en este caso las normas del derecho europeo el bueno de la derecho electoral europeo son muy claras remiten a la ley nacional dicen que ahí ellos no digamos no pintan nada que quién decide son los órganos las leyes y los órganos nacionales en este caso la ley electoral dice muy claramente que tienen que acudir a Madrid el Congreso a tomar el acta no por tanto deberían deberían venir para acá según está establecido en las leyes más así se ha hecho hasta ahora

Voz 1727 35:30 Argelia que era un abrazo gracias

Voz 0247 35:33 abrazos buenos días adiós García

Voz 1727 35:35 esta es la cuestión no es si pueden conseguir la inmunidad parlamentaria sin venir antes a España evitando ser detenidos

Voz 13 35:42 a ver la cuestión para Puigdemont siempre es someter a la democracia española al test de estrés máximo que pueda en cada momento ese es su objetivo evidentemente hay que hacer creo modestamente por parte de las personas que están al frente de los juzgados de los o de la del es no caer en esas trampas no porque ahora mismo por ejemplo si se tomará determinada decisión de excluir escribirle esto podía acabar en una en un intento de anular las elecciones europeas en España no eso no es una cuestión menor evidentemente yo creo que que efectivamente en las posibilidades de que se puedan presentar son muchas porque además es que ya se presentó a las elecciones catalanas es que se ha presentado a las elecciones generales

Voz 22 36:27 que el exconsejero Luis Puig

Voz 13 36:29 aunque no ha salido no ha salido finalmente elegido pero pero está en las mismas condiciones que él por tanto es un poco inexplicable que no se pudiera presentar otra cosa efectivamente si finalmente puede optar a a ser eurodiputado de derecho pleno yo creo que hay que efectivamente hay unos hay cinco días de plazo entre entre la recogida del acta Hay gente que es elegido el momento que tiene que ir a jurar o prometer el cargo en el Congreso que considera que ya sería inviolable porque ya sería un eurodiputado electo y ahí hay una una cierta división de opiniones entre los puristas sobre si en esos cinco días su condición de inviolable Le podría permitir venir a España yo creo que no lo va a hacer de ninguna de las maneras pero que puede amagar con ello y en fin poner nerviosas a determinadas autoridades pues seguramente sí

Voz 6 37:23 seguir tensando la cuerda no se acuerda una

Voz 1027 37:26 Pepa problema el problema

Voz 6 37:29 hay hay otra cuestión las

Voz 1027 37:31 has posibilidades de que sea elegido bueno esa es sí claro pero al tiempo se encuentran en la coalición que vamos en la lista en la que está no va ser nacionales

Voz 23 37:42 hacen con las encuestas tienden a infravalorar a puso como bueno bueno no los fans en las catalanas

Voz 0199 37:48 sí paso también en estas generales que Alfonsín

Voz 23 37:51 estaba menos en las no no aguantaron mucho mejor de lo que vamos a ver cómo lo ha

Voz 1027 37:55 hace sin los ciento y pico mil votos Partido Nacionalista Vasco eh

Voz 0199 37:58 yo creo discreparon pues muy levemente yo creo que la resolución del Tribunal Supremo es ejemplar y me parece que hace muy bien primero al devolver a la Xunta dando corresponde ese mundo al no rehuir su responsabilidad como Tribunal Supremo de fijar doctrina una cuestión como ésta me parece que la actuación ha sido de diez desde el punto de vista es el punto de vista jurídico desde el punto de vista de sentido institucional de lo que tiene que hacer el Tribunal Supremo y segundo yo creo que la Junta Electoral Central debería abrir un periodo de reflexión sobre lo que está haciendo y el protagonismo que está adquiriendo porque el el no sólo este caso os recuerdo que ese mismo día también la Fiscalía en no respaldó la decisión de la Junta Electoral Central de excluir de la de la candidatura socialista Sami Naïr también como argumento de que se estaban ascenso no estaba salía del censo dejaba de estar entonces a lo mejor la Junta Electoral Central debería reflexionar un poco pensar los Juegos así realmente su papel es este hice le conviene este protagonismo que está adquiriendo que a mí me parece de todo punto excesivo

Voz 1027 39:03 está adquiriendo porque hay una serie hay muchos más recursos y peticiones

Voz 6 39:08 bueno es cierto pero mide al resolver bueno es posible que decir no

Voz 1027 39:13 sí que me medida más que la Junta Electoral Central

Voz 0199 39:15 que por ejemplo lo que tú apuntabas muy bien el voto particular del presidente de la Junta en el zombi del GPS bien si efectivamente es que el argumento incontestable que es que la Junta Electoral Central no le corresponde decidir quién está y quién no estando el censo de elegibles y elegidos

Voz 1727 39:31 vamos a hacer vamos a hacer una pausa seguimos hablando vamos a hacer una pausa diez menos veinte nueve menos veinte en Canarias

son las nueve las ocho en Canarias

Voz 6 42:57 es con una mesa muy energética para empezar las perpleja a los a perplejos el país habitualmente en la perplejidad unos años santo nos ha dado la José Antonio Zarzalejos saber pregunta para la García que de esto sabe muchísimo si Esquerra Republicana estuvieran condiciona este condicionar

Voz 1727 43:20 la investidura de Pedro Sánchez pondría una condición como esta que le ha contado Pere Aragones a Josep Cuní en SER Cataluña esta mañana Instituciones Penitenciarias

Voz 0931 43:29 Albert Instituciones Penitenciarias desgobierno tienen la yunquera así que si quieren hablar con Esquerra ya saben dónde está Oriol Junqueras y hoy lunes interlocutor San Pedro Sánchez Piñol yunquera Junqueras es el líder de nuestro partido el presidente y por lo tanto lo que tiene que hacer a alguien que quiere hablar de temas fundamentales con nosotros es ir a Soto del Real y entrevistarse con Juncker y entrevistarse murió el Junquera

Voz 1727 43:50 invitando a Pedro Sánchez acudir a Soto del Real Lola

Voz 13 43:54 evidentemente no iba a poner esta condición porque sabe que no la iba a cumplir ahora mismo pues efectivamente los votos de Esquerra Republicana no son decisivos y es posible que que a lo mejor para hacer un gesto pues simplemente se mantenga en la abstención y lo favorezcan pero si hubieran sido decisivos estoy segura de que no iban a poner esta condición esta condición que sale

Voz 1727 44:15 de de esa entrevista esta mañana a la Generalitat utilizó ayer un acto de homenaje a las víctimas de los nazis a las víctimas del campo de concentración de modo Hausen para hacer campaña contra los presos preventivos del presente

Voz 34 44:31 el conseller Raül Romeva cuatro

Voz 1 44:34 con Samira uno dan hasta tres esto contestó

Voz 34 44:37 prosas por la democracia

Voz 1727 44:40 contra la concesión de presos políticos que ellos denominan así ella es Gemma tú Maine que es la Directora General de Memòria Democràtica de la Generalitat de Cataluña estaban en ese acto varias instituciones estaba también el Gobierno de España la ministra de Justicia Dolores Delgado que se fue

Voz 35 44:57 cualquier actuación cualquier expresión de exclusión creo que choca frontalmente con los valores de este campo de exterminio el espíritu porque surgió de este campo de exterminio con los españoles que perecieron aquí en unas condiciones brutales simplemente por ser luchadores y defensores de la democracia y la libertad de nuestros valores constitucionales

Voz 1727 45:20 esta vez eran las víctimas españolas del nazismo hace dos meses un grupo de independentistas en este caso no era nadie de la Generalitat ya intentó reventar el homenaje del Gobierno de España con Pedro Sánchez a la cabeza Antonio Machado a los exiliados republicanos españoles encogido

Voz 36 45:40 sí

Voz 6 45:45 este es el sonido de aquel momento que describió perfectamente Almudena Grandes que acompañaba

Voz 1727 45:50 a a los que todavía viven ya habían vivido la represión franquista en su momento

Voz 1027 45:57 bueno a mí me da la sensación de que hay una cierta pérdida del principio de realidad por parte de algún sector de el independentismo no porque los campos de exterminio nazis son la zona cero de la acción humana tras montada en un régimen político verdaderamente diabólico como él fue el hitleriano yo creo que es una banalización eh de de ese homenaje introducir ese elemento de los presos que están en este momento sometidos a juicio oral por cierto con todas las garantías procesales yo creo que en ese sentido hay creo que lo que hizo y Manuel Jabois en el país sobre la falta de pudor al plantear este asunto pues viene muy a cuento que es preocupante muy muy muy muy preocupante que se pierda el sentido de la proporción las referencias donde uno está cuál es el discurso que hay que hacer en cada caso no porque si se tiende a desdibujar así la realidad y la dimensión de los acontecimientos históricos presentes creo que es un gravísimo un gravísimo error es una huida hacia adelante es una enajenación absoluta del principio de realidad en el que se tiene que mover la política incluso la más reivindicativa no como en este caso

Voz 0199 47:29 hombre yo creo que ahí un sitio para cada cosa hay un tiempo para cada para cada momento no la sensación de que no era ni el sitio ni el lugar ni el momento si vas a un homenaje a las víctimas de algo tan terrible como el nazismo de esta semana Hausen en el respeto a la por lo que haya sucedido el respeto a los calle dejaron su vida debes llevarte a limitar al máximo este tipo de de de en posicionamientos que no tiene nada que ver con lo que se está homenajeando en lo que se está celebrando ahí no yo creo que no fue adecuado la me la mención que hizo la representante de la Generalitat parece que tampoco fue adecuada que la ministra le diera este protagonismo saliéndose en acto no da la sensación de que a veces es mejor callar a veces es mejor aguantar y mantener la posición institucional que que salir de manera inopinada de un acto juego lo que al final lo que conseguidos que tenga todavía mucha más relevancia lo que allí sucede digo te escucha

Voz 1727 48:28 Zarzalejos Lola pensaba que es más grave no si se intenta provocar con un acontecimiento como el Holocausto o si hay una pérdida real de del sentido de la dimensión de las cosas no hay de realidad si alguien piensa que puede pasar inadvertida una frase así en un contexto como ese

Voz 13 48:46 no creo que eso fuera a provocar ni mucho menos porque yo creo que incluso no esperaban la presencia de la ministra este ellos iban a un acto en conmemoración de una placa que puso Ramos Raül Romeva en su día cuando era conseller ya y que no fue ningún miembro del Gobierno español sea digamos que este tipo de actos están acostumbrados a que no haya nadie en el Gobierno español por tanto de alguna manera se patrimonialista o ser rentabiliza no en en en para para la propia posición política email lamentablemente estamos muy acostumbrados a que todos los actos prácticamente que tienen una significación simbólica o que están relacionados con con la libertad con la democracia se introduzca el tema de lo que ellos consideran presos políticos y además es una constante osea aquí hace referencias a la defensa de las libertades equipara todo ese hacen referencias a la par a Martin Luther quién a Gandhi en fin es un es un tipo de discurso que ya hace mucho tiempo que se hace y que con la situación de de los presos pues aún se acentúa yo creo que que lo que hace bien el Gobierno en estar presente en este tipo de actos es decir no permitir esa patrimonializar

Voz 0199 49:57 no si tienes pues Tebas

Voz 13 50:00 seguramente bueno pues porque también obtiene digamos presiones por otro lado pero pero yo creo que hay que estar que no hay que ponérselo tan fácil

Voz 1027 50:09 sí pero el gesto de la ministra a mí me parecía inevitable porque muchas veces el callar es otorgar yo creo que el

