Hoy por Hoy (06/05/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

son las diez las nueve en Canarias más de diecinueve millones de personas tienen trabajo en España según los datos del paro registrado en el mes de abril Antonio Martín buenos días

Voz 1553 00:14 buenos días Pepa ha bajado el paro ha subido la afiliación aunque el mes ha estado marcado por la contratación temporal Javier Ruiz buenos días qué tal buenos días el paro baja noventa y un mil quinientas dieciocho personas en el mes de abril es un dos coma ocho por ciento menos la cifra de parados en España queda en tres coma uno millones en términos interanuales la bajada es de ciento setenta y dos mil personas un cinco coma uno por ciento menos

Voz 1 00:36 claro

Voz 1553 00:37 la clave efectivamente ha sido la Semana Santa en términos de contratos de seguridad social se han sumado ciento ochenta y seis mil personas es el segundo mejor abril de toda la serie histórica a día de hoy hay en España diecinueve millones de personas trabajando la cifra más alta desde el año dos mil ocho al mismo tiempo la amenaza de Donald Trump a China de subir los aranceles a sus productos está llevando a todas las principales bolsas a números rojos hasta ahora incluida la española Eladio Meizoso si la bolsa de Shanghai

Pedro Sánchez va a recibir a Pablo Casado en Moncloa a partir de la una de este mediodía el presidente del Partido Popular intervenido antes en un desayuno en Madrid en el que era dado por superado en apenas una semana el batacazo electoral de su partido en las elecciones generales en ese acto está Adrián Prado buenos días

Voz 0019 01:56 qué tal Antonio buenos días Casado niega volantazo durante la campaña asegura que no ha habido cambio de estrategia respecto a lo que el PP aprobó en la convención nacional de enero afronta con optimismo esta nueva cita ante las urnas confiado en que no se repitan los decepcionantes resultados de las generales así los ha calificado y que por cierto vuelve a comparar con la derrota de Rajoy en dos mil dieciocho

Voz 0985 02:14 aquí no caben el luto aquí cabe

Voz 1660 02:17 la resignación todo lo contrario en apenas una semana Nos hemos sacudió el polvo esperemos que lo que pasó en el dos mil ocho y que ya irremediablemente se ha visto reflejado el veintiocho de abril no tenga un correlato en las elecciones municipales autonómicas y europeas

Voz 0019 02:34 el líder PP ha vuelto a apelar a la unidad de voto de centro derecha y pilla ciudadanos transparencia sobre los posibles pactos post electorales si sumamos una mujer y su hija

muerto en un accidente de tráfico en Armunia de Tajuña que está a la provincia de Guadalajara el padre y otra hija han resultado heridos después de que el coche en el que viajaban se haya estrellado contra otro vehículo cuyo conductor también está herido llegamos hacia las diez y tres nueve y tres en Canarias tiempo ya para la información de su comunidad

cadena SER Madrid

Voz 1434 03:04 datos del paro también en Madrid con la misma tendencia que a nivel nacional baja el número de desempleados en un uno con siete por ciento Virginia Sarmiento son

Voz 0821 03:12 trescientos cuarenta y siete mil setecientas veinticinco personas paradas en abril cerca de un dos por ciento menos que el mes anterior seis mil personas menos se ha anotado la Semana Santa y como siempre son más mujeres que hombres en paro si atendemos al dato interanual el descenso del paro es del seis por ciento casi veintitrés mil personas paradas menos el número medio de afiliados a la Seguridad Social en la Comunidad de Madrid se situó en casi tres millones doscientos veintidós mil con una tasa interanual de afiliación media del tres coma siete por ciento lo cual supone una variación de ciento quince mil afiliados

Voz 1434 03:41 la candidata del PP a la Comunidad de Madrid acaba de anunciar un proyecto para construir veinticinco mil viviendas de alquiler para jóvenes con un precio que irá en función de la renta del inquilino anuncio de Isabel Díaz Ayuso en ese desayuno informativo en el que ha sido presentada

Voz 1553 03:54 a Pablo Casado aunque el presidente del PP A

Voz 1434 03:57 apenas ha tenido palabras para ella Javier Bañuelos buenos días

Voz 2 04:00 sí qué tal buenos días Pablo Casado la regalado pocos piropos tan sólo ha dicho que Isabel Díaz Ayuso es joven pero experimentada a la candidata del PP Le acaban de preguntar por el futuro de las autopistas radiales de Madrid pero ella ha respondido con su plan para el metro

Voz 3 04:13 sobre transportes sobre todo lo más importante queremos hacer es seguir prolongando líneas de metro aumentando frecuencias de líneas de autobús

Voz 1434 04:23 en horas punta hay fines de la candidata del PP a cuando acaba de anunciar también un plan para construir veinticinco viviendas sociales para jóvenes pero no ha concretado cuánto dinero invertiría para ponerlo marcha los trabajadores de control de plagas que eliminan ratas y cucarachas inicia mañana una huelga indefinida en Madrid capital este lunes se van a concentrar frente al Ayuntamiento contra la pérdida de derechos de sueldo y los despidos que provocó el cambio de concesionaria en Madrid tenemos quince a dos ahora mismo en el centro de la capital las máximas hoy se van a situar por encima de los veinticinco grados

en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 05:55 distracciones de aparatos que nos entre tiene sólo un ejemplar desde primera hora de esta mañana Pepa les está contando que un estudio norteamericano ha demostrado que si compramos mirando el móvil prestando atención al móvil compramos más comprar más es como saben comprar peor hoy también hemos conocido el dato del empleo tenemos tanto trabajo como antes de la crisis pero peor pagado que antes de la crisis si estuviera relacionado porque cuanta más atención prestamos a los móviles a las tabletas menos pensamos en nosotros mismos gracias a la tecnología otro ejemplo ahora tenemos nuevos canales pagamos por ver series por ver fútbol proveer motos igual que antes sólo que ahora estamos pagando individualmente por cada canal que vemos por eso es bueno mejor dicho es necesario de vez en cuando para hablar la gente que verdaderamente piensa eso es lo que vamos a hacer a continuación Margarita Salas muy buenos días

Voz 1427 06:44 buenos días usted como combate las distrae

Voz 1995 06:47 quiénes

Voz 1427 06:48 bueno yo comparto las estaciones trabajando

Voz 2 06:52 es lo que me gusta yo acabo de decir

Voz 1995 06:55 armar todo el la retahíla de preguntas que tenía a continuación bueno Margarita es como saben la científica española más importante de la historia cuidaba Margarita Salas sigue a la cabeza del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa del Madrid la autora de la patente más rentable de la historia de la ciencia en nuestro país en de dos mil tres a dos mil nueve más de un millón de euros al año para el Centro Nacional de Investigaciones Científicas que vine aquí a la radio como parte de su esfuerzo por visibilizar y divulgar la ciencia y luego se irá laboratorio

Voz 2 07:31 efectivamente eso sí con unas rutinas

Voz 1995 07:33 que empezó hace ya mucho tiempo

Voz 2 07:35 bueno más de cincuenta años y que hace que ahora es cuando salga de la Riva ya laboratorio que ahora allí

Voz 1427 07:41 bueno pues hay que despacha haré con mi secretaria todos los temas que haya de viajes conferencias Bétera con mis estudiantes con mis colegas despachar que también está veré lo que hace cada uno discutiremos

Voz 1995 07:59 bien hay que discutir gritó usted tienen bueno muchas cosas muchas tareas muy complicadas una de ellas usted es muy consciente además es la de explicarnos a los demás que es lo que están haciendo ustedes para que lo entendamos veces en la reducción de esa explicación sí que se está faltando a la verdad pero como todo el mundo es tan sencillo Últimamente nos están tratando como a niños constantemente desde los medios nosotros lo hacemos con los medios desde la política Trust es una tarea muy difícil por delante Margarita

Voz 1427 08:30 bueno es una tarea que no es fácil porque uno está metido en su en su tema de trabajo pero yo creo que es algo muy importante en el hacer divulgación de la ciencia es una tarea que los investigadores yo creo que tenemos la el deber y la la responsabilidad de de hacer divulgar la ciencia para que la sociedad entienda lo que hacemos cuando tome nota Hay nos apoye que es muy importante

Voz 1995 08:56 hace pocas semanas en noviembre hace pocos meses cumplió usted los ochenta su hija Lucía le organizó una una fiesta sorpresa acudieron gentes de todo el planeta vino gente de todo el de todo el mundo dice usted que su modelos la neuróloga italiana Rita Levi que sigue oyendo a laboratorio todos los días con cien años después hablaremos de la discriminación por ser mujer que usted la sufrió pero díganos se siente usted discriminada por ser mayor

Voz 1427 09:21 si en este momento me siento discriminada por ser mayor porque a los mayores parece que ya servimos

Voz 1553 09:28 a poco

Voz 1427 09:29 poco lo que pasaba cuando éramos jóvenes que las mujeres servimos para poco pues ahora cuando somos mayores no sólo las mujeres y no en general todos los mayores hombres y mujeres somos discriminados porque yo creo lo que se piensa que deberíamos estar más bien en casa más que estando trabajando todavía

Voz 1995 09:49 cómo era aquello de ahora que tengo todas las respuestas nadie me pregunta

Voz 1427 09:53 pues sí efectivamente es una pena porque realmente por ejemplo en el tema de la investigación pues unos tiene la cabeza en su sitio pues pues se tiene mucha experiencia se pueden responder a muchas preguntas precisamente por la experiencia que no tiene

Voz 1995 10:11 vale ha con pensamos es de ardor juvenil con todo el conocimiento dijimos entonces que le pregunte por la otra discriminación que esté sufrió usted vuelve a España en los años sesenta

Voz 2 10:22 sí es verdad que el sesenta y siete finales de los sesenta años sí a España sí

Voz 1995 10:29 usted trabajaba en el laboratorio de Severo Ochoa en en Estados Unidos

Voz 2 10:33 yo concretamente donde siempre

Voz 1995 10:35 la trataban común igual cuando usted llega cuál es el primer golpe el primer puñetazo de realidad que se encuentra aquí

Voz 1427 10:41 bueno cuando yo volví de entrada no vamos a ver ver volví junto con mi marido Eladio Viñuela hacer un tema de trabajo común que fue el estudio del virus bacteriano veintinueve ir dentro de nuestro laboratorio no teníamos ningún problema teníamos doctorandos que vamos pues iniciamos Eladio y otros yo no tendríamos problema dentro del laboratorio pero fuera yo era la mujer de la yo no era Margarita Salas y entonces bueno me sentía discriminada Eladio era una persona muy generosa te quería tanto como yo que yo fuese independiente entonces abandonó el tema con el que habíamos iniciado el trabajo para iniciando temas de trabajo sobre un es muy importante sus tierras extremeñas el virus de la peste porcina africana y eventualmente el virus bacteriano Phi veintinueve con el que habíamos iniciado el trabajo juntos quedó bajo mi dirección y así yo podía demostrar si yo era capaz o no

Voz 2 11:43 de de ser independiente porque

Voz 1995 11:45 estando los dos presidentes le hablaban a él

Voz 2 11:48 efectivamente siempre era él era era el importante yo era la mujer de

Voz 1995 11:53 sé que esto del y tú esto de ahora el MIT usted ya mi tú antiguo Levine

Voz 1427 11:58 le me viene de antiguo sí sí que lo estoy

Voz 1995 12:01 para muchos este este siglo igual que el diecinueve es la revolución industrial el ven este siglo es el de las mujeres está usted de acuerdo

Voz 1427 12:10 sí yo creo que sí que el ese es el siglo en que las mujeres tenemos que hacer valer lo que lo que valemos realmente sea que las mujeres somos tan aptas como como los hombres para cualquier actividad

Voz 1995 12:24 vale y luego todas las exigencias de la vida de una interesantísima vida como la que tiene Margarita a las vamos a hacer un pequeño alto en el camino enseguida volvemos a pensé que claro si empezamos la semana hablando con la científica más importante de la historia de este país como vamos a acabar pero es una buena forma de pararnos a pensar y reivindicamos además el pensamiento lejos de la rapidez de todo lejos de de los datos que son buenos y malos que nos dicen que por ejemplo hay más empleo que antes de la crisis pues estamos en los mismos niveles pero qué que es peor empleo con lo cual no no no vamos parlante hoy hemos decidido empezar con gente que se dedica a pensar y eso es una muy buena noticia son las diez y trece minutos una hora menos en Canarias

Voz 2 17:53 sí muy buenos días otra vez hola buenos días rabiosamente

Voz 1995 17:57 qué Margarita es profesora atronador en el CSIC es presidenta de la Fundación Sabera Choi directora del Centro de Biología Molecular que lleva ese mismo nombre Severo Ochoa se parece un poco España un poco más al país con el que jóvenes científicos y no científicos con los jóvenes de su generación lo que soñaban que iba a ser este país se parece a lo que tenemos ahora

Voz 1427 18:18 bueno vamos a ver primero una aclaración yo no soy ahora directora del Centro de Biología Molecular fui directora pero ella no los va eh bueno este país hombre hemos evolucionado mucho hemos adquirido toda la tecnología que que está también que que no sí era de de de fuera yo creo que luego somos mejores pero tenemos una carencia muy importante que es la financiación

Voz 1995 18:47 ah sí

Voz 1427 18:47 ya me puedo callar porque tenemos un problema muy grande tanto los que estamos investigando en España como los jóvenes que quieren hacer una carrera investigadora que lo tiene realmente muy difícil

Voz 1995 19:01 pues no parece escuchándoles en campaña que acaba de terminar y otra que empieza ahora no parece que la ciencia o la cultura por ejemplo sean asuntos muy relevantes para la clase política este país que es quien finalmente decide a va el dinero

Voz 1427 19:15 sí efectivamente se habla muy poco de ciencia debería hablarse mucho más de ciencia las campañas políticas pues realmente casi no hemos oído hablar de ciencia

Voz 1995 19:25 desafortunadamente no yo creo que no no se habló de ciencia en toda la campaña es cierto que este país ha intentado devolverle a Margarita Salas es casi un folio con lo cual no voy a leer todas las todos los reconocimientos que usted que tiene usted pero resumir en más de cuatrocientos artículos premio llama I de Investigación Científica y Técnica Premi Nacional de Investigación medalla al Principado de Asturias a de Madrid nada contra usted todos los reconocimientos que tiene

Voz 1427 19:52 bueno dando a los cuenta

Voz 1995 19:55 eh pertenece a la Academia de Ciencias Exactas Físicas y Naturales Medalla de Oro de la Universidad Complutense deberían darle menos premios porque esto lo roba mucho tiempo para investigar yo creo

Voz 1427 20:07 no realmente no las premio está ahorrarán tiempo y siempre es una satisfacción el que te reconozcan con premios pero además no sólo te reconocen a ti sino toda la labor que has hecho con todos con tus estudiantes con tus colaboradores es decir que es un reconocimiento general pues a a la a la ciencia la investigación lo considero así los premios como reconocimiento no sólo a mí sino a todos los colaboradores que tendido porque realmente de ellos es muchas veces el mérito de los logros obtenidos

Voz 1995 20:38 cuando cuando empezó a pensar en sin es una pregunta muy complicada de cómo estamos hechos porque a la biología molecular en dos mil dieciséis Se culminó el proyecto de del genoma humano que sin sus investigaciones hubieran sido hubiera sido imposible pero cuando le usted por investigar de cómo estamos hechos de verdad

Voz 1427 20:58 bueno yo la investigación que que hecho Kick aprendí en de laboratorio de Severo Ochoa en biología molecular pues realmente yo me centré pues en un virus en virus que infecta bacterias es un virus muy simple pequeño que no es que es inocuo que no produce daño únicamente a las bacterias a las que infecta si las las las rompe las Lisa pero tiene una propiedad que es que produce cuando infecta la bacteria produce la síntesis de una de una proteína muy importante que es la de grasa que es la proteína que después nosotros que tiene unas propiedades fantásticas desde el punto de vista de amplificar el ADN nosotros la patentados en el año mil novecientos ochenta y nueve hay después se se comercializó indio como ya había dicho usted dio unos resultados muy muy poco no es muy importantes ese punto de vista económico tanto para el propio Consejo Superior de Investigaciones Científicas como para los lectores Cobo para laboratorio mio

Voz 1995 22:06 don de euros al año está en frente a mal bastante mal y además es la base de de todo lo que estamos conociendo en estos en estos días cuál es el avance que a usted le gustaría ver cuál es el avance científico en el campo de la genética que a usted le gustaría ver

Voz 1427 22:19 bueno yo creo que el avance que nos queda por por ver es el el tema el la las neurociencias cómo funciona el cerebro es decir cómo se produce en pensamiento una palabra un sentimiento yo creo que esta es la clave la clave más importante que nos queda por por descubrir

Voz 1995 22:42 este sentimiento Margarita Salas mujer científica sentimientos por fin la última frontera sentimientos

Voz 1427 22:51 bueno los sentimientos y yo creo que es es algo que también está es es una clave en la que que tenemos que que tenemos que aprender es decir en los años sesenta aprendimos la clave genética que en su día parecía muy complicada y sin embargo fue relativamente simple y ahora pues tenemos que aprender la clave en la clave el cerebro bueno esto quizá tarde más y a lo mejor no está seguro que lo extensible como la clave genética pero yo creo que llegara

Voz 1995 23:25 pero disculparme no es tan importante conocer la clave del cerebro de los sentimientos nuestro motor vital en fin pero no seguro que no va a tener ningún tipo de implementación económico comercial supusieron últimamente todo lo que vemos que avanzas aquello que tiene una contraprestación es decir hacemos cosas para dar servicios con que estamos en entornos para sacar algo de ellos pero parece acciones olvida que el conocimiento por sí mismo solamente la idea del conocimiento ya valida cualquier tipo de aventura humana el hecho de conocer no sacar algo a partir de ellos simplemente conocer qué es lo que ocurriese nos olvida que eso es así es el motor como el cerebro es un motor vital hombres

Voz 0231 24:06 eso un reto en la gran curiosidad cómo

Voz 1553 24:09 mete funcionando a mí me pregunto qué es que se basado en la lógica y la razón puede entender o puede explicar algo como un sentimiento que muchas veces va en contra la lógica es razón si usted me entiende si puede explicar ese es reducir un sentimiento

Voz 0985 24:25 es una fórmula científica bueno yo creo que

Voz 1427 24:28 que cuando se a cuantos se aprenda las claves del cerebro señalaran de tender pues esto cómo se producen pensamiento un sentimiento una palabra es decir yo creo que si se llegará cuando se cuando se digamos comprendan las claves del cerebro que vivía todavía estamos lejos

Voz 1995 24:51 usted que acelerar bueno decíamos no hombre yo quiero yo quiero verlo lucir quiero entender realmente eso que usted comenta hay que decir que los científicos españoles son buenas porque estamos en número treinta de financiación FIRS impuesta financiación la ciencia a los científicos españoles ocupa el lugar número treinta sin embargo en cuanto a publicaciones científicas que es como el ránking donde medimos realmente la eficiencia de nuestros científicos estamos en el octavo lugar

Voz 2 25:17 a pesar de todo

Voz 1995 25:19 Nos va bien imprudente ese sea el amparo en el que la clase política que bueno y como estampas

Voz 2 25:24 pues hombre no

Voz 1427 25:26 todo lo contrario si yo siempre digo que en España hacemos milagros con la financiación con la escasa financiación que tenemos realmente se tiene una final una investigación pues de calidad sendos falta cantidad de buena calidad entonces bueno sí quizá por eso a lo mejor los políticos dicción pues no sé ya tiene bastante no ya sacan bastante culpa fue necesario más

Voz 1995 25:54 la gente joven que es raro que usted no hay que discriminar parda pero cuánta gente joven ha visto usted tener que marcharse de su laboratorio para poder seguir avanzando y que están ahora mismo nos hemos formado aquí hemos invertido en ellos les hemos dado becas es el Gobierno español el Estado español que el que les da forma están realmente produciendo en otros países cuántos

Voz 1427 26:14 bueno ahora no ultimamente si hay más gente joven que se marcha y que no puede volver anteriormente a estas esta crisis eh pues había gente que se formaba en la tesis doctoral después salía fuera el extranjero que tengo que decir que se los rifan porque va muy bien preparados pero después lo bueno es que podían volver cosa que ahora es muy difícil y hay bastantes Home bastantes jóvenes que no que no pueden volverte salen fuera y no pueden volver y eso es una pena porque hemos invertido mucho dinero de ellos en la formación y bueno pues no pueden venir a España a desarrollar lo que colocando aprendido

Voz 1995 26:59 pero es tan infernal sistema no pueden volver ya muchos de ellos no les dejamos votar con el famoso otorgado estoy y tan siquiera es dejamos participar en un sistema de que ellos han sido formados en las pero también excluidos eso tenemos que ese debería ser en encima de la mesa debería ser una de las grandes líneas rojas no podemos seguir sonando a gente que después no vaya a poder trabajar aquí desarrollar su tarea en este entorno eso debería ser fundamental

Voz 1427 27:24 claro pero si dejamos de forma urgente pues matamos la la gallina de oro es decir yo creo que hay que seguir formando gente y lo que hay que

Voz 1995 27:32 el claro que vuelva

Voz 1427 27:35 no está mal que se vayan se vayan y eso es lo importante es que vuelvan sea el que se vayan no está mal vamos yo siempre defiendo a que se vayan a a a fin a aprender más pero que lo importante es que puedan volver porque si se quedan bueno pues se quedan está bien para ellos no el el el poder desarrollarse investigación donde sea no pero muchos que quieren volver no pueden y es una pena

Voz 1995 28:06 tiene otros aspectos hablábamos de que usted volvió de Nueva York en el sesenta y siete ha llovido ya tenemos algo que envidiar como sociedad con nuestros defectos con nuestras virtudes a otras sociedades avanzadas por ejemplo tienen algo que envidiar nuestro país Martí Barcelona con con aquel Nueva York que ustedes con el sesenta y siete socialmente estamos al el nivel

Voz 1427 28:26 bueno sí en este momento yo creo que sí que estamos al nivel no estábamos al nivel cuando yo cuando yo estuve en Nueva York que yo siempre digo que nosotros éramos los paletos del pueblo que llegábamos a la capital que era Nueva York

Voz 1995 28:41 eso eso se sigue produciendo e aspira en algunas casas bueno Margarita Salas es la científica más relevante de la Historia de España y además tiene ese empeño esa energía para seguir compartiendo su trabajo y seguir dando muy buen ejemplo gracias hoy por venir a Radio gracias por compartirlo gracias por seguir trabajando porque sale de aquí se vuelve al han laboratorio ha sido todo un honor muchísimas gracias porque empezamos el lunes con usted Margarita Salas el viernes esto tiene que ser un festival de conocimiento muchísimas gracias

Voz 1427 29:14 muchas gracias te esa simple

Voz 0985 36:16 el hijo muchos años

Voz 1995 36:19 nos vemos mañana a si podía cuentista que no ardiendo con los veo mañana en FENAVIN a partir de las diez de la mañana el brindis lo vamos a ejercer si para las doce y veinte llega ahora el momento de analizar la jornada deportiva del fin de semana un fin de semana que nos obliga a mirar a la otra Liga la femenina que sigue batiendo todos los ricos de atención y que ya tiene campeona tras la victoria del Atlético féminas antes

Voz 1 36:45 la Real Sociedad Jordi Martí

Voz 1995 36:52 en Barcelona muy buenos días buenos días y Antonio Ares se féminas del Atlético sí señor

Voz 25 36:59 Antón Meana que hoy está en algún punto indeterminado de la capital muy buena

Voz 1995 37:03 qué tal cómo estáis buenos días porque hay reunión que eso puede ser cómo acabar como el rosario de la aurora entre Teba Si Rubiales verdad

Voz 0231 37:12 si tenemos la primera decepción de la mañana porque no ha venido Javier Tebas ha venido su equipo de trabajo pero no ha venido el presidente de la Liga era un cara a cara entre Tebas y Rubiales en esta guerra del fútbol que llevan ambos estamentos pues bien no ha venido la liga así que es una reunión un poco más light con el CSD con la secretaria de Estado María José Rienda como árbitro para ver si por fin se ponen de acuerdo en el convenio de coordinación Toni tanto la Liga como la Federación

Voz 1995 37:35 pero si no va vas

Voz 0231 37:37 en fin si no se puede llegaron a un acuerdo no pueden llegar porque no es tal que tiene que firmar y dar la mano así que van a intentar avanzar en algún punto que no va a avanzar en nada IS en un viaje a ninguna parte entre Tebas y Rubiales que no se ponen de acuerdo ni con los horarios ni con el nombre de la próxima Liga Nico en el calendario ni con las televisiones ni con nada de nada

Voz 1995 37:56 lo que también afecta al fútbol femenino que es profundo y queremos empezar porque a ver qué pasa con con la Liga si sigue tal y como está si finalmente pasa a cambiar incluso la nomenclatura Jordi vivimos un momento y eso es lo cierto momento en en que el fútbol femenino nuestro país está completamente en auge y eso sobre todo fruto del trabajo de las jugadoras que llevan años y años reivindicando se

Voz 0985 38:19 la prueba es que de un año para otro

Voz 1995 38:22 en el deporte del fútbol femenino está

Voz 0985 38:24 creciendo un treinta y seis por ciento esto es mucho más que el crecimiento del conjunto de las licencias realmente que estamos viendo Toni en las últimas jornadas yo estuve en Cornellà El Prat viendo el partido del Español contra el Atlético ya vimos un estadio te estaba en una capacidad de unas veinte mil a personas nada que no conozcan por ejemplo en San Mamés o en el propio Wanda bien esto se está convirtiendo afortunadamente bueno no diría en una costumbre pero es muy distinto las imágenes que hemos visto tantos años no Antón Toni de trescientos cuatrocientos mil espectadores haber estadios donde se rozan cifras de veinte treinta mil cuarenta mil espectadores

Voz 1995 39:04 sí quiero algo está cambiando de hecho igual que hablamos de lo malo bueno este fin de semana se disputa en Granada la final de la Copa de la Reina de esas dignos rivales el Atlético de Madrid féminas y la Real Sociedad en un partido que va a ser entrevistado por Telecinco en prime eso es una buena noticia Antón

Voz 0231 39:22 y al que asiste la Reina que también es una buena noticia la casa real que le da el nombre a muchas competiciones no asiste a todas las finales por ejemplo ayer fue la final de la Copa del Rey de fútbol sala pero ya saben el fútbol sala que Su Majestad el Rey por ejemplo de la final de la Copa del Rey de fútbol sala no asiste si va a estar la Reina Letizia el próximo sábado en Los Cármenes en Granada no manera también no de eso visibilizar el crecimiento del del fútbol femenino que poco a poco va creciendo pero como hablábamos Toni fuera de micrófono esta mañana no termina de ser profesional el fútbol femenino en España y eso a día de hoy es un problema que a las jugadoras les preocupa muchísimo muchísimo muchísimo

Voz 1995 40:00 de eso deberían estar hablando esta mañana también Tebas Rubiales también ha sido protagonista en el fútbol femenino Ada G Berger quizá el hombre no les suene es la mejor jugadora de fútbol en estos momentos actual ganadora del Balón de Oro que decidido no acudir con Noruega al Mundial de Francia de este verano en protesta por la desigualdad que existe en su país entre los jugadores masculinos y femeninas y las feminismo las féminas en tiene sentido esta igualdad Jordi cuando realmente están llenando estadios están generando un dinero muy superior a lo que se les paga tiene sentido

Voz 0985 40:33 es que hay que te tendidas tender hacia eso no hay que tender hacia la igualdad de hacia la igualdad y equidad de oportunidad de confianza si no es en este camino entonces va a ser muy difícil que rompamos con la barrera de la desigualdad y por lo tanto todos estos gestos tienen ser bienvenidos porque de lo contrario va a ser imposible recortar la enorme distancia que hay entre unas y otros

Voz 1995 40:57 sí es que Tony la mejor jugadora del mundo de fútbol

Voz 0231 41:00 lo único que está pidiendo a su federación es que las jugadoras de la selección femenina vayan en el mismo tipo de avión que la masculina tengan el mismo hotel tengan el mismo equipo médico está pidiendo una igualdad básica tampoco está pidiendo la luna simplemente que tengan como jugadoras de la Federación Noruega los mismos servicios y los mismos derechos que tienen los jugadores de la masculina

Voz 1995 41:25 pero tan sencillo como yo son los jugadores de la selección pues ya está no hay más mujeres somos jugadores todos jugados guasa seleccionar

Voz 0231 41:33 la mente es que posiblemente muchos oyentes que no sepan porque no no no están metidos permanentemente en este mundo a todas horas que en España las futbolistas no tienen un convenio colectivo por ejemplo no pueden no tienen derecho ahora mismo regulado si quieren ser madres a una baja de maternidad hay muchos clubes que las quieren contratar simplemente por horas entrenas dos horas al día durante cinco días dos por cinco diez yo te pago diez horas no el futbolista todo el día porque por la tarde descanso porque yo me tengo que desplazar al entrenamiento estamos en un momento muy muy precario de la relación laboral de las futbolistas y por ese motivo el sábado antes de acabar la Liga mandaron un comunicado diciendo que si no les firman el nuevo convenio de aquí a agosto la próxima Liga no empieza porque van a ir a la huelga pero solamente piden Toni los derechos mínimos básicos de cualquier trabajador en España

Voz 1427 42:23 ya

Voz 1995 42:24 en fin debemos prestar atención al fútbol en general no discriminar tanto entre hombres y mujeres en cuanto también aquí desde los medios en cuanto a la atención en fin toca despedir por cierto ya que hablamos de fútbol este fin de semana tenemos que despedir al Rayo Vallecano de Paco Jémez triste

Voz 26 42:41 por un lado pero muy orgulloso de de poder estar en este club de poder estar en esto

Voz 8 42:44 yo soy de poder empezar a trabajar

Voz 1995 42:46 era para el año que viene para golear al Rayo en fin de semana nos deja a los lamentos de los pequeños grandes equipos que durante toda la temporada luchado por permanecer en la máxima categoría de nuestro fútbol también toca despedir al Huesca que perdía todas sus opciones tras ser goleado por el Valencia anoche en el último encuentro de la jornada

Voz 27 43:03 ahí están los jugadores del Huesca en el centro del campo muchos algunos como Jimmy Ávila llorando otros emocionados la cara de de Francisco también lo dice todo el Real final sangrado en casa no

Voz 1995 43:15 los dos tanto en subieron el año pasado y los dos vuelven a a Segunda y sabiendo que sigue habiendo muchas demasiadas diferencias entre liderar la Segunda División y mantenerse en Primera es muy distinto

Voz 1553 43:27 sí de hecho si no llega a ser por la victoria del vaya

Voz 0231 43:30 dolido ayer ante el Athletic Club de Bilbao estarían en zona de descenso los tres que ascendieron ya han bajado Rayo y Huesca y ahora la tercera plaza se la van a jugar varios equipos con principal hoy en Valladolid que está fuera del descenso y el Girona que está dentro pero sí las diferencias son enormes Illano no te sirve ser el mejor equipo de Segunda para poder competir el año que viene creo que tiene mucho mérito y que tenemos que ponerlo en valor como Huesca y Rayo no se han dejado oír han pelea todo hasta la antepenúltima jornada y eso le da un valor a la competición que creo que merece la pena muchos equipos en la forma que el Huesca acabó la primera vuelta se hubieran dejado ir hubieran descendido hace ocho días

Voz 0985 44:08 Jornadas es que la palabra que dice Antón yo lo suscribo no y además añadiría la palabra dignidad creo que esto es lo que define como han competido los dos equipos en efecto hasta la jornada XXXVI Huesca la Sociedad Deportiva Huesca no ha bajado los brazos ojo porque unas semanas atrás prácticamente parecía desahuciado pero tuvo el coraje para remontar si miras realmente el lugar que ocupan en el mundo de la relación de presupuestos es brutal estamos hablando de clubes con presupuestos entre treinta cuarenta millones sino recuerdo mal en comparación con los Gigantes con los colosos que tenemos en nuestro fútbol español

Voz 1995 44:43 la Liga heroico

Voz 25 44:45 creéis que la liga irreverente sigue teniendo el problema de siempre de la diferencia que hay entre los de arriba abajo

Voz 1995 44:51 lo sean ha cortado

Voz 0231 44:53 yo creo que sean ha cortado un poco pero no lo suficiente esta Liga hice va a enfadar Jordi conmigo porque la ha ganado el Barça pero es manifiestamente una de las peores Ligas de los últimos años el Barça no va a conseguir ni siquiera en noventa puntos en el Madrid se ha descolgado de una manera tremenda hay para echarse lo encara desde el mes de enero febrero marzo tampoco ha sido el Atlético de Madrid un equipo que en segunda posición haya peleado de verdad la Liga al Barça fíjate cómo están equipos como el Valencia o el Sevilla que tienen por delante al Getafe creo que esta es una liga de las peores que hemos vivido en los últimos años

Voz 0985 45:24 no todo iba bien hasta ahora no Antoni la tertulia pues bueno

Voz 1995 45:28 era positiva es hombre pero ya se ha enredado

Voz 0985 45:31 ya se han relajado por real no no perdona perdona sean Report que se ha enredado porque tú cuando hablas del Madrid parece que la Liga bueno como si se abandonar como si bajara los brazos como si la cosa no fuera con él perdone es que esto es así señor mañana lo que pasa es que el Real Madrid no le puede seguir el ritmo que marca el Barcelona no le alcanza no nos que no la quiera competir es que no le alcanza y eso explica las famosas las ocho once Ligas que ha conquistado el Barcelona nada que ver Toni Tom con una de veinticuatro que yo vi

Voz 1995 46:07 ya esto Jordi Llanos no quiero perder Llanos ha contado lo había dicho aquí sí sí sí Macarena

Voz 0231 46:17 eh que los oyentes tengan en cuenta que por primera vez en todo el año Toni Garrido pues digamos que no se distancia un poco de Jordi Martí no es la primera vez en soledad que no le da la razón

Voz 1995 46:30 vamos a ir a Oporto para conocer el la última hora parece ser que elevan a dar hoy el alta a Iker vamos hablar de todos los homenajes justo y merecidos que recibió el el portero durante este fin de semana pero déjame decir algo que el fin de semana penúltima jornada si no me equivoco todos los partidos Se van a jugar a la misma hora a las seis y media y esto te devuelve a la radio en dos plantas Russell era por aquello llevamos mucho tiempo viendo un partido el otro partido a mí Messi usando lloré cuando las jornadas se celebran a la vez y ahí hay gol aquí ya esto es buenísimo va la radio

Voz 0985 47:05 bueno vamos a vivir un auténtico espectáculo el Carrusel deportivo ya un espectador

Voz 1995 47:09 lo es sin duda eh ya es un gran espectáculo además

Voz 0985 47:11 más de la mano de de Dani pues ha conseguido también reforzar es

Voz 1995 47:16 extraordinario ambiente no es partido

Voz 0985 47:19 los que van con catenaccio sino que además se van introduciendo secciones la intuición de debates pregunta siempre resulta muy interesante pero ciertamente el espectáculo radiofónico que nos espera a los dos fines de semana es aconsejable para el conjunto nuestros oyentes vamos a escuchar a los o nidos que identifican que caracterizan de forma exclusiva con identidad propia al Carrusel deportivo y esto seguro que va a ser muy emocionante para todos

Voz 1995 47:39 esto es un dinero institucional que tenían preparado Jordi desde hace tiempo

Voz 0985 47:44 no pero me sale de la propia teme no tengo

Voz 0231 47:47 claro no hay no hay nada no hay nada más bonito que estar jugando te el descenso o meterte en Europa con una radio estar pendiente en el estadio del rival

Voz 35 51:49 resuenan en tu cabeza se graban en la memoria de tu corazón colecciona con el país y los cuarenta Classic la discografía completa y cinco directos de una banda tan grande que ni siquiera hemos tenido que mencionar su nombre cada fin de semana en tu quiosco una nueva entrega por nueve con noventa y cinco euros con el país