Hoy por Hoy (06/05/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

las once las diez en Canarias resumen de la actualidad de esta mañana de lunes con Antonio Martín Antonio muy buenos días

Voz 0055 00:09 buenos días Toni el Gobierno acaba de valorar con optimismo los datos del paro de abril se ha registrado el segundo mejor dato de afiliación a la Seguridad Social en ese mes en toda la serie histórica algo que para el secretario de Estado para Octavio Granado es una muestra de que no se notan en el empleo los efectos de una posible desaceleración económica aunque no ha valorado lo que los datos vienen acompañados también de la alta temporalidad derivada de la campaña de Semana Santa

Voz 2 00:32 a ser vidente no sé si de verano o invierno de la desaceleración pues no es aplicable por el momento las cuentas del sistema español de seguridad social el empleo medido en términos de afiliación de cotización preocupación sigue eh polución ando mucho más vigorosamente en España que en el resto de la Unión Europea

Voz 0055 00:54 por lo demás en el juicio del proceso independentista siguen esta mañana declarando testigos por ejemplo un representante del sindicato de los Mossos d'Esquadra que ha negado que uno de los acusados el ex conseller Joaquim Forn les diera órdenes políticas vamos al Supremo Alberto Pozas buenos días

Voz 0460 01:08 buenos días de puertas para afuera Saquín forma aseguraba que los

Voz 0055 01:11 esos permitirían el referéndum pero de puertas para dentro ha dicho a este agente les decía otra cosa distinta

Voz 0460 01:25 otro comisario de Mossos acaba de ratificar esta información

Voz 0055 01:27 se conoce que el sistema de binomio fue insuficiente en Barcelona el uno de octubre pero porque no había más agentes días Alberto la Audiencia de Barcelona mantiene en libertad provisional al ex profesor de los Maristas condenado a más de veintiuno años de cárcel por abusar sexualmente de cuatro alumnos es una sentencia que aún no es firme la Audiencia por tantos ha dado más tiempo para decidir sobre su ingreso en prisión la Audiencia esta Berta

Voz 0055 02:27 somos algunos asuntos más han comenzado a acreditarse ella a primera hora los diputados electos de la nueva legislatura en el Congreso la primera en hacerlo ha sido quién hasta ayer ha sido presidenta de la Cámara Ana Pastor también han presentado después sus credenciales los números dos y tres del Partido Socialista por Cuenca Luis Sauquillo Mariana de Gràcia canales del exterior los servicios de rescate ha localizado esta mañana las cajas negras del avión que se incendió ayer en un aeropuerto de Moscú un incendio que provocó la muerte recordemos de cuarenta y una personas según las autoridades el estado de las cajas negras no impide que se puedan analizar los datos son C3 tiempo para la información de su comunidad

Voz 1434 03:07 la Policía Nacional cree que el hombre que presuntamente mató a su mujer en Parla el pasado miércoles ha huido ya a su país a Marruecos estaba en España en situación irregular Alfonso Ojea buenos días

Voz 0089 03:16 hola buenos días se llama calcinó tiene treinta y ocho años y sobre él pesan treinta antecedentes por lesiones

Voz 0460 03:22 es violencia de género e incluso tentativa

Voz 0089 03:24 el homicidio ya había agredido anteriormente a otra pareja otra mujer con la que mantuvo relaciones el último arresto policial se produjo nada más y nada menos que el pasado mes de febrero también por una pelea los agentes del Grupo de Homicidios junto a los funcionarios de la Comisaría de Parla siguen buscándole aunque en las últimas horas va cobrando fuerza la hipótesis de que ha huido a su país natal a Marruecos el primer análisis forense fija el asesinato de la mujer el miércoles pasado por lo que ha tenido más de tres días para cruzar el Estrecho

Voz 1434 03:55 el Partido Popular tiende la mano a Ciudadanos para conservar el poder en la Comunidad de Madrid la candidata Isabel Díaz Ayuso se compromete a apoyar un Gobierno de Ignacio Aguado si consigue más escaños el veintiséis de mayo y pide a cambio que Ciudadanos haga lo mismo tanto en la comunidad como en los ayuntamientos de la región Aguado sólo se comprometa una parte

Voz 0055 04:13 en la legislatura pasada pues hasta en dos ocasiones

Voz 0771 04:15 estamos nuestro apoyo al Partido Popular y creo que también sería justo que en esta legislatura el Partido Popular nos apoyara a nosotros para encabezar un Gobierno en la Comunidad de Madrid lo que sucede en otros ayuntamientos en otras comunidades pues serán los propios candidatos los que tengan que responder

Voz 4 04:28 de qué vamos apoyamos un partido no diferenciamos Sanchis mono será todos juntos o vamos a Sanchís un poquito y en unos sitios y en unos no hombre las cosas hay que tenerlas claras si tú no quieres que el franquismo crezca tendrás que decir no voy a pactar con el Santísimo ni en ayuntamientos mancomunidades en España

Voz 1434 04:45 tenemos diecisiete grados ahora mismo en el centro de la capital las máximas hoy se van a situar por encima de los veinticinco grados esperamos también algunas nubes que no van a dejar lluvias

a mí pierda Dani Mateo muy buenos días hola buenos días siempre un poquito más de izquierda más que por ideología porqué

Voz 7 06:21 nuestros queridos amados y adorados cuerpos especiales

Voz 1995 06:28 a mí pierda Dani Mateo muy buenos días hola buenos días siempre un poquito más de izquierda más que por ideología porqué

Voz 9 06:35 lo canción además de la puerta

Voz 0460 06:38 dio muy buenos días tengo que decirte Toni Garrido quiere

Voz 9 06:40 hoy no confiaba en que pudiese hacer toda la metáfora de todo el paralelismo portería con la comedia no

Voz 0460 06:46 no sí digo se vino abajo la segunda frase un sol

Voz 11 06:49 es un hay que decir que no está bien mí no me no me gustaban hay que aplaudirle el el mérito y el talento

Voz 0460 06:55 Lacruz porque este saquear de dos personas aquí como yo no haber tenemos buena superficie pero pero muy poco fondos somos como un charco nos puede confundir con un lago pero no hay no hay fondo charco lleva saca cada día una página entera

Voz 1995 07:13 llevas quiénes si ves a maravillosa introducción que cada semana es más difícil ahí tiene razón Ineco bueno más allá de conocer vuestros las dotes para de la risa la acción la comedia os también tendréis aficiones hombre por supuesto Aleix cosas en vuestro tiempo libre

Voz 1995 08:44 pero ya se puede hablar de la sino la has visto ya te aguantas hoy ya ellos dicen además tiene razón hacemos películas para que la gente las comente las comparta qué es esto de no poder hacer spoiler que es como se dice ahora sí que está claro

Voz 0460 08:56 muy pesados con spoiler hay gente que vuela y al final ganan los buenos pero es que ellos dijeron no se puede hacer es posible por favor yo ahora ahora sí que quien es puede que eso lo sé es lo bueno

Voz 1995 09:08 es que está regulado el tema de no contar qué pasa en una trama cuando cuando caduca eso

Voz 1434 09:13 hombre Kaluga cuando al pasto vivo prudencial hombres han se estrenó hace tres semanas yo creo que ya se pudo hablar pero la gente que después les nacional son unos hijo bueno son no son buenas

Voz 0460 09:24 Hitchcock en Psicosis cerraban las puertas y no dejaba entrar a nadie una vez empezada la película Una vez dentro les pedía todos por favor que no hicieron spoiler yo creo que es el primer fenómeno spoiler que hubo de Psicosis no podías decir que él y ahora que decimos no no hay mucha gente que no habrá con alcohol

Voz 1995 09:48 yo solamente digo que en algunos países se mismos una anécdota apócrifa se dice que la película se titulaba

Voz 11 09:54 la madre era El hombre hombre

Voz 0460 09:57 sólo digo que en algunos países la película llevaba ese título en España acordaros en España que tengamos una película La semilla del diablo si no se sabía hasta el final eso eso es como igual de verdad de verdad es ver un abrazo al que no habló el título eso es como llamar al sexto sentido él muerta que no se lo huele él está Caputo temas pues te das cuenta que estén

Voz 1995 10:23 todo el área prescrito ya presos preguntaba cuándo prescribe decir cuando ya se puede hablar abiertamente

Voz 0460 10:29 algo sí vamos a depender la película en Titanic desde el primer día bueno en Titanic tan importante yo te

Voz 1995 10:36 es la mejor mi madre esta tarde se estrena el viernes mi madre va a ver la película vienes con mi hermana vuelve a casa dice Litani madre mía qué pena cuando se muere el chico

Voz 0460 10:47 ah bueno claro bueno Mi hermano

Voz 1995 10:49 con más o menos ya sabía que es un día eh es pena

Voz 0460 10:52 mi hermano añadió me dijo dijo digo hombre pero como me dices eso iré a ver que eso se ve desde el principio vale no tenéis ni idea que sí

Voz 1995 11:02 que cuando pues sino como bien decía Lucía cuando no solemos llamar al que sí la tiene siempre el teléfono que la tiene muy buenos días el que tiene ideas en que quien ideas y es una y menos mal que ha venido usted ha visto la peli la última película de Los Vengadores

Voz 0460 11:19 tiene intención de hacerlo no importa sentimiento hago el cine de superhéroes que bueno tres nos Ígor no significa once

Voz 13 11:33 no esto la verdad no me apetece mucho pero no estoy de acuerdo en que ahora como llamáis esto spoiler Estolkin no

Voz 1995 11:42 antes de que Vinyals a no ahora ahora sabemos

Voz 13 11:44 todos de qué trata la película Jan Jaap pasado el tiempo y en que el acomodador si no le dabas propina te decía el asesino es el mayordomo ahora ahora todo eso ya no digamos la de por cierto y confesar que es la película que más miedo me he dado en mi vida pero terror ahora es incomprensible por ejemplo porque ya Arsène el terror ahora consiste en que te digo llene te salpique la sangre en la butaca pero pero entonces la cosa esta voy a decir ontológica eso de la madre que solía fina bien me daba con un escalofrío de hecho me acuerdo que mi mujer y yo cuando subió a la escalera en Barcelona volviendo a casa

Voz 14 12:34 eh se apagó la luz

Voz 13 12:38 pasamos un momento

Voz 1995 12:40 después se van a subir a la luz

Voz 13 12:43 Luz Madero Hinault in no era película no era por el susto final Nin no no no no era que es un hijo de

Voz 0460 12:54 es un spoiler

Voz 13 12:55 sí es uno pornografía lo he un y un asesino en en Potes

Voz 0460 13:01 sí pero todo eso

Voz 13 13:03 es un cine convencionales se se notaba detrás de la pantalla había que asomarse detrás de la pantalla

Voz 1995 13:10 bueno lo han reconocido pero saben que Gonzalo Suárez lleva casi seis décadas formando parte del tejido intelectual y cultural de este país es escritor es director de cine es periodista asturiana y no necesariamente por ese orden es un creador constantes en cuya obra sería un poco más difícil entender

Voz 12 13:28 quiénes somos y quién hemos sido durante los últimos años y que viene presentaron un nuevo libro se llama la musa otros otros de llaman inspiración pero se lo llama la musa intrusa sí que hay una musa además de intrusa bastante inquietante inquietante por se va la luz cuando llega la muerte

Voz 13 13:49 incluso me a ello la luz antes de que llegue sí

Voz 1995 13:54 bueno y ahora la la la musa cuando oye

Voz 13 13:57 ducha como usted no es un es un libro peculiar porque se lo debo por cierto la estructura del libro se la debo a Claudio López Lamadrid que murió no hombre no por culpa de libros pero pero justo justo Ia además que fue el que me aconsejó poner retazos autobiográficos inicialmente era un libro de reto

Voz 8 14:28 actos todo con lo cual tengo ahora parte preparado los relatos

Voz 13 14:34 qué descartado de Esther porque el libro

Voz 1995 14:36 de lo colocamos en ficción o en biografía

Voz 13 14:39 pues es una vez más una mezcla que yo tenía mi sospechas de que su no funcionaba pero pero parece ser que ahora sí es es una mezcla es decir el el el hipotético prólogo propio malo una manera es una sucesión de de anecdotario autobiográfico no no muy importante muy desenvuelto muy yo qué sé que vamos muy ingenuo e incluso a veces me avergüenzo pero pero en cambio sí

Voz 1995 15:13 no son cosas tiene una serie de encontrar le voy a robar el título me pareció Glorioso una vez el tome libro debería además hipotético prólogo sería un poco sospechosa eh retirarlo

Voz 13 15:30 pues el hipotético prólogo llega hasta un nada hipotético relato

Voz 12 15:37 que es de Sobrón suceso hace cinco siglos no se hace sobre Hamlet ese Nos biográfico es el novio grafito

Voz 0460 15:47 en Tengo una pregunta Gonzalo si como como mal escritor así como cómico es como peso mágicos bastante mejor que tuvo entraron pero totalmente y cualquiera entonces como pésimo escritorio malísimo cómico yo también cuando a hacer un monólogo a veces quiero contar una anécdota personal y me da cierto pudor cuando uno tiene pueda Gonzalo las cartas sobre la mesa porque tú tienes una era ya pero vengo como probeta como para quitarse el sombrero esas tonterías se te quitan de la cabeza ya he dices voy a contar no

Voz 13 16:23 a ver

Voz 8 16:25 no pasó

Voz 1995 16:28 es estado en evitar avergüenza vamos a hacer una pequeña pausa perdón enseguida volvemos a si le quitamos una vergüenza

Voz 15 16:38 en la Cadena SER Hoy por hoy con todo

Voz 9 16:41 en y carritos

Voz 1995 22:06 entonces solo notables no haber perdido dotes púgil místicas me parece lo más nota

Voz 13 22:12 pues sí perdí lo He perdido ligeramente yo creo que me rompieron una costilla no vuelto a pelear y eso cuando fue pues puede mermar hermano mi hermano en una terraza de de la CAI amigos setenta de Barcelona inolvidable ese acontecer pero es curioso porque al sentir el dolor que te rompen una costilla Mi primera reacción fue quitarme los guantes para pegarle

Voz 0460 22:48 un bofetón no

Voz 1995 22:51 ha publicado más de dos decenas de libros ha dirigido trescientas películas y la implicación de la que hablábamos es la musa intrusa usted tiene te digo con todo respeto y no quiero parecer impertinente pero cuando va a recoger un premio tiene ya una plantilla hecha o realmente cada discurso cada premio cada reconocimiento es distinto

Voz 13 23:10 no no nunca tengo plantillas ni ni para escribir libros o sea voy un poco lanzar a ver qué sale porque percibes no quiero saber no quiero saber lo que pasa antes no en general también en las películas lo intento pero si me va las películas es más difícil hay que convocar actores región saber un poco de que lo que vas hacer pero los libros no me me siento prefiero ser el primer lector sorprendido sinceramente no tengo ninguna la plantilla si en las zonas estas autobiográficas que sí que escrito con con cierto pudor pues hombre ahí sí me remito a a hechos ni no miento nunca no miento nunca en el periodismo por ejemplo cuando lo hacía el el que hacía de verdad no no este de comentarios después de fútbol y todo eso no me gusta unos artículos de fondo sobre todo sobre el fútbol pero cuando ibas a entrevistar a boxeadores va a jugadores de fútbol entonces tenía el prurito que eso decían si era un antecedente o no me importa un bledo nuevo periodismo de ir contando lo que me pasaba cosa que ahora es bastante pronto activo decía ayer Diego llamo no me abren tal se oye un ruido dentro abren da pero es verdad sea bonito lo que pasa verdad y luego lo que dicen por supuesto los respetaba absolutamente el muy importante en el periodismo es escribir y escribir como cómo bien escribir bien porque no no siempre lo consiguen ir es terrible cuando te graban después no te reconoces porque claro el problema de dosificar de saber manejar es muy difícil transcribir algo grabar

Voz 1995 25:19 hilvanado más de un ejercicio de síntesis era muy complicado este libro incluye cómo será cómo cómo será el número de personajes que incluye un índice de de personajes entre los que aparecen nombres como el entrenador de fútbol Helenio Herrera

Voz 31 25:32 porque la que a mano blanda en España en Italia que un club que dio Allen no este aumenta de muertos su rendimiento

Voz 1995 25:41 los hidratos de trabajo en los sesenta elaborando informes para el Inter de Milán sí de todo se sale

Voz 13 25:49 bueno eso esos eso le de el hacer cine por ser que realmente fue el presidente de entonces el que me pagó las primeras películas la primera

Voz 0460 26:01 Kenny compañía informe estos es está muy bien escrito

Voz 13 26:05 el cine no me costó mi trabajo convencerle pero como los informes coincidieron y no por sus méritos ha con el éxito de de el Inter fue el además el Inter y el interés de los dos en los dos Campeonatos de Europa oral llamados Champions ni del mundo ya hay ir pues es realmente esta había euforia pero no obstante tuve que pelear mucho para para convencer a Moratti a través de Helenio eh para que pagara la primera película que fue Itinere

Voz 1995 26:43 Curioso aparece otro nombre que ya está relacionada o que da Historia a Gonzalo Suárez que es el de Sam Peckinpah

Voz 7 26:50 a efectos deslumbrando hombres

Voz 1995 26:54 eh D'or de Perros de paja de Grupo salvaje en la cabeza Alfredo García de otras grandes grandes obras maestras de del cine y poner una una frase genial en boca de Gene Hackman ponerse en el libro que dice la vida es muy corta para pasar cuatro semanas con Sam Peckinpah

Voz 13 27:10 si esto es así es verdad así en El Caracas pero sí pero no llegó siempre muy bien desde hasta su muerte colaboren no en algunas películas y pensé seriamente en el libro en no musa intrusa en la parte autobiográfica he tenido la desfachatez de poner eh fragmentos de las cartas porque en aquel entonces nos escribíamos cartas cuando no coincidíamos coincido en Londres en en Los Ángeles donde colabora o con él por cierto esto sí me duele porque colaboré con él en un en un guión sobre mi libro doble dos no se llegó a hacer por bueno en fin ahora no voy a entrar ya en esos avatares pero ese paso en la película anterior se pasó de dinero y C30 donde los productores se echaron para atrás teníamos ya el reparto Vitolo pero pero ahora que quieren recuperarla Tusell va a volver a hacer doble dos vía firmado ya de de libros los derechos del libro pero ya están recuperando los de Peckinpah con los guiones que con que hemos escrito con

Voz 0460 28:35 juntamente

Voz 13 28:37 tenía la ilusión y el primer proyecto que lo dirigiera yo que me parecía elemental pues resulta que bandazos

Voz 1995 28:45 y no esté

Voz 13 28:47 qué pues realmente no no nos

Voz 1995 28:50 cómo va a ser hombre se sabe donde que llama

Voz 13 28:53 sí pues Antena tres creo que me parece que tiene relación con el dinero que ponen en cualquier caso eso eso me fastidia porque yo de mayor quiero hacer cine

Voz 1995 29:05 Kimi hasta ahora un rato estaba aquí Margarita Salas no salada que ya primeros sintió hace mucho tiempo el rechazo comer a mujer científica no la hablaban ella directamente cuando Laboratory hablabas marido directamente en que ella Irvine

Voz 0460 29:19 quedó aquí

Voz 1995 29:22 acaso después nos ha contado que ella se siente ahora más se siente discriminada por ser mayor

Voz 0460 29:27 increíbles un desperdicio de cerebros pero

Voz 1995 29:30 usted se siente discriminado poseen mayor por eso no es bueno

Voz 13 29:33 así el sí sí a la hora de marcar goles también con el pago por goles hipotéticos eh eso tengo salvo salvo en una playa jugando con los pies desnudos tesón si lo añoro los goles así en campo de hierba

Voz 8 29:52 a los puedo contar con los dedos de una mano

Voz 0460 29:56 yo como soy el contrapunto cómico de la entrevista me permite rebobinar momento del entrevista a una cosa que ya está hablada hay ya movilidad

Voz 1995 30:06 Jordi Martí saca la quinta

Voz 0460 30:08 están escuchando atentamente cuando me que tu hermano te rompió una costilla pero dónde has dicho que te la rompió

Voz 1995 30:15 hace un rato no eran un río

Voz 0460 30:18 claro Nacho en una terraza amigos como en una terraza de amigos setenta si teníais guantes puestos sí pero qué tipo de tarde tu hermano y tú malo era el verbo

Voz 13 30:32 pues efectivamente en realidad es todo el Rin no lo he hecho más que más que con con amigos amigos de estos que no

Voz 0460 30:47 te pegaban tomando un café café no los poníamos en la terraza hacer guantes no si vamos calentando sí sí sin camiseta mil ocho si antes no los otros nosotros cliente ser dicho Rafa no no no es una terraza de no en Rafa es un caso

Voz 32 31:16 vale

Voz 0460 31:18 pero no siempre no me parecía fascinante la imagen de Gonzales en mitad de una terraza se habían pasado la gorra

Voz 1995 31:30 bueno hay que decir que este mes de julio son son muchas la agenda de de Gonzalo Suárez está repleta de de acontecimientos este mes de julio déjeme destacar uno que es la que existe en la Universidad Complutense de Madrid ha organizado un curso grano en el que una docena de especialistas analizarán la obra literaria cinematográfica periodística de Gonzalo en ese curso se analizarán sus películas como tirando

Voz 33 31:50 me llamó José litigando y tengo la sensación de que el More

Voz 0460 31:53 ha sido creado para

Voz 34 31:57 arrimando al viento vimos contamos lo Pérez

Voz 35 32:06 Benjamín esa ciudad externos del cadáver

Voz 1995 32:09 son Gonzalo mire usted cosas pero las sensaciones que tiene más por hacer que la que ha hecho saquen tiene los cajones repletos de ideas de libros de películas guiones de cómics como el de la mala fe Depot casi le dejan parece que tiene usted más puedo hacer lo que ha hecho que es mucho

Voz 13 32:26 sí dejó porque no veo yo cuando no por hacer no iba a decir que lo tengo todo porque tengo mala memoria de lo hecho no me no me vuelvo a leer no los libros empiezan a sobrar en las estanterías no todo todo todo lo lo lo por vivir lo otro ya pues a lo hecho pecho

Voz 1995 32:58 ya la pena unha las que es lo que se dijo

Voz 13 33:00 sí

Voz 1995 33:01 a lo hecho pecho ya las penas bueno entender ustedes con tener a Gonzalo Suárez en una etiqueta Suárez es más allá de los Giner básicamente un género en sí mismo es uno de los grandes creadores de este país y ya hace muchos años último libro recuerden se titula La musa intruso a Gonzalo le queremos mucho verdad

Voz 13 33:21 no los supongo

Voz 1995 33:24 queda acreditado el amor que este país siento cariño

Voz 12 33:27 muchas gracias un abrazo muchas gracias que no te pego Amaro no

Voz 32 33:32 te dije pegar no ahora ya no no esperando

Voz 1995 38:36 cada lunes intentamos con todo nuestro empeño además tratar de ser mejores personas que aprenda AIS cosas os hemos empujado al deporte pero a nosotros os hemos guiado hacerla buena hundiera un plural mayestático hemos traído a matemáticos para que aprendan a todo todo en saco roto bueno lo de hoy sea así esto no funciona yo ya no sé os hemos traído a Tomás Alía ex arquitecto interiorista y Premio Nacional de Arquitectura

Voz 7 39:07 esa Tomás buenos días muy buenos días

Voz 0460 39:11 pero para humillarnos nacional de oro

Voz 1995 39:13 textura eso es un premio bueno bueno

Voz 0460 39:16 bueno es un premió como lo hace pensar deja respetuoso bueno que estoy haciendo lo estoy haciendo bien o mal lo que pasa aquí viste la medalla era buena buena eso es al Amauri y otro premio lo perdí pero bueno luego recupere finalmente

Voz 9 39:30 ya sabes pero conlleva tela sólo prestigio conlleva prestigio y peso específico la espalda pero vamos a favor

Voz 8 39:41 Tomás vino a hablar de un tema polémico difícil reformas reforzar más tres de la reforma

Voz 1995 39:50 la verdad es que sea Masters los Ainsa quiere decir que existe más desde la razón a todo aquel que haya vivido una reforma en casa sabe que si eso no masters por supuesto sí la verdad que es un

Voz 9 40:01 es una puesta su programa impresionante dónde vais a ver a diez parejas apostando en tiempo record por hacer llegar a la meta y hacer pero la reforma la reforma en tiempo récord y llegar a ser master de la reforma entonces son diez parejas veinte personas que vamos eliminando en cada programa y que ellos compiten y que hay una una guerra brutal competitiva maravillosa por llegar a todo

Voz 1995 40:23 Tomás presenta mina presentarnos Masters de la reforma

Voz 1663 40:27 el Masters de la reforma una competición única hay espectacular sobre el mundo del bricolaje la decoración Ilan reformas

Voz 1995 40:35 más de la reforma presentado como acaban de escuchar por Manel Fuentes que tiene como jurado a Tomas Alía Pepe Leal diacronía Castedo el premio debería sepa quién soporta la reforma Tomás el el previo es

Voz 9 40:46 para la pareja que consigue llegar

Voz 1995 40:49 en para que todo el que ha hecho reformas en casa yo me incluyo Diniz Paquin aguanta eso eso que lo hagan bien será por hecho Hull Valero

Voz 0460 41:00 es que este es un agente que ya para evitarse eso

Voz 9 41:04 se ha dicho no es lo hacemos nosotros gente que se ante su propia reforma gente estaba con capacidades que sí

Voz 1995 41:11 programa de ciencia ficción pues no existe en la realidad

Voz 9 41:13 no no perdona osa estos chicos han preparado Sam formado han estado arriesgando en tres días hemos hecho que reformas récord por toda España hemos recorrido setenta y dos mil kilómetros con las caravanas haciendo obras reales individuo real esos una tensa en casa en casas reales proyectos reales vais a ver un plato o vais a ver cómo se ejecutan esos proyectos en tiempo récord

Voz 0460 41:37 no El Pardo ni ni la zarzuela eso lo que le pasa a todo el que estás de de verdad de verdad es como yo es un vago no practicante es que no puede concebir que fuera del trabajo alguien diga me poner hacer una escalera pues aluciné harías

Voz 1995 41:57 más pero bueno pregunta una pero entonces tú tú eres bueno pensando ideando el proyecto pero en una llana entonces es manejar hayan yo lo mejor allanado

Voz 9 42:05 mucha voluntad pero allana no te creas nada ya no sé cómo coger cogerla la Llana sabe cómo mandar cómo recomponer la masa del mortero y luego cómo aplicarla y luego crítica otros que también pero tenemos los jueces somos tres perfiles vale el arquitecto con carácter que esto yo ahí está el diseñador Pepe Leal y luego está Carrión ha castigado que es la jefa de obras que lo da todo

Voz 1995 42:27 jefe de eso es lo que yo quiero ser de mayor

Voz 9 42:29 de obra que lleva en el casco los zapatos limpios ella ella tiene carácter ella impone como hay que hacer las cosas y el el tiempo que hay que hacer las cosas como son los acabados como todo

Voz 1995 42:38 la puedo contar que contarte una anécdota con la llana la bueno tiene que ver algo que una frase que comienza puedo contarte deuda con la Llana ya mira mira ya han sido una incertidumbre

Voz 0460 42:49 la actual crisis Julián López la noche hemos rápida Julián López me contó que en su pueblo el Provencio

Voz 1995 42:56 el delantero Liverpool anotó el actor en acto

Voz 0460 43:00 bueno no te la sabes pusieron pusieron como se llama esta película de Paz Vega en la que eso sí sexo Lucía y el sexo vale ponen Lucía y el sexo en El Provencio y entonces están todos pues muy vestidos con sus pieles con toda la gente de bien ver Lucía y el sexo y empieza la incomodidad porque claro nadie iba vestido en Lucía y el sexo no es el título de la película ganó tampoco mucha tu digamos que ellos esperaban que hubiera más Lucía que sexo

Voz 1995 43:32 estamos dando de reformas Dani a ver si llegamos ya la anécdota

Voz 0460 43:35 muy fácil recordáis la escena en la que ella se cubre de barro cuando ya había mucha tensión y mucha incomodidad en la sala pues uno del fondo cuando ella se cubre de barro uno en el fondo se levanta dice ahora vas y le pasa la Llana

Voz 1995 43:52 la pieza maestra de la reforma hizo bien

Voz 0460 43:56 de la reforma hizo mal en Copiapó

Voz 1995 43:58 de parejas

Voz 7 43:59 diez parejas de concursantes elegidos entre más de cinco mil candidatos viajarán por España haciendo reformas reales parejas

Voz 1995 44:08 la reforma

Voz 7 44:09 esto sean los siguientes discusiones con carácter fuerte testarudo quizá ella también lo tenga ya íbamos a tener muy

Voz 1995 44:18 Tomás las reformas generan mucha tensión

Voz 7 44:22 lo que tiene cae

Voz 9 44:25 mucha tensión mucho nervio mucha tensión mucha tensión pensar que vivimos momentos donde la gente lo da todo están haciendo cosas ese por récord que de repente tienen que llegar tienen que ser los los mejores los que a los jueces que le les vamos a criticar todo lo vamos a ver cómo están los acabados hechos como está la de la idea inicial el proyecto como ejecución porque eh

Voz 1995 44:47 vosotros suplico un poco la misión del que paga nos eh

Voz 9 44:50 no es porque los jueces sin ponerse en pie en la tele la piel de del cliente de quién paga caro les exigimos una idea y luego se lleva a buen término en el tiempo récord de somos exactos tema apoya

Voz 1995 44:59 qué es eso luego es una es un spin off del programa

Voz 9 45:02 pues ya que lo verdades no ser

Voz 1995 45:04 esos podía quedan y quién no tienes ni idea de la vida de nada

Voz 9 45:07 claro que yo no estoy en este mundo imaginando cosas horribles nunca ha sido Lucas

Voz 1995 45:12 el herido grave momento dones que en serio nuestra es de verdad mirándome a los ojos sí que es un poco ya que que es que son pues ya que Tomás tampoco lo que haya que pierda cualquier

Voz 0460 45:29 en os digo yo me he aquí pues cuando estás ahí haciendo por ejemplo una obra una reforma o cualquier cosa y te acercas ahí pues ya que estamos a pero vamos a hacer aquí un friso Borut voluntarioso pues ya que si no metes dentro también todo el cableado a la electricidad a yo pensaba ya que hay que abrir el techo aprovecha bien aquí un una doble mampara una crisis aunque yo pensaba que era uno de esos que se ha venido al programa vamos a hacer no era que es efectiva ahí esto lo meto aquí por no sea no pero porque todo lo lleva

Voz 1995 46:06 has ese terreno ese parecido

Voz 0460 46:08 con él vamos

Voz 1995 46:10 es una balsa que es rabia voy a estarme traída

Voz 47 46:14 eh

Voz 8 46:17 voy

Voz 12 51:16 pues me habéis dejado muy muy preocupado Iñaki Dani

Voz 0460 51:19 por ejemplo tenéis taladro en casa tengo el de mi hermano me la dejó yo tengo de Iñaki que se lo pido cuando cuántas veces tenemos dos y lo vamos hermano Dani yo estamos no hay siete en España que bueno sí

Voz 1995 51:35 cuántas veces habéis colgado en cuadro Ésa es buena yo creo que igual un dos yo un par también

Voz 0460 51:43 a ver estilo alcayatitas eh creo que era el mismo cuadro que se cayó

Voz 1995 51:47 seis de montar vosotros mismos los muebles

Voz 0460 51:50 eso se me da bien como yo y qué es terrorismo yo si tiene que ha es terrorismo y nos está diciendo lo suficiente en los medios tú has visto ese almacén cuando tú digas a ese almacén un domingo por la tarde tú ves que una pedazo de tabla que que que es más alta que tú la tienes que bajar de no sé dónde llevarla no quiso muy así opinen que comas albóndigas y te estoy yo ahora para comer albóndigas podía seguir con el

Voz 1995 52:18 pequeño Tomás perdona pero la verdad

Voz 0460 52:21 tienes en casa que cuesta casi gotelé no no no yo ya pedí por eso no Valencia el papel en la pare no y lo tengo que hacer es verdad que jugábamos jugábamos a mojar así bolas de papel de váter y tirar la eso es otra cosa que parece que no está Diago Rayo Dani ha visto alguna vez

Voz 1995 52:45 nuestra casa sí sí jamón una nueva

Voz 0460 52:48 el More sería una vez pero tú y yo

Voz 51 52:50 con dicho y todo un techo y todo lo que dice la gente luego cuando pasan años si quiere volver a pintar se te olvida Hinault contratas alguien no me olvido del que tenía contratado a alguien Tomás

Voz 1995 53:00 qué vamos a aprender en maestros Masters a la reforma

Voz 9 53:03 queremos aprender muchas veces preparados para ir os veo la actitud yo yo creo que sí luego hay que preparar verdad es que si perdemos vamos a ver en esas pruebas habilidad como se quitan gotelé como sin papeles como se pone en materiales diferentes cómo se monta mueble cómo se diseña una lámpara o saber muchas cosas y contra y contra reloj siempre es lo conseguimos colegios terminados en tiempo récord vemos restaurantes demos hoteles vemos muchas cosas cosas que que el hombre capaz de hacer

Voz 1995 53:31 cuántos en para hacer una reforma buena cuanto metro cuadrado más pero un amigo que sigue siendo caras las reformas siguen siendo muy casi siempre

Voz 9 53:42 te digo Toni que hay muchas formas Ésa es lo mismo lo que hay que derecho idea clara ALE con esa idea aclara decidimos que viene quiero llegar aquí billetes billetes hoy que saber gastarlo vamos a vamos a emplear muchos miles vamos a emplear ese dinero la idea íbamos a buscar soluciones alternativas entonces como hoy el mercado y la información hay que hacer el y José material busco esa idea llegó a la conclusión siempre claro que sí muy sensual escuelas que democratizar el dice es fundamental la y la obra pero

Voz 1995 54:12 pero quizá esto hasta que vas luego hay al al sitio de los baños tienes que dirigir baños y están los baratos que coinciden con los feos

Voz 9 54:20 exacto

Voz 1995 54:21 aquí están los caros que coinciden con los bonitas y me pasa siempre que voy

Voz 0460 54:27 qué más tiene si cabe

Voz 1995 54:29 qué hay de Porcelanosa no sé qué pasa allí dices Miren tenemos esto aquí ya te dice que sí pero esto están ahora tenemos esto sí sí coincide que es muy