Hoy por Hoy (06/05/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

es medio día a las once en Canarias

Voz 0527 00:06 sumen de la actualidad de este lunes con José Antonio Marcos José muy buenos días

Voz 1018 00:09 hola don y qué tal buenos días la Semana Santa sentado muy bien al empleo en nuestro país la cifra de parados inscritos en las oficinas públicas se reduce en más de noventa y una mil quinientas personas al tiempo que se eleva en más de ciento ochenta y seis mil el número de afiliados a la Seguridad Social que recupera niveles de hace once años el Gobierno interpreta que estos datos demuestran que la desaceleración luego desaceleración económica no está castigando al empleo aunque la inmensa mayoría de los nuevos contratos son estacionales y están vinculados a la hostelería Toni de

Voz 0706 00:37 en términos interanuales la bajada del paro es de ciento setenta y dos mil personas un cinco coma uno por ciento menos que hace un año la afiliación a la Seguridad Social presenta el segundo mejor dato en abril de la serie histórica hay diecinueve millones doscientos treinta mil ocupados en España la cifra más alta desde dos mil ocho son datos positivos para el Gobierno Yolanda Valdeolivas exsecretaria secretaria de Estado de Empleo confirmó

Voz 2 00:58 nada de nuevo la tendencia favorable que muestra el comportamiento de nuestro mercado de trabajo del empleo en nuestro país cuatro

Voz 0706 01:07 cada cinco nuevos empleos son estacionales y la mayoría de ellos pertenecen al sector servicios los destinos de

Voz 0313 01:11 Costa han sido los más beneficiados en Andalucía

Voz 0706 01:14 Baleares y Cataluña será el mayor descenso del desempleo

Voz 1018 01:17 la situación económica o las decisiones políticas sobre legislación laboral e impuestos marcarán buena parte de las reuniones que el presidente en funciones Pedro Sánchez mantendrá entre hoy y mañana con los líderes de PP Ciudadanos Podemos Pablo Casado será el primero va a acudir a Moncloa dentro de una hora convencido según ha dicho en un desayuno informativo en Madrid de que el batacazo de su partido en las recientes generales está superado

Voz 3 01:36 aquí no caben el luto ni aquí cabe la resignación todo lo contrario en apenas una semana nos hemos sacudió el polvo esperemos que lo que pasó en el dos mil ocho y que ya irremediablemente se ha visto reflejado el veintiocho de abril no tenga un correlato en las elecciones municipales autonómicas y europeas

Voz 1018 01:56 en Valladolid también en un desayuno informativo el presidente gallego Alberto Núñez Feijóo ha deslizado unas frases en términos crítico sobre las consecuencias de asumir puestos de responsabilidad desde la inexperiencia no ha dado nombres no ha permitido preguntas pero lo ha dicho sabiendo que iban a dar lugar a muchas interpretaciones dentro de su propio partido a Marín

Voz 0603 02:15 Núñez Feijóo asegura que cree en la formación yo la experiencia de los políticos rechaza a aquellos que llegan al Gobierno para aprender por eso no cree en la improvisación

Voz 4 02:24 no hay políticos en España en este momento la mayoría de ellos qué quieres ser de primeras espadas y que no ha gestionado nunca y eso es muy peligroso por lo tanto cuando teníamos un una persona sólida en un partido creemos que eso es bueno para ese partido pero además es bueno para los intereses generales bueno para los ciudadanos

Voz 0603 02:46 sin dar nombres mostraba esta desconfianza para al finalizar este foro insistir en el apoyo de todo el partido a Pablo Casado es quizá a quién está dando la cara tras unos resultados electorales pero la culpa es de todo el Partido Popular ha dicho

Voz 1018 03:03 hora doce y tres minutos los mercados vuelven a mostrar nerviosismo ante el recrudecimiento de la guerra comercial entre Estados Unidos y China después de que Donald Trump anunciase ayer a través de Twitter que pretende incrementar del diez al veinticinco por ciento de forma inmediata los aranceles a miles de productos tecnológicos importados del gigante asiático las autoridades de Pekín estudian retrasar o incluso cancelar las negociaciones comerciales previstas para esta misma

Voz 5 03:23 emana ahora mismo el rojo domina en todo

Voz 1018 03:26 Pedro para delicioso si el Ibex veinticinco Star

Voz 0527 03:28 bajado ahora mismo el uno con seis por ciento casi uno con siete está en los nueve mil doscientos cincuenta puntos y es evidente que mejor lo lleva entre los principales europeos en un día con Londres cerrado ahora mismo Milán está bajando el dos coma uno por ciento París y Frankfurt el dos por cien aquí en el Ibex los treinta y cinco valores están en rojo los que más ArcelorMittal tal inicia Automotive que pierden el cuatro con cinco por ciento seguidos para ACS que se deja un tres con ocho por cien el petróleo que llegó a potenciar había sesenta y uno dedo el de Brent ha subido un poquito está ahora mismo a setenta dólares el euro estable en un dólar y casi doce centavos y la prima de riesgo estable también en noventa y seis puntos básicos uno menos que a primera hora de la mañana

Voz 1018 04:10 hemos el juicio del proceso en el Supremo en el que sigue declarando en calidad de testigo un comisario de los Mossos d'Esquadra que está ofreciendo su versión sobre la actuación de ese cuerpo policial el veinte de septiembre durante el cerco a la Conselleria de Economía asegura que los a cien los agentes hicieron todo lo que estaba en su mano para facilitar la salida de la secretaria judicial atrapada en el interior del editor

Voz 0055 04:28 Alberto Pozas si testimonio demoledor contra Jordi Sánchez José Antonio se veinte de septiembre en un primer momento se acercó de forma altiva acaba de explicar prepotente

Voz 0313 04:36 le exigió que sacara de allí a los Mossos amenazando contra Mas

Voz 0055 04:39 la al president Puigdemont además ha explicado el cordón de seguridad de los voluntarios de la ANC no era seguro

Voz 6 04:44 es que el perdón no estaba hecho donde me habían dicho que el cordón no me ha permitido a mí acceder a Consejería porque los ánimos de las personas no estaban en condiciones de que yo accediera forma pacífica por por el cordón

Voz 0055 04:55 su actitud sí reconoce estemos su cambio después ofreció ayuda y colaboración todo esto contradice parcialmente la versión del diputado electo de lo que dice que ese día todo el rato hizo todo lo posible por facilitar la salida de la comitiva judicial de la Conselleria unos que todo

Voz 1018 05:08 había una conexión con Jerusalén el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha advertido de que las actuaciones militares sobre Gaza no han terminado la tregua tácita con Hamás que ha devuelto la calma tras dos días de violencia que dejan un balance provisional de veinticinco palestinos y cuatro israelíes muertos corresponsal Beatrice con Berry pese al alto el fuego que se respeta desde esta madrugada el primer ministro Benjamin Netanyahu acaba Gerrit clara que Israel está preparado para seguir adelante Gaza hasta que los israelíes se sientan seguros es sin duda una respuesta a las críticas que está recibiendo pues haber dado su visto bueno esta tregua que según otros líderes israelíes significa capitular ante el movimiento islamista Hamás analistas israelíes lamentaban este lunes que el Gobierno tenga capacidad de disparar pero carezca totalmente de estrategia en Gaza entre los palestinos de la franja la política errática de Hamás el silencio del presidente Mahmud Abbas durante los dos días de escalada provocaban también un sentimiento de abandono desolación líderes y ciudadanos son conscientes de que esta tregua es sólo un paño de agua fría antes de que estalle un nuevo ciclo de violencia todavía con Carlos Cala Isabel Quintana en la Audiencia de Barceló

Voz 0824 06:15 no no mantiene en libertad provisional al exprofesor de los Maristas Joaquín Benítez condenado a casi veintidós años de cárcel por abusar sexualmente de cuatro alumnos la Fiscalía y las acusaciones consideran que existe un elevado riesgo de fuga su defensa alega que siempre ha cumplido las medidas cautelares que tiene el pasaporte

Voz 0325 06:30 la Policía Nacional busca a un hombre por haber asesinado presuntamente a su mujer en Parla y sospecha que ha huido a su país a Marruecos tenía una orden de alejamiento en vigor pero hace poco que la víctima y el supuesto agresor habían vuelto a convivir el hombre acumulaban historial de una treintena de Denia

Voz 0824 06:43 en deportes el Barça viaja hoy al Liverpool mañana se juega en Anfil el pase a la final de la Champions con la ventaja del tres a cero de la ida con la ausencia de de melé está previsto que el egipcio Salah sea baja tras el golpe que recibió el sábado en la Premier estonio estos Alburquerque

Voz 1018 06:56 de momento sin más consideración

Voz 0527 06:58 al final Carlas no no no no

Voz 7 07:00 no no no no no no es así nos gusta

Voz 0313 07:05 ha sido el modesto que no sea tres cero y sería un error plantear el partido así yo tuve la suerte de asistir a un montón de años a una remontada del Barça en una semifinal en sentido contrario perdió en Goteborg tres cero parecía todo hecho y remontó con los pero luego palmos lo final fin mala suerte pero no no no no a este nivel a ningún nivel pero éste de ninguna manera vamos a un gol de las horror vivir un gol del Ajax alaba Juárez y yo creo que es del del tope taza que se dio en la cabeza el otro día pobres yo creo que al final salió del del estadio por su propio pie y son bastante optimistas había pueda jugar de que vamos a desear el que lo juegas Nadal gana la Champions virus y luego serio lo digo

qué se llevaría a una isla desierta un transistor a escuchar la entrada La ventana con el transistor sería yo Feli ya en la isla de lunes a viernes bueno me llevaría a Cala Francino que con su inteligencia y su brazo fuerte construiría una embarcación para salir de ahí la pena ser creo que no me equivoco en mi decisión

Voz 0527 08:20 bueno y con todos los lunes recibimos en este estudio Carles Francino para tomar el vermú la tradición esa la tradición simbólico ahí la traiciones que me Bermudes verbo simbólicos eso sí de esto va a acabar debemos tomarlo como

Voz 0313 08:34 Bermúdez Paco tiene lugar este fin de semana del Estado en un pequeño pueblo de Tierra de Campos en la provincia Zamora que se llama Castroverde de Campos donde con tienen menos de doscientos habitantes donde existe yo creo que seguramente no sé si

Voz 5 08:50 mejor a uno de los mejores restaurantes de caza de toda España u que además es un lugar con un porqué

Voz 0313 08:55 acto familiar con una tradición humanista de lo que es la gastronomía con un trabajo por intentar mantener tradiciones de de esa tierra el pichón y otras cosas fantástico en fin es espectacular pero pero la filosofía todavía más es un lugar para perderse durante unos días son un fin de semana absolutamente recomendable Se llama Lera Lera L R A Castroverde de Campos a dos horitas en medio de Madrid fantástico una maravilla de verdad ya hablaremos con calma

Voz 0527 09:28 proyecto bueno y suerte el vamos a conocerlo no bueno yo y lo Corot pero si no te era muy bien hablar de los proyectos pero estaría muy bien conocernos

Voz 0313 09:39 esta tarde tienes mucha cuestiona esta tarde tenemos por ejemplo si de ese viaje a la vuelta de la música y lo poesía que tan de moda está pero además con dos hall con Pancho Varona

Voz 0527 09:50 ha publicado mociones era grande

Voz 0313 09:52 el ICO Laura Gómez Palma que es bajista y que publica animal de Paisaje en la editorial huesos de decir de ello sí con Sabina se SS es muy interesante porque hay hay hay todo un movimiento hasta ahora eh de de de poetas y músicos músicos que se pasan a la poesía como es el caso oí es un es un mestizaje

Voz 0527 10:16 de hecho Garona que es buen amigo destaca sí hombre sí por gran amante de la red señor además y mantiene con esas ese espíritu Salinero con esas noches tablillas la explicación de las canciones que a veces Carles porque mira que son buenas las canciones pues a veces casi la explica Levine

Voz 0313 10:33 de dónde nace hacéis mejor que la propia cancillera muy bien oye esta tarde están todo por la radio Carlos Areces eh que es que es un actor fantástico hoy es un tipo de partidismo está además por doble motivo porque es una de las incorporaciones de la nueva temporada de de la que se avecina que está muy bien en Telecinco pero además a formar parte del del equipo que participará el fin de semana próximo del diecisiete de mayo en el en los encuentros de bienestar ayuno sobre reflexiones en torno al humor que hacer en Alcázar de San Juan en Ciudad Real y hay un grupo de gente hay extraordinarios

Voz 0527 11:04 a veces es un tipo que lo escuchamos esta tarde en Todo por la radio lo tienes poesía en fin pues aquí estamos

Voz 0313 11:10 a falta de queremos decirle cuatro vuelos

Voz 0527 11:14 que nos están escuchando en Madrid lo tengan interés en las elecciones que ahora a nuestro si Eros unos minutos en muy veinte minutos comienza en Gran Debate con los candidatos a la Alcaldía de Madrid que somos muy pesados los que estamos en Madrid diciéndoles lo importante que es que cuando ustedes estarán sitios donde quizá no sea lo más relevante para ustedes pero si es una buena forma de templar pero yo creo que después de las elecciones pasadas va a ser la primera vez que vemos a los candidatos eh que vienen de donde vienen cada uno de ellos con sus resultados ponerse frente a frente y lo que hoy ocurre en Madrid en ese debate que nuestros compañeros de Radio Madrid entre unos minutos va a ser desde luego interesante para todos estén clásica

Voz 0313 11:49 tras ser tomar un poquito la temperatura del ambiente si seguimos en la senda de la bronca y el improperio Os se cuelan algún otro tipo de propuestas y de de moda también será interesante ver esta tarde en fin sabremos lo que sabremos pero hasta donde podamos contar la reunión entre Pedro Sánchez y Pablo Casado en la Moncloa no además el detalle de reconocerle sin como es obvio por otra parte con los resultados en la mano la categoría de de jefe de la oposición no de odiar primer clasificado de la de la oposición bueno a ver sí se recompone de alguna manera todo lo que pareció saltar por los aires durante la campaña electoral digamos bicho hemos visto cosas incluso más difíciles que ésta pero sería deseable deseable aunque poco probable con otras elecciones a la vista que el a templar un poquito porque si lo hace bien absolutamente en uno nuevo

Voz 0527 12:41 bueno escribir es broma muy escuchamos va muy bien un abrazo

hoy y con Toni Garrido

