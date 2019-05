Hoy por Hoy (07/05/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1727 00:00 son las seis de la mañana las cinco en Canarias

Voz 1 00:15 en la Cadena Ser

Voz 1727 00:24 saludos qué tal está muy buenos días la ronda de contactos en el Palacio de la Moncloa que hoy cierra Pedro Sánchez con Albert Rivera y con Pablo Iglesias empieza a dejar fotos impactantes del resultado electoral lo que va de ayer a hoy lo que cambia el voto en las urnas lo demuestra con claridad la distancia que va de esta declaración de Pablo Casado el viernes veintiséis a cuarenta y ocho horas de las elecciones

Voz 2 00:48 si al final Box hizo iba a darnos tengan diez escaños o tengan cuarenta van a tener la influencia que ellos quieran tener en el Gobierno o para decidir la investidura o la legislatura por tanto para qué vamos anda pisando los la manguera entre nosotros sino que tenemos que hacer es sumar

Voz 1727 01:02 a la declaración que hizo ayer en el Palacio de la Moncloa después de verse con el presidente en funciones y candidato a la reelección

Voz 3 01:08 nosotros eh no podemos facilitar este Gobierno pero podemos entender que otros partidos que respeta la Constitución de España consideren hacerlo hay otras sumas que garantizan la investidura de Pedro Sánchez de partidos con los que ya pactado anteriormente es el caso de Ciudadanos

Voz 1727 01:23 tono moderado hoy consejo a Ciudadanos para que apoye a sus antiguos socios socialista bueno pues no parece que Ciudadanos vaya a ir en ese tono a La Moncloa la posibilidad de sustituir al Partido Popular en la derecha española mantiene a los de Albert Rivera en modo electoral al

Voz 0793 01:42 X escuchen a Inés Arrimadas Sánchez no tiene ningún tipo de escrúpulos es capaz de hacer lo que sea con tal de seguir utilizando el Falcon y seguir estando en Moncloa hizo lo que sea con la tesis hizo lo que sea con el libro es decir es un Fake de presidente

Voz 1727 01:56 Sánchez se va a someter hoy a una ducha escocesa porque puede encontrarse con un Rivera ha crecido ya continuación con un Iglesias mucho más sereno y contenido que hace sólo unos días le pedirá Sánchez dice compartir gobierno aunque acude a negociar asegura sin líneas rojas ultimátum ni arrogancia

Voz 4 02:16 debemos convencer al Partido Socialista para inaugurar juntos una nueva época de colaboración y confianza que creo que los electores progresistas nos están demandando es vergonzoso que los que aún siendo muy diferentes compartimos mucho nuestros programas sigamos teniendo tantos recelos y tantas desconfiar

Voz 1727 02:32 hablaba Iglesias ante el Consejo Ciudadano Estatal en el que ha escuchado las reticencias de la Federación Andaluza en manos de los anticapitalistas de entrar en un gobierno de coalición la decisión si es que tienen que tomarla la tomarán dice Iglesias los inscritos el único que todavía no ha hecho declaraciones públicas desde la noche de las elecciones es Pedro Sánchez sigue hablando porel su número dos José Luis Ábalos desde Sevilla desde la Feria de Abril de mayo en este caso se felicitaba por la normalización de las relaciones entre partidos todo

Voz 5 03:07 sí en normalizar la relación entre el grupo Parlamento no tiene sentido es que no el sistema democrático tengamos ausencia de interlocución tengamos actitudes estancas

Voz 1727 03:25 pues así viene el martes siete de mayo anoche la Generalitat aceptó la renuncia de Núria de Gispert a la Cruz de Sant Jordi la ex presidenta del Parlament se ha visto forzada a renunciar a esa distinción por insultar en las redes sociales apolíticos no independentistas Aimar Bretos buenos días

Voz 0027 03:42 hacen tasas renuncia a pesar de que él mismo dijo que no había polémica cuando Days dice Espert comparó a sus rivales con cerdos Ciudadanos PSC y PP habían pedido que se les retirarla

Voz 1727 03:51 y tras la decisión de la Justicia de permitida Puigdemont concurrir a las elecciones europeas el asunto se vuelve a judicializar en dos frentes

Voz 0027 03:59 se dice que estudiará acciones legales contra la Junta Electoral Central que le excluyó de las elecciones europeas en primera instancia

Voz 1727 04:05 es un proceso Dios queda envidioso exactas omite que una porque no soy un experto

Voz 0027 04:10 todo un grave perjuicio a su campaña y el PP ha anunciado que va a recurrir al Constitucional

Voz 1727 04:14 de la mano del hombre está detrás de la extinción masiva que estamos viviendo una de cada ocho especies del planeta está en peligro

Voz 0027 04:23 en total un millón de especies lo hizo un informe de la ONU sus autores advierten

Voz 4 04:27 peso para mi propia o

Voz 0027 04:29 giren de que también es una mala noticia para la humanidad que depende esas especies para su propia supervivencia

Voz 1727 04:34 encuentran en la calle en un parque cerca de la universidad la mochila con el móvil y el ordenador de la estudiante española que lleva desaparecida en París desde el uno de mayo

Voz 0027 04:44 Natalia Sánchez Uribe está de Erasmus en la capital francesa le quedan sólo dos semanas para acabar la beca según la agencia Efe había confesado a una de sus amigas que desde hace un mes sentía que alguien les seguía

Voz 1727 04:58 hizo un agradecimiento emocionado

Voz 1161 05:01 es difícil hablar pero también entiendo que hay que estar agradecido porque he tenido mucha suerte sobre todo dar las gracias a mucha gente que se ha preocupado estos días porque me han hecho sentir querido me emociona un poco vio tanta gente que ha venido aquí no sé lo que sea el futuro pero creo que lo más importante era a estar aquí y poder hablar tranquilamente y poder transmitir cómo me encuentro

Voz 1727 05:21 el agradecimiento emocionado de Iker Casillas ya lo escuchan con la voz quebrada al hablar del cariño que ha recibido al abandonar el hospital donde lo han tratado del infarto de miocardio que sufrió su futuro deportivo dice se lo plantea era más adelante sabe su futuro Sampe buenos días buenos días Pepa es el capitán del Atlético de Madrid Diego Godín hoy se despide de la afición el que ya

Voz 1161 05:45 con contó el director de El Larguero Manu Carreño hace cinco meses el central uruguayo te deja el club rojiblanco después de nueve temporadas hoy se confirma para continuar su carrera en el Inter de Milán el acto de despedida de la afición rojiblanca será a la una de la tarde en el Wanda Metropolitano con dos partidos ligueros todavía pendientes el capitán de las últimas temporadas Se marcha con ocho títulos ganados con Simeone en el banquillo y otro que se marchara en junio Susaeta del Athletic dirá adiós a los leones después de doce temporadas y quinientos seis partidos

Voz 0978 06:12 pero no estoy con el tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días hoy la lluvia caerá con más persistencia e intensidad en las Rías Baixas de Galicia más débil esta lluvia en el resto de Galicia en el Cantábrico más occidental especialmente en Asturias norte de Extremadura también Castilla y León en todo el noroeste peninsular ambiente más fresco durante toda la jornada en el resto del país hace frío ahora pero menos que ayer el sol va a lucir la mayor parte del día con ambiente suave durante la tarde cálido incluso en el sur con máximas de más de veinticinco grados sobretodo en el Valle del Guadalquivir el sudeste de la Península

Voz 6 06:46 la aire cariño una placa de Securitas Direct del de enfrente también se ha puesto alarma ya desde que robaron al del sexto se lo están poniendo todos el bloque qué hacemos nos ponemos una yo me quedo más tranquila si lo hacemos si entraron en el sexto en haber entrado perfectamente en nuestra casa

Voz 7 07:00 bien Securitas Direct protegemos lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece digo calcula una Securitas Direct puntualizó recuerda novecientos ciento trece ciento

Voz 8 07:10 así en primavera se les con gafas de sol iba a coger el paraguas y sobrepasó ese te queda una cara de igual que cuando veces al Amanita de la cita en el coche que del genio Treno por eso Midas te concedemos tres deseos aceite y filtro y revisión de treinta puntos desde sólo cuarenta y nueve con noventa y nueve pide cita en Midas punto es y deseos concedidos

Voz 9 07:30 eh

Voz 11 07:43 me mato

Voz 10 07:47 me Mori

Voz 12 07:57 de esta mañana vamos a dar una alegría

Voz 1727 08:02 a unos cuantos oyentes de la SER Hoy por hoy oyentes como Carlos de Burgos que nos mandaba ayer esta nota de voz

Voz 13 08:10 los días al cabo del último programa bueno aunque parece que va a ser el último programa de de Salvados y quiero darle la enhorabuena a ellas Diego Madrid porque este ha sido un programa precioso lo que más me ha gustado ha sido el cariño cada reprochaba su mirada cuando estaba hablando con esas personas mayores mire me parece que debiéramos de prestar un poquito más de atención a los ancianos que tenemos alrededor que yo creo que muchas veces decimos que tienen la vista la mirada cansada yo creo que es de tanto vernos corres un abrazo

Voz 1727 08:44 un abrazo Carlos nuestros mayores con su verdad que ahí desnuda que razón tienes que delicia de programa de Salvados hizo Évole para despedirse bueno pues esta mañana va a él Jordi Évole con su sustituto en Salvados con Gonzo a partir de las diez de las nueve en Canarias con Toni Garrido y con Nacho Carretero como cada martes De la Fuente buenos días

Voz 0456 09:10 hola Pepa buenos días pero no están donde casi cada martes hoy están en Ciudad Real en la Feria Nacional del Vino que abre sus puertas al público esta mañana

Voz 1727 09:19 qué suerte tiene siempre Garrido pero yo voy mañana eh

Voz 14 09:21 pero ya aquí

Voz 12 09:24 Nos quedamos el resto bueno pues desde veía después de trabajar Cantiga queda bien casi te llevas mejor sabor de boca ya bueno vamos a repasar las mejores historias y entrevistas de Salvador una hora después vamos a entrevistar al presiden

Voz 0456 09:42 de de Castilla La Mancha Emiliano García Page y vamos a hablar también a escuchar la música de Pasión Vega está maravillosa voz con la que amaneció hoy muy buenos días a todos a todas ahí en nuestra mesa de análisis esta mañana Enric Giuliana Joaquín Estefanía y Lucía Méndez una mesa a la que vamos a sumar al Luisa Carballo directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe con ella vamos a reivindicar el empoderamiento de la mujer en América Latina o la lucha contra el femicidio entre otros asuntos

Voz 10 10:11 tan sucede a todas las noches más de dos

Voz 12 10:31 Villa del voto tiene Pasión Vega eh

Voz 1727 10:34 empezar el día a primera cuestión de la mañana da política las reuniones con los líderes en Moncloa qué les parecen estos encuentros como han visto a Pablo Casado a su salida en esa rueda de prensa que esperan hoy de ciudadanos que esperan hoy de Unidas Podemos es decir de Rivera de Iglesias

Voz 0456 10:55 el PP no se abstiene le pasa la pelota ciudadanos debería abstenerse alguno de los dos los dos los tres tienen el nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta y el whatsapp el seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta

Voz 1727 11:07 aquí seguimos esperando como siempre que se publican datos de paro de empleo noticias de subida de la de usted de sus hijos sus conocidos han encontrado empleo o han perdido qué tipo de contrato tienen y además

Voz 0456 11:20 además antes de analizar hoy ese informe de la ONU sobre biodiversidad con la ministra para la transición ecológica con Teresa Ribera queremos preguntarles Si camino a la sexta extinción están dispuestos a cambiar radicalmente sus hábitos de consumo como piden los es expertos en toda la prensa reducir drásticamente el consumo de carne roja deshoja de aceite de palma si están concienciados para aplicar cambios drásticos en sus vidas nueve cinco dos dos dieciséis sesenta whatsapp seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta

Voz 1727 11:55 pues son las seis y doce cinco y doce en Canarias

Voz 16 11:57 pieza Hoy por hoy con Roberto Mahan y Elena Sánchez en la técnica y con Jordi Fábrega la producción

Voz 10 12:05 ídem

Voz 0931 12:06 tal que alegras por el éxito de tus amigos y el otro contesta un amigo es un éxito

Voz 10 12:14 quién dio la cara

Voz 14 12:17 les agradecemos siempre siempre los oyentes su apoyo es su lealtad hoy va a ser una excepción con Carles Francino sigue La Ventana aquí en la SER cada tarde de cuatro a ocho

Voz 1727 12:27 en Canarias

Voz 14 12:30 en la SER

Voz 1 12:35 en la Cadena Ser

Voz 0027 12:43 a las once de la mañana Pedro Sánchez recibe en la Moncloa a Albert Rivera que acude a esa reunión con intención de aclararle al candidato del PSOE que en Ciudadanos no tienen Inter o de abstenerse para facilitar su investidura por mucho que lo planteara en su día la patronal por mucho que azuzar ayer la idea Pablo Casado por mucho que parte del PSOE haya especulado con esa opción en las últimas horas Óscar García buenos días

Voz 1645 13:03 hola qué tal buenos días si Alber Rivera también dejará claro a Pedro Sánchez que no apoyará una investidura suya y que Ciudadanos estará en la oposición controlando le vigilando le pero será una oposición con sentido de Estado según Inés Arrimadas quién no se cierra a acordar grandes pactos grandes acuerdos con Pedro Sánchez

Voz 0793 13:21 desde ni se nos pasa por la cabeza dar alas han Gobierno que ya está hecho de Sánchez de los populistas ir apoyado en nacionalistas pero seremos una oposición firme y con sentido de Estado

Voz 1645 13:33 la de hoy será la primera reunión que mantengan Rivera y Sánchez desde que este segundo ex presidente del Gobierno desde la moción de censura a Mariano Rajoy el contacto entre ambos líderes ha sido nulo ninguna reunión pero tampoco ninguna conversación telefónica es algo que según fuentes de La Moncloa se quiere enmendar buscando una imagen de normalización del diálogo entre ellos

Voz 0027 13:52 los partidos políticos ya por la tarde Sánchez va a recibir a Pablo Iglesias esté dejó claro ayer que hoy acude a La Moncloa a pedirle al candidato del PSOE que podemos forme parte del próximo Gobierno no sólo como un socio parlamentario que influya en las políticas a través de un pacto programático sino como un número con un número de ministerios equivalente al peso de los diputados de Unidas Podemos admite decías que su estrategia negociadora ese va a parecer poco a la vez hace tres años plantean un diálogo sin arrogancia sin ultimátum sin líneas rojas esto lo dijo ayer Iglesias ante el Consejo Ciudadano de Podemos José María Patiño

Voz 1108 14:25 desde la modestia de los cuarenta y dos escaños obtenidos pero desde la convicción de que es necesario un Gobierno progresista Pablo Iglesias ha defendido la entrada de Unidas Podemos en un gobierno de coalición liderado por el PSOE hoy acude a La Moncloa con el objetivo de convencer de ello a Pedro Sánchez

Voz 4 14:41 yo creo que debemos intentar convencer a Pedro Sánchez y al PSOE de que España necesita políticas progresistas de verdad que conviertan además en una referencia para una Unión Europea que está en serias dificultades heridos

Voz 1108 14:52 desde Podemos ha huido de la arrogancia y propone dialogar sin líneas rojas para forjar un Gobierno que tendría como socios preferentes a valencianos vascos cántabros y catalanes pero sin ninguna referencia explícita al independentismo a los que desde Andalucía rechazan un gobierno con el PSOE anuncia que serán asamblea ciudadana la que tome la decisión

Voz 0027 15:12 mientras tanto en el PP a pesar de los esfuerzos que hizo ayer Casado por ahondar en su perfil moderado y a pesar de que llegó incluso a abrirse a la posibilidad de crear un canal de comunicación permanente con el Gobierno acerca de Cataluña en su partido siguen sonando con fuerza a las voces críticas hacia su gestión ir hacia el rumbo que Casado la imprimido al PP por ejemplo anoche en Televisión Española el presidente del PP vasco Alfonso Alonso le pedía Casado que recupere a referencias del PP más moderado

Voz 0083 15:38 pues sí yo digo el partido no puede empequeñecer se esa es la impresión que sacara a la gente todo yo creo que hay que hacer un esfuerzo por ampliar sino otras referencias pero no voy a hablar de personas suelen nombres concretos ahora pero ellos saben tienen que hacer ese esfuerzo sino da la sensación de alguna cosa para

Voz 0027 15:57 un grupo muy reducido o estas otras palabras del gallego Núñez Feijóo sobre la necesidad de experiencia para ejercer el líder

Voz 17 16:04 yo creo mucho en la formación y creo en la experiencia no creo en la improvisación ni creo en llegar a un sitio aprender hay ningún un cirujano que se meta en un quirófano con un paciente aprender o al menos siempre intentamos que no nos toque ese cirujano pues sí hay políticos en España en este momento en la mayoría de ellos qué quieren ser de primeras espadas y que no ha gestionado nunca y eso es muy peligroso

Voz 0027 16:32 los primeros espadas de los partidos para las elecciones municipales en Madrid los candidatos a alcalde de la capital de España participaron ayer en el debate organizado por la serie el país que se convirtió en un foro de crítica de todos contra la gestión de Manuela Carmena aunque uno de los momentos más relevantes de ese debate fue cuando el candidato de Vox Ortega Smith explicó a las claras que ellos quieren sacar el orgullo gay del centro de Madrid Laura Gutiérrez buenos días

Voz 1727 16:55 los días si quiere llevarlo a la Casa de Campo y hacerles

Voz 0027 16:57 a sacando los de Madrid

Voz 4 17:00 el verdadero problema de ataco los daríamos dentro de la Casa de Campo

Voz 18 17:05 es la medida estrella que ha llevado al debate el candidato de

Voz 1275 17:07 vox un debate que ha dejado dos bloques diferenciados una clara sintonía entre los tres candidatos de izquierda

Voz 1410 17:12 quién preocupación me da que te hagan ustedes es el frentismo tenemos que entendernos todos yo naturalmente siempre estaré por un gobierno de progreso y creo que para mí el Gobierno de progresos sería el Partido Socialista de todos los mitos

Voz 4 17:24 hay dos opciones o la Izquierda suma o la derecha gobierna con la extrema derecha por supuesto que hay mucha posibilidad en la izquierda del tablero político de llegar a acuerdos

Voz 18 17:33 en Carmena Pepu Hernández y Sánchez Mato

Voz 1275 17:36 lo de Madrid en pie de un lado y de otro PP Ciudadanos Ivo

Voz 0137 17:38 es que apuestan por un pacto a la andaluza en la capital nos centremos a los ciudadanos y pretendíamos evitar Orellana la Izquierda Unida de madre yo pactar

Voz 4 17:47 ahora les toca a ellos apoyar la alcaldía de voz para que podamos sacar a Carmena del Ayuntamiento quizás son tanto

Voz 0456 17:52 es lo que yo puedo garantizar a los ciudadanos es que ellos

Voz 0137 17:55 voy a poner mi programa de Gobierno exactamente igual que se ha hecho en Andalucía y en otro sitio

Voz 1275 18:00 hablaba Martínez Almeida Ortega y Begoña Villacís la candidata de Ciudadanos que no descarta apoyar al PSOE aunque los socialistas no lo han dicho claro

Voz 0027 18:06 seis y dieciocho de la mañana cinco y dieciocho en Canarias sobre Vox escribe una carta a la directora en El País el actor Viggo Mortensen el que dio vida a Aragón en el señor de los anillos protesta porque el partido de ultraderecha ha utilizado un fotograma de su personaje en la película para hacer un fotomontaje electoral en el que ese guerrero se enfrenta con su espada a gays feministas o medios de comunicación como La Ser El País Pasqual Donate buenos días

Voz 1684 18:34 buenos días la torpeza política y mediática de Vox titula según el actor es absurdo que a él interesado en la rica variedad de culturas idiomas se que existen en España y en el mundo se vincule a un partido ultranacionalista neofascista es más ridícula aún escribe que se utilice a un personaje como Aragón un estadista políglota que aboga por el los cimiento y la inclusión de las diversas razas costumbres lenguas de la Tierra Media para legitimar a un grupo político antiinmigrante anti feminista e islamófobo Viggo Mortensen termina su breve carta el país con esta reflexión me iría de su torpeza pero Docs ha entrado en el Congreso con veinticuatro escaños no es un chiste y habrá que estar atentos pro activos

Voz 0027 19:15 la Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la condena al periodista Federico Jiménez Losantos por decir que el hijo de Carolina Bescansa debería estar en algún contenedor Jiménez Losantos tendrá que pagarle ahora diez mil euros a la ex dirigente de Podemos esa condena se refiere también a otros comentarios del locutor que llegó a insinuar que cuando veía a los diputados de Podemos le entraban ganas de dispararles

Voz 19 19:39 mamá me has hecho los finales era el zumo estás hurtando no

Voz 0137 19:42 no me tu móvil desayunar deprisa para

Voz 20 19:45 ahora el y tiene estas cosas aproveche el precio de la hipoteca variable de BBVA para cambiar de una casta más cerca sin comisión de apertura y sin gastos de tasación si la solicita al banco consulta condiciones en BBVA punto es

Voz 21 19:56 de de UPA creando

Voz 1727 19:58 unidades

Voz 17 20:01 todos tenemos un jefe

Voz 20 20:03 todos hemos periodo en préstamo alguna vez por eso todos entendemos a Freddy en esta señora con el país y los cuarenta Classic la discografía completa y cinco directivos de una banda tan grande que ni siquiera hemos tenido que mencionar su nombre cada fin de semana en tu quiosco una nueva entrega por nueve con noventa y cinco euros con el país

Voz 1 20:24 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 0027 20:28 en el juicio del testimonio muy trascendente el que se escuchó ayer fue el Mosso d'Esquadra que coordinó a los antidisturbios frente a la Conselleria de Economía el veinte de septiembre el día en el que un grupo numerosísimos de personas convocadas por las plataformas independentistas rodeó aquella sede impidiendo que saliera del edificio el operativo judicial que lo estaba registrando bueno ese agente que estaba al mando aquella aquella tarde noche asegura que Jordi Sanchez les llegó a exigir en un primer momento que se llevaran de allí a los antidisturbios

Voz 5 20:55 en ese momento del señor de hoy sabes saca un teléfono móvil por lo que son las manos ya lo recuerdo y me dice que vaya al president al conseller y que me voy me voy a ir allí no voy a alargar le dije que hiciera lo que tuviera que hacer el señor Jordi Sanchez saca su teléfono hace una llamada no sé decirlo con el presiden las palabras fueron pero está loco sabes que es una frase en catalán que quiere decir ha perdido la Chavez ha perdido el conocimiento saca la Brigada Móvil de aquí

Voz 0027 21:21 bueno dice que poco después Jordi Sanchez abandonó esa prepotencia y altanería estos literal que pasó a adoptar una actitud más conciliadora ofreciendo incluso su colaboración para calmar a los no

Voz 14 21:31 está la Cadena ser atendidos

Voz 0027 21:34 ceso a los correos electrónicos que demuestran los intentos de extorsión a Wikileaks cuando su fundador Julian Assange todavía vivía en la embajada de Ecuador en Londres esos correos demuestran que esos supuestos chantajistas que eran ciudadanos españoles capitaneados por un periodista llegaron a exigir hasta tres millones de euros a cambio de no publicar información sensible que tenían sobre Assange que podía enfrentar le al Gobierno que todavía por entonces le estaba refugiado en su embajada Ana Terradillos buenos días

Voz 0125 22:01 buenos días en total cuarenta correos y los últimos cinco monitoreado por la policía después de que Wikileaks presentase una denuncia por presunta extorsión ante la Policía Nacional desde el primer minuto en el que la organización trata de vender el material la presunta red de extorsión pone un precio a los documentos tres millones de euros que luego bajan a millón y medio y que siempre se publicitan con con en ese importantes entre agentes ecuatorianos ingleses y americanos uno de los momentos clave es cuando el periodista le dice que tiene un audio de Julian Assange en el que este habla sobre una reunión que habrían mantenido el presidente de Ecuador y el jefe de la diplomacia de EEUU Mike Pompeo en ese mismo correo PP el periodista el extorsionador le dice al editor jefe de Wikileaks que Julian dice

Voz 1727 22:42 qué le han vendido que teme por su vida y que Ecuador quiere deshacerse de la empresa de seguridad ilegalmente la empresa que grabó a Julian Assange

Voz 6 22:57 ese día hoy por hoy en cadenaser punto com y en las redes sociales

Voz 1 23:01 el Iker arroba hoy por hoy y en facebook Hoy por hoy

Voz 22 23:09 una ley Nations Pipol

Voz 1727 23:13 sí

Voz 12 23:16 sigue temblando no tienen Haika

Voz 14 23:28 pero catorce pide de vivir la vida en la actualidad al último minuto

Voz 1 23:32 el viernes a partir de las dos de la tarde una hora menos en Canarias la vida

Voz 14 23:41 Marcos sí que nos también en Cadena Ser punto com

Voz 24 23:49 hoy martes te acercamos la noticias y protagonistas del día en SER Deportivos contamos contigo en la sección de nuestros oyentes tu opinión cuenta con seis treinta nueve dos cero seis cuatro seis como nuestro número de guasa para participar conos

Voz 14 24:00 SER Deportivos de tres a cuatro de la tarde una hora menos en Canarias con Francisco José Delgado cafeína se

Voz 7 24:10 cuando los primeros no es una prioridad

Voz 14 24:12 esta semana estoy rodando mis últimas escenas de Cuéntame que horas colgado esto me debían ser las tres

Voz 0027 24:18 menos cuarto tercero cuarto azul

Voz 14 24:21 hay poco más saber que las mejores respuestas están en la segunda es preguntar se pregunta una alumna pero profe tú crees que algún día íbamos a mejorar para mí esa es la pregunta alzó la respuesta voy profesora tengo que creerlo La Ventana séptima temporada con Carles

Voz 7 24:45 cuenta con la sea

Voz 1727 24:48 pase lo que pase

Voz 1 25:00 en la Cadena Ser

Voz 14 25:12 miles de personas han salido esta noche a la calle en Estambul protestando con cacerolas contra la decisión de la Junta Electoral turca que ha anulado la victoria de la oposición una victoria electoral en

Voz 0027 25:23 Estambul que es la ciudad más grande del país y que hasta ahora era un feudo del presidente Erdogan un robo en opinión de los socialdemócratas que ganaron la alcaldía en una elección reñida Mishima que ahora se va a repetir informa desde Teherán Luis Miguel Hurtado

Voz 14 25:39 así sonó anoche Estambul gritos de resistencia

Voz 0978 25:43 el caceroladas fueron la respuesta de las calles opositoras a la decisión de la Junta Electoral de cancelar la Alcaldía otorgada candidato opositor hace medio mes los comicios tengan que repetirse el próximo veintitrés de junio la Junta tomó la decisión por mayoría tras las denuncias del partido gobernante AKP los islamistas que no habían podido vencer tras exigir un recuento alegaron esta vez que la elección de las mesas electorales contravino la Ley entre los presidentes y miembros de las mesas denunciaron hubo funcionarios expulsados durante las purgas posteriores al golpe de estado de dos mil dieciséis cree voló cuya administración apenas comenzaba condenó la decisión de la Junta Electoral alertando de que su decisión pone en duda la limpieza de todas las elecciones anteriores anoche frente a sus seguidores se mostró desafiante no permitiremos que un puñado de personas se apropian de esta nación nos mantendremos en calma podéis estar desesperanzado pero secar vuestras lágrimas remachó estamos aquí y trabajaremos juntos la orden de la Junta electoral supone un revés para la oposición en las elecciones municipales del treinta y uno de marzo pasado el CHP había acabado con veinticinco años de ayuntamientos islamistas en Estambul y Ankara la gran damnificada es la democracia herida de muerte en un país que vive un hecho sin precedentes desde las primeras elecciones libres en mil novecientos cincuenta

Voz 16 27:01 Turquía ya no será la misma

Voz 1 27:05 los deportes en Hoy por hoy

Voz 0027 27:11 también se despide del Atlético de Madrid el día en que el bar

Voz 12 27:14 espera echar al Liverpool de la Champions Sampe buenos días

Voz 1161 27:16 los días hay Mari que visitan Phil con el cómodo tres cero de la ida el Camp Nou con los errores de Roma prendidos alejado los fantasmas por eso Valverde tiene claro el papel que deben protagonizar en la cuna de los votos

Voz 14 27:25 de lo que se trata siempre de llevar el partido a su terreno tengo ningún lado pesan José controles

Voz 1161 27:33 por vuelven al que fue su estadio Coutinho y Luis Suárez este último ya les marcó un gol en la ida del Camp Nou y tiene claro lo Chiara sin marca esta noche en Liverpool

Voz 27 27:41 tengo todo respeto el mundo hacia los hinchas Liverpool soy un agradecido al al Liverpool le tengo muchísimo respeto al club y a los aficionados que obviamente está claro que acá en Anfield no celebraría un gol por el respeto que le tengo a la gente datan en su casa

Voz 1161 27:55 bajas para volver de Rafinha peor lo tiene Jürgen Klopp pierde afirmó Keita la lana Salah el alemán sobre la baja del egipcio

Voz 27 28:02 y es que claro

Voz 1275 28:07 So ni siquiera vamos a permitir jugar esos todo se siente bien pero no lo suficientemente bueno desde el punto de vista médico está desesperado y tuvo pero no podemos hacerlo

Voz 1161 28:19 arbitrará fin desde las nueve el colegiado turco casi ir lo hubiéramos en Carrusel Deportivo desde las ocho y cuarto con Dani Garrido hoy si protagonista pueden ser liven Liverpool el uruguayo Luis Suárez protagonista Sara seguro desde la una de la tarde su compatriota Diego

Voz 1727 28:30 Dean Se despide en rueda de prensa desde la una de la tarde

Voz 1161 28:32 en el Wanda Metropolitano ante la afición del Atlético de Madrid como ya contó el director del Larguero Manu Carreño hace cinco meses el central uruguayo deja el club después de nueve temporadas para continuar su carrera en el Inter de Milán dos partidos ligueros todavía le quedan por jugar el capitán de las últimas temporadas en marcha con ocho títulos ganados y otro que se va en junio Susaeta del Athletic dirá adiós a los leones después de doce temporadas y quinientos seis partidos volviendo al Liverpool esta puede ser su semana negra puede despedirse esta noche de la Champions y el próximo sábado de la Premier tras la victoria de anoche el Manchester

Voz 1275 29:02 City uno a cero sobre el Lester el sábado desde las cuatro

Voz 1161 29:05 el Brighton Manchester City y Liverpool Wolf

Voz 1275 29:07 City aventaja en un punto a los de Klopp y la

Voz 1161 29:10 qué pasaba anoche por El Larguero con Manu Carreño lo tiene claro

Voz 5 29:12 hemos que ganando somos campeones así que bueno tenemos que estar centrados en nosotros mismos ganar para estar tranquilos Si estar contentos

Voz 1161 29:21 el sábado se acaba la Premier y en casa tenemos de la penúltima jornada con horario unificado el domingo desde las seis y media para todos los partidos también habrá oído unificado en la última del campeonato para los partidos en los que haya algo en juego será el sábado dieciocho también desde las seis y media de la tarde y el que se puede despedir hoy del tenis en activos David Ferrer debuta desde las cuatro frente a Roberto Bautista en el Master mil de Madrid el torneo en el que ha decidido colgar la raqueta también juegan hoy Albert Ramos ante el francés Chardy is ahora su revés con la japonesa Naomi Osaka ayer cayeron Carla Suárez

Voz 14 29:51 en el cuadro femenino en el masculino Pablo Carreño ya que sólo se clasificó Fernando Verdasco

Voz 16 30:02 son las seis y media a las cinco y media en Canarias

Voz 1 30:07 hoy por hoy

Voz 1727 30:13 Pedro Sánchez recibe hoy en La Moncloa los líderes de Ciudadanos y de Unidas Podemos por la mañana se ve con Albert Rivera que ya anuncia en una entrevista en ABC una oposición firme

Voz 0027 30:24 creo que la política territorial de Sánchez de pactos

Voz 28 30:26 paradistas y la política Podem izada en la economía si cabe nos alejan todavía más así que creo que todo mundo tiene claro a día de hoy que vamos a hacer una oposición firme

Voz 1727 30:35 los descarta por tanto facilitar la investidura de Pedro Sánchez como ayer mismo les sugirió el líder del PP

Voz 3 30:43 Pablo Casado nosotros no podemos facilitar este Gobierno pero podemos entender que otros partidos que respeta la constitucionalidad de España consideren hacerlo hay otras sumas que garantizan la investidura de Pedro Sánchez de partidos con los que ya pactado anteriormente es el caso de Ciudadanos

Voz 1727 30:58 el cogiendo este guante El ministro Ábalos secretario de Organización también del PSOE le apellido a ciudadanos que esa estén Aimar

Voz 0027 31:06 sí le pide coherencia al partido de Rivera porque en su día Rivera reclamó a los socialistas que facilitaran la investidura de Rajoy

Voz 29 31:11 se presionó mucho con el argumento de la estabilidad para que el Partido Socialista se abstuviera en su momento y en este caso ciudadanos si cabe ejerció más presión todavía que el partido hola y por lo tanto deberían actuar en consecuencia

Voz 0027 31:25 Sánchez cerrará su ronda de contactos con Pablo Iglesias esta tarde el líder de Unidas Podemos tratará de convencer a Sánchez de que formen un gobierno de coalición

Voz 4 31:31 pero acudir a La Moncloa con la voluntad de trasladar al candidato socialista nuestro compromiso de entendimiento y colaboración para hacer un buen gobierno de coalición que garantice la estabilidad que asegure políticas de izquierda

Voz 0027 31:43 asegura Iglesias que acude a esa negociación sin líneas rojas sin ultimátum is sin arrogancia el Gobierno catalán ha aceptado la renuncia de Núria de Gispert a la Cruz de Sant Jordi la ex presidenta del Parlament renuncia a la máxima distinción de la Generalitat

Voz 14 31:58 por un polémico tuitero que comparaba apolítico

Voz 0027 32:01 el PP y Ciudadanos con cerdos Radio Barcelona Joan Bofill

Voz 0931 32:04 en una carta publicada en el periódico pum dice De Gispert que este tuit fue un error califica de maldito afortunado y que provocó aseguró un descalabro exagerada Halcón traía cree que ese magnífico el contenido ex es evidenciaron sus explicaciones y lamenta que desde la política y los medios sea autorizada por parte de los que no pierden dice ninguna oportunidad para erosionar un Gobierno y un Parlamento vulnerables el después de recibir esa carta acepta su renuncia en los cuentan que hoy mismo en la que hay reunión del Govern van a modificar el decreto que era otorgaba el reconocimiento a la portavoz Marichal Boudon en Twitter asegura que el gesto honra Jabal al compromiso con las instituciones catalanas por parte de De Gispert

Voz 0027 32:40 hoy va a llover en Galicia en Asturias en Castilla y León ni en Extremadura sol en el resto de España con temperaturas cálidas muy parecidas a las de ayer y el tráfico a esta hora Teresa Serrano buenos días

Voz 30 32:49 buenos días Aimar a esta hora e intensidad en los accesos a Madrid

Voz 1727 32:53 a dos Torrejón de Ardoz a cuatro en Parla

Voz 30 32:55 la A42 en Parla también en la M40 Villaverde hacia la A4 y Vallecas Vicálvaro en sentido A dos además en Ciudad Real tenemos que hablar de un accidente en Manzanares en la A cuatro que ocupa el carril derecho en sentido Madrid un camión averiado en Zamora en la A52 en Ornella en sentido Benavente y precaución por la niebla en Lugo hoy en Zamora

Voz 14 33:17 triste este valle menciona a las ocho y cuarto una hora menos en Canarias

Voz 31 33:24 te bloquea Anfi Liverpool

Voz 10 33:27 Paul

Voz 32 33:34 el de Dani Garrido

Voz 14 33:36 sí

Voz 16 33:42 es Hora veinticinco con Ángels Barceló cabe la SER

Voz 1 33:48 en Hoy por hoy de España

Voz 1727 34:02 son las seis y treinta y cuatro minutos de la mañana cinco y treinta y cuatro en Canarias es comenzamos en Zaragoza donde esta noche un joven ha intentado degollar a su novia ya herido a un conductor de autobús que trató de impedir que la matara el agresor ha sido detenido después de autolesionarse con el mismo cuchillo Aragón David Marqueta buenos días

Voz 0027 34:23 buenos días todo ocurrió hacia las ocho y media en el barrio zaragozano de mirar bueno según los investigadores la pareja había discutido cuando circulaban en su vehículo pararon y comenzó la agresión el hombre de treinta y cuatro años de propinó a ella de veintitrés varios cortes de gravedad en el cuello y también varias puñaladas al verlo intervino el conductor de un autobús urbano que también sufrió un corte en una mano entre este conductor y otros vecinos consiguieron retener al agresor hasta que llegó la Policía unos minutos después pero antes de que le quitaran el arma el agresor se autolesionó en el cuello y en el tórax cuando las ambulancias llegaron hasta el hospital estabilizaron al agresor ya la víctima y los trasladaron a él al hospital Clínico y a ella al Miguel Servet el está detenido como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa

Voz 1727 35:10 a recelo robar reducir este año su producción de acero en Europa en tres millones de toneladas las plantas más afectadas del continente van a ser las de Asturias donde el recorte afectará puede afectar a muchos puestos de trabajo Ángel Fabián buenos días

Voz 0174 35:26 buenos días el recorte de producción será de setecientas mil toneladas en las fábricas de Gijón y Avilés conllevará un ERE aún por cuantificar la multinacional alude a tres razones para este frenazo el alto precio de la electricidad el coste por emisiones de CO2 las crecientes importaciones de acero a bajo precio desde países extracomunitarios sobretodo China Alberto Carrero de la Roa es portavoz de la empresa

Voz 34 35:50 ese coste de derechos emisiones que todos tienen otros productores extracomunitarios ese es un factor de primer nivel II es también como se ha advertido ya quién pocos el crecido a la energía eléctrica eh que es muy elevado

Voz 0174 36:05 tras el anuncio de Arcelor el Gobierno asturiano insiste en la necesidad de una tarifa eléctrica competitiva respecto a los países de nuestro entorno y que Europa establezca aranceles frente a importaciones de bajo coste

Voz 1727 36:15 Euskadi Isabel León en uno qué tal Pepa

Voz 14 36:18 el Gobierno vasco asume desde

Voz 1727 36:20 hoy la titularidad de la autopista AP68 que hasta ahora era propiedad del Ejecutivo central aunque a efectos prácticos los conductores no anotar el cambio seguirán pagando el peaje al menos hasta el año dos mil veintiséis verdad

Voz 0821 36:33 si tras su publicación en el Boletín del País Vasco el decreto entra en vigor y plasma ese acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias del pasado dieciséis de abril sí que puede haber un pequeño cambio es que el Gobierno vasco comienza ahora las gestiones para traspasarle a las diputaciones forales de Álava Bizkaia y es aquí donde va a entrar de lleno la campaña en Álava hay peajes social Se subvención actualmente hasta el sesenta por ciento del coste de los peajes para los alaveses que usan el tramo alavés de la AP68 siempre que superen los quince viajes al mes en Bizkaia no existen estas ayudas así que el primer argumento de campaña está sin duda con este cambio de titularidad sobre la mesa

Voz 1727 37:08 y en plena campaña para las elecciones municipales para renovar por lo tanto alcaldes y alcaldesas dos noticias esta mañana el Ayuntamiento de Barcelona quiere cerrar las cuatro discotecas más conocidas del frente marítimo antes de que llegue el verano el plan de Ada Colau es instalada en ese espacio el Instituto de Ciencias Marinas del CSIC Cataluña Joan Bofill bon día

Voz 0931 37:31 Bondi aseguró que a todos los que con más o menos edad han visitado Barcelona hayan salido de fiesta les suenan nombres como pachas shock Choco carpe diem o opio son las cuatro discotecas más famosas las que siempre reciben a los seis seis más conocidos ahora podrían tener los días contados este mes de junio se les acaba la licencia no les les la transformación olímpica de la ciudad un espacio de titularidad del Estado pero que se va a traspasar al Ayuntamiento y esto Colau lo quiere aprovechar para no renovar las licencias y que el espacio que ocupan acabe formando parte del actual Instituto de Ciencias Marinas

Voz 1727 38:04 creen que puede ser una gran Millor de decaer

Voz 0931 38:07 hemos que puede ser una gran mejora ya este verano para los vecinos de la Barceloneta dice la concejala Gala Pin pero los tiempos son ajustados ahora mismo todo dependería del gobierno municipal que salga de las próximas elecciones del día veintiséis de momento los Comunes ya presionan a estas discotecas cerrarán temporalmente tres de estos cuatro locales por incumplimientos sistemáticos en materia de seguridad

Voz 1727 38:27 yo otro ayuntamiento el de A Coruña acaba de retirar el título de Hijo Adoptivo a Manuel Fraga título que le concedieron durante la dictadura cuando era ministro de los gobiernos de Franco Galicia Ricardo Rodríguez Bos Días

Voz 0931 38:41 buenos días Pepa el Party el Partido Popular se ha quedado solo en su defensa de Manuel Fraga bloque peso y En Marea han apoyado la iniciativa promovida por un colectivo de antiguos presos y activistas del franquismo bajo el manifiesto no queremos al camarada Fraga como Hijo Adoptivo tras meses de contactos con los grupos municipales finalmente este colectivo ha conseguido su objetivo Manuel Fraga ya no es hijo adoptivo de A Coruña título concedido en mil novecientos sesenta y ocho Ése es precisamente el argumento que ofrece el Gobierno local de Marea Atlántica para retirar la distinción que fue aprobada cuando era ministro franquista A Coruña se suma así al Ayuntamiento de Ferrol que también aprobó una medida similar

Voz 1275 39:19 tres días antes de las elecciones generales

Voz 1 39:25 eh

Voz 1727 39:27 que hoy cerramos la Mesa de España en Madrid donde Mario Gas estrena una nueva versión de La hija del aire una de las obras más complejas de Calderón de la Barca Marta García la primera vez que la Compañía Nacional de Teatro Clásico la estrena en sus treinta años de vida primera vez que Mario Gas dirige un texto del siglo de Oro y primera vez también para Benjamín Prado que adapta un clásico de esta envergadura La hija del aire obra cumbre muy compleja de Calderón de la Barca es una historia sobre el poder

Voz 16 39:57 porque en esta obras muy importante y la reflexión que hay sobre lo que se hace por conservar el poder y sobre cómo enloquece quién pierde el poder y creo que no tengo decir nada más para que ella estáis pensando todos en algunos que otros expresidentes

Voz 1727 40:10 la hija del aire es una historia de más de ocho mil versos repletos de guerras tempestades desmoronamiento castigos muerte la historia ese mira mis la reina de Asiria fundadora de Babilonia seductora cruel y violenta como una Khaleesi del Siglo de Oro

Voz 14 40:26 es verdad que la maldad en una mujer Small más difícil de asumir cuestiona de otra manera una mujer a la que todo el mundo quiere que

Voz 35 40:35 además no la miren no la toquen sea solo sólo suya el deseo de posesión está en el en la raíz de muchos de los dramas que leemos en los periódicos en un país con novecientas mujeres asesinadas por la violencia

Voz 1 40:57 bueno me llame voy dar

Voz 1727 41:11 Rusia descarta suspender los vuelos del modelo de avión de fabricación nacional que sufrió el incendio este domingo causó cuarenta muertos el Gobierno ruso dice que no hay motivo de alarma y que va a esperar al análisis de las cajas negras hay daba

Voz 0137 41:26 el accidente supone un revés para la industria aeronáutica rusa el modelo que se estrelló el Jet cien es el primer avión de pasajeros ruso pos soviético las autoridades piden no sacar conclusiones precipitadas de momento descartan retirar del tráfico aéreo estos aviones

Voz 14 41:38 negros en el suelo

Voz 0137 41:41 el ministro de Transporte ruso Yevgueni Dietrich ha dicho que el comité interestatal de aviación está estudiando lo sucedido y que habrá que esperar al resultado de la investigación una opinión que comparte la agencia de aviación rusa que también ver prematuros suspender los vuelos de este modelo en los últimos meses han acumulado incidentes con la misma serie de aeronaves en enero por ejemplo no funciona uno de los disparos de los dispositivos clave para aterrizar en un vuelo o en abril otro avión no pudo Gianni despegar por fallos técnicos en Murcia y la ciudad al norte de Rusia donde nunca llegó el avión se han declarado tres

Voz 1275 42:10 días de luto oficial

Voz 14 42:16 y ahora les contamos hallazgo

Voz 1727 42:18 arqueológico bien curioso gracias a ese hallazgo hemos conocido las drogas que tomaban los indígenas americanos hace más de mil años a los investigadores les ha sorprendido su alto conocimiento Pascual Donate sobre estupefacientes

Voz 1684 42:34 sí buenos días toda la mercancía estaba guardada en una bolsa de cuero oculta en una cueva de Bolivia contenía trazas de cocaína alucinógenos y varios ingredientes para elaborar ayahuasca una bebida psicotrópicas tradicional del Amazonas muchos de esos ingredientes procedían de bosques tropicales a cientos de kilómetros de la zona en la que ha sido encontrada la bolsa los arqueólogos dicen que en la América Colom la existían grandes redes comerciales que permitían el tráfico de estupefacientes pero no era barato por eso su consumo daba prestigio social se reservaba sobre todo a rituales dentro de la bolsa de cuero habia también objetos para consumir la droga se han encontrado por ejemplo varias tablas de madera y tubos para fumar probablemente perteneció a un chamán que en aquella época tenían un gran conocimiento del poder psicotrópicos de las plantas

Voz 6 43:23 para hacer senderismo debería echarme crema pero sólo tengo quince Si me he hecho dos veces la del quince café como si fuera del treinta cuando tres tu Kutxa Ford tus preocupaciones son otras aprovecha el mantenimiento Kraft pues sólo noventa y nueve euros hasta el treinta y uno de mayo lleva te un Kuga de sustitución sin coste la increíble sensación de de preocuparse condiciones en punto es

Voz 20 43:45 los tecnoprecios de El Corte Inglés son mucho más que un buen precio hasta el ocho de mayo te regalan un vale de cien euros comprando ultraligero Gross en uno con procesador Intel Core SSD a partir de setecientos noventa y nueve

Voz 6 43:55 euros para próximas compras del veinticuatro de mayo al dieciséis de junio en el corte

Voz 20 43:59 les y a otras empresas del grupo en nuestra web sólo con los tecnoprecios de El Corte Inglés

Voz 0137 44:06 yo en mi declaración de la renta siempre Marco

Voz 36 44:09 por de la Iglesia sabes por porque porque quiero que con esa parte de mis impuestos se lleve el mensaje del Evangelio a todas las personas juntos por un mundo mejor por tantos

Voz 38 44:25 es

Voz 16 44:26 con un izquierda en Hoy por hoy

Voz 39 44:30 el eh no

Voz 40 44:40 la gran piña de las derechas titula esta mañana José Mari buenos días Pepa seguido suyo de pisto de algún Rocío gigantesca de Pablo

Voz 1100 44:48 estas pie asistan gozosos a los hilarantes números circenses vuelvan ofrecer los candidatos del veintiséis EM los partidos conocidos como los trenes de Colón y sobre todo sus jefes ha roto el fuego desinhibido al pimpón yo Casado que si ahora

Voz 14 45:04 centro que somos fachas

Voz 1100 45:07 un accidente que gobiernen juntos en Andalucía y como remate esa broma de definir ciudadanos ese abstengan en la votación a Sánchez

Voz 0027 45:15 tras su entrevista con el presidente

Voz 1100 45:18 que ellos no pero ciudadanos si jodida Rivera lo que les la charla con Sánchez la estima de agujerito para ver el encuentro no pero ese pasa tú primero que a mí me da la risa de Casado parece tener un futuro escaso y luego están los aguerridos chicos de Vox que cada vez que hablan sube el pan ahora quieren mandar el Día del Orgullo Gay a la Casa de Campo pues ya ven este Ojo prefieren el bosque Filho madrileño se vaya el trío de Colón y que la caravana gay ocupe la plaza del descubridor en cualquier caso no se lleven a engaño se tirarán de los pelos pero si los votos suma los tres tenores fichar a la izquierda de donde puedan todo sea editarán por el bien de España España España el ojo izquierdo

Voz 33 46:22 eh

Voz 7 46:33 Miranda

Voz 1727 46:34 esta mañana vamos a analizar ese informe de la ONU que alerta sobre la destrucción de la biodiversidad sobre que hay un montón de especies que se están extinguiendo en el mundo por la presión humana

Voz 0456 46:46 entre ellas el ser humano sino hacemos cambios a nuestro alrededor así que les hemos preguntado por sus hábitos de consumo por ejemplo millones de pequeños gestos que sumados hacen mucho citaba en portada uno reducir drástica

Voz 1275 46:59 la mente el consumo de carne con suelo de Sevilla

Voz 0456 47:01 dice que va de mucho más

Voz 0530 47:04 el consumo de agua en la reducción de la emisión de los gases por ejemplo la utilización del aire acondicionado en verano en abogar por el transporte público va en introducir en el día a día de nosotros una serie de limitaciones que como no lo hagamos o no lo estemos haciendo ya progresivamente va a ser insostenible a largo plazo entonces esa concienciación importantísima que la tengamos desde ya

Voz 0456 47:30 hay unos cuantos oyentes concienciados como Paco de Huelva

Voz 41 47:34 el año pasado celebrado los quintos y la quinta de de la de sesenta y ocho el cincuenta aniversario de nuestra asistencia estamos aportando nuestro granito de arena porque estamos plantando árboles en una zona de El Pantano del embalse con Belle en La Palmas para crear dejar nuestro daba un pequeño mostró para los que vengan detrás quedan esa asombra ahí bueno es la la suerte de escuchar esos pájaros poder pasear entre árboles y apoyar un poquito muchísimas gracias

Voz 0456 48:02 gracias a ti desde el Puerto de Santamaría Joaquín

Voz 42 48:05 hola buenos días respecto al el cambio climático de momento una de las cosas que hemos hecho aparte que llevábamos mucho tiempo reciclando el área de comprar agua embotellada en plástico hemos comprado unas gotas de algunas botellas de cristal Illa las rellenemos del grifo aquí nos gustaría también tomar otra medida pero cede en no hacen difícil que muchas de las grandes superficie producto que tenemos de aquí aquí en España como por ejemplo la legumbre pues no las tiene en la las que tienen son toda vienen de Argentina de Canadá de Estados Unidos muy bueno yo creo que eso también en cierto modo influye negativamente tener el cambio climático ya que no lo mismo con comprar un kilo de lenteja producida aquí un kilo de lentejas que tienen que transportar desde desde un montón de miles de kilómetro J

Voz 43 48:52 que no es menos a político íntegro apolítico como se dice por Andalucía con es ahora político Force a mucha gracia

Voz 0456 49:02 gracias a ti Jorge entramos en la barra libre políticas sobre las últimas reuniones La de ayer y la de hoy buenos días

Voz 14 49:09 buenos días soy Maricarmen de Campos ayer me quedé sorprendido cuando vi a señor casado cuando salió de la reunión con Pedro Sánchez parecía que se había dado baño de suavizando orquestada suave suave ver si pasa lo mismo con Albert Rivera con Pablo Iglesias a veces se puede entender

Voz 0456 49:29 hala exclama aclara de Palencia pero