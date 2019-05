Hoy por Hoy (07/05/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1 00:00 son las siete las seis en Canarias

Voz 2 00:14 en la Cadena Ser

Voz 1727 00:21 bueno qué tal buenos días se nos ha olvidado porque ahora la política no corre vuela pero hace sólo tres años el PSOE sufrió una presión brutal para abstenerse en una investidura y convertir a Rajoy en presidente del Gobierno la presión que acabó desgarrado a los socialistas fracturado al partido dejando a Pedro Sánchez fuera del Congreso porque renunció a su escaño ser olvidado a los demás pero por lo que se ve a los protagonistas no y quizá eso explique muchas cosas de las relaciones personales en este tiempo poselectoral cuando desde la derecha se les reprocha la posibilidad de que le apoyen partidos independentistas el PSOE replica pidiéndoles a PP y Ciudadanos que es abstengan ellos y ayer Pablo Casado después de reunirse en la Moncloa con Sánchez trasladó esa presión a Ciudadanos

Voz 0003 01:12 nosotros eh no podemos facilitar este Gobierno pero podemos entender que otros partidos que respeta la Constitución de España consiguen hacerlo hay otras sumas que garantizan la investidura de Pedro Sánchez de partidos con los que ya pactado anteriormente es el caso de ciudadano

Voz 1727 01:26 Ábalos recogía el guante demostraba que fresquito tienen en el PSOE Sánchez el pasado inmediato

Voz 3 01:32 coherencia porque en un momento dado se presionó mucho con el argumento de la estabilidad para que el Partido Socialista es abstuviera en su momento y en este caso ciudadanos si cabe ejerció más presión todavía que el partido hola y por lo tanto deberían actuar en consecuencia

Voz 1727 01:48 no parece que Albert Rivera esté por la labor hoy acude a La Moncloa a las once de

Voz 4 01:52 ya no con Sánchez yo creo que ha traspasado todas las líneas creo que la política territorial de Sánchez de pactos con los separatistas y la política polemizado en la economía si cabe nos alejan todavía más así que creo que todo mundo tiene claro a día de hoy que vamos a hacer una oposición firme pero que vamos a ser leales a España de los asuntos de Estado y los asuntos europeos

Voz 1727 02:09 rivera en una entrevista en el diario ABC por la tarde Pedro Sánchez recibe a Pablo Iglesias a este Pablo Iglesias

Voz 0407 02:16 lo vamos a hacer conscientes de que todos deberemos ceder de que todos deberemos escuchar de que deberemos empatizar para construir una nueva etapa de entendimiento y colaboración sin líneas rojas sin ultimátum sin arrogancia con claridad y con la verdad por delante

Voz 1727 02:30 con Iglesia se cierra la primera ronda de contactos después de las elecciones generales una ronda orientadas según La Moncloa a normalizar las relaciones entre partidos por lo pronto Sánchez y Casado se han comprometido a mantener una comunicación permanente sobre Cataluña por ejemplo eso asegura La Moncloa Hinault niega Casado algo impensable hace sólo unas semanas cuando la política discurría entre acusaciones de traición y felonía bienvenido sea es martes siete de mayo y la policía francesa sigue buscando a la joven española de veintidós años que estaba estudiando está estudiando un erasmus en París y que desapareció el miércoles pasado se llama Natalia Sánchez Uribe sus padres viven en Mallorca y allí nos vamos Juan Antonio Bauzá bon día quedaba un vídeo de momento las autoridades han encontrado la mochila de la joven con su móvil su ordenador así lo han confirmado desde la Universidad de la que estudie gracias a una beca Erasmus que concluye en dos semanas desde el centro han enviado a sus compañeros de curso pidiendo que se pongan en contacto con ellos saben algo de la joven sus padres ya están en París para seguir con la investigación en manos de la policía francesa en colaboración con la Guardia Civil una de sus amigas ha explicado a la agencia Efe que Natalia ya he dicho hace un mes que se sentía perseguida y observa también en Francia ha empezado el juicio contra siete exdirectivos de France Telecom que hoy es Orange porla oleada de suicidios entre sus trabajadores hace una década en lo peor de la crisis económica se suicidaron diecinueve y otros doce lo intentaron porque supuestamente los directivos organizaron una estrategia de acoso contra ellos para recortar plantilla sus abogados

Voz 1275 04:09 sin mal te sus es Sweeney

Voz 1727 04:12 niegan que hubiera un plan organizado aunque el ex presidente del grupo llegó a decir que conseguiría quitarse de encima a trabajadores por la ventana o por la puerta y en Turquía Protestas esta noche después de que el partido de Erdogan haya conseguido que se repita en las elecciones municipales en Estambul el candidato socialdemócrata ya había asumido la Alcaldía ganó las elecciones pero Erdogan impugnó el resultado ni la Junta Electoral ya ha dado la razón y una cosa más

Voz 5 04:41 que se confirma que nos encontramos ante la sexta gran extinción mundial con la diferencia de que esta es la primera que está causada por una especie

Voz 1727 04:50 esa especie somos nosotros lo dice Juan Carlos Atienza de la Sociedad Española de Ornitología después de que la alerta lanzada por la uno ayer pusiera todo el mundo el pelo de punta el mayor informe sobre biodiversidad dice que hay un millón de especies en peligro de extinción por la acción humana y en los deportes cuatro años después el Barça se puede meter esta noche en la final de la Champions Amper

Voz 1161 05:19 no la disputan desde la que le ganaron a la Juventus de Turín en dos mil quince y tienen encaminada el próximo uno de junio en el Wanda Metropolitano tras el tres cero de la ida en el Camp Nou el Liverpool cómoda ventaja que Valverde prefiere no tener en cuenta

Voz 7 05:30 de lo que se trata siempre de llevar el partido a tu terreno nuestros que atracar no tengo ninguna duda esos pensamos en el control es un absurdo

Voz 1161 05:37 doce bajas culés de Rafinha en Belén en Liverpool filipino Keita la Alain ahí el partido a las nueve de la noche en Anfil con el arbitraje del colegiado turco casi ir a las ocho y cuarto en Carrusel

Voz 0978 05:47 y el tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días pequeñas novedades hoy más nubes en el noroeste de la península donde el ambiente será más fresco algunas lluvias en general débiles en Galicia especialmente en la Rías Baixas más intensas a medida que avanzó la tarde también durante la tarde guante lluvias débiles en Asturias Castilla y León y norte de Extremadura en el resto de la península y los archipiélagos más sol que nubes temperaturas ahora más altas que ayer por la mañana

Voz 1275 06:13 hay que no tenemos prácticamente heladas durante la tarde

Voz 0978 06:16 eh al sol el ambiente será muy suave siete seis seis y seis en Canarias

Voz 8 06:21 qué

Voz 9 06:31 buenas noches se puede

Voz 0763 06:35 en gracias

Voz 9 06:36 que carecía Gestoso pues ahora a descansar que esto sabe lo que ha pasado

Voz 0763 06:46 Ángels Barceló hora25 cuando usted quiera

Voz 10 06:50 son las nueve las ocho en Canarias cada

Voz 1727 06:53 Nasser

Voz 2 06:55 hoy por hoy

Voz 0763 06:57 con Pepa Bueno

Voz 1727 06:59 Núria de Gispert renuncia a la Cruz de Sant Jordi renuncia que el Govern ha aceptado ya que llega después de que la ex presidenta del Parlament comparar en un tuit a políticos catalanes no independentistas con cerdos eso fue la semana pasada y aún así si el guber no les retiró la distinción ha sido ella la que terminado renunciando Barcelona Joan Bofill

Voz 0931 07:20 en una carta publicada en el periódico El Punt Avui de Gispert dice que ese tuit fue un error error maldito desafortunado cree que ese magnífico el contenido irse silenciaron sus explicaciones lamenta que desde la política y los medios de comunicación se haya utilizado asegura para erosionar un Gobierno y un Parlamento vulnerables el Govern después de recibir esa carta dice que el gesto honradez pero acepta su renuncia Nos cuentan que hoy mismo en la reunión de los valles banano modificar el decreto que la ató rogaba ese reconocimiento recordemos que Quim Torra dijo en su momento que no había motivos para retirar la distinción porque de Hesperia pidió perdón desde sus socios de gobierno Esquerra Pere Aragones calificó el tuit de injustificable pero a la vez también dijo que respetaría la decisión del PAR

Voz 1727 08:00 el yen el juicio del pluses ha declarado como testigo el mosso que estaba al mando de los antidisturbios durante el veinte de septiembre en la gente ha dicho que mientras ellos intentaban llegar a la Consejería de Economía la actitud de Jordi Sanchez fue altiva hay prepotente y qué les dijo incluso que se tenían que largas de allí ha contado esto

Voz 11 08:20 en ese momento del señor de DISA es saca un teléfono móvil que son las manos ya lo recuerdo y me dice que vaya al president y al conseller que me voy me voy a ir allí me voy a alargar le dije que hiciera lo que tuviera que hacer el señor Jordi Sanchez saca su teléfono hace una llamada no sé si hablo con el presidente las palabras fueron Trapero está loco saben que es una frase en catalán que quiere decir ha perdido el hacha Beta ha perdido el conocimiento saca a la Brigada Móvil de aquí

Voz 1727 08:46 y sobre quién no está sentado en el Supremo sobrepuso Ramón finalmente la Justicia permite que tanto él como los ex consejeros fugados también se presenten a las europeas en contra de la decisión de la Junta Electoral pero el asunto no ha terminado aquí judicialmente al menos porque el propio dice que va a estudiar acciones legales contra la Junta Electoral el Partido Popular va a recurrir al Constitucional esto lo judicial sobre las lecturas políticas

Voz 9 09:18 el AVE

Voz 1727 09:18 era da esta mañana de Xavier Vidal Folch la posición

Voz 1985 09:21 el Tribunal Supremo seguida por otros tribunales inferiores de permitir al presiden fugitivo Carles Puigdemont presentarse a las inminentes elecciones europeas tierra lectura de mucho mucho interés político en las generales del veintiséis de abril Esquerra ganó y duplicó los resultados de los seguidores de Puigdemont

Voz 11 09:40 ahora se enfrentarán cara a cara

Voz 1985 09:42 ambos líderes el episodio y ha superado de la Junta Electoral negando al fugitivo la posibilidad de presentarse servirá para ocupar le o bien el mundo independentista seguirá primando el pragmatismo de Esquerra sobre el radicalismo de los neo convergentes seguirá aplaudiendo la estrategia de Oriol Junqueras de afrontar sus responsabilidades incluso con la cárcel frente a quién las rehúye frívolamente la respuesta a esta pregunta no interesa solo a los directamente interesados también a quienes desean que la cuestión catalana encuentra un modo de encauzarse en vez de comer la vida civil de todos los catalanes y la política catalana y española también tiene interés otro ángulo del asunto cada cual arrima el ascua de los tribunales a su sardina partidista miren al PP de Casado criticando la resolución judicial y a los líderes de pez aplaudiendo la cuando ayer decía que la judicatura española era franquista o turca os desarrollada habrá que enseñar en las guarderías una asignatura que se titula respeto a las instituciones democráticas

Voz 1 10:53 la siete y once

Voz 1727 10:54 las seis y once en Canarias escucha este es

Voz 1 10:57 el precio de la hipoteca naranja

Voz 13 10:59 coma once por ciento uno coma noventa y nueve por ciento Tin primer año uno coma setenta y siete por ciento TAE varían

Voz 1322 11:04 de estos son sus gastos y sus comisiones

Voz 14 11:09 exacto pero Bastos cero comisiones con cero posibilidades de equivocar tres coma no basta elegir

Voz 13 11:14 en hipoteca naranja variable de ING laúd con todos los gastos gratis incluido el de tasación Si firmas con nosotros y como siempre carnicero pero Comisiones condiciones tenían en el punto es

Voz 15 11:26 ser repuestas treinta litros a más de carburantes BP Ultimate disfrutas de más kilómetros también recibes cincuenta y seis puntos extra también también tienes un código con el que opta a cincuenta y seis premios de carburante durante un año también también también opta a cincuenta y seis cofres de experiencias también esta promotora hemos contado el cincuenta y seis palabras más información en BBC da más punto com BP Cerca de ti para llevarte más

Voz 1 11:46 los disculpe tiene una marisquería

Voz 16 11:50 tan Buscando a Nemo Ben aquella joyería que pone la joyería

Voz 1 11:52 qué es y dónde está el señor Cantando bajo la lluvia no doblen eso escribe se encuentran que bien

Voz 0763 11:58 la gripe un verano define con Viajes El Corte Inglés y consigue un Google Home Billy de regalo al reservar el mejor asistente de viaje reserva por sólo sesenta euros y Paco está diez meses se encuentra un precio mejor traigo hablamos consulta condiciones en Viajes el Corte Inglés financiación ofrecido por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación

Voz 17 12:16 en veinte segundos imposible explicarte todo el control confort y seguridad que tierra sentir el asistente de conducción pro Pilot del Nissan Qashqai lo que sí

Voz 18 12:24 fusibles explicarte que con el Nissan Qashqai disfrutar de la última tecnología desde dieciocho mil quinientos euros financiando con ERC e acerca tu concesionario y descubrir toda la gama con la etiqueta CE Nissan Innovation Prize

Voz 2 12:39 en la Cadena Ser

Voz 1727 12:47 a pesar de estar en funciones la urgencia Amanda y la ministra de Industria Reyes Maroto se ha ido a Cuba para hablar con los empresarios españoles que están afectados por el cambio legal que impulsado Donald Trump y que va a permitir una oleada de denuncias contra las empresas que trabajan ahora en terrenos expropiados en su día por la revolución cubana La Habana está también Mauricio Vicent

Voz 0453 13:10 Reyes Maroto lo dijo claramente España no desean una guerra comercial con Estados Unidos por la Ley Helms Burton pero empleará todos los mecanismos a su alcance para defender los intereses legítimos de los empresarios e inversionistas españoles en Cuba

Voz 20 13:25 todas las medidas que permitan garantizar las inversiones españolas está

Voz 21 13:31 Iván o eh en el marco de la Organización Mundial de Comercio un panel ITA bien como sabe el acuerdo de bloqueo colonia europea e Iker se definió eh una vez se aprobó la ley

Voz 1 13:42 el ministro se reunió ayer convincente Garden

Voz 0453 13:45 presagios españoles con intereses en la isla para expresarle su respaldo Maroto anunció la próxima apertura de un fondo contra valor de trescientos setenta y cinco millones de euros para apoyar las inversiones y operaciones comerciales de los empresarios españoles y la creación de dos centros de información uno en La Habana y otro en Madrid para asistir a las compañías que puedan ser perjudicadas por la Ley Helms Burton

Voz 1727 14:09 ya a este lado del Atlántico el primer ministro de Hungría sigue dando problemas al PP europeo el Grupo Popular suspendió al partido de ultramar Orbán al considerar que sus políticas violan valores democráticos pero no han llegado a echarlo formalmente y ahora Isabel Villar buenos días Díaz Orbán dice que ellos no piensan apoyar al candidato del PP para

Voz 1457 14:31 es la Comisión Europea sí que están buscando a otro candidato distinto a Manfred Weber el que propone el PP europeo mundos según ha dicho Viktor Orban beber ya ha dejado claro que no quiere contar con el apoyo de Hungría y cuando alguien ofende a su país eso ha dicho el primer ministro de ese país no puede respaldar la candidatura de la familia popular europea Familia que en marzo suspendió de sus filas a la formación de Orbán por su deriva autoritaria eso no significa expulsarlo del todo pero Orbán si ha dejado abierta la puerta a marcharse Marie Le Pen ya le he dicho que lo recibirá con los brazos abiertos en un grupo parlamentario de extrema derecha

Voz 19 15:07 bankia juró tocaría le rápido legal pero como no lo ocultamos lo recita un poeta sin obligación de con

Voz 0763 15:14 tratar otros productos con Bankia para acceder al producto concesión sujeta a autorización de Bankia para una vez

Voz 19 15:21 yo nací no puede haber letra pequeña hipotecas Bankia más información en Bankia punto es

Voz 1 15:28 buenos días en los dos sorteos del triple ex de la ONCE desde los números premiados han sido

Voz 0763 15:34 en el sorteo de la mañana

Voz 13 15:40 seis en el sorteo de la noche Fink

Voz 22 15:47 siete olvida es que al participar en los Juegos de Lance colabora con su labor social pídele el triple tu vendedor también en puntos de venta autorizados en fuegos once punto es

Voz 1 15:59 en la ONCE nos mueve tu ilusión que tenga son Gandía

Voz 1727 16:07 son las siete dieciséis minutos de la mañana a las seis y dieciséis en Canarias el asma va a más en los países desarrollados aquí en España por ejemplo la sufre el cinco por ciento de los adultos y el diez por ciento de los niños y es ya la segunda razón para ir al médico especialista en alergias sólo por detrás de la rinitis son datos todos que ha publicado la Sociedad Española de Alergología Laura Marcos

Voz 0605 16:34 tos pitidos al respirar sensación de ahogo un cinco por ciento de los españoles sufre asma y en las grandes urbes como Madrid Ésta es la enfermedad crónica más común en la infancia la sufren uno de cada diez niños y el desencadenante en la mayoría de los casos la está en el ochenta por ciento es la alergia a Paul en eso a caro según el informe realizado a tres mil pacientes en su primera consulta al alergólogo Tomás Chivato ex presidente de la Sociedad de Alergología vincula el uso de instaladores a la mala calidad del aire

Voz 23 17:04 constituyen un auténtico problema de salud pública es cierto que es con diferencia unas empresas más importantes en las grandes ciudades debido a la incidencia que tiene la contaminación en este proceso crónico respiratoria

Voz 13 17:16 unos doscientos mil españoles sufren asma

Voz 0605 17:18 la Bella que supone el mayor reto para los médicos y deben ser tratados en las diecinueve unidades específicas acreditadas para ellos hay inyecciones o tratamiento con inmunoterapia por vía oral

Voz 24 17:30 muy bien comprarse un coche eléctrico una muy buena idea

Voz 25 17:35 contratar con Iberdrola todo lo relacionado con la recarga una idea aún mejor porque con Smart Mobility Iberdrola de instala el punto de recarga se encarga de todo para que tu ahorre hasta un noventa por ciento con respecto a un vehículo diésel o gasolina y siempre con energía cien por cien renovable lo haces por ti y lo haces por el planeta Iberdrola colaborador del acontecimiento octavo Centenario de la Unión

Voz 1322 17:56 Ciudad de Salamanca más realidad tu viaje soñado con Halcón Viajes Viajes Ecuador

Voz 26 18:02 reserva con el mejor especialista en grandes viajes antes del veinte de mayo y ahorra hasta seiscientos euros y además las mejores condiciones de financiación grandes ventajas para novios

Voz 1322 18:12 peer de té con nosotros y reserva ya en las oficinas de Halcón Viajes Viajes

Voz 27 18:16 Ecuador o en nuestras webs

Voz 17 18:20 en hasta veinticinco euros de descuento directo en tus neumáticos

Voz 28 18:24 Angle contra el montaje y la alineación de tus neumáticos de llanta dieciséis superior en auto lleva te hasta veinticinco euros de descuento ISIS aún Michelin además hasta sesenta euros en cheques carburante u otras Experience

Voz 17 18:35 las condiciones en auto punto es

Voz 29 18:39 TD millones veinticinco millones el bote del treinta de abril para un único acertante en Basauri Vizcaya el millón de Euromillones en Valladolid

Voz 1727 18:48 lo veo venir otro bote

Voz 29 18:50 Euromillones que se quedan en España enhorabuena a los ganadores juega Euromillones

Voz 0763 18:55 loterías te recuerda que juegues con responsabilidad sólo Si eres mayor de edad

Voz 13 19:02 sobre política desde Campo de mirra Alicante Nieves sí pero nadie está dispuesto a ceder ni un poquito preocupar mucho de su querida patria de nuestro país de todos nosotros pero aquí estaremos bailando de un lado al otro sin tener un gobierno dije a este país para que esto funcione

Voz 31 19:23 desde A Coruña Christian militante de Ciudadanos yo creo que la postura del metal es equivocada siento que debo el bien de España casi todos la han echado en cara a Pedro Sánchez su unión con los independentistas catalanes vasco ya es hora de que se unan que saque al país adelante no se echen en cara que si tú que si yo que dejen de da el pataleo en niños sino que demuestre que es quién en realidad se un partido que consiga la unidad para nuestro país y contra los independentistas que tanto daño nos han hecho en Cataluña pero desde Cataluña Cristina dicen

Voz 32 19:55 no los votantes han dicho al te claro que no quieren que esté con el Gobierno que han votado se le ha dicho alto ignorarlo al presidente de Gobierno con quién no quieren o no

Voz 1727 20:10 muchas gracias a todos son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias

Voz 1275 20:19 Madrid Laura Gutiérrez qué tal buenos días ambiente fresquita a esta hora con trece grados en Gran Vía pero sol y calor de nuevo a mediodía tiempo estable en toda la Comunidad de Madrid ninguno los candidatos a la Alcaldía de la capital ha conseguido el precio justo en el debate a seis bandas organizado por la Cadena Ser y el país los moderadores les preguntaron a los aspirantes alcalde por el precio de un piso en Pueblo Nuevo sin ascensor de cien metros cuadrados el que más se acercó Carlos Sánchez Mato de Madrid en pie pero se quedó como los demás corto

Voz 16 20:51 pongamos ochocientos euros todos los ochocientos euros

Voz 27 20:55 se pues es posible que estuviera por encima de ochocientos mil euros yo creo que alrededor de los mil euros así creo que serán ochocientos cincuenta euros novecientos está en los mil dos

Voz 1275 21:04 cientos euros o al primer debate del XXVI en el que se habló de los problemas que más preocupan a los madrileños casi todos cargaron contra la alcaldesa por la movilidad para limpieza por ejecución de los presupuestos Manuela Carmena propone un plan para construir tres mil nuevas viviendas de alquiler social vox se desmarcó con su propuesta de sacar la fiesta del Orgullo del centro de la ciudad Carolina Gómez

Voz 27 21:26 se ha hablado de problemas históricos como la limpieza pasearse por Madrid que ver que Madrid está maravilloso Madrid está muy limpio Madrid está muy bonito

Voz 1463 21:34 de la vivienda con los precios del alquiler disparados y el fenómeno de la turística descontrolado

Voz 11 21:39 alguien oído alguna propuesta de Manuela Carmena para solucionar el tema de la vivienda es que ha aumentado la demanda no ha aumentado la oferta se ha estrangulado la oferta por parte de Estado

Voz 27 21:47 viento vida de Madrid central la UE el último pleno demostraba que todos los comerciantes todos los comerciantes de Madrid central habían tenido incremento en sus ventas y siempre es bueno

Voz 1463 22:01 Bien Se ha hablado de la deuda ejecución presupuestaria es verdad

Voz 27 22:04 en estos cuatro años la deuda se ha reducido pueden ser importante perdemos tener en cuenta que también ha sido a costa de nuevo ejecutar lo presupuestado

Voz 1463 22:12 el PSOE necesita huyó Ortega Smith se ha propuesto llevar el orgullo gay a la Casa de Campo de Madrid

Voz 16 22:18 los verdaderos problemas de atascos lo encontraríamos dentro de la Casa de Campo y un contrato de de de responsabilidad para que toda la limpieza que luego hay que hacer que es un esfuerzo económico muy importante

Voz 1463 22:30 lo lo pague lo Ferrari favor esa era la medida estrella que ha llevado al debate el candidato de Vox una propuesta

Voz 1275 22:35 la de Vox que ha soliviantado a los organizadores del Orgullo

Voz 2 22:40 sí

Voz 1275 22:40 luego revés para el partido de Carmina I de Errejón la Junta Electoral Provincial ha rechazado el recurso además Madrid insiste en que tendrán la misma cobertura informativa que un partido de nueva creación Telemadrid se piensa

Voz 13 22:51 qué hacer con los debates de la campaña Fons Ojea

Voz 0089 22:54 la desestimación del recurso se resume en una idea hay muchas formaciones políticas que concurren a las elecciones del veintiséis de mayo y que no tienen representación parlamentaria es imposible por tanto ofrecer una adecuada cobertura informativa todas ellas por qué no hay ni medios técnicos ni humanos en la televisión autonómica por tanto más Madrid se inserta está en ese grupo de nuevos partidos es una formación política de nueva creación La Junta Electoral Provincial en su acuerdo conocido hace tan sólo unas horas señala que el plan de cobertura informativa diseñado por Telemadrid no es contrario a la normativa electoral es más la televisión autonómica madrileña ha presentado ese plan teniendo en cuenta la normativa electoral y también los acuerdos de los organismos electorales provinciales

Voz 27 23:40 más de ese siete de mayo y más noticias titulares cometidas

Voz 1275 23:44 segundo día de luto en Parla para el último asesinato machista la policía sigue buscando al autor del crimen las primeras hipótesis de la investigación apuntan a que haya podido vivir a Marruecos su país del hallado el cadáver de un hombre momificado en su casa de Vallecas no cuenta hoy El Mundo tenía setenta años vivía sólo llevaba un año muerto unos vecinos alertaron a la Policía cuando un grupo de personas pretendía ocupar la vivienda los sindicatos insisten una vez más en la temporalidad y precariedad del empleo en Madrid tras conocer los últimos datos del paro del mes de abril baja un uno coma siete por ciento en parte gracias a los empleos de Semana Santa y en deportes Diego Godín capitán del Atlético de Madrid se despide hoy a la una en el Wanda Metropolitano de la afición además Madrid verá hoy el último partido del tenista David Ferrer que colgará la atar la raqueta en el Masters mil ante Roberto Bautista como despierta el tráfico a esta hora pantallas Charo Alcázar en la capital buenos días

Voz 1463 24:38 buenos días se activa por toda la ribera del Manzanares con tráfico también ya han muy lento prácticamente hablamos de retención está al otro lado entre el Puente de Vallecas y el de ventas en ambas calzadas y en sentido norte se va despertando también las entradas lo hace la avenida del Mediterráneo con la plaza del Conde de Casal

Voz 1275 24:55 lo último es Santa María de la Cabeza el paseo

Voz 1463 24:58 delicias queda las carreteras deje

Voz 1275 25:01 buenos días buenos días de nuevo pues ya contra Mora

Voz 0268 25:03 complicaciones habituales en todos los accesos a Madrid sobre todo por las seis desde Las Rozas ya hasta la zona de Puerta de Hierro y también especialmente difícil está la A42 en la zona de Parla también en la M40 lo peor el tramo de Vallecas a Coslada y también en Pozuelo todo

Voz 1457 25:17 ido norte Johnson esos nuevos aparatos de aire acondicionado R XXXII patrocinan el tiempo

Voz 0978 25:24 meteorólogo Jordi Carbó buenos días buenos días hoy el sol va a estar presente en la mayor parte de la jornada muchos nubes durante todo el día pero tan tenues que no harán sombra darán sólo un tono blanquecino cielo no impedirán que suban las temperaturas ahora ambiente sólo un poco frío como ayer durante la tarde máximas también parecidas alrededor de los veinticinco grados y a medida que avance la tarde se va a reforzar El viento rachas que pueden superar los cuarenta kilómetros por hora estos refrescar un poco el ambiente los próximos días temperaturas un poco más bajas

Voz 33 25:52 ahora puedes proteger el medio ambiente mientras disfrutas del máximo confort y silencio a la vez que ahorras en el consumo eléctrico y controlas la temperatura desde cualquier lugar llega lo más nuevo en aire acondicionado sus nuevas máquinas reducirá su setenta y cinco por ciento el impacto en el calentamiento global producirá emisiones a la capa de ozono con la garantía de ideas Electric descubre lo imponen Johnson en tu vida punto com

Voz 34 26:16 esta cuña de radio no es sólo una cuña de radio la señal que estabas esperando para tener un Mini Countryman gasolina al cine entrada desde trescientos euros al mes en treinta

Voz 0763 26:27 cinco cuotas cuota final catorce mil trescientos setenta y tres

Voz 19 26:30 con veinticuatro de trae ocho con setenta y seis por ciento Otín siete con noventa y nueve por ciento total ejecutado veinticuatro mil ochocientos setenta y tres con veinticuatro euros sólo en mayo financiando con muy Bank aquí está la señal que esperabas informa T en concesionarios de Madrid punto mini punto es música llene de ritmo

Voz 17 26:46 quinientos en los mejores clubs Icon la mejor cerveza llega a Madrid el ciclo mil novecientos seis Música para una inmensa minoría el siete de abril en el Café Berlín Vic menús servirá un poco de todo lo bueno y en plato grande jazz funk electrónica hip hop

Voz 19 27:02 en mil novecientos seis cervezas para una inmensa minoría la cabeza le daba vueltas

Voz 10 27:09 su ministro de Energía ayudado a producirla

Voz 35 27:13 pues sí hice Jauma autoconsumo instalación financiación y autoconsumo convertido comunidades de vecinos unifamiliares y empresas bienvenidos a la revolución en el G

Voz 0763 27:23 pica en fin hay otra luz Factor Energía

Voz 10 27:30 todo bien tienes toma la medicación medicación si crees que tú

Voz 1 27:36 liar necesita más cuidados necesita sacó

Voz 10 27:38 en la intriga el líder de cuidados ha admitido

Voz 1322 27:41 no para personas mayores tu madre estará en manos de los mejores profesionales Itu tranquilidad en manos de Ci U y PP

Voz 19 27:50 yo llamé protege a Moore protector y que tiene que ver con la humedad en la que la elimina protege aquí More Perote líder eliminando las humedades Jamal novecientos treinta once treinta o entre Moore Protection eres bienvenido

Voz 1 28:09 el club de fans de los frescos de ahorra más necesita un eslogan pegadizo sugerencias

Voz 29 28:13 de su buen rollo

Voz 36 28:16 cada vez hay más fans de los precios fantásticos de ahorra más precios irresistibles como la banana por sólo cero coma ochenta y nueve euros el kilo ahorra más lo bueno empieza aquí

Voz 1275 28:28 el último informe que esta mañana ha Comisiones Obreras presenta sobre la situación de la educación en la Comunidad de Madrid constata que el PP ha abandonado la escuela pública en favor de la privada concertada desde dos mil once según el sindicato el gasto en educación se ha reducido en más de mil millones de euros y las diferencias entre zonas urbanas y rurales se han acrecentado Laura Briones real

Voz 1628 28:47 el al datos como que los recortes en las enseñanzas no universitarias de las dos últimas legislaturas en la región han sido de ciento setenta y cuatro millones de euros en que las subvenciones a centros privados han aumentado en casi doscientos millones también señalan las desigualdades por zonas en la Comunidad Isabel Gal being portavoz de Educación de Comisiones Obreras

Voz 0139 29:06 claramente ha apostado por las zonas donde el único de las familias y socioculturales más alto ha viajado esas zonas donde está la escuela rural bueno el valor añadido que producen esas zonas se han abandonado claramente a la oferta pública ella haciendo lo que pueda porque realmente se han recortado muchísimo también en estos centros

Voz 1628 29:28 ilustra por ejemplo que en zonas como Madrid capital el treinta y seis por ciento de los alumnos de enseñanza obligatoria asisten a un centro público mientras casi todos los alumnos de la zona de Sierra Sur reciben educación pública

Voz 1275 29:40 doce grados marca hasta ahora el termómetro de la radio en la Gran Vía sigue hoy por hoy sigue la información aquí en la SER

Voz 37 29:49 M

Voz 1 30:02 son las siete y media las seis y media en Canarias

Voz 2 30:07 hoy

Voz 0763 30:07 por hoy

Voz 1 30:13 escuchen cómo suena un flamenco ideas y suena un panda rojo

Voz 29 30:31 este un leopardo persa

Voz 1727 30:36 qué miedo no que tienen en común la historia tres animales que son tres del millón de especies que se pueden extinguir en los próximos años un millón de especies amenazadas es la demoledora conclusión de un informe de la Unesco publicado ayer que advierte de que la degradación de la naturaleza

Voz 1 30:57 crece a un ritmo sin precedentes en la historia

Voz 1727 31:03 tiempo de prensa con Aimar Bretos con Danny De la Fuente y con Manuel Jabois buenos días y conocidas Dani las ediciones impresas de toda la prensa internacional este martes abren con ese informe de la ONU que advierte de la devastación sin precedentes de las especies en algunas portadas como Le Monde o en el Gardian leemos un grito de socorro del planeta como es es esos que también recoge el país hoy salvo algunas excepciones que también las vamos a comentar en primer lugar lo más destacado del informe

Voz 0456 31:32 para The Gardian lo más destacado es lo inusualmente severa que es la advertencia que se lanza para ser un informe de la ONU que recuerda debe ser acordado por consenso entre todas las naciones Le Monde dedica su editorial recuerda que hace sesenta y cinco millones de años se produjo en la Tierra la quinta extinción masiva junto con los dinosaurios tres cuartas partes de las especies presentes en el planeta desaparecieron caminamos hacia la sexta extinción en masa hay puede ocurrir en tan sólo décadas los expertos estiman que restaurar y preservar la biodiversidad costaría entre dos cientos mil trescientos mil millones de euros cada año cuánto valoramos el precio de la vida termina preguntándose Le Mond en una Tribuna el director general de la Unesco coincide con este editorial y advierte además de una amenaza para la paz y la seguridad

Voz 1727 32:15 a este informe se suma a otro una carta que seiscientos expertos en conservación han entregado a la ONG Fondo Mundial para la Naturaleza

Voz 0456 32:24 en una misiva que publican varios medios sí que empieza así queridos líderes mundiales la naturaleza no es a los alimentos que comemos el aire que respiramos y el agua que bebemos dependemos de ello para cultivar alimentos medicinas para alojar los Yves tiernos cuanto destruimos la naturaleza destruimos lo esencial de lo que todos dependemos

Voz 1727 32:41 dice escriben imagino mucho sobre posibles soluciones son medidas

Voz 0456 32:44 sí algunas simbólicas como la que Leo en The Times que le pide a Irlanda que declare también el estado de emergencia climática como hecho el Parlamento británico The Independent insta al Gobierno a ponerse a trabajar y cita como ejemplo a Nueva Zelanda El País va a plantar mil millones de árboles de aquí a dos mil veintiocho mil quinientos millones pide que se planten en Gran Bretaña de aquí a dos mil cincuenta otra columnista va más allá hay que repensar qué comemos hay que comer menos carne roja consumir menos soja cultivar más alimentos en menos tierra acabar con la tala y la pesca ilegales crear áreas marítimas protegidas reducirla contar mi nación los metales pesados y las aguas residuales en una entrevista en Le monta un investigador del Centro Nacional para la Investigación Científica reconoce que si todos comiéramos menos carne ayudaría a aliviar la presión sobre la biodiversidad sobre nuestra cartera hay nuestra salud además menos embalaje y menos aceite de palma en el Süddeutsche Leo por ejemplo que cada día en Alemania se sellan sesenta y dos hectáreas de tierras salvajes con hormigón que hay que frenar la construcción hay que encontrar un equilibrio entre la conservación de las especies el desarrollo económico las empresas deberían ceder su tierra en barbecho sin corre el riesgo de perderla y terminó en el Washington Post de los siete mil cientos millones de personas que hay en el mundo casi cinco mil millones tenemos teléfonos móviles la conectividad global está muy bien pero esto genera enormes cantidades de residuos altamente tóxicos y de plástico desechable hay que seguir ampliando el acceso a la tecnología sí pero de forma más limpia y sostenible

Voz 1457 34:08 no

Voz 13 34:11 cuando de dices Bye bye a tu pueblo para decir

Voz 39 34:19 sentirte vivo piden los un préstamo y te lo transferidos en quince minutos los primeros trescientos euros sin intereses ni comisiones mientras vivos punto es o llama novecientos ochenta ayudo veintidós ochenta y dos y siempre Teddy bus

Voz 40 34:31 con millones de luces con toneladas de serpentinas con una tarta gigante con una orquesta filarmónica podemos celebrar tiene años de historia Citroën de muchas formas pero la mejor es contigo disfrute de los tenores Citroën y tómate tu Citroën con el plan de hasta tres mil quinientos euros por tu antiguo vehículo y mucho más tienes en Citroën punto es cuando

Voz 41 34:52 la fe de hacerle la rosca al camarero es muy llevan como yo tu Colacao que también se muy de bar así que la próxima piden gente con la acabado maestro espérate que ahora le llama

Voz 0763 35:05 Colacao eso tan tuyo

Voz 39 35:07 pide ahora tu préstamo en virus itrio sin quince minutos entra ya en vivo punto es o llaman novecientos ochenta y uno veintidós ochenta y dos y siéntate Teddy Bush Hoy por hoy

Voz 1727 35:21 pues son ahora las ocho menos veinticinco siete menos veinticinco en Canarias el país por cierto el único periodo lo que lleva hoy en portada destacadísima como la noticia más importante compitiendo con las negociaciones en el Gobierno el asunto de la biodiversidad bueno pues el país pone el acento en una derivada de la Reunión entre Sánchez y Casado de ayer que ha pasado bastante desapercibida para el resto de periódicos Sánchez y Casado dan un giro y abren un canal permanente sobre Cataluña

Voz 0456 35:51 dice Natalia Junquera que lo más llamativo del encuentro fue la forma en la que ambos afrontaron la crisis catalana que hasta ahora había abierto entre ellos una brecha aparentemente imposible cerrar titula Íñigo de origen eldiario punto es Casado representa en Moncloa el papel de estadista en pleno giro al centro para la campaña del veintiséis de mayo escribe en El mundo subdirector de Opinión Jorge Bustos el título muy crítico con Casado por haberse mostrado tan moderó ayer con Sánchez dice Bustos en la foto que distribuyó ayer La Moncloa de la reunión Sánchez sonríe como el gato que acaba de comerse al canario Casado sale de espaldas pero seguro que sonríe también porque él sonríe hasta cuando persigue el empate que es lo que está haciendo desde que tiene sesenta y seis escaños comprendemos que Casado encuentra alivio en Moncloa viniendo de una Génova heredada de conspiradores pero un líder de la oposición que siente tal no se deja dar el abrazo del oso en el editorial acusan en el mundo ha casado de adoptar una actitud pasiva

Voz 1727 36:41 en ABC Albert Rivera extiende esta mañana todo el PSOE su veto a Sánchez

Voz 0456 36:45 este con estas palabras dice en una entrevista es prácticamente imposible pactar con el PSOE a nivel autonómico y municipal is sobre Rivera José Antonio Zarzalejos en El Confidencial titula y hoy su artículo Albert Rivera una decepción explica que el líder de Ciudadanos tiene todas las condiciones de un buen político y todos los efectos de un líder narra decido quizá dominado por una precoz desordenada ambiciona

Voz 1727 37:09 si no se pierdan hoy en el país la carta una carta la directora que firma el actor Viggo Mortensen

Voz 0456 37:16 él que dio vida a Aragón el señor de los anillos protesta ahora porque Vox utilizó en campaña un fotograma de su personaje para hacer un fotomontaje electoral contra gays feministas en ese fotomontaje se ve al guerrero haciéndose pasar por Vox apunto de combatir con su espada contra algunos símbolos como la bandera republicana la bandera de los logotipos de la SER El País o La Sexta

Voz 1727 37:37 en el Viggo Mortensen no solo

Voz 0456 37:40 es absurdo que a mí el actor que encarnó ese personaje y una persona interesada en la rica variedad de culturas e idiomas que existen en España se vincule a un partido político ultranacionalista hay neofascista es que es aún más ridículo que se utilice el personaje de Aragón un estadista políglota que aboga por el conocimiento y la inclusión de las diversas razas costumbres y lenguas para legitimar a un grupo político antiinmigrante anti feminista e islamófobo Merry iría de su torpeza pero Vox ha entrado en el Congreso con veinticuatro escaños no es un chiste y habrá que estar atentos y pro activos como lo es Aragón en la sala de el

Voz 1727 38:14 yo jo a este titular en La Voz de Galicia Fraga en en campaña siete años después de su muerte

Voz 0456 38:20 se refiere a la moción que aprobó ayer el Ayuntamiento de A Coruña para retirar la Fraga el título de Hijo Adoptivo un título que la ciudad de dio en mil novecientos sesenta y ocho tanto la marea que gobierna A Coruña en minoría como los nacionalistas y los socialistas votar

Voz 1727 38:33 bueno y El Mundo publica hoy un nuevo caso de muerte en soledad un nombre a nadie echo de menos durante el año y medio que llevaba muerto sólo lo encontraron cuando un grupo de okupas intentó hacerse con ese piso Virginia

Voz 1454 38:46 el miento buenos días buenos días era ingeniero de Caminos tenía setenta años ya había trabajado en Telefónica su cuerpo aparecía el pasado miércoles en su domicilio cuando un grupo de personas pretendía ocupar la vivienda y los vecinos llamaron a la policía para evitarlo la casa estaba llena de basura el hombre sufría síndrome de Diógenes no estaba casado ni tampoco tenía hijos tenían sale en la sierra y los vecinos pensaron que se había marchado a vivir allí fue una prima del fallecido la que confirmó que no se encontraba en su segunda vivienda

Voz 6 39:14 eh

Voz 1727 39:23 ya que no saben ustedes quién le provoca curiosidad esta mañana Manuel Jabois pues la respuesta a esta pregunta saben qué drogas consumían los indígenas americanos hace ahora mil años

Voz 1457 39:35 pues lo han descubierto a través de un yacimiento boliviano cuenta

Voz 11 39:40 hay una música internas si te fijas sabemos intervenciones al principio de cada semana no lunes empezamos con seis y no quiere averiguar si seguimos con las pruebas voy remachó para llegar al jueves un poco pletóricos porque es que nuestros levantara dio bueno Daniel Mediavilla en el país cuenta que apareció una bolsa en una tumba profanada con dos tabletas talladas en madera para inhalar sustancias un tubo para aspirar dos espátula de hueso de llama una cinta textil para la cabeza trozos de plantas secas y fíjate una bolsita fabricada con tres oceánicos de zorro

Voz 1275 40:09 esto ocurrió en una región de Bolivia situada cuatro

Voz 11 40:11 mil metros de altura il hace mil años aproximadamente y el análisis químico de estos productos publicados ayer por la revista penas sugiere que ya entonces existía el conocimiento necesario para elaborar la ayahuasca que es la bebida psicotrópicas tradicional de los pueblos amazónicos de Sudamérica a mí lo que me entusiasma de esta noticia fíjate es la sabiduría de estos hombres como conocían no sólo las plantas y no mezclar las entregas para hacer desde productos además de tiros hasta hasta drogas lo dice el artículo eligieron un puñado de plantas entre más de ochenta mil especies de vegetales que tenían en en en su ecosistema y todo a través de ensayo error durante cientos o durante miles

Voz 1727 40:50 vean mañana rock'n'roll no esos pero bueno de momento hasta las ocho adiós

Voz 1 41:03 tienes la sensación de vivir cada día como si fuera el anterior Boucle prueba escucharnos Hoy por hoy de seis a doce y veinte con Pepa Bueno y Toni Garrido

Voz 9 41:14 cada de las de

Voz 42 41:20 Nuestra ilusión de cada día es serles útil por eso la ONCE le invita a escuchar las seis y usted agenda de servicios útiles

Voz 13 41:38 buenos días el veintiséis de mayo toca volver a votar porque tenemos elecciones locales autonómicas y europeas pero usted no va a poder ir ese sería al colegio electoral recuerde que puede votar si solicita el voto por correo conseguirlo es fácil sólo tiene que acercarse a cualquier oficina de Correos impedirlo la documentación para votar leyes

Voz 27 41:56 para casa sin ningún coste para usted pero no olvide que el plazo para hacer esta gestión acaba el dieciséis de mayo esperemos que es

Voz 42 42:03 información de utilidad saludos de la ONCE buenos días

Voz 0763 42:10 no importa que lo vacas por los treinta y cinco mil euros importa que lo hagas por los tres mil euros al mes durante veinticinco años lo que importa es que cuando compras el cupón diario y la paga de la ONCE colaboran con la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad

Voz 13 42:25 no importa porque lo que importa es que no dejes de hacerlo

Voz 0763 42:29 el diario ya paga de la ONCE que a ti qué te importa

Voz 30 42:38 con Pepa Bueno

Voz 2 42:39 sí

Voz 1727 42:40 son las siete y cuarenta y tres las seis y cuarenta y tres en Canarias

Voz 13 42:44 Volkswagen el deporte Hoy por hoy Bagle para las personas

Voz 1727 43:01 eh incorporamos a esta hora a Hoy por hoy al director de Carrusel Deportivo Dani Garrido que esta noche nos va a contar si el Barça pasa a la final de la Champions Dani buenos días

Voz 0455 43:12 qué tal Pepa buenos días era el mes de agosto y Messi en su primer evento como capitán agarró el micro y dijo aquello de que iban a hacer todo lo posible por traer la Copa más Linde deseada se refería claro a la Champions aún es cocía la debacle en Roma el Camp Nou se puso en pie y aplaudió a rabiar algo que conseguía Messi por primera vez sin balón de por medio sólo con el discurso con la pelota acostumbras siempre hacerlo bien lo hizo en la ida de esta semifinal que hoy se cierra estuvo soberbio y puso el sello con un tres cero que nunca olvidaremos el entrenador del Liverpool un tipo que contagia sonriente tozudo buena estratega que ama el vértigo supongo que a veces incluso algo sobreactuado tal vez por eso parte molesto al barcelonismo cuando la previa de la ida dijo aquello de que el Camp Nou era simplemente un estadio de fútbol pero en un templo será bueno admitir que pocos estadios son tan míticos como Anfil empezó a jugar allí en el año mil ochocientos ochenta y cuatro esa afición que canta a los suyos en coreografía perfecta aquello de nunca caminará solo en cualquier caso es un escenario fantástico por todo ello y mucho más hoy no son carros el cualquiera son carrusel que vale una final de Champions para el Barça suerte os esperamos

Voz 1727 44:09 hasta luego Dani en lo deportivo que le podemos contra los oyentes de este el Liverpool Barça Samper

Voz 1161 44:15 pues para las novedades el Barça nos marchamos hasta la ciudad de los Beatles donde tenemos Aguila quería Adriá Albets que nos lo contarán esta noche en Carrusel con Dani desde las ocho y cuarto novedades Adriá

Voz 1985 44:23 buenos días qué tal buenos días el Barça estado

Voz 0455 44:26 paso de la final de la Champions llega con un gran resultado del partido de ida pero la consigna de Valverde es olvidarse del tres cero del Camp Nou is salir esta noche a atacar para ganar el partido el equipo es consciente de que el público de Anfil va a apretar de que el Liverpool cree en la remontada y lo va a pelear hasta el final veremos cómo plantea Valverde el partido si apuesta por el cuatro tres tres habitual con Coutinho arriba os sacrifica al brasileño para formar con un cuatro cuatro dos con Sergi Roberto en el centro del campo como en la segunda parte del Camp Nou el presidente del Barça está ya en Liverpool esta noche estará en el palco de Anfield acompañando al equipo igual que lo es casi tres mil Funes que estarán en la grada deseando ver cómo el Barça certifica la clasificación para la final de la Champions en el Wanda Metropolitano

Voz 0301 45:07 el cómo llega el Liverpool bromeaba en unos días buenos días problemas en forma de lesiones para Jurgen Klopp firmó y Keita se lesionaron en el partido de ida no podrán disputar la Vuelta Mohamed Salah se confirmó ayer tampoco va a disputar el partido incluso parece que llega tocado al encuentro Van Dyke se postulan como sustitutos Shakira se jugará en la parte derecha del ataque del equipo de Klopp y podría ser referencia ofensiva en el lugar de firmó sino Ohrid un Liverpool que no tiene nada que perder y que tratará de buscar la remontada marcando desde los primeros

Voz 1161 45:39 las nueve el partido arbitra el colegiado turco casi además hoy se despide de la afición atlética también podría despedirse David Ferrer el tenis profesional si pierde con Bautista

Voz 0763 45:56 no no no felices dos tres y es que ahora el renting un pueblo compartido con tu mejor amigo por cinco euros al día cada uno y al cabo de un año lo cambia oferta precisó que en renting consulta condiciones de falsario en punto en lo hacen monstruo Rato extremo

Voz 1322 46:18 más hechos los finales era el zumo hoy está soltando mermelada en tu móvil

Voz 1 46:22 desayunar deprisa para llegar al cole tiene estas cosas aproveche el precio de la hipoteca variable de BBVA para cambiar de una casa más cerca sin comisión de apertura y sin gastos de tasación si la solicita al banco consulta condiciones en BBVA punto es BBVA crean

Voz 19 46:36 no oportunidades en el veintisiete S estrenó la primera Pelli sonora Ignacio la Generación del veintisiete con Protos Veintisiete acertará

Voz 0763 46:46 mito

Voz 26 46:48 el look pin que la casa gratis para toda la Liga descubre como en Premier hizo quitarlo

Voz 19 46:53 punto com comprarse un coche eléctrico uno

Voz 24 46:55 muy buena idea contratar con Iberdrola todos

Voz 25 46:58 los relacionado con la recarga una idea aún mejor porque con Smart Mobility Iberdrola de instala el punto de recarga el sin carga de todo para que tuvo ahorre hasta un noventa por ciento con respecto a un vehículo diésel o gasolina y siempre con energía cien por cien renovable lo hace Sporting lo haces por el planeta Iberdrola colaborador del acontecimiento Octavo Centenario de la unidad

Voz 13 47:18 será de Salamanca sabes ese momento en el que haciendo la declaración de la renta no sabes que puedes deducir té y entonces es cuando deduce es que necesitas una

Voz 1275 47:26 ahogado que te asesore S

Voz 0763 47:28 es un momento legalizadas una cátedra

Voz 13 47:32 desde quince euros al mes siente el poder de contar con un abogado tantas veces como necesites Llama gratis al novecientos ciento seis seis tres

Voz 2 47:44 Vito

Voz 0763 47:55 en la Cadena Ser con Pepa Bueno

Voz 1727 48:10 diariodehoyporhoy del siete de mayo del año dos mil diecinueve escribe María se casa en pocos días y cuentan El diario como la boda provocado su despido oral hola me llamo María tengo treinta euros