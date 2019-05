Hoy por Hoy (07/05/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1 00:00 son las ocho las siete en Canarias

el empleo sigue siendo nuestro talón de aquiles pese a que el paro registrado que conocimos ayer nos coloque en cifras de cotizantes a la Seguridad Social casi anteriores a la crisis pero sigue habiendo en España tres millones cien mil personas en paro debería ser esencial cualquier debate sobre las facilidades o las dificultades para crear empleo aquí y por eso hoy vamos a ir a Asturias porque la multinacional del acero Arcelor anuncia que reduce su producción y que eso afectará a sus plantas españolas que pueden perder empleo que la multinacional que tiene plantas en muchos sitios recorta aquí pues dice que porque en España la electricidad les resulta entre un veinticinco y un treinta por ciento más cara que en otros países porque en general en Europa se paga más por contaminar que por ejemplo en Turquía de donde viene a cero más barato cuántos debates globales serán en esta noticia local y cuantas preguntas suscita que exigen una respuesta urgente la primera alguien tiene un plan para que el precio que pagamos aquí por la electricidad no sea un problema no sólo para el bolsillo de los ciudadanos sino un argumento para que las empresas recorten plantilla la segunda podemos hablar y hablar y hablar de la batalla contra el cambio climático pero si al final preferimos el acero barato de países que pagan menos por contaminar hacemos un discurso bien hipócrita hoy que estamos tan impactados por ese informe de la ONU que anuncia la extinción de un millón de especies todo esto pone sobre la mesa la noticia de un posible ERE en los hornos y en la planta de Arcelor en Asturias a las ocho y media Le preguntamos por cierto a la ministra en funciones de transición ecológica Teresa Ribera

este martes el siete de mayo y la consecuencia más evidente del resultado de las elecciones generales es como han bajado los decibelios en la conversación lítica al los políticos solemos criticar les por una cosa y la contraria por eso hoy hay que vencer la tentación de afearle a Pablo Casado su tono moderado de ayer en La Moncloa tan diferente al de hace poco más de una semana Casado está políticamente en estado de shock su partido lo está también después del hundimiento del veintiocho de abril no sabemos si el nuevo tono moderado será sólo producto de impacto de la necesidad de no expulsar a más gente de cara al veintiséis de mayo no lo sabemos pero bienvenido sea en cualquier caso sin arrogancia también Issing ultimátum dice Pablo Iglesia que acude hoy al Palacio de la Moncloa

Voz 4 03:08 sin líneas rojas sin ultimátum sin arrogancia con claridad y con la verdad por delante

Voz 1727 03:14 y quién no se apea del tono mitinero ahora que aspira de verdad a superar al PP es ciudadanos escuchen a Inés arriba

Voz 5 03:22 las Sánchez no tiene ningún tipo de escrúpulos es capaz de hacer lo que sea con tal de seguir utilizando el Falcon que seguir estando en Moncloa hizo lo que sea con la tesis hizo lo que sea con el libro es decir es un Fake de presidente

Voz 1727 03:35 la ex presidenta del Parlament catalán Núria de Gispert renunció anoche a la máxima distinción de la Generalitat a la Cruz de Sant Jordi Aimar

Voz 1645 03:43 anuncia ya después de haber atacado a los políticos no independentistas con argumento cese no hay Tura y el Gobierno de Torra que en un primer momento dijo que no había polémica ente de Gispert comparara a políticos del PP y Ciudadanos con cerdos ahora dice que estar nunca le honra el Partido Popular hace un último intento por impedir que

Voz 1727 04:00 Puigdemont pueda presentarse a las elecciones europeas va a recurrir al Constitucional

Voz 1645 04:04 Puigdemont es un Pajines aseguran que se plantea denunciar a la Junta Electoral por haber dificultado su candidato

Voz 1727 04:10 hoy les ofrecemos en la Ser uno de los audios con los que un grupo de españoles intentó extorsionar Wikileaks pidiéndole hasta tres millones de euros

Voz 2 04:19 dentro de audio en el que el propio Julian Assange asegura que el presidente de Ecuador le había vendido a Estados Unidos

Voz 1727 04:31 han encontrado en París en un parque la mochila el móvil el portátil de la joven española desaparecida hace ya seis días está allí de era

Voz 1645 04:38 a sus amigas aseguran que Natalia Sánchez Uribe así se llama de veintidós años les dijo hace varias semanas que llevaba tiempo sintiéndose perseguida

Voz 1727 04:50 el Barça tiene todo a favor para meterse hoy en la novena final de la Champions de su historia Sampe

Voz 1161 04:57 eh para empezar el resultado de la ida tres cero en el Camp Nou aunque Valverde pide al menos un gol esta noche en Anfil para no sufrir

Voz 3 05:04 pese a los controles

Voz 1161 05:06 los también las bajas también en las bajas Rafinha de larga duración Eden velé en este caso en el Liverpool club lo tiene peor cuatro titulares firmó Keita la lana Isaac dadas las nueve Liverpool Barça arbitraje del colegiado truco casi a las ocho y cuarto en Carrusel los azulgrana a un paso de la final del Wanda Metropolitano del sábado unos junio

Voz 1275 05:27 y el tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 05:29 buenos días ya no hace el frío de las últimas mañanas ya no está dando en zonas agrícolas ni lo volverá a hacer en los próximos días y pequeñas novedades en forma de nubes ahora en el Mediterráneo pueden dejar algunas gotas Irán rompiendo acabará haciendo sol en la mayor parte del país con temperaturas máximas parecidas a las de ayer menos en el noroeste donde las nubes y que con el paso de las horas serán más compactas algunas lluvias que caen ya ahora mismo en Galicia sólo apreciable eso significativas en la Rías Baixas durante la tarde también lluvias débiles en Asturias especialmente en puntos de montaña en Castilla y León y al norte de Extremadura

este martes a las ocho y cuarto una hora menos en Canarias

Voz 3 07:10 en la Cadena Ser

Voz 1727 07:18 enseguida vamos a la política y a la ronda de encuentros de Pedro Sánchez con el resto de líderes pero antes tenemos hoy noticias económicas muy importantes no todas buenas empecemos por la que Siloé Griselda Pastor buenos días la misma unos días porque hoy la Comisión Europea va a pedir que se saque a España del procedimiento de déficit excesivo al que estaban sometidas nuestras cuentas un examen permanente muy muy exhaustivo que ya no hace falta porque el déficit está encaminado esto qué consecuencias tiene

Voz 0738 07:48 bueno pues estar bajo un procedimiento de déficit excesivo implica redactar presupuestos bajo la amenaza directa de sanciones y con recortes marcados por Bruselas no la Comisión seguirá siendo recomendaciones pero todo ha cambiado España es el último país desde la crisis con este expediente abierto y la propuesta de cierre definitivo que Moscovici elevará hoy al Eurogrupo para que se analice la semana que viene devuelve la autonomía económica hipotecada en España desde hace ya diez años hasta luego Griselda gracias buenos días esas la buena noticia

Voz 1727 08:20 mal a la encontramos en Asturias Ángel Fabián buenos días

Voz 1645 08:23 los días ArcelorMittal la siderúrgica Hanún

Voz 0174 08:38 pues sí el recorte será de tres millones de toneladas en Europa de las que setecientos mil serán en estas fábricas asturianas de Gijón y Avilés conllevarán un ERE en una plantilla de algo más de cinco mil personas en Asturias está por definir su dimensión la multinacional atribuye el recorte al alto precio de la electricidad en España al coste de las emisiones de CO2 en Europa y las crecientes importaciones de países extracomunitarios sobre todo China y Turquía el Gobierno asturiano pide medidas arancelarias en la Unión Europea a las importaciones de países menos rigurosos en protección medioambiental Isaac Pola es el consejero de Industria

Voz 10 09:10 el tipo de desmedida de aduanera digámoslo así que permita competir a los productos fabricados en el ámbito de la Unión Europea en pie de igualdad frente a los puntos extra comunitarios

Voz 0174 09:22 otra de las exigencias es garantizar un precio competitivo de la energía entre el veinticinco y el treinta por ciento más cara en España que en nuestro entorno euro

Voz 1727 09:30 gracias Ángel le hemos preguntado al experto en energía Jorge Morales que hay detrás de este pulso de las grandes compañías a cuenta del precio de la luz

Voz 11 09:41 la reforma integral del mercado mayorista que también afectaría al beneficiaría al consumidor doméstico no solamente lamentar industrial y en segundo lugar pues una reestructuración de esas subvenciones que percibe la gran industrias para evitar deslocalizaciones y que eso pues fuera transparente que todos supiéramos en España pues cuantos está pagando se industria para que no se vaya

Voz 1727 10:00 estas son las medidas que propone Jorge Morales para que no sea tan cara la electricidad a las grandes empresas para el consumo industrial bueno pues esta noticia le ha pillado la ministra de Industria Reyes Maroto en Cuba intentando proteger allí los intereses de las empresas españolas en las Islas empresas amenazadas por el cambio legal que ha autorizado Donald Trump en Estados Unidos y que va a permitir una cascada de denuncias desde Miami contra compañías que operan en la isla en terrenos que en su día fueron expropiados por la revolución

Voz 12 10:35 desde el Gobierno de España estamos activando a través de la Comisión Europea los distintos mecanismos que se tiene que poner a disposición para defender los intereses de las empresas supuesto europeas españolas ante eh esta medida que ha tomado la administración estadounidense

Voz 1727 10:55 hablaba Reyes Maroto ante un centenar de empresarios españoles en La Habana

Voz 13 10:59 hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1275 11:03 hoy termina la ronda de reuniones que convocada

Voz 1727 11:05 Pedro Sánchez en este extraño impasse entre dos citas con las urnas el presidente en funciones ha convocado a Albert Rivera a Pablo Iglesias el primero va la Moncloa decirle a Sánchez que se olvide de una hipotética abstención de Ciudadanos para facilitar la investidura ahí el segundo le va a pedir que podemos entre en el Gobierno con un peso equivalente al de sus diputados Óscar García buenos días

Voz 1645 11:29 la Pepa buenos días Mariela Rubio buenos días qué tal buenos días

Voz 1727 11:32 empecemos por la Reunión de dentro de tres horas con el líder de Ciudadanos Sánchez y Rivera no se han reunido ni han hablado desde hace un año en su relación Oscar está absolutamente rota si eso

Voz 1645 11:43 efectivo el encuentro Pepa porque ni siquiera una conversación telefónica había mantenido Rivera y Sánchez desde que éste es presidente tras la moción esta mañana según Inés Arrimadas el líder de Ciudadanos elevar trasladar dos mensajes claros uno

Voz 5 11:55 es mi se nos pasa por la cabeza dar alas a un Gobierno que ya está hecho de Sánchez de los populistas apoyado en nacionalistas dos pero seremos una oposición firme y con sentido de Estado

Voz 1645 12:09 es decir que Ciudadanos se abre a negociar con Sánchez grandes pactos de Estado sin embargo Rivera no va a desaprovechar la foto de esta mañana en La Moncloa donde va a comparecer para comenzar a ejercer su dura oposición contra Sánchez distancia aún más pronunciada a dos días de una nueva campaña electoral

Voz 1727 12:23 en el caso de Pablo Iglesias Mariela el líder de Podemos reconoce que su estrategia negociadora va a ser muy distinta a la del Iglesias del año dos mil dieciséis ayer dijo que acuda a La Moncloa sin arrogancia sin ultimátum sin líneas rojas

Voz 1450 12:37 Iglesias recibía ayer el aval del Consejo Ciudadano del partido para negociar con Pedro Sánchez un gobierno de coalición el líder morado anunciaba una nueva etapa de colaboración y entendimiento entre progresistas hay que dejará tras la arrogancia decía

Voz 4 12:49 toca colaborar toca dialogar y toca empatizar creo que es importante dejar de lado la arrogancia en la que todos hemos podido caer en algunos momentos y ponernos a trabajar juntos para hacer un gobierno estable Ipod progresista que es lo que necesita España y lo que están reclamando la mayor parte de los electores en nuestro país sin líneas rojas sin ultimátum

Voz 1450 13:11 la hoja de ruta de Iglesias pasa por abandonar todo lo que recuerde Pepa a su actitud de dos mil dieciséis a aquella sonrisa del destino

Voz 14 13:18 el Partido Socialista Obrero Español ha tenido el peor resultado electoral de su historia creo que Pedro Sánchez no está en condiciones de proponer un Gobierno exclusivo del Partido Socialista creo que incluso la posibilidad histórica de que sea presidente es una sonrisa del del destino que él siempre tendrá que agradecer

Voz 1450 13:37 así hablaba Iglesias hace tres años cuando les separaban trece diputados del PSOE ahora la diferencias de más de ochenta escaños qué sucederá si el PSOE insiste en gobernar en solitario según decía ayer Iglesias decidirán las bases

Voz 4 13:48 que las grandes decisiones de podemos formar parte debo del Gobierno o apoyar una legisla una investidura no las tomará ningún comité directivo

Voz 1450 13:55 plan de Iglesias sólo ha sido cuestionado desde el sector anticapitalista tradicionalmente contrario gobernar con el PSOE en cualquier caso Pepa en Podemos están convencidos de que la verdadera negociación arrancará tras el veintiséis de

Voz 1727 14:05 gracias compañeros poco después de que Iglesias pronunciada ese discurso ante el Consejo Ciudadano de Podemos le respondía en la sede del ministro Ábalos secretario de Organización del PSOE

Voz 1955 14:15 nuestra aspiración es constituir un gobierno claramente socialista es verdad que con independientes con referentes progresistas pero de orientación socialista claramente con acuerdos en el Congreso y en este caso con Podemos en el desarrollo de una agenda surgió

Voz 1727 14:32 estaba Avalos en Sevilla participando en la programación de Radio Sevilla en la Feria de Abril Andalucía por cierto un territorio en el que la dirección autonómica de Podemos se ha desmarcado de la nacional y aboga por no entrar en el futuro gobierno de Pedro Sánchez aunque para matices los que les siguen poniendo algunos líderes territoriales del PP a Pablo Casado por mucho que éste ahondar ayer en La Moncloa en su viaje a la moderación abriéndose incluso tener una vía de diálogo permanente con Pedro Sánchez sobre Cataluña Isabel Villar bueno sí

Voz 0738 15:05 las buenos días y según La Moncloa Sánchez y Casado han decidido establecer una comunicación permanente sobre Cataluña y se buscarán para cuestiones de Estado eso dice el ejecutivo y Casado responde así

Voz 15 15:14 tendremos que mantener la interlocución y sobre la forma allí

Voz 0738 15:17 calendario de esa comunicación peso de Pedrosa

Voz 15 15:20 pero es después de la campaña electoral mientras en el PP siguen las

Voz 0738 15:22 voces críticas con el rumbo por el que Casado ha llevado al partido anoche en el veinticuatro horas el presidente del PP vasco Alfonso Alonso pedía recuperar referencias más moderada

Voz 16 15:31 Igor partiendo puede empequeñecer se esa es la impresión que saqué recuperar la gente yo creo que hay que hacer un esfuerzo por ampliar

Voz 1727 15:37 también el presidente gallego creo lo improvisó

Voz 17 15:40 sin ningún un cirujano que se meta en un quirófano con un paciente aprender hay políticos en España en este momento que quieren ser primeras espadas y que no ha gestionado no

Voz 0738 15:49 Núñez Feijóo sobre la necesidad de tener experiencia para ejercer el liderazgo

Voz 1727 15:54 sí poco a poco tendrán que ir abriéndose paso otros debates porque lo que está en juego el veintiséis de mayo es que alcalde ocre alcaldesa quedemos como deben ser nuestras ciudades nada menos el lugar donde transcurre en nuestra vida del debate con los seis candidatos a dirigir el Ayuntamiento de Madrid que organizaron ayer El País y la Ser ojo en la propuesta de Vox de llevarse la fiesta del Orgullo Gay lejos del centro a la casa de

Voz 0789 16:18 tampoco cambiando de sitio las fiestas del Orgullo así

Voz 1177 16:20 ya sacando los de Madrid porque causan verdaderos problemas lo daríamos para que pudieran desarrollar la fiesta del Orgullo Gay todo lo que quiera pero dentro de la Casa de Campo y por supuesto es un contrato un contrato de de de responsabilidad para que toda la limpieza que luego hay que hacer que es un esfuerzo económico muy importante lo lo paguen los organizadores

Voz 1727 16:43 no se no nos consta si pretenden llevarse también a la Casa de Campo Jabois por ejemplo la cabalgata de Reyes sobre las celebraciones futbolera no parece

Voz 1389 16:50 para que celebren todo lo que quieran dicen cómo se les va la patita en cuando hablan de estos asuntos fíjate tiene que ver la propuesta con una de esas ideas fuerza tan comunes que dice lo local en la intimidad es cosa suya o yo respeto la intimidad de todo el mundo que frases que una persona suele decir para desmentir que es homófoba las mismas frases que delatan el origen del problema tú tienes que respetar lo que haga esa persona en la intimidad y lo que haga en público por eso la propuesta de Vox de enviar el orgullo a la Casa de Campo es la manera de decir que respetan mucho lo que son siempre que lo sean dentro de un armario el propio nombre lo dice orgullo tú estás orgulloso en lugares en los que puedes estarlo lugares que has conquistado con los mismos derechos que los demás y el problema no es que Vox no haya entendido esto el problema es que lo entiende perfectamente

Voz 1727 17:32 vamos que entiende hasta mañana Brad

Voz 3 18:30 en la Cadena Ser

Voz 1727 18:36 en La Ser avanza a esta hora nuevos datos del intento de extorsión que sufrió Wikileaks por parte de un grupo de ciudadanos españoles cuando Julian Assange vivía todavía dentro de la embajada de Ecuador en Londres era una red afincada aquí en España que llegó a exigir la Wikileaks hasta tres millones de euros por no publicar determinado material Ana Terradillos buenos días

Voz 0738 18:58 cómo estás buenos días hoy sabemos Ana que tenían incluso

Voz 1727 19:01 un audio de Assange llamando corrupto al presidente de Ecuador acusándolo de haberle vendido Estados

Voz 0738 19:07 sí hemos tenido acceso los dos vídeos promocionales que se utilizan para chantajear a Sants en unos incluye el ochenta y cuatro carpetas de documentación que incluyen whatsapp de él documentos confidenciales de sus declaraciones médicas los pagos que recibía el personal de la Embajada fotos de su tarjeta bancaria ya está documentos que no se llegan a detallar con unos sorprendente que se titula memorándum Theresa May en el otro vídeo aparece este audio del que hablas la policía corrobora que es la voz de a escucha

Voz 1275 19:35 el problema es que el actual presidente de Ecuador ha hecho un trato corrupto con Estados Unidos para venderme a ese gobierno

Voz 0738 19:42 Ecuador tiene contrato con Estados Unidos para venderme a ese Gobierno todo este material Pepa se puede ver en la web de La Ser en Cadena Ser punto com

Voz 1727 19:49 Ana gracias hasta luego son las ocho y veinte City veinte en Canarias

Voz 1275 19:59 a Gutiérrez qué tal buenos días doce grados marca el termómetro de la radio ahora mismo en la Gran Vía subiendo otra vez calor a mediodía y mucho sol en toda la Comunidad de Madrid los organizadores del Orgullo responden al candidato de Vox Javier Ortega Smith lanzó ayer en el debate de candidatos a la Alcaldía de Madrid organizado por la serie El País la propuesta más polémica sacar el orgullo del centro llevarlo a la Casa de Campo una propuesta que ha soliviantado al colectivo LGTB y escuchamos al candidato Ortega Smith y a Rubén López de Arco Polly

Voz 1177 20:29 sacando los de Madrid porque causan verdaderos problemas de atascos lo daríamos dentro de la Casa de Campo y un contrato de de de responsabilidad para que todas la limpieza que luego hay que hacer que es un esfuerzo económico un montante lo lo paguen los organizadores cuyo

Voz 20 20:45 si tiene que estar en Madrid se trata de hacer visible sino en la Casa de Campo pierde toda a todo el objetivo que es ser visibles nosotras y nosotros sí que se nos Breda Lahm el derecho de manifestación está protegido no son ellos lo da el Ayuntamiento aunque ellos gobiernen el derecho a manifestar

Voz 1275 21:02 el debate electoral a seis bandas deja dos bloques claramente diferenciados a la izquierda a la alcaldesa Carmena el socialista Pepu Hernández y Carlos Sánchez Mato de Madrid en pie a la derecha el popular Martínez Almeida Ortega Smith de Vox Villacís de ciudadanos que no descartan reeditar en Madrid un pacto a la andaluza tenemos que entendernos todos yo naturalmente siempre está de por un gobierno de progreso y creo que para mí el gobierno de progresos sería el Partido Socialista en todo momento

Voz 21 21:26 hay dos opciones o la izquierda suma o la derecha gobierna con la extrema

Voz 1275 21:31 por supuesto que hay mucha posibilidad en la del tablero político de llegar a acuerdos pero evidentemente para no hacer jamás políticas de de los centremos a los ciudadanos y pretendíamos evitar

Voz 1177 21:41 a la izquierda está en la avenida además le yo pactar y ahora les toca a ellos apoyar la alcaldía de voz para que podamos sacar a Carmena del Ayuntamiento

Voz 22 21:49 lo que yo puedo garantizar los ciudadanos es que yo voy a poner mi programa de Gobierno exactamente igual que se ha hecho en Andalucía

Voz 1275 21:56 en otros sitios los candidatos han arremetido contra las políticas de Manuela Carmena limpieza o vivienda la alcaldesa ha anunciado un proyecto para sacar al mercado tres mil pisos de alquiler social Ciudadanos ha presentado un plan estrella copiando lo que hizo en la ciudad de Barcelona en el noventa y dos con la rehabilitación de cien mil viviendas Villacís

Voz 22 22:12 también ha calcado trapo propuesta el Partido Popular lo podemos el soterramiento de la A cinco nos parece fundamental para mejorar la calidad de vida de esos distritos nosotros ya hemos presentado formalmente hoy agradezco el seguidismo de Begoña en esto es formalmente el soterramiento a las cinco en la creación de ochenta mil metros cuadrados de zonas verdes nosotros ya dijimos que íbamos a desbloquear los más dijimos cómo lo vamos a hacer mediante la creación de una oficina para

Voz 1275 22:33 bloquear el desarrollo del sureste sobre Madrid central Vox no sorprende anunciaba ayer que los suspenderá la ultraderecha en Madrid en pie son partidarios de recuperar el control de que otro otro anciano que muere Madrid solo sin que nadie lo echa de menos en Vallecas la policía ha encontrado el cadáver de un hombre de setenta años que llevaba un año fallecido nadie notó su ausencia lo cuenta esta mañana el diario El Mundo Virginia Sarmiento

Voz 22 23:00 buenos días buenos días murió por causas naturales era ingeniero de Caminos tenía setenta años y había trabajado en Telefónica su cuerpo parecía el pasado miércoles en su domicilio en Puente de Vallecas cuando un grupo de personas pretendía ocupar las

Voz 1275 23:12 vivienda y los vecinos llamaron a la policía para evitarlo

Voz 22 23:15 con ayuda de los bomberos entraron en la casa que estaba llena de basura el hombre sufría síndrome de Diógenes no estaba casado y tampoco tenía hijos tenían chal en la sierra por lo que los vecinos pensaron que se había marchado vivir allí fue una prima del fallecido la que confirmó que no se encontraba en su segunda

Voz 1727 23:30 vivienda

Voz 13 23:32 los deportes en Hoy por hoy diez

Voz 1275 23:38 vamos con otras noticias del día antes el Uruguay

Voz 1161 23:41 ayer Godín se despide hoy de la afición del Atlético de Madrid Sampe buenos días buenos días capitán del equipo en las últimas temporadas no llegó a un acuerdo para renovar con el club y se marchará al Inter de Milán el próximo uno de julio hoy desde la una de la tarde en el Wanda Metropolitano acto

Voz 1177 23:53 despedida después de nueve temporadas como rojiblanco ocho títulos ganados y trescientos ochenta y siete partidos jugados a los que todavía puede sumar dos más en los dos últimos

Voz 1161 24:01 la Liga en esta temporada ante el Sevilla en casa el Levante en Valencia en el Real Madrid además según Manu Carreño anoche en El Larguero ya han invitado a la que deje el club a final de temporada aunque el galés pese a su nula relación con Zidane quiere continuar y otro que se puede despedir hoy es David Ferrer Madrid puede ver el último partido como profesional del tenista de Jávea ha decidido colgar la raqueta cuando sea eliminado del Master mil de Madrid en el que hoy debuta no antes de las cuatro de la tarde ante el también español Roberto Bautista

Voz 1275 24:27 es más de seis siete de mayo más noticias de Madrid que repasamos en titulares la candidata del PP tiene la mano a Ciudadanos para conservar el poder

Voz 22 24:34 en la Comunidad Díaz Ayuso se compromete a apoyar un posible gobierno de Aguado a cambio de que la formación naranja haga lo mismo también en los ayuntamientos una condición que no hacerlo

Voz 1275 24:43 segundo día de luto en Parla por el último asesinato machista la policía sigue buscando al autor del crimen con varios antecedentes penales las primeras hipótesis de la investigación apuntan

Voz 22 24:51 a que haya podido huir a Marruecos nuevo desahucio en Vicálvaro una mujer de treinta y un años con tres hijos menores ha sido desalojada de la casa que ocupaban a pesar de que Naciones Unidas

Voz 1275 24:59 había pedido expresamente que se frenará ideas convocará de momento la huelga de los trabajadores de control de plagas en el alcantarillado de Madrid ayuntamientos sindicatos siempre adjudicataria lo química se van a reunir el viernes para intentar alcanzar un acuerdo

Voz 1275 29:14 y una cosa más el viernes comienzan las fiestas de San Isidro las más castizas de Madrid con Elvira Lindo este año como pregonera habrá más de doscientas actividades culturales repartidas en diecinueve escenarios pensando en la tradición también en la inclusión Esther Gómez exconcejala de Carabanchel

Voz 29 29:29 en una mezcla entre lo tradicional lo que tiene que seguir siendo nuestro folclore y además reivindicarlo como una parte fundamental de nuestra

Voz 1727 29:37 cultura tradición y esa mezcla

Voz 29 29:39 también con los nuevos ritmos con las más interpretaciones porque queremos que ésta sea una fiesta de mayores pero también de jóvenes y también de los niños y de las niñas de Madrid

Voz 1727 29:50 desde la Plaza Mayor hasta Las Vistillas y como siempre con el eje central en la pradera de San Isidro doce grados en Gran Vía son las ocho y media las siete y media en Canarias Caixabank patrocina este espacio hoy comenzamos hablando de la seguridad de las mujeres en las calles y compartiendo la angustia de la familia de Natalia Sánchez Uribe la joven española de veintidós años erasmus en París que lleva ya seis días

Voz 1275 30:30 desaparecida los padres aquejado Francia hay allí han recibido la noticia de que si han encontrado la mochila el móvil y el portátil de la chica en un parque junto a la Universidad hay daba

Voz 1727 30:41 buenos días buenos días Natalia estudiaba este año

Voz 0137 30:44 mi hay empresas en La Sorbona de hecho estaba en plenos exámenes finales como sólo le quedaban dos semanas para terminar la estancia el pasado miércoles por la mañana estaba trasladando sus maletas al piso de una amiga española en la ciudad porque es el acababa también su contrato de alquiler en el apartamento en el que vivía al sur de París la joven le dijo a su amiga que volvería más tarde para estudiar juntas ya no se volvió a saber de ella a sus amigas han asegurado dice que Natalia llevaba días diciendo que se sentía perseguida y observada pero que no le dieron importancia porque era algo asustadizo a sus amistades también han sorprendido de que sus objetos personales hayan aparecido ahora casi una semana después de perder el rastro la Policía francesa y la Guardia Civil piden colaboración por si alguien sabe cualquier dato que ayude Natalia mide uno sesenta y dos metros tiene el pelo largo y Castaño es de complexión media

Voz 1727 31:51 ya a esta hora la opinión de Iñaki

Voz 0789 31:54 cuando buenos días Pepa buenos días a todos Puigdemont eufórico Casado transmutado después de una excursión jurídica bastante rocambolesca de la Junta Electoral Central al Supremo es supremo a tres juzgados de Madrid Puigdemont podrá finalmente concurrir a las elecciones europeas sean resueltas y un asunto en el que todo parecía repuntará algo a la inteligencia o a la democracia propugnaba la inteligencia que un prófugo pudiera ser candidato y repugnancia la democracia que no pudiera serlo alguien sin haber sido juzgado y condenado ahora el desenlace del asunto repugnan el sentido común político Junqueras eso preventivo Puigdemont buscado por la justicia van a dirimir el liderazgo del independentismo catalán peleando por un puesto en el Europarlamento su pugna res sonará en Estrasburgo y Bruselas haciendo real el gran sueño de soberanismo internacionalizar el conflicto lo que no va a facilitar precisamente la inflamación del mismo en Cataluña y mientras tanto Moncloa se convertía en Versalles acogía el encuentro de Sánchez con un casado al que el susto de la derrota han metamorfosea en discrepante civilizado saludamos la novedad naturalmente que ojalá anuncia un tiempo político distinto pero el líder del PP me perdonará si me cuesta creerle comprenderá que una transmutación relámpago algo como la del doctor Jekyll y Mister Hyde no la asocie con la realidad sino con la ficción esta mañana Sánchez recibe a Rivera un político con el viento a favor cuyo principal enemigo su propia ansiedad quiere tragar antes de masticar inhibe el actual momento como si estuviéramos en el último minuto de partido por la tarde a Pablo Iglesias llamado a jugar un papel clave en esta legislatura la naturaleza de su relación con el PSOE puede ser determinante para el futuro de Podemos el propio Gobierno Sánchez

Voz 1275 33:44 ha declarado

Voz 1727 35:46 en la tertulia de los martes en Hoy por hoy con Lucía Méndez periodista del mundo buenos días hola Pepa buenos Enric Giulia era director adjunto de La Vanguardia buenos días muy buenos días Joaquín Estefanía junto a la directora del país hola aquí qué tal buenos días y antes de nada finalmente la ex presidenta del Parlament catalán Núria de Gispert renunció anoche a la cruz Sant Jordi es la máxima distinción que concede la Generalitat los oyentes de la SER saben que a qué público ese tuit llamando cerdos Lucía a los políticos catalanes que no son independentistas a esta hora lo comentábamos aquí sorprendidos porque el presidente de la Generalitat no le no tomaran medidas contra la publicación de ese tuit cuando le había concedido esta distinción ha habido mucha presión ciudadana Nos PSC y al final ella renuncia

Voz 36 36:35 bueno yo creo que es lo lógico no te porque decías tú sorprendidos y escandalizados no claro no solamente los partidos políticos yo creo que ha habido una presión también de tipo social sobre sobre Núria de Gispert para que renunciara hombre lamentar todos estos días en los que la Generalitat que es en mi opinión la que tenía que haber tomado la iniciativa para retirarle la condecoración pues no lo haya hecho haya tenido que ser ella voluntariamente pero bueno bien está lo que bien acaba pues tenía que ver ocurrido antes no no sólo han sido partidos políticos que han expresado su protesta ante esta situación ha habido multitud de ciudadanos de personas que a título individual lo han expresado a través de las redes sociales en fin yo mismo lo hice es decir es era inadmisible que la la Generalitat de Cataluña diese un premio una condecoración a una persona que se expresaba en esos términos en términos inaceptables en un sistema democrático y que lo que hacen es tensar todavía más las cosas y sobre todo desde el punto de vista del ciudadano de Cataluña pues desvirtuar la institucionalidad catalana es una expresidente del Parlament de Cataluña no puede expresarse en estos términos creo que ningún ciudadano es decir hacerlo pero no menos todavía alguien que ha presidido una cámara parlamentaria eso no tenía que haber ocurrido oí es bueno pues que se ha tomado esta decisión ahora también añado otro aspecto es decir en este país todo el mundo se acostumbra a bastante gente no todo el mundo no obstante gentes acostumbrado la palabra ligera e ir este este caso nos pone un poco una referencia estaría bien eh que también desde otros ámbitos de la política desde otros ámbitos ideológicos M suelas un poco más el martes era es verdad pero entre exceso quiere Pinto en Pakistán

Voz 1727 38:47 acción y una calificación racista de tú sabes ver sabios políticos media todavía media todavía lo que ha pasado aquí nosotros lo vivimos en en directo con al resto de países decía Enric Juliana hubo mucha gente que que que Mann infectó su escándalo no pobre por este asunto Ernesto estaba invitado a una conferencia precisamente invitado por la señora De Gispert al al escuchar en directo en este programa el tuit dijo no ya ya anunció que esa conferencia no voy

Voz 0958 39:15 Joaquín que no tengo nada nuevo que decir decidido me parece lógico ha tardado mucho sí abunda en esa sospecha de que en el interior de las filas de de un cierto nacionalismo catalán hay unas calificaciones racistas es decir sobre sus oponentes en que no es la primera vez que se manifiestan

Voz 1727 39:40 en su caso no desde luego son las nueve menos veinte ocho menos veinte en Canarias un día después del informe de la ONU que alerta de que una de cada ocho especies en el planeta está en peligro de extinción millón de especies nos preguntábamos qué qué se puede hacer con qué políticas públicas Se puede responder a una alarma de esta envergadura decidimos llamar a Teresa Ribera la ministra en funciones de transición ecológica en nuestro país buenos días

Voz 5 40:09 hola muy buenas vías como esta es la alarma

Voz 1727 40:11 es enorme que políticas públicas pueden hacer frente a una alerta como esta de la ONU

Voz 5 40:18 alarma es verdad que es enorme es la primera vez que hace una evaluación así de estas características con análisis es explicaciones científicas en los últimos años pone de manifiesto lo que has dicho que un millón de especies están en peligro de extinción que todavía el desconocimiento de él importante que es para va pide hay para el confort para el desarrollo de las personas la seguridad alimentaria el clima en condiciones razonables para la biodiversidad no forma parte de las prioridades al nivel al que debería reaccionar frente a esto pues ese es complejo al final los cinco grandes vectores aunque destruyen en mayor medida la biodiversidad tienen mucho que ver con nuestro modelo de desarrollo mal organizado con infraestructuras que fraccionar la diversidad con deforestación asociado a quién construcción infraestructuras bien masivamente a explotaciones ganaderas Hay alrededor te ha de fiebre porcina te bosque virgen que ha desaparecido de los últimos quince años en el planeta no para que nos demos cuenta de que significa ahí esto ha sido para plantar soja o para o para dar otro tipo de de salías a a demandas de piensos para para la ganadería escala a escala mundial también tiene que ver con el cambio climático por tanto luchar contra el cambio climático el fervor diversidad en cierta medida son dos caras de la misma manera como digo pues pues tenemos que estar vigilantes e introducir de manera transversal está esta cuestión en el conjunto de las políticas pero particularmente agricultura ganadería infraestructuras que iba más allá de la construcción del desarrollo de santuarios de biodiversidad que nos permitan enferma refinamiento despunte frente a estas amenazas que versiona nuestros sueños nuestras especies

Voz 1727 42:06 sé que no nadie en funciones y usted lo está que arriesgar mucho tiene todavía que someterse a una investidura el presidente Sánchez y candidato a la reelección parece que va a salir elegido pero todavía hoy es un candidato así que entiendo la prudencia pero ustedes si vuelven a gobernar con qué plan como se atenderá a los perjudicados usted lo describía es complejo a los perjudicados en sectores como la agricultura otros motores de la economía que tienen que cambiar si queremos hacer frente a esta situación

Voz 5 42:39 bueno yo creo que como decía antes es una reorientación muy importante una actualización de nuestras premisas de desarrollo nuestro modelo económico e incide también en nuestro modelo de producción de alimentos en nuestro modelo agrícola nuestra relación con el suelo en el desafíos como ese reto demográfico en una España despoblada que sin embargo está poblada por quienes vigilan por quienes custodian el territorial ponerlo en valor de otra manera esto explica por qué que llevamos años pensando en cómo ponerlos y elementos de Bienestar Social de reconocimiento social de servicios a nuestros agricultores y ganaderos junto con el reconocimiento de su tarea de protección debía de obesidad como buenas practicas agroganadera explica prácticas mucho más intrusiva así y mucho más impactantes la calidad del suelo o en la protección no hay en ella el interior de la vía diversidad que ella rodea por tanto trabajar en una política agraria a mucho más compatible con beneficios sociales para quienes viven de ella y con beneficios ambientales para el conjunto de los ciudadanos y por lo tanto es el reconocimiento esa tarea de custodia el territorio ese es fundamental esto no es lo único yo creo que hay espacios particularmente sensibles que requieren atención como son los humedales en España es un país estable antes sensible al cambio climático pero también es un gran país en términos de biodiversidad uno de los más ricos de Europa y entre esas fuentes riqueza de biodiversidad que están extraordinarios humedales es uno de los países del mundo con mayor superficie relativa en innumerables y sin embargo vemos que sufren pues explotación y ya muy fieros muchas veces pasan factura de manera ilegal una atención a cuáles son los elementos que Pérez Jonan que agravan en deterioro de los humedales vemos también cómo integran unos procesos de desertificación que amenaza una buena parte de España que requieran otro tipo de de políticas no por tanto trabajar con los tres niveles de administración con los sectores directamente implicados en la custodia del territorio Jam orientar unas señales de de valor que dignifique en esa tarea reconozcan un contenido económico a esa tarea es es fundamental

Voz 1727 44:53 un asunto muy concreto lo habíamos llamado por el informe de la ONU esta mañana nos desayunamos con la posibilidad de que Arcelor Mittal reduzca su producción en toda la Unión Europea particularmente eh en Asturias una cuarta parte de ese recorte lo va a aplicar en su Gobierno y en su planta de Gijón y Avilés donde trabajan más de cinco mil personas directamente dice la compañía que que aplica aquí un recorte mayor que en otros lugares por dos cuestiones

Voz 1 45:23 es una el alto precio de la electricidad

Voz 1727 45:27 que pagan las compañías en nuestro país le hemos preguntado al experto en energía al que solemos acudir en Hoy por hoy a Jorge Morales si la factura de la luz en España es un problema real no sólo para el bolsillo sino también para las empresas en la industria

Voz 11 45:39 es un problema de electricidad en España es más cara a nivel mayorista en este momento que la media de la Unión Europea allí un grupo de empresas que llamamos electo intensivas en las cuales el la electricidad puede suponer hasta un treinta por ciento de sus costes totales de fabricación

Voz 1727 45:55 también le preguntábamos si que que se puede hacer es a qué políticas públicas te pueden hacer

Voz 11 45:59 es una reforma integral del mercado mayorista que también afectaría al beneficiaría al consumidor doméstico no solamente a la industrial y en segundo lugar es pues una reestructuración de esas subvenciones que perciben las industrias para evitar deslocalizaciones y que eso pues fuera transparente que todos supiéramos en España pues cuantos está pagando la industria para que no se vaya

Voz 1727 46:18 señora Rivera comparte diagnóstico y medidas

Voz 5 46:22 bueno yo creo que aquí hay un problema o varios problemas de fondo que son que son importantes la electricidad de sume energías por juntos es un elemento fundamental para el desarrollo también para la económica cuando vemos la comparativa de los precios de la electricidad en España con respecto al resto de la de los países de la Unión Europea vimos que había hay una horquilla más amenas similar para los industriales pero intensivas en términos de precios y sin embargo vemos que el coste de la energía para el consumidor doméstico para que las pymes es mucho más elevada etc

Voz 1727 46:57 pues eso es lo que Elorza Arcelor dice que es un veinticinco y un treinta por ciento más caro

Voz 5 47:03 bueno vamos a ver yo quiero decir hay que verlo ahí está mi colega la directora yo estoy trabajando muy intensamente en este tema hay hemos estado intentando ver qué se puede hacer para acompañar a la industria lectura intensiva lo cierto es que hay que ser prudentes también hay otras causas estructurales Arcelor está durante el conjunto de su producción en el mundo en la Unión Europea cómodo se anuncia el cierre de su planta en Cracovia

Voz 0738 47:26 embargo el Gobierno polaco ya

Voz 5 47:28 compensaba hasta el doble del precio del CO2 con respecto al CO2 realmente plantas eso es lo que refleja la factura energética en la interiorización del precio del CO2 es verdad que tenemos que ver de qué manera a los diales Instagram Mi vida defensivos y intensivos venció dos uno Gerardo a promover la diferente sin que eso suponga riesgo una competitividad industrial que se necesita pero es verdad también que hay determinadas demandas negó lesionando y que desde la economía se que se produzcan demandas de proximidad en en zonas o países cuyas economías en proceso de crecimiento expansivo de construcción de infraestructuras

Voz 1727 48:17 hemos perdido la comunicación con la misma masa ha sentado no

Voz 5 48:21 que yo creo que sí pero pero bueno hay que ser cuidadosos con esto no no no se puede hay que estar compatible ya que es el muy nuboso con el marco de la Unión Europea en materia de ayudas de Estado yo creo que sería un error meternos en exilio por precipitar medidas que no sean compatibles con el barco comunitario y es evidente que hay que proceder a esa transformación del sistema energético en el que sabemos que la energía precio predecible estable relativamente bajo es un objetivo compartido por todos que solamente se puede conseguir como modelo eficiente en evidentemente renovable pero es atrás a ese proceso necesita medidas de acompañamiento por parte de las instituciones

Voz 1727 48:57 Teresa Ribera habíamos perdido unos segundos se la comunicación pero hemos podido completar el argumento hasta el final le agradezco que haya estado en la SER buenos días

Voz 5 49:05 muy buenos días muchas gracias a vosotros adiós

