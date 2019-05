Hoy por Hoy (07/05/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 2 00:15 en la Cadena Ser

Voz 1727 00:23 el Gobierno está abierto a estudiar medidas para apoyar la industria después del anuncio de Arcelor Mittal de que va a reducir drásticamente su producción en las plantas que tiene en Asturias hay más

Voz 0027 00:34 así lo acaba de decir aquí en Hoy por hoy la ministra de transición ecológica Teresa Ribera asegura que su departamento ya estudiado algunas medidas con otros ministerios como el de Industria pero insiste en que hay que estudiar Bin cómo se actúa para apoyar a las empresas sin incumplir las normas de Bruselas sobre competencia

Voz 3 00:49 que le a las historias yo estoy trabajando muy intensamente en este tema ahí hemos estado intentando ver qué se puede hacer para acompañar a la industria lectura intensiva pero bueno hay que ser cuidadosos con esto no se puede hay que ser compatible ya que es el muy respetuoso con el marco de la Unión Europea en materia de ayudas de Estado yo creo que sería un tremendo error meternos en centro por precipitar medidas que no sean compatibles con el barco comunitario

Voz 0027 01:14 es martes siete de mayo y el president catalán Quim Torra publica hoy un artículo de opinión en el Washington Post rechaza la idea de que el auge de la extrema derecha en España sea consecuencia del catalán sino que es a la inversa dice el insiste en que los partidos españoles han inventado esa narrativa falsa según él para evitar asumir su responsabilidad en el auge de lo que Torra llama el ultranacionalismo español Radio Barcelona Joan Bofill

Voz 0931 01:39 asegura que en todo caso es la derecha la que ha provocado un auge del independentismo en los últimos años porque estos partidos han colocado al independentismo como el origen de todos los males Quim Torra achaca el auge de la ultraderecha la división interna es las luchas de poder dentro del PP porque hasta ahora los votantes de Vox se sentían representados por los populares el voto extremista los nuevos siempre ha existido dice el fenómeno en España es la fragmentación de la derecha en tres partidos que compiten por este espacio

Voz 0027 02:04 ha liberado esta madrugada a dos periodistas de la agencia Reuters que llevaban quinientos once días entre rejas han recibido un indulto del presidente tras subir un auténtico calvario judicial los detuvieron tras revelar una matanza contra la minoría étnica de los rojinegros unan reportaje que les supuso ganar un Pulitzer pero también una condena a siete años de cárcel por revelación de secretos casi dos años después los han liberado esta noche aquí en España el compositor Ennio Morricone famosísimo en todo el mundo por sus bandas sonoras se despide de la música está en plena gira por once países estos días dice adiós al público español el día cuatro estuvo en el B en Vizcaya y hoy y mañana ofrece dos conciertos recitales en el Whiting Center de Madrid con todo agotador

Voz 2 02:50 en la Cadena Ser

Voz 1727 02:59 las nueve y tres las ocho y tres en Canarias han Rosa Márquez buenos días hola qué tal muy buenos días si PAC Bola Preta

Voz 5 03:06 parar la lista de la compra le das vueltas y vueltas hasta encontrar la mejor opción para llenar el carro ahorrarse tiempo aquí dinerito

Voz 1727 03:14 eligiendo a lo mejor de los mejores en Hipercor bien

Voz 5 03:17 el supermercado El Corte Inglés los mejores productos de las mejores marcas en todas sus variedades y formatos marcas de gran prestigio reconocidas por su calidad y garantía para acertar seguro y si el dinerito también importa por eso ahora en Hipercor y en el supermercado el corteinglés encontrarás todas esas marcas que tanto le gustan en un setenta por ciento de descuento en la segunda unidad hay más de mil artículos a elegir con un setenta por ciento de descuento la segunda unidad aprovecha de caso ni ya puestos ahora que viene el calorcito debate también un cincuenta por ciento de regalo en todas tus compras velados para utilizar en una próxima compra recuerda lo mejor de las mejores marcas sólo en Hipercor y en el supermercado de El Corte Inglés alimenta tu vida peligre a todos hasta mañana

Voz 6 04:18 buenas noches

Voz 7 04:21 eso no parece por favor si sólo quería recordarle que Ángels Barceló espera cuando fuera Hora veinticinco Cadena SER

Voz 8 04:35 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 9 04:38 hay políticos en España en este momento en el capítulo de que quieren ser primeros espadas incluir no ha gestionado nunca Jesús muy peligroso no tengo enemigos en política sino adversarios políticos que faltan más de quince días para las elecciones

Voz 10 04:52 el acudir a la Moncloa con la voluntad de trasladar el candidato socialista hacer un buen gobierno de coalición

Voz 11 04:57 no hay bueno me parece legítimo nosotros como sabe que no den muestras no estamos apostaba por un Gobierno del Partido Socialista mente

Voz 12 05:09 creo que debemos intentar convencer a Pedro Sánchez y al PSOE

Voz 11 05:12 que lo que empieza mal tiempo al final

Voz 13 05:16 la colocando a cada uno en su lugar no estoy para mi para participar en la formación de un Gobierno Itu bien mi unas unas horas unas horas

Voz 12 05:27 así otro señor Pablo Casado y que vuelve es lo que es absolutamente inaceptable que esta no es verdad el porcentaje de votos del PSOE representa su tercer peor resultado apela a pases mirando mi foto

Voz 10 05:41 el PSOE ha obtenido siete coma cuatro millones de votos

Voz 12 05:44 es que no no estoy como les digo es la respuesta que daba antes sí estuve Silvina arroja sin ultimátum sin arrogancia nosotros apostamos por un Gobierno socialista ya que vamos a una legislatura con un Gobierno débil creo que no no podemos facilitar este Gobierno pero podemos emprender que otros partidos que respecto a la Constitución España cogió el hacerlo

Voz 14 06:12 ni se nos pasa por la cabeza no dependa de los independentistas nosotros estaremos en la oposición vamos a ejercer ese liderazgo de la oposición Ciudadanos es la alternativa a Pedro son los ciudadanos los que dan o quitan escaños nunca intento presumir de no

Voz 0793 06:27 apenas unos años tenía más de ciento ochenta diputados hoy tiene sesenta y seis

Voz 12 06:31 pero todos me quieren por lo que Valdo tú diciendo para volver a creernos aquí los niños han convocado me quedo con un gobierno en coalición puede garantizar un programa de izquierdas olvidarme de darlo todo todo tuvimos escuchar todos deberemos tener eso ya no me enamoró no forma parte del Gobierno

Voz 15 06:50 me quedo sobre dos sólo ahora quiero

Voz 12 06:53 por qué no podrán caminar solo aquí con claridad Pepa Bueno y con la verdad por delante horas hora mi horas horas y horas de radio no no no es que estuvieran un ni ni se está uno

Voz 15 07:33 tú que no me aquí a nueve

Voz 1 07:37 ocho y ocho en Canarias comenzada esta ahora con una sonrisa de de precio desde luego si te veo con otro Pedro Sánchez termina hoy la ronda de contactos con los líderes políticos en dos horas

Voz 1727 07:48 ve con Albert Rivera por la tarde a las cinco a esa hora tan taurina con Pablo Iglesias una ronda para normalizar relaciones según La Moncloa esa normalización parece que empezó ayer después del encuentro con Pablo Casado duró hora y media cordial dijeron ambos Sánchez y casado y acordaron mantener una comunicación permanente sobre Cataluña Se le formuló una pregunta literalmente así cauce de diálogo permanente sobre Cataluña Casado en la rueda de prensa no lo desmintió

Voz 16 08:19 él respondía de esta manera que en esta cuestión tendremos que mantener la interlocución y sobre qué cauce seguiremos de comunicación no sólo nosotros sino los portavoces parlamentarios eso a los secretarios generales de los partidos pues es algo que tenemos que les después de la campaña electoral

Voz 1727 08:36 bueno esto es lo que decía que estaba con el preguntó a ese cauce de comunicación permanente sobre Cataluña por si la situación se complica Lucía Méndez hay análisis político más que nunca hay análisis de diván que en este en esta situación poselectoral podemos criticar a Pablo Casado el que haya dado un giro tan espectacular no de tortilla coliseos en su puesta en escena en el tono incluso en el fondo pero tenía otra opción

Voz 1321 09:06 bueno no sé si lo criticamos lo que hacemos es constatarlo no es decir constatar el Giro es es es muy ayer desde luego el tono de Pablo Casado yo creo que no sólo era el tono político era el tono personal no es decir

Voz 1727 09:20 el

Voz 1321 09:22 apareció pues en contra de lo que suele ser habitual en él con un tono muy bajo vital ya no sólo un tono político es vital muy bajo que es de aquí lo cual yo a ustedes que íbamos a destiempo el IVA lo cual pues tiene cierta lógica no porque conforme va pasando los días ha pues en fin se ve claramente cuál es el drama y que que está viviendo y que va a vivir el Partido Popular en los próximos meses y en los próximos años diría yo no

Voz 1727 09:53 eh

Voz 1321 09:54 creo que esos sesenta y seis escaños cada día son más conscientes de que ha es una hecatombe totalmente en fin un una un desastre histórico para para un partido que tiene la historia que tiene el Partido Popular y además es que no se aprecia muy bien exactamente cuál va ser el futuro inmediato de ese partido yo diría que ni siquiera de la dirección de ese partido no creo que creo que es efectivamente en la coyuntura en la que nos movemos pues en fin es es muy recurrente decir todo depende del veintiséis de mayo pero yo no creo que sea así exactamente porque el veintiséis de mayo no va a aumentar los diputados que tiene el Partido Popular en el Congreso ni le va a permitir ser más relevante en la próxima legislatura yo creo que el de él el gran fin el gran riesgo que asumen en este momento el Partido Popular es el de ser escasamente relevante por decirlo de forma suave en la profesión

Voz 1727 10:49 legislatura una debacle sin duda están por debajo de lo que tenía Podemos en la legislatura pasada pero hacer pronósticos a largo plazo en este momento la política es peligroso fíjate el PSOE que un partido histórico entre cuatro ochenta y cuatro y seis dos cientos que llegó a tener doscientos dos pues ya Iker hace un año era irrelevante

Voz 1321 11:10 ya pero con sesenta y seis es más irrelevante porque pasar de sesenta y seis a ciento veinte es más difícil que pasar de ochenta y cuatro a cero

Voz 1727 11:16 hombre desde luego es una debacle monumental pero hacer pronósticos es es delicado me ha resultado muy sugerente el artículo de Enrique Gil Calvo hoy en el país que se pregunta hemos superado el momento crispación el momento populista estamos entrando en un momento un moderado o es sólo la puesta en escena inevitable de partidos que están todavía Joaquín Estefanía jugando mucho no tiene las elecciones a la vuelta de la esquina

Voz 0958 11:42 vivamente podríamos decir que cautivo y desarmada la estrategia de la crispación hemos las tropas de la moderación pero no pero no tenemos claro no tenemos ninguna seguridad lo que sabemos es que bueno estas conversaciones que han tenido lugar ayer y que tendrá lugar hoy pues si sirven para normalizar las relaciones entre los distintos partidos pues no está mal es decir pero eso no es por lo que estamos esperando los ciudadanos los ciudadanos lo que estamos esperando es que nos digan qué va a pasar en este país en los próximos cuatro años y es verdad que la legislatura por fin cuatro años no Icomos iban a abordar los problemas que mencionábamos en la parte interior de la esperanza de del programa y todos todos los demás creen que tenemos encima de la mesa que no son solamente el problema territorial sino que son muchos problemas relacionados con el hecho de que en este país desde hace aproximadamente también cuatro cinco años no se está paralizado no hace ningún tipo de reforma es decir conforme se pierde el tiempo se pierde pierden bazas no entonces yo creo que eso es lo que lo lo más lo más sugerente no es decir estemos atentos a ver lo que ocurre Pere en estas conversaciones pero también sepamos es decir que va a ocurrir por ejemplo que ocurrió ayer antes de entrar en el Pablo Casado se decía Pablo Casado va a a decirle al presidente del Gobierno que el la política económica aquí que hacer es la bajada es bajar los impuestos Pedro Sánchez acaba de decir todo lo contrario bueno pues qué pasa con eso es decir qué pasa con eso es decir

Voz 17 13:19 cómo va abordando eso se va a abordar el problema del mercado laboral y como

Voz 0958 13:24 las pensiones y todo el Racing y la transición energética y todo eso que realmente es lo que en estos momentos hay que arreglar sobre lo cual no se puede perder mucho mucho más tiempo no se teme que me

Voz 1727 13:36 temo que tú análisis es que de momento estamos sólo en la bajada de Cibeles

Voz 0958 13:40 me me mi análisis es que en estos momentos tendríamos que dejar un poco un poco de lado las preferencias de cada uno de cómo van de cómo

Voz 17 13:48 va a gobernar Si se va a gobernar en con un Gobierno monocolor con Gobierno de

Voz 0958 13:55 coalición etcétera a todo ese tipo de cosas olvidarnos de las preferencias habló abordar las necesidades las prioridades es decir bueno esto es lo que se va a hacer a mí eso me parece mucho más sugerente en estos momentos que ver que que ver todas estas cosas que todos pensamos que tiene mucho mucho de tramoya no

Voz 1727 14:15 Enrique Giuliana

Voz 0568 14:17 bueno yo decir que está ronda de encuentros en La Moncloa no hay algo que me chirría no acabo de ver muy clara tiendo a coincidir con la opinión expresada aquí por José Antonio Zarzalejos es decir ahí quién le toca recibir cuando se constituya el Parlamento sonreía en Ser las consultas la sala de abrir el Rey o no quita que mientras tanto ese procedimiento que es fundamental los constitucionales no se ponga en marcha pues los partidos de ver los partidos lo lo suyo sería que se viesen en sede parlamentaria es decir no no no creo que haya ningún nada que objetar a que es que haya encuentros no que el presidente del Gobierno en funciones se reúna con los líderes de los demás partidos pero pienso que no

Voz 18 15:10 escenario el escenario debería ser

Voz 0568 15:13 el Parlamento mientras no se haya producido la investidura y en ese sentido me llama la atención pues que ninguno de los de los convocados ha plantado y ha dicho y le ha dicho a Pedro Sánchez mire yo estoy dispuesto a hablar con usted pero en sede parlamentaria

Voz 1321 15:30 se lo afean desde algún periódico esta mañana Pablo Casado

Voz 0568 15:33 pero si la cuestión del procedimiento no de que de reunirse claro que se van a poder reunir los líderes políticos en este país se pueden reunir no hay que pedirle permiso al Rey para que se reúnan perla cuestionando la forma es muy importante es decir donde se reúnen no y entonces es el hecho de que nadie nadie le haya introducido un matiz a la convocatoria es decir mire yo estoy dispuesto mañana a las cinco de verlo reunirme con los de pero si le parece bien en lugar de venir yo a La Moncloa Nos encontramos mañana en una sala en esos diputados que Naya nadie

Voz 0958 16:08 ha expresado ese matiz también nos dice

Voz 0568 16:10 lo de la situación de fondo es decir salimos de la anterior campaña electoral digo anterior porque esta semana empieza otra con un agotamiento hay un lenguaje como decía antes Joaquín que se ha agotado sean Guaje de la tensión en el lenguaje de la crispación es las los los dirigentes políticos son conscientes de que la ciudad está la ciudadanía está cansada de eso a la gente está cansada y que los resultados electorales en última instancia también expresar un rechazo mayoritario de la sociedad y eso a mi modo de ver explica que en se ahí atrevido a dar un paso que hubiese tenemos sustancia es decir mire mire nos vemos pero sin no me parece mal nos vemos en el Parlamento

Voz 1321 16:53 llamativo es que esto ya sucedió en el año quince Si con Rajoy Mariano Rajoy hizo exacta bueno perdón Pedro Sánchez a eso ha hecho exactamente lo mismo que hizo Mariano Rajoy yo creo que cada uno por una cosa no es decir en aquel entonces yo creo que el ex presidente Rajoy pretendía después de haber perdido sesenta escaños en las elecciones pretendía subrayar que él seguía siendo el presidente quería seguir el presidente aunque no tenía la mayoría yo creo que lo que Pedro Sánchez ha intentado es exactamente lo mismo pero por distintas razones es decir subrayar que él es el presidente que va a seguir siendo el presidente que se ha acabado la broma de llamarle pues en fin presidente Faye hay todas estas cosas entiendo entiendo que esa es esa es la pretensión yo creo francamente que esta ronda de contactos no sirve para nada es decir es pura escenificación de

Voz 1 17:43 para hogar para llenar por un lado el hueco el hueco que hay entre una y otra en la que no se va a hacer pues nadie ganar tiempo pero no se puede estar desaparecido

Voz 1321 17:52 pero efectivamente eso se puede hacer perfectamente en el Congreso de los Diputados el valor político que tiene para todos para el conjunto pero no lo tiene para Pedro Sánchez claro pero sí asumieron ir a La Moncloa con Mariano Rajoy piloto asumieron pues en fin han hecho exactamente lo mismo que hicieron la vez pasara tampoco entonces le dijeron a Rajoy vamos al Congreso y no a la Moncloa y luego rectificó Rajoy en el XVI efectivamente desde junio rico

Voz 0568 18:19 no recibió en el Parlamento después

Voz 1321 18:21 dieciséis pero aquella escena que casi no le daba lo que no le dio la mano quería darle yo creo que esto no sirve para nada es pura escenificación de cara a yo yo creo que lo que tampoco creo que haya que esperar al veintiséis para sabes lo que me pasa en este país en los próximos meses el día veintiuno se constituye el Congreso lesionado ese día sobre ese día se sabe perfectamente cuál va a ser el futuro Gobierno por dónde van a ir los tiros porque la Mesa del Congreso yo creo que no hay otra otra hipótesis verosímil en La Habana controlar los partidos de izquierda pues con con aún con algún la representación de los nacionalistas que les quedarán y eso es lo que nos va a dar el mensaje político el relato político de lo que va a suceder en el en la investidura en la legislatura

Voz 1727 19:12 decía Joaquín que que la crispación ha sido derrotada en las urnas es una evidencia no que ha sido derrotada pero de todas maneras en eso eso ahí iba a iba en el tono de ayer el tono moderado el tono mesurado correspondía quiénes han perdido mucha representación en estas elecciones tanto por parte de Pablo Casado como Un Pablo Iglesias que después ya antes durante el Consejo Ciudadano Estatal pues en fin cambió de tono de exigencia no va hoy a La Moncloa sin ultimátum sin líneas rojas quién mantiene un tono muy mitinero Ciudadanos Inés Arrimadas por ejemplo

Voz 0793 19:45 Sánchez no tiene ningún tipo de escrúpulos es capaz de hacer lo que sea con tal de seguir utilizando el Falcon y seguir estando en Moncloa hizo lo que sea con la tesis hizo lo que sea con el libro es decir es un Fake de presidente

Voz 1727 19:57 que son los argumentos que han utilizado

Voz 1321 20:00 sí pero no hay un botón con voto

Voz 1 20:03 buenas tardes la campaña electoral de las es que no se ha acabado la campaña con apretar un botón las generales

Voz 0958 20:10 quiero que tú mencionabas Enric antes cuando hablábamos de otra cosa el lenguaje ligero

Voz 0568 20:15 sí sí no pero no me sorprende porque da la impresión general es estilos de más personas que el automático no botoncito se apretó botón y un ya empieza a razonar de manera

Voz 1727 20:26 pero es que el PP está en estado de shock Ciudadanos está en estado electoral porque confía todavía en en estrechar la diferencia que tienen con los populares no en en poder territorial incapaces de es

Voz 0568 20:37 incluso siendo si tienes es decir ciudadanos quiere hacer el paso

Voz 1321 20:43 pelea está en la de hecho hay por lo tanto quien

Voz 0568 20:45 en campaña no sé qué dar ni una hora de tregua ahí hay que el día veintiséis superaba al PP Madrid quedar que que quede claro que Ciudadanos es nuevo partido derecha en en todo su derecho a la patronal le dice a Rivera que que ha de dar la abstención del día le dice la patronal aunque no todo esto están en todo su derecho en toda su legitimidad pero es que incluso en determinados ámbitos hay que ser creativo también en el en el acoso a hablando

Voz 1727 21:17 veintiuno ocho y veintiuno en Canarias

Voz 19 21:21 escucha este es el precio de la hipoteca naranja

Voz 20 21:24 euríbor más uno coma once por ciento uno coma noventa por ciento Tin primera

Voz 1727 21:28 no es que te por ciento TAE variable

Voz 19 21:30 son sus gastos y sus comisiones

Voz 21 21:35 exacto pero Bastos cero comisiones con cero posibilita

Voz 5 21:38 la desde equivocar Trek cómo no basta elegir bien

Voz 22 21:40 Botica naranja variable de ING la hora con todos los gastos gratis incluido el de tasación Sitel

Voz 23 21:46 más con nosotros y como siempre con cero

Voz 22 21:48 pero comisiones condiciones tenían eje punto es

Voz 2 21:56 a través de nuestro contestador automático marca el veintiuno cinco veintidós dieciséis sesenta y cuéntanos lo que quieras

Voz 9 22:10 la Cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 24 22:15 compañero usted sabe que puede contar conmigo no hasta dos o hasta diez sino contar conmigo si alguna vez advierte que la miro a los ojos de amor reconocen Schmidt leerte sus fusiles ni piense que delirio a pesar de la B o tal vez porque existe usted puede contar conmigo si otras veces me encuentra huraño sin motivo no piense que flojera igual puede contar conmigo pero hagamos un trato

Voz 9 22:48 yo quisiera contar es tan lindo saber que usted existe decir aunque sea hasta dos con que sea hasta cinco no ya para que acuda a mi auxilio sino para saber a ciencia cierta que usted sabe que puede contar conmigo

Voz 1727 23:12 Mario Benedetti mil novecientos setenta y tres

Voz 25 23:15 cadena SER el placer de escuchar

Voz 1321 23:20 podrán quitarnos la comida bueno quitar los derechos pero jamás

Voz 15 23:22 podemos quitarnos todo todo todo por la radio que tiene Especialistas secundarios El Mundo Today Susana Ruiz ya que De la Torre San Juan pues que te te practico de cinco a seis de la tarde y una arena llena las Canaria todo todo todo por la radio en La Ventana pues ya está tan de paciencia

Voz 26 24:03 el look te pinte la casa gratis para toda la vida descubre como en Pradoviejo quitarlo

Voz 23 24:07 a punto com en veinte segundos imposible explicarte todo el control confort y seguridad que tierra sentir el asistente de conducción pro Pilot del Nissan Qashqai lo que sí es posible

Voz 2 24:16 explicarte que con el Nissan Qashqai disfrutarlas de la última tecnología desde dieciocho mil quinientos euros financiando con ERC iba acerca tu concesionario y descubrir toda la gama con la etiqueta fe Nissan Innovation matiza AIDS

Voz 25 24:28 cómo vive la primavera Vision Lab ahora todas estas gafas graduadas tiene el segundo par de cristales gratis incluidos los progresivos segundo parte cristales gratis para tío para quien tú quieras esta primavera celebra mira y regala solo embistió la consulta condiciones

Voz 27 24:43 bueno cuarta no me pregunto desde cuándo llevada soltero yo casi ni me acordaba de cómo ligar Jerez ella me hizo sentir muy cómodo les pregunto a qué concierto me apetecía ir

Voz 19 24:55 en fin lo importante es lo que compartir Un encuentras solteros mayores de cien cuenten Our Time Descarga la aplicación a voy Taño

Voz 28 25:06 eh

Voz 2 25:11 la Cadena SER

Voz 1727 25:32 Joaquín Estefanía le llaman los racimos no salen que van saliendo de los temas centrales y que es muy difícil ir abordándolos de uno uno porque todo está relacionado por ejemplo claro aquí preocupados por la puesta en escena del debate poselectoral de las conversaciones entre líderes de que gobernó vamos a tener que es muy importante de qué políticas se van a poder hacer pues casi tiene que abrirse paso a codazos el debate de los municipios de las ciudades del lugar donde se desarrolla no otra vida nuestro día a día tan importante votamos alcaldes y alcaldesas alcaldesa así listas municipales el veintiséis de mayo bueno pues ayer un debate ya lo saben debate a seis organizado por El País por la SER con los seis candidatos que aspiran a ser alcalde o alcaldesa de la capital de España estaba Vox también estaba por lo tanto la representación que hemos visto a lo largo de la campaña de las generales Le decía Laura Gutiérrez buenos días Pepa buenos días qué alianzas intuyeron ahí

Voz 29 26:35 bueno pues el debate hablar de dejarnos una imagen de de todos contra Manuela Carmena también dejaba una imagen de fragmentación de división en Madrid y de dos bloques claramente enfrentados por un lado la izquierda

Voz 1 26:45 no naturalmente siempre estaré por un gobierno de progreso y creo que para mí el gobierno de progresos sería el Partido Socialista de todos los menos

Voz 9 26:52 hay dos opciones o la izquierda o la derecha gobierna con la extrema derecha

Voz 29 26:57 hay mucha posibilidad en la izquierda del tablero político de llegar a acuerdos con Carmena Pepu Hernández del PSOE Sánchez Mato de Madrid en pie de un lado y de otro el otro bloque la derecha PP Ciudadanos Vox que aquí en Madrid no descartan un pacto a la andaluza

Voz 13 27:09 ahora les toca a ellos apoyar la alcaldía de voz para que podamos sacar a Carmena del Ayuntamiento esas son tan top ten

Voz 1 27:15 Mista porque yo puedo garantizar los ciudadanos es que yo voy a poner mi programa de Gobierno exactamente igual que se ha hecho en Andalucía y en otros sitios

Voz 29 27:23 mucha polarización en Madrid esas se nota también en la imagen tan antagónica que tienen de la ciudad que nos dejaban ayer dos candidatos Carmena y Ortega Smith de voz

Voz 13 27:31 ese Madrid de la suciedad ese Madrid que alquila una vivienda te da media vuelta insiste te mete un okupa porque ha quedado vacía viene la alcaldesa aplaudirle ese Madrid que ya no ve en las cabalgatas de los Reyes Magos a los camellos porque eso debe ser más facha

Voz 1321 27:43 Adrià está muy limpio Madrid está muy bonito

Voz 1 27:46 no pasan todas esas cosas terribles

Voz 29 27:48 candidato de Vox Pepa que dejaba la propuesta más polémica del debate organizado por La Ser y el país quiere sacar del centro las fiestas del Orgullo que se celebren en la Casa de Campo Ike los organizadores además encarguen de pagar la limpieza

Voz 1727 28:00 gracias Laura Ortega Smith que hacía esa propuesta la de trasladar el la celebración del Orgullo a la Casa de Campo lo formulaba de esta manera que vamos a escuchar Ortega Smith en el debate de la SER ideal países sin duda la propuesta más llamativa y a propósito no dijo nada de la cabalgata ya que el había mencionado antes de llevársela también a a la Casa de Campo podemos escuchar

Voz 9 28:26 podemos escuchar cambiando de sitio la fiesta del Orgullo hacia sacando los de Madrid porque causan verdaderos problemas

Voz 13 28:34 de atascos los mandaremos para que pudieran desarrollar la fiesta del Orgullo Gay lo que quiera pero dentro de la Casa de Campo y por supuesto contrato un contrato de de de responsabilidad para que toda la limpieza que luego hay que hacer que es un esfuerzo económico importante lo lo paguen los organizadores

Voz 1321 28:52 el orgullo que se llama orgullo verdad por poder exhibir ese orgullo en el sitio donde se desarrolla la vida

Voz 1727 28:58 quiere en cualquier ciudad sobre lo que sí

Voz 1321 29:01 yo el debate sobre lo que nos ha contado Laura Gutiérrez vemos eh Lucía Méndez que bueno se reeditan los frentes que acudieron a las generales por lo menos en la capital de España bueno Se reeditan los frentes pero es verdad que Begoña Villacís la líder de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid no ha puesto cordón sanitario en contra de lo que ha hecho Albert Rivera quiere decir cordón sanitario al PSOE Fierro con lo cual no yo creo que ese es un elemento no no sé muy bien exactamente cuál es la razón por la que el Ayuntamiento no en la comunidad así en La Moncloa también pero bueno ciudadanos tiene estas cosas no que que por otra parte pues en fin es lo que tiene que ser un lo que tendría que ser un partido de centro no tener capacidad de pactar a ambos lados de del espectro político bueno yo creo que efectivamente en en en Madrid se enfrentan dos dos bloques que son dos alternativas de gobierno es muy importante es muy importante sobre todo para Manuela Carmena Mi y el espacio

Voz 1727 30:07 como político

Voz 1321 30:08 que ella representa que es un espacio político amplio que no en fin no no no sabemos exactamente cuál será la amplitud que consiga el XXVI pero en principio ella teniendo en cuenta la debilidad que tiene el candidato del Partido Socialista pues tiene la pues la edad digamos de reunir a todos los votos de izquierda entorno a ella es importante porque si realmente no revalida la Alcaldía bueno eso sería un fracaso muy grande no de los ayuntamientos del cambio yo creo que ellas que más se juega en estas elecciones escuchábamos Ortega Smith busca

Voz 1727 30:46 el cuerpo a cuerpo con la alcaldesa y candidata a la reelección con con Carmena Madrid es uno de los territorios donde se dice no esa esa leyenda alimentada por algunas encuestas es verdad científica se esa leyenda de que aquí está muy fuerte Vox aquí está muy fuerte Vox luego en las generales tuvo un resultado proporcional al que tuvo en otros territorios donde le fue bien creéis que el momento Vox ha pasado en este país Joaquín Estefanía

Voz 0958 31:15 bueno no lo sé lo que sí sé es que el porcentaje de votos que tenían una extrema derecha en España es menor en general que la media que la extrema derecha está teniendo en otros países europeos es es decir Brossa queda en el diez por ciento mientras

Voz 18 31:28 en en en Francia en Alemania

Voz 0958 31:30 Italia hay tal estamos hablando de porcentajes del quince al veinte al veinte proyecto incluso hay alguna de estas de esta fuerza de extrema derecha que en estos momentos figuran como como protagonistas principales para las elecciones al Parlamento Europeo por ejemplo en Francia donde parece que la la formación de Marie Le Pen en estos momentos es la favorita para sacar

Voz 18 31:50 más bultos CRUE más

Voz 0958 31:53 hombre es muy interesante en lo que va a ocurrir en el año mil novecientos setenta y nueve el cambio en España se produjo primero a través de los ayuntamientos y de muchas comunidades autónomas y luego llegó al Gobierno central ahora es distinto ahora está pero es muy sugerente lo que va a ocurrir porque eso va a determinar también en buena en buena medida que es lo que ocurre en este país en todos los que en todas las direcciones y es verdad que sin ser imperialista porque no lo podemos ser en estos momentos que de mirar a otra mira solamente a Madrid y Barcelona las batallas de Madrid en la comunidad autónoma llena Ayuntamiento de Barcelona en el Ayuntamiento son centrales para saber qué es lo que ha ocurrido con todo aquello de los ayuntamientos del Cambil que queda todo esto

Voz 1727 32:37 yo no sé si Giuliana es imperialista pero lleva días diciendo

Voz 1 32:40 jo ahora en la batalla está Madrid no sí no no es que pienso que todo

Voz 0568 32:46 a ver la la la cuestión en Barcelona es es importante la alcaldía de Barcelona se dirime básicamente entre la izquierda independentista de la izquierda independentista este punto la hoy creo que hoy hay una encuesta del periódico que indica que que Ernest Maragall iba en cabeza pero por muy poca con poca distancia por delante de Ada Colau por lo tanto puede pasar de todo entre dos once ERC nueve Ariel Colau entonces puede pasar de todo entre dos formaciones que puede ser que al después acaben pactando no pero lo que sí

Voz 0958 33:21 paso con Valls

Voz 18 33:24 es más utilizado viene el tiempo del bético

Voz 9 33:30 no te pregunté bueno pues pues pues es un señor que viene a la política francesa

Voz 30 33:37 ay de mí cuando

Voz 0568 33:39 yo la escena de Colón a la que al final tuvo que acudir a no quedar de es separarse excesivamente de ciudadanos que es el partido que promueve básicamente su candidatura pues se encontraba con un contradicciones importantes vamos a ver cómo resuelve no

Voz 1727 33:57 seis a la encuestas ha estado muy incómodo

Voz 0568 33:59 vais en todo este periodo porque realmente el tenía otra cosa en la cabeza se en su cabeza cuando él decide a ir a la política local de Barcelona no concibe no prevé yo de que el partido que aceptó propuso darle como candidato sería un partido que bueno que en un momento dado estima haría conveniente llegar a acuerdos con la extrema derecha esto para alguien que ha sido primer ministro de Francia que se ha enfrentado de manera clara con el la extrema derecha francesa pues es lo vive con mucha incomodidad entre otras cosas porque en Francia algunos lo observan con media sonrisa

Voz 1727 34:40 bueno la situación sería que quedaría en cuarta en cuarta posición según la encuesta que publica hoy el periódico en la que se refería Enric decíamos no les podemos quitar importancia a lo que va a jugarse en Barcelona mucho muchísimo porque además para el independentismo es estratégico el poder gobernar una ciudad que es probablemente la más conocida

Voz 1321 35:00 en el mundo entero de nuestro país Kicker

Voz 0568 35:02 es una puntualización podrían gobernar podría haber independentista en Barcelona Ernest Maragall pero la suma de los partidos The Independent independentistas no va a tener mayoría absoluta

Voz 1321 35:16 lo que sería yo decía que muchas gracias a la mayoría no yo creo que Madrid y Barcelona están unidas ser una cosa sería en fin un una un un acontecimiento político de primera que tanto Carmena como Ada Colau perdieran

Voz 1727 35:33 las alcaldías porque significaría mucho

Voz 1321 35:36 más cosas de las que ha sucedido en este país en los últimos cuatro años significaría mucho también yo creo a nivel de política nacional no porque hay una fortaleza que dejaría de ser tal que sería muy muy importante ríete tú de los racimos de la economía es decir estarían juego que es la izquierda cómo se articulan los nuevos partidos las nuevas formaciones de la izquierda como se valora serenar sería muy será muy relevante el reservado de las dos capitales en el caso de de Barcelona además con la derivada independentista vamos pero antes noticia de última hora la Audiencia de Barcelona precisamente ha decidido mantener en libertad al ex profesor de los Maristas Joaquín Benítez condenado por abusar de cuatro alumnos

Voz 1727 36:19 está condenado

Voz 1321 36:20 en años de cárcel la fiscalía había pedido su ingreso en prisión

Voz 1727 36:24 con inmediato pero la audiencia decide mantenerlo libre porque la sentencia todavía se puede recurrir a nueve y treinta y seis ocho y treinta y seis en Canarias

Voz 5 36:38 la vida está llena de cosas importantes pero cuántas nos importan de verdad Portos

Voz 4 36:44 tú tú tú

Voz 2 36:47 te tú

Voz 5 36:49 hoy por hoy de seis a doce y veinte con Pepa Bueno y Toni Garrido

Voz 31 36:58 cuando haces una revisión a tope Opel niños a merendar ponemos en marcha un reto dar más de cien mil meriendas a los niños de Aldeas Infantiles SOS únete

Voz 25 37:07 el reto Cien Tiendas Solidarias Opel y ayúdanos a que se cumpla sólo tienes que hacer una revisión visual gratuita en tu reto oficial Opel Súmate al reto con Opel hasta el treinta de junio

Voz 23 37:18 descuidar cuidarte tener algún seguro por el que pagó de más mutuamente traer tela mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero

Voz 32 37:26 de la mutua con cualquiera de tu seguros de bajamos su precio sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua P

Voz 23 37:36 consulta condiciones en mutuo apuntó es cuando tienes las se cima aborda de este año y lo primero que piensas es venga a donde hacemos la despedida

Voz 33 37:45 es muy difícil difiere sentirte de piden los un préstamo y te lo transferidos en quince minutos los primeros trescientos euros sin intereses ni comisiones entran vivos punto es o llaman novecientos ochenta y uno veintidós ochenta y dos y siete PT virus

Voz 23 37:58 en el veintisiete S estrenó la primera peli sonora Ignacio la Generación del veintisiete con Protos Veintisiete hacer tras

Voz 1727 38:05 con la alarma

Voz 0568 38:06 sí

Voz 2 38:06 la alarma de Securitas Direct dotada con la última tecnología y controlada por el mayor número de expertos en seguridad consigue la hora con el seguro Hogar familiar de Mapfre en cualquiera de sus oficinas y te ahorras tiene

Voz 33 38:19 Villa ahora tu préstamo en virus quite lo transferibles en quince minutos entra ya ambiguos punto es o llaman novecientos ochenta y uno veintidós ochenta y dos y siéntate Wielgus

Voz 26 38:33 de este look pin que la casa gratis para toda la vida descubre como en premiado quitarlo

Voz 23 38:38 punto com

Voz 25 38:41 en de incomparable

Voz 2 38:46 Anastasia es el fenómeno musical de la temporada que sigue conquistando a miles de espectadores en el teatro Coliseum esperas para verlo con playas tu centradas en Anastasia musical punto es

Voz 35 39:00 premios Cinco Días a la Innovación Empresarial si tiene un proyecto tecnológico innovador así apuestas por una nueva responsabilidad social corporativa hostias puesto en marcha una acción empresarial novedosa ligada a una universidad presente en los Premios Cinco Días bases publicadas en cinco días punto com recepción de candidaturas hasta el viernes

Voz 23 39:19 siete de mayo con el patrocinio de Caixabank y Repsol

Voz 36 39:22 en primavera se les con este son coges el paraguas y sonido ese te queda una cara de igual que cuando veces a la mitad de la cita en el coche que pareciera que el genio traer por eso Midas te concedemos tres deseos aceite filtro y revisión de treinta puntos desde sólo cuarenta y no de con noventa y pide cita en punto es y deseos concedidos

Voz 23 39:41 sí señor el destino Le API

Voz 25 39:43 comer algo como secretario un amor trilita de Burgos Pamplona unos plátanos de Canarias está intentando elige la procedencia del ganador del bote de la Primitiva de esta semana tiene razón México por los cerros de

Voz 2 39:56 el destino es caprichos hoy puede elegir a cualquiera gana el bote de más de veintiun millones de euros de la primitiva por solo un euro por un euro más hecha la con Joker

Voz 23 40:04 loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y sólo si es mayor de edad en la cadena

Voz 1321 40:08 sí

Voz 1 40:10 hoy por hoy Pepa Bueno

Voz 1727 41:01 a las nueve minutos de la mañana ocho cuarenta y uno en Canarias El Mundo miro con mucha mucha atención la llegada al poder en Brasil de sonados su toma de posesión el uno de enero siguió con expectación también su campaña abogando por la liberalización de las armas abogando por revertir la legislación que condena los asesinatos de mujeres o las medidas de discriminación positiva para la población negra ha pasado casi medio año de Gobierno nos preguntamos qué está haciendo sonar no cómo está Brasil ahora mismo ahora que los focos irremediablemente de la actualidad se van en otra dirección ya hemos invitado a compartir unos minutos de radio al Luisa Carvalho muy buenos días bienvenida ha sido directora regional de ONU Mujeres para las médicas y el Caribe acaba de dejar ese cargo está aquí en España para intervenir en un acto que organiza tanto la Asociación de Mujeres de Guatemala como La Casa Encendida en Madrid Mujeres contra la impunidad superarles del nuevo orden conservador en Brasil lo primero lo primero como está Brasil

Voz 38 42:12 bueno Brasil viene de una tradición yo puedo decir Stewart Cink ya unas ganancias no hay este nuevo orden o sí porque de este la del impeachment que podríamos decir básicamente son tres son tres momentos no es el impeachment la prisión amianto de presidente Lula la elección de buzoneo no son estos cantes tres momentos que Falange definiendo el levantino se Sheikh allá con varias ganancias para este nuevo ocurrían como por ejemplo el establecimiento del teatro techo de costos que lo hizo teme y coge el amianto de las despensas públicas

Voz 1727 42:50 Nos el techo de gasto de techo de gasto

Voz 38 42:52 el público es más esto lo sabemos bien esto de esto

Voz 1727 42:55 el gasto sí porque

Voz 38 42:58 y no sólo en América Latina de manera general gran historia hasta dos mil quince y fue el aumento sin precedentes de las inversiones públicas y eso se percibe la gran mejoría en los aspectos es decir también

Voz 1727 43:12 Nos preguntábamos qué está pasando en lo concreto en Brasil por ejemplo ayer había manifestaciones de estudiantes en las calles de muchas ciudades porque sonoro anuncia un recorte del treinta por ciento en inversión en las universidades y en los colegios treinta por ciento si eso es muchísimo

Voz 38 43:31 este es muchísimo y lo que no lo consigamos de lo que estamos viviendo son las organizaciones los colectivos reaccionando y esto in tanto no en un momento en que las universidades de Brasil están demostrando una capa está muy creo yo nacional que apunta el crecimiento y la participación de más universidades en Brasil hilo que lo primera inicialmente viene la notificación de que a los cursos de sociología y filosofía no está dando los mismos hechos del no y después viendo la información de los coches a en todas las dos y treinta y ahora la de inversiones en educación básica

Voz 1727 44:11 o sea que la filosofía la sociología ya no estarán en la oferta pública de las universidades

Voz 38 44:16 bueno si eso eso fue lo que no está dio su visitas guiadas por el poder

Voz 1727 44:21 mencionadas claro profesional de Cieza

Voz 38 44:23 el argumento de que estas estas dos carrera Heras no genera empleo pases estamos empleos come las ingenierías las este Dinart hace cosas de hasta pasado

Voz 1727 44:34 perlas de la oferta pública en definitiva había otro detalle que me impresionó tremendamente llamativo y es que invitaba a los alumnos a delatar a los profesores a figurar grabar les hice el mar les si por ejemplo explicaban algo en relación al género

Voz 15 44:50 sí exactamente también en relación al año

Voz 38 44:54 lo que llaman de de la politización del currículum porque todas las escuelas invencible hasta entonces tiene sus planes de de de desarrollo de la escuela le hizo fue considerado una gran politización de la educación por los por este este coreano actual bueno esto

Voz 1727 45:12 haciendo el gobierno de enero cuando uno se pregunta qué hace un gobierno ultra cuando llegue

Voz 38 45:16 la al poder pues esto pero no sólo insto a cabo Muse tenía un corcho de eliminación ante los consejos donde participa la sociedad civil T5 cinco Consejo Social afectados con con ese de Crea tu debú sonaron además tuvimos la la los retuvo en UTE alrededor de cuarenta insecticidas que fueron batidos de Lorin mundial que se vuelven ahora a tal desde de de de de la cuartos de Montreal varios de ellos que te vuelve ahora a Brasil también está cayendo supuesta caía

Voz 1727 45:47 está cayendo muy rápida Mendo entre los rico

Voz 38 45:50 los blancos hombres en este no en este es un seguimiento que ese manto

Voz 1321 45:54 tú alto pero esta calle

Voz 38 45:57 tanto en todos los otros en la economía empieza a residentes

Voz 1321 45:59 no totalmente no hay no hay propuestas no hay

Voz 38 46:03 estas de desarrollo de inflexión que todo está muy anclada en la forme

Voz 1321 46:08 la contra la forma de la presidencia había mucho temor mucha preocupación por las políticas que podía hacer gol sonaron relación

Voz 1727 46:16 a los derechos de las mujeres y de hecho un movimiento muy potente de mujeres que pedía el voto para cualquier para cualquiera que no fuera él vayan eh que está haciendo en esta materia

Voz 38 46:26 sí sí éste el movimiento o Boston pero bueno así así tiene las las pequeñas mochilas no primero que todo fue estructural que teníamos en términos de la maquinaría de la maquinaría de el apoyo al desarrollo de la mujer es que perder el estatus si eres abajo de otro demuestro Ministerio no pero también in in hindú inmediatamente se te rompe algunas de las cosas que se puede observar del acoso ochenta y ocho muy fuertemente desarrollado por los gobiernos del Patxi Dutra Travallista fue la aproximación del movimiento feminista en el diálogo entonces teníamos una un o una cambios que desde dentro pero también de ella fuera entonces eso se notó fuertemente una expansión de la democracia por la inclusión de movimiento feminista también

Voz 18 47:21 Joaquín Estefanía buenos días mire mi pregunta es la siguiente ahora se hasta ahora

Voz 0958 47:28 está representando una obra de teatro de la que hablábamos hace un momento aquí entre fuera de micrófono que demuestra que las políticas neoliberales lo económico solamente se pueden aplicar con regímenes autoritarios

Voz 18 47:41 muy fuertes y eso es lo que está pasando en Brasil en estos momentos que paso

Voz 0958 47:45 con la que ha pasado con las políticas económicas del ministro Paulo Guedes que viene en la Escuela de Chicago que es lo que está pasando con eso y por cierto que está pasando con la reforma de las pensiones

Voz 38 47:56 bueno este este y democráticamente electo no lo que lo que está ya fue él fue la escogida del pueblo mucho por una situación por no estar contentos con el establishment y que y que Ike presentaba este momento guanche estables y mete un sistema entonces muriese está ya entonces teníamos que se pretende eres tú en Infoca islas y las instituciones brasileños que compró Oña el Estado brasileño y el movimiento social y la Academia tiene demostrado gratas cada vez más una capacidad de respuesta no hay esto es tomas de decisiones son tomadas por decreto porque tiene que ser aprobadas por el Congreso después toses inmediatas tantos varias acciones están centro que tienen los ministerios públicos sean las procuraduría en las coches de Justicia entonces Mientras tanto la sociedad hilos las personas que se siente afectado se está organizando y tratando de que esto nada

Voz 1727 48:56 están funcionando las instituciones está

Voz 38 48:58 están funcionando obviamente con dificultades porque como les dije la transición no IP esa ahora la actualización empezó en dos mil quince no entonces es importante ver que el Gobierno que llega ahora encuentra una situación bastante favorable para puede imprimir su mentalidad sus políticas neoliberales

Voz 15 49:17 la discusión sobre la la la

Voz 38 49:21 alma de la presidencia está bastante compleja acaba de ser aprobada en la Comisión de Justicia de la comisión de de la constitucionalidad en el Congreso

Voz 1321 49:30 ah entonces pasa a ser yo escuché decir lo que

Voz 38 49:32 sea pues también una coalición de centro izquierda Prat para proteger lo que son los ganancias las ganancias como por ejemplo el beneficios de prestación continuada la la la que son beneficios que Confer in a personas que no tienen tanto o personas que tienen algunas deficiencias físicas entonces en general para decir precisó que estamos viendo X hay una discusión y una uno es una compromisos ya probar esta esta forma complejos yo me imagino que va a ser aprobada pero también hay un compromiso que te protege varias áreas lo que significa una mencionar miento total

Voz 1727 50:15 pero de forma os aquellos intentan hacer sus políticas pero de momento las instituciones están funcionando ejercen por lo que creo entender de contrapeso no de contrapeso ese contrapeso existe Luisa Carvalho muchas gracias por venir a La Ser muy buenos días

Voz 38 50:31 muchas gracias Pepa hay muchas gracias a todos ustedes fue un placer estar aquí en este este gracias

Voz 39 50:42 si quieres circular sin restricciones comprarte uno Pelli deja al niño paz si por eso lo hago

Voz 23 50:47 que son los días redondos de Opel si llevas algo que ruede te dan hasta siete mil euros para renovar tu coche del uno al dieciocho de mayo trae cualquier cosa que ruede ITE Davos hasta siete mil euros para la compra de tu nuevo Opel consulta condiciones el punto es

Voz 40 51:01 hola Moore que es con el ordenador mirando alarmas y eso es para que nos proteja para que no nos roben para que no son los metan a vivir cuando la dejamos sola para irnos de vacaciones sin pensar en la casa para activar la por las noches mientras dormimos para vivir tranquilos te parece poco

Voz 2 51:15 el Securitas Direct protegemos lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calculan Laín Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 40 51:26 disculpe un tal Nemo tiene una marisquería

Voz 39 51:29 Stone Buscando a Nemo Ben aquella joyería que pone La joya del Nilo

Voz 1 51:32 el si dónde está el señor Cantando bajo la lluvia no doblones escribe sólo encuentran que bien

Voz 25 51:37 la BP un verano define con Viajes El Corte Inglés y consigue un Google Home de regalo al reservar el mejor asistente de viaje reserva por sólo sesenta euros Paco está diez meses se encuentra un precio mejor lo volamos consulta condiciones en Viajes el Corte Inglés financiación ofrecido por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación

Voz 41 51:56 eh

Voz 2 52:03 con equidad con hoy por hoy a través de Facebook becas los tu comentario obtuvo opinión o cuéntanos lo que quiera ser hoy

Voz 42 52:23 sigue temblando si vas a Penín Caiwza

Voz 43 52:36 pero catorce vive de vivir la vida en la actualidad al último

Voz 2 52:40 bueno de lunes a viernes a partir de las dos de la tarde una hora menos en Canarias la vida no Marcos síguenos también en Cadena Ser punto com David Broncano Andreu Buenafuente Berto Romero Ignatius que que Juan Carlos Ortega Jorge Ponce Antonio Castelo Manuel Burque Quique Peinado en la SER queremos que te rías cada día con los mejores humoristas ahora de lunes a sábado un nuevo programa de humor en nuestra aplicación móvil este martes a las siete de la tarde

Voz 15 53:19 belicosa malísimo mal buenismo bien volverán pues claro bienvenidos a buenismo bien

Voz 45 53:25 Burque hizo Quique Peinado y a las ocho

Voz 12 53:27 no sé qué programa de la vida moderna

Voz 15 53:30 David Broncano con nuevo programa de humor nuestra cadena SER

Voz 9 53:40 Mara Torres al gimnasio puede acompañarme Javier del Pino cuando me tumbó en el sofá después de comer

Voz 14 53:45 en último programa selecciona el que prefiere ir dale al play

Voz 2 53:50 toma el control de la SER lo que quieras cuando tú quieras descarte nuestra aplicación

Voz 1321 53:56 cuenta con la saber pase lo que pase