Hoy por Hoy (07/05/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 0228 00:07 ha muerto otro bebé prematuro en Cataluña por la bacteria que ya provoca hace unos días el fallecimiento de dos

Voz 0979 00:12 el recién nacidos Antonio Martín buenos días

Voz 0228 00:15 buenos días Pepa los dos primeros casos se registraron en el Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona y este último ha sido en un centro hospitalario de Girona desde allí informa Clara para el bebé nació con

Voz 2 00:25 seiscientos gramos a las veinticuatro semanas de gestación y en una situación clínica complicada según ha explicado el hospital Trueta de Girona el bebé prematuro murió el domingo por la noche afectado por la bacteria capaz si el que vive en el intestino hay dos bebes más afectados pero por ahora no se les han manifestado según el centro buscan el foco del brote la semana pasada murieron dos bebés en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona por la misma infección

Voz 0228 00:49 por lo demás ArcelorMittal es una de las empresas que más cae en Bolsa hasta ahora después de anunciar que va a reducir su producción en sus plantas en Asturias un recorte que afecta a dos plantas en las que trabajan directamente unas cinco mil personas se deja alrededor de un punto y medio hasta ahora en una bolsa que sin embargo está en verde una de las razones que esgrimido la empresa para tomar la decisión es el alto precio de la energía en España y a primera hora la ministra para la transición ecológica ha explicado en la SER que el Gobierno está abierto a estudiar medidas para que los procesos de este tipo de empresas encaminen hacia un modelo más verde con precios energéticos más estables palabras en Hoy por hoy de Teresa Ribera

Voz 3 01:25 Arcelor está reestructurando el conjunto de su producción en el mundo de la Unión Europea que es verdad que tenemos que ver de qué manera los diales integran vida defensivos intensivos venció dos granjas promoverla diferente sin que eso ponga riesgo una competición que se necesita es evidente que la energía creció predecibles es relativamente bajo es un objetivo compartido por todos que solamente se puede conseguir como modelo eficiente y vender renovable pero es atraer a ese proceso necesita medidas de acompañamiento por parte de las instituciones

Voz 0228 01:59 ciudadanos exige al Partido Popular que se comprometa a darles apoyo si consigue mejores resultados el partido de Rivera que los populares en las próximas elecciones de mayo intervienen hora Albert Rivera Begoña Villacís en un acto en Madrid a una hora de que el dirigente de la formación naranja sea recibido por Pedro Sánchez en La Moncloa en ese desayuno hasta Virginia Sarmiento buenos días

Voz 4 02:19 buenos días

Voz 5 02:19 pues no hablar mal del que debería ser aliado ha dicho Albert Rivera refiriéndose al Partido Popular a quién dice veo últimamente obsesionado con Ciudadanos Hinault con luchar contra Podemos por eso ha pedido expresamente el apoyo del PP a Ciudadanos en la Comunidad de Madrid como ciudadanos hizo ya con el Gobierno de Garrido ahora que la formación naranja ha superado a los populares en las encuestas sobre su reunión de hoy con Sánchez prefería no adelantar nada sobre el líder del PP decía esto

Voz 6 02:46 por eso Casado siquiera si te ven

Voz 0228 02:55 Alber Rivera hablando de lealtad con España en ese desayuno en Madrid llegamos a las diez y tres tiempo ya para la información de su comunidad

Voz 1804 03:04 cadena SER Madrid

Voz 1434 03:06 la justicia admite a trámite la denuncia que Francisco Granados presentó contra David Marjaliza por considerar que el constructor también se beneficia del chivatazo de la Guardia Civil por el que ya ha sido condenado Granados pero no Marjaliza el ex consejero tiene que ir a declarar el próximo veintitrés de mayo Alfonso Ojea buenos días

Voz 0089 03:23 hola buenos días el titular del Juzgado de Instrucción número treinta y tres de Plaza de Castilla señala que hay claros indicios de delito y que por tanto se abre procedimiento penal el próximo día veintitrés Francisco Granados y el guardia civil José Luis Caro Vinagre declaran ante el juez para detallar su denuncia contra el empresario David Marjaliza la investigación trata de determinar si Marjaliza se benefició procesalmente del chivatazo que le dieron a Granados en el que le alertaban de que estaba siendo investigado por la Benemérita Granados ha sido condenado por revelación de secreto por ese chivatazo pero no Marjaliza que podría haber destruido numerosos documentos que le incriminan en la trama Púnica

Voz 1434 04:03 investigadores de la Universidad Complutense desvelan el número exacto de españoles que murieron en el campo de concentración de Mauthausen son cuatro mil cuatrocientos treinta y cinco Laura Gutiérrez

Voz 0979 04:13 un equipo de investigadores coordinado por el profesor Guzmán

Voz 1275 04:15 a Gómez Bravo accedido por primera vez a los libros históricos del Ministerio de Justicia ya cotejado los datos con los registros que hasta el momento se tenían como los más aproximados conservados por una asociación de víctimas de Hausen ingresaron siete mil quinientos treinta y dos españoles murieron cuatro mil cuatrocientos treinta y cinco en un goteo incesante hasta mil novecientos cuarenta y cuatro la información con

Voz 1973 04:34 trabada contiene todos los nombres y apellidos de estas personas nombres transcritas de la alemana al francés que sí

Voz 1275 04:39 en cosidos al número que recibían en la entrada

Voz 0979 04:42 el nuevo llamamiento del Centro de Transfusión de la Comunidad

Voz 1 04:44 la de Madrid han bajado las reservas tras el puente de mayo se necesitan donaciones urgentes de los grupos cero negativo cero positivo Ia positivo quince grados ahora en el centro de la capital

Voz 7 05:00 a él guárdame talón para despedir lo recoge Quini quiniela Schuster intercepta Butragueño que se acerca peligrosamente a la línea de meta atención bueno mejor fuego el árbitro

Voz 8 05:10 a esto me suena a mí muy antiguo eh

Voz 7 05:13 es que somos de otra época iba a escuchar el fútbol

Voz 8 05:16 ah y el deporte más moderno

Voz 7 05:18 sabe el deporte en la Cadena Ser a mano de paz chico Di Stéfano era maravillosa

Voz 0228 05:26 es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido la información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com

Voz 1804 05:30 BNS servicios informativos

Voz 9 05:41 cadena SER Hoy por hoy

Voz 1 05:43 con Toni Garrido

Voz 1344 05:46 bon así donde tiene su puesto

Voz 1995 05:50 para con tu por nosotros verán llevamos días hablando que la sexta gran extinción después que es yo creo que en general desde la política desde los medios ante la imposibilidad de mejorar nuestras vidas hemos decidido elaborar un sofisticado relato de nuestras miserias pero en fin no sólo desaparecerán de genes de anfibios pájaros es que además estamos sólo a martes Chávez entonces necesario valorar lo que tenemos y es por eso que hoy estamos en Ciudad Real casualidad o no lo que hoy les hablamos desde FENAVIN la gran cita del vino una referencia global sobre el vino saben cuantos vinos podrían probar si quisiera no tiene la obligación salen de aquí hay mil cuatrocientos noventa y dos vinos distintos que podrían probar mil cuatrocientos noventa y dos eso sí que es una Reconquista ídolo de Vox

Voz 10 06:40 para para

Voz 1344 06:42 por cierto que esta es una feria vi Bienal de manera Tom que la anterior fue después de tocar en Buenos días tú eres de Ciudad Real si de estáis están a quede ni de toda la vida esta semana concretamente podrías de propano sea nada aquí el acento se puede explicar me madres de Almagro puede ser por eso pero siempre me prevaleció sean de todos los sitios de España llorando en poco tiempo es maravilloso es una integración instantáneo disfruto muchísimo ser de cada sitio es un orgullo prevaleció hoy ser de ciudad ya te aplaudan

Voz 1995 07:22 eh

Voz 1344 07:29 algunos algunos

Voz 1995 07:31 dirán que es populismo pero no lo crea así que a poder ser un ratito ve aquí yo gratuito de ella bueno deben saber que nosotros hemos sido invitados a las mejores fiestas que eso sí solamente una vez en cualquier caso cuando a uno le invitan a un sitio así bueno como este es bueno

Voz 1344 07:49 amigos y estando en una feria de vino es mucho mejor no eso no

Voz 1995 07:56 diecisiete minutos una hora menos en Canarias escuchan hoy por hoy en el momento en el que saludamos a Nacho Carretero muy buenos días

Voz 10 08:03 buenos días no ha sido difícil convencer a nada

Voz 1995 08:06 hoy es una feria Villa

Voz 10 08:08 hoy si no me muevo pero en cuanto menciona este vino

Voz 1344 08:12 desde luego hizo muy buenos días

Voz 1995 08:15 cómo cómo es vuestra relación puede contar con el vinos bueno pues no necesitamos mil cuatrocientos noventa y dos

Voz 10 08:21 para entonar los vinos que hay aquí

Voz 11 08:24 la verdad es que yo tengo que decir una cosa tomen lo siento porque tú eres de aquí pero es la primera vez que estoy en Ciudad Real me da un poco de pena decir esto de vergüenza es la primera vez nada más llegar a Ciudad Real lo primero que vimos concello al llegar levantamos la vista fue un están de albariño

Voz 1995 08:41 Nos sentimos supo como como en casa en el caso Alcàsser bueno además de están todas las denominaciones de origen de este país representadas pero lo cual no es extraño que que puedas ver también la la vuestra tenéis algún alguna preferencia vino blanco vino tinto

Voz 10 08:55 en cuanto a la edad no sirve cualquier cualquiera blanco al pescado Tito para la carne esto ha sido sigue toda la vida

Voz 1995 09:03 el equipo muy sofisticado como ven con gustos muy exquisitos el que traemos a estas

Voz 10 09:07 venga que había

Voz 1995 09:08 ya saben ustedes que Nacho Carretero es el autor de grandes libros maravillosos libros que que censura en algunos y que secuestran otros deciden que que venderlos ya está la serie por cierto en el corredor de la muerte y Fernando González Gonzo tras semana sido ha sido noticia tenemos hoy la primera noticia Gonzo eres tú lo nunca debería pasarlo en periodista bueno a veces no está mal que pase sí pero bueno entiendo que

Voz 12 09:32 que sobre todo el medio en el que trabajo pues genera informaciones que se pueden considerar noticias por suerte es porque la gente nos veía entonces a la gente pues parece que les resulta interesante la que no puedas excursiones las vicisitudes profesionales de cada uno entiendo que sí hacerte con

Voz 1995 09:49 programa como salvados pues entra dentro de lo noticiable desde luego sobre todo porque programa ya pasa del medio trasciende y según él de casi un fenómeno social gente lo vive no tanto como un programa sino como un acontecimiento si yo este fin de semana me Osaka conocía la dimensión de Salvados como espectador pero esta semana este fin de semana me he dado cuenta de de la trasciende decía que tiene Sepe este programa no sólo en nuestro país sino fuera de nuestras fronteras

Voz 12 10:14 hay en algunos momentos me deba así como como un poco de vértigo pero luego

Voz 1995 10:18 al final si es que es lo de siempre es contar historias hacer periodismo

Voz 12 10:23 la suerte es que a partir de ahora ya lo hacían un programa con una gran repercusión y por lo que veo en Salvados pues voy a seguir en esa dinámica en programas donde lo que se cuenta ese escuchado con mucha atención por mucha gente ha tenido muy en cuenta así que es una una bendición para alguien como yo que se dedica a esto

Voz 1344 10:39 contar historias Jordi Évole muy buenos días hola Toni yo creo que no le está dando la importancia que tiene ese buenísimo

Voz 10 10:49 porque radicalizar está acojonado las cosas como son hombres si lo haces y lo pudo hacer peor

Voz 13 10:55 no es fácil

Voz 1344 10:58 Jordi lo citó y así lo consideramos muchos salvados va más allá de un programa de televisión y es en puro acontecimiento social ahí queda feo que yo diga eso bueno pero tú dirás ahora que el equipo es fantástico y que la responsabilidad compartida con mucha otra gente pero vamos allá y el cariño de estos días que se nota en la prensa se notan en las preguntas como la gente a tomar

Voz 1995 11:20 en este este relevo

Voz 1344 11:22 lo indica precisamente eso

Voz 0979 11:26 este país que normalmente acostumbramos a criticarlo absolutamente todo yo he flipado con casi la unanimidad que sean producido tanto por el hecho de cerrar una etapa de Salvados como por el hecho de haber elegido once o sea es es una cosa bastante inédita en un país donde la polariza son lo impregna absolutamente todo en algo nos hayamos puesto de acuerdo yo creo que para celebrarlo

Voz 1344 11:52 quién te llama para decirte cola Gonzo

Voz 14 11:56 el encargado pues ya hemos aquí mi jefe a partir de que dentro de poco será Unicef me llama Jordi me llama Jordi y es una llamada personal completamente los temas Nos más domingo cuando ponen el teléfono Jordi Évole tuyo les la tostada no no dije esta joven Éste ya no necesita una pasta lo que era todo está muy bien ahí está bien traído y yo estaba viendo estaba desembolsando una tos que me acababa de Conrad entonces sí estado mental estaba en paralelo a la ingeniería de la tostado la yo estaba disfrutando con una resistencia de dos veinte es apasionante conocer por dentro la apasionante vida de los periodistas que caen los mitos estaba yo abriendo una tostada ahora cuando me llama Jordi era la una y media de la tarde algo así de reapertura de desayunar

Voz 1995 12:46 yo si queréis doy paso a corteinglés y acabamos

Voz 14 12:48 no la verdad es que me regalan un año encanta

Voz 12 12:53 llama y me me me me me plantea esta brutalidad que es básicamente con esto pasa si yo creo que el programa siga pero yo no voy a seguir yo pensando que cuando me cuenta mi

Voz 1995 13:03 esto

Voz 12 13:05 el de Medicina para para mi ha sido muy importante hay parece una chorrada pero bueno hay cosas que que que es me parece que son vitales cuando uno toma una decisión es que me dice llevamos bastante tiempo aquí en la productora dándole vueltas a la a quién puede ser estamos todos de acuerdo que tienes que ser tú cuando Jordi y el equipo de Salvados te llaman te dicen eso gran parte de la decisión está tomada porque si el equipo que lleva once años haciendo este programa el presentador que llevo once años presentando lo tienen claro quién puede ser la persona que mantenga este programa vivo no creo que haya mucho margen de error prácticamente veinticuatro horas para pensarlo no no porque me tengo que pensar en enigma salvados sino porque supone pues muchas otras cosas influye la decisión influye mucha otra gente tengo que pensar algunas cosas pero la llamada ese fue personal de de Jordi sí se lo agradezco mucho porque el el tono el cariño incluso la inteligencia con la que soltó el mensaje muy propia de alguien como Jordi pues se lo agradezco me sentí muy halagado en lo personal

Voz 1995 14:07 con con esa llamada Jordi tú cuando decides no seguir

Voz 0979 14:10 yo cuando empezó esta temporada tenía bastante claro que iba a ser la última en diciembre se lo comuniqué a la dirección de de Atresmedia a Javier Bardají al principio ostrás me dijo un hombre piensa hacerlo bien sí sí lo tengo bien pensado y además en breve intentaré decirte quién puede sustituir me en Salvados porque lo quemaría más felices que Salvados me sobreviviera a mí porque creo que el no se lo merece os lo merecéis vosotros como como empresa como grupos de comunicación nosotros como la gente que que que lo hemos creado Scary tras desalmados hay un equipazo no soy yo solo y por tanto creo que con un buen sustituto lo podemos lograr como mínimo probarlo hay que hay que probarlo Hay entonces eh cuando después de esa llamada a Gonzo se volvió a reunir con la gente de de Atresmedia Illa es dije yo la llamada previa Gonzo también tiene su intrahistoria porque estábamos en la Sala de Reuniones de Salvados muy claro ya llevamos días eh que teníamos muy claro que tenía que ser Gonzo de yo les dije bueno hay que llama Aragón mencionado pero queda con en Madrid ir ya se lo cuentas mejor digo bueno pues no voy a llamarlo para quedar pero no le cuentes nada es sobre todo no le cuentes nada en un minuto le había contado todo se puede aguantar m de que para qué vaya muy a marear la perdiz que ganas de quedar para hacer un café molestarle en sus cosas se lo digo yo ahora hay ya está hiciese fue todo por teléfono

Voz 1995 15:41 bueno esa es la deberíamos hacer una recreación de esa conversación en la radio poner efectos de sonido si tuviésemos viéndolo de la tasadora es es importante y es importante conocer y a veces es verdad que es cierto que que el periodista no debe ser el protagonista la historia pero hay ocasiones donde nos merecemos los demás conocer

Voz 1344 16:00 algo en lo que nos va mucho porque un programa ya no es tuyo no es de la productora

Voz 1995 16:06 pertenece a mucha más gente así que vamos a hacer una a una pequeña pausa en esta feria el cuarto esto estamos aquí

Voz 1344 16:11 luego lo celebramos once estamos una pérdida de vino vamos a hacer una pequeña valga Barcelona

Voz 13 16:17 que de que de verdad

Voz 1995 16:20 diez dieciséis una hora menos en Canarias

Voz 1344 16:26 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1 16:31 llamaste para saber cuánta cuando tuviste los primeros desperfectos llamaste a los bomberos

Voz 15 16:37 pero cuando todo vuelve a la calma y no tienes seguro de hogar dime a quién Jonas

Voz 16 16:43 evite los llamando línea directa concreta su segura sanción de vivienda por sólo noventa y nueve euros no heterodoxo un dos tres cero once nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com un acompañaran quitar

Voz 18 17:00 conecta con hoy Prodi a través de nuestro correo electrónico cuéntanos lo que quieras en nuestra dirección Hoy por Hoy arroba Cadena Ser punto com

Voz 1995 17:12 con las horas el día va a acumulan

Voz 19 17:14 sus contradicciones discrepancias

Voz 10 17:17 desatinos pitado con la dicen unos van otros vienen las corrientes te empujan hacia arriba que arrastran hacia abajo te llevan a la izquierda hecha moverte cuidado con el barco aquello que les parece bien a los que provoca profundo malestar a los de aquí un poco todos quieren llevar latón desorientados y vapuleados por la actualidad nos resulta complicado saber lo que estaba pasando quitado con la vacante y ustedes se preguntarán qué hacer ante tal situación escuchará Ángels Barceló ya la conoce información contrastada y análisis

Voz 20 18:02 hora veinticinco le estamos esperando en la SER

Voz 1 18:08 el Deportivo quiere ser un programa cercano familiar cariñoso con el oyente pero sin perder de vista la emoción del deporte la pasión por el juego la adrenalina de la competición porque cuando llega ese punto cargos el Deportivo se convierte en una vez

Voz 22 18:22 ya en una montaña rusa de agitación de aceleración también previsto desde el Escarrá hasta donde caída Pula Pola en esta locura desatada

Voz 23 18:34 y finalmente análisis pasó del día ya nos retiramos a dormir y es un poquito lo estudiaría Carrusel deportivo de la diera que Roussel

Voz 24 18:46 Deportivo con Dani Garrido

Voz 25 18:52 ah

Voz 10 18:54 cuenta con las eh

Voz 15 19:05 para hacer senderismo debería echarme crema pero sólo tengo del quince Ximenis dos veces la del quince hace como si fuera del finta

Voz 4 19:13 cuando crees tu coche Ford tus preocupaciones son otras aprovecha el mantenimiento motor Kraft pues sólo noventa y nueve euros hasta el treinta y uno de mayo lleva te un Kuga de sustitución sin coste Ford la increíble sensación de de preocuparse condiciones en Fort punto es señor el destino lápices

Voz 26 19:28 era algo como secretario Burgos solicitó de Pamplona unos plátanos de Canarias está intentando que elija la procedencia del ganador del bote de la Primitiva de esta semana tiene razón me giro por los cerros de

Voz 24 19:41 el destino es caprichos hoy puede elegir a cualquiera gane el bote de más de veintiun millones de euros de la primitiva por solo un euro por un euro más hecha la con Joker Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y sólo si es mayor de edad

Voz 1 19:52 realidad tu viaje soñado con Halcón Viajes y Viajes Ecuador reserva con el mejor especialista en grandes viajes antes del veinte de mayo hasta seiscientos euros y además las mejores condiciones de financiación grandes ventajas para novios pierde te con nosotras y reserva ya en las oficinas de Halcón Viajes Viajes Ecuador o en nuestras webs

Voz 1804 20:13 no importa si juegas por los XXXV mil euros o los tres mil euros al mes durante veinticinco años lo que importa es que cuando compran el cupón diario en la paga de la ONCE colaboran para que los servicios de rehabilitación de la ONCE preparen ya ayuden a recuperar su autonomía a las personas que se quedan ciegas cada año no importa porque juegas lo que importa es que no dejes de hacerlo a diario ya paga de lounge que te importa reconciliarse con el mundo escucha el nuevo podcast pienso luego actuó un ejemplo de lo que podemos conseguir cuando las mentes más brillantes se ponen al servicio de la innovación

Voz 1973 20:47 o sea que crea una empresa entró en la casa que Duque que El señor unos valores que respete el medio ambiente

Voz 1804 20:52 pienso luego actuó ya disponible en la web de la de Podium podcast ahí Vox iTunes Google pocas

Voz 24 21:00 premios Cinco Días a la Innovación Empresarial si tiene un proyecto tecnológico innovador así apuestas por una nueva responsabilidad social corporativa hostias puesto en marcha una acción empresarial novedosa ligada a una universidad presente los Premios Cinco Días bases publicadas en cinco días punto com recepción de candidaturas hasta el viernes diecisiete de mayo con el patrocinio de Caixabank y Repsol

Voz 0979 21:23 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 27 21:28 sí sí

Voz 1995 21:30 seguimos en el pabellón del recinto ferial de Ciudad Real

Voz 1344 21:35 donde hoy a que está

Voz 10 21:39 la Feria de Vino dando el botellín de agua

Voz 1995 21:42 donde hoy abre sus puertas FENAVIN la Feria Nacional del Vino estamos con Nacho Carretero sobre una parte Icon Gonzo y con Jordi Évole sobre ese traspaso estamos hablando sobre ese traspaso de poderes en Salvados un programa que después de once años doscientos noventa y cuatro programas

Voz 1344 21:57 tras casi veinte temporadas forma ya parte de la historia de nuestra televisión por Salvados han pasado historias inolvidables historias como las del barco de rescate Open Arms y fuimos con nuestras motos de agua

Voz 1804 22:11 lo único que teníamos en los momentos

Voz 10 22:14 yo cuando llegamos los dimos cuenta de que no era una canción Shine a un barco con más de cuatrocientos personas que había naufragado se desintegrado populosos

Voz 1995 22:21 todos han pasado personajes como Nicolás Maduro como presidente todavía de Venezuela

Voz 1973 22:25 la verdad es que me siento privilegiado más que otros compañeros míos periodistas que estos días han sido detenido

Voz 1344 22:31 o deportados de su país no sabe que la campaña aparecerá a Venezuela como un monstruo nadie visto muchos encuentros cara a cara como el de Albert Rivera

Voz 1995 22:40 Iglesias el salario mínimo

Voz 6 22:43 que no es el yo no subiría el salario digno no lo sugerías

Voz 0228 22:47 creo que hay no es la solución yo creo que la gente no llegan al Salario Mínimo que más

Voz 1995 22:51 salvados se convierte en un una gran hemeroteca archivo que con la perspectiva del tiempo nos da visiones por lo menos curiosas llamativas como aquella entrevista en exclusiva Pedro Sánchez en el momento más delicado de su carrera política tras conocedora cara más fea de la política

Voz 10 23:07 bueno yo creo que todo el mundo que se dedica a la política y en ese momento está o en o en lugares tan tan importantes como en el que yo he estado

Voz 1344 23:16 pues intervalos vimos entrevistas polémicas como la de Otegi

Voz 28 23:21 para ti que alguien intente poner un tema encima de la mesa en este caso la supuesta manipulación informativa matando a un periodista

Voz 1 23:28 eso es las opciones planetarias

Voz 1995 23:30 es una del Papa Francisco Sierra esas chicas

Voz 1 23:33 se quedase embarazada fruto de una violación y a usted le dijese que que quiere abortar mostró entendería son entendería desesperación

Voz 11 23:42 pero también sé que no es lícito eliminar en estos once años

Voz 1995 23:47 quién ha cambiado más que ha cambiado más salvados o el propio Jordi Évole

Voz 0979 23:54 pues yo creo que ha cambiado han cambiado los dos ha cambiado con con el programa el programa cambiado conmigo nos hemos hecho mayores hemos visto todo lo que pasaba en este país y a veces avanzando en los a a los acontecimientos se veces siendo precipitado por los acontecimientos entonces yo creo que hemos sido muy muy en paralelo creo que también eso

Voz 29 24:17 sí

Voz 0979 24:17 Nos ha mantenido ahí el hecho de no haber hecho siempre hoy mismo programa mucho de haberlo ido cambiando mutando de hecho creo que salvado son un montón de formatos bajo un mismo nombre bajo un mismo paraguas pero en realidad son como diez o quince programas de televisión diferentes

Voz 1995 24:35 es difícil de es verdad Gonzo que la definición del del de Salvados es complejo simplemente detenimiento presión bramaba información sobre el que ha habido mucho humor a veces

Voz 12 24:45 eso es un programa de historias a lo lo que me atrae sobre todo de de Salvados que es un programa de historias estaba escuchando ahora este resumen hijo yo me estoy acordando del de la depresión por ejemplo que me pareció aquello brutal me estaba acordando de uno que que muchos me han dado mucha envidia profesional de la buena y uno que ya hizo cuando ya habíamos tenido la conversación El día de la hora que es el el que Jordi se pueda pueda decidir entre pues el pasado once de semana en una estación de servicio conociendo gente que pasa por una estación de servicio y conocen sus historias que me parece alucinante poder saber que tienes un programa que tiene los márgenes tan amplios que antes de entre entre Maduro y el paro te puedes pasar por una gasolinera escuchar un camionero una pareja de jubilados que va de vacaciones me parece o sea va a todos los niveles de la vida desde los que se consideran que no tienen nada que contar hasta los que consideran que todo lo que cuentan tienen que ser escuchado por lo más

Voz 6 25:47 Iker siempre está ahí

Voz 12 25:50 y su equipo hay en el medio sabiendo que darle a cada uno el empaque que necesitan ese momento de la Historia y eso es lo lo bueno de este programa que representa muy bien lo que es esta profesión que es

Voz 10 26:00 pues la realidad variable como tiene que ser el periodismo adaptable adaptado a la realidad

Voz 12 26:05 y creo que lo que lo consiguieron en en este proceso de cambio de crecimiento que ha tenido

Voz 1995 26:09 el programa Nacho lo hablábamos dotaría de la economía de la atención lo difícil que es prestar atención Chan vivos en donde todo todos los distrae hechos mundo ya básicamente está para distraernos no para formarnos no no para daros cultura sino básicamente todo lo que nos rodea es para distraernos el programa que hace Jordi que va a hacer bolso es un problema que requiere de mucha atención se sentarse y hacer el esfuerzo de verlo

Voz 11 26:34 el pero yo creo que también se está dando un efecto rebote que es que en esta época que va todo velocidad aunque no siempre

Voz 1995 26:40 te ya no tiene casado hace Botella

Voz 1344 26:43 cero rebotes efectos

Voz 11 26:45 a golpe periodístico y es que eh hay todavía zonas del periodismo o escrito audiovisual que profundizan y que está demostrado que siguen interesando pues salvados tiene una enorme audiencia los reportajes de Nacho Carretero tienen un montón de lector entonces pues me refiero es que sigue sigue habiendo eh

Voz 10 27:09 son pocos los mismos Ciudad Real van rotando Ciudad Real eso se dice no perder un viaje mucho ya que me das la palabra

Voz 11 27:18 que me refiero es que sigue habiendo todo un segmento de atención que quieren profundizar en en ciertas cosas y que ese formato por más que esté cambiando la forma de comunicar no se va a perder hay que mantenerlo y hay que hacerlo bien pero creo que tengo todas las dudas del mundo no

Voz 1995 27:34 pero creo que estéis comunidad a través del programa que tiene una visión lineal concreta un día de la semana los domingos a una hora determinada crea este comunidad a través de las redes sociales y hacías participe a la gente de algunos logros por ejemplo el el la mítica entrevista al Papa pues vino precedida por unas imágenes que nadie esperaba podía haber dicho quién va a salir hay equipo para seguir Messi e cualquiera menos el Papa de recortes de imágenes aparecía el Papa es verdad que la comunidad de Salvados que está por encima incluso de vosotros sí

Voz 0979 28:07 sí hay ahí como una especie de parroquia grabábamos del Papa que que nos acompaña hay momentos muy difíciles de el programa yo creo que en Salvados ha encontrado no sé algo que

Voz 30 28:19 que no esperaba que

Voz 0979 28:22 igual no era lo que demandaba la televisión comercial yo creo que ni nosotros cuando empezamos a hacer salvados pensábamos que tanta gente quería ver algo así incluso nosotros no sabíamos ni ni el programa que que íbamos a hacer sinceramente y volviendo casi a a los orígenes en un momento en el que la televisión en la televisión todo iba muy rápido la cámara se movía mucho todo iba te decían no los no a veces los directivos incluso compañeros no ya esto Pita me lo más grave era una frase que se decía mucho en en televisión pica me lo más y nosotros optamos por todo lo contrario por no picar nada tú no mover la cámara por tener planos estáticos y estéticos

Voz 1344 29:05 por lejana lejana al otro

Voz 0979 29:07 por escucharle incluso contra nuestros pronósticos que pensamos que con eso nos íbamos a meter un cupón pero que íbamos a ser eso que llaman un programa de culto y que iban a ver cuatro pues resulta que haciendo eso conectando como mucha sensibilidad de muchas sensibilidades de este país y bueno pues no sé hicimos ese hueco y lo que más llama la atención es que en un traspaso de de papeles como éste y once yo la semana pasada parecíamos hicimos convertimos lo que ha pasado en una noticia como cuando fichan a alguien muy potente en Supervivientes sabes que que que que va alguien a supervisión estoy sí sí sí sí

Voz 30 29:51 pero es que creo que que que no es tiene que nos tiene que

Voz 0979 29:55 yo voy a hacer un poquito ser la Pantoja de vez en cuando comenzó

Voz 1344 29:58 cuando se quedó es que quedó

Voz 0979 30:00 que dos quedó reportero muchos quedó reportero muchos eh ocupen el espacio mediático que hemos ocupado estos días al igual que una semana antes lo había ocupado Isabel Pantoja pues oye yo creo que que que está muy bien también y que y que las dos cosas dicen cosas buenas de este país yo no me quiero poner aquí no no lo de la Pantoja

Voz 1973 30:20 de que ser noticia claro que tiene que ser noticia no sólo faltaría casi que lo extraño es que la noticia sea lo nuestro yo creo que eso es interesante que en este país haya espacio

Voz 0979 30:30 para un formato como el de Isabel Pantoja o para un formato como éste

Voz 1973 30:36 destruir que los dos tenga la repercusión que tienen yo creo que que está muy bien

Voz 31 30:40 yo estamos ganando personaje sentado cara a cara con muchos en el pub pues desde la Pantoja El Papa quién te ha sorprendido más sentando lo cada uno tiene su discurso vehemente pero Thibault sorprendente

Voz 0979 30:53 mira eh yo hay una entrevista que para mí después que es la de José Luis Sampedro eh si eso es una entrevista que yo diría que hago en el año dos mil once

Voz 29 31:04 eh Pekín

Voz 0979 31:07 CEM ese esa entrevista hay San Pedro ya sabía destacado bueno sabía hasta San lo escuchaba precisamente en esta franja horaria con Iñaki Gabilondo cuando él entre otras cosas en la radio habló de todo Bergamín hora de educación habla de sexo hablaba de economía y cuando lo tuve delante San Pedro fue como que me dio como un decálogo de de de cosas que no podía abandonar sin él saberlo porque iba hablando oí yo no hacía más que tomar apuntes mentales y esa entrevista Nos marcó muchísimo a a todo el equipo y una de las cosas que dijo fue que que que el miedo lo puede todo que el miedo nos atenaza y me dijo No dejes hacer nunca nada por miedo entonces yo ahora mi zona de confort era salvados y me podría haber quedado ahí pues hasta que el programa estuviese decrépito y no hubiese manera de jazz de levantarlo en cambio dejarlo ahora con la salud que tiene en las manos que lo dejo pues no se me me me hace mucha ilusión a pesar de que también hay hay una sensación de abismo no que que es por lo que tengo que que hacer yo oí todo eso pero pero no sé el la entrevistas a San Pedro y esa fase sobre el miedo a mí me ha me han machacado muchas veces

Voz 1995 32:28 Jordi Évole es uno de los grandes fenómenos de periodismo de la comunicación de de este país ya decidido cambiar y eso te honra además me como bien dice esta zona de confort hay que salir de una zona donde precisamente Gonzo está con nosotros en Ciudad Real donde hay estudiantes qué quiere ser periodistas a los que desde aquí me gustaría deciros ya sabéis qué es lo que no hay que hacer chicos vale es que de muy muy claro Jordi siempre es un placer hablar contigo siempre es un gusto escucharte todas la suerte del mundo en eso qué vas a hacer que será fantástico será estupendo que criticaremos seguramente claro porque ya me dirán pero sí hacer lo mismo que en Salvados porque es a lo que muy difícil la diferente al no desea hacer superviviente eso Saber y ganar no lo descarto lo iremos era mucho mejor el programa antes

Voz 13 33:15 de nada para hacerlo

Voz 10 33:19 algo posee Gonzo bastar el intermedio por cierto va a seguir el programa está sí sí

Voz 14 33:24 todavía no hay todavía me quedan cosas por aprender en el intermedio para luego poder poner en práctica

Voz 10 33:28 así que estos dos meses voy a disfrutarlo si a vivir con intensidad claro yo un abrazo muy grande gracias una vez más

Voz 1344 33:34 otro para vosotros seguimos

Voz 33 33:42 a mí me

Voz 0979 33:48 eh eh

Voz 33 33:50 eh eh

Voz 1804 34:08 una llamada y los bomberos acuden para salvar tu hogar del porno

Voz 16 34:12 cuando ellos se van te quedas solo indio tiene seguro a quién llamas evitando llamando el INE directa concreta su seguro esencial de vivienda por sólo noventa y nueve euros nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones Scilingo directa punto com

Voz 17 34:24 sí

Voz 34 34:31 conecta con

Voz 10 34:32 hoy por hoy tal drama seis de Instagram

Voz 24 34:36 cuéntanos lo que quieras en Hoy por hoy Cadena Ser

Voz 15 34:44 la Cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 24 34:49 Vine el compás la porque me dijeron que acabe vivía mi padre un tal Pedro Pablo

Voz 35 34:54 como mi madre me lo dijo yo me prometí que vendría verlo en cuanto ella muriera le apreté sus manos en señal de que lo ha día pues ella está papá

Voz 20 35:04 sí sí yo en plan de prometer lo que no dejes de ir a visitarlo me recomendó que de otro modo

Voz 35 35:12 este otro estoy segura de que le dará gusto conocerte entonces no pude hacer otra cosa sino decirle que así lo haría dire tanto decirse no sé no sé qué diciendo aún después que a mis manos costó trabajo zafarse de esos malos muerta

Voz 24 35:28 todavía antes me había dicho no voy a pedirle Naza exigen lo nuestro lo que estuvo obligado a dar mi nunca metido

Voz 15 35:37 eh yo pido que hemos tu hijo cobrase Locarno

Voz 10 35:42 así lo haré

Voz 36 35:45 la

Voz 15 35:46 pero no pensé cumplir mi promesa hasta que ahora pronto comencé a llenarme de sueño

Voz 10 35:52 Ellos a darle vuelo a las ilusiones de este modo se fue formando junto al rededor de la esperanza que irá quiere señor llamado Pedro

Voz 15 36:04 el marido de mi madre Pedro Páramo Juan Rulfo mil novecientos cincuenta y cinco Cadena Ser el placer de escuchar

Voz 37 36:18 sí

Voz 22 36:23 cuenta con las

Voz 38 36:34 desde la veintena de todo que dices pero por qué si los extraterrestres no existe no está demostrado que no he visto televisión que llevamos detrás de ti no sé cuánto tiempo para que te acercas es que para mira hemos de decirlo reconoce que tienes ochocientos Whatsapp míos pidiendo te La Ventana Mariola Cubells

Voz 24 36:54 todos los martes en La Ventana con Carles Francino

Voz 1 37:02 cuando por fin le regalas a tu hijo la batería completa con su bombo su caja sus platillos está pensando con los pies

Voz 39 37:10 si puedes pensar con los pies puedes pensar con los pulmones reciclando latas bricks y envases de plástico en el amarillo ayudas a mantener el aire litio piensa con los pulmones recicla Ecoembes Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Mas

Voz 10 37:22 David rastreado Rubén Vega

Voz 40 37:25 el ceros alguna aseguradora banco operadora te ha ofrecido alguna vez el peor precio

Voz 41 37:30 no todos que ofrece el mejor precio menos mal que entre todos los mejores precios yo encuentro el mejor mejor precio lo es fácil pero es que yo soy rastreada punto com

Voz 1 37:43 disculpe tiene una marisquería están buscando haremos Ben aquella joyería que pone La joya del Nilo es si dónde está el señor Cantando bajo la lluvia no más doblen esas quienes se encuentran que bien

Voz 24 37:55 un verano define con Viajes El Corte Inglés y consigue un Google Home de regalo al reservar el mejor asistente de viaje reserva por sólo sesenta euros y Paco hasta diez meses se encuentra un precio mejor volamos consulta condiciones en Viajes el Corte Inglés financiación ofrecido por Financiera El Corte Inglés

Voz 42 38:12 hasta su aprobación Se respuestas treinta litros más de carburantes BP Ultimate disfrutas de más kilómetros también recibes cincuenta y seis puntos extra también también tienes un código con el que opta a cincuenta y seis premios de carburante durante un año también también también opta a cincuenta y seis cofres de experiencias también esta promotora hemos contado el cincuenta y seis palabras más información en Pepe queda más punto com Beppe

Voz 1 38:31 cerca Betty para llevarte más lejos protege

Voz 1804 38:34 con la alarma lidera la alarma de Securitas Direct dotada con la última tecnología y controlada por el mayor número de expertos en seguridad consigue la ahora con el seguro Hogar familiar de Mapfre en cualquiera de sus oficinas y te ahorras tiene

Voz 1995 38:54 Toni Garrido vamos a hablar de noticias noticias preocupantes vamos a hablar de las conclusiones que conocíamos hace ya una semana de expertos en la Cumbre de París cumbre organizada por las Naciones Unidas donde se advierte de algo que no estamos tomando esta mañana en Hoy por hoy hemos hablado largo y tendido de ello incluso hablamos columnista algo que llaman la sexta extinción masiva y la primera causada por la acción del hombre esta sexta extinción ya está en marcha

Voz 0882 39:27 son mil quinientas páginas los datos recogidos durante tres años por ciento cincuenta científicos de cincuenta países y que a modo de conclusión advierte que hasta un millón de especies de animales y plantas desaparecerán en las próximas décadas sino se detiene antes la destrucción provocada sobre todo por la agricultura y la ganadería y la pesca industrial

Voz 1995 39:46 este mismo informe el mayor estudio realizado sobre la destrucción de la biodiversidad asegura que nuestro planeta perdido ya que el ochenta y cinco por ciento de las zonas húmedas sin ir muy lejos muy cerquita de aquí a pocos kilómetros tenemos el parque natural de las Tablas de Daimiel es uno de los ecosistemas acuáticos más importantes de la península Ibérica bueno desde hace mucho tiempo las Tablas de Daimiel se convirtió en un lugar simbólico en la lucha ecologista de nuestro país tal y como anunciaba ya en su época el divulgador y natural natural naturalista Félix Rodríguez de la Fuente

Voz 44 40:24 es que estos paraísos naturales que se cuidan en el mundo entero

Voz 0979 40:27 como auténticos esto solos

Voz 44 40:29 hace pocos años eran considerados como zonas que no servían para nada es más con lo parajes peligroso Marzano que había que transformar a toda costa en tierras aprovechables para Madrid

Voz 1995 40:44 seguimos con Nacho cartel con once es curioso escuchar a Félix Rodríguez de la Fuente alarde ahora le parece que está sacado de un tema de hoy no es de ahora la preocupación de algunos de lo que de lo que se nos viene encima viene ya de antiguo once

Voz 12 40:58 sí está bien MM estaba fijando hay una frase que es muy bueno esto que dice Félix de la Fuente gente que cree que es el terreno no vale para nada hay que hay que convertirlo en algo productivo yo creo que eso fue una es una forma de entender la la tierra y la capaz y la posibilidad de aprovecharse de ella de una parte de la sociedad lo que creo fue durante muchos años la otra parte de la sociedad no tenía esa con la conciencia de que esos terrenos hay que dejarlos como están que la naturaleza y el medio ambiente son básicos cuando nos hemos dado cuenta de eso es muy probable que ya sea tarde y que los que creen que el terreno y la tierra están para sacarles rendimiento ir rédito ya hayan conseguir pero meternos en esa cultura sobre todo en una frase que decía la ONU un informe tan catastrófico como este hace muy poco tenemos que cambiar un modelo de producción de consumo que es insostenible

Voz 1995 41:47 total ha cambiado muchas cosas pero también a que me incluso la el ecologismo el movimiento ecologista relacionaba mucho hace mucho tiempo con con una tipología de persona muy concreta ahora es muy difícil no se ecologista bueno presión suicidio no no no serlo Nacho

Voz 11 42:02 yo creo que posean un poco positivo no canta no tan catastrofista por primera vez hemos visto las orejas al lobo y creo que somos la primera generación que somos conscientes de que si seguimos así va a haber consecuencias muy graves hombre el informe de la ONU ha cojones la verdad yo creo que por primera vez somos conscientes de que hay que cambiar las dinámicas y que en generaciones venideras tienen que que hacer algo hasta ahora eso nunca nunca se planteó nunca fuimos conscientes también la historia de la humanidad nunca estuvimos tan amenazados la verdad

Voz 1995 42:33 dejadme que os presidente Rafael Mateo es experto en contaminación y Toxicología de fauna silvestre Rafael muy buenos días hola muy buenas

Voz 4 42:40 sea porque son tan importantes tan importante

Voz 1995 42:42 qué natural de las Tablas de Daimiel

Voz 4 42:44 bueno es un ecosistema Munir peculiares una llanura de inundación que se forma por dos ríos Guadiana Bordón además surgen pues las el agua del acuífero veintitrés que lo pero que conocemos un poco las a los ojos de los Ojos del Guadiana no el sistema podemos decir único además si me imaginamos la mancha en pleno verano el mes de julio cuando hace un calor tórrido de repente nos encontramos un oasis en medio de todo este de todo este esa Carral lo valoramos muchísimo no ves abiertas los patos garzas tiene una diversidad tremenda no como esta

Voz 1995 43:21 invierten un en este país todos hemos escuchado hablar de las Tablas de Daimiel se convierte en un símbolo de la lucha ecologista de la de la necesidad de preservar el medioambiente bueno

Voz 4 43:32 viene del conflicto que tenemos por por el agua no en definitiva es un bien escaso y que en estas tierras en que hace falta pues hace falta para la agricultura pues se ha estado sobre explotando este está acuífero que da da lugar a las tablas no esto hace que ahora mismo haya un déficit de cerca de mil cien hectómetros cúbicos en este en esta acuífero el agua que le estamos quitando a a este modal estos días está ahí solamente un cuarto de la superficie no nada y esto es un problema porque de aquí nada volveremos a tener otro periodo de de gran sequía llegaremos hasta tener las tablas completamente secas con problemas como el de hace unos años hace ahora diez años de de la auto combustión de veras que que acaba digamos con todo el suelo de las tablas

Voz 1995 44:17 parece que estemos haciendo nada para remediarlo en cualquier caso

Voz 4 44:21 hay que hacer políticas más activas desde luego es de actuar sobre regular la agricultura de forma bueno regular o investigar e implantar nuevas tecnologías para reducir el consumo del agua cultivos e reutilizar mucho mejor el agua y consumir menos en nuestras casas también

Voz 1995 44:39 y es recordó Nacho bonzo que por fin la clase política son reflejo de nosotros mismos yo creo que lo que ha cambiado realmente es la conciencia sobre este gran problema eso es notable

Voz 11 44:50 hombre hasta hace no mucho lado a veces utilizaba la palabra ecologista como despectivos

Voz 12 44:54 ecologistas como algo despectivo y rugby ya no cabe ninguna cabeza que esa conciencia ya está mucho más adquirir yo recuerdo escuchar ejerciendo la profesión es decir no hace tanto tiempo un presidente de Diputación Provincial de mi tierra llamar al es decir que los ecologistas eran como melones eh verdes por fuera rojos por dentro de poco Parras reforzar esa sensación de que el ecologista era un friki raro uno tal ahora mismo los políticos y los partidos y los Gobiernos responden porque hay una presión social en España hemos visto en los últimos meses como surge también el movimiento Friday for Future que empieza en con una chica en en Suecia hiciera estabilizado Se mantienen esas manifestaciones los viernes se que uno de los candidatos de las pasadas elecciones al que no le ha ido mal ese puso contacto con estos chavales que quería verlos una vez que pasan a la selección es decir desde la política saben que las medidas que se tomen para proteger el medio ambiente en ciertas opciones políticas ya son fundamentales para ganarse la confianza y el voto ciudadano y eso pues con lo que decías tú que eso se consigue cuando hay presión ciudadana cuando ya también empiezan a ver problemas serios idearios relacionados con con este cambio que estamos siempre es como dice

Voz 31 46:07 la Fed es el consumo personal de cada uno en ese caso también creo que tenemos nuestros mano esta posibilidad de cambiar la forma de vivir ante todo Kosovo consumir este es el fruto de una sociedad totalmente consumista sí

Voz 1995 46:21 pero en eso no crees que eso a distintos niveles decir está bien que se manifiesten por las tablas está bien que los viernes pero tiene tu acciones el consumo el final el carro de la compra es una acción casi política ya como Bolton compras como de la de la

Voz 12 46:37 concienciación sobre algo luego vienen la las decisiones que uno va tomando decir yo creo que que hay una nueva generación que está aceptando que hay un problema a raíz de ahí va a empezar a interesarse de dónde viene el problema porque yo participo en este problema que puede hacer y evidentemente si Aisa conciencia llegará un momento en el que está pues sobre la mesa más del consumo por ejemplo me encanta ver en redes sociales que gente de referencia para las nuevas generaciones prácticamente el ochenta por ciento de sus pozos de sus comentarios está referido a cuidar el planeta no sé Jon Kortajarena está con el tema de los plásticos en el mar y en las playas que no para conseguir movilizar a chavales que vayan a recoger plásticos a las playas todo eso es un trabajo muy muy de muy poco a poco y cuando la conciencia esté adquirida las decisiones que se tomen en nuestro día a día van a estar condicionadas por eso

Voz 1995 47:24 bueno unos segundos Rafael no te vayas hablar contigo porque iba estamos en una feria de Vino y cuesta poco imaginar lo que el clima y las temperaturas pueden hacer en no de las tierras que más cultiva vino del mundo pero eran unos segundos

Voz 45 47:40 Toni Garrido cadenas

Voz 1 47:43 una motera conoce la ciudad como la palma de su mano una moto era hace lo mismo pero por menos dinero

Voz 24 47:50 veinte a la mutua y que bajamos el precio de tu seguro de moto sea cual sea llámalo

Voz 46 47:55 cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco futuros bienvenidos condiciones el Mutua punto es

Voz 34 48:11 conecta con Hoy por hoy tan

Voz 24 48:14 la cuéntanos lo que quieras en Hoy por hoy Cadena Ser

Voz 22 48:34 claro

Voz 10 48:38 contarte la actualidad cuando podemos llevarte hasta ella

Voz 1804 48:44 hora catorce José Antonio Marcos Cadena SER

Voz 48 48:49 no voy te acercamos las noticias y protagonistas del día en SER Deportivos contamos contigo en la sección de nuestros oyentes tu opinión cuenta con el seis treinta nueve dos tres seis cuatro seis como nuestro número de Whatsapp para participar

Voz 1804 49:00 SER Deportivos de tres a cuatro de la tarde una hora menos en Canarias con Francisco José Delgado NC

Voz 10 49:30 si no tenga prisa que mire cómo está la carretera bueno no se preocupe que verá cómo usar estado por cierto sabes lo que pasa lo eh

Voz 40 49:50 no es la Cadena SER

Voz 22 49:59 no cuenta con las

Voz 32 50:01 sí

Voz 50 50:04 lo que más eh

Voz 10 50:15 hay canciones que reconoces al momento las

Voz 51 50:19 resuenan en tu cabeza se graban en la memoria de tu corazón colecciona con el país y los cuarenta Classic la discografía completa hay cinco directos de una banda tan grande que ni siquiera hemos tenido que mencionar su nombre cada fin de semana en tu quiosco una nueva entrega por nueve con noventa y cinco

Voz 40 50:34 tras con el país los tecnoprecios de El Corte Inglés son mucho más que un buen precio hasta el ocho de mayo te regalan un vale de cien euros comprando ultraligero dos en uno con procesador Intel Core ese de Windows a partir de setecientos noventa y nueve euros

Voz 1 50:47 para próximas con preste el veinticuatro de mayo al dieciséis de junio en el corte

Voz 38 50:51 si otras empresas del grupo consulta condiciones en nuestra web sólo con los tecnoprecios de El Corte Inglés

Voz 1 50:58 mira cariño una placa de Securitas Direct el de enfrente también se ha puesto alarma

Voz 4 51:02 desde que robaron el del sexto se lo están poniendo todos el bloque qué hacemos nos ponemos uno

Voz 1 51:07 Mike Tomás tranquilas y lo hacemos entraron en el sexto que podían haber entrado perfectamente nuestra casa