Hoy por Hoy (07/05/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1645 00:26 la de Sánchez algo que el líder de Ciudadanos no se plantea vamos a Moncloa Óscar García adelante no ha comenzado todavía ese encuentro despojado de todas las presiones Rivera que ha estado esta mañana en un desayuno informativo viene a este palacio de la Moncloa para decirle a Sánchez que no le apoyará porque su lealtad es con España lealtad con el Sanchís mono eso Casado siquiera abstenerse ha dicho que hacen

Voz 1995 00:46 casado verifique lo haga usted cuándo

Voz 1645 00:49 el chiste que dice Casado que él no pero que bueno si el Partido Popular encantada ayer a Casado diciendo que hay que volver al bipartidismo como cuenta tras la reunión Rivera va a comparecer en la llamada Sala de Brito fin de este complejo de la Moncloa una sala de prensa mucho más pequeña que la que se cedió ayer a Pablo Casado la reservada al presidente a los Consejos de Ministros fuentes del Gobierno explican que el motivo es que los líderes de la oposición siempre han comparecido en esta sala principal y el resto de líderes en la pequeña gracias Óscar en el juicio del proceso independentista siguen declarando testigos en este eso propuestos por uno de los acusados por Jordi Sanchez que están intentando vincular la presencia de la Guardia Civil con los momentos de más tensión vamos al Supremo Alberto Pozas buenos días buenos días el primer testigo relata una jornada festiva de votación en Manresa donde no estuvo la Guardia Civil después testigos de dos Reus en Barcelona donde sí estuvo el instituto armado

Voz 1645 01:45 muslos son testigos propuestos por Jordi Sanchez que intentan vincular cualquier violencia altercado del uno de octubre a la presencia de la Guardia Civil no a la actitud de los votantes a los convocantes más cosas investigadores de la Universidad Complutense de Madrid han calculado el número exacto de españoles que murieron en el campo de concentración de Hausen son cuatro mil cuatrocientos treinta y cinco según se deduce de de distintos registros y libros que han podido comparar Radio Madrid Laura Guti han cotejado

Voz 5 02:09 libros de registro del Ministerio de Justicia los que nadie había accedido hasta ahora y las cifras de las asociaciones de víctimas y han dado con el número exacto Emma Hausen ingresaron siete mil quinientos treinta y dos españoles murieron cuatro mil cuatrocientos treinta y cinco el profesor Guzmán Gómez Bravo ha liderado al equipo de investigadores

Voz 6 02:23 cuando empiezas a ponerles nombre y apellidos imaginadas ya sabes las fechas porque casi todos ante el catorce de dioses son muy jóvenes y sobre todo cuando empiezan sabe de apellidos seguidos que son ese son hermanos pues te haces una idea de lo de la tragedia

Voz 5 02:38 la investigación sigue porque aún les queda por identificar otros cuatrocientos españoles que también murieron aunque en otros campos de exterminio

Voz 1645 02:43 así fin sumamos que Salvamento Marítimo ha rescatado esta pasada madrugada a un total de ciento setenta y tres personas que viajaban hasta en tres pateras diferentes por el estrecho todas han sido trasladadas al puerto de Algeciras llegamos así a las once y tres tiempo ya en la SER para la información de su comunidad

Voz 1434 03:04 la Policía Nacional ha desmantelado otros diez narco pisos en la capital uno de ellos por tercera vez el conocido como La Ventana en la colonia de Pan Bendito

Voz 0089 03:12 Alfonso Ojea buenos días buenos días en efecto el famoso narco piso conocido como La Ventana situado en la colonia de Pan Bendito Carabanchel ha sido desmantelado por la Policía un verdadero supermercado de droga muy afamado entre los toxicómanos era un conocido punto de disolución tenía ese nombre porque la venta de estupefacientes se realizaba a través de una ventana era un piso bajo las veinticuatro horas del día y los trescientos sesenta y cinco días del año en la operación se han intervenido mil doscientos euros cuarenta gramos de cocaína más de cien gramos de hachís tres personas han sido detenidas en la misma operación sean desmantelando también otros diez narco pisos situados en este caso en el

Voz 1645 03:52 Puente de Vallecas el Consejo de Expertos

Voz 1434 03:54 de la Comunidad de Madrid anunciado el pasado septiembre por el entonces presidente Ángel Garrido sigue sin estar conformado a diecinueve días de las elecciones el actual presidente Pedro Rollán ha dicho que hasta dentro de unas semanas no informará de quiénes lo van a integrar pero que espera que esté listo para asesorar al ejecutivo que salga de las urnas

Voz 8 04:12 las está en la recta final porque han sido las diferentes consejerías las que han puesto encima de la mesa diferentes personalidades lógicamente lo que queremos es sobre todo conformar este equipo para que pueda ser de utilidad al nuevo Gobierno que entre a partir del mes de junio julio cuando tenga lugar la conformación del nuevo gobierno yo considero que es muy importante el que destacadas personalidades puedan pronunciarse acerca del futuro que quieren para su comunidad por lo tanto estoy convencido que en las próximas semanas les podremos informar de los miembros que van a conformar este consejo de experto

Voz 0549 04:47 aquí segundo día de luto en Parla por la muerte de una

Voz 1434 04:49 mujer el pasado miércoles la policía sigue buscando al presunto autor del crimen es su pareja que tiene varios antecedentes penales y que se cree que está huido ya en su país de origen tres cosas hay en la vida sí

Voz 1995 06:00 Emiliano García Page muy buenos días muy buenos días placer de verdad placer que esté con nosotros estamos en una en la feria más importante de vino de de este país por alusiones cuando el otro día en la sede de Ferraz gritaban con Rivera no usted pensaba

Voz 0549 06:19 mejor con Valdepeñas siendo la mejor con la mano

Voz 11 06:23 sí sí sí aquí tenemos el el el

Voz 0549 06:26 el siete por ciento de todo el vino del mundo la mitad de todo olvido de España hiciera aquí mucho donde elegir y francamente bueno siempre y ahora mucho mejor

Voz 1995 06:35 buenos un placer recibirle estamos en Hoy por hoy a las once y seis minutos una hora menos en Canarias mi abuelo que era que era extremeño tipo fantástico decía siempre tiene una frase que parte de zumo de Orellana la Vieja de las doce el hall del pantano decía Silvino no emborracha

Voz 10 06:52 el viento no hace como coño me caí

Voz 12 06:57 los abuelos los abuelos siempre han sido Sadie oídos adiós

Voz 1995 07:02 y esa frase se me quedó grabada a usted le gusta el vino

Voz 11 07:06 sí bueno

Voz 0549 07:09 crecientemente más todavía quiero decir que me me acuerdo hablando

Voz 1995 07:14 no por los últimos anonadados

Voz 0549 07:17 porque vaya en el cargo que evidentemente

Voz 11 07:19 tengo que tengo que tengo que hacer

Voz 0549 07:23 el dar ejemplo precisamente consumiendo fíjese que es el presidente de esta tierra te lleva a que en cualquier sitio que te sientes a comer de entrada ya sin pedir el vino te lo ponen de aquí estamos él de decir que podemos llevar años ya sin probar un Rivera un Rioja salvo que me vaya fuera de España y está bien aunque yo mantengo la tesis de que Rivera o Rioja que me Bayo es un Rivera un rioja que no cata nosotros de manera que es una forma también de ayudar al al al vino de la tierra pero bueno fuera de la broma me acordaba de lo que me decía mi madre no me remonta a mi abuela pero si mi madre que decía no me gustaba nunca ni jamón ni el queso ni el vino el creo que a los chavales pasa más o menos media cuando vaya siendo mayor te vas a ver cómo te gusta mucho más el origine el jamón y el queso y debo ser ya muy viejo que me encanta sincera

Voz 1995 08:10 que con que celebró hace diez días con que celebró la victoria de Bertone socialista hace días pues es básicamente

Voz 0549 08:19 dos y con en concreto con Río Negro porque en la presidencia de la Comunidad Autónoma cada mes tenemos una marca diferente de la de la región y este es un virus estacional de de la provincia de Guadalajara de de de de verdad de un mucha proyección en estos momentos no

Voz 1995 08:36 estamos en esta feria hoy se inaugura esta décima edición de FENAVIN la Feria Nacional de vino hay más de tres mil expositores bodegas cooperativas acuden compradores de más de cien países así que debemos alargar la máxima autoridad de todo lo que vemos a todo lo que no alcanza la vista el presidente es la máxima autoridad de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha que caso es que esta tierra vive venimos hablando antes del medio ambiente cosa que no ha aparecido en la campaña de esta generales no hablaron de Medio Ambiente ustedes aquí que producen este el sitio donde más vino se produce del mundo cuatrocientas sesenta mil hectáreas esta zona vitícola vinícola más extensa del planeta en tienen mucho futuro y al mismo tiempo algunos problemas como por ejemplo el agua que sigue siendo sin algo que no terminamos de de de solucionar antes hablamos de las tablas decir las con por de las reconversiones que seguiré

Voz 0549 09:25 produciendo yo recuerdo perfectamente que hace el eh hace treinta años veinticinco años Europa promovía al arranque de viñedo el arranque de hacer pero te Cepas y de hecho se pagaba pagaba mucho sin embargo todas la reconversión que se ha producido ha hecho en la región tres cosas al mismo tiempo una que se optimiza muchísimo el consumo de agua sea el muchas de las de las plantaciones embarradas con una recogida además automatizada ya practicamente la mitad de la producción ha hecho que es optimiza el agua ha hecho que se produzcan más que se produzca con una calidad excepcional hoy vendemos todo se vende todo mucho es a granel cada vez un se avanza mucho más en el embotellado fíjese que tenemos un objetivo estructural para los próximos años que es conseguir en el dos mil veinticinco El sector facture dos mil quinientos millones de euros que se dice pronto esto significaría simplemente este dato que el producto interior bruto de toda la región ese año te crecería un cuatro por ciento sólo con de la

Voz 1995 10:32 esta menciona usted cuando Europa mandaba arrancar viñedo se dentro de tres semanas hay unas elecciones donde mataremos a usted o no daremos la gente votaremos al alcalde votaremos a nuestros representantes en Europa que se nos olvida lo importante que es

Voz 0549 10:48 bueno la mitad de las cosas que nos afectan en la vida diaria aunque no no demos cuenta se decide en Europa

Voz 1995 10:53 por qué no somos conscientes

Voz 0549 10:55 bueno pues porque probablemente el intermediario lleva todo el protagonismo al intermediario con Europas el estado en España la gente muy político

Voz 1995 11:03 ya

Voz 0549 11:04 Nos hinchamos a ver tertulias de escuchar a las tres de la mañana un sábado que política lo cual no deja de ser llamativo España es un país que no deja de participar en las elecciones aunque la gente no le da por militares esos también hasta cierto punto un problema de los partidos pero la gente aquí está concienciada no es nada más que ver los índice de participación de toda la serie histórica sobre todo cuando más necesario ha sido que la gente se pronuncie con claridad pero Europa es muy determinantes te lo digo yo que casi no hay mes ninguno que no pueda dejar de viajar a Bruselas para reclamar un o un problema del agua o problema de de de la PAC va a venir ahora al ministro de Agricultura yo a este como a los anteriores de otros partido me da lo mismo les he puesto una tarea muy evidente dice lo pondremos al presidente del Gobierno que es mantener el básicamente intacta toda la financiación de la Política Agraria Comunitaria que supone un incremento de la renta Jones una sostenibilidad de la renta agraria en España hay particularmente mi tierra tamén no podemos tener una política común de Berraj lo que uno ambas Alba Albacete ya pensamos de otra manera no vamos a Murcia hay comunales hay hay hay en realidad hay una política común pero también es cierto también es cierto que la la industria agroalimentaria que en esta región cada vez ha ido creciendo la economía lo mucho ya señalan que las las las sociedades que se basa en el sector primario en la agricultura en la ganadería equivalen a sociedades atrasadas frente a la industria o frente al sector servicios primer nuestros un absurdo eh aquí crece el de la industria crece el turismo crece los servicios pero es que además crece tiene incremento de porcentaje sobre el total de la riqueza el sector agroalimentario que soy una auténtica industria que nos lleva a crecimientos de exportaciones del dieciocho por cien pero tampoco batiendo todos

Voz 1995 12:47 recordó voy al vino eh que estamos en la Feria vino y fíjese ha hablado usted de dos mil quinientos millones de euros de factura si no podíamos vender un poquito menos Mascaró porque en el fondo en todo el planeta se vende vino español es fantástico vuelva a insistir esta es una de las zonas vitivinícolas más importantes del planeta pero no podía ser que viéramos un poquito menos caro porque eso indicaría que además cuidamos un poco más el medio ambiente somos más conscientes de del entorno

Voz 0549 13:11 pero yo yo tengo una opinión en esto un tanto matizada en primer lugar Laviña para una tierra como la nuestra que ocupa una superficie de cientos de miles de hectáreas de manera continuada más de cuatrocientos cincuenta mil de manera discontinua hasta seiscientos hectáreas es nuestro paisaje es nuestra seña de identidad en nuestro medio ambiente si en algún momento alguien piensa que puede pasar con una tierra tan grande como ésta en la que cabe Bélgica Holanda Luxemburgo y sobran dos mil kilómetros cuadrados sin línea nos encontramos ante un auténtico problema ecológico segundo no sólo paisajístico ecológico segundo el que haya mucha extensión

Voz 11 13:51 significa que hay

Voz 0549 13:54 muchos reparto democrático tanto del esfuerzo como del como del éxito hay muchas miles de familias viviendo del vino no es una gran familia ni dos ni son cuatro contrataciones no estamos hablando de muchísima gente que vive de esto para Lobón y para lo malo muchos de ellos además agrupados en cooperativas que es un ejemplo extraordinario no yo creo que es bueno romper la dinámica de que mucha cantidad equivale a mala calidad no es verdad aquí estamos demostrando lo contrario se puede producir mucho y además se puede bien bueno también tenemos que la del

Voz 1995 14:26 lo que queremos y queremos Un país de camareros que son los datos fantásticos de empleo pero debemos las de esa calidad saludar antes que a José Manuel Caballero que es el presidente de la Diputación de Ciudad Real y el presidente FENAVIN es decir la persona que nos de invitado José Manuel verdadero placer gracias por estar esta mañana con nosotros tenemos mucha plancha eh la pieza algo menos el vino luego tenemos lo concerniente a las elecciones nada los íberos aquí mucha gente con nosotros así que vamos a hacer una pequeñísima consell enseguida o

Voz 27 19:34 aquí seguimos rodeados de muy buena gente que

Voz 1995 19:36 espontáneamente va a aplaudir a vuelta de como les digo a la gente bueno son las doce diecinueve minutos una hora menos en Canarias estamos en FENAVIN es la décima Feria Nacional del Vino que se celebra como siempre en Ciudad Real estamos hablando con Emiliano García Page que es el presidente de Castilla La Mancha muy buenos días de nuevo el ICO en el presidente de la Diputación de Ciudad Real José Manuel Caballero iguanas de nuevo

Voz 0549 20:06 en Castilla La Mancha hay nueve

Voz 1995 20:07 qué Denominaciones de Origen Vinos Sebas

Voz 0549 20:11 tanto urbanos mucho queso saben e ellas incluso salen todos los trucos

Voz 1995 20:16 pero esta es la pregunta es la típica para pillar

Voz 0549 20:19 para al al día sí pero ya hace mucho tiempo que no me sometió a examen

Voz 1995 20:23 vale está Jumilla Valdepeñas

Voz 0549 20:25 corregir tú tienes familia tiene familia en Murcia cerca de Murcia esta Uclés La Mancha Méntrida maneja Rivero está cambiando mucho además Méntrida ahora mismo que manche la hace muy buen vino se da digo que saben de todo y mire un dato que seguramente mucha gente no conoce no es negativo eh este practicamente todas las importantes marcas del país tienen planta aquí en Castilla La Mancha una parte muy importante si si aquí no se produjera mucho muchas denominaciones de España Serra siempre se llevan la si el producto básico la uva y el mosto y de hecho el mosto no de hecho buena parte también de los derivados e del del del producto sostienen desde aquí y fíjese si está viendo además innovación que se lo digo a mucha gente que se tendría que acercará plantas como las que tenemos en Daimiel de empresas innovadoras que ahora les sacan mucho más provecho

Voz 10 21:18 a la pepita de la que se transforma en cosméticos de alto valor que a lo mejor el producto

Voz 0549 21:26 aquí es realmente realmente estamos en un momento no sólo dulces sino verdaderamente extraordinario de promoción del vino de venta de exportación va creciendo permanentemente la aportación la calidad la calidad combinada con el precio de esto que nos ha tocado además una competencia durísima eh que ha venido en los ultima la última década con Sudáfrica con Chile bueno con los que producen cuando cuando cambia obviamente estamos hemisferio diferentes

Voz 1995 21:52 no necesita más excusa los acabada el presidente una buenísima hacen no es que esté bebiendo vino estoy facilitando te un cosmético ex jefes de tal y a mí no me lo debería pero para que tú tengas tú cosmético yo Neve Godino eh hablamos antes de del queso de los duros que esta tierra está llena de grandes productos el queso manchego como es formuló la pregunta es un poco como el PSOE todo es la misma denominación de origen

Voz 0549 22:21 dos tipos de que eso se algunos tienen más madura

Voz 1995 22:24 qué otros depende la maduración sí pero tienen un

Voz 0549 22:27 en en una identificación global eh eh evidente todo el mundo sabe que está delante de un queso manchego IVA que hay diferentes sabores de distinta maduración es es hoy por hoy el el precio de la leche para el queso manchego es el más cotizado del plano Se vende también absolutamente todo estuvo en el origen casi de la la primera batalla que dio la Comunidad autonómica nada más nacer como región fue por sus productos alimenticios por la denominación y la protección del que luego han venido otros muchos el azafrán etc

Voz 1995 22:55 han visto cómo cómo ha escapado el presidente entraba yo con lo del queso el PSOE diferentes hemos acabado la vamos a volver al al vino es muy importante en un territorio como como este hablar de la gente que lo habita porque al final el paisaje estallido de la gente que lo que lo puebla que lo habita eh que lo disfruta la España vacía o la España vacía de uno de los grandes problemas tenemos este país no se porque cada vez que hablamos esto hablamos siempre como de pensamos en el norte que estamos en una zona donde precisamente la cultura del vino es una forma fantástica de hacer que la gente se quede José Manuel etcétera Geli es un poeta

Voz 28 23:32 este fijados de población de hecho tenemos comprobado y hay estudios que relacionan cuanto más viñedo más población y esto ya viene el pasado a principios de siglo cuando se produjo la filosofía en Francia y el norte de España se empezó a plantar viñedo aquí fundamentalmente en la zona de Valdepeñas y a partir de ese momento de principios de siglo donde se plantaba viñedo se ubicaba a la gente por tanto sabemos que el vino es un fijados de población sabemos que donde vino hay más renta no sólo para la gente que vive directamente del vino sino para el conjunto de un negocio la hostelería la restauración el comercio en fin decimos en Castilla La Mancha hay en Ciudad Real que cuando el vino le va bien al conjunto de la tierra y de sus paisanos le va muy bien

Voz 1995 24:10 los datos de empleo como la ustedes de lo que se genera es verdad que tenemos que seguir trabajando hay que celebrar que volvemos a cifras de empleo fantásticas pero debemos fijarnos en la calidad empleo debemos construir un país no de camareros sino siquiera de bodegueros pero

Voz 1986 24:26 algo algo tenemos que en todo caso de camareros bien pagado de comercio impagados y formado siguen

Voz 0549 24:30 algo debemos también en ese tejido no ha no hay ninguna duda el objetivo no puede ser la estadística del paro del empleo puede ser un dato en frío no Si fuera así yo Le podría resumir que ya estamos suficientemente contentos porque por ejemplo esta es la comunidad autónoma que más empleo ha creado en los últimos cuatro años la segunda en traducción de amparo y sin embargo queda mucho por hacer y además que sea de calidad es verdad este debate pilla en la sociedad española en plena transformación de lo que es en sí mismo el concepto del empleo en el mercado de trabajo nuestros padres nuestros abuelos se criaron en una mentalidad en la que el que encontraban trabajo ya sabía que se moriría con él esto ya casi todos los chavales de hoy saben perfectamente que a lo largo de su vida

Voz 11 25:13 van a cambiar de sitio debida detrás

Voz 0549 25:17 abajo no hay que verlo necesariamente como algo negativo lo que hay que buscar es que independientemente de las alteraciones que a lo largo de la vida uno tenga en los trabajos sean siempre a mejor sea el que el que quieres no el obligado porque no es un problema que era camareros el problema es cuando alguien lleva ocho años estudiando una ingeniería determina de camarero igual es un problema de dignidad inmorales un problema simple y llanamente de pérdida de derroche de de pacificar sobre lo cuna estudiado

Voz 1995 25:44 que para eso están usted tiene que mucho que la política de este país debe velar precisamente para que los ciudadanos podamos alcanzar las metas si queremos llegar y la frustración viene cuando eso hay una generación le dijo tu estudia no te preocupes de transforma TDAH después de informarles después de estar muchos años invirtiendo sus estudios como sociedad en su conjunto están ahora trabajando de camareros en Holanda

Voz 0549 26:08 cuál sirviendo en Inglaterra lloc la ventaja de llevar años en en la política que uno ya tiene una ciencia gran tanto acumulada es la crisis que no llegó en el dos mil siete al que lo hubiera pillado de barro es una crisis que tiene un origen fundamentalmente en la falta absoluta de valores no son valores de la gente que ha trabajado aquí son valores sobre todo del otro lado del Atlántico como consecuencia de una desregulación que se produjo en Estados Unidos del mercado financiero cuando era Press

Voz 1995 26:37 intentar los subsidios aquí de nuestra parte no no

Voz 0549 26:40 no no no no lo discuto pero no Ildefonso incluso el mercado inmobiliario lo que llama la burbuja Si me das un segundo te lo explico desde mi perspectiva eh yo todo esto respetable pero lo cierto es verdad es que Estados Unidos había limitaciones para que los bancos no crecieran más de la cuenta porque evidentemente era a base de inflar el dinero las limit las evitaron a partir de entonces tuvimos una cantidad de dinero en circulación en el mundo absolutamente falso que cuando llegó el momento se cayó en picado la crisis nos afectó a todos por una esa esa necesidad de dinero rápido contra en el valor del esfuerzo nos afectó porque estaba muy buena parte del sector empresarial endeudado no el sector público y no el sector público Ésa es la verdad que sucede que de la crisis que prenderle acciones por ejemplo la primera conclusión la sanidad la educación la dependencia no eran culpables del derroche ni de la crisis eran víctimas ya muchos están empezando a dar la razón porque aquí ha habido gente que ha aprovechado la crisis para llevarse todo aquello en lo que no creía por ejemplo la reforma laboral se acaba de subir el Salario Mínimo Interprofesional dice el se va a hundir el empleo pues hombre sigue creciendo el empleo es es es importante que vayamos entre todos empujando la mejora de la de la dignidad en el empleo que el propio Fondo Monetario Internacional o la troika de de Bruselas los que venían apretándose el cinturón han dicho que la mayor amenaza para el crecimiento económico en España en los próximos años es precisamente lo los pueblos que Nos hemos pasado el plural mayestático eh nos hemos pasado unos recortes lo que nos hemos pasado en la precariedad cuando un chaval gana quinientos euros no son los que no se puedan emanciparse no sólo los que no pueda vivir es que además no Vivendi el tendero de abajo ni se puede tomar un café nos activa la economía lo que es más grave estamos fabricando un problema enorme de las siguientes pensiones Ekin quiere arreglar el problema de las pensiones

Voz 10 28:29 cobrando muy poco ahora importan todo llegando a

Voz 0549 28:32 quizás lo suficiente señor rehacer la que tiene que tenemos

Voz 1995 28:35 firme tiene que permitir es la que hay muchas reflexiones estamos en todas muy sensible en cuanto a las ideas y planteamientos pero estamos en una feria de vino hicimos permiten nos vamos a acercar hasta la Galería del Vino en la que está nuestro compañero Carlos saben gozar en medio de una cata de vinos a ciegas Carlos muy buenos días

Voz 1733 28:50 qué tal Toni muy buenos días pues sí además justo en este momento está comenzando esta primera cata en el aula número tres en la que están participando diferentes personas en la que colabora también la Fundación

Voz 1 29:00 de la ONCE aquí en Ciudad Real y estamos

Voz 1733 29:04 la mesa principal en la que María José Huertas sumiller del Casino de Madrid está precisamente explicando a a la gente lo que van a poder catar en este momento María José buenos días hola buenos días nos decías

Voz 1645 29:14 cinco vinos dos blancos tintos y el que nos gusta a nosotros el rosa

Voz 0445 29:18 Rosado el que vamos a hacer en medio para separar los blancos de los tintos Sí estoy encantada porque además creo que es una carta en la que vamos a disfrutar porque hemos elegido vinos muy diferentes que al final bueno pues cuando se trata de una cata es mejor que haya diferencias entre unos y otros para que sea más más divertida más dinámica más educativa así que nada hay un placer de de estar con esta gente estupenda que tiene interés por el vino y que siempre es maravilloso

Voz 2 29:44 aquí tenemos a gente invidente María José

Voz 1645 29:47 que una de las ventajas que pueden tener es que tienen desarrollados cierto sentidos que para esta cata van a venir muy bien absoluta

Voz 0445 29:53 esta mente porque además lo que comentábamos antes que a la hora de catar un vino la parte visual realmente no es importante te puede indicar cosas pero no es importante sin embargo yo creo que ellos tienen más de esas

Voz 4 30:04 ha llegado el el olfato y el

Voz 0445 30:07 justo con lo cual me parece fabuloso para para catar vinos me parece fabuloso así que bueno yo espero que los que los disfruten

Voz 1995 30:15 hasta mil cuatrocientos noventa y dos ese pueden probar Akihito y Carlos E compañero de Verdaguer admiración y cariño hacia ti hasta aquí hemos sabido que te gusta el rosado a partir de ahí esta esta sala entera

Voz 2 30:27 para María José gusten a mí también seis de Pedro María José

Voz 1995 30:30 lo ha dicho porque tú lo habías dicho vídeo bueno al Rosario les sigo María José no mientas pero Carlos saben gozar

Voz 2 30:37 decide ya hablaremos tiempo ya desde la galería de decir algo a su favor se puede ser McCartney beber Rosado encanta esta frase

Voz 1995 30:48 eh gracias creo que han empezado ya a la cata eh creo que ya llevaron atención estamos en ellas gracias gracias dando si se les nota pero nunca se sabe Emiliano García Page presidente de Castilla La Mancha muchísimas gracias a la buena con nosotros como va a tener unas semanas intensas por delante a usted y a todos muchísima suerte

Voz 0549 31:08 otros por darle ventana

Voz 11 31:11 han

Voz 0549 31:12 a un a un a una feria realmente excepcionales que además ha superado muchas pruebas que eso y ejemplar digna de verse aunque nadie vino porque es tan preciosa de verso sobre el algo que alguien no quiera verlo el simple espectáculo de esas de la gente moviéndose ya merece mucho la pena no hay muchas ferias en el centro de Europa que hay muchas son son aburridas y más FIA Ellas son así como muy muy funcionales estás que está pensada para para gente que quiere alegría que quiere presentarse como debe ser

Voz 1995 31:42 José Manuel Caballero presidente FENAVIN presidente depuración de Ciudad Real muchísimas gracias a todos y hay muchas actividades hay que decirlo que no si no te gusta sino también hay hay más de cien actividades

Voz 28 31:50 aquí las hicieran todas si tuvieran el don de la ubicuidad cuando acabaran el jueves les dábamos más

Voz 2 31:55 pero de los de verdad pero ver de verdad en viticultura pagatorio y no hay que probarlo muchas gracias seguimos

Voz 29 32:12 llena

Voz 10 32:19 hoy por hoy

Voz 16 32:49 sí

Voz 12 37:13 muy buenos días buenos días tonta

Voz 1986 37:15 no la queridos amigos Andrea que no

Voz 1995 37:18 es una feria de él en en la Feria de reciclaje industrial no te vimos esa no me han roto el espero prefiero poco los caldos ha hecho los deberes y nos trae críticas e relacionadas con el vino como como asesor

Voz 1986 37:33 pues ya sabes que a mí me encanta buscará los tres goles así que he ido a buscar a nuestro les más bestias del mundo el vídeo del mundo del vino del mundo dentro del vino dentro del vino dentro y fuera del de la gente que habla de vinos habla mal de vino es la gente que etiqueta vinos a que todo mundo de hecha como estamos en pleno Fenavin como decía Goethe la vida es demasiado corta para disfrutar mal vino preguerra te buscaba eso para Euskadi una cita que te para empezar bien viendo que el nivel es bastante alto

Voz 10 38:01 no

Voz 1995 38:03 Ciudad Real para conquistar al público ha dicho en Ciudad Real

Voz 1986 38:06 este que te que te tenía como Tom tenían desde aquí podemos empezar con las críticas

Voz 1995 38:14 por ejemplo que se llama así vino Gran Cerdo de La Rioja

Voz 1986 38:17 si esto más que una crítica es un viticultor llamado Gonzalo Gonzalo que decidió hacer un vino que se llama Gran Cerdo y en la etiqueta dice Gran Cerdo es un gran vino dedicado a los directores de banco que nos negaron préstamos aduciendo que el vino no era un bien en variables pues corpulentos sudorosos y trajeados personajes algún día descubriréis que las cosas más importantes de la vida no se pueden embargar gracias a los amigos pues con su ayuda conseguimos al fin hacer el embotellado ahora puedes disfrutar de nuestra criatura más ácida prueba con pasta o jamón todo este la etiqueta está en la etiqueta

Voz 1995 38:51 me gusta mucho clara hacia vino en fin que cómo puedo vengar mellor

Voz 1986 38:54 cómo puedo pues en la etiqueta y nosotros Gemma vino Munster feliz sí efectivamente es un vino de la Denominación de Origen de Jumilla hecho el riquísima tinta y la nota de cata dice lo siguiente vosotros que estáis acostumbrados público selecto dice un tinto de fuerte color rojo púrpura intenso con ribetes viola ácidos muy expresivo y afrutado en nariz con taninos vivos en boca y con gran estructura pero sigue la etiqueta hay más como si te digo que uno le peros vampiros de buena familia los recolectan sólo la noches de apareamiento de lo real mientras escuchan Chiquetete acto seguido Se fermento en barricas de tungsteno construidas por glamurosos enanos carlistas con crestas de colores te lo vas a creer igual

Voz 1995 39:45 no a ver no el selecto público que tenemos delante nosotros no pero hay gente que habla de esto y te cuenta una peli que no sabes se completamente cierto hablando de notas de cata cuáles son las las notas más raras que has podido encontrar médica Óscar notas

Voz 1986 40:01 catar por el mundo y la verdad es que estamos muy mal en las cabezas están muy mal a la Lázaro notas de cata porque me encontrado notas de cata donde atención estos real decía que traía aromas el vino de botas de pescador

Voz 10 40:15 con botas de pescado algo positivo

Voz 1986 40:21 vamos a ver la impropiedad organolépticas otro que decía que tenía recuerdos de chicle papel Cam es chicle rosas y concretamente de un bollo Le Nouveau chica y luego esta atención frenazo de rueda de bicicleta esto no puede ser probable esto tiene trazas de frenazo de rueda de bicicleta tú te lo imaginas lamiendo el suelo de una porque eso para para saberlo no tienes que haber hecho algo hay pero el mejor el mejor es en agua de monja carmelita

Voz 10 40:56 hoy Brown vida

Voz 1986 40:57 es decir hasta que define el orden sobre todo porque como define es el olor de una en agua de monja carmelita

Voz 1995 41:06 vale vamos a pasar de vamos a pasar de los tres y nos vamos a English Pete investigaba como es también nos hemos empeñado en buscar músicas a través de Google y cuando el sabes una canción Google la busca ese cualquier cosa que pongas que se parezca Google va a encontrar a la canción y le hemos pedido a Aurora muy buenos días tenemos Aurora debieron de ver subir el micrófono Aurore ahora buenos días buenos días a la hora de escuche lo hemos dicho Aurora tienen que participar en esto que esto es buenísimo Se trata de palabras que ponemos en Google en Youtube

Voz 1986 41:36 concretamente

Voz 1995 41:37 el Getafe que tú pones estoy ser una canción ahora hay que averiguar en tu caso tu objetivos averiguar qué canción de qué canción trata por ejemplo si yo digo que está sí yo digo

Voz 10 41:52 King mejor que infortunado palabras King for con J que mejora King por Canal fue balear

Voz 1986 42:03 ahora que averiguar yo que tú pones está en Youtube youtube demuestra de primera una canción cuáles

Voz 10 42:10 King por tsunamis pero momento corcho

Voz 1995 42:17 pero bueno Aurora me me gusta tener un momento de pie Bósforo no se puede es ir andando justo al otro lado muy bien sigo viéndote estas frente a una gran cantante Pasión Vega puedes porque yo me pasión se lo sabe bien pasión que canciones King Howard King

Voz 38 42:36 no no

Voz 10 42:52 mire ahora Aurora puede esperar trabajo y pasión vale si yo pongo que yo tuve cuatro para

Voz 11 43:06 en Assen Hey hey eh

Voz 10 43:10 que mira ahora no valen

Voz 1995 43:14 por Aurora si yo digo repito in hacen Hey joe de canciones estoy hablando Heredia

Voz 10 43:24 como bien como Dean como como Pasión Vega

Voz 2 43:32 mira

Voz 39 43:35 eh

Voz 2 43:45 porque seguro de esto al inglés vale

Voz 1995 43:51 Elena así el comodín Pasión está funcionando vamos a ver siguiente si yo digo que me está haciendo fila

Voz 1986 44:01 buena fila con W buena fila una buena fila dímelo dímelo fue la fila dímelo qué canción

Voz 1995 44:11 fíjate lo tengo tengo yo delante la solución Aurora

Voz 10 44:14 no no a tocarlo y no no pasión tampoco una fila prueba tararear a ver si te sale algo está bailando para que no lo era pero no

Voz 1995 44:26 bueno e alguien sabe si nos referimos a milagros sonríe

Voz 10 44:32 buenas

Voz 1995 44:34 ya está aquí vemos venir Aurore aquí no hemos venido a divertir a cantar canciones

Voz 1986 44:43 esto no es un karaoke correcto

Voz 1995 44:45 canciones esta

Voz 2 44:57 vale vamos porque y pendiente pues bueno se rebeló

Voz 1995 45:01 creo que Aurora está dando ya entre ellas qué canciones

Voz 10 45:27 o no que no

Voz 1986 45:31 qué pena más grande mejor que es es mucho más fácil ya verás hacerlo voy a hacerlo con un poquito de todo no

Voz 0549 45:39 para nada

Voz 37 45:41 nada

Voz 10 45:43 sí tú pones en Youtube la canción de Joe Cocker yuca Aurora regular tirando a Marlene que bueno un aplauso para Aurora

Voz 1995 46:09 ya tenemos una pequeña pausa y seguimos Pasión Vega vente con nosotros

Voz 1995 51:05 hace casi un mes que terminó la Semana Santa pero hoy es martes de pasión mira Denominación de Origen sería Málaga no creemos Virgen sí tuvieron color sería cristalino y tuvieron edad sería Gran Reserva y tiene el indudable mérito de haber triunfado llevando encima unas cuantas coplas de demás

Voz 7 51:30 cuadra

Voz 1995 51:34 Pasión Vega sigue celebrando su primer cuarto de siglo sobre los escenarios con un disco y una gira titulados Cuarenta quilates con los que ya ha recorrido todo el país o llega Fenavin para participar en la feria de este año que giran otorgado en especial protagonismo en la presencia de la mujer de la industria del del vino yo tiene mucho que decir hay Pasión Vega muy buenos días vendría que íbamos en el concurso anotados pasión al cuarenta kilates de añade pasión vino y amigos

Voz 7 52:06 qué bonito

Voz 1995 52:11 es un DVD que acompaña la reedición de Cruise si el orden es ese vino y amigo sí