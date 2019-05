Hoy por Hoy (07/05/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1995 00:00 es mediodía las once en Canarias hoy por hoy el resumen de la actualidad de este martes con José Antonio Marcos muy buenos días José

Voz 1018 00:12 hola qué tal buenos días nueva foto en Moncloa el presidente en funciones se ha reunido durante casi una hora con el líder de Ciudadanos Albert Rivera en el marco de las conversaciones políticas que Pedro Sánchez ha puesto en marcha tras las elecciones generales y que comenzaron ayer con Pablo Casado por lo que se ha visto a la entrada el clima parece que ha estado marcado por la frialdad Oscar García

Voz 1645 00:30 si cincuenta minutos de reunión la primera de Rivera y Sánchez desde que este segundo ex presidente del Gobierno estamos a la espera de que Alber Rivera comparezca aquí en la sala de prensa el líder de Ciudadanos ha llegado a este complejo pasados unos minutos de las once de la mañana recepción en la escalinata principal del Palacio apretón de manos indiferencia de caras Rivera con un semblante más serio y Sánchez sonriendo es la primer el primer encuentro entre Sánchez y Rivera como decimos esperamos en unos minutos las primeras conclusiones del mismo con la comparecencia del líder de Ciudadanos aquí

Voz 1018 01:04 la Moncloa bueno pues gracias Óscar a las cinco de la tarde está citado en Moncloa el líder de Podemos Pablo Iglesias con el que el presidente del Gobierno cerrará esta serie de encuentros inglesas intentará convencer a Sánchez de la necesidad un gobierno de coalición con su partido para garantizar la estabilidad política reformas económicas aunque a priori el PSOE mantiene la idea de un Gobierno en solitario en la Comisión Europea va a presentar hoy su informe de primavera todo indica que solicitará que en nuestro país salga de él procedimiento de control de déficit una vez que las cuentas públicas parecen encauzadas en la ortodoxia contable Griselda Pastor

Voz 0419 01:35 exactamente sí con los datos de hoy con la confirmación que el déficit de España estará por debajo del tres por ciento se cierra el procedimiento por déficit excesivo es un procedimiento que ha durado practicamente diez años y que ha dejado a España practicamente sola por ser el único país que continúa con el procedimiento abierto después de la crisis el comisario Moscovici había anunciado que confiaba en poder anunciar hoy el cierre del expediente y su entorno nos confirma que va a ser así y que va a enviar su mensaje su demanda directamente al Eurogrupo se reúne la semana que viene para que este expediente quede clausurado el próximo mes de junio

Voz 1018 02:13 hora doce y dos minutos el Tribunal Superior de Justicia de Asturias confirma la multa de cuatrocientos mil euros a Arcelor Mittal impuesta por el Gobierno autonómico por escapes contaminantes un casi irritante que produjeron afecciones respiratorias a varias personas en la ciudad de Avilés Pablo Canga

Voz 1657 02:28 hace ahora dos años un escape de gas en las baterías de cok de la factoría de Arcelor en Avilés generó una nube tóxica que se extendió por el casco urbano de la ciudad dejando un

Voz 0882 02:36 pero te afectados por leves problemas respiratorios

Voz 1657 02:38 e irritación de las vías aéreas el episodio se saldó finalmente sin que hubiera que lamentar daños más graves pero fue lo suficientemente serio como para que la compañía fuera sancionada por Gobierno asturiano con una multa de cuatrocientos mil euros la multinacional recurrió judicialmente pero ahora el Tribunal Superior de Justicia de Asturias ratifica aquella sanción mientras Arcelor sopesa si acudir ahora al Supremo el movimiento ecologista lamenta la mano blanda de la Administración regional teniendo en cuenta que la multa máxima prevista podría ascender a los dos millones de euros consideran que la gravedad del episodio lo hubiera justificado

Voz 1018 03:09 en Avilés y Gijón están las dos plantas de esta empresa siderúrgica a nuestro país en las que trabaja unas cinco mil personas y que amenaza con reducir su producción con un posible ERE por el elevado coste de la energía eléctrica la ministra para la transición ecológica Teresa Ribera ha explicado aquí en Hoy por hoy que el Gobierno está dispuesta a estudiar posibles medidas que no contra vengan la normativa comunidad

Voz 1 03:28 hay que ver verlo hispánico ley Galán entonces yo estoy trabajando intensamente en este tema hay hemos estado intentando ver qué se puede hacer para acompañar a la industria lectura intensiva pero bueno hay que ser cuidadosos con esto no se puede hay que ser compatible ya que es el muy respetuoso con el marco de la Unión Europea en materia de ayudas de Estado yo creo que sería un error meternos en el exilio por precipitar medidas que no sean compatibles con embarcó comunitario

Voz 1018 03:55 tenemos ya uno de los asuntos más comentados cada año por estas fechas la concesión de las banderas azules España pierde veinticuatro respecto al año pasado aunque sigue a la cabeza mundial puesto que mantiene desde mil novecientos ochenta y siete en estos galardones que concede la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor con presencia en cuarenta y cinco países y que según se puede leer en su página web cuenta entre otros con el respaldo del Programa de Naciones Unidas para el medio ambiente y la Organización Mundial de Turismo de la ONU Javier Gregori

Voz 0882 04:21 en total son suficientes sesenta nueve banderas azules ondearán este año en España repartidas en quinientos sesenta y seis playas noventa y ocho puertos deportivos cinco embarcaciones turísticas esto supone una veintena menos que el verano pasado cuando alcanzó un récord sin embargo un año más nuestro país mantiene el liderazgo mundial desde hace treinta y dos años como destaca José Ramón Sánchez Moro presidente de la subvención que concede este tipo distintivos turísticos

Voz 2 04:44 así como el mantenimiento en interrumpido desde eso

Voz 0882 04:47 el lanzamiento en mil novecientos ochenta y siete el liderazgo de España en este campo por autonomías Valencia lidera el número de playas con banderas azules conciendo XXXV seguida de Galicia ciento siete Cataluña ciento noventa y siete Andalucía setenta y nueve Baleares cuarenta y cuatro y Canarias cuarenta y

Voz 1018 05:03 no es a la cita casi diaria en el Supremo con el juicio del proceso en el que continúan declarando algunos testigos propuestos por la defensa de Jordi Sánchez ex líder de la Asamblea Nacional de Cataluña diputado electo de para ofrecer su versión sobre el desarrollo del uno de hoy

Voz 0055 05:17 lo Alberto Pozas si donde sólo estaban los Mossos d'Esquadra no había problemas como en Cánovas

Voz 3 05:21 luego hubo actuaciones violentas por parte de los Mossos hacia ustedes cien absoluto por parte de algún ciudadano menos

Voz 0055 05:27 sólo hubo disturbios donde fueron la policía y la Guardia Civil como en Barcelona

Voz 3 05:31 sin decir nada a la policía a mí me cogieron los testículos mira adelantaron para arriba me viajaron caigan

Voz 0055 05:36 es el relato del referéndum ilegal que están construyendo más de veinte testigos solicitados por Jordi Sanchez para alejar la violencia los disturbios de los votantes y organizadores del referéndum ilegal todavía con Isabel Quintana y Carlos Cala

Voz 0824 05:46 nuevo veintiuno de junio sabremos si el Tribunal Supremo acepta los recursos presentados contra la sentencia de la manada sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra que confirmó condenas de nueve años de prisión para cinco hombres por abusar sexualmente de una chica en los Sanfermines de dos mil dieciséis en uno de esos recursos la Fiscalía pide que sean condenados a dieciocho años de prisión por agresión sexual

Voz 0325 06:05 pero en Catalunya otro bebé prematuro por la misma bacteria que la semana pasada provocó la muerte de dos recién nacidos los primeros casos se registraron el hospital Vall d'Hebron de Barcelona y este último ha sido en un centro hospitalario de Girona el bebé pesaba seiscientos gramos Se había nacido en la semana veinticuatro de gestación

Voz 0824 06:20 el secretario de Estado estadounidense suspenden el último minuto su visita a Alemania según un portavoz de la embajada en Berlín han tenido que cambiar la cita por asuntos acuciantes estaba previsto que Mike Pompeo se reuniera hoy con Angela Merkel y consumidor

Voz 0325 06:31 en deportes el Barça está a un paso de su novena final de la Champions y pelear por su sexta Copa de Europa desde las nueve a partir de las ocho y cuarto en Carrusel partido de vuelta de semifinales en Anfield Liverpool Barcelona con la cómoda ventaja de tres cero de la ida por los deba para los de Valverde eso bajas Rafa

Voz 4 06:47 que vele peor lo tiene Jürgen Klopp que pierde

Voz 1995 06:50 la firmó niño Keita la lana Isaac

Voz 4 06:52 pues Tony esto es algo de lo que tenemos de momento

Voz 1995 06:55 de momento de momento el Barça Filho sí que sois todos muy prudentes pero tres cero da la mitad del equipo lesionado el Liverpool pero habrá lleno las listas de José llega un abrazo

Voz 5 07:13 son recuerdos de un patio de Sevilla buenas tardes

Voz 6 07:19 escucha especial de multitudinario con gente que viene absolutamente todas partes ya estamos todos muchísimas gracias por asomarse a la ventana la verdad

Voz 5 07:28 a todas las partes de su de la tarde hora canaria con Carles Francino casi desnudo como los hijos de la mar

Voz 7 07:42 en la Cadena SER Hoy por hoy con

Voz 1995 07:47 Toni Garrido ha quiera nos hemos levantado esta mañana para bebida Ciudad Real Tom pronto cinco cinco cinco de la mañana son las doce y siete uno años esta es la hora del vermú para nosotros estamos donante para cualquier persona con inquietudes con criterio esta es la hora del vermú el buque ha conquistado ya ha vuelto a los bares quién nos lo iba a decir que se lo debe Rosalía Solbes de tangana Camilo Sexto de repente se vuelve a ti te gusta albergo no no me gusta mi canta en la mano qué raro que alta puesto suficiente entusiasmo pues te voy a presentar Agustín García está al frente del vermú moderno el ingenioso con sabor a toda la vida que ha ganado la medalla de plata sólo la platas vieron Agustín Demonio

Voz 8 08:37 eso sí

Voz 1995 08:38 en el Certamen Internacional Wine Challenge dos mil dieciocho enhorabuena y un aplauso para poco que ha vuelto el vermú con tanta fuerza

Voz 8 08:50 bueno pues al final es cierto que el verano es una bebida que teníamos eh medianamente abandonada parece que a día de hoy está resurgiendo la gente está volviendo a recuperar la tradición de de tomarlo la famosa frase no toma ir a tomar el vermú a la hora del aperitivo bueno pues la gente parece que está cambiando tras bebidas está volviendo a este producto al ver como en este caso pues bueno como es el ingenioso

Voz 1995 09:13 el viene de ahí ha puesto es el ruido el genios el el suyo ha vuelto el vermú pero sobre todo el vuestro como me lo me lo preguntaban a mí dice oye Tony cosas pues yo qué sé cómo se celebra

Voz 8 09:25 el verbo es una bebida que se hace con una base de vino blanco el noventa y nueve por ciento de los Vermont hay alguno que lo hace con con una base de vino tinto pero prácticamente todos una base de vino blanco es un vino que luego después acera con una serie de de botánicos plantas extractos en nuestro caso pues bueno son de origen natural y luego es pues lleva alcoholes y azúcar añadido el resultado pues el vermú con el color que nosotros conocemos que luego cada uno pues salida de de su manera más adecuada en nuestro caso utilizando un caramelo de mosto caramelo castañas tostadas bueno hay muchas maneras de caso

Voz 1995 10:01 de ahí viene lo de la castaña las castañas tostadas que tiene esa mezcla entre el dulce colgados de las pocas es un la gente compleja como la que hoy está con nosotros sabe que esta mezcla entre dulzón y amargor extremadamente compleja en el fondo es una vida mucho más compleja de lo que parece que la gente poner un poquito sifón para bien pero es mucho más complejo de lo que parece si eh

Voz 8 10:25 el vermú muchas veces por lo que a lo mejor no tiene tanto éxito es P por ese carácter amargo no que lo caracteriza nosotros precisamente lo que hemos buscado bueno es un verbo que elaboramos aquí en la zona de La Mancha en Ciudad Real precisamente tierra donde se celebra FENAVIN y evidentemente lo elaboramos cien por cien con uvas manchegas vale utilizamos eh tres varietal esa aire Maccabi moscatel moscatel es la que a nosotros nos da pues un toque un poquito diferencial vale nos da esa entrada un poquito más dulce más agradable para el consumidor que a lo mejor no está tan habituado como tú dices pero luego siempre evolucionando esos tonos amargos que tiene que quedar en boca que es lo que busca el el consumidor habitual de ver

Voz 1995 11:03 como el público aquí presidente ha podido comprobar salido corriendo

Voz 9 11:08 a esto lo algo no

Voz 1995 11:10 no hay porque contarlo yo Perpinyà esto me he visto supera sea tú sales ahí fuera hay hay

Voz 10 11:15 miles y miles y miles de botellas de vino

Voz 1995 11:18 de bodegueros de gente hay una cata enfrenta donde estamos nosotros no quiero salir de aquí me voy a quedar con la botella de con Agustín se da miedo a salir esta feria es enorme como como hacéis negocios en esta en esta feria como como quedas con gente de aquí

Voz 8 11:32 pues en esta feria la verdad es que es un punto de encuentro muy importante viene gente de de todo el mundo están pues se las principales bodegas es un gran escaparate para nosotros por ejemplo que somos pues bueno un productor nuevo pequeño es una posibilidad que nos dan para es ponernos de cara de cara al público sí que es verdad que pues bueno tienen grandes profesionales del sector y nos permite eh pues generar negocio

Voz 11 11:55 es lo que nosotros estamos precisamente porque está visto en el extranjero puede triunfar incluso ahí está triunfando través aquí en España pero en el mercado internacional

Voz 8 12:05 en el mercado internacional que no se nos olvide que el vermú originalmente viene de Italia pero bueno es verdad que practicamente ahora mismo España es el país que a nivel mundial está más implantado y más extendido el consumo del ver como hay otros países que ahora mismo tiene un consumo emergente como puede ser Rusia Brasil curiosamente que está empezando a a explotarlo despegar el consumo de Vermont pero sí es una de las cosas nuestras cosas ahora mismo empezando procesos de internacionalización bueno pues en ellos divo muchos años

Voz 1995 12:34 pues haciendo programas con con Tom el sueco y todavía cada vez que dices en el extranjero como me hace gracia esa visión que tienes tu de esto a los extranjeros les gustará eso no no no no yo creo que poner paz españoles tomaron mermó desde hace tiempo ah si no se lleva ni con agua caliente y Agustín García es el socio fundador director comercial del ingenioso un vermú que ha conseguido la medalla de plata en una de las citas más importantes del planeta enhorabuena y gracias por facilitarnos al resto de los mortales la hora del vermú un fantástico es un gran invento un placer gracias a muchas

Voz 7 13:16 Toni Garrido Cadena SER Lord

Voz 12 13:20 te sientes este seísmo Denis

Voz 13 13:22 los RI supera por primera vez seis meses gratis en tu seguro de coche nueve cero dos un dos tres cero once

Voz 14 13:31 cursó precondiciones el INE directa punto com una compañía Bankinter

Voz 16 13:39 con Las horas del día va acumulan hechos contradicciones

Voz 0093 13:44 discrepancias si desatinos cuidado con la dicen unos van y otros vienen las corrientes te empujan hacia arriba que arrastran hacia abajo te llevan a la izquierda hacia la derecha moverte cuidado con el barco aquello que les parece bien a los Heene provoca profundo malestar a los de aquí un poco todos quieren llevar razón desorientados y vapuleados por la actualidad nos resulta complicado saber lo que estaba pasando

Voz 7 14:14 editado con la vaca

Voz 0093 14:17 y ustedes se preguntarán qué hacer ante tal situación escuchará Ángels Barceló conoce información contrastada

Voz 9 14:26 Análisis

Voz 17 14:29 hora25 le estamos esperando en la SER

Voz 18 14:35 claro

Voz 19 14:36 el Deportivo quiere ser un programa cercano familiar cariñoso con el oyente pero sin perder de vista la emoción del deporte la pasión por el juego la adrenalina de la competición porque cuando llega ese punto cuando llegue a ese punto Carrusel deportivo se convierte en una

Voz 20 14:50 el una montaña rusa de agitación de selección también previsto de detectar hasta donde caídas Pula partes de polémica

Voz 19 15:02 y finalmente análisis pasó del día ya nos retiramos a dormir y es un poquito nuestro día a día

Voz 14 15:10 pero usted de futuro de ciclo de la vida Carrusel deportivo con Dani Garrido

Voz 21 15:20 ah

Voz 7 15:22 cuenta con las eh

Voz 14 15:24 sí

Voz 22 15:27 ETA con Hoy por hoy a través de nuestro correo electrónico cuéntanos lo que quieras en nuestra dirección Hoy por Hoy arroba Cadena Ser punto com

Voz 14 15:45 cuando vas a ver el partido de fútbol siete de tu novio un sábado a las ocho de la mañana lloviendo estás pensando con el corazón puedes pensar con el corazón puede pensar con los pulmones reciclando latas bricks y envases de plástico en el amarillo ayudas a mantener el aire litio piensa con los pulmones recicla Ecoembes Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid escucha este es el precio de la hipoteca naranja desde Euribor más uno coma once por ciento uno coma noventa y nueve por ciento Tin primer año como setenta y siete por ciento TAE varía

Voz 23 16:13 estos son sus gastos y sus comisiones

Voz 24 16:18 exacto pero Bastos cero comisiones con cero posibilidades de equivocar tres coma no basta elegir

Voz 20 16:24 la hipoteca naranja variable de ING la obra con todos los gastos gratis incluido el de tasación más con nosotros y como siempre con cero cero comisiones condiciones tenía dejé punto es

Voz 23 16:36 este chocolate tiene un setenta y cinco por ciento de cacao pero si él Cacau es una planta a partir de qué porcentaje cuenta como ensalada cuando crees tu coche Ford tus preocupaciones son otras aprovecha el mantenimiento motor Kraft

Voz 14 16:48 sólo noventa y nueve euros hasta el treinta y uno de mayo lleva te un Kuga de sustitución sin coste Ford la increíble sensación de de preocuparse condiciones en Fort punto es

Voz 25 16:58 a plantas cariño una placa de Securitas Direct el de enfrente también se ha puesto alarma

Voz 14 17:03 desde que robaron al del sexto se lo están poniendo todos el bloque qué hacemos nos ponemos una

Voz 25 17:07 que más tranquilas si lo hacemos entraron en el sexto en haber entrado perfectamente en nuestra casa

Voz 13 17:12 en Securitas Direct protegemos lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 26 17:23 nunca es tarde para cambiarse de casa de barrio últimos días para encontrar tu piso con hasta un cuarenta por ciento de descuento en Servihabitat punto com

Voz 27 17:34 este trabajo que has oído tantas veces has bailado tantas veces sí o no

Voz 14 17:43 colecciona con el país y los cuarenta Classic la discografía completa y cinco directos de una banda tan grande que ni siquiera hemos tenido que mencionar su nombre no cada fin de semana en tu quiosco una nueva entrega por nueve con noventa y cinco euros con el país tiene

Voz 28 17:58 es una marisquería están buscando Ben aquella joyería que pone La joya del Nilo es y dónde está el señor Cantando bajo la lluvia no más eh en esas quienes le encuentran que bien

Voz 14 18:07 la la gripe un verano define con Viajes el Corte Inglés y consigue un Google Home y de regalo al reservar el mejor asistente de viaje reserva por sólo sesenta euros y Paco está diez meses se encuentras un precio mejor te luego hablamos consulta condiciones en Viajes el Corte Inglés financiación ofrecido por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación

Voz 29 18:27 en la Cadena Ser

Voz 7 18:30 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 18:33 a ver lo bueno y malo de la Reyes que no hay bises pues se acaba usted puede decir otra otra no podemos hacer otro programa porque esto ya ya sacaba pero deben saber que ha sido un verdadero placer estar hoy con ustedes en Ciudad Real en esta se increíble Feria de verdad yo nunca había nunca había estoy me parece es sí cuando abres la puerta te enfrentas a todo lo que hay fuera es difícil tanto dinero por un jugador la cantidad más de diez mil botellas de vino están aquí gente de cien países para comprar algo de las muchas buenas cosas que hacer en esta tierra así que nos vamos dándoles las gracias muchísimas gracias un verdadero placer eh hay que dar las gracias por supuesta nuestros compañeros a Alicia Anaya Juanma Molina Agustín Cacho a Carmen del Campo Carlos gozar a pesar de que le gusta el rosado a Mireya mogollón ya Ángel Moreno a todos ellos muchísimas gracias compañeros de un verdadero placer nosotros volveremos mañana como siempre a las seis de la mañana con Pepa Bueno disfruten desde este gran festival esta gran feria de FENAVIN gracias y hasta pronto